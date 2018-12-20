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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/19  107/12/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66350   10.66250   0.00100    0.00938
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88790    9.88380   0.00410    0.04148
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89090    9.88650   0.00440    0.04451
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.80820    9.81180  -0.00360   -0.03669
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.80830    9.81190  -0.00360   -0.03669
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    20.75000   21.10000  -0.35000   -1.65877
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.13000   22.01000  -0.88000   -3.99818
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.16980    9.17060  -0.00080   -0.00872
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51050    9.51150  -0.00100   -0.01051
中國信託台灣活力基金                                               12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
中國信託台灣優勢基金                                               14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.67000    7.64000   0.03000    0.39267
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.23000    8.20000   0.03000    0.36585
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.80550    9.81200  -0.00650   -0.06625
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02350    9.02950  -0.00600   -0.06645
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.16430   10.17110  -0.00680   -0.06686
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32180    9.32800  -0.00620   -0.06647
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.84650    9.85750  -0.01100   -0.11159
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.48810    8.49760  -0.00950   -0.11180
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62200   10.63040  -0.00840   -0.07902
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.44840    9.45590  -0.00750   -0.07932
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
中國信託智能運動基金-美元                                           9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.33000    8.36000  -0.03000   -0.35885
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00280   11.00260   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.44010    9.43180   0.00830    0.08800
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93900    8.93120   0.00780    0.08733
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60970    9.60150   0.00820    0.08540
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.09450    9.08680   0.00770    0.08474
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                      9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
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元大2001基金                                                       53.68000   53.44000   0.24000    0.44910
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          40.01300   39.83530   0.17770    0.44609
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.01480   37.84190   0.17290    0.45690
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.11000   17.27000  -0.16000   -0.92646
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52740   11.52640   0.00100    0.00868
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61610   10.60390   0.01220    0.11505
元大上證50基金                                                     26.74000   27.09000  -0.35000   -1.29199
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.62000   12.77000  -0.15000   -1.17463
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.79600   11.92600  -0.13000   -1.09006
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.94000   16.11500  -0.17500   -1.08594
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.48600    9.54800  -0.06200   -0.64935
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.11400    9.16400  -0.05000   -0.54561
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.78000    2.80000  -0.02000   -0.71429
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.41000   12.51000  -0.10000   -0.79936
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.30640   46.29480   0.01160    0.02506
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.54680   10.54120   0.00560    0.05312
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69810    9.69300   0.00510    0.05262
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.69280    9.67740   0.01540    0.15913
元大巴西指數基金                                                    6.12000    6.12200  -0.00200   -0.03267
元大巴菲特基金                                                     23.78000   23.71000   0.07000    0.29523
元大日經225基金                                                    26.44000   26.61000  -0.17000   -0.63886
元大台商收成基金                                                   19.75000   19.63000   0.12000    0.61131
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.21000   13.29000  -0.08000   -0.60196
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.91000   31.50000   0.41000    1.30159
元大台灣中型100基金                                                28.61000   28.65000  -0.04000   -0.13962
元大台灣加權股價指數基金                                           23.03600   22.87500   0.16100    0.70383
元大台灣卓越50基金                                                 76.02000   75.22000   0.80000    1.06355
元大台灣金融基金                                                   16.56000   16.47000   0.09000    0.54645
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.82000   27.68000   0.14000    0.50578
元大台灣高股息基金                                                 24.18000   23.93000   0.25000    1.04471
元大台灣電子科技基金                                               31.16000   30.87000   0.29000    0.93942
元大全球ETF成長組合基金                                             9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.00000   13.99000   0.01000    0.07148
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.81000    8.80000   0.01000    0.11364
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.65600   11.64700   0.00900    0.07727
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.35000    6.45000  -0.10000   -1.55039
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.92000    7.97000  -0.05000   -0.62735
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.18000    6.21000  -0.03000   -0.48309
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.36800    8.39700  -0.02900   -0.34536
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.43000   12.49000  -0.06000   -0.48038
元大全球農業商機基金                                               15.63000   15.66000  -0.03000   -0.19157
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
元大印尼指數基金                                                    9.16700    9.07100   0.09600    1.05832
元大印度指數基金                                                    9.62500    9.46400   0.16100    1.70118
元大印度基金                                                       12.18000   11.98000   0.20000    1.66945
元大多多基金                                                       15.42000   15.40000   0.02000    0.12987
元大多福基金                                                       47.31000   47.03000   0.28000    0.59536
元大亞太成長基金                                                    8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.67650    8.65290   0.02360    0.27274
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06330    7.04400   0.01930    0.27399
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.74200    8.84900  -0.10700   -1.20918
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.94000    9.05000  -0.11000   -1.21547
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.35300    9.47800  -0.12500   -1.31884
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99980    9.99830   0.00150    0.01500
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00480   10.00210   0.00270    0.02699
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00480   10.00210   0.00270    0.02699
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.00110    9.99830   0.00280    0.02800
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.00110    9.99830   0.00280    0.02800
元大卓越基金                                                       40.17000   40.03000   0.14000    0.34974
元大店頭基金                                                        7.31000    7.31000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                    8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33490   10.33420   0.00070    0.00677
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65770    9.67420  -0.01650   -0.17056
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.96260   31.92430   0.03830    0.11997
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.04910   37.80260   0.24650    0.65207
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.93390   19.04780  -0.11390   -0.59797
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.96400   18.74090   0.22310    1.19044
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.63670   39.52760   0.10910    0.27601
元大高科技基金                                                     16.87000   16.81000   0.06000    0.35693
元大得利貨幣市場基金                                               16.27860   16.27840   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99940   11.99930   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.90000   11.00000  -0.10000   -0.90909
元大華夏中小基金                                                    6.20000    6.25000  -0.05000   -0.80000
元大新中國基金-人民幣                                               8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
元大新中國基金-美元                                                 7.67100    7.74000  -0.06900   -0.89147
元大新中國基金-新台幣                                               7.65000    7.72000  -0.07000   -0.90674
元大新主流基金                                                     21.24000   21.24000   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-美元                                             8.96800    8.97700  -0.00900   -0.10026
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.23060   10.11820   0.11240    1.11087
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.44510    9.33150   0.11360    1.21738
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.35310   10.22860   0.12450    1.21718
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.82880    8.72260   0.10620    1.21753
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.79410    9.78320   0.01090    0.11142
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27960    9.26930   0.01030    0.11112
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.95400    9.94300   0.01100    0.11063
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.43660    9.42620   0.01040    0.11033
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.47860    9.46810   0.01050    0.11090
元大新興亞洲基金                                                   10.35000   10.43000  -0.08000   -0.76702
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.09430    8.97580   0.11850    1.32022
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.74870    8.63470   0.11400    1.32025
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.35490    9.23300   0.12190    1.32026
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.00330    8.88590   0.11740    1.32119
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12360   15.12340   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.98000   32.81000   0.17000    0.51813
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18200    8.09000   0.09200    1.13721
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.33000   16.19000   0.14000    0.86473
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.52000   11.74000  -0.22000   -1.87394
元大摩臺基金                                                       35.19000   34.87000   0.32000    0.91769
元大標普500基金                                                    23.72000   23.71000   0.01000    0.04218
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.45000   14.35000   0.10000    0.69686
元大標普500單日正向2倍基金                                         27.02000   27.39000  -0.37000   -1.35086
元大標智滬深300基金                                                14.66000   14.80000  -0.14000   -0.94595
元大歐洲50基金                                                     21.89000   22.01000  -0.12000   -0.54521
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.46210    9.47380  -0.01170   -0.12350
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22590   10.22550   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.31000   44.33000  -0.02000   -0.04512
元大韓國KOSPI200基金                                               20.41000   20.26000   0.15000    0.74038
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.76000   13.73000   0.03000    0.21850
日盛上選基金                                                       28.38000   28.47000  -0.09000   -0.31612
日盛小而美基金                                                     15.64000   15.70000  -0.06000   -0.38217
日盛中國內需動力基金                                                8.32000    8.41000  -0.09000   -1.07015
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.63670   11.64770  -0.01100   -0.09444
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.57190    9.58090  -0.00900   -0.09394
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.69900   11.71050  -0.01150   -0.09820
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61730    9.62680  -0.00950   -0.09868
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.57450   10.58440  -0.00990   -0.09353
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.67720    8.68540  -0.00820   -0.09441
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.93000    9.03000  -0.10000   -1.10742
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.48000    8.57000  -0.09000   -1.05018
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.77000    8.86000  -0.09000   -1.01580
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
日盛日盛基金                                                       11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        8.99000    9.00000  -0.01000   -0.11111
日盛全球抗暖化基金                                                  9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.90270    9.92150  -0.01880   -0.18949
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.12060    9.13790  -0.01730   -0.18932
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.70330    9.72140  -0.01810   -0.18619
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.93800    8.95470  -0.01670   -0.18649
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38930    2.39040  -0.00110   -0.04602
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62450    1.62520  -0.00070   -0.04307
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36250    0.36270  -0.00020   -0.05514
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24720    0.24730  -0.00010   -0.04044
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00340   12.00840  -0.00500   -0.04164
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.05380    8.05710  -0.00330   -0.04096
日盛亞洲機會基金                                                    6.15000    6.22000  -0.07000   -1.12540
日盛首選基金                                                       14.86000   14.88000  -0.02000   -0.13441
日盛高科技基金                                                     15.79000   15.83000  -0.04000   -0.25268
日盛貨幣市場基金                                                   14.79170   14.79150   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.42000   34.57000  -0.15000   -0.43390
日盛精選五虎基金                                                   32.48000   32.48000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50570   13.50550   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.19000   27.09000   0.10000    0.36914
台新MSCI中國基金                                                   18.21000   18.50000  -0.29000   -1.56757
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18280   14.18260   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48310   10.48920  -0.00610   -0.05816
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53030   10.52530   0.00500    0.04750
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11880   10.11400   0.00480    0.04746
台新中國通基金                                                     38.02000   37.82000   0.20000    0.52882
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42200    0.42520  -0.00320   -0.75259
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.00500   13.10400  -0.09900   -0.75549
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27080    0.27310  -0.00230   -0.84218
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.37000    8.44000  -0.07000   -0.82938
台新主流基金                                                       21.11000   20.96000   0.15000    0.71565
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.80000   19.63000   0.17000    0.86602
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.64530    0.63980   0.00550    0.85964
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.48000   14.35000   0.13000    0.90592
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.47100    0.46690   0.00410    0.87813
台新台灣中小基金                                                   29.73000   29.58000   0.15000    0.50710
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.69830    9.72150  -0.02320   -0.23865
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.96860    8.98730  -0.01870   -0.20807
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.12640   10.14760  -0.02120   -0.20892
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.50550    9.52730  -0.02180   -0.22882
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.39790   10.42170  -0.02380   -0.22837
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
台新印度基金                                                       14.26000   13.96000   0.30000    2.14900
台新亞美短期債券基金                                               10.96640   10.96380   0.00260    0.02371
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.33830    8.34270  -0.00440   -0.05274
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27560    0.27570  -0.00010   -0.03627
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.82240   11.82870  -0.00630   -0.05326
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38540    0.38560  -0.00020   -0.05187
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10470   11.10460   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.14550   28.02910   0.11640    0.41528
台新智慧生活基金-美元                                               8.96180    8.95490   0.00690    0.07705
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.07620    8.08260  -0.00640   -0.07918
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.26390    8.27040  -0.00650   -0.07859
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.85660    8.86360  -0.00700   -0.07897
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.07200    9.07920  -0.00720   -0.07930
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.60860   10.60890  -0.00030   -0.00283
