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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/22  107/12/21  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66530   10.66470   0.00060    0.00563
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85160    9.87360  -0.02200   -0.22282
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85460    9.87670  -0.02210   -0.22376
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.78360    9.79320  -0.00960   -0.09803
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.78380    9.79330  -0.00950   -0.09701
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.43000   20.35000   0.08000    0.39312
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.21000   20.24000  -0.03000   -0.14822
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15230    9.15910  -0.00680   -0.07424
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49740    9.50050  -0.00310   -0.03263
中國信託台灣活力基金                                               12.90000   12.93000  -0.03000   -0.23202
中國信託台灣優勢基金                                               14.83000   14.90000  -0.07000   -0.46980
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.52000    9.60000  -0.08000   -0.83333
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.10000    9.23000  -0.13000   -1.40845
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.41000    8.53000  -0.12000   -1.40680
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    8.81000    8.93000  -0.12000   -1.34378
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.20000    7.42000  -0.22000   -2.96496
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     7.73000    7.96000  -0.23000   -2.88945
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.74840    9.75460  -0.00620   -0.06356
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.97110    8.97670  -0.00560   -0.06238
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.12610   10.11960   0.00650    0.06423
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28670    9.28070   0.00600    0.06465
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.43680    9.62260  -0.18580   -1.93087
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.13490    8.29510  -0.16020   -1.93126
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.53430   10.58880  -0.05450   -0.51469
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.37040    9.41890  -0.04850   -0.51492
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
中國信託智能運動基金-美元                                           9.01000    9.10000  -0.09000   -0.98901
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.08000    8.25000  -0.17000   -2.06061
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       7.98000    8.13000  -0.15000   -1.84502
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00320   11.00310   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41540    9.43120  -0.01580   -0.16753
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.91560    8.93060  -0.01500   -0.16796
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.59470    9.60320  -0.00850   -0.08851
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.08030    9.08840  -0.00810   -0.08912
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.08000   10.19000  -0.11000   -1.07949
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.68000    9.79000  -0.11000   -1.12360
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.22000   10.32000  -0.10000   -0.96899
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                      9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
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元大2001基金                                                       53.04000   53.21000  -0.17000   -0.31949
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.73720   39.94400  -0.20680   -0.51772
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.64950   37.73020  -0.08070   -0.21389
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.52000   16.74000  -0.22000   -1.31422
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.53060   11.52950   0.00110    0.00954
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54640   10.60680  -0.06040   -0.56945
元大上證50基金                                                     25.98000   26.33000  -0.35000   -1.32928
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.63600   11.69200  -0.05600   -0.47896
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.68800   15.78500  -0.09700   -0.61451
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.36200    9.40700  -0.04500   -0.47837
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       8.93300    9.02800  -0.09500   -1.05228
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.74000    2.75000  -0.01000   -0.36364
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.17000   12.28000  -0.11000   -0.89577
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.24680   46.29960  -0.05280   -0.11404
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.56780   10.54790   0.01990    0.18866
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.71740    9.69910   0.01830    0.18868
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64570    9.68350  -0.03780   -0.39035
元大巴西指數基金                                                    6.05300    6.12400  -0.07100   -1.15937
元大巴菲特基金                                                     23.64000   23.63000   0.01000    0.04232
元大日經225基金                                                    25.40000   25.70000  -0.30000   -1.16732
元大台商收成基金                                                   19.45000   19.50000  -0.05000   -0.25641
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.43000   13.33000   0.10000    0.75019
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.86000   31.34000  -0.48000   -1.53159
元大台灣中型100基金                                                28.18000   28.22000  -0.04000   -0.14174
元大台灣加權股價指數基金                                           22.72700   22.81000  -0.08300   -0.36388
元大台灣卓越50基金                                                 74.80000   75.18000  -0.38000   -0.50545
元大台灣金融基金                                                   16.40000   16.43000  -0.03000   -0.18259
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.51000   27.53000  -0.02000   -0.07265
元大台灣高股息基金                                                 23.98000   23.96000   0.02000    0.08347
元大台灣電子科技基金                                               30.65000   30.82000  -0.17000   -0.55159
元大全球ETF成長組合基金                                             9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.76000   13.87000  -0.11000   -0.79308
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.34000   12.37000  -0.03000   -0.24252
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.22000   12.17000   0.05000    0.41085
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.39800   11.40300  -0.00500   -0.04385
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.19000    8.25000  -0.06000   -0.72727
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.22000    6.26000  -0.04000   -0.63898
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.64000    7.77000  -0.13000   -1.67310
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     5.96000    6.05000  -0.09000   -1.48760
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.10800    8.21000  -0.10200   -1.24239
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.13000    9.26000  -0.13000   -1.40389
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.02000    8.14000  -0.12000   -1.47420
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.36000   12.41000  -0.05000   -0.40290
元大全球農業商機基金                                               15.11000   15.26000  -0.15000   -0.98296
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.11000   10.14000  -0.03000   -0.29586
元大印尼指數基金                                                    9.08000    9.17400  -0.09400   -1.02463
元大印度指數基金                                                    9.46300    9.68600  -0.22300   -2.30229
元大印度基金                                                       11.98000   12.22000  -0.24000   -1.96399
元大多多基金                                                       15.26000   15.31000  -0.05000   -0.32658
元大多福基金                                                       46.71000   46.93000  -0.22000   -0.46878
元大亞太成長基金                                                    8.30000    8.44000  -0.14000   -1.65877
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.63410    8.66580  -0.03170   -0.36581
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.02870    7.05450  -0.02580   -0.36572
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.50600    8.62700  -0.12100   -1.40257
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.01000    9.15000  -0.14000   -1.53005
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.68000    8.82000  -0.14000   -1.58730
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.01000    9.15000  -0.14000   -1.53005
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.29500    9.32000  -0.02500   -0.26824
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.00190   10.00340  -0.00150   -0.01499
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00380   10.00600  -0.00220   -0.02199
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00380   10.00600  -0.00220   -0.02199
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.97730    9.99350  -0.01620   -0.16211
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.97730    9.99350  -0.01620   -0.16211
元大卓越基金                                                       39.91000   39.90000   0.01000    0.02506
元大店頭基金                                                        7.19000    7.23000  -0.04000   -0.55325
元大泛歐成長基金                                                    8.02000    8.07000  -0.05000   -0.61958
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33620   10.33550   0.00070    0.00677
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65510    9.66770  -0.01260   -0.13033
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.81760   31.93100  -0.11340   -0.35514
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.30640   38.47750  -0.17110   -0.44468
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.76300   18.71090   0.05210    0.27845
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.28670   19.40340  -0.11670   -0.60144
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.64570   39.70010  -0.05440   -0.13703
元大高科技基金                                                     16.77000   16.81000  -0.04000   -0.23795
元大得利貨幣市場基金                                               16.27930   16.27910   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.00000   11.99980   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
元大華夏中小基金                                                    6.00000    6.08000  -0.08000   -1.31579
元大新中國基金-人民幣                                               7.99000    8.07000  -0.08000   -0.99133
元大新中國基金-美元                                                 7.43700    7.54600  -0.10900   -1.44447
元大新中國基金-新台幣                                               7.40000    7.52000  -0.12000   -1.59574
元大新主流基金                                                     21.02000   21.10000  -0.08000   -0.37915
元大新東協平衡基金-美元                                             8.96500    8.98300  -0.01800   -0.20038
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.20580   10.21630  -0.01050   -0.10278
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.37910    9.43010  -0.05100   -0.54082
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.25750   10.32770  -0.07020   -0.67973
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.74720    8.80700  -0.05980   -0.67901
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.79960    9.80210  -0.00250   -0.02550
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28480    9.28720  -0.00240   -0.02584
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93710    9.95350  -0.01640   -0.16477
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.42050    9.43610  -0.01560   -0.16532
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.48170    9.48700  -0.00530   -0.05587
元大新興亞洲基金                                                   10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.03480    9.08060  -0.04580   -0.50437
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.69150    8.73560  -0.04410   -0.50483
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.27260    9.33270  -0.06010   -0.64397
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.92410    8.98190  -0.05780   -0.64352
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12420   15.12400   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.60000   32.75000  -0.15000   -0.45802
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
元大實質多重資產基金-美元                                           8.06800    8.08500  -0.01700   -0.21027
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.80000   16.62000   0.18000    1.08303
元大滬深300單日正向2倍基金                                         10.84000   11.11000  -0.27000   -2.43024
元大摩臺基金                                                       34.62000   34.79000  -0.17000   -0.48865
元大標普500基金                                                    22.47000   22.97000  -0.50000   -2.17675
元大標普500單日反向1倍基金                                         15.17000   14.75000   0.42000    2.84746
元大標普500單日正向2倍基金                                         24.41000   25.93000  -1.52000   -5.86194
元大標智滬深300基金                                                14.33000   14.55000  -0.22000   -1.51203
元大歐洲50基金                                                     21.60000   21.61000  -0.01000   -0.04627
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.35660    9.36390  -0.00730   -0.07796
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22670   10.22630   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       43.88000   44.05000  -0.17000   -0.38593
元大韓國KOSPI200基金                                               19.63000   19.73000  -0.10000   -0.50684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.74000   13.74000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       28.32000   28.38000  -0.06000   -0.21142
日盛小而美基金                                                     15.68000   15.62000   0.06000    0.38412
日盛中國內需動力基金                                                8.09000    8.15000  -0.06000   -0.73620
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61930   11.61940  -0.00010   -0.00086
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55760    9.55770  -0.00010   -0.00105
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.67240   11.67340  -0.00100   -0.00857
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.59550    9.59640  -0.00090   -0.00938
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.53360   10.54470  -0.01110   -0.10527
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.64370    8.65280  -0.00910   -0.10517
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.70000    8.79000  -0.09000   -1.02389
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.25000    8.33000  -0.08000   -0.96038
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.31000    9.36000  -0.05000   -0.53419
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
日盛日盛基金                                                       11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
日盛目標收益組合基金(美元)                                          8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
日盛全球抗暖化基金                                                  9.25000    9.38000  -0.13000   -1.38593
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.76090    9.78580  -0.02490   -0.25445
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      8.99000    9.01300  -0.02300   -0.25519
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.54870    9.58330  -0.03460   -0.36104
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.79560    8.82750  -0.03190   -0.36137
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38730    2.38850  -0.00120   -0.05024
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62310    1.62390  -0.00080   -0.04926
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36190    0.36210  -0.00020   -0.05523
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24680    0.24690  -0.00010   -0.04050
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.96440   11.98330  -0.01890   -0.15772
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.02760    8.04030  -0.01270   -0.15795
日盛亞洲機會基金                                                    6.04000    6.07000  -0.03000   -0.49423
日盛首選基金                                                       14.84000   14.86000  -0.02000   -0.13459
日盛高科技基金                                                     15.77000   15.81000  -0.04000   -0.25300
日盛貨幣市場基金                                                   14.79230   14.79210   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.32000   34.43000  -0.11000   -0.31949
日盛精選五虎基金                                                   32.35000   32.32000   0.03000    0.09282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50630   13.50610   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.00000   27.11000  -0.11000   -0.40575
台新MSCI中國基金                                                   17.82000   17.85000  -0.03000   -0.16807
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18330   14.18310   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51450   10.48920   0.02530    0.24120
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.50590   10.52680  -0.02090   -0.19854
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.07970   10.11390  -0.03420   -0.33815
台新中國通基金                                                     37.86000   38.11000  -0.25000   -0.65600
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.40620    0.41260  -0.00640   -1.55114
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.49200   12.70500  -0.21300   -1.67651
台新中國精選中小基金-美元                                           0.26250    0.26600  -0.00350   -1.31579
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.09000    8.21000  -0.12000   -1.46163
台新主流基金                                                       21.05000   21.15000  -0.10000   -0.47281
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.18000   19.45000  -0.27000   -1.38817
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62650    0.63440  -0.00790   -1.24527
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.02000   14.22000  -0.20000   -1.40647
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.45720    0.46300  -0.00580   -1.25270
台新台灣中小基金                                                   29.66000   29.87000  -0.21000   -0.70305
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.49850    9.60360  -0.10510   -1.09438
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.76920    8.89380  -0.12460   -1.40098
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.24000    8.37000  -0.13000   -1.55317
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.90130   10.04190  -0.14060   -1.40013
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.35000    9.49000  -0.14000   -1.47524
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.37370    9.42220  -0.04850   -0.51474
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.25370   10.30680  -0.05310   -0.51519
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
台新印度基金                                                       14.02000   14.30000  -0.28000   -1.95804
台新亞美短期債券基金                                               10.95850   10.97340  -0.01490   -0.13578
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.30790    8.32200  -0.01410   -0.16943
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27520    0.27530  -0.00010   -0.03632
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.77930   11.79930  -0.02000   -0.16950
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38480    0.38490  -0.00010   -0.02598
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10510   11.10500   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.99540   27.97330   0.02210    0.07900
台新智慧生活基金-美元                                               8.45330    8.66600  -0.21270   -2.45442
台新智慧生活基金-新台幣                                             8.68000    8.91000  -0.23000   -2.58137
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07300    8.06940   0.00360    0.04461
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.24190    8.24960  -0.00770   -0.09334
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85330    8.84910   0.00420    0.04746
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04780    9.05630  -0.00850   -0.09386
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.52290   10.57380  -0.05090   -0.48138
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33670    0.33790  -0.00120   -0.35513
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70450    7.74180  -0.03730   -0.48180
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25970    0.26060  -0.00090   -0.34536
