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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/18  107/12/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66250   10.66060   0.00190    0.01782
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88380    9.89540  -0.01160   -0.11723
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.88650    9.89810  -0.01160   -0.11719
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81180    9.81140   0.00040    0.00408
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81190    9.81150   0.00040    0.00408
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.10000   21.30000  -0.20000   -0.93897
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.01000   21.83000   0.18000    0.82455
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.17060    9.16090   0.00970    0.10588
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51150    9.50030   0.01120    0.11789
中國信託台灣活力基金                                               12.97000   13.13000  -0.16000   -1.21858
中國信託台灣優勢基金                                               14.92000   15.08000  -0.16000   -1.06101
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.75000   10.00000  -0.25000   -2.50000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.37000    9.58000  -0.21000   -2.19207
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.66000    8.88000  -0.22000   -2.47748
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.05000    9.29000  -0.24000   -2.58342
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.64000    7.90000  -0.26000   -3.29114
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.20000    8.47000  -0.27000   -3.18772
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.81200    9.82250  -0.01050   -0.10690
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02950    9.03920  -0.00970   -0.10731
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.17110   10.18270  -0.01160   -0.11392
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32800    9.33860  -0.01060   -0.11351
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                   9.85750   10.06770  -0.21020   -2.08787
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.49760    8.70110  -0.20350   -2.33878
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.63040   10.61270   0.01770    0.16678
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.45590    9.44020   0.01570    0.16631
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.59000    9.72000  -0.13000   -1.33745
中國信託智能運動基金-美元                                           9.31000    9.44000  -0.13000   -1.37712
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.49000    8.67000  -0.18000   -2.07612
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.36000    8.54000  -0.18000   -2.10773
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00260   11.00250   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43180    9.41690   0.01490    0.15823
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.93120    8.91710   0.01410    0.15812
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.60150    9.58620   0.01530    0.15960
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.08680    9.07220   0.01460    0.16093
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.41000   10.56000  -0.15000   -1.42045
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.00000   10.16000  -0.16000   -1.57480
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.54000   10.69000  -0.15000   -1.40318
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.18000   10.35000  -0.17000   -1.64251
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元大2001基金                                                       53.44000   53.86000  -0.42000   -0.77980
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.83530   39.74190   0.09340    0.23502
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.84190   37.76560   0.07630    0.20204
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.27000   17.31000  -0.04000   -0.23108
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52640   11.52310   0.00330    0.02864
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60390   10.60110   0.00280    0.02641
元大上證50基金                                                     27.09000   27.39000  -0.30000   -1.09529
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.92600   11.93100  -0.00500   -0.04191
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.11500   16.12000  -0.00500   -0.03102
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54800    9.58600  -0.03800   -0.39641
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.16400    9.20100  -0.03700   -0.40213
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.80000    2.82000  -0.02000   -0.70922
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.51000   12.60000  -0.09000   -0.71429
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.29480   46.38480  -0.09000   -0.19403
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.54120   10.53460   0.00660    0.06265
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69300    9.68690   0.00610    0.06297
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.67740    9.67160   0.00580    0.05997
元大巴西指數基金                                                    6.12200    6.17000  -0.04800   -0.77796
元大巴菲特基金                                                     23.71000   23.86000  -0.15000   -0.62867
元大日經225基金                                                    26.61000   27.05000  -0.44000   -1.62662
元大台商收成基金                                                   19.63000   19.75000  -0.12000   -0.60759
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.50000   32.04000  -0.54000   -1.68539
元大台灣中型100基金                                                28.65000   28.89000  -0.24000   -0.83074
元大台灣加權股價指數基金                                           22.87500   23.05200  -0.17700   -0.76783
元大台灣卓越50基金                                                 75.22000   75.68000  -0.46000   -0.60782
元大台灣金融基金                                                   16.47000   16.66000  -0.19000   -1.14046
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.68000   27.89000  -0.21000   -0.75296
元大台灣高股息基金                                                 23.93000   24.08000  -0.15000   -0.62292
元大台灣電子科技基金                                               30.87000   31.06000  -0.19000   -0.61172
元大全球ETF成長組合基金                                             9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
元大全球ETF穩健組合基金                                            13.99000   14.09000  -0.10000   -0.70972
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.64000   12.95000  -0.31000   -2.39382
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.80000    9.02000  -0.22000   -2.43902
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.45000   12.75000  -0.30000   -2.35294
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.64700   11.93500  -0.28800   -2.41307
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.49000    8.52000  -0.03000   -0.35211
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.47000  -0.02000   -0.30912
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.97000    8.12000  -0.15000   -1.84729
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.21000    6.33000  -0.12000   -1.89573
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.39700    8.48100  -0.08400   -0.99045
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.33000    8.41000  -0.08000   -0.95125
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.49000   12.50000  -0.01000   -0.08000
元大全球農業商機基金                                               15.66000   15.99000  -0.33000   -2.06379
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
元大印尼指數基金                                                    9.07100    9.18800  -0.11700   -1.27340
元大印度指數基金                                                    9.46400    9.34800   0.11600    1.24091
元大印度基金                                                       11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
元大多多基金                                                       15.40000   15.56000  -0.16000   -1.02828
元大多福基金                                                       47.03000   47.23000  -0.20000   -0.42346
元大亞太成長基金                                                    8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.65290    8.63550   0.01740    0.20149
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.04400    7.02990   0.01410    0.20057
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.84900    8.78400   0.06500    0.73998
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.05000    8.99000   0.06000    0.66741
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.40000    9.33000   0.07000    0.75027
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.47800    9.40600   0.07200    0.76547
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99830    9.99380   0.00450    0.04503
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00210   10.00040   0.00170    0.01700
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00210   10.00040   0.00170    0.01700
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99830    9.99570   0.00260    0.02601
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99830    9.99570   0.00260    0.02601
元大卓越基金                                                       40.03000   40.27000  -0.24000   -0.59598
元大店頭基金                                                        7.31000    7.39000  -0.08000   -1.08254
元大泛歐成長基金                                                    8.10000    8.17000  -0.07000   -0.85679
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33420   10.33350   0.00070    0.00677
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67420    9.67360   0.00060    0.00620
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.92430   31.92410   0.00020    0.00063
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.80260   37.63860   0.16400    0.43572
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.04780   19.14650  -0.09870   -0.51550
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.74090   18.56060   0.18030    0.97141
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.52760   39.45400   0.07360    0.18655
元大高科技基金                                                     16.81000   16.94000  -0.13000   -0.76741
元大得利貨幣市場基金                                               16.27840   16.27810   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99930   11.99910   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
元大華夏中小基金                                                    6.25000    6.26000  -0.01000   -0.15974
元大新中國基金-人民幣                                               8.28000    8.27000   0.01000    0.12092
元大新中國基金-美元                                                 7.74000    7.73300   0.00700    0.09052
元大新中國基金-新台幣                                               7.72000    7.71000   0.01000    0.12970
元大新主流基金                                                     21.24000   21.44000  -0.20000   -0.93284
元大新東協平衡基金-美元                                             8.97700    8.99600  -0.01900   -0.21120
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.11820   10.11410   0.00410    0.04054
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.33150    9.32870   0.00280    0.03001
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.22860   10.22460   0.00400    0.03912
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.72260    8.71920   0.00340    0.03899
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78320    9.77470   0.00850    0.08696
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.26930    9.26120   0.00810    0.08746
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.94300    9.93330   0.00970    0.09765
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.42620    9.41700   0.00920    0.09770
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46810    9.46200   0.00610    0.06447
元大新興亞洲基金                                                   10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.97580    8.94820   0.02760    0.30844
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.63470    8.60820   0.02650    0.30785
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.23300    9.20380   0.02920    0.31726
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.88590    8.85780   0.02810    0.31723
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12340   15.12320   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.81000   32.94000  -0.13000   -0.39466
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.82000    8.92000  -0.10000   -1.12108
元大實質多重資產基金-美元                                           8.09000    8.18700  -0.09700   -1.18481
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.54000    8.64000  -0.10000   -1.15741
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.19000   16.09000   0.10000    0.62150
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.74000   11.90000  -0.16000   -1.34454
元大摩臺基金                                                       34.87000   35.08000  -0.21000   -0.59863
元大標普500基金                                                    23.71000   24.23000  -0.52000   -2.14610
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.35000   14.09000   0.26000    1.84528
元大標普500單日正向2倍基金                                         27.39000   28.47000  -1.08000   -3.79347
元大標智滬深300基金                                                14.80000   14.93000  -0.13000   -0.87073
元大歐洲50基金                                                     22.01000   22.22000  -0.21000   -0.94509
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.47380    9.45920   0.01460    0.15435
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22550   10.22510   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.33000   44.71000  -0.38000   -0.84992
元大韓國KOSPI200基金                                               20.26000   20.26000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.73000   13.82000  -0.09000   -0.65123
日盛上選基金                                                       28.47000   28.62000  -0.15000   -0.52411
日盛小而美基金                                                     15.70000   15.74000  -0.04000   -0.25413
日盛中國內需動力基金                                                8.41000    8.47000  -0.06000   -0.70838
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64770   11.64370   0.00400    0.03435
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.58090    9.57770   0.00320    0.03341
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.71050   11.70730   0.00320    0.02733
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.62680    9.62410   0.00270    0.02805
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58440   10.58190   0.00250    0.02363
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68540    8.68330   0.00210    0.02418
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.57000    8.63000  -0.06000   -0.69525
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.86000    8.92000  -0.06000   -0.67265
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
日盛日盛基金                                                       11.74000   11.85000  -0.11000   -0.92827
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.05000    9.09000  -0.04000   -0.44004
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
日盛全球抗暖化基金                                                  9.58000    9.72000  -0.14000   -1.44033
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.92150    9.94330  -0.02180   -0.21924
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.13790    9.20010  -0.06220   -0.67608
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72140    9.74330  -0.02190   -0.22477
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.95470    9.01620  -0.06150   -0.68211
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39040    2.39010   0.00030    0.01255
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62520    1.62500   0.00020    0.01231
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36270    0.36270   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24730    0.24730   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00840   12.00830   0.00010    0.00083
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.05710    8.05700   0.00010    0.00124
日盛亞洲機會基金                                                    6.22000    6.22000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                       14.88000   14.99000  -0.11000   -0.73382
日盛高科技基金                                                     15.83000   15.93000  -0.10000   -0.62775
日盛貨幣市場基金                                                   14.79150   14.79130   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.57000   34.91000  -0.34000   -0.97393
日盛精選五虎基金                                                   32.48000   32.76000  -0.28000   -0.85470
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50550   13.50530   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.09000   27.27000  -0.18000   -0.66007
台新MSCI中國基金                                                   18.50000   18.69000  -0.19000   -1.01659
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18260   14.18240   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48920   10.48770   0.00150    0.01430
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52530   10.52500   0.00030    0.00285
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11400   10.11270   0.00130    0.01286
台新中國通基金                                                     37.82000   38.00000  -0.18000   -0.47368
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42520    0.42710  -0.00190   -0.44486
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.10400   13.16300  -0.05900   -0.44823
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27310    0.27640  -0.00330   -1.19392
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.44000    8.54000  -0.10000   -1.17096
台新主流基金                                                       20.96000   21.03000  -0.07000   -0.33286
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.63000   20.23000  -0.60000   -2.96589
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63980    0.65930  -0.01950   -2.95768
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.35000   14.86000  -0.51000   -3.43203
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46690    0.48340  -0.01650   -3.41332
台新台灣中小基金                                                   29.58000   29.89000  -0.31000   -1.03714
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.72150    9.86330  -0.14180   -1.43765
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.98730    9.10480  -0.11750   -1.29053
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.46000    8.57000  -0.11000   -1.28355
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.14760   10.24550  -0.09790   -0.95554
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.60000    9.69000  -0.09000   -0.92879
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.52730    9.63090  -0.10360   -1.07570
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.42170   10.49980  -0.07810   -0.74382
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                             9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
台新印度基金                                                       13.96000   13.80000   0.16000    1.15942
台新亞美短期債券基金                                               10.96380   10.95650   0.00730    0.06663
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34270    8.38090  -0.03820   -0.45580
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27570    0.27700  -0.00130   -0.46931
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.82870   11.82330   0.00540    0.04567
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38560    0.38540   0.00020    0.05189
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10460   11.10450   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.02910   28.22040  -0.19130   -0.67788
台新智慧生活基金-美元                                               8.95490    9.18170  -0.22680   -2.47013
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.22000    9.45000  -0.23000   -2.43386
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08260    8.14160  -0.05900   -0.72467
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27040    8.33000  -0.05960   -0.71549
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.86360    8.88350  -0.01990   -0.22401
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.07920    9.09870  -0.01950   -0.21432
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.60890   10.59020   0.01870    0.17658
