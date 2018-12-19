[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧12月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1951119 4867649 40.08 0061 元大寶滬深 183849 410616 44.77 2883 開發金 158957 14957294 1.06 2885 元大金 145105 11686232 1.24 2823 中壽 96545 4013582 2.41 3045 台灣大 87488 3420851 2.56 006205 富邦上証 68682 516286 13.30 2610 華航 64794 5470984 1.18 6116 彩晶 56599 3233933 1.75 00648R 元大S&P500反1 56498 123188 45.86 006206 元大上證50 51939 209278 24.82 006207 FH滬深 51697 134392 38.47 2017 官田鋼 45028 341867 13.17 00639 富邦深100 44281 334403 13.24 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 01002T 土銀國泰R1 40145 1393000 2.88 2881 富邦金 37551 10233603 0.37 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 34294 101012 33.95 00643 群益深証中小 33335 265015 12.58 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 0055 元大MSCI金融 28666 42154 68.00 2889 國票金 27328 2819865 0.97 2890 永豐金 26617 11271054 0.24 2371 大同 24833 2339536 1.06 01001T 土銀富邦R1 24385 583000 4.18 2323 中環 24113 1824126 1.32 0057 富邦摩台 24093 5027 479.27 2618 長榮航 23749 4682121 0.51 00634R 富邦上証反1 23626 45756 51.63