[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/22 107/12/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66530 10.66470 0.00060 0.00563 大華銀多元特別收益平衡基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85160 9.87360 -0.02200 -0.22282 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85460 9.87670 -0.02210 -0.22376 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.78360 9.79320 -0.00960 -0.09803 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.78380 9.79330 -0.00950 -0.09701 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.43000 20.35000 0.08000 0.39312 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.21000 20.24000 -0.03000 -0.14822 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15230 9.15910 -0.00680 -0.07424 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49740 9.50050 -0.00310 -0.03263 中國信託台灣活力基金 12.90000 12.93000 -0.03000 -0.23202 中國信託台灣優勢基金 14.83000 14.90000 -0.07000 -0.46980 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.52000 9.60000 -0.08000 -0.83333 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.10000 9.23000 -0.13000 -1.40845 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.41000 8.53000 -0.12000 -1.40680 中國信託全球不動產收益基金-美元B 8.81000 8.93000 -0.12000 -1.34378 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.20000 7.42000 -0.22000 -2.96496 中國信託全球股票入息基金-累積型 7.73000 7.96000 -0.23000 -2.88945 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.74840 9.75460 -0.00620 -0.06356 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.97110 8.97670 -0.00560 -0.06238 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.12610 10.11960 0.00650 0.06423 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28670 9.28070 0.00600 0.06465 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.43680 9.62260 -0.18580 -1.93087 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.13490 8.29510 -0.16020 -1.93126 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.53430 10.58880 -0.05450 -0.51469 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.37040 9.41890 -0.04850 -0.51492 中國信託智能運動基金-台幣 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 中國信託智能運動基金-美元 9.01000 9.10000 -0.09000 -0.98901 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.08000 8.25000 -0.17000 -2.06061 中國信託智慧城市建設基金-美元 7.98000 8.13000 -0.15000 -1.84502 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00320 11.00310 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41540 9.43120 -0.01580 -0.16753 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91560 8.93060 -0.01500 -0.16796 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59470 9.60320 -0.00850 -0.08851 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.08030 9.08840 -0.00810 -0.08912 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.08000 10.19000 -0.11000 -1.07949 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.68000 9.79000 -0.11000 -1.12360 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.22000 10.32000 -0.10000 -0.96899 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.04000 53.21000 -0.17000 -0.31949 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.73720 39.94400 -0.20680 -0.51772 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.64950 37.73020 -0.08070 -0.21389 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.52000 16.74000 -0.22000 -1.31422 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.53060 11.52950 0.00110 0.00954 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54640 10.60680 -0.06040 -0.56945 元大上證50基金 25.98000 26.33000 -0.35000 -1.32928 元大大中華TMT基金-人民幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 元大大中華TMT基金-新台幣 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 11.63600 11.69200 -0.05600 -0.47896 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.68800 15.78500 -0.09700 -0.61451 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.36200 9.40700 -0.04500 -0.47837 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 8.93300 9.02800 -0.09500 -1.05228 元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.75000 -0.01000 -0.36364 元大中國平衡基金-新台幣 12.17000 12.28000 -0.11000 -0.89577 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.24680 46.29960 -0.05280 -0.11404 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.56780 10.54790 0.01990 0.18866 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.71740 9.69910 0.01830 0.18868 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64570 9.68350 -0.03780 -0.39035 元大巴西指數基金 6.05300 6.12400 -0.07100 -1.15937 元大巴菲特基金 23.64000 23.63000 0.01000 0.04232 元大日經225基金 25.40000 25.70000 -0.30000 -1.16732 元大台商收成基金 19.45000 19.50000 -0.05000 -0.25641 元大台灣50單日反向1倍基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 元大台灣50單日正向2倍基金 30.86000 31.34000 -0.48000 -1.53159 元大台灣中型100基金 28.18000 28.22000 -0.04000 -0.14174 元大台灣加權股價指數基金 22.72700 22.81000 -0.08300 -0.36388 元大台灣卓越50基金 74.80000 75.18000 -0.38000 -0.50545 元大台灣金融基金 16.40000 16.43000 -0.03000 -0.18259 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.51000 27.53000 -0.02000 -0.07265 元大台灣高股息基金 23.98000 23.96000 0.02000 0.08347 元大台灣電子科技基金 30.65000 30.82000 -0.17000 -0.55159 元大全球ETF成長組合基金 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 元大全球ETF穩健組合基金 13.76000 13.87000 -0.11000 -0.79308 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.22000 12.17000 0.05000 0.41085 元大全球不動產證券化基金-美元 11.39800 11.40300 -0.00500 -0.04385 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.19000 8.25000 -0.06000 -0.72727 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.26000 -0.04000 -0.63898 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.64000 7.77000 -0.13000 -1.67310 元大全球地產建設入息基金-配息型 5.96000 6.05000 -0.09000 -1.48760 元大全球股票入息基金-美元配息 8.10800 8.21000 -0.10200 -1.24239 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.13000 9.26000 -0.13000 -1.40389 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.02000 8.14000 -0.12000 -1.47420 元大全球新興市場精選組合基金 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290 元大全球農業商機基金 15.11000 15.26000 -0.15000 -0.98296 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 元大印尼指數基金 9.08000 9.17400 -0.09400 -1.02463 元大印度指數基金 9.46300 9.68600 -0.22300 -2.30229 元大印度基金 11.98000 12.22000 -0.24000 -1.96399 元大多多基金 15.26000 15.31000 -0.05000 -0.32658 元大多福基金 46.71000 46.93000 -0.22000 -0.46878 元大亞太成長基金 8.30000 8.44000 -0.14000 -1.65877 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63410 8.66580 -0.03170 -0.36581 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.02870 7.05450 -0.02580 -0.36572 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.50600 8.62700 -0.12100 -1.40257 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.68000 8.82000 -0.14000 -1.58730 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.29500 9.32000 -0.02500 -0.26824 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.00190 10.00340 -0.00150 -0.01499 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00380 10.00600 -0.00220 -0.02199 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00380 10.00600 -0.00220 -0.02199 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.97730 9.99350 -0.01620 -0.16211 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.97730 9.99350 -0.01620 -0.16211 元大卓越基金 39.91000 39.90000 0.01000 0.02506 元大店頭基金 7.19000 7.23000 -0.04000 -0.55325 元大泛歐成長基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33620 10.33550 0.00070 0.00677 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65510 9.66770 -0.01260 -0.13033 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.81760 31.93100 -0.11340 -0.35514 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.30640 38.47750 -0.17110 -0.44468 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.76300 18.71090 0.05210 0.27845 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.28670 19.40340 -0.11670 -0.60144 元大美國政府7至10年期債券基金 39.64570 39.70010 -0.05440 -0.13703 元大高科技基金 16.77000 16.81000 -0.04000 -0.23795 元大得利貨幣市場基金 16.27930 16.27910 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.00000 11.99980 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 元大華夏中小基金 6.00000 6.08000 -0.08000 -1.31579 元大新中國基金-人民幣 7.99000 8.07000 -0.08000 -0.99133 元大新中國基金-美元 7.43700 7.54600 -0.10900 -1.44447 元大新中國基金-新台幣 7.40000 7.52000 -0.12000 -1.59574 元大新主流基金 21.02000 21.10000 -0.08000 -0.37915 元大新東協平衡基金-美元 8.96500 8.98300 -0.01800 -0.20038 元大新東協平衡基金-新台幣 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.20580 10.21630 -0.01050 -0.10278 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.37910 9.43010 -0.05100 -0.54082 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.25750 10.32770 -0.07020 -0.67973 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.74720 8.80700 -0.05980 -0.67901 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.79960 9.80210 -0.00250 -0.02550 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28480 9.28720 -0.00240 -0.02584 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93710 9.95350 -0.01640 -0.16477 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42050 9.43610 -0.01560 -0.16532 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48170 9.48700 -0.00530 -0.05587 元大新興亞洲基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.03480 9.08060 -0.04580 -0.50437 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.69150 8.73560 -0.04410 -0.50483 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.27260 9.33270 -0.06010 -0.64397 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.92410 8.98190 -0.05780 -0.64352 元大萬泰貨幣市場基金 15.12420 15.12400 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.60000 32.75000 -0.15000 -0.45802 元大實質多重資產基金-人民幣 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 元大實質多重資產基金-美元 8.06800 8.08500 -0.01700 -0.21027 元大實質多重資產基金-新台幣 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 元大滬深300單日反向1倍基金 16.80000 16.62000 0.18000 1.08303 元大滬深300單日正向2倍基金 10.84000 11.11000 -0.27000 -2.43024 元大摩臺基金 34.62000 34.79000 -0.17000 -0.48865 元大標普500基金 22.47000 22.97000 -0.50000 -2.17675 元大標普500單日反向1倍基金 15.17000 14.75000 0.42000 2.84746 元大標普500單日正向2倍基金 24.41000 25.93000 -1.52000 -5.86194 元大標智滬深300基金 14.33000 14.55000 -0.22000 -1.51203 元大歐洲50基金 21.60000 21.61000 -0.01000 -0.04627 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.35660 9.36390 -0.00730 -0.07796 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22670 10.22630 0.00040 0.00391 元大績效基金 43.88000 44.05000 -0.17000 -0.38593 元大韓國KOSPI200基金 19.63000 19.73000 -0.10000 -0.50684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 28.32000 28.38000 -0.06000 -0.21142 日盛小而美基金 15.68000 15.62000 0.06000 0.38412 日盛中國內需動力基金 8.09000 8.15000 -0.06000 -0.73620 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61930 11.61940 -0.00010 -0.00086 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55760 9.55770 -0.00010 -0.00105 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.67240 11.67340 -0.00100 -0.00857 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.59550 9.59640 -0.00090 -0.00938 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53360 10.54470 -0.01110 -0.10527 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.64370 8.65280 -0.00910 -0.10517 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.31000 9.36000 -0.05000 -0.53419 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 日盛日盛基金 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 日盛目標收益組合基金(美元) 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 日盛目標收益組合基金(新台幣) 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 日盛全球抗暖化基金 9.25000 9.38000 -0.13000 -1.38593 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.76090 9.78580 -0.02490 -0.25445 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 8.99000 9.01300 -0.02300 -0.25519 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.54870 9.58330 -0.03460 -0.36104 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.79560 8.82750 -0.03190 -0.36137 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38730 2.38850 -0.00120 -0.05024 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62310 1.62390 -0.00080 -0.04926 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36190 0.36210 -0.00020 -0.05523 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24680 0.24690 -0.00010 -0.04050 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96440 11.98330 -0.01890 -0.15772 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.02760 8.04030 -0.01270 -0.15795 日盛亞洲機會基金 6.04000 6.07000 -0.03000 -0.49423 日盛首選基金 14.84000 14.86000 -0.02000 -0.13459 日盛高科技基金 15.77000 15.81000 -0.04000 -0.25300 日盛貨幣市場基金 14.79230 14.79210 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.32000 34.43000 -0.11000 -0.31949 日盛精選五虎基金 32.35000 32.32000 0.03000 0.09282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50630 13.50610 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.00000 27.11000 -0.11000 -0.40575 台新MSCI中國基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807 台新大眾貨幣市場基金 14.18330 14.18310 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51450 10.48920 0.02530 0.24120 台新中美貨幣市場基金-美元 10.50590 10.52680 -0.02090 -0.19854 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.07970 10.11390 -0.03420 -0.33815 台新中國通基金 37.86000 38.11000 -0.25000 -0.65600 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.40620 0.41260 -0.00640 -1.55114 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.49200 12.70500 -0.21300 -1.67651 台新中國精選中小基金-美元 0.26250 0.26600 -0.00350 -1.31579 台新中國精選中小基金-新台幣 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163 台新主流基金 21.05000 21.15000 -0.10000 -0.47281 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.45000 -0.27000 -1.38817 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62650 0.63440 -0.00790 -1.24527 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.02000 14.22000 -0.20000 -1.40647 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.45720 0.46300 -0.00580 -1.25270 台新台灣中小基金 29.66000 29.87000 -0.21000 -0.70305 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.49850 9.60360 -0.10510 -1.09438 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.76920 8.89380 -0.12460 -1.40098 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.24000 8.37000 -0.13000 -1.55317 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.90130 10.04190 -0.14060 -1.40013 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.35000 9.49000 -0.14000 -1.47524 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.37370 9.42220 -0.04850 -0.51474 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.25370 10.30680 -0.05310 -0.51519 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.85000 -0.06000 -0.60914 台新印度基金 14.02000 14.30000 -0.28000 -1.95804 台新亞美短期債券基金 10.95850 10.97340 -0.01490 -0.13578 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.30790 8.32200 -0.01410 -0.16943 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27520 0.27530 -0.00010 -0.03632 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77930 11.79930 -0.02000 -0.16950 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38480 0.38490 -0.00010 -0.02598 台新真吉利貨幣市場基金 11.10510 11.10500 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.99540 27.97330 0.02210 0.07900 台新智慧生活基金-美元 8.45330 8.66600 -0.21270 -2.45442 台新智慧生活基金-新台幣 8.68000 8.91000 -0.23000 -2.58137 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07300 8.06940 0.00360 0.04461 