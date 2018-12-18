[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/17 107/12/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.66060 10.65990 0.00070 0.00657 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89540 9.87620 0.01920 0.19441 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89810 9.87890 0.01920 0.19435 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81140 9.81000 0.00140 0.01427 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81150 9.81010 0.00140 0.01427 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.30000 21.74000 -0.44000 -2.02392 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.83000 23.00000 -1.17000 -5.08696 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.16090 9.15730 0.00360 0.03931 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.50030 9.49490 0.00540 0.05687 中國信託台灣活力基金 13.13000 13.22000 -0.09000 -0.68079 中國信託台灣優勢基金 15.08000 15.18000 -0.10000 -0.65876 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.90000 8.07000 -0.17000 -2.10657 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.47000 8.64000 -0.17000 -1.96759 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.82250 9.81440 0.00810 0.08253 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.03920 9.06950 -0.03030 -0.33409 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.18270 10.17880 0.00390 0.03831 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.33860 9.37410 -0.03550 -0.37870 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06770 10.21860 -0.15090 -1.47672 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.70110 8.83140 -0.13030 -1.47542 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.61270 10.62680 -0.01410 -0.13268 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.44020 9.48040 -0.04020 -0.42403 中國信託智能運動基金-台幣 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 中國信託智能運動基金-美元 9.44000 9.57000 -0.13000 -1.35841 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.67000 8.87000 -0.20000 -2.25479 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.54000 8.74000 -0.20000 -2.28833 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00250 11.00200 0.00050 0.00454 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.41690 9.40800 0.00890 0.09460 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91710 8.94590 -0.02880 -0.32194 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.58620 9.57810 0.00810 0.08457 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.07220 9.10250 -0.03030 -0.33288 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.56000 10.73000 -0.17000 -1.58434 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.69000 10.87000 -0.18000 -1.65593 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.35000 10.52000 -0.17000 -1.61597 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.86000 54.12000 -0.26000 -0.48041 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.74190 39.57640 0.16550 0.41818 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.76560 37.58990 0.17570 0.46741 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.31000 17.63000 -0.32000 -1.81509 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52310 11.52200 0.00110 0.00955 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60110 10.62800 -0.02690 -0.25311 元大上證50基金 27.39000 27.41000 -0.02000 -0.07297 元大大中華TMT基金-人民幣 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638 元大大中華TMT基金-新台幣 8.90000 9.06000 -0.16000 -1.76600 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.78000 12.89000 -0.11000 -0.85337 元大大中華價值指數基金-美元 11.93100 12.07300 -0.14200 -1.17618 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.12000 16.30400 -0.18400 -1.12856 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.58600 9.64700 -0.06100 -0.63232 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.20100 9.28400 -0.08300 -0.89401 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.85000 -0.03000 -1.05263 元大中國平衡基金-新台幣 12.60000 12.74000 -0.14000 -1.09890 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.38480 46.57640 -0.19160 -0.41137 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53460 10.52200 0.01260 0.11975 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68690 9.67530 0.01160 0.11989 元大中國機會債券基金-新台幣 9.67160 9.68540 -0.01380 -0.14248 元大巴西指數基金 6.17000 6.23800 -0.06800 -1.09009 元大巴菲特基金 23.86000 23.98000 -0.12000 -0.50042 元大日經225基金 27.05000 26.89000 0.16000 0.59502 元大台商收成基金 19.75000 19.76000 -0.01000 -0.05061 元大台灣50單日反向1倍基金 13.18000 13.27000 -0.09000 -0.67822 元大台灣50單日正向2倍基金 32.04000 31.60000 0.44000 1.39241 元大台灣中型100基金 28.89000 28.98000 -0.09000 -0.31056 元大台灣加權股價指數基金 23.05200 22.99800 0.05400 0.23480 元大台灣卓越50基金 75.68000 75.49000 0.19000 0.25169 元大台灣金融基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.89000 27.97000 -0.08000 -0.28602 元大台灣高股息基金 24.08000 24.20000 -0.12000 -0.49587 元大台灣電子科技基金 31.06000 31.01000 0.05000 0.16124 元大全球ETF成長組合基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 元大全球ETF穩健組合基金 14.09000 14.17000 -0.08000 -0.56457 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.95000 12.92000 0.03000 0.23220 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.75000 12.68000 0.07000 0.55205 元大全球不動產證券化基金-美元 11.93500 11.90700 0.02800 0.23516 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370 元大全球股票入息基金-美元配息 8.48100 8.55800 -0.07700 -0.89974 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.41000 8.48000 -0.07000 -0.82547 元大全球新興市場精選組合基金 12.50000 12.65000 -0.15000 -1.18577 元大全球農業商機基金 15.99000 16.12000 -0.13000 -0.80645 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 元大印尼指數基金 9.18800 9.27500 -0.08700 -0.93801 元大印度指數基金 9.34800 9.37400 -0.02600 -0.27736 元大印度基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 元大多多基金 15.56000 15.65000 -0.09000 -0.57508 元大多福基金 47.23000 47.38000 -0.15000 -0.31659 元大亞太成長基金 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63550 8.66820 -0.03270 -0.37724 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.02990 7.05650 -0.02660 -0.37696 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.78400 8.87700 -0.09300 -1.04765 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.33000 9.42000 -0.09000 -0.95541 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.33000 9.42000 -0.09000 -0.95541 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.40600 9.43600 -0.03000 -0.31793 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99380 9.98780 0.00600 0.06007 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00040 10.00080 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00040 10.00080 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99570 9.99050 0.00520 0.05205 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99570 9.99050 0.00520 0.05205 元大卓越基金 40.27000 40.46000 -0.19000 -0.46960 元大店頭基金 7.39000 7.41000 -0.02000 -0.26991 元大泛歐成長基金 8.17000 8.24000 -0.07000 -0.84951 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33350 10.33160 0.00190 0.01839 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67360 9.67080 0.00280 0.02895 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92410 31.85060 0.07350 0.23076 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.63860 37.44530 0.19330 0.51622 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.14650 19.20400 -0.05750 -0.29942 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.56060 18.43600 0.12460 0.67585 元大美國政府7至10年期債券基金 39.45400 39.31420 0.13980 0.35560 元大高科技基金 16.94000 17.00000 -0.06000 -0.35294 元大得利貨幣市場基金 16.27810 16.27740 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99910 11.99860 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 6.26000 6.37000 -0.11000 -1.72684 元大新中國基金-人民幣 8.27000 8.39000 -0.12000 -1.43027 元大新中國基金-美元 7.73300 7.87000 -0.13700 -1.74079 元大新中國基金-新台幣 7.71000 7.84000 -0.13000 -1.65816 元大新主流基金 21.44000 21.57000 -0.13000 -0.60269 元大新東協平衡基金-美元 8.99600 9.06600 -0.07000 -0.77212 元大新東協平衡基金-新台幣 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.11410 10.16240 -0.04830 -0.47528 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.32870 9.40320 -0.07450 -0.79228 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.22460 10.30050 -0.07590 -0.73686 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.71920 8.78390 -0.06470 -0.73657 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77470 9.77000 0.00470 0.04811 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.26120 9.25680 0.00440 0.04753 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93330 9.92320 0.01010 0.10178 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41700 9.40730 0.00970 0.10311 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46200 9.45800 0.00400 0.04229 元大新興亞洲基金 10.46000 10.60000 -0.14000 -1.32075 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.94820 9.00490 -0.05670 -0.62966 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.60820 8.66270 -0.05450 -0.62913 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.20380 9.25690 -0.05310 -0.57363 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.85780 8.90900 -0.05120 -0.57470 元大萬泰貨幣市場基金 15.12320 15.12260 0.00060 0.00397 元大經貿基金 32.94000 33.04000 -0.10000 -0.30266 元大實質多重資產基金-人民幣 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 元大實質多重資產基金-美元 8.18700 8.28100 -0.09400 -1.13513 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.74000 -0.10000 -1.14416 元大滬深300單日反向1倍基金 16.09000 15.96000 0.13000 0.81454 元大滬深300單日正向2倍基金 11.90000 12.14000 -0.24000 -1.97694 元大摩臺基金 35.08000 35.00000 0.08000 0.22857 元大標普500基金 24.23000 24.66000 -0.43000 -1.74371 元大標普500單日反向1倍基金 14.09000 13.86000 0.23000 1.65945 元大標普500單日正向2倍基金 28.47000 29.42000 -0.95000 -3.22910 元大標智滬深300基金 14.93000 14.96000 -0.03000 -0.20053 元大歐洲50基金 22.22000 22.38000 -0.16000 -0.71492 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.45920 9.45850 0.00070 0.00740 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22510 10.22400 0.00110 0.01076 元大績效基金 44.71000 44.96000 -0.25000 -0.55605 元大韓國KOSPI200基金 20.26000 20.24000 0.02000 0.09881 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 28.62000 28.62000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 15.74000 15.77000 -0.03000 -0.19023 日盛中國內需動力基金 8.47000 8.63000 -0.16000 -1.85400 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64370 11.60400 0.03970 0.34212 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.57770 9.58850 -0.01080 -0.11263 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70730 11.70220 0.00510 0.04358 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.62410 9.66420 -0.04010 -0.41493 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58190 10.57380 0.00810 0.07660 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68330 8.71670 -0.03340 -0.38317 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.63000 8.78000 -0.15000 -1.70843 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.92000 9.07000 -0.15000 -1.65380 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 日盛日盛基金 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 日盛目標收益組合基金(美元) 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 日盛全球抗暖化基金 9.72000 9.85000 -0.13000 -1.31980 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.94330 9.95780 -0.01450 -0.14561 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.20010 9.21360 -0.01350 -0.14652 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.74330 9.75460 -0.01130 -0.11584 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.01620 9.02660 -0.01040 -0.11522 日盛全球智能車基金(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39010 2.38170 0.00840 0.35269 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62500 1.62750 -0.00250 -0.15361 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36270 0.36260 0.00010 0.02758 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24730 0.24850 -0.00120 -0.48290 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00830 12.00240 0.00590 0.04916 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.05700 8.09430 -0.03730 -0.46082 日盛亞洲機會基金 6.22000 6.31000 -0.09000 -1.42631 日盛首選基金 14.99000 15.07000 -0.08000 -0.53086 日盛高科技基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 日盛貨幣市場基金 14.79130 14.79070 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.91000 35.05000 -0.14000 -0.39943 日盛精選五虎基金 32.76000 32.85000 -0.09000 -0.27397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50530 13.50470 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 27.27000 27.43000 -0.16000 -0.58330 台新MSCI中國基金 18.69000 19.04000 -0.35000 -1.83824 台新大眾貨幣市場基金 14.18240 14.18180 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48770 10.46800 0.01970 0.18819 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52500 10.53960 -0.01460 -0.13853 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11270 10.12110 -0.00840 -0.08299 台新中國通基金 38.00000 38.15000 -0.15000 -0.39318 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42710 0.43560 -0.00850 -1.95133 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.16300 13.41700 -0.25400 -1.89312 台新中國精選中小基金-美元 0.27640 0.28320 -0.00680 -2.40113 台新中國精選中小基金-新台幣 8.54000 8.74000 -0.20000 -2.28833 台新主流基金 21.03000 21.03000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.23000 20.26000 -0.03000 -0.14808 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65930 0.66060 -0.00130 -0.19679 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48340 0.48440 -0.00100 -0.20644 台新台灣中小基金 29.89000 29.98000 -0.09000 -0.30020 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.86330 9.82200 0.04130 0.42048 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.10480 9.10070 0.00410 0.04505 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.57000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24550 10.24090 0.00460 0.04492 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.63090 9.69180 -0.06090 -0.62837 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.49980 10.56600 -0.06620 -0.62654 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 台新印度基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637 台新亞美短期債券基金 10.95650 10.96400 -0.00750 -0.06841 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.38090 8.38590 -0.00500 -0.05962 