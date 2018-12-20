[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 49501 0 00677U 富邦VIX -19529 0 00672L 元大S&P原油正2 28832 0 2888 新光金 -11901 -64317 00637L 元大滬深300正2 28040 0 3037 欣興 -4027 4445 00633L 富邦上証正2 6130 0 00673R 元大S&P原油反1 -2265 0 2371 大同 4432 -7448 1722 台肥 -1746 -313 00642U 元大S&P石油 4123 0 2337 旺宏 -1718 -31735 3481 群創 3989 17104 2006 東和鋼鐵 -1550 -2336 2610 華航 3283 14428 2313 華通 -1482 1585 2618 長榮航 2894 7552 2498 宏達電 -1356 -14976 2349 錸德 2309 5194 006203 元大MSCI台灣 -1308 0 2317 鴻海 2066 -7437 2834 臺企銀 -1199 -3554 2330 台積電 1615 -4302 2882 國泰金 -1154 -20881 2301 光寶科 1425 9824 2603 長榮 -994 12953 2323 中環 1368 -357 2439 美律 -976 29 6176 瑞儀 1323 2036 00664R 國泰臺灣加權反1 -972 0 2409 友達 1289 11723 2303 聯電 -964 -16494 2002 中鋼 1156 11891 00631L 元大台灣50正2 -901 0 2801 彰銀 950 -181 2855 統一證 -834 -1611 6116 彩晶 881 2681 2448 晶電 -770 29 2449 京元電子 870 -8006 1312A 國喬特 -758 0 00655L 國泰中國A50正2 724 0 2383 台光電 -735 -3237 00639 富邦深100 691 839 6120 達運 -700 -26 3596 智易 625 3366 2408 南亞科 -654 -3476 1704 榮化 614 -951 2889 國票金 -630 -3427 2412 中華電 609 453 2340 光磊 -594 -1474 2382 廣達 600 1613 2345 智邦 -590 -1424 6278 台表科 554 -3 00651R FH香港反1 -557 0 2324 仁寶 543 -7525 00693U 華頓S&P黃豆 -540 0 3338 泰碩 523 98 3706 神達 -528 -2155 2353 宏碁 505 1983 00763U 國票道瓊銅 -497 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股