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33870    0.33820   0.00050    0.14784
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.76750    7.78940  -0.02190   -0.28115
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26120    0.26200  -0.00080   -0.30534
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.14000    5.17000  -0.03000   -0.58027
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.69000   20.66000   0.03000    0.14521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.65000   18.69000  -0.04000   -0.21402
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58380   12.58360   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.57000    9.67000  -0.10000   -1.03413
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.20120   11.19830   0.00290    0.02590
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95360    9.94880   0.00480    0.04825
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11290    9.11080   0.00210    0.02305
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.46630   10.46390   0.00240    0.02294
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67850    7.67530   0.00320    0.04169
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.88030    8.87660   0.00370    0.04168
永豐中小基金                                                       47.17000   47.58000  -0.41000   -0.86171
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72690    1.72640   0.00050    0.02896
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32150    2.32070   0.00080    0.03447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83910    7.83480   0.00430    0.05488
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.22500   10.21940   0.00560    0.05480
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.10000    4.13000  -0.03000   -0.72639
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.35000   18.47000  -0.12000   -0.64970
永豐主流品牌基金                                                   15.42000   15.74000  -0.32000   -2.03304
永豐永豐基金                                                       31.52000   31.87000  -0.35000   -1.09821
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.09280    9.13480  -0.04200   -0.45978
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.27690    9.31980  -0.04290   -0.46031
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.98920    9.03110  -0.04190   -0.46395
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.17170    9.21450  -0.04280   -0.46449
永豐亞洲民生消費基金                                               10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
永豐高科技基金                                                     21.34000   21.53000  -0.19000   -0.88249
永豐貨幣市場基金                                                   13.90150   13.90130   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09670    2.09680  -0.00010   -0.00477
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51040    2.51050  -0.00010   -0.00398
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65820    7.65710   0.00110    0.01437
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41530   10.41370   0.00160    0.01536
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.86170    6.86430  -0.00260   -0.03788
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.69700   10.70090  -0.00390   -0.03645
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.04000    7.04000   0.00000    0.00000
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.20000   16.19000   0.01000    0.06177
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.25000   48.60000  -0.35000   -0.72016
永豐領航科技基金                                                   34.90000   35.19000  -0.29000   -0.82410
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.06000   11.15000  -0.09000   -0.80717
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.64000   10.73000  -0.09000   -0.83877
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.92000    9.02000  -0.10000   -1.10865
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
永豐趨勢平衡基金                                                   38.03000   38.21000  -0.18000   -0.47108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69800   11.69700   0.00100    0.00855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.51280    9.50530   0.00750    0.07890
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.85850    9.85070   0.00780    0.07918
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.51370    9.50820   0.00550    0.05784
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.74750    9.74180   0.00570    0.05851
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.54470    9.53620   0.00850    0.08913
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.01560   10.00660   0.00900    0.08994
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.50080    9.49480   0.00600    0.06319
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81670    9.81060   0.00610    0.06218
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                   13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.53000   16.60000  -0.07000   -0.42169
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.43000   16.50000  -0.07000   -0.42424
兆豐國際生命科學基金                                               14.56000   14.87000  -0.31000   -2.08473
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.74920    9.83970  -0.09050   -0.91974
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                   9.96930   10.06190  -0.09260   -0.92030
兆豐國際全球基金                                                   28.20000   28.68000  -0.48000   -1.67364
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34200   10.34130   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14440   10.14370   0.00070    0.00690
兆豐國際國民基金                                                   20.22000   20.33000  -0.11000   -0.54107
兆豐國際第一基金                                                   11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.90100    9.89530   0.00570    0.05760
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.76980    7.76530   0.00450    0.05795
兆豐國際萬全基金                                                   18.90000   19.02000  -0.12000   -0.63091
兆豐國際電子基金                                                   22.96000   23.05000  -0.09000   -0.39046
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.47000   19.57000  -0.10000   -0.51099
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.68000   17.54000   0.14000    0.79818
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.99000   31.04000  -0.05000   -0.16108
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52020   12.52010   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.92280    9.91690   0.00590    0.05949
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.84210    9.83780   0.00430    0.04371
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.90150    9.89670   0.00480    0.04850
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.92440    9.91850   0.00590    0.05948
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84920    9.84490   0.00430    0.04368
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.90060    9.89570   0.00490    0.04952
合庫台灣基金                                                        9.91000   10.06000  -0.15000   -1.49105
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86680   10.89010  -0.02330   -0.21396
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.73780   11.76230  -0.02450   -0.20829
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.49440   10.51740  -0.02300   -0.21869
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.23900   11.26390  -0.02490   -0.22106
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.80210    7.81880  -0.01670   -0.21359
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.07540    9.09460  -0.01920   -0.21111
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.68160    8.70060  -0.01900   -0.21838
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.54460    8.56340  -0.01880   -0.21954
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.90100    8.92050  -0.01950   -0.21860
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.84000    9.94000  -0.10000   -1.00604
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.55000   10.65000  -0.10000   -0.93897
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        8.95000    9.04000  -0.09000   -0.99558
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
合庫全球新興市場基金                                                8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.84000    8.92000  -0.08000   -0.89686
合庫貨幣市場基金                                                   10.14430   10.14410   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.28900    9.29340  -0.00440   -0.04735
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52470    9.52840  -0.00370   -0.03883
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.80790    9.81140  -0.00350   -0.03567
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22540   11.22970  -0.00430   -0.03829
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.70510   13.65840   0.04670    0.34191
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43200    8.43570  -0.00370   -0.04386
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11590    9.11940  -0.00350   -0.03838
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58410    7.58680  -0.00270   -0.03559
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.41490    8.41830  -0.00340   -0.04039
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.96780    9.93390   0.03390    0.34126
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.49000    9.51000  -0.02000   -0.21030
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
安本標準兩岸價值基金                                               10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.08270   11.07980   0.00290    0.02617
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96230    9.96350  -0.00120   -0.01204
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.82660    9.82680  -0.00020   -0.00204
安聯中國東協基金                                                   14.51000   14.55000  -0.04000   -0.27491
安聯中國策略基金-美元                                               9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.12000   12.19000  -0.07000   -0.57424
安聯中華新思路基金-美元                                            11.24000   11.31000  -0.07000   -0.61892
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.56000   10.63000  -0.07000   -0.65851
安聯台灣大壩基金                                                   24.94000   25.18000  -0.24000   -0.95314
安聯台灣科技基金                                                   40.61000   40.85000  -0.24000   -0.58752
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50970   12.50960   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.21000   27.52000  -0.31000   -1.12645
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01600   10.01570   0.00030    0.00300
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.83610   14.83780  -0.00170   -0.01146
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40630    9.40740  -0.00110   -0.01169
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.43000   10.59000  -0.16000   -1.51086
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.70000   10.86000  -0.16000   -1.47330
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.22780   12.22790  -0.00010   -0.00082
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00270   10.00450  -0.00180   -0.01799
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.02380   12.02700  -0.00320   -0.02661
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.20650    9.20620   0.00030    0.00326
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.07070    9.07220  -0.00150   -0.01653
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71720    8.71950  -0.00230   -0.02638
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.62000   10.71000  -0.09000   -0.84034
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.55000   10.64000  -0.09000   -0.84586
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.45000   10.53000  -0.08000   -0.75973
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.81410   11.82360  -0.00950   -0.08035
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.71850   10.72800  -0.00950   -0.08855
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.37700   10.38690  -0.00990   -0.09531
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.53150    8.53870  -0.00720   -0.08432
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.33800    8.34540  -0.00740   -0.08867
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.04670    8.05440  -0.00770   -0.09560
安聯全球人口趨勢基金                                               10.67000   10.80000  -0.13000   -1.20370
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.67000    8.81000  -0.14000   -1.58910
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        32.66000   33.17000  -0.51000   -1.53753
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.40000    7.49000  -0.09000   -1.20160
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93480   11.93230   0.00250    0.02095
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26850   10.26640   0.00210    0.02046
安聯全球新興市場基金                                               16.07000   16.10000  -0.03000   -0.18634
安聯全球農金趨勢基金                                                8.46000    8.63000  -0.17000   -1.96987
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.67000    7.79000  -0.12000   -1.54044
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.68000    9.81000  -0.13000   -1.32518
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.43000    9.55000  -0.12000   -1.25654
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.22000    9.34000  -0.12000   -1.28480
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.13000    9.25000  -0.12000   -1.29730
安聯亞洲動態策略基金                                               20.11000   20.16000  -0.05000   -0.24802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.17650   10.17050   0.00600    0.05899
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.87670    9.87080   0.00590    0.05977
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.61690   82.53540   0.08150    0.09875
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.22290   12.20960   0.01330    0.10893
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.88560   63.82040   0.06520    0.10216
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36660    9.35650   0.01010    0.10795
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59800    2.59640   0.00160    0.06162
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.46040   10.45020   0.01020    0.09761
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20280    2.20240   0.00040    0.01816
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.65000    8.64150   0.00850    0.09836
宏利台灣動力基金                                                   27.28000   27.52000  -0.24000   -0.87209
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.51840    9.55100  -0.03260   -0.34133
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.34320    9.37390  -0.03070   -0.32751
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.38160    7.40690  -0.02530   -0.34157
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.35820    7.38270  -0.02450   -0.33186
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                        9.92000   10.04000  -0.12000   -1.19522
宏利全球債券組合基金                                               12.80050   12.80990  -0.00940   -0.07338
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79470    2.79140   0.00330    0.11822
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.68820   11.67550   0.01270    0.10877
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57980    8.57060   0.00920    0.10734
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42660    2.42590   0.00070    0.02886
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86660   10.85340   0.01320    0.12162
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.13320    3.15120  -0.01800   -0.57121
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50380    0.50700  -0.00320   -0.63116
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.53000   14.62000  -0.09000   -0.61560
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.58440   11.61330  -0.02890   -0.24885
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.24260   10.26910  -0.02650   -0.25806
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.89470    9.92010  -0.02540   -0.25605
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.57880    8.60120  -0.02240   -0.26043
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.18640    8.20750  -0.02110   -0.25708
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.07950    8.10020  -0.02070   -0.25555
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.03850    8.06040  -0.02190   -0.27170
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.52000    9.59000  -0.07000   -0.72993
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.45000    9.52000  -0.07000   -0.73529
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73730    2.73690   0.00040    0.01462
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39620    0.39620   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00130   12.00020   0.00110    0.00917
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90090    0.90100  -0.00010   -0.01110
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.14250    7.14190   0.00060    0.00840
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98440    1.98410   0.00030    0.01512
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28530    0.28530   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.72850    8.72770   0.00080    0.00917
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31660    0.31670  -0.00010   -0.03158
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65690   13.65680   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.33000    2.35000  -0.02000   -0.85106
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
宏利臺灣股息收益基金                                               22.99000   23.18000  -0.19000   -0.81967
宏利澳幣保本基金                                                   12.27730   12.29350  -0.01620   -0.13178
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.52000    9.57000  -0.05000   -0.52247
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.96130    9.94790   0.01340    0.13470
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.19750    9.18370   0.01380    0.15027
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.66090    8.64700   0.01390    0.16075
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.52050   10.50370   0.01680    0.15994
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
貝萊德新台幣基金                                                   12.94490   12.94480   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.21000   23.39000  -0.18000   -0.76956
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32450   11.32060   0.00390    0.03445
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93760    9.92730   0.01030    0.10375
保德信大中華基金-人民幣                                             8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
保德信大中華基金-美元                                               8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
保德信大中華基金-新台幣                                            25.56000   25.67000  -0.11000   -0.42852
保德信中小型股基金                                                 39.97000   40.38000  -0.41000   -1.01535
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.78000    7.84000  -0.06000   -0.76531
保德信中國中小基金-美元                                             7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.22000    7.27000  -0.05000   -0.68776
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.82320    8.82490  -0.00170   -0.01926
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.89570    8.89820  -0.00250   -0.02810
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.95080    8.95360  -0.00280   -0.03127
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.73720    9.74020  -0.00300   -0.03080
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.02000    8.05000  -0.03000   -0.37267
保德信中國品牌基金-美元                                             8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
保德信台商全方位基金                                               30.94000   31.28000  -0.34000   -1.08696
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          24.90000   25.24000  -0.34000   -1.34707
保德信全球消費商機基金                                             16.84000   17.14000  -0.30000   -1.75029
