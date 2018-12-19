[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月18日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 祥碩 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 大統益 東華 元大MSCI台灣 康控-KY 銘旺科 天仁 立益 永豐臺灣加權 立積 健和興 宏亞 佳和 富邦日本 杜康-DR 旭隼 南染 昶和 國泰日經225 陽光能源-DR 元晶 立益 三洋紡 元大歐洲50 康友-KY 遠雄來 怡華 本盟 元大日經225 統領 聚隆 瑞利 元大韓國 威宏-KY 昶和 正峰新 元大美債20正2 泰昇-KY 大統新創 億泰 兆豐藍籌30反1 日馳 毛寶 元大S&P日圓反1 亞崴 懷特 富邦歐洲 中宇 燁興 FH彭博高收益債 正峰新 威致 FH彭博新興債 錩泰 華豐 華頓S&P布蘭特反1 程泰 首利 富邦臺灣優質高息 吉茂 麗正 FH富時高息低波 氣立 東訊 宏洲 永新-KY 華泰 嘉裕 華電 錸德 東華 三洋電 倫飛 立益 榮星 虹光 佳和 艾美特-KY 威盛 昶和 台硝 國碩 三洋紡 元禎 銘旺科 本盟 毛寶 統懋 瑞利 日勝化 翔耀 正峰新 展宇 太空梭 億泰 亞諾法 麗臺 毛寶 華廣 華映 懷特 三福化 吉祥全 燁興 士紙 憶聲 威致 高興昌 科風 華豐 東明-KY 力特 首利 鑫永銓 喬鼎 麗正 六暉-KY 正達 東訊 申豐 晟鈦 華泰 智寶 聯德 錸德 銘旺科 同泰 倫飛 互盛電 新世紀 虹光 翔耀 誠研 威盛 資通 綠能 國碩 連宇 誠創 銘旺科 華新科 嘉威 統懋 建碁 聯合再生 翔耀 聯德 力銘 太空梭 玉晶光 亞太電 麗臺 新至陞 達能 華映 穎漢 太極 吉祥全 時碩工業 傳奇 憶聲 迎廣 清惠 科風 金橋 慧友 力特 互億 百一 喬鼎 關貿 捷泰 正達 亞弘電 天瀚 晟鈦 全國電 迅杰 聯德 悅城 華上 同泰 寶徠 光麗-KY 新世紀 愛山林 元晶 誠研 皇昌 華冠 綠能 遠雄來 裕豐 誠創 夏都 寶徠 嘉威 雲品 陽明 聯合再生 新天地 六福 力銘 欣欣 康師傅-DR 亞太電 統領 聖馬丁-DR 達能 客思達-KY 神州-DR 太極 同方友友-DR 耀傑-DR 傳奇 晨訊科-DR 同方友友-DR 清惠 友佳-DR 晨訊科-DR 慧友 精熙-DR 友佳-DR 百一 匯僑 陽光能源-DR 捷泰 一零四 精熙-DR 天瀚 大豐電 中福 迅杰 欣天然 雷虎 華上 新海 中視 光麗-KY 秋雨 秋雨 元晶 欣高 新利虹 華冠 全國 國光生 裕豐 jpp-KY 寶徠 南六 總太 基勝-KY 台船 美吉吉-KY 陽明 波力-KY 六福 泰昇-KY 康師傅-DR 政伸 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生