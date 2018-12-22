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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月21日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          60047         0    00677U 富邦VIX               -14076         0  
00672L 元大S&P原油正2         14645         0    3481   群創                   -3932      7816  
00637L 元大滬深300正2         10703         0    3706   神達                   -2801     -5815  
00642U 元大S&P石油             6135         0    2891   中信金                 -2431         0  
00633L 富邦上証正2             5289         0    6116   彩晶                   -2399     -1240  
5876   上海商銀                3440         0    2337   旺宏                   -2243    -21646  
2376   技嘉                    2253     -2414    2834   臺企銀                 -2221         0  
0050   元大台灣50              2166     11039    2888   新光金                 -2163         0  
2883   開發金                  1994         0    00736  國泰新興市場           -2135       241  
2408   南亞科                  1490     -2066    1504   東元                   -2052      1415  
00655L 國泰中國A50正2          1316         0    2006   東和鋼鐵               -2024     -4858  
00737  國泰AI+Robo             1208      2968    2105   正新                   -2016       291  
2368   金像電                  1195      -105    1402   遠東新                 -1979     -8949  
2375   智寶                     945      -471    2855   統一證                 -1913         0  
2002   中鋼                     944      7690    2317   鴻海                   -1850     -8162  
2449   京元電子                 915     -6693    00636  國泰中國A50            -1841      5250  
2610   華航                     810         0    00669R 國泰美國道瓊反1        -1784         0  
00640L 富邦日本正2              766         0    2308   台達電                 -1630      2734  
1409   新纖                     701      2452    1605   華新                   -1603    -11371  
3519   綠能                     686      1034    0061   元大寶滬深             -1589      -459  
2356   英業達                   672     -4765    00648R 元大S&P500反1          -1438         0  
8046   南電                     651       874    2371   大同                   -1354    -15196  
2377   微星                     631     -2057    2603   長榮                   -1314         0  
2327   國巨                     622     -2377    1312A  國喬特                 -1266         0  
2481   強茂                     613     -6234    2409   友達                   -1170      9754  
00675L 富邦臺灣加權正2          540         0    2027   大成鋼                 -1150       322  
3596   智易                     537      3443    2448   晶電                   -1144      -985  
00631L 元大台灣50正2            522         0    2542   興富發                 -1110     -1871  
2323   中環                     506      3178    00673R 元大S&P原油反1         -1103         0  
3189   景碩                     454       171    2884   玉山金                 -1093         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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