保德信全球基礎建設基金                                             11.80000   12.01000  -0.21000   -1.74854
保德信全球資源基金                                                  6.93000    7.00000  -0.07000   -1.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.46000    9.68000  -0.22000   -2.27273
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      31.39000   32.11000  -0.72000   -2.24229
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.20950   10.16640   0.04310    0.42395
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.20950   10.16640   0.04310    0.42395
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.19290   10.14900   0.04390    0.43255
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.19290   10.14900   0.04390    0.43255
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.30790    9.35790  -0.05000   -0.53431
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.18490   10.23960  -0.05470   -0.53420
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.84580    8.89240  -0.04660   -0.52404
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.66420    9.71520  -0.05100   -0.52495
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.95630    7.96050  -0.00420   -0.05276
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.62510   10.63080  -0.00570   -0.05362
保德信亞太基金                                                     19.28000   19.29000  -0.01000   -0.05184
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.34250    8.33860   0.00390    0.04677
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.19290   11.18760   0.00530    0.04737
保德信店頭市場基金                                                 28.81000   29.14000  -0.33000   -1.13246
保德信拉丁美洲基金                                                  6.58000    6.68000  -0.10000   -1.49701
保德信金平衡基金                                                   27.86000   27.97000  -0.11000   -0.39328
保德信金滿意基金                                                   38.34000   38.62000  -0.28000   -0.72501
保德信科技島基金                                                   23.53000   23.72000  -0.19000   -0.80101
保德信高成長基金                                                   83.74000   84.35000  -0.61000   -0.72318
保德信第一基金                                                     22.63000   22.77000  -0.14000   -0.61484
保德信貨幣市場基金                                                 15.79170   15.79150   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.89640    9.98400  -0.08760   -0.87740
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.07120   10.15920  -0.08800   -0.86621
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.21880   10.29050  -0.07170   -0.69676
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.73710    9.80440  -0.06730   -0.68643
保德信新世紀基金                                                    9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.80710    7.80290   0.00420    0.05383
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.72430   10.71850   0.00580    0.05411
保德信新興趨勢組合基金                                             10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
保德信瑞騰基金                                                     15.56340   15.56250   0.00090    0.00578
保德信歐洲組合基金                                                  9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69770    9.69580   0.00190    0.01960
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00520   10.00310   0.00210    0.02099
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63450    9.63220   0.00230    0.02388
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79310    9.79120   0.00190    0.01941
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73410    9.72780   0.00630    0.06476
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88820    9.88180   0.00640    0.06477
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58630    9.58380   0.00250    0.02609
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.71020    9.70800   0.00220    0.02266
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98820    9.98550   0.00270    0.02704
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03570   10.02590   0.00980    0.09775
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03400   10.02410   0.00990    0.09876
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90770    9.90660   0.00110    0.01110
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.91190    9.91060   0.00130    0.01312
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90670    9.90140   0.00530    0.05353
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09330   10.08910   0.00420    0.04163
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.77070    9.77140  -0.00070   -0.00716
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86590    9.86660  -0.00070   -0.00709
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.56100    9.55410   0.00690    0.07222
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.37450    9.36990   0.00460    0.04909
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99260    9.98180   0.01080    0.10820
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98870    9.97790   0.01080    0.10824
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08460   10.08290   0.00170    0.01686
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.16110   10.15900   0.00210    0.02067
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.94600    9.94260   0.00340    0.03420
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94650    9.94300   0.00350    0.03520
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93530    1.93400   0.00130    0.06722
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68810    2.68640   0.00170    0.06328
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28970    0.28940   0.00030    0.10366
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43630    0.43580   0.00050    0.11473
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28090    8.27160   0.00930    0.11243
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.71210   11.69920   0.01290    0.11026
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.42110    9.41380   0.00730    0.07755
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.68720   11.67700   0.01020    0.08735
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.48020    8.47040   0.00980    0.11570
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.56540   10.55310   0.01230    0.11655
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12880   10.12430   0.00450    0.04445
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.02420   10.01990   0.00430    0.04291
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.10820   10.10200   0.00620    0.06137
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.75050   10.74400   0.00650    0.06050
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00870   10.00250   0.00620    0.06198
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71580    9.71370   0.00210    0.02162
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09890   10.09680   0.00210    0.02080
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69560    9.69350   0.00210    0.02166
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93300    9.92960   0.00340    0.03424
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.09050   10.11410  -0.02360   -0.23334
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.90090    5.90960  -0.00870   -0.14722
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.37030   10.38550  -0.01520   -0.14636
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65660   11.65650   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.69000   16.79000  -0.10000   -0.59559
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3825.34000 3849.43000 -24.09000   -0.62581
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.89030    9.88110   0.00920    0.09311
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.87460   10.86500   0.00960    0.08836
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.11650   10.10770   0.00880    0.08706
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69550    8.68740   0.00810    0.09324
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.06600    9.05800   0.00800    0.08832
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.90070    8.89300   0.00770    0.08658
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.97270    9.96340   0.00930    0.09334
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.47250   10.46320   0.00930    0.08888
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.41980   10.41070   0.00910    0.08741
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.28000    6.34000  -0.06000   -0.94637
柏瑞巨人基金                                                       11.40000   11.48000  -0.08000   -0.69686
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66870   13.66860   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.79000   14.91000  -0.12000   -0.80483
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.17900   13.19550  -0.01650   -0.12504
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.62800   11.64220  -0.01420   -0.12197
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.18670   12.20190  -0.01520   -0.12457
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.41390    8.42450  -0.01060   -0.12582
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.49940    6.50760  -0.00820   -0.12601
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.38730    8.39750  -0.01020   -0.12146
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.15940    8.16900  -0.00960   -0.11752
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.30940   10.32220  -0.01280   -0.12400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.02820    8.03860  -0.01040   -0.12938
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.80050   11.81490  -0.01440   -0.12188
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.41740   11.43160  -0.01420   -0.12422
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.80100   11.81480  -0.01380   -0.11680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.09370   11.10750  -0.01380   -0.12424
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.61390    8.62470  -0.01080   -0.12522
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37270    9.38410  -0.01140   -0.12148
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.32550    9.33640  -0.01090   -0.11675
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.16790    9.17940  -0.01150   -0.12528
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.05180    9.06350  -0.01170   -0.12909
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.78560    9.82260  -0.03700   -0.37668
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.69780    9.73410  -0.03630   -0.37292
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.55220    9.58850  -0.03630   -0.37858
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.63560    9.67260  -0.03700   -0.38252
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.35810    9.39350  -0.03540   -0.37686
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.15720    9.19150  -0.03430   -0.37317
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.92950    9.96870  -0.03920   -0.39323
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.12720    9.16180  -0.03460   -0.37766
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.21020    9.24550  -0.03530   -0.38181
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.76730    9.80430  -0.03700   -0.37739
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.69790    9.73420  -0.03630   -0.37291
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.55240    9.58860  -0.03620   -0.37753
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.63580    9.67270  -0.03690   -0.38149
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.35800    9.39340  -0.03540   -0.37686
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.15750    9.19170  -0.03420   -0.37207
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.08840   10.12830  -0.03990   -0.39395
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.12720    9.16180  -0.03460   -0.37766
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.21040    9.24580  -0.03540   -0.38288
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72420   10.71520   0.00900    0.08399
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.98390   11.97350   0.01040    0.08686
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.33900   11.32910   0.00990    0.08739
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.89310    8.88570   0.00740    0.08328
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.59150    9.58320   0.00830    0.08661
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45940    9.45110   0.00830    0.08782
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43530   10.42660   0.00870    0.08344
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.15860   11.14880   0.00980    0.08790
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.95470   10.94510   0.00960    0.08771
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.89340    8.88600   0.00740    0.08328
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.59200    9.58360   0.00840    0.08765
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45990    9.45160   0.00830    0.08782
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.04000   12.05000  -0.01000   -0.08299
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.83000   12.84000  -0.01000   -0.07788
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.40000    8.41000  -0.01000   -0.11891
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.86000    7.87000  -0.01000   -0.12706
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.98000   12.01000  -0.03000   -0.24979
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.13000   12.16000  -0.03000   -0.24671
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.37100   11.35000   0.02100    0.18502
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36140    7.34780   0.01360    0.18509
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.73000    9.78000  -0.05000   -0.51125
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.10000   10.16000  -0.06000   -0.59055
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.08000    9.14000  -0.06000   -0.65646
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.28760   11.27680   0.01080    0.09577
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.00500   10.99270   0.01230    0.11189
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.09640   10.08610   0.01030    0.10212
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.12540    8.11770   0.00770    0.09485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.14400    9.13380   0.01020    0.11167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.17340    9.16400   0.00940    0.10258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.58630   10.57440   0.01190    0.11254
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.91240    9.90290   0.00950    0.09593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.07950   10.06920   0.01030    0.10229
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.47280    9.46220   0.01060    0.11202
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77950    8.77110   0.00840    0.09577
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.73620    8.72610   0.01010    0.11574
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.19750    9.18810   0.00940    0.10231
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69020   11.69350  -0.00330   -0.02822
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.20480   11.20690  -0.00210   -0.01874
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.60290   10.60610  -0.00320   -0.03017
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81760    6.81960  -0.00200   -0.02933
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53120    8.53280  -0.00160   -0.01875
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.11960    9.12230  -0.00270   -0.02960
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04920   10.05210  -0.00290   -0.02885
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.61970   10.62290  -0.00320   -0.03012
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.23530    9.23710  -0.00180   -0.01949
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69580    8.69830  -0.00250   -0.02874
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31420    9.31700  -0.00280   -0.03005
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.16510   11.15410   0.01100    0.09862
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.81770   11.80630   0.01140    0.09656
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78500   10.77460   0.01040    0.09652
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96930    8.96040   0.00890    0.09933
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.53110    9.52190   0.00920    0.09662
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.51050    9.50130   0.00920    0.09683
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13880   11.12810   0.01070    0.09615
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.96170    9.95190   0.00980    0.09847
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27670   10.26680   0.00990    0.09643
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.40060    9.39130   0.00930    0.09903
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.12270    9.11370   0.00900    0.09875
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.75240    9.74300   0.00940    0.09648
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.27200    9.26300   0.00900    0.09716
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.81000   16.97000  -0.16000   -0.94284
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.38000   15.58000  -0.20000   -1.28370
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61450   12.61660  -0.00210   -0.01664
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.73320    9.81980  -0.08660   -0.88189
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.70280   10.79500  -0.09220   -0.85410
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.31650   11.41890  -0.10240   -0.89676
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.21230   10.30270  -0.09040   -0.87744
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.71140    8.78900  -0.07760   -0.88292
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.26910    9.34900  -0.07990   -0.85464
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.14600    9.22870  -0.08270   -0.89612
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.16850    9.24960  -0.08110   -0.87679
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.83780    8.91660  -0.07880   -0.88374
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.08270    9.16100  -0.07830   -0.85471
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.85170   10.94900  -0.09730   -0.88867
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.11490    9.19550  -0.08060   -0.87652
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.81000   14.71000   0.10000    0.67981
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.34000   22.65000  -0.31000   -1.36865
國泰大中華基金                                                     17.08000   17.15000  -0.07000   -0.40816
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.73000   37.87000  -0.14000   -0.36969
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.64990    3.67570  -0.02580   -0.70191
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.33000   16.45000  -0.12000   -0.72948
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61480    0.61920  -0.00440   -0.71059
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57780    0.58200  -0.00420   -0.72165
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19980    2.19780   0.00200    0.09100
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61910    9.61090   0.00820    0.08532
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99810    7.99130   0.00680    0.08509
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31440    0.31420   0.00020    0.06365
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.62190   11.61890   0.00300    0.02582
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68010    1.67990   0.00020    0.01191
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.06790   10.05570   0.01220    0.12132
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33150    0.33110   0.00040    0.12081
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.75750    3.77850  -0.02100   -0.55578
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.80000   16.90000  -0.10000   -0.59172