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33870    0.33870   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.76720    7.76750  -0.00030   -0.00386
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26120    0.26120   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.10000    5.14000  -0.04000   -0.77821
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.69000   20.69000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.63000   18.65000  -0.02000   -0.10724
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58400   12.58380   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.20220   11.20120   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.96020    9.95360   0.00660    0.06631
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11350    9.11290   0.00060    0.00658
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.46710   10.46630   0.00080    0.00764
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.68360    7.67850   0.00510    0.06642
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.88620    8.88030   0.00590    0.06644
永豐中小基金                                                       46.97000   47.17000  -0.20000   -0.42400
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72500    1.72690  -0.00190   -0.11002
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.31900    2.32150  -0.00250   -0.10769
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83500    7.83910  -0.00410   -0.05230
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.21970   10.22500  -0.00530   -0.05183
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.05000    4.10000  -0.05000   -1.21951
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.16000   18.35000  -0.19000   -1.03542
永豐主流品牌基金                                                   15.51000   15.42000   0.09000    0.58366
永豐永豐基金                                                       31.70000   31.52000   0.18000    0.57107
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.08060    9.09280  -0.01220   -0.13417
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.26450    9.27690  -0.01240   -0.13367
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.97710    8.98920  -0.01210   -0.13461
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.15930    9.17170  -0.01240   -0.13520
永豐亞洲民生消費基金                                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
永豐南非幣2021保本基金                                             13.39070   13.35970   0.03100    0.23204
永豐高科技基金                                                     21.42000   21.34000   0.08000    0.37488
永豐貨幣市場基金                                                   13.90160   13.90150   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09520    2.09670  -0.00150   -0.07154
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50850    2.51040  -0.00190   -0.07569
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65700    7.65820  -0.00120   -0.01567
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41360   10.41530  -0.00170   -0.01632
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.85650    6.86170  -0.00520   -0.07578
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.68890   10.69700  -0.00810   -0.07572
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.99000    7.04000  -0.05000   -0.71023
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.09000   16.20000  -0.11000   -0.67901
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.57000   48.25000   0.32000    0.66321
永豐領航科技基金                                                   34.92000   34.90000   0.02000    0.05731
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.01000   11.06000  -0.05000   -0.45208
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.82000    8.88000  -0.06000   -0.67568
永豐趨勢平衡基金                                                   38.12000   38.03000   0.09000    0.23666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69910   11.69800   0.00110    0.00940
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51680    9.51280   0.00400    0.04205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.86260    9.85850   0.00410    0.04159
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.51740    9.51370   0.00370    0.03889
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.75130    9.74750   0.00380    0.03898
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.54750    9.54470   0.00280    0.02934
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.01850   10.01560   0.00290    0.02895
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.50340    9.50080   0.00260    0.02737
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81940    9.81670   0.00270    0.02750
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.73000    8.80000  -0.07000   -0.79545
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
兆豐國際中小基金                                                   13.51000   13.56000  -0.05000   -0.36873
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.43000   12.56000  -0.13000   -1.03503
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.37000   16.53000  -0.16000   -0.96794
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.27000   16.43000  -0.16000   -0.97383
兆豐國際生命科學基金                                               14.48000   14.56000  -0.08000   -0.54945
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.73960    9.74920  -0.00960   -0.09847
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.95980    9.96930  -0.00950   -0.09529
兆豐國際全球基金                                                   28.19000   28.20000  -0.01000   -0.03546
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34270   10.34200   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12640   10.14440  -0.01800   -0.17744
兆豐國際國民基金                                                   20.11000   20.22000  -0.11000   -0.54402
兆豐國際第一基金                                                   11.67000   11.69000  -0.02000   -0.17109
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.89150    9.90100  -0.00950   -0.09595
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.73580    7.76980  -0.03400   -0.43759
兆豐國際萬全基金                                                   18.85000   18.90000  -0.05000   -0.26455
兆豐國際電子基金                                                   22.95000   22.96000  -0.01000   -0.04355
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.62000   19.47000   0.15000    0.77042
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.58000   17.68000  -0.10000   -0.56561
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.96000   30.99000  -0.03000   -0.09681
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52040   12.52020   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.91840    9.92280  -0.00440   -0.04434
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.83640    9.84210  -0.00570   -0.05791
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89690    9.90150  -0.00460   -0.04646
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.92000    9.92440  -0.00440   -0.04434
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84350    9.84920  -0.00570   -0.05787
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89590    9.90060  -0.00470   -0.04747
合庫台灣基金                                                        9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.83020   10.86680  -0.03660   -0.33681
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.69860   11.73780  -0.03920   -0.33396
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.45930   10.49440  -0.03510   -0.33446
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.20020   11.23900  -0.03880   -0.34523
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.77580    7.80210  -0.02630   -0.33709
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.04510    9.07540  -0.03030   -0.33387
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.65250    8.68160  -0.02910   -0.33519
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.51530    8.54460  -0.02930   -0.34291
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.87120    8.90100  -0.02980   -0.33479
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
合庫全球新興市場基金                                                8.62000    8.64000  -0.02000   -0.23148
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14440   10.14430   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28730    9.28900  -0.00170   -0.01830
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52100    9.52470  -0.00370   -0.03885
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.80380    9.80790  -0.00410   -0.04180
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.20920   11.22540  -0.01620   -0.14432
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.70170   13.70510  -0.00340   -0.02481
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43100    8.43200  -0.00100   -0.01186
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11230    9.11590  -0.00360   -0.03949
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58090    7.58410  -0.00320   -0.04219
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40280    8.41490  -0.01210   -0.14379
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96520    9.96780  -0.00260   -0.02608
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
安本標準兩岸價值基金                                                9.93000   10.05000  -0.12000   -1.19403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.08370   11.08270   0.00100    0.00902
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96550    9.96230   0.00320    0.03212
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.82970    9.82660   0.00310    0.03155
安聯中國東協基金                                                   14.37000   14.51000  -0.14000   -0.96485
安聯中國策略基金-美元                                               9.36000    9.46000  -0.10000   -1.05708
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.14000   12.27000  -0.13000   -1.05949
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.98000   12.12000  -0.14000   -1.15512
安聯中華新思路基金-美元                                            11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.45000   10.56000  -0.11000   -1.04167
安聯台灣大壩基金                                                   25.02000   24.94000   0.08000    0.32077
安聯台灣科技基金                                                   40.58000   40.61000  -0.03000   -0.07387
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50990   12.50970   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.23000   27.21000   0.02000    0.07350
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01410   10.01600  -0.00190   -0.01897
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.83310   14.83610  -0.00300   -0.02022
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40440    9.40630  -0.00190   -0.02020
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.22240   12.22780  -0.00540   -0.04416
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99880   10.00270  -0.00390   -0.03899
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01870   12.02380  -0.00510   -0.04242
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.20240    9.20650  -0.00410   -0.04453
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06710    9.07070  -0.00360   -0.03969
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71350    8.71720  -0.00370   -0.04244
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.78910   11.81410  -0.02500   -0.21161
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.69640   10.71850  -0.02210   -0.20619
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.35550   10.37700  -0.02150   -0.20719
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51370    8.53150  -0.01780   -0.20864
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.32080    8.33800  -0.01720   -0.20628
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.03000    8.04670  -0.01670   -0.20754
安聯全球人口趨勢基金                                               10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.51000    8.67000  -0.16000   -1.84544
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.07000   32.66000  -0.59000   -1.80649
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.31000    7.40000  -0.09000   -1.21622
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.94340   11.93480   0.00860    0.07206
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.27590   10.26850   0.00740    0.07207
安聯全球新興市場基金                                               15.95000   16.07000  -0.12000   -0.74673
安聯全球農金趨勢基金                                                8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.68000    7.67000   0.01000    0.13038
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               19.96000   20.11000  -0.15000   -0.74590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.18160   10.17650   0.00510    0.05012
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.88160    9.87670   0.00490    0.04961
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.58140   82.61690  -0.03550   -0.04297
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21830   12.22290  -0.00460   -0.03763
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.85850   63.88560  -0.02710   -0.04242
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36310    9.36660  -0.00350   -0.03737
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59920    2.59800   0.00120    0.04619
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.46510   10.46040   0.00470    0.04493
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20390    2.20280   0.00110    0.04994
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.65390    8.65000   0.00390    0.04509
宏利台灣動力基金                                                   27.33000   27.28000   0.05000    0.18328
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.49810    9.51840  -0.02030   -0.21327
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.32270    9.34320  -0.02050   -0.21941
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.36590    7.38160  -0.01570   -0.21269
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.34200    7.35820  -0.01620   -0.22016
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
宏利全球債券組合基金                                               12.79210   12.80050  -0.00840   -0.06562
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.80010    2.79470   0.00540    0.19322
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.71010   11.68820   0.02190    0.18737
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59590    8.57980   0.01610    0.18765
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43130    2.42660   0.00470    0.19369
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.88710   10.86660   0.02050    0.18865
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12040    3.13320  -0.01280   -0.40853
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50180    0.50380  -0.00200   -0.39698
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.47000   14.53000  -0.06000   -0.41294
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.53910   11.58440  -0.04530   -0.39104
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.20320   10.24260  -0.03940   -0.38467
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.85600    9.89470  -0.03870   -0.39112
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.54560    8.57880  -0.03320   -0.38700
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.15490    8.18640  -0.03150   -0.38478
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.04790    8.07950  -0.03160   -0.39111
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.00650    8.03850  -0.03200   -0.39808
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.35000    9.40000  -0.05000   -0.53191
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73540    2.73730  -0.00190   -0.06941
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39600    0.39620  -0.00020   -0.05048
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.99270   12.00130  -0.00860   -0.07166
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89920    0.90090  -0.00170   -0.18870
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.13750    7.14250  -0.00500   -0.07000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98300    1.98440  -0.00140   -0.07055
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28520    0.28530  -0.00010   -0.03505
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.72240    8.72850  -0.00610   -0.06989
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31630    0.31660  -0.00030   -0.09476
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65700   13.65690   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.30000    2.33000  -0.03000   -1.28755
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.45000   10.57000  -0.12000   -1.13529
宏利臺灣股息收益基金                                               23.16000   22.99000   0.17000    0.73945
宏利澳幣保本基金                                                   12.30330   12.27730   0.02600    0.21177
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.35000    9.39000  -0.04000   -0.42599
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                        9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.70000   10.78000  -0.08000   -0.74212
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.33000    9.40000  -0.07000   -0.74468
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.16000   11.25000  -0.09000   -0.80000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.93970    9.96130  -0.02160   -0.21684
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.18820    9.19750  -0.00930   -0.10111
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.65210    8.66090  -0.00880   -0.10161
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.50980   10.52050  -0.01070   -0.10171
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.72000    8.74000  -0.02000   -0.22883
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
貝萊德新台幣基金                                                   12.94500   12.94490   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.32000   23.21000   0.11000    0.47393
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32560   11.32450   0.00110    0.00971
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93990    9.93760   0.00230    0.02314
保德信大中華基金-人民幣                                             8.63000    8.72000  -0.09000   -1.03211
保德信大中華基金-美元                                               8.49000    8.58000  -0.09000   -1.04895
保德信大中華基金-新台幣                                            25.28000   25.56000  -0.28000   -1.09546
保德信中小型股基金                                                 40.14000   39.97000   0.17000    0.42532
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.73000    7.78000  -0.05000   -0.64267
保德信中國中小基金-美元                                             7.42000    7.47000  -0.05000   -0.66934
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.17000    7.22000  -0.05000   -0.69252
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.79320    8.82320  -0.03000   -0.34001
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.86520    8.89570  -0.03050   -0.34286
