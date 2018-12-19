[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/18 107/12/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66250 10.66060 0.00190 0.01782 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88380 9.89540 -0.01160 -0.11723 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88650 9.89810 -0.01160 -0.11719 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81180 9.81140 0.00040 0.00408 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81190 9.81150 0.00040 0.00408 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.10000 21.30000 -0.20000 -0.93897 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.01000 21.83000 0.18000 0.82455 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.17060 9.16090 0.00970 0.10588 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51150 9.50030 0.01120 0.11789 中國信託台灣活力基金 12.97000 13.13000 -0.16000 -1.21858 中國信託台灣優勢基金 14.92000 15.08000 -0.16000 -1.06101 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.75000 10.00000 -0.25000 -2.50000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.37000 9.58000 -0.21000 -2.19207 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.66000 8.88000 -0.22000 -2.47748 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.05000 9.29000 -0.24000 -2.58342 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.64000 7.90000 -0.26000 -3.29114 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.20000 8.47000 -0.27000 -3.18772 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81200 9.82250 -0.01050 -0.10690 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02950 9.03920 -0.00970 -0.10731 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17110 10.18270 -0.01160 -0.11392 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.32800 9.33860 -0.01060 -0.11351 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.85750 10.06770 -0.21020 -2.08787 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.49760 8.70110 -0.20350 -2.33878 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.63040 10.61270 0.01770 0.16678 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.45590 9.44020 0.01570 0.16631 中國信託智能運動基金-台幣 9.59000 9.72000 -0.13000 -1.33745 中國信託智能運動基金-美元 9.31000 9.44000 -0.13000 -1.37712 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.49000 8.67000 -0.18000 -2.07612 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.36000 8.54000 -0.18000 -2.10773 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00260 11.00250 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43180 9.41690 0.01490 0.15823 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.93120 8.91710 0.01410 0.15812 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.60150 9.58620 0.01530 0.15960 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.08680 9.07220 0.01460 0.16093 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.41000 10.56000 -0.15000 -1.42045 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.00000 10.16000 -0.16000 -1.57480 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.54000 10.69000 -0.15000 -1.40318 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.18000 10.35000 -0.17000 -1.64251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.44000 53.86000 -0.42000 -0.77980 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.83530 39.74190 0.09340 0.23502 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.84190 37.76560 0.07630 0.20204 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52640 11.52310 0.00330 0.02864 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60390 10.60110 0.00280 0.02641 元大上證50基金 27.09000 27.39000 -0.30000 -1.09529 元大大中華TMT基金-人民幣 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 元大大中華TMT基金-新台幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 元大大中華價值指數基金-美元 11.92600 11.93100 -0.00500 -0.04191 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.11500 16.12000 -0.00500 -0.03102 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54800 9.58600 -0.03800 -0.39641 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.16400 9.20100 -0.03700 -0.40213 元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.82000 -0.02000 -0.70922 元大中國平衡基金-新台幣 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.29480 46.38480 -0.09000 -0.19403 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54120 10.53460 0.00660 0.06265 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69300 9.68690 0.00610 0.06297 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67740 9.67160 0.00580 0.05997 元大巴西指數基金 6.12200 6.17000 -0.04800 -0.77796 元大巴菲特基金 23.71000 23.86000 -0.15000 -0.62867 元大日經225基金 26.61000 27.05000 -0.44000 -1.62662 元大台商收成基金 19.63000 19.75000 -0.12000 -0.60759 元大台灣50單日反向1倍基金 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460 元大台灣50單日正向2倍基金 31.50000 32.04000 -0.54000 -1.68539 元大台灣中型100基金 28.65000 28.89000 -0.24000 -0.83074 元大台灣加權股價指數基金 22.87500 23.05200 -0.17700 -0.76783 元大台灣卓越50基金 75.22000 75.68000 -0.46000 -0.60782 元大台灣金融基金 16.47000 16.66000 -0.19000 -1.14046 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.68000 27.89000 -0.21000 -0.75296 元大台灣高股息基金 23.93000 24.08000 -0.15000 -0.62292 元大台灣電子科技基金 30.87000 31.06000 -0.19000 -0.61172 元大全球ETF成長組合基金 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 元大全球ETF穩健組合基金 13.99000 14.09000 -0.10000 -0.70972 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.64000 12.95000 -0.31000 -2.39382 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 9.02000 -0.22000 -2.43902 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.45000 12.75000 -0.30000 -2.35294 元大全球不動產證券化基金-美元 11.64700 11.93500 -0.28800 -2.41307 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.47000 -0.02000 -0.30912 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 8.12000 -0.15000 -1.84729 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.21000 6.33000 -0.12000 -1.89573 元大全球股票入息基金-美元配息 8.39700 8.48100 -0.08400 -0.99045 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.41000 -0.08000 -0.95125 元大全球新興市場精選組合基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 元大全球農業商機基金 15.66000 15.99000 -0.33000 -2.06379 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 元大印尼指數基金 9.07100 9.18800 -0.11700 -1.27340 元大印度指數基金 9.46400 9.34800 0.11600 1.24091 元大印度基金 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 元大多多基金 15.40000 15.56000 -0.16000 -1.02828 元大多福基金 47.03000 47.23000 -0.20000 -0.42346 元大亞太成長基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65290 8.63550 0.01740 0.20149 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04400 7.02990 0.01410 0.20057 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.84900 8.78400 0.06500 0.73998 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.47800 9.40600 0.07200 0.76547 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99830 9.99380 0.00450 0.04503 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00210 10.00040 0.00170 0.01700 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00210 10.00040 0.00170 0.01700 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99830 9.99570 0.00260 0.02601 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99830 9.99570 0.00260 0.02601 元大卓越基金 40.03000 40.27000 -0.24000 -0.59598 元大店頭基金 7.31000 7.39000 -0.08000 -1.08254 元大泛歐成長基金 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33420 10.33350 0.00070 0.00677 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67420 9.67360 0.00060 0.00620 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92430 31.92410 0.00020 0.00063 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.80260 37.63860 0.16400 0.43572 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.04780 19.14650 -0.09870 -0.51550 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.74090 18.56060 0.18030 0.97141 元大美國政府7至10年期債券基金 39.52760 39.45400 0.07360 0.18655 元大高科技基金 16.81000 16.94000 -0.13000 -0.76741 元大得利貨幣市場基金 16.27840 16.27810 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99930 11.99910 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 元大華夏中小基金 6.25000 6.26000 -0.01000 -0.15974 元大新中國基金-人民幣 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092 元大新中國基金-美元 7.74000 7.73300 0.00700 0.09052 元大新中國基金-新台幣 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970 元大新主流基金 21.24000 21.44000 -0.20000 -0.93284 元大新東協平衡基金-美元 8.97700 8.99600 -0.01900 -0.21120 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.11820 10.11410 0.00410 0.04054 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.33150 9.32870 0.00280 0.03001 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22860 10.22460 0.00400 0.03912 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.72260 8.71920 0.00340 0.03899 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78320 9.77470 0.00850 0.08696 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.26930 9.26120 0.00810 0.08746 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.94300 9.93330 0.00970 0.09765 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42620 9.41700 0.00920 0.09770 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46810 9.46200 0.00610 0.06447 元大新興亞洲基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.97580 8.94820 0.02760 0.30844 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.63470 8.60820 0.02650 0.30785 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.23300 9.20380 0.02920 0.31726 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.88590 8.85780 0.02810 0.31723 元大萬泰貨幣市場基金 15.12340 15.12320 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.81000 32.94000 -0.13000 -0.39466 元大實質多重資產基金-人民幣 8.82000 8.92000 -0.10000 -1.12108 元大實質多重資產基金-美元 8.09000 8.18700 -0.09700 -1.18481 元大實質多重資產基金-新台幣 8.54000 8.64000 -0.10000 -1.15741 元大滬深300單日反向1倍基金 16.19000 16.09000 0.10000 0.62150 元大滬深300單日正向2倍基金 11.74000 11.90000 -0.16000 -1.34454 元大摩臺基金 34.87000 35.08000 -0.21000 -0.59863 元大標普500基金 23.71000 24.23000 -0.52000 -2.14610 元大標普500單日反向1倍基金 14.35000 14.09000 0.26000 1.84528 元大標普500單日正向2倍基金 27.39000 28.47000 -1.08000 -3.79347 元大標智滬深300基金 14.80000 14.93000 -0.13000 -0.87073 元大歐洲50基金 22.01000 22.22000 -0.21000 -0.94509 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.47380 9.45920 0.01460 0.15435 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22550 10.22510 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.33000 44.71000 -0.38000 -0.84992 元大韓國KOSPI200基金 20.26000 20.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.73000 13.82000 -0.09000 -0.65123 日盛上選基金 28.47000 28.62000 -0.15000 -0.52411 日盛小而美基金 15.70000 15.74000 -0.04000 -0.25413 日盛中國內需動力基金 8.41000 8.47000 -0.06000 -0.70838 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64770 11.64370 0.00400 0.03435 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.58090 9.57770 0.00320 0.03341 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.71050 11.70730 0.00320 0.02733 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.62680 9.62410 0.00270 0.02805 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58440 10.58190 0.00250 0.02363 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68540 8.68330 0.00210 0.02418 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.57000 8.63000 -0.06000 -0.69525 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.86000 8.92000 -0.06000 -0.67265 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 日盛日盛基金 11.74000 11.85000 -0.11000 -0.92827 日盛目標收益組合基金(美元) 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 日盛全球抗暖化基金 9.58000 9.72000 -0.14000 -1.44033 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.92150 9.94330 -0.02180 -0.21924 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.13790 9.20010 -0.06220 -0.67608 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72140 9.74330 -0.02190 -0.22477 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.95470 9.01620 -0.06150 -0.68211 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39040 2.39010 0.00030 0.01255 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62520 1.62500 0.00020 0.01231 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36270 0.36270 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24730 0.24730 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00840 12.00830 0.00010 0.00083 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.05710 8.05700 0.00010 0.00124 日盛亞洲機會基金 6.22000 6.22000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 14.88000 14.99000 -0.11000 -0.73382 日盛高科技基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775 日盛貨幣市場基金 14.79150 14.79130 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.57000 34.91000 -0.34000 -0.97393 日盛精選五虎基金 32.48000 32.76000 -0.28000 -0.85470 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50550 13.50530 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.09000 27.27000 -0.18000 -0.66007 台新MSCI中國基金 18.50000 18.69000 -0.19000 -1.01659 台新大眾貨幣市場基金 14.18260 14.18240 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48920 10.48770 0.00150 0.01430 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52530 10.52500 0.00030 0.00285 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11400 10.11270 0.00130 0.01286 台新中國通基金 37.82000 38.00000 -0.18000 -0.47368 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42520 0.42710 -0.00190 -0.44486 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.10400 13.16300 -0.05900 -0.44823 台新中國精選中小基金-美元 0.27310 0.27640 -0.00330 -1.19392 台新中國精選中小基金-新台幣 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096 台新主流基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.63000 20.23000 -0.60000 -2.96589 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63980 0.65930 -0.01950 -2.95768 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.35000 14.86000 -0.51000 -3.43203 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46690 0.48340 -0.01650 -3.41332 台新台灣中小基金 29.58000 29.89000 -0.31000 -1.03714 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.72150 9.86330 -0.14180 -1.43765 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.98730 9.10480 -0.11750 -1.29053 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.46000 8.57000 -0.11000 -1.28355 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.14760 10.24550 -0.09790 -0.95554 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.60000 9.69000 -0.09000 -0.92879 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.52730 9.63090 -0.10360 -1.07570 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.42170 10.49980 -0.07810 -0.74382 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 台新印度基金 13.96000 13.80000 0.16000 1.15942 台新亞美短期債券基金 10.96380 10.95650 0.00730 0.06663 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34270 8.38090 -0.03820 -0.45580 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27570 0.27700 -0.00130 -0.46931 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82870 11.82330 0.00540 0.04567 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38560 0.38540 0.00020 0.05189 台新真吉利貨幣市場基金 11.10460 11.10450 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.02910 28.22040 -0.19130 -0.67788 台新智慧生活基金-美元 8.95490 9.18170 -0.22680 -2.47013 台新智慧生活基金-新台幣 9.22000 9.45000 -0.23000 -2.43386 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08260 8.14160 -0.05900 -0.72467 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27040 8.33000 -0.05960 -0.71549 