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53980    0.54290  -0.00310   -0.57101
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.72530    2.74800  -0.02270   -0.82606
國泰中港台基金台幣級別                                             12.19000   12.30000  -0.11000   -0.89431
國泰中港台基金美元級別                                              0.39640    0.39970  -0.00330   -0.82562
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.03000   26.51000  -0.48000   -1.81064
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.05000   12.85000   0.20000    1.55642
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.80000   32.84000  -1.04000   -3.16687
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.18440   10.19290  -0.00850   -0.08339
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.90450    9.91290  -0.00840   -0.08474
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.92880    9.93710  -0.00830   -0.08353
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32960    0.32990  -0.00030   -0.09094
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32040    0.32070  -0.00030   -0.09355
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32110    0.32140  -0.00030   -0.09334
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42670   12.42650   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.29160    2.31970  -0.02810   -1.21136
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.27000   10.40000  -0.13000   -1.25000
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33240    0.33650  -0.00410   -1.21842
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.46510    0.47130  -0.00620   -1.31551
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.32000   12.49000  -0.17000   -1.36109
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42440    0.43030  -0.00590   -1.37114
國泰全球資源基金台幣級別                                            4.94000    5.00000  -0.06000   -1.20000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15760    0.15950  -0.00190   -1.19122
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38730    0.38980  -0.00250   -0.64135
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.34770    0.35000  -0.00230   -0.65714
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41180    0.41450  -0.00270   -0.65139
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.48750    0.49110  -0.00360   -0.73305
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 19.85000   20.33000  -0.48000   -2.36104
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.95000   21.11000  -0.16000   -0.75793
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37030    2.37220  -0.00190   -0.08009
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.62420   10.63320  -0.00900   -0.08464
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.39660    9.40450  -0.00790   -0.08400
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34470    0.34500  -0.00030   -0.08696
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30490    0.30510  -0.00020   -0.06555
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47920    0.48000  -0.00080   -0.16667
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36940    0.36860   0.00080    0.21704
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    16.82000   17.06000  -0.24000   -1.40680
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.54470    0.55280  -0.00810   -1.46527
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.72000   16.96000  -0.24000   -1.41509
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.75850    0.77030  -0.01180   -1.53187
國泰科技生化基金                                                   29.04000   29.21000  -0.17000   -0.58199
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          25.42000   25.97000  -0.55000   -2.11783
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           14.21000   13.96000   0.25000    1.79083
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.42550   39.22880   0.19670    0.50142
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.47620   19.57680  -0.10060   -0.51387
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.05750   18.87480   0.18270    0.96796
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.69340   38.60780   0.08560    0.22172
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.65000   40.54030   0.10970    0.27059
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.58450   42.69510  -0.11060   -0.25905
國泰紐幣2021保本基金                                               12.31160   12.29730   0.01430    0.11629
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.61280   12.59680   0.01600    0.12702
國泰紐幣保本基金                                                   12.53770   12.53150   0.00620    0.04948
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.86000   19.95000  -0.09000   -0.45113
國泰國泰基金台幣級別                                               19.86000   19.95000  -0.09000   -0.45113
國泰富時中國A50基金                                                17.29000   17.50000  -0.21000   -1.20000
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   41.10060   40.99460   0.10600    0.25857
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33090    0.33130  -0.00040   -0.12074
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46990    0.47080  -0.00090   -0.19116
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.34250   10.34160   0.00090    0.00870
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.27840    7.27770   0.00070    0.00962
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35060    0.35060   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23580    0.23580   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15910    2.16650  -0.00740   -0.34156
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.62160    9.65500  -0.03340   -0.34593
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31080    0.31190  -0.00110   -0.35268
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.34860   41.51380  -0.16520   -0.39794
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.35000   17.47000  -0.12000   -0.68689
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.17000   11.20000  -0.03000   -0.26786
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36200    0.36280  -0.00080   -0.22051
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24950    2.25310  -0.00360   -0.15978
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44720    1.44950  -0.00230   -0.15868
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33630    0.33680  -0.00050   -0.14846
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33250    0.33310  -0.00060   -0.18013
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21850    0.21880  -0.00030   -0.13711
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.26550   10.28330  -0.01780   -0.17310
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48020    6.49140  -0.01120   -0.17254
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.06000   14.93000   0.13000    0.87073
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.09000   29.59000  -0.50000   -1.68976
國泰價值卓越基金                                                   12.92000   13.02000  -0.10000   -0.76805
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31410    0.31620  -0.00210   -0.66414
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.91530   38.96910  -0.05380   -0.13806
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              17.81000   18.25000  -0.44000   -2.41096
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.11000   18.23000  -0.12000   -0.65826
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.60000   16.73000  -0.13000   -0.77705
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94900   11.94880   0.00020    0.00167
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39340    0.39340   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.07070   10.05280   0.01790    0.17806
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.99190    9.98550   0.00640    0.06409
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96670    9.95930   0.00740    0.07430
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.07040   10.05250   0.01790    0.17807
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.99160    9.98520   0.00640    0.06409
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96670    9.95930   0.00740    0.07430
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28800   11.28520   0.00280    0.02481
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88000    9.87980   0.00020    0.00202
第一金大中華基金                                                   22.99000   23.15000  -0.16000   -0.69114
第一金小型精選基金                                                 29.22000   29.56000  -0.34000   -1.15020
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
第一金中國世紀基金-美元                                             7.17290    7.20370  -0.03080   -0.42756
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.17330    7.20620  -0.03290   -0.45655
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.58130    9.57370   0.00760    0.07938
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.19580    8.19000   0.00580    0.07082
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.81120   10.80240   0.00880    0.08146
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.37360    9.36700   0.00660    0.07046
第一金中概平衡基金                                                 22.99000   23.17000  -0.18000   -0.77687
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27430   15.27410   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.10200  178.10000   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.35310   12.60460  -0.25150   -1.99530
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.35380   12.60530  -0.25150   -1.99519
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            11.87000   12.11000  -0.24000   -1.98183
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          11.88000   12.12000  -0.24000   -1.98020
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.70050    8.99560  -0.29510   -3.28049
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.70060    8.99570  -0.29510   -3.28046
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     8.87000    9.17000  -0.30000   -3.27154
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   8.87000    9.17000  -0.30000   -3.27154
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            11.84280   12.02380  -0.18100   -1.50535
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          11.85770   12.03890  -0.18120   -1.50512
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.18000   11.35000  -0.17000   -1.49780
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.21000   11.38000  -0.17000   -1.49385
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.31570    9.39160  -0.07590   -0.80817
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.31720    9.39320  -0.07600   -0.80910
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          8.97060    9.04360  -0.07300   -0.80720
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        8.99390    9.06710  -0.07320   -0.80731
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.90260    9.98340  -0.08080   -0.80934
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.55280    9.63060  -0.07780   -0.80784
第一金全球大趨勢基金                                               21.01000   21.35000  -0.34000   -1.59251
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.00070    8.04340  -0.04270   -0.53087
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.66010    5.69030  -0.03020   -0.53073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.23330    9.34890  -0.11560   -1.23651
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.23450    9.35010  -0.11560   -1.23635
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.91000    9.02000  -0.11000   -1.21951
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.91000    9.03000  -0.12000   -1.32890
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.74750    9.86960  -0.12210   -1.23713
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.74890    9.87100  -0.12210   -1.23696
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.41000    9.53000  -0.12000   -1.25918
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.41000    9.53000  -0.12000   -1.25918
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.05010    8.12040  -0.07030   -0.86572
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.64240    9.72660  -0.08420   -0.86567
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.16270    9.17330  -0.01060   -0.11555
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.16150    9.17210  -0.01060   -0.11557
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.55710    7.56720  -0.01010   -0.13347
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.55550    7.56560  -0.01010   -0.13350
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.36290    8.37430  -0.01140   -0.13613
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.36350    8.37490  -0.01140   -0.13612
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.88160   10.89420  -0.01260   -0.11566
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.88250   10.89500  -0.01250   -0.11473
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.67470    9.68760  -0.01290   -0.13316
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.27260   14.29200  -0.01940   -0.13574
第一金亞洲科技基金                                                 16.49000   16.50000  -0.01000   -0.06061
第一金亞洲新興市場基金                                             12.44000   12.36000   0.08000    0.64725
第一金店頭市場基金                                                  7.66000    7.77000  -0.11000   -1.41570
第一金創新趨勢基金                                                 19.50000   19.67000  -0.17000   -0.86426
第一金電子基金                                                     28.17000   28.39000  -0.22000   -0.77492
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.56000   17.65000  -0.09000   -0.50992
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.85000   20.67000   0.18000    0.87083
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             18.39000   19.08000  -0.69000   -3.61635
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.09000    7.16000  -0.07000   -0.97765
統一大中華中小基金(美元)                                            6.46000    6.53000  -0.07000   -1.07198
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.55000    9.66000  -0.11000   -1.13872
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.93000    9.00000  -0.07000   -0.77778
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
統一大滿貫基金-A類型                                               29.21000   29.50000  -0.29000   -0.98305
統一大滿貫基金-I類型                                               29.21000   29.50000  -0.29000   -0.98305
統一大龍印基金                                                     12.86000   12.92000  -0.06000   -0.46440
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.01000    8.11000  -0.10000   -1.23305
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.31000    7.40000  -0.09000   -1.21622
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.31000    8.41000  -0.10000   -1.18906
統一中小基金                                                       21.90000   22.09000  -0.19000   -0.86012
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.68910    9.69360  -0.00450   -0.04642
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.00240    9.00190   0.00050    0.00555
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.71820    8.71770   0.00050    0.00574
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.73770   11.74310  -0.00540   -0.04598
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.84160   10.84100   0.00060    0.00553
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48530   10.48470   0.00060    0.00572
統一台灣動力基金                                                   15.00000   15.20000  -0.20000   -1.31579
統一全天候基金-A類型                                               98.83000  100.06000  -1.23000   -1.22926
統一全天候基金-I類型                                               99.03000  100.26000  -1.23000   -1.22681
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.89800    8.00960  -0.11160   -1.39333
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.60180    7.70510  -0.10330   -1.34067
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.58760    7.69050  -0.10290   -1.33801
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.29380    8.41090  -0.11710   -1.39224
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               7.98970    8.09830  -0.10860   -1.34102
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             7.96810    8.07620  -0.10810   -1.33850
統一全球債券組合基金                                               11.75440   11.76040  -0.00600   -0.05102
統一全球新科技基金(人民幣)                                         13.67000   14.05000  -0.38000   -2.70463
統一全球新科技基金(美元)                                           12.81000   13.17000  -0.36000   -2.73349
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.29000   12.63000  -0.34000   -2.69200
統一亞太基金                                                       22.37000   22.43000  -0.06000   -0.26750
統一亞洲大金磚基金                                                 11.18000   11.20000  -0.02000   -0.17857
統一奔騰基金                                                       50.65000   51.44000  -0.79000   -1.53577
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68330   16.68310   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
統一強漢基金(美元)                                                  8.06000    8.14000  -0.08000   -0.98280
統一強漢基金(新台幣)                                               21.21000   21.41000  -0.20000   -0.93414
統一統信基金                                                       25.85000   26.20000  -0.35000   -1.33588
統一黑馬基金                                                       51.36000   52.13000  -0.77000   -1.47708
統一新亞洲科技能源基金                                             14.81000   14.93000  -0.12000   -0.80375
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74920    7.74970  -0.00050   -0.00645
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.01240   10.01300  -0.00060   -0.00599
統一經建基金                                                       41.42000   41.95000  -0.53000   -1.26341
統一龍馬基金                                                       56.32000   56.91000  -0.59000   -1.03672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.99000   16.20000  -0.21000   -1.29630
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.04000   41.51000  -0.47000   -1.13226
野村中國機會基金                                                   11.64000   11.69000  -0.05000   -0.42772
野村巴西基金                                                        5.81000    5.88000  -0.07000   -1.19048
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
野村台灣高股息基金                                                 23.04000   23.13000  -0.09000   -0.38911
野村台灣運籌基金                                                   31.54000   31.95000  -0.41000   -1.28326
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48090    9.48580  -0.00490   -0.05166
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.38970    9.37970   0.01000    0.10661
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43920    9.43170   0.00750    0.07952
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.79950    9.80450  -0.00500   -0.05100
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.63290    9.62270   0.01020    0.10600
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54090    9.53330   0.00760    0.07972
野村平衡基金                                                       17.41000   17.53000  -0.12000   -0.68454
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.80000    9.01000  -0.21000   -2.33074
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.18000    9.41000  -0.23000   -2.44421
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.80000   13.11000  -0.31000   -2.36461
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.62000   10.89000  -0.27000   -2.47934
野村全球生技醫療基金                                               15.90000   16.14000  -0.24000   -1.48699
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.95300    9.96760  -0.01460   -0.14647
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.88600    9.88460   0.00140    0.01416
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.84430    9.84530  -0.00100   -0.01016
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00100   10.01560  -0.01460   -0.14577
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92330    9.92190   0.00140    0.01411
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88180    9.88280  -0.00100   -0.01012
野村全球品牌基金                                                   23.93000   24.30000  -0.37000   -1.52263