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.04000    5.07000  -0.03000   -0.59172
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.59000   20.64000  -0.05000   -0.24225
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.24000   18.48000  -0.24000   -1.29870
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58440   12.58430   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.20520   11.20420   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92590    9.94550  -0.01960   -0.19707
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09580    9.08760   0.00820    0.09023
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.48090   10.47150   0.00940    0.08977
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.64320    7.65110  -0.00790   -0.10325
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.86810    8.87720  -0.00910   -0.10251
永豐中小基金                                                       46.88000   47.04000  -0.16000   -0.34014
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71990    1.71720   0.00270    0.15723
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32400    2.32040   0.00360    0.15515
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.78300    7.78690  -0.00390   -0.05008
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.20400   10.20910  -0.00510   -0.04996
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.00000    4.00000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    17.85000   17.90000  -0.05000   -0.27933
永豐主流品牌基金                                                   15.47000   15.32000   0.15000    0.97911
永豐永豐基金                                                       31.40000   31.52000  -0.12000   -0.38071
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.95710    8.99160  -0.03450   -0.38369
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.17970    9.21510  -0.03540   -0.38415
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.84540    8.88770  -0.04230   -0.47594
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.06580    9.10920  -0.04340   -0.47644
永豐亞洲民生消費基金                                               10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
永豐南非幣2021保本基金                                             13.42290   13.41450   0.00840    0.06262
永豐高科技基金                                                     21.15000   21.30000  -0.15000   -0.70423
永豐貨幣市場基金                                                   13.90220   13.90200   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09040    2.08790   0.00250    0.11974
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51480    2.51180   0.00300    0.11944
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.61580    7.62220  -0.00640   -0.08397
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40110   10.40980  -0.00870   -0.08358
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.79540    6.81780  -0.02240   -0.32855
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.63400   10.66900  -0.03500   -0.32805
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.77000    8.81000  -0.04000   -0.45403
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.90000    6.93000  -0.03000   -0.43290
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.84000   15.94000  -0.10000   -0.62735
永豐臺灣加權ETF基金                                                47.83000   48.01000  -0.18000   -0.37492
永豐領航科技基金                                                   34.60000   34.77000  -0.17000   -0.48893
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
永豐趨勢平衡基金                                                   38.12000   38.28000  -0.16000   -0.41797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.70120   11.70020   0.00100    0.00855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50910    9.51420  -0.00510   -0.05360
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.85460    9.85990  -0.00530   -0.05375
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.51510    9.51280   0.00230    0.02418
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.74890    9.74660   0.00230    0.02360
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.53740    9.54290  -0.00550   -0.05763
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.00790   10.01370  -0.00580   -0.05792
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.49830    9.49650   0.00180    0.01895
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81280    9.81230   0.00050    0.00510
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.58000    8.67000  -0.09000   -1.03806
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.19000    9.29000  -0.10000   -1.07643
兆豐國際中小基金                                                   13.44000   13.45000  -0.01000   -0.07435
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.02000   12.16000  -0.14000   -1.15132
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          15.77000   16.02000  -0.25000   -1.56055
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          15.70000   15.94000  -0.24000   -1.50565
兆豐國際生命科學基金                                               13.77000   14.11000  -0.34000   -2.40964
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.54170    9.61720  -0.07550   -0.78505
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.77140    9.83900  -0.06760   -0.68706
兆豐國際全球基金                                                   27.18000   27.60000  -0.42000   -1.52174
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34420   10.34340   0.00080    0.00773
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12360   10.13700  -0.01340   -0.13219
兆豐國際國民基金                                                   20.04000   20.16000  -0.12000   -0.59524
兆豐國際第一基金                                                   11.57000   11.61000  -0.04000   -0.34453
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.85420    9.86880  -0.01460   -0.14794
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.70660    7.71800  -0.01140   -0.14771
兆豐國際萬全基金                                                   18.74000   18.78000  -0.04000   -0.21299
兆豐國際電子基金                                                   22.70000   22.76000  -0.06000   -0.26362
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.33000   19.40000  -0.07000   -0.36082
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.85000   17.73000   0.12000    0.67682
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.69000   30.74000  -0.05000   -0.16265
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52090   12.52070   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.88500    9.89600  -0.01100   -0.11116
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.80200    9.81140  -0.00940   -0.09581
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.86390    9.87210  -0.00820   -0.08306
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.88780    9.89760  -0.00980   -0.09901
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.80900    9.81840  -0.00940   -0.09574
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.86290    9.87110  -0.00820   -0.08307
合庫台灣基金                                                        9.63000    9.72000  -0.09000   -0.92593
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.65170   10.69770  -0.04600   -0.43000
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.52030   11.56470  -0.04440   -0.38393
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.30250   10.33660  -0.03410   -0.32990
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.03060   11.06850  -0.03790   -0.34241
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.64760    7.68060  -0.03300   -0.42965
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 8.90830    8.94160  -0.03330   -0.37242
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.52270    8.55100  -0.02830   -0.33096
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.38460    8.41440  -0.02980   -0.35415
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.73820    8.76720  -0.02900   -0.33078
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.59000    9.69000  -0.10000   -1.03199
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.30000   10.40000  -0.10000   -0.96154
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.73000    8.82000  -0.09000   -1.02041
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.53000    9.62000  -0.09000   -0.93555
合庫全球新興市場基金                                                8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.11000    9.19000  -0.08000   -0.87051
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.42000    8.49000  -0.07000   -0.82450
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
合庫貨幣市場基金                                                   10.14480   10.14470   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.25970    9.27690  -0.01720   -0.18541
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.48790    9.50790  -0.02000   -0.21035
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.75770    9.78650  -0.02880   -0.29428
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.16820   11.19800  -0.02980   -0.26612
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.66490   13.68800  -0.02310   -0.16876
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.40240    8.41990  -0.01750   -0.20784
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.08070    9.09980  -0.01910   -0.20989
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.54530    7.56760  -0.02230   -0.29468
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.37220    8.39380  -0.02160   -0.25733
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93950    9.95580  -0.01630   -0.16372
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
安本標準兩岸價值基金                                                9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.08650   11.08550   0.00100    0.00902
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95610    9.95760  -0.00150   -0.01506
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.79820    9.81330  -0.01510   -0.15387
安聯中國東協基金                                                   14.22000   14.25000  -0.03000   -0.21053
安聯中國策略基金-美元                                               9.08000    9.21000  -0.13000   -1.41151
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.74000   11.92000  -0.18000   -1.51007
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.73000   11.80000  -0.07000   -0.59322
安聯中華新思路基金-美元                                            10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
安聯台灣大壩基金                                                   24.75000   24.81000  -0.06000   -0.24184
安聯台灣科技基金                                                   40.32000   40.45000  -0.13000   -0.32138
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.51050   12.51030   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.92000   26.99000  -0.07000   -0.25936
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98310   10.00990  -0.02680   -0.26773
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.78040   14.82800  -0.04760   -0.32101
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.37100    9.40120  -0.03020   -0.32124
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.08000   10.21000  -0.13000   -1.27326
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.32000   10.46000  -0.14000   -1.33843
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.16840   12.20600  -0.03760   -0.30805
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.95460    9.98320  -0.02860   -0.28648
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.96560   12.00230  -0.03670   -0.30577
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.16390    9.19130  -0.02740   -0.29811
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.02700    9.05300  -0.02600   -0.28720
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.67500    8.70160  -0.02660   -0.30569
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.43000   10.51000  -0.08000   -0.76118
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.34000   10.43000  -0.09000   -0.86290
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.08000   10.15000  -0.07000   -0.68966
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.74000    8.82000  -0.08000   -0.90703
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                             9.79000    9.87000  -0.08000   -0.81054
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.64330   11.72580  -0.08250   -0.70358
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.56250   10.63540  -0.07290   -0.68545
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.22550   10.29690  -0.07140   -0.69341
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.40580    8.46630  -0.06050   -0.71460
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.21680    8.27340  -0.05660   -0.68412
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               7.92920    7.98460  -0.05540   -0.69384
安聯全球人口趨勢基金                                               10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           7.88000    8.18000  -0.30000   -3.66748
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        29.61000   30.80000  -1.19000   -3.86364
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.08000    7.14000  -0.06000   -0.84034
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93970   11.94510  -0.00540   -0.04521
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27210   10.27670  -0.00460   -0.04476
安聯全球新興市場基金                                               15.73000   15.86000  -0.13000   -0.81967
安聯全球農金趨勢基金                                                8.09000    8.18000  -0.09000   -1.10024
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.42000    7.53000  -0.11000   -1.46082
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.36000    9.48000  -0.12000   -1.26582
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.12000    9.23000  -0.11000   -1.19177
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.83000    8.93000  -0.10000   -1.11982
安聯亞洲動態策略基金                                               19.55000   19.70000  -0.15000   -0.76142
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.18520   10.18280   0.00240    0.02357
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.88500    9.88260   0.00240    0.02429
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.54630   82.57250  -0.02620   -0.03173
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.20770   12.21770  -0.01000   -0.08185
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.82670   63.85400  -0.02730   -0.04275
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.35500    9.36270  -0.00770   -0.08224
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.60140    2.60020   0.00120    0.04615
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.44960   10.47230  -0.02270   -0.21676
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20820    2.20320   0.00500    0.22694
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.64030    8.65860  -0.01830   -0.21135
宏利台灣動力基金                                                   27.10000   27.14000  -0.04000   -0.14738
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.39080    9.42690  -0.03610   -0.38295
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.19640    9.24460  -0.04820   -0.52139
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.28270    7.31050  -0.02780   -0.38027
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.24630    7.28180  -0.03550   -0.48752
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.61000    9.74000  -0.13000   -1.33470
宏利全球債券組合基金                                               12.74510   12.76120  -0.01610   -0.12616
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.80200    2.80520  -0.00320   -0.11407
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.70960   11.72600  -0.01640   -0.13986
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59560    8.60770  -0.01210   -0.14057
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43840    2.43220   0.00620    0.25491
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86990   10.89540  -0.02550   -0.23404
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.10190    3.12100  -0.01910   -0.61198
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.49930    0.50150  -0.00220   -0.43868
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.40000   14.46000  -0.06000   -0.41494
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.31280   11.36100  -0.04820   -0.42426
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.00320   10.04440  -0.04120   -0.41018
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.65290    9.69880  -0.04590   -0.47325
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.37760    8.41420  -0.03660   -0.43498
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  7.99450    8.02790  -0.03340   -0.41605
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                7.88230    7.92020  -0.03790   -0.47852
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              7.84590    7.88130  -0.03540   -0.44916
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72380    2.72930  -0.00550   -0.20152
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39440    0.39500  -0.00060   -0.15190
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.93300   11.96090  -0.02790   -0.23326
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89590    0.89730  -0.00140   -0.15602
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.10200    7.11900  -0.01700   -0.23880
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97500    1.97870  -0.00370   -0.18699
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28400    0.28450  -0.00050   -0.17575
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.67890    8.69940  -0.02050   -0.23565
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31540    0.31580  -0.00040   -0.12666
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65750   13.65730   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.26000    2.27000  -0.01000   -0.44053
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
宏利臺灣股息收益基金                                               23.08000   23.12000  -0.04000   -0.17301
宏利澳幣保本基金                                                   12.30760   12.30760   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                        9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.03000   10.10000  -0.07000   -0.69307
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.97220    9.93510   0.03710    0.37342
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.17730    9.18120  -0.00390   -0.04248
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.62230    8.63790  -0.01560   -0.18060
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.47360   10.49260  -0.01900   -0.18108
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.17000    9.23000  -0.06000   -0.65005
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                8.79000    8.86000  -0.07000   -0.79007
貝萊德新台幣基金                                                   12.94530   12.94520   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.06000   23.14000  -0.08000   -0.34572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32290   11.32670  -0.00380   -0.03355
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90180    9.93520  -0.03340   -0.33618
保德信大中華基金-人民幣                                             8.45000    8.48000  -0.03000   -0.35377
保德信大中華基金-美元                                               8.30000    8.35000  -0.05000   -0.59880
保德信大中華基金-新台幣                                            24.65000   24.84000  -0.19000   -0.76490
保德信中小型股基金                                                 39.83000   40.02000  -0.19000   -0.47476
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.55000    7.62000  -0.07000   -0.91864
保德信中國中小基金-美元                                             7.24000    7.32000  -0.08000   -1.09290
保德信中國中小基金-新臺幣                                           6.98000    7.07000  -0.09000   -1.27298
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.62620    8.69710  -0.07090   -0.81521
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.69650    8.76670  -0.07020   -0.80076
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.75670    8.82350  -0.06680   -0.75707
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.54980    9.62260  -0.07280   -0.75655
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.61000    7.75000  -0.14000   -1.80645
保德信中國品牌基金-美元                                             7.62000    7.75000  -0.13000   -1.67742
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.25000    8.39000  -0.14000   -1.66865
保德信台商全方位基金                                               30.87000   30.92000  -0.05000   -0.16171
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          23.95000   24.32000  -0.37000   -1.52138
保德信全球消費商機基金                                             16.07000   16.33000  -0.26000   -1.59216
保德信全球基礎建設基金                                             11.50000   11.62000  -0.12000   -1.03270
保德信全球資源基金                                                  6.64000    6.68000  -0.04000   -0.59880