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.24190 8.24960 -0.00770 -0.09334 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85330 8.84910 0.00420 0.04746 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04780 9.05630 -0.00850 -0.09386 台新新興市場債券基金(A類型) 10.52290 10.57380 -0.05090 -0.48138 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33670 0.33790 -0.00120 -0.35513 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70450 7.74180 -0.03730 -0.48180 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25970 0.26060 -0.00090 -0.34536 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.04000 5.07000 -0.03000 -0.59172 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.59000 20.64000 -0.05000 -0.24225 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.24000 18.48000 -0.24000 -1.29870 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58440 12.58430 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.20520 11.20420 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92590 9.94550 -0.01960 -0.19707 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09580 9.08760 0.00820 0.09023 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.48090 10.47150 0.00940 0.08977 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.64320 7.65110 -0.00790 -0.10325 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.86810 8.87720 -0.00910 -0.10251 永豐中小基金 46.88000 47.04000 -0.16000 -0.34014 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71990 1.71720 0.00270 0.15723 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32400 2.32040 0.00360 0.15515 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.78300 7.78690 -0.00390 -0.05008 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.20400 10.20910 -0.00510 -0.04996 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.00000 4.00000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933 永豐主流品牌基金 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911 永豐永豐基金 31.40000 31.52000 -0.12000 -0.38071 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.95710 8.99160 -0.03450 -0.38369 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.17970 9.21510 -0.03540 -0.38415 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.84540 8.88770 -0.04230 -0.47594 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.06580 9.10920 -0.04340 -0.47644 永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 永豐南非幣2021保本基金 13.42290 13.41450 0.00840 0.06262 永豐高科技基金 21.15000 21.30000 -0.15000 -0.70423 永豐貨幣市場基金 13.90220 13.90200 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09040 2.08790 0.00250 0.11974 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51480 2.51180 0.00300 0.11944 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.61580 7.62220 -0.00640 -0.08397 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40110 10.40980 -0.00870 -0.08358 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.79540 6.81780 -0.02240 -0.32855 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.63400 10.66900 -0.03500 -0.32805 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.90000 6.93000 -0.03000 -0.43290 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.84000 15.94000 -0.10000 -0.62735 永豐臺灣加權ETF基金 47.83000 48.01000 -0.18000 -0.37492 永豐領航科技基金 34.60000 34.77000 -0.17000 -0.48893 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 永豐趨勢平衡基金 38.12000 38.28000 -0.16000 -0.41797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.70120 11.70020 0.00100 0.00855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50910 9.51420 -0.00510 -0.05360 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.85460 9.85990 -0.00530 -0.05375 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51510 9.51280 0.00230 0.02418 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.74890 9.74660 0.00230 0.02360 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.53740 9.54290 -0.00550 -0.05763 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.00790 10.01370 -0.00580 -0.05792 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49830 9.49650 0.00180 0.01895 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81280 9.81230 0.00050 0.00510 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.58000 8.67000 -0.09000 -1.03806 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.19000 9.29000 -0.10000 -1.07643 兆豐國際中小基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.02000 12.16000 -0.14000 -1.15132 兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.77000 16.02000 -0.25000 -1.56055 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.70000 15.94000 -0.24000 -1.50565 兆豐國際生命科學基金 13.77000 14.11000 -0.34000 -2.40964 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.54170 9.61720 -0.07550 -0.78505 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77140 9.83900 -0.06760 -0.68706 兆豐國際全球基金 27.18000 27.60000 -0.42000 -1.52174 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34420 10.34340 0.00080 0.00773 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12360 10.13700 -0.01340 -0.13219 兆豐國際國民基金 20.04000 20.16000 -0.12000 -0.59524 兆豐國際第一基金 11.57000 11.61000 -0.04000 -0.34453 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85420 9.86880 -0.01460 -0.14794 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.70660 7.71800 -0.01140 -0.14771 兆豐國際萬全基金 18.74000 18.78000 -0.04000 -0.21299 兆豐國際電子基金 22.70000 22.76000 -0.06000 -0.26362 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.85000 17.73000 0.12000 0.67682 兆豐國際豐台灣基金 30.69000 30.74000 -0.05000 -0.16265 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52090 12.52070 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.88500 9.89600 -0.01100 -0.11116 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.80200 9.81140 -0.00940 -0.09581 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.86390 9.87210 -0.00820 -0.08306 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.88780 9.89760 -0.00980 -0.09901 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.80900 9.81840 -0.00940 -0.09574 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.86290 9.87110 -0.00820 -0.08307 合庫台灣基金 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 合庫全球高收益債券基金A類型 10.65170 10.69770 -0.04600 -0.43000 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.52030 11.56470 -0.04440 -0.38393 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.30250 10.33660 -0.03410 -0.32990 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.03060 11.06850 -0.03790 -0.34241 合庫全球高收益債券基金B類型 7.64760 7.68060 -0.03300 -0.42965 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 8.90830 8.94160 -0.03330 -0.37242 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.52270 8.55100 -0.02830 -0.33096 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.38460 8.41440 -0.02980 -0.35415 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.73820 8.76720 -0.02900 -0.33078 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.53000 9.62000 -0.09000 -0.93555 合庫全球新興市場基金 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 合庫貨幣市場基金 10.14480 10.14470 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.25970 9.27690 -0.01720 -0.18541 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.48790 9.50790 -0.02000 -0.21035 合庫新興多重收益基金A類型 9.75770 9.78650 -0.02880 -0.29428 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.16820 11.19800 -0.02980 -0.26612 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.66490 13.68800 -0.02310 -0.16876 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.40240 8.41990 -0.01750 -0.20784 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.08070 9.09980 -0.01910 -0.20989 合庫新興多重收益基金B類型 7.54530 7.56760 -0.02230 -0.29468 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.37220 8.39380 -0.02160 -0.25733 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93950 9.95580 -0.01630 -0.16372 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.11000 9.12000 -0.01000 -0.10965 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 安本標準兩岸價值基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08650 11.08550 0.00100 0.00902 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95610 9.95760 -0.00150 -0.01506 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79820 9.81330 -0.01510 -0.15387 安聯中國東協基金 14.22000 14.25000 -0.03000 -0.21053 安聯中國策略基金-美元 9.08000 9.21000 -0.13000 -1.41151 安聯中國策略基金-新臺幣 11.74000 11.92000 -0.18000 -1.51007 安聯中華新思路基金-人民幣 11.73000 11.80000 -0.07000 -0.59322 安聯中華新思路基金-美元 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 安聯台灣大壩基金 24.75000 24.81000 -0.06000 -0.24184 安聯台灣科技基金 40.32000 40.45000 -0.13000 -0.32138 安聯台灣貨幣市場基金 12.51050 12.51030 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.92000 26.99000 -0.07000 -0.25936 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98310 10.00990 -0.02680 -0.26773 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.78040 14.82800 -0.04760 -0.32101 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37100 9.40120 -0.03020 -0.32124 安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.21000 -0.13000 -1.27326 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.46000 -0.14000 -1.33843 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.16840 12.20600 -0.03760 -0.30805 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.95460 9.98320 -0.02860 -0.28648 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.96560 12.00230 -0.03670 -0.30577 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.16390 9.19130 -0.02740 -0.29811 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.02700 9.05300 -0.02600 -0.28720 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.67500 8.70160 -0.02660 -0.30569 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.64330 11.72580 -0.08250 -0.70358 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.56250 10.63540 -0.07290 -0.68545 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22550 10.29690 -0.07140 -0.69341 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.40580 8.46630 -0.06050 -0.71460 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.21680 8.27340 -0.05660 -0.68412 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 7.92920 7.98460 -0.05540 -0.69384 安聯全球人口趨勢基金 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 安聯全球生技趨勢基金-美元 7.88000 8.18000 -0.30000 -3.66748 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 29.61000 30.80000 -1.19000 -3.86364 安聯全球油礦金趨勢基金 7.08000 7.14000 -0.06000 -0.84034 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93970 11.94510 -0.00540 -0.04521 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27210 10.27670 -0.00460 -0.04476 安聯全球新興市場基金 15.73000 15.86000 -0.13000 -0.81967 安聯全球農金趨勢基金 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024 安聯全球綠能趨勢基金 7.42000 7.53000 -0.11000 -1.46082 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.36000 9.48000 -0.12000 -1.26582 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.12000 9.23000 -0.11000 -1.19177 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982 安聯亞洲動態策略基金 19.55000 19.70000 -0.15000 -0.76142 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.18520 10.18280 0.00240 0.02357 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.88500 9.88260 0.00240 0.02429 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.54630 82.57250 -0.02620 -0.03173 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.20770 12.21770 -0.01000 -0.08185 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.82670 63.85400 -0.02730 -0.04275 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.35500 9.36270 -0.00770 -0.08224 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.60140 2.60020 0.00120 0.04615 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.44960 10.47230 -0.02270 -0.21676 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20820 2.20320 0.00500 0.22694 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64030 8.65860 -0.01830 -0.21135 宏利台灣動力基金 27.10000 27.14000 -0.04000 -0.14738 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.39080 9.42690 -0.03610 -0.38295 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.19640 9.24460 -0.04820 -0.52139 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.28270 7.31050 -0.02780 -0.38027 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.24630 7.28180 -0.03550 -0.48752 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.61000 9.74000 -0.13000 -1.33470 宏利全球債券組合基金 12.74510 12.76120 -0.01610 -0.12616 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80200 2.80520 -0.00320 -0.11407 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.70960 11.72600 -0.01640 -0.13986 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.59560 8.60770 -0.01210 -0.14057 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43840 2.43220 0.00620 0.25491 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86990 10.89540 -0.02550 -0.23404 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.10190 3.12100 -0.01910 -0.61198 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.49930 0.50150 -0.00220 -0.43868 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.31280 11.36100 -0.04820 -0.42426 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.00320 10.04440 -0.04120 -0.41018 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.65290 9.69880 -0.04590 -0.47325 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.37760 8.41420 -0.03660 -0.43498 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 7.99450 8.02790 -0.03340 -0.41605 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.88230 7.92020 -0.03790 -0.47852 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 7.84590 7.88130 -0.03540 -0.44916 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72380 2.72930 -0.00550 -0.20152 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39440 0.39500 -0.00060 -0.15190 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.93300 11.96090 -0.02790 -0.23326 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89590 0.89730 -0.00140 -0.15602 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.10200 7.11900 -0.01700 -0.23880 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97500 1.97870 -0.00370 -0.18699 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28400 0.28450 -0.00050 -0.17575 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.67890 8.69940 -0.02050 -0.23565 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31540 0.31580 -0.00040 -0.12666 宏利萬利貨幣市場基金 13.65750 13.65730 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.27000 -0.01000 -0.44053 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 宏利臺灣股息收益基金 23.08000 23.12000 -0.04000 -0.17301 宏利澳幣保本基金 12.30760 12.30760 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.03000 10.10000 -0.07000 -0.69307 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.97220 9.93510 0.03710 0.37342 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.17730 9.18120 -0.00390 -0.04248 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.62230 8.63790 -0.01560 -0.18060 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.47360 10.49260 -0.01900 -0.18108 貝萊德亞美利加收益基金 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.17000 9.23000 -0.06000 -0.65005 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007 貝萊德新台幣基金 12.94530 12.94520 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.06000 23.14000 -0.08000 -0.34572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32290 11.32670 -0.00380 -0.03355 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90180 9.93520 -0.03340 -0.33618 保德信大中華基金-人民幣 8.45000 8.48000 -0.03000 -0.35377 保德信大中華基金-美元 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880 保德信大中華基金-新台幣 24.65000 24.84000 -0.19000 -0.76490 保德信中小型股基金 39.83000 40.02000 -0.19000 -0.47476 保德信中國中小基金-人民幣 7.55000 7.62000 -0.07000 -0.91864 保德信中國中小基金-美元 7.24000 7.32000 -0.08000 -1.09290 保德信中國中小基金-新臺幣 6.98000 7.07000 -0.09000 -1.27298 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.62620 8.69710 -0.07090 -0.81521 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.69650 8.76670 -0.07020 -0.80076 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.75670 8.82350 -0.06680 -0.75707 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54980 9.62260 -0.07280 -0.75655 保德信中國品牌基金-人民幣 7.61000 7.75000 -0.14000 -1.80645 保德信中國品牌基金-美元 7.62000 7.75000 -0.13000 -1.67742 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.25000 8.39000 -0.14000 -1.66865 保德信台商全方位基金 30.87000 30.92000 -0.05000 -0.16171 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 23.95000 24.32000 -0.37000 -1.52138 保德信全球消費商機基金 16.07000 16.33000 -0.26000 -1.59216 保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.62000 -0.12000 -1.03270 保德信全球資源基金 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880 保德信全球醫療生化基金-美元 8.87000 9.02000 -0.15000 -1.66297 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.38000 29.89000 -0.51000 -1.70626 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.41070 10.41960 -0.00890 -0.08542 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.41070 10.41960 -0.00890 -0.08542 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.37030 10.39360 -0.02330 -0.22418 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.37030 10.39360 -0.02330 -0.22418 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.14970 9.21050 -0.06080 -0.66012 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.04480 10.11190 -0.06710 -0.66357 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.67480 8.74490 -0.07010 -0.80161 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.50970 9.58650 -0.07680 -0.80113 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.79990 7.82660 -0.02670 -0.34114 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.54690 10.58300 -0.03610 -0.34111 保德信亞太基金 19.00000 19.05000 -0.05000 -0.26247 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.30330 8.31790 -0.01460 -0.17553 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18710 11.20680 -0.01970 -0.17579 保德信店頭市場基金 28.59000 28.73000 -0.14000 -0.48730 保德信拉丁美洲基金 6.59000 6.62000 -0.03000 -0.45317 保德信金平衡基金 27.79000 27.84000 -0.05000 -0.17960 保德信金滿意基金 38.22000 38.44000 -0.22000 -0.57232 保德信科技島基金 23.53000 23.63000 -0.10000 -0.42319 保德信高成長基金 83.60000 83.86000 -0.26000 -0.31004 保德信第一基金 22.59000 22.65000 -0.06000 -0.26490 保德信貨幣市場基金 15.79260 15.79230 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.67880 9.79090 -0.11210 -1.14494 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.82730 9.95500 -0.12770 -1.28277 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.04280 10.14210 -0.09930 -0.97909 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.54770 9.65550 -0.10780 -1.11646 保德信新世紀基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.74770 7.75980 -0.01210 -0.15593 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69600 10.71270 -0.01670 -0.15589 保德信新興趨勢組合基金 9.97000 10.08000 -0.11000 -1.09127 保德信瑞騰基金 15.56780 15.56740 0.00040 0.00257 保德信歐洲組合基金 8.99000 9.09000 -0.10000 -1.10011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67960 9.68530 -0.00570 -0.05885 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98880 9.99450 -0.00570 -0.05703 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.60950 9.62300 -0.01350 -0.14029 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.76930 9.78280 -0.01350 -0.13800 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71980 9.73030 -0.01050 -0.10791 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87360 9.88460 -0.01100 -0.11128 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57000 9.57820 -0.00820 -0.08561 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69330 9.70160 -0.00830 -0.08555 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96100 9.97870 -0.01770 -0.17738 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01490 10.03440 -0.01950 -0.19433 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01300 10.03230 -0.01930 -0.19238 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.88330 9.89360 -0.01030 -0.10411 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.88780 9.89800 -0.01020 -0.10305 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88730 9.90440 -0.01710 -0.17265 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07650 10.08900 -0.01250 -0.12390 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75040 9.76080 -0.01040 -0.10655 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84540 9.85590 -0.01050 -0.10654 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.53580 9.55390 -0.01810 -0.18945 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.34980 9.36530 -0.01550 -0.16550 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96260 9.98790 -0.02530 -0.25331 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95860 9.98400 -0.02540 -0.25441 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.06410 10.07280 -0.00870 -0.08637 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.13930 10.15120 -0.01190 -0.11723 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91330 9.93010 -0.01680 -0.16918 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.91380 9.93060 -0.01680 -0.16917 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93630 1.93540 0.00090 0.04650 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68970 2.68810 0.00160 0.05952 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28950 0.28990 -0.00040 -0.13798 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43600 0.43660 -0.00060 -0.13743 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.26690 8.28390 -0.01700 -0.20522 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68540 11.71550 -0.03010 -0.25692 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.43690 9.42990 0.00700 0.07423 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.70540 11.69890 0.00650 0.05556 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.48390 8.49360 -0.00970 -0.11420 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57000 10.58200 -0.01200 -0.11340 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11680 10.12430 -0.00750 -0.07408 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.00610 10.02150 -0.01540 -0.15367 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10890 10.11110 -0.00220 -0.02176 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75190 10.75420 -0.00230 -0.02139 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00290 10.01090 -0.00800 -0.07991 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70240 9.70570 -0.00330 -0.03400 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08490 10.08810 -0.00320 -0.03172 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67550 9.68670 -0.01120 -0.11562 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91410 9.92470 -0.01060 -0.10680 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00380 9.99550 0.00830 0.08304 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.82400 5.84780 -0.02380 -0.40699 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.23510 10.27690 -0.04180 -0.40674 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65680 11.65670 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.45000 16.50000 -0.05000 -0.30303 施羅德樂活中小基金-I類型 3771.94000 3783.29000 -11.35000 -0.30000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.75230 9.80900 -0.05670 -0.57804 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.74430 10.79410 -0.04980 -0.46136 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.99430 10.04070 -0.04640 -0.46212 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.57420 8.62400 -0.04980 -0.57746 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.95740 8.99900 -0.04160 -0.46227 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.79320 8.83400 -0.04080 -0.46185 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.83350 9.89060 -0.05710 -0.57732 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.34700 10.39500 -0.04800 -0.46176 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.29390 10.34170 -0.04780 -0.46221 柏瑞五國金勢力建設基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000 柏瑞巨人基金 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66920 13.66910 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.52000 14.69000 -0.17000 -1.15725 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.97330 13.02560 -0.05230 -0.40152 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.46580 11.50070 -0.03490 -0.30346 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.01580 12.05180 -0.03600 -0.29871 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.28260 8.31600 -0.03340 -0.40164 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.39800 6.42380 -0.02580 -0.40163 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.27040 8.29550 -0.02510 -0.30257 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.04590 8.06800 -0.02210 -0.27392 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.16480 10.19530 -0.03050 -0.29916 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.91660 7.94090 -0.02430 -0.30601 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.63590 11.67130 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06920 10.06820 0.00100 0.00993 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.46280 9.46400 -0.00120 -0.01268 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.75910 8.76580 -0.00670 -0.07643 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.73260 8.72990 0.00270 0.03093 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.18810 9.18720 0.00090 0.00980 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67850 11.68980 -0.01130 -0.09667 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20800 11.21100 -0.00300 -0.02676 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.60640 10.60670 -0.00030 -0.00283 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.81080 6.81740 -0.00660 -0.09681 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53360 8.53590 -0.00230 -0.02695 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.12270 9.12290 -0.00020 -0.00219 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03920 10.04890 -0.00970 -0.09653 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62330 10.62350 -0.00020 -0.00188 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.23790 9.24050 -0.00260 -0.02814 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.68710 8.69550 -0.00840 -0.09660 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.31730 9.31750 -0.00020 -0.00215 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17210 11.18270 -0.01060 -0.09479 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.83680 11.83980 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柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.52500 8.60610 -0.08110 -0.94235 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.08180 9.16380 -0.08200 -0.89483 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 8.95350 9.03700 -0.08350 -0.92398 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 8.98140 9.06140 -0.08000 -0.88287 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.64870 8.73110 -0.08240 -0.94375 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 8.89910 8.97950 -0.08040 -0.89537 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.62330 10.72230 -0.09900 -0.92331 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 8.92890 9.00840 -0.07950 -0.88251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.37000 15.21000 0.16000 1.05194 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.64000 21.14000 -0.50000 -2.36518 國泰大中華基金 17.09000 17.13000 -0.04000 -0.23351 國泰小龍基金-台幣級別 13.56000 13.60000 -0.04000 -0.29412 國泰中小成長基金-台幣級別 37.38000 37.48000 -0.10000 -0.26681 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.54390 3.55040 -0.00650 -0.18308 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.76000 15.88000 -0.12000 -0.75567 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.59490 0.59860 -0.00370 -0.61811 國泰中國內需增長基金美元級別 0.55910 0.56260 -0.00350 -0.62211 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20960 2.19990 0.00970 0.44093 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61170 9.62180 -0.01010 -0.10497 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99190 8.00030 -0.00840 -0.10500 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31470 0.31470 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.62590 11.62490 0.00100 0.00860 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67480 1.68200 -0.00720 -0.42806 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.03580 10.07500 -0.03920 -0.38908 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33120 0.33200 -0.00080 -0.24096 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.62390 3.64340 -0.01950 -0.53521 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.11000 16.29000 -0.18000 -1.10497 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51880 0.52390 -0.00510 -0.97347 國泰中港台基金人民幣級別 2.63610 2.64990 -0.01380 -0.52077 國泰中港台基金台幣級別 11.73000 11.86000 -0.13000 -1.09612 國泰中港台基金美元級別 0.38210 0.38580 -0.00370 -0.95905 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.82000 25.08000 -0.26000 -1.03668 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.53000 29.13000 -0.60000 -2.05973 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.09600 10.12160 -0.02560 -0.25292 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.81860 9.84340 -0.02480 -0.25195 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.84260 9.86750 -0.02490 -0.25234 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32750 0.32790 -0.00040 -0.12199 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31830 0.31870 -0.00040 -0.12551 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.31900 0.31930 -0.00030 -0.09396 國泰台灣貨幣市場基金 12.42730 12.42710 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.22520 2.23970 -0.01450 -0.64741 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32160 0.32510 -0.00350 -1.07659 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45950 0.45950 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.08000 12.20000 -0.12000 -0.98361 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41680 0.42040 -0.00360 -0.85633 國泰全球資源基金台幣級別 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500 國泰全球資源基金美元級別 0.15250 0.15340 -0.00090 -0.58670 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38020 0.38300 -0.00280 -0.73107 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34390 -0.00250 -0.72696 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40440 0.40740 -0.00300 -0.73638 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.13000 10.22000 -0.09000 -0.88063 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 8.96000 