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.75000    9.88000  -0.13000   -1.31579
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 11.97000   12.13000  -0.16000   -1.31904
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.18000   10.33000  -0.15000   -1.45208
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.09000   18.33000  -0.24000   -1.30933
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.37000   11.54000  -0.17000   -1.47314
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.35490   10.37120  -0.01630   -0.15717
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32640   10.32760  -0.00120   -0.01162
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19030   10.19330  -0.00300   -0.02943
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.89690    8.95770  -0.06080   -0.67875
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.67440    8.72010  -0.04570   -0.52408
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.27930    8.32340  -0.04410   -0.52983
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.78710   10.86080  -0.07370   -0.67859
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.26900   10.32310  -0.05410   -0.52407
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.87240    9.92500  -0.05260   -0.52997
野村成長基金                                                       26.38000   26.56000  -0.18000   -0.67771
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.19570    8.20870  -0.01300   -0.15837
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19540    8.19560  -0.00020   -0.00244
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.36600    8.36600   0.00000    0.00000
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.93510    8.94930  -0.01420   -0.15867
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.81980    8.82000  -0.00020   -0.00227
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.99970    8.99970   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.95000    7.95000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10930    9.11700  -0.00770   -0.08446
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.14270    9.13760   0.00510    0.05581
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.25030    9.24590   0.00440    0.04759
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84790    9.85540  -0.00750   -0.07610
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.76390    9.75850   0.00540    0.05534
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.88270    9.87810   0.00460    0.04657
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.28700    8.27190   0.01510    0.18255
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86520    8.86080   0.00440    0.04966
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73000    8.71290   0.01710    0.19626
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.90780   12.88430   0.02350    0.18239
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.02850   12.02240   0.00610    0.05074
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.75590    9.73670   0.01920    0.19719
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03650   10.04840  -0.01190   -0.11843
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00340   10.00280   0.00060    0.00600
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00740   10.00870  -0.00130   -0.01299
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03480   10.04670  -0.01190   -0.11845
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00240   10.00190   0.00050    0.00500
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02300   10.02440  -0.00140   -0.01397
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.79780    9.80850  -0.01070   -0.10909
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.75930    9.75690   0.00240    0.02460
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.77300    9.76900   0.00400    0.04095
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.69790    9.72350  -0.02560   -0.26328
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.76880    9.80790  -0.03910   -0.39866
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.38870    9.41260  -0.02390   -0.25391
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.92960    8.95370  -0.02410   -0.26916
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.90520   10.93460  -0.02940   -0.26887
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.64030    9.68080  -0.04050   -0.41835
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.68620   10.74710  -0.06090   -0.56666
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.16840   10.21050  -0.04210   -0.41232
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.96500   10.00710  -0.04210   -0.42070
野村泰國基金                                                       39.72000   39.77000  -0.05000   -0.12572
野村高科技基金                                                      8.36000    8.47000  -0.11000   -1.29870
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.63660    9.70250  -0.06590   -0.67921
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.60300    9.68550  -0.08250   -0.85179
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.01660   10.12080  -0.10420   -1.02956
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           8.99880    9.06120  -0.06240   -0.68865
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.95170    9.01340  -0.06170   -0.68454
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.82100    8.89760  -0.07660   -0.86091
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.21480   11.31120  -0.09640   -0.85225
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.73750   12.87360  -0.13610   -1.05720
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.17820   10.24880  -0.07060   -0.68886
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.13180   10.20170  -0.06990   -0.68518
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.23740   10.32620  -0.08880   -0.85995
野村貨幣市場基金                                                   16.29080   16.29060   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03220   10.04260  -0.01040   -0.10356
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92010    9.92180  -0.00170   -0.01713
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96770    9.96830  -0.00060   -0.00602
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85960    9.86130  -0.00170   -0.01724
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.79720    9.78770   0.00950    0.09706
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76750    9.76030   0.00720    0.07377
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.93920    9.94080  -0.00160   -0.01610
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.86050    9.85100   0.00950    0.09644
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.94910    9.94170   0.00740    0.07443
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.60130    9.60590  -0.00460   -0.04789
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.54950    9.54200   0.00750    0.07860
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.49610    9.49060   0.00550    0.05795
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.73780    9.74250  -0.00470   -0.04824
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.66130    9.65370   0.00760    0.07873
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.60780    9.60230   0.00550    0.05728
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.85090    9.86760  -0.01670   -0.16924
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.62620    7.63770  -0.01150   -0.15057
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.47080   11.48810  -0.01730   -0.15059
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.29000    7.30000  -0.01000   -0.13699
野村精選貨幣市場基金                                               12.09060   12.09050   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.27000   10.47000  -0.20000   -1.91022
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.54000    9.70000  -0.16000   -1.64948
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.11000    9.24000  -0.13000   -1.40693
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.18000    7.23000  -0.05000   -0.69156
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.21000   10.28000  -0.07000   -0.68093
野村積極成長基金                                                   11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.07000    8.15000  -0.08000   -0.98160
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.37000   29.64000  -0.27000   -0.91093
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.06800   10.08530  -0.01730   -0.17154
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.29890    8.32410  -0.02520   -0.30274
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.64560    7.65730  -0.01170   -0.15280
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.54250    7.55510  -0.01260   -0.16677
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.51020   11.54490  -0.03470   -0.30057
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.31910   10.33490  -0.01580   -0.15288
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.21280   10.23000  -0.01720   -0.16813
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.58000    9.78000  -0.20000   -2.04499
野村環球基金-人民幣計價                                            14.62000   14.94000  -0.32000   -2.14190
野村環球基金-美元計價                                              11.36000   11.60000  -0.24000   -2.06897
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    15.93000   16.25000  -0.32000   -1.96923
野村鴻利基金                                                       20.07000   20.21000  -0.14000   -0.69273
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87290   16.87280   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.06000   17.29000  -0.23000   -1.33025
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.70000    9.83000  -0.13000   -1.32248
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.77000   12.63000   0.14000    1.10847
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.18000    9.29000  -0.11000   -1.18407
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.65000   13.80000  -0.15000   -1.08696
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.96640    9.97360  -0.00720   -0.07219
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.06830   13.07800  -0.00970   -0.07417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.98130    9.97640   0.00490    0.04912
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88700    9.88320   0.00380    0.03845
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.54170    9.53960   0.00210    0.02201
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57860    9.57540   0.00320    0.03342
凱基台商天下基金                                                   11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
凱基台灣精五門基金                                                 18.12000   18.26000  -0.14000   -0.76670
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.42720   39.29130   0.13590    0.34588
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.55140   39.43910   0.11230    0.28474
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.10130   41.08070   0.02060    0.05015
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.16000    9.27000  -0.11000   -1.18662
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.04140   10.13590  -0.09450   -0.93233
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.37000   12.46000  -0.09000   -0.72231
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.13230   11.21160  -0.07930   -0.70730
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56050   11.56030   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.15000   24.28000  -0.13000   -0.53542
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.39000   19.86000  -0.47000   -2.36657
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         18.75220   19.20930  -0.45710   -2.37958
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.07000   16.10000  -0.03000   -0.18634
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.31820   15.35410  -0.03590   -0.23381
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.05000    7.10000  -0.05000   -0.70423
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       10.84000   11.00000  -0.16000   -1.45455
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.51810   10.66880  -0.15070   -1.41253
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.09000   10.23000  -0.14000   -1.36852
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.11720   11.35250  -0.23530   -2.07267
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.41000   11.65000  -0.24000   -2.06009
凱基護城河基金-台幣計價A                                           11.80000   12.03000  -0.23000   -1.91189
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.53540   11.76530  -0.22990   -1.95405
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.30000   15.00000   0.30000    2.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         26.05000   27.21000  -1.16000   -4.26314
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.18000   27.82000  -0.64000   -2.30050
富邦上証180基金                                                    26.17000   26.46000  -0.29000   -1.09599
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16850    0.16910  -0.00060   -0.35482
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.21000    5.22000  -0.01000   -0.19157
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   30.97000   31.41000  -0.44000   -1.40083
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.78670   10.79900  -0.01230   -0.11390
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.96340    9.97230  -0.00890   -0.08925
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.56480    9.57260  -0.00780   -0.08148
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.31190    9.32250  -0.01060   -0.11370
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.52940    8.53700  -0.00760   -0.08902
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.19560    8.20230  -0.00670   -0.08168
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.64530   20.62970   0.01560    0.07562
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.46060   11.45750   0.00310    0.02706
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.45660   10.45110   0.00550    0.05263
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.92330   12.93220  -0.00890   -0.06882
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89520    1.89420   0.00100    0.05279
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20370    9.21010  -0.00640   -0.06949
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39750    1.39680   0.00070    0.05011
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.83110   11.83120  -0.00010   -0.00085
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71820    1.71760   0.00060    0.03493
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10040   10.10050  -0.00010   -0.00099
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48580    1.48530   0.00050    0.03366
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.08610   10.07330   0.01280    0.12707
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.03210   10.02310   0.00900    0.08979
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.78000   15.51000   0.27000    1.74081
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.93000   19.67000  -0.74000   -3.76207
富邦日本東証基金                                                   20.16000   20.59000  -0.43000   -2.08839
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.03000   42.50000  -0.47000   -1.10588
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.98000   42.25000  -0.27000   -0.63905
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.33000   46.61000  -0.28000   -0.60073
富邦台灣心基金                                                     18.84000   19.08000  -0.24000   -1.25786
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.46000   41.71000  -0.25000   -0.59938
富邦台灣科技指數基金                                               48.42000   48.64000  -0.22000   -0.45230
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.57810   40.55690   0.02120    0.05227
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.34330   41.47330  -0.13000   -0.31345
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28870    0.29190  -0.00320   -1.09627
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.11000    9.21000  -0.10000   -1.08578
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53730    2.53610   0.00120    0.04732
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33920    0.33900   0.00020    0.05900
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50700   10.50120   0.00580    0.05523
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19010    2.18910   0.00100    0.04568
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32320    0.32300   0.00020    0.06192
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00550    9.00050   0.00500    0.05555
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.50000   22.33000   0.17000    0.76131
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.60000   14.72000  -0.12000   -0.81522
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.78000   28.36000   0.42000    1.48096
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66210   15.66190   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.07150   40.05200   0.01950    0.04869
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.64250   39.57330   0.06920    0.17487
富邦長紅基金                                                       53.26000   53.93000  -0.67000   -1.24235
富邦科技基金                                                       20.78000   21.03000  -0.25000   -1.18878
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.75690   40.75640   0.00050    0.00123
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.02710   39.85220   0.17490    0.43887
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.33060   39.25380   0.07680    0.19565
富邦恒生國企ETF基金                                                19.37000   19.60000  -0.23000   -1.17347
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.68000   14.52000   0.16000    1.10193
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.52000   25.09000  -0.57000   -2.27182
富邦高成長基金                                                     20.44000   20.68000  -0.24000   -1.16054
富邦基金A類型                                                      11.56000   11.70000  -0.14000   -1.19658
富邦基金I類型                                                      11.56000   11.70000  -0.14000   -1.19658
富邦深証100基金                                                     7.96000    8.05000  -0.09000   -1.11801
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.31000   18.57000  -0.26000   -1.40011
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40210    0.40320  -0.00110   -0.27282
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.94190   11.97530  -0.03340   -0.27891
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.10440    9.12980  -0.02540   -0.27821
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29310    0.29390  -0.00080   -0.27220
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.41740    8.44090  -0.02350   -0.27841
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.40170    9.36660   0.03510    0.37474
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.93790    9.89990   0.03800    0.38384
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.07870    9.04490   0.03380    0.37369
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.59120    9.55450   0.03670    0.38411
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.33000   17.42000  -0.09000   -0.51665
富邦精準基金                                                       39.83000   40.24000  -0.41000   -1.01889
富邦精銳中小基金                                                    9.65000    9.76000  -0.11000   -1.12705
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.76000   15.78000  -0.02000   -0.12674
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.27000   19.39000  -0.12000   -0.61888
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.15000    8.09000   0.06000    0.74166
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.64000   12.82000  -0.18000   -1.40406
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.57000   18.77000  -0.20000   -1.06553
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.86450    9.87250  -0.00800   -0.08103
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64450    9.64480  -0.00030   -0.00311
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78390    9.78340   0.00050    0.00511
