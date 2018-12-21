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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/20  107/12/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66410   10.66350   0.00060    0.00563
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88180    9.88790  -0.00610   -0.06169
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.88480    9.89090  -0.00610   -0.06167
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.80480    9.80820  -0.00340   -0.03466
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.80490    9.80830  -0.00340   -0.03466
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.52000   20.75000  -0.23000   -1.10843
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         20.80000   21.13000  -0.33000   -1.56176
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.16750    9.16980  -0.00230   -0.02508
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50900    9.51050  -0.00150   -0.01577
中國信託台灣活力基金                                               12.86000   12.95000  -0.09000   -0.69498
中國信託台灣優勢基金                                               14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.60000    8.68000  -0.08000   -0.92166
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.58000    7.67000  -0.09000   -1.17340
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.14000    8.23000  -0.09000   -1.09356
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.77970    9.80550  -0.02580   -0.26312
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.99980    9.02350  -0.02370   -0.26265
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.15430   10.16430  -0.01000   -0.09838
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31250    9.32180  -0.00930   -0.09977
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.75540    9.84650  -0.09110   -0.92520
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.40960    8.48810  -0.07850   -0.92482
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.59890   10.62200  -0.02310   -0.21747
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.42780    9.44840  -0.02060   -0.21803
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
中國信託智能運動基金-美元                                           9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.37000    8.46000  -0.09000   -1.06383
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.25000    8.33000  -0.08000   -0.96038
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00290   11.00280   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43410    9.44010  -0.00600   -0.06356
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93330    8.93900  -0.00570   -0.06377
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61170    9.60970   0.00200    0.02081
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.09640    9.09450   0.00190    0.02089
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
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元大2001基金                                                       53.21000   53.68000  -0.47000   -0.87556
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          40.30620   40.01300   0.29320    0.73276
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.30070   38.01480   0.28590    0.75208
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.90000   17.11000  -0.21000   -1.22735
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52850   11.52740   0.00110    0.00954
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.57860   10.61610  -0.03750   -0.35324
元大上證50基金                                                     26.33000   26.74000  -0.41000   -1.53328
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.66000    8.76000  -0.10000   -1.14155
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.80700   11.79600   0.01100    0.09325
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.92500   15.94000  -0.01500   -0.09410
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.44800    9.48600  -0.03800   -0.40059
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.04500    9.11400  -0.06900   -0.75708
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.76000    2.78000  -0.02000   -0.71942
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.28000   12.41000  -0.13000   -1.04754
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.28150   46.30640  -0.02490   -0.05377
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.55600   10.54680   0.00920    0.08723
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70660    9.69810   0.00850    0.08765
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66610    9.69280  -0.02670   -0.27546
元大巴西指數基金                                                    6.06300    6.12000  -0.05700   -0.93137
元大巴菲特基金                                                     23.70000   23.78000  -0.08000   -0.33642
元大日經225基金                                                    25.70000   26.44000  -0.74000   -2.79879
元大台商收成基金                                                   19.59000   19.75000  -0.16000   -0.81013
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.36000   13.21000   0.15000    1.13550
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.20000   31.91000  -0.71000   -2.22501
元大台灣中型100基金                                                28.33000   28.61000  -0.28000   -0.97868
元大台灣加權股價指數基金                                           22.77600   23.03600  -0.26000   -1.12867
元大台灣卓越50基金                                                 75.10000   76.02000  -0.92000   -1.21021
元大台灣金融基金                                                   16.45000   16.56000  -0.11000   -0.66425
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.58000   27.82000  -0.24000   -0.86269
元大台灣高股息基金                                                 24.13000   24.18000  -0.05000   -0.20678
元大台灣電子科技基金                                               30.69000   31.16000  -0.47000   -1.50834
元大全球ETF成長組合基金                                             9.76000    9.84000  -0.08000   -0.81301
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.90000   14.00000  -0.10000   -0.71429
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.44000   12.65000  -0.21000   -1.66008
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.66000    8.81000  -0.15000   -1.70261
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.28000   12.44000  -0.16000   -1.28617
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.47900   11.65600  -0.17700   -1.51853
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.31000    6.35000  -0.04000   -0.62992
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.87000    7.92000  -0.05000   -0.63131
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.13000    6.18000  -0.05000   -0.80906
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.31400    8.36800  -0.05400   -0.64532
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.37000    9.45000  -0.08000   -0.84656
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.23000    8.30000  -0.07000   -0.84337
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.47000   12.43000   0.04000    0.32180
元大全球農業商機基金                                               15.49000   15.63000  -0.14000   -0.89571
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
元大印尼指數基金                                                    9.23700    9.16700   0.07000    0.76361
元大印度指數基金                                                    9.63300    9.62500   0.00800    0.08312
元大印度基金                                                       12.16000   12.18000  -0.02000   -0.16420
元大多多基金                                                       15.26000   15.42000  -0.16000   -1.03761
元大多福基金                                                       46.95000   47.31000  -0.36000   -0.76094
元大亞太成長基金                                                    8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.64470    8.67650  -0.03180   -0.36651
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.03730    7.06330  -0.02600   -0.36810
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.69500    8.74200  -0.04700   -0.53763
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.21000    9.28000  -0.07000   -0.75431
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.40100    9.35300   0.04800    0.51320
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.00270    9.99980   0.00290    0.02900
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00430   10.00480  -0.00050   -0.00500
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00430   10.00480  -0.00050   -0.00500
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98210   10.00110  -0.01900   -0.18998
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.98210   10.00110  -0.01900   -0.18998
元大卓越基金                                                       40.02000   40.17000  -0.15000   -0.37341
元大店頭基金                                                        7.20000    7.31000  -0.11000   -1.50479
元大泛歐成長基金                                                    8.13000    8.08000   0.05000    0.61881
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33550   10.33490   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.66770    9.65770   0.01000    0.10354
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.92260   31.96260  -0.04000   -0.12515
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.43100   38.04910   0.38190    1.00370
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.71040   18.93390  -0.22350   -1.18042
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.40100   18.96400   0.43700    2.30437
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.70670   39.63670   0.07000    0.17660
元大高科技基金                                                     16.75000   16.87000  -0.12000   -0.71132
元大得利貨幣市場基金                                               16.27880   16.27860   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99960   11.99940   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.65000   10.90000  -0.25000   -2.29358
元大華夏中小基金                                                    6.11000    6.20000  -0.09000   -1.45161
元大新中國基金-人民幣                                               8.12000    8.20000  -0.08000   -0.97561
元大新中國基金-美元                                                 7.58500    7.67100  -0.08600   -1.12111
元大新中國基金-新台幣                                               7.55000    7.65000  -0.10000   -1.30719
元大新主流基金                                                     21.01000   21.24000  -0.23000   -1.08286
元大新東協平衡基金-美元                                             9.00500    8.96800   0.03700    0.41258
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.21480   10.23060  -0.01580   -0.15444
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.41370    9.44510  -0.03140   -0.33245
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.29970   10.35310  -0.05340   -0.51579
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.78320    8.82880  -0.04560   -0.51649
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.80200    9.79410   0.00790    0.08066
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28710    9.27960   0.00750    0.08082
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.94370    9.95400  -0.01030   -0.10348
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.42680    9.43660  -0.00980   -0.10385
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.48360    9.47860   0.00500    0.05275
元大新興亞洲基金                                                   10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.04840    9.09430  -0.04590   -0.50471
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.70460    8.74870  -0.04410   -0.50407
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.29050    9.35490  -0.06440   -0.68841
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.94130    9.00330  -0.06200   -0.68864
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12380   15.12360   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.73000   32.98000  -0.25000   -0.75804
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.71000    8.91000  -0.20000   -2.24467
元大實質多重資產基金-美元                                           7.98400    8.18200  -0.19800   -2.41995
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.41000    8.64000  -0.23000   -2.66204
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.62000   16.33000   0.29000    1.77587
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.11000   11.52000  -0.41000   -3.55903
元大摩臺基金                                                       34.76000   35.19000  -0.43000   -1.22194
元大標普500基金                                                    23.32000   23.72000  -0.40000   -1.68634
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.64000   14.45000   0.19000    1.31488
元大標普500單日正向2倍基金                                         26.30000   27.02000  -0.72000   -2.66469
元大標智滬深300基金                                                14.55000   14.66000  -0.11000   -0.75034
元大歐洲50基金                                                     21.97000   21.89000   0.08000    0.36546
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.36390    9.46210  -0.09820   -1.03782
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22630   10.22590   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       43.83000   44.31000  -0.48000   -1.08328
元大韓國KOSPI200基金                                               19.73000   20.41000  -0.68000   -3.33170
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.69000   13.76000  -0.07000   -0.50872
日盛上選基金                                                       28.23000   28.38000  -0.15000   -0.52854
日盛小而美基金                                                     15.63000   15.64000  -0.01000   -0.06394
日盛中國內需動力基金                                                8.22000    8.32000  -0.10000   -1.20192
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.62220   11.63670  -0.01450   -0.12461
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.56000    9.57190  -0.01190   -0.12432
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.68750   11.69900  -0.01150   -0.09830
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.60790    9.61730  -0.00940   -0.09774
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.55170   10.57450  -0.02280   -0.21561
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.65850    8.67720  -0.01870   -0.21551
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.82000    8.93000  -0.11000   -1.23180
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.38000    8.48000  -0.10000   -1.17925
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.65000    8.77000  -0.12000   -1.36830
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.46000    9.55000  -0.09000   -0.94241
日盛日盛基金                                                       11.64000   11.70000  -0.06000   -0.51282
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
日盛全球抗暖化基金                                                  9.50000    9.60000  -0.10000   -1.04167
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.86090    9.90270  -0.04180   -0.42211
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.08210    9.12060  -0.03850   -0.42212
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.65180    9.70330  -0.05150   -0.53075
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.89060    8.93800  -0.04740   -0.53032
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38720    2.38930  -0.00210   -0.08789
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62300    1.62450  -0.00150   -0.09234
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36230    0.36250  -0.00020   -0.05517
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24700    0.24720  -0.00020   -0.08091
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.98240   12.00340  -0.02100   -0.17495
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.03970    8.05380  -0.01410   -0.17507
日盛亞洲機會基金                                                    6.13000    6.15000  -0.02000   -0.32520
日盛首選基金                                                       14.77000   14.86000  -0.09000   -0.60565
日盛高科技基金                                                     15.70000   15.79000  -0.09000   -0.56998
日盛貨幣市場基金                                                   14.79190   14.79170   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.22000   34.42000  -0.20000   -0.58106
日盛精選五虎基金                                                   32.35000   32.48000  -0.13000   -0.40025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50590   13.50570   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.95000   27.19000  -0.24000   -0.88268
台新MSCI中國基金                                                   18.01000   18.21000  -0.20000   -1.09830
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18300   14.18280   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49750   10.48310   0.01440    0.13736
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52590   10.53030  -0.00440   -0.04178
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09590   10.11880  -0.02290   -0.22631
台新中國通基金                                                     37.87000   38.02000  -0.15000   -0.39453
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.41530    0.42200  -0.00670   -1.58768
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              12.77600   13.00500  -0.22900   -1.76086
台新中國精選中小基金-美元                                           0.26740    0.27080  -0.00340   -1.25554
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.25000    8.37000  -0.12000   -1.43369
台新主流基金                                                       21.04000   21.11000  -0.07000   -0.33160
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.59000   19.80000  -0.21000   -1.06061
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63960    0.64530  -0.00570   -0.88331
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.32000   14.48000  -0.16000   -1.10497
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46680    0.47100  -0.00420   -0.89172
台新台灣中小基金                                                   29.60000   29.73000  -0.13000   -0.43727
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.65700    9.69830  -0.04130   -0.42585
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.93550    8.96860  -0.03310   -0.36907
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.40000    8.45000  -0.05000   -0.59172
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.08900   10.12640  -0.03740   -0.36933
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.48580    9.50550  -0.01970   -0.20725
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.37640   10.39790  -0.02150   -0.20677
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
台新印度基金                                                       14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
台新亞美短期債券基金                                               10.96310   10.96640  -0.00330   -0.03009
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.31850    8.33830  -0.01980   -0.23746
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27540    0.27560  -0.00020   -0.07257
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.79430   11.82240  -0.02810   -0.23768
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38520    0.38540  -0.00020   -0.05189
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10490   11.10470   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 27.94120   28.14550  -0.20430   -0.72587
台新智慧生活基金-美元                                               8.83600    8.96180  -0.12580   -1.40374
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.08000    9.22000  -0.14000   -1.51844
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07950    8.07620   0.00330    0.04086
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.25190    8.26390  -0.01200   -0.14521
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.86020    8.85660   0.00360    0.04065
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.05890    9.07200  -0.01310   -0.14440
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.57410   10.60860  -0.03450   -0.32521
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33820    0.33870  -0.00050   -0.14762
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.74200    7.76720  -0.02520   -0.32444
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26080    0.26120  -0.00040   -0.15314
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.08000    5.10000  -0.02000   -0.39216
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.65000   20.69000  -0.04000   -0.19333
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.67000   18.63000   0.04000    0.21471