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27700 0.27730 -0.00030 -0.10819 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82330 11.83030 -0.00700 -0.05917 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38540 0.38590 -0.00050 -0.12957 台新真吉利貨幣市場基金 11.10450 11.10410 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 28.22040 28.34230 -0.12190 -0.43010 台新智慧生活基金-美元 9.18170 9.35970 -0.17800 -1.90177 台新智慧生活基金-新台幣 9.45000 9.63000 -0.18000 -1.86916 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.14160 8.14090 0.00070 0.00860 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.33000 8.32470 0.00530 0.06367 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.88350 8.88270 0.00080 0.00901 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.09870 9.09290 0.00580 0.06379 台新新興市場債券基金(A類型) 10.59020 10.60160 -0.01140 -0.10753 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33820 0.33870 -0.00050 -0.14762 台新新興市場債券基金(B類型) 7.78940 7.79780 -0.00840 -0.10772 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26200 0.26240 -0.00040 -0.15244 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.17000 5.23000 -0.06000 -1.14723 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.66000 20.64000 0.02000 0.09690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58360 12.58320 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19830 11.19730 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94880 9.99300 -0.04420 -0.44231 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.11080 9.09640 0.01440 0.15830 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.46390 10.44740 0.01650 0.15793 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67530 7.69860 -0.02330 -0.30265 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87660 8.90350 -0.02690 -0.30213 永豐中小基金 47.58000 47.90000 -0.32000 -0.66806 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.72640 1.71800 0.00840 0.48894 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.32070 2.30950 0.01120 0.48495 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83480 7.83210 0.00270 0.03447 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.21940 10.21590 0.00350 0.03426 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.17000 -0.04000 -0.95923 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.47000 18.74000 -0.27000 -1.44077 永豐主流品牌基金 15.74000 15.97000 -0.23000 -1.44020 永豐永豐基金 31.87000 31.94000 -0.07000 -0.21916 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13480 9.16830 -0.03350 -0.36539 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.31980 9.35400 -0.03420 -0.36562 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03110 9.06200 -0.03090 -0.34098 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.21450 9.24600 -0.03150 -0.34069 永豐亞洲民生消費基金 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 永豐南非幣2021保本基金 13.35970 13.36540 -0.00570 -0.04265 永豐高科技基金 21.53000 21.65000 -0.12000 -0.55427 永豐貨幣市場基金 13.90130 13.90070 0.00060 0.00432 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09680 2.08650 0.01030 0.49365 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51050 2.49810 0.01240 0.49638 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65710 7.65370 0.00340 0.04442 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41370 10.40920 0.00450 0.04323 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.86430 6.86610 -0.00180 -0.02622 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.70090 10.70380 -0.00290 -0.02709 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.77691 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.04000 7.13000 -0.09000 -1.26227 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.19000 16.39000 -0.20000 -1.22026 永豐臺灣加權ETF基金 48.60000 48.50000 0.10000 0.20619 永豐領航科技基金 35.19000 35.32000 -0.13000 -0.36806 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.15000 11.24000 -0.09000 -0.80071 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.73000 10.82000 -0.09000 -0.83179 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 永豐趨勢平衡基金 38.21000 38.17000 0.04000 0.10479 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69700 11.69370 0.00330 0.02822 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50530 9.49800 0.00730 0.07686 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.85070 9.84310 0.00760 0.07721 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50820 9.50200 0.00620 0.06525 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.74180 9.73550 0.00630 0.06471 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.53620 9.52870 0.00750 0.07871 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.00660 9.99870 0.00790 0.07901 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.49480 9.48910 0.00570 0.06007 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.81060 9.80460 0.00600 0.06120 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.06000 10.16000 -0.10000 -0.98425 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.80000 8.91000 -0.11000 -1.23457 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.42000 9.55000 -0.13000 -1.36126 兆豐國際中小基金 13.63000 13.73000 -0.10000 -0.72833 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.62000 12.80000 -0.18000 -1.40625 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.60000 16.88000 -0.28000 -1.65877 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.50000 16.79000 -0.29000 -1.72722 兆豐國際生命科學基金 14.87000 15.19000 -0.32000 -2.10665 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83970 9.90180 -0.06210 -0.62716 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06190 10.12890 -0.06700 -0.66147 兆豐國際全球基金 28.68000 29.11000 -0.43000 -1.47716 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.34130 10.33910 0.00220 0.02128 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14370 10.14060 0.00310 0.03057 兆豐國際國民基金 20.33000 20.45000 -0.12000 -0.58680 兆豐國際第一基金 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.89530 9.88770 0.00760 0.07686 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.76530 7.75930 0.00600 0.07733 兆豐國際萬全基金 19.02000 19.08000 -0.06000 -0.31447 兆豐國際電子基金 23.05000 23.13000 -0.08000 -0.34587 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.57000 19.51000 0.06000 0.30753 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.54000 17.65000 -0.11000 -0.62323 兆豐國際豐台灣基金 31.04000 31.13000 -0.09000 -0.28911 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.52010 12.51960 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.91690 9.91410 0.00280 0.02824 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83780 9.83790 -0.00010 -0.00102 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89670 9.89540 0.00130 0.01314 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.91850 9.91560 0.00290 0.02925 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84490 9.84500 -0.00010 -0.00102 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89570 9.89440 0.00130 0.01314 合庫台灣基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 合庫全球高收益債券基金A類型 10.89010 10.90040 -0.01030 -0.09449 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.76230 11.77410 -0.01180 -0.10022 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.51740 10.53080 -0.01340 -0.12725 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.26390 11.27460 -0.01070 -0.09490 合庫全球高收益債券基金B類型 7.81880 7.82610 -0.00730 -0.09328 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.09460 9.10320 -0.00860 -0.09447 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.70060 8.71170 -0.01110 -0.12741 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.56340 8.57240 -0.00900 -0.10499 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.92050 8.93190 -0.01140 -0.12763 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.94000 10.02000 -0.08000 -0.79840 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.65000 10.74000 -0.09000 -0.83799 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.04000 9.11000 -0.07000 -0.76839 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543 合庫全球新興市場基金 8.68000 8.82000 -0.14000 -1.58730 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 合庫貨幣市場基金 10.14410 10.14370 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.29340 9.29490 -0.00150 -0.01614 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.52840 9.53390 -0.00550 -0.05769 合庫新興多重收益基金A類型 9.81140 9.81470 -0.00330 -0.03362 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.22970 11.23630 -0.00660 -0.05874 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.65840 13.66390 -0.00550 -0.04025 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43570 8.43870 -0.00300 -0.03555 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.11940 9.12470 -0.00530 -0.05808 合庫新興多重收益基金B類型 7.58680 7.58940 -0.00260 -0.03426 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.41830 8.42280 -0.00450 -0.05343 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93390 9.93730 -0.00340 -0.03421 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.55000 9.61000 -0.06000 -0.62435 安本標準兩岸價值基金 10.07000 10.25000 -0.18000 -1.75610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07980 11.07870 0.00110 0.00993 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.96350 10.01360 -0.05010 -0.50032 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82680 9.87080 -0.04400 -0.44576 安聯中國東協基金 14.55000 14.70000 -0.15000 -1.02041 安聯中國策略基金-美元 9.51000 9.74000 -0.23000 -2.36140 安聯中國策略基金-新臺幣 12.32000 12.62000 -0.30000 -2.37718 安聯中華新思路基金-人民幣 12.19000 12.38000 -0.19000 -1.53473 安聯中華新思路基金-美元 11.31000 11.55000 -0.24000 -2.07792 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.63000 10.84000 -0.21000 -1.93727 安聯台灣大壩基金 25.18000 25.27000 -0.09000 -0.35615 安聯台灣科技基金 40.85000 41.06000 -0.21000 -0.51145 安聯台灣貨幣市場基金 12.50960 12.50900 0.00060 0.00480 安聯台灣智慧基金 27.52000 27.64000 -0.12000 -0.43415 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01570 10.01440 0.00130 0.01298 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.83780 14.83440 0.00340 0.02292 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40740 9.40530 0.00210 0.02233 安聯四季成長組合基金-美元 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.86000 11.02000 -0.16000 -1.45191 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22790 12.21850 0.00940 0.07693 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00450 10.00030 0.00420 0.04200 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02700 12.02230 0.00470 0.03909 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.20620 9.19810 0.00810 0.08806 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.07220 9.06850 0.00370 0.04080 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71950 8.71610 0.00340 0.03901 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.53000 10.63000 -0.10000 -0.94073 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.29000 9.38000 -0.09000 -0.95949 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82360 11.82120 0.00240 0.02030 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.72800 10.73230 -0.00430 -0.04007 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38690 10.39080 -0.00390 -0.03753 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.53870 8.54160 -0.00290 -0.03395 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.34540 8.34870 -0.00330 -0.03953 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05440 8.05740 -0.00300 -0.03723 安聯全球人口趨勢基金 10.80000 10.96000 -0.16000 -1.45985 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.81000 8.95000 -0.14000 -1.56425 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.17000 33.67000 -0.50000 -1.48500 安聯全球油礦金趨勢基金 7.49000 7.62000 -0.13000 -1.70604 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93230 11.92740 0.00490 0.04108 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26640 10.26210 0.00430 0.04190 安聯全球新興市場基金 16.10000 16.30000 -0.20000 -1.22699 安聯全球農金趨勢基金 8.63000 8.75000 -0.12000 -1.37143 安聯全球綠能趨勢基金 7.79000 7.94000 -0.15000 -1.88917 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.81000 9.90000 -0.09000 -0.90909 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.55000 9.65000 -0.10000 -1.03627 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 安聯亞洲動態策略基金 20.16000 20.43000 -0.27000 -1.32159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.17050 10.16580 0.00470 0.04623 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.87080 9.86620 0.00460 0.04662 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.53540 82.51270 0.02270 0.02751 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.20960 12.21630 -0.00670 -0.05484 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.82040 63.80800 0.01240 0.01943 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.35650 9.36150 -0.00500 -0.05341 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59640 2.59490 0.00150 0.05781 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.45020 10.45950 -0.00930 -0.08891 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20240 2.19830 0.00410 0.18651 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64150 8.64890 -0.00740 -0.08556 宏利台灣動力基金 27.52000 27.79000 -0.27000 -0.97157 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.55100 9.59960 -0.04860 -0.50627 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.37390 9.41610 -0.04220 -0.44817 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.40690 7.44460 -0.03770 -0.50641 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.38270 7.41720 -0.03450 -0.46514 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.04000 10.19000 -0.15000 -1.47203 宏利全球債券組合基金 12.80990 12.80120 0.00870 0.06796 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79140 2.79250 -0.00110 -0.03939 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67550 11.68130 -0.00580 -0.04965 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57060 8.57480 -0.00420 -0.04898 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42590 2.42000 0.00590 0.24380 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85340 10.85340 0.00000 0.00000 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15120 3.18000 -0.02880 -0.90566 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50700 0.51110 -0.00410 -0.80219 