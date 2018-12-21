[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 宜特 新昕纖 生泰 大江 易威 晟楠 富邦美債20年 緯軟 謚源 杏昌 碩禾 穆拉德 太普高 元大美債7-10 杰力 東林 美時 撼訊 南璋 富邦中國政策債 九豪 欣厚-KY 進階 勝昱 元大美債1-3 松崗 友銓 永日 飛寶企業 元大投資級公司債 神盾 達威 濟生 精確 元大中國債3-5 匯鑽科 三圓 曜亞 宏易 群益15年IG電信債 高野 雙喜 強生 唐鋒 群益15年IG科技債 力泰 寶島科 聯光通 群益10年IG金融債 理銘 達爾膚 榮群 國泰投資級公司債 亞都 中華食 天宇 國泰5Y+新興債 東凌-KY 世坤 新零售 國泰1-5Y高收債 明揚 惠光 力新 富邦全球投等債 綠河-KY 冠好 恩得利 富邦全球高收債 欣泰 萬國通 李洲 國泰中國政金債5+ 新昕纖 凱柏實業 富邦中政債0-1 聚紡 元炬 富邦A級公司債 力肯 及成 FH中國政策債 泰茂 和進 凱基中國債3-10 精確 耀勝 凱基新興債10+ 崇友 錦明 凱基科技債10+ 永彰 鑫創 元大AAA至A公司債 方土霖 廣寰科 群益AAA-AA公司債 宏易 斐成 群益15年IG公用債 至興 泰谷 群益15年EM主權債 萬在 典範 FH能源債 長佳 長天 FH製藥債 瑞穎 益通 FH新興企業債 大恭 振維 國泰A級公司債 永純 鴻翊 合世 泓瀚 迎輝 易威 雙邦 欣厚-KY 穆拉德 致振 兆遠 南璋 威潤 太欣 勝昱 唐榮 系統電 飛寶企業 晉椿 世紀 精確 久陽 華容 宏易 強新 建榮 唐鋒 松和 立衛 聯光通 尼克森 天揚 榮群 力新 鈺創 天宇 寶碩 佳總 新零售 凌網 合正 力新 恩得利 寶聯通 恩得利 川寶 凱鈺 李洲 謚源 德宏 凱柏實業 李洲 合邦 元炬 元炬 萬旭 及成 港建 久正 和進 及成 上揚 耀勝 笙泉 全譜 錦明 新洲 易通展 鑫創 和進 安鈦克 廣寰科 耀勝 元隆 斐成 至寶電 沛亨 泰谷 錦明 九暘 典範 鑫創 凱碩 長天 宇環 全達 益通 幸康 奧斯特 振維 泰谷 保銳 鴻翊 長天 越峰 迎輝 由田 英格爾 欣厚-KY 森寶 士開 兆遠 矽瑪 昇益 太欣 亞帝歐 志嘉 系統電 先益 富裔 世紀 重鵬 燦星旅 華容 泓格 富驛-KY 建榮 博磊 劍湖山 立衛 東林 德記 天揚 盈正 泰偉 鈺創 精聯 華義 佳總 營邦 昇華 合正 欣厚-KY 得利影 寶聯通 晶達 鼎創達 凱鈺 智晶 花王 德宏 杰力 邦泰 合邦 桂盟 萬旭 世紀 久正 友銓 上揚 立衛 全譜 合正 易通展 金利 安鈦克 凱鈺 元隆 通泰 沛亨 三聯 九暘 合邦 凱碩 亞元 全達 業強 奧斯特 萬旭 保銳 訊達 越峰 撼訊 英格爾 順發 士開 亞銳士 昇益 信昌電 志嘉 合晶 富裔 晉泰 燦星旅 上揚 富驛-KY 全譜 劍湖山 沛波 德記 元隆 泰偉 沛亨 華義 迅德 昇華 大中 得利影 廣錠 鼎創達 神盾 花王 倉和 邦泰 勁豐 光菱 星雲 大世科 博大 鑫龍騰 三圓 三豐 雙喜 力泰 惠普 中連貨 安心 易飛網 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 紅馬-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 崑鼎 白紗科 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 台境 裕國 欣雄 欣泰 富堡 大汽電