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58410   12.58400   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.39000    9.53000  -0.14000   -1.46905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.20320   11.20220   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.94440    9.96020  -0.01580   -0.15863
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11690    9.11350   0.00340    0.03731
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.47110   10.46710   0.00400    0.03821
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67570    7.68360  -0.00790   -0.10282
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87700    8.88620  -0.00920   -0.10353
永豐中小基金                                                       46.61000   46.97000  -0.36000   -0.76645
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72640    1.72500   0.00140    0.08116
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32080    2.31900   0.00180    0.07762
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.82820    7.83500  -0.00680   -0.08679
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.21080   10.21970  -0.00890   -0.08709
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.03000    4.05000  -0.02000   -0.49383
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.03000   18.16000  -0.13000   -0.71586
永豐主流品牌基金                                                   15.49000   15.51000  -0.02000   -0.12895
永豐永豐基金                                                       31.29000   31.70000  -0.41000   -1.29338
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.07740    9.08060  -0.00320   -0.03524
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.26130    9.26450  -0.00320   -0.03454
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.96510    8.97710  -0.01200   -0.13367
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.14710    9.15930  -0.01220   -0.13320
永豐亞洲民生消費基金                                               10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.40170   13.39070   0.01100    0.08215
永豐高科技基金                                                     21.14000   21.42000  -0.28000   -1.30719
永豐貨幣市場基金                                                   13.90180   13.90160   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09780    2.09520   0.00260    0.12409
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51160    2.50850   0.00310    0.12358
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65370    7.65700  -0.00330   -0.04310
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40920   10.41360  -0.00440   -0.04225
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.85060    6.85650  -0.00590   -0.08605
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67970   10.68890  -0.00920   -0.08607
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.84000    8.88000  -0.04000   -0.45045
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.96000    6.99000  -0.03000   -0.42918
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.99000   16.09000  -0.10000   -0.62150
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.01000   48.57000  -0.56000   -1.15298
永豐領航科技基金                                                   34.58000   34.92000  -0.34000   -0.97365
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.19000   11.01000   0.18000    1.63488
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.77000   10.60000   0.17000    1.60377
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
永豐趨勢平衡基金                                                   37.84000   38.12000  -0.28000   -0.73452
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.70020   11.69910   0.00110    0.00940
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51560    9.51680  -0.00120   -0.01261
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.86140    9.86260  -0.00120   -0.01217
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.51580    9.51740  -0.00160   -0.01681
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.74960    9.75130  -0.00170   -0.01743
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.54670    9.54750  -0.00080   -0.00838
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.01770   10.01850  -0.00080   -0.00799
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.50150    9.50340  -0.00190   -0.01999
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81750    9.81940  -0.00190   -0.01935
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
兆豐國際中小基金                                                   13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.27000   12.43000  -0.16000   -1.28721
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.13000   16.37000  -0.24000   -1.46610
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.06000   16.27000  -0.21000   -1.29072
兆豐國際生命科學基金                                               14.30000   14.48000  -0.18000   -1.24309
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.66790    9.73960  -0.07170   -0.73617
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.89880    9.95980  -0.06100   -0.61246
兆豐國際全球基金                                                   27.93000   28.19000  -0.26000   -0.92231
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34340   10.34270   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13700   10.12640   0.01060    0.10468
兆豐國際國民基金                                                   20.01000   20.11000  -0.10000   -0.49727
兆豐國際第一基金                                                   11.60000   11.67000  -0.07000   -0.59983
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.87340    9.89150  -0.01810   -0.18299
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.72160    7.73580  -0.01420   -0.18356
兆豐國際萬全基金                                                   18.75000   18.85000  -0.10000   -0.53050
兆豐國際電子基金                                                   22.77000   22.95000  -0.18000   -0.78431
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.41000   19.62000  -0.21000   -1.07034
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.75000   17.58000   0.17000    0.96701
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.82000   30.96000  -0.14000   -0.45220
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52060   12.52040   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.91970    9.91840   0.00130    0.01311
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.83690    9.83640   0.00050    0.00508
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89700    9.89690   0.00010    0.00101
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.92120    9.92000   0.00120    0.01210
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84400    9.84350   0.00050    0.00508
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89600    9.89590   0.00010    0.00101
合庫台灣基金                                                        9.63000    9.82000  -0.19000   -1.93483
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.77770   10.83020  -0.05250   -0.48476
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.65690   11.69860  -0.04170   -0.35645
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.42130   10.45930  -0.03800   -0.36331
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.15980   11.20020  -0.04040   -0.36071
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.73810    7.77580  -0.03770   -0.48484
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.01340    9.04510  -0.03170   -0.35047
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.62110    8.65250  -0.03140   -0.36290
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.48450    8.51530  -0.03080   -0.36170
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.83900    8.87120  -0.03220   -0.36297
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.88000    8.94000  -0.06000   -0.67114
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
合庫全球新興市場基金                                                8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
合庫貨幣市場基金                                                   10.14450   10.14440   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28860    9.28730   0.00130    0.01400
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52160    9.52100   0.00060    0.00630
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.79480    9.80380  -0.00900   -0.09180
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.21170   11.20920   0.00250    0.02230
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.70410   13.70170   0.00240    0.01752
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43190    8.43100   0.00090    0.01067
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11290    9.11230   0.00060    0.00658
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.57400    7.58090  -0.00690   -0.09102
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40450    8.40280   0.00170    0.02023
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96770    9.96520   0.00250    0.02509
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
安本標準兩岸價值基金                                                9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.62000    9.68000  -0.06000   -0.61983
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.08470   11.08370   0.00100    0.00902
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97060    9.96550   0.00510    0.05118
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.81660    9.82970  -0.01310   -0.13327
安聯中國東協基金                                                   14.32000   14.37000  -0.05000   -0.34795
安聯中國策略基金-美元                                               9.26000    9.36000  -0.10000   -1.06838
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.98000   12.14000  -0.16000   -1.31796
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.87000   11.98000  -0.11000   -0.91820
安聯中華新思路基金-美元                                            11.02000   11.12000  -0.10000   -0.89928
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.33000   10.45000  -0.12000   -1.14833
安聯台灣大壩基金                                                   24.78000   25.02000  -0.24000   -0.95923
安聯台灣科技基金                                                   40.24000   40.58000  -0.34000   -0.83785
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.51010   12.50990   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.92000   27.23000  -0.31000   -1.13845
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01530   10.01410   0.00120    0.01198
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82970   14.83310  -0.00340   -0.02292
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40220    9.40440  -0.00220   -0.02339
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.31000   10.41000  -0.10000   -0.96061
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.55000   10.68000  -0.13000   -1.21723
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.21580   12.22240  -0.00660   -0.05400
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99210    9.99880  -0.00670   -0.06701
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01010   12.01870  -0.00860   -0.07156
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.19790    9.20240  -0.00450   -0.04890
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06110    9.06710  -0.00600   -0.06617
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70720    8.71350  -0.00630   -0.07230
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.56000   10.62000  -0.06000   -0.56497
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.47000   10.55000  -0.08000   -0.75829
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.41000    9.46000  -0.05000   -0.52854
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.38000   10.43000  -0.05000   -0.47939
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                             9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.77000    8.82000  -0.05000   -0.56689
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.75990   11.78910  -0.02920   -0.24769
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.66870   10.69640  -0.02770   -0.25897
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.32790   10.35550  -0.02760   -0.26653
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.49110    8.51370  -0.02260   -0.26545
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.29930    8.32080  -0.02150   -0.25839
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.00860    8.03000  -0.02140   -0.26650
安聯全球人口趨勢基金                                               10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.34000    8.51000  -0.17000   -1.99765
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        31.37000   32.07000  -0.70000   -2.18273
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.25000    7.31000  -0.06000   -0.82079
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.94060   11.94340  -0.00280   -0.02344
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27350   10.27590  -0.00240   -0.02336
安聯全球新興市場基金                                               15.93000   15.95000  -0.02000   -0.12539
安聯全球農金趨勢基金                                                8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.61000    7.68000  -0.07000   -0.91146
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05000    9.13000  -0.08000   -0.87623
安聯亞洲動態策略基金                                               19.85000   19.96000  -0.11000   -0.55110
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.18410   10.18160   0.00250    0.02455
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.88400    9.88160   0.00240    0.02429
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.60100   82.58140   0.01960    0.02373
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21990   12.21830   0.00160    0.01310
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.87360   63.85850   0.01510    0.02365
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36430    9.36310   0.00120    0.01282
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.60090    2.59920   0.00170    0.06540
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.46160   10.46510  -0.00350   -0.03344
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20540    2.20390   0.00150    0.06806
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.65020    8.65390  -0.00370   -0.04276
宏利台灣動力基金                                                   27.12000   27.33000  -0.21000   -0.76839
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.48450    9.49810  -0.01360   -0.14319
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.29240    9.32270  -0.03030   -0.32501
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.35530    7.36590  -0.01060   -0.14391
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.32170    7.34200  -0.02030   -0.27649
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.83000    9.90000  -0.07000   -0.70707
宏利全球債券組合基金                                               12.77440   12.79210  -0.01770   -0.13837
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.80330    2.80010   0.00320    0.11428
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.71680   11.71010   0.00670    0.05722
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60080    8.59590   0.00490    0.05700
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43410    2.43130   0.00280    0.11516
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.87880   10.88710  -0.00830   -0.07624
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.14420    3.12040   0.02380    0.76272
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50560    0.50180   0.00380    0.75727
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.58000   14.47000   0.11000    0.76019
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.48110   11.53910  -0.05800   -0.50264
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.15120   10.20320  -0.05200   -0.50964
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.79830    9.85600  -0.05770   -0.58543
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.50230    8.54560  -0.04330   -0.50669
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.11320    8.15490  -0.04170   -0.51135
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.00090    8.04790  -0.04700   -0.58400
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              7.96610    8.00650  -0.04040   -0.50459
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73380    2.73540  -0.00160   -0.05849
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39580    0.39600  -0.00020   -0.05051
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.97900   11.99270  -0.01370   -0.11424
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89870    0.89920  -0.00050   -0.05560
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.12920    7.13750  -0.00830   -0.11629
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98210    1.98300  -0.00090   -0.04539
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28500    0.28520  -0.00020   -0.07013
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.71240    8.72240  -0.01000   -0.11465
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31620    0.31630  -0.00010   -0.03162
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65720   13.65700   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.29000    2.30000  -0.01000   -0.43478
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.40000   10.45000  -0.05000   -0.47847
宏利臺灣股息收益基金                                               23.08000   23.16000  -0.08000   -0.34542
宏利澳幣保本基金                                                   12.30620   12.30330   0.00290    0.02357
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                        9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.95250    9.93970   0.01280    0.12878
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.18350    9.18820  -0.00470   -0.05115
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.63170    8.65210  -0.02040   -0.23578
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.48510   10.50980  -0.02470   -0.23502
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
貝萊德新台幣基金                                                   12.94510   12.94500   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.11000   23.32000  -0.21000   -0.90051
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32520   11.32560  -0.00040   -0.00353
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93020    9.93990  -0.00970   -0.09759
保德信大中華基金-人民幣                                             8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
保德信大中華基金-美元                                               8.43000    8.49000  -0.06000   -0.70671
保德信大中華基金-新台幣                                            25.06000   25.28000  -0.22000   -0.87025
保德信中小型股基金                                                 39.77000   40.14000  -0.37000   -0.92177
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.59000    7.73000  -0.14000   -1.81113
保德信中國中小基金-美元                                             7.30000    7.42000  -0.12000   -1.61725
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.04000    7.17000  -0.13000   -1.81311
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.71760    8.79320  -0.07560   -0.85976
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.78540    8.86520  -0.07980   -0.90015
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.84500    8.92020  -0.07520   -0.84303
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.64610    9.70380  -0.05770   -0.59461
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.82000    7.94000  -0.12000   -1.51134
保德信中國品牌基金-美元                                             7.82000    7.95000  -0.13000   -1.63522
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.46000    8.59000  -0.13000   -1.51339
保德信台商全方位基金                                               30.75000   31.03000  -0.28000   -0.90235
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          24.70000   24.84000  -0.14000   -0.56361
保德信全球消費商機基金                                             16.61000   16.80000  -0.19000   -1.13095
保德信全球基礎建設基金                                             11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
保德信全球資源基金                                                  6.81000    6.83000  -0.02000   -0.29283
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.21000    9.36000  -0.15000   -1.60256
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      30.50000   31.07000  -0.57000   -1.83457
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.38540   10.32780   0.05760    0.55772
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.38540   10.32780   0.05760    0.55772