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-1.99025 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.99000 14.62000 0.37000 2.53078 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.94320 40.10440 -0.16120 -0.40195 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.16650 19.11640 0.05010 0.26208 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60610 19.72720 -0.12110 -0.61387 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.35300 38.60040 -0.24740 -0.64093 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.39190 40.48070 -0.08880 -0.21936 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.63750 41.71190 -0.07440 -0.17837 國泰紐幣2021保本基金 12.45020 12.33970 0.11050 0.89548 國泰紐幣八年期保本基金 12.76750 12.64450 0.12300 0.97275 國泰紐幣保本基金 12.65750 12.54310 0.11440 0.91206 國泰國泰基金台幣I級別 19.81000 19.90000 -0.09000 -0.45226 國泰國泰基金台幣級別 19.81000 19.90000 -0.09000 -0.45226 國泰富時中國A50基金 16.59000 16.83000 -0.24000 -1.42602 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.95340 41.17340 -0.22000 -0.53433 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32980 0.33050 -0.00070 -0.21180 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47820 0.47390 0.00430 0.90736 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.24030 10.29180 -0.05150 -0.50040 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.20650 7.24270 -0.03620 -0.49981 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34790 0.34920 -0.00130 -0.37228 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23400 0.23480 -0.00080 -0.34072 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.12100 2.12170 -0.00070 -0.03299 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.39710 9.45480 -0.05770 -0.61027 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30420 0.30560 -0.00140 -0.45812 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.52460 41.48530 0.03930 0.09473 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.87000 17.08000 -0.21000 -1.22951 國泰新興市場基金台幣級別 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 國泰新興市場基金美元級別 0.35590 0.35770 -0.00180 -0.50321 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25310 2.24610 0.00700 0.31165 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44950 1.44500 0.00450 0.31142 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33560 0.33600 -0.00040 -0.11905 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33260 -0.00010 -0.03007 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21800 0.21830 -0.00030 -0.13743 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.24010 10.25860 -0.01850 -0.18034 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.46410 6.47580 -0.01170 -0.18067 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.21000 15.10000 0.11000 0.72848 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.46000 28.89000 -0.43000 -1.48840 國泰價值卓越基金 12.81000 12.86000 -0.05000 -0.38880 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30890 0.31080 -0.00190 -0.61133 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.86310 38.89560 -0.03250 -0.08356 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 16.89000 17.30000 -0.41000 -2.36994 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 17.90000 17.92000 -0.02000 -0.11161 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.64000 16.55000 0.09000 0.54381 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.92370 11.93540 -0.01170 -0.09803 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39290 0.39300 -0.00010 -0.02545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.06400 10.08180 -0.01780 -0.17656 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99080 9.98970 0.00110 0.01101 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94300 9.95580 -0.01280 -0.12857 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.06370 10.08150 -0.01780 -0.17656 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99050 9.98930 0.00120 0.01201 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94300 9.95580 -0.01280 -0.12857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29180 11.29080 0.00100 0.00886 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85210 9.86640 -0.01430 -0.14494 第一金大中華基金 22.82000 22.94000 -0.12000 -0.52310 第一金小型精選基金 28.96000 29.04000 -0.08000 -0.27548 第一金中國世紀基金-人民幣 11.04000 11.12000 -0.08000 -0.71942 第一金中國世紀基金-美元 6.84380 6.92490 -0.08110 -1.17114 第一金中國世紀基金-美元-N 6.84420 6.92530 -0.08110 -1.17107 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.04000 8.14000 -0.10000 -1.22850 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.04000 8.14000 -0.10000 -1.22850 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60480 9.59590 0.00890 0.09275 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.18060 8.20800 -0.02740 -0.33382 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.83760 10.82840 0.00920 0.08496 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35620 9.38760 -0.03140 -0.33448 第一金中概平衡基金 22.73000 22.83000 -0.10000 -0.43802 第一金台灣貨幣市場基金 15.27520 15.27500 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.11200 178.10900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 11.86960 12.11080 -0.24120 -1.99161 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 11.87020 12.11150 -0.24130 -1.99232 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.38000 11.63000 -0.25000 -2.14961 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.39000 11.64000 -0.25000 -2.14777 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.20080 8.35060 -0.14980 -1.79388 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.20080 8.35060 -0.14980 -1.79388 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.34000 8.50000 -0.16000 -1.88235 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.34000 8.50000 -0.16000 -1.88235 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.29000 11.52590 -0.23590 -2.04669 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.30430 11.54050 -0.23620 -2.04671 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.64000 10.88000 -0.24000 -2.20588 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 10.66000 10.90000 -0.24000 -2.20183 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.13940 9.19000 -0.05060 -0.55060 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.14090 9.19150 -0.05060 -0.55051 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.78950 8.84630 -0.05680 -0.64208 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.81230 8.86920 -0.05690 -0.64155 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.71520 9.76900 -0.05380 -0.55072 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.36000 9.42050 -0.06050 -0.64222 第一金全球大趨勢基金 20.10000 20.49000 -0.39000 -1.90337 第一金全球不動產證券化基金A 7.85550 7.96020 -0.10470 -1.31529 第一金全球不動產證券化基金B 5.55740 5.63140 -0.07400 -1.31406 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.04160 9.09910 -0.05750 -0.63193 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.04280 9.10030 -0.05750 -0.63185 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.54520 9.60590 -0.06070 -0.63190 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.54660 9.60730 -0.06070 -0.63181 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.83420 7.89960 -0.06540 -0.82789 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.38380 9.46220 -0.07840 -0.82856 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.00340 9.03310 -0.02970 -0.32879 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.00230 9.03190 -0.02960 -0.32773 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.42440 7.44920 -0.02480 -0.33292 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.42290 7.44770 -0.02480 -0.33299 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.20800 8.24120 -0.03320 -0.40285 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.20860 8.24180 -0.03320 -0.40282 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.69250 10.72780 -0.03530 -0.32905 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.69330 10.72860 -0.03530 -0.32903 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.52320 9.53670 -0.01350 -0.14156 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.00820 14.06490 -0.05670 -0.40313 第一金亞洲科技基金 15.98000 16.07000 -0.09000 -0.56005 第一金亞洲新興市場基金 12.34000 12.45000 -0.11000 -0.88353 第一金店頭市場基金 7.59000 7.61000 -0.02000 -0.26281 第一金創新趨勢基金 19.41000 19.49000 -0.08000 -0.41047 第一金電子基金 27.74000 27.88000 -0.14000 -0.50215 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.42000 17.51000 -0.09000 -0.51399 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.07000 20.92000 0.15000 0.71702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 16.64000 17.30000 -0.66000 -3.81503 統一大中華中小基金(人民幣) 6.95000 6.94000 0.01000 0.14409 統一大中華中小基金(美元) 6.33000 6.33000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 統一大東協高股息基金(美元) 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 統一大滿貫基金-A類型 29.15000 29.25000 -0.10000 -0.34188 統一大滿貫基金-I類型 29.15000 29.25000 -0.10000 -0.34188 統一大龍印基金 12.58000 12.72000 -0.14000 -1.10063 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 統一大龍騰中國基金(美元) 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746 統一大龍騰中國基金(新台幣) 7.97000 8.04000 -0.07000 -0.87065 統一中小基金 21.71000 21.79000 -0.08000 -0.36714 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68570 9.67750 0.00820 0.08473 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99120 8.99010 0.00110 0.01224 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69750 8.70250 -0.00500 -0.05745 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73350 11.72370 0.00980 0.08359 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.82810 10.82680 0.00130 0.01201 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46040 10.46640 -0.00600 -0.05733 統一台灣動力基金 14.86000 14.97000 -0.11000 -0.73480 統一全天候基金-A類型 97.89000 98.39000 -0.50000 -0.50818 統一全天候基金-I類型 98.10000 98.60000 -0.50000 -0.50710 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.66150 7.72490 -0.06340 -0.82072 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.36740 7.43380 -0.06640 -0.89322 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.33860 7.41500 -0.07640 -1.03034 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.04540 8.11200 -0.06660 -0.82101 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.74340 7.81320 -0.06980 -0.89336 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.70660 7.78690 -0.08030 -1.03122 統一全球債券組合基金 11.66420 11.70410 -0.03990 -0.34091 統一全球新科技基金(人民幣) 12.92000 13.23000 -0.31000 -2.34316 統一全球新科技基金(美元) 12.11000 12.41000 -0.30000 -2.41741 統一全球新科技基金(新台幣) 11.59000 11.90000 -0.31000 -2.60504 統一亞太基金 21.79000 21.93000 -0.14000 -0.63839 統一亞洲大金磚基金 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299 統一奔騰基金 50.10000 50.44000 -0.34000 -0.67407 統一強棒貨幣市場基金 16.68420 16.68400 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 統一強漢基金(美元) 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633 統一強漢基金(新台幣) 20.64000 20.76000 -0.12000 -0.57803 統一統信基金 25.55000 25.72000 -0.17000 -0.66096 統一黑馬基金 50.75000 51.08000 -0.33000 -0.64605 統一新亞洲科技能源基金 14.11000 14.21000 -0.10000 -0.70373 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.73910 7.74440 -0.00530 -0.06844 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.99930 10.00620 -0.00690 -0.06896 統一經建基金 41.02000 41.19000 -0.17000 -0.41272 統一龍馬基金 56.12000 56.34000 -0.22000 -0.39049 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.08000 16.13000 -0.05000 -0.30998 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.64000 40.82000 -0.18000 -0.44096 野村中國機會基金 11.17000 11.25000 -0.08000 -0.71111 野村巴西基金 5.83000 5.87000 -0.04000 -0.68143 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.40000 10.57000 -0.17000 -1.60833 野村台灣高股息基金 22.93000 22.86000 0.07000 0.30621 野村台灣運籌基金 31.35000 31.44000 -0.09000 -0.28626 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48170 9.48070 0.00100 0.01055 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.38470 9.38910 -0.00440 -0.04686 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43470 9.43990 -0.00520 -0.05509 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80020 9.79920 0.00100 0.01020 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62780 9.63240 -0.00460 -0.04776 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53360 9.54160 -0.00800 -0.08384 野村平衡基金 17.40000 17.42000 -0.02000 -0.11481 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.53000 8.66000 -0.13000 -1.50115 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 8.95000 9.03000 -0.08000 -0.88594 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.41000 12.60000 -0.19000 -1.50794 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124 野村全球生技醫療基金 14.91000 15.28000 -0.37000 -2.42147 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.95260 9.95770 -0.00510 -0.05122 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.88620 9.89310 -0.00690 -0.06975 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84290 9.85250 -0.00960 -0.09744 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00060 10.00570 -0.00510 -0.05097 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92350 9.93040 -0.00690 -0.06948 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88040 9.89010 -0.00970 -0.09808 野村全球品牌基金 23.26000 23.53000 -0.27000 -1.14747 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.39000 9.52000 -0.13000 -1.36555 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.53000 11.69000 -0.16000 -1.36869 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.42000 17.67000 -0.25000 -1.41483 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.98000 11.12000 -0.14000 -1.25899 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.34390 10.35040 -0.00650 -0.06280 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30660 10.32280 -0.01620 -0.15693 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16500 10.18600 -0.02100 -0.20617 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.68440 8.74690 -0.06250 -0.71454 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.46710 8.52730 -0.06020 -0.70597 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07160 8.13600 -0.06440 -0.79154 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.52920 10.60520 -0.07600 -0.71663 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.02370 10.09500 -0.07130 -0.70629 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.62500 9.70160 -0.07660 -0.78956 野村成長基金 26.34000 26.42000 -0.08000 -0.30280 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.13290 8.14040 -0.00750 -0.09213 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.12900 8.14040 -0.01140 -0.14004 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.28320 8.30460 -0.02140 -0.25769 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.86680 8.87470 -0.00790 -0.08902 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.74830 8.76070 -0.01240 -0.14154 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.91060 8.93370 -0.02310 -0.25857 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.74000 7.80000 -0.06000 -0.76923 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.19000 11.28000 -0.09000 -0.79787 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.09080 9.10850 -0.01770 -0.19432 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.12780 9.14270 -0.01490 -0.16297 