[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 52270 0 2888 新光金 -9872 -54245 00672L 元大S&P原油正2 24625 0 00677U 富邦VIX -9860 0 0056 元大高股息 12107 19920 2884 玉山金 -8064 -21097 00633L 富邦上証正2 7944 0 2887 台新金 -6968 -44721 00642U 元大S&P石油 5134 0 2883 開發金 -4572 -10231 00655L 國泰中國A50正2 3033 0 2356 英業達 -4363 -6117 2371 大同 2043 -12685 00632R 元大台灣50反1 -4037 0 0050 元大台灣50 1760 9116 2834 臺企銀 -3719 -2159 2409 友達 1494 13401 2891 中信金 -3424 -39934 2344 華邦電 1454 4959 00664R 國泰臺灣加權反1 -3019 0 00631L 元大台灣50正2 1255 0 2886 兆豐金 -2957 -24224 00636 國泰中國A50 1185 7148 2880 華南金 -2553 -9165 2408 南亞科 1121 -3143 5880 合庫金 -2297 -2410 9904 寶成 899 -1418 2303 聯電 -2166 -17403 2313 華通 869 3584 2881 富邦金 -1974 -20775 2377 微星 828 -1279 2882 國泰金 -1611 -23821 2308 台達電 713 5697 1402 遠東新 -1548 -8450 2317 鴻海 675 -9798 1101 台泥 -1506 -5749 5876 上海商銀 627 1889 3231 緯創 -1504 -500 6120 達運 620 284 00673R 元大S&P原油反1 -1496 0 006205 富邦上証 575 0 00676R 富邦臺灣加權反1 -1400 0 00670L 富邦NASDAQ正2 539 0 1301 台塑 -1227 -3204 2885 元大金 535 10201 1718 中纖 -1063 -2415 00640L 富邦日本正2 509 0 2342 茂矽 -1051 -1499 1434 福懋 442 -77 2347 聯強 -1036 -1016 4958 臻鼎-KY 425 3889 3702 大聯大 -1004 -2590 1409 新纖 399 798 2618 長榮航 -994 6841 3545 敦泰 394 2260 2890 永豐金 -948 -7588 2617 台航 393 -184 6116 彩晶 -918 1652 00717 富邦美國特別股 382 1490 2330 台積電 -912 -5137 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股