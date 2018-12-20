[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/19 107/12/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66350 10.66250 0.00100 0.00938 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88790 9.88380 0.00410 0.04148 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89090 9.88650 0.00440 0.04451 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.80820 9.81180 -0.00360 -0.03669 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.80830 9.81190 -0.00360 -0.03669 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 20.75000 21.10000 -0.35000 -1.65877 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.13000 22.01000 -0.88000 -3.99818 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16980 9.17060 -0.00080 -0.00872 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51050 9.51150 -0.00100 -0.01051 中國信託台灣活力基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 中國信託台灣優勢基金 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80550 9.81200 -0.00650 -0.06625 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02350 9.02950 -0.00600 -0.06645 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16430 10.17110 -0.00680 -0.06686 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.32180 9.32800 -0.00620 -0.06647 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.84650 9.85750 -0.01100 -0.11159 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.48810 8.49760 -0.00950 -0.11180 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62200 10.63040 -0.00840 -0.07902 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.44840 9.45590 -0.00750 -0.07932 中國信託智能運動基金-台幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 中國信託智能運動基金-美元 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.33000 8.36000 -0.03000 -0.35885 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00280 11.00260 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44010 9.43180 0.00830 0.08800 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93900 8.93120 0.00780 0.08733 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60970 9.60150 0.00820 0.08540 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.09450 9.08680 0.00770 0.08474 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.68000 53.44000 0.24000 0.44910 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 40.01300 39.83530 0.17770 0.44609 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.01480 37.84190 0.17290 0.45690 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.11000 17.27000 -0.16000 -0.92646 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52740 11.52640 0.00100 0.00868 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61610 10.60390 0.01220 0.11505 元大上證50基金 26.74000 27.09000 -0.35000 -1.29199 元大大中華TMT基金-人民幣 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 元大大中華TMT基金-新台幣 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.62000 12.77000 -0.15000 -1.17463 元大大中華價值指數基金-美元 11.79600 11.92600 -0.13000 -1.09006 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.94000 16.11500 -0.17500 -1.08594 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.48600 9.54800 -0.06200 -0.64935 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.11400 9.16400 -0.05000 -0.54561 元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.80000 -0.02000 -0.71429 元大中國平衡基金-新台幣 12.41000 12.51000 -0.10000 -0.79936 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.30640 46.29480 0.01160 0.02506 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54680 10.54120 0.00560 0.05312 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69810 9.69300 0.00510 0.05262 元大中國機會債券基金-新台幣 9.69280 9.67740 0.01540 0.15913 元大巴西指數基金 6.12000 6.12200 -0.00200 -0.03267 元大巴菲特基金 23.78000 23.71000 0.07000 0.29523 元大日經225基金 26.44000 26.61000 -0.17000 -0.63886 元大台商收成基金 19.75000 19.63000 0.12000 0.61131 元大台灣50單日反向1倍基金 13.21000 13.29000 -0.08000 -0.60196 元大台灣50單日正向2倍基金 31.91000 31.50000 0.41000 1.30159 元大台灣中型100基金 28.61000 28.65000 -0.04000 -0.13962 元大台灣加權股價指數基金 23.03600 22.87500 0.16100 0.70383 元大台灣卓越50基金 76.02000 75.22000 0.80000 1.06355 元大台灣金融基金 16.56000 16.47000 0.09000 0.54645 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.82000 27.68000 0.14000 0.50578 元大台灣高股息基金 24.18000 23.93000 0.25000 1.04471 元大台灣電子科技基金 31.16000 30.87000 0.29000 0.93942 元大全球ETF成長組合基金 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 元大全球ETF穩健組合基金 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032 元大全球不動產證券化基金-美元 11.65600 11.64700 0.00900 0.07727 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.37000 8.49000 -0.12000 -1.41343 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.45000 -0.10000 -1.55039 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.92000 7.97000 -0.05000 -0.62735 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.18000 6.21000 -0.03000 -0.48309 元大全球股票入息基金-美元配息 8.36800 8.39700 -0.02900 -0.34536 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 元大全球新興市場精選組合基金 12.43000 12.49000 -0.06000 -0.48038 元大全球農業商機基金 15.63000 15.66000 -0.03000 -0.19157 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 元大印尼指數基金 9.16700 9.07100 0.09600 1.05832 元大印度指數基金 9.62500 9.46400 0.16100 1.70118 元大印度基金 12.18000 11.98000 0.20000 1.66945 元大多多基金 15.42000 15.40000 0.02000 0.12987 元大多福基金 47.31000 47.03000 0.28000 0.59536 元大亞太成長基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67650 8.65290 0.02360 0.27274 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06330 7.04400 0.01930 0.27399 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.74200 8.84900 -0.10700 -1.20918 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.94000 9.05000 -0.11000 -1.21547 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.35300 9.47800 -0.12500 -1.31884 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99980 9.99830 0.00150 0.01500 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00480 10.00210 0.00270 0.02699 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00480 10.00210 0.00270 0.02699 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.00110 9.99830 0.00280 0.02800 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.00110 9.99830 0.00280 0.02800 元大卓越基金 40.17000 40.03000 0.14000 0.34974 元大店頭基金 7.31000 7.31000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33490 10.33420 0.00070 0.00677 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65770 9.67420 -0.01650 -0.17056 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.96260 31.92430 0.03830 0.11997 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.04910 37.80260 0.24650 0.65207 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.93390 19.04780 -0.11390 -0.59797 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.96400 18.74090 0.22310 1.19044 元大美國政府7至10年期債券基金 39.63670 39.52760 0.10910 0.27601 元大高科技基金 16.87000 16.81000 0.06000 0.35693 元大得利貨幣市場基金 16.27860 16.27840 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99940 11.99930 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.90000 11.00000 -0.10000 -0.90909 元大華夏中小基金 6.20000 6.25000 -0.05000 -0.80000 元大新中國基金-人民幣 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618 元大新中國基金-美元 7.67100 7.74000 -0.06900 -0.89147 元大新中國基金-新台幣 7.65000 7.72000 -0.07000 -0.90674 元大新主流基金 21.24000 21.24000 0.00000 0.00000 元大新東協平衡基金-美元 8.96800 8.97700 -0.00900 -0.10026 元大新東協平衡基金-新台幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23060 10.11820 0.11240 1.11087 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.44510 9.33150 0.11360 1.21738 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.35310 10.22860 0.12450 1.21718 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.82880 8.72260 0.10620 1.21753 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.79410 9.78320 0.01090 0.11142 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27960 9.26930 0.01030 0.11112 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.95400 9.94300 0.01100 0.11063 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43660 9.42620 0.01040 0.11033 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.47860 9.46810 0.01050 0.11090 元大新興亞洲基金 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.09430 8.97580 0.11850 1.32022 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.74870 8.63470 0.11400 1.32025 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.35490 9.23300 0.12190 1.32026 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.00330 8.88590 0.11740 1.32119 元大萬泰貨幣市場基金 15.12360 15.12340 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.98000 32.81000 0.17000 0.51813 元大實質多重資產基金-人民幣 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 元大實質多重資產基金-美元 8.18200 8.09000 0.09200 1.13721 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 元大滬深300單日反向1倍基金 16.33000 16.19000 0.14000 0.86473 元大滬深300單日正向2倍基金 11.52000 11.74000 -0.22000 -1.87394 元大摩臺基金 35.19000 34.87000 0.32000 0.91769 元大標普500基金 23.72000 23.71000 0.01000 0.04218 元大標普500單日反向1倍基金 14.45000 14.35000 0.10000 0.69686 元大標普500單日正向2倍基金 27.02000 27.39000 -0.37000 -1.35086 元大標智滬深300基金 14.66000 14.80000 -0.14000 -0.94595 元大歐洲50基金 21.89000 22.01000 -0.12000 -0.54521 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.46210 9.47380 -0.01170 -0.12350 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22590 10.22550 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.31000 44.33000 -0.02000 -0.04512 元大韓國KOSPI200基金 20.41000 20.26000 0.15000 0.74038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850 日盛上選基金 28.38000 28.47000 -0.09000 -0.31612 日盛小而美基金 15.64000 15.70000 -0.06000 -0.38217 日盛中國內需動力基金 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63670 11.64770 -0.01100 -0.09444 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.57190 9.58090 -0.00900 -0.09394 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.69900 11.71050 -0.01150 -0.09820 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61730 9.62680 -0.00950 -0.09868 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57450 10.58440 -0.00990 -0.09353 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.67720 8.68540 -0.00820 -0.09441 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.93000 9.03000 -0.10000 -1.10742 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.48000 8.57000 -0.09000 -1.05018 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.77000 8.86000 -0.09000 -1.01580 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 日盛日盛基金 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 日盛目標收益組合基金(美元) 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099 日盛目標收益組合基金(新台幣) 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111 日盛全球抗暖化基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.90270 9.92150 -0.01880 -0.18949 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.12060 9.13790 -0.01730 -0.18932 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.70330 9.72140 -0.01810 -0.18619 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.93800 8.95470 -0.01670 -0.18649 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38930 2.39040 -0.00110 -0.04602 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62450 1.62520 -0.00070 -0.04307 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36250 0.36270 -0.00020 -0.05514 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24720 0.24730 -0.00010 -0.04044 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00340 12.00840 -0.00500 -0.04164 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.05380 8.05710 -0.00330 -0.04096 日盛亞洲機會基金 6.15000 6.22000 -0.07000 -1.12540 日盛首選基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441 日盛高科技基金 15.79000 15.83000 -0.04000 -0.25268 日盛貨幣市場基金 14.79170 14.79150 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.42000 34.57000 -0.15000 -0.43390 日盛精選五虎基金 32.48000 32.48000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50570 13.50550 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.19000 27.09000 0.10000 0.36914 台新MSCI中國基金 18.21000 18.50000 -0.29000 -1.56757 台新大眾貨幣市場基金 14.18280 14.18260 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48310 10.48920 -0.00610 -0.05816 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53030 10.52530 0.00500 0.04750 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11880 10.11400 0.00480 0.04746 台新中國通基金 38.02000 37.82000 0.20000 0.52882 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42200 0.42520 -0.00320 -0.75259 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.00500 13.10400 -0.09900 -0.75549 台新中國精選中小基金-美元 0.27080 0.27310 -0.00230 -0.84218 台新中國精選中小基金-新台幣 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938 台新主流基金 21.11000 20.96000 0.15000 0.71565 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.80000 19.63000 0.17000 0.86602 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64530 0.63980 0.00550 0.85964 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.48000 14.35000 0.13000 0.90592 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.47100 0.46690 0.00410 0.87813 台新台灣中小基金 29.73000 29.58000 0.15000 0.50710 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.69830 9.72150 -0.02320 -0.23865 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.96860 8.98730 -0.01870 -0.20807 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.12640 10.14760 -0.02120 -0.20892 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.50550 9.52730 -0.02180 -0.22882 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.39790 10.42170 -0.02380 -0.22837 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 台新印度基金 14.26000 13.96000 0.30000 2.14900 台新亞美短期債券基金 10.96640 10.96380 0.00260 0.02371 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.33830 8.34270 -0.00440 -0.05274 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27560 0.27570 -0.00010 -0.03627 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82240 11.82870 -0.00630 -0.05326 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38540 0.38560 -0.00020 -0.05187 台新真吉利貨幣市場基金 11.10470 11.10460 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.14550 28.02910 0.11640 0.41528 台新智慧生活基金-美元 8.96180 8.95490 0.00690 0.07705 台新智慧生活基金-新台幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.07620 8.08260 -0.00640 -0.07918 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.26390 8.27040 -0.00650 -0.07859 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.85660 8.86360 -0.00700 -0.07897 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.07200 9.07920 -0.00720 -0.07930 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60860 10.60890 -0.00030 -0.00283 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33870 0.33870 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 7.76720 7.76750 -0.00030 -0.00386 