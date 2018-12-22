[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月21日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 201354 00632R 元大台灣50反1 152052 00677U 富邦VIX 116335 2888 新光金 83507 2371 大同 64357 2303 聯電 63593 00672L 元大S&P原油正2 57852 2337 旺宏 51837 00633L 富邦上証正2 46296 3037 欣興 44466 2330 台積電 43530 2349 錸德 33403 2317 鴻海 33101 6278 台表科 32297 3481 群創 31341 2891 中信金 31067 2492 華新科 28685 6153 嘉聯益 27566 2409 友達 24784 2375 智寶 24472 2883 開發金 23687 2885 元大金 22777 2027 大成鋼 22212 6116 彩晶 21590 2481 強茂 20448 00655L 國泰中國A50正2 20403 2834 臺企銀 20269 2376 技嘉 19726 2327 國巨 19100 2368 金像電 18871
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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