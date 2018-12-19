新聞

[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1951119   4867649    40.08  
0061   元大寶滬深          183849    410616    44.77  
2883   開發金              158957  14957294     1.06  
2885   元大金              145105  11686232     1.24  
2823   中壽                 96545   4013582     2.41  
3045   台灣大               87488   3420851     2.56  
006205 富邦上証             68682    516286    13.30  
2610   華航                 64794   5470984     1.18  
6116   彩晶                 56599   3233933     1.75  
00648R 元大S&P500反1        56498    123188    45.86  
006206 元大上證50           51939    209278    24.82  
006207 FH滬深               51697    134392    38.47  
2017   官田鋼               45028    341867    13.17  
00639  富邦深100            44281    334403    13.24  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
01002T 土銀國泰R1           40145   1393000     2.88  
2881   富邦金               37551  10233603     0.37  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     34294    101012    33.95  
00643  群益深証中小         33335    265015    12.58  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
0055   元大MSCI金融         28666     42154    68.00  
2889   國票金               27328   2819865     0.97  
2890   永豐金               26617  11271054     0.24  
2371   大同                 24833   2339536     1.06  
01001T 土銀富邦R1           24385    583000     4.18  
2323   中環                 24113   1824126     1.32  
0057   富邦摩台             24093      5027   479.27  
2618   長榮航               23749   4682121     0.51  
00634R 富邦上証反1          23626     45756    51.63
留言載入中...

相關新聞