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.51720    9.52500  -0.00780   -0.08189
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26280    9.26300  -0.00020   -0.00216
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.38160    9.38110   0.00050    0.00533
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.73000   27.91000  -0.18000   -0.64493
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.54640    9.55910  -0.01270   -0.13286
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.49600    9.51080  -0.01480   -0.15561
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.48170    9.49840  -0.01670   -0.17582
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.58670    9.59940  -0.01270   -0.13230
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.53540    9.55030  -0.01490   -0.15602
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.51980    9.53740  -0.01760   -0.18454
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.25060    8.26280  -0.01220   -0.14765
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.78150    8.79640  -0.01490   -0.16939
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.49900    8.51540  -0.01640   -0.19259
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.44970    9.46380  -0.01410   -0.14899
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.46180    9.47790  -0.01610   -0.16987
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.16760    9.18520  -0.01760   -0.19161
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.25590    9.27320  -0.01730   -0.18656
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15550    8.14080   0.01470    0.18057
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.20560    9.19100   0.01460    0.15885
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.67870    8.66690   0.01180    0.13615
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37730   10.35880   0.01850    0.17859
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.15690   10.14070   0.01620    0.15975
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.65990    9.64670   0.01320    0.13683
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.82360    8.81110   0.01250    0.14187
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.51440    9.50090   0.01350    0.14209
富達卓越領航全球組合基金                                           13.74000   13.81000  -0.07000   -0.50688
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37640    8.36240   0.01400    0.16742
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.08400    9.07060   0.01340    0.14773
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.75810    8.74730   0.01080    0.12347
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72770    9.71140   0.01630    0.16784
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.70180    9.68760   0.01420    0.14658
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.39500    9.38330   0.01170    0.12469
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.85030    8.83870   0.01160    0.13124
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.48940    9.47710   0.01230    0.12979
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.35000    8.48000  -0.13000   -1.53302
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.92000    9.06000  -0.14000   -1.54525
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.85000    7.97000  -0.12000   -1.50565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.57000    6.63000  -0.06000   -0.90498
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.49000    7.56000  -0.07000   -0.92593
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.33000    7.40000  -0.07000   -0.94595
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.73020    9.72720   0.00300    0.03084
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17720    9.17340   0.00380    0.04142
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75840    8.75580   0.00260    0.02969
富蘭克林華美中華基金                                               10.40000   10.56000  -0.16000   -1.51515
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.44000   18.52000  -0.08000   -0.43197
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.45000   18.55000  -0.10000   -0.53908
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.69000    9.79000  -0.10000   -1.02145
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.42000    9.52000  -0.10000   -1.05042
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.69510    7.67210   0.02300    0.29979
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.76480    8.73820   0.02660    0.30441
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.56750    9.53850   0.02900    0.30403
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.10230    9.07510   0.02720    0.29972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.90180   10.92770  -0.02590   -0.23701
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.44650    8.46660  -0.02010   -0.23740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.76170    8.78250  -0.02080   -0.23683
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.10090   13.13040  -0.02950   -0.22467
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.93610    9.95840  -0.02230   -0.22393
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93790    9.95980  -0.02190   -0.21988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.39270    7.40900  -0.01630   -0.22000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.76900    8.78830  -0.01930   -0.21961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.49850   10.52200  -0.02350   -0.22334
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.29320    7.30940  -0.01620   -0.22163
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.66900    8.68830  -0.01930   -0.22214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.22020   10.24550  -0.02530   -0.24694
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.43290    7.45130  -0.01840   -0.24694
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90800    7.90900  -0.00100   -0.01264
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92200    8.92220  -0.00020   -0.00224
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.76400    9.76430  -0.00030   -0.00307
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32040   12.32190  -0.00150   -0.01217
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.73000    7.86000  -0.13000   -1.65394
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 7.95000    8.08000  -0.13000   -1.60891
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.30000    8.35000  -0.05000   -0.59880
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.88000    9.93000  -0.05000   -0.50352
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.08000    8.12000  -0.04000   -0.49261
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.30000    9.35000  -0.05000   -0.53476
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.04110   12.15720  -0.11610   -0.95499
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.34000    9.38000  -0.04000   -0.42644
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.82000    8.87000  -0.05000   -0.56370
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
富蘭克林華美第一富基金                                             33.99000   34.19000  -0.20000   -0.58497
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31940   10.31930   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.70000    8.76000  -0.06000   -0.68493
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.44000   13.68000  -0.24000   -1.75439
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.45000   12.68000  -0.23000   -1.81388
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.46000   14.72000  -0.26000   -1.76630
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.42440    6.53230  -0.10790   -1.65179
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.88910    9.89640  -0.00730   -0.07376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.22030    9.22200  -0.00170   -0.01843
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.77810   10.78010  -0.00200   -0.01855
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54680    6.54830  -0.00150   -0.02291
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64190    8.64330  -0.00140   -0.01620
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87120    9.87280  -0.00160   -0.01621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.23320   10.23560  -0.00240   -0.02345
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.61000   60.42000   0.19000    0.31447
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.86000   61.73000   0.13000    0.21059
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.09000   20.14000  -0.05000   -0.24826
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.73020   11.72930   0.00090    0.00767
復華人生目標基金                                                   35.22590   35.46740  -0.24150   -0.68091
復華大中華中小策略基金                                              7.89000    7.91000  -0.02000   -0.25284
復華中小精選基金                                                   60.34000   61.15000  -0.81000   -1.32461
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.51710   51.70120  -0.18410   -0.35608
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.07000    8.12000  -0.05000   -0.61576
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.17000    7.21000  -0.04000   -0.55479
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.74000   10.77000  -0.03000   -0.27855
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華台灣智能基金                                                   10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
復華全方位基金                                                     25.76000   26.03000  -0.27000   -1.03726
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.33000   11.56000  -0.23000   -1.98962
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          17.80000   18.15000  -0.35000   -1.92837
復華全球平衡基金-美元                                               8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.45000   18.63000  -0.18000   -0.96618
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.46000   13.80000  -0.34000   -2.46377
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      12.94000   13.27000  -0.33000   -2.48681
復華全球原物料基金                                                  7.97000    8.08000  -0.11000   -1.36139
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.44000   11.65000  -0.21000   -1.80258
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.47350   11.46980   0.00370    0.03226
復華全球債券基金                                                   13.44020   13.41910   0.02110    0.15724
復華全球債券組合基金                                               14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.43000   13.73000  -0.30000   -2.18500
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.38000    9.58000  -0.20000   -2.08768
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
復華有利貨幣市場基金                                               13.45500   13.45480   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
復華亞太成長基金                                                   11.93000   12.14000  -0.21000   -1.72982
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.75000    7.91000  -0.16000   -2.02276
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.20000    8.37000  -0.17000   -2.03106
復華東協世紀基金                                                   11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
復華美國新星基金-美元                                              10.84000   11.12000  -0.28000   -2.51799
復華美國新星基金-新臺幣                                            10.97000   11.26000  -0.29000   -2.57549
復華恒生基金                                                       19.52000   19.73000  -0.21000   -1.06437
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.25000    9.16000   0.09000    0.98253
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.32000   26.85000  -0.53000   -1.97393
復華神盾基金                                                       22.63770   22.82060  -0.18290   -0.80147
復華高成長基金                                                     59.31000   59.74000  -0.43000   -0.71979
復華高益策略組合基金                                               12.86000   12.87000  -0.01000   -0.07770
復華貨幣市場基金                                                   14.41670   14.41650   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           17.73000   18.32000  -0.59000   -3.22052
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.55000   48.85000  -0.30000   -0.61412
復華復華基金                                                       18.48000   18.61000  -0.13000   -0.69855
復華華人世紀基金                                                   14.68000   14.74000  -0.06000   -0.40706
復華傳家二號基金                                                   28.10400   28.17520  -0.07120   -0.25270
復華傳家基金                                                       19.51450   19.72440  -0.20990   -1.06416
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.47000   14.54000  -0.07000   -0.48143
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.14000   13.25000  -0.11000   -0.83019
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.90000    8.97000  -0.07000   -0.78038
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
復華新興人民幣債券基金A                                            11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.10000   19.06000   0.04000    0.20986
復華新興市場企業債券ETF基金                                        61.03000   60.90000   0.13000    0.21346
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
復華滬深300 A股基金                                                19.12000   19.31000  -0.19000   -0.98395
復華數位經濟基金                                                   43.81000   44.31000  -0.50000   -1.12841
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.66670    9.65810   0.00860    0.08904
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.45370    9.44550   0.00820    0.08681
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.82060    9.81180   0.00880    0.08969
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.57030    9.56210   0.00820    0.08576
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.47620    9.46890   0.00730    0.07709
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.98410    9.97550   0.00860    0.08621
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.50590    9.49800   0.00790    0.08318
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.01660   10.00740   0.00920    0.09193
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.50550    9.49770   0.00780    0.08213
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.01890   10.00940   0.00950    0.09491
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.94400    9.93440   0.00960    0.09663
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.90090    9.89590   0.00500    0.05053
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.92160    9.91570   0.00590    0.05950
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.89750    9.88440   0.01310    0.13253
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.88320   10.81900   0.06420    0.59340
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81860    9.81340   0.00520    0.05299
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.89750    9.88440   0.01310    0.13253
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.88310   10.81890   0.06420    0.59341
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81910    9.81390   0.00520    0.05299
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.87410    9.86790   0.00620    0.06283
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99270    9.99100   0.00170    0.01702
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.97820    9.98070  -0.00250   -0.02505
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98750    9.98910  -0.00160   -0.01602
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05660    9.05110   0.00550    0.06077
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.12280    8.11220   0.01060    0.13067
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.10320    8.09190   0.01130    0.13965
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.47040   11.46350   0.00690    0.06019
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.31380   10.30040   0.01340    0.13009
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.40800   10.39340   0.01460    0.14047
景順主流基金                                                       15.10000   15.22000  -0.12000   -0.78844
景順台灣科技基金                                                   26.11000   26.36000  -0.25000   -0.94841
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
景順全球科技基金                                                   19.62000   20.02000  -0.40000   -1.99800
景順全球康健基金                                                   18.43000   18.73000  -0.30000   -1.60171
景順貨幣市場基金                                                   15.95530   15.95510   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.75000   27.99000  -0.24000   -0.85745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           12.77000   13.02000  -0.25000   -1.92012
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         11.94000   12.17000  -0.23000   -1.88989
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                       9.95000   10.12000  -0.17000   -1.67984
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.14000   10.31000  -0.17000   -1.64888
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.27000   10.44000  -0.17000   -1.62835
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.45000   10.62000  -0.17000   -1.60075
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.21000    9.58000  -0.37000   -3.86221
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.37000    9.74000  -0.37000   -3.79877
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.50000    9.88000  -0.38000   -3.84615
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.70000   10.09000  -0.39000   -3.86521
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.55300    8.54680   0.00620    0.07254
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82790    7.82840  -0.00050   -0.00639
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10620   11.09820   0.00800    0.07208
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14140   10.14200  -0.00060   -0.00592
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.11000    7.14000  -0.03000   -0.42017
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.79000    6.81000  -0.02000   -0.29369
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.98000   10.01000  -0.03000   -0.29970
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34820    9.34310   0.00510    0.05459
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54690    9.54080   0.00610    0.06394
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70680    9.70150   0.00530    0.05463
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91590    9.90960   0.00630    0.06357
華南永昌永昌基金                                                   17.14000   17.22000  -0.08000   -0.46458
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.08090   14.08690  -0.00600   -0.04259
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.23000    9.38000  -0.15000   -1.59915
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.52000    8.76000  -0.24000   -2.73973
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      8.79000    9.03000  -0.24000   -2.65781
華南永昌全球精品基金                                               14.10000   14.38000  -0.28000   -1.94715
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.70000    9.79000  -0.09000   -0.91931
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.69000    9.78000  -0.09000   -0.92025
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.86000   11.97000  -0.11000   -0.91896
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.78000   11.88000  -0.10000   -0.84175
華南永昌物聯網精選基金                                             10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23030   16.23010   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.19580   22.32520  -0.12940   -0.57961
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95450   11.95430   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.27670   10.27500   0.00170    0.01655
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.15160   10.15010   0.00150    0.01478
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82740    9.82570   0.00170    0.01730
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67680    9.67540   0.00140    0.01447
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.05320   10.04600   0.00720    0.07167
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.87520    9.86830   0.00690    0.06992
