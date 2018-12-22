◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 富邦VIX 嘉裕 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 祥碩 東華 富邦金融 華新科 本盟 大統益 易華電 立益 元大MSCI台灣 康控-KY 健和興 天仁 佳和 永豐臺灣加權 訊芯-KY 旭隼 宏亞 昶和 富邦日本 華園 元晶 立益 三洋紡 國泰日經225 杜康-DR 遠雄來 怡華 本盟 元大歐洲50 陽光能源-DR 統領 聚隆 瑞利 元大日經225 康友-KY 威宏-KY 昶和 樂士 元大美債20正2 泰昇-KY 大統新創 正峰新 兆豐藍籌30反1 日馳 億泰 元大S&P日圓反1 中宇 毛寶 富邦歐洲 正峰新 懷特 FH彭博高收益債 錩泰 燁興 FH彭博新興債 程泰 威致 FH富時不動產 氣立 華豐 富邦臺灣優質高息 三洋電 首利 國泰新興市場 榮星 麗正 新光內需收益 艾美特-KY 東訊 宏洲 台硝 華泰 嘉裕 元禎 錸德 東華 日勝化 倫飛 立益 展宇 虹光 佳和 亞諾法 威盛 昶和 華廣 國碩 三洋紡 三福化 統懋 本盟 士紙 翔耀 瑞利 高興昌 太空梭 樂士 東明-KY 麗臺 正峰新 鑫永銓 華映 億泰 六暉-KY 吉祥全 毛寶 申豐 憶聲 懷特 智寶 科風 燁興 互盛電 力特 威致 翔耀 喬鼎 華豐 資通 正達 首利 連宇 晟鈦 麗正 華新科 聯德 東訊 建碁 同泰 華泰 聯德 新世紀 錸德 玉晶光 誠研 倫飛 新至陞 綠能 虹光 穎漢 誠創 威盛 時碩工業 嘉威 國碩 迎廣 聯合再生 統懋 金橋 力銘 翔耀 互億 亞太電 美律 關貿 達能 太空梭 亞弘電 太極 麗臺 全國電 傳奇 華映 悅城 清惠 吉祥全 華友聯 慧友 憶聲 寶徠 百一 科風 太設 捷泰 力特 愛山林 天瀚 喬鼎 皇昌 迅杰 正達 遠雄來 華上 晟鈦 夏都 光麗-KY 聯德 雲品 元晶 同泰 新天地 華冠 新世紀 欣欣 裕豐 誠研 統領 寶徠 綠能 客思達-KY 陽明 誠創 阿瘦 六福 嘉威 杜康-DR 康師傅-DR 聯合再生 同方友友-DR 聖馬丁-DR 力銘 晨訊科-DR 神州-DR 亞太電 友佳-DR 耀傑-DR 達能 精熙-DR 同方友友-DR 太極 匯僑 晨訊科-DR 傳奇 一零四 友佳-DR 清惠 大豐電 陽光能源-DR 慧友 欣天然 精熙-DR 百一 新海 中福 捷泰 秋雨 雷虎 天瀚 欣高 中視 迅杰 全國 秋雨 華上 jpp-KY 新利虹 光麗-KY 南六 國光生 元晶 鋼聯 動力-KY 基勝-KY 華冠 美吉吉-KY 裕豐 波力-KY 寶徠 泰昇-KY 陽明 政伸 六福 吉源-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生