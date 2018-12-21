[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/20 107/12/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66410 10.66350 0.00060 0.00563 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88180 9.88790 -0.00610 -0.06169 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88480 9.89090 -0.00610 -0.06167 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80480 9.80820 -0.00340 -0.03466 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80490 9.80830 -0.00340 -0.03466 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.52000 20.75000 -0.23000 -1.10843 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 20.80000 21.13000 -0.33000 -1.56176 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16750 9.16980 -0.00230 -0.02508 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50900 9.51050 -0.00150 -0.01577 中國信託台灣活力基金 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498 中國信託台灣優勢基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.60000 8.68000 -0.08000 -0.92166 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.58000 7.67000 -0.09000 -1.17340 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.14000 8.23000 -0.09000 -1.09356 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77970 9.80550 -0.02580 -0.26312 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.99980 9.02350 -0.02370 -0.26265 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15430 10.16430 -0.01000 -0.09838 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31250 9.32180 -0.00930 -0.09977 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.75540 9.84650 -0.09110 -0.92520 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.40960 8.48810 -0.07850 -0.92482 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.59890 10.62200 -0.02310 -0.21747 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.42780 9.44840 -0.02060 -0.21803 中國信託智能運動基金-台幣 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 中國信託智能運動基金-美元 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.25000 8.33000 -0.08000 -0.96038 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00290 11.00280 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43410 9.44010 -0.00600 -0.06356 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93330 8.93900 -0.00570 -0.06377 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61170 9.60970 0.00200 0.02081 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.09640 9.09450 0.00190 0.02089 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.21000 53.68000 -0.47000 -0.87556 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.30620 40.01300 0.29320 0.73276 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.30070 38.01480 0.28590 0.75208 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.90000 17.11000 -0.21000 -1.22735 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52850 11.52740 0.00110 0.00954 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57860 10.61610 -0.03750 -0.35324 元大上證50基金 26.33000 26.74000 -0.41000 -1.53328 元大大中華TMT基金-人民幣 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 元大大中華TMT基金-新台幣 8.66000 8.76000 -0.10000 -1.14155 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 元大大中華價值指數基金-美元 11.80700 11.79600 0.01100 0.09325 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.92500 15.94000 -0.01500 -0.09410 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.44800 9.48600 -0.03800 -0.40059 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.04500 9.11400 -0.06900 -0.75708 元大中國平衡基金-人民幣 2.76000 2.78000 -0.02000 -0.71942 元大中國平衡基金-新台幣 12.28000 12.41000 -0.13000 -1.04754 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.28150 46.30640 -0.02490 -0.05377 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55600 10.54680 0.00920 0.08723 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70660 9.69810 0.00850 0.08765 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66610 9.69280 -0.02670 -0.27546 元大巴西指數基金 6.06300 6.12000 -0.05700 -0.93137 元大巴菲特基金 23.70000 23.78000 -0.08000 -0.33642 元大日經225基金 25.70000 26.44000 -0.74000 -2.79879 元大台商收成基金 19.59000 19.75000 -0.16000 -0.81013 元大台灣50單日反向1倍基金 13.36000 13.21000 0.15000 1.13550 元大台灣50單日正向2倍基金 31.20000 31.91000 -0.71000 -2.22501 元大台灣中型100基金 28.33000 28.61000 -0.28000 -0.97868 元大台灣加權股價指數基金 22.77600 23.03600 -0.26000 -1.12867 元大台灣卓越50基金 75.10000 76.02000 -0.92000 -1.21021 元大台灣金融基金 16.45000 16.56000 -0.11000 -0.66425 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.58000 27.82000 -0.24000 -0.86269 元大台灣高股息基金 24.13000 24.18000 -0.05000 -0.20678 元大台灣電子科技基金 30.69000 31.16000 -0.47000 -1.50834 元大全球ETF成長組合基金 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 元大全球ETF穩健組合基金 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.44000 12.65000 -0.21000 -1.66008 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.66000 8.81000 -0.15000 -1.70261 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.28000 12.44000 -0.16000 -1.28617 元大全球不動產證券化基金-美元 11.47900 11.65600 -0.17700 -1.51853 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.35000 -0.04000 -0.62992 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.87000 7.92000 -0.05000 -0.63131 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.18000 -0.05000 -0.80906 元大全球股票入息基金-美元配息 8.31400 8.36800 -0.05400 -0.64532 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337 元大全球新興市場精選組合基金 12.47000 12.43000 0.04000 0.32180 元大全球農業商機基金 15.49000 15.63000 -0.14000 -0.89571 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 元大印尼指數基金 9.23700 9.16700 0.07000 0.76361 元大印度指數基金 9.63300 9.62500 0.00800 0.08312 元大印度基金 12.16000 12.18000 -0.02000 -0.16420 元大多多基金 15.26000 15.42000 -0.16000 -1.03761 元大多福基金 46.95000 47.31000 -0.36000 -0.76094 元大亞太成長基金 8.48000 8.49000 -0.01000 -0.11779 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.64470 8.67650 -0.03180 -0.36651 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.03730 7.06330 -0.02600 -0.36810 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.69500 8.74200 -0.04700 -0.53763 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.21000 9.28000 -0.07000 -0.75431 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.40100 9.35300 0.04800 0.51320 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.00270 9.99980 0.00290 0.02900 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00430 10.00480 -0.00050 -0.00500 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00430 10.00480 -0.00050 -0.00500 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.98210 10.00110 -0.01900 -0.18998 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.98210 10.00110 -0.01900 -0.18998 元大卓越基金 40.02000 40.17000 -0.15000 -0.37341 元大店頭基金 7.20000 7.31000 -0.11000 -1.50479 元大泛歐成長基金 8.13000 8.08000 0.05000 0.61881 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33550 10.33490 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.66770 9.65770 0.01000 0.10354 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92260 31.96260 -0.04000 -0.12515 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.43100 38.04910 0.38190 1.00370 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.71040 18.93390 -0.22350 -1.18042 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.40100 18.96400 0.43700 2.30437 元大美國政府7至10年期債券基金 39.70670 39.63670 0.07000 0.17660 元大高科技基金 16.75000 16.87000 -0.12000 -0.71132 元大得利貨幣市場基金 16.27880 16.27860 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99960 11.99940 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.65000 10.90000 -0.25000 -2.29358 元大華夏中小基金 6.11000 6.20000 -0.09000 -1.45161 元大新中國基金-人民幣 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561 元大新中國基金-美元 7.58500 7.67100 -0.08600 -1.12111 元大新中國基金-新台幣 7.55000 7.65000 -0.10000 -1.30719 元大新主流基金 21.01000 21.24000 -0.23000 -1.08286 元大新東協平衡基金-美元 9.00500 8.96800 0.03700 0.41258 元大新東協平衡基金-新台幣 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21480 10.23060 -0.01580 -0.15444 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.41370 9.44510 -0.03140 -0.33245 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.29970 10.35310 -0.05340 -0.51579 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.78320 8.82880 -0.04560 -0.51649 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.80200 9.79410 0.00790 0.08066 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28710 9.27960 0.00750 0.08082 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.94370 9.95400 -0.01030 -0.10348 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42680 9.43660 -0.00980 -0.10385 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.48360 9.47860 0.00500 0.05275 元大新興亞洲基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.04840 9.09430 -0.04590 -0.50471 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.70460 8.74870 -0.04410 -0.50407 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.29050 9.35490 -0.06440 -0.68841 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.94130 9.00330 -0.06200 -0.68864 元大萬泰貨幣市場基金 15.12380 15.12360 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.73000 32.98000 -0.25000 -0.75804 元大實質多重資產基金-人民幣 8.71000 8.91000 -0.20000 -2.24467 元大實質多重資產基金-美元 7.98400 8.18200 -0.19800 -2.41995 元大實質多重資產基金-新台幣 8.41000 8.64000 -0.23000 -2.66204 元大滬深300單日反向1倍基金 16.62000 16.33000 0.29000 1.77587 元大滬深300單日正向2倍基金 11.11000 11.52000 -0.41000 -3.55903 元大摩臺基金 34.76000 35.19000 -0.43000 -1.22194 元大標普500基金 23.32000 23.72000 -0.40000 -1.68634 元大標普500單日反向1倍基金 14.64000 14.45000 0.19000 1.31488 元大標普500單日正向2倍基金 26.30000 27.02000 -0.72000 -2.66469 元大標智滬深300基金 14.55000 14.66000 -0.11000 -0.75034 元大歐洲50基金 21.97000 21.89000 0.08000 0.36546 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.36390 9.46210 -0.09820 -1.03782 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22630 10.22590 0.00040 0.00391 元大績效基金 43.83000 44.31000 -0.48000 -1.08328 元大韓國KOSPI200基金 19.73000 20.41000 -0.68000 -3.33170 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.69000 13.76000 -0.07000 -0.50872 日盛上選基金 28.23000 28.38000 -0.15000 -0.52854 日盛小而美基金 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394 日盛中國內需動力基金 8.22000 8.32000 -0.10000 -1.20192 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62220 11.63670 -0.01450 -0.12461 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.56000 9.57190 -0.01190 -0.12432 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.68750 11.69900 -0.01150 -0.09830 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60790 9.61730 -0.00940 -0.09774 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55170 10.57450 -0.02280 -0.21561 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.65850 8.67720 -0.01870 -0.21551 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.82000 8.93000 -0.11000 -1.23180 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.38000 8.48000 -0.10000 -1.17925 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.65000 8.77000 -0.12000 -1.36830 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241 日盛日盛基金 11.64000 11.70000 -0.06000 -0.51282 日盛目標收益組合基金(美元) 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 日盛目標收益組合基金(新台幣) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 日盛全球抗暖化基金 9.50000 9.60000 -0.10000 -1.04167 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.86090 9.90270 -0.04180 -0.42211 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.08210 9.12060 -0.03850 -0.42212 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.65180 9.70330 -0.05150 -0.53075 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.89060 8.93800 -0.04740 -0.53032 日盛全球智能車基金(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38720 2.38930 -0.00210 -0.08789 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62300 1.62450 -0.00150 -0.09234 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36230 0.36250 -0.00020 -0.05517 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24700 0.24720 -0.00020 -0.08091 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.98240 12.00340 -0.02100 -0.17495 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.03970 8.05380 -0.01410 -0.17507 日盛亞洲機會基金 6.13000 6.15000 -0.02000 -0.32520 日盛首選基金 14.77000 14.86000 -0.09000 -0.60565 日盛高科技基金 15.70000 15.79000 -0.09000 -0.56998 日盛貨幣市場基金 14.79190 14.79170 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.22000 34.42000 -0.20000 -0.58106 日盛精選五虎基金 32.35000 32.48000 -0.13000 -0.40025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50590 13.50570 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.95000 27.19000 -0.24000 -0.88268 台新MSCI中國基金 18.01000 18.21000 -0.20000 -1.09830 台新大眾貨幣市場基金 14.18300 14.18280 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49750 10.48310 0.01440 0.13736 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52590 10.53030 -0.00440 -0.04178 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09590 10.11880 -0.02290 -0.22631 台新中國通基金 37.87000 38.02000 -0.15000 -0.39453 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.41530 0.42200 -0.00670 -1.58768 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 12.77600 13.00500 -0.22900 -1.76086 台新中國精選中小基金-美元 0.26740 0.27080 -0.00340 -1.25554 台新中國精選中小基金-新台幣 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369 台新主流基金 21.04000 21.11000 -0.07000 -0.33160 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.59000 19.80000 -0.21000 -1.06061 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63960 0.64530 -0.00570 -0.88331 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.32000 14.48000 -0.16000 -1.10497 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46680 0.47100 -0.00420 -0.89172 台新台灣中小基金 29.60000 29.73000 -0.13000 -0.43727 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65700 9.69830 -0.04130 -0.42585 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.93550 8.96860 -0.03310 -0.36907 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.08900 10.12640 -0.03740 -0.36933 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.48580 9.50550 -0.01970 -0.20725 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.37640 10.39790 -0.02150 -0.20677 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 台新印度基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 台新亞美短期債券基金 10.96310 10.96640 -0.00330 -0.03009 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.31850 8.33830 -0.01980 -0.23746 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27540 0.27560 -0.00020 -0.07257 