[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月21日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 60047 0 00677U 富邦VIX -14076 0 00672L 元大S&P原油正2 14645 0 3481 群創 -3932 7816 00637L 元大滬深300正2 10703 0 3706 神達 -2801 -5815 00642U 元大S&P石油 6135 0 2891 中信金 -2431 0 00633L 富邦上証正2 5289 0 6116 彩晶 -2399 -1240 5876 上海商銀 3440 0 2337 旺宏 -2243 -21646 2376 技嘉 2253 -2414 2834 臺企銀 -2221 0 0050 元大台灣50 2166 11039 2888 新光金 -2163 0 2883 開發金 1994 0 00736 國泰新興市場 -2135 241 2408 南亞科 1490 -2066 1504 東元 -2052 1415 00655L 國泰中國A50正2 1316 0 2006 東和鋼鐵 -2024 -4858 00737 國泰AI+Robo 1208 2968 2105 正新 -2016 291 2368 金像電 1195 -105 1402 遠東新 -1979 -8949 2375 智寶 945 -471 2855 統一證 -1913 0 2002 中鋼 944 7690 2317 鴻海 -1850 -8162 2449 京元電子 915 -6693 00636 國泰中國A50 -1841 5250 2610 華航 810 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -1784 0 00640L 富邦日本正2 766 0 2308 台達電 -1630 2734 1409 新纖 701 2452 1605 華新 -1603 -11371 3519 綠能 686 1034 0061 元大寶滬深 -1589 -459 2356 英業達 672 -4765 00648R 元大S&P500反1 -1438 0 8046 南電 651 874 2371 大同 -1354 -15196 2377 微星 631 -2057 2603 長榮 -1314 0 2327 國巨 622 -2377 1312A 國喬特 -1266 0 2481 強茂 613 -6234 2409 友達 -1170 9754 00675L 富邦臺灣加權正2 540 0 2027 大成鋼 -1150 322 3596 智易 537 3443 2448 晶電 -1144 -985 00631L 元大台灣50正2 522 0 2542 興富發 -1110 -1871 2323 中環 506 3178 00673R 元大S&P原油反1 -1103 0 3189 景碩 454 171 2884 玉山金 -1093 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股