保德信全球醫療生化基金-美元                                         8.87000    9.02000  -0.15000   -1.66297
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      29.38000   29.89000  -0.51000   -1.70626
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.41070   10.41960  -0.00890   -0.08542
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.41070   10.41960  -0.00890   -0.08542
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.37030   10.39360  -0.02330   -0.22418
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.37030   10.39360  -0.02330   -0.22418
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.14970    9.21050  -0.06080   -0.66012
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.04480   10.11190  -0.06710   -0.66357
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.67480    8.74490  -0.07010   -0.80161
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.50970    9.58650  -0.07680   -0.80113
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.79990    7.82660  -0.02670   -0.34114
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.54690   10.58300  -0.03610   -0.34111
保德信亞太基金                                                     19.00000   19.05000  -0.05000   -0.26247
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.30330    8.31790  -0.01460   -0.17553
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.18710   11.20680  -0.01970   -0.17579
保德信店頭市場基金                                                 28.59000   28.73000  -0.14000   -0.48730
保德信拉丁美洲基金                                                  6.59000    6.62000  -0.03000   -0.45317
保德信金平衡基金                                                   27.79000   27.84000  -0.05000   -0.17960
保德信金滿意基金                                                   38.22000   38.44000  -0.22000   -0.57232
保德信科技島基金                                                   23.53000   23.63000  -0.10000   -0.42319
保德信高成長基金                                                   83.60000   83.86000  -0.26000   -0.31004
保德信第一基金                                                     22.59000   22.65000  -0.06000   -0.26490
保德信貨幣市場基金                                                 15.79260   15.79230   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.67880    9.79090  -0.11210   -1.14494
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                    9.82730    9.95500  -0.12770   -1.28277
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.04280   10.14210  -0.09930   -0.97909
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.54770    9.65550  -0.10780   -1.11646
保德信新世紀基金                                                    9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.74770    7.75980  -0.01210   -0.15593
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.69600   10.71270  -0.01670   -0.15589
保德信新興趨勢組合基金                                              9.97000   10.08000  -0.11000   -1.09127
保德信瑞騰基金                                                     15.56780   15.56740   0.00040    0.00257
保德信歐洲組合基金                                                  8.99000    9.09000  -0.10000   -1.10011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67960    9.68530  -0.00570   -0.05885
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98880    9.99450  -0.00570   -0.05703
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.60950    9.62300  -0.01350   -0.14029
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.76930    9.78280  -0.01350   -0.13800
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71980    9.73030  -0.01050   -0.10791
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87360    9.88460  -0.01100   -0.11128
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57000    9.57820  -0.00820   -0.08561
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69330    9.70160  -0.00830   -0.08555
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96100    9.97870  -0.01770   -0.17738
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01490   10.03440  -0.01950   -0.19433
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01300   10.03230  -0.01930   -0.19238
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.88330    9.89360  -0.01030   -0.10411
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.88780    9.89800  -0.01020   -0.10305
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88730    9.90440  -0.01710   -0.17265
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07650   10.08900  -0.01250   -0.12390
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75040    9.76080  -0.01040   -0.10655
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84540    9.85590  -0.01050   -0.10654
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.53580    9.55390  -0.01810   -0.18945
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.34980    9.36530  -0.01550   -0.16550
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96260    9.98790  -0.02530   -0.25331
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95860    9.98400  -0.02540   -0.25441
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.06410   10.07280  -0.00870   -0.08637
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.13930   10.15120  -0.01190   -0.11723
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.91330    9.93010  -0.01680   -0.16918
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.91380    9.93060  -0.01680   -0.16917
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93630    1.93540   0.00090    0.04650
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68970    2.68810   0.00160    0.05952
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28950    0.28990  -0.00040   -0.13798
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43600    0.43660  -0.00060   -0.13743
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.26690    8.28390  -0.01700   -0.20522
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68540   11.71550  -0.03010   -0.25692
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.43690    9.42990   0.00700    0.07423
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.70540   11.69890   0.00650    0.05556
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.48390    8.49360  -0.00970   -0.11420
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57000   10.58200  -0.01200   -0.11340
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11680   10.12430  -0.00750   -0.07408
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.00610   10.02150  -0.01540   -0.15367
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.10890   10.11110  -0.00220   -0.02176
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75190   10.75420  -0.00230   -0.02139
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00290   10.01090  -0.00800   -0.07991
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70240    9.70570  -0.00330   -0.03400
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08490   10.08810  -0.00320   -0.03172
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67550    9.68670  -0.01120   -0.11562
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91410    9.92470  -0.01060   -0.10680
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.00380    9.99550   0.00830    0.08304
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.82400    5.84780  -0.02380   -0.40699
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.23510   10.27690  -0.04180   -0.40674
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65680   11.65670   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.45000   16.50000  -0.05000   -0.30303
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3771.94000 3783.29000 -11.35000   -0.30000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.75230    9.80900  -0.05670   -0.57804
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.74430   10.79410  -0.04980   -0.46136
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.99430   10.04070  -0.04640   -0.46212
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.57420    8.62400  -0.04980   -0.57746
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.95740    8.99900  -0.04160   -0.46227
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.79320    8.83400  -0.04080   -0.46185
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.83350    9.89060  -0.05710   -0.57732
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.34700   10.39500  -0.04800   -0.46176
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.29390   10.34170  -0.04780   -0.46221
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.23000    6.25000  -0.02000   -0.32000
柏瑞巨人基金                                                       11.35000   11.36000  -0.01000   -0.08803
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66920   13.66910   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.52000   14.69000  -0.17000   -1.15725
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   12.97330   13.02560  -0.05230   -0.40152
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.46580   11.50070  -0.03490   -0.30346
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.01580   12.05180  -0.03600   -0.29871
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.28260    8.31600  -0.03340   -0.40164
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.39800    6.42380  -0.02580   -0.40163
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.27040    8.29550  -0.02510   -0.30257
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.04590    8.06800  -0.02210   -0.27392
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.16480   10.19530  -0.03050   -0.29916
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              7.91660    7.94090  -0.02430   -0.30601
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.63590   11.67130  -0.03540   -0.30331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.23910   11.28440  -0.04530   -0.40144
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.63670   11.66880  -0.03210   -0.27509
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.93810   10.97090  -0.03280   -0.29897
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.47940    8.51360  -0.03420   -0.40171
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24200    9.27010  -0.02810   -0.30313
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.19560    9.22100  -0.02540   -0.27546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.03940    9.06640  -0.02700   -0.29780
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              8.92590    8.95340  -0.02750   -0.30715
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.65870    9.68210  -0.02340   -0.24168
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.58550    9.60060  -0.01510   -0.15728
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.44070    9.45520  -0.01450   -0.15335
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.51630    9.53230  -0.01600   -0.16785
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.23680    9.25910  -0.02230   -0.24084
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.05110    9.06540  -0.01430   -0.15774
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.83230    9.84480  -0.01250   -0.12697
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.02060    9.03450  -0.01390   -0.15385
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.09610    9.11140  -0.01530   -0.16792
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.64060    9.66390  -0.02330   -0.24110
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.58550    9.60070  -0.01520   -0.15832
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.44080    9.45530  -0.01450   -0.15335
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.51640    9.53240  -0.01600   -0.16785
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.23660    9.25890  -0.02230   -0.24085
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.05130    9.06560  -0.01430   -0.15774
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                              9.98970   10.00230  -0.01260   -0.12597
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.02060    9.03450  -0.01390   -0.15385
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.09640    9.11170  -0.01530   -0.16792
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.69850   10.70930  -0.01080   -0.10085
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.96760   11.97140  -0.00380   -0.03174
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32560   11.32780  -0.00220   -0.01942
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.87180    8.88080  -0.00900   -0.10134
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.57850    9.58150  -0.00300   -0.03131
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.44820    9.45000  -0.00180   -0.01905
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.41030   10.42080  -0.01050   -0.10076
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.14340   11.14690  -0.00350   -0.03140
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.94170   10.94380  -0.00210   -0.01919
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.87200    8.88100  -0.00900   -0.10134
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.57890    9.58190  -0.00300   -0.03131
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.44870    9.45050  -0.00180   -0.01905
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.29000    8.27000   0.02000    0.24184
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.73000    7.73000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.66000   11.79000  -0.13000   -1.10263
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.78000   11.92000  -0.14000   -1.17450
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.23000    9.33000  -0.10000   -1.07181
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.36650   11.38140  -0.01490   -0.13092
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35850    7.36820  -0.00970   -0.13165
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.61000    9.65000  -0.04000   -0.41451
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.26140   11.27000  -0.00860   -0.07631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99340   10.99480  -0.00140   -0.01273
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08610   10.08510   0.00100    0.00992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10650    8.11280  -0.00630   -0.07766
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13440    9.13560  -0.00120   -0.01314
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16410    9.16310   0.00100    0.01091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57510   10.57650  -0.00140   -0.01324
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.88930    9.89690  -0.00760   -0.07679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06920   10.06820   0.00100    0.00993
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46280    9.46400  -0.00120   -0.01268
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.75910    8.76580  -0.00670   -0.07643
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.73260    8.72990   0.00270    0.03093
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18810    9.18720   0.00090    0.00980
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.67850   11.68980  -0.01130   -0.09667
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.20800   11.21100  -0.00300   -0.02676
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.60640   10.60670  -0.00030   -0.00283
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81080    6.81740  -0.00660   -0.09681
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53360    8.53590  -0.00230   -0.02695
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.12270    9.12290  -0.00020   -0.00219
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.03920   10.04890  -0.00970   -0.09653
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.62330   10.62350  -0.00020   -0.00188
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.23790    9.24050  -0.00260   -0.02814
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68710    8.69550  -0.00840   -0.09660
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31730    9.31750  -0.00020   -0.00215
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17210   11.18270  -0.01060   -0.09479
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.83680   11.83980  -0.00300   -0.02534
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80500   10.80620  -0.00120   -0.01110
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.97490    8.98340  -0.00850   -0.09462
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.54650    9.54880  -0.00230   -0.02409
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.52810    9.52920  -0.00110   -0.01154
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.15680   11.15960  -0.00280   -0.02509
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96800    9.97740  -0.00940   -0.09421
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29570   10.29690  -0.00120   -0.01165
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.40650    9.41540  -0.00890   -0.09453
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.12850    9.13710  -0.00860   -0.09412
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.76810    9.77060  -0.00250   -0.02559
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.28910    9.29020  -0.00110   -0.01184
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.52000   16.68000  -0.16000   -0.95923
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.04000   15.22000  -0.18000   -1.18265
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.53670   12.58940  -0.05270   -0.41861
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.52490    9.61560  -0.09070   -0.94326
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.48640   10.58120  -0.09480   -0.89593
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.07830   11.18160  -0.10330   -0.92384
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.00400   10.09300  -0.08900   -0.88180
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.52500    8.60610  -0.08110   -0.94235
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.08180    9.16380  -0.08200   -0.89483
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  8.95350    9.03700  -0.08350   -0.92398
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    8.98140    9.06140  -0.08000   -0.88287
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.64870    8.73110  -0.08240   -0.94375
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  8.89910    8.97950  -0.08040   -0.89537
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.62330   10.72230  -0.09900   -0.92331
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    8.92890    9.00840  -0.07950   -0.88251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.37000   15.21000   0.16000    1.05194
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        20.64000   21.14000  -0.50000   -2.36518
國泰大中華基金                                                     17.09000   17.13000  -0.04000   -0.23351
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.56000   13.60000  -0.04000   -0.29412
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.38000   37.48000  -0.10000   -0.26681
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.54390    3.55040  -0.00650   -0.18308
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       15.76000   15.88000  -0.12000   -0.75567
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.59490    0.59860  -0.00370   -0.61811
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.55910    0.56260  -0.00350   -0.62211
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20960    2.19990   0.00970    0.44093
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61170    9.62180  -0.01010   -0.10497
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99190    8.00030  -0.00840   -0.10500
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31470    0.31470   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.62590   11.62490   0.00100    0.00860
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67480    1.68200  -0.00720   -0.42806
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.03580   10.07500  -0.03920   -0.38908
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33120    0.33200  -0.00080   -0.24096
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.62390    3.64340  -0.01950   -0.53521
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.11000   16.29000  -0.18000   -1.10497
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.51880    0.52390  -0.00510   -0.97347
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.63610    2.64990  -0.01380   -0.52077
國泰中港台基金台幣級別                                             11.73000   11.86000  -0.13000   -1.09612
國泰中港台基金美元級別                                              0.38210    0.38580  -0.00370   -0.95905
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   24.82000   25.08000  -0.26000   -1.03668
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.76000   13.62000   0.14000    1.02790
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       28.53000   29.13000  -0.60000   -2.05973