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.34940   10.31110   0.03830    0.37144
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.34940   10.31110   0.03830    0.37144
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.23730    9.29320  -0.05590   -0.60152
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.14100   10.16890  -0.02790   -0.27437
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.76160    8.83180  -0.07020   -0.79485
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.60480    9.64900  -0.04420   -0.45808
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.84810    7.95450  -0.10640   -1.33761
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61210   10.62280  -0.01070   -0.10073
保德信亞太基金                                                     19.18000   19.15000   0.03000    0.15666
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31560    8.34810  -0.03250   -0.38931
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20380   11.20030   0.00350    0.03125
保德信店頭市場基金                                                 28.53000   28.83000  -0.30000   -1.04058
保德信拉丁美洲基金                                                  6.61000    6.62000  -0.01000   -0.15106
保德信金平衡基金                                                   27.83000   27.98000  -0.15000   -0.53610
保德信金滿意基金                                                   38.30000   38.65000  -0.35000   -0.90556
保德信科技島基金                                                   23.51000   23.72000  -0.21000   -0.88533
保德信高成長基金                                                   83.78000   84.38000  -0.60000   -0.71107
保德信第一基金                                                     22.62000   22.79000  -0.17000   -0.74594
保德信貨幣市場基金                                                 15.79210   15.79190   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.83150    9.89640  -0.06490   -0.65579
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                    9.98660   10.07120  -0.08460   -0.84002
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.16920   10.21940  -0.05020   -0.49122
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.67190    9.73760  -0.06570   -0.67470
保德信新世紀基金                                                    9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.75560    7.80320  -0.04760   -0.61001
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.70680   10.71900  -0.01220   -0.11382
保德信新興趨勢組合基金                                              9.99000   10.16000  -0.17000   -1.67323
保德信瑞騰基金                                                     15.56570   15.56490   0.00080    0.00514
保德信歐洲組合基金                                                  9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69110    9.69340  -0.00230   -0.02373
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99820   10.00060  -0.00240   -0.02400
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62770    9.63450  -0.00680   -0.07058
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78740    9.79370  -0.00630   -0.06433
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73370    9.72950   0.00420    0.04317
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88790    9.88360   0.00430    0.04351
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58330    9.58240   0.00090    0.00939
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70670    9.70620   0.00050    0.00515
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98050    9.98770  -0.00720   -0.07209
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03480   10.03290   0.00190    0.01894
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03310   10.03110   0.00200    0.01994
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90350    9.90470  -0.00120   -0.01212
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.90830    9.90940  -0.00110   -0.01110
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90560    9.90510   0.00050    0.00505
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09220   10.09170   0.00050    0.00495
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76730    9.76970  -0.00240   -0.02457
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86240    9.86480  -0.00240   -0.02433
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.56320    9.55600   0.00720    0.07535
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37540    9.37020   0.00520    0.05550
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99390    9.98630   0.00760    0.07610
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98990    9.98240   0.00750    0.07513
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08300   10.07680   0.00620    0.06153
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.16020   10.15380   0.00640    0.06303
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.94410    9.93970   0.00440    0.04427
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94460    9.94020   0.00440    0.04426
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93700    1.93600   0.00100    0.05165
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.69030    2.68900   0.00130    0.04835
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28990    0.28980   0.00010    0.03451
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43660    0.43650   0.00010    0.02291
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28410    8.28660  -0.00250   -0.03017
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70870   11.71870  -0.01000   -0.08533
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.43950    9.43030   0.00920    0.09756
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.71040   11.69850   0.01190    0.10172
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.49630    8.48880   0.00750    0.08835
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.58540   10.57600   0.00940    0.08888
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13290   10.12700   0.00590    0.05826
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02830   10.02710   0.00120    0.01197
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11350   10.11210   0.00140    0.01384
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75690   10.75480   0.00210    0.01953
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.01280   10.01660  -0.00380   -0.03794
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71000    9.71310  -0.00310   -0.03192
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09240   10.09590  -0.00350   -0.03467
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68940    9.69770  -0.00830   -0.08559
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92760    9.93470  -0.00710   -0.07147
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.06290   10.07520  -0.01230   -0.12208
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87340    5.89210  -0.01870   -0.31737
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.32190   10.35470  -0.03280   -0.31676
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65670   11.65660   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.46000   16.64000  -0.18000   -1.08173
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3773.66000 3815.01000 -41.35000   -1.08388
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.82370    9.85970  -0.03600   -0.36512
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81750   10.84100  -0.02350   -0.21677
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.06320   10.08530  -0.02210   -0.21913
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.63690    8.66860  -0.03170   -0.36569
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.01850    9.03810  -0.01960   -0.21686
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.85380    8.87330  -0.01950   -0.21976
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.90550    9.94180  -0.03630   -0.36513
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.41750   10.44010  -0.02260   -0.21647
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.36490   10.38770  -0.02280   -0.21949
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.26000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.37000   11.44000  -0.07000   -0.61189
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66890   13.66880   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.83000   14.79000   0.04000    0.27045
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.10890   13.15010  -0.04120   -0.31331
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.57960   11.60290  -0.02330   -0.20081
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.13530   12.16010  -0.02480   -0.20395
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.36920    8.39540  -0.02620   -0.31208
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.46490    6.48520  -0.02030   -0.31302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.35240    8.36920  -0.01680   -0.20074
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.12380    8.13970  -0.01590   -0.19534
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.26590   10.28690  -0.02100   -0.20414
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              7.99280    8.00920  -0.01640   -0.20476
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.75140   11.77500  -0.02360   -0.20042
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.35660   11.39230  -0.03570   -0.31337
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.74950   11.77250  -0.02300   -0.19537
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.04690   11.06950  -0.02260   -0.20416
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.56810    8.59500  -0.02690   -0.31297
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.33370    9.35240  -0.01870   -0.19995
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.28470    9.30300  -0.01830   -0.19671
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.12930    9.14790  -0.01860   -0.20333
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.01180    9.03030  -0.01850   -0.20487
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.74220    9.77250  -0.03030   -0.31005
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.66510    9.68490  -0.01980   -0.20444
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.51980    9.53960  -0.01980   -0.20756
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.60340    9.62350  -0.02010   -0.20886
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.31660    9.34560  -0.02900   -0.31031
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.12640    9.14500  -0.01860   -0.20339
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.90610    9.92460  -0.01850   -0.18641
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.09620    9.11510  -0.01890   -0.20735
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.17930    9.19860  -0.01930   -0.20981
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.72390    9.75420  -0.03030   -0.31064
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.66520    9.68500  -0.01980   -0.20444
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.51990    9.53970  -0.01980   -0.20755
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.60350    9.62370  -0.02020   -0.20990
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.31640    9.34540  -0.02900   -0.31031
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.12660    9.14530  -0.01870   -0.20448
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.06470   10.08340  -0.01870   -0.18545
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.09620    9.11510  -0.01890   -0.20735
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.17960    9.19890  -0.01930   -0.20981
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.70830   10.72110  -0.01280   -0.11939
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.97680   11.98040  -0.00360   -0.03005
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.33300   11.33630  -0.00330   -0.02911
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88000    8.89060  -0.01060   -0.11923
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.58580    9.58870  -0.00290   -0.03024
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45440    9.45710  -0.00270   -0.02855
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.41980   10.43230  -0.01250   -0.11982
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.15190   11.15530  -0.00340   -0.03048
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.94880   10.95200  -0.00320   -0.02922
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88020    8.89080  -0.01060   -0.11922
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.58620    9.58910  -0.00290   -0.03024
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45490    9.45760  -0.00270   -0.02855
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.75000   12.73000   0.02000    0.15711
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.05000   12.05000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.40690   11.39380   0.01310    0.11497
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.38460    7.37620   0.00840    0.11388
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27660   11.29020  -0.01360   -0.12046
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00580   11.00720  -0.00140   -0.01272
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09700   10.09900  -0.00200   -0.01980
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11750    8.12730  -0.00980   -0.12058
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.14470    9.14590  -0.00120   -0.01312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17390    9.17570  -0.00180   -0.01962
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58700   10.58840  -0.00140   -0.01322
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.90270    9.91460  -0.01190   -0.12003
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08010   10.08200  -0.00190   -0.01885
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.47350    9.47470  -0.00120   -0.01267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77090    8.78150  -0.01060   -0.12071
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.73470    8.73430   0.00040    0.00458
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19800    9.19980  -0.00180   -0.01957
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69570   11.69900  -0.00330   -0.02821
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.22240   11.21270   0.00970    0.08651
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.61950   10.61100   0.00850    0.08011
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.82080    6.82270  -0.00190   -0.02785
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.54450    8.53720   0.00730    0.08551
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.13390    9.12660   0.00730    0.07999
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05400   10.05680  -0.00280   -0.02784
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.63630   10.62790   0.00840    0.07904
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24980    9.24190   0.00790    0.08548
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69990    8.70230  -0.00240   -0.02758
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.32870    9.32130   0.00740    0.07939
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17210   11.17530  -0.00320   -0.02863
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.83580   11.82860   0.00720    0.06087
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.80230   10.79560   0.00670    0.06206
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.97490    8.97740  -0.00250   -0.02785
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.54570    9.53990   0.00580    0.06080
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.52570    9.51980   0.00590    0.06198
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.15590   11.14910   0.00680    0.06099
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96800    9.97070  -0.00270   -0.02708
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.29320   10.28680   0.00640    0.06222
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.40650    9.40910  -0.00260   -0.02763
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.12840    9.13100  -0.00260   -0.02847
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.76730    9.76140   0.00590    0.06044
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.28680    9.28100   0.00580    0.06249
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.76000   16.83000  -0.07000   -0.41592
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.32000   15.41000  -0.09000   -0.58404
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59350   12.60990  -0.01640   -0.13006
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.67390    9.72350  -0.04960   -0.51010
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.64540   10.69160  -0.04620   -0.43211
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.24080   11.28690  -0.04610   -0.40844
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.15750   10.20260  -0.04510   -0.44204
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.65830    8.70270  -0.04440   -0.51019
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.21940    9.25940  -0.04000   -0.43199
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.08480    9.12200  -0.03720   -0.40781
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.11930    9.15970  -0.04040   -0.44106
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.78400    8.82900  -0.04500   -0.50968
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.03400    9.07320  -0.03920   -0.43204
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.77920   10.82330  -0.04410   -0.40745
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.06590    9.10610  -0.04020   -0.44146
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        15.21000   14.94000   0.27000    1.80723
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        21.14000   21.93000  -0.79000   -3.60237
國泰大中華基金                                                     17.00000   17.13000  -0.13000   -0.75890
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.55000   13.69000  -0.14000   -1.02264
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.23000   37.61000  -0.38000   -1.01037
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.58830    3.62060  -0.03230   -0.89212
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.01000   16.22000  -0.21000   -1.29470
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.60410    0.61060  -0.00650   -1.06453
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.56770    0.57380  -0.00610   -1.06309
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20330    2.19990   0.00340    0.15455
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61430    9.62920  -0.01490   -0.15474
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99420    8.00650  -0.01230   -0.15363
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31470    0.31480  -0.00010   -0.03177
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.62390   11.62290   0.00100    0.00860
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67920    1.68200  -0.00280   -0.16647
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.05650   10.07090  -0.01440   -0.14299
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33170    0.33160   0.00010    0.03016
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.68250    3.71480  -0.03230   -0.86949
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.42000   16.63000  -0.21000   -1.26278
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.52870    0.53430  -0.00560   -1.04810
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.66350    2.69160  -0.02810   -1.04399
國泰中港台基金台幣級別                                             11.89000   12.06000  -0.17000   -1.40962
國泰中港台基金美元級別                                              0.38710    0.39190  -0.00480   -1.22480
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.08000   25.86000  -0.78000   -3.01624
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.62000   13.18000   0.44000    3.33839
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.13000   31.19000  -2.06000   -6.60468
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.14750   10.17400  -0.02650   -0.26047
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.86870    9.89440  -0.02570   -0.25974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.89280    9.91860  -0.02580   -0.26012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32900    0.32930  -0.00030   -0.09110
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31980    0.32000  -0.00020   -0.06250