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.22480 9.24750 -0.02270 -0.24547 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.82370 9.84830 -0.02460 -0.24979 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.74820 9.76400 -0.01580 -0.16182 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85550 9.87980 -0.02430 -0.24596 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27840 8.29720 -0.01880 -0.22658 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86630 8.87680 -0.01050 -0.11829 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.72780 8.74180 -0.01400 -0.16015 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.89450 12.92380 -0.02930 -0.22671 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02950 12.04430 -0.01480 -0.12288 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75340 9.76900 -0.01560 -0.15969 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03570 10.04280 -0.00710 -0.07070 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99890 10.00640 -0.00750 -0.07495 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99620 10.00870 -0.01250 -0.12489 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03400 10.04110 -0.00710 -0.07071 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99790 10.00550 -0.00760 -0.07596 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01190 10.02440 -0.01250 -0.12470 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.79810 9.80830 -0.01020 -0.10399 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76120 9.76880 -0.00760 -0.07780 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.75300 9.77400 -0.02100 -0.21486 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.44660 9.49180 -0.04520 -0.47620 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.52070 9.56300 -0.04230 -0.44233 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.14960 9.18960 -0.04000 -0.43527 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.69760 8.73950 -0.04190 -0.47943 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.62180 10.67290 -0.05110 -0.47878 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.51570 9.57620 -0.06050 -0.63177 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.56270 10.61760 -0.05490 -0.51707 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.04750 10.10340 -0.05590 -0.55328 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.83510 9.89800 -0.06290 -0.63548 野村泰國基金 39.66000 39.72000 -0.06000 -0.15106 野村高科技基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.43270 9.51200 -0.07930 -0.83368 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.42540 9.48470 -0.05930 -0.62522 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.89920 9.87500 0.02420 0.24506 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.82460 8.88830 -0.06370 -0.71667 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.76160 8.83540 -0.07380 -0.83528 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.68930 8.71830 -0.02900 -0.33263 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.00830 11.07650 -0.06820 -0.61572 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.60830 12.55110 0.05720 0.45574 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 9.98120 10.05320 -0.07200 -0.71619 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.91660 10.00020 -0.08360 -0.83598 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.08240 10.11770 -0.03530 -0.34889 野村貨幣市場基金 16.29160 16.29140 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.05000 10.03780 0.01220 0.12154 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.89810 9.93830 -0.04020 -0.40450 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92300 9.97720 -0.05420 -0.54324 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86150 9.87030 -0.00880 -0.08916 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79310 9.80250 -0.00940 -0.09589 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75990 9.77300 -0.01310 -0.13404 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94140 9.95030 -0.00890 -0.08944 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.85680 9.86580 -0.00900 -0.09122 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.94080 9.95440 -0.01360 -0.13662 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.53150 9.54520 -0.01370 -0.14353 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.47380 9.49260 -0.01880 -0.19805 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.41750 9.44000 -0.02250 -0.23835 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.66710 9.68090 -0.01380 -0.14255 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.58470 9.60370 -0.01900 -0.19784 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.52840 9.55110 -0.02270 -0.23767 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.75560 9.79030 -0.03470 -0.35443 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.55180 7.57910 -0.02730 -0.36020 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35890 11.40000 -0.04110 -0.36053 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.06000 7.17000 -0.11000 -1.53417 野村精選貨幣市場基金 12.09100 12.09090 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743 野村歐洲高股息基金季配型 7.06000 7.13000 -0.07000 -0.98177 野村歐洲高股息基金累積型 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619 野村積極成長基金 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.03000 8.04000 -0.01000 -0.12438 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.21000 29.27000 -0.06000 -0.20499 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.92240 9.95620 -0.03380 -0.33949 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.18610 8.20600 -0.01990 -0.24251 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.53990 7.56100 -0.02110 -0.27906 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.43450 7.45950 -0.02500 -0.33514 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.35240 11.38150 -0.02910 -0.25568 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.17650 10.20500 -0.02850 -0.27927 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06670 10.10050 -0.03380 -0.33464 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 野村環球基金-人民幣計價 14.04000 14.28000 -0.24000 -1.68067 野村環球基金-美元計價 10.91000 11.10000 -0.19000 -1.71171 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.25000 15.54000 -0.29000 -1.86615 野村鴻利基金 19.98000 20.01000 -0.03000 -0.14993 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87340 16.87330 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.93000 16.98000 -0.05000 -0.29446 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.75000 13.08000 -0.33000 -2.52294 野村鑫平衡組合基金-S類型 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.29000 13.45000 -0.16000 -1.18959 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.91710 9.93930 -0.02220 -0.22336 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.00330 13.03260 -0.02930 -0.22482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96630 9.96620 0.00010 0.00100 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83730 9.88050 -0.04320 -0.43722 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.53310 9.53760 -0.00450 -0.04718 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57700 9.57520 0.00180 0.01880 凱基台商天下基金 11.46000 11.55000 -0.09000 -0.77922 凱基台灣精五門基金 18.03000 18.09000 -0.06000 -0.33167 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.25490 39.49040 -0.23550 -0.59635 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.30710 39.42730 -0.12020 -0.30486 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.09100 41.18580 -0.09480 -0.23018 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.85090 9.91880 -0.06790 -0.68456 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.84520 10.85820 -0.01300 -0.11973 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56110 11.56100 0.00010 0.00086 凱基開創基金 24.17000 24.22000 -0.05000 -0.20644 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 18.48000 19.01000 -0.53000 -2.78801 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 17.91690 18.40050 -0.48360 -2.62819 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.73000 15.83000 -0.10000 -0.63171 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.03080 15.10440 -0.07360 -0.48728 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.38000 10.50000 -0.12000 -1.14286 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.03460 10.19220 -0.15760 -1.54628 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.60000 9.76000 -0.16000 -1.63934 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.61290 10.73470 -0.12180 -1.13464 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.87000 11.01000 -0.14000 -1.27157 凱基護城河基金-台幣計價A 11.37000 11.53000 -0.16000 -1.38768 凱基護城河基金-美元計價B 11.14260 11.28560 -0.14300 -1.26710 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.32000 15.66000 0.66000 4.21456 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.74000 24.82000 -2.08000 -8.38034 富邦NASDAQ-100基金 25.43000 26.30000 -0.87000 -3.30798 富邦上証180基金 25.32000 25.63000 -0.31000 -1.20952 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16150 0.16330 -0.00180 -1.10227 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 4.98000 5.04000 -0.06000 -1.19048 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.61000 29.32000 -0.71000 -2.42156 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.54550 10.58980 -0.04430 -0.41833 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.73060 9.78300 -0.05240 -0.53562 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.30130 9.38920 -0.08790 -0.93618 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.10370 9.14190 -0.03820 -0.41786 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.33010 8.37490 -0.04480 -0.53493 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 7.96980 8.04510 -0.07530 -0.93597 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64350 20.67360 -0.03010 -0.14560 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.46490 11.46370 0.00120 0.01047 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40040 10.45690 -0.05650 -0.54031 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91440 12.91740 -0.00300 -0.02322 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89390 1.89350 0.00040 0.02112 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19740 9.19950 -0.00210 -0.02283 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39660 1.39630 0.00030 0.02149 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.84070 11.83910 0.00160 0.01351 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71790 1.71960 -0.00170 -0.09886 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10850 10.10720 0.00130 0.01286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48550 1.48700 -0.00150 -0.10087 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09330 10.09730 -0.00400 -0.03961 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03270 10.03510 -0.00240 -0.02392 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.70000 16.36000 0.34000 2.07824 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.89000 17.63000 -0.74000 -4.19739 富邦日本東証基金 19.21000 19.60000 -0.39000 -1.98980 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.88000 41.96000 -0.08000 -0.19066 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.71000 41.81000 -0.10000 -0.23918 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.99000 46.22000 -0.23000 -0.49762 富邦台灣心基金 18.78000 18.85000 -0.07000 -0.37135 富邦台灣釆吉50基金 41.23000 41.44000 -0.21000 -0.50676 富邦台灣科技指數基金 47.97000 48.32000 -0.35000 -0.72434 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.22950 40.39320 -0.16370 -0.40527 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.39940 40.48650 -0.08710 -0.21513 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28330 0.28660 -0.00330 -1.15143 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.92000 9.03000 -0.11000 -1.21816 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54440 2.53610 0.00830 0.32727 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33900 0.33940 -0.00040 -0.11786 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50350 10.51540 -0.01190 -0.11317 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19620 2.18910 0.00710 0.32433 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32300 0.32340 -0.00040 -0.12369 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00250 9.01270 -0.01020 -0.11317 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.58000 23.05000 -0.47000 -2.03905 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.48000 0.30000 2.07182 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.92000 29.17000 -1.25000 -4.28522 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66300 15.66280 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.95150 39.98730 -0.03580 -0.08953 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.57780 39.74840 -0.17060 -0.42920 富邦長紅基金 53.09000 53.30000 -0.21000 -0.39400 富邦科技基金 20.80000 20.87000 -0.07000 -0.33541 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.73410 40.74720 -0.01310 -0.03215 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.56650 40.70690 -0.14040 -0.34490 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.44300 39.48270 -0.03970 -0.10055 富邦恒生國企ETF基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.90000 14.91000 -0.01000 -0.06707 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.64000 23.63000 0.01000 0.04232 富邦高成長基金 20.37000 20.45000 -0.08000 -0.39120 富邦基金A類型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 富邦基金I類型 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 富邦深証100基金 7.70000 7.84000 -0.14000 -1.78571 富邦富時歐洲ETF基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39240 0.39400 -0.00160 -0.40609 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.67370 11.71360 -0.03990 -0.34063 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 8.89990 8.93030 -0.03040 -0.34041 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.28600 0.28720 -0.00120 -0.41783 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.22840 8.25650 -0.02810 -0.34034 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.58500 9.63700 -0.05200 -0.53959 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.10870 10.17770 -0.06900 -0.67795 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.25570 9.30590 -0.05020 -0.53944 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75600 9.82260 -0.06660 -0.67803 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.21000 17.25000 -0.04000 -0.23188 富邦精準基金 39.83000 39.89000 -0.06000 -0.15041 富邦精銳中小基金 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.48000 15.53000 -0.05000 -0.32196 富邦臺灣公司治理100基金 19.14000 19.22000 -0.08000 -0.41623 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.37000 12.55000 -0.18000 -1.43426 富邦標普美國特別股ETF基金 18.25000 18.33000 -0.08000 -0.43644 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.80690 9.81030 -0.00340 -0.03466 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.54780 9.60260 -0.05480 -0.57068 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.65820 9.73130 -0.07310 -0.75118 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46170 9.46500 -0.00330 -0.03487 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.16990 9.22250 -0.05260 -0.57034 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.26100 9.33120 -0.07020 -0.75231 