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.62000 14.74000 -0.12000 -0.81411 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.61330 11.63150 -0.01820 -0.15647 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26910 10.28840 -0.01930 -0.18759 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92010 9.93700 -0.01690 -0.17007 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.60120 8.61560 -0.01440 -0.16714 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.20750 8.22300 -0.01550 -0.18850 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10020 8.11420 -0.01400 -0.17254 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.06040 8.07330 -0.01290 -0.15979 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73690 2.73700 -0.00010 -0.00365 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39620 0.39630 -0.00010 -0.02523 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00020 12.00320 -0.00300 -0.02499 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90100 0.90080 0.00020 0.02220 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.14190 7.14380 -0.00190 -0.02660 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98410 1.98410 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28530 0.28540 -0.00010 -0.03504 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.72770 8.73020 -0.00250 -0.02864 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31670 0.31650 0.00020 0.06319 宏利萬利貨幣市場基金 13.65680 13.65640 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.38000 -0.03000 -1.26050 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.65000 10.82000 -0.17000 -1.57116 宏利臺灣股息收益基金 23.18000 23.30000 -0.12000 -0.51502 宏利澳幣保本基金 12.29350 12.29270 0.00080 0.00651 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.86000 -0.09000 -0.82873 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.38000 9.48000 -0.10000 -1.05485 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.23000 11.34000 -0.11000 -0.97002 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.94790 9.91370 0.03420 0.34498 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.18370 9.18430 -0.00060 -0.00653 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.64700 8.64280 0.00420 0.04860 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.50370 10.49860 0.00510 0.04858 貝萊德亞美利加收益基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.13000 9.22000 -0.09000 -0.97614 貝萊德新台幣基金 12.94480 12.94440 0.00040 0.00309 貝萊德寶利基金 23.39000 23.41000 -0.02000 -0.08543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32060 11.32280 -0.00220 -0.01943 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92730 9.94990 -0.02260 -0.22714 保德信大中華基金-人民幣 8.77000 8.90000 -0.13000 -1.46067 保德信大中華基金-美元 8.62000 8.78000 -0.16000 -1.82232 保德信大中華基金-新台幣 25.67000 26.12000 -0.45000 -1.72282 保德信中小型股基金 40.38000 40.74000 -0.36000 -0.88365 保德信中國中小基金-人民幣 7.84000 8.02000 -0.18000 -2.24439 保德信中國中小基金-美元 7.52000 7.72000 -0.20000 -2.59067 保德信中國中小基金-新臺幣 7.27000 7.46000 -0.19000 -2.54692 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.82490 8.89360 -0.06870 -0.77247 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.89820 8.96290 -0.06470 -0.72186 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95360 9.02010 -0.06650 -0.73724 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.74020 9.81260 -0.07240 -0.73783 保德信中國品牌基金-人民幣 8.05000 8.22000 -0.17000 -2.06813 保德信中國品牌基金-美元 8.05000 8.21000 -0.16000 -1.94884 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.71000 8.89000 -0.18000 -2.02475 保德信台商全方位基金 31.28000 31.46000 -0.18000 -0.57216 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.24000 25.64000 -0.40000 -1.56006 保德信全球消費商機基金 17.14000 17.45000 -0.31000 -1.77650 保德信全球基礎建設基金 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576 保德信全球資源基金 7.00000 7.11000 -0.11000 -1.54712 保德信全球醫療生化基金-美元 9.68000 9.93000 -0.25000 -2.51762 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.11000 32.92000 -0.81000 -2.46051 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.16640 10.21500 -0.04860 -0.47577 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.16640 10.21500 -0.04860 -0.47577 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.14900 10.19190 -0.04290 -0.42092 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.14900 10.19190 -0.04290 -0.42092 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.35790 9.39990 -0.04200 -0.44681 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.23960 10.28550 -0.04590 -0.44626 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.89240 8.92730 -0.03490 -0.39094 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71520 9.75330 -0.03810 -0.39064 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.96050 7.95880 0.00170 0.02136 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.63080 10.62850 0.00230 0.02164 保德信亞太基金 19.29000 19.57000 -0.28000 -1.43076 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.33860 8.33210 0.00650 0.07801 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.18760 11.17890 0.00870 0.07783 保德信店頭市場基金 29.14000 29.43000 -0.29000 -0.98539 保德信拉丁美洲基金 6.68000 6.73000 -0.05000 -0.74294 保德信金平衡基金 27.97000 27.97000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 38.62000 38.61000 0.01000 0.02590 保德信科技島基金 23.72000 23.75000 -0.03000 -0.12632 保德信高成長基金 84.35000 84.83000 -0.48000 -0.56584 保德信第一基金 22.77000 22.81000 -0.04000 -0.17536 保德信貨幣市場基金 15.79150 15.79080 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.98400 10.07960 -0.09560 -0.94845 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.15920 10.25090 -0.09170 -0.89456 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.29050 10.37050 -0.08000 -0.77142 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.80440 9.87520 -0.07080 -0.71695 保德信新世紀基金 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.80290 7.79720 0.00570 0.07310 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71850 10.71080 0.00770 0.07189 保德信新興趨勢組合基金 10.25000 10.38000 -0.13000 -1.25241 保德信瑞騰基金 15.56250 15.56300 -0.00050 -0.00321 保德信歐洲組合基金 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69580 9.69930 -0.00350 -0.03609 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00310 10.00670 -0.00360 -0.03598 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63220 9.63680 -0.00460 -0.04773 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79120 9.79790 -0.00670 -0.06838 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72780 9.72350 0.00430 0.04422 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88180 9.87750 0.00430 0.04353 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58380 9.58560 -0.00180 -0.01878 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70800 9.70980 -0.00180 -0.01854 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98550 9.98850 -0.00300 -0.03003 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02590 10.01940 0.00650 0.06487 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02410 10.01770 0.00640 0.06389 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90660 9.90590 0.00070 0.00707 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.91060 9.90920 0.00140 0.01413 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90140 9.89750 0.00390 0.03940 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08910 10.08180 0.00730 0.07241 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.77140 9.77230 -0.00090 -0.00921 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86660 9.86740 -0.00080 -0.00811 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.55410 9.54490 0.00920 0.09639 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.36990 9.36680 0.00310 0.03310 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98180 9.97400 0.00780 0.07820 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97790 9.97010 0.00780 0.07823 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.08290 10.07590 0.00700 0.06947 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.15900 10.15560 0.00340 0.03348 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.94260 9.94060 0.00200 0.02012 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94300 9.94110 0.00190 0.01911 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93400 1.93150 0.00250 0.12943 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68640 2.68320 0.00320 0.11926 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28940 0.28960 -0.00020 -0.06906 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43580 0.43610 -0.00030 -0.06879 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.27160 8.27870 -0.00710 -0.08576 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69920 11.70610 -0.00690 -0.05894 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41380 9.40170 0.01210 0.12870 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.67700 11.66160 0.01540 0.13206 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47040 8.47480 -0.00440 -0.05192 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55310 10.55860 -0.00550 -0.05209 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12430 10.11920 0.00510 0.05040 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01990 10.01760 0.00230 0.02296 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10200 10.10040 0.00160 0.01584 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.74400 10.74230 0.00170 0.01583 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00250 10.00270 -0.00020 -0.00200 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71370 9.71700 -0.00330 -0.03396 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09680 10.10040 -0.00360 -0.03564 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69350 9.69640 -0.00290 -0.02991 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92960 9.93640 -0.00680 -0.06844 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.11410 10.11310 0.00100 0.00989 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.90960 5.92340 -0.01380 -0.23297 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38550 10.40980 -0.02430 -0.23343 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65650 11.65640 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.79000 16.81000 -0.02000 -0.11898 施羅德樂活中小基金-I類型 3849.43000 3853.70000 -4.27000 -0.11080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.88110 9.97570 -0.09460 -0.94830 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.86500 10.97010 -0.10510 -0.95806 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10770 10.20880 -0.10110 -0.99032 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.68740 8.77050 -0.08310 -0.94749 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05800 9.14570 -0.08770 -0.95892 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.89300 8.98190 -0.08890 -0.98977 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.96340 10.05870 -0.09530 -0.94744 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.46320 10.56450 -0.10130 -0.95887 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.41070 10.51490 -0.10420 -0.99097 柏瑞五國金勢力建設基金 6.34000 6.41000 -0.07000 -1.09204 柏瑞巨人基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66860 13.66810 0.00050 0.00366 柏瑞全球金牌組合基金 14.91000 15.02000 -0.11000 -0.73236 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.19550 13.20980 -0.01430 -0.10825 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.64220 11.65900 -0.01680 -0.14409 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.20190 12.21890 -0.01700 -0.13913 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.42450 8.43360 -0.00910 -0.10790 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.50760 6.51460 -0.00700 -0.10745 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.39750 8.40970 -0.01220 -0.14507 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.16900 8.17310 -0.00410 -0.05016 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.32220 10.33670 -0.01450 -0.14028 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.03860 8.04530 -0.00670 -0.08328 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.81490 11.83200 -0.01710 -0.14452 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.43160 11.44400 -0.01240 -0.10835 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.81480 11.82070 -0.00590 -0.04991 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10750 11.12310 -0.01560 -0.14025 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.62470 8.63400 -0.00930 -0.10771 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38410 9.39770 -0.01360 -0.14472 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.33640 9.34110 -0.00470 -0.05032 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.17940 9.19220 -0.01280 -0.13925 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.06350 9.07110 -0.00760 -0.08378 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.82260 9.82990 -0.00730 -0.07426 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.73410 9.74160 -0.00750 -0.07699 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.58850 9.59800 -0.00950 -0.09898 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.67260 9.68350 -0.01090 -0.11256 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.39350 9.40050 -0.00700 -0.07446 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.19150 9.19860 -0.00710 -0.07719 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.96870 9.90680 0.06190 0.62482 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.16180 9.17100 -0.00920 -0.10032 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.24550 9.25590 -0.01040 -0.11236 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.80430 9.81150 -0.00720 -0.07338 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.73420 9.74170 -0.00750 -0.07699 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.58860 9.59820 -0.00960 -0.10002 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.67270 9.68360 -0.01090 -0.11256 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.39340 9.40030 -0.00690 -0.07340 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.19170 9.19880 -0.00710 -0.07718 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.12830 10.06540 0.06290 0.62491 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.16180 9.17100 -0.00920 -0.10032 