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79430 11.82240 -0.02810 -0.23768 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38520 0.38540 -0.00020 -0.05189 台新真吉利貨幣市場基金 11.10490 11.10470 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 27.94120 28.14550 -0.20430 -0.72587 台新智慧生活基金-美元 8.83600 8.96180 -0.12580 -1.40374 台新智慧生活基金-新台幣 9.08000 9.22000 -0.14000 -1.51844 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07950 8.07620 0.00330 0.04086 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.25190 8.26390 -0.01200 -0.14521 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.86020 8.85660 0.00360 0.04065 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.05890 9.07200 -0.01310 -0.14440 台新新興市場債券基金(A類型) 10.57410 10.60860 -0.03450 -0.32521 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33820 0.33870 -0.00050 -0.14762 台新新興市場債券基金(B類型) 7.74200 7.76720 -0.02520 -0.32444 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26080 0.26120 -0.00040 -0.15314 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.10000 -0.02000 -0.39216 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.65000 20.69000 -0.04000 -0.19333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.67000 18.63000 0.04000 0.21471 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58410 12.58400 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.20320 11.20220 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94440 9.96020 -0.01580 -0.15863 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11690 9.11350 0.00340 0.03731 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.47110 10.46710 0.00400 0.03821 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67570 7.68360 -0.00790 -0.10282 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87700 8.88620 -0.00920 -0.10353 永豐中小基金 46.61000 46.97000 -0.36000 -0.76645 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72640 1.72500 0.00140 0.08116 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32080 2.31900 0.00180 0.07762 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.82820 7.83500 -0.00680 -0.08679 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.21080 10.21970 -0.00890 -0.08709 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.03000 4.05000 -0.02000 -0.49383 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586 永豐主流品牌基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895 永豐永豐基金 31.29000 31.70000 -0.41000 -1.29338 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.07740 9.08060 -0.00320 -0.03524 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.26130 9.26450 -0.00320 -0.03454 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.96510 8.97710 -0.01200 -0.13367 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.14710 9.15930 -0.01220 -0.13320 永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 永豐南非幣2021保本基金 13.40170 13.39070 0.01100 0.08215 永豐高科技基金 21.14000 21.42000 -0.28000 -1.30719 永豐貨幣市場基金 13.90180 13.90160 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09780 2.09520 0.00260 0.12409 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51160 2.50850 0.00310 0.12358 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65370 7.65700 -0.00330 -0.04310 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40920 10.41360 -0.00440 -0.04225 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.85060 6.85650 -0.00590 -0.08605 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67970 10.68890 -0.00920 -0.08607 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.84000 8.88000 -0.04000 -0.45045 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.99000 16.09000 -0.10000 -0.62150 永豐臺灣加權ETF基金 48.01000 48.57000 -0.56000 -1.15298 永豐領航科技基金 34.58000 34.92000 -0.34000 -0.97365 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.19000 11.01000 0.18000 1.63488 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.60000 0.17000 1.60377 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 永豐趨勢平衡基金 37.84000 38.12000 -0.28000 -0.73452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.70020 11.69910 0.00110 0.00940 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51560 9.51680 -0.00120 -0.01261 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.86140 9.86260 -0.00120 -0.01217 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51580 9.51740 -0.00160 -0.01681 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.74960 9.75130 -0.00170 -0.01743 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54670 9.54750 -0.00080 -0.00838 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.01770 10.01850 -0.00080 -0.00799 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50150 9.50340 -0.00190 -0.01999 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81750 9.81940 -0.00190 -0.01935 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 兆豐國際中小基金 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.27000 12.43000 -0.16000 -1.28721 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.13000 16.37000 -0.24000 -1.46610 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.06000 16.27000 -0.21000 -1.29072 兆豐國際生命科學基金 14.30000 14.48000 -0.18000 -1.24309 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.66790 9.73960 -0.07170 -0.73617 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.89880 9.95980 -0.06100 -0.61246 兆豐國際全球基金 27.93000 28.19000 -0.26000 -0.92231 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34340 10.34270 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13700 10.12640 0.01060 0.10468 兆豐國際國民基金 20.01000 20.11000 -0.10000 -0.49727 兆豐國際第一基金 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87340 9.89150 -0.01810 -0.18299 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.72160 7.73580 -0.01420 -0.18356 兆豐國際萬全基金 18.75000 18.85000 -0.10000 -0.53050 兆豐國際電子基金 22.77000 22.95000 -0.18000 -0.78431 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.41000 19.62000 -0.21000 -1.07034 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.75000 17.58000 0.17000 0.96701 兆豐國際豐台灣基金 30.82000 30.96000 -0.14000 -0.45220 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52060 12.52040 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.91970 9.91840 0.00130 0.01311 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83690 9.83640 0.00050 0.00508 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89700 9.89690 0.00010 0.00101 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.92120 9.92000 0.00120 0.01210 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84400 9.84350 0.00050 0.00508 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89600 9.89590 0.00010 0.00101 合庫台灣基金 9.63000 9.82000 -0.19000 -1.93483 合庫全球高收益債券基金A類型 10.77770 10.83020 -0.05250 -0.48476 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.65690 11.69860 -0.04170 -0.35645 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.42130 10.45930 -0.03800 -0.36331 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.15980 11.20020 -0.04040 -0.36071 合庫全球高收益債券基金B類型 7.73810 7.77580 -0.03770 -0.48484 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.01340 9.04510 -0.03170 -0.35047 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.62110 8.65250 -0.03140 -0.36290 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.48450 8.51530 -0.03080 -0.36170 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.83900 8.87120 -0.03220 -0.36297 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.88000 8.94000 -0.06000 -0.67114 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 合庫全球新興市場基金 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 合庫貨幣市場基金 10.14450 10.14440 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28860 9.28730 0.00130 0.01400 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52160 9.52100 0.00060 0.00630 合庫新興多重收益基金A類型 9.79480 9.80380 -0.00900 -0.09180 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.21170 11.20920 0.00250 0.02230 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.70410 13.70170 0.00240 0.01752 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43190 8.43100 0.00090 0.01067 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11290 9.11230 0.00060 0.00658 合庫新興多重收益基金B類型 7.57400 7.58090 -0.00690 -0.09102 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40450 8.40280 0.00170 0.02023 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96770 9.96520 0.00250 0.02509 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 安本標準兩岸價值基金 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08470 11.08370 0.00100 0.00902 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97060 9.96550 0.00510 0.05118 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81660 9.82970 -0.01310 -0.13327 安聯中國東協基金 14.32000 14.37000 -0.05000 -0.34795 安聯中國策略基金-美元 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 安聯中國策略基金-新臺幣 11.98000 12.14000 -0.16000 -1.31796 安聯中華新思路基金-人民幣 11.87000 11.98000 -0.11000 -0.91820 安聯中華新思路基金-美元 11.02000 11.12000 -0.10000 -0.89928 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.33000 10.45000 -0.12000 -1.14833 安聯台灣大壩基金 24.78000 25.02000 -0.24000 -0.95923 安聯台灣科技基金 40.24000 40.58000 -0.34000 -0.83785 安聯台灣貨幣市場基金 12.51010 12.50990 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.92000 27.23000 -0.31000 -1.13845 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01530 10.01410 0.00120 0.01198 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82970 14.83310 -0.00340 -0.02292 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40220 9.40440 -0.00220 -0.02339 安聯四季成長組合基金-美元 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.55000 10.68000 -0.13000 -1.21723 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21580 12.22240 -0.00660 -0.05400 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99210 9.99880 -0.00670 -0.06701 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01010 12.01870 -0.00860 -0.07156 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19790 9.20240 -0.00450 -0.04890 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06110 9.06710 -0.00600 -0.06617 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70720 8.71350 -0.00630 -0.07230 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.52854 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.38000 10.43000 -0.05000 -0.47939 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.75990 11.78910 -0.02920 -0.24769 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.66870 10.69640 -0.02770 -0.25897 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32790 10.35550 -0.02760 -0.26653 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.49110 8.51370 -0.02260 -0.26545 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.29930 8.32080 -0.02150 -0.25839 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.00860 8.03000 -0.02140 -0.26650 安聯全球人口趨勢基金 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.34000 8.51000 -0.17000 -1.99765 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.37000 32.07000 -0.70000 -2.18273 安聯全球油礦金趨勢基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.94060 11.94340 -0.00280 -0.02344 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27350 10.27590 -0.00240 -0.02336 安聯全球新興市場基金 15.93000 15.95000 -0.02000 -0.12539 安聯全球農金趨勢基金 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.70922 安聯全球綠能趨勢基金 7.61000 7.68000 -0.07000 -0.91146 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.13000 -0.08000 -0.87623 安聯亞洲動態策略基金 19.85000 19.96000 -0.11000 -0.55110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.18410 10.18160 0.00250 0.02455 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.88400 9.88160 0.00240 0.02429 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.60100 82.58140 0.01960 0.02373 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21990 12.21830 0.00160 0.01310 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.87360 63.85850 0.01510 0.02365 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36430 9.36310 0.00120 0.01282 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.60090 2.59920 0.00170 0.06540 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46160 10.46510 -0.00350 -0.03344 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20540 2.20390 0.00150 0.06806 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65020 8.65390 -0.00370 -0.04276 宏利台灣動力基金 27.12000 27.33000 -0.21000 -0.76839 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48450 9.49810 -0.01360 -0.14319 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.29240 9.32270 -0.03030 -0.32501 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.35530 7.36590 -0.01060 -0.14391 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.32170 7.34200 -0.02030 -0.27649 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707 宏利全球債券組合基金 12.77440 12.79210 -0.01770 -0.13837 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80330 2.80010 0.00320 0.11428 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71680 11.71010 0.00670 0.05722 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.60080 8.59590 0.00490 0.05700 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43410 2.43130 0.00280 0.11516 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.87880 10.88710 -0.00830 -0.07624 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.14420 3.12040 0.02380 0.76272 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50560 0.50180 0.00380 0.75727 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.58000 14.47000 0.11000 0.76019 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.48110 11.53910 -0.05800 -0.50264 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.15120 10.20320 -0.05200 -0.50964 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79830 9.85600 -0.05770 -0.58543 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.50230 8.54560 -0.04330 -0.50669 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.11320 8.15490 -0.04170 -0.51135 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00090 8.04790 -0.04700 -0.58400 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 7.96610 8.00650 -0.04040 -0.50459 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73380 2.73540 -0.00160 -0.05849 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39580 0.39600 -0.00020 -0.05051 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.97900 11.99270 -0.01370 -0.11424 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89870 0.89920 -0.00050 -0.05560 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.12920 