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26120 0.26120 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.14000 -0.04000 -0.77821 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.69000 20.69000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.63000 18.65000 -0.02000 -0.10724 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58400 12.58380 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.20220 11.20120 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.96020 9.95360 0.00660 0.06631 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11350 9.11290 0.00060 0.00658 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.46710 10.46630 0.00080 0.00764 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.68360 7.67850 0.00510 0.06642 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.88620 8.88030 0.00590 0.06644 永豐中小基金 46.97000 47.17000 -0.20000 -0.42400 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72500 1.72690 -0.00190 -0.11002 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31900 2.32150 -0.00250 -0.10769 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83500 7.83910 -0.00410 -0.05230 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.21970 10.22500 -0.00530 -0.05183 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.05000 4.10000 -0.05000 -1.21951 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.16000 18.35000 -0.19000 -1.03542 永豐主流品牌基金 15.51000 15.42000 0.09000 0.58366 永豐永豐基金 31.70000 31.52000 0.18000 0.57107 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.08060 9.09280 -0.01220 -0.13417 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.26450 9.27690 -0.01240 -0.13367 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.97710 8.98920 -0.01210 -0.13461 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.15930 9.17170 -0.01240 -0.13520 永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 永豐南非幣2021保本基金 13.39070 13.35970 0.03100 0.23204 永豐高科技基金 21.42000 21.34000 0.08000 0.37488 永豐貨幣市場基金 13.90160 13.90150 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09520 2.09670 -0.00150 -0.07154 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50850 2.51040 -0.00190 -0.07569 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65700 7.65820 -0.00120 -0.01567 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41360 10.41530 -0.00170 -0.01632 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.85650 6.86170 -0.00520 -0.07578 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.68890 10.69700 -0.00810 -0.07572 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.99000 7.04000 -0.05000 -0.71023 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.09000 16.20000 -0.11000 -0.67901 永豐臺灣加權ETF基金 48.57000 48.25000 0.32000 0.66321 永豐領航科技基金 34.92000 34.90000 0.02000 0.05731 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 8.88000 -0.06000 -0.67568 永豐趨勢平衡基金 38.12000 38.03000 0.09000 0.23666 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69910 11.69800 0.00110 0.00940 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51680 9.51280 0.00400 0.04205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.86260 9.85850 0.00410 0.04159 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51740 9.51370 0.00370 0.03889 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.75130 9.74750 0.00380 0.03898 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54750 9.54470 0.00280 0.02934 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.01850 10.01560 0.00290 0.02895 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50340 9.50080 0.00260 0.02737 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81940 9.81670 0.00270 0.02750 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.73000 8.80000 -0.07000 -0.79545 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 兆豐國際中小基金 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.37000 16.53000 -0.16000 -0.96794 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.27000 16.43000 -0.16000 -0.97383 兆豐國際生命科學基金 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.73960 9.74920 -0.00960 -0.09847 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.95980 9.96930 -0.00950 -0.09529 兆豐國際全球基金 28.19000 28.20000 -0.01000 -0.03546 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34270 10.34200 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12640 10.14440 -0.01800 -0.17744 兆豐國際國民基金 20.11000 20.22000 -0.11000 -0.54402 兆豐國際第一基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89150 9.90100 -0.00950 -0.09595 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.73580 7.76980 -0.03400 -0.43759 兆豐國際萬全基金 18.85000 18.90000 -0.05000 -0.26455 兆豐國際電子基金 22.95000 22.96000 -0.01000 -0.04355 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.62000 19.47000 0.15000 0.77042 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561 兆豐國際豐台灣基金 30.96000 30.99000 -0.03000 -0.09681 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52040 12.52020 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.91840 9.92280 -0.00440 -0.04434 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83640 9.84210 -0.00570 -0.05791 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89690 9.90150 -0.00460 -0.04646 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.92000 9.92440 -0.00440 -0.04434 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84350 9.84920 -0.00570 -0.05787 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89590 9.90060 -0.00470 -0.04747 合庫台灣基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 合庫全球高收益債券基金A類型 10.83020 10.86680 -0.03660 -0.33681 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.69860 11.73780 -0.03920 -0.33396 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.45930 10.49440 -0.03510 -0.33446 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.20020 11.23900 -0.03880 -0.34523 合庫全球高收益債券基金B類型 7.77580 7.80210 -0.02630 -0.33709 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.04510 9.07540 -0.03030 -0.33387 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.65250 8.68160 -0.02910 -0.33519 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.51530 8.54460 -0.02930 -0.34291 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.87120 8.90100 -0.02980 -0.33479 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 合庫全球新興市場基金 8.62000 8.64000 -0.02000 -0.23148 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14440 10.14430 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28730 9.28900 -0.00170 -0.01830 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52100 9.52470 -0.00370 -0.03885 合庫新興多重收益基金A類型 9.80380 9.80790 -0.00410 -0.04180 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.20920 11.22540 -0.01620 -0.14432 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.70170 13.70510 -0.00340 -0.02481 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43100 8.43200 -0.00100 -0.01186 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11230 9.11590 -0.00360 -0.03949 合庫新興多重收益基金B類型 7.58090 7.58410 -0.00320 -0.04219 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40280 8.41490 -0.01210 -0.14379 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96520 9.96780 -0.00260 -0.02608 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 安本標準兩岸價值基金 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08370 11.08270 0.00100 0.00902 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96550 9.96230 0.00320 0.03212 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82970 9.82660 0.00310 0.03155 安聯中國東協基金 14.37000 14.51000 -0.14000 -0.96485 安聯中國策略基金-美元 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708 安聯中國策略基金-新臺幣 12.14000 12.27000 -0.13000 -1.05949 安聯中華新思路基金-人民幣 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512 安聯中華新思路基金-美元 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.45000 10.56000 -0.11000 -1.04167 安聯台灣大壩基金 25.02000 24.94000 0.08000 0.32077 安聯台灣科技基金 40.58000 40.61000 -0.03000 -0.07387 安聯台灣貨幣市場基金 12.50990 12.50970 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.23000 27.21000 0.02000 0.07350 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01410 10.01600 -0.00190 -0.01897 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.83310 14.83610 -0.00300 -0.02022 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40440 9.40630 -0.00190 -0.02020 安聯四季成長組合基金-美元 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22240 12.22780 -0.00540 -0.04416 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99880 10.00270 -0.00390 -0.03899 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01870 12.02380 -0.00510 -0.04242 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.20240 9.20650 -0.00410 -0.04453 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06710 9.07070 -0.00360 -0.03969 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71350 8.71720 -0.00370 -0.04244 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.78910 11.81410 -0.02500 -0.21161 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.69640 10.71850 -0.02210 -0.20619 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35550 10.37700 -0.02150 -0.20719 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51370 8.53150 -0.01780 -0.20864 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.32080 8.33800 -0.01720 -0.20628 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.03000 8.04670 -0.01670 -0.20754 安聯全球人口趨勢基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.51000 8.67000 -0.16000 -1.84544 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.07000 32.66000 -0.59000 -1.80649 安聯全球油礦金趨勢基金 7.31000 7.40000 -0.09000 -1.21622 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.94340 11.93480 0.00860 0.07206 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.27590 10.26850 0.00740 0.07207 安聯全球新興市場基金 15.95000 16.07000 -0.12000 -0.74673 安聯全球農金趨勢基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 19.96000 20.11000 -0.15000 -0.74590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.18160 10.17650 0.00510 0.05012 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.88160 9.87670 0.00490 0.04961 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.58140 82.61690 -0.03550 -0.04297 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21830 12.22290 -0.00460 -0.03763 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.85850 63.88560 -0.02710 -0.04242 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36310 9.36660 -0.00350 -0.03737 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59920 2.59800 0.00120 0.04619 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46510 10.46040 0.00470 0.04493 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20390 2.20280 0.00110 0.04994 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65390 8.65000 0.00390 0.04509 宏利台灣動力基金 27.33000 27.28000 0.05000 0.18328 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.49810 9.51840 -0.02030 -0.21327 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.32270 9.34320 -0.02050 -0.21941 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.36590 7.38160 -0.01570 -0.21269 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.34200 7.35820 -0.01620 -0.22016 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 宏利全球債券組合基金 12.79210 12.80050 -0.00840 -0.06562 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80010 2.79470 0.00540 0.19322 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.71010 11.68820 0.02190 0.18737 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.59590 8.57980 0.01610 0.18765 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43130 2.42660 0.00470 0.19369 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.88710 10.86660 0.02050 0.18865 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12040 3.13320 -0.01280 -0.40853 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50180 0.50380 -0.00200 -0.39698 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.47000 14.53000 -0.06000 -0.41294 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.53910 11.58440 -0.04530 -0.39104 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.20320 10.24260 -0.03940 -0.38467 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85600 9.89470 -0.03870 -0.39112 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.54560 8.57880 -0.03320 -0.38700 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.15490 8.18640 -0.03150 -0.38478 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.04790 8.07950 -0.03160 -0.39111 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.00650 8.03850 -0.03200 -0.39808 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.40000 9.45000 -0.05000 -0.52910 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73540 2.73730 -0.00190 -0.06941 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39600 0.39620 -0.00020 -0.05048 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.99270 12.00130 -0.00860 -0.07166 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89920 0.90090 -0.00170 -0.18870 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.13750 7.14250 -0.00500 -0.07000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98300 1.98440 -0.00140 -0.07055 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28520 0.28530 -0.00010 -0.03505 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.72240 8.72850 -0.00610 -0.06989 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31630 0.31660 -0.00030 -0.09476 宏利萬利貨幣市場基金 13.65700 13.65690 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.30000 2.33000 -0.03000 -1.28755 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.45000 10.57000 -0.12000 -1.13529 宏利臺灣股息收益基金 23.16000 22.99000 0.17000 0.73945 宏利澳幣保本基金 12.30330 12.27730 0.02600 0.21177 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.35000 9.39000 -0.04000 -0.42599 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.70000 10.78000 -0.08000 -0.74212 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.33000 9.40000 -0.07000 -0.74468 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.16000 11.25000 -0.09000 -0.80000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.93970 9.96130 -0.02160 -0.21684 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.18820 9.19750 -0.00930 -0.10111 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.65210 8.66090 -0.00880 -0.10161 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.50980 10.52050 -0.01070 -0.10171 貝萊德亞美利加收益基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 貝萊德新台幣基金 12.94500 12.94490 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.32000 23.21000 0.11000 0.47393 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32560 11.32450 0.00110 0.00971 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93990 9.93760 0.00230 0.02314 保德信大中華基金-人民幣 