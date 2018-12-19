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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          49501         0    00677U 富邦VIX               -19529         0  
00672L 元大S&P原油正2         28832         0    2888   新光金                -11901    -64317  
00637L 元大滬深300正2         28040         0    3037   欣興                   -4027      4445  
00633L 富邦上証正2             6130         0    00673R 元大S&P原油反1         -2265         0  
2371   大同                    4432     -7448    1722   台肥                   -1746      -313  
00642U 元大S&P石油             4123         0    2337   旺宏                   -1718    -31735  
3481   群創                    3989     17104    2006   東和鋼鐵               -1550     -2336  
2610   華航                    3283     14428    2313   華通                   -1482      1585  
2618   長榮航                  2894      7552    2498   宏達電                 -1356    -14976  
2349   錸德                    2309      5194    006203 元大MSCI台灣           -1308         0  
2317   鴻海                    2066     -7437    2834   臺企銀                 -1199     -3554  
2330   台積電                  1615     -4302    2882   國泰金                 -1154    -20881  
2301   光寶科                  1425      9824    2603   長榮                    -994     12953  
2323   中環                    1368      -357    2439   美律                    -976        29  
6176   瑞儀                    1323      2036    00664R 國泰臺灣加權反1         -972         0  
2409   友達                    1289     11723    2303   聯電                    -964    -16494  
2002   中鋼                    1156     11891    00631L 元大台灣50正2           -901         0  
2801   彰銀                     950      -181    2855   統一證                  -834     -1611  
6116   彩晶                     881      2681    2448   晶電                    -770        29  
2449   京元電子                 870     -8006    1312A  國喬特                  -758         0  
00655L 國泰中國A50正2           724         0    2383   台光電                  -735     -3237  
00639  富邦深100                691       839    6120   達運                    -700       -26  
3596   智易                     625      3366    2408   南亞科                  -654     -3476  
1704   榮化                     614      -951    2889   國票金                  -630     -3427  
2412   中華電                   609       453    2340   光磊                    -594     -1474  
2382   廣達                     600      1613    2345   智邦                    -590     -1424  
6278   台表科                   554        -3    00651R FH香港反1               -557         0  
2324   仁寶                     543     -7525    00693U 華頓S&P黃豆             -540         0  
3338   泰碩                     523        98    3706   神達                    -528     -2155  
2353   宏碁                     505      1983    00763U 國票道瓊銅              -497         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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