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.86360 8.88350 -0.01990 -0.22401 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.07920 9.09870 -0.01950 -0.21432 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60890 10.59020 0.01870 0.17658 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33870 0.33820 0.00050 0.14784 台新新興市場債券基金(B類型) 7.76750 7.78940 -0.02190 -0.28115 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26120 0.26200 -0.00080 -0.30534 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.17000 -0.03000 -0.58027 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.69000 20.66000 0.03000 0.14521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.65000 18.69000 -0.04000 -0.21402 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58380 12.58360 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.20120 11.19830 0.00290 0.02590 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95360 9.94880 0.00480 0.04825 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11290 9.11080 0.00210 0.02305 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.46630 10.46390 0.00240 0.02294 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67850 7.67530 0.00320 0.04169 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.88030 8.87660 0.00370 0.04168 永豐中小基金 47.17000 47.58000 -0.41000 -0.86171 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72690 1.72640 0.00050 0.02896 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32150 2.32070 0.00080 0.03447 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83910 7.83480 0.00430 0.05488 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.22500 10.21940 0.00560 0.05480 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.10000 4.13000 -0.03000 -0.72639 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.35000 18.47000 -0.12000 -0.64970 永豐主流品牌基金 15.42000 15.74000 -0.32000 -2.03304 永豐永豐基金 31.52000 31.87000 -0.35000 -1.09821 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.09280 9.13480 -0.04200 -0.45978 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.27690 9.31980 -0.04290 -0.46031 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.98920 9.03110 -0.04190 -0.46395 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.17170 9.21450 -0.04280 -0.46449 永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 永豐高科技基金 21.34000 21.53000 -0.19000 -0.88249 永豐貨幣市場基金 13.90150 13.90130 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09670 2.09680 -0.00010 -0.00477 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51040 2.51050 -0.00010 -0.00398 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65820 7.65710 0.00110 0.01437 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41530 10.41370 0.00160 0.01536 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.86170 6.86430 -0.00260 -0.03788 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.69700 10.70090 -0.00390 -0.03645 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177 永豐臺灣加權ETF基金 48.25000 48.60000 -0.35000 -0.72016 永豐領航科技基金 34.90000 35.19000 -0.29000 -0.82410 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.06000 11.15000 -0.09000 -0.80717 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.92000 9.02000 -0.10000 -1.10865 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 永豐趨勢平衡基金 38.03000 38.21000 -0.18000 -0.47108 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69800 11.69700 0.00100 0.00855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.51280 9.50530 0.00750 0.07890 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.85850 9.85070 0.00780 0.07918 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.51370 9.50820 0.00550 0.05784 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.74750 9.74180 0.00570 0.05851 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54470 9.53620 0.00850 0.08913 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.01560 10.00660 0.00900 0.08994 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.50080 9.49480 0.00600 0.06319 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81670 9.81060 0.00610 0.06218 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.53000 16.60000 -0.07000 -0.42169 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.43000 16.50000 -0.07000 -0.42424 兆豐國際生命科學基金 14.56000 14.87000 -0.31000 -2.08473 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.74920 9.83970 -0.09050 -0.91974 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96930 10.06190 -0.09260 -0.92030 兆豐國際全球基金 28.20000 28.68000 -0.48000 -1.67364 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34200 10.34130 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14440 10.14370 0.00070 0.00690 兆豐國際國民基金 20.22000 20.33000 -0.11000 -0.54107 兆豐國際第一基金 11.69000 11.78000 -0.09000 -0.76401 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.90100 9.89530 0.00570 0.05760 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.76980 7.76530 0.00450 0.05795 兆豐國際萬全基金 18.90000 19.02000 -0.12000 -0.63091 兆豐國際電子基金 22.96000 23.05000 -0.09000 -0.39046 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.47000 19.57000 -0.10000 -0.51099 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.68000 17.54000 0.14000 0.79818 兆豐國際豐台灣基金 30.99000 31.04000 -0.05000 -0.16108 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52020 12.52010 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.92280 9.91690 0.00590 0.05949 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.84210 9.83780 0.00430 0.04371 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.90150 9.89670 0.00480 0.04850 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.92440 9.91850 0.00590 0.05948 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84920 9.84490 0.00430 0.04368 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.90060 9.89570 0.00490 0.04952 合庫台灣基金 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86680 10.89010 -0.02330 -0.21396 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73780 11.76230 -0.02450 -0.20829 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.49440 10.51740 -0.02300 -0.21869 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.23900 11.26390 -0.02490 -0.22106 合庫全球高收益債券基金B類型 7.80210 7.81880 -0.01670 -0.21359 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.07540 9.09460 -0.01920 -0.21111 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.68160 8.70060 -0.01900 -0.21838 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.54460 8.56340 -0.01880 -0.21954 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.90100 8.92050 -0.01950 -0.21860 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 合庫全球新興市場基金 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.84000 8.92000 -0.08000 -0.89686 合庫貨幣市場基金 10.14430 10.14410 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.28900 9.29340 -0.00440 -0.04735 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52470 9.52840 -0.00370 -0.03883 合庫新興多重收益基金A類型 9.80790 9.81140 -0.00350 -0.03567 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22540 11.22970 -0.00430 -0.03829 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.70510 13.65840 0.04670 0.34191 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43200 8.43570 -0.00370 -0.04386 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11590 9.11940 -0.00350 -0.03838 合庫新興多重收益基金B類型 7.58410 7.58680 -0.00270 -0.03559 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.41490 8.41830 -0.00340 -0.04039 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.96780 9.93390 0.03390 0.34126 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 安本標準兩岸價值基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08270 11.07980 0.00290 0.02617 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96230 9.96350 -0.00120 -0.01204 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82660 9.82680 -0.00020 -0.00204 安聯中國東協基金 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491 安聯中國策略基金-美元 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 安聯中國策略基金-新臺幣 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 安聯中華新思路基金-人民幣 12.12000 12.19000 -0.07000 -0.57424 安聯中華新思路基金-美元 11.24000 11.31000 -0.07000 -0.61892 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.56000 10.63000 -0.07000 -0.65851 安聯台灣大壩基金 24.94000 25.18000 -0.24000 -0.95314 安聯台灣科技基金 40.61000 40.85000 -0.24000 -0.58752 安聯台灣貨幣市場基金 12.50970 12.50960 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.21000 27.52000 -0.31000 -1.12645 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01600 10.01570 0.00030 0.00300 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.83610 14.83780 -0.00170 -0.01146 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40630 9.40740 -0.00110 -0.01169 安聯四季成長組合基金-美元 10.43000 10.59000 -0.16000 -1.51086 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.70000 10.86000 -0.16000 -1.47330 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22780 12.22790 -0.00010 -0.00082 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00270 10.00450 -0.00180 -0.01799 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02380 12.02700 -0.00320 -0.02661 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.20650 9.20620 0.00030 0.00326 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.07070 9.07220 -0.00150 -0.01653 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71720 8.71950 -0.00230 -0.02638 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.62000 10.71000 -0.09000 -0.84034 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.64000 -0.09000 -0.84586 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.81410 11.82360 -0.00950 -0.08035 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.71850 10.72800 -0.00950 -0.08855 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37700 10.38690 -0.00990 -0.09531 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.53150 8.53870 -0.00720 -0.08432 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.33800 8.34540 -0.00740 -0.08867 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.04670 8.05440 -0.00770 -0.09560 安聯全球人口趨勢基金 10.67000 10.80000 -0.13000 -1.20370 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.67000 8.81000 -0.14000 -1.58910 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.66000 33.17000 -0.51000 -1.53753 安聯全球油礦金趨勢基金 7.40000 7.49000 -0.09000 -1.20160 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93480 11.93230 0.00250 0.02095 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26850 10.26640 0.00210 0.02046 安聯全球新興市場基金 16.07000 16.10000 -0.03000 -0.18634 安聯全球農金趨勢基金 8.46000 8.63000 -0.17000 -1.96987 安聯全球綠能趨勢基金 7.67000 7.79000 -0.12000 -1.54044 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.43000 9.55000 -0.12000 -1.25654 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13000 9.25000 -0.12000 -1.29730 安聯亞洲動態策略基金 20.11000 20.16000 -0.05000 -0.24802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.17650 10.17050 0.00600 0.05899 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.87670 9.87080 0.00590 0.05977 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.61690 82.53540 0.08150 0.09875 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.22290 12.20960 0.01330 0.10893 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.88560 63.82040 0.06520 0.10216 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36660 9.35650 0.01010 0.10795 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59800 2.59640 0.00160 0.06162 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46040 10.45020 0.01020 0.09761 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20280 2.20240 0.00040 0.01816 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.65000 8.64150 0.00850 0.09836 宏利台灣動力基金 27.28000 27.52000 -0.24000 -0.87209 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.51840 9.55100 -0.03260 -0.34133 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.34320 9.37390 -0.03070 -0.32751 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.38160 7.40690 -0.02530 -0.34157 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.35820 7.38270 -0.02450 -0.33186 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522 宏利全球債券組合基金 12.80050 12.80990 -0.00940 -0.07338 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79470 2.79140 0.00330 0.11822 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68820 11.67550 0.01270 0.10877 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57980 8.57060 0.00920 0.10734 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42660 2.42590 0.00070 0.02886 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86660 10.85340 0.01320 0.12162 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.13320 3.15120 -0.01800 -0.57121 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50380 0.50700 -0.00320 -0.63116 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.53000 14.62000 -0.09000 -0.61560 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58440 11.61330 -0.02890 -0.24885 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.24260 10.26910 -0.02650 -0.25806 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89470 9.92010 -0.02540 -0.25605 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.57880 8.60120 -0.02240 -0.26043 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.18640 8.20750 -0.02110 -0.25708 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07950 8.10020 -0.02070 -0.25555 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.03850 8.06040 -0.02190 -0.27170 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.52000 9.59000 -0.07000 -0.72993 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.45000 9.52000 -0.07000 -0.73529 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73730 2.73690 0.00040 0.01462 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39620 0.39620 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00130 12.00020 0.00110 0.00917 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90090 0.90100 -0.00010 -0.01110 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.14250 7.14190 0.00060 0.00840 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98440 1.98410 0.00030 0.01512 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28530 0.28530 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.72850 8.72770 0.00080 0.00917 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31660 0.31670 -0.00010 -0.03158 宏利萬利貨幣市場基金 13.65690 13.65680 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.35000 -0.02000 -0.85106 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 宏利臺灣股息收益基金 22.99000 23.18000 -0.19000 -0.81967 宏利澳幣保本基金 12.27730 12.29350 -0.01620 -0.13178 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.52000 9.57000 -0.05000 -0.52247 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.96130 9.94790 0.01340 0.13470 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.19750 9.18370 0.01380 0.15027 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.66090 8.64700 0.01390 0.16075 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.52050 10.50370 0.01680 0.15994 貝萊德亞美利加收益基金 8.74000 8.80000 -0.06000 -0.68182 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 貝萊德新台幣基金 12.94490 12.94480 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.21000 23.39000 -0.18000 -0.76956 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32450 11.32060 0.00390 0.03445 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93760 9.92730 0.01030 0.10375 保德信大中華基金-人民幣 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 保德信大中華基金-美元 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 保德信大中華基金-新台幣 25.56000 25.67000 -0.11000 -0.42852 保德信中小型股基金 39.97000 40.38000 -0.41000 -1.01535 保德信中國中小基金-人民幣 7.78000 7.84000 -0.06000 -0.76531 保德信中國中小基金-美元 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 保德信中國中小基金-新臺幣 7.22000 7.27000 -0.05000 -0.68776 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.82320 8.82490 -0.00170 -0.01926 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.89570 8.89820 -0.00250 -0.02810 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95080 8.95360 -0.00280 -0.03127 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.73720 9.74020 -0.00300 -0.03080 保德信中國品牌基金-人民幣 8.02000 8.05000 -0.03000 -0.37267 保德信中國品牌基金-美元 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 保德信台商全方位基金 30.94000 31.28000 -0.34000 -1.08696 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 24.90000 25.24000 -0.34000 -1.34707 保德信全球消費商機基金 16.84000 17.14000 -0.30000 -1.75029 保德信全球基礎建設基金 11.80000 12.01000 -0.21000 -1.74854 保德信全球資源基金 6.93000 7.00000 -0.07000 -1.