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211 保德信大中華基金-美元 8.49000 8.58000 -0.09000 -1.04895 保德信大中華基金-新台幣 25.28000 25.56000 -0.28000 -1.09546 保德信中小型股基金 40.14000 39.97000 0.17000 0.42532 保德信中國中小基金-人民幣 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267 保德信中國中小基金-美元 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 保德信中國中小基金-新臺幣 7.17000 7.22000 -0.05000 -0.69252 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.79320 8.82320 -0.03000 -0.34001 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.86520 8.89570 -0.03050 -0.34286 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.92020 8.95080 -0.03060 -0.34187 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.70380 9.73720 -0.03340 -0.34301 保德信中國品牌基金-人民幣 7.94000 8.02000 -0.08000 -0.99751 保德信中國品牌基金-美元 7.95000 8.03000 -0.08000 -0.99626 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.59000 8.68000 -0.09000 -1.03687 保德信台商全方位基金 31.03000 30.94000 0.09000 0.29089 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.84000 24.90000 -0.06000 -0.24096 保德信全球消費商機基金 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753 保德信全球基礎建設基金 11.72000 11.80000 -0.08000 -0.67797 保德信全球資源基金 6.83000 6.93000 -0.10000 -1.44300 保德信全球醫療生化基金-美元 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.07000 31.39000 -0.32000 -1.01943 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.32780 10.20950 0.11830 1.15872 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.32780 10.20950 0.11830 1.15872 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.31110 10.19290 0.11820 1.15963 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.31110 10.19290 0.11820 1.15963 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.29320 9.30790 -0.01470 -0.15793 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.16890 10.18490 -0.01600 -0.15710 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.83180 8.84580 -0.01400 -0.15827 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.64900 9.66420 -0.01520 -0.15728 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.95450 7.95630 -0.00180 -0.02262 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62280 10.62510 -0.00230 -0.02165 保德信亞太基金 19.15000 19.28000 -0.13000 -0.67427 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.34810 8.34250 0.00560 0.06713 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20030 11.19290 0.00740 0.06611 保德信店頭市場基金 28.83000 28.81000 0.02000 0.06942 保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.58000 0.04000 0.60790 保德信金平衡基金 27.98000 27.86000 0.12000 0.43073 保德信金滿意基金 38.65000 38.34000 0.31000 0.80856 保德信科技島基金 23.72000 23.53000 0.19000 0.80748 保德信高成長基金 84.38000 83.74000 0.64000 0.76427 保德信第一基金 22.79000 22.63000 0.16000 0.70703 保德信貨幣市場基金 15.79190 15.79170 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.89640 9.89640 0.00000 0.00000 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.07120 10.07120 0.00000 0.00000 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.21940 10.21880 0.00060 0.00587 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.73760 9.73710 0.00050 0.00513 保德信新世紀基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.80320 7.80710 -0.00390 -0.04995 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71900 10.72430 -0.00530 -0.04942 保德信新興趨勢組合基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 保德信瑞騰基金 15.56490 15.56340 0.00150 0.00964 保德信歐洲組合基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69340 9.69770 -0.00430 -0.04434 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00060 10.00520 -0.00460 -0.04598 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63450 9.63450 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79370 9.79310 0.00060 0.00613 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72950 9.73410 -0.00460 -0.04726 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88360 9.88820 -0.00460 -0.04652 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58240 9.58630 -0.00390 -0.04068 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70620 9.71020 -0.00400 -0.04119 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98770 9.98820 -0.00050 -0.00501 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03290 10.03570 -0.00280 -0.02790 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03110 10.03400 -0.00290 -0.02890 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90470 9.90770 -0.00300 -0.03028 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.90940 9.91190 -0.00250 -0.02522 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90510 9.90670 -0.00160 -0.01615 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09170 10.09330 -0.00160 -0.01585 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.76970 9.77070 -0.00100 -0.01023 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86480 9.86590 -0.00110 -0.01115 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55600 9.56100 -0.00500 -0.05230 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37020 9.37450 -0.00430 -0.04587 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98630 9.99260 -0.00630 -0.06305 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98240 9.98870 -0.00630 -0.06307 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07680 10.08460 -0.00780 -0.07735 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.15380 10.16110 -0.00730 -0.07184 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.93970 9.94600 -0.00630 -0.06334 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94020 9.94650 -0.00630 -0.06334 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93600 1.93530 0.00070 0.03617 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68900 2.68810 0.00090 0.03348 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28980 0.28970 0.00010 0.03452 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43650 0.43630 0.00020 0.04584 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28660 8.28090 0.00570 0.06883 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71870 11.71210 0.00660 0.05635 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.43030 9.42110 0.00920 0.09765 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.69850 11.68720 0.01130 0.09669 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.48880 8.48020 0.00860 0.10141 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57600 10.56540 0.01060 0.10033 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12700 10.12880 -0.00180 -0.01777 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02710 10.02420 0.00290 0.02893 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.11210 10.10820 0.00390 0.03858 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75480 10.75050 0.00430 0.04000 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.01660 10.00870 0.00790 0.07893 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71310 9.71580 -0.00270 -0.02779 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09590 10.09890 -0.00300 -0.02971 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69770 9.69560 0.00210 0.02166 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93470 9.93300 0.00170 0.01711 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.07520 10.09050 -0.01530 -0.15163 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89210 5.90090 -0.00880 -0.14913 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35470 10.37030 -0.01560 -0.15043 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65660 11.65660 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958 施羅德樂活中小基金-I類型 3815.01000 3825.34000 -10.33000 -0.27004 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85970 9.89030 -0.03060 -0.30939 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.84100 10.87460 -0.03360 -0.30898 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.08530 10.11650 -0.03120 -0.30841 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.66860 8.69550 -0.02690 -0.30936 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.03810 9.06600 -0.02790 -0.30774 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.87330 8.90070 -0.02740 -0.30784 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.94180 9.97270 -0.03090 -0.30985 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.44010 10.47250 -0.03240 -0.30938 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.38770 10.41980 -0.03210 -0.30807 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 柏瑞巨人基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66880 13.66870 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.15010 13.17900 -0.02890 -0.21929 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60290 11.62800 -0.02510 -0.21586 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.16010 12.18670 -0.02660 -0.21827 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.39540 8.41390 -0.01850 -0.21987 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.48520 6.49940 -0.01420 -0.21848 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.36920 8.38730 -0.01810 -0.21580 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.13970 8.15940 -0.01970 -0.24144 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.28690 10.30940 -0.02250 -0.21825 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.00920 8.02820 -0.01900 -0.23667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77500 11.80050 -0.02550 -0.21609 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.39230 11.41740 -0.02510 -0.21984 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77250 11.80100 -0.02850 -0.24150 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.06950 11.09370 -0.02420 -0.21814 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.59500 8.61390 -0.01890 -0.21941 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35240 9.37270 -0.02030 -0.21659 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.30300 9.32550 -0.02250 -0.24127 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.14790 9.16790 -0.02000 -0.21815 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.03030 9.05180 -0.02150 -0.23752 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.77250 9.78560 -0.01310 -0.13387 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.68490 9.69780 -0.01290 -0.13302 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.53960 9.55220 -0.01260 -0.13191 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.62350 9.63560 -0.01210 -0.12558 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.34560 9.35810 -0.01250 -0.13357 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.14500 9.15720 -0.01220 -0.13323 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.92460 9.92950 -0.00490 -0.04935 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.11510 9.12720 -0.01210 -0.13257 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.19860 9.21020 -0.01160 -0.12595 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.75420 9.76730 -0.01310 -0.13412 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.68500 9.69790 -0.01290 -0.13302 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.53970 9.55240 -0.01270 -0.13295 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.62370 9.63580 -0.01210 -0.12557 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.34540 9.35800 -0.01260 -0.13464 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.14530 9.15750 -0.01220 -0.13322 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.08340 10.08840 -0.00500 -0.04956 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.11510 9.12720 -0.01210 -0.13257 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.19890 9.21040 -0.01150 -0.12486 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72110 10.72420 -0.00310 -0.02891 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98040 11.98390 -0.00350 -0.02921 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.33630 11.33900 -0.00270 -0.02381 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89060 8.89310 -0.00250 -0.02811 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58870 9.59150 -0.00280 -0.02919 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45710 9.45940 -0.00230 -0.02431 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43230 10.43530 -0.00300 -0.02875 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.15530 11.15860 -0.00330 -0.02957 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95200 10.95470 -0.00270 -0.02465 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89080 8.89340 -0.00260 -0.02924 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58910 9.59200 -0.00290 -0.03023 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45760 9.45990 -0.00230 -0.02431 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.34000 8.40000 -0.06000 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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.06000 9.08000 -0.02000 -0.22026 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.29020 11.28760 0.00260 0.02303 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00720 11.00500 0.00220 0.01999 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09900 10.09640 0.00260 0.02575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.12730 8.12540 0.00190 0.02338 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.14590 9.14400 0.00190 0.02078 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.17570 9.17340 0.00230 0.02507 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58840 10.58630 0.00210 0.01984 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91460 9.91240 0.00220 0.02219 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.08200 10.07950 0.00250 0.02480 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.47470 9.47280 0.00190 0.02006 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.78150 8.77950 0.00200 0.02278 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.73430 8.73620 -0.00190 -0.02175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.19980 9.19750 0.00230 0.02501 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69900 11.69020 0.00880 0.07528 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.21270 11.20480 0.00790 0.07051 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.61100 10.60290 0.00810 0.07639 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.82270 6.81760 0.00510 0.07481 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53720 8.53120 0.00600 0.07033 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.12660 9.11960 0.00700 0.07676 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05680 10.04920 0.00760 0.07563 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62790 10.61970 0.00820 0.07721 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.24190 9.23530 0.00660 0.07146 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.70230 8.69580 0.00650 