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32050    0.32070  -0.00020   -0.06236
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42700   12.42680   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.26310    2.28120  -0.01810   -0.79344
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.12000   10.23000  -0.11000   -1.07527
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.32800    0.33120  -0.00320   -0.96618
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.46370    0.46350   0.00020    0.04315
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42150    0.42120   0.00030    0.07123
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.86000    4.89000  -0.03000   -0.61350
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15540    0.15610  -0.00070   -0.44843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38600    0.38710  -0.00110   -0.28416
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34660    0.34760  -0.00100   -0.28769
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41050    0.41170  -0.00120   -0.29147
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.10000    9.14000  -0.04000   -0.43764
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49090    0.48730   0.00360    0.73876
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.53000   19.71000  -0.18000   -0.91324
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.03000   21.12000  -0.09000   -0.42614
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.35780    2.35410   0.00370    0.15717
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.54290   10.56250  -0.01960   -0.18556
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.32460    9.34200  -0.01740   -0.18626
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34260    0.34270  -0.00010   -0.02918
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30300    0.30310  -0.00010   -0.03299
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48120    0.47640   0.00480    1.00756
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.99000   11.01000  -0.02000   -0.18165
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36850    0.36850   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    16.64000   16.77000  -0.13000   -0.77519
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.53990    0.54330  -0.00340   -0.62581
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.54000   16.67000  -0.13000   -0.77984
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.75950    0.75640   0.00310    0.40984
國泰科技生化基金                                                   28.72000   29.02000  -0.30000   -1.03377
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          25.09000   25.51000  -0.42000   -1.64641
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.43000   14.25000   0.18000    1.26316
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.07110   39.67900   0.39210    0.98818
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.11170   19.35820  -0.24650   -1.27336
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.72500   19.27930   0.44570    2.31181
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.97490   38.80360   0.17130    0.44145
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.61450   40.62250  -0.00800   -0.01969
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.21100   42.42820  -0.21720   -0.51192
國泰紐幣2021保本基金                                               12.31560   12.31320   0.00240    0.01949
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.61810   12.61470   0.00340    0.02695
國泰紐幣保本基金                                                   12.53770   12.53660   0.00110    0.00877
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.70000   19.94000  -0.24000   -1.20361
國泰國泰基金台幣級別                                               19.70000   19.94000  -0.24000   -1.20361
國泰富時中國A50基金                                                16.83000   17.07000  -0.24000   -1.40598
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   41.54700   41.28390   0.26310    0.63729
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33060    0.33080  -0.00020   -0.06046
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47430    0.46970   0.00460    0.97935
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.30950   10.32990  -0.02040   -0.19748
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.25520    7.26950  -0.01430   -0.19671
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35010    0.35020  -0.00010   -0.02856
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23550    0.23550   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.13660    2.14620  -0.00960   -0.44730
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.49700    9.57420  -0.07720   -0.80633
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30730    0.30920  -0.00190   -0.61449
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.37380   41.32560   0.04820    0.11663
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.08000   17.13000  -0.05000   -0.29189
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.05000   11.10000  -0.05000   -0.45045
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35870    0.35960  -0.00090   -0.25028
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25020    2.24800   0.00220    0.09786
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44760    1.44620   0.00140    0.09681
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33610    0.33640  -0.00030   -0.08918
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33290    0.33260   0.00030    0.09020
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21840    0.21860  -0.00020   -0.09149
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.25660   10.26880  -0.01220   -0.11881
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.47460    6.48220  -0.00760   -0.11724
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.13000   14.97000   0.16000    1.06880
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.78000   29.44000  -0.66000   -2.24185
國泰價值卓越基金                                                   12.74000   12.90000  -0.16000   -1.24031
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31310    0.31110   0.00200    0.64288
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.87930   38.91650  -0.03720   -0.09559
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              17.67000   17.84000  -0.17000   -0.95291
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.00000   18.05000  -0.05000   -0.27701
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.55000   16.81000  -0.26000   -1.54670
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94020   11.94600  -0.00580   -0.04855
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39340    0.39330   0.00010    0.02543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07880   10.07240   0.00640    0.06354
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99610    9.99870  -0.00260   -0.02600
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95250    9.97350  -0.02100   -0.21056
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07850   10.07200   0.00650    0.06454
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99580    9.99840  -0.00260   -0.02600
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95250    9.97350  -0.02100   -0.21056
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28990   11.28900   0.00090    0.00797
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86890    9.88370  -0.01480   -0.14974
第一金大中華基金                                                   22.87000   22.99000  -0.12000   -0.52197
第一金小型精選基金                                                 29.00000   29.27000  -0.27000   -0.92245
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
第一金中國世紀基金-美元                                             7.01330    7.08760  -0.07430   -1.04831
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.01370    7.08800  -0.07430   -1.04825
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.24000    8.34000  -0.10000   -1.19904
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.24000    8.34000  -0.10000   -1.19904
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.59220    9.57740   0.01480    0.15453
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.18890    8.19900  -0.01010   -0.12319
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.82340   10.80680   0.01660    0.15361
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.36570    9.37720  -0.01150   -0.12264
第一金中概平衡基金                                                 22.73000   22.90000  -0.17000   -0.74236
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27480   15.27460   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.10700  178.10500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.28490   12.34600  -0.06110   -0.49490
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.28560   12.34670  -0.06110   -0.49487
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.62540    8.70990  -0.08450   -0.97016
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.62540    8.70990  -0.08450   -0.97016
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.77000    8.88000  -0.11000   -1.23874
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.77000    8.88000  -0.11000   -1.23874
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.74800   11.84180  -0.09380   -0.79211
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.76280   11.85670  -0.09390   -0.79196
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.07000   11.18000  -0.11000   -0.98390
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.10000   11.21000  -0.11000   -0.98127
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.25240    9.28570  -0.03330   -0.35862
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.25390    9.28730  -0.03340   -0.35963
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          8.90030    8.94170  -0.04140   -0.46300
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        8.92340    8.96500  -0.04160   -0.46403
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.83570    9.87080  -0.03510   -0.35559
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.47800    9.52210  -0.04410   -0.46313
第一金全球大趨勢基金                                               20.77000   21.01000  -0.24000   -1.14231
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.95190    7.97870  -0.02680   -0.33589
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.62560    5.64450  -0.01890   -0.33484
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.10120    9.07580   0.02540    0.27987
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.10240    9.07690   0.02550    0.28093
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.60810    9.58120   0.02690    0.28076
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.60950    9.58260   0.02690    0.28072
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              7.95020    7.98010  -0.02990   -0.37468
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.52280    9.55860  -0.03580   -0.37453
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.10010    9.13560  -0.03550   -0.38859
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.09890    9.13440  -0.03550   -0.38864
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.50440    7.53590  -0.03150   -0.41800
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.50270    7.53430  -0.03160   -0.41942
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.29820    8.33940  -0.04120   -0.49404
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.29880    8.34000  -0.04120   -0.49400
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.80730   10.84940  -0.04210   -0.38804
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.80820   10.85030  -0.04210   -0.38801
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.60710    9.64750  -0.04040   -0.41876
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.16220   14.23250  -0.07030   -0.49394
第一金亞洲科技基金                                                 16.23000   16.27000  -0.04000   -0.24585
第一金亞洲新興市場基金                                             12.47000   12.44000   0.03000    0.24116
第一金店頭市場基金                                                  7.59000    7.67000  -0.08000   -1.04302
第一金創新趨勢基金                                                 19.41000   19.56000  -0.15000   -0.76687
第一金電子基金                                                     27.83000   28.07000  -0.24000   -0.85501
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.50000   17.76000  -0.26000   -1.46396
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.96000   20.72000   0.24000    1.15830
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             17.90000   18.48000  -0.58000   -3.13853
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.95000    7.02000  -0.07000   -0.99715
統一大中華中小基金(美元)                                            6.34000    6.40000  -0.06000   -0.93750
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.36000    9.47000  -0.11000   -1.16156
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
統一大滿貫基金-A類型                                               28.96000   29.23000  -0.27000   -0.92371
統一大滿貫基金-I類型                                               28.96000   29.23000  -0.27000   -0.92371
統一大龍印基金                                                     12.78000   12.86000  -0.08000   -0.62208
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.81000    7.94000  -0.13000   -1.63728
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.13000    7.25000  -0.12000   -1.65517
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.09000    8.24000  -0.15000   -1.82039
統一中小基金                                                       21.52000   21.74000  -0.22000   -1.01196
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.67630    9.68000  -0.00370   -0.03822
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99750    8.99930  -0.00180   -0.02000
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.70470    8.71460  -0.00990   -0.11360
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.72220   11.72660  -0.00440   -0.03752
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.83570   10.83780  -0.00210   -0.01938
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.46900   10.48090  -0.01190   -0.11354
統一台灣動力基金                                                   14.70000   14.85000  -0.15000   -1.01010
統一全天候基金-A類型                                               97.74000   98.30000  -0.56000   -0.56968
統一全天候基金-I類型                                               97.95000   98.51000  -0.56000   -0.56847
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.81920    7.88200  -0.06280   -0.79675
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.53160    7.59090  -0.05930   -0.78120
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.50550    7.57660  -0.07110   -0.93842
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.21100    8.27700  -0.06600   -0.79739
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.91600    7.97820  -0.06220   -0.77962
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.88190    7.95660  -0.07470   -0.93884
統一全球債券組合基金                                               11.71770   11.74250  -0.02480   -0.21120
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.52000   13.68000  -0.16000   -1.16959
統一全球新科技基金(美元)                                           12.69000   12.84000  -0.15000   -1.16822
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.15000   12.31000  -0.16000   -1.29976
統一亞太基金                                                       22.13000   22.23000  -0.10000   -0.44984
統一亞洲大金磚基金                                                 11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
統一奔騰基金                                                       50.07000   50.40000  -0.33000   -0.65476
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68380   16.68360   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
統一強漢基金(美元)                                                  7.94000    8.01000  -0.07000   -0.87391
統一強漢基金(新台幣)                                               20.85000   21.08000  -0.23000   -1.09108
統一統信基金                                                       25.46000   25.81000  -0.35000   -1.35606
統一黑馬基金                                                       50.69000   51.06000  -0.37000   -0.72464
統一新亞洲科技能源基金                                             14.42000   14.65000  -0.23000   -1.56997
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74650    7.74690  -0.00040   -0.00516
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.00890   10.00940  -0.00050   -0.00500
統一經建基金                                                       40.92000   41.17000  -0.25000   -0.60724
統一龍馬基金                                                       55.69000   56.22000  -0.53000   -0.94273
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.00000   16.12000  -0.12000   -0.74442
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.84000   41.21000  -0.37000   -0.89784
野村中國機會基金                                                   11.38000   11.51000  -0.13000   -1.12945
野村巴西基金                                                        5.80000    5.84000  -0.04000   -0.68493
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
野村台灣高股息基金                                                 22.88000   23.04000  -0.16000   -0.69444
野村台灣運籌基金                                                   31.35000   31.59000  -0.24000   -0.75973
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48550    9.48470   0.00080    0.00843
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.39350    9.39370  -0.00020   -0.00213
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43990    9.44370  -0.00380   -0.04024
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.80420    9.80340   0.00080    0.00816
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.63690    9.63700  -0.00010   -0.00104
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54170    9.54550  -0.00380   -0.03981
野村平衡基金                                                       17.42000   17.48000  -0.06000   -0.34325
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.75000    8.82000  -0.07000   -0.79365
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.73000   12.84000  -0.11000   -0.85670
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
野村全球生技醫療基金                                               15.49000   15.70000  -0.21000   -1.33758
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.97180    9.96400   0.00780    0.07828
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90450    9.89700   0.00750    0.07578
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.86020    9.85580   0.00440    0.04464
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01980   10.01200   0.00780    0.07791
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94180    9.93440   0.00740    0.07449
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89770    9.89330   0.00440    0.04447
野村全球品牌基金                                                   23.88000   23.96000  -0.08000   -0.33389
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.83000   11.92000  -0.09000   -0.75503
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 17.87000   18.02000  -0.15000   -0.83241
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.26000   11.32000  -0.06000   -0.53004
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.36010   10.36020  -0.00010   -0.00097
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.33120   10.33200  -0.00080   -0.00774
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18890   10.19620  -0.00730   -0.07160
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.83010    8.88040  -0.05030   -0.56642
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.60920    8.65840  -0.04920   -0.56823
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.20830    8.26430  -0.05600   -0.67761
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.70610   10.76710  -0.06100   -0.56654
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.19200   10.25020  -0.05820   -0.56779
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.78790    9.85450  -0.06660   -0.67583
野村成長基金                                                       26.43000   26.55000  -0.12000   -0.45198
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.17810    8.17150   0.00660    0.08077
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.17770    8.17140   0.00630    0.07710
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.33530    8.34170  -0.00640   -0.07672
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.91580    8.90880   0.00700    0.07857
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.80080    8.79400   0.00680    0.07733
