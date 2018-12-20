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◆台灣店頭市場公告注意交易資訊
※來源：台灣櫃檯買賣中心

12月20日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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12/20  由田、宣德、福華
12/19  長佳
12/18  茂生農經、由田
12/17  茂生農經、新零售、由田、統新
12/14  新零售、上詮、由田、統新、神盾、宇智、皇田
12/13  瓦城、新零售、類比科、由田、信音、統振、統新、神盾、宇智
12/12  亞信、光環、上詮、類比科、由田、統新、神盾
12/11  聯亞、建舜電、上詮、類比科、信驊、統新、神盾
12/10  瓦城、光環、建舜電、上詮、類比科、統新、神盾
12/07  建舜電、類比科、神盾
12/06  類比科、雙美、神盾
12/05  高野、類比科、九豪、長園科
12/04  高野、劍湖山、寬魚國際、九豪
12/03  高野、聯亞、璟德、譜瑞-KY、信驊、杰力、劍湖山、寬魚國際、信昌電、大中
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12月份累計次休市：01、02、 8、09、15、16、22、23、29、30、31

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1240   茂生農經    02  17、18
2729   瓦城        02  10、13
2736   高野        03  03、04、05
3081   聯亞        01  03
3085   新零售      03  13、14、17
3152   璟德        01  03
3169   亞信        01  12
3234   光環        02  10、12
3322   建舜電      02  05、10
3363   上詮        03  10、12、14
3438   類比科      06  05、06、07、10、12、13
3455   由田        06  12、13、14、17、18、20
4550   長佳        01  19
4728   雙美        01  06
4966   譜瑞-KY     01  03
5274   信驊        01  03
5299   杰力        01  03
5457   宣德        01  20
5701   劍湖山      02  03、04
6101   寬魚國際    02  03、04
6126   信音        01  13
6127   九豪        02  04、05
6170   統振        01  13
6173   信昌電      01  03
6426   統新        04  10、12、14、17
6435   大中        01  03
6462   神盾        06  06、07、10、12、13、14
6470   宇智        02  13、14
8038   長園科      01  05
8085   福華        01  20
9951   皇田        01  14
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總累計次數         69

附記：11月份注意股票及次數

1795   美時     (01)、 2735   高野  (03)、 2745   五福   (01)、 3105   穩懋     (01)
3128   昇銳     (01)、 3152   璟德  (02)、 3322   建舜電 (02)、 3455   由田     (07)
3520   振維     (01)、 3541   西柏  (01)、 3563   牧德   (02)、 3580   友威科   (02)
3685   元創精密 (01)、 4944   兆遠  (01)、 4953   緯軟   (01)、 4966   譜瑞-KY  (01)
5274   信驊     (06)、 5278   尚凡  (02)、 5299   杰力   (01)、 5465   富驊     (01)
5483   中美晶   (03)、 5529   志嘉  (02)、 6147   頎邦   (01)、 6173   信昌電   (01)
6174   頎邦     (01)、 6212   理銘  (01)、 6240   松崗   (04)、 6462   神盾     (02)
6488   環球晶   (04)、 6510   精測  (01)、 8431   匯鑽科 (05)、 8489   三貝德   (03)
8928   鉅明     (03)、 8932   宏大  (04)
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