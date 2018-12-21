◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月21日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 富邦VIX 嘉裕 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 祥碩 東華 富邦金融 華新科 本盟 大統益 立益 元大MSCI台灣 康控-KY 健和興 天仁 佳和 永豐臺灣加權 訊芯-KY 旭隼 宏亞 昶和 富邦日本 杜康-DR 元晶 立益 三洋紡 國泰日經225 陽光能源-DR 遠雄來 怡華 本盟 元大歐洲50 康友-KY 統領 聚隆 瑞利 元大日經225 威宏-KY 昶和 樂士 元大美債20正2 泰昇-KY 大統新創 正峰新 兆豐藍籌30反1 日馳 億泰 元大S&P日圓反1 中宇 毛寶 富邦歐洲 正峰新 懷特 FH彭博高收益債 錩泰 燁興 FH彭博新興債 程泰 威致 FH富時不動產 氣立 華豐 富邦臺灣優質高息 華電 首利 新光內需收益 三洋電 麗正 宏洲 榮星 東訊 嘉裕 艾美特-KY 華泰 東華 台硝 錸德 立益 元禎 倫飛 佳和 日勝化 虹光 昶和 展宇 威盛 三洋紡 亞諾法 國碩 本盟 華廣 統懋 瑞利 三福化 翔耀 樂士 士紙 太空梭 正峰新 高興昌 麗臺 億泰 東明-KY 華映 毛寶 鑫永銓 吉祥全 懷特 六暉-KY 憶聲 燁興 申豐 科風 威致 智寶 力特 華豐 互盛電 喬鼎 首利 翔耀 正達 麗正 資通 晟鈦 東訊 連宇 聯德 華泰 華新科 同泰 錸德 建碁 新世紀 倫飛 聯德 誠研 虹光 玉晶光 綠能 威盛 新至陞 誠創 國碩 穎漢 嘉威 統懋 時碩工業 聯合再生 翔耀 迎廣 力銘 美律 金橋 亞太電 太空梭 互億 達能 麗臺 關貿 太極 華映 亞弘電 傳奇 吉祥全 全國電 清惠 憶聲 悅城 慧友 科風 寶徠 百一 力特 太設 捷泰 喬鼎 愛山林 天瀚 正達 皇昌 迅杰 晟鈦 遠雄來 華上 聯德 夏都 光麗-KY 同泰 雲品 元晶 新世紀 新天地 華冠 誠研 欣欣 裕豐 綠能 統領 寶徠 誠創 客思達-KY 陽明 嘉威 阿瘦 六福 聯合再生 杜康-DR 康師傅-DR 力銘 同方友友-DR 聖馬丁-DR 亞太電 晨訊科-DR 神州-DR 達能 友佳-DR 耀傑-DR 太極 精熙-DR 同方友友-DR 傳奇 匯僑 晨訊科-DR 清惠 一零四 友佳-DR 慧友 大豐電 陽光能源-DR 百一 欣天然 精熙-DR 捷泰 新海 中福 天瀚 秋雨 雷虎 迅杰 欣高 中視 華上 全國 秋雨 光麗-KY jpp-KY 新利虹 元晶 南六 國光生 華冠 鋼聯 裕豐 基勝-KY 寶徠 美吉吉-KY 陽明 波力-KY 六福 泰昇-KY 康師傅-DR 政伸 聖馬丁-DR 吉源-KY 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生