0.07475 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.32130 9.31420 0.00710 0.07623 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17530 11.16510 0.01020 0.09136 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82860 11.81770 0.01090 0.09223 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.79560 10.78500 0.01060 0.09828 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.97740 8.96930 0.00810 0.09031 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53990 9.53110 0.00880 0.09233 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.51980 9.51050 0.00930 0.09779 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14910 11.13880 0.01030 0.09247 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 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10.85170 -0.02840 -0.26171 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.10610 9.11490 -0.00880 -0.09655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.94000 14.81000 0.13000 0.87779 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.93000 22.34000 -0.41000 -1.83527 國泰大中華基金 17.13000 17.08000 0.05000 0.29274 國泰小龍基金-台幣級別 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395 國泰中小成長基金-台幣級別 37.61000 37.73000 -0.12000 -0.31805 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.62060 3.64990 -0.02930 -0.80276 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.22000 16.33000 -0.11000 -0.67361 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61060 0.61480 -0.00420 -0.68315 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57380 0.57780 -0.00400 -0.69228 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19990 2.19980 0.00010 0.00455 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.62920 9.61910 0.01010 0.10500 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.00650 7.99810 0.00840 0.10502 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31480 0.31440 0.00040 0.12723 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.62290 11.62190 0.00100 0.00860 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68200 1.68010 0.00190 0.11309 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.07090 10.06790 0.00300 0.02980 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33160 0.33150 0.00010 0.03017 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.71480 3.75750 -0.04270 -1.13639 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.63000 16.80000 -0.17000 -1.01190 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53430 0.53980 -0.00550 -1.01890 國泰中港台基金人民幣級別 2.69160 2.72530 -0.03370 -1.23656 國泰中港台基金台幣級別 12.06000 12.19000 -0.13000 -1.06645 國泰中港台基金美元級別 0.39190 0.39640 -0.00450 -1.13522 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.86000 26.03000 -0.17000 -0.65309 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.18000 13.05000 0.13000 0.99617 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.19000 31.80000 -0.61000 -1.91824 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17400 10.18440 -0.01040 -0.10212 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.89440 9.90450 -0.01010 -0.10197 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.91860 9.92880 -0.01020 -0.10273 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32930 0.32960 -0.00030 -0.09102 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32000 0.32040 -0.00040 -0.12484 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32070 0.32110 -0.00040 -0.12457 國泰台灣貨幣市場基金 12.42680 12.42670 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28120 2.29160 -0.01040 -0.45383 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國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.62250 40.65000 -0.02750 -0.06765 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.42820 42.58450 -0.15630 -0.36703 國泰紐幣2021保本基金 12.31320 12.31160 0.00160 0.01300 國泰紐幣八年期保本基金 12.61470 12.61280 0.00190 0.01506 國泰紐幣保本基金 12.53660 12.53770 -0.00110 -0.00877 國泰國泰基金台幣I級別 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282 國泰國泰基金台幣級別 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282 國泰富時中國A50基金 17.07000 17.29000 -0.22000 -1.27241 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.28390 41.10060 0.18330 0.44598 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33080 0.33090 -0.00010 -0.03022 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46970 0.46990 -0.00020 -0.04256 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.32990 10.34250 -0.01260 -0.12183 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.26950 7.27840 -0.00890 -0.12228 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.35060 -0.00040 -0.11409 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23550 0.23580 -0.00030 -0.12723 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14620 2.15910 -0.01290 -0.59747 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.57420 9.62160 -0.04740 -0.49264 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30920 0.31080 -0.00160 -0.51480 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.32560 41.34860 -0.02300 -0.05562 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.13000 17.35000 -0.22000 -1.26801 國泰新興市場基金台幣級別 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 國泰新興市場基金美元級別 0.35960 0.36200 -0.00240 -0.66298 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24800 2.24950 -0.00150 -0.06668 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44620 1.44720 -0.00100 -0.06910 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33640 0.33630 0.00010 0.02974 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33260 0.33250 0.00010 0.03008 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21860 0.21850 0.00010 0.04577 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26880 10.26550 0.00330 0.03215 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48220 6.48020 0.00200 0.03086 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.97000 15.06000 -0.09000 -0.59761 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.44000 29.09000 0.35000 1.20316 國泰價值卓越基金 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31110 0.31410 -0.00300 -0.95511 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.91650 38.91530 0.00120 0.00308 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.84000 17.81000 0.03000 0.16844 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.05000 18.11000 -0.06000 -0.33131 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.81000 16.60000 0.21000 1.26506 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94600 11.94900 -0.00300 -0.02511 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39330 0.39340 -0.00010 -0.02542 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07240 10.07070 0.00170 0.01688 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99870 9.99190 0.00680 0.06806 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.97350 9.96670 0.00680 0.06823 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07200 10.07040 0.00160 0.01589 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99840 9.99160 0.00680 0.06806 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.97350 9.96670 0.00680 0.06823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28900 11.28800 0.00100 0.00886 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88370 9.88000 0.00370 0.03745 第一金大中華基金 22.99000 22.99000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 29.27000 29.22000 0.05000 0.17112 第一金中國世紀基金-人民幣 11.38000 11.53000 -0.15000 -1.30095 第一金中國世紀基金-美元 7.08760 7.17290 -0.08530 -1.18920 第一金中國世紀基金-美元-N 7.08800 7.17330 -0.08530 -1.18913 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57740 9.58130 -0.00390 -0.04070 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19900 8.19580 0.00320 0.03904 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.80680 10.81120 -0.00440 -0.04070 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37720 9.37360 0.00360 0.03841 第一金中概平衡基金 22.90000 22.99000 -0.09000 -0.39147 第一金台灣貨幣市場基金 15.27460 15.27430 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.10500 178.10200 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.34600 12.35310 -0.00710 -0.05748 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.34670 12.35380 -0.00710 -0.05747 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.70990 8.70050 0.00940 0.10804 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.70990 8.70060 0.00930 0.10689 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.84180 11.84280 -0.00100 -0.00844 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.85670 11.85770 -0.00100 -0.00843 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.28570 9.31570 -0.03000 -0.32204 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.28730 9.31720 -0.02990 -0.32091 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.94170 8.97060 -0.02890 -0.32216 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.96500 8.99390 -0.02890 -0.32133 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.87080 9.90260 -0.03180 -0.32113 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.52210 9.55280 -0.03070 -0.32137 第一金全球大趨勢基金 21.01000 21.01000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.97870 8.00070 -0.02200 -0.27498 第一金全球不動產證券化基金B 5.64450 5.66010 -0.01560 -0.27561 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.07580 9.23330 -0.15750 -1.70578 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.07690 9.23450 -0.15760 -1.70664 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.76000 8.91000 -0.15000 -1.68350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.76000 8.91000 -0.15000 -1.68350 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.58120 9.74750 -0.16630 -1.70608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.58260 9.74890 -0.16630 -1.70583 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.25000 9.41000 -0.16000 -1.70032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.25000 9.41000 -0.16000 -1.70032 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 7.98010 8.05010 -0.07000 -0.86955 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.55860 9.64240 -0.08380 -0.86908 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.13560 9.16270 -0.02710 -0.29576 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.13440 9.16150 -0.02710 -0.29580 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.53590 7.55710 -0.02120 -0.28053 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.53430 7.55550 -0.02120 -0.28059 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.33940 8.36290 -0.02350 -0.28100 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.34000 8.36350 -0.02350 -0.28098 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.84940 10.88160 -0.03220 -0.29591 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.85030 10.88250 -0.03220 -0.29589 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.64750 9.67470 -0.02720 -0.28115 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.23250 14.27260 -0.04010 -0.28096 第一金亞洲科技基金 16.27000 16.49000 -0.22000 -1.33414 第一金亞洲新興市場基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 第一金店頭市場基金 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055 第一金創新趨勢基金 19.56000 19.50000 0.06000 0.30769 第一金電子基金 28.07000 28.17000 -0.10000 -0.35499 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.76000 17.56000 0.20000 1.13895 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.72000 20.85000 -0.13000 -0.62350 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.48000 18.39000 0.09000 0.48940 統一大中華中小基金(人民幣) 7.02000 7.09000 -0.07000 -0.98731 統一大中華中小基金(美元) 6.40000 6.46000 -0.06000 -0.92879 統一大中華中小基金(新台幣) 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 統一大東協高股息基金(美元) 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 統一大滿貫基金-A類型 29.23000 29.21000 0.02000 0.06847 統一大滿貫基金-I類型 29.23000 29.21000 0.02000 0.06847 統一大龍印基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.94000 8.01000 -0.07000 -0.87391 統一大龍騰中國基金(美元) 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236 統一中小基金 21.74000 21.90000 -0.16000 -0.73059 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68000 9.68910 -0.00910 -0.09392 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99930 9.00240 -0.00310 -0.03444 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.71460 8.71820 -0.00360 -0.04129 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.72660 11.73770 -0.01110 -0.09457 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.83780 10.84160 -0.00380 -0.03505 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48090 10.48530 -0.00440 -0.04196 統一台灣動力基金 14.85000 15.00000 -0.15000 -1.00000 統一全天候基金-A類型 98.30000 98.83000 -0.53000 -0.53627 統一全天候基金-I類型 98.51000 99.03000 -0.52000 -0.52509 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.88200 7.89800 -0.01600 -0.20258 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.59090 7.60180 -0.01090 -0.14339 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.57660 7.58760 -0.01100 -0.14497 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.27700 8.29380 -0.01680 -0.20256 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.97820 7.98970 -0.01150 -0.14394 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.95660 7.96810 -0.01150 -0.14433 統一全球債券組合基金 11.74250 11.75440 -0.01190 -0.10124 統一全球新科技基金(人民幣) 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 統一全球新科技基金(美元) 12.84000 12.81000 0.03000 0.23419 統一全球新科技基金(新台幣) 12.31000 12.29000 0.02000 0.16273 統一亞太基金 22.23000 22.37000 -0.14000 -0.62584 統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 統一奔騰基金 50.40000 50.65000 -0.25000 -0.49358 統一強棒貨幣市場基金 16.68360 16.68330 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 統一強漢基金(美元) 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035 統一強漢基金(新台幣) 21.08000 21.21000 -0.13000 -0.61292 統一統信基金 25.81000 25.85000 -0.04000 -0.15474 統一黑馬基金 51.06000 51.36000 -0.30000 -0.58411 統一新亞洲科技能源基金 14.65000 14.81000 -0.16000 -1.08035 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74690 7.74920 -0.00230 -0.02968 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00940 10.01240 -0.00300 -0.02996 統一經建基金 41.17000 41.42000 -0.25000 -0.60357 統一龍馬基金 56.22000 56.32000 -0.10000 -0.17756 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.12000 15.99000 0.13000 0.81301 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.21000 41.04000 0.17000 0.41423 野村中國機會基金 11.51000 11.64000 -0.13000 -1.11684 野村巴西基金 5.84000 5.81000 0.03000 0.51635 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.79000 10.92000 -0.13000 -1.19048 野村台灣高股息基金 23.04000 23.04000 0.00000 0.00000 野村台灣運籌基金 31.59000 31.54000 0.05000 0.15853 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48470 9.48090 0.00380 0.04008 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.39370 9.38970 0.00400 