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.92020    8.95080  -0.03060   -0.34187
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.70380    9.73720  -0.03340   -0.34301
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.94000    8.02000  -0.08000   -0.99751
保德信中國品牌基金-美元                                             7.95000    8.03000  -0.08000   -0.99626
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.59000    8.68000  -0.09000   -1.03687
保德信台商全方位基金                                               31.03000   30.94000   0.09000    0.29089
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          24.84000   24.90000  -0.06000   -0.24096
保德信全球消費商機基金                                             16.80000   16.84000  -0.04000   -0.23753
保德信全球基礎建設基金                                             11.72000   11.80000  -0.08000   -0.67797
保德信全球資源基金                                                  6.83000    6.93000  -0.10000   -1.44300
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.36000    9.46000  -0.10000   -1.05708
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.07000   31.39000  -0.32000   -1.01943
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.32780   10.20950   0.11830    1.15872
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.32780   10.20950   0.11830    1.15872
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.31110   10.19290   0.11820    1.15963
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.31110   10.19290   0.11820    1.15963
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.29320    9.30790  -0.01470   -0.15793
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.16890   10.18490  -0.01600   -0.15710
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.83180    8.84580  -0.01400   -0.15827
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.64900    9.66420  -0.01520   -0.15728
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.95450    7.95630  -0.00180   -0.02262
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.62280   10.62510  -0.00230   -0.02165
保德信亞太基金                                                     19.15000   19.28000  -0.13000   -0.67427
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.34810    8.34250   0.00560    0.06713
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20030   11.19290   0.00740    0.06611
保德信店頭市場基金                                                 28.83000   28.81000   0.02000    0.06942
保德信拉丁美洲基金                                                  6.62000    6.58000   0.04000    0.60790
保德信金平衡基金                                                   27.98000   27.86000   0.12000    0.43073
保德信金滿意基金                                                   38.65000   38.34000   0.31000    0.80856
保德信科技島基金                                                   23.72000   23.53000   0.19000    0.80748
保德信高成長基金                                                   84.38000   83.74000   0.64000    0.76427
保德信第一基金                                                     22.79000   22.63000   0.16000    0.70703
保德信貨幣市場基金                                                 15.79190   15.79170   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.89640    9.89640   0.00000    0.00000
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.07120   10.07120   0.00000    0.00000
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.21940   10.21880   0.00060    0.00587
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.73760    9.73710   0.00050    0.00513
保德信新世紀基金                                                    9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.80320    7.80710  -0.00390   -0.04995
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.71900   10.72430  -0.00530   -0.04942
保德信新興趨勢組合基金                                             10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
保德信瑞騰基金                                                     15.56490   15.56340   0.00150    0.00964
保德信歐洲組合基金                                                  9.18000    9.20000  -0.02000   -0.21739
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69340    9.69770  -0.00430   -0.04434
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00060   10.00520  -0.00460   -0.04598
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63450    9.63450   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79370    9.79310   0.00060    0.00613
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72950    9.73410  -0.00460   -0.04726
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88360    9.88820  -0.00460   -0.04652
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58240    9.58630  -0.00390   -0.04068
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70620    9.71020  -0.00400   -0.04119
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98770    9.98820  -0.00050   -0.00501
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03290   10.03570  -0.00280   -0.02790
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03110   10.03400  -0.00290   -0.02890
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90470    9.90770  -0.00300   -0.03028
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.90940    9.91190  -0.00250   -0.02522
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90510    9.90670  -0.00160   -0.01615
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09170   10.09330  -0.00160   -0.01585
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.76970    9.77070  -0.00100   -0.01023
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86480    9.86590  -0.00110   -0.01115
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55600    9.56100  -0.00500   -0.05230
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37020    9.37450  -0.00430   -0.04587
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98630    9.99260  -0.00630   -0.06305
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98240    9.98870  -0.00630   -0.06307
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07680   10.08460  -0.00780   -0.07735
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.15380   10.16110  -0.00730   -0.07184
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.93970    9.94600  -0.00630   -0.06334
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94020    9.94650  -0.00630   -0.06334
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93600    1.93530   0.00070    0.03617
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68900    2.68810   0.00090    0.03348
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28980    0.28970   0.00010    0.03452
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43650    0.43630   0.00020    0.04584
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28660    8.28090   0.00570    0.06883
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.71870   11.71210   0.00660    0.05635
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.43030    9.42110   0.00920    0.09765
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.69850   11.68720   0.01130    0.09669
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.48880    8.48020   0.00860    0.10141
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57600   10.56540   0.01060    0.10033
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12700   10.12880  -0.00180   -0.01777
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02710   10.02420   0.00290    0.02893
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.11210   10.10820   0.00390    0.03858
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75480   10.75050   0.00430    0.04000
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.01660   10.00870   0.00790    0.07893
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71310    9.71580  -0.00270   -0.02779
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09590   10.09890  -0.00300   -0.02971
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69770    9.69560   0.00210    0.02166
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93470    9.93300   0.00170    0.01711
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.07520   10.09050  -0.01530   -0.15163
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89210    5.90090  -0.00880   -0.14913
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.35470   10.37030  -0.01560   -0.15043
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65660   11.65660   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.64000   16.69000  -0.05000   -0.29958
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3815.01000 3825.34000 -10.33000   -0.27004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85970    9.89030  -0.03060   -0.30939
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.84100   10.87460  -0.03360   -0.30898
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.08530   10.11650  -0.03120   -0.30841
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.66860    8.69550  -0.02690   -0.30936
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.03810    9.06600  -0.02790   -0.30774
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.87330    8.90070  -0.02740   -0.30784
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.94180    9.97270  -0.03090   -0.30985
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.44010   10.47250  -0.03240   -0.30938
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.38770   10.41980  -0.03210   -0.30807
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.26000    6.28000  -0.02000   -0.31847
柏瑞巨人基金                                                       11.44000   11.40000   0.04000    0.35088
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66880   13.66870   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.79000   14.79000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.15010   13.17900  -0.02890   -0.21929
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.60290   11.62800  -0.02510   -0.21586
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.16010   12.18670  -0.02660   -0.21827
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.39540    8.41390  -0.01850   -0.21987
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.48520    6.49940  -0.01420   -0.21848
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.36920    8.38730  -0.01810   -0.21580
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.13970    8.15940  -0.01970   -0.24144
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.28690   10.30940  -0.02250   -0.21825
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.00920    8.02820  -0.01900   -0.23667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.77500   11.80050  -0.02550   -0.21609
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.39230   11.41740  -0.02510   -0.21984
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77250   11.80100  -0.02850   -0.24150
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.06950   11.09370  -0.02420   -0.21814
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.59500    8.61390  -0.01890   -0.21941
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35240    9.37270  -0.02030   -0.21659
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.30300    9.32550  -0.02250   -0.24127
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.14790    9.16790  -0.02000   -0.21815
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.03030    9.05180  -0.02150   -0.23752
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.77250    9.78560  -0.01310   -0.13387
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.68490    9.69780  -0.01290   -0.13302
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.53960    9.55220  -0.01260   -0.13191
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.62350    9.63560  -0.01210   -0.12558
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.34560    9.35810  -0.01250   -0.13357
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.14500    9.15720  -0.01220   -0.13323
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.92460    9.92950  -0.00490   -0.04935
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.11510    9.12720  -0.01210   -0.13257
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.19860    9.21020  -0.01160   -0.12595
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.75420    9.76730  -0.01310   -0.13412
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.68500    9.69790  -0.01290   -0.13302
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.53970    9.55240  -0.01270   -0.13295
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.62370    9.63580  -0.01210   -0.12557
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.34540    9.35800  -0.01260   -0.13464
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.14530    9.15750  -0.01220   -0.13322
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.08340   10.08840  -0.00500   -0.04956
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.11510    9.12720  -0.01210   -0.13257
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.19890    9.21040  -0.01150   -0.12486
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72110   10.72420  -0.00310   -0.02891
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.98040   11.98390  -0.00350   -0.02921
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.33630   11.33900  -0.00270   -0.02381
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.89060    8.89310  -0.00250   -0.02811
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.58870    9.59150  -0.00280   -0.02919
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45710    9.45940  -0.00230   -0.02431
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43230   10.43530  -0.00300   -0.02875
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.15530   11.15860  -0.00330   -0.02957
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.95200   10.95470  -0.00270   -0.02465
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.89080    8.89340  -0.00260   -0.02924
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.58910    9.59200  -0.00290   -0.03023
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45760    9.45990  -0.00230   -0.02431
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.95000   12.04000  -0.09000   -0.74751
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.73000   12.83000  -0.10000   -0.77942
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.34000    8.40000  -0.06000   -0.71429
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.80000    7.86000  -0.06000   -0.76336
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.53000   10.61000  -0.08000   -0.75401
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.89000   11.98000  -0.09000   -0.75125
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.39380   11.37100   0.02280    0.20051
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.37620    7.36140   0.01480    0.20105
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.08000   10.10000  -0.02000   -0.19802
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.06000    9.08000  -0.02000   -0.22026
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.29020   11.28760   0.00260    0.02303
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00720   11.00500   0.00220    0.01999
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09900   10.09640   0.00260    0.02575
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.12730    8.12540   0.00190    0.02338
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.14590    9.14400   0.00190    0.02078
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17570    9.17340   0.00230    0.02507
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58840   10.58630   0.00210    0.01984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91460    9.91240   0.00220    0.02219
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.08200   10.07950   0.00250    0.02480
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.47470    9.47280   0.00190    0.02006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.78150    8.77950   0.00200    0.02278
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.73430    8.73620  -0.00190   -0.02175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19980    9.19750   0.00230    0.02501
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69900   11.69020   0.00880    0.07528
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21270   11.20480   0.00790    0.07051
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.61100   10.60290   0.00810    0.07639
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.82270    6.81760   0.00510    0.07481
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53720    8.53120   0.00600    0.07033
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.12660    9.11960   0.00700    0.07676
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05680   10.04920   0.00760    0.07563
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.62790   10.61970   0.00820    0.07721
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24190    9.23530   0.00660    0.07146
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.70230    8.69580   0.00650    0.07475
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.32130    9.31420   0.00710    0.07623
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17530   11.16510   0.01020    0.09136
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.82860   11.81770   0.01090    0.09223
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.79560   10.78500   0.01060    0.09828
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.97740    8.96930   0.00810    0.09031
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.53990    9.53110   0.00880    0.09233
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.51980    9.51050   0.00930    0.09779
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.14910   11.13880   0.01030    0.09247
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97070    9.96170   0.00900    0.09035
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.28680   10.27670   0.01010    0.09828
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.40910    9.40060   0.00850    0.09042
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.13100    9.12270   0.00830    0.09098
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.76140    9.75240   0.00900    0.09228
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.28100    9.27200   0.00900    0.09707
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.83000   16.81000   0.02000    0.11898
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.41000   15.38000   0.03000    0.19506
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.60990   12.61450  -0.00460   -0.03647
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.72350    9.73320  -0.00970   -0.09966
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.69160   10.70280  -0.01120   -0.10465
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.28690   11.31650  -0.02960   -0.26156
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.20260   10.21230  -0.00970   -0.09498
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.70270    8.71140  -0.00870   -0.09987
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.25940    9.26910  -0.00970   -0.10465
