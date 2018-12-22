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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月21日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      201354  
00632R 元大台灣50反1       152052  
00677U 富邦VIX             116335  
2888   新光金               83507  
2371   大同                 64357  
2303   聯電                 63593  
00672L 元大S&P原油正2       57852  
2337   旺宏                 51837  
00633L 富邦上証正2          46296  
3037   欣興                 44466  
2330   台積電               43530  
2349   錸德                 33403  
2317   鴻海                 33101  
6278   台表科               32297  
3481   群創                 31341  
2891   中信金               31067  
2492   華新科               28685  
6153   嘉聯益               27566  
2409   友達                 24784  
2375   智寶                 24472  
2883   開發金               23687  
2885   元大金               22777  
2027   大成鋼               22212  
6116   彩晶                 21590  
2481   強茂                 20448  
00655L 國泰中國A50正2       20403  
2834   臺企銀               20269  
2376   技嘉                 19726  
2327   國巨                 19100  
2368   金像電               18871
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