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.09600   10.12160  -0.02560   -0.25292
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.81860    9.84340  -0.02480   -0.25195
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.84260    9.86750  -0.02490   -0.25234
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32750    0.32790  -0.00040   -0.12199
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31830    0.31870  -0.00040   -0.12551
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.31900    0.31930  -0.00030   -0.09396
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42730   12.42710   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.22520    2.23970  -0.01450   -0.64741
國泰全球高股息基金-台幣級別                                         9.91000   10.04000  -0.13000   -1.29482
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.32160    0.32510  -0.00350   -1.07659
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.45950    0.45950   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.08000   12.20000  -0.12000   -0.98361
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.41680    0.42040  -0.00360   -0.85633
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.77000    4.80000  -0.03000   -0.62500
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15250    0.15340  -0.00090   -0.58670
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38020    0.38300  -0.00280   -0.73107
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34140    0.34390  -0.00250   -0.72696
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.40440    0.40740  -0.00300   -0.73638
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.13000   10.22000  -0.09000   -0.88063
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48870    0.48700   0.00170    0.34908
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.13000   19.39000  -0.26000   -1.34090
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.95000   20.98000  -0.03000   -0.14299
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.33990    2.34270  -0.00280   -0.11952
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.42940   10.50100  -0.07160   -0.68184
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.22430    9.28760  -0.06330   -0.68155
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.33900    0.34090  -0.00190   -0.55735
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.29990    0.30160  -0.00170   -0.56366
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48130    0.47870   0.00260    0.54314
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36470    0.36740  -0.00270   -0.73489
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    16.19000   16.43000  -0.24000   -1.46074
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.52560    0.53260  -0.00700   -1.31431
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.10000   16.33000  -0.23000   -1.40845
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.74730    0.74910  -0.00180   -0.24029
國泰科技生化基金                                                   28.88000   28.98000  -0.10000   -0.34507
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          24.13000   24.62000  -0.49000   -1.99025
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.99000   14.62000   0.37000    2.53078
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.94320   40.10440  -0.16120   -0.40195
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.16650   19.11640   0.05010    0.26208
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.60610   19.72720  -0.12110   -0.61387
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.35300   38.60040  -0.24740   -0.64093
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.39190   40.48070  -0.08880   -0.21936
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         41.63750   41.71190  -0.07440   -0.17837
國泰紐幣2021保本基金                                               12.45020   12.33970   0.11050    0.89548
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.76750   12.64450   0.12300    0.97275
國泰紐幣保本基金                                                   12.65750   12.54310   0.11440    0.91206
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.81000   19.90000  -0.09000   -0.45226
國泰國泰基金台幣級別                                               19.81000   19.90000  -0.09000   -0.45226
國泰富時中國A50基金                                                16.59000   16.83000  -0.24000   -1.42602
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.95340   41.17340  -0.22000   -0.53433
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.20000   10.23000  -0.03000   -0.29326
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.32980    0.33050  -0.00070   -0.21180
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47820    0.47390   0.00430    0.90736
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.24030   10.29180  -0.05150   -0.50040
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.20650    7.24270  -0.03620   -0.49981
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34790    0.34920  -0.00130   -0.37228
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23400    0.23480  -0.00080   -0.34072
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.12100    2.12170  -0.00070   -0.03299
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.39710    9.45480  -0.05770   -0.61027
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30420    0.30560  -0.00140   -0.45812
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.52460   41.48530   0.03930    0.09473
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.87000   17.08000  -0.21000   -1.22951
國泰新興市場基金台幣級別                                           10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35590    0.35770  -0.00180   -0.50321
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25310    2.24610   0.00700    0.31165
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44950    1.44500   0.00450    0.31142
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33560    0.33600  -0.00040   -0.11905
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33250    0.33260  -0.00010   -0.03007
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21800    0.21830  -0.00030   -0.13743
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.24010   10.25860  -0.01850   -0.18034
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.46410    6.47580  -0.01170   -0.18067
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.21000   15.10000   0.11000    0.72848
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.46000   28.89000  -0.43000   -1.48840
國泰價值卓越基金                                                   12.81000   12.86000  -0.05000   -0.38880
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.30890    0.31080  -0.00190   -0.61133
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.86310   38.89560  -0.03250   -0.08356
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              16.89000   17.30000  -0.41000   -2.36994
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              17.90000   17.92000  -0.02000   -0.11161
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.64000   16.55000   0.09000    0.54381
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.92370   11.93540  -0.01170   -0.09803
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39290    0.39300  -0.00010   -0.02545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.06400   10.08180  -0.01780   -0.17656
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99080    9.98970   0.00110    0.01101
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94300    9.95580  -0.01280   -0.12857
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.06370   10.08150  -0.01780   -0.17656
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99050    9.98930   0.00120    0.01201
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94300    9.95580  -0.01280   -0.12857
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29180   11.29080   0.00100    0.00886
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85210    9.86640  -0.01430   -0.14494
第一金大中華基金                                                   22.82000   22.94000  -0.12000   -0.52310
第一金小型精選基金                                                 28.96000   29.04000  -0.08000   -0.27548
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.04000   11.12000  -0.08000   -0.71942
第一金中國世紀基金-美元                                             6.84380    6.92490  -0.08110   -1.17114
第一金中國世紀基金-美元-N                                           6.84420    6.92530  -0.08110   -1.17107
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.04000    8.14000  -0.10000   -1.22850
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.04000    8.14000  -0.10000   -1.22850
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.60480    9.59590   0.00890    0.09275
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.18060    8.20800  -0.02740   -0.33382
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.83760   10.82840   0.00920    0.08496
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.35620    9.38760  -0.03140   -0.33448
第一金中概平衡基金                                                 22.73000   22.83000  -0.10000   -0.43802
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27520   15.27500   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.11200  178.10900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              11.86960   12.11080  -0.24120   -1.99161
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            11.87020   12.11150  -0.24130   -1.99232
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.38000   11.63000  -0.25000   -2.14961
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.39000   11.64000  -0.25000   -2.14777
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.20080    8.35060  -0.14980   -1.79388
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.20080    8.35060  -0.14980   -1.79388
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.34000    8.50000  -0.16000   -1.88235
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.34000    8.50000  -0.16000   -1.88235
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.29000   11.52590  -0.23590   -2.04669
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.30430   11.54050  -0.23620   -2.04671
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          10.64000   10.88000  -0.24000   -2.20588
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        10.66000   10.90000  -0.24000   -2.20183
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.13940    9.19000  -0.05060   -0.55060
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.14090    9.19150  -0.05060   -0.55051
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          8.78950    8.84630  -0.05680   -0.64208
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        8.81230    8.86920  -0.05690   -0.64155
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.71520    9.76900  -0.05380   -0.55072
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.36000    9.42050  -0.06050   -0.64222
第一金全球大趨勢基金                                               20.10000   20.49000  -0.39000   -1.90337
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.85550    7.96020  -0.10470   -1.31529
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.55740    5.63140  -0.07400   -1.31406
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.04160    9.09910  -0.05750   -0.63193
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.04280    9.10030  -0.05750   -0.63185
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.54520    9.60590  -0.06070   -0.63190
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.54660    9.60730  -0.06070   -0.63181
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              7.83420    7.89960  -0.06540   -0.82789
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.38380    9.46220  -0.07840   -0.82856
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.00340    9.03310  -0.02970   -0.32879
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.00230    9.03190  -0.02960   -0.32773
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.42440    7.44920  -0.02480   -0.33292
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.42290    7.44770  -0.02480   -0.33299
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.20800    8.24120  -0.03320   -0.40285
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.20860    8.24180  -0.03320   -0.40282
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.69250   10.72780  -0.03530   -0.32905
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.69330   10.72860  -0.03530   -0.32903
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.52320    9.53670  -0.01350   -0.14156
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.00820   14.06490  -0.05670   -0.40313
第一金亞洲科技基金                                                 15.98000   16.07000  -0.09000   -0.56005
第一金亞洲新興市場基金                                             12.34000   12.45000  -0.11000   -0.88353
第一金店頭市場基金                                                  7.59000    7.61000  -0.02000   -0.26281
第一金創新趨勢基金                                                 19.41000   19.49000  -0.08000   -0.41047
第一金電子基金                                                     27.74000   27.88000  -0.14000   -0.50215
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.42000   17.51000  -0.09000   -0.51399
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.07000   20.92000   0.15000    0.71702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             16.64000   17.30000  -0.66000   -3.81503
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.95000    6.94000   0.01000    0.14409
統一大中華中小基金(美元)                                            6.33000    6.33000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
統一大滿貫基金-A類型                                               29.15000   29.25000  -0.10000   -0.34188
統一大滿貫基金-I類型                                               29.15000   29.25000  -0.10000   -0.34188
統一大龍印基金                                                     12.58000   12.72000  -0.14000   -1.10063
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.70000    7.75000  -0.05000   -0.64516
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.02000    7.08000  -0.06000   -0.84746
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          7.97000    8.04000  -0.07000   -0.87065
統一中小基金                                                       21.71000   21.79000  -0.08000   -0.36714
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68570    9.67750   0.00820    0.08473
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99120    8.99010   0.00110    0.01224
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69750    8.70250  -0.00500   -0.05745
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.73350   11.72370   0.00980    0.08359
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.82810   10.82680   0.00130    0.01201
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.46040   10.46640  -0.00600   -0.05733
統一台灣動力基金                                                   14.86000   14.97000  -0.11000   -0.73480
統一全天候基金-A類型                                               97.89000   98.39000  -0.50000   -0.50818
統一全天候基金-I類型                                               98.10000   98.60000  -0.50000   -0.50710
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.66150    7.72490  -0.06340   -0.82072
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.36740    7.43380  -0.06640   -0.89322
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.33860    7.41500  -0.07640   -1.03034
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.04540    8.11200  -0.06660   -0.82101
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.74340    7.81320  -0.06980   -0.89336
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.70660    7.78690  -0.08030   -1.03122
統一全球債券組合基金                                               11.66420   11.70410  -0.03990   -0.34091
統一全球新科技基金(人民幣)                                         12.92000   13.23000  -0.31000   -2.34316
統一全球新科技基金(美元)                                           12.11000   12.41000  -0.30000   -2.41741
統一全球新科技基金(新台幣)                                         11.59000   11.90000  -0.31000   -2.60504
統一亞太基金                                                       21.79000   21.93000  -0.14000   -0.63839
統一亞洲大金磚基金                                                 10.99000   11.05000  -0.06000   -0.54299
統一奔騰基金                                                       50.10000   50.44000  -0.34000   -0.67407
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68420   16.68400   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
統一強漢基金(美元)                                                  7.86000    7.90000  -0.04000   -0.50633
統一強漢基金(新台幣)                                               20.64000   20.76000  -0.12000   -0.57803
統一統信基金                                                       25.55000   25.72000  -0.17000   -0.66096
統一黑馬基金                                                       50.75000   51.08000  -0.33000   -0.64605
統一新亞洲科技能源基金                                             14.11000   14.21000  -0.10000   -0.70373
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.73910    7.74440  -0.00530   -0.06844
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.99930   10.00620  -0.00690   -0.06896
統一經建基金                                                       41.02000   41.19000  -0.17000   -0.41272
統一龍馬基金                                                       56.12000   56.34000  -0.22000   -0.39049
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.08000   16.13000  -0.05000   -0.30998
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.64000   40.82000  -0.18000   -0.44096
野村中國機會基金                                                   11.17000   11.25000  -0.08000   -0.71111
野村巴西基金                                                        5.83000    5.87000  -0.04000   -0.68143
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.40000   10.57000  -0.17000   -1.60833
野村台灣高股息基金                                                 22.93000   22.86000   0.07000    0.30621
野村台灣運籌基金                                                   31.35000   31.44000  -0.09000   -0.28626
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48170    9.48070   0.00100    0.01055
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.38470    9.38910  -0.00440   -0.04686
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43470    9.43990  -0.00520   -0.05509
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.80020    9.79920   0.00100    0.01020
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.62780    9.63240  -0.00460   -0.04776
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53360    9.54160  -0.00800   -0.08384
野村平衡基金                                                       17.40000   17.42000  -0.02000   -0.11481
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.53000    8.66000  -0.13000   -1.50115
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         8.95000    9.03000  -0.08000   -0.88594
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.41000   12.60000  -0.19000   -1.50794
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.36000   10.45000  -0.09000   -0.86124
野村全球生技醫療基金                                               14.91000   15.28000  -0.37000   -2.42147
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.95260    9.95770  -0.00510   -0.05122
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.88620    9.89310  -0.00690   -0.06975
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.84290    9.85250  -0.00960   -0.09744
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00060   10.00570  -0.00510   -0.05097
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92350    9.93040  -0.00690   -0.06948
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88040    9.89010  -0.00970   -0.09808
野村全球品牌基金                                                   23.26000   23.53000  -0.27000   -1.14747
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.39000    9.52000  -0.13000   -1.36555
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.53000   11.69000  -0.16000   -1.36869
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                               9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 17.42000   17.67000  -0.25000   -1.41483
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              10.98000   11.12000  -0.14000   -1.25899
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.34390   10.35040  -0.00650   -0.06280
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30660   10.32280  -0.01620   -0.15693
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.16500   10.18600  -0.02100   -0.20617
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.68440    8.74690  -0.06250   -0.71454
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.46710    8.52730  -0.06020   -0.70597
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07160    8.13600  -0.06440   -0.79154
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.52920   10.60520  -0.07600   -0.71663
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.02370   10.09500  -0.07130   -0.70629
