◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月22日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 緯軟 新昕纖 生泰 大江 易威 晟楠 元大美債7-10 杰力 謚源 合世 碩禾 穆拉德 駿熠電 富邦中國政策債 松崗 東林 杏昌 撼訊 南璋 太普高 元大美債1-3 神盾 欣厚-KY 美時 勝昱 元大投資級公司債 高野 友銓 進階 飛寶企業 元大中國債3-5 達威 永日 精確 群益15年IG電信債 三圓 濟生 宏易 群益15年IG科技債 雙喜 曜亞 唐鋒 群益10年IG金融債 力泰 強生 聯光通 國泰投資級公司債 理銘 寶島科 榮群 國泰5Y+新興債 亞都 中華食 天宇 國泰1-5Y高收債 東凌-KY 世坤 新零售 富邦全球投等債 明揚 惠光 力新 富邦全球高收債 綠河-KY 冠好 恩得利 國泰中國政金債5+ 欣泰 萬國通 李洲 富邦中政債0-1 新昕纖 凱柏實業 富邦A級公司債 聚紡 元炬 FH中國政策債 力肯 及成 凱基中國債3-10 泰茂 和進 凱基新興債10+ 精確 耀勝 凱基科技債10+ 崇友 倚強 元大AAA至A公司債 永彰 錦明 群益AAA-AA公司債 方土霖 鑫創 群益15年IG公用債 宏易 廣寰科 群益15年EM主權債 至興 點晶 FH能源債 萬在 斐成 FH製藥債 長佳 泰谷 FH新興企業債 健椿 典範 合世 瑞穎 長天 易威 大恭 益通 穆拉德 永純 鴻翊 南璋 泓瀚 迎輝 勝昱 雙邦 欣厚-KY 飛寶企業 致振 兆遠 精確 威潤 太欣 宏易 唐榮 系統電 唐鋒 晉椿 世紀 聯光通 久陽 華容 榮群 強新 建榮 天宇 松和 立衛 新零售 富強 天揚 力新 尼克森 鈺創 恩得利 力新 佳總 李洲 寶碩 合正 凱柏實業 凌網 寶聯通 元炬 恩得利 凱鈺 及成 川寶 德宏 和進 謚源 合邦 耀勝 李洲 萬旭 倚強 元炬 久正 錦明 港建 上揚 鑫創 及成 全譜 廣寰科 笙泉 易通展 點晶 新洲 安鈦克 斐成 和進 元隆 泰谷 耀勝 沛亨 典範 至寶電 九暘 長天 錦明 凱碩 益通 鑫創 全達 鴻翊 宇環 奧斯特 迎輝 幸康 保銳 欣厚-KY 泰谷 越峰 兆遠 長天 英格爾 太欣 由田 士開 系統電 森寶 昇益 世紀 矽瑪 志嘉 華容 先益 富裔 建榮 重鵬 燦星旅 立衛 泓格 富驛-KY 天揚 博磊 劍湖山 鈺創 東林 德記 佳總 盈正 泰偉 合正 精聯 華義 寶聯通 元創精密 昇華 凱鈺 營邦 得利影 德宏 欣厚-KY 鼎創達 合邦 晶達 花王 萬旭 智晶 邦泰 久正 杰力 上揚 桂盟 全譜 世紀 易通展 友銓 安鈦克 立衛 元隆 合正 沛亨 金利 九暘 寶聯通 凱碩 凱鈺 全達 通泰 奧斯特 三聯 保銳 合邦 越峰 亞元 英格爾 業強 士開 萬旭 昇益 訊達 志嘉 順發 富裔 亞銳士 燦星旅 信昌電 富驛-KY 合晶 劍湖山 晉泰 德記 上揚 泰偉 全譜 華義 沛波 昇華 元隆 得利影 沛亨 鼎創達 迅德 花王 大中 邦泰 廣錠 神盾 勁豐 光菱 星雲 博大 鑫龍騰 三圓 三豐 雙喜 力泰 惠普 中連貨 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 紅馬-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 崑鼎 白紗科 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 台境 裕國 欣雄 欣泰 富堡 大汽電