◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月20日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 祥碩 嘉裕 正道 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 瑞儀 東華 富邦金融 華新科 本盟 大統益 易華電 立益 元大MSCI台灣 康控-KY 銘旺科 天仁 佳和 永豐臺灣加權 訊芯-KY 健和興 宏亞 昶和 富邦日本 杜康-DR 旭隼 立益 三洋紡 國泰日經225 陽光能源-DR 元晶 怡華 本盟 元大歐洲50 康友-KY 遠雄來 聚隆 瑞利 元大日經225 統領 昶和 正峰新 元大美債20正2 威宏-KY 大統新創 億泰 兆豐藍籌30反1 泰昇-KY 日馳 毛寶 元大S&P日圓反1 中宇 懷特 富邦歐洲 正峰新 燁興 FH彭博高收益債 錩泰 威致 FH彭博新興債 程泰 華豐 華頓S&P布蘭特反1 吉茂 首利 富邦臺灣優質高息 氣立 麗正 宏洲 永新-KY 東訊 嘉裕 華電 華泰 東華 三洋電 錸德 立益 榮星 倫飛 佳和 艾美特-KY 虹光 昶和 台硝 威盛 三洋紡 元禎 國碩 本盟 毛寶 銘旺科 瑞利 日勝化 統懋 正峰新 展宇 翔耀 億泰 亞諾法 太空梭 毛寶 華廣 麗臺 懷特 三福化 華映 燁興 士紙 吉祥全 威致 高興昌 憶聲 華豐 東明-KY 科風 首利 鑫永銓 力特 麗正 六暉-KY 喬鼎 東訊 申豐 正達 華泰 智寶 晟鈦 錸德 銘旺科 聯德 倫飛 互盛電 同泰 虹光 翔耀 新世紀 威盛 資通 誠研 國碩 連宇 綠能 銘旺科 華新科 誠創 統懋 建碁 嘉威 翔耀 聯德 聯合再生 美律 玉晶光 力銘 太空梭 新至陞 亞太電 麗臺 穎漢 達能 華映 時碩工業 太極 吉祥全 迎廣 傳奇 憶聲 金橋 清惠 科風 互億 慧友 力特 關貿 百一 喬鼎 亞弘電 捷泰 正達 全國電 天瀚 晟鈦 悅城 迅杰 聯德 寶徠 華上 同泰 太設 光麗-KY 新世紀 愛山林 元晶 誠研 皇昌 華冠 綠能 遠雄來 裕豐 誠創 夏都 寶徠 嘉威 雲品 陽明 聯合再生 新天地 六福 力銘 欣欣 康師傅-DR 亞太電 統領 聖馬丁-DR 達能 客思達-KY 神州-DR 太極 同方友友-DR 耀傑-DR 傳奇 晨訊科-DR 同方友友-DR 清惠 友佳-DR 晨訊科-DR 慧友 精熙-DR 友佳-DR 百一 匯僑 陽光能源-DR 捷泰 一零四 精熙-DR 天瀚 大豐電 中福 迅杰 欣天然 雷虎 華上 新海 中視 光麗-KY 秋雨 秋雨 元晶 欣高 新利虹 華冠 全國 國光生 裕豐 jpp-KY 寶徠 南六 台船 鋼聯 陽明 基勝-KY 六福 美吉吉-KY 康師傅-DR 波力-KY 聖馬丁-DR 泰昇-KY 神州-DR 政伸 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生