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70820    9.70130   0.00690    0.07112
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.52650    9.51980   0.00670    0.07038
華頓中小型基金                                                     19.58000   19.89000  -0.31000   -1.55857
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.84430   10.96300  -0.11870   -1.08273
華頓台灣基金                                                       22.19000   22.50000  -0.31000   -1.37778
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53570   11.53560   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.36000   15.35000   0.01000    0.06515
華頓全球高收益債券基金A                                            13.14330   13.16080  -0.01750   -0.13297
華頓全球高收益債券基金B                                             7.96810    7.97870  -0.01060   -0.13285
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.84000    4.87000  -0.03000   -0.61602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37750    2.37720   0.00030    0.01262
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.64160   10.63070   0.01090    0.10253
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34470    0.34440   0.00030    0.08711
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.08970   11.08280   0.00690    0.06226
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.00200    9.99770   0.00430    0.04301
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.86790    9.85310   0.01480    0.15021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.82330    8.81000   0.01330    0.15096
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.06070   10.04660   0.01410    0.14035
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.02420    9.01170   0.01250    0.13871
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.35000    9.45000  -0.10000   -1.05820
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.06000    8.14000  -0.08000   -0.98280
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.63000    8.72000  -0.09000   -1.03211
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50510    2.50510   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02900    2.03010  -0.00110   -0.05418
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69180   11.68550   0.00630    0.05391
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.33460    9.32950   0.00510    0.05467
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36260    0.36230   0.00030    0.08280
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29470    0.29450   0.00020    0.06791
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.07000    3.08000  -0.01000   -0.32468
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.72000   13.76000  -0.04000   -0.29070
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.77000   21.87000  -0.10000   -0.45725
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.29000   11.47000  -0.18000   -1.56931
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.50000    7.57000  -0.07000   -0.92470
匯豐安富基金                                                       23.97000   24.05000  -0.08000   -0.33264
匯豐成功基金                                                       38.53000   38.84000  -0.31000   -0.79815
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57610    2.57760  -0.00150   -0.05819
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30930    2.31080  -0.00150   -0.06491
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45350   11.45250   0.00100    0.00873
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.71630    7.71470   0.00160    0.02074
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37420    0.37410   0.00010    0.02673
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32760    0.32750   0.00010    0.03053
匯豐金磚動力基金                                                   13.07000   13.11000  -0.04000   -0.30511
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99080   14.99070   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.81000    4.76000   0.05000    1.05042
匯豐新鑽動力基金                                                    9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26850    5.25030   0.01820    0.34665
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.95880    8.94100   0.01780    0.19908
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.83000   47.02000  -0.19000   -0.40408
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.83000   47.02000  -0.19000   -0.40408
匯豐龍騰電子基金                                                   31.72000   31.84000  -0.12000   -0.37688
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.97230   11.98060  -0.00830   -0.06928
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.59000   16.81000  -0.22000   -1.30874
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
新光中國成長基金(美元)                                              8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.41000    8.46000  -0.05000   -0.59102
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.47870   10.45250   0.02620    0.25066
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56540    9.56130   0.00410    0.04288
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87350    9.88180  -0.00830   -0.08399
新光台灣富貴基金                                                   20.76000   20.96000  -0.20000   -0.95420
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.52000   10.64000  -0.12000   -1.12782
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.26000   10.39000  -0.13000   -1.25120
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.98180    9.96690   0.01490    0.14949
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.76200    9.75980   0.00220    0.02254
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.54210    9.52790   0.01420    0.14904
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31900    9.31690   0.00210    0.02254
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.38000    8.46000  -0.08000   -0.94563
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46440   15.46420   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.05000    8.09000  -0.04000   -0.49444
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.41000    8.46000  -0.05000   -0.59102
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.26000    8.31000  -0.05000   -0.60168
新光亞洲精選基金-美金                                              20.38000   20.33000   0.05000    0.24594
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.66000   20.64000   0.02000    0.09690
新光兩岸優勢基金                                                    9.76000    9.81000  -0.05000   -0.50968
新光店頭基金                                                       21.20000   21.45000  -0.25000   -1.16550
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.22000   10.34000  -0.12000   -1.16054
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.68000    9.81000  -0.13000   -1.32518
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   8.90000    9.02000  -0.12000   -1.33038
新光特選內需收益ETF基金                                            19.58000   19.67000  -0.09000   -0.45755
新光創新科技基金                                                   12.51000   12.64000  -0.13000   -1.02848
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.79520    9.77950   0.01570    0.16054
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.99920    9.99560   0.00360    0.03602
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.61000    9.60400   0.00600    0.06247
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.14090    9.12620   0.01470    0.16107
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33660    9.33320   0.00340    0.03643
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96860    8.96320   0.00540    0.06025
新光澳幣八年期保本基金                                             10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
新光澳幣保本基金                                                   12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.97630    9.98730  -0.01100   -0.11014
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.34520    9.35550  -0.01030   -0.11010
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.29030    9.30300  -0.01270   -0.13652
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.81280    9.82610  -0.01330   -0.13535
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.78980    9.80320  -0.01340   -0.13669
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.26470    9.27740  -0.01270   -0.13689
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.24370    9.25730  -0.01360   -0.14691
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.76340    9.77780  -0.01440   -0.14727
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.32000    6.41000  -0.09000   -1.40406
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.06000    9.01000   0.05000    0.55494
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.83270    9.82670   0.00600    0.06106
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16810    9.16260   0.00550    0.06003
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69970    9.69310   0.00660    0.06809
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.13000    9.12380   0.00620    0.06795
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.21080    9.20530   0.00550    0.05975
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84030    9.83430   0.00600    0.06101
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.75300   13.74310   0.00990    0.07204
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.27360    8.26760   0.00600    0.07257
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.96750   39.97480  -0.00730   -0.01826
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.77030   36.68390   0.08640    0.23553
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.59650   39.40490   0.19160    0.48623
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.95410   37.74720   0.20690    0.54812
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.81980   40.61310   0.20670    0.50895
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.92210   40.74400   0.17810    0.43712
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.54140   39.40420   0.13720    0.34819
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95580    9.96860  -0.01280   -0.12840
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.97130   39.97770  -0.00640   -0.01601
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30460   11.30170   0.00290    0.02566
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03440   10.03410   0.00030    0.00299
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.57340   10.66520  -0.09180   -0.86074
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.88100    7.95200  -0.07100   -0.89286
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.16000    8.24000  -0.08000   -0.97087
群益大印度基金-人民幣                                              12.63170   12.55880   0.07290    0.58047
群益大印度基金-美元                                                11.84680   11.78240   0.06440    0.54658
群益大印度基金-新臺幣                                              11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.57170   10.77160  -0.19990   -1.85581
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.16650   10.36220  -0.19570   -1.88860
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.56000    9.74000  -0.18000   -1.84805
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.64200    9.82430  -0.18230   -1.85560
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.46110    8.62400  -0.16290   -1.88891
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  7.97000    8.13000  -0.16000   -1.96802
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.48370    8.64410  -0.16040   -1.85560
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.47470    7.61850  -0.14380   -1.88751
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 7.91000    8.06000  -0.15000   -1.86104
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.05250    8.20470  -0.15220   -1.85503
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.33230    7.47340  -0.14110   -1.88803
群益中小型股基金                                                   37.63000   38.18000  -0.55000   -1.44054
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.39840    9.41660  -0.01820   -0.19328
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.70120    8.72100  -0.01980   -0.22704
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.16860    8.18640  -0.01780   -0.21743
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.16990    8.18580  -0.01590   -0.19424
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.56300    7.58020  -0.01720   -0.22691
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.10100    7.11650  -0.01550   -0.21780
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.98270    9.98960  -0.00690   -0.06907
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98100   10.98860  -0.00760   -0.06916
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.58940   10.59860  -0.00920   -0.08680
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.78850    9.79710  -0.00860   -0.08778
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.20470    7.28550  -0.08080   -1.10905
群益中國新機會基金N-美元                                            6.59720    6.67340  -0.07620   -1.14185
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.06000    7.14000  -0.08000   -1.12045
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.38950    6.46120  -0.07170   -1.10970
群益中國新機會基金-美元                                             7.05400    7.13550  -0.08150   -1.14218
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.74000    6.81000  -0.07000   -1.02790
群益平衡王基金                                                     18.34750   18.47990  -0.13240   -0.71645
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.09000    8.20000  -0.11000   -1.34146
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.82000    5.90000  -0.08000   -1.35593
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.73580   10.95190  -0.21610   -1.97317
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.21880   10.42810  -0.20930   -2.00708
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.70000    9.89000  -0.19000   -1.92113
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.46840    9.65900  -0.19060   -1.97329
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.01170    9.19630  -0.18460   -2.00733
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.55000    8.72000  -0.17000   -1.94954
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.59410    9.63960  -0.04550   -0.47201
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.37030    9.41630  -0.04600   -0.48851
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.79410    8.83580  -0.04170   -0.47194
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.71480    8.75760  -0.04280   -0.48872
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.64960    9.69540  -0.04580   -0.47239
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.66420    9.71160  -0.04740   -0.48808
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.94900    8.99150  -0.04250   -0.47267
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.32430    9.37010  -0.04580   -0.48879
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.10360   10.09800   0.00560    0.05546
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18430    7.18030   0.00400    0.05571
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.02050   10.03530  -0.01480   -0.14748
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.87780    9.89390  -0.01610   -0.16273
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.00180   10.01740  -0.01560   -0.15573
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.67460    9.68890  -0.01430   -0.14759
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.58500    9.60060  -0.01560   -0.16249
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.70550    9.72070  -0.01520   -0.15637
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.02060   10.03540  -0.01480   -0.14748
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.87780    9.89390  -0.01610   -0.16273
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.00190   10.01760  -0.01570   -0.15672
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.67470    9.68900  -0.01430   -0.14759
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.58490    9.60050  -0.01560   -0.16249
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.70550    9.72070  -0.01520   -0.15637
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.00770    9.21880  -0.21110   -2.28989
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.49000   10.74000  -0.25000   -2.32775
群益全球關鍵生技基金-美元                                          14.73880   15.08430  -0.34550   -2.29046
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.55000   14.89000  -0.34000   -2.28341
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.73000   10.83000  -0.10000   -0.92336
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.45170   10.42370   0.02800    0.26862
群益印度中小基金N-美元                                              8.74940    8.72890   0.02050    0.23485
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
群益印度中小基金-人民幣                                            14.14920   14.11130   0.03790    0.26858
群益印度中小基金-美元                                              12.51400   12.48470   0.02930    0.23469
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.48000   14.45000   0.03000    0.20761
群益多利策略組合基金                                               11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
群益多重收益組合基金                                               13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
群益多重資產組合基金                                               14.49000   14.58000  -0.09000   -0.61728
群益安家基金                                                       22.96760   23.17970  -0.21210   -0.91502
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10840   16.10820   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               20.45000   20.83000  -0.38000   -1.82429
群益亞太中小基金                                                   10.31000   10.36000  -0.05000   -0.48263
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.04000   15.06000  -0.02000   -0.13280
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.66180    9.65220   0.00960    0.09946
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.31590    7.30860   0.00730    0.09988
群益店頭市場基金                                                   80.61000   82.41000  -1.80000   -2.18420
群益東方盛世基金                                                    8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
群益東協成長基金-人民幣                                            12.47810   12.50650  -0.02840   -0.22708
群益東協成長基金-美元                                              10.92210   10.95070  -0.02860   -0.26117
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.55350   10.72000  -0.16650   -1.55317
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                  9.96390   10.12340  -0.15950   -1.57556
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.44580    9.59680  -0.15100   -1.57344
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.02380    9.16610  -0.14230   -1.55246
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.52250    8.65890  -0.13640   -1.57526
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.07750    8.20660  -0.12910   -1.57312
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.76720    9.92330  -0.15610   -1.57307
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.83080    8.97010  -0.13930   -1.55294
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.67410    8.81290  -0.13880   -1.57496
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.02370    9.16800  -0.14430   -1.57395
群益長安基金                                                       23.69000   24.16000  -0.47000   -1.94536
群益美國新創亮點基金N-美元                                          8.98120    9.23350  -0.25230   -2.73244
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.58620   13.96800  -0.38180   -2.73339
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.13000   13.50000  -0.37000   -2.74074
群益真善美基金                                                     15.47190   15.53800  -0.06610   -0.42541
群益馬拉松基金                                                    103.92000  105.39000  -1.47000   -1.39482
群益馬拉松基金I類型                                               104.20000  105.66000  -1.46000   -1.38179
群益深証中小板基金                                                 10.12000   10.20000  -0.08000   -0.78431
群益創新科技基金                                                   28.69000   28.95000  -0.26000   -0.89810
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.39360    8.45470  -0.06110   -0.72267