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.62500    9.70160  -0.07660   -0.78956
野村成長基金                                                       26.34000   26.42000  -0.08000   -0.30280
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.13290    8.14040  -0.00750   -0.09213
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.12900    8.14040  -0.01140   -0.14004
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.28320    8.30460  -0.02140   -0.25769
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.86680    8.87470  -0.00790   -0.08902
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.74830    8.76070  -0.01240   -0.14154
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.91060    8.93370  -0.02310   -0.25857
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.74000    7.80000  -0.06000   -0.76923
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.19000   11.28000  -0.09000   -0.79787
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.09080    9.10850  -0.01770   -0.19432
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.12780    9.14270  -0.01490   -0.16297
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.22480    9.24750  -0.02270   -0.24547
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.82370    9.84830  -0.02460   -0.24979
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.74820    9.76400  -0.01580   -0.16182
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.85550    9.87980  -0.02430   -0.24596
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27840    8.29720  -0.01880   -0.22658
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86630    8.87680  -0.01050   -0.11829
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.72780    8.74180  -0.01400   -0.16015
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.89450   12.92380  -0.02930   -0.22671
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.02950   12.04430  -0.01480   -0.12288
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.75340    9.76900  -0.01560   -0.15969
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03570   10.04280  -0.00710   -0.07070
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99890   10.00640  -0.00750   -0.07495
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99620   10.00870  -0.01250   -0.12489
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03400   10.04110  -0.00710   -0.07071
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99790   10.00550  -0.00760   -0.07596
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01190   10.02440  -0.01250   -0.12470
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.79810    9.80830  -0.01020   -0.10399
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.76120    9.76880  -0.00760   -0.07780
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.75300    9.77400  -0.02100   -0.21486
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.44660    9.49180  -0.04520   -0.47620
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.52070    9.56300  -0.04230   -0.44233
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.14960    9.18960  -0.04000   -0.43527
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.69760    8.73950  -0.04190   -0.47943
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.62180   10.67290  -0.05110   -0.47878
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.51570    9.57620  -0.06050   -0.63177
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.56270   10.61760  -0.05490   -0.51707
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.04750   10.10340  -0.05590   -0.55328
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.83510    9.89800  -0.06290   -0.63548
野村泰國基金                                                       39.66000   39.72000  -0.06000   -0.15106
野村高科技基金                                                      8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.43270    9.51200  -0.07930   -0.83368
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.42540    9.48470  -0.05930   -0.62522
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         9.89920    9.87500   0.02420    0.24506
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.82460    8.88830  -0.06370   -0.71667
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.76160    8.83540  -0.07380   -0.83528
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.68930    8.71830  -0.02900   -0.33263
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.00830   11.07650  -0.06820   -0.61572
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.60830   12.55110   0.05720    0.45574
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                           9.98120   10.05320  -0.07200   -0.71619
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.91660   10.00020  -0.08360   -0.83598
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.08240   10.11770  -0.03530   -0.34889
野村貨幣市場基金                                                   16.29160   16.29140   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.53000   14.55000  -0.02000   -0.13746
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.05000   10.03780   0.01220    0.12154
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.89810    9.93830  -0.04020   -0.40450
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.92300    9.97720  -0.05420   -0.54324
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86150    9.87030  -0.00880   -0.08916
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.79310    9.80250  -0.00940   -0.09589
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75990    9.77300  -0.01310   -0.13404
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.94140    9.95030  -0.00890   -0.08944
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.85680    9.86580  -0.00900   -0.09122
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.94080    9.95440  -0.01360   -0.13662
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.53150    9.54520  -0.01370   -0.14353
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.47380    9.49260  -0.01880   -0.19805
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.41750    9.44000  -0.02250   -0.23835
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.66710    9.68090  -0.01380   -0.14255
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.58470    9.60370  -0.01900   -0.19784
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.52840    9.55110  -0.02270   -0.23767
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.75560    9.79030  -0.03470   -0.35443
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.55180    7.57910  -0.02730   -0.36020
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.35890   11.40000  -0.04110   -0.36053
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.06000    7.17000  -0.11000   -1.53417
野村精選貨幣市場基金                                               12.09100   12.09090   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             8.92000    9.04000  -0.12000   -1.32743
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.06000    7.13000  -0.07000   -0.98177
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.04000   10.14000  -0.10000   -0.98619
野村積極成長基金                                                   11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.03000    8.04000  -0.01000   -0.12438
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.21000   29.27000  -0.06000   -0.20499
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                                9.92240    9.95620  -0.03380   -0.33949
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.18610    8.20600  -0.01990   -0.24251
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.53990    7.56100  -0.02110   -0.27906
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.43450    7.45950  -0.02500   -0.33514
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.35240   11.38150  -0.02910   -0.25568
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.17650   10.20500  -0.02850   -0.27927
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.06670   10.10050  -0.03380   -0.33464
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
野村環球基金-人民幣計價                                            14.04000   14.28000  -0.24000   -1.68067
野村環球基金-美元計價                                              10.91000   11.10000  -0.19000   -1.71171
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.25000   15.54000  -0.29000   -1.86615
野村鴻利基金                                                       19.98000   20.01000  -0.03000   -0.14993
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87340   16.87330   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.93000   16.98000  -0.05000   -0.29446
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.75000   13.08000  -0.33000   -2.52294
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.29000   13.45000  -0.16000   -1.18959
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.91710    9.93930  -0.02220   -0.22336
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.00330   13.03260  -0.02930   -0.22482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96630    9.96620   0.00010    0.00100
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83730    9.88050  -0.04320   -0.43722
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.53310    9.53760  -0.00450   -0.04718
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57700    9.57520   0.00180    0.01880
凱基台商天下基金                                                   11.46000   11.55000  -0.09000   -0.77922
凱基台灣精五門基金                                                 18.03000   18.09000  -0.06000   -0.33167
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.25490   39.49040  -0.23550   -0.59635
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.30710   39.42730  -0.12020   -0.30486
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.09100   41.18580  -0.09480   -0.23018
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.59000    9.67000  -0.08000   -0.82730
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     8.96000    9.04000  -0.08000   -0.88496
凱基全球高效平衡基?(美元)                                           9.85090    9.91880  -0.06790   -0.68456
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.10000   12.06000   0.04000    0.33167
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.84520   10.85820  -0.01300   -0.11973
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56110   11.56100   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       24.17000   24.22000  -0.05000   -0.20644
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         18.48000   19.01000  -0.53000   -2.78801
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         17.91690   18.40050  -0.48360   -2.62819
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.73000   15.83000  -0.10000   -0.63171
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.03080   15.10440  -0.07360   -0.48728
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.92000    6.98000  -0.06000   -0.85960
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.38000   10.50000  -0.12000   -1.14286
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.03460   10.19220  -0.15760   -1.54628
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                        9.60000    9.76000  -0.16000   -1.63934
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       10.61290   10.73470  -0.12180   -1.13464
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     10.87000   11.01000  -0.14000   -1.27157
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.37000   11.53000  -0.16000   -1.38768
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.14260   11.28560  -0.14300   -1.26710
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         16.32000   15.66000   0.66000    4.21456
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         22.74000   24.82000  -2.08000   -8.38034
富邦NASDAQ-100基金                                                 25.43000   26.30000  -0.87000   -3.30798
富邦上証180基金                                                    25.32000   25.63000  -0.31000   -1.20952
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16150    0.16330  -0.00180   -1.10227
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         4.98000    5.04000  -0.06000   -1.19048
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   28.61000   29.32000  -0.71000   -2.42156
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.54550   10.58980  -0.04430   -0.41833
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.73060    9.78300  -0.05240   -0.53562
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.30130    9.38920  -0.08790   -0.93618
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.10370    9.14190  -0.03820   -0.41786
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.33010    8.37490  -0.04480   -0.53493
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                7.96980    8.04510  -0.07530   -0.93597
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.64350   20.67360  -0.03010   -0.14560
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.46490   11.46370   0.00120    0.01047
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.40040   10.45690  -0.05650   -0.54031
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91440   12.91740  -0.00300   -0.02322
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89390    1.89350   0.00040    0.02112
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.19740    9.19950  -0.00210   -0.02283
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39660    1.39630   0.00030    0.02149
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.84070   11.83910   0.00160    0.01351
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71790    1.71960  -0.00170   -0.09886
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10850   10.10720   0.00130    0.01286
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48550    1.48700  -0.00150   -0.10087
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.09330   10.09730  -0.00400   -0.03961
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.03270   10.03510  -0.00240   -0.02392
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.70000   16.36000   0.34000    2.07824
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  16.89000   17.63000  -0.74000   -4.19739
富邦日本東証基金                                                   19.21000   19.60000  -0.39000   -1.98980
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    41.88000   41.96000  -0.08000   -0.19066
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.71000   41.81000  -0.10000   -0.23918
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    45.99000   46.22000  -0.23000   -0.49762
富邦台灣心基金                                                     18.78000   18.85000  -0.07000   -0.37135
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.23000   41.44000  -0.21000   -0.50676
富邦台灣科技指數基金                                               47.97000   48.32000  -0.35000   -0.72434
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.22950   40.39320  -0.16370   -0.40527
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    40.39940   40.48650  -0.08710   -0.21513
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28330    0.28660  -0.00330   -1.15143
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.92000    9.03000  -0.11000   -1.21816
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54440    2.53610   0.00830    0.32727
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33900    0.33940  -0.00040   -0.11786
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50350   10.51540  -0.01190   -0.11317
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19620    2.18910   0.00710    0.32433
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32300    0.32340  -0.00040   -0.12369
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00250    9.01270  -0.01020   -0.11317
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.58000   23.05000  -0.47000   -2.03905
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.78000   14.48000   0.30000    2.07182
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.92000   29.17000  -1.25000   -4.28522
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66300   15.66280   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.95150   39.98730  -0.03580   -0.08953
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.57780   39.74840  -0.17060   -0.42920
富邦長紅基金                                                       53.09000   53.30000  -0.21000   -0.39400
富邦科技基金                                                       20.80000   20.87000  -0.07000   -0.33541
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.73410   40.74720  -0.01310   -0.03215
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.56650   40.70690  -0.14040   -0.34490
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.44300   39.48270  -0.03970   -0.10055
富邦恒生國企ETF基金                                                19.05000   19.05000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.90000   14.91000  -0.01000   -0.06707
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.64000   23.63000   0.01000    0.04232
富邦高成長基金                                                     20.37000   20.45000  -0.08000   -0.39120
富邦基金A類型                                                      11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
富邦基金I類型                                                      11.56000   11.59000  -0.03000   -0.25884
富邦深証100基金                                                     7.70000    7.84000  -0.14000   -1.78571
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.15000   18.10000   0.05000    0.27624
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.39240    0.39400  -0.00160   -0.40609
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.67370   11.71360  -0.03990   -0.34063
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                8.89990    8.93030  -0.03040   -0.34041
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.28600    0.28720  -0.00120   -0.41783
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.22840    8.25650  -0.02810   -0.34034
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.58500    9.63700  -0.05200   -0.53959
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.10870   10.17770  -0.06900   -0.67795
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.25570    9.30590  -0.05020   -0.53944
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.75600    9.82260  -0.06660   -0.67803
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.21000   17.25000  -0.04000   -0.23188
富邦精準基金                                                       39.83000   39.89000  -0.06000   -0.15041
富邦精銳中小基金                                                    9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.48000   15.53000  -0.05000   -0.32196
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.14000   19.22000  -0.08000   -0.41623
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.23000    8.17000   0.06000    0.73439
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.37000   12.55000  -0.18000   -1.43426
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.25000   18.33000  -0.08000   -0.43644
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.80690    9.81030  -0.00340   -0.03466
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.54780    9.60260  -0.05480   -0.57068
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.65820    9.73130  -0.07310   -0.75118
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.46170    9.46500  -0.00330   -0.03487
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.16990    9.22250  -0.05260   -0.57034
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.26100    9.33120  -0.07020   -0.75231
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.50000   27.54000  -0.04000   -0.14524
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.42000    9.46450  -0.04450   -0.47018
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.37280    9.41220  -0.03940   -0.41861
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.35690    9.39710  -0.04020   -0.42779
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.45890    9.50440  -0.04550   -0.47873
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.41170    9.45130  -0.03960   -0.41899
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.39530    9.43570  -0.04040   -0.42816
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.23400    8.24570  -0.01170   -0.14189
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.76540    8.77440  -0.00900   -0.10257
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48260    8.49230  -0.00970   -0.11422
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.43080    9.44410  -0.01330   -0.14083
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.44440    9.45410  -0.00970   -0.10260
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14990    9.16030  -0.01040   -0.11353
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23870    9.24910  -0.01040   -0.11244
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.18460    8.19120  -0.00660   -0.08057