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.46000 9.68000 -0.22000 -2.27273 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.39000 32.11000 -0.72000 -2.24229 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.20950 10.16640 0.04310 0.42395 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.20950 10.16640 0.04310 0.42395 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.19290 10.14900 0.04390 0.43255 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.19290 10.14900 0.04390 0.43255 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.30790 9.35790 -0.05000 -0.53431 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.18490 10.23960 -0.05470 -0.53420 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.84580 8.89240 -0.04660 -0.52404 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66420 9.71520 -0.05100 -0.52495 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.95630 7.96050 -0.00420 -0.05276 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62510 10.63080 -0.00570 -0.05362 保德信亞太基金 19.28000 19.29000 -0.01000 -0.05184 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.34250 8.33860 0.00390 0.04677 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19290 11.18760 0.00530 0.04737 保德信店頭市場基金 28.81000 29.14000 -0.33000 -1.13246 保德信拉丁美洲基金 6.58000 6.68000 -0.10000 -1.49701 保德信金平衡基金 27.86000 27.97000 -0.11000 -0.39328 保德信金滿意基金 38.34000 38.62000 -0.28000 -0.72501 保德信科技島基金 23.53000 23.72000 -0.19000 -0.80101 保德信高成長基金 83.74000 84.35000 -0.61000 -0.72318 保德信第一基金 22.63000 22.77000 -0.14000 -0.61484 保德信貨幣市場基金 15.79170 15.79150 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.89640 9.98400 -0.08760 -0.87740 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.07120 10.15920 -0.08800 -0.86621 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.21880 10.29050 -0.07170 -0.69676 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.73710 9.80440 -0.06730 -0.68643 保德信新世紀基金 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.80710 7.80290 0.00420 0.05383 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.72430 10.71850 0.00580 0.05411 保德信新興趨勢組合基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 保德信瑞騰基金 15.56340 15.56250 0.00090 0.00578 保德信歐洲組合基金 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69770 9.69580 0.00190 0.01960 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00520 10.00310 0.00210 0.02099 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63450 9.63220 0.00230 0.02388 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79310 9.79120 0.00190 0.01941 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73410 9.72780 0.00630 0.06476 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88820 9.88180 0.00640 0.06477 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58630 9.58380 0.00250 0.02609 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.71020 9.70800 0.00220 0.02266 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98820 9.98550 0.00270 0.02704 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03570 10.02590 0.00980 0.09775 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03400 10.02410 0.00990 0.09876 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90770 9.90660 0.00110 0.01110 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.91190 9.91060 0.00130 0.01312 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90670 9.90140 0.00530 0.05353 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09330 10.08910 0.00420 0.04163 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.77070 9.77140 -0.00070 -0.00716 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86590 9.86660 -0.00070 -0.00709 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56100 9.55410 0.00690 0.07222 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.37450 9.36990 0.00460 0.04909 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99260 9.98180 0.01080 0.10820 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98870 9.97790 0.01080 0.10824 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08460 10.08290 0.00170 0.01686 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.16110 10.15900 0.00210 0.02067 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.94600 9.94260 0.00340 0.03420 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94650 9.94300 0.00350 0.03520 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93530 1.93400 0.00130 0.06722 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68810 2.68640 0.00170 0.06328 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28970 0.28940 0.00030 0.10366 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43630 0.43580 0.00050 0.11473 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28090 8.27160 0.00930 0.11243 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71210 11.69920 0.01290 0.11026 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.42110 9.41380 0.00730 0.07755 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.68720 11.67700 0.01020 0.08735 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.48020 8.47040 0.00980 0.11570 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.56540 10.55310 0.01230 0.11655 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12880 10.12430 0.00450 0.04445 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.02420 10.01990 0.00430 0.04291 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10820 10.10200 0.00620 0.06137 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.75050 10.74400 0.00650 0.06050 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00870 10.00250 0.00620 0.06198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71580 9.71370 0.00210 0.02162 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09890 10.09680 0.00210 0.02080 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69560 9.69350 0.00210 0.02166 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93300 9.92960 0.00340 0.03424 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.09050 10.11410 -0.02360 -0.23334 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.90090 5.90960 -0.00870 -0.14722 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37030 10.38550 -0.01520 -0.14636 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65660 11.65650 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559 施羅德樂活中小基金-I類型 3825.34000 3849.43000 -24.09000 -0.62581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.89030 9.88110 0.00920 0.09311 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.87460 10.86500 0.00960 0.08836 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.11650 10.10770 0.00880 0.08706 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69550 8.68740 0.00810 0.09324 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.06600 9.05800 0.00800 0.08832 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.90070 8.89300 0.00770 0.08658 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97270 9.96340 0.00930 0.09334 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.47250 10.46320 0.00930 0.08888 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.41980 10.41070 0.00910 0.08741 柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637 柏瑞巨人基金 11.40000 11.48000 -0.08000 -0.69686 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66870 13.66860 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.91000 -0.12000 -0.80483 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.17900 13.19550 -0.01650 -0.12504 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62800 11.64220 -0.01420 -0.12197 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.18670 12.20190 -0.01520 -0.12457 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.41390 8.42450 -0.01060 -0.12582 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.49940 6.50760 -0.00820 -0.12601 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.38730 8.39750 -0.01020 -0.12146 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.15940 8.16900 -0.00960 -0.11752 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.30940 10.32220 -0.01280 -0.12400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.02820 8.03860 -0.01040 -0.12938 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.80050 11.81490 -0.01440 -0.12188 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.41740 11.43160 -0.01420 -0.12422 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.80100 11.81480 -0.01380 -0.11680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09370 11.10750 -0.01380 -0.12424 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.61390 8.62470 -0.01080 -0.12522 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37270 9.38410 -0.01140 -0.12148 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.32550 9.33640 -0.01090 -0.11675 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.16790 9.17940 -0.01150 -0.12528 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.05180 9.06350 -0.01170 -0.12909 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.78560 9.82260 -0.03700 -0.37668 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.69780 9.73410 -0.03630 -0.37292 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.55220 9.58850 -0.03630 -0.37858 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.63560 9.67260 -0.03700 -0.38252 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.35810 9.39350 -0.03540 -0.37686 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.15720 9.19150 -0.03430 -0.37317 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.92950 9.96870 -0.03920 -0.39323 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.12720 9.16180 -0.03460 -0.37766 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.21020 9.24550 -0.03530 -0.38181 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.76730 9.80430 -0.03700 -0.37739 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.69790 9.73420 -0.03630 -0.37291 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.55240 9.58860 -0.03620 -0.37753 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.63580 9.67270 -0.03690 -0.38149 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.35800 9.39340 -0.03540 -0.37686 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.15750 9.19170 -0.03420 -0.37207 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.08840 10.12830 -0.03990 -0.39395 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.12720 9.16180 -0.03460 -0.37766 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.21040 9.24580 -0.03540 -0.38288 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72420 10.71520 0.00900 0.08399 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98390 11.97350 0.01040 0.08686 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.33900 11.32910 0.00990 0.08739 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.89310 8.88570 0.00740 0.08328 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.59150 9.58320 0.00830 0.08661 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45940 9.45110 0.00830 0.08782 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43530 10.42660 0.00870 0.08344 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.15860 11.14880 0.00980 0.08790 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.95470 10.94510 0.00960 0.08771 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.89340 8.88600 0.00740 0.08328 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.59200 9.58360 0.00840 0.08765 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45990 9.45160 0.00830 0.08782 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.83000 12.84000 -0.01000 -0.07788 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.13000 12.16000 -0.03000 -0.24671 柏瑞拉丁美洲基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37100 11.35000 0.02100 0.18502 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36140 7.34780 0.01360 0.18509 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.08000 9.14000 -0.06000 -0.65646 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.28760 11.27680 0.01080 0.09577 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00500 10.99270 0.01230 0.11189 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.09640 10.08610 0.01030 0.10212 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.12540 8.11770 0.00770 0.09485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.14400 9.13380 0.01020 0.11167 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.17340 9.16400 0.00940 0.10258 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58630 10.57440 0.01190 0.11254 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.91240 9.90290 0.00950 0.09593 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.07950 10.06920 0.01030 0.10229 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.47280 9.46220 0.01060 0.11202 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.77950 8.77110 0.00840 0.09577 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.73620 8.72610 0.01010 0.11574 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.19750 9.18810 0.00940 0.10231 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69020 11.69350 -0.00330 -0.02822 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20480 11.20690 -0.00210 -0.01874 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.60290 10.60610 -0.00320 -0.03017 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.81760 6.81960 -0.00200 -0.02933 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53120 8.53280 -0.00160 -0.01875 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.11960 9.12230 -0.00270 -0.02960 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04920 10.05210 -0.00290 -0.02885 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61970 10.62290 -0.00320 -0.03012 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.23530 9.23710 -0.00180 -0.01949 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.69580 8.69830 -0.00250 -0.02874 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.31420 9.31700 -0.00280 -0.03005 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16510 11.15410 0.01100 0.09862 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81770 11.80630 0.01140 0.09656 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.78500 10.77460 0.01040 0.09652 