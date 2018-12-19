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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月18日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         52270         0    2888   新光金                 -9872    -54245  
00672L 元大S&P原油正2         24625         0    00677U 富邦VIX                -9860         0  
0056   元大高股息             12107     19920    2884   玉山金                 -8064    -21097  
00633L 富邦上証正2             7944         0    2887   台新金                 -6968    -44721  
00642U 元大S&P石油             5134         0    2883   開發金                 -4572    -10231  
00655L 國泰中國A50正2          3033         0    2356   英業達                 -4363     -6117  
2371   大同                    2043    -12685    00632R 元大台灣50反1          -4037         0  
0050   元大台灣50              1760      9116    2834   臺企銀                 -3719     -2159  
2409   友達                    1494     13401    2891   中信金                 -3424    -39934  
2344   華邦電                  1454      4959    00664R 國泰臺灣加權反1        -3019         0  
00631L 元大台灣50正2           1255         0    2886   兆豐金                 -2957    -24224  
00636  國泰中國A50             1185      7148    2880   華南金                 -2553     -9165  
2408   南亞科                  1121     -3143    5880   合庫金                 -2297     -2410  
9904   寶成                     899     -1418    2303   聯電                   -2166    -17403  
2313   華通                     869      3584    2881   富邦金                 -1974    -20775  
2377   微星                     828     -1279    2882   國泰金                 -1611    -23821  
2308   台達電                   713      5697    1402   遠東新                 -1548     -8450  
2317   鴻海                     675     -9798    1101   台泥                   -1506     -5749  
5876   上海商銀                 627      1889    3231   緯創                   -1504      -500  
6120   達運                     620       284    00673R 元大S&P原油反1         -1496         0  
006205 富邦上証                 575         0    00676R 富邦臺灣加權反1        -1400         0  
00670L 富邦NASDAQ正2            539         0    1301   台塑                   -1227     -3204  
2885   元大金                   535     10201    1718   中纖                   -1063     -2415  
00640L 富邦日本正2              509         0    2342   茂矽                   -1051     -1499  
1434   福懋                     442       -77    2347   聯強                   -1036     -1016  
4958   臻鼎-KY                  425      3889    3702   大聯大                 -1004     -2590  
1409   新纖                     399       798    2618   長榮航                  -994      6841  
3545   敦泰                     394      2260    2890   永豐金                  -948     -7588  
2617   台航                     393      -184    6116   彩晶                    -918      1652  
00717  富邦美國特別股           382      1490    2330   台積電                  -912     -5137  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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