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.96670    8.97350  -0.00680   -0.07578
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.85000    7.87000  -0.02000   -0.25413
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.35000   11.38000  -0.03000   -0.26362
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.11610    9.11970  -0.00360   -0.03947
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.14910    9.15340  -0.00430   -0.04698
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.24810    9.26150  -0.01340   -0.14468
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85520    9.85920  -0.00400   -0.04057
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.77090    9.77530  -0.00440   -0.04501
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.88030    9.89470  -0.01440   -0.14553
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29100    8.29510  -0.00410   -0.04943
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87570    8.87330   0.00240    0.02705
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.74070    8.73820   0.00250    0.02861
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.91400   12.92040  -0.00640   -0.04953
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.04260   12.03950   0.00310    0.02575
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.76780    9.76510   0.00270    0.02765
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.04420   10.03910   0.00510    0.05080
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00970   10.00640   0.00330    0.03298
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00770   10.01050  -0.00280   -0.02797
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.04250   10.03750   0.00500    0.04981
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00870   10.00550   0.00320    0.03198
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02330   10.02620  -0.00290   -0.02892
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.80890    9.80160   0.00730    0.07448
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.76920    9.76340   0.00580    0.05941
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.76600    9.77800  -0.01200   -0.12272
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.60880    9.65050  -0.04170   -0.43210
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.68460    9.72030  -0.03570   -0.36727
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.30740    9.34240  -0.03500   -0.37464
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.84730    8.88580  -0.03850   -0.43328
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.80460   10.85170  -0.04710   -0.43403
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.61260    9.64460  -0.03200   -0.33179
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.66560   10.69030  -0.02470   -0.23105
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.14890   10.17270  -0.02380   -0.23396
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.93590    9.96940  -0.03350   -0.33603
野村泰國基金                                                       39.73000   39.33000   0.40000    1.01704
野村高科技基金                                                      8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.56320    9.62590  -0.06270   -0.65137
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.54620    9.59180  -0.04560   -0.47541
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         9.94700    9.99470  -0.04770   -0.47725
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.94400    8.98860  -0.04460   -0.49618
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.88310    8.94150  -0.05840   -0.65313
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.76540    8.80760  -0.04220   -0.47913
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.14870   11.20160  -0.05290   -0.47225
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.64740   12.70670  -0.05930   -0.46668
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.11620   10.16660  -0.05040   -0.49574
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.05420   10.12030  -0.06610   -0.65314
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.17300   10.22210  -0.04910   -0.48033
野村貨幣市場基金                                                   16.29120   16.29100   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.58000   14.51000   0.07000    0.48243
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.04410   10.03830   0.00580    0.05778
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.93100    9.92630   0.00470    0.04735
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96020    9.97390  -0.01370   -0.13736
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86960    9.86730   0.00230    0.02331
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80500    9.80510  -0.00010   -0.00102
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.77130    9.77570  -0.00440   -0.04501
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.94940    9.94710   0.00230    0.02312
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.86840    9.86850  -0.00010   -0.00101
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.95260    9.95740  -0.00480   -0.04821
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.56340    9.57720  -0.01380   -0.14409
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.51070    9.52590  -0.01520   -0.15956
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.45370    9.47310  -0.01940   -0.20479
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.69940    9.71340  -0.01400   -0.14413
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.62210    9.63750  -0.01540   -0.15979
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.56500    9.58460  -0.01960   -0.20449
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.81350    9.83420  -0.02070   -0.21049
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.59670    7.61270  -0.01600   -0.21018
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.42660   11.45060  -0.02400   -0.20960
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.21000    7.23000  -0.02000   -0.27663
野村精選貨幣市場基金                                               12.09080   12.09070   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.19000    7.17000   0.02000    0.27894
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
野村積極成長基金                                                   11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.28000   29.38000  -0.10000   -0.34037
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.01980   10.04280  -0.02300   -0.22902
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.26310    8.27720  -0.01410   -0.17035
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.61300    7.62610  -0.01310   -0.17178
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.50670    7.52390  -0.01720   -0.22860
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.46020   11.48010  -0.01990   -0.17334
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.27510   10.29280  -0.01770   -0.17196
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.16440   10.18760  -0.02320   -0.22773
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.49000    9.58000  -0.09000   -0.93946
野村環球基金-人民幣計價                                            14.51000   14.62000  -0.11000   -0.75239
野村環球基金-美元計價                                              11.28000   11.36000  -0.08000   -0.70423
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.78000   15.93000  -0.15000   -0.94162
野村鴻利基金                                                       20.01000   20.06000  -0.05000   -0.24925
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87320   16.87300   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.94000   17.07000  -0.13000   -0.76157
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.92000    9.75000   0.17000    1.74359
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.99000   12.96000   0.03000    0.23148
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.57000   13.61000  -0.04000   -0.29390
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94370    9.95850  -0.01480   -0.14862
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03840   13.05790  -0.01950   -0.14933
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.98110    9.97260   0.00850    0.08523
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.87960    9.88880  -0.00920   -0.09303
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54070    9.54110  -0.00040   -0.00419
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.58140    9.57840   0.00300    0.03132
凱基台商天下基金                                                   11.57000   11.59000  -0.02000   -0.17256
凱基台灣精五門基金                                                 18.02000   18.13000  -0.11000   -0.60673
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.84790   39.57910   0.26880    0.67915
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.55390   39.58830  -0.03440   -0.08689
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.18580   41.09570   0.09010    0.21924
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.00740   10.02520  -0.01780   -0.17755
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.00710   11.05500  -0.04790   -0.43329
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.85000   10.91000  -0.06000   -0.54995
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56080   11.56070   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       24.14000   24.22000  -0.08000   -0.33031
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.29000   19.60000  -0.31000   -1.58163
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.68770   18.95670  -0.26900   -1.41902
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.95000   15.95000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.23460   15.20630   0.02830    0.18611
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             6.98000    7.05000  -0.07000   -0.99291
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.36860   10.43470  -0.06610   -0.63346
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                        9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       10.95890   11.07170  -0.11280   -1.01881
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.23000   11.37000  -0.14000   -1.23131
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.69000   11.76000  -0.07000   -0.59524
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.45050   11.50280  -0.05230   -0.45467
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.60000   15.30000   0.30000    1.96078
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         25.00000   26.03000  -1.03000   -3.95697
富邦NASDAQ-100基金                                                 26.70000   27.36000  -0.66000   -2.41228
富邦上証180基金                                                    25.63000   25.89000  -0.26000   -1.00425
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16500    0.16670  -0.00170   -1.01980
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.09000    5.15000  -0.06000   -1.16505
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.21000    8.08000   0.13000    1.60891
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   29.32000   30.40000  -1.08000   -3.55263
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.66310   10.71890  -0.05580   -0.52058
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.84620    9.90350  -0.05730   -0.57858
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.43190    9.51460  -0.08270   -0.86919
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.20510    9.25330  -0.04820   -0.52090
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.42910    8.47810  -0.04900   -0.57796
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.08180    8.15260  -0.07080   -0.86843
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.67360   20.65160   0.02200    0.10653
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.46270   11.46160   0.00110    0.00960
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.43280   10.46960  -0.03680   -0.35149
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92360   12.92490  -0.00130   -0.01006
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89450    1.89440   0.00010    0.00528
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20400    9.20480  -0.00080   -0.00869
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39710    1.39700   0.00010    0.00716
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.83880   11.83630   0.00250    0.02112
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71880    1.71930  -0.00050   -0.02908
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10700   10.10480   0.00220    0.02177
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48630    1.48680  -0.00050   -0.03363
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.09800   10.09620   0.00180    0.01783
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.04020   10.03620   0.00400    0.03986
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  16.36000   15.86000   0.50000    3.15259
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.63000   18.77000  -1.14000   -6.07352
富邦日本東証基金                                                   19.60000   20.08000  -0.48000   -2.39044
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.02000   42.26000  -0.24000   -0.56791
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.00000   42.30000  -0.30000   -0.70922
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.18000   46.76000  -0.58000   -1.24038
富邦台灣心基金                                                     18.80000   18.93000  -0.13000   -0.68674
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.39000   41.90000  -0.51000   -1.21718
富邦台灣科技指數基金                                               48.06000   48.96000  -0.90000   -1.83824
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.90560   40.66470   0.24090    0.59241
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.02470   41.21760  -0.19290   -0.46800
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28740    0.28870  -0.00130   -0.45029
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.54020    2.53670   0.00350    0.13797
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33940    0.33960  -0.00020   -0.05889
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51550   10.51850  -0.00300   -0.02852
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19260    2.18960   0.00300    0.13701
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32340    0.32350  -0.00010   -0.03091
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01280    9.01540  -0.00260   -0.02884
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.06000   22.73000   0.33000    1.45183
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.49000   14.55000  -0.06000   -0.41237
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.13000   28.99000   0.14000    0.48293
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66260   15.66230   0.00030    0.00192
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.98730   40.02520  -0.03790   -0.09469
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.00660   39.80820   0.19840    0.49839
富邦長紅基金                                                       53.16000   53.52000  -0.36000   -0.67265
富邦科技基金                                                       20.85000   20.95000  -0.10000   -0.47733
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.74980   40.80050  -0.05070   -0.12426
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.69820   40.28820   0.41000    1.01767
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.51310   39.43770   0.07540    0.19119
富邦恒生國企ETF基金                                                19.05000   19.26000  -0.21000   -1.09034
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.91000   14.68000   0.23000    1.56676
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              23.63000   24.41000  -0.78000   -3.19541
富邦高成長基金                                                     20.41000   20.55000  -0.14000   -0.68127
富邦基金A類型                                                      11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
富邦基金I類型                                                      11.55000   11.62000  -0.07000   -0.60241
富邦深証100基金                                                     7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.35000   18.22000   0.13000    0.71350
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.39800    0.40000  -0.00200   -0.50000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.83440   11.87950  -0.04510   -0.37965
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.02240    9.05680  -0.03440   -0.37983
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29010    0.29150  -0.00140   -0.48027
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.34160    8.37340  -0.03180   -0.37977
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.58020    9.53090   0.04930    0.51726
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.10800   10.07450   0.03350    0.33252
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.25110    9.20350   0.04760    0.51719
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.75530    9.72300   0.03230    0.33220
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.31000   17.41000  -0.10000   -0.57438
富邦精準基金                                                       39.81000   39.98000  -0.17000   -0.42521
富邦精銳中小基金                                                    9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.54000   15.72000  -0.18000   -1.14504
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.23000   19.43000  -0.20000   -1.02934
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.19000    8.10000   0.09000    1.11111
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.50000   12.79000  -0.29000   -2.26740
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.47000   18.51000  -0.04000   -0.21610
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.85100    9.84640   0.00460    0.04672
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.62420    9.64010  -0.01590   -0.16494
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.73990    9.77960  -0.03970   -0.40595
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.50420    9.49980   0.00440    0.04632
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.24320    9.25850  -0.01530   -0.16525
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.33940    9.37750  -0.03810   -0.40629
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.67000   27.93000  -0.26000   -0.93090
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.52560    9.51730   0.00830    0.08721
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.47440    9.46730   0.00710    0.07499
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.45660    9.45120   0.00540    0.05714
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.56580    9.55750   0.00830    0.08684
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.51370    9.50660   0.00710    0.07468
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.49550    9.49000   0.00550    0.05796
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24550    8.24810  -0.00260   -0.03152
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.77530    8.77920  -0.00390   -0.04442
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49070    8.49610  -0.00540   -0.06356
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44390    9.44690  -0.00300   -0.03176
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45510    9.45930  -0.00420   -0.04440
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.15860    9.16440  -0.00580   -0.06329
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.24720    9.25300  -0.00580   -0.06268
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.19210    8.17100   0.02110    0.25823
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.24590    9.22340   0.02250    0.24394
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.71440    8.69480   0.01960    0.22542
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.42370   10.39700   0.02670    0.25680
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.20140   10.17650   0.02490    0.24468
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.69930    9.67780   0.02150    0.22216
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.85990    8.84010   0.01980    0.22398
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.55350    9.53220   0.02130    0.22345
富達卓越領航全球組合基金                                           13.66000   13.60000   0.06000    0.44118
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.40920    8.38990   0.01930    0.23004