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.24580 9.25620 -0.01040 -0.11236 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71520 10.68790 0.02730 0.25543 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97350 11.93990 0.03360 0.28141 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.32910 11.30290 0.02620 0.23180 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.88570 8.86310 0.02260 0.25499 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58320 9.55630 0.02690 0.28149 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.45110 9.42930 0.02180 0.23119 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42660 10.40000 0.02660 0.25577 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.14880 11.11750 0.03130 0.28154 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.94510 10.91970 0.02540 0.23261 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.88600 8.86330 0.02270 0.25611 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.58360 9.55670 0.02690 0.28148 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.45160 9.42970 0.02190 0.23224 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.05000 12.21000 -0.16000 -1.31040 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.84000 13.01000 -0.17000 -1.30669 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.41000 8.53000 -0.12000 -1.40680 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.87000 7.97000 -0.10000 -1.25471 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.68000 8.79000 -0.11000 -1.25142 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.39000 10.52000 -0.13000 -1.23574 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.62000 10.77000 -0.15000 -1.39276 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 12.14000 -0.13000 -1.07084 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.16000 12.30000 -0.14000 -1.13821 柏瑞拉丁美洲基金 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.35000 11.33470 0.01530 0.13498 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.34780 7.33790 0.00990 0.13492 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.27680 11.27200 0.00480 0.04258 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99270 10.98700 0.00570 0.05188 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.08610 10.08450 0.00160 0.01587 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.11770 8.11420 0.00350 0.04313 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.13380 9.12910 0.00470 0.05148 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.16400 9.16260 0.00140 0.01528 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57440 10.56900 0.00540 0.05109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.90290 9.89870 0.00420 0.04243 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.06920 10.06760 0.00160 0.01589 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.46220 9.45730 0.00490 0.05181 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.77110 8.76730 0.00380 0.04334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.72610 8.71030 0.01580 0.18139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.18810 9.18660 0.00150 0.01633 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69350 11.70010 -0.00660 -0.05641 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.20690 11.21180 -0.00490 -0.04370 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.60610 10.61490 -0.00880 -0.08290 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.81960 6.82340 -0.00380 -0.05569 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.53280 8.53650 -0.00370 -0.04334 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.12230 9.12990 -0.00760 -0.08324 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05210 10.05770 -0.00560 -0.05568 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62290 10.63170 -0.00880 -0.08277 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.23710 9.24110 -0.00400 -0.04328 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.69830 8.70320 -0.00490 -0.05630 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.31700 9.32470 -0.00770 -0.08258 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.15410 11.14180 0.01230 0.11040 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80630 11.79130 0.01500 0.12721 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77460 10.76520 0.00940 0.08732 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.96040 8.95050 0.00990 0.11061 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.52190 9.50980 0.01210 0.12724 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.50130 9.49300 0.00830 0.08743 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12810 11.11390 0.01420 0.12777 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95190 9.94090 0.01100 0.11065 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26680 10.25780 0.00900 0.08774 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.39130 9.38100 0.01030 0.10980 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.11370 9.10370 0.01000 0.10985 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.74300 9.73060 0.01240 0.12743 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.26300 9.25490 0.00810 0.08752 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.97000 17.08000 -0.11000 -0.64403 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.58000 15.76000 -0.18000 -1.14213 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.61660 12.61550 0.00110 0.00872 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.81980 9.89860 -0.07880 -0.79607 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.79500 10.87100 -0.07600 -0.69911 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.41890 11.48590 -0.06700 -0.58332 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.30270 10.38580 -0.08310 -0.80013 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.78900 8.85950 -0.07050 -0.79576 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.34900 9.41480 -0.06580 -0.69890 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.22870 9.28290 -0.05420 -0.58387 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.24960 9.32420 -0.07460 -0.80007 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.91660 8.98810 -0.07150 -0.79550 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.16100 9.22540 -0.06440 -0.69807 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.94900 11.01320 -0.06420 -0.58294 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.19550 9.26970 -0.07420 -0.80046 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.71000 14.58000 0.13000 0.89163 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.65000 23.09000 -0.44000 -1.90559 國泰大中華基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070 國泰小龍基金-台幣級別 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834 國泰中小成長基金-台幣級別 37.87000 38.02000 -0.15000 -0.39453 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67570 3.75870 -0.08300 -2.20821 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.45000 16.86000 -0.41000 -2.43179 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61920 0.63520 -0.01600 -2.51889 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58200 0.59700 -0.01500 -2.51256 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19780 2.19160 0.00620 0.28290 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61090 9.61060 0.00030 0.00312 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99130 7.99100 0.00030 0.00375 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31420 0.31430 -0.00010 -0.03182 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61890 11.61790 0.00100 0.00861 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67990 1.68510 -0.00520 -0.30859 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05570 10.08430 -0.02860 -0.28361 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33110 0.33220 -0.00110 -0.33113 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.77850 3.86300 -0.08450 -2.18742 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.90000 17.32000 -0.42000 -2.42494 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54290 0.55680 -0.01390 -2.49641 國泰中港台基金人民幣級別 2.74800 2.82340 -0.07540 -2.67054 國泰中港台基金台幣級別 12.30000 12.67000 -0.37000 -2.92028 國泰中港台基金美元級別 0.39970 0.41200 -0.01230 -2.98544 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.51000 26.35000 0.16000 0.60721 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.85000 12.92000 -0.07000 -0.54180 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.84000 32.47000 0.37000 1.13951 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.19290 10.18810 0.00480 0.04711 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.91290 9.90820 0.00470 0.04744 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.93710 9.93250 0.00460 0.04631 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32990 0.32990 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32070 0.32070 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32140 0.32140 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.42650 12.42610 0.00040 0.00322 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.31970 2.34200 -0.02230 -0.95218 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.40000 10.52000 -0.12000 -1.14068 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33650 0.34080 -0.00430 -1.26174 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47130 0.47390 -0.00260 -0.54864 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43030 0.43320 -0.00290 -0.66944 國泰全球資源基金台幣級別 5.00000 5.05000 -0.05000 -0.99010 國泰全球資源基金美元級別 0.15950 0.16130 -0.00180 -1.11593 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38980 0.39340 -0.00360 -0.91510 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35000 0.35320 -0.00320 -0.90600 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41450 0.41830 -0.00380 -0.90844 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49110 0.49210 -0.00100 -0.20321 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.33000 20.46000 -0.13000 -0.63539 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37220 2.38630 -0.01410 -0.59087 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.63320 10.72490 -0.09170 -0.85502 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.40450 9.48560 -0.08110 -0.85498 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34500 0.34810 -0.00310 -0.89055 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30510 0.30790 -0.00280 -0.90939 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48000 0.48090 -0.00090 -0.18715 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36860 0.37150 -0.00290 -0.78062 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.06000 17.27000 -0.21000 -1.21598 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55280 0.55970 -0.00690 -1.23280 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 16.96000 17.17000 -0.21000 -1.22306 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77030 0.77440 -0.00410 -0.52944 國泰科技生化基金 29.21000 29.32000 -0.11000 -0.37517 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.97000 26.49000 -0.52000 -1.96300 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.96000 13.70000 0.26000 1.89781 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.22880 39.07420 0.15460 0.39566 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57680 19.63600 -0.05920 -0.30149 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.87480 18.75530 0.11950 0.63715 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.60780 38.46530 0.14250 0.37046 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.54030 40.47780 0.06250 0.15441 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.69510 42.69570 -0.00060 -0.00141 國泰紐幣2021保本基金 12.29730 12.29550 0.00180 0.01464 國泰紐幣八年期保本基金 12.59680 12.59420 0.00260 0.02064 國泰紐幣保本基金 12.53150 12.53000 0.00150 0.01197 國泰國泰基金台幣I級別 19.95000 20.03000 -0.08000 -0.39940 國泰國泰基金台幣級別 19.95000 20.03000 -0.08000 -0.39940 國泰富時中國A50基金 17.50000 17.53000 -0.03000 -0.17114 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.99460 40.87500 0.11960 0.29260 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33130 0.33180 -0.00050 -0.15069 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47080 0.46820 0.00260 0.55532 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.34160 10.34580 -0.00420 -0.04060 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.27770 7.28070 -0.00300 -0.04120 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35060 0.35090 -0.00030 -0.08549 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23580 0.23600 -0.00020 -0.08475 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16650 2.19060 -0.02410 -1.10016 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.65500 9.78770 -0.13270 -1.35578 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31190 0.31630 -0.00440 -1.39108 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.51380 41.70230 -0.18850 -0.45201 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.47000 17.56000 -0.09000 -0.51253 國泰新興市場基金台幣級別 11.20000 11.35000 -0.15000 -1.32159 國泰新興市場基金美元級別 0.36280 0.36810 -0.00530 -1.43983 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25310 2.24680 0.00630 0.28040 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44950 1.44540 0.00410 0.28366 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33680 0.33700 -0.00020 -0.05935 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33310 0.33340 -0.00030 -0.08998 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21880 0.21890 -0.00010 -0.04568 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28330 10.28690 -0.00360 -0.03500 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49140 6.49370 -0.00230 -0.03542 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.93000 15.04000 -0.11000 -0.73138 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.59000 29.19000 0.40000 1.37033 國泰價值卓越基金 13.02000 13.05000 -0.03000 -0.22989 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31620 0.31900 -0.00280 -0.87774 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.96910 39.07140 -0.10230 -0.26183 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.25000 18.57000 -0.32000 -1.72321 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.23000 18.49000 -0.26000 -1.40617 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.73000 16.69000 0.04000 0.23966 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94880 11.94400 0.00480 0.04019 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39340 0.39330 0.00010 0.02543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05280 10.04220 0.01060 0.10555 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98550 9.97930 0.00620 0.06213 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95930 9.94770 0.01160 0.11661 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.05250 10.04180 0.01070 0.10655 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98520 9.97900 0.00620 0.06213 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95930 9.94770 0.01160 0.11661 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28520 11.28440 0.00080 0.00709 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87980 9.92370 -0.04390 -0.44238 第一金大中華基金 23.15000 23.30000 -0.15000 -0.64378 第一金小型精選基金 29.56000 29.75000 -0.19000 -0.63866 第一金中國世紀基金-人民幣 11.58000 11.77000 -0.19000 -1.61427 第一金中國世紀基金-美元 7.20370 7.34700 -0.14330 -1.95046 第一金中國世紀基金-美元-N 7.20620 7.34740 -0.14120 -1.92177 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.48000 8.64000 -0.16000 -1.85185 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.48000 8.64000 -0.16000 -1.85185 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.57370 9.56530 0.00840 0.08782 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19000 8.19970 -0.00970 -0.11830 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.80240 10.79310 0.00930 0.08617 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36700 9.37810 -0.01110 -0.11836 第一金中概平衡基金 23.17000 23.30000 -0.13000 -0.55794 第一金台灣貨幣市場基金 15.27410 15.27350 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 178.10000 178.09300 0.00700 0.00393 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.60460 12.81850 -0.21390 -1.66868 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.60530 12.81920 -0.21390 -1.66859 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.11000 12.31000 -0.20000 -1.62470 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.12000 12.32000 -0.20000 -1.62338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 8.99560 9.21060 -0.21500 -2.33427 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 8.99570 9.21060 -0.21490 -2.33318 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.17000 9.38000 -0.21000 -2.23881 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.17000 9.38000 -0.21000 -2.23881 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.02380 12.21560 -0.19180 -1.57012 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.03890 12.23090 -0.19200 -1.56979 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.35000 11.53000 -0.18000 -1.56114 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.38000 11.55000 -0.17000 -1.47186 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.39160 9.43690 -0.04530 -0.48003 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.39320 9.43840 -0.04520 -0.47889 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.04360 9.08490 -0.04130 -0.45460 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.06710 9.10860 -0.04150 -0.45561 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98340 10.03140 -0.04800 -0.47850 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.63060 9.67460 -0.04400 -0.45480 第一金全球大趨勢基金 21.35000 21.74000 -0.39000 -1.79393 第一金全球不動產證券化基金A 8.04340 8.06250 -0.01910 -0.23690 第一金全球不動產證券化基金B 5.69030 5.70380 -0.01350 -0.23668 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.34890 9.39510 -0.04620 -0.49175 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.35010 9.39630 -0.04620 -0.49168 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.02000 9.07000 -0.05000 -0.55127 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.86960 9.91830 -0.04870 -0.49101 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.87100 9.91980 -0.04880 -0.49195 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.12040 8.15680 -0.03640 -0.44625 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.72660 9.77030 -0.04370 -0.44727 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.17330 9.18550 -0.01220 -0.13282 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.17210 9.18380 -0.01170 -0.12740 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.56720 7.58070 -0.01350 -0.17808 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.56560 7.57920 -0.01360 -0.17944 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.37430 8.38810 -0.01380 -0.16452 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37490 8.38870 -0.01380 -0.16451 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.89420 10.90810 -0.01390 -0.12743 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.89500 10.90900 -0.01400 -0.12833 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.68760 9.70490 -0.01730 -0.17826 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.29200 14.31560 -0.02360 -0.16486 第一金亞洲科技基金 16.50000 16.82000 -0.32000 -1.90250 第一金亞洲新興市場基金 12.36000 12.45000 -0.09000 -0.72289 第一金店頭市場基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628 第一金創新趨勢基金 19.67000 19.76000 -0.09000 -0.45547 第一金電子基金 28.39000 28.49000 -0.10000 -0.35100 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.65000 17.61000 0.04000 0.22714 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.67000 20.80000 -0.13000 -0.62500 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.08000 19.47000 -0.39000 -2.00308 統一大中華中小基金(人民幣) 7.16000 7.25000 -0.09000 -1.24138 統一大中華中小基金(美元) 6.53000 6.64000 -0.11000 -1.65663 統一大中華中小基金(新台幣) 9.66000 9.81000 -0.15000 -1.52905 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.71000 9.82000 -0.11000 -1.12016 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 9.13000 -0.13000 -1.42388 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.27000 9.41000 -0.14000 -1.48778 統一大滿貫基金-A類型 29.50000 29.71000 -0.21000 -0.70683 統一大滿貫基金-I類型 29.50000 29.71000 -0.21000 -0.70683 統一大龍印基金 12.92000 13.08000 -0.16000 -1.22324 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.11000 8.33000 -0.22000 -2.64106 統一大龍騰中國基金(美元) 7.40000 7.63000 -0.23000 -3.01442 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.41000 8.67000 -0.26000 -2.99885 統一中小基金 22.09000 22.42000 -0.33000 -1.47190 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.69360 9.64560 0.04800 0.49764 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.00190 9.00610 -0.00420 -0.04664 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.71770 8.72000 -0.00230 -0.02638 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74310 11.68500 0.05810 0.49722 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84100 10.84600 -0.00500 -0.04610 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48470 10.48740 -0.00270 -0.02575 統一台灣動力基金 15.20000 15.30000 -0.10000 -0.65359 統一全天候基金-A類型 100.06000 101.00000 -0.94000 -0.93069 統一全天候基金-I類型 100.26000 101.20000 -0.94000 -0.92885 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.00960 8.05190 -0.04230 -0.52534 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.70510 7.78800 -0.08290 -1.06446 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.69050 7.76970 -0.07920 -1.01934 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41090 8.45540 -0.04450 -0.52629 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.09830 8.18540 -0.08710 -1.06409 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.07620 8.15940 -0.08320 -1.01968 統一全球債券組合基金 11.76040 11.76130 -0.00090 -0.00765 統一全球新科技基金(人民幣) 14.05000 14.32000 -0.27000 -1.88547 統一全球新科技基金(美元) 13.17000 13.49000 -0.32000 -2.37213 統一全球新科技基金(新台幣) 12.63000 12.93000 -0.30000 -2.32019 統一亞太基金 22.43000 22.71000 -0.28000 -1.23294 統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 統一奔騰基金 51.44000 51.99000 -0.55000 -1.05790 統一強棒貨幣市場基金 16.68310 16.68240 0.00070 0.00420 統一強漢基金(人民幣) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 統一強漢基金(美元) 8.14000 8.21000 -0.07000 -0.85262 統一強漢基金(新台幣) 21.41000 21.60000 -0.19000 -0.87963 統一統信基金 26.20000 26.41000 -0.21000 -0.79515 統一黑馬基金 52.13000 52.64000 -0.51000 -0.96884 統一新亞洲科技能源基金 14.93000 15.29000 -0.36000 -2.35448 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74970 7.74620 0.00350 0.04518 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.01300 10.00850 0.00450 0.04496 統一經建基金 41.95000 42.34000 -0.39000 -0.92111 統一龍馬基金 56.91000 57.52000 -0.61000 -1.06050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.20000 16.35000 -0.15000 -0.91743 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.51000 41.88000 -0.37000 -0.88348 野村中國機會基金 11.69000 11.93000 -0.24000 -2.01174 野村巴西基金 5.88000 5.94000 -0.06000 -1.01010 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.87000 11.04000 -0.17000 -1.53986 野村台灣高股息基金 23.13000 23.24000 -0.11000 -0.47332 野村台灣運籌基金 31.95000 32.27000 -0.32000 -0.99163 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.48580 9.45560 0.03020 0.31939 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.37970 9.36950 0.01020 0.10886 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43170 9.42250 0.00920 0.09764 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.80450 9.77330 0.03120 0.31924 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.62270 9.61230 0.01040 0.10819 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53330 9.52400 0.00930 0.09765 野村平衡基金 17.53000 17.62000 -0.09000 -0.51078 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.11000 13.13000 -0.02000 -0.15232 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 野村全球生技醫療基金 16.14000 16.48000 -0.34000 -2.06311 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.96760 9.94060 0.02700 0.27161 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.88460 9.87620 0.00840 0.08505 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84530 9.83770 0.00760 0.07725 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01560 9.98860 0.02700 0.27031 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.92190 9.91350 0.00840 0.08473 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88280 9.87520 0.00760 0.07696 野村全球品牌基金 24.30000 24.84000 -0.54000 -2.17391 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.88000 10.03000 -0.15000 -1.49551 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.13000 12.32000 -0.19000 -1.54221 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.33000 10.47000 -0.14000 -1.33715 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.33000 18.61000 -0.28000 -1.50457 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.54000 11.69000 -0.15000 -1.28315 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.37120 10.34660 0.02460 0.23776 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32760 10.32590 0.00170 0.01646 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19330 10.19110 0.00220 0.02159 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.95770 8.97920 -0.02150 -0.23944 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.72010 8.75620 -0.03610 -0.41228 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.32340 8.35590 -0.03250 -0.38895 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.86080 10.88690 -0.02610 -0.23974 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.32310 10.36590 -0.04280 -0.41289 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.92500 9.96370 -0.03870 -0.38841 野村成長基金 26.56000 26.68000 -0.12000 -0.44978 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.20870 8.24390 -0.03520 -0.42698 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.19560 8.24680 -0.05120 -0.62085 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.36600 8.41490 -0.04890 -0.58111 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.94930 8.98750 -0.03820 -0.42503 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.82000 8.87520 -0.05520 -0.62196 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.99970 9.05220 -0.05250 -0.57997 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.95000 8.05000 -0.10000 -1.24224 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.50000 11.64000 -0.14000 -1.20275 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.11700 9.08360 0.03340 0.36770 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.13760 9.12020 0.01740 0.19079 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.24590 9.22640 0.01950 0.21135 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.85540 9.82220 0.03320 0.33801 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.75850 9.73990 0.01860 0.19097 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87810 9.85720 0.02090 0.21203 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.27190 8.25830 0.01360 0.16468 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86080 8.83040 0.03040 0.34427 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.71290 8.69950 0.01340 0.15403 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.88430 12.86320 0.02110 0.16403 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.02240 11.98140 0.04100 0.34220 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.73670 9.72180 0.01490 0.15326 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.04840 10.01450 0.03390 0.33851 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00280 9.98990 0.01290 0.12913 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00870 9.99560 0.01310 0.13106 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.04670 10.01280 0.03390 0.33857 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00190 9.98900 0.01290 0.12914 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02440 10.01130 0.01310 0.13085 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.80850 9.77490 0.03360 0.34374 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.75690 9.74230 0.01460 0.14986 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.76900 9.74800 0.02100 0.21543 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.72350 9.73860 -0.01510 -0.15505 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80790 9.80520 0.00270 0.02754 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.41260 9.42830 -0.01570 -0.16652 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.95370 8.96780 -0.01410 -0.15723 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93460 10.95180 -0.01720 -0.15705 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.68080 9.73760 -0.05680 -0.58331 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.74710 10.79120 -0.04410 -0.40867 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.21050 10.27220 -0.06170 -0.60065 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.00710 10.06550 -0.05840 -0.58020 野村泰國基金 39.77000 40.01000 -0.24000 -0.59985 野村高科技基金 8.47000 8.55000 -0.08000 -0.93567 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.70250 9.79270 -0.09020 -0.92109 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68550 9.75920 -0.07370 -0.75518 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.12080 10.14520 -0.02440 -0.24051 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.06120 9.14970 -0.08850 -0.96724 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.01340 9.09740 -0.08400 -0.92334 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.89760 8.95880 -0.06120 -0.68313 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.31120 11.39690 -0.08570 -0.75196 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.87360 12.88750 -0.01390 -0.10786 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.24880 10.34880 -0.10000 -0.96630 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.20170 10.29680 -0.09510 -0.92359 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.32620 10.39800 -0.07180 -0.69052 野村貨幣市場基金 16.29060 16.29000 0.00060 0.00368 野村新馬基金 14.62000 14.80000 -0.18000 -1.21622 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.04260 10.03100 0.01160 0.11564 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92180 9.94100 -0.01920 -0.19314 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96830 9.98220 -0.01390 -0.13925 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.86130 9.82500 0.03630 0.36947 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.78770 9.77330 0.01440 0.14734 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76030 9.74640 0.01390 0.14262 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.94080 9.90430 0.03650 0.36853 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.85100 9.83640 0.01460 0.14843 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.94170 9.92750 0.01420 0.14304 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.60590 9.59410 0.01180 0.12299 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.54200 9.55120 -0.00920 -0.09632 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.49060 9.50020 -0.00960 -0.10105 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.74250 9.73050 0.01200 0.12332 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.65370 9.66300 -0.00930 -0.09624 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.60230 9.61200 -0.00970 -0.10092 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86760 9.86710 0.00050 0.00507 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63770 7.63790 -0.00020 -0.00262 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48810 11.48850 -0.00040 -0.00348 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.30000 7.34000 -0.04000 -0.54496 野村精選貨幣市場基金 12.09050 12.09020 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.70000 9.81000 -0.11000 -1.12130 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.24000 9.39000 -0.15000 -1.59744 野村歐洲高股息基金季配型 7.23000 7.30000 -0.07000 -0.95890 野村歐洲高股息基金累積型 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 野村積極成長基金 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.64000 29.92000 -0.28000 -0.93583 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.08530 10.09390 -0.00860 -0.08520 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.32410 8.31460 0.00950 0.11426 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.65730 7.66340 -0.00610 -0.07960 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.55510 7.56150 -0.00640 -0.08464 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.54490 11.53230 0.01260 0.10926 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.33490 10.34310 -0.00820 -0.07928 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23000 10.23860 -0.00860 -0.08400 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.78000 9.97000 -0.19000 -1.90572 野村環球基金-人民幣計價 14.94000 15.21000 -0.27000 -1.77515 野村環球基金-美元計價 11.60000 11.83000 -0.23000 -1.94421 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.25000 16.57000 -0.32000 -1.93120 野村鴻利基金 20.21000 20.35000 -0.14000 -0.68796 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87280 16.87240 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 17.29000 17.47000 -0.18000 -1.03034 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.63000 12.67000 -0.04000 -0.31571 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.80000 13.85000 -0.05000 -0.36101 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97360 9.97010 0.00350 0.03510 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07800 13.07360 0.00440 0.03366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.97640 9.95920 0.01720 0.17270 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88320 9.89750 -0.01430 -0.14448 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.53960 9.53240 0.00720 0.07553 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.57540 9.56880 0.00660 0.06897 凱基台商天下基金 11.68000 11.73000 -0.05000 -0.42626 凱基台灣精五門基金 18.26000 18.35000 -0.09000 -0.49046 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.29130 39.15270 0.13860 0.35400 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.43910 39.35740 0.08170 0.20758 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.08070 41.14990 -0.06920 -0.16817 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.13590 10.20670 -0.07080 -0.69366 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.46000 12.64000 -0.18000 -1.42405 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.21160 11.41130 -0.19970 -1.75002 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.07000 11.26000 -0.19000 -1.68739 凱基凱旋貨幣市場基金 11.56030 11.55980 0.00050 0.00433 凱基開創基金 24.28000 24.37000 -0.09000 -0.36931 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.86000 20.29000 -0.43000 -2.11927 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.20930 19.63820 -0.42890 -2.18401 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.10000 16.24000 -0.14000 -0.86207 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.35410 15.49830 -0.14420 -0.93042 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.00000 11.14000 -0.14000 -1.25673 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.66880 10.84620 -0.17740 -1.63560 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.35250 11.65510 -0.30260 -2.59629 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.65000 11.96000 -0.31000 -2.59197 凱基護城河基金-台幣計價A 12.03000 12.20000 -0.17000 -1.39344 凱基護城河基金-美元計價B 11.76530 11.93540 -0.17010 -1.42517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.00000 14.66000 0.34000 2.31924 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.21000 28.48000 -1.27000 -4.45927 富邦NASDAQ-100基金 27.82000 28.50000 -0.68000 -2.38596 富邦上証180基金 26.46000 26.50000 -0.04000 -0.15094 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16910 0.17240 -0.00330 -1.91415 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.22000 5.32000 -0.10000 -1.87970 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.41000 32.01000 -0.60000 -1.87441 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79900 10.90140 -0.10240 -0.93933 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.97230 10.08020 -0.10790 -1.07042 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.57260 9.69060 -0.11800 -1.21767 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.32250 9.41090 -0.08840 -0.93934 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.53700 8.62940 -0.09240 -1.07076 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.20230 8.30340 -0.10110 -1.21757 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.62970 20.66340 -0.03370 -0.16309 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45750 11.45650 0.00100 0.00873 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45110 10.48100 -0.02990 -0.28528 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.93220 12.90460 0.02760 0.21388 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89420 1.89340 0.00080 0.04225 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21010 9.19040 0.01970 0.21435 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39680 1.39620 0.00060 0.04297 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.83120 11.82190 0.00930 0.07867 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71760 1.71900 -0.00140 -0.08144 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10050 10.09250 0.00800 0.07927 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48530 1.48650 -0.00120 -0.08073 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.07330 10.05690 0.01640 0.16307 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.02310 10.01350 0.00960 0.09587 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.51000 15.53000 -0.02000 -0.12878 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.67000 19.63000 0.04000 0.20377 富邦日本東証基金 20.59000 20.53000 0.06000 0.29226 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.50000 42.55000 -0.05000 -0.11751 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.25000 42.17000 0.08000 0.18971 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.61000 46.50000 0.11000 0.23656 富邦台灣心基金 19.08000 19.26000 -0.18000 -0.93458 富邦台灣釆吉50基金 41.71000 41.60000 0.11000 0.26442 富邦台灣科技指數基金 48.64000 48.51000 0.13000 0.26799 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.55690 40.35180 0.20510 0.50828 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.47330 41.51090 -0.03760 -0.09058 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29190 0.29260 -0.00070 -0.23923 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53610 2.52680 0.00930 0.36805 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33900 0.33910 -0.00010 -0.02949 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50120 10.50570 -0.00450 -0.04283 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18910 2.18110 0.00800 0.36679 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32300 0.32300 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00050 9.00440 -0.00390 -0.04331 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.33000 22.32000 0.01000 0.04480 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.36000 28.31000 0.05000 0.17662 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66190 15.66130 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.05200 40.08990 -0.03790 -0.09454 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.57330 39.40690 0.16640 0.42226 富邦長紅基金 53.93000 54.40000 -0.47000 -0.86397 富邦科技基金 21.03000 21.24000 -0.21000 -0.98870 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.75640 40.65980 0.09660 0.23758 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.85220 39.65330 0.19890 0.50160 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.25380 39.11320 0.14060 0.35947 富邦恒生國企ETF基金 19.60000 19.64000 -0.04000 -0.20367 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.09000 25.15000 -0.06000 -0.23857 富邦高成長基金 20.68000 20.87000 -0.19000 -0.91040 富邦基金A類型 11.70000 11.80000 -0.10000 -0.84746 富邦基金I類型 11.70000 11.80000 -0.10000 -0.84746 富邦深証100基金 8.05000 8.11000 -0.06000 -0.73983 富邦富時歐洲ETF基金 18.57000 18.71000 -0.14000 -0.74826 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40320 0.40370 -0.00050 -0.12385 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.97530 11.99460 -0.01930 -0.16091 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.12980 9.14460 -0.01480 -0.16184 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29390 0.29420 -0.00030 -0.10197 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.44090 8.45450 -0.01360 -0.16086 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.36660 9.40450 -0.03790 -0.40300 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.89990 9.93440 -0.03450 -0.34728 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.04490 9.08140 -0.03650 -0.40192 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.55450 9.58780 -0.03330 -0.34732 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 富邦精準基金 40.24000 40.48000 -0.24000 -0.59289 富邦精銳中小基金 9.76000 9.89000 -0.13000 -1.31446 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.78000 15.86000 -0.08000 -0.50441 富邦臺灣公司治理100基金 19.39000 19.34000 0.05000 0.25853 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.82000 12.66000 0.16000 1.26382 富邦標普美國特別股ETF基金 18.77000 18.75000 0.02000 0.10667 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.87250 9.86190 0.01060 0.10748 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64480 9.69050 -0.04570 -0.47160 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78340 9.82360 -0.04020 -0.40922 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.52500 9.51480 0.01020 0.10720 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.26300 9.30700 -0.04400 -0.47276 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38110 9.41970 -0.03860 -0.40978 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.91000 27.87000 0.04000 0.14352 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.55910 9.62920 -0.07010 -0.72799 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.51080 9.55260 -0.04180 -0.43758 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.49840 9.54710 -0.04870 -0.51010 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.59940 9.67000 -0.07060 -0.73009 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.55030 9.59230 -0.04200 -0.43785 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.53740 9.58640 -0.04900 -0.51114 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26280 8.28830 -0.02550 -0.30766 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.79640 8.79840 -0.00200 -0.02273 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51540 8.52340 -0.00800 -0.09386 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.46380 9.49190 -0.02810 -0.29604 