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.96930 8.96040 0.00890 0.09933 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53110 9.52190 0.00920 0.09662 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.51050 9.50130 0.00920 0.09683 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13880 11.12810 0.01070 0.09615 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96170 9.95190 0.00980 0.09847 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27670 10.26680 0.00990 0.09643 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.40060 9.39130 0.00930 0.09903 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.12270 9.11370 0.00900 0.09875 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.75240 9.74300 0.00940 0.09648 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.27200 9.26300 0.00900 0.09716 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.97000 -0.16000 -0.94284 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.38000 15.58000 -0.20000 -1.28370 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.61450 12.61660 -0.00210 -0.01664 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.73320 9.81980 -0.08660 -0.88189 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.70280 10.79500 -0.09220 -0.85410 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.31650 11.41890 -0.10240 -0.89676 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.21230 10.30270 -0.09040 -0.87744 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.71140 8.78900 -0.07760 -0.88292 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.26910 9.34900 -0.07990 -0.85464 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.14600 9.22870 -0.08270 -0.89612 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.16850 9.24960 -0.08110 -0.87679 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.83780 8.91660 -0.07880 -0.88374 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.08270 9.16100 -0.07830 -0.85471 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.85170 10.94900 -0.09730 -0.88867 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.11490 9.19550 -0.08060 -0.87652 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.81000 14.71000 0.10000 0.67981 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.34000 22.65000 -0.31000 -1.36865 國泰大中華基金 17.08000 17.15000 -0.07000 -0.40816 國泰小龍基金-台幣級別 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 國泰中小成長基金-台幣級別 37.73000 37.87000 -0.14000 -0.36969 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.64990 3.67570 -0.02580 -0.70191 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.33000 16.45000 -0.12000 -0.72948 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61480 0.61920 -0.00440 -0.71059 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57780 0.58200 -0.00420 -0.72165 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19980 2.19780 0.00200 0.09100 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61910 9.61090 0.00820 0.08532 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99810 7.99130 0.00680 0.08509 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31440 0.31420 0.00020 0.06365 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.62190 11.61890 0.00300 0.02582 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68010 1.67990 0.00020 0.01191 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06790 10.05570 0.01220 0.12132 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33150 0.33110 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國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.58450 42.69510 -0.11060 -0.25905 國泰紐幣2021保本基金 12.31160 12.29730 0.01430 0.11629 國泰紐幣八年期保本基金 12.61280 12.59680 0.01600 0.12702 國泰紐幣保本基金 12.53770 12.53150 0.00620 0.04948 國泰國泰基金台幣I級別 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113 國泰國泰基金台幣級別 19.86000 19.95000 -0.09000 -0.45113 國泰富時中國A50基金 17.29000 17.50000 -0.21000 -1.20000 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 41.10060 40.99460 0.10600 0.25857 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33090 0.33130 -0.00040 -0.12074 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46990 0.47080 -0.00090 -0.19116 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.34250 10.34160 0.00090 0.00870 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.27840 7.27770 0.00070 0.00962 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35060 0.35060 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23580 0.23580 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15910 2.16650 -0.00740 -0.34156 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.62160 9.65500 -0.03340 -0.34593 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31080 0.31190 -0.00110 -0.35268 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.34860 41.51380 -0.16520 -0.39794 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.35000 17.47000 -0.12000 -0.68689 國泰新興市場基金台幣級別 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786 國泰新興市場基金美元級別 0.36200 0.36280 -0.00080 -0.22051 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24950 2.25310 -0.00360 -0.15978 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44720 1.44950 -0.00230 -0.15868 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33630 0.33680 -0.00050 -0.14846 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33310 -0.00060 -0.18013 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21850 0.21880 -0.00030 -0.13711 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26550 10.28330 -0.01780 -0.17310 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48020 6.49140 -0.01120 -0.17254 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.06000 14.93000 0.13000 0.87073 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.09000 29.59000 -0.50000 -1.68976 國泰價值卓越基金 12.92000 13.02000 -0.10000 -0.76805 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31410 0.31620 -0.00210 -0.66414 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.91530 38.96910 -0.05380 -0.13806 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 17.81000 18.25000 -0.44000 -2.41096 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.11000 18.23000 -0.12000 -0.65826 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.60000 16.73000 -0.13000 -0.77705 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94900 11.94880 0.00020 0.00167 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39340 0.39340 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.07070 10.05280 0.01790 0.17806 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.99190 9.98550 0.00640 0.06409 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96670 9.95930 0.00740 0.07430 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.07040 10.05250 0.01790 0.17807 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.99160 9.98520 0.00640 0.06409 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96670 9.95930 0.00740 0.07430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28800 11.28520 0.00280 0.02481 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88000 9.87980 0.00020 0.00202 第一金大中華基金 22.99000 23.15000 -0.16000 -0.69114 第一金小型精選基金 29.22000 29.56000 -0.34000 -1.15020 第一金中國世紀基金-人民幣 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 第一金中國世紀基金-美元 7.17290 7.20370 -0.03080 -0.42756 第一金中國世紀基金-美元-N 7.17330 7.20620 -0.03290 -0.45655 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58130 9.57370 0.00760 0.07938 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19580 8.19000 0.00580 0.07082 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.81120 10.80240 0.00880 0.08146 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37360 9.36700 0.00660 0.07046 第一金中概平衡基金 22.99000 23.17000 -0.18000 -0.77687 第一金台灣貨幣市場基金 15.27430 15.27410 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.10200 178.10000 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.35310 12.60460 -0.25150 -1.99530 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.35380 12.60530 -0.25150 -1.99519 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 11.87000 12.11000 -0.24000 -1.98183 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 11.88000 12.12000 -0.24000 -1.98020 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.70050 8.99560 -0.29510 -3.28049 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.70060 8.99570 -0.29510 -3.28046 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 8.87000 9.17000 -0.30000 -3.27154 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 8.87000 9.17000 -0.30000 -3.27154 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 11.84280 12.02380 -0.18100 -1.50535 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 11.85770 12.03890 -0.18120 -1.50512 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.18000 11.35000 -0.17000 -1.49780 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.21000 11.38000 -0.17000 -1.49385 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.31570 9.39160 -0.07590 -0.80817 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.31720 9.39320 -0.07600 -0.80910 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 8.97060 9.04360 -0.07300 -0.80720 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 8.99390 9.06710 -0.07320 -0.80731 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.90260 9.98340 -0.08080 -0.80934 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.55280 9.63060 -0.07780 -0.80784 第一金全球大趨勢基金 21.01000 21.35000 -0.34000 -1.59251 第一金全球不動產證券化基金A 8.00070 8.04340 -0.04270 -0.53087 第一金全球不動產證券化基金B 5.66010 5.69030 -0.03020 -0.53073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.23330 9.34890 -0.11560 -1.23651 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.23450 9.35010 -0.11560 -1.23635 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.91000 9.03000 -0.12000 -1.32890 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.74750 9.86960 -0.12210 -1.23713 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.74890 9.87100 -0.12210 -1.23696 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.41000 9.53000 -0.12000 -1.25918 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.41000 9.53000 -0.12000 -1.25918 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.05010 8.12040 -0.07030 -0.86572 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.64240 9.72660 -0.08420 -0.86567 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16270 9.17330 -0.01060 -0.11555 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16150 9.17210 -0.01060 -0.11557 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.55710 7.56720 -0.01010 -0.13347 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.55550 7.56560 -0.01010 -0.13350 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36290 8.37430 -0.01140 -0.13613 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.36350 8.37490 -0.01140 -0.13612 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.88160 10.89420 -0.01260 -0.11566 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.88250 10.89500 -0.01250 -0.11473 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.67470 9.68760 -0.01290 -0.13316 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.27260 14.29200 -0.01940 -0.13574 第一金亞洲科技基金 16.49000 16.50000 -0.01000 -0.06061 第一金亞洲新興市場基金 12.44000 12.36000 0.08000 0.64725 第一金店頭市場基金 7.66000 7.77000 -0.11000 -1.41570 第一金創新趨勢基金 19.50000 19.67000 -0.17000 -0.86426 第一金電子基金 28.17000 28.39000 -0.22000 -0.77492 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.56000 17.65000 -0.09000 -0.50992 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.85000 20.67000 0.18000 0.87083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.39000 19.08000 -0.69000 -3.61635 統一大中華中小基金(人民幣) 7.09000 7.16000 -0.07000 -0.97765 統一大中華中小基金(美元) 6.46000 6.53000 -0.07000 -1.07198 統一大中華中小基金(新台幣) 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 統一大東協高股息基金(美元) 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 統一大滿貫基金-A類型 29.21000 29.50000 -0.29000 -0.98305 統一大滿貫基金-I類型 29.21000 29.50000 -0.29000 -0.98305 統一大龍印基金 12.86000 12.92000 -0.06000 -0.46440 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.01000 8.11000 -0.10000 -1.23305 統一大龍騰中國基金(美元) 7.31000 7.40000 -0.09000 -1.21622 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.31000 8.41000 -0.10000 -1.18906 統一中小基金 21.90000 22.09000 -0.19000 -0.86012 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.68910 9.69360 -0.00450 -0.04642 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.00240 9.00190 0.00050 0.00555 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.71820 8.71770 0.00050 0.00574 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73770 11.74310 -0.00540 -0.04598 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84160 10.84100 0.00060 0.00553 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48530 10.48470 0.00060 0.00572 統一台灣動力基金 15.00000 15.20000 -0.20000 -1.31579 統一全天候基金-A類型 98.83000 100.06000 -1.23000 -1.22926 統一全天候基金-I類型 99.03000 100.26000 -1.23000 -1.22681 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.89800 8.00960 -0.11160 -1.39333 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.60180 7.70510 -0.10330 -1.34067 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.58760 7.69050 -0.10290 -1.33801 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.29380 8.41090 -0.11710 -1.39224 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 7.98970 8.09830 -0.10860 -1.34102 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 7.96810 8.07620 -0.10810 -1.33850 統一全球債券組合基金 11.75440 11.76040 -0.00600 -0.05102 統一全球新科技基金(人民幣) 13.67000 14.05000 -0.38000 -2.70463 統一全球新科技基金(美元) 12.81000 13.17000 -0.36000 -2.73349 統一全球新科技基金(新台幣) 12.29000 12.63000 -0.34000 -2.69200 統一亞太基金 22.37000 22.43000 -0.06000 -0.26750 統一亞洲大金磚基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 統一奔騰基金 50.65000 51.44000 -0.79000 -1.53577 統一強棒貨幣市場基金 16.68330 16.68310 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 統一強漢基金(美元) 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280 統一強漢基金(新台幣) 21.21000 21.41000 -0.20000 -0.93414 統一統信基金 25.85000 26.20000 -0.35000 -1.33588 統一黑馬基金 51.36000 52.13000 -0.77000 -1.47708 統一新亞洲科技能源基金 14.81000 14.93000 -0.12000 -0.80375 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74920 7.74970 -0.00050 -0.00645 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01240 10.01300 -0.00060 -0.00599 統一經建基金 41.42000 41.95000 -0.53000 -1.26341 統一龍馬基金 56.32000 56.91000 -0.59000 -1.03672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.99000 16.20000 -0.21000 -1.29630 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.04000 41.51000 -0.47000 -1.13226 野村中國機會基金 11.64000 11.69000 -0.05000 -0.42772 野村巴西基金 5.81000 5.88000 -0.07000 -1.19048 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 野村台灣高股息基金 23.04000 23.13000 -0.09000 -0.38911 野村台灣運籌基金 31.54000 31.95000 -0.41000 -1.28326 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48090 9.48580 -0.00490 -0.05166 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.38970 9.37970 0.01000 0.10661 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43920 9.43170 0.00750 0.07952 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.79950 9.80450 -0.00500 -0.05100 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.63290 9.62270 0.01020 0.10600 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54090 9.53330 0.00760 0.07972 野村平衡基金 17.41000 17.53000 -0.12000 -0.68454 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.80000 9.01000 -0.21000 -2.33074 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.18000 9.41000 -0.23000 -2.44421 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.80000 13.11000 -0.31000 -2.36461 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.62000 10.89000 -0.27000 -2.47934 野村全球生技醫療基金 15.90000 16.14000 -0.24000 -1.48699 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.95300 9.96760 -0.01460 -0.14647 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.88600 9.88460 0.00140 0.01416 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84430 9.84530 -0.00100 -0.01016 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00100 10.01560 -0.01460 -0.14577 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92330 9.92190 0.00140 0.01411 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88180 9.88280 -0.00100 -0.01012 野村全球品牌基金 23.93000 24.30000 -0.37000 -1.52263 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.75000 9.88000 -0.13000 -1.31579 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.97000 12.13000 -0.16000 -1.31904 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.18000 10.33000 -0.15000 -1.45208 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.09000 18.33000 -0.24000 -1.30933 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.37000 11.54000 -0.17000 -1.47314 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.35490 10.37120 -0.01630 -0.15717 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32640 10.32760 -0.00120 -0.01162 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19030 10.19330 -0.00300 -0.02943 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.89690 8.95770 -0.06080 -0.67875 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.67440 8.72010 -0.04570 -0.52408 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.27930 8.32340 -0.04410 -0.52983 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.78710 10.86080 -0.07370 -0.67859 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.26900 10.32310 -0.05410 -0.52407 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.87240 9.92500 -0.05260 -0.52997 野村成長基金 26.38000 26.56000 -0.18000 -0.67771 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.19570 8.20870 -0.01300 -0.15837 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19540 8.19560 -0.00020 -0.00244 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.36600 8.36600 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.93510 8.94930 -0.01420 -0.15867 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.81980 8.82000 -0.00020 -0.00227 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.99970 8.99970 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10930 9.11700 -0.00770 -0.08446 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.14270 9.13760 0.00510 0.05581 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.25030 9.24590 0.00440 0.04759 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84790 9.85540 -0.00750 -0.07610 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.76390 9.75850 0.00540 0.05534 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.88270 9.87810 0.00460 0.04657 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.28700 8.27190 0.01510 0.18255 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86520 8.86080 0.00440 0.04966 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73000 8.71290 0.01710 0.19626 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.90780 12.88430 0.02350 0.18239 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02850 12.02240 0.00610 0.05074 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.75590 9.73670 0.01920 0.19719 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03650 10.04840 -0.01190 -0.11843 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00340 10.00280 0.00060 0.00600 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00740 10.00870 -0.00130 -0.01299 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03480 10.04670 -0.01190 -0.11845 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00240 10.00190 0.00050 0.00500 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02300 10.02440 -0.00140 -0.01397 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.79780 9.80850 -0.01070 -0.10909 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.75930 9.75690 0.00240 0.02460 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.77300 9.76900 0.00400 0.04095 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.69790 9.72350 -0.02560 -0.26328 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76880 9.80790 -0.03910 -0.39866 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.38870 9.41260 -0.02390 -0.25391 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92960 8.95370 -0.02410 -0.26916 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.90520 10.93460 -0.02940 -0.26887 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.64030 9.68080 -0.04050 -0.41835 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.68620 10.74710 -0.06090 -0.56666 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.16840 10.21050 -0.04210 -0.41232 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.96500 10.00710 -0.04210 -0.42070 野村泰國基金 39.72000 39.77000 -0.05000 -0.12572 野村高科技基金 8.36000 8.47000 -0.11000 -1.29870 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.63660 9.70250 -0.06590 -0.67921 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.60300 9.68550 -0.08250 -0.85179 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.01660 10.12080 -0.10420 -1.02956 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 8.99880 9.06120 -0.06240 -0.68865 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.95170 9.01340 -0.06170 -0.68454 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.82100 8.89760 -0.07660 -0.86091 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.21480 11.31120 -0.09640 -0.85225 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.73750 12.87360 -0.13610 -1.05720 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.17820 10.24880 -0.07060 -0.68886 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.13180 10.20170 -0.06990 -0.68518 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.23740 10.32620 -0.08880 -0.85995 野村貨幣市場基金 16.29080 16.29060 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03220 10.04260 -0.01040 -0.10356 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92010 9.92180 -0.00170 -0.01713 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96770 9.96830 -0.00060 -0.00602 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85960 9.86130 -0.00170 -0.01724 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.79720 9.78770 0.00950 0.09706 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76750 9.76030 0.00720 0.07377 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.93920 9.94080 -0.00160 -0.01610 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.86050 9.85100 0.00950 0.09644 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.94910 9.94170 0.00740 0.07443 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.60130 9.60590 -0.00460 -0.04789 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.54950 9.54200 0.00750 0.07860 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.49610 9.49060 0.00550 0.05795 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.73780 9.74250 -0.00470 -0.04824 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.66130 9.65370 0.00760 0.07873 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.60780 9.60230 0.00550 0.05728 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.85090 9.86760 -0.01670 -0.16924 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.62620 7.63770 -0.01150 -0.15057 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.47080 11.48810 -0.01730 -0.15059 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 野村精選貨幣市場基金 12.09060 12.09050 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.27000 10.47000 -0.20000 -1.91022 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.54000 9.70000 -0.16000 -1.64948 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.11000 9.24000 -0.13000 -1.40693 野村歐洲高股息基金季配型 7.18000 7.23000 -0.05000 -0.69156 野村歐洲高股息基金累積型 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093 野村積極成長基金 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.37000 29.64000 -0.27000 -0.91093 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06800 10.08530 -0.01730 -0.17154 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.29890 8.32410 -0.02520 -0.30274 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.64560 7.65730 -0.01170 -0.15280 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.54250 7.55510 -0.01260 -0.16677 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.51020 11.54490 -0.03470 -0.30057 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.31910 10.33490 -0.01580 -0.15288 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21280 10.23000 -0.01720 -0.16813 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.58000 9.78000 -0.20000 -2.04499 野村環球基金-人民幣計價 14.62000 14.94000 -0.32000 -2.14190 野村環球基金-美元計價 11.36000 11.60000 -0.24000 -2.06897 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 15.93000 16.25000 -0.32000 -1.96923 野村鴻利基金 20.07000 20.21000 -0.14000 -0.69273 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87290 16.87280 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.06000 17.29000 -0.23000 -1.33025 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.83000 -0.13000 -1.32248 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.77000 12.63000 0.14000 1.10847 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.18000 9.29000 -0.11000 -1.18407 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.65000 13.80000 -0.15000 -1.08696 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.96640 9.97360 -0.00720 -0.07219 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.06830 13.07800 -0.00970 -0.07417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98130 9.97640 0.00490 0.04912 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88700 9.88320 0.00380 0.03845 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.54170 9.53960 0.00210 0.02201 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57860 9.57540 0.00320 0.03342 凱基台商天下基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 凱基台灣精五門基金 18.12000 18.26000 -0.14000 -0.76670 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.42720 39.29130 0.13590 0.34588 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.55140 39.43910 0.11230 0.28474 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.10130 41.08070 0.02060 0.05015 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.04140 10.13590 -0.09450 -0.93233 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.37000 12.46000 -0.09000 -0.72231 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.13230 11.21160 -0.07930 -0.70730 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56050 11.56030 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.15000 24.28000 -0.13000 -0.53542 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.39000 19.86000 -0.47000 -2.36657 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 18.75220 19.20930 -0.45710 -2.37958 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.07000 16.10000 -0.03000 -0.18634 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.31820 15.35410 -0.03590 -0.23381 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.05000 7.10000 -0.05000 -0.70423 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.84000 11.00000 -0.16000 -1.45455 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.51810 10.66880 -0.15070 -1.41253 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.09000 10.23000 -0.14000 -1.36852 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.11720 11.35250 -0.23530 -2.07267 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.41000 11.65000 -0.24000 -2.06009 凱基護城河基金-台幣計價A 11.80000 12.03000 -0.23000 -1.91189 凱基護城河基金-美元計價B 11.53540 11.76530 -0.22990 -1.95405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 15.00000 0.30000 2.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 26.05000 27.21000 -1.16000 -4.26314 富邦NASDAQ-100基金 27.18000 27.82000 -0.64000 -2.30050 富邦上証180基金 26.17000 26.46000 -0.29000 -1.09599 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16850 0.16910 -0.00060 -0.35482 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.21000 5.22000 -0.01000 -0.19157 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.97000 31.41000 -0.44000 -1.40083 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.78670 10.79900 -0.01230 -0.11390 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.96340 9.97230 -0.00890 -0.08925 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.56480 9.57260 -0.00780 -0.08148 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.31190 9.32250 -0.01060 -0.11370 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.52940 8.53700 -0.00760 -0.08902 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.19560 8.20230 -0.00670 -0.08168 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64530 20.62970 0.01560 0.07562 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.46060 11.45750 0.00310 0.02706 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45660 10.45110 0.00550 0.05263 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.92330 12.93220 -0.00890 -0.06882 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89520 1.89420 0.00100 0.05279 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20370 9.21010 -0.00640 -0.06949 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39750 1.39680 0.00070 0.05011 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.83110 11.83120 -0.00010 -0.00085 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71820 1.71760 0.00060 0.03493 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10040 10.10050 -0.00010 -0.00099 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48580 1.48530 0.00050 0.03366 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.08610 10.07330 0.01280 0.12707 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.03210 10.02310 0.00900 0.08979 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.78000 15.51000 0.27000 1.74081 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.93000 19.67000 -0.74000 -3.76207 富邦日本東証基金 20.16000 20.59000 -0.43000 -2.08839 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.03000 42.50000 -0.47000 -1.10588 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.98000 42.25000 -0.27000 -0.63905 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.33000 46.61000 -0.28000 -0.60073 富邦台灣心基金 18.84000 19.08000 -0.24000 -1.25786 富邦台灣釆吉50基金 41.46000 41.71000 -0.25000 -0.59938 富邦台灣科技指數基金 48.42000 48.64000 -0.22000 -0.45230 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.57810 40.55690 0.02120 0.05227 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.34330 41.47330 -0.13000 -0.31345 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28870 0.29190 -0.00320 -1.09627 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.11000 9.21000 -0.10000 -1.08578 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53730 2.53610 0.00120 0.04732 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33920 0.33900 0.00020 0.05900 