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.23980    9.24370  -0.00390   -0.04219
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.71010    8.71480  -0.00470   -0.05393
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.41470   10.42240  -0.00770   -0.07388
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.19460   10.19890  -0.00430   -0.04216
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.69440    9.69990  -0.00550   -0.05670
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.85570    8.86060  -0.00490   -0.05530
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.54900    9.55430  -0.00530   -0.05547
富達卓越領航全球組合基金                                           13.19000   13.34000  -0.15000   -1.12444
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.39580    8.40660  -0.01080   -0.12847
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.10640    9.11470  -0.00830   -0.09106
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.77890    8.78790  -0.00900   -0.10241
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.75020    9.76270  -0.01250   -0.12804
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.72580    9.73470  -0.00890   -0.09143
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41710    9.42690  -0.00980   -0.10396
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.87190    8.88090  -0.00900   -0.10134
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51280    9.52230  -0.00950   -0.09977
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.10000    8.17000  -0.07000   -0.85679
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.63000    8.74000  -0.11000   -1.25858
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.57000    7.68000  -0.11000   -1.43229
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.31000    6.36000  -0.05000   -0.78616
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.18000    7.27000  -0.09000   -1.23796
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.01000    7.10000  -0.09000   -1.26761
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73740    9.72790   0.00950    0.09766
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17650    9.17650   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75000    8.75530  -0.00530   -0.06053
富蘭克林華美中華基金                                               10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.36000   18.38000  -0.02000   -0.10881
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.48000   18.49000  -0.01000   -0.05408
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.31000    9.46000  -0.15000   -1.58562
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.03000    9.19000  -0.16000   -1.74102
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.71590    7.73730  -0.02140   -0.27658
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.80040    8.81640  -0.01600   -0.18148
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.60640    9.62390  -0.01750   -0.18184
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12690    9.15210  -0.02520   -0.27535
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.71140   10.74980  -0.03840   -0.35722
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.29900    8.32870  -0.02970   -0.35660
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.60870    8.63950  -0.03080   -0.35650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       12.89070   12.92700  -0.03630   -0.28081
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.77660    9.80420  -0.02760   -0.28151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.76630    9.79910  -0.03280   -0.33472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.26500    7.28940  -0.02440   -0.33473
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.61750    8.64650  -0.02900   -0.33540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.30320   10.34750  -0.04430   -0.42812
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.15750    7.18830  -0.03080   -0.42847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.50770    8.54430  -0.03660   -0.42836
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.03300   10.07970  -0.04670   -0.46331
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.29680    7.33070  -0.03390   -0.46244
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.86650    7.88900  -0.02250   -0.28521
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.88510    8.90320  -0.01810   -0.20330
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.72370    9.74350  -0.01980   -0.20321
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.25570   12.29070  -0.03500   -0.28477
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.47000    7.56000  -0.09000   -1.19048
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.66000    7.76000  -0.10000   -1.28866
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.18000   11.08000   0.10000    0.90253
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.42000    8.47000  -0.05000   -0.59032
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           7.90000    7.97000  -0.07000   -0.87829
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.10000    9.18000  -0.08000   -0.87146
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.69990   11.81830  -0.11840   -1.00184
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
富蘭克林華美第一富基金                                             33.63000   33.76000  -0.13000   -0.38507
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.32000   10.31980   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.46000    8.53000  -0.07000   -0.82063
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.04000   12.19000  -0.15000   -1.23052
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  13.95000   14.14000  -0.19000   -1.34371
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.08150    6.17820  -0.09670   -1.56518
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.74920    9.81290  -0.06370   -0.64915
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.16200    9.18220  -0.02020   -0.21999
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.71000   10.73360  -0.02360   -0.21987
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.49930    6.51700  -0.01770   -0.27160
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.58870    8.60500  -0.01630   -0.18942
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.81040    9.82910  -0.01870   -0.19025
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.15890   10.18660  -0.02770   -0.27193
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.93000   60.29000  -0.36000   -0.59711
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.61000   61.91000  -0.30000   -0.48457
復華1至5年期高收益債券基金                                         19.75000   19.78000  -0.03000   -0.15167
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73290   11.73200   0.00090    0.00767
復華人生目標基金                                                   35.21240   35.17750   0.03490    0.09921
復華大中華中小策略基金                                              7.63000    7.68000  -0.05000   -0.65104
復華中小精選基金                                                   60.21000   60.43000  -0.22000   -0.36406
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.68070   51.73740  -0.05670   -0.10959
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.75000    7.79000  -0.04000   -0.51348
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        6.85000    6.93000  -0.08000   -1.15440
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.63000   10.60000   0.03000    0.28302
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
復華台灣智能基金                                                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
復華全方位基金                                                     25.69000   25.80000  -0.11000   -0.42636
復華全球大趨勢基金-美元                                            10.82000   11.03000  -0.21000   -1.90390
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          16.95000   17.31000  -0.36000   -2.07972
復華全球平衡基金-美元                                               8.42000    8.51000  -0.09000   -1.05758
復華全球平衡基金-新臺幣                                            17.89000   18.11000  -0.22000   -1.21480
復華全球物聯網科技基金-美元                                        12.83000   13.09000  -0.26000   -1.98625
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.31000   12.57000  -0.26000   -2.06842
復華全球原物料基金                                                  7.67000    7.74000  -0.07000   -0.90439
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.05000   11.18000  -0.13000   -1.16279
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.48080   11.48380  -0.00300   -0.02612
復華全球債券基金                                                   13.47970   13.50770  -0.02800   -0.20729
復華全球債券組合基金                                               14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.00000   13.20000  -0.20000   -1.51515
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.08000    9.22000  -0.14000   -1.51844
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
復華有利貨幣市場基金                                               13.45570   13.45550   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
復華亞太成長基金                                                   11.35000   11.55000  -0.20000   -1.73160
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.39000    7.57000  -0.18000   -2.37781
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         7.81000    8.01000  -0.20000   -2.49688
復華東協世紀基金                                                   11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
復華南非幣長期收益基金A                                            13.15000   13.15000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金B                                             7.90000    7.90000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金A                                            13.94000   13.93000   0.01000    0.07179
復華南非幣短期收益基金B                                             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              10.27000   10.58000  -0.31000   -2.93006
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.36000   10.70000  -0.34000   -3.17757
復華恒生基金                                                       19.41000   19.33000   0.08000    0.41386
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.97000   25.72000   0.25000    0.97201
復華神盾基金                                                       22.59390   22.58160   0.01230    0.05447
復華高成長基金                                                     59.31000   59.42000  -0.11000   -0.18512
復華高益策略組合基金                                               12.73000   12.79000  -0.06000   -0.46912
復華貨幣市場基金                                                   14.41740   14.41720   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           17.12000   17.16000  -0.04000   -0.23310
復華富時台灣高股息低波動基金                                       45.94000   45.98000  -0.04000   -0.08699
復華復華基金                                                       18.48000   18.51000  -0.03000   -0.16207
復華華人世紀基金                                                   14.17000   14.22000  -0.05000   -0.35162
復華傳家二號基金                                                   27.97650   27.98710  -0.01060   -0.03787
復華傳家基金                                                       19.53810   19.55640  -0.01830   -0.09358
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.40000   14.45000  -0.05000   -0.34602
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               12.87000   13.00000  -0.13000   -1.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.72000    8.80000  -0.08000   -0.90909
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
復華新興人民幣債券基金A                                            11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.03000   19.06000  -0.03000   -0.15740
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.79000   60.88000  -0.09000   -0.14783
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
復華滬深300 A股基金                                                18.48000   18.72000  -0.24000   -1.28205
復華數位經濟基金                                                   43.12000   43.34000  -0.22000   -0.50761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64580    9.64840  -0.00260   -0.02695
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.42850    9.43500  -0.00650   -0.06889
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.79940    9.80200  -0.00260   -0.02653
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54480    9.55140  -0.00660   -0.06910
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.43040    9.43590  -0.00550   -0.05829
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.91340    9.93300  -0.01960   -0.19732
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.46710    9.46890  -0.00180   -0.01901
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.95310    9.96890  -0.01580   -0.15849
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.46690    9.46850  -0.00160   -0.01690
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.95560    9.97140  -0.01580   -0.15845
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.92210    9.93210  -0.01000   -0.10068
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.87410    9.87670  -0.00260   -0.02632
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87240    9.88870  -0.01630   -0.16483
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.86550    9.87650  -0.01100   -0.11138
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91030   10.85410   0.05620    0.51778
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.77800    9.78110  -0.00310   -0.03169
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.86550    9.87650  -0.01100   -0.11138
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91130   10.85490   0.05640    0.51958
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.77850    9.78160  -0.00310   -0.03169
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.81120    9.82800  -0.01680   -0.17094
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.97880    9.99160  -0.01280   -0.12811
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.96100    9.96660  -0.00560   -0.05619
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.94780    9.96720  -0.01940   -0.19464
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06620    9.05110   0.01510    0.16683
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10910    8.12350  -0.01440   -0.17726
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.07130    8.09680  -0.02550   -0.31494
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.48250   11.46360   0.01890    0.16487
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29650   10.31470  -0.01820   -0.17645
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36690   10.39980  -0.03290   -0.31635
景順主流基金                                                       14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
景順台灣科技基金                                                   25.69000   25.84000  -0.15000   -0.58050
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.16000    9.23000  -0.07000   -0.75840
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
景順全球科技基金                                                   18.55000   19.08000  -0.53000   -2.77778
景順全球康健基金                                                   17.64000   17.88000  -0.24000   -1.34228
景順貨幣市場基金                                                   15.95600   15.95580   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.44000   27.55000  -0.11000   -0.39927
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.09000   12.39000  -0.30000   -2.42131
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.29000   11.58000  -0.29000   -2.50432
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.47000    9.64000  -0.17000   -1.76349
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                     9.63000    9.81000  -0.18000   -1.83486
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                       9.77000    9.94000  -0.17000   -1.71026
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                     9.92000   10.11000  -0.19000   -1.87933
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.57910    8.55970   0.01940    0.22664
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.81540    7.81700  -0.00160   -0.02047
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.13950   11.11460   0.02490    0.22403
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12520   10.12730  -0.00210   -0.02074
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.55000    6.59000  -0.04000   -0.60698
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34720    9.34690   0.00030    0.00321
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52430    9.53720  -0.01290   -0.13526
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70570    9.70540   0.00030    0.00309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.89240    9.90580  -0.01340   -0.13527
華南永昌永昌基金                                                   17.04000   17.08000  -0.04000   -0.23419
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
華南永昌全球亨利組合基金                                           13.98600   14.03040  -0.04440   -0.31646
華南永昌全球神農水資源基金                                          8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.21000    8.35000  -0.14000   -1.67665
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.45000    8.61000  -0.16000   -1.85830
華南永昌全球精品基金                                               13.80000   13.89000  -0.09000   -0.64795
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.50000   11.58000  -0.08000   -0.69085
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.39000   11.49000  -0.10000   -0.87032
華南永昌物聯網精選基金                                             10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23120   16.23100   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.11800   22.15220  -0.03420   -0.15439
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95520   11.95500   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.27990   10.28020  -0.00030   -0.00292
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09570   10.15470  -0.05900   -0.58101
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83010    9.83040  -0.00030   -0.00305
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.62350    9.67970  -0.05620   -0.58060
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05020   10.05010   0.00010    0.00100
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81530    9.87220  -0.05690   -0.57637
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70550    9.70530   0.00020    0.00206
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.46860    9.52350  -0.05490   -0.57647
華頓中小型基金                                                     19.42000   19.47000  -0.05000   -0.25681
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.54610   10.65240  -0.10630   -0.99790
華頓台灣基金                                                       21.90000   22.05000  -0.15000   -0.68027
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53630   11.53610   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               14.67000   15.06000  -0.39000   -2.58964
華頓全球高收益債券基金A                                            12.94640   12.98290  -0.03650   -0.28114
華頓全球高收益債券基金B                                             7.84870    7.87090  -0.02220   -0.28205
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.65000    4.70000  -0.05000   -1.06383
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.28540    2.30780  -0.02240   -0.97062
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.16600   10.32770  -0.16170   -1.56569
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33010    0.33480  -0.00470   -1.40382
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.94440   10.98280  -0.03840   -0.34964
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.88480    9.90600  -0.02120   -0.21401
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.67870    9.77110  -0.09240   -0.94565
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.65410    8.73670  -0.08260   -0.94544
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.89020    9.97070  -0.08050   -0.80737
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.87570    8.94520  -0.06950   -0.77695
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.86000    7.88000  -0.02000   -0.25381
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50760    2.50300   0.00460    0.18378
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03920    2.02760   0.01160    0.57210
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.65800   11.69630  -0.03830   -0.32745
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.30760    9.33820  -0.03060   -0.32769
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36150    0.36250  -0.00100   -0.27586
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29440    0.29490  -0.00050   -0.16955
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.23000   13.32000  -0.09000   -0.67568
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.43000    0.43000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.65000   21.70000  -0.05000   -0.23041