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.11870    9.09890   0.01980    0.21761
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.78910    8.77190   0.01720    0.19608
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.76570    9.74340   0.02230    0.22887
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.73890    9.71780   0.02110    0.21713
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.42820    9.40970   0.01850    0.19661
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.88200    8.86430   0.01770    0.19968
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.52350    9.50450   0.01900    0.19991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.24000    8.29000  -0.05000   -0.60314
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.79000    8.87000  -0.08000   -0.90192
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.72000    7.80000  -0.08000   -1.02564
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.43000    6.49000  -0.06000   -0.92450
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.33000    7.42000  -0.09000   -1.21294
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.16000    7.26000  -0.10000   -1.37741
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73460    9.72820   0.00640    0.06579
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17960    9.17980  -0.00020   -0.00218
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75390    8.76060  -0.00670   -0.07648
富蘭克林華美中華基金                                               10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.29000   18.43000  -0.14000   -0.75963
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.37000   18.48000  -0.11000   -0.59524
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.27000    9.36000  -0.09000   -0.96154
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.71300    7.71080   0.00220    0.02853
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.79550    8.78270   0.01280    0.14574
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.60100    9.58700   0.01400    0.14603
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12350    9.12080   0.00270    0.02960
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.85090   10.86740  -0.01650   -0.15183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.40710    8.41990  -0.01280   -0.15202
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.72080    8.73400  -0.01320   -0.15113
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.04900   13.06980  -0.02080   -0.15915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.89670    9.91250  -0.01580   -0.15939
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.89180    9.90860  -0.01680   -0.16955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.35840    7.37090  -0.01250   -0.16959
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.72830    8.74310  -0.01480   -0.16928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.43750   10.46740  -0.02990   -0.28565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.25070    7.27150  -0.02080   -0.28605
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.61860    8.64330  -0.02470   -0.28577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.17120   10.18800  -0.01680   -0.16490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.39730    7.40950  -0.01220   -0.16465
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.89780    7.90450  -0.00670   -0.08476
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.91840    8.91800   0.00040    0.00449
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.76010    9.75970   0.00040    0.00410
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.30450   12.31490  -0.01040   -0.08445
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.62000    7.66000  -0.04000   -0.52219
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.82000    7.88000  -0.06000   -0.76142
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.54000    8.57000  -0.03000   -0.35006
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.03000    8.07000  -0.04000   -0.49566
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.97000    8.99000  -0.02000   -0.22247
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.90620   11.98100  -0.07480   -0.62432
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.73000    8.79000  -0.06000   -0.68259
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
富蘭克林華美第一富基金                                             33.54000   33.90000  -0.36000   -1.06195
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31970   10.31950   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.42000    8.44000  -0.02000   -0.23697
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.61000    8.65000  -0.04000   -0.46243
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.32000   13.41000  -0.09000   -0.67114
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.33000   12.44000  -0.11000   -0.88424
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.30000   14.45000  -0.15000   -1.03806
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.30110    6.33540  -0.03430   -0.54140
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.84630    9.85860  -0.01230   -0.12476
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20190    9.20580  -0.00390   -0.04236
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.75660   10.76120  -0.00460   -0.04275
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.52690    6.53790  -0.01100   -0.16825
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.62420    8.63020  -0.00600   -0.06952
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.85100    9.85780  -0.00680   -0.06898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.20220   10.21930  -0.01710   -0.16733
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.93000   60.75000   0.18000    0.29630
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.46000   62.09000   0.37000    0.59591
復華1至5年期高收益債券基金                                         19.98000   20.04000  -0.06000   -0.29940
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73200   11.73120   0.00080    0.00682
復華人生目標基金                                                   35.07880   35.26110  -0.18230   -0.51700
復華大中華中小策略基金                                              7.72000    7.81000  -0.09000   -1.15237
復華中小精選基金                                                   59.91000   60.54000  -0.63000   -1.04063
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.59740   51.54310   0.05430    0.10535
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.89000    7.98000  -0.09000   -1.12782
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.00000    7.10000  -0.10000   -1.40845
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
復華全方位基金                                                     25.64000   25.86000  -0.22000   -0.85073
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.24000   11.36000  -0.12000   -1.05634
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          17.62000   17.83000  -0.21000   -1.17779
復華全球平衡基金-美元                                               8.62000    8.61000   0.01000    0.11614
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.33000   18.34000  -0.01000   -0.05453
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.38000   13.52000  -0.14000   -1.03550
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.84000   13.00000  -0.16000   -1.23077
復華全球原物料基金                                                  7.84000    7.89000  -0.05000   -0.63371
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.33000   11.42000  -0.09000   -0.78809
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47830   11.47850  -0.00020   -0.00174
復華全球債券基金                                                   13.49280   13.46530   0.02750    0.20423
復華全球債券組合基金                                               14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.36000   13.41000  -0.05000   -0.37286
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
復華有利貨幣市場基金                                               13.45530   13.45520   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
復華亞太成長基金                                                   11.80000   11.93000  -0.13000   -1.08969
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.69000    7.80000  -0.11000   -1.41026
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.13000    8.26000  -0.13000   -1.57385
復華東協世紀基金                                                   11.77000   11.67000   0.10000    0.85690
復華南非幣長期收益基金A                                            13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
復華南非幣長期收益基金B                                             7.85000    7.81000   0.04000    0.51216
復華南非幣短期收益基金A                                            13.92000   13.90000   0.02000    0.14388
復華南非幣短期收益基金B                                             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
復華美國新星基金-美元                                              10.80000   10.96000  -0.16000   -1.45985
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.91000   11.09000  -0.18000   -1.62308
復華恒生基金                                                       19.33000   19.52000  -0.19000   -0.97336
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.35000    9.21000   0.14000    1.52009
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.72000   26.52000  -0.80000   -3.01659
復華神盾基金                                                       22.51180   22.65560  -0.14380   -0.63472
復華高成長基金                                                     59.26000   59.73000  -0.47000   -0.78687
復華高益策略組合基金                                               12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
復華貨幣市場基金                                                   14.41710   14.41690   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           17.72000   17.89000  -0.17000   -0.95025
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.74000   48.93000  -0.19000   -0.38831
復華復華基金                                                       18.46000   18.61000  -0.15000   -0.80602
復華華人世紀基金                                                   14.39000   14.58000  -0.19000   -1.30316
復華傳家二號基金                                                   27.90010   28.03380  -0.13370   -0.47692
復華傳家基金                                                       19.45910   19.59190  -0.13280   -0.67783
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.70000   10.74000  -0.04000   -0.37244
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.06000   13.14000  -0.08000   -0.60883
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
復華新興人民幣債券基金A                                            11.78000   11.79000  -0.01000   -0.08482
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.13000   19.11000   0.02000    0.10466
復華新興市場企業債券ETF基金                                        61.11000   61.10000   0.01000    0.01637
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.81000   11.81000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.77000   11.76000   0.01000    0.08503
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.48000    8.49000  -0.01000   -0.11779
復華滬深300 A股基金                                                18.72000   18.87000  -0.15000   -0.79491
復華數位經濟基金                                                   43.24000   43.73000  -0.49000   -1.12051
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.66530    9.66400   0.00130    0.01345
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.44880    9.45050  -0.00170   -0.01799
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.81920    9.81790   0.00130    0.01324
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.56530    9.56710  -0.00180   -0.01881
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.46020    9.46550  -0.00530   -0.05599
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.94890    9.97290  -0.02400   -0.24065
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49150    9.49460  -0.00310   -0.03265
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.98290   10.00470  -0.02180   -0.21790
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49110    9.49420  -0.00310   -0.03265
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98520   10.00700  -0.02180   -0.21785
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93380    9.93380   0.00000    0.00000
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.89280    9.89380  -0.00100   -0.01011
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.89520    9.91440  -0.01920   -0.19366
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88290    9.88730  -0.00440   -0.04450
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.70010   10.83790  -0.13780   -1.27146
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.80450    9.81060  -0.00610   -0.06218
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88290    9.88730  -0.00440   -0.04450
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.69990   10.83780  -0.13790   -1.27240
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.80500    9.81110  -0.00610   -0.06217
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.84190    9.86610  -0.02420   -0.24528
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99540    9.98570   0.00970    0.09714
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.98290    9.97440   0.00850    0.08522
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.97380    9.98370  -0.00990   -0.09916
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05080    9.05050   0.00030    0.00331
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11990    8.11940   0.00050    0.00616
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08540    8.09990  -0.01450   -0.17901
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46310   11.46270   0.00040    0.00349
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.31020   10.30960   0.00060    0.00582
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38510   10.40370  -0.01860   -0.17878
景順主流基金                                                       14.84000   15.09000  -0.25000   -1.65673
景順台灣科技基金                                                   25.57000   26.06000  -0.49000   -1.88028
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
景順全球科技基金                                                   19.34000   19.73000  -0.39000   -1.97669
景順全球康健基金                                                   18.08000   18.27000  -0.19000   -1.03996
景順貨幣市場基金                                                   15.95560   15.95550   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.30000   27.76000  -0.46000   -1.65706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.59000   12.78000  -0.19000   -1.48670
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.75000   11.95000  -0.20000   -1.67364
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.80000    9.91000  -0.11000   -1.10999
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                     9.97000   10.10000  -0.13000   -1.28713
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.12000   10.23000  -0.11000   -1.07527
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.27000   10.41000  -0.14000   -1.34486
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.05000    9.24000  -0.19000   -2.05628
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.19000    9.40000  -0.21000   -2.23404
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.34000    9.52000  -0.18000   -1.89076
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.52000    9.73000  -0.21000   -2.15827
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.55920    8.55340   0.00580    0.06781
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83510    7.82800   0.00710    0.09070
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11420   11.10670   0.00750    0.06753
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.15080   10.14160   0.00920    0.09072
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.96000    7.03000  -0.07000   -0.99573
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.67000    6.70000  -0.03000   -0.44776
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.78000    9.85000  -0.07000   -0.71066
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.35140    9.34990   0.00150    0.01604
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53250    9.54860  -0.01610   -0.16861
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.71010    9.70850   0.00160    0.01648
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90100    9.91770  -0.01670   -0.16839
華南永昌永昌基金                                                   16.91000   17.17000  -0.26000   -1.51427
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.04690   14.06560  -0.01870   -0.13295
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
華南永昌全球精品基金                                               14.05000   14.12000  -0.07000   -0.49575
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.58000    9.68000  -0.10000   -1.03306
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.74000   11.85000  -0.11000   -0.92827
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.64000   11.76000  -0.12000   -1.02041
華南永昌物聯網精選基金                                             10.18000   10.38000  -0.20000   -1.92678
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23080   16.23050   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.02970   22.22930  -0.19960   -0.89791
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95480   11.95470   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.28080   10.27870   0.00210    0.02043
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.12950   10.16430  -0.03480   -0.34237
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83120    9.82920   0.00200    0.02035
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.65570    9.68880  -0.03310   -0.34163
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05180   10.05000   0.00180    0.01791
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84850    9.88250  -0.03400   -0.34404
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70680    9.70520   0.00160    0.01649
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.50060    9.53350  -0.03290   -0.34510
華頓中小型基金                                                     19.24000   19.58000  -0.34000   -1.73647
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.74550   10.85090  -0.10540   -0.97135
華頓台灣基金                                                       21.84000   22.25000  -0.41000   -1.84270
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53600   11.53590   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
華頓全球高收益債券基金A                                            13.06630   13.10500  -0.03870   -0.29531
華頓全球高收益債券基金B                                             7.92150    7.94490  -0.02340   -0.29453
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.76000    4.80000  -0.04000   -0.83333
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.32360    2.34770  -0.02410   -1.02654
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.38410   10.51100  -0.12690   -1.20731
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33700    0.34050  -0.00350   -1.02790
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.00990   11.04610  -0.03620   -0.32772
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.93350    9.96200  -0.02850   -0.28609
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.78170    9.83160  -0.04990   -0.50755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.74620    8.79090  -0.04470   -0.50848
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.99120   10.02380  -0.03260   -0.32523
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.96550    8.99100  -0.02550   -0.28362
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.18000    9.27000  -0.09000   -0.97087
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.90000    7.99000  -0.09000   -1.12641
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50310    2.50440  -0.00130   -0.05191
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02940    2.02810   0.00130    0.06410
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.68330   11.69070  -0.00740   -0.06330
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.32780    9.33370  -0.00590   -0.06321
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36240    0.36260  -0.00020   -0.05516
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29500    0.29470   0.00030    0.10180
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.01000    3.03000  -0.02000   -0.66007
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.46000   13.58000  -0.12000   -0.88365