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.12200    9.14600  -0.02400   -0.26241
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.15970    9.16850  -0.00880   -0.09598
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.82900    8.83780  -0.00880   -0.09957
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.07320    9.08270  -0.00950   -0.10459
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.82330   10.85170  -0.02840   -0.26171
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.10610    9.11490  -0.00880   -0.09655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.94000   14.81000   0.13000    0.87779
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        21.93000   22.34000  -0.41000   -1.83527
國泰大中華基金                                                     17.13000   17.08000   0.05000    0.29274
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.69000   13.62000   0.07000    0.51395
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.61000   37.73000  -0.12000   -0.31805
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.62060    3.64990  -0.02930   -0.80276
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.22000   16.33000  -0.11000   -0.67361
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61060    0.61480  -0.00420   -0.68315
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57380    0.57780  -0.00400   -0.69228
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19990    2.19980   0.00010    0.00455
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.62920    9.61910   0.01010    0.10500
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.00650    7.99810   0.00840    0.10502
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31480    0.31440   0.00040    0.12723
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.62290   11.62190   0.00100    0.00860
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68200    1.68010   0.00190    0.11309
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07090   10.06790   0.00300    0.02980
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33160    0.33150   0.00010    0.03017
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.71480    3.75750  -0.04270   -1.13639
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.63000   16.80000  -0.17000   -1.01190
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53430    0.53980  -0.00550   -1.01890
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.69160    2.72530  -0.03370   -1.23656
國泰中港台基金台幣級別                                             12.06000   12.19000  -0.13000   -1.06645
國泰中港台基金美元級別                                              0.39190    0.39640  -0.00450   -1.13522
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.86000   26.03000  -0.17000   -0.65309
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.18000   13.05000   0.13000    0.99617
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.19000   31.80000  -0.61000   -1.91824
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.17400   10.18440  -0.01040   -0.10212
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.89440    9.90450  -0.01010   -0.10197
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.91860    9.92880  -0.01020   -0.10273
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32930    0.32960  -0.00030   -0.09102
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32000    0.32040  -0.00040   -0.12484
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32070    0.32110  -0.00040   -0.12457
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42680   12.42670   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.28120    2.29160  -0.01040   -0.45383
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33120    0.33240  -0.00120   -0.36101
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.46350    0.46510  -0.00160   -0.34401
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.23000   12.32000  -0.09000   -0.73052
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42120    0.42440  -0.00320   -0.75401
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.89000    4.94000  -0.05000   -1.01215
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15610    0.15760  -0.00150   -0.95178
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38710    0.38730  -0.00020   -0.05164
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34760    0.34770  -0.00010   -0.02876
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41170    0.41180  -0.00010   -0.02428
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.14000    9.14000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48730    0.48750  -0.00020   -0.04103
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.71000   19.85000  -0.14000   -0.70529
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.12000   20.95000   0.17000    0.81146
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.35410    2.37030  -0.01620   -0.68346
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.56250   10.62420  -0.06170   -0.58075
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.34200    9.39660  -0.05460   -0.58106
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34270    0.34470  -0.00200   -0.58021
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30310    0.30490  -0.00180   -0.59036
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47640    0.47920  -0.00280   -0.58431
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.01000   11.04000  -0.03000   -0.27174
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36850    0.36940  -0.00090   -0.24364
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    16.77000   16.82000  -0.05000   -0.29727
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.54330    0.54470  -0.00140   -0.25702
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.67000   16.72000  -0.05000   -0.29904
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.75640    0.75850  -0.00210   -0.27686
國泰科技生化基金                                                   29.02000   29.04000  -0.02000   -0.06887
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          25.51000   25.42000   0.09000    0.35405
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.25000   14.21000   0.04000    0.28149
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.67900   39.42550   0.25350    0.64298
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.35820   19.47620  -0.11800   -0.60587
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.27930   19.05750   0.22180    1.16385
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.80360   38.69340   0.11020    0.28480
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.62250   40.65000  -0.02750   -0.06765
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.42820   42.58450  -0.15630   -0.36703
國泰紐幣2021保本基金                                               12.31320   12.31160   0.00160    0.01300
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.61470   12.61280   0.00190    0.01506
國泰紐幣保本基金                                                   12.53660   12.53770  -0.00110   -0.00877
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.94000   19.86000   0.08000    0.40282
國泰國泰基金台幣級別                                               19.94000   19.86000   0.08000    0.40282
國泰富時中國A50基金                                                17.07000   17.29000  -0.22000   -1.27241
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   41.28390   41.10060   0.18330    0.44598
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33080    0.33090  -0.00010   -0.03022
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46970    0.46990  -0.00020   -0.04256
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.32990   10.34250  -0.01260   -0.12183
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.26950    7.27840  -0.00890   -0.12228
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35020    0.35060  -0.00040   -0.11409
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23550    0.23580  -0.00030   -0.12723
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.14620    2.15910  -0.01290   -0.59747
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.57420    9.62160  -0.04740   -0.49264
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30920    0.31080  -0.00160   -0.51480
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.32560   41.34860  -0.02300   -0.05562
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.13000   17.35000  -0.22000   -1.26801
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
國泰新興市場基金美元級別                                            0.35960    0.36200  -0.00240   -0.66298
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24800    2.24950  -0.00150   -0.06668
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44620    1.44720  -0.00100   -0.06910
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33640    0.33630   0.00010    0.02974
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33260    0.33250   0.00010    0.03008
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21860    0.21850   0.00010    0.04577
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.26880   10.26550   0.00330    0.03215
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48220    6.48020   0.00200    0.03086
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.97000   15.06000  -0.09000   -0.59761
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.44000   29.09000   0.35000    1.20316
國泰價值卓越基金                                                   12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31110    0.31410  -0.00300   -0.95511
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.91650   38.91530   0.00120    0.00308
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              17.84000   17.81000   0.03000    0.16844
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.05000   18.11000  -0.06000   -0.33131
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.81000   16.60000   0.21000    1.26506
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94600   11.94900  -0.00300   -0.02511
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39330    0.39340  -0.00010   -0.02542
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07240   10.07070   0.00170    0.01688
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99870    9.99190   0.00680    0.06806
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.97350    9.96670   0.00680    0.06823
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07200   10.07040   0.00160    0.01589
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99840    9.99160   0.00680    0.06806
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.97350    9.96670   0.00680    0.06823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28900   11.28800   0.00100    0.00886
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88370    9.88000   0.00370    0.03745
第一金大中華基金                                                   22.99000   22.99000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 29.27000   29.22000   0.05000    0.17112
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.38000   11.53000  -0.15000   -1.30095
第一金中國世紀基金-美元                                             7.08760    7.17290  -0.08530   -1.18920
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.08800    7.17330  -0.08530   -1.18913
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.57740    9.58130  -0.00390   -0.04070
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.19900    8.19580   0.00320    0.03904
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.80680   10.81120  -0.00440   -0.04070
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.37720    9.37360   0.00360    0.03841
第一金中概平衡基金                                                 22.90000   22.99000  -0.09000   -0.39147
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27460   15.27430   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.10500  178.10200   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.34600   12.35310  -0.00710   -0.05748
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.34670   12.35380  -0.00710   -0.05747
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.70990    8.70050   0.00940    0.10804
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.70990    8.70060   0.00930    0.10689
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.84180   11.84280  -0.00100   -0.00844
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.85670   11.85770  -0.00100   -0.00843
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.18000   11.18000   0.00000    0.00000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.28570    9.31570  -0.03000   -0.32204
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.28730    9.31720  -0.02990   -0.32091
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          8.94170    8.97060  -0.02890   -0.32216
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        8.96500    8.99390  -0.02890   -0.32133
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.87080    9.90260  -0.03180   -0.32113
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.52210    9.55280  -0.03070   -0.32137
第一金全球大趨勢基金                                               21.01000   21.01000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.97870    8.00070  -0.02200   -0.27498
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.64450    5.66010  -0.01560   -0.27561
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.07580    9.23330  -0.15750   -1.70578
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.07690    9.23450  -0.15760   -1.70664
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.76000    8.91000  -0.15000   -1.68350
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.76000    8.91000  -0.15000   -1.68350
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.58120    9.74750  -0.16630   -1.70608
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.58260    9.74890  -0.16630   -1.70583
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.25000    9.41000  -0.16000   -1.70032
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.25000    9.41000  -0.16000   -1.70032
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              7.98010    8.05010  -0.07000   -0.86955
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.55860    9.64240  -0.08380   -0.86908
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.13560    9.16270  -0.02710   -0.29576
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.13440    9.16150  -0.02710   -0.29580
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.53590    7.55710  -0.02120   -0.28053
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.53430    7.55550  -0.02120   -0.28059
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.33940    8.36290  -0.02350   -0.28100
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.34000    8.36350  -0.02350   -0.28098
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.84940   10.88160  -0.03220   -0.29591
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.85030   10.88250  -0.03220   -0.29589
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.64750    9.67470  -0.02720   -0.28115
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.23250   14.27260  -0.04010   -0.28096
第一金亞洲科技基金                                                 16.27000   16.49000  -0.22000   -1.33414
第一金亞洲新興市場基金                                             12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
第一金店頭市場基金                                                  7.67000    7.66000   0.01000    0.13055
第一金創新趨勢基金                                                 19.56000   19.50000   0.06000    0.30769
第一金電子基金                                                     28.07000   28.17000  -0.10000   -0.35499
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.76000   17.56000   0.20000    1.13895
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.72000   20.85000  -0.13000   -0.62350
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             18.48000   18.39000   0.09000    0.48940
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.02000    7.09000  -0.07000   -0.98731
統一大中華中小基金(美元)                                            6.40000    6.46000  -0.06000   -0.92879
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.47000    9.55000  -0.08000   -0.83770
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
統一大滿貫基金-A類型                                               29.23000   29.21000   0.02000    0.06847
統一大滿貫基金-I類型                                               29.23000   29.21000   0.02000    0.06847
統一大龍印基金                                                     12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.94000    8.01000  -0.07000   -0.87391
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.25000    7.31000  -0.06000   -0.82079
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.24000    8.31000  -0.07000   -0.84236
統一中小基金                                                       21.74000   21.90000  -0.16000   -0.73059
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68000    9.68910  -0.00910   -0.09392
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.99930    9.00240  -0.00310   -0.03444
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.71460    8.71820  -0.00360   -0.04129
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.72660   11.73770  -0.01110   -0.09457
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.83780   10.84160  -0.00380   -0.03505
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48090   10.48530  -0.00440   -0.04196
統一台灣動力基金                                                   14.85000   15.00000  -0.15000   -1.00000
統一全天候基金-A類型                                               98.30000   98.83000  -0.53000   -0.53627
統一全天候基金-I類型                                               98.51000   99.03000  -0.52000   -0.52509
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.88200    7.89800  -0.01600   -0.20258
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.59090    7.60180  -0.01090   -0.14339
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.57660    7.58760  -0.01100   -0.14497
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.27700    8.29380  -0.01680   -0.20256
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.97820    7.98970  -0.01150   -0.14394
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.95660    7.96810  -0.01150   -0.14433
統一全球債券組合基金                                               11.74250   11.75440  -0.01190   -0.10124
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.68000   13.67000   0.01000    0.07315
統一全球新科技基金(美元)                                           12.84000   12.81000   0.03000    0.23419
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.31000   12.29000   0.02000    0.16273
統一亞太基金                                                       22.23000   22.37000  -0.14000   -0.62584
統一亞洲大金磚基金                                                 11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
統一奔騰基金                                                       50.40000   50.65000  -0.25000   -0.49358
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68360   16.68330   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