匯豐全球趨勢組合基金                                               10.83000   11.04000  -0.21000   -1.90217
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.26000    7.32000  -0.06000   -0.81967
匯豐安富基金                                                       23.91000   23.95000  -0.04000   -0.16701
匯豐成功基金                                                       38.31000   38.39000  -0.08000   -0.20839
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58910    2.57650   0.01260    0.48904
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32260    2.30980   0.01280    0.55416
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45670   11.46330  -0.00660   -0.05758
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.72020    7.72660  -0.00640   -0.08283
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37460    0.37450   0.00010    0.02670
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32810    0.32790   0.00020    0.06099
匯豐金磚動力基金                                                   12.69000   12.84000  -0.15000   -1.16822
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99120   14.99110   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.80000    4.82000  -0.02000   -0.41494
匯豐新鑽動力基金                                                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.24810    5.32190  -0.07380   -1.38672
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93780    9.01170  -0.07390   -0.82005
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.54000   46.66000  -0.12000   -0.25718
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.54000   46.66000  -0.12000   -0.25718
匯豐龍騰電子基金                                                   31.59000   31.67000  -0.08000   -0.25260
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.86330   11.91040  -0.04710   -0.39545
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.37000   16.44000  -0.07000   -0.42579
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.17000    8.19000  -0.02000   -0.24420
新光中國成長基金(美元)                                              8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.11000    8.16000  -0.05000   -0.61275
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.44650   10.48160  -0.03510   -0.33487
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.55490    9.55590  -0.00100   -0.01046
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82080    9.84940  -0.02860   -0.29037
新光台灣富貴基金                                                   20.59000   20.66000  -0.07000   -0.33882
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.35000    9.43000  -0.08000   -0.84836
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.37000    8.44000  -0.07000   -0.82938
新光全球生技醫療基金(美元)                                          9.94000   10.07000  -0.13000   -1.29096
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                        9.65000    9.81000  -0.16000   -1.63099
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97790    9.97280   0.00510    0.05114
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70790    9.73890  -0.03100   -0.31831
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.52970    9.53350  -0.00380   -0.03986
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.26740    9.29700  -0.02960   -0.31838
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.09000    8.22000  -0.13000   -1.58151
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.31000    9.44000  -0.13000   -1.37712
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.71000    8.80000  -0.09000   -1.02273
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46510   15.46490   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
新光多重資產基金(A累積)美元                                         7.91000    7.93000  -0.02000   -0.25221
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.22000    8.27000  -0.05000   -0.60459
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.08000    8.12000  -0.04000   -0.49261
新光亞洲精選基金-美金                                              19.98000   19.96000   0.02000    0.10020
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.18000   20.21000  -0.03000   -0.14844
新光兩岸優勢基金                                                    9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
新光店頭基金                                                       20.84000   20.93000  -0.09000   -0.43000
新光南非幣保本基金                                                 12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
新光特選內需收益ETF基金                                            19.54000   19.50000   0.04000    0.20513
新光創新科技基金                                                   12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75870    9.79710  -0.03840   -0.39195
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.98380    9.99640  -0.01260   -0.12605
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58580    9.60860  -0.02280   -0.23729
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10680    9.14270  -0.03590   -0.39266
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.32220    9.33400  -0.01180   -0.12642
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94560    8.96720  -0.02160   -0.24088
新光澳幣八年期保本基金                                             10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
新光澳幣保本基金                                                   12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.86770    9.88220  -0.01450   -0.14673
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.24330    9.25710  -0.01380   -0.14907
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.18030    9.19660  -0.01630   -0.17724
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.69660    9.71380  -0.01720   -0.17707
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.68470    9.69520  -0.01050   -0.10830
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.16530    9.17520  -0.00990   -0.10790
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.15290    9.15760  -0.00470   -0.05132
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.66780    9.67260  -0.00480   -0.04962
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.05000    6.14000  -0.09000   -1.46580
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.83000    8.96000  -0.13000   -1.45089
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82630    9.82940  -0.00310   -0.03154
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16270    9.16500  -0.00230   -0.02510
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69470    9.69430   0.00040    0.00413
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.12520    9.12490   0.00030    0.00329
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.21420    9.20830   0.00590    0.06407
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84260    9.83710   0.00550    0.05591
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.72670   13.73870  -0.01200   -0.08734
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.25780    8.26500  -0.00720   -0.08711
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.80630   39.90860  -0.10230   -0.25634
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.63560   36.80860  -0.17300   -0.47000
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.89080   40.06650  -0.17570   -0.43852
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.92400   38.14120  -0.21720   -0.56946
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.82740   41.07760  -0.25020   -0.60909
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.92730   41.10370  -0.17640   -0.42916
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.32540   39.58910  -0.26370   -0.66609
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.92000    9.95460  -0.03460   -0.34758
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.76900   39.96250  -0.19350   -0.48420
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30800   11.30720   0.00080    0.00708
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.00550   10.02000  -0.01450   -0.14471
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.18920   10.25600  -0.06680   -0.65133
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.58730    7.63840  -0.05110   -0.66899
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       7.84000    7.90000  -0.06000   -0.75949
群益大印度基金-人民幣                                              12.79320   13.02200  -0.22880   -1.75703
群益大印度基金-美元                                                11.98660   12.20330  -0.21670   -1.77575
群益大印度基金-新臺幣                                              11.35000   11.57000  -0.22000   -1.90147
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.26800   10.35470  -0.08670   -0.83730
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                    9.86520    9.95000  -0.08480   -0.85226
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.25000    9.35000  -0.10000   -1.06952
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.36690    9.44410  -0.07720   -0.81744
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.21040    8.28100  -0.07060   -0.85255
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  7.72000    7.80000  -0.08000   -1.02564
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.24110    8.30960  -0.06850   -0.82435
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.25310    7.31550  -0.06240   -0.85298
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 7.66000    7.73000  -0.07000   -0.90556
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 7.82120    7.88720  -0.06600   -0.83680
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.11500    7.17610  -0.06110   -0.85144
群益中小型股基金                                                   37.40000   37.41000  -0.01000   -0.02673
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.29760    9.31260  -0.01500   -0.16107
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.59980    8.61500  -0.01520   -0.17644
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.05510    8.08060  -0.02550   -0.31557
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.08230    8.09530  -0.01300   -0.16059
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.47490    7.48810  -0.01320   -0.17628
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.00240    7.02460  -0.02220   -0.31603
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.95570    9.95370   0.00200    0.02009
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.95110   10.94910   0.00200    0.01827
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.55720   10.55470   0.00250    0.02369
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.73960    9.74850  -0.00890   -0.09130
群益中國新機會基金N-人民幣                                          6.98420    7.01800  -0.03380   -0.48162
群益中國新機會基金N-美元                                            6.38960    6.42120  -0.03160   -0.49212
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          6.82000    6.86000  -0.04000   -0.58309
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.19400    6.22390  -0.02990   -0.48041
群益中國新機會基金-美元                                             6.83170    6.86580  -0.03410   -0.49666
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.51000    6.55000  -0.04000   -0.61069
群益平衡王基金                                                     18.16580   18.17830  -0.01250   -0.06876
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    7.95000    8.02000  -0.07000   -0.87282
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.72000    5.77000  -0.05000   -0.86655
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.50910   10.62060  -0.11150   -1.04985
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                  9.99360   10.10130  -0.10770   -1.06620
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.46000    9.58000  -0.12000   -1.25261
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.26850    9.36680  -0.09830   -1.04945
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.81320    8.90810  -0.09490   -1.06532
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.53470    9.55430  -0.01960   -0.20514
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.31380    9.32790  -0.01410   -0.15116
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.73960    8.75760  -0.01800   -0.20554
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.66220    8.67540  -0.01320   -0.15215
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.59000    9.60960  -0.01960   -0.20396
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.60600    9.62050  -0.01450   -0.15072
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.89380    8.91190  -0.01810   -0.20310
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.26830    9.28210  -0.01380   -0.14867
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.07930   10.09460  -0.01530   -0.15157
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.16700    7.17790  -0.01090   -0.15185
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      9.89210    9.91110  -0.01900   -0.19170
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.75230    9.76700  -0.01470   -0.15051
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.85970    9.88380  -0.02410   -0.24383
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.55060    9.56900  -0.01840   -0.19229
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.46320    9.47750  -0.01430   -0.15088
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.56760    9.59100  -0.02340   -0.24398
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     9.89230    9.91110  -0.01880   -0.18969
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.75230    9.76700  -0.01470   -0.15051
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.85990    9.88400  -0.02410   -0.24383
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.55060    9.56900  -0.01840   -0.19229
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.46310    9.47740  -0.01430   -0.15089
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.56760    9.59100  -0.02340   -0.24398
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          8.57810    8.70690  -0.12880   -1.47929
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                        9.97000   10.13000  -0.16000   -1.57947
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.03630   14.24680  -0.21050   -1.47752
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        13.82000   14.05000  -0.23000   -1.63701
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.60830   10.79130  -0.18300   -1.69581
群益印度中小基金N-美元                                              8.87220    9.02660  -0.15440   -1.71050
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.37000    8.53000  -0.16000   -1.87573
群益印度中小基金-人民幣                                            14.36120   14.60900  -0.24780   -1.69621
群益印度中小基金-美元                                              12.68950   12.91050  -0.22100   -1.71178
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.65000   14.93000  -0.28000   -1.87542
群益多利策略組合基金                                               11.13000   11.17000  -0.04000   -0.35810
群益多重收益組合基金                                               13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
群益多重資產組合基金                                               14.20000   14.30000  -0.10000   -0.69930
群益安家基金                                                       22.84190   22.90250  -0.06060   -0.26460
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10930   16.10910   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               18.54000   19.31000  -0.77000   -3.98757
群益亞太中小基金                                                   10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.86000   14.87000  -0.01000   -0.06725
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.67450    9.68780  -0.01330   -0.13729
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.32550    7.33560  -0.01010   -0.13768
群益店頭市場基金                                                   79.11000   79.64000  -0.53000   -0.66549
群益東方盛世基金                                                    7.83000    7.88000  -0.05000   -0.63452
群益東協成長基金-人民幣                                            12.48960   12.48560   0.00400    0.03204
群益東協成長基金-美元                                              10.92190   10.92020   0.00170    0.01557
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.78000   10.80000  -0.02000   -0.18519
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.34580   10.42200  -0.07620   -0.73115
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  9.76940    9.83610  -0.06670   -0.67811
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.24610    9.31860  -0.07250   -0.77801
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                8.84620    8.91140  -0.06520   -0.73165
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.35610    8.41320  -0.05710   -0.67870
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                7.90680    7.96880  -0.06200   -0.77803
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.56080    9.63570  -0.07490   -0.77732
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.65700    8.72080  -0.06380   -0.73158
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.50470    8.56280  -0.05810   -0.67852
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               8.83300    8.90220  -0.06920   -0.77734
群益長安基金                                                       23.34000   23.44000  -0.10000   -0.42662
群益美國新創亮點基金N-美元                                          8.49740    8.72030  -0.22290   -2.55610
群益美國新創亮點基金-美元                                          12.85530   13.19160  -0.33630   -2.54935
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        12.39000   12.74000  -0.35000   -2.74725
群益真善美基金                                                     15.39810   15.37100   0.02710    0.17631
群益馬拉松基金                                                    102.90000  103.22000  -0.32000   -0.31002
群益馬拉松基金I類型                                               103.19000  103.50000  -0.31000   -0.29952
群益深証中小板基金                                                  9.76000    9.93000  -0.17000   -1.71198
群益創新科技基金                                                   28.31000   28.38000  -0.07000   -0.24665
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.12930    8.16990  -0.04060   -0.49695
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.45410    7.49220  -0.03810   -0.50853
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            7.75000    7.80000  -0.05000   -0.64103
群益華夏盛世基金-人民幣                                             8.85280    8.89700  -0.04420   -0.49680
群益華夏盛世基金-美元                                               8.21890    8.26120  -0.04230   -0.51203
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            13.53000   13.62000  -0.09000   -0.66079
群益奧斯卡基金                                                     24.11000   24.18000  -0.07000   -0.28950
群益新興金鑽基金-美元                                              10.60630   10.60830  -0.00200   -0.01885
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
群益葛萊美基金                                                     20.84000   20.91000  -0.07000   -0.33477
群益道瓊美國地產ETF基金                                            18.60000   18.89000  -0.29000   -1.53520
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.98000    8.92000   0.06000    0.67265
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.87000   11.04000  -0.17000   -1.53986
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.87590    9.91140  -0.03550   -0.35817
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.81880    9.85570  -0.03690   -0.37440
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.81660    9.86730  -0.05070   -0.51382
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.87580    9.91140  -0.03560   -0.35918
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.81880    9.85570  -0.03690   -0.37440
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.81660    9.86730  -0.05070   -0.51382
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.87580    9.91140  -0.03560   -0.35918
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.81880    9.85570  -0.03690   -0.37440
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.87580    9.91130  -0.03550   -0.35818
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.81880    9.85570  -0.03690   -0.37440
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.22000   11.33540  -0.11540   -1.01805
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.50540   10.59050  -0.08510   -0.80355
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.45070   10.53580  -0.08510   -0.80772
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    7.93630    8.01740  -0.08110   -1.01155
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.31140    8.37860  -0.06720   -0.80204
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.63000    7.70000  -0.07000   -0.90909
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      7.93630    8.00080  -0.06450   -0.80617
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.42280    9.49870  -0.07590   -0.79906
