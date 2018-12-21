[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月20日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3324 雙鴻 215 1129 5483 中美晶 -2792 -18040 4147 中裕 179 382 8085 福華 -984 -1836 1795 美時 174 296 6244 茂迪 -352 -3774 006201 元大富櫃50 143 0 8086 宏捷科 -207 -548 6147 頎邦 135 -1313 5371 中光電 -177 -2680 4947 昂寶-KY 131 -634 5512 力麒 -150 -307 5425 台半 124 -1458 3105 穩懋 -149 -179 6150 撼訊 121 28 5457 宣德 -146 -97 739694 VHQ中信84購01 120 0 8358 金居 -108 20 5347 世界 87 -589 6127 九豪 -105 -364 6462 神盾 72 -64 3264 欣銓 -101 -2401 8415 大國鋼 71 1086 1815 富喬 -96 -245 6290 良維 66 298 6182 合晶 -91 -6133 3169 亞信 63 260 8436 大江 -88 10 5439 高技 63 -59 3081 聯亞 -84 -765 8064 東捷 62 -161 3114 好德 -75 -658 5820 日盛金 58 -894 5349 先豐 -75 -148 6173 信昌電 47 -390 3374 精材 -65 -84 4180 安成藥 46 -63 3615 安可 -55 -160 3176 基亞 44 50 3455 由田 -54 758 6509 聚和 43 -16 9951 皇田 -52 -465 6180 橘子 43 848 4721 美琪瑪 -51 37 4167 展旺 42 79 2736 高野 -51 -153 6274 台燿 42 -1491 2641 正德 -50 -116 6121 新普 39 -335 3227 原相 -49 -405 3360 尚立 35 258 6223 旺矽 -49 -309 6279 胡連 34 -118 6435 大中 -49 -324 3624 光頡 32 -229 1569 濱川 -48 -371 6438 迅得 32 8 6238 勝麗 -43 -187 3552 同致 30 -86 3323 加百裕 -41 -239 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股