0.04260 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.44370 9.43920 0.00450 0.04767 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80340 9.79950 0.00390 0.03980 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.63700 9.63290 0.00410 0.04256 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54550 9.54090 0.00460 0.04821 野村平衡基金 17.48000 17.41000 0.07000 0.40207 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.84000 12.80000 0.04000 0.31250 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 野村全球生技醫療基金 15.70000 15.90000 -0.20000 -1.25786 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.96400 9.95300 0.01100 0.11052 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.89700 9.88600 0.01100 0.11127 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.85580 9.84430 0.01150 0.11682 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01200 10.00100 0.01100 0.10999 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.93440 9.92330 0.01110 0.11186 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.89330 9.88180 0.01150 0.11638 野村全球品牌基金 23.96000 23.93000 0.03000 0.12537 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 11.97000 -0.05000 -0.41771 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.02000 18.09000 -0.07000 -0.38695 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.36020 10.35490 0.00530 0.05118 野村全球短期收益基金-美元計價 10.33200 10.32640 0.00560 0.05423 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19620 10.19030 0.00590 0.05790 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.88040 8.89690 -0.01650 -0.18546 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.65840 8.67440 -0.01600 -0.18445 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.26430 8.27930 -0.01500 -0.18117 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.76710 10.78710 -0.02000 -0.18541 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.25020 10.26900 -0.01880 -0.18308 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.85450 9.87240 -0.01790 -0.18131 野村成長基金 26.55000 26.38000 0.17000 0.64443 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.17150 8.19570 -0.02420 -0.29528 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.17140 8.19540 -0.02400 -0.29285 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.34170 8.36600 -0.02430 -0.29046 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.90880 8.93510 -0.02630 -0.29434 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.79400 8.81980 -0.02580 -0.29252 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.97350 8.99970 -0.02620 -0.29112 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.87000 7.95000 -0.08000 -1.00629 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.38000 11.49000 -0.11000 -0.95735 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.11970 9.10930 0.01040 0.11417 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.15340 9.14270 0.01070 0.11703 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.26150 9.25030 0.01120 0.12108 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85920 9.84790 0.01130 0.11475 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.77530 9.76390 0.01140 0.11676 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89470 9.88270 0.01200 0.12142 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29510 8.28700 0.00810 0.09774 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87330 8.86520 0.00810 0.09137 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73820 8.73000 0.00820 0.09393 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.92040 12.90780 0.01260 0.09762 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.03950 12.02850 0.01100 0.09145 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.76510 9.75590 0.00920 0.09430 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03910 10.03650 0.00260 0.02591 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00640 10.00340 0.00300 0.02999 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.01050 10.00740 0.00310 0.03098 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03750 10.03480 0.00270 0.02691 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00550 10.00240 0.00310 0.03099 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02620 10.02300 0.00320 0.03193 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80160 9.79780 0.00380 0.03878 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.76340 9.75930 0.00410 0.04201 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.77800 9.77300 0.00500 0.05116 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.65050 9.69790 -0.04740 -0.48877 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72030 9.76880 -0.04850 -0.49648 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.34240 9.38870 -0.04630 -0.49315 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.88580 8.92960 -0.04380 -0.49050 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85170 10.90520 -0.05350 -0.49059 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.64460 9.64030 0.00430 0.04460 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.69030 10.68620 0.00410 0.03837 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.17270 10.16840 0.00430 0.04229 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.96940 9.96500 0.00440 0.04415 野村泰國基金 39.33000 39.72000 -0.39000 -0.98187 野村高科技基金 8.43000 8.36000 0.07000 0.83732 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.62590 9.63660 -0.01070 -0.11104 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.59180 9.60300 -0.01120 -0.11663 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 9.99470 10.01660 -0.02190 -0.21864 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.98860 8.99880 -0.01020 -0.11335 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.94150 8.95170 -0.01020 -0.11394 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.80760 8.82100 -0.01340 -0.15191 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.20160 11.21480 -0.01320 -0.11770 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.70670 12.73750 -0.03080 -0.24181 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.16660 10.17820 -0.01160 -0.11397 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.12030 10.13180 -0.01150 -0.11350 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.22210 10.23740 -0.01530 -0.14945 野村貨幣市場基金 16.29100 16.29080 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03830 10.03220 0.00610 0.06080 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92630 9.92010 0.00620 0.06250 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.97390 9.96770 0.00620 0.06220 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86730 9.85960 0.00770 0.07810 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.80510 9.79720 0.00790 0.08064 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.77570 9.76750 0.00820 0.08395 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94710 9.93920 0.00790 0.07948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86850 9.86050 0.00800 0.08113 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.95740 9.94910 0.00830 0.08342 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.57720 9.60130 -0.02410 -0.25101 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.52590 9.54950 -0.02360 -0.24713 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.47310 9.49610 -0.02300 -0.24220 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.71340 9.73780 -0.02440 -0.25057 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.63750 9.66130 -0.02380 -0.24634 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.58460 9.60780 -0.02320 -0.24147 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83420 9.85090 -0.01670 -0.16953 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.61270 7.62620 -0.01350 -0.17702 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45060 11.47080 -0.02020 -0.17610 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.23000 7.29000 -0.06000 -0.82305 野村精選貨幣市場基金 12.09070 12.09060 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 野村歐洲高股息基金季配型 7.17000 7.18000 -0.01000 -0.13928 野村歐洲高股息基金累積型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 野村積極成長基金 11.20000 11.13000 0.07000 0.62893 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.38000 29.37000 0.01000 0.03405 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04280 10.06800 -0.02520 -0.25030 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.27720 8.29890 -0.02170 -0.26148 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.62610 7.64560 -0.01950 -0.25505 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.52390 7.54250 -0.01860 -0.24660 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.48010 11.51020 -0.03010 -0.26151 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.29280 10.31910 -0.02630 -0.25487 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18760 10.21280 -0.02520 -0.24675 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 20.06000 20.07000 -0.01000 -0.04983 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87300 16.87290 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.07000 17.06000 0.01000 0.05862 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.96000 12.77000 0.19000 1.48786 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.61000 13.65000 -0.04000 -0.29304 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95850 9.96640 -0.00790 -0.07927 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05790 13.06830 -0.01040 -0.07958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97260 9.98130 -0.00870 -0.08716 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88880 9.88700 0.00180 0.01821 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54110 9.54170 -0.00060 -0.00629 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57840 9.57860 -0.00020 -0.00209 凱基台商天下基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 凱基台灣精五門基金 18.13000 18.12000 0.01000 0.05519 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.57910 39.42720 0.15190 0.38527 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.58830 39.55140 0.03690 0.09330 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.09570 41.10130 -0.00560 -0.01362 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.02520 10.04140 -0.01620 -0.16133 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.27000 12.37000 -0.10000 -0.80841 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.05500 11.13230 -0.07730 -0.69438 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56070 11.56050 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.22000 24.15000 0.07000 0.28986 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.60000 19.39000 0.21000 1.08303 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.95670 18.75220 0.20450 1.09054 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 15.95000 16.07000 -0.12000 -0.74673 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.20630 15.31820 -0.11190 -0.73050 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.05000 7.05000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.43470 10.51810 -0.08340 -0.79292 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.07170 11.11720 -0.04550 -0.40928 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 凱基護城河基金-台幣計價A 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898 凱基護城河基金-美元計價B 11.50280 11.53540 -0.03260 -0.28261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 26.03000 26.05000 -0.02000 -0.07678 富邦NASDAQ-100基金 27.36000 27.18000 0.18000 0.66225 富邦上証180基金 25.89000 26.17000 -0.28000 -1.06993 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16670 0.16850 -0.00180 -1.06825 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.15000 5.21000 -0.06000 -1.15163 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.40000 30.97000 -0.57000 -1.84049 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71890 10.78670 -0.06780 -0.62855 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.90350 9.96340 -0.05990 -0.60120 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.51460 9.56480 -0.05020 -0.52484 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.25330 9.31190 -0.05860 -0.62930 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.47810 8.52940 -0.05130 -0.60145 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.15260 8.19560 -0.04300 -0.52467 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.65160 20.64530 0.00630 0.03052 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.46160 11.46060 0.00100 0.00873 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46960 10.45660 0.01300 0.12432 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92490 12.92330 0.00160 0.01238 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89440 1.89520 -0.00080 -0.04221 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20480 9.20370 0.00110 0.01195 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39700 1.39750 -0.00050 -0.03578 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.83630 11.83110 0.00520 0.04395 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71930 1.71820 0.00110 0.06402 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10480 10.10040 0.00440 0.04356 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48680 1.48580 0.00100 0.06730 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.09620 10.08610 0.01010 0.10014 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03620 10.03210 0.00410 0.04087 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.86000 15.78000 0.08000 0.50697 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.77000 18.93000 -0.16000 -0.84522 富邦日本東証基金 20.08000 20.16000 -0.08000 -0.39683 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.26000 42.03000 0.23000 0.54723 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.30000 41.98000 0.32000 0.76227 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.76000 46.33000 0.43000 0.92812 富邦台灣心基金 18.93000 18.84000 0.09000 0.47771 富邦台灣釆吉50基金 41.90000 41.46000 0.44000 1.06126 富邦台灣科技指數基金 48.96000 48.42000 0.54000 1.11524 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.66470 40.57810 0.08660 0.21342 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.21760 41.34330 -0.12570 -0.30404 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28870 0.28870 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53670 2.53730 -0.00060 -0.02365 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33960 0.33920 0.00040 0.11792 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.51850 10.50700 0.01150 0.10945 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18960 2.19010 -0.00050 -0.02283 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32350 0.32320 0.00030 0.09282 