統一強漢基金(美元)                                                  8.01000    8.06000  -0.05000   -0.62035
統一強漢基金(新台幣)                                               21.08000   21.21000  -0.13000   -0.61292
統一統信基金                                                       25.81000   25.85000  -0.04000   -0.15474
統一黑馬基金                                                       51.06000   51.36000  -0.30000   -0.58411
統一新亞洲科技能源基金                                             14.65000   14.81000  -0.16000   -1.08035
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74690    7.74920  -0.00230   -0.02968
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.00940   10.01240  -0.00300   -0.02996
統一經建基金                                                       41.17000   41.42000  -0.25000   -0.60357
統一龍馬基金                                                       56.22000   56.32000  -0.10000   -0.17756
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.12000   15.99000   0.13000    0.81301
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.21000   41.04000   0.17000    0.41423
野村中國機會基金                                                   11.51000   11.64000  -0.13000   -1.11684
野村巴西基金                                                        5.84000    5.81000   0.03000    0.51635
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.79000   10.92000  -0.13000   -1.19048
野村台灣高股息基金                                                 23.04000   23.04000   0.00000    0.00000
野村台灣運籌基金                                                   31.59000   31.54000   0.05000    0.15853
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48470    9.48090   0.00380    0.04008
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.39370    9.38970   0.00400    0.04260
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.44370    9.43920   0.00450    0.04767
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.80340    9.79950   0.00390    0.03980
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.63700    9.63290   0.00410    0.04256
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54550    9.54090   0.00460    0.04821
野村平衡基金                                                       17.48000   17.41000   0.07000    0.40207
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.84000   12.80000   0.04000    0.31250
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
野村全球生技醫療基金                                               15.70000   15.90000  -0.20000   -1.25786
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.96400    9.95300   0.01100    0.11052
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.89700    9.88600   0.01100    0.11127
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.85580    9.84430   0.01150    0.11682
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01200   10.00100   0.01100    0.10999
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.93440    9.92330   0.01110    0.11186
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.89330    9.88180   0.01150    0.11638
野村全球品牌基金                                                   23.96000   23.93000   0.03000    0.12537
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.71000    9.75000  -0.04000   -0.41026
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.92000   11.97000  -0.05000   -0.41771
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.14000   10.18000  -0.04000   -0.39293
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.02000   18.09000  -0.07000   -0.38695
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.32000   11.37000  -0.05000   -0.43975
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.36020   10.35490   0.00530    0.05118
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.33200   10.32640   0.00560    0.05423
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19620   10.19030   0.00590    0.05790
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.88040    8.89690  -0.01650   -0.18546
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.65840    8.67440  -0.01600   -0.18445
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.26430    8.27930  -0.01500   -0.18117
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.76710   10.78710  -0.02000   -0.18541
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.25020   10.26900  -0.01880   -0.18308
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.85450    9.87240  -0.01790   -0.18131
野村成長基金                                                       26.55000   26.38000   0.17000    0.64443
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.17150    8.19570  -0.02420   -0.29528
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.17140    8.19540  -0.02400   -0.29285
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.34170    8.36600  -0.02430   -0.29046
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.90880    8.93510  -0.02630   -0.29434
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.79400    8.81980  -0.02580   -0.29252
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.97350    8.99970  -0.02620   -0.29112
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.87000    7.95000  -0.08000   -1.00629
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.38000   11.49000  -0.11000   -0.95735
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.11970    9.10930   0.01040    0.11417
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.15340    9.14270   0.01070    0.11703
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.26150    9.25030   0.01120    0.12108
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85920    9.84790   0.01130    0.11475
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.77530    9.76390   0.01140    0.11676
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.89470    9.88270   0.01200    0.12142
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29510    8.28700   0.00810    0.09774
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87330    8.86520   0.00810    0.09137
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73820    8.73000   0.00820    0.09393
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.92040   12.90780   0.01260    0.09762
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.03950   12.02850   0.01100    0.09145
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.76510    9.75590   0.00920    0.09430
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03910   10.03650   0.00260    0.02591
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00640   10.00340   0.00300    0.02999
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.01050   10.00740   0.00310    0.03098
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03750   10.03480   0.00270    0.02691
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00550   10.00240   0.00310    0.03099
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02620   10.02300   0.00320    0.03193
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.80160    9.79780   0.00380    0.03878
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.76340    9.75930   0.00410    0.04201
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.77800    9.77300   0.00500    0.05116
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.65050    9.69790  -0.04740   -0.48877
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.72030    9.76880  -0.04850   -0.49648
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.34240    9.38870  -0.04630   -0.49315
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.88580    8.92960  -0.04380   -0.49050
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.85170   10.90520  -0.05350   -0.49059
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.64460    9.64030   0.00430    0.04460
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.69030   10.68620   0.00410    0.03837
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.17270   10.16840   0.00430    0.04229
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.96940    9.96500   0.00440    0.04415
野村泰國基金                                                       39.33000   39.72000  -0.39000   -0.98187
野村高科技基金                                                      8.43000    8.36000   0.07000    0.83732
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.62590    9.63660  -0.01070   -0.11104
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.59180    9.60300  -0.01120   -0.11663
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                         9.99470   10.01660  -0.02190   -0.21864
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.98860    8.99880  -0.01020   -0.11335
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.94150    8.95170  -0.01020   -0.11394
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.80760    8.82100  -0.01340   -0.15191
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.20160   11.21480  -0.01320   -0.11770
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.70670   12.73750  -0.03080   -0.24181
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.16660   10.17820  -0.01160   -0.11397
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.12030   10.13180  -0.01150   -0.11350
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.22210   10.23740  -0.01530   -0.14945
野村貨幣市場基金                                                   16.29100   16.29080   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.51000   14.64000  -0.13000   -0.88798
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03830   10.03220   0.00610    0.06080
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92630    9.92010   0.00620    0.06250
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.97390    9.96770   0.00620    0.06220
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86730    9.85960   0.00770    0.07810
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.80510    9.79720   0.00790    0.08064
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.77570    9.76750   0.00820    0.08395
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.94710    9.93920   0.00790    0.07948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.86850    9.86050   0.00800    0.08113
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.95740    9.94910   0.00830    0.08342
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.57720    9.60130  -0.02410   -0.25101
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.52590    9.54950  -0.02360   -0.24713
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.47310    9.49610  -0.02300   -0.24220
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.71340    9.73780  -0.02440   -0.25057
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.63750    9.66130  -0.02380   -0.24634
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.58460    9.60780  -0.02320   -0.24147
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83420    9.85090  -0.01670   -0.16953
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.61270    7.62620  -0.01350   -0.17702
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45060   11.47080  -0.02020   -0.17610
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.23000    7.29000  -0.06000   -0.82305
野村精選貨幣市場基金                                               12.09070   12.09060   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.17000    7.18000  -0.01000   -0.13928
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
野村積極成長基金                                                   11.20000   11.13000   0.07000    0.62893
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.07000    8.07000   0.00000    0.00000
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.38000   29.37000   0.01000    0.03405
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.04280   10.06800  -0.02520   -0.25030
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.27720    8.29890  -0.02170   -0.26148
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.62610    7.64560  -0.01950   -0.25505
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.52390    7.54250  -0.01860   -0.24660
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.48010   11.51020  -0.03010   -0.26151
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.29280   10.31910  -0.02630   -0.25487
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.18760   10.21280  -0.02520   -0.24675
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                            14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                              11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.93000   15.93000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                       20.06000   20.07000  -0.01000   -0.04983
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87300   16.87290   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.07000   17.06000   0.01000    0.05862
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.96000   12.77000   0.19000    1.48786
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.61000   13.65000  -0.04000   -0.29304
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95850    9.96640  -0.00790   -0.07927
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05790   13.06830  -0.01040   -0.07958
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97260    9.98130  -0.00870   -0.08716
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88880    9.88700   0.00180    0.01821
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54110    9.54170  -0.00060   -0.00629
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57840    9.57860  -0.00020   -0.00209
凱基台商天下基金                                                   11.59000   11.66000  -0.07000   -0.60034
凱基台灣精五門基金                                                 18.13000   18.12000   0.01000    0.05519
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.57910   39.42720   0.15190    0.38527
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.58830   39.55140   0.03690    0.09330
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.09570   41.10130  -0.00560   -0.01362
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.02520   10.04140  -0.01620   -0.16133
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.27000   12.37000  -0.10000   -0.80841
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.05500   11.13230  -0.07730   -0.69438
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56070   11.56050   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.22000   24.15000   0.07000    0.28986
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.60000   19.39000   0.21000    1.08303
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.95670   18.75220   0.20450    1.09054
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     15.95000   16.07000  -0.12000   -0.74673
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.20630   15.31820  -0.11190   -0.73050
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.05000    7.05000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.75000   10.84000  -0.09000   -0.83026
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.43470   10.51810  -0.08340   -0.79292
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.07170   11.11720  -0.04550   -0.40928
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.76000   11.80000  -0.04000   -0.33898
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.50280   11.53540  -0.03260   -0.28261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.30000   15.30000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         26.03000   26.05000  -0.02000   -0.07678
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.36000   27.18000   0.18000    0.66225
富邦上証180基金                                                    25.89000   26.17000  -0.28000   -1.06993
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16670    0.16850  -0.00180   -1.06825
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.15000    5.21000  -0.06000   -1.15163
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   30.40000   30.97000  -0.57000   -1.84049
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.71890   10.78670  -0.06780   -0.62855
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.90350    9.96340  -0.05990   -0.60120
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.51460    9.56480  -0.05020   -0.52484
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.25330    9.31190  -0.05860   -0.62930
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.47810    8.52940  -0.05130   -0.60145
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.15260    8.19560  -0.04300   -0.52467
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.65160   20.64530   0.00630    0.03052
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.46160   11.46060   0.00100    0.00873
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46960   10.45660   0.01300    0.12432
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92490   12.92330   0.00160    0.01238
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89440    1.89520  -0.00080   -0.04221
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20480    9.20370   0.00110    0.01195
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39700    1.39750  -0.00050   -0.03578
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.83630   11.83110   0.00520    0.04395
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71930    1.71820   0.00110    0.06402
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10480   10.10040   0.00440    0.04356
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48680    1.48580   0.00100    0.06730
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.09620   10.08610   0.01010    0.10014
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.03620   10.03210   0.00410    0.04087
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.86000   15.78000   0.08000    0.50697
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.77000   18.93000  -0.16000   -0.84522
富邦日本東証基金                                                   20.08000   20.16000  -0.08000   -0.39683
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.26000   42.03000   0.23000    0.54723
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.30000   41.98000   0.32000    0.76227
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.76000   46.33000   0.43000    0.92812
富邦台灣心基金                                                     18.93000   18.84000   0.09000    0.47771
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.90000   41.46000   0.44000    1.06126
富邦台灣科技指數基金                                               48.96000   48.42000   0.54000    1.11524
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.66470   40.57810   0.08660    0.21342
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.21760   41.34330  -0.12570   -0.30404
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28870    0.28870   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53670    2.53730  -0.00060   -0.02365
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33960    0.33920   0.00040    0.11792
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.51850   10.50700   0.01150    0.10945
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18960    2.19010  -0.00050   -0.02283
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32350    0.32320   0.00030    0.09282