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.44000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.72000   21.89000  -0.17000   -0.77661
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.13000   11.31000  -0.18000   -1.59151
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.41000    7.41000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       23.94000   24.06000  -0.12000   -0.49875
匯豐成功基金                                                       38.43000   38.62000  -0.19000   -0.49197
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57900    2.57650   0.00250    0.09703
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31230    2.30970   0.00260    0.11257
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.46040   11.45760   0.00280    0.02444
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.72350    7.72060   0.00290    0.03756
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37480    0.37440   0.00040    0.10684
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32820    0.32770   0.00050    0.15258
匯豐金磚動力基金                                                   12.90000   13.00000  -0.10000   -0.76923
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99100   14.99090   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.77000    4.87000  -0.10000   -2.05339
匯豐新鑽動力基金                                                    9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.31090    5.28680   0.02410    0.45585
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.00090    8.97690   0.02400    0.26735
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.71000   47.07000  -0.36000   -0.76482
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.71000   47.07000  -0.36000   -0.76482
匯豐龍騰電子基金                                                   31.60000   31.84000  -0.24000   -0.75377
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.94460   11.95940  -0.01480   -0.12375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.36000   16.52000  -0.16000   -0.96852
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.26000    8.33000  -0.07000   -0.84034
新光中國成長基金(美元)                                              8.27000    8.34000  -0.07000   -0.83933
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.23000    8.31000  -0.08000   -0.96270
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48400   10.48100   0.00300    0.02862
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56780    9.56340   0.00440    0.04601
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.86420    9.87660  -0.01240   -0.12555
新光台灣富貴基金                                                   20.62000   20.81000  -0.19000   -0.91302
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.34000   10.41000  -0.07000   -0.67243
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.00920    9.99320   0.01600    0.16011
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77700    9.77820  -0.00120   -0.01227
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.56830    9.55300   0.01530    0.16016
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.33330    9.33450  -0.00120   -0.01286
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.26000    8.32000  -0.06000   -0.72115
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.50000    9.56000  -0.06000   -0.62762
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46480   15.46460   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
新光亞洲精選基金-美金                                              20.16000   20.19000  -0.03000   -0.14859
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.42000   20.48000  -0.06000   -0.29297
新光兩岸優勢基金                                                    9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
新光店頭基金                                                       20.85000   21.10000  -0.25000   -1.18483
新光南非幣保本基金                                                 12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
新光特選內需收益ETF基金                                            19.57000   19.68000  -0.11000   -0.55894
新光創新科技基金                                                   12.34000   12.38000  -0.04000   -0.32310
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79810    9.80120  -0.00310   -0.03163
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.99970   10.00260  -0.00290   -0.02899
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.60970    9.62180  -0.01210   -0.12576
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14360    9.14660  -0.00300   -0.03280
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33710    9.33980  -0.00270   -0.02891
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96820    8.97970  -0.01150   -0.12807
新光澳幣八年期保本基金                                             10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.93970    9.95710  -0.01740   -0.17475
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.31070    9.32720  -0.01650   -0.17690
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.24750    9.27280  -0.02530   -0.27284
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.76760    9.79430  -0.02670   -0.27261
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.75280    9.77170  -0.01890   -0.19342
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.22970    9.24760  -0.01790   -0.19356
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.20700    9.22480  -0.01780   -0.19296
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.72460    9.74340  -0.01880   -0.19295
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.22000    6.31000  -0.09000   -1.42631
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.00000    9.01000  -0.01000   -0.11099
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.83280    9.83090   0.00190    0.01933
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16840    9.16640   0.00200    0.02182
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69980    9.69800   0.00180    0.01856
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.13000    9.12830   0.00170    0.01862
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.20790    9.20730   0.00060    0.00652
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.83730    9.83690   0.00040    0.00407
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.73760   13.75010  -0.01250   -0.09091
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.26430    8.27190  -0.00760   -0.09188
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.93640   39.96510  -0.02870   -0.07181
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.10870   36.90580   0.20290    0.54978
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.09220   39.79580   0.29640    0.74480
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.43190   38.15800   0.27390    0.71780
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.35670   41.02050   0.33620    0.81959
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                41.05690   40.98990   0.06700    0.16345
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.92120   39.65980   0.26140    0.65911
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.97510    9.98140  -0.00630   -0.06312
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.96700   39.96920  -0.00220   -0.00550
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30620   11.30560   0.00060    0.00531
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.02250   10.03750  -0.01500   -0.14944
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.34030   10.47910  -0.13880   -1.32454
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.71140    7.81300  -0.10160   -1.30040
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       7.97000    8.09000  -0.12000   -1.48331
群益大印度基金-人民幣                                              13.03060   12.78570   0.24490    1.91542
群益大印度基金-美元                                                12.22750   11.99470   0.23280    1.94086
群益大印度基金-新臺幣                                              11.58000   11.38000   0.20000    1.75747
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.54350   10.60930  -0.06580   -0.62021
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.14490   10.20560  -0.06070   -0.59477
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.61630    9.67630  -0.06000   -0.62007
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.44310    8.49370  -0.05060   -0.59574
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  7.94000    8.00000  -0.06000   -0.75000
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.46110    8.51390  -0.05280   -0.62016
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.45880    7.50340  -0.04460   -0.59440
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 7.88000    7.94000  -0.06000   -0.75567
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.03100    8.08110  -0.05010   -0.61997
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.31660    7.36050  -0.04390   -0.59643
群益中小型股基金                                                   37.07000   37.36000  -0.29000   -0.77623
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.33450    9.37250  -0.03800   -0.40544
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.64660    8.67970  -0.03310   -0.38135
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.10240    8.14840  -0.04600   -0.56453
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.11430    8.14740  -0.03310   -0.40626
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.51560    7.54440  -0.02880   -0.38174
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.04350    7.08350  -0.04000   -0.56469
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.97000    9.97070  -0.00070   -0.00702
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.96700   10.96780  -0.00080   -0.00729
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57800   10.57810  -0.00010   -0.00095
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76610    9.77860  -0.01250   -0.12783
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.05940    7.13450  -0.07510   -1.05263
群益中國新機會基金N-美元                                            6.46760    6.53480  -0.06720   -1.02834
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          6.91000    6.99000  -0.08000   -1.14449
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.26060    6.32720  -0.06660   -1.05260
群益中國新機會基金-美元                                             6.91540    6.98720  -0.07180   -1.02759
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.59000    6.67000  -0.08000   -1.19940
群益平衡王基金                                                     18.06860   18.21310  -0.14450   -0.79338
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.06000    8.11000  -0.05000   -0.61652
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.80000    5.83000  -0.03000   -0.51458
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.70830   10.74900  -0.04070   -0.37864
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.19820   10.23450  -0.03630   -0.35468
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.44420    9.48010  -0.03590   -0.37869
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.99350    9.02550  -0.03200   -0.35455
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.52000    8.56000  -0.04000   -0.46729
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.58570    9.59240  -0.00670   -0.06985
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.36060    9.36830  -0.00770   -0.08219
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.78640    8.79260  -0.00620   -0.07051
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.70580    8.71300  -0.00720   -0.08264
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.64120    9.64800  -0.00680   -0.07048
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.65420    9.66220  -0.00800   -0.08280
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.94120    8.94750  -0.00630   -0.07041
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.31460    9.32230  -0.00770   -0.08260
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09830   10.10400  -0.00570   -0.05641
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18050    7.18460  -0.00410   -0.05707
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      9.96720    9.99500  -0.02780   -0.27814
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.82390    9.85250  -0.02860   -0.29028
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.93550    9.97600  -0.04050   -0.40597
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.62320    9.65000  -0.02680   -0.27772
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.53270    9.56050  -0.02780   -0.29078
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.64120    9.68050  -0.03930   -0.40597
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     9.96730    9.99500  -0.02770   -0.27714
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.82390    9.85250  -0.02860   -0.29028
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.93560    9.97620  -0.04060   -0.40697
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.62320    9.65000  -0.02680   -0.27772
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.53260    9.56040  -0.02780   -0.29078
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.64120    9.68050  -0.03930   -0.40597
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          8.85190    8.94530  -0.09340   -1.04412
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.29000   10.42000  -0.13000   -1.24760
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.48400   14.63680  -0.15280   -1.04394
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.27000   14.45000  -0.18000   -1.24567
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.80330   10.57930   0.22400    2.11734
群益印度中小基金N-美元                                              9.04860    8.85880   0.18980    2.14250
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.54000    8.38000   0.16000    1.90931
群益印度中小基金-人民幣                                            14.62520   14.32200   0.30320    2.11702
群益印度中小基金-美元                                              12.94200   12.67050   0.27150    2.14277
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.95000   14.66000   0.29000    1.97817
群益多利策略組合基金                                               11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
群益多重資產組合基金                                               14.40000   14.44000  -0.04000   -0.27701
群益安家基金                                                       22.73740   22.89730  -0.15990   -0.69834
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10890   16.10860   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               19.65000   20.08000  -0.43000   -2.14143
群益亞太中小基金                                                   10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.99000   14.99000   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.68930    9.67870   0.01060    0.10952
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.33670    7.32870   0.00800    0.10916
群益店頭市場基金                                                   78.42000   79.67000  -1.25000   -1.56897
群益東方盛世基金                                                    7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.53830   12.40620   0.13210    1.06479
群益東協成長基金-美元                                              10.98070   10.86240   0.11830    1.08908
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.85000   10.75000   0.10000    0.93023
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.49530   10.54600  -0.05070   -0.48075
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  9.90750    9.95660  -0.04910   -0.49314
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.38000    9.43850  -0.05850   -0.61980
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                8.97400    9.01740  -0.04340   -0.48129
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.47420    8.51620  -0.04200   -0.49318
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.02130    8.07130  -0.05000   -0.61948
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.69920    9.75960  -0.06040   -0.61888
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.78210    8.82450  -0.04240   -0.48048
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.62490    8.66770  -0.04280   -0.49379
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               8.96090    9.01680  -0.05590   -0.61995
群益長安基金                                                       23.18000   23.44000  -0.26000   -1.10922
群益美國新創亮點基金N-美元                                          8.89620    9.01080  -0.11460   -1.27181
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.45770   13.63120  -0.17350   -1.27282
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        12.98000   13.17000  -0.19000   -1.44267
群益真善美基金                                                     15.29070   15.33520  -0.04450   -0.29018
群益馬拉松基金                                                    102.50000  103.63000  -1.13000   -1.09042
群益馬拉松基金I類型                                               102.77000  103.91000  -1.14000   -1.09710
群益深証中小板基金                                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                   28.03000   28.53000  -0.50000   -1.75254
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.22730    8.32470  -0.09740   -1.17001
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.55480    7.64240  -0.08760   -1.14624
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            7.86000    7.97000  -0.11000   -1.38018
群益華夏盛世基金-人民幣                                             8.95950    9.06550  -0.10600   -1.16927
群益華夏盛世基金-美元                                               8.33030    8.42680  -0.09650   -1.14516
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            13.72000   13.91000  -0.19000   -1.36592
群益奧斯卡基金                                                     24.00000   24.29000  -0.29000   -1.19391
群益新興金鑽基金-美元                                              10.69320   10.64960   0.04360    0.40941
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
群益葛萊美基金                                                     20.66000   20.99000  -0.33000   -1.57218
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.14000   19.38000  -0.24000   -1.23839
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.93000    8.84000   0.09000    1.01810
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.00000   11.24000  -0.24000   -2.13523
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.94090    9.95330  -0.01240   -0.12458
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.89810    9.90800  -0.00990   -0.09992
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.90010    9.92830  -0.02820   -0.28404
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.94080    9.95320  -0.01240   -0.12458
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.89810    9.90800  -0.00990   -0.09992
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.90010    9.92830  -0.02820   -0.28404
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.94090    9.95330  -0.01240   -0.12458
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.89810    9.90800  -0.00990   -0.09992
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.94080    9.95320  -0.01240   -0.12458
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.89810    9.90800  -0.00990   -0.09992
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.41550   11.45140  -0.03590   -0.31350
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.67080   10.70370  -0.03290   -0.30737
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.62060   10.65250  -0.03190   -0.29946
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.07410    8.09950  -0.02540   -0.31360
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.44220    8.46820  -0.02600   -0.30703
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.75000    7.79000  -0.04000   -0.51348
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.06520    8.08950  -0.02430   -0.30039
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.57060    9.60030  -0.02970   -0.30937
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.33920    9.36800  -0.02880   -0.30743
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
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德信大發基金                                                       25.32000   25.54000  -0.22000   -0.86139
德信中國精選成長基金                                                9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
德信台灣主流中小基金                                               16.54000   16.65000  -0.11000   -0.66066
德信新興股票組合基金                                               10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94980   11.94960   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.78870   10.79640  -0.00770   -0.07132