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.70340    7.76200  -0.05860   -0.75496
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.03000    8.09000  -0.06000   -0.74166
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.14060    9.20710  -0.06650   -0.72227
群益華夏盛世基金-美元                                               8.49410    8.55870  -0.06460   -0.75479
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.02000   14.12000  -0.10000   -0.70822
群益奧斯卡基金                                                     24.55000   24.88000  -0.33000   -1.32637
群益新興金鑽基金-美元                                              10.68440   10.75200  -0.06760   -0.62872
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.17000    8.22000  -0.05000   -0.60827
群益葛萊美基金                                                     21.13000   21.31000  -0.18000   -0.84467
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.21000   19.95000  -0.74000   -3.70927
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.89000    8.83000   0.06000    0.67950
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.11000   11.28000  -0.17000   -1.50709
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.95550    9.99340  -0.03790   -0.37925
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.90730    9.94830  -0.04100   -0.41213
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.92770    9.96770  -0.04000   -0.40130
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.95550    9.99330  -0.03780   -0.37825
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.90730    9.94830  -0.04100   -0.41213
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.92770    9.96770  -0.04000   -0.40130
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.95550    9.99340  -0.03790   -0.37925
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.90730    9.94830  -0.04100   -0.41213
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.95540    9.99330  -0.03790   -0.37925
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.90730    9.94830  -0.04100   -0.41213
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.46680   11.55740  -0.09060   -0.78391
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.71800   10.80550  -0.08750   -0.80977
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.66640   10.75360  -0.08720   -0.81089
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.11040    8.17440  -0.06400   -0.78293
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.47950    8.54870  -0.06920   -0.80948
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.80000    7.86000  -0.06000   -0.76336
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.10000    8.16630  -0.06630   -0.81187
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.61300    9.69150  -0.07850   -0.80999
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.38050    9.45710  -0.07660   -0.80997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.66000    9.67000  -0.01000   -0.10341
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
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德信大發基金                                                       25.49000   25.77000  -0.28000   -1.08653
德信中國精選成長基金                                               10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
德信台灣主流中小基金                                               16.67000   16.83000  -0.16000   -0.95068
德信新興股票組合基金                                               10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94950   11.94930   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.79070   10.78590   0.00480    0.04450
德信數位時代基金                                                   26.07000   26.33000  -0.26000   -0.98747
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.01890   10.00350   0.01540    0.15395
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.94400    9.93260   0.01140    0.11477
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67860   11.67840   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.41000   13.53000  -0.12000   -0.88692
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.44000   16.65000  -0.21000   -1.26126
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.36540   10.34570   0.01970    0.19042
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.12470   15.09590   0.02880    0.19078
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.06300    8.04780   0.01520    0.18887
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.86660   10.84720   0.01940    0.17885
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39670   11.37630   0.02040    0.17932
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.18840   13.16350   0.02490    0.18916
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摩根大歐洲基金                                                     15.47000   15.57000  -0.10000   -0.64226
摩根中小基金                                                       19.78000   19.84000  -0.06000   -0.30242
摩根中國A股基金                                                    11.75000   11.84000  -0.09000   -0.76014
摩根中國A股基金(美元)                                               9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
摩根中國亮點基金                                                   11.38000   11.52000  -0.14000   -1.21528
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.37890   10.38350  -0.00460   -0.04430
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.51830   11.52700  -0.00870   -0.07547
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.80860    8.81310  -0.00450   -0.05106
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.80930   11.81450  -0.00520   -0.04401
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.63150   13.64200  -0.01050   -0.07697
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.22000   17.30000  -0.08000   -0.46243
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.22000   17.30000  -0.08000   -0.46243
摩根台灣增長基金                                                   44.63000   44.84000  -0.21000   -0.46833
摩根平衡基金                                                       26.02000   26.11000  -0.09000   -0.34470
摩根全球α基金                                                     16.93000   17.15000  -0.22000   -1.28280
摩根全球平衡基金                                                   14.57700   14.58140  -0.00440   -0.03018
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.20680    9.25580  -0.04900   -0.52940
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.20720   10.26120  -0.05400   -0.52625
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.62710    9.67790  -0.05080   -0.52491
摩根多元入息成長基金-累積型                                        10.98510   11.04340  -0.05830   -0.52792
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.70000    9.75120  -0.05120   -0.52506
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.18020   10.16850   0.01170    0.11506
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.15300   13.13790   0.01510    0.11493
摩根亞洲基金                                                       52.73000   52.79000  -0.06000   -0.11366
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24050    8.24570  -0.00520   -0.06306
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.63920    9.64370  -0.00450   -0.04666
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.52680    8.53230  -0.00550   -0.06446
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.16290   12.17060  -0.00770   -0.06327
摩根東方內需機會基金                                               16.70000   16.72000  -0.02000   -0.11962
摩根東方科技基金                                                   28.85000   28.98000  -0.13000   -0.44859
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
摩根金龍收成基金                                                   18.67000   18.88000  -0.21000   -1.11229
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09640   15.09620   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   12.72000   12.68000   0.04000    0.31546
摩根新金磚五國基金                                                 10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
摩根新絲路基金                                                      8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
摩根新興35基金                                                     12.15000   12.20000  -0.05000   -0.40984
摩根新興日本基金                                                   22.05000   21.98000   0.07000    0.31847
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.03330    7.03640  -0.00310   -0.04406
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.25150    9.25590  -0.00440   -0.04754
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.02000    9.02400  -0.00400   -0.04433
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.38420   10.38880  -0.00460   -0.04428
摩根新興科技基金                                                   46.38000   46.49000  -0.11000   -0.23661
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14730    8.14240   0.00490    0.06018
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.44850   10.44230   0.00620    0.05937
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.19650    8.20120  -0.00470   -0.05731
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.89830    8.90300  -0.00470   -0.05279
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.36990    8.37550  -0.00560   -0.06686
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.53130    9.53670  -0.00540   -0.05662
摩根龍揚基金                                                       27.86000   28.18000  -0.32000   -1.13556
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.20000   10.31000  -0.11000   -1.06693
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                 9.97000   10.09000  -0.12000   -1.18930
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.73000   10.85000  -0.12000   -1.10599
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.11530    9.12580  -0.01050   -0.11506
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.09840   11.11120  -0.01280   -0.11520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.57000   31.72000  -0.15000   -0.47289
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.54000   14.58000  -0.04000   -0.27435
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.60000   14.62000  -0.02000   -0.13680
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.18000   15.21000  -0.03000   -0.19724
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.85000   11.88000  -0.03000   -0.25253
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.53000   12.56000  -0.03000   -0.23885
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.52000  -0.02000   -0.26596
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.37000   11.40000  -0.03000   -0.26316
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.22000   14.26000  -0.04000   -0.28050
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.44000    8.46000  -0.02000   -0.23641
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.15000   13.28000  -0.13000   -0.97892
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.54000   13.68000  -0.14000   -1.02339
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.48000   13.62000  -0.14000   -1.02790
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.26000   14.41000  -0.15000   -1.04094
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.08000   19.25000  -0.17000   -0.88312
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.27000   17.43000  -0.16000   -0.91796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          11.91000   12.02000  -0.11000   -0.91514
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.10000   14.23000  -0.13000   -0.91356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.83000   14.97000  -0.14000   -0.93520
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            13.93000   14.06000  -0.13000   -0.92461
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.24000    9.32000  -0.08000   -0.85837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.05000   14.18000  -0.13000   -0.91678
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.44000   12.56000  -0.12000   -0.95541
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.46000   12.57000  -0.11000   -0.87510
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.47000    8.55000  -0.08000   -0.93567
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.03000   13.15000  -0.12000   -0.91255
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.22000   18.23000  -0.01000   -0.05485
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.03000   17.04000  -0.01000   -0.05869
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.77000   12.78000  -0.01000   -0.07825
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.80000   13.83000  -0.03000   -0.21692
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.78000   13.81000  -0.03000   -0.21723
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
聯博貨幣市場基金                                                   15.00990   15.00970   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25870   10.23980   0.01890    0.18457
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26940   13.24510   0.02430    0.18346
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.25150    7.23820   0.01330    0.18375
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.06000    9.05000   0.01000    0.11050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.28000   19.51000  -0.23000   -1.17888
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.79000   10.83000  -0.04000   -0.36934
瀚亞巴西基金                                                        5.13000    5.21000  -0.08000   -1.53551
瀚亞外銷基金                                                       37.19000   37.49000  -0.30000   -0.80021
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.11000   11.20000  -0.09000   -0.80357
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.07000   10.16000  -0.09000   -0.88583
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.12000    9.20000  -0.08000   -0.86957
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.76000    8.83000  -0.07000   -0.79275
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.23000    9.30000  -0.07000   -0.75269
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.15000    9.23000  -0.08000   -0.86674
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.46900   10.47730  -0.00830   -0.07922
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.10760   10.13200  -0.02440   -0.24082
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.93890   11.96770  -0.02880   -0.24065
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.95770   10.00020  -0.04250   -0.42499
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15250    7.15790  -0.00540   -0.07544
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.68650    7.70510  -0.01860   -0.24140
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.79870    7.81750  -0.01880   -0.24049
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84080    6.86990  -0.02910   -0.42359
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.46900    8.48950  -0.02050   -0.24147
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.79900    8.80570  -0.00670   -0.07609
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.98800    9.00970  -0.02170   -0.24085
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.82760    8.84890  -0.02130   -0.24071
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.07000   11.17000  -0.10000   -0.89526
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.70000   10.81000  -0.11000   -1.01758
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                      9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.66000    9.76000  -0.10000   -1.02459
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.93550    9.90980   0.02570    0.25934
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.76950    9.73430   0.03520    0.36161
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.64040    9.61610   0.02430    0.25270
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.69840    9.67330   0.02510    0.25948
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.70000   13.57000   0.13000    0.95800
瀚亞印度基金-美元                                                  12.87000   12.76000   0.11000    0.86207
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.57000   28.33000   0.24000    0.84716
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.08000   10.04000   0.04000    0.39841
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.14000   10.10000   0.04000    0.39604
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.74000    9.78000  -0.04000   -0.40900
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.83000   13.82000   0.01000    0.07236
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.34000    8.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.49670   11.49440   0.00230    0.02001
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.20630   13.21420  -0.00790   -0.05978
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.47140   10.47950  -0.00810   -0.07729
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.26870   10.27640  -0.00770   -0.07493
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.50600   11.54330  -0.03730   -0.32313
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.69050    8.68900   0.00150    0.01726
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44010    9.44430  -0.00420   -0.04447
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.58400    8.59060  -0.00660   -0.07683
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.40520    8.41150  -0.00630   -0.07490
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.80410    8.83330  -0.02920   -0.33057
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.77850   13.87510  -0.09660   -0.69621
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.24760   10.30930  -0.06170   -0.59849
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.03350   10.10480  -0.07130   -0.70561
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.88010   11.96350  -0.08340   -0.69712
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58240   13.58230   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 23.70000   24.21000  -0.51000   -2.10657
瀚亞高科技基金                                                     52.38000   53.00000  -0.62000   -1.16981
瀚亞理財通基金                                                     25.00000   25.12000  -0.12000   -0.47771
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.80000    8.74000   0.06000    0.68650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.50000    8.45000   0.05000    0.59172
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.68000    8.63000   0.05000    0.57937
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.54000    8.49000   0.05000    0.58893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.69000    8.64000   0.05000    0.57870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.78000    8.75000   0.03000    0.34286
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.47000    8.45000   0.02000    0.23669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞菁華基金                                                       19.87000   20.07000  -0.20000   -0.99651
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.10430   10.11530  -0.01100   -0.10875
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.64700   10.68260  -0.03560   -0.33325
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.91010    9.93170  -0.02160   -0.21749
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.37370    9.39320  -0.01950   -0.20760
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.69860    9.74680  -0.04820   -0.49452
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.86620    7.87480  -0.00860   -0.10921
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.82640    7.85250  -0.02610   -0.33238
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.35950    8.37770  -0.01820   -0.21724
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.80000    7.81610  -0.01610   -0.20599
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.49740    7.53470  -0.03730   -0.49504
瀚亞電通網基金                                                     13.32000   13.48000  -0.16000   -1.18694
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32340   13.32930  -0.00590   -0.04426
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.17750   10.17090   0.00660    0.06489
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.47160    9.47580  -0.00420   -0.04432
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.08340   11.08830  -0.00490   -0.04419
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.14000   10.26000  -0.12000   -1.16959
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