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.01540    9.00550   0.00990    0.10993
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.73000   22.50000   0.23000    1.02222
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.99000   28.78000   0.21000    0.72967
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66230   15.66210   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.02520   40.07150  -0.04630   -0.11554
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.80820   39.64250   0.16570    0.41799
富邦長紅基金                                                       53.52000   53.26000   0.26000    0.48817
富邦科技基金                                                       20.95000   20.78000   0.17000    0.81809
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.80050   40.75690   0.04360    0.10698
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.28820   40.02710   0.26110    0.65231
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.43770   39.33060   0.10710    0.27231
富邦恒生國企ETF基金                                                19.26000   19.37000  -0.11000   -0.56789
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.68000   14.68000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.41000   24.52000  -0.11000   -0.44861
富邦高成長基金                                                     20.55000   20.44000   0.11000    0.53816
富邦基金A類型                                                      11.62000   11.56000   0.06000    0.51903
富邦基金I類型                                                      11.62000   11.56000   0.06000    0.51903
富邦深証100基金                                                     7.86000    7.96000  -0.10000   -1.25628
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.22000   18.31000  -0.09000   -0.49153
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40000    0.40210  -0.00210   -0.52226
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.87950   11.94190  -0.06240   -0.52253
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.05680    9.10440  -0.04760   -0.52282
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29150    0.29310  -0.00160   -0.54589
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.37340    8.41740  -0.04400   -0.52273
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.53090    9.40170   0.12920    1.37422
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.07450    9.93790   0.13660    1.37454
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.20350    9.07870   0.12480    1.37465
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.72300    9.59120   0.13180    1.37418
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.41000   17.33000   0.08000    0.46163
富邦精準基金                                                       39.98000   39.83000   0.15000    0.37660
富邦精銳中小基金                                                    9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.72000   15.76000  -0.04000   -0.25381
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.43000   19.27000   0.16000    0.83031
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.10000    8.15000  -0.05000   -0.61350
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.79000   12.64000   0.15000    1.18671
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.51000   18.57000  -0.06000   -0.32310
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.84640    9.86450  -0.01810   -0.18349
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64010    9.64450  -0.00440   -0.04562
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.77960    9.78390  -0.00430   -0.04395
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.49980    9.51720  -0.01740   -0.18283
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.25850    9.26280  -0.00430   -0.04642
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.37750    9.38160  -0.00410   -0.04370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.93000   27.73000   0.20000    0.72124
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.51730    9.54640  -0.02910   -0.30483
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.46730    9.49600  -0.02870   -0.30223
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.45120    9.48170  -0.03050   -0.32167
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.55750    9.58670  -0.02920   -0.30459
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.50660    9.53540  -0.02880   -0.30203
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.49000    9.51980  -0.02980   -0.31303
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.24810    8.25060  -0.00250   -0.03030
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.77920    8.78150  -0.00230   -0.02619
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49610    8.49900  -0.00290   -0.03412
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44690    9.44970  -0.00280   -0.02963
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.45930    9.46180  -0.00250   -0.02642
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.16440    9.16760  -0.00320   -0.03491
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.25300    9.25590  -0.00290   -0.03133
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.17100    8.15550   0.01550    0.19006
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.22340    9.20560   0.01780    0.19336
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.69480    8.67870   0.01610    0.18551
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.39700   10.37730   0.01970    0.18984
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.17650   10.15690   0.01960    0.19297
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.67780    9.65990   0.01790    0.18530
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.84010    8.82360   0.01650    0.18700
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.53220    9.51440   0.01780    0.18708
富達卓越領航全球組合基金                                           13.60000   13.74000  -0.14000   -1.01892
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38990    8.37640   0.01350    0.16117
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.09890    9.08400   0.01490    0.16402
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.77190    8.75810   0.01380    0.15757
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.74340    9.72770   0.01570    0.16139
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.71780    9.70180   0.01600    0.16492
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.40970    9.39500   0.01470    0.15647
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.86430    8.85030   0.01400    0.15819
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.50450    9.48940   0.01510    0.15912
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.29000    8.35000  -0.06000   -0.71856
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.80000    7.85000  -0.05000   -0.63694
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.49000    6.57000  -0.08000   -1.21766
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.42000    7.49000  -0.07000   -0.93458
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.26000    7.33000  -0.07000   -0.95498
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.72820    9.73020  -0.00200   -0.02055
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17980    9.17720   0.00260    0.02833
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.76060    8.75840   0.00220    0.02512
富蘭克林華美中華基金                                               10.31000   10.40000  -0.09000   -0.86538
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.43000   18.44000  -0.01000   -0.05423
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.48000   18.45000   0.03000    0.16260
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.71080    7.69510   0.01570    0.20403
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.78270    8.76480   0.01790    0.20423
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.58700    9.56750   0.01950    0.20381
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12080    9.10230   0.01850    0.20325
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.86740   10.90180  -0.03440   -0.31554
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.41990    8.44650  -0.02660   -0.31492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.73400    8.76170  -0.02770   -0.31615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.06980   13.10090  -0.03110   -0.23739
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.91250    9.93610  -0.02360   -0.23752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.90860    9.93790  -0.02930   -0.29483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.37090    7.39270  -0.02180   -0.29489
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.74310    8.76900  -0.02590   -0.29536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.46740   10.49850  -0.03110   -0.29623
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.27150    7.29320  -0.02170   -0.29754
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.64330    8.66900  -0.02570   -0.29646
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.18800   10.22020  -0.03220   -0.31506
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.40950    7.43290  -0.02340   -0.31482
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90450    7.90800  -0.00350   -0.04426
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.91800    8.92200  -0.00400   -0.04483
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75970    9.76400  -0.00430   -0.04404
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31490   12.32040  -0.00550   -0.04464
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.66000    7.73000  -0.07000   -0.90556
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.88000    7.95000  -0.07000   -0.88050
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.27000    8.30000  -0.03000   -0.36145
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.15000   11.20000  -0.05000   -0.44643
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.57000    8.58000  -0.01000   -0.11655
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.94000    8.98000  -0.04000   -0.44543
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 11.98100   12.04110  -0.06010   -0.49912
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.00000    9.05000  -0.05000   -0.55249
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
富蘭克林華美第一富基金                                             33.90000   33.99000  -0.09000   -0.26478
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31950   10.31940   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.44000    8.49000  -0.05000   -0.58893
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.41000   13.44000  -0.03000   -0.22321
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.44000   12.45000  -0.01000   -0.08032
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.45000   14.46000  -0.01000   -0.06916
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.33540    6.42440  -0.08900   -1.38534
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.85860    9.88910  -0.03050   -0.30842
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.20580    9.22030  -0.01450   -0.15726
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.76120   10.77810  -0.01690   -0.15680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53790    6.54680  -0.00890   -0.13594
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.63020    8.64190  -0.01170   -0.13539
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.85780    9.87120  -0.01340   -0.13575
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.21930   10.23320  -0.01390   -0.13583
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.75000   60.61000   0.14000    0.23098
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    62.09000   61.86000   0.23000    0.37181
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.04000   20.09000  -0.05000   -0.24888
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73120   11.73020   0.00100    0.00853
復華人生目標基金                                                   35.26110   35.22590   0.03520    0.09993
復華大中華中小策略基金                                              7.81000    7.89000  -0.08000   -1.01394
復華中小精選基金                                                   60.54000   60.34000   0.20000    0.33146
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.54310   51.51710   0.02600    0.05047
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        7.98000    8.07000  -0.09000   -1.11524
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.10000    7.17000  -0.07000   -0.97629
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.31000    9.34000  -0.03000   -0.32120
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
復華台灣智能基金                                                   10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
復華全方位基金                                                     25.86000   25.76000   0.10000    0.38820
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          17.83000   17.80000   0.03000    0.16854
復華全球平衡基金-美元                                               8.61000    8.66000  -0.05000   -0.57737
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.34000   18.45000  -0.11000   -0.59621
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.00000   12.94000   0.06000    0.46368
復華全球原物料基金                                                  7.89000    7.97000  -0.08000   -1.00376
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47850   11.47350   0.00500    0.04358
復華全球債券基金                                                   13.46530   13.44020   0.02510    0.18675
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.41000   13.43000  -0.02000   -0.14892
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
復華有利貨幣市場基金                                               13.45520   13.45500   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.93000   10.99000  -0.06000   -0.54595
復華亞太成長基金                                                   11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.80000    7.75000   0.05000    0.64516
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.26000    8.20000   0.06000    0.73171
復華東協世紀基金                                                   11.67000   11.72000  -0.05000   -0.42662
復華南非幣長期收益基金A                                            13.00000   12.89000   0.11000    0.85337
復華南非幣長期收益基金B                                             7.81000    7.75000   0.06000    0.77419
復華南非幣短期收益基金A                                            13.90000   13.86000   0.04000    0.28860
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
復華美國新星基金-美元                                              10.96000   10.84000   0.12000    1.10701
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.09000   10.97000   0.12000    1.09389
復華恒生基金                                                       19.52000   19.52000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.52000   26.32000   0.20000    0.75988
復華神盾基金                                                       22.65560   22.63770   0.01790    0.07907
復華高成長基金                                                     59.73000   59.31000   0.42000    0.70814
復華高益策略組合基金                                               12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
復華貨幣市場基金                                                   14.41690   14.41670   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           17.89000   17.73000   0.16000    0.90243
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.93000   48.55000   0.38000    0.78270
復華復華基金                                                       18.61000   18.48000   0.13000    0.70346
復華華人世紀基金                                                   14.58000   14.68000  -0.10000   -0.68120
復華傳家二號基金                                                   28.03380   28.10400  -0.07020   -0.24979
復華傳家基金                                                       19.59190   19.51450   0.07740    0.39663
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.11000   19.10000   0.01000    0.05236
復華新興市場企業債券ETF基金                                        61.10000   61.03000   0.07000    0.11470
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.49000    8.50000  -0.01000   -0.11765
復華滬深300 A股基金                                                18.87000   19.12000  -0.25000   -1.30753
復華數位經濟基金                                                   43.73000   43.81000  -0.08000   -0.18261
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.66400    9.66670  -0.00270   -0.02793
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.45050    9.45370  -0.00320   -0.03385
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.81790    9.82060  -0.00270   -0.02749
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.56710    9.57030  -0.00320   -0.03344
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.46550    9.47620  -0.01070   -0.11291
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.97290    9.98410  -0.01120   -0.11218
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49460    9.50590  -0.01130   -0.11887
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.00470   10.01660  -0.01190   -0.11880
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49420    9.50550  -0.01130   -0.11888
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.00700   10.01890  -0.01190   -0.11878
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93380    9.94400  -0.01020   -0.10257
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.89380    9.90090  -0.00710   -0.07171
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.91440    9.92160  -0.00720   -0.07257
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88730    9.89750  -0.01020   -0.10306
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.83790   10.88320  -0.04530   -0.41624
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81060    9.81860  -0.00800   -0.08148
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88730    9.89750  -0.01020   -0.10306
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.83780   10.88310  -0.04530   -0.41624
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81110    9.81910  -0.00800   -0.08147
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86610    9.87410  -0.00800   -0.08102
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.98570    9.99270  -0.00700   -0.07005
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.97440    9.97820  -0.00380   -0.03808
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98370    9.98750  -0.00380   -0.03805
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05050    9.05660  -0.00610   -0.06735
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11940    8.12280  -0.00340   -0.04186
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09990    8.10320  -0.00330   -0.04072
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46270   11.47040  -0.00770   -0.06713
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.30960   10.31380  -0.00420   -0.04072
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.40370   10.40800  -0.00430   -0.04131
景順主流基金                                                       15.09000   15.10000  -0.01000   -0.06623