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.50000 27.54000 -0.04000 -0.14524 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.42000 9.46450 -0.04450 -0.47018 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.37280 9.41220 -0.03940 -0.41861 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.35690 9.39710 -0.04020 -0.42779 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.45890 9.50440 -0.04550 -0.47873 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.41170 9.45130 -0.03960 -0.41899 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39530 9.43570 -0.04040 -0.42816 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.23400 8.24570 -0.01170 -0.14189 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.76540 8.77440 -0.00900 -0.10257 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48260 8.49230 -0.00970 -0.11422 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.43080 9.44410 -0.01330 -0.14083 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.44440 9.45410 -0.00970 -0.10260 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14990 9.16030 -0.01040 -0.11353 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23870 9.24910 -0.01040 -0.11244 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.18460 8.19120 -0.00660 -0.08057 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.23980 9.24370 -0.00390 -0.04219 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71010 8.71480 -0.00470 -0.05393 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41470 10.42240 -0.00770 -0.07388 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.19460 10.19890 -0.00430 -0.04216 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69440 9.69990 -0.00550 -0.05670 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.85570 8.86060 -0.00490 -0.05530 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.54900 9.55430 -0.00530 -0.05547 富達卓越領航全球組合基金 13.19000 13.34000 -0.15000 -1.12444 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.39580 8.40660 -0.01080 -0.12847 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10640 9.11470 -0.00830 -0.09106 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77890 8.78790 -0.00900 -0.10241 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.75020 9.76270 -0.01250 -0.12804 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.72580 9.73470 -0.00890 -0.09143 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41710 9.42690 -0.00980 -0.10396 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.87190 8.88090 -0.00900 -0.10134 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51280 9.52230 -0.00950 -0.09977 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.63000 8.74000 -0.11000 -1.25858 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.57000 7.68000 -0.11000 -1.43229 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.31000 6.36000 -0.05000 -0.78616 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.18000 7.27000 -0.09000 -1.23796 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.01000 7.10000 -0.09000 -1.26761 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73740 9.72790 0.00950 0.09766 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17650 9.17650 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75000 8.75530 -0.00530 -0.06053 富蘭克林華美中華基金 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.36000 18.38000 -0.02000 -0.10881 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.48000 18.49000 -0.01000 -0.05408 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.31000 9.46000 -0.15000 -1.58562 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.03000 9.19000 -0.16000 -1.74102 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.71590 7.73730 -0.02140 -0.27658 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.80040 8.81640 -0.01600 -0.18148 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.60640 9.62390 -0.01750 -0.18184 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12690 9.15210 -0.02520 -0.27535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.71140 10.74980 -0.03840 -0.35722 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.29900 8.32870 -0.02970 -0.35660 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.60870 8.63950 -0.03080 -0.35650 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.89070 12.92700 -0.03630 -0.28081 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.77660 9.80420 -0.02760 -0.28151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.76630 9.79910 -0.03280 -0.33472 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.26500 7.28940 -0.02440 -0.33473 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.61750 8.64650 -0.02900 -0.33540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.30320 10.34750 -0.04430 -0.42812 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.15750 7.18830 -0.03080 -0.42847 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.50770 8.54430 -0.03660 -0.42836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.03300 10.07970 -0.04670 -0.46331 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.29680 7.33070 -0.03390 -0.46244 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.86650 7.88900 -0.02250 -0.28521 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.88510 8.90320 -0.01810 -0.20330 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.72370 9.74350 -0.01980 -0.20321 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.25570 12.29070 -0.03500 -0.28477 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.47000 7.56000 -0.09000 -1.19048 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.66000 7.76000 -0.10000 -1.28866 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 7.90000 7.97000 -0.07000 -0.87829 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.69990 11.81830 -0.11840 -1.00184 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 富蘭克林華美第一富基金 33.63000 33.76000 -0.13000 -0.38507 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.32000 10.31980 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.04000 12.19000 -0.15000 -1.23052 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.95000 14.14000 -0.19000 -1.34371 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.08150 6.17820 -0.09670 -1.56518 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.74920 9.81290 -0.06370 -0.64915 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.16200 9.18220 -0.02020 -0.21999 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.71000 10.73360 -0.02360 -0.21987 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.49930 6.51700 -0.01770 -0.27160 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.58870 8.60500 -0.01630 -0.18942 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.81040 9.82910 -0.01870 -0.19025 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.15890 10.18660 -0.02770 -0.27193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.93000 60.29000 -0.36000 -0.59711 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.61000 61.91000 -0.30000 -0.48457 復華1至5年期高收益債券基金 19.75000 19.78000 -0.03000 -0.15167 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華人民幣貨幣市場基金 11.73290 11.73200 0.00090 0.00767 復華人生目標基金 35.21240 35.17750 0.03490 0.09921 復華大中華中小策略基金 7.63000 7.68000 -0.05000 -0.65104 復華中小精選基金 60.21000 60.43000 -0.22000 -0.36406 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.68070 51.73740 -0.05670 -0.10959 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.75000 7.79000 -0.04000 -0.51348 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.85000 6.93000 -0.08000 -1.15440 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華六年到期新興市場債券基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 復華台灣智能基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 復華全方位基金 25.69000 25.80000 -0.11000 -0.42636 復華全球大趨勢基金-美元 10.82000 11.03000 -0.21000 -1.90390 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.95000 17.31000 -0.36000 -2.07972 復華全球平衡基金-美元 8.42000 8.51000 -0.09000 -1.05758 復華全球平衡基金-新臺幣 17.89000 18.11000 -0.22000 -1.21480 復華全球物聯網科技基金-美元 12.83000 13.09000 -0.26000 -1.98625 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.31000 12.57000 -0.26000 -2.06842 復華全球原物料基金 7.67000 7.74000 -0.07000 -0.90439 復華全球消費基金-新臺幣 11.05000 11.18000 -0.13000 -1.16279 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.48080 11.48380 -0.00300 -0.02612 復華全球債券基金 13.47970 13.50770 -0.02800 -0.20729 復華全球債券組合基金 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.00000 13.20000 -0.20000 -1.51515 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.08000 9.22000 -0.14000 -1.51844 復華全球戰略配置強基金-美元 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 復華有利貨幣市場基金 13.45570 13.45550 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 復華亞太成長基金 11.35000 11.55000 -0.20000 -1.73160 復華亞太神龍科技基金-美元 7.39000 7.57000 -0.18000 -2.37781 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 7.81000 8.01000 -0.20000 -2.49688 復華東協世紀基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 復華南非幣長期收益基金A 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金B 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金A 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179 復華南非幣短期收益基金B 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.27000 10.58000 -0.31000 -2.93006 復華美國新星基金-新臺幣 10.36000 10.70000 -0.34000 -3.17757 復華恒生基金 19.41000 19.33000 0.08000 0.41386 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 復華恒生單日正向二倍基金 25.97000 25.72000 0.25000 0.97201 復華神盾基金 22.59390 22.58160 0.01230 0.05447 復華高成長基金 59.31000 59.42000 -0.11000 -0.18512 復華高益策略組合基金 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912 復華貨幣市場基金 14.41740 14.41720 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.12000 17.16000 -0.04000 -0.23310 復華富時台灣高股息低波動基金 45.94000 45.98000 -0.04000 -0.08699 復華復華基金 18.48000 18.51000 -0.03000 -0.16207 復華華人世紀基金 14.17000 14.22000 -0.05000 -0.35162 復華傳家二號基金 27.97650 27.98710 -0.01060 -0.03787 復華傳家基金 19.53810 19.55640 -0.01830 -0.09358 復華奧林匹克全球組合基金 14.40000 14.45000 -0.05000 -0.34602 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 12.87000 13.00000 -0.13000 -1.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 8.72000 8.80000 -0.08000 -0.90909 復華新興人民幣短期收益基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 復華新興人民幣債券基金A 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.03000 19.06000 -0.03000 -0.15740 復華新興市場企業債券ETF基金 60.79000 60.88000 -0.09000 -0.14783 復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 復華滬深300 A股基金 18.48000 18.72000 -0.24000 -1.28205 復華數位經濟基金 43.12000 43.34000 -0.22000 -0.50761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64580 9.64840 -0.00260 -0.02695 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.42850 9.43500 -0.00650 -0.06889 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.79940 9.80200 -0.00260 -0.02653 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54480 9.55140 -0.00660 -0.06910 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.43040 9.43590 -0.00550 -0.05829 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.91340 9.93300 -0.01960 -0.19732 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.46710 9.46890 -0.00180 -0.01901 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.95310 9.96890 -0.01580 -0.15849 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.46690 9.46850 -0.00160 -0.01690 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.95560 9.97140 -0.01580 -0.15845 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.92210 9.93210 -0.01000 -0.10068 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.87410 9.87670 -0.00260 -0.02632 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87240 9.88870 -0.01630 -0.16483 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.86550 9.87650 -0.01100 -0.11138 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91030 10.85410 0.05620 0.51778 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.77800 9.78110 -0.00310 -0.03169 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.86550 9.87650 -0.01100 -0.11138 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91130 10.85490 0.05640 0.51958 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.77850 9.78160 -0.00310 -0.03169 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81120 9.82800 -0.01680 -0.17094 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.97880 9.99160 -0.01280 -0.12811 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.96100 9.96660 -0.00560 -0.05619 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.94780 9.96720 -0.01940 -0.19464 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06620 9.05110 0.01510 0.16683 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10910 8.12350 -0.01440 -0.17726 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.07130 8.09680 -0.02550 -0.31494 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.48250 11.46360 0.01890 0.16487 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29650 10.31470 -0.01820 -0.17645 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36690 10.39980 -0.03290 -0.31635 景順主流基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 景順台灣科技基金 25.69000 25.84000 -0.15000 -0.58050 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.16000 9.23000 -0.07000 -0.75840 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.69000 8.75000 -0.06000 -0.68571 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 景順全球科技基金 18.55000 19.08000 -0.53000 -2.77778 景順全球康健基金 17.64000 17.88000 -0.24000 -1.34228 景順貨幣市場基金 15.95600 15.95580 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.44000 27.55000 -0.11000 -0.39927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.09000 12.39000 -0.30000 -2.42131 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.29000 11.58000 -0.29000 -2.50432 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.47000 9.64000 -0.17000 -1.76349 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.63000 9.81000 -0.18000 -1.83486 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 9.77000 9.94000 -0.17000 -1.71026 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 9.92000 10.11000 -0.19000 -1.87933 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 8.87000 8.93000 -0.06000 -0.67189 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.57910 8.55970 0.01940 0.22664 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.81540 7.81700 -0.00160 -0.02047 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.13950 11.11460 0.02490 0.22403 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12520 10.12730 -0.00210 -0.02074 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 華南永昌中國A股基金(美元) 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34720 9.34690 0.00030 0.00321 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52430 9.53720 -0.01290 -0.13526 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70570 9.70540 0.00030 0.00309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.89240 9.90580 -0.01340 -0.13527 華南永昌永昌基金 17.04000 17.08000 -0.04000 -0.23419 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 華南永昌全球亨利組合基金 13.98600 14.03040 -0.04440 -0.31646 華南永昌全球神農水資源基金 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.21000 8.35000 -0.14000 -1.67665 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.45000 8.61000 -0.16000 -1.85830 華南永昌全球精品基金 13.80000 13.89000 -0.09000 -0.64795 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.50000 