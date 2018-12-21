新聞

[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月20日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3324   雙鴻                     215      1129 5483   中美晶                 -2792    -18040  
4147   中裕                     179       382 8085   福華                    -984     -1836  
1795   美時                     174       296 6244   茂迪                    -352     -3774  
006201 元大富櫃50               143         0 8086   宏捷科                  -207      -548  
6147   頎邦                     135     -1313 5371   中光電                  -177     -2680  
4947   昂寶-KY                  131      -634 5512   力麒                    -150      -307  
5425   台半                     124     -1458 3105   穩懋                    -149      -179  
6150   撼訊                     121        28 5457   宣德                    -146       -97  
739694 VHQ中信84購01            120         0 8358   金居                    -108        20  
5347   世界                      87      -589 6127   九豪                    -105      -364  
6462   神盾                      72       -64 3264   欣銓                    -101     -2401  
8415   大國鋼                    71      1086 1815   富喬                     -96      -245  
6290   良維                      66       298 6182   合晶                     -91     -6133  
3169   亞信                      63       260 8436   大江                     -88        10  
5439   高技                      63       -59 3081   聯亞                     -84      -765  
8064   東捷                      62      -161 3114   好德                     -75      -658  
5820   日盛金                    58      -894 5349   先豐                     -75      -148  
6173   信昌電                    47      -390 3374   精材                     -65       -84  
4180   安成藥                    46       -63 3615   安可                     -55      -160  
3176   基亞                      44        50 3455   由田                     -54       758  
6509   聚和                      43       -16 9951   皇田                     -52      -465  
6180   橘子                      43       848 4721   美琪瑪                   -51        37  
4167   展旺                      42        79 2736   高野                     -51      -153  
6274   台燿                      42     -1491 2641   正德                     -50      -116  
6121   新普                      39      -335 3227   原相                     -49      -405  
3360   尚立                      35       258 6223   旺矽                     -49      -309  
6279   胡連                      34      -118 6435   大中                     -49      -324  
3624   光頡                      32      -229 1569   濱川                     -48      -371  
6438   迅得                      32         8 6238   勝麗                     -43      -187  
3552   同致                      30       -86 3323   加百裕                   -41      -239  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