景順台灣科技基金                                                   26.06000   26.11000  -0.05000   -0.19150
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
景順全球科技基金                                                   19.73000   19.62000   0.11000    0.56065
景順全球康健基金                                                   18.27000   18.43000  -0.16000   -0.86815
景順貨幣市場基金                                                   15.95550   15.95530   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.76000   27.75000   0.01000    0.03604
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.95000   11.94000   0.01000    0.08375
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.55340    8.55300   0.00040    0.00468
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82800    7.82790   0.00010    0.00128
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10670   11.10620   0.00050    0.00450
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14160   10.14140   0.00020    0.00197
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.03000    7.11000  -0.08000   -1.12518
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.70000    6.79000  -0.09000   -1.32548
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.85000    9.98000  -0.13000   -1.30261
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34990    9.34820   0.00170    0.01819
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54860    9.54690   0.00170    0.01781
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70850    9.70680   0.00170    0.01751
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91770    9.91590   0.00180    0.01815
華南永昌永昌基金                                                   17.17000   17.14000   0.03000    0.17503
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.06560   14.08090  -0.01530   -0.10866
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.84000    8.79000   0.05000    0.56883
華南永昌全球精品基金                                               14.12000   14.10000   0.02000    0.14184
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
華南永昌物聯網精選基金                                             10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23050   16.23030   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.22930   22.19580   0.03350    0.15093
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95470   11.95450   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.27870   10.27670   0.00200    0.01946
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.16430   10.15160   0.01270    0.12510
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82920    9.82740   0.00180    0.01832
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.68880    9.67680   0.01200    0.12401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05000   10.05320  -0.00320   -0.03183
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88250    9.87520   0.00730    0.07392
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70520    9.70820  -0.00300   -0.03090
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.53350    9.52650   0.00700    0.07348
華頓中小型基金                                                     19.58000   19.58000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.85090   10.84430   0.00660    0.06086
華頓台灣基金                                                       22.25000   22.19000   0.06000    0.27039
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53590   11.53570   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.24000   15.36000  -0.12000   -0.78125
華頓全球高收益債券基金A                                            13.10500   13.14330  -0.03830   -0.29140
華頓全球高收益債券基金B                                             7.94490    7.96810  -0.02320   -0.29116
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.80000    4.84000  -0.04000   -0.82645
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.34770    2.37750  -0.02980   -1.25342
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.51100   10.64160  -0.13060   -1.22726
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34050    0.34470  -0.00420   -1.21845
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.04610   11.08970  -0.04360   -0.39316
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.96200   10.00200  -0.04000   -0.39992
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.83160    9.86790  -0.03630   -0.36786
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.79090    8.82330  -0.03240   -0.36721
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.02380   10.06070  -0.03690   -0.36677
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99100    9.02420  -0.03320   -0.36790
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          7.99000    8.06000  -0.07000   -0.86849
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50440    2.50510  -0.00070   -0.02794
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02810    2.02900  -0.00090   -0.04436
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69070   11.69180  -0.00110   -0.00941
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.33370    9.33460  -0.00090   -0.00964
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36260    0.36260   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29470    0.29470   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.03000    3.07000  -0.04000   -1.30293
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.58000   13.72000  -0.14000   -1.02041
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.44000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.89000   21.77000   0.12000    0.55122
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.41000    7.50000  -0.09000   -1.20000
匯豐安富基金                                                       24.06000   23.97000   0.09000    0.37547
匯豐成功基金                                                       38.62000   38.53000   0.09000    0.23358
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.36000   10.41000  -0.05000   -0.48031
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57650    2.57610   0.00040    0.01553
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30970    2.30930   0.00040    0.01732
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45760   11.45350   0.00410    0.03580
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.72060    7.71630   0.00430    0.05573
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37440    0.37420   0.00020    0.05345
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32770    0.32760   0.00010    0.03053
匯豐金磚動力基金                                                   13.00000   13.07000  -0.07000   -0.53558
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99090   14.99080   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.87000    4.81000   0.06000    1.24740
匯豐新鑽動力基金                                                    9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.28680    5.26850   0.01830    0.34735
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97690    8.95880   0.01810    0.20204
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.07000   46.83000   0.24000    0.51249
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.07000   46.83000   0.24000    0.51249
匯豐龍騰電子基金                                                   31.84000   31.72000   0.12000    0.37831
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.95940   11.97230  -0.01290   -0.10775
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.52000   16.59000  -0.07000   -0.42194
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.33000    8.44000  -0.11000   -1.30332
新光中國成長基金(美元)                                              8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.31000    8.41000  -0.10000   -1.18906
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.48100   10.47870   0.00230    0.02195
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56340    9.56540  -0.00200   -0.02091
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87660    9.87350   0.00310    0.03140
新光台灣富貴基金                                                   20.81000   20.76000   0.05000    0.24085
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.41000   10.52000  -0.11000   -1.04563
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.99320    9.98180   0.01140    0.11421
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.77820    9.76200   0.01620    0.16595
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.55300    9.54210   0.01090    0.11423
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.33450    9.31900   0.01550    0.16633
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.32000    8.38000  -0.06000   -0.71599
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46460   15.46440   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.75000    8.85000  -0.10000   -1.12994
新光多重資產基金(A累積)美元                                         7.96000    8.05000  -0.09000   -1.11801
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.33000    8.41000  -0.08000   -0.95125
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.18000    8.26000  -0.08000   -0.96852
新光亞洲精選基金-美金                                              20.19000   20.38000  -0.19000   -0.93229
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.48000   20.66000  -0.18000   -0.87125
新光兩岸優勢基金                                                    9.65000    9.76000  -0.11000   -1.12705
新光店頭基金                                                       21.10000   21.20000  -0.10000   -0.47170
新光南非幣保本基金                                                 12.17000   12.17000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.71000    9.68000   0.03000    0.30992
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
新光特選內需收益ETF基金                                            19.68000   19.58000   0.10000    0.51073
新光創新科技基金                                                   12.38000   12.51000  -0.13000   -1.03917
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.80120    9.79520   0.00600    0.06125
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.00260    9.99920   0.00340    0.03400
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.62180    9.61000   0.01180    0.12279
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14660    9.14090   0.00570    0.06236
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33980    9.33660   0.00320    0.03427
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.97970    8.96860   0.01110    0.12377
新光澳幣八年期保本基金                                             10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
新光澳幣十年期保本基金                                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.95710    9.97630  -0.01920   -0.19246
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.32720    9.34520  -0.01800   -0.19261
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.27280    9.29030  -0.01750   -0.18837
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.79430    9.81280  -0.01850   -0.18853
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.77170    9.78980  -0.01810   -0.18489
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.24760    9.26470  -0.01710   -0.18457
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.22480    9.24370  -0.01890   -0.20446
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.74340    9.76340  -0.02000   -0.20485
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.31000    6.32000  -0.01000   -0.15823
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.83090    9.83270  -0.00180   -0.01831
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16640    9.16810  -0.00170   -0.01854
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69800    9.69970  -0.00170   -0.01753
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.12830    9.13000  -0.00170   -0.01862
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.20730    9.21080  -0.00350   -0.03800
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.83690    9.84030  -0.00340   -0.03455
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.75010   13.75300  -0.00290   -0.02109
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.27190    8.27360  -0.00170   -0.02055
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.96510   39.96750  -0.00240   -0.00600
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.90580   36.77030   0.13550    0.36850
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.79580   39.59650   0.19930    0.50333
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.15800   37.95410   0.20390    0.53723
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 41.02050   40.81980   0.20070    0.49167
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.98990   40.92210   0.06780    0.16568
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.65980   39.54140   0.11840    0.29943
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.98140    9.95580   0.02560    0.25714
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.96920   39.97130  -0.00210   -0.00525
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30560   11.30460   0.00100    0.00885
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03750   10.03440   0.00310    0.03089
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.47910   10.57340  -0.09430   -0.89186
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.81300    7.88100  -0.06800   -0.86283
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.09000    8.16000  -0.07000   -0.85784
群益大印度基金-人民幣                                              12.78570   12.63170   0.15400    1.21915
群益大印度基金-美元                                                11.99470   11.84680   0.14790    1.24844
群益大印度基金-新臺幣                                              11.38000   11.24000   0.14000    1.24555
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.60930   10.57170   0.03760    0.35567
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.20560   10.16650   0.03910    0.38460
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.67630    9.64200   0.03430    0.35574
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.49370    8.46110   0.03260    0.38529
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.00000    7.97000   0.03000    0.37641
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.51390    8.48370   0.03020    0.35598
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.50340    7.47470   0.02870    0.38396
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.08110    8.05250   0.02860    0.35517
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.36050    7.33230   0.02820    0.38460
群益中小型股基金                                                   37.36000   37.63000  -0.27000   -0.71751
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.37250    9.39840  -0.02590   -0.27558
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.67970    8.70120  -0.02150   -0.24709
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.14840    8.16860  -0.02020   -0.24729
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.14740    8.16990  -0.02250   -0.27540
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.54440    7.56300  -0.01860   -0.24593
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.08350    7.10100  -0.01750   -0.24644
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.97070    9.98270  -0.01200   -0.12021
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.96780   10.98100  -0.01320   -0.12021
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.57810   10.58940  -0.01130   -0.10671
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.77860    9.78850  -0.00990   -0.10114
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.13450    7.20470  -0.07020   -0.97436
群益中國新機會基金N-美元                                            6.53480    6.59720  -0.06240   -0.94586
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          6.99000    7.06000  -0.07000   -0.99150
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.32720    6.38950  -0.06230   -0.97504
群益中國新機會基金-美元                                             6.98720    7.05400  -0.06680   -0.94698
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.67000    6.74000  -0.07000   -1.03858
群益平衡王基金                                                     18.21310   18.34750  -0.13440   -0.73252
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.11000    8.09000   0.02000    0.24722
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.83000    5.82000   0.01000    0.17182
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.74900   10.73580   0.01320    0.12295
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.23450   10.21880   0.01570    0.15364
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.48010    9.46840   0.01170    0.12357
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.02550    9.01170   0.01380    0.15313
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.59240    9.59410  -0.00170   -0.01772
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.36830    9.37030  -0.00200   -0.02134
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.79260    8.79410  -0.00150   -0.01706
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.71300    8.71480  -0.00180   -0.02065
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.64800    9.64960  -0.00160   -0.01658
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.66220    9.66420  -0.00200   -0.02069
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.94750    8.94900  -0.00150   -0.01676
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.32230    9.32430  -0.00200   -0.02145
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.10400   10.10360   0.00040    0.00396
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18460    7.18430   0.00030    0.00418
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      9.99500   10.02050  -0.02550   -0.25448
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.85250    9.87780  -0.02530   -0.25613
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.97600   10.00180  -0.02580   -0.25795
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.65000    9.67460  -0.02460   -0.25427
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.56050    9.58500  -0.02450   -0.25561
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.68050    9.70550  -0.02500   -0.25759
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     9.99500   10.02060  -0.02560   -0.25547
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.85250    9.87780  -0.02530   -0.25613
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.97620   10.00190  -0.02570   -0.25695
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.65000    9.67470  -0.02470   -0.25531
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.56040    9.58490  -0.02450   -0.25561
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.68050    9.70550  -0.02500   -0.25759
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          8.94530    9.00770  -0.06240   -0.69274
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.63680   14.73880  -0.10200   -0.69205
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.45000   14.55000  -0.10000   -0.68729
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.86000   10.73000   0.13000    1.21156