7.13750 -0.00830 -0.11629 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98210 1.98300 -0.00090 -0.04539 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28500 0.28520 -0.00020 -0.07013 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.71240 8.72240 -0.01000 -0.11465 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31620 0.31630 -0.00010 -0.03162 宏利萬利貨幣市場基金 13.65720 13.65700 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.29000 2.30000 -0.01000 -0.43478 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847 宏利臺灣股息收益基金 23.08000 23.16000 -0.08000 -0.34542 宏利澳幣保本基金 12.30620 12.30330 0.00290 0.02357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.95250 9.93970 0.01280 0.12878 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.18350 9.18820 -0.00470 -0.05115 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.63170 8.65210 -0.02040 -0.23578 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.48510 10.50980 -0.02470 -0.23502 貝萊德亞美利加收益基金 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 貝萊德新台幣基金 12.94510 12.94500 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.11000 23.32000 -0.21000 -0.90051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32520 11.32560 -0.00040 -0.00353 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93020 9.93990 -0.00970 -0.09759 保德信大中華基金-人民幣 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 保德信大中華基金-美元 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 保德信大中華基金-新台幣 25.06000 25.28000 -0.22000 -0.87025 保德信中小型股基金 39.77000 40.14000 -0.37000 -0.92177 保德信中國中小基金-人民幣 7.59000 7.73000 -0.14000 -1.81113 保德信中國中小基金-美元 7.30000 7.42000 -0.12000 -1.61725 保德信中國中小基金-新臺幣 7.04000 7.17000 -0.13000 -1.81311 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.71760 8.79320 -0.07560 -0.85976 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.78540 8.86520 -0.07980 -0.90015 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.84500 8.92020 -0.07520 -0.84303 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.64610 9.70380 -0.05770 -0.59461 保德信中國品牌基金-人民幣 7.82000 7.94000 -0.12000 -1.51134 保德信中國品牌基金-美元 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.46000 8.59000 -0.13000 -1.51339 保德信台商全方位基金 30.75000 31.03000 -0.28000 -0.90235 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.70000 24.84000 -0.14000 -0.56361 保德信全球消費商機基金 16.61000 16.80000 -0.19000 -1.13095 保德信全球基礎建設基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 保德信全球資源基金 6.81000 6.83000 -0.02000 -0.29283 保德信全球醫療生化基金-美元 9.21000 9.36000 -0.15000 -1.60256 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.50000 31.07000 -0.57000 -1.83457 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.38540 10.32780 0.05760 0.55772 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.38540 10.32780 0.05760 0.55772 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34940 10.31110 0.03830 0.37144 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.34940 10.31110 0.03830 0.37144 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.23730 9.29320 -0.05590 -0.60152 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.14100 10.16890 -0.02790 -0.27437 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.76160 8.83180 -0.07020 -0.79485 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.60480 9.64900 -0.04420 -0.45808 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.84810 7.95450 -0.10640 -1.33761 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61210 10.62280 -0.01070 -0.10073 保德信亞太基金 19.18000 19.15000 0.03000 0.15666 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31560 8.34810 -0.03250 -0.38931 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20380 11.20030 0.00350 0.03125 保德信店頭市場基金 28.53000 28.83000 -0.30000 -1.04058 保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 保德信金平衡基金 27.83000 27.98000 -0.15000 -0.53610 保德信金滿意基金 38.30000 38.65000 -0.35000 -0.90556 保德信科技島基金 23.51000 23.72000 -0.21000 -0.88533 保德信高成長基金 83.78000 84.38000 -0.60000 -0.71107 保德信第一基金 22.62000 22.79000 -0.17000 -0.74594 保德信貨幣市場基金 15.79210 15.79190 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.83150 9.89640 -0.06490 -0.65579 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.98660 10.07120 -0.08460 -0.84002 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.16920 10.21940 -0.05020 -0.49122 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.67190 9.73760 -0.06570 -0.67470 保德信新世紀基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.75560 7.80320 -0.04760 -0.61001 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.70680 10.71900 -0.01220 -0.11382 保德信新興趨勢組合基金 9.99000 10.16000 -0.17000 -1.67323 保德信瑞騰基金 15.56570 15.56490 0.00080 0.00514 保德信歐洲組合基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69110 9.69340 -0.00230 -0.02373 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99820 10.00060 -0.00240 -0.02400 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62770 9.63450 -0.00680 -0.07058 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78740 9.79370 -0.00630 -0.06433 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73370 9.72950 0.00420 0.04317 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88790 9.88360 0.00430 0.04351 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58330 9.58240 0.00090 0.00939 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70670 9.70620 0.00050 0.00515 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98050 9.98770 -0.00720 -0.07209 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03480 10.03290 0.00190 0.01894 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03310 10.03110 0.00200 0.01994 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90350 9.90470 -0.00120 -0.01212 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.90830 9.90940 -0.00110 -0.01110 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90560 9.90510 0.00050 0.00505 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09220 10.09170 0.00050 0.00495 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76730 9.76970 -0.00240 -0.02457 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86240 9.86480 -0.00240 -0.02433 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56320 9.55600 0.00720 0.07535 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37540 9.37020 0.00520 0.05550 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99390 9.98630 0.00760 0.07610 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98990 9.98240 0.00750 0.07513 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08300 10.07680 0.00620 0.06153 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.16020 10.15380 0.00640 0.06303 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.94410 9.93970 0.00440 0.04427 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94460 9.94020 0.00440 0.04426 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93700 1.93600 0.00100 0.05165 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69030 2.68900 0.00130 0.04835 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28990 0.28980 0.00010 0.03451 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43660 0.43650 0.00010 0.02291 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28410 8.28660 -0.00250 -0.03017 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70870 11.71870 -0.01000 -0.08533 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.43950 9.43030 0.00920 0.09756 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.71040 11.69850 0.01190 0.10172 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.49630 8.48880 0.00750 0.08835 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.58540 10.57600 0.00940 0.08888 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13290 10.12700 0.00590 0.05826 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02830 10.02710 0.00120 0.01197 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11350 10.11210 0.00140 0.01384 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75690 10.75480 0.00210 0.01953 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01280 10.01660 -0.00380 -0.03794 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71000 9.71310 -0.00310 -0.03192 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09240 10.09590 -0.00350 -0.03467 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68940 9.69770 -0.00830 -0.08559 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92760 9.93470 -0.00710 -0.07147 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.06290 10.07520 -0.01230 -0.12208 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87340 5.89210 -0.01870 -0.31737 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.32190 10.35470 -0.03280 -0.31676 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65670 11.65660 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173 施羅德樂活中小基金-I類型 3773.66000 3815.01000 -41.35000 -1.08388 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.82370 9.85970 -0.03600 -0.36512 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81750 10.84100 -0.02350 -0.21677 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.06320 10.08530 -0.02210 -0.21913 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63690 8.66860 -0.03170 -0.36569 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01850 9.03810 -0.01960 -0.21686 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.85380 8.87330 -0.01950 -0.21976 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90550 9.94180 -0.03630 -0.36513 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.41750 10.44010 -0.02260 -0.21647 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.36490 10.38770 -0.02280 -0.21949 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.26000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66890 13.66880 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.10890 13.15010 -0.04120 -0.31331 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57960 11.60290 -0.02330 -0.20081 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.13530 12.16010 -0.02480 -0.20395 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.36920 8.39540 -0.02620 -0.31208 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.46490 6.48520 -0.02030 -0.31302 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.35240 8.36920 -0.01680 -0.20074 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.12380 8.13970 -0.01590 -0.19534 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.26590 10.28690 -0.02100 -0.20414 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 7.99280 8.00920 -0.01640 -0.20476 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.75140 11.77500 -0.02360 -0.20042 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.35660 11.39230 -0.03570 -0.31337 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74950 11.77250 -0.02300 -0.19537 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.04690 11.06950 -0.02260 -0.20416 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.56810 8.59500 -0.02690 -0.31297 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.33370 9.35240 -0.01870 -0.19995 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.28470 9.30300 -0.01830 -0.19671 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.12930 9.14790 -0.01860 -0.20333 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.01180 9.03030 -0.01850 -0.20487 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.74220 9.77250 -0.03030 -0.31005 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.66510 9.68490 -0.01980 -0.20444 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.51980 9.53960 -0.01980 -0.20756 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.60340 9.62350 -0.02010 -0.20886 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.31660 9.34560 -0.02900 -0.31031 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.12640 9.14500 -0.01860 -0.20339 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.90610 9.92460 -0.01850 -0.18641 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.09620 9.11510 -0.01890 -0.20735 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.17930 9.19860 -0.01930 -0.20981 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.72390 9.75420 -0.03030 -0.31064 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.66520 9.68500 -0.01980 -0.20444 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.51990 9.53970 -0.01980 -0.20755 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.60350 9.62370 -0.02020 -0.20990 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.31640 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國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67920 1.68200 -0.00280 -0.16647 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05650 10.07090 -0.01440 -0.14299 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33170 0.33160 0.00010 0.03016 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.68250 3.71480 -0.03230 -0.86949 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.42000 16.63000 -0.21000 -1.26278 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52870 0.53430 -0.00560 -1.04810 國泰中港台基金人民幣級別 2.66350 2.69160 -0.02810 -1.04399 國泰中港台基金台幣級別 11.89000 12.06000 -0.17000 -1.40962 國泰中港台基金美元級別 0.38710 0.39190 -0.00480 -1.22480 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.08000 25.86000 -0.78000 -3.01624 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.62000 13.18000 0.44000 3.33839 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.13000 31.19000 -2.06000 -6.60468 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.14750 10.17400 -0.02650 -0.26047 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.86870 9.89440 -0.02570 -0.25974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.89280 9.91860 -0.02580 -0.26012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32900 0.32930 -0.00030 -0.09110 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31980 0.32000 -0.00020 -0.06250 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32050 0.32070 -0.00020 -0.06236 國泰台灣貨幣市場基金 12.42700 12.42680 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.26310 2.28120 -0.01810 -0.79344 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32800 0.33120 -0.00320 -0.96618 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46370 0.46350 0.00020 0.04315 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42150 0.42120 0.00030 0.07123 國泰全球資源基金台幣級別 4.86000 4.89000 -0.03000 -0.61350 國泰全球資源基金美元級別 0.15540 0.15610 -0.00070 -0.44843 