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.19500    9.26890  -0.07390   -0.79729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.22000    9.20000   0.02000    0.21739
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
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德信大發基金                                                       25.33000   25.39000  -0.06000   -0.23631
德信中國精選成長基金                                                9.88000    9.98000  -0.10000   -1.00200
德信台灣主流中小基金                                               16.56000   16.63000  -0.07000   -0.42093
德信新興股票組合基金                                               10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
德信萬保貨幣市場基金                                               11.95010   11.94990   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.78720   10.79240  -0.00520   -0.04818
德信數位時代基金                                                   25.91000   25.93000  -0.02000   -0.07713
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.00160   10.00960  -0.00800   -0.07992
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.92550    9.93030  -0.00480   -0.04834
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67920   11.67900   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.36000   13.40000  -0.04000   -0.29851
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      15.82000   15.97000  -0.15000   -0.93926
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.40060   10.36080   0.03980    0.38414
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.17630   15.11820   0.05810    0.38431
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.04370    8.05940  -0.01570   -0.19480
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.86560   10.87140  -0.00580   -0.05335
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39530   11.40170  -0.00640   -0.05613
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.15680   13.18250  -0.02570   -0.19496
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摩根大歐洲基金                                                     15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
摩根中小基金                                                       19.43000   19.51000  -0.08000   -0.41005
摩根中國A股基金                                                    11.17000   11.35000  -0.18000   -1.58590
摩根中國A股基金(美元)                                               8.79000    8.92000  -0.13000   -1.45740
摩根中國亮點基金                                                   10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.11910   10.19570  -0.07660   -0.75130
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.26040   11.32240  -0.06200   -0.54759
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.60170    8.65890  -0.05720   -0.66059
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.51360   11.60070  -0.08710   -0.75082
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.32630   13.39960  -0.07330   -0.54703
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.98000   17.04000  -0.06000   -0.35211
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.98000   17.04000  -0.06000   -0.35211
摩根台灣增長基金                                                   44.21000   44.37000  -0.16000   -0.36060
摩根平衡基金                                                       25.90000   25.96000  -0.06000   -0.23112
摩根全球α基金                                                     16.22000   16.51000  -0.29000   -1.75651
摩根全球平衡基金                                                   14.55130   14.61170  -0.06040   -0.41337
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.05470    9.10380  -0.04910   -0.53934
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.04680   10.09670  -0.04990   -0.49422
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.47340    9.52230  -0.04890   -0.51353
摩根多元入息成長基金-累積型                                        10.80340   10.86200  -0.05860   -0.53950
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.54520    9.59440  -0.04920   -0.51280
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.08260   10.11320  -0.03060   -0.30257
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.02690   13.06650  -0.03960   -0.30307
摩根亞洲基金                                                       51.56000   51.77000  -0.21000   -0.40564
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23580    8.24370  -0.00790   -0.09583
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64120    9.64900  -0.00780   -0.08084
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.52970    8.53370  -0.00400   -0.04687
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.15600   12.16780  -0.01180   -0.09698
摩根東方內需機會基金                                               16.33000   16.40000  -0.07000   -0.42683
摩根東方科技基金                                                   27.58000   27.62000  -0.04000   -0.14482
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
摩根金龍收成基金                                                   17.91000   18.02000  -0.11000   -0.61043
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09710   15.09690   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   11.95000   12.10000  -0.15000   -1.23967
摩根新金磚五國基金                                                 10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
摩根新絲路基金                                                      8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
摩根新興35基金                                                     12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
摩根新興日本基金                                                   20.98000   21.28000  -0.30000   -1.40977
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.00940    7.02220  -0.01280   -0.18228
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.23030    9.23990  -0.00960   -0.10390
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.99570    9.00860  -0.01290   -0.14320
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.34840   10.36650  -0.01810   -0.17460
摩根新興科技基金                                                   45.46000   45.62000  -0.16000   -0.35072
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13980    8.14770  -0.00790   -0.09696
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.43900   10.44900  -0.01000   -0.09570
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.16020    8.20060  -0.04040   -0.49265
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.87730    8.91130  -0.03400   -0.38154
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.34910    8.38080  -0.03170   -0.37825
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.48910    9.53600  -0.04690   -0.49182
摩根龍揚基金                                                       26.72000   26.89000  -0.17000   -0.63221
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                               9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.41000   10.50000  -0.09000   -0.85714
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.05400    9.09050  -0.03650   -0.40152
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.02380   11.06820  -0.04440   -0.40115
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.01160    9.98520   0.02640    0.26439
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.97170    9.99800  -0.02630   -0.26305
聯邦中國龍基金                                                     22.06000   22.13000  -0.07000   -0.31631
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75470   11.75850  -0.00380   -0.03232
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.95750   10.96070  -0.00320   -0.02920
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.93430    9.94680  -0.01250   -0.12567
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.01140   10.01470  -0.00330   -0.03295
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38610    9.38880  -0.00270   -0.02876
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.50380    8.51460  -0.01080   -0.12684
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.45310    9.49560  -0.04250   -0.44758
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.49700    9.55300  -0.05600   -0.58620
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    8.99060    9.05510  -0.06450   -0.71231
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.11760    9.19580  -0.07820   -0.85039
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.68200    8.74430  -0.06230   -0.71246
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  8.80340    8.87890  -0.07550   -0.85033
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.58050   10.65020  -0.06970   -0.65445
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.34820   10.40970  -0.06150   -0.59080
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.56820    9.63750  -0.06930   -0.71907
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                                9.93630   10.00170  -0.06540   -0.65389
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.70280    9.76050  -0.05770   -0.59116
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    8.97410    9.03910  -0.06500   -0.71910
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.92110   20.97870  -0.05760   -0.27456
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.38270    8.47390  -0.09120   -1.07625
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.64540    8.75160  -0.10620   -1.21349
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.36310    8.45410  -0.09100   -1.07640
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.62430    8.73020  -0.10590   -1.21303
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18240   13.18220   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.76140   15.81460  -0.05320   -0.33640
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.32080   11.39130  -0.07050   -0.61889
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.88780   10.95550  -0.06770   -0.61795
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.41390   10.47870  -0.06480   -0.61840
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76520   11.77530  -0.01010   -0.08577
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96950   10.98140  -0.01190   -0.10837
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.32540   10.33410  -0.00870   -0.08419
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.43800    8.44710  -0.00910   -0.10773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.23000   31.36000  -0.13000   -0.41454
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.05000   14.20000  -0.15000   -1.05634
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.08000   14.27000  -0.19000   -1.33146
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.29000    9.44000  -0.15000   -1.58898
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.33000   12.37000  -0.04000   -0.32336
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.54000   11.57000  -0.03000   -0.25929
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.37000    7.39000  -0.02000   -0.27064
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.02000   14.08000  -0.06000   -0.42614
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.46000   10.54000  -0.08000   -0.75901
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            12.96000   13.01000  -0.05000   -0.38432
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.35000   13.40000  -0.05000   -0.37313
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.31000   13.34000  -0.03000   -0.22489
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.66000    8.73000  -0.07000   -0.80183
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.08000   14.12000  -0.04000   -0.28329
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          18.57000   18.78000  -0.21000   -1.11821
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            16.81000   16.99000  -0.18000   -1.05945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          11.58000   11.71000  -0.13000   -1.11016
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          13.72000   13.88000  -0.16000   -1.15274
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.44000   14.60000  -0.16000   -1.09589
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            13.55000   13.70000  -0.15000   -1.09489
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           8.97000    9.08000  -0.11000   -1.21145
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            13.66000   13.82000  -0.16000   -1.15774
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.11000   12.24000  -0.13000   -1.06209
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.12000   12.26000  -0.14000   -1.14192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.23000    8.33000  -0.10000   -1.20048
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.67000   12.81000  -0.14000   -1.09290
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.14000   18.18000  -0.04000   -0.22002
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                16.96000   16.99000  -0.03000   -0.17657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.85000   12.88000  -0.03000   -0.23292
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.70000   13.72000  -0.02000   -0.14577
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.72000   12.74000  -0.02000   -0.15699
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.77000    7.79000  -0.02000   -0.25674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.62000   12.64000  -0.02000   -0.15823
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.51000   13.55000  -0.04000   -0.29520
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.50000   13.53000  -0.03000   -0.22173
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
聯博貨幣市場基金                                                   15.01030   15.01020   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.23770   10.24390  -0.00620   -0.06052
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.25770   13.25560   0.00210    0.01584
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23670    7.24110  -0.00440   -0.06076
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.71000   13.72000  -0.01000   -0.07289
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.76000   13.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.35000   19.38000  -0.03000   -0.15480
瀚亞中國A股基金-人民幣                                              9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.37000   10.49000  -0.12000   -1.14395
瀚亞巴西基金                                                        5.13000    5.14000  -0.01000   -0.19455
瀚亞外銷基金                                                       36.98000   37.05000  -0.07000   -0.18893
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                    9.81000    9.88000  -0.07000   -0.70850
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.53000    8.59000  -0.06000   -0.69849
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.66000    8.71000  -0.05000   -0.57405
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.25920   10.30530  -0.04610   -0.44734
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                        9.90560    9.93010  -0.02450   -0.24672
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.68730   11.72490  -0.03760   -0.32069
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.77480    9.83120  -0.05640   -0.57368
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.01020    7.04110  -0.03090   -0.43885
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.53310    7.55240  -0.01930   -0.25555
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.63430    7.65890  -0.02460   -0.32119
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.71570    6.75380  -0.03810   -0.56413
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.29050    8.31720  -0.02670   -0.32102
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.62390    8.66180  -0.03790   -0.43755
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.80760    8.83020  -0.02260   -0.25594
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.64150    8.66930  -0.02780   -0.32067
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                    9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.07820   10.11590  -0.03770   -0.37268
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.94860    9.96510  -0.01650   -0.16558
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79840    9.82310  -0.02470   -0.25145
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.83760    9.87450  -0.03690   -0.37369
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.91000   14.15000  -0.24000   -1.69611
瀚亞印度基金-美元                                                  13.05000   13.28000  -0.23000   -1.73193
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.90000   29.46000  -0.56000   -1.90088
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.23000   10.30000  -0.07000   -0.67961
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.24000   10.31000  -0.07000   -0.67895
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.67000    9.75000  -0.08000   -0.82051
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.71000   11.89000  -0.18000   -1.51388
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.63000    9.79000  -0.16000   -1.63432
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.58000   13.61000  -0.03000   -0.22043
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.18000    8.19000  -0.01000   -0.12210
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.17000   11.21000  -0.04000   -0.35682
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.43750   11.45180  -0.01430   -0.12487
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.16120   13.19690  -0.03570   -0.27052
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.40550   10.41300  -0.00750   -0.07203
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.18650   10.20440  -0.01790   -0.17541
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.52060   11.52310  -0.00250   -0.02170
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.64570    8.65610  -0.01040   -0.12015
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.39840    9.43260  -0.03420   -0.36257
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.52990    8.53600  -0.00610   -0.07146
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.33790    8.35250  -0.01460   -0.17480
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.81810    8.81910  -0.00100   -0.01134
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.45500   13.58690  -0.13190   -0.97079
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.04880   10.12460  -0.07580   -0.74867
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          9.81970    9.90230  -0.08260   -0.83415
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.60120   11.71490  -0.11370   -0.97056
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.22000   18.30000  -0.08000   -0.43716
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58320   13.58300   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 22.23000   22.94000  -0.71000   -3.09503
瀚亞高科技基金                                                     52.68000   52.87000  -0.19000   -0.35937
瀚亞理財通基金                                                     24.86000   24.92000  -0.06000   -0.24077
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.69000    8.75000  -0.06000   -0.68571
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
瀚亞菁華基金                                                       19.74000   19.80000  -0.06000   -0.30303
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.12570   13.13240  -0.00670   -0.05102
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.03770    9.04230  -0.00460   -0.05087
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.07750   10.10460  -0.02710   -0.26819
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.65800   10.63390   0.02410    0.22663
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.86510    9.90000  -0.03490   -0.35253
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.30990    9.35590  -0.04600   -0.49167
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.76120    9.76860  -0.00740   -0.07575
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.84570    7.86680  -0.02110   -0.26822
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.83430    7.81660   0.01770    0.22644
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.32150    8.35090  -0.02940   -0.35206
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.74690    7.78520  -0.03830   -0.49196
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.54760    7.55140  -0.00380   -0.05032
瀚亞電通網基金                                                     13.25000   13.31000  -0.06000   -0.45079
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.23600   13.27910  -0.04310   -0.32457
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.14160   10.15870  -0.01710   -0.16833
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.42030    9.44420  -0.02390   -0.25307
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.01070   11.04650  -0.03580   -0.32408
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
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