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.01540 9.00550 0.00990 0.10993 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.73000 22.50000 0.23000 1.02222 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.99000 28.78000 0.21000 0.72967 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66230 15.66210 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.02520 40.07150 -0.04630 -0.11554 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.80820 39.64250 0.16570 0.41799 富邦長紅基金 53.52000 53.26000 0.26000 0.48817 富邦科技基金 20.95000 20.78000 0.17000 0.81809 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.80050 40.75690 0.04360 0.10698 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.28820 40.02710 0.26110 0.65231 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.43770 39.33060 0.10710 0.27231 富邦恒生國企ETF基金 19.26000 19.37000 -0.11000 -0.56789 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.68000 14.68000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.41000 24.52000 -0.11000 -0.44861 富邦高成長基金 20.55000 20.44000 0.11000 0.53816 富邦基金A類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 富邦基金I類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 富邦深証100基金 7.86000 7.96000 -0.10000 -1.25628 富邦富時歐洲ETF基金 18.22000 18.31000 -0.09000 -0.49153 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40000 0.40210 -0.00210 -0.52226 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.87950 11.94190 -0.06240 -0.52253 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.05680 9.10440 -0.04760 -0.52282 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29150 0.29310 -0.00160 -0.54589 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.37340 8.41740 -0.04400 -0.52273 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.53090 9.40170 0.12920 1.37422 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.07450 9.93790 0.13660 1.37454 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.20350 9.07870 0.12480 1.37465 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.72300 9.59120 0.13180 1.37418 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.41000 17.33000 0.08000 0.46163 富邦精準基金 39.98000 39.83000 0.15000 0.37660 富邦精銳中小基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.72000 15.76000 -0.04000 -0.25381 富邦臺灣公司治理100基金 19.43000 19.27000 0.16000 0.83031 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.79000 12.64000 0.15000 1.18671 富邦標普美國特別股ETF基金 18.51000 18.57000 -0.06000 -0.32310 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.84640 9.86450 -0.01810 -0.18349 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64010 9.64450 -0.00440 -0.04562 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77960 9.78390 -0.00430 -0.04395 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.49980 9.51720 -0.01740 -0.18283 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.25850 9.26280 -0.00430 -0.04642 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.37750 9.38160 -0.00410 -0.04370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.93000 27.73000 0.20000 0.72124 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.51730 9.54640 -0.02910 -0.30483 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.46730 9.49600 -0.02870 -0.30223 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.45120 9.48170 -0.03050 -0.32167 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.55750 9.58670 -0.02920 -0.30459 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.50660 9.53540 -0.02880 -0.30203 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49000 9.51980 -0.02980 -0.31303 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.24810 8.25060 -0.00250 -0.03030 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.77920 8.78150 -0.00230 -0.02619 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49610 8.49900 -0.00290 -0.03412 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44690 9.44970 -0.00280 -0.02963 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.45930 9.46180 -0.00250 -0.02642 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16440 9.16760 -0.00320 -0.03491 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.25300 9.25590 -0.00290 -0.03133 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.17100 8.15550 0.01550 0.19006 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.22340 9.20560 0.01780 0.19336 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.69480 8.67870 0.01610 0.18551 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39700 10.37730 0.01970 0.18984 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.17650 10.15690 0.01960 0.19297 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67780 9.65990 0.01790 0.18530 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.84010 8.82360 0.01650 0.18700 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.53220 9.51440 0.01780 0.18708 富達卓越領航全球組合基金 13.60000 13.74000 -0.14000 -1.01892 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38990 8.37640 0.01350 0.16117 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.09890 9.08400 0.01490 0.16402 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77190 8.75810 0.01380 0.15757 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.74340 9.72770 0.01570 0.16139 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.71780 9.70180 0.01600 0.16492 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40970 9.39500 0.01470 0.15647 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.86430 8.85030 0.01400 0.15819 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50450 9.48940 0.01510 0.15912 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.80000 7.85000 -0.05000 -0.63694 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.49000 6.57000 -0.08000 -1.21766 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.42000 7.49000 -0.07000 -0.93458 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.26000 7.33000 -0.07000 -0.95498 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72820 9.73020 -0.00200 -0.02055 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17980 9.17720 0.00260 0.02833 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76060 8.75840 0.00220 0.02512 富蘭克林華美中華基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.71080 7.69510 0.01570 0.20403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.78270 8.76480 0.01790 0.20423 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.58700 9.56750 0.01950 0.20381 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12080 9.10230 0.01850 0.20325 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.86740 10.90180 -0.03440 -0.31554 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.41990 8.44650 -0.02660 -0.31492 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.73400 8.76170 -0.02770 -0.31615 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.06980 13.10090 -0.03110 -0.23739 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.91250 9.93610 -0.02360 -0.23752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.90860 9.93790 -0.02930 -0.29483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.37090 7.39270 -0.02180 -0.29489 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.74310 8.76900 -0.02590 -0.29536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.46740 10.49850 -0.03110 -0.29623 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.27150 7.29320 -0.02170 -0.29754 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.64330 8.66900 -0.02570 -0.29646 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.18800 10.22020 -0.03220 -0.31506 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.40950 7.43290 -0.02340 -0.31482 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90450 7.90800 -0.00350 -0.04426 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.91800 8.92200 -0.00400 -0.04483 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75970 9.76400 -0.00430 -0.04404 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31490 12.32040 -0.00550 -0.04464 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.66000 7.73000 -0.07000 -0.90556 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.88000 7.95000 -0.07000 -0.88050 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.27000 8.30000 -0.03000 -0.36145 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.20000 -0.05000 -0.44643 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.57000 8.58000 -0.01000 -0.11655 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.98100 12.04110 -0.06010 -0.49912 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 富蘭克林華美第一富基金 33.90000 33.99000 -0.09000 -0.26478 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31950 10.31940 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.44000 8.49000 -0.05000 -0.58893 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.44000 12.45000 -0.01000 -0.08032 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.45000 14.46000 -0.01000 -0.06916 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.33540 6.42440 -0.08900 -1.38534 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85860 9.88910 -0.03050 -0.30842 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.20580 9.22030 -0.01450 -0.15726 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.76120 10.77810 -0.01690 -0.15680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53790 6.54680 -0.00890 -0.13594 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.63020 8.64190 -0.01170 -0.13539 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.85780 9.87120 -0.01340 -0.13575 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.21930 10.23320 -0.01390 -0.13583 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.75000 60.61000 0.14000 0.23098 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 62.09000 61.86000 0.23000 0.37181 復華1至5年期高收益債券基金 20.04000 20.09000 -0.05000 -0.24888 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華人民幣貨幣市場基金 11.73120 11.73020 0.00100 0.00853 復華人生目標基金 35.26110 35.22590 0.03520 0.09993 復華大中華中小策略基金 7.81000 7.89000 -0.08000 -1.01394 復華中小精選基金 60.54000 60.34000 0.20000 0.33146 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.54310 51.51710 0.02600 0.05047 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.98000 8.07000 -0.09000 -1.11524 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.10000 7.17000 -0.07000 -0.97629 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 復華台灣智能基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 復華全方位基金 25.86000 25.76000 0.10000 0.38820 復華全球大趨勢基金-美元 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.83000 17.80000 0.03000 0.16854 復華全球平衡基金-美元 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 復華全球平衡基金-新臺幣 18.34000 18.45000 -0.11000 -0.59621 復華全球物聯網科技基金-美元 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 復華全球原物料基金 7.89000 7.97000 -0.08000 -1.00376 復華全球消費基金-新臺幣 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47850 11.47350 0.00500 0.04358 復華全球債券基金 13.46530 13.44020 0.02510 0.18675 復華全球債券組合基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.41000 13.43000 -0.02000 -0.14892 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 復華全球戰略配置強基金-美元 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 復華有利貨幣市場基金 13.45520 13.45500 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.93000 10.99000 -0.06000 -0.54595 復華亞太成長基金 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 復華亞太神龍科技基金-美元 7.80000 7.75000 0.05000 0.64516 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.26000 8.20000 0.06000 0.73171 復華東協世紀基金 11.67000 11.72000 -0.05000 -0.42662 復華南非幣長期收益基金A 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337 復華南非幣長期收益基金B 7.81000 7.75000 0.06000 0.77419 復華南非幣短期收益基金A 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 復華美國新星基金-美元 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 復華美國新星基金-新臺幣 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389 復華恒生基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 復華恒生單日正向二倍基金 26.52000 26.32000 0.20000 0.75988 復華神盾基金 22.65560 22.63770 0.01790 0.07907 復華高成長基金 59.73000 59.31000 0.42000 0.70814 復華高益策略組合基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 復華貨幣市場基金 14.41690 14.41670 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.89000 17.73000 0.16000 0.90243 復華富時台灣高股息低波動基金 48.93000 48.55000 0.38000 0.78270 復華復華基金 18.61000 18.48000 0.13000 0.70346 復華華人世紀基金 14.58000 14.68000 -0.10000 -0.68120 復華傳家二號基金 28.03380 28.10400 -0.07020 -0.24979 復華傳家基金 19.59190 19.51450 0.07740 0.39663 復華奧林匹克全球組合基金 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 復華新興市場10年期以上債券基金 19.11000 19.10000 0.01000 0.05236 復華新興市場企業債券ETF基金 61.10000 61.03000 0.07000 0.11470 復華新興市場高收益債券基金A 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.49000 8.50000 -0.01000 -0.11765 復華滬深300 A股基金 18.87000 19.12000 -0.25000 -1.30753 復華數位經濟基金 43.73000 43.81000 -0.08000 -0.18261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.66400 9.66670 -0.00270 -0.02793 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.45050 9.45370 -0.00320 -0.03385 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.81790 9.82060 -0.00270 -0.02749 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.56710 9.57030 -0.00320 -0.03344 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.46550 9.47620 -0.01070 -0.11291 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97290 9.98410 -0.01120 -0.11218 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49460 9.50590 -0.01130 -0.11887 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00470 10.01660 -0.01190 -0.11880 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49420 9.50550 -0.01130 -0.11888 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00700 10.01890 -0.01190 -0.11878 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93380 9.94400 -0.01020 -0.10257 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.89380 9.90090 -0.00710 -0.07171 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.91440 9.92160 -0.00720 -0.07257 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88730 9.89750 -0.01020 -0.10306 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.83790 10.88320 -0.04530 -0.41624 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81060 9.81860 -0.00800 -0.08148 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88730 9.89750 -0.01020 -0.10306 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.83780 10.88310 -0.04530 -0.41624 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81110 9.81910 -0.00800 -0.08147 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86610 9.87410 -0.00800 -0.08102 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.98570 9.99270 -0.00700 -0.07005 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.97440 9.97820 -0.00380 -0.03808 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98370 