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50700 10.50120 0.00580 0.05523 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19010 2.18910 0.00100 0.04568 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32320 0.32300 0.00020 0.06192 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00550 9.00050 0.00500 0.05555 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.33000 0.17000 0.76131 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.60000 14.72000 -0.12000 -0.81522 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.78000 28.36000 0.42000 1.48096 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66210 15.66190 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.07150 40.05200 0.01950 0.04869 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.64250 39.57330 0.06920 0.17487 富邦長紅基金 53.26000 53.93000 -0.67000 -1.24235 富邦科技基金 20.78000 21.03000 -0.25000 -1.18878 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.75690 40.75640 0.00050 0.00123 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.02710 39.85220 0.17490 0.43887 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.33060 39.25380 0.07680 0.19565 富邦恒生國企ETF基金 19.37000 19.60000 -0.23000 -1.17347 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.68000 14.52000 0.16000 1.10193 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.52000 25.09000 -0.57000 -2.27182 富邦高成長基金 20.44000 20.68000 -0.24000 -1.16054 富邦基金A類型 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658 富邦基金I類型 11.56000 11.70000 -0.14000 -1.19658 富邦深証100基金 7.96000 8.05000 -0.09000 -1.11801 富邦富時歐洲ETF基金 18.31000 18.57000 -0.26000 -1.40011 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40210 0.40320 -0.00110 -0.27282 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.94190 11.97530 -0.03340 -0.27891 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.10440 9.12980 -0.02540 -0.27821 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29310 0.29390 -0.00080 -0.27220 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.41740 8.44090 -0.02350 -0.27841 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.40170 9.36660 0.03510 0.37474 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93790 9.89990 0.03800 0.38384 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.07870 9.04490 0.03380 0.37369 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.59120 9.55450 0.03670 0.38411 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.33000 17.42000 -0.09000 -0.51665 富邦精準基金 39.83000 40.24000 -0.41000 -1.01889 富邦精銳中小基金 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.76000 15.78000 -0.02000 -0.12674 富邦臺灣公司治理100基金 19.27000 19.39000 -0.12000 -0.61888 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.64000 12.82000 -0.18000 -1.40406 富邦標普美國特別股ETF基金 18.57000 18.77000 -0.20000 -1.06553 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.86450 9.87250 -0.00800 -0.08103 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64450 9.64480 -0.00030 -0.00311 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78390 9.78340 0.00050 0.00511 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.51720 9.52500 -0.00780 -0.08189 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26280 9.26300 -0.00020 -0.00216 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38160 9.38110 0.00050 0.00533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.73000 27.91000 -0.18000 -0.64493 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.54640 9.55910 -0.01270 -0.13286 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.49600 9.51080 -0.01480 -0.15561 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48170 9.49840 -0.01670 -0.17582 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58670 9.59940 -0.01270 -0.13230 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.53540 9.55030 -0.01490 -0.15602 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51980 9.53740 -0.01760 -0.18454 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25060 8.26280 -0.01220 -0.14765 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.78150 8.79640 -0.01490 -0.16939 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.49900 8.51540 -0.01640 -0.19259 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.44970 9.46380 -0.01410 -0.14899 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.46180 9.47790 -0.01610 -0.16987 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.16760 9.18520 -0.01760 -0.19161 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.25590 9.27320 -0.01730 -0.18656 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15550 8.14080 0.01470 0.18057 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.20560 9.19100 0.01460 0.15885 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.67870 8.66690 0.01180 0.13615 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37730 10.35880 0.01850 0.17859 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15690 10.14070 0.01620 0.15975 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65990 9.64670 0.01320 0.13683 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.82360 8.81110 0.01250 0.14187 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51440 9.50090 0.01350 0.14209 富達卓越領航全球組合基金 13.74000 13.81000 -0.07000 -0.50688 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37640 8.36240 0.01400 0.16742 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.08400 9.07060 0.01340 0.14773 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.75810 8.74730 0.01080 0.12347 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72770 9.71140 0.01630 0.16784 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.70180 9.68760 0.01420 0.14658 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39500 9.38330 0.01170 0.12469 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.85030 8.83870 0.01160 0.13124 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48940 9.47710 0.01230 0.12979 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.92000 9.06000 -0.14000 -1.54525 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.85000 7.97000 -0.12000 -1.50565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.57000 6.63000 -0.06000 -0.90498 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.49000 7.56000 -0.07000 -0.92593 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.33000 7.40000 -0.07000 -0.94595 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.73020 9.72720 0.00300 0.03084 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17720 9.17340 0.00380 0.04142 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75840 8.75580 0.00260 0.02969 富蘭克林華美中華基金 10.40000 10.56000 -0.16000 -1.51515 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.44000 18.52000 -0.08000 -0.43197 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.45000 18.55000 -0.10000 -0.53908 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.42000 9.52000 -0.10000 -1.05042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.69510 7.67210 0.02300 0.29979 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.76480 8.73820 0.02660 0.30441 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.56750 9.53850 0.02900 0.30403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.10230 9.07510 0.02720 0.29972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.90180 10.92770 -0.02590 -0.23701 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.44650 8.46660 -0.02010 -0.23740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.76170 8.78250 -0.02080 -0.23683 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.10090 13.13040 -0.02950 -0.22467 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.93610 9.95840 -0.02230 -0.22393 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93790 9.95980 -0.02190 -0.21988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.39270 7.40900 -0.01630 -0.22000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.76900 8.78830 -0.01930 -0.21961 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.49850 10.52200 -0.02350 -0.22334 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.29320 7.30940 -0.01620 -0.22163 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.66900 8.68830 -0.01930 -0.22214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.22020 10.24550 -0.02530 -0.24694 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.43290 7.45130 -0.01840 -0.24694 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90800 7.90900 -0.00100 -0.01264 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92200 8.92220 -0.00020 -0.00224 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76400 9.76430 -0.00030 -0.00307 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32040 12.32190 -0.00150 -0.01217 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.73000 7.86000 -0.13000 -1.65394 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 7.95000 8.08000 -0.13000 -1.60891 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.30000 8.35000 -0.05000 -0.59880 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.04110 12.15720 -0.11610 -0.95499 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066 富蘭克林華美第一富基金 33.99000 34.19000 -0.20000 -0.58497 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31940 10.31930 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.70000 8.76000 -0.06000 -0.68493 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.44000 13.68000 -0.24000 -1.75439 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.45000 12.68000 -0.23000 -1.81388 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.46000 14.72000 -0.26000 -1.76630 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.42440 6.53230 -0.10790 -1.65179 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.88910 9.89640 -0.00730 -0.07376 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.22030 9.22200 -0.00170 -0.01843 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.77810 10.78010 -0.00200 -0.01855 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54680 6.54830 -0.00150 -0.02291 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64190 8.64330 -0.00140 -0.01620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87120 9.87280 -0.00160 -0.01621 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.23320 10.23560 -0.00240 -0.02345 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.61000 60.42000 0.19000 0.31447 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.86000 61.73000 0.13000 0.21059 復華1至5年期高收益債券基金 20.09000 20.14000 -0.05000 -0.24826 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華人民幣貨幣市場基金 11.73020 11.72930 0.00090 0.00767 復華人生目標基金 35.22590 35.46740 -0.24150 -0.68091 復華大中華中小策略基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284 復華中小精選基金 60.34000 61.15000 -0.81000 -1.32461 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.51710 51.70120 -0.18410 -0.35608 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.07000 8.12000 -0.05000 -0.61576 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.17000 7.21000 -0.04000 -0.55479 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華台灣智能基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 復華全方位基金 25.76000 26.03000 -0.27000 -1.03726 復華全球大趨勢基金-美元 11.33000 11.56000 -0.23000 -1.98962 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.80000 18.15000 -0.35000 -1.92837 復華全球平衡基金-美元 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 復華全球平衡基金-新臺幣 18.45000 18.63000 -0.18000 -0.96618 復華全球物聯網科技基金-美元 13.46000 13.80000 -0.34000 -2.46377 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.94000 13.27000 -0.33000 -2.48681 復華全球原物料基金 7.97000 8.08000 -0.11000 -1.36139 復華全球消費基金-新臺幣 11.44000 11.65000 -0.21000 -1.80258 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47350 11.46980 0.00370 0.03226 復華全球債券基金 13.44020 13.41910 0.02110 0.15724 復華全球債券組合基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.43000 13.73000 -0.30000 -2.18500 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.38000 9.58000 -0.20000 -2.08768 復華全球戰略配置強基金-美元 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 復華有利貨幣市場基金 13.45500 13.45480 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 復華亞太成長基金 11.93000 12.14000 -0.21000 -1.72982 復華亞太神龍科技基金-美元 7.75000 7.91000 -0.16000 -2.02276 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.20000 8.37000 -0.17000 -2.03106 復華東協世紀基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 復華美國新星基金-美元 10.84000 11.12000 -0.28000 -2.51799 復華美國新星基金-新臺幣 10.97000 11.26000 -0.29000 -2.57549 復華恒生基金 19.52000 19.73000 -0.21000 -1.06437 復華恒生單日反向一倍基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253 復華恒生單日正向二倍基金 26.32000 26.85000 -0.53000 -1.97393 復華神盾基金 22.63770 22.82060 -0.18290 -0.80147 復華高成長基金 59.31000 59.74000 -0.43000 -0.71979 復華高益策略組合基金 12.86000 12.87000 -0.01000 -0.07770 復華貨幣市場基金 14.41670 14.41650 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 17.73000 18.32000 -0.59000 -3.22052 復華富時台灣高股息低波動基金 48.55000 48.85000 -0.30000 -0.61412 復華復華基金 18.48000 18.61000 -0.13000 -0.69855 復華華人世紀基金 14.68000 14.74000 -0.06000 -0.40706 復華傳家二號基金 28.10400 28.17520 -0.07120 -0.25270 復華傳家基金 19.51450 19.72440 -0.20990 -1.06416 復華奧林匹克全球組合基金 14.47000 14.54000 -0.07000 -0.48143 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.14000 13.25000 -0.11000 -0.83019 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 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景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.98410 9.97550 0.00860 0.08621 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50590 9.49800 0.00790 0.08318 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.01660 10.00740 0.00920 0.09193 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.50550 9.49770 0.00780 0.08213 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.01890 10.00940 0.00950 0.09491 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.94400 9.93440 0.00960 0.09663 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.90090 9.89590 0.00500 0.05053 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.92160 9.91570 0.00590 0.05950 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.89750 9.88440 0.01310 0.13253 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.88320 10.81900 0.06420 0.59340 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81860 9.81340 0.00520 0.05299 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.89750 9.88440 0.01310 0.13253 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.88310 10.81890 0.06420 0.59341 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81910 9.81390 0.00520 0.05299 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.87410 9.86790 0.00620 0.06283 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99270 9.99100 0.00170 0.01702 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.97820 9.98070 -0.00250 -0.02505 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98750 9.98910 -0.00160 -0.01602 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05660 9.05110 0.00550 0.06077 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.12280 8.11220 0.01060 0.13067 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.10320 8.09190 0.01130 0.13965 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.47040 11.46350 0.00690 0.06019 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.31380 10.30040 0.01340 0.13009 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.40800 10.39340 0.01460 0.14047 景順主流基金 15.10000 15.22000 -0.12000 -0.78844 景順台灣科技基金 26.11000 26.36000 -0.25000 -0.94841 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 景順全球科技基金 19.62000 20.02000 -0.40000 -1.99800 景順全球康健基金 18.43000 18.73000 -0.30000 -1.60171 景順貨幣市場基金 15.95530 15.95510 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.75000 27.99000 -0.24000 -0.85745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.77000 13.02000 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華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34820 9.34310 0.00510 0.05459 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54690 9.54080 0.00610 0.06394 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70680 9.70150 0.00530 0.05463 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91590 9.90960 0.00630 0.06357 華南永昌永昌基金 17.14000 17.22000 -0.08000 -0.46458 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 華南永昌全球亨利組合基金 14.08090 14.08690 -0.00600 -0.04259 華南永昌全球神農水資源基金 9.23000 9.38000 -0.15000 -1.59915 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.52000 8.76000 -0.24000 -2.73973 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 8.79000 9.03000 -0.24000 -2.65781 華南永昌全球精品基金 14.10000 14.38000 -0.28000 -1.94715 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.69000 9.78000 -0.09000 -0.92025 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.86000 11.97000 -0.11000 -0.91896 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 華南永昌物聯網精選基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23030 16.23010 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.19580 22.32520 -0.12940 -0.57961 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95450 11.95430 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.27670 10.27500 0.00170 0.01655 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.15160 10.15010 0.00150 0.01478 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82740 9.82570 0.00170 0.01730 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67680 9.67540 0.00140 0.01447 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.05320 10.04600 0.00720 0.07167 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.87520 9.86830 0.00690 0.06992 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70820 9.70130 0.00690 0.07112 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.52650 9.51980 0.00670 0.07038 華頓中小型基金 19.58000 19.89000 -0.31000 -1.55857 華頓中國多重機會平衡基金 10.84430 10.96300 -0.11870 -1.08273 華頓台灣基金 22.19000 22.50000 -0.31000 -1.37778 華頓平安貨幣市場基金 11.53570 11.53560 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515 華頓全球高收益債券基金A 13.14330 13.16080 -0.01750 -0.13297 華頓全球高收益債券基金B 7.96810 7.97870 -0.01060 -0.13285 華頓全球黑鑽油源基金 4.84000 4.87000 -0.03000 -0.61602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37750 2.37720 0.00030 0.01262 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.64160 10.63070 0.01090 0.10253 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34470 0.34440 0.00030 0.08711 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.08970 11.08280 0.00690 0.06226 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00200 9.99770 0.00430 0.04301 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.86790 9.85310 0.01480 0.15021 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.82330 8.81000 0.01330 0.15096 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06070 10.04660 0.01410 0.14035 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.02420 9.01170 0.01250 0.13871 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.35000 9.45000 -0.10000 -1.05820 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.06000 8.14000 -0.08000 -0.98280 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50510 2.50510 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02900 2.03010 -0.00110 -0.05418 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69180 11.68550 0.00630 0.05391 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.33460 9.32950 0.00510 0.05467 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36260 0.36230 0.00030 0.08280 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29470 0.29450 0.00020 0.06791 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.08000 -0.01000 -0.32468 匯豐中國動力基金(台幣) 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 21.77000 21.87000 -0.10000 -0.45725 匯豐全球趨勢組合基金 11.29000 11.47000 -0.18000 -1.56931 匯豐全球關鍵資源基金 7.50000 7.57000 -0.07000 -0.92470 匯豐安富基金 23.97000 24.05000 -0.08000 -0.33264 匯豐成功基金 38.53000 38.84000 -0.31000 -0.79815 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57610 2.57760 -0.00150 -0.05819 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30930 2.31080 -0.00150 -0.06491 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45350 11.45250 0.00100 0.00873 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.71630 7.71470 0.00160 0.02074 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37420 0.37410 0.00010 0.02673 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32760 0.32750 0.00010 0.03053 匯豐金磚動力基金 13.07000 13.11000 -0.04000 -0.30511 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99080 14.99070 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.76000 0.05000 1.05042 匯豐新鑽動力基金 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26850 5.25030 0.01820 0.34665 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95880 8.94100 0.01780 0.19908 匯豐龍鳳基金-A類型 46.83000 47.02000 -0.19000 -0.40408 匯豐龍鳳基金-I類型 46.83000 47.02000 -0.19000 -0.40408 匯豐龍騰電子基金 31.72000 31.84000 -0.12000 -0.37688 匯豐雙高收益債券組合基金 11.97230 11.98060 -0.00830 -0.06928 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.59000 16.81000 -0.22000 -1.30874 新光中國成長基金(人民幣) 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 新光中國成長基金(美元) 8.44000 8.48000 -0.04000 -0.47170 新光中國成長基金(新臺幣) 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.47870 10.45250 0.02620 0.25066 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56540 9.56130 0.00410 0.04288 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87350 9.88180 -0.00830 -0.08399 新光台灣富貴基金 20.76000 20.96000 -0.20000 -0.95420 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 新光全球生技醫療基金(美元) 10.52000 10.64000 -0.12000 -1.12782 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120 新光全球債券基金(A累積)美元 9.98180 9.96690 0.01490 0.14949 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.76200 9.75980 0.00220 0.02254 新光全球債券基金(B配息)美元 9.54210 9.52790 0.01420 0.14904 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31900 9.31690 0.00210 0.02254 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.38000 8.46000 -0.08000 -0.94563 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 新光吉星貨幣市場基金 15.46440 15.46420 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 新光多重資產基金(A累積)美元 8.05000 8.09000 -0.04000 -0.49444 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.41000 8.46000 -0.05000 -0.59102 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168 新光亞洲精選基金-美金 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594 新光亞洲精選基金-新台幣 20.66000 20.64000 0.02000 0.09690 新光兩岸優勢基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 新光店頭基金 21.20000 21.45000 -0.25000 -1.16550 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.81000 -0.13000 -1.32518 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.90000 9.02000 -0.12000 -1.33038 新光特選內需收益ETF基金 19.58000 19.67000 -0.09000 -0.45755 新光創新科技基金 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.79520 9.77950 0.01570 0.16054 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99920 9.99560 0.00360 0.03602 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.60400 0.00600 0.06247 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.14090 9.12620 0.01470 0.16107 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33660 9.33320 0.00340 0.03643 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96860 8.96320 0.00540 0.06025 新光澳幣八年期保本基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光澳幣保本基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97630 9.98730 -0.01100 -0.11014 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.34520 9.35550 -0.01030 -0.11010 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.29030 9.30300 -0.01270 -0.13652 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.81280 9.82610 -0.01330 -0.13535 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.78980 9.80320 -0.01340 -0.13669 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.26470 9.27740 -0.01270 -0.13689 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.24370 9.25730 -0.01360 -0.14691 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.76340 9.77780 -0.01440 -0.14727 瑞銀全球創新趨勢基金 6.32000 6.41000 -0.09000 -1.40406 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83270 9.82670 0.00600 0.06106 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16810 9.16260 0.00550 0.06003 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69970 9.69310 0.00660 0.06809 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.13000 9.12380 0.00620 0.06795 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.21080 9.20530 0.00550 0.05975 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84030 9.83430 0.00600 0.06101 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75300 13.74310 0.00990 0.07204 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.27360 8.26760 0.00600 0.07257 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.96750 39.97480 -0.00730 -0.01826 群益10年期以上金融債ETF基金 36.77030 36.68390 0.08640 0.23553 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.59650 39.40490 0.19160 0.48623 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.95410 37.74720 0.20690 0.54812 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.81980 40.61310 0.20670 0.50895 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.92210 40.74400 0.17810 0.43712 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.54140 39.40420 0.13720 0.34819 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95580 9.96860 -0.01280 -0.12840 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.97130 39.97770 -0.00640 -0.01601 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30460 11.30170 0.00290 0.02566 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03440 10.03410 0.00030 0.00299 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.57340 10.66520 -0.09180 -0.86074 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.88100 7.95200 -0.07100 -0.89286 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.16000 8.24000 -0.08000 -0.97087 群益大印度基金-人民幣 12.63170 12.55880 0.07290 0.58047 群益大印度基金-美元 11.84680 11.78240 0.06440 0.54658 群益大印度基金-新臺幣 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.57170 10.77160 -0.19990 -1.85581 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.16650 10.36220 -0.19570 -1.88860 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.64200 9.82430 -0.18230 -1.85560 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.46110 8.62400 -0.16290 -1.88891 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 7.97000 8.13000 -0.16000 -1.96802 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.48370 8.64410 -0.16040 -1.85560 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.47470 7.61850 -0.14380 -1.88751 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.91000 8.06000 -0.15000 -1.86104 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.05250 8.20470 -0.15220 -1.85503 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.33230 7.47340 -0.14110 -1.88803 群益中小型股基金 37.63000 38.18000 -0.55000 -1.44054 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.39840 9.41660 -0.01820 -0.19328 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.70120 8.72100 -0.01980 -0.22704 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.16860 8.18640 -0.01780 -0.21743 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.16990 8.18580 -0.01590 -0.19424 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.56300 7.58020 -0.01720 -0.22691 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.10100 7.11650 -0.01550 -0.21780 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.98270 9.98960 -0.00690 -0.06907 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98100 10.98860 -0.00760 -0.06916 群益中國高收益債券基金-美元 10.58940 10.59860 -0.00920 -0.08680 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.78850 9.79710 -0.00860 -0.08778 群益中國新機會基金N-人民幣 7.20470 7.28550 -0.08080 -1.10905 群益中國新機會基金N-美元 6.59720 6.67340 -0.07620 -1.14185 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.06000 7.14000 -0.08000 -1.12045 群益中國新機會基金-人民幣 6.38950 6.46120 -0.07170 -1.10970 群益中國新機會基金-美元 7.05400 7.13550 -0.08150 -1.14218 群益中國新機會基金-新臺幣 6.74000 6.81000 -0.07000 -1.02790 群益平衡王基金 18.34750 18.47990 -0.13240 -0.71645 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.09000 8.20000 -0.11000 -1.34146 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.90000 -0.08000 -1.35593 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.73580 10.95190 -0.21610 -1.97317 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.21880 10.42810 -0.20930 -2.00708 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.70000 9.89000 -0.19000 -1.92113 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.46840 9.65900 -0.19060 -1.97329 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.01170 9.19630 -0.18460 -2.00733 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.55000 8.72000 -0.17000 -1.94954 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.59410 9.63960 -0.04550 -0.47201 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.37030 9.41630 -0.04600 -0.48851 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.79410 8.83580 -0.04170 -0.47194 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.71480 8.75760 -0.04280 -0.48872 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.64960 9.69540 -0.04580 -0.47239 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.66420 9.71160 -0.04740 -0.48808 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.94900 8.99150 -0.04250 -0.47267 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.32430 9.37010 -0.04580 -0.48879 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.10360 10.09800 0.00560 0.05546 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.18430 7.18030 0.00400 0.05571 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02050 10.03530 -0.01480 -0.14748 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.87780 9.89390 -0.01610 -0.16273 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00180 10.01740 -0.01560 -0.15573 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.67460 9.68890 -0.01430 -0.14759 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.58500 9.60060 -0.01560 -0.16249 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.70550 9.72070 -0.01520 -0.15637 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02060 10.03540 -0.01480 -0.14748 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.87780 9.89390 -0.01610 -0.16273 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00190 10.01760 -0.01570 -0.15672 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.67470 9.68900 -0.01430 -0.14759 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.58490 9.60050 -0.01560 -0.16249 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.70550 9.72070 -0.01520 -0.15637 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.00770 9.21880 -0.21110 -2.28989 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.49000 