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38600 0.38710 -0.00110 -0.28416 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34660 0.34760 -0.00100 -0.28769 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41050 0.41170 -0.00120 -0.29147 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49090 0.48730 0.00360 0.73876 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.53000 19.71000 -0.18000 -0.91324 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.03000 21.12000 -0.09000 -0.42614 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35780 2.35410 0.00370 0.15717 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.54290 10.56250 -0.01960 -0.18556 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.32460 9.34200 -0.01740 -0.18626 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34260 0.34270 -0.00010 -0.02918 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30300 0.30310 -0.00010 -0.03299 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48120 0.47640 0.00480 1.00756 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36850 0.36850 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.64000 16.77000 -0.13000 -0.77519 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53990 0.54330 -0.00340 -0.62581 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 16.54000 16.67000 -0.13000 -0.77984 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.75950 0.75640 0.00310 0.40984 國泰科技生化基金 28.72000 29.02000 -0.30000 -1.03377 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.09000 25.51000 -0.42000 -1.64641 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.43000 14.25000 0.18000 1.26316 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.07110 39.67900 0.39210 0.98818 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.11170 19.35820 -0.24650 -1.27336 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.72500 19.27930 0.44570 2.31181 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.97490 38.80360 0.17130 0.44145 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.61450 40.62250 -0.00800 -0.01969 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.21100 42.42820 -0.21720 -0.51192 國泰紐幣2021保本基金 12.31560 12.31320 0.00240 0.01949 國泰紐幣八年期保本基金 12.61810 12.61470 0.00340 0.02695 國泰紐幣保本基金 12.53770 12.53660 0.00110 0.00877 國泰國泰基金台幣I級別 19.70000 19.94000 -0.24000 -1.20361 國泰國泰基金台幣級別 19.70000 19.94000 -0.24000 -1.20361 國泰富時中國A50基金 16.83000 17.07000 -0.24000 -1.40598 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.54700 41.28390 0.26310 0.63729 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33060 0.33080 -0.00020 -0.06046 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47430 0.46970 0.00460 0.97935 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.30950 10.32990 -0.02040 -0.19748 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.25520 7.26950 -0.01430 -0.19671 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35010 0.35020 -0.00010 -0.02856 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23550 0.23550 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.13660 2.14620 -0.00960 -0.44730 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.49700 9.57420 -0.07720 -0.80633 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30730 0.30920 -0.00190 -0.61449 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.37380 41.32560 0.04820 0.11663 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.08000 17.13000 -0.05000 -0.29189 國泰新興市場基金台幣級別 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045 國泰新興市場基金美元級別 0.35870 0.35960 -0.00090 -0.25028 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25020 2.24800 0.00220 0.09786 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44760 1.44620 0.00140 0.09681 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33640 -0.00030 -0.08918 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33290 0.33260 0.00030 0.09020 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21840 0.21860 -0.00020 -0.09149 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25660 10.26880 -0.01220 -0.11881 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.47460 6.48220 -0.00760 -0.11724 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.13000 14.97000 0.16000 1.06880 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.78000 29.44000 -0.66000 -2.24185 國泰價值卓越基金 12.74000 12.90000 -0.16000 -1.24031 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31310 0.31110 0.00200 0.64288 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.87930 38.91650 -0.03720 -0.09559 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.67000 17.84000 -0.17000 -0.95291 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.00000 18.05000 -0.05000 -0.27701 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.55000 16.81000 -0.26000 -1.54670 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94020 11.94600 -0.00580 -0.04855 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39340 0.39330 0.00010 0.02543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07880 10.07240 0.00640 0.06354 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99610 9.99870 -0.00260 -0.02600 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95250 9.97350 -0.02100 -0.21056 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07850 10.07200 0.00650 0.06454 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99580 9.99840 -0.00260 -0.02600 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95250 9.97350 -0.02100 -0.21056 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28990 11.28900 0.00090 0.00797 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86890 9.88370 -0.01480 -0.14974 第一金大中華基金 22.87000 22.99000 -0.12000 -0.52197 第一金小型精選基金 29.00000 29.27000 -0.27000 -0.92245 第一金中國世紀基金-人民幣 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 第一金中國世紀基金-美元 7.01330 7.08760 -0.07430 -1.04831 第一金中國世紀基金-美元-N 7.01370 7.08800 -0.07430 -1.04825 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.24000 8.34000 -0.10000 -1.19904 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.24000 8.34000 -0.10000 -1.19904 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59220 9.57740 0.01480 0.15453 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.18890 8.19900 -0.01010 -0.12319 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.82340 10.80680 0.01660 0.15361 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36570 9.37720 -0.01150 -0.12264 第一金中概平衡基金 22.73000 22.90000 -0.17000 -0.74236 第一金台灣貨幣市場基金 15.27480 15.27460 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.10700 178.10500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.28490 12.34600 -0.06110 -0.49490 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.28560 12.34670 -0.06110 -0.49487 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.62540 8.70990 -0.08450 -0.97016 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.62540 8.70990 -0.08450 -0.97016 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.77000 8.88000 -0.11000 -1.23874 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.77000 8.88000 -0.11000 -1.23874 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.74800 11.84180 -0.09380 -0.79211 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.76280 11.85670 -0.09390 -0.79196 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.10000 11.21000 -0.11000 -0.98127 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.25240 9.28570 -0.03330 -0.35862 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.25390 9.28730 -0.03340 -0.35963 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.90030 8.94170 -0.04140 -0.46300 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.92340 8.96500 -0.04160 -0.46403 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.83570 9.87080 -0.03510 -0.35559 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.47800 9.52210 -0.04410 -0.46313 第一金全球大趨勢基金 20.77000 21.01000 -0.24000 -1.14231 第一金全球不動產證券化基金A 7.95190 7.97870 -0.02680 -0.33589 第一金全球不動產證券化基金B 5.62560 5.64450 -0.01890 -0.33484 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.10120 9.07580 0.02540 0.27987 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.10240 9.07690 0.02550 0.28093 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.60810 9.58120 0.02690 0.28076 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.60950 9.58260 0.02690 0.28072 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.95020 7.98010 -0.02990 -0.37468 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.52280 9.55860 -0.03580 -0.37453 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.10010 9.13560 -0.03550 -0.38859 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.09890 9.13440 -0.03550 -0.38864 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.50440 7.53590 -0.03150 -0.41800 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.50270 7.53430 -0.03160 -0.41942 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.29820 8.33940 -0.04120 -0.49404 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.29880 8.34000 -0.04120 -0.49400 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.80730 10.84940 -0.04210 -0.38804 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.80820 10.85030 -0.04210 -0.38801 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.60710 9.64750 -0.04040 -0.41876 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.16220 14.23250 -0.07030 -0.49394 第一金亞洲科技基金 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585 第一金亞洲新興市場基金 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116 第一金店頭市場基金 7.59000 7.67000 -0.08000 -1.04302 第一金創新趨勢基金 19.41000 19.56000 -0.15000 -0.76687 第一金電子基金 27.83000 28.07000 -0.24000 -0.85501 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.50000 17.76000 -0.26000 -1.46396 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.96000 20.72000 0.24000 1.15830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 17.90000 18.48000 -0.58000 -3.13853 統一大中華中小基金(人民幣) 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715 統一大中華中小基金(美元) 6.34000 6.40000 -0.06000 -0.93750 統一大中華中小基金(新台幣) 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 統一大滿貫基金-A類型 28.96000 29.23000 -0.27000 -0.92371 統一大滿貫基金-I類型 28.96000 29.23000 -0.27000 -0.92371 統一大龍印基金 12.78000 12.86000 -0.08000 -0.62208 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.81000 7.94000 -0.13000 -1.63728 統一大龍騰中國基金(美元) 7.13000 7.25000 -0.12000 -1.65517 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.09000 8.24000 -0.15000 -1.82039 統一中小基金 21.52000 21.74000 -0.22000 -1.01196 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.67630 9.68000 -0.00370 -0.03822 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99750 8.99930 -0.00180 -0.02000 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.70470 8.71460 -0.00990 -0.11360 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.72220 11.72660 -0.00440 -0.03752 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.83570 10.83780 -0.00210 -0.01938 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46900 10.48090 -0.01190 -0.11354 統一台灣動力基金 14.70000 14.85000 -0.15000 -1.01010 統一全天候基金-A類型 97.74000 98.30000 -0.56000 -0.56968 統一全天候基金-I類型 97.95000 98.51000 -0.56000 -0.56847 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.81920 7.88200 -0.06280 -0.79675 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.53160 7.59090 -0.05930 -0.78120 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.50550 7.57660 -0.07110 -0.93842 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.21100 8.27700 -0.06600 -0.79739 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.91600 7.97820 -0.06220 -0.77962 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.88190 7.95660 -0.07470 -0.93884 統一全球債券組合基金 11.71770 11.74250 -0.02480 -0.21120 統一全球新科技基金(人民幣) 13.52000 13.68000 -0.16000 -1.16959 統一全球新科技基金(美元) 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822 統一全球新科技基金(新台幣) 12.15000 12.31000 -0.16000 -1.29976 統一亞太基金 22.13000 22.23000 -0.10000 -0.44984 統一亞洲大金磚基金 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 統一奔騰基金 50.07000 50.40000 -0.33000 -0.65476 統一強棒貨幣市場基金 16.68380 16.68360 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 統一強漢基金(美元) 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391 統一強漢基金(新台幣) 20.85000 21.08000 -0.23000 -1.09108 統一統信基金 25.46000 25.81000 -0.35000 -1.35606 統一黑馬基金 50.69000 51.06000 -0.37000 -0.72464 統一新亞洲科技能源基金 14.42000 14.65000 -0.23000 -1.56997 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74650 7.74690 -0.00040 -0.00516 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00890 10.00940 -0.00050 -0.00500 統一經建基金 40.92000 41.17000 -0.25000 -0.60724 統一龍馬基金 55.69000 56.22000 -0.53000 -0.94273 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.84000 41.21000 -0.37000 -0.89784 野村中國機會基金 11.38000 11.51000 -0.13000 -1.12945 野村巴西基金 5.80000 5.84000 -0.04000 -0.68493 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 野村台灣高股息基金 22.88000 23.04000 -0.16000 -0.69444 野村台灣運籌基金 31.35000 31.59000 -0.24000 -0.75973 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48550 9.48470 0.00080 0.00843 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.39350 9.39370 -0.00020 -0.00213 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43990 9.44370 -0.00380 -0.04024 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80420 9.80340 0.00080 0.00816 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.63690 9.63700 -0.00010 -0.00104 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54170 9.54550 -0.00380 -0.03981 野村平衡基金 17.42000 17.48000 -0.06000 -0.34325 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.75000 8.82000 -0.07000 -0.79365 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 野村全球生技醫療基金 15.49000 15.70000 -0.21000 -1.33758 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.97180 9.96400 0.00780 0.07828 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90450 9.89700 0.00750 0.07578 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.86020 9.85580 0.00440 0.04464 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01980 10.01200 0.00780 0.07791 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94180 9.93440 0.00740 0.07449 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89770 9.89330 0.00440 0.04447 野村全球品牌基金 23.88000 23.96000 -0.08000 -0.33389 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.83000 11.92000 -0.09000 -0.75503 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.87000 18.02000 -0.15000 -0.83241 