11.58000 -0.08000 -0.69085 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032 華南永昌物聯網精選基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23120 16.23100 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.11800 22.15220 -0.03420 -0.15439 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95520 11.95500 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.27990 10.28020 -0.00030 -0.00292 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09570 10.15470 -0.05900 -0.58101 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83010 9.83040 -0.00030 -0.00305 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62350 9.67970 -0.05620 -0.58060 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05020 10.05010 0.00010 0.00100 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81530 9.87220 -0.05690 -0.57637 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70550 9.70530 0.00020 0.00206 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.46860 9.52350 -0.05490 -0.57647 華頓中小型基金 19.42000 19.47000 -0.05000 -0.25681 華頓中國多重機會平衡基金 10.54610 10.65240 -0.10630 -0.99790 華頓台灣基金 21.90000 22.05000 -0.15000 -0.68027 華頓平安貨幣市場基金 11.53630 11.53610 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 14.67000 15.06000 -0.39000 -2.58964 華頓全球高收益債券基金A 12.94640 12.98290 -0.03650 -0.28114 華頓全球高收益債券基金B 7.84870 7.87090 -0.02220 -0.28205 華頓全球黑鑽油源基金 4.65000 4.70000 -0.05000 -1.06383 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.28540 2.30780 -0.02240 -0.97062 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.16600 10.32770 -0.16170 -1.56569 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33010 0.33480 -0.00470 -1.40382 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.94440 10.98280 -0.03840 -0.34964 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.88480 9.90600 -0.02120 -0.21401 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.67870 9.77110 -0.09240 -0.94565 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.65410 8.73670 -0.08260 -0.94544 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.89020 9.97070 -0.08050 -0.80737 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.87570 8.94520 -0.06950 -0.77695 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.86000 7.88000 -0.02000 -0.25381 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50760 2.50300 0.00460 0.18378 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03920 2.02760 0.01160 0.57210 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.65800 11.69630 -0.03830 -0.32745 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.30760 9.33820 -0.03060 -0.32769 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36150 0.36250 -0.00100 -0.27586 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29440 0.29490 -0.00050 -0.16955 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.23000 13.32000 -0.09000 -0.67568 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.43000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.65000 21.70000 -0.05000 -0.23041 匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 11.04000 -0.21000 -1.90217 匯豐全球關鍵資源基金 7.26000 7.32000 -0.06000 -0.81967 匯豐安富基金 23.91000 23.95000 -0.04000 -0.16701 匯豐成功基金 38.31000 38.39000 -0.08000 -0.20839 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58910 2.57650 0.01260 0.48904 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32260 2.30980 0.01280 0.55416 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45670 11.46330 -0.00660 -0.05758 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.72020 7.72660 -0.00640 -0.08283 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37460 0.37450 0.00010 0.02670 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32810 0.32790 0.00020 0.06099 匯豐金磚動力基金 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99120 14.99110 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.80000 4.82000 -0.02000 -0.41494 匯豐新鑽動力基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.24810 5.32190 -0.07380 -1.38672 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93780 9.01170 -0.07390 -0.82005 匯豐龍鳳基金-A類型 46.54000 46.66000 -0.12000 -0.25718 匯豐龍鳳基金-I類型 46.54000 46.66000 -0.12000 -0.25718 匯豐龍騰電子基金 31.59000 31.67000 -0.08000 -0.25260 匯豐雙高收益債券組合基金 11.86330 11.91040 -0.04710 -0.39545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.37000 16.44000 -0.07000 -0.42579 新光中國成長基金(人民幣) 8.17000 8.19000 -0.02000 -0.24420 新光中國成長基金(美元) 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 新光中國成長基金(新臺幣) 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.44650 10.48160 -0.03510 -0.33487 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.55490 9.55590 -0.00100 -0.01046 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82080 9.84940 -0.02860 -0.29037 新光台灣富貴基金 20.59000 20.66000 -0.07000 -0.33882 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 新光全球AI新創產業基金美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.84836 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938 新光全球生技醫療基金(美元) 9.94000 10.07000 -0.13000 -1.29096 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.65000 9.81000 -0.16000 -1.63099 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97790 9.97280 0.00510 0.05114 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70790 9.73890 -0.03100 -0.31831 新光全球債券基金(B配息)美元 9.52970 9.53350 -0.00380 -0.03986 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.26740 9.29700 -0.02960 -0.31838 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.09000 8.22000 -0.13000 -1.58151 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.31000 9.44000 -0.13000 -1.37712 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.80000 -0.09000 -1.02273 新光吉星貨幣市場基金 15.46510 15.46490 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 新光多重資產基金(A累積)美元 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261 新光亞洲精選基金-美金 19.98000 19.96000 0.02000 0.10020 新光亞洲精選基金-新台幣 20.18000 20.21000 -0.03000 -0.14844 新光兩岸優勢基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 新光店頭基金 20.84000 20.93000 -0.09000 -0.43000 新光南非幣保本基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 新光特選內需收益ETF基金 19.54000 19.50000 0.04000 0.20513 新光創新科技基金 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75870 9.79710 -0.03840 -0.39195 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98380 9.99640 -0.01260 -0.12605 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58580 9.60860 -0.02280 -0.23729 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10680 9.14270 -0.03590 -0.39266 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.32220 9.33400 -0.01180 -0.12642 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94560 8.96720 -0.02160 -0.24088 新光澳幣八年期保本基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 新光澳幣保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.86770 9.88220 -0.01450 -0.14673 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.24330 9.25710 -0.01380 -0.14907 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.18030 9.19660 -0.01630 -0.17724 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.69660 9.71380 -0.01720 -0.17707 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.68470 9.69520 -0.01050 -0.10830 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.16530 9.17520 -0.00990 -0.10790 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.15290 9.15760 -0.00470 -0.05132 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.66780 9.67260 -0.00480 -0.04962 瑞銀全球創新趨勢基金 6.05000 6.14000 -0.09000 -1.46580 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.96000 -0.13000 -1.45089 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82630 9.82940 -0.00310 -0.03154 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16270 9.16500 -0.00230 -0.02510 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69470 9.69430 0.00040 0.00413 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12520 9.12490 0.00030 0.00329 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.21420 9.20830 0.00590 0.06407 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84260 9.83710 0.00550 0.05591 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72670 13.73870 -0.01200 -0.08734 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.25780 8.26500 -0.00720 -0.08711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.80630 39.90860 -0.10230 -0.25634 群益10年期以上金融債ETF基金 36.63560 36.80860 -0.17300 -0.47000 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.89080 40.06650 -0.17570 -0.43852 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.92400 38.14120 -0.21720 -0.56946 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.82740 41.07760 -0.25020 -0.60909 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.92730 41.10370 -0.17640 -0.42916 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.32540 39.58910 -0.26370 -0.66609 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.92000 9.95460 -0.03460 -0.34758 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.76900 39.96250 -0.19350 -0.48420 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30800 11.30720 0.00080 0.00708 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00550 10.02000 -0.01450 -0.14471 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.18920 10.25600 -0.06680 -0.65133 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.58730 7.63840 -0.05110 -0.66899 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.84000 7.90000 -0.06000 -0.75949 群益大印度基金-人民幣 12.79320 13.02200 -0.22880 -1.75703 群益大印度基金-美元 11.98660 12.20330 -0.21670 -1.77575 群益大印度基金-新臺幣 11.35000 11.57000 -0.22000 -1.90147 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.26800 10.35470 -0.08670 -0.83730 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.86520 9.95000 -0.08480 -0.85226 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.36690 9.44410 -0.07720 -0.81744 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.21040 8.28100 -0.07060 -0.85255 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.24110 8.30960 -0.06850 -0.82435 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.25310 7.31550 -0.06240 -0.85298 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 7.82120 7.88720 -0.06600 -0.83680 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.11500 7.17610 -0.06110 -0.85144 群益中小型股基金 37.40000 37.41000 -0.01000 -0.02673 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.29760 9.31260 -0.01500 -0.16107 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.59980 8.61500 -0.01520 -0.17644 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.05510 8.08060 -0.02550 -0.31557 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.08230 8.09530 -0.01300 -0.16059 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.47490 7.48810 -0.01320 -0.17628 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.00240 7.02460 -0.02220 -0.31603 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.95570 9.95370 0.00200 0.02009 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95110 10.94910 0.00200 0.01827 群益中國高收益債券基金-美元 10.55720 10.55470 0.00250 0.02369 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.73960 9.74850 -0.00890 -0.09130 群益中國新機會基金N-人民幣 6.98420 7.01800 -0.03380 -0.48162 群益中國新機會基金N-美元 6.38960 6.42120 -0.03160 -0.49212 群益中國新機會基金N-新臺幣 6.82000 6.86000 -0.04000 -0.58309 群益中國新機會基金-人民幣 6.19400 6.22390 -0.02990 -0.48041 群益中國新機會基金-美元 6.83170 6.86580 -0.03410 -0.49666 群益中國新機會基金-新臺幣 6.51000 6.55000 -0.04000 -0.61069 群益平衡王基金 18.16580 18.17830 -0.01250 -0.06876 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.95000 8.02000 -0.07000 -0.87282 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.72000 5.77000 -0.05000 -0.86655 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.50910 10.62060 -0.11150 -1.04985 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.99360 10.10130 -0.10770 -1.06620 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.46000 9.58000 -0.12000 -1.25261 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.26850 9.36680 -0.09830 -1.04945 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.81320 8.90810 -0.09490 -1.06532 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.53470 9.55430 -0.01960 -0.20514 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.31380 9.32790 -0.01410 -0.15116 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.73960 8.75760 -0.01800 -0.20554 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.66220 8.67540 -0.01320 -0.15215 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.59000 9.60960 -0.01960 -0.20396 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.60600 9.62050 -0.01450 -0.15072 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.89380 8.91190 -0.01810 -0.20310 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.26830 9.28210 -0.01380 -0.14867 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.07930 10.09460 -0.01530 -0.15157 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.16700 7.17790 -0.01090 -0.15185 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.89210 9.91110 -0.01900 -0.19170 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.75230 9.76700 -0.01470 -0.15051 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.85970 9.88380 -0.02410 -0.24383 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.55060 9.56900 -0.01840 -0.19229 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.46320 9.47750 -0.01430 -0.15088 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.56760 9.59100 -0.02340 -0.24398 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.89230 9.91110 -0.01880 -0.18969 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.75230 9.76700 -0.01470 -0.15051 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.85990 9.88400 -0.02410 -0.24383 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.55060 9.56900 -0.01840 -0.19229 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.46310 9.47740 -0.01430 -0.15089 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.56760 9.59100 -0.02340 -0.24398 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.57810 8.70690 -0.12880 -1.47929 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.97000 10.13000 -0.16000 -1.57947 群益全球關鍵生技基金-美元 14.03630 14.24680 -0.21050 -1.47752 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.82000 14.05000 -0.23000 -1.63701 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 群益印度中小基金N-人民幣 10.60830 10.79130 -0.18300 -1.69581 群益印度中小基金N-美元 8.87220 9.02660 -0.15440 -1.71050 群益印度中小基金N-新臺幣 8.37000 8.53000 -0.16000 -1.87573 群益印度中小基金-人民幣 14.36120 14.60900 -0.24780 -1.69621 群益印度中小基金-美元 12.68950 12.91050 -0.22100 -1.71178 群益印度中小基金-新臺幣 14.65000 14.93000 -0.28000 -1.87542 群益多利策略組合基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 群益多重收益組合基金 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 群益多重資產組合基金 14.20000 14.30000 -0.10000 -0.69930 群益安家基金 22.84190 22.90250 -0.06060 -0.26460 群益安穩貨幣市場基金 16.10930 16.10910 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 18.54000 19.31000 -0.77000 -3.98757 群益亞太中小基金 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 群益亞太新趨勢平衡基金 14.86000 14.87000 -0.01000 -0.06725 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67450 9.68780 -0.01330 -0.13729 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.32550 7.33560 -0.01010 -0.13768 群益店頭市場基金 79.11000 79.64000 -0.53000 -0.66549 群益東方盛世基金 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452 