9.98750 -0.00380 -0.03805 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05050 9.05660 -0.00610 -0.06735 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11940 8.12280 -0.00340 -0.04186 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09990 8.10320 -0.00330 -0.04072 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46270 11.47040 -0.00770 -0.06713 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30960 10.31380 -0.00420 -0.04072 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40370 10.40800 -0.00430 -0.04131 景順主流基金 15.09000 15.10000 -0.01000 -0.06623 景順台灣科技基金 26.06000 26.11000 -0.05000 -0.19150 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 景順全球科技基金 19.73000 19.62000 0.11000 0.56065 景順全球康健基金 18.27000 18.43000 -0.16000 -0.86815 景順貨幣市場基金 15.95550 15.95530 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.76000 27.75000 0.01000 0.03604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.95000 11.94000 0.01000 0.08375 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55340 8.55300 0.00040 0.00468 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82800 7.82790 0.00010 0.00128 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10670 11.10620 0.00050 0.00450 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14160 10.14140 0.00020 0.00197 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.03000 7.11000 -0.08000 -1.12518 華南永昌中國A股基金(美元) 6.70000 6.79000 -0.09000 -1.32548 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.85000 9.98000 -0.13000 -1.30261 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34990 9.34820 0.00170 0.01819 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54860 9.54690 0.00170 0.01781 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70850 9.70680 0.00170 0.01751 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91770 9.91590 0.00180 0.01815 華南永昌永昌基金 17.17000 17.14000 0.03000 0.17503 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 華南永昌全球亨利組合基金 14.06560 14.08090 -0.01530 -0.10866 華南永昌全球神農水資源基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.84000 8.79000 0.05000 0.56883 華南永昌全球精品基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 華南永昌物聯網精選基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23050 16.23030 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.22930 22.19580 0.03350 0.15093 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95470 11.95450 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.27870 10.27670 0.00200 0.01946 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.16430 10.15160 0.01270 0.12510 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82920 9.82740 0.00180 0.01832 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.68880 9.67680 0.01200 0.12401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05000 10.05320 -0.00320 -0.03183 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88250 9.87520 0.00730 0.07392 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70520 9.70820 -0.00300 -0.03090 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.53350 9.52650 0.00700 0.07348 華頓中小型基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 10.85090 10.84430 0.00660 0.06086 華頓台灣基金 22.25000 22.19000 0.06000 0.27039 華頓平安貨幣市場基金 11.53590 11.53570 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.24000 15.36000 -0.12000 -0.78125 華頓全球高收益債券基金A 13.10500 13.14330 -0.03830 -0.29140 華頓全球高收益債券基金B 7.94490 7.96810 -0.02320 -0.29116 華頓全球黑鑽油源基金 4.80000 4.84000 -0.04000 -0.82645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.34770 2.37750 -0.02980 -1.25342 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.51100 10.64160 -0.13060 -1.22726 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34050 0.34470 -0.00420 -1.21845 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.04610 11.08970 -0.04360 -0.39316 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.96200 10.00200 -0.04000 -0.39992 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.83160 9.86790 -0.03630 -0.36786 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.79090 8.82330 -0.03240 -0.36721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.02380 10.06070 -0.03690 -0.36677 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99100 9.02420 -0.03320 -0.36790 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 匯豐中國科技精選基金(台幣) 7.99000 8.06000 -0.07000 -0.86849 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50440 2.50510 -0.00070 -0.02794 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02810 2.02900 -0.00090 -0.04436 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69070 11.69180 -0.00110 -0.00941 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.33370 9.33460 -0.00090 -0.00964 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36260 0.36260 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29470 0.29470 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.03000 3.07000 -0.04000 -1.30293 匯豐中國動力基金(台幣) 13.58000 13.72000 -0.14000 -1.02041 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.89000 21.77000 0.12000 0.55122 匯豐全球趨勢組合基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 匯豐全球關鍵資源基金 7.41000 7.50000 -0.09000 -1.20000 匯豐安富基金 24.06000 23.97000 0.09000 0.37547 匯豐成功基金 38.62000 38.53000 0.09000 0.23358 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57650 2.57610 0.00040 0.01553 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30970 2.30930 0.00040 0.01732 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45760 11.45350 0.00410 0.03580 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.72060 7.71630 0.00430 0.05573 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37440 0.37420 0.00020 0.05345 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32770 0.32760 0.00010 0.03053 匯豐金磚動力基金 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99090 14.99080 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.87000 4.81000 0.06000 1.24740 匯豐新鑽動力基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.28680 5.26850 0.01830 0.34735 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97690 8.95880 0.01810 0.20204 匯豐龍鳳基金-A類型 47.07000 46.83000 0.24000 0.51249 匯豐龍鳳基金-I類型 47.07000 46.83000 0.24000 0.51249 匯豐龍騰電子基金 31.84000 31.72000 0.12000 0.37831 匯豐雙高收益債券組合基金 11.95940 11.97230 -0.01290 -0.10775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.52000 16.59000 -0.07000 -0.42194 新光中國成長基金(人民幣) 8.33000 8.44000 -0.11000 -1.30332 新光中國成長基金(美元) 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 新光中國成長基金(新臺幣) 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.48100 10.47870 0.00230 0.02195 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56340 9.56540 -0.00200 -0.02091 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87660 9.87350 0.00310 0.03140 新光台灣富貴基金 20.81000 20.76000 0.05000 0.24085 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.41000 10.52000 -0.11000 -1.04563 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 新光全球債券基金(A累積)美元 9.99320 9.98180 0.01140 0.11421 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77820 9.76200 0.01620 0.16595 新光全球債券基金(B配息)美元 9.55300 9.54210 0.01090 0.11423 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33450 9.31900 0.01550 0.16633 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 新光吉星貨幣市場基金 15.46460 15.46440 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.75000 8.85000 -0.10000 -1.12994 新光多重資產基金(A累積)美元 7.96000 8.05000 -0.09000 -1.11801 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.33000 8.41000 -0.08000 -0.95125 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.18000 8.26000 -0.08000 -0.96852 新光亞洲精選基金-美金 20.19000 20.38000 -0.19000 -0.93229 新光亞洲精選基金-新台幣 20.48000 20.66000 -0.18000 -0.87125 新光兩岸優勢基金 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 新光店頭基金 21.10000 21.20000 -0.10000 -0.47170 新光南非幣保本基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 新光特選內需收益ETF基金 19.68000 19.58000 0.10000 0.51073 新光創新科技基金 12.38000 12.51000 -0.13000 -1.03917 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80120 9.79520 0.00600 0.06125 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.00260 9.99920 0.00340 0.03400 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.62180 9.61000 0.01180 0.12279 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14660 9.14090 0.00570 0.06236 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33980 9.33660 0.00320 0.03427 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.97970 8.96860 0.01110 0.12377 新光澳幣八年期保本基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 新光澳幣保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.95710 9.97630 -0.01920 -0.19246 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.32720 9.34520 -0.01800 -0.19261 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.27280 9.29030 -0.01750 -0.18837 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.79430 9.81280 -0.01850 -0.18853 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.77170 9.78980 -0.01810 -0.18489 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24760 9.26470 -0.01710 -0.18457 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.22480 9.24370 -0.01890 -0.20446 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.74340 9.76340 -0.02000 -0.20485 瑞銀全球創新趨勢基金 6.31000 6.32000 -0.01000 -0.15823 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83090 9.83270 -0.00180 -0.01831 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16640 9.16810 -0.00170 -0.01854 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69800 9.69970 -0.00170 -0.01753 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12830 9.13000 -0.00170 -0.01862 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20730 9.21080 -0.00350 -0.03800 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83690 9.84030 -0.00340 -0.03455 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75010 13.75300 -0.00290 -0.02109 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.27190 8.27360 -0.00170 -0.02055 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.96510 39.96750 -0.00240 -0.00600 群益10年期以上金融債ETF基金 36.90580 36.77030 0.13550 0.36850 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.79580 39.59650 0.19930 0.50333 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.15800 37.95410 0.20390 0.53723 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 41.02050 40.81980 0.20070 0.49167 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.98990 40.92210 0.06780 0.16568 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.65980 39.54140 0.11840 0.29943 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.98140 9.95580 0.02560 0.25714 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.96920 39.97130 -0.00210 -0.00525 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30560 11.30460 0.00100 0.00885 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03750 10.03440 0.00310 0.03089 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.47910 10.57340 -0.09430 -0.89186 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.81300 7.88100 -0.06800 -0.86283 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.09000 8.16000 -0.07000 -0.85784 群益大印度基金-人民幣 12.78570 12.63170 0.15400 1.21915 群益大印度基金-美元 11.99470 11.84680 0.14790 1.24844 群益大印度基金-新臺幣 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.60930 10.57170 0.03760 0.35567 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20560 10.16650 0.03910 0.38460 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.67630 9.64200 0.03430 0.35574 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.49370 8.46110 0.03260 0.38529 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.51390 8.48370 0.03020 0.35598 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.50340 7.47470 0.02870 0.38396 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.08110 8.05250 0.02860 0.35517 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.36050 7.33230 0.02820 0.38460 群益中小型股基金 37.36000 37.63000 -0.27000 -0.71751 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.37250 9.39840 -0.02590 -0.27558 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.67970 8.70120 -0.02150 -0.24709 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.14840 8.16860 -0.02020 -0.24729 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.14740 8.16990 -0.02250 -0.27540 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.54440 7.56300 -0.01860 -0.24593 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.08350 7.10100 -0.01750 -0.24644 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.97070 9.98270 -0.01200 -0.12021 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96780 10.98100 -0.01320 -0.12021 群益中國高收益債券基金-美元 10.57810 10.58940 -0.01130 -0.10671 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.77860 9.78850 -0.00990 -0.10114 群益中國新機會基金N-人民幣 7.13450 7.20470 -0.07020 -0.97436 群益中國新機會基金N-美元 6.53480 6.59720 -0.06240 -0.94586 群益中國新機會基金N-新臺幣 6.99000 7.06000 -0.07000 -0.99150 群益中國新機會基金-人民幣 6.32720 6.38950 -0.06230 -0.97504 群益中國新機會基金-美元 6.98720 7.05400 -0.06680 -0.94698 群益中國新機會基金-新臺幣 6.67000 6.74000 -0.07000 -1.03858 群益平衡王基金 18.21310 18.34750 -0.13440 -0.73252 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.83000 5.82000 0.01000 0.17182 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.74900 10.73580 0.01320 0.12295 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.23450 10.21880 0.01570 0.15364 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.48010 9.46840 0.01170 0.12357 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.02550 9.01170 0.01380 0.15313 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.59240 9.59410 -0.00170 -0.01772 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.36830 9.37030 -0.00200 -0.02134 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.79260 8.79410 -0.00150 -0.01706 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.71300 8.71480 -0.00180 -0.02065 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.64800 9.64960 -0.00160 -0.01658 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.66220 9.66420 -0.00200 -0.02069 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.94750 8.94900 -0.00150 -0.01676 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.32230 9.32430 -0.00200 -0.02145 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10400 10.10360 0.00040 0.00396 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.18460 7.18430 0.00030 0.00418 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.99500 10.02050 -0.02550 -0.25448 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.85250 9.87780 -0.02530 -0.25613 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.97600 10.00180 -0.02580 -0.25795 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.65000 9.67460 -0.02460 -0.25427 