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.26000 11.32000 -0.06000 -0.53004 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.36010 10.36020 -0.00010 -0.00097 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33120 10.33200 -0.00080 -0.00774 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18890 10.19620 -0.00730 -0.07160 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.83010 8.88040 -0.05030 -0.56642 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.60920 8.65840 -0.04920 -0.56823 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.20830 8.26430 -0.05600 -0.67761 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.70610 10.76710 -0.06100 -0.56654 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.19200 10.25020 -0.05820 -0.56779 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.78790 9.85450 -0.06660 -0.67583 野村成長基金 26.43000 26.55000 -0.12000 -0.45198 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.17810 8.17150 0.00660 0.08077 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.17770 8.17140 0.00630 0.07710 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.33530 8.34170 -0.00640 -0.07672 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.91580 8.90880 0.00700 0.07857 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.80080 8.79400 0.00680 0.07733 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.96670 8.97350 -0.00680 -0.07578 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.85000 7.87000 -0.02000 -0.25413 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.38000 -0.03000 -0.26362 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.11610 9.11970 -0.00360 -0.03947 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14910 9.15340 -0.00430 -0.04698 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.24810 9.26150 -0.01340 -0.14468 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85520 9.85920 -0.00400 -0.04057 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.77090 9.77530 -0.00440 -0.04501 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88030 9.89470 -0.01440 -0.14553 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29100 8.29510 -0.00410 -0.04943 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87570 8.87330 0.00240 0.02705 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.74070 8.73820 0.00250 0.02861 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.91400 12.92040 -0.00640 -0.04953 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04260 12.03950 0.00310 0.02575 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.76780 9.76510 0.00270 0.02765 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.04420 10.03910 0.00510 0.05080 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00970 10.00640 0.00330 0.03298 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00770 10.01050 -0.00280 -0.02797 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.04250 10.03750 0.00500 0.04981 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00870 10.00550 0.00320 0.03198 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02330 10.02620 -0.00290 -0.02892 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80890 9.80160 0.00730 0.07448 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76920 9.76340 0.00580 0.05941 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.76600 9.77800 -0.01200 -0.12272 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.60880 9.65050 -0.04170 -0.43210 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68460 9.72030 -0.03570 -0.36727 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.30740 9.34240 -0.03500 -0.37464 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.84730 8.88580 -0.03850 -0.43328 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80460 10.85170 -0.04710 -0.43403 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.61260 9.64460 -0.03200 -0.33179 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.66560 10.69030 -0.02470 -0.23105 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.14890 10.17270 -0.02380 -0.23396 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.93590 9.96940 -0.03350 -0.33603 野村泰國基金 39.73000 39.33000 0.40000 1.01704 野村高科技基金 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.56320 9.62590 -0.06270 -0.65137 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.54620 9.59180 -0.04560 -0.47541 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.94700 9.99470 -0.04770 -0.47725 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.94400 8.98860 -0.04460 -0.49618 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.88310 8.94150 -0.05840 -0.65313 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.76540 8.80760 -0.04220 -0.47913 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.14870 11.20160 -0.05290 -0.47225 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.64740 12.70670 -0.05930 -0.46668 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.11620 10.16660 -0.05040 -0.49574 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.05420 10.12030 -0.06610 -0.65314 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.17300 10.22210 -0.04910 -0.48033 野村貨幣市場基金 16.29120 16.29100 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.58000 14.51000 0.07000 0.48243 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.04410 10.03830 0.00580 0.05778 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.93100 9.92630 0.00470 0.04735 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96020 9.97390 -0.01370 -0.13736 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86960 9.86730 0.00230 0.02331 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80500 9.80510 -0.00010 -0.00102 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77130 9.77570 -0.00440 -0.04501 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94940 9.94710 0.00230 0.02312 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86840 9.86850 -0.00010 -0.00101 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.95260 9.95740 -0.00480 -0.04821 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.56340 9.57720 -0.01380 -0.14409 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.51070 9.52590 -0.01520 -0.15956 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.45370 9.47310 -0.01940 -0.20479 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.69940 9.71340 -0.01400 -0.14413 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.62210 9.63750 -0.01540 -0.15979 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.56500 9.58460 -0.01960 -0.20449 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.81350 9.83420 -0.02070 -0.21049 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.59670 7.61270 -0.01600 -0.21018 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.42660 11.45060 -0.02400 -0.20960 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663 野村精選貨幣市場基金 12.09080 12.09070 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 野村歐洲高股息基金季配型 7.19000 7.17000 0.02000 0.27894 野村歐洲高股息基金累積型 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 野村積極成長基金 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.28000 29.38000 -0.10000 -0.34037 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.01980 10.04280 -0.02300 -0.22902 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.26310 8.27720 -0.01410 -0.17035 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.61300 7.62610 -0.01310 -0.17178 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.50670 7.52390 -0.01720 -0.22860 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.46020 11.48010 -0.01990 -0.17334 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.27510 10.29280 -0.01770 -0.17196 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16440 10.18760 -0.02320 -0.22773 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.49000 9.58000 -0.09000 -0.93946 野村環球基金-人民幣計價 14.51000 14.62000 -0.11000 -0.75239 野村環球基金-美元計價 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.78000 15.93000 -0.15000 -0.94162 野村鴻利基金 20.01000 20.06000 -0.05000 -0.24925 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87320 16.87300 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.94000 17.07000 -0.13000 -0.76157 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 9.75000 0.17000 1.74359 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.57000 13.61000 -0.04000 -0.29390 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94370 9.95850 -0.01480 -0.14862 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03840 13.05790 -0.01950 -0.14933 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98110 9.97260 0.00850 0.08523 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.87960 9.88880 -0.00920 -0.09303 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54070 9.54110 -0.00040 -0.00419 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.58140 9.57840 0.00300 0.03132 凱基台商天下基金 11.57000 11.59000 -0.02000 -0.17256 凱基台灣精五門基金 18.02000 18.13000 -0.11000 -0.60673 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.84790 39.57910 0.26880 0.67915 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.55390 39.58830 -0.03440 -0.08689 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.18580 41.09570 0.09010 0.21924 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.00740 10.02520 -0.01780 -0.17755 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.00710 11.05500 -0.04790 -0.43329 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.85000 10.91000 -0.06000 -0.54995 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56080 11.56070 0.00010 0.00086 凱基開創基金 24.14000 24.22000 -0.08000 -0.33031 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.29000 19.60000 -0.31000 -1.58163 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.68770 18.95670 -0.26900 -1.41902 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.95000 15.95000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.23460 15.20630 0.02830 0.18611 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 7.05000 -0.07000 -0.99291 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.36860 10.43470 -0.06610 -0.63346 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.95890 11.07170 -0.11280 -1.01881 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131 凱基護城河基金-台幣計價A 11.69000 11.76000 -0.07000 -0.59524 凱基護城河基金-美元計價B 11.45050 11.50280 -0.05230 -0.45467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.60000 15.30000 0.30000 1.96078 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 25.00000 26.03000 -1.03000 -3.95697 富邦NASDAQ-100基金 26.70000 27.36000 -0.66000 -2.41228 富邦上証180基金 25.63000 25.89000 -0.26000 -1.00425 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16500 0.16670 -0.00170 -1.01980 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.09000 5.15000 -0.06000 -1.16505 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.21000 8.08000 0.13000 1.60891 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.32000 30.40000 -1.08000 -3.55263 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.66310 10.71890 -0.05580 -0.52058 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.84620 9.90350 -0.05730 -0.57858 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.43190 9.51460 -0.08270 -0.86919 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.20510 9.25330 -0.04820 -0.52090 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.42910 8.47810 -0.04900 -0.57796 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.08180 8.15260 -0.07080 -0.86843 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.67360 20.65160 0.02200 0.10653 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.46270 11.46160 0.00110 0.00960 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43280 10.46960 -0.03680 -0.35149 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92360 12.92490 -0.00130 -0.01006 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89450 1.89440 0.00010 0.00528 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20400 9.20480 -0.00080 -0.00869 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39710 1.39700 0.00010 0.00716 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.83880 11.83630 0.00250 0.02112 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71880 1.71930 -0.00050 -0.02908 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10700 10.10480 0.00220 0.02177 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48630 1.48680 -0.00050 -0.03363 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09800 10.09620 0.00180 0.01783 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.04020 10.03620 0.00400 0.03986 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.36000 15.86000 0.50000 3.15259 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.63000 18.77000 -1.14000 -6.07352 富邦日本東証基金 19.60000 20.08000 -0.48000 -2.39044 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.02000 42.26000 -0.24000 -0.56791 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.00000 42.30000 -0.30000 -0.70922 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.18000 46.76000 -0.58000 -1.24038 富邦台灣心基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674 富邦台灣釆吉50基金 41.39000 41.90000 -0.51000 -1.21718 富邦台灣科技指數基金 48.06000 48.96000 -0.90000 -1.83824 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.90560 40.66470 0.24090 0.59241 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.02470 41.21760 -0.19290 -0.46800 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28740 0.28870 -0.00130 -0.45029 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.54020 2.53670 0.00350 0.13797 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33940 0.33960 -0.00020 -0.05889 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51550 10.51850 -0.00300 -0.02852 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.18960 0.00300 0.13701 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32340 0.32350 -0.00010 -0.03091 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01280 9.01540 -0.00260 -0.02884 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.06000 22.73000 0.33000 1.45183 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.49000 14.55000 -0.06000 -0.41237 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.13000 28.99000 0.14000 0.48293 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66260 15.66230 0.00030 0.00192 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.98730 40.02520 -0.03790 -0.09469 