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.47790 9.48000 -0.00210 -0.02215 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.18520 9.19380 -0.00860 -0.09354 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.27320 9.28160 -0.00840 -0.09050 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.14080 8.15260 -0.01180 -0.14474 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.19100 9.17840 0.01260 0.13728 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.66690 8.66140 0.00550 0.06350 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.35880 10.37250 -0.01370 -0.13208 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.14070 10.12680 0.01390 0.13726 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64670 9.64020 0.00650 0.06743 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.81110 8.80500 0.00610 0.06928 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50090 9.49430 0.00660 0.06952 富達卓越領航全球組合基金 13.81000 13.97000 -0.16000 -1.14531 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.36240 8.37320 -0.01080 -0.12898 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07060 9.05710 0.01350 0.14905 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74730 8.74070 0.00660 0.07551 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.71140 9.72390 -0.01250 -0.12855 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.68760 9.67310 0.01450 0.14990 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38330 9.37600 0.00730 0.07786 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.83870 8.83180 0.00690 0.07813 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47710 9.46970 0.00740 0.07814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 8.58000 -0.10000 -1.16550 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.06000 9.20000 -0.14000 -1.52174 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.97000 8.08000 -0.11000 -1.36139 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.63000 6.74000 -0.11000 -1.63205 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.56000 7.72000 -0.16000 -2.07254 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.40000 7.55000 -0.15000 -1.98675 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.72720 9.70530 0.02190 0.22565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.17340 9.16740 0.00600 0.06545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.75580 8.74900 0.00680 0.07772 富蘭克林華美中華基金 10.56000 10.76000 -0.20000 -1.85874 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.52000 18.64000 -0.12000 -0.64378 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.55000 18.55000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.52000 9.63000 -0.11000 -1.14226 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.67210 7.66540 0.00670 0.08741 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73820 8.73300 0.00520 0.05954 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53850 9.53280 0.00570 0.05979 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.07510 9.06710 0.00800 0.08823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.92770 10.93100 -0.00330 -0.03019 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.46660 8.46910 -0.00250 -0.02952 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78250 8.78520 -0.00270 -0.03073 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13040 13.13640 -0.00600 -0.04567 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.95840 9.96300 -0.00460 -0.04617 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.95980 9.97020 -0.01040 -0.10431 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.40900 7.41670 -0.00770 -0.10382 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.78830 8.79750 -0.00920 -0.10458 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52200 10.52990 -0.00790 -0.07502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.30940 7.31490 -0.00550 -0.07519 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.68830 8.69490 -0.00660 -0.07591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.24550 10.25010 -0.00460 -0.04488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.45130 7.45470 -0.00340 -0.04561 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90900 7.91490 -0.00590 -0.07454 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.92220 8.93010 -0.00790 -0.08846 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.76430 9.77290 -0.00860 -0.08800 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.32190 12.33100 -0.00910 -0.07380 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.86000 8.02000 -0.16000 -1.99501 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.08000 8.24000 -0.16000 -1.94175 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.26000 11.18000 0.08000 0.71556 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.12000 8.18000 -0.06000 -0.73350 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.04000 9.12000 -0.08000 -0.87719 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.15720 12.28230 -0.12510 -1.01854 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.38000 9.42000 -0.04000 -0.42463 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 富蘭克林華美第一富基金 34.19000 34.28000 -0.09000 -0.26254 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31930 10.31880 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.55000 8.62000 -0.07000 -0.81206 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.68000 13.85000 -0.17000 -1.22744 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.68000 12.88000 -0.20000 -1.55280 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.72000 14.95000 -0.23000 -1.53846 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.53230 6.62020 -0.08790 -1.32775 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89640 9.97180 -0.07540 -0.75613 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.22200 9.22480 -0.00280 -0.03035 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.78010 10.78330 -0.00320 -0.02968 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.54830 6.55480 -0.00650 -0.09916 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.64330 8.65350 -0.01020 -0.11787 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.87280 9.88450 -0.01170 -0.11837 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.23560 10.24580 -0.01020 -0.09955 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.42000 60.04000 0.38000 0.63291 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.73000 61.48000 0.25000 0.40664 復華1至5年期高收益債券基金 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華人民幣貨幣市場基金 11.72930 11.72650 0.00280 0.02388 復華人生目標基金 35.46740 35.64890 -0.18150 -0.50913 復華大中華中小策略基金 7.91000 8.02000 -0.11000 -1.37157 復華中小精選基金 61.15000 61.57000 -0.42000 -0.68215 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.70120 51.88120 -0.18000 -0.34695 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.21000 7.33000 -0.12000 -1.63711 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708 復華六年到期新興市場債券基金 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 復華台灣智能基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 復華全方位基金 26.03000 26.39000 -0.36000 -1.36415 復華全球大趨勢基金-美元 11.56000 11.78000 -0.22000 -1.86757 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.15000 18.48000 -0.33000 -1.78571 復華全球平衡基金-美元 8.75000 8.84000 -0.09000 -1.01810 復華全球平衡基金-新臺幣 18.63000 18.80000 -0.17000 -0.90426 復華全球物聯網科技基金-美元 13.80000 14.10000 -0.30000 -2.12766 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.27000 13.55000 -0.28000 -2.06642 復華全球原物料基金 8.08000 8.19000 -0.11000 -1.34310 復華全球消費基金-新臺幣 11.65000 11.82000 -0.17000 -1.43824 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46980 11.46450 0.00530 0.04623 復華全球債券基金 13.41910 13.39750 0.02160 0.16122 復華全球債券組合基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 復華全球戰略配置強基金-美元 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 復華有利貨幣市場基金 13.45480 13.45430 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.03000 11.15000 -0.12000 -1.07623 復華亞太成長基金 12.14000 12.36000 -0.22000 -1.77994 復華亞太神龍科技基金-美元 7.91000 8.05000 -0.14000 -1.73913 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.37000 8.52000 -0.15000 -1.76056 復華東協世紀基金 11.73000 11.84000 -0.11000 -0.92905 復華南非幣長期收益基金A 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 復華南非幣長期收益基金B 7.75000 7.79000 -0.04000 -0.51348 復華南非幣短期收益基金A 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華美國新星基金-美元 11.12000 11.38000 -0.26000 -2.28471 復華美國新星基金-新臺幣 11.26000 11.51000 -0.25000 -2.17202 復華恒生基金 19.73000 19.76000 -0.03000 -0.15182 復華恒生單日反向一倍基金 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 復華恒生單日正向二倍基金 26.85000 26.78000 0.07000 0.26139 復華神盾基金 22.82060 23.00130 -0.18070 -0.78561 復華高成長基金 59.74000 60.28000 -0.54000 -0.89582 復華高益策略組合基金 12.87000 12.86000 0.01000 0.07776 復華貨幣市場基金 14.41650 14.41600 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 18.32000 18.23000 0.09000 0.49369 復華富時台灣高股息低波動基金 48.85000 48.81000 0.04000 0.08195 復華復華基金 18.61000 18.78000 -0.17000 -0.90522 復華華人世紀基金 14.74000 15.00000 -0.26000 -1.73333 復華傳家二號基金 28.17520 28.41350 -0.23830 -0.83869 復華傳家基金 19.72440 19.88420 -0.15980 -0.80365 復華奧林匹克全球組合基金 14.54000 14.55000 -0.01000 -0.06873 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.83000 10.92000 -0.09000 -0.82418 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.06000 18.99000 0.07000 0.36862 復華新興市場企業債券ETF基金 60.90000 60.69000 0.21000 0.34602 復華新興市場高收益債券基金A 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.26000 5.27000 -0.01000 -0.18975 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 復華滬深300 A股基金 19.31000 19.38000 -0.07000 -0.36120 復華數位經濟基金 44.31000 44.67000 -0.36000 -0.80591 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.65810 9.65630 0.00180 0.01864 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.44550 9.44370 0.00180 0.01906 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.81180 9.81000 0.00180 0.01835 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.56210 9.56020 0.00190 0.01987 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.46890 9.47280 -0.00390 -0.04117 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97550 9.97420 0.00130 0.01303 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49800 9.50080 -0.00280 -0.02947 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00740 10.00470 0.00270 0.02699 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49770 9.50040 -0.00270 -0.02842 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00940 10.00680 0.00260 0.02598 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.93440 9.92840 0.00600 0.06043 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.89590 9.89370 0.00220 0.02224 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.91570 9.90810 0.00760 0.07670 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.88440 9.87410 0.01030 0.10431 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.81900 10.86470 -0.04570 -0.42063 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81340 9.81010 0.00330 0.03364 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.88440 9.87400 0.01040 0.10533 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.81890 10.86450 -0.04560 -0.41972 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81390 9.81060 0.00330 0.03364 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86790 9.85910 0.00880 0.08926 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99100 9.98530 0.00570 0.05708 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.98070 9.98360 -0.00290 -0.02905 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.98910 9.98650 0.00260 0.02604 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.05110 9.04520 0.00590 0.06523 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.11220 8.13250 -0.02030 -0.24962 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.09190 8.10770 -0.01580 -0.19488 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.46350 11.45590 0.00760 0.06634 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30040 10.32620 -0.02580 -0.24985 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.39340 10.41380 -0.02040 -0.19589 景順主流基金 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158 景順台灣科技基金 26.36000 26.41000 -0.05000 -0.18932 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 景順全球科技基金 20.02000 20.44000 -0.42000 -2.05479 景順全球康健基金 18.73000 19.24000 -0.51000 -2.65073 景順貨幣市場基金 15.95510 15.95460 0.00050 0.00313 景順潛力基金 27.99000 27.93000 0.06000 0.21482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.02000 13.26000 -0.24000 -1.80995 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.17000 12.39000 -0.22000 -1.77563 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.12000 10.29000 -0.17000 -1.65209 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.31000 10.48000 -0.17000 -1.62214 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.44000 10.62000 -0.18000 -1.69492 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.62000 10.80000 -0.18000 -1.66667 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54680 8.53530 0.01150 0.13473 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82840 7.83820 -0.00980 -0.12503 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09820 11.08340 0.01480 0.13353 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14200 10.15470 -0.01270 -0.12507 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.14000 7.26000 -0.12000 -1.65289 華南永昌中國A股基金(美元) 6.81000 6.95000 -0.14000 -2.01439 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.01000 10.21000 -0.20000 -1.95886 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34310 9.34030 0.00280 0.02998 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54080 9.53260 0.00820 0.08602 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70150 9.69850 0.00300 0.03093 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90960 9.90110 0.00850 0.08585 華南永昌永昌基金 17.22000 17.29000 -0.07000 -0.40486 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 華南永昌全球亨利組合基金 14.08690 14.08510 0.00180 0.01278 華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.76000 8.92000 -0.16000 -1.79372 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.03000 9.19000 -0.16000 -1.74102 華南永昌全球精品基金 14.38000 14.61000 -0.23000 -1.57426 