德信數位時代基金                                                   25.86000   26.14000  -0.28000   -1.07116
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01940   10.01650   0.00290    0.02895
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.94250    9.94200   0.00050    0.00503
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67890   11.67870   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.29000   13.50000  -0.21000   -1.55556
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.22000   16.29000  -0.07000   -0.42971
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.38300   10.35690   0.02610    0.25201
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.15060   15.11220   0.03840    0.25410
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.05600    8.06480  -0.00880   -0.10912
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.87730   10.86920   0.00810    0.07452
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.40790   11.39940   0.00850    0.07457
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.17690   13.19140  -0.01450   -0.10992
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摩根大歐洲基金                                                     15.51000   15.38000   0.13000    0.84525
摩根中小基金                                                       19.38000   19.70000  -0.32000   -1.62437
摩根中國A股基金                                                    11.45000   11.65000  -0.20000   -1.71674
摩根中國A股基金(美元)                                               9.00000    9.14000  -0.14000   -1.53173
摩根中國亮點基金                                                   11.08000   11.24000  -0.16000   -1.42349
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.26090   10.31910  -0.05820   -0.56400
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.39690   11.45190  -0.05500   -0.48027
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.71970    8.75850  -0.03880   -0.44300
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.67490   11.74120  -0.06630   -0.56468
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.48790   13.55290  -0.06500   -0.47960
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.99000   17.24000  -0.25000   -1.45012
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.99000   17.24000  -0.25000   -1.45012
摩根台灣增長基金                                                   44.37000   44.86000  -0.49000   -1.09229
摩根平衡基金                                                       25.98000   26.14000  -0.16000   -0.61209
摩根全球α基金                                                     16.77000   16.91000  -0.14000   -0.82791
摩根全球平衡基金                                                   14.61850   14.58770   0.03080    0.21114
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.16710    9.18750  -0.02040   -0.22204
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.16620   10.18690  -0.02070   -0.20320
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.58960    9.60830  -0.01870   -0.19462
摩根多元入息成長基金-累積型                                        10.93750   10.96190  -0.02440   -0.22259
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.66230    9.68110  -0.01880   -0.19419
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.17280   10.14390   0.02890    0.28490
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.14350   13.10620   0.03730    0.28460
摩根亞洲基金                                                       52.43000   52.31000   0.12000    0.22940
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24570    8.24460   0.00110    0.01334
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.65210    9.64480   0.00730    0.07569
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53830    8.53210   0.00620    0.07267
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.17070   12.16920   0.00150    0.01233
摩根東方內需機會基金                                               16.61000   16.57000   0.04000    0.24140
摩根東方科技基金                                                   28.20000   28.33000  -0.13000   -0.45888
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.00000   10.95000   0.05000    0.45662
摩根金龍收成基金                                                   18.26000   18.45000  -0.19000   -1.02981
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09670   15.09650   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
摩根新金磚五國基金                                                 10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
摩根新絲路基金                                                      8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
摩根新興35基金                                                     12.13000   12.09000   0.04000    0.33085
摩根新興日本基金                                                   21.64000   21.66000  -0.02000   -0.09234
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.02860    7.02780   0.00080    0.01138
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.24820    9.24510   0.00310    0.03353
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.01840    9.01420   0.00420    0.04659
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.37610   10.37620  -0.00010   -0.00096
摩根新興科技基金                                                   45.57000   46.42000  -0.85000   -1.83111
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14570    8.15050  -0.00480   -0.05889
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.44650   10.45270  -0.00620   -0.05931
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.22150    8.19240   0.02910    0.35521
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.93870    8.89390   0.04480    0.50372
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.40880    8.36620   0.04260    0.50919
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.56040    9.52660   0.03380    0.35480
摩根龍揚基金                                                       27.25000   27.54000  -0.29000   -1.05301
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.09970    9.10790  -0.00820   -0.09003
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.07940   11.08930  -0.00990   -0.08928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                               9.99650    9.99820  -0.00170   -0.01700
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.99560    9.99840  -0.00280   -0.02800
聯邦中國龍基金                                                     21.96000   22.30000  -0.34000   -1.52466
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76550   11.77310  -0.00760   -0.06455
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.96780   10.97550  -0.00770   -0.07016
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.94670    9.96540  -0.01870   -0.18765
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.02030   10.07710  -0.05680   -0.56365
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39500    9.44860  -0.05360   -0.56728
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51440    8.57330  -0.05890   -0.68702
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.55170    9.61070  -0.05900   -0.61390
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.60010    9.67720  -0.07710   -0.79672
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.11560    9.14220  -0.02660   -0.29096
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.24830    9.29240  -0.04410   -0.47458
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.80240    8.85010  -0.04770   -0.53898
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  8.92960    8.99470  -0.06510   -0.72376
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.71340   10.73650  -0.02310   -0.21515
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.47440   10.49650  -0.02210   -0.21055
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.68880    9.72550  -0.03670   -0.37736
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.06090   10.10790  -0.04700   -0.46498
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.82120    9.86660  -0.04540   -0.46014
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.08730    9.14460  -0.05730   -0.62660
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.85990   21.13700  -0.27710   -1.31097
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.57520    8.61580  -0.04060   -0.47123
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.84760    8.90590  -0.05830   -0.65462
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.55510    8.59560  -0.04050   -0.47117
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.82600    8.89080  -0.06480   -0.72884
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18200   13.18180   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.18000   11.40000  -0.22000   -1.92982
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.82510   15.85980  -0.03470   -0.21879
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.48050   11.51030  -0.02980   -0.25890
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.03630   11.08170  -0.04540   -0.40968
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.55600   10.60830  -0.05230   -0.49301
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77500   11.77200   0.00300    0.02548
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97700   10.98770  -0.01070   -0.09738
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.33370   10.37400  -0.04030   -0.38847
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.44380    8.48020  -0.03640   -0.42924
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.37000   31.80000  -0.43000   -1.35220
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.26000   14.42000  -0.16000   -1.10957
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.31000   14.47000  -0.16000   -1.10574
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.45000    9.58000  -0.13000   -1.35699
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.48000   12.49000  -0.01000   -0.08006
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.46000    7.48000  -0.02000   -0.26738
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.32000   11.34000  -0.02000   -0.17637
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.42000    8.43000  -0.01000   -0.11862
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.14000   13.11000   0.03000    0.22883
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.53000   13.50000   0.03000    0.22222
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.48000   13.45000   0.03000    0.22305
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          18.95000   19.05000  -0.10000   -0.52493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.15000   17.25000  -0.10000   -0.57971
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.01000   14.08000  -0.07000   -0.49716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.73000   14.81000  -0.08000   -0.54018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            13.83000   13.90000  -0.07000   -0.50360
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.16000    9.22000  -0.06000   -0.65076
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            13.95000   14.03000  -0.08000   -0.57021
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.36000   12.42000  -0.06000   -0.48309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.37000   12.44000  -0.07000   -0.56270
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.40000    8.46000  -0.06000   -0.70922
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            12.93000   13.01000  -0.08000   -0.61491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.21000   18.22000  -0.01000   -0.05488
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.02000   17.03000  -0.01000   -0.05872
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.90000   12.91000  -0.01000   -0.07746
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.74000   13.75000  -0.01000   -0.07273
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.80000    7.81000  -0.01000   -0.12804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.67000   12.67000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.71000   13.74000  -0.03000   -0.21834
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.69000   13.72000  -0.03000   -0.21866
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
聯博貨幣市場基金                                                   15.01010   15.01000   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25240   10.25280  -0.00040   -0.00390
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.27320   13.26230   0.01090    0.08219
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24710    7.24740  -0.00030   -0.00414
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.72000   13.71000   0.01000    0.07294
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.77000   13.76000   0.01000    0.07267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.38000   19.41000  -0.03000   -0.15456
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.12000   10.22000  -0.10000   -0.97847
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.57000   10.68000  -0.11000   -1.02996
瀚亞巴西基金                                                        5.13000    5.15000  -0.02000   -0.38835
瀚亞外銷基金                                                       37.11000   37.35000  -0.24000   -0.64257
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                    9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.15000    9.18000  -0.03000   -0.32680
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.37700   10.43390  -0.05690   -0.54534
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.03580   10.07510  -0.03930   -0.39007
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.84490   11.89990  -0.05500   -0.46219
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.88350    9.92210  -0.03860   -0.38903
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.08970    7.12850  -0.03880   -0.54429
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.63280    7.66180  -0.02900   -0.37850
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.73730    7.77320  -0.03590   -0.46184
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.78980    6.81630  -0.02650   -0.38877
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.40230    8.44130  -0.03900   -0.46201
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.72160    8.76940  -0.04780   -0.54508
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.92420    8.95910  -0.03490   -0.38955
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.75810    8.79870  -0.04060   -0.46143
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.63000   10.65000  -0.02000   -0.18779
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.09910   10.00880   0.09030    0.90221
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.92930    9.84010   0.08920    0.90649
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.81500    9.71160   0.10340    1.06471
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.85810    9.76990   0.08820    0.90277
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.13000   13.87000   0.26000    1.87455
瀚亞印度基金-美元                                                  13.30000   13.04000   0.26000    1.99387
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.48000   28.95000   0.53000    1.83074
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.31000   10.22000   0.09000    0.88063
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.91000   10.87000   0.04000    0.36799
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.77000    9.71000   0.06000    0.61792
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.75000   13.70000   0.05000    0.36496
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.28000    8.24000   0.04000    0.48544
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.30000    8.27000   0.03000    0.36276
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.46320   11.47200  -0.00880   -0.07671
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.15120   13.16810  -0.01690   -0.12834
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.45860   10.45080   0.00780    0.07464
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.24210   10.24810  -0.00600   -0.05855
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.47310   11.46630   0.00680    0.05930
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.66520    8.67190  -0.00670   -0.07726
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.40450    9.41600  -0.01150   -0.12213
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.57340    8.56700   0.00640    0.07471
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.38340    8.38830  -0.00490   -0.05841
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.77890    8.77330   0.00560    0.06383
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.63780   13.72760  -0.08980   -0.65416
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.14430   10.20810  -0.06380   -0.62499
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                          9.94930    9.99620  -0.04690   -0.46918
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.75890   11.83630  -0.07740   -0.65392
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.38000   18.30000   0.08000    0.43716
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58280   13.58260   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 23.38000   23.86000  -0.48000   -2.01174
瀚亞高科技基金                                                     52.92000   52.89000   0.03000    0.05672
瀚亞理財通基金                                                     24.99000   25.06000  -0.07000   -0.27933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.64000    9.52000   0.12000    1.26050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.00000    8.89000   0.11000    1.23735
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.71000    8.59000   0.12000    1.39697
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.88000    8.77000   0.11000    1.25428
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.95000    8.84000   0.11000    1.24434
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.75000    8.63000   0.12000    1.39050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.89000    8.78000   0.11000    1.25285
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.37000    9.27000   0.10000    1.07875
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.56000    9.47000   0.09000    0.95037
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.85000   0.08000    0.90395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.63000    8.53000   0.10000    1.17233
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.80000    8.72000   0.08000    0.91743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.71000    9.62000   0.09000    0.93555
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.74000    8.65000   0.09000    1.04046
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.88000    8.80000   0.08000    0.90909
瀚亞菁華基金                                                       19.88000   19.90000  -0.02000   -0.10050
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.05940   13.00880   0.05060    0.38897
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.99200    8.95720   0.03480    0.38851
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.07090   10.10360  -0.03270   -0.32365
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.57760   10.61980  -0.04220   -0.39737
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.89430    9.91100  -0.01670   -0.16850
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.34150    9.37450  -0.03300   -0.35202
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.66190    9.67970  -0.01780   -0.18389
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.84030    7.86570  -0.02540   -0.32292
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.77520    7.80630  -0.03110   -0.39840
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.34620    8.36020  -0.01400   -0.16746
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.77310    7.80060  -0.02750   -0.35254
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.46900    7.48280  -0.01380   -0.18442
瀚亞電通網基金                                                     13.30000   13.35000  -0.05000   -0.37453
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.29600   13.31200  -0.01600   -0.12019
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.14790   10.16760  -0.01970   -0.19375
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.46030    9.46390  -0.00360   -0.03804
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.06060   11.07390  -0.01330   -0.12010
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
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