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.00660 39.80820 0.19840 0.49839 富邦長紅基金 53.16000 53.52000 -0.36000 -0.67265 富邦科技基金 20.85000 20.95000 -0.10000 -0.47733 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.74980 40.80050 -0.05070 -0.12426 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.69820 40.28820 0.41000 1.01767 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.51310 39.43770 0.07540 0.19119 富邦恒生國企ETF基金 19.05000 19.26000 -0.21000 -1.09034 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.91000 14.68000 0.23000 1.56676 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 23.63000 24.41000 -0.78000 -3.19541 富邦高成長基金 20.41000 20.55000 -0.14000 -0.68127 富邦基金A類型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 富邦基金I類型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241 富邦深証100基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 富邦富時歐洲ETF基金 18.35000 18.22000 0.13000 0.71350 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39800 0.40000 -0.00200 -0.50000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.83440 11.87950 -0.04510 -0.37965 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.02240 9.05680 -0.03440 -0.37983 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29010 0.29150 -0.00140 -0.48027 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.34160 8.37340 -0.03180 -0.37977 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.58020 9.53090 0.04930 0.51726 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.10800 10.07450 0.03350 0.33252 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.25110 9.20350 0.04760 0.51719 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75530 9.72300 0.03230 0.33220 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.31000 17.41000 -0.10000 -0.57438 富邦精準基金 39.81000 39.98000 -0.17000 -0.42521 富邦精銳中小基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.54000 15.72000 -0.18000 -1.14504 富邦臺灣公司治理100基金 19.23000 19.43000 -0.20000 -1.02934 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.50000 12.79000 -0.29000 -2.26740 富邦標普美國特別股ETF基金 18.47000 18.51000 -0.04000 -0.21610 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.85100 9.84640 0.00460 0.04672 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.62420 9.64010 -0.01590 -0.16494 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.73990 9.77960 -0.03970 -0.40595 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.50420 9.49980 0.00440 0.04632 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.24320 9.25850 -0.01530 -0.16525 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.33940 9.37750 -0.03810 -0.40629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.67000 27.93000 -0.26000 -0.93090 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.52560 9.51730 0.00830 0.08721 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.47440 9.46730 0.00710 0.07499 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.45660 9.45120 0.00540 0.05714 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.56580 9.55750 0.00830 0.08684 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.51370 9.50660 0.00710 0.07468 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49550 9.49000 0.00550 0.05796 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24550 8.24810 -0.00260 -0.03152 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.77530 8.77920 -0.00390 -0.04442 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49070 8.49610 -0.00540 -0.06356 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44390 9.44690 -0.00300 -0.03176 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45510 9.45930 -0.00420 -0.04440 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.15860 9.16440 -0.00580 -0.06329 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.24720 9.25300 -0.00580 -0.06268 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.19210 8.17100 0.02110 0.25823 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.24590 9.22340 0.02250 0.24394 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.71440 8.69480 0.01960 0.22542 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42370 10.39700 0.02670 0.25680 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.20140 10.17650 0.02490 0.24468 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.69930 9.67780 0.02150 0.22216 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.85990 8.84010 0.01980 0.22398 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55350 9.53220 0.02130 0.22345 富達卓越領航全球組合基金 13.66000 13.60000 0.06000 0.44118 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.40920 8.38990 0.01930 0.23004 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11870 9.09890 0.01980 0.21761 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.78910 8.77190 0.01720 0.19608 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.76570 9.74340 0.02230 0.22887 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73890 9.71780 0.02110 0.21713 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42820 9.40970 0.01850 0.19661 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.88200 8.86430 0.01770 0.19968 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52350 9.50450 0.01900 0.19991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.72000 7.80000 -0.08000 -1.02564 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.33000 7.42000 -0.09000 -1.21294 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.16000 7.26000 -0.10000 -1.37741 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73460 9.72820 0.00640 0.06579 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17960 9.17980 -0.00020 -0.00218 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75390 8.76060 -0.00670 -0.07648 富蘭克林華美中華基金 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.29000 18.43000 -0.14000 -0.75963 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.37000 18.48000 -0.11000 -0.59524 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.27000 9.36000 -0.09000 -0.96154 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.71300 7.71080 0.00220 0.02853 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.79550 8.78270 0.01280 0.14574 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.60100 9.58700 0.01400 0.14603 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12350 9.12080 0.00270 0.02960 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.85090 10.86740 -0.01650 -0.15183 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.40710 8.41990 -0.01280 -0.15202 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.72080 8.73400 -0.01320 -0.15113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.04900 13.06980 -0.02080 -0.15915 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.89670 9.91250 -0.01580 -0.15939 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.89180 9.90860 -0.01680 -0.16955 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.35840 7.37090 -0.01250 -0.16959 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.72830 8.74310 -0.01480 -0.16928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.43750 10.46740 -0.02990 -0.28565 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.25070 7.27150 -0.02080 -0.28605 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.61860 8.64330 -0.02470 -0.28577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.17120 10.18800 -0.01680 -0.16490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.39730 7.40950 -0.01220 -0.16465 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.89780 7.90450 -0.00670 -0.08476 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.91840 8.91800 0.00040 0.00449 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76010 9.75970 0.00040 0.00410 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.30450 12.31490 -0.01040 -0.08445 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.62000 7.66000 -0.04000 -0.52219 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.82000 7.88000 -0.06000 -0.76142 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.54000 8.57000 -0.03000 -0.35006 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.03000 8.07000 -0.04000 -0.49566 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.97000 8.99000 -0.02000 -0.22247 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.90620 11.98100 -0.07480 -0.62432 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.16000 9.22000 -0.06000 -0.65076 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.73000 8.79000 -0.06000 -0.68259 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 富蘭克林華美第一富基金 33.54000 33.90000 -0.36000 -1.06195 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31970 10.31950 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.61000 8.65000 -0.04000 -0.46243 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.32000 13.41000 -0.09000 -0.67114 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.33000 12.44000 -0.11000 -0.88424 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.30000 14.45000 -0.15000 -1.03806 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.30110 6.33540 -0.03430 -0.54140 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84630 9.85860 -0.01230 -0.12476 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20190 9.20580 -0.00390 -0.04236 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.75660 10.76120 -0.00460 -0.04275 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.52690 6.53790 -0.01100 -0.16825 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.62420 8.63020 -0.00600 -0.06952 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.85100 9.85780 -0.00680 -0.06898 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.20220 10.21930 -0.01710 -0.16733 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.93000 60.75000 0.18000 0.29630 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.46000 62.09000 0.37000 0.59591 復華1至5年期高收益債券基金 19.98000 20.04000 -0.06000 -0.29940 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.73200 11.73120 0.00080 0.00682 復華人生目標基金 35.07880 35.26110 -0.18230 -0.51700 復華大中華中小策略基金 7.72000 7.81000 -0.09000 -1.15237 復華中小精選基金 59.91000 60.54000 -0.63000 -1.04063 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.59740 51.54310 0.05430 0.10535 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.00000 7.10000 -0.10000 -1.40845 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 復華全方位基金 25.64000 25.86000 -0.22000 -0.85073 復華全球大趨勢基金-美元 11.24000 11.36000 -0.12000 -1.05634 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.62000 17.83000 -0.21000 -1.17779 復華全球平衡基金-美元 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 復華全球平衡基金-新臺幣 18.33000 18.34000 -0.01000 -0.05453 復華全球物聯網科技基金-美元 13.38000 13.52000 -0.14000 -1.03550 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.84000 13.00000 -0.16000 -1.23077 復華全球原物料基金 7.84000 7.89000 -0.05000 -0.63371 復華全球消費基金-新臺幣 11.33000 11.42000 -0.09000 -0.78809 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47830 11.47850 -0.00020 -0.00174 復華全球債券基金 13.49280 13.46530 0.02750 0.20423 復華全球債券組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.36000 13.41000 -0.05000 -0.37286 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 復華全球戰略配置強基金-美元 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 復華有利貨幣市場基金 13.45530 13.45520 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 10.88000 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.66530 9.66400 0.00130 0.01345 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.44880 9.45050 -0.00170 -0.01799 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.81920 9.81790 0.00130 0.01324 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.56530 9.56710 -0.00180 -0.01881 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.46020 9.46550 -0.00530 -0.05599 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.94890 9.97290 -0.02400 -0.24065 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49150 9.49460 -0.00310 -0.03265 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98290 10.00470 -0.02180 -0.21790 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49110 9.49420 -0.00310 -0.03265 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98520 10.00700 -0.02180 -0.21785 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93380 9.93380 0.00000 0.00000 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.89280 9.89380 -0.00100 -0.01011 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.89520 9.91440 -0.01920 -0.19366 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88290 9.88730 -0.00440 -0.04450 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.70010 10.83790 -0.13780 -1.27146 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.80450 9.81060 -0.00610 -0.06218 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88290 9.88730 -0.00440 -0.04450 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.69990 10.83780 -0.13790 -1.27240 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.80500 9.81110 -0.00610 -0.06217 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.84190 9.86610 -0.02420 -0.24528 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99540 9.98570 0.00970 0.09714 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.98290 9.97440 0.00850 0.08522 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.97380 9.98370 -0.00990 -0.09916 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05080 9.05050 0.00030 0.00331 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11990 8.11940 0.00050 0.00616 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08540 8.09990 -0.01450 -0.17901 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46310 11.46270 0.00040 0.00349 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31020 10.30960 0.00060 0.00582 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38510 10.40370 -0.01860 -0.17878 景順主流基金 14.84000 15.09000 -0.25000 -1.65673 景順台灣科技基金 25.57000 26.06000 -0.49000 -1.88028 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 景順全球科技基金 19.34000 19.73000 -0.39000 -1.97669 景順全球康健基金 18.08000 18.27000 -0.19000 -1.03996 景順貨幣市場基金 15.95560 15.95550 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.30000 27.76000 -0.46000 -1.65706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.59000 12.78000 -0.19000 -1.48670 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.75000 11.95000 -0.20000 -1.67364 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 9.97000 10.10000 -0.13000 -1.28713 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.12000 