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.56050 9.58500 -0.02450 -0.25561 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.68050 9.70550 -0.02500 -0.25759 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.99500 10.02060 -0.02560 -0.25547 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.85250 9.87780 -0.02530 -0.25613 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.97620 10.00190 -0.02570 -0.25695 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.65000 9.67470 -0.02470 -0.25531 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.56040 9.58490 -0.02450 -0.25561 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.68050 9.70550 -0.02500 -0.25759 群益全球關鍵生技基金N-美元 8.94530 9.00770 -0.06240 -0.69274 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 群益全球關鍵生技基金-美元 14.63680 14.73880 -0.10200 -0.69205 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.45000 14.55000 -0.10000 -0.68729 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.86000 10.73000 0.13000 1.21156 群益印度中小基金N-人民幣 10.57930 10.45170 0.12760 1.22085 群益印度中小基金N-美元 8.85880 8.74940 0.10940 1.25037 群益印度中小基金N-新臺幣 8.38000 8.27000 0.11000 1.33011 群益印度中小基金-人民幣 14.32200 14.14920 0.17280 1.22127 群益印度中小基金-美元 12.67050 12.51400 0.15650 1.25060 群益印度中小基金-新臺幣 14.66000 14.48000 0.18000 1.24309 群益多利策略組合基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897 群益多重收益組合基金 13.37000 13.37000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507 群益安家基金 22.89730 22.96760 -0.07030 -0.30608 群益安穩貨幣市場基金 16.10860 16.10840 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.08000 20.45000 -0.37000 -1.80929 群益亞太中小基金 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 15.04000 -0.05000 -0.33245 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.67870 9.66180 0.01690 0.17492 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.32870 7.31590 0.01280 0.17496 群益店頭市場基金 79.67000 80.61000 -0.94000 -1.16611 群益東方盛世基金 7.98000 8.06000 -0.08000 -0.99256 群益東協成長基金-人民幣 12.40620 12.47810 -0.07190 -0.57621 群益東協成長基金-美元 10.86240 10.92210 -0.05970 -0.54660 群益東協成長基金-新臺幣 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.54600 10.55350 -0.00750 -0.07107 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.95660 9.96390 -0.00730 -0.07326 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.43850 9.44580 -0.00730 -0.07728 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.01740 9.02380 -0.00640 -0.07092 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.51620 8.52250 -0.00630 -0.07392 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.07130 8.07750 -0.00620 -0.07676 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.75960 9.76720 -0.00760 -0.07781 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.82450 8.83080 -0.00630 -0.07134 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.66770 8.67410 -0.00640 -0.07378 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.01680 9.02370 -0.00690 -0.07647 群益長安基金 23.44000 23.69000 -0.25000 -1.05530 群益美國新創亮點基金N-美元 9.01080 8.98120 0.02960 0.32958 群益美國新創亮點基金-美元 13.63120 13.58620 0.04500 0.33122 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.17000 13.13000 0.04000 0.30465 群益真善美基金 15.33520 15.47190 -0.13670 -0.88354 群益馬拉松基金 103.63000 103.92000 -0.29000 -0.27906 群益馬拉松基金I類型 103.91000 104.20000 -0.29000 -0.27831 群益深証中小板基金 9.93000 10.12000 -0.19000 -1.87747 群益創新科技基金 28.53000 28.69000 -0.16000 -0.55769 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.32470 8.39360 -0.06890 -0.82086 群益華夏盛世基金N-美元 7.64240 7.70340 -0.06100 -0.79186 群益華夏盛世基金N-新臺幣 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 群益華夏盛世基金-人民幣 9.06550 9.14060 -0.07510 -0.82161 群益華夏盛世基金-美元 8.42680 8.49410 -0.06730 -0.79231 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.91000 14.02000 -0.11000 -0.78459 群益奧斯卡基金 24.29000 24.55000 -0.26000 -1.05906 群益新興金鑽基金-美元 10.64960 10.68440 -0.03480 -0.32571 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 群益葛萊美基金 20.99000 21.13000 -0.14000 -0.66257 群益道瓊美國地產ETF基金 19.38000 19.21000 0.17000 0.88496 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.24000 11.11000 0.13000 1.17012 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.95330 9.95550 -0.00220 -0.02210 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.90800 9.90730 0.00070 0.00707 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.92830 9.92770 0.00060 0.00604 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.95320 9.95550 -0.00230 -0.02310 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.90800 9.90730 0.00070 0.00707 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.92830 9.92770 0.00060 0.00604 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.95330 9.95550 -0.00220 -0.02210 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.90800 9.90730 0.00070 0.00707 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.95320 9.95540 -0.00220 -0.02210 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.90800 9.90730 0.00070 0.00707 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.45140 11.46680 -0.01540 -0.13430 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.70370 10.71800 -0.01430 -0.13342 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.65250 10.66640 -0.01390 -0.13032 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.09950 8.11040 -0.01090 -0.13440 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.46820 8.47950 -0.01130 -0.13326 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.08950 8.10000 -0.01050 -0.12963 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.60030 9.61300 -0.01270 -0.13211 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.36800 9.38050 -0.01250 -0.13326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01650 10.01890 -0.00240 -0.02395 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.94200 9.94400 -0.00200 -0.02011 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67870 11.67860 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.29000 16.44000 -0.15000 -0.91241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35690 10.36540 -0.00850 -0.08200 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.11220 15.12470 -0.01250 -0.08265 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06480 8.06300 0.00180 0.02232 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86920 10.86660 0.00260 0.02393 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39940 11.39670 0.00270 0.02369 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.19140 13.18840 0.00300 0.02275 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.38000 15.47000 -0.09000 -0.58177 摩根中小基金 19.70000 19.78000 -0.08000 -0.40445 摩根中國A股基金 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106 摩根中國A股基金(美元) 9.14000 9.22000 -0.08000 -0.86768 摩根中國亮點基金 11.24000 11.38000 -0.14000 -1.23023 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.31910 10.37890 -0.05980 -0.57617 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.45190 11.51830 -0.06640 -0.57647 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.75850 8.80860 -0.05010 -0.56876 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.74120 11.80930 -0.06810 -0.57666 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.55290 13.63150 -0.07860 -0.57661 摩根台灣金磚基金-累積型 17.24000 17.22000 0.02000 0.11614 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.24000 17.22000 0.02000 0.11614 摩根台灣增長基金 44.86000 44.63000 0.23000 0.51535 摩根平衡基金 26.14000 26.02000 0.12000 0.46118 摩根全球α基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 摩根全球平衡基金 14.58770 14.57700 0.01070 0.07340 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.18750 9.20680 -0.01930 -0.20963 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.18690 10.20720 -0.02030 -0.19888 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.60830 9.62710 -0.01880 -0.19528 摩根多元入息成長基金-累積型 10.96190 10.98510 -0.02320 -0.21120 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.68110 9.70000 -0.01890 -0.19485 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.14390 10.18020 -0.03630 -0.35657 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.10620 13.15300 -0.04680 -0.35581 摩根亞洲基金 52.31000 52.73000 -0.42000 -0.79651 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24460 8.24050 0.00410 0.04975 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64480 9.63920 0.00560 0.05810 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53210 8.52680 0.00530 0.06216 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16920 12.16290 0.00630 0.05180 摩根東方內需機會基金 16.57000 16.70000 -0.13000 -0.77844 摩根東方科技基金 28.33000 28.85000 -0.52000 -1.80243 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.95000 11.02000 -0.07000 -0.63521 摩根金龍收成基金 18.45000 18.67000 -0.22000 -1.17836 摩根第一貨幣市場基金 15.09650 15.09640 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.34000 12.72000 -0.38000 -2.98742 摩根新金磚五國基金 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 摩根新絲路基金 8.74000 8.84000 -0.10000 -1.13122 摩根新興35基金 12.09000 12.15000 -0.06000 -0.49383 摩根新興日本基金 21.66000 22.05000 -0.39000 -1.76871 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.02780 7.03330 -0.00550 -0.07820 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.24510 9.25150 -0.00640 -0.06918 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.01420 9.02000 -0.00580 -0.06430 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.37620 10.38420 -0.00800 -0.07704 摩根新興科技基金 46.42000 46.38000 0.04000 0.08624 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.15050 8.14730 0.00320 0.03928 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45270 10.44850 0.00420 0.04020 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.19240 8.19650 -0.00410 -0.05002 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.89390 8.89830 -0.00440 -0.04945 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.36620 8.36990 -0.00370 -0.04421 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.52660 9.53130 -0.00470 -0.04931 摩根龍揚基金 27.54000 27.86000 -0.32000 -1.14860 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 摩根環球股票收益基金-累積型 10.65000 10.73000 -0.08000 -0.74557 摩根總收益組合基金-月配息型 9.10790 9.11530 -0.00740 -0.08118 摩根總收益組合基金-累積型 11.08930 11.09840 -0.00910 -0.08199 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 9.99820 9.99960 -0.00140 -0.01400 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 9.99840 9.99960 -0.00120 -0.01200 聯邦中國龍基金 22.30000 22.23000 0.07000 0.31489 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77310 11.78400 -0.01090 -0.09250 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97550 10.98520 -0.00970 -0.08830 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96540 9.97440 -0.00900 -0.09023 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07710 10.08640 -0.00930 -0.09220 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.44860 9.45700 -0.00840 -0.08882 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57330 8.58110 -0.00780 -0.09090 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.61070 9.62880 -0.01810 -0.18798 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.67720 9.69540 -0.01820 -0.18772 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.14220 9.17490 -0.03270 -0.35641 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.29240 9.32570 -0.03330 -0.35708 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.85010 8.88180 -0.03170 -0.35691 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 8.99470 9.02680 -0.03210 -0.35561 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.73650 10.75260 -0.01610 -0.14973 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.49650 10.51210 -0.01560 -0.14840 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.72550 9.74000 -0.01450 -0.14887 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.10790 10.12310 -0.01520 -0.15015 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.86660 9.88120 -0.01460 -0.14776 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.14460 9.15820 -0.01360 -0.14850 聯邦金鑽平衡基金 21.13700 21.04110 0.09590 0.45577 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.61580 8.63630 -0.02050 -0.23737 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 8.90590 8.92720 -0.02130 -0.23860 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.59560 8.61610 -0.02050 -0.23793 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 8.89080 8.91210 -0.02130 -0.23900 聯邦貨幣市場基金 13.18180 13.18170 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.85980 15.87420 -0.01440 -0.09071 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.51030 11.52300 -0.01270 -0.11021 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.08170 11.09300 -0.01130 -0.10187 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.60830 10.61910 -0.01080 -0.10170 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77200 11.76060 0.01140 0.09693 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.98770 10.97690 0.01080 0.09839 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37400 10.36410 0.00990 0.09552 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.48020 8.47180 0.00840 0.09915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.80000 31.57000 0.23000 0.72854 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.42000 14.54000 -0.12000 -0.82531 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.47000 14.60000 -0.13000 -0.89041 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.13000 15.18000 -0.05000 -0.32938 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.48000 7.50000 -0.02000 -0.26667 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.20000 14.22000 -0.02000 -0.14065 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.43000 8.44000 -0.01000 -0.11848 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.11000 13.15000 -0.04000 -0.30418 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.05000 19.08000 -0.03000 -0.15723 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.81000 14.83000 -0.02000 -0.13486 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.42000 12.44000 -0.02000 -0.16077 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.22000 18.22000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.74000 13.80000 -0.06000 -0.43478 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.72000 13.78000 -0.06000 -0.43541 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 聯博貨幣市場基金 15.01000 15.00990 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25280 10.25870 -0.00590 -0.05751 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.26230 13.26940 -0.00710 -0.05351 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24740 7.25150 -0.00410 -0.05654 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.76000 13.75000 0.01000 0.07273 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------