群益東協成長基金-人民幣 12.48960 12.48560 0.00400 0.03204 群益東協成長基金-美元 10.92190 10.92020 0.00170 0.01557 群益東協成長基金-新臺幣 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.34580 10.42200 -0.07620 -0.73115 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.76940 9.83610 -0.06670 -0.67811 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.24610 9.31860 -0.07250 -0.77801 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 8.84620 8.91140 -0.06520 -0.73165 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.35610 8.41320 -0.05710 -0.67870 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 7.90680 7.96880 -0.06200 -0.77803 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.56080 9.63570 -0.07490 -0.77732 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.65700 8.72080 -0.06380 -0.73158 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.50470 8.56280 -0.05810 -0.67852 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 8.83300 8.90220 -0.06920 -0.77734 群益長安基金 23.34000 23.44000 -0.10000 -0.42662 群益美國新創亮點基金N-美元 8.49740 8.72030 -0.22290 -2.55610 群益美國新創亮點基金-美元 12.85530 13.19160 -0.33630 -2.54935 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.39000 12.74000 -0.35000 -2.74725 群益真善美基金 15.39810 15.37100 0.02710 0.17631 群益馬拉松基金 102.90000 103.22000 -0.32000 -0.31002 群益馬拉松基金I類型 103.19000 103.50000 -0.31000 -0.29952 群益深証中小板基金 9.76000 9.93000 -0.17000 -1.71198 群益創新科技基金 28.31000 28.38000 -0.07000 -0.24665 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.12930 8.16990 -0.04060 -0.49695 群益華夏盛世基金N-美元 7.45410 7.49220 -0.03810 -0.50853 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103 群益華夏盛世基金-人民幣 8.85280 8.89700 -0.04420 -0.49680 群益華夏盛世基金-美元 8.21890 8.26120 -0.04230 -0.51203 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.53000 13.62000 -0.09000 -0.66079 群益奧斯卡基金 24.11000 24.18000 -0.07000 -0.28950 群益新興金鑽基金-美元 10.60630 10.60830 -0.00200 -0.01885 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.09000 8.10000 -0.01000 -0.12346 群益葛萊美基金 20.84000 20.91000 -0.07000 -0.33477 群益道瓊美國地產ETF基金 18.60000 18.89000 -0.29000 -1.53520 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.87000 11.04000 -0.17000 -1.53986 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.87590 9.91140 -0.03550 -0.35817 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.81880 9.85570 -0.03690 -0.37440 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.81660 9.86730 -0.05070 -0.51382 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.87580 9.91140 -0.03560 -0.35918 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.81880 9.85570 -0.03690 -0.37440 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.81660 9.86730 -0.05070 -0.51382 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.87580 9.91140 -0.03560 -0.35918 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.81880 9.85570 -0.03690 -0.37440 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.87580 9.91130 -0.03550 -0.35818 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.81880 9.85570 -0.03690 -0.37440 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.22000 11.33540 -0.11540 -1.01805 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.50540 10.59050 -0.08510 -0.80355 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.45070 10.53580 -0.08510 -0.80772 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.93630 8.01740 -0.08110 -1.01155 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.31140 8.37860 -0.06720 -0.80204 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.63000 7.70000 -0.07000 -0.90909 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 7.93630 8.00080 -0.06450 -0.80617 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.42280 9.49870 -0.07590 -0.79906 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.19500 9.26890 -0.07390 -0.79729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.33000 25.39000 -0.06000 -0.23631 德信中國精選成長基金 9.88000 9.98000 -0.10000 -1.00200 德信台灣主流中小基金 16.56000 16.63000 -0.07000 -0.42093 德信新興股票組合基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 德信萬保貨幣市場基金 11.95010 11.94990 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.78720 10.79240 -0.00520 -0.04818 德信數位時代基金 25.91000 25.93000 -0.02000 -0.07713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00160 10.00960 -0.00800 -0.07992 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92550 9.93030 -0.00480 -0.04834 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67920 11.67900 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 15.82000 15.97000 -0.15000 -0.93926 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.40060 10.36080 0.03980 0.38414 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.17630 15.11820 0.05810 0.38431 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04370 8.05940 -0.01570 -0.19480 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86560 10.87140 -0.00580 -0.05335 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39530 11.40170 -0.00640 -0.05613 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.15680 13.18250 -0.02570 -0.19496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 摩根中小基金 19.43000 19.51000 -0.08000 -0.41005 摩根中國A股基金 11.17000 11.35000 -0.18000 -1.58590 摩根中國A股基金(美元) 8.79000 8.92000 -0.13000 -1.45740 摩根中國亮點基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.11910 10.19570 -0.07660 -0.75130 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.26040 11.32240 -0.06200 -0.54759 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.60170 8.65890 -0.05720 -0.66059 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.51360 11.60070 -0.08710 -0.75082 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.32630 13.39960 -0.07330 -0.54703 摩根台灣金磚基金-累積型 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211 摩根台灣增長基金 44.21000 44.37000 -0.16000 -0.36060 摩根平衡基金 25.90000 25.96000 -0.06000 -0.23112 摩根全球α基金 16.22000 16.51000 -0.29000 -1.75651 摩根全球平衡基金 14.55130 14.61170 -0.06040 -0.41337 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.05470 9.10380 -0.04910 -0.53934 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.04680 10.09670 -0.04990 -0.49422 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.47340 9.52230 -0.04890 -0.51353 摩根多元入息成長基金-累積型 10.80340 10.86200 -0.05860 -0.53950 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.54520 9.59440 -0.04920 -0.51280 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.08260 10.11320 -0.03060 -0.30257 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.02690 13.06650 -0.03960 -0.30307 摩根亞洲基金 51.56000 51.77000 -0.21000 -0.40564 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23580 8.24370 -0.00790 -0.09583 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64120 9.64900 -0.00780 -0.08084 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52970 8.53370 -0.00400 -0.04687 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15600 12.16780 -0.01180 -0.09698 摩根東方內需機會基金 16.33000 16.40000 -0.07000 -0.42683 摩根東方科技基金 27.58000 27.62000 -0.04000 -0.14482 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 摩根金龍收成基金 17.91000 18.02000 -0.11000 -0.61043 摩根第一貨幣市場基金 15.09710 15.09690 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 11.95000 12.10000 -0.15000 -1.23967 摩根新金磚五國基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 摩根新絲路基金 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 摩根新興35基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 摩根新興日本基金 20.98000 21.28000 -0.30000 -1.40977 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.00940 7.02220 -0.01280 -0.18228 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.23030 9.23990 -0.00960 -0.10390 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99570 9.00860 -0.01290 -0.14320 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.34840 10.36650 -0.01810 -0.17460 摩根新興科技基金 45.46000 45.62000 -0.16000 -0.35072 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13980 8.14770 -0.00790 -0.09696 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43900 10.44900 -0.01000 -0.09570 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.16020 8.20060 -0.04040 -0.49265 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.87730 8.91130 -0.03400 -0.38154 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.34910 8.38080 -0.03170 -0.37825 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.48910 9.53600 -0.04690 -0.49182 摩根龍揚基金 26.72000 26.89000 -0.17000 -0.63221 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 摩根環球股票收益基金-累積型 10.41000 10.50000 -0.09000 -0.85714 摩根總收益組合基金-月配息型 9.05400 9.09050 -0.03650 -0.40152 摩根總收益組合基金-累積型 11.02380 11.06820 -0.04440 -0.40115 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.01160 9.98520 0.02640 0.26439 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.97170 9.99800 -0.02630 -0.26305 聯邦中國龍基金 22.06000 22.13000 -0.07000 -0.31631 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75470 11.75850 -0.00380 -0.03232 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.95750 10.96070 -0.00320 -0.02920 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93430 9.94680 -0.01250 -0.12567 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.01140 10.01470 -0.00330 -0.03295 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38610 9.38880 -0.00270 -0.02876 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50380 8.51460 -0.01080 -0.12684 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.45310 9.49560 -0.04250 -0.44758 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.49700 9.55300 -0.05600 -0.58620 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 8.99060 9.05510 -0.06450 -0.71231 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.11760 9.19580 -0.07820 -0.85039 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.68200 8.74430 -0.06230 -0.71246 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.80340 8.87890 -0.07550 -0.85033 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.58050 10.65020 -0.06970 -0.65445 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.34820 10.40970 -0.06150 -0.59080 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.56820 9.63750 -0.06930 -0.71907 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.93630 10.00170 -0.06540 -0.65389 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.70280 9.76050 -0.05770 -0.59116 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 8.97410 9.03910 -0.06500 -0.71910 聯邦金鑽平衡基金 20.92110 20.97870 -0.05760 -0.27456 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.38270 8.47390 -0.09120 -1.07625 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.64540 8.75160 -0.10620 -1.21349 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.36310 8.45410 -0.09100 -1.07640 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.62430 8.73020 -0.10590 -1.21303 聯邦貨幣市場基金 13.18240 13.18220 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76140 15.81460 -0.05320 -0.33640 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.32080 11.39130 -0.07050 -0.61889 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 10.88780 10.95550 -0.06770 -0.61795 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.41390 10.47870 -0.06480 -0.61840 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76520 11.77530 -0.01010 -0.08577 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96950 10.98140 -0.01190 -0.10837 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32540 10.33410 -0.00870 -0.08419 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.43800 8.44710 -0.00910 -0.10773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.23000 31.36000 -0.13000 -0.41454 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.05000 14.20000 -0.15000 -1.05634 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.08000 14.27000 -0.19000 -1.33146 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.29000 9.44000 -0.15000 -1.58898 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.66000 11.69000 -0.03000 -0.25663 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.33000 12.37000 -0.04000 -0.32336 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.54000 11.57000 -0.03000 -0.25929 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.37000 7.39000 -0.02000 -0.27064 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.02000 14.08000 -0.06000 -0.42614 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 12.96000 13.01000 -0.05000 -0.38432 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.31000 13.34000 -0.03000 -0.22489 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.66000 8.73000 -0.07000 -0.80183 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.08000 14.12000 -0.04000 -0.28329 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.57000 18.78000 -0.21000 -1.11821 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.81000 16.99000 -0.18000 -1.05945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.58000 11.71000 -0.13000 -1.11016 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 13.72000 13.88000 -0.16000 -1.15274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.44000 14.60000 -0.16000 -1.09589 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 13.55000 13.70000 -0.15000 -1.09489 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 13.66000 13.82000 -0.16000 -1.15774 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.11000 12.24000 -0.13000 -1.06209 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.12000 12.26000 -0.14000 -1.14192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.23000 8.33000 -0.10000 -1.20048 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 12.67000 12.81000 -0.14000 -1.09290 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.14000 18.18000 -0.04000 -0.22002 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.96000 16.99000 -0.03000 -0.17657 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.85000 12.88000 -0.03000 -0.23292 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.77000 7.79000 -0.02000 -0.25674 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.50000 13.53000 -0.03000 -0.22173 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 聯博貨幣市場基金 15.01030 15.01020 0.00010 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瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.25920 10.30530 -0.04610 -0.44734 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.90560 9.93010 -0.02450 -0.24672 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.68730 11.72490 -0.03760 -0.32069 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.77480 9.83120 -0.05640 -0.57368 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.01020 7.04110 -0.03090 -0.43885 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.53310 7.55240 -0.01930 -0.25555 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.63430 7.65890 -0.02460 -0.32119 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.71570 6.75380 -0.03810 -0.56413 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.29050 8.31720 -0.02670 -0.32102 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.62390 8.66180 -0.03790 -0.43755 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 8.80760 8.83020 -0.02260 -0.25594 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.64150 8.66930 -0.02780 -0.32067 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 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