10.23000 -0.11000 -1.07527 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.27000 10.41000 -0.14000 -1.34486 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.05000 9.24000 -0.19000 -2.05628 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.19000 9.40000 -0.21000 -2.23404 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.34000 9.52000 -0.18000 -1.89076 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.52000 9.73000 -0.21000 -2.15827 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55920 8.55340 0.00580 0.06781 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83510 7.82800 0.00710 0.09070 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11420 11.10670 0.00750 0.06753 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15080 10.14160 0.00920 0.09072 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.96000 7.03000 -0.07000 -0.99573 華南永昌中國A股基金(美元) 6.67000 6.70000 -0.03000 -0.44776 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.35140 9.34990 0.00150 0.01604 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53250 9.54860 -0.01610 -0.16861 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71010 9.70850 0.00160 0.01648 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90100 9.91770 -0.01670 -0.16839 華南永昌永昌基金 16.91000 17.17000 -0.26000 -1.51427 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 華南永昌全球亨利組合基金 14.04690 14.06560 -0.01870 -0.13295 華南永昌全球神農水資源基金 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 華南永昌全球精品基金 14.05000 14.12000 -0.07000 -0.49575 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.74000 11.85000 -0.11000 -0.92827 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.64000 11.76000 -0.12000 -1.02041 華南永昌物聯網精選基金 10.18000 10.38000 -0.20000 -1.92678 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23080 16.23050 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.02970 22.22930 -0.19960 -0.89791 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95480 11.95470 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.28080 10.27870 0.00210 0.02043 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.12950 10.16430 -0.03480 -0.34237 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83120 9.82920 0.00200 0.02035 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65570 9.68880 -0.03310 -0.34163 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05180 10.05000 0.00180 0.01791 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84850 9.88250 -0.03400 -0.34404 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70680 9.70520 0.00160 0.01649 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.50060 9.53350 -0.03290 -0.34510 華頓中小型基金 19.24000 19.58000 -0.34000 -1.73647 華頓中國多重機會平衡基金 10.74550 10.85090 -0.10540 -0.97135 華頓台灣基金 21.84000 22.25000 -0.41000 -1.84270 華頓平安貨幣市場基金 11.53600 11.53590 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 華頓全球高收益債券基金A 13.06630 13.10500 -0.03870 -0.29531 華頓全球高收益債券基金B 7.92150 7.94490 -0.02340 -0.29453 華頓全球黑鑽油源基金 4.76000 4.80000 -0.04000 -0.83333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.32360 2.34770 -0.02410 -1.02654 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.38410 10.51100 -0.12690 -1.20731 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33700 0.34050 -0.00350 -1.02790 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.00990 11.04610 -0.03620 -0.32772 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.93350 9.96200 -0.02850 -0.28609 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.78170 9.83160 -0.04990 -0.50755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.74620 8.79090 -0.04470 -0.50848 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.99120 10.02380 -0.03260 -0.32523 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.96550 8.99100 -0.02550 -0.28362 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.18000 9.27000 -0.09000 -0.97087 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.90000 7.99000 -0.09000 -1.12641 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50310 2.50440 -0.00130 -0.05191 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02940 2.02810 0.00130 0.06410 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68330 11.69070 -0.00740 -0.06330 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.32780 9.33370 -0.00590 -0.06321 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36240 0.36260 -0.00020 -0.05516 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29500 0.29470 0.00030 0.10180 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.01000 3.03000 -0.02000 -0.66007 匯豐中國動力基金(台幣) 13.46000 13.58000 -0.12000 -0.88365 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.72000 21.89000 -0.17000 -0.77661 匯豐全球趨勢組合基金 11.13000 11.31000 -0.18000 -1.59151 匯豐全球關鍵資源基金 7.41000 7.41000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 23.94000 24.06000 -0.12000 -0.49875 匯豐成功基金 38.43000 38.62000 -0.19000 -0.49197 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57900 2.57650 0.00250 0.09703 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31230 2.30970 0.00260 0.11257 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46040 11.45760 0.00280 0.02444 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.72350 7.72060 0.00290 0.03756 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37480 0.37440 0.00040 0.10684 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32820 0.32770 0.00050 0.15258 匯豐金磚動力基金 12.90000 13.00000 -0.10000 -0.76923 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99100 14.99090 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.87000 -0.10000 -2.05339 匯豐新鑽動力基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31090 5.28680 0.02410 0.45585 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00090 8.97690 0.02400 0.26735 匯豐龍鳳基金-A類型 46.71000 47.07000 -0.36000 -0.76482 匯豐龍鳳基金-I類型 46.71000 47.07000 -0.36000 -0.76482 匯豐龍騰電子基金 31.60000 31.84000 -0.24000 -0.75377 匯豐雙高收益債券組合基金 11.94460 11.95940 -0.01480 -0.12375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.36000 16.52000 -0.16000 -0.96852 新光中國成長基金(人民幣) 8.26000 8.33000 -0.07000 -0.84034 新光中國成長基金(美元) 8.27000 8.34000 -0.07000 -0.83933 新光中國成長基金(新臺幣) 8.23000 8.31000 -0.08000 -0.96270 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48400 10.48100 0.00300 0.02862 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56780 9.56340 0.00440 0.04601 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.86420 9.87660 -0.01240 -0.12555 新光台灣富貴基金 20.62000 20.81000 -0.19000 -0.91302 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 新光全球AI新創產業基金美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 新光全球生技醫療基金(美元) 10.34000 10.41000 -0.07000 -0.67243 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 新光全球債券基金(A累積)美元 10.00920 9.99320 0.01600 0.16011 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77700 9.77820 -0.00120 -0.01227 新光全球債券基金(B配息)美元 9.56830 9.55300 0.01530 0.16016 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33330 9.33450 -0.00120 -0.01286 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 新光吉星貨幣市場基金 15.46480 15.46460 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 新光亞洲精選基金-美金 20.16000 20.19000 -0.03000 -0.14859 新光亞洲精選基金-新台幣 20.42000 20.48000 -0.06000 -0.29297 新光兩岸優勢基金 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 新光店頭基金 20.85000 21.10000 -0.25000 -1.18483 新光南非幣保本基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 新光特選內需收益ETF基金 19.57000 19.68000 -0.11000 -0.55894 新光創新科技基金 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79810 9.80120 -0.00310 -0.03163 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99970 10.00260 -0.00290 -0.02899 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60970 9.62180 -0.01210 -0.12576 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14360 9.14660 -0.00300 -0.03280 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33710 9.33980 -0.00270 -0.02891 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96820 8.97970 -0.01150 -0.12807 新光澳幣八年期保本基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光澳幣保本基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.93970 9.95710 -0.01740 -0.17475 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.31070 9.32720 -0.01650 -0.17690 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.24750 9.27280 -0.02530 -0.27284 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.76760 9.79430 -0.02670 -0.27261 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.75280 9.77170 -0.01890 -0.19342 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22970 9.24760 -0.01790 -0.19356 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20700 9.22480 -0.01780 -0.19296 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.72460 9.74340 -0.01880 -0.19295 瑞銀全球創新趨勢基金 6.22000 6.31000 -0.09000 -1.42631 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 9.01000 -0.01000 -0.11099 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83280 9.83090 0.00190 0.01933 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16840 9.16640 0.00200 0.02182 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69980 9.69800 0.00180 0.01856 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.13000 9.12830 0.00170 0.01862 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20790 9.20730 0.00060 0.00652 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83730 9.83690 0.00040 0.00407 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.73760 13.75010 -0.01250 -0.09091 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.26430 8.27190 -0.00760 -0.09188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.93640 39.96510 -0.02870 -0.07181 群益10年期以上金融債ETF基金 37.10870 36.90580 0.20290 0.54978 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.09220 39.79580 0.29640 0.74480 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.43190 38.15800 0.27390 0.71780 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.35670 41.02050 0.33620 0.81959 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 41.05690 40.98990 0.06700 0.16345 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.92120 39.65980 0.26140 0.65911 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.97510 9.98140 -0.00630 -0.06312 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.96700 39.96920 -0.00220 -0.00550 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30620 11.30560 0.00060 0.00531 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02250 10.03750 -0.01500 -0.14944 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.34030 10.47910 -0.13880 -1.32454 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.71140 7.81300 -0.10160 -1.30040 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.97000 8.09000 -0.12000 -1.48331 群益大印度基金-人民幣 13.03060 12.78570 0.24490 1.91542 群益大印度基金-美元 12.22750 11.99470 0.23280 1.94086 群益大印度基金-新臺幣 11.58000 11.38000 0.20000 1.75747 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.54350 10.60930 -0.06580 -0.62021 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.14490 10.20560 -0.06070 -0.59477 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.61630 9.67630 -0.06000 -0.62007 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.44310 8.49370 -0.05060 -0.59574 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.46110 8.51390 -0.05280 -0.62016 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.45880 7.50340 -0.04460 -0.59440 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.88000 7.94000 -0.06000 -0.75567 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.03100 8.08110 -0.05010 -0.61997 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.31660 7.36050 -0.04390 -0.59643 群益中小型股基金 37.07000 37.36000 -0.29000 -0.77623 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.33450 9.37250 -0.03800 -0.40544 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.64660 8.67970 -0.03310 -0.38135 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.10240 8.14840 -0.04600 -0.56453 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.11430 8.14740 -0.03310 -0.40626 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.51560 7.54440 -0.02880 -0.38174 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.04350 7.08350 -0.04000 -0.56469 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.97000 9.97070 -0.00070 -0.00702 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96700 10.96780 -0.00080 -0.00729 群益中國高收益債券基金-美元 10.57800 10.57810 -0.00010 -0.00095 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76610 9.77860 -0.01250 -0.12783 群益中國新機會基金N-人民幣 7.05940 7.13450 -0.07510 -1.05263 群益中國新機會基金N-美元 6.46760 6.53480 -0.06720 -1.02834 群益中國新機會基金N-新臺幣 6.91000 6.99000 -0.08000 -1.14449 群益中國新機會基金-人民幣 6.26060 6.32720 -0.06660 -1.05260 群益中國新機會基金-美元 6.91540 6.98720 -0.07180 -1.02759 群益中國新機會基金-新臺幣 6.59000 6.67000 -0.08000 -1.19940 群益平衡王基金 18.06860 18.21310 -0.14450 -0.79338 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.11000 -0.05000 -0.61652 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.83000 -0.03000 -0.51458 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.70830 10.74900 -0.04070 -0.37864 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19820 10.23450 -0.03630 -0.35468 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.44420 9.48010 -0.03590 -0.37869 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.99350 9.02550 -0.03200 -0.35455 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.58570 9.59240 -0.00670 -0.06985 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.36060 9.36830 -0.00770 -0.08219 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.78640 8.79260 -0.00620 -0.07051 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.70580 8.71300 -0.00720 -0.08264 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.64120 9.64800 -0.00680 -0.07048 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.65420 9.66220 -0.00800 -0.08280 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.94120 8.94750 -0.00630 -0.07041 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.31460 9.32230 -0.00770 -0.08260 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09830 10.10400 -0.00570 -0.05641 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.18050 7.18460 -0.00410 -0.05707 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.96720 9.99500 -0.02780 -0.27814 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.82390 9.85250 -0.02860 -0.29028 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.93550 9.97600 -0.04050 -0.40597 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.62320 9.65000 -0.02680 -0.27772 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.53270 9.56050 -0.02780 -0.29078 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.64120 9.68050 -0.03930 -0.40597 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.96730 9.99500 -0.02770 -0.27714 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.82390 9.85250 -0.02860 -0.29028 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.93560 9.97620 -0.04060 -0.40697 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.62320 9.65000 -0.02680 -0.27772 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.53260 9.56040 -0.02780 -0.29078 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.64120 9.68050 -0.03930 -0.40597 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.85190 8.94530 -0.09340 -1.04412 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.29000 10.42000 -0.13000 -1.24760 群益全球關鍵生技基金-美元 14.48400 14.63680 -0.15280 -1.04394 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.27000 14.45000 -0.18000 -1.24567 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 群益印度中小基金N-人民幣 10.80330 10.57930 0.22400 2.11734 群益印度中小基金N-美元 9.04860 8.85880 0.18980 2.14250 群益印度中小基金N-新臺幣 8.54000 8.38000 0.16000 1.90931 群益印度中小基金-人民幣 14.62520 14.32200 0.30320 2.11702 群益印度中小基金-美元 12.94200 12.67050 0.27150 2.14277 群益印度中小基金-新臺幣 14.95000 14.66000 0.29000 1.97817 群益多利策略組合基金 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 群益多重收益組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 群益多重資產組合基金 14.40000 14.44000 -0.04000 -0.27701 群益安家基金 22.73740 22.89730 -0.15990 -0.69834 群益安穩貨幣市場基金 16.10890 16.10860 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 19.65000 20.08000 -0.43000 -2.14143 群益亞太中小基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.68930 9.67870 0.01060 0.10952 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.33670 7.32870 0.00800 0.10916 群益店頭市場基金 78.42000 79.67000 -1.25000 -1.56897 群益東方盛世基金 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.53830 12.40620 0.13210 1.06479 群益東協成長基金-美元 10.98070 10.86240 0.11830 1.08908 群益東協成長基金-新臺幣 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.49530 10.54600 -0.05070 -0.48075 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.90750 9.95660 -0.04910 -0.49314 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.38000 9.43850 -0.05850 -0.61980 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 8.97400 9.01740 -0.04340 -0.48129 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.47420 8.51620 -0.04200 -0.49318 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.02130 8.07130 -0.05000 -0.61948 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.69920 9.75960 -0.06040 -0.61888 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.78210 8.82450 -0.04240 -0.48048 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.62490 8.66770 -0.04280 -0.49379 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 8.96090 9.01680 -0.05590 -0.61995 群益長安基金 23.18000 23.44000 -0.26000 -1.10922 群益美國新創亮點基金N-美元 8.89620 9.01080 -0.11460 -1.27181 群益美國新創亮點基金-美元 13.45770 13.63120 -0.17350 -1.27282 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.98000 13.17000 -0.19000 -1.44267 群益真善美基金 15.29070 15.33520 -0.04450 -0.29018 群益馬拉松基金 102.50000 103.63000 -1.13000 -1.09042 群益馬拉松基金I類型 102.77000 103.91000 -1.14000 -1.09710 群益深証中小板基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 28.03000 28.53000 -0.50000 -1.75254 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.22730 8.32470 -0.09740 -1.17001 群益華夏盛世基金N-美元 7.55480 7.64240 -0.08760 -1.14624 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.86000 7.97000 -0.11000 -1.38018 群益華夏盛世基金-人民幣 8.95950 9.06550 -0.10600 -1.16927 群益華夏盛世基金-美元 8.33030 8.42680 -0.09650 -1.14516 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.72000 13.91000 -0.19000 -1.36592 群益奧斯卡基金 24.00000 24.29000 -0.29000 -1.19391 群益新興金鑽基金-美元 10.69320 10.64960 0.04360 0.40941 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.16000 8.14000 0.02000 0.24570 群益葛萊美基金 20.66000 20.99000 -0.33000 -1.57218 群益道瓊美國地產ETF基金 19.14000 19.38000 -0.24000 -1.23839 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.93000 8.84000 0.09000 1.01810 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.00000 11.24000 -0.24000 -2.13523 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.94090 9.95330 -0.01240 -0.12458 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.89810 9.90800 -0.00990 -0.09992 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.90010 9.92830 -0.02820 -0.28404 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.94080 9.95320 -0.01240 -0.12458 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.89810 9.90800 -0.00990 -0.09992 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.90010 9.92830 -0.02820 -0.28404 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.94090 9.95330 -0.01240 -0.12458 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.89810 9.90800 -0.00990 -0.09992 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.94080 9.95320 -0.01240 -0.12458 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.89810 9.90800 -0.00990 -0.09992 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.41550 11.45140 -0.03590 -0.31350 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.67080 10.70370 -0.03290 -0.30737 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.62060 10.65250 -0.03190 -0.29946 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.07410 8.09950 -0.02540 -0.31360 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.44220 8.46820 -0.02600 -0.30703 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.75000 7.79000 -0.04000 -0.51348 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.06520 8.08950 -0.02430 -0.30039 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.57060 9.60030 -0.02970 -0.30937 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.33920 9.36800 -0.02880 -0.30743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.32000 25.54000 -0.22000 -0.86139 德信中國精選成長基金 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 德信台灣主流中小基金 16.54000 16.65000 -0.11000 -0.66066 德信新興股票組合基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 德信萬保貨幣市場基金 11.94980 11.94960 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.78870 10.79640 -0.00770 -0.07132 德信數位時代基金 25.86000 26.14000 -0.28000 -1.07116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01940 10.01650 0.00290 0.02895 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.94250 9.94200 0.00050 0.00503 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67890 11.67870 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.29000 13.50000 -0.21000 -1.55556 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.22000 16.29000 -0.07000 -0.42971 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38300 10.35690 0.02610 0.25201 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.15060 15.11220 0.03840 0.25410 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.05600 8.06480 -0.00880 -0.10912 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.87730 10.86920 0.00810 0.07452 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.40790 11.39940 0.00850 0.07457 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.17690 13.19140 -0.01450 -0.10992 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525 摩根中小基金 19.38000 19.70000 -0.32000 -1.62437 摩根中國A股基金 11.45000 11.65000 -0.20000 -1.71674 摩根中國A股基金(美元) 9.00000 9.14000 -0.14000 -1.53173 摩根中國亮點基金 11.08000 11.24000 -0.16000 -1.42349 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.26090 10.31910 -0.05820 -0.56400 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.39690 11.45190 -0.05500 -0.48027 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.71970 8.75850 -0.03880 -0.44300 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.67490 11.74120 -0.06630 -0.56468 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.48790 13.55290 -0.06500 -0.47960 摩根台灣金磚基金-累積型 16.99000 17.24000 -0.25000 -1.45012 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.99000 17.24000 -0.25000 -1.45012 摩根台灣增長基金 44.37000 44.86000 -0.49000 -1.09229 摩根平衡基金 25.98000 26.14000 -0.16000 -0.61209 摩根全球α基金 16.77000 16.91000 -0.14000 -0.82791 摩根全球平衡基金 14.61850 14.58770 0.03080 0.21114 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.16710 9.18750 -0.02040 -0.22204 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16620 10.18690 -0.02070 -0.20320 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.58960 9.60830 -0.01870 -0.19462 摩根多元入息成長基金-累積型 10.93750 10.96190 -0.02440 -0.22259 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.66230 9.68110 -0.01880 -0.19419 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.17280 10.14390 0.02890 0.28490 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.14350 13.10620 0.03730 0.28460 摩根亞洲基金 52.43000 52.31000 0.12000 0.22940 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24570 8.24460 0.00110 0.01334 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.65210 9.64480 0.00730 0.07569 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53830 8.53210 0.00620 0.07267 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17070 12.16920 0.00150 0.01233 摩根東方內需機會基金 16.61000 16.57000 0.04000 0.24140 摩根東方科技基金 28.20000 28.33000 -0.13000 -0.45888 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662 摩根金龍收成基金 18.26000 18.45000 -0.19000 -1.02981 摩根第一貨幣市場基金 15.09670 15.09650 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830 摩根新金磚五國基金 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 摩根新絲路基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 摩根新興35基金 12.13000 12.09000 0.04000 0.33085 摩根新興日本基金 21.64000 21.66000 -0.02000 -0.09234 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.02860 7.02780 0.00080 0.01138 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.24820 9.24510 0.00310 0.03353 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.01840 9.01420 0.00420 0.04659 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.37610 10.37620 -0.00010 -0.00096 摩根新興科技基金 45.57000 46.42000 -0.85000 -1.83111 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14570 8.15050 -0.00480 -0.05889 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44650 10.45270 -0.00620 -0.05931 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.22150 8.19240 0.02910 0.35521 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.93870 8.89390 0.04480 0.50372 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40880 8.36620 0.04260 0.50919 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.56040 9.52660 0.03380 0.35480 摩根龍揚基金 27.25000 27.54000 -0.29000 -1.05301 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 摩根環球股票收益基金-累積型 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 摩根總收益組合基金-月配息型 9.09970 9.10790 -0.00820 -0.09003 摩根總收益組合基金-累積型 11.07940 11.08930 -0.00990 -0.08928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99650 9.99820 -0.00170 -0.01700 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.99560 9.99840 -0.00280 -0.02800 聯邦中國龍基金 21.96000 22.30000 -0.34000 -1.52466 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76550 11.77310 -0.00760 -0.06455 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96780 10.97550 -0.00770 -0.07016 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.94670 9.96540 -0.01870 -0.18765 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.02030 10.07710 -0.05680 -0.56365 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.39500 9.44860 -0.05360 -0.56728 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51440 8.57330 -0.05890 -0.68702 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.55170 9.61070 -0.05900 -0.61390 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.60010 9.67720 -0.07710 -0.79672 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.11560 9.14220 -0.02660 -0.29096 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.24830 9.29240 -0.04410 -0.47458 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.80240 8.85010 -0.04770 -0.53898 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.92960 8.99470 -0.06510 -0.72376 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.71340 10.73650 -0.02310 -0.21515 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.47440 10.49650 -0.02210 -0.21055 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.68880 9.72550 -0.03670 -0.37736 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.06090 10.10790 -0.04700 -0.46498 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.82120 9.86660 -0.04540 -0.46014 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.08730 9.14460 -0.05730 -0.62660 聯邦金鑽平衡基金 20.85990 21.13700 -0.27710 -1.31097 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.57520 8.61580 -0.04060 -0.47123 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.84760 8.90590 -0.05830 -0.65462 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.55510 8.59560 -0.04050 -0.47117 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.82600 8.89080 -0.06480 -0.72884 聯邦貨幣市場基金 13.18200 13.18180 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.18000 11.40000 -0.22000 -1.92982 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.82510 15.85980 -0.03470 -0.21879 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.48050 11.51030 -0.02980 -0.25890 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.03630 11.08170 -0.04540 -0.40968 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.55600 10.60830 -0.05230 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-0.41152 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 聯博貨幣市場基金 15.01010 15.01000 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25240 10.25280 -0.00040 -0.00390 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.27320 13.26230 0.01090 0.08219 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24710 7.24740 -0.00030 -0.00414 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.77000 13.76000 0.01000 0.07267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.38000 19.41000 -0.03000 -0.15456 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.12000 10.22000 -0.10000 -0.97847 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996 瀚亞巴西基金 5.13000 5.15000 -0.02000 -0.38835 瀚亞外銷基金 37.11000 37.35000 -0.24000 -0.64257 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.02000 11.04000 -0.02000 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