10.74000 -0.25000 -2.32775 群益全球關鍵生技基金-美元 14.73880 15.08430 -0.34550 -2.29046 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.55000 14.89000 -0.34000 -2.28341 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336 群益印度中小基金N-人民幣 10.45170 10.42370 0.02800 0.26862 群益印度中小基金N-美元 8.74940 8.72890 0.02050 0.23485 群益印度中小基金N-新臺幣 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 群益印度中小基金-人民幣 14.14920 14.11130 0.03790 0.26858 群益印度中小基金-美元 12.51400 12.48470 0.02930 0.23469 群益印度中小基金-新臺幣 14.48000 14.45000 0.03000 0.20761 群益多利策略組合基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 群益多重收益組合基金 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 群益多重資產組合基金 14.49000 14.58000 -0.09000 -0.61728 群益安家基金 22.96760 23.17970 -0.21210 -0.91502 群益安穩貨幣市場基金 16.10840 16.10820 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 20.45000 20.83000 -0.38000 -1.82429 群益亞太中小基金 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.06000 -0.02000 -0.13280 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66180 9.65220 0.00960 0.09946 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.31590 7.30860 0.00730 0.09988 群益店頭市場基金 80.61000 82.41000 -1.80000 -2.18420 群益東方盛世基金 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 群益東協成長基金-人民幣 12.47810 12.50650 -0.02840 -0.22708 群益東協成長基金-美元 10.92210 10.95070 -0.02860 -0.26117 群益東協成長基金-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.55350 10.72000 -0.16650 -1.55317 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.96390 10.12340 -0.15950 -1.57556 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.44580 9.59680 -0.15100 -1.57344 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.02380 9.16610 -0.14230 -1.55246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.52250 8.65890 -0.13640 -1.57526 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.07750 8.20660 -0.12910 -1.57312 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.76720 9.92330 -0.15610 -1.57307 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.83080 8.97010 -0.13930 -1.55294 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.67410 8.81290 -0.13880 -1.57496 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.02370 9.16800 -0.14430 -1.57395 群益長安基金 23.69000 24.16000 -0.47000 -1.94536 群益美國新創亮點基金N-美元 8.98120 9.23350 -0.25230 -2.73244 群益美國新創亮點基金-美元 13.58620 13.96800 -0.38180 -2.73339 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.13000 13.50000 -0.37000 -2.74074 群益真善美基金 15.47190 15.53800 -0.06610 -0.42541 群益馬拉松基金 103.92000 105.39000 -1.47000 -1.39482 群益馬拉松基金I類型 104.20000 105.66000 -1.46000 -1.38179 群益深証中小板基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431 群益創新科技基金 28.69000 28.95000 -0.26000 -0.89810 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.39360 8.45470 -0.06110 -0.72267 群益華夏盛世基金N-美元 7.70340 7.76200 -0.05860 -0.75496 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 群益華夏盛世基金-人民幣 9.14060 9.20710 -0.06650 -0.72227 群益華夏盛世基金-美元 8.49410 8.55870 -0.06460 -0.75479 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.02000 14.12000 -0.10000 -0.70822 群益奧斯卡基金 24.55000 24.88000 -0.33000 -1.32637 群益新興金鑽基金-美元 10.68440 10.75200 -0.06760 -0.62872 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.17000 8.22000 -0.05000 -0.60827 群益葛萊美基金 21.13000 21.31000 -0.18000 -0.84467 群益道瓊美國地產ETF基金 19.21000 19.95000 -0.74000 -3.70927 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.11000 11.28000 -0.17000 -1.50709 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.95550 9.99340 -0.03790 -0.37925 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.90730 9.94830 -0.04100 -0.41213 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.92770 9.96770 -0.04000 -0.40130 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.95550 9.99330 -0.03780 -0.37825 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.90730 9.94830 -0.04100 -0.41213 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.92770 9.96770 -0.04000 -0.40130 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.95550 9.99340 -0.03790 -0.37925 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.90730 9.94830 -0.04100 -0.41213 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.95540 9.99330 -0.03790 -0.37925 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.90730 9.94830 -0.04100 -0.41213 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.46680 11.55740 -0.09060 -0.78391 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.71800 10.80550 -0.08750 -0.80977 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.66640 10.75360 -0.08720 -0.81089 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.11040 8.17440 -0.06400 -0.78293 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.47950 8.54870 -0.06920 -0.80948 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.80000 7.86000 -0.06000 -0.76336 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.10000 8.16630 -0.06630 -0.81187 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.61300 9.69150 -0.07850 -0.80999 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.38050 9.45710 -0.07660 -0.80997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.66000 -0.04000 -0.46189 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.21000 9.25000 -0.04000 -0.43243 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.49000 25.77000 -0.28000 -1.08653 德信中國精選成長基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 德信台灣主流中小基金 16.67000 16.83000 -0.16000 -0.95068 德信新興股票組合基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 德信萬保貨幣市場基金 11.94950 11.94930 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.79070 10.78590 0.00480 0.04450 德信數位時代基金 26.07000 26.33000 -0.26000 -0.98747 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.01890 10.00350 0.01540 0.15395 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.94400 9.93260 0.01140 0.11477 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67860 11.67840 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.41000 13.53000 -0.12000 -0.88692 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.44000 16.65000 -0.21000 -1.26126 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.36540 10.34570 0.01970 0.19042 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.12470 15.09590 0.02880 0.19078 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.06300 8.04780 0.01520 0.18887 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.86660 10.84720 0.01940 0.17885 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39670 11.37630 0.02040 0.17932 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.18840 13.16350 0.02490 0.18916 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.47000 15.57000 -0.10000 -0.64226 摩根中小基金 19.78000 19.84000 -0.06000 -0.30242 摩根中國A股基金 11.75000 11.84000 -0.09000 -0.76014 摩根中國A股基金(美元) 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 摩根中國亮點基金 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.37890 10.38350 -0.00460 -0.04430 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.51830 11.52700 -0.00870 -0.07547 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.80860 8.81310 -0.00450 -0.05106 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.80930 11.81450 -0.00520 -0.04401 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.63150 13.64200 -0.01050 -0.07697 摩根台灣金磚基金-累積型 17.22000 17.30000 -0.08000 -0.46243 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.22000 17.30000 -0.08000 -0.46243 摩根台灣增長基金 44.63000 44.84000 -0.21000 -0.46833 摩根平衡基金 26.02000 26.11000 -0.09000 -0.34470 摩根全球α基金 16.93000 17.15000 -0.22000 -1.28280 摩根全球平衡基金 14.57700 14.58140 -0.00440 -0.03018 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.20680 9.25580 -0.04900 -0.52940 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.20720 10.26120 -0.05400 -0.52625 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.62710 9.67790 -0.05080 -0.52491 摩根多元入息成長基金-累積型 10.98510 11.04340 -0.05830 -0.52792 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.70000 9.75120 -0.05120 -0.52506 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.18020 10.16850 0.01170 0.11506 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.15300 13.13790 0.01510 0.11493 摩根亞洲基金 52.73000 52.79000 -0.06000 -0.11366 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24050 8.24570 -0.00520 -0.06306 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.63920 9.64370 -0.00450 -0.04666 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52680 8.53230 -0.00550 -0.06446 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.16290 12.17060 -0.00770 -0.06327 摩根東方內需機會基金 16.70000 16.72000 -0.02000 -0.11962 摩根東方科技基金 28.85000 28.98000 -0.13000 -0.44859 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 摩根金龍收成基金 18.67000 18.88000 -0.21000 -1.11229 摩根第一貨幣市場基金 15.09640 15.09620 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.72000 12.68000 0.04000 0.31546 摩根新金磚五國基金 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 摩根新絲路基金 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 摩根新興35基金 12.15000 12.20000 -0.05000 -0.40984 摩根新興日本基金 22.05000 21.98000 0.07000 0.31847 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.03330 7.03640 -0.00310 -0.04406 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.25150 9.25590 -0.00440 -0.04754 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.02000 9.02400 -0.00400 -0.04433 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.38420 10.38880 -0.00460 -0.04428 摩根新興科技基金 46.38000 46.49000 -0.11000 -0.23661 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14730 8.14240 0.00490 0.06018 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44850 10.44230 0.00620 0.05937 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.19650 8.20120 -0.00470 -0.05731 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.89830 8.90300 -0.00470 -0.05279 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.36990 8.37550 -0.00560 -0.06686 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.53130 9.53670 -0.00540 -0.05662 摩根龍揚基金 27.86000 28.18000 -0.32000 -1.13556 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.58000 9.69000 -0.11000 -1.13519 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.97000 10.09000 -0.12000 -1.18930 摩根環球股票收益基金-累積型 10.73000 10.85000 -0.12000 -1.10599 摩根總收益組合基金-月配息型 9.11530 9.12580 -0.01050 -0.11506 摩根總收益組合基金-累積型 11.09840 11.11120 -0.01280 -0.11520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.57000 31.72000 -0.15000 -0.47289 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.54000 14.58000 -0.04000 -0.27435 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.60000 14.62000 -0.02000 -0.13680 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.53000 12.56000 -0.03000 -0.23885 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.37000 11.40000 -0.03000 -0.26316 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.22000 14.26000 -0.04000 -0.28050 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.44000 8.46000 -0.02000 -0.23641 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.54000 13.68000 -0.14000 -1.02339 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.48000 13.62000 -0.14000 -1.02790 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.26000 14.41000 -0.15000 -1.04094 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.08000 19.25000 -0.17000 -0.88312 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.27000 17.43000 -0.16000 -0.91796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.91000 12.02000 -0.11000 -0.91514 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.10000 14.23000 -0.13000 -0.91356 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.83000 14.97000 -0.14000 -0.93520 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 13.93000 14.06000 -0.13000 -0.92461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.24000 9.32000 -0.08000 -0.85837 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.05000 14.18000 -0.13000 -0.91678 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.44000 12.56000 -0.12000 -0.95541 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.46000 12.57000 -0.11000 -0.87510 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.47000 8.55000 -0.08000 -0.93567 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.03000 13.15000 -0.12000 -0.91255 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.22000 18.23000 -0.01000 -0.05485 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.03000 17.04000 -0.01000 -0.05869 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.78000 13.81000 -0.03000 -0.21723 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 聯博貨幣市場基金 15.00990 15.00970 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25870 10.23980 0.01890 0.18457 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.26940 13.24510 0.02430 0.18346 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.25150 7.23820 0.01330 0.18375 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.06000 9.05000 0.01000 0.11050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.28000 19.51000 -0.23000 -1.17888 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 瀚亞巴西基金 5.13000 5.21000 -0.08000 -1.53551 瀚亞外銷基金 37.19000 37.49000 -0.30000 -0.80021 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.11000 11.20000 -0.09000 -0.80357 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.12000 9.20000 -0.08000 -0.86957 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.76000 8.83000 -0.07000 -0.79275 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.15000 9.23000 -0.08000 -0.86674 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.46900 10.47730 -0.00830 -0.07922 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.10760 10.13200 -0.02440 -0.24082 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.93890 11.96770 -0.02880 -0.24065 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.95770 10.00020 -0.04250 -0.42499 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15250 7.15790 -0.00540 -0.07544 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.68650 7.70510 -0.01860 -0.24140 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.79870 7.81750 -0.01880 -0.24049 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.84080 6.86990 -0.02910 -0.42359 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.46900 8.48950 -0.02050 -0.24147 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.79900 8.80570 -0.00670 -0.07609 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 8.98800 9.00970 -0.02170 -0.24085 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.82760 8.84890 -0.02130 -0.24071 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.07000 11.17000 -0.10000 -0.89526 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.70000 10.81000 -0.11000 -1.01758 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.10000 10.20000 -0.10000 -0.98039 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.93550 9.90980 0.02570 0.25934 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.76950 9.73430 0.03520 0.36161 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.64040 9.61610 0.02430 0.25270 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.69840 9.67330 0.02510 0.25948 瀚亞印度基金-人民幣 13.70000 13.57000 0.13000 0.95800 瀚亞印度基金-美元 12.87000 12.76000 0.11000 0.86207 瀚亞印度基金-新台幣 28.57000 28.33000 0.24000 0.84716 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 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