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.57930   10.45170   0.12760    1.22085
群益印度中小基金N-美元                                              8.85880    8.74940   0.10940    1.25037
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.38000    8.27000   0.11000    1.33011
群益印度中小基金-人民幣                                            14.32200   14.14920   0.17280    1.22127
群益印度中小基金-美元                                              12.67050   12.51400   0.15650    1.25060
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.66000   14.48000   0.18000    1.24309
群益多利策略組合基金                                               11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
群益多重收益組合基金                                               13.37000   13.37000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.44000   14.49000  -0.05000   -0.34507
群益安家基金                                                       22.89730   22.96760  -0.07030   -0.30608
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10860   16.10840   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.08000   20.45000  -0.37000   -1.80929
群益亞太中小基金                                                   10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.99000   15.04000  -0.05000   -0.33245
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.67870    9.66180   0.01690    0.17492
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.32870    7.31590   0.01280    0.17496
群益店頭市場基金                                                   79.67000   80.61000  -0.94000   -1.16611
群益東方盛世基金                                                    7.98000    8.06000  -0.08000   -0.99256
群益東協成長基金-人民幣                                            12.40620   12.47810  -0.07190   -0.57621
群益東協成長基金-美元                                              10.86240   10.92210  -0.05970   -0.54660
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.54600   10.55350  -0.00750   -0.07107
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  9.95660    9.96390  -0.00730   -0.07326
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.43850    9.44580  -0.00730   -0.07728
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.01740    9.02380  -0.00640   -0.07092
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.51620    8.52250  -0.00630   -0.07392
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.07130    8.07750  -0.00620   -0.07676
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.75960    9.76720  -0.00760   -0.07781
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.82450    8.83080  -0.00630   -0.07134
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.66770    8.67410  -0.00640   -0.07378
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.01680    9.02370  -0.00690   -0.07647
群益長安基金                                                       23.44000   23.69000  -0.25000   -1.05530
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.01080    8.98120   0.02960    0.32958
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.63120   13.58620   0.04500    0.33122
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.17000   13.13000   0.04000    0.30465
群益真善美基金                                                     15.33520   15.47190  -0.13670   -0.88354
群益馬拉松基金                                                    103.63000  103.92000  -0.29000   -0.27906
群益馬拉松基金I類型                                               103.91000  104.20000  -0.29000   -0.27831
群益深証中小板基金                                                  9.93000   10.12000  -0.19000   -1.87747
群益創新科技基金                                                   28.53000   28.69000  -0.16000   -0.55769
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.32470    8.39360  -0.06890   -0.82086
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.64240    7.70340  -0.06100   -0.79186
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            7.97000    8.03000  -0.06000   -0.74720
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.06550    9.14060  -0.07510   -0.82161
群益華夏盛世基金-美元                                               8.42680    8.49410  -0.06730   -0.79231
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            13.91000   14.02000  -0.11000   -0.78459
群益奧斯卡基金                                                     24.29000   24.55000  -0.26000   -1.05906
群益新興金鑽基金-美元                                              10.64960   10.68440  -0.03480   -0.32571
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
群益葛萊美基金                                                     20.99000   21.13000  -0.14000   -0.66257
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.38000   19.21000   0.17000    0.88496
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.24000   11.11000   0.13000    1.17012
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.95330    9.95550  -0.00220   -0.02210
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.90800    9.90730   0.00070    0.00707
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.92830    9.92770   0.00060    0.00604
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.95320    9.95550  -0.00230   -0.02310
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.90800    9.90730   0.00070    0.00707
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.92830    9.92770   0.00060    0.00604
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.95330    9.95550  -0.00220   -0.02210
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.90800    9.90730   0.00070    0.00707
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.95320    9.95540  -0.00220   -0.02210
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.90800    9.90730   0.00070    0.00707
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.45140   11.46680  -0.01540   -0.13430
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.70370   10.71800  -0.01430   -0.13342
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.65250   10.66640  -0.01390   -0.13032
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.09950    8.11040  -0.01090   -0.13440
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.46820    8.47950  -0.01130   -0.13326
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.79000    7.80000  -0.01000   -0.12821
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.08950    8.10000  -0.01050   -0.12963
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.60030    9.61300  -0.01270   -0.13211
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.36800    9.38050  -0.01250   -0.13326
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.62000   0.04000    0.46404
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.54000   25.49000   0.05000    0.19616
德信中國精選成長基金                                               10.07000   10.14000  -0.07000   -0.69034
德信台灣主流中小基金                                               16.65000   16.67000  -0.02000   -0.11998
德信新興股票組合基金                                               10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94960   11.94950   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79640   10.79070   0.00570    0.05282
德信數位時代基金                                                   26.14000   26.07000   0.07000    0.26851
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01650   10.01890  -0.00240   -0.02395
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.94200    9.94400  -0.00200   -0.02011
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67870   11.67860   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.50000   13.41000   0.09000    0.67114
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.29000   16.44000  -0.15000   -0.91241
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35690   10.36540  -0.00850   -0.08200
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.11220   15.12470  -0.01250   -0.08265
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.06480    8.06300   0.00180    0.02232
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.86920   10.86660   0.00260    0.02393
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39940   11.39670   0.00270    0.02369
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.19140   13.18840   0.00300    0.02275
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摩根大歐洲基金                                                     15.38000   15.47000  -0.09000   -0.58177
摩根中小基金                                                       19.70000   19.78000  -0.08000   -0.40445
摩根中國A股基金                                                    11.65000   11.75000  -0.10000   -0.85106
摩根中國A股基金(美元)                                               9.14000    9.22000  -0.08000   -0.86768
摩根中國亮點基金                                                   11.24000   11.38000  -0.14000   -1.23023
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.31910   10.37890  -0.05980   -0.57617
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.45190   11.51830  -0.06640   -0.57647
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.75850    8.80860  -0.05010   -0.56876
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.74120   11.80930  -0.06810   -0.57666
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.55290   13.63150  -0.07860   -0.57661
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.24000   17.22000   0.02000    0.11614
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.24000   17.22000   0.02000    0.11614
摩根台灣增長基金                                                   44.86000   44.63000   0.23000    0.51535
摩根平衡基金                                                       26.14000   26.02000   0.12000    0.46118
摩根全球α基金                                                     16.91000   16.93000  -0.02000   -0.11813
摩根全球平衡基金                                                   14.58770   14.57700   0.01070    0.07340
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.18750    9.20680  -0.01930   -0.20963
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.18690   10.20720  -0.02030   -0.19888
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.60830    9.62710  -0.01880   -0.19528
摩根多元入息成長基金-累積型                                        10.96190   10.98510  -0.02320   -0.21120
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.68110    9.70000  -0.01890   -0.19485
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.14390   10.18020  -0.03630   -0.35657
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.10620   13.15300  -0.04680   -0.35581
摩根亞洲基金                                                       52.31000   52.73000  -0.42000   -0.79651
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24460    8.24050   0.00410    0.04975
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64480    9.63920   0.00560    0.05810
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53210    8.52680   0.00530    0.06216
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.16920   12.16290   0.00630    0.05180
摩根東方內需機會基金                                               16.57000   16.70000  -0.13000   -0.77844
摩根東方科技基金                                                   28.33000   28.85000  -0.52000   -1.80243
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.95000   11.02000  -0.07000   -0.63521
摩根金龍收成基金                                                   18.45000   18.67000  -0.22000   -1.17836
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09650   15.09640   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.34000   12.72000  -0.38000   -2.98742
摩根新金磚五國基金                                                 10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
摩根新絲路基金                                                      8.74000    8.84000  -0.10000   -1.13122
摩根新興35基金                                                     12.09000   12.15000  -0.06000   -0.49383
摩根新興日本基金                                                   21.66000   22.05000  -0.39000   -1.76871
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.02780    7.03330  -0.00550   -0.07820
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.24510    9.25150  -0.00640   -0.06918
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.01420    9.02000  -0.00580   -0.06430
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.37620   10.38420  -0.00800   -0.07704
摩根新興科技基金                                                   46.42000   46.38000   0.04000    0.08624
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.15050    8.14730   0.00320    0.03928
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.45270   10.44850   0.00420    0.04020
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.19240    8.19650  -0.00410   -0.05002
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.89390    8.89830  -0.00440   -0.04945
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.36620    8.36990  -0.00370   -0.04421
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.52660    9.53130  -0.00470   -0.04931
摩根龍揚基金                                                       27.54000   27.86000  -0.32000   -1.14860
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.51000    9.58000  -0.07000   -0.73069
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.65000   10.73000  -0.08000   -0.74557
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.10790    9.11530  -0.00740   -0.08118
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.08930   11.09840  -0.00910   -0.08199
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                               9.99820    9.99960  -0.00140   -0.01400
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                 9.99840    9.99960  -0.00120   -0.01200
聯邦中國龍基金                                                     22.30000   22.23000   0.07000    0.31489
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.77310   11.78400  -0.01090   -0.09250
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.97550   10.98520  -0.00970   -0.08830
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.96540    9.97440  -0.00900   -0.09023
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.07710   10.08640  -0.00930   -0.09220
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44860    9.45700  -0.00840   -0.08882
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.57330    8.58110  -0.00780   -0.09090
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.61070    9.62880  -0.01810   -0.18798
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.67720    9.69540  -0.01820   -0.18772
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.14220    9.17490  -0.03270   -0.35641
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.29240    9.32570  -0.03330   -0.35708
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.85010    8.88180  -0.03170   -0.35691
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  8.99470    9.02680  -0.03210   -0.35561
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.73650   10.75260  -0.01610   -0.14973
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.49650   10.51210  -0.01560   -0.14840
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.72550    9.74000  -0.01450   -0.14887
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.10790   10.12310  -0.01520   -0.15015
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.86660    9.88120  -0.01460   -0.14776
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.14460    9.15820  -0.01360   -0.14850
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.13700   21.04110   0.09590    0.45577
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.61580    8.63630  -0.02050   -0.23737
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      8.90590    8.92720  -0.02130   -0.23860
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.59560    8.61610  -0.02050   -0.23793
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      8.89080    8.91210  -0.02130   -0.23900
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18180   13.18170   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.40000   11.35000   0.05000    0.44053
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.85980   15.87420  -0.01440   -0.09071
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.51030   11.52300  -0.01270   -0.11021
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.08170   11.09300  -0.01130   -0.10187
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.60830   10.61910  -0.01080   -0.10170
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.77200   11.76060   0.01140    0.09693
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.98770   10.97690   0.01080    0.09839
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.37400   10.36410   0.00990    0.09552
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.48020    8.47180   0.00840    0.09915
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.80000   31.57000   0.23000    0.72854
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.42000   14.54000  -0.12000   -0.82531
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.47000   14.60000  -0.13000   -0.89041
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.13000   15.18000  -0.05000   -0.32938
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.82000   11.85000  -0.03000   -0.25316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.49000   12.53000  -0.04000   -0.31923
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.48000    7.50000  -0.02000   -0.26667
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.43000    8.44000  -0.01000   -0.11848
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.11000   13.15000  -0.04000   -0.30418
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.50000   13.54000  -0.04000   -0.29542
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.05000   19.08000  -0.03000   -0.15723
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.25000   17.27000  -0.02000   -0.11581
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.81000   14.83000  -0.02000   -0.13486
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            13.90000   13.93000  -0.03000   -0.21536
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.03000   14.05000  -0.02000   -0.14235
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.42000   12.44000  -0.02000   -0.16077
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.44000   12.46000  -0.02000   -0.16051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.01000   13.03000  -0.02000   -0.15349
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.22000   18.22000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.03000   17.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.74000   13.80000  -0.06000   -0.43478
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.72000   13.78000  -0.06000   -0.43541
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
聯博貨幣市場基金                                                   15.01000   15.00990   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25280   10.25870  -0.00590   -0.05751
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26230   13.26940  -0.00710   -0.05351
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24740    7.25150  -0.00410   -0.05654
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.76000   13.75000   0.01000    0.07273
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
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