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.78000 9.91000 -0.13000 -1.31181 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.97000 12.13000 -0.16000 -1.31904 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.88000 12.04000 -0.16000 -1.32890 華南永昌物聯網精選基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.23010 16.22940 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 22.32520 22.30140 0.02380 0.10672 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95430 11.95390 0.00040 0.00335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.27500 10.27470 0.00030 0.00292 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.15010 10.17650 -0.02640 -0.25942 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82570 9.82540 0.00030 0.00305 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67540 9.70050 -0.02510 -0.25875 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04600 10.03980 0.00620 0.06175 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.86830 9.88870 -0.02040 -0.20630 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.70130 9.69580 0.00550 0.05673 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.51980 9.53950 -0.01970 -0.20651 華頓中小型基金 19.89000 20.14000 -0.25000 -1.24131 華頓中國多重機會平衡基金 10.96300 11.10900 -0.14600 -1.31425 華頓台灣基金 22.50000 22.63000 -0.13000 -0.57446 華頓平安貨幣市場基金 11.53560 11.53520 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.35000 15.63000 -0.28000 -1.79143 華頓全球高收益債券基金A 13.16080 13.17690 -0.01610 -0.12218 華頓全球高收益債券基金B 7.97870 7.98850 -0.00980 -0.12268 華頓全球黑鑽油源基金 4.87000 4.96000 -0.09000 -1.81452 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37720 2.42190 -0.04470 -1.84566 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.63070 10.86010 -0.22940 -2.11232 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34440 0.35200 -0.00760 -2.15909 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.08280 11.14980 -0.06700 -0.60091 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.99770 10.05210 -0.05440 -0.54118 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.85310 9.93950 -0.08640 -0.86926 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81000 8.88730 -0.07730 -0.86978 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.04660 10.14020 -0.09360 -0.92306 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.01170 9.09680 -0.08510 -0.93549 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.45000 9.67000 -0.22000 -2.27508 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.14000 8.35000 -0.21000 -2.51497 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.72000 8.95000 -0.23000 -2.56983 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50510 2.50050 0.00460 0.18396 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03010 2.02290 0.00720 0.35592 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.68550 11.70190 -0.01640 -0.14015 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.32950 9.34260 -0.01310 -0.14022 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36230 0.36280 -0.00050 -0.13782 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29450 0.29510 -0.00060 -0.20332 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.08000 3.13000 -0.05000 -1.59744 匯豐中國動力基金(台幣) 13.76000 14.01000 -0.25000 -1.78444 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.87000 21.85000 0.02000 0.09153 匯豐全球趨勢組合基金 11.47000 11.66000 -0.19000 -1.62950 匯豐全球關鍵資源基金 7.57000 7.66000 -0.09000 -1.17493 匯豐安富基金 24.05000 24.03000 0.02000 0.08323 匯豐成功基金 38.84000 38.72000 0.12000 0.30992 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57760 2.57010 0.00750 0.29182 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31080 2.30320 0.00760 0.32998 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45250 11.45390 -0.00140 -0.01222 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.71470 7.71600 -0.00130 -0.01685 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37410 0.37430 -0.00020 -0.05343 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32750 0.32760 -0.00010 -0.03053 匯豐金磚動力基金 13.11000 13.30000 -0.19000 -1.42857 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99070 14.99040 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.76000 4.84000 -0.08000 -1.65289 匯豐新鑽動力基金 9.98000 10.11000 -0.13000 -1.28586 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.25030 5.27350 -0.02320 -0.43994 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.94100 8.96430 -0.02330 -0.25992 匯豐龍鳳基金-A類型 47.02000 46.99000 0.03000 0.06384 匯豐龍鳳基金-I類型 47.02000 46.99000 0.03000 0.06384 匯豐龍騰電子基金 31.84000 31.92000 -0.08000 -0.25063 匯豐雙高收益債券組合基金 11.98060 11.98490 -0.00430 -0.03588 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.81000 16.98000 -0.17000 -1.00118 新光中國成長基金(人民幣) 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602 新光中國成長基金(美元) 8.48000 8.65000 -0.17000 -1.96532 新光中國成長基金(新臺幣) 8.46000 8.62000 -0.16000 -1.85615 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.45250 10.43240 0.02010 0.19267 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56130 9.56910 -0.00780 -0.08151 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88180 9.87160 0.01020 0.10333 新光台灣富貴基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.57000 8.61000 -0.04000 -0.46458 新光全球生技醫療基金(美元) 10.64000 10.88000 -0.24000 -2.20588 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.39000 10.60000 -0.21000 -1.98113 新光全球債券基金(A累積)美元 9.96690 9.95620 0.01070 0.10747 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75980 9.73120 0.02860 0.29390 新光全球債券基金(B配息)美元 9.52790 9.51750 0.01040 0.10927 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.31690 9.28960 0.02730 0.29388 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 新光吉星貨幣市場基金 15.46420 15.46360 0.00060 0.00388 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 新光多重資產基金(A累積)美元 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 新光亞洲精選基金-美金 20.33000 20.66000 -0.33000 -1.59729 新光亞洲精選基金-新台幣 20.64000 20.94000 -0.30000 -1.43266 新光兩岸優勢基金 9.81000 9.98000 -0.17000 -1.70341 新光店頭基金 21.45000 21.49000 -0.04000 -0.18613 新光南非幣保本基金 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 新光特選內需收益ETF基金 19.67000 19.60000 0.07000 0.35714 新光創新科技基金 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77950 9.78140 -0.00190 -0.01942 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.99560 9.98350 0.01210 0.12120 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.60400 9.59380 0.01020 0.10632 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12620 9.12780 -0.00160 -0.01753 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.33320 9.32190 0.01130 0.12122 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.96320 8.95350 0.00970 0.10834 新光澳幣八年期保本基金 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光澳幣保本基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98730 9.99080 -0.00350 -0.03503 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35550 9.35890 -0.00340 -0.03633 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.30300 9.30980 -0.00680 -0.07304 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82610 9.83340 -0.00730 -0.07424 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80320 9.81210 -0.00890 -0.09070 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.27740 9.28590 -0.00850 -0.09154 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25730 9.25760 -0.00030 -0.00324 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77780 9.77790 -0.00010 -0.00102 瑞銀全球創新趨勢基金 6.41000 6.52000 -0.11000 -1.68712 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82670 9.81360 0.01310 0.13349 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.16260 9.15000 0.01260 0.13770 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69310 9.68330 0.00980 0.10121 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.12380 9.11460 0.00920 0.10094 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.20530 9.18990 0.01540 0.16758 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.83430 9.81860 0.01570 0.15990 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.74310 13.72530 0.01780 0.12969 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.26760 8.25700 0.01060 0.12838 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.97480 39.97720 -0.00240 -0.00600 群益10年期以上金融債ETF基金 36.68390 36.54720 0.13670 0.37404 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.40490 39.27490 0.13000 0.33100 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.74720 37.67830 0.06890 0.18286 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.61310 40.55300 0.06010 0.14820 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.74400 40.71270 0.03130 0.07688 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.40420 39.25780 0.14640 0.37292 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.96860 9.96470 0.00390 0.03914 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.97770 39.97980 -0.00210 -0.00525 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30170 11.30170 0.00000 0.00000 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03410 10.07870 -0.04460 -0.44252 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.66520 10.80930 -0.14410 -1.33311 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95200 8.10100 -0.14900 -1.83928 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.24000 8.39000 -0.15000 -1.78784 群益大印度基金-人民幣 12.55880 12.53650 0.02230 0.17788 群益大印度基金-美元 11.78240 11.82190 -0.03950 -0.33413 群益大印度基金-新臺幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.77160 10.87640 -0.10480 -0.96355 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36220 10.51690 -0.15470 -1.47097 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.74000 9.88000 -0.14000 -1.41700 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.82430 9.91990 -0.09560 -0.96372 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.62400 8.75270 -0.12870 -1.47040 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.13000 8.24000 -0.11000 -1.33495 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.64410 8.72820 -0.08410 -0.96354 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.61850 7.73230 -0.11380 -1.47175 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.06000 8.17000 -0.11000 -1.34639 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.20470 8.28460 -0.07990 -0.96444 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.47340 7.58500 -0.11160 -1.47132 群益中小型股基金 38.18000 38.12000 0.06000 0.15740 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41660 9.44820 -0.03160 -0.33446 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.72100 8.79520 -0.07420 -0.84364 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.18640 8.25150 -0.06510 -0.78895 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.18580 8.21320 -0.02740 -0.33361 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58020 7.64470 -0.06450 -0.84372 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11650 7.17310 -0.05660 -0.78906 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.98960 9.97130 0.01830 0.18353 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98860 10.96850 0.02010 0.18325 群益中國高收益債券基金-美元 10.59860 10.60190 -0.00330 -0.03113 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.79710 9.80980 -0.01270 -0.12946 群益中國新機會基金N-人民幣 7.28550 7.43360 -0.14810 -1.99231 群益中國新機會基金N-美元 6.67340 6.84400 -0.17060 -2.49269 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.14000 7.32000 -0.18000 -2.45902 群益中國新機會基金-人民幣 6.46120 6.59250 -0.13130 -1.99166 群益中國新機會基金-美元 7.13550 7.31790 -0.18240 -2.49252 群益中國新機會基金-新臺幣 6.81000 6.98000 -0.17000 -2.43553 群益平衡王基金 18.47990 18.53470 -0.05480 -0.29566 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.95190 10.90860 0.04330 0.39693 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.42810 10.44030 -0.01220 -0.11685 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.65900 9.62080 0.03820 0.39706 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.19630 9.20700 -0.01070 -0.11622 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.63960 9.65000 -0.01040 -0.10777 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.41630 9.42830 -0.01200 -0.12728 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.83580 8.84530 -0.00950 -0.10740 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.75760 8.76880 -0.01120 -0.12773 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.69540 9.70590 -0.01050 -0.10818 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.71160 9.72400 -0.01240 -0.12752 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.99150 9.00120 -0.00970 -0.10776 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.37010 9.38210 -0.01200 -0.12790 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09800 10.10140 -0.00340 -0.03366 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.18030 7.18270 -0.00240 -0.03341 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.03530 10.04330 -0.00800 -0.07966 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.89390 9.90440 -0.01050 -0.10601 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01740 10.02480 -0.00740 -0.07382 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.68890 9.69660 -0.00770 -0.07941 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.60060 9.61070 -0.01010 -0.10509 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.72070 9.72780 -0.00710 -0.07299 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.03540 10.04330 -0.00790 -0.07866 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.89390 9.90430 -0.01040 -0.10500 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01760 10.02500 -0.00740 -0.07382 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.68900 9.69660 -0.00760 -0.07838 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.60050 9.61070 -0.01020 -0.10613 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.72070 9.72780 -0.00710 -0.07299 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.21880 9.45120 -0.23240 -2.45895 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.74000 11.00000 -0.26000 -2.36364 群益全球關鍵生技基金-美元 15.08430 15.46460 -0.38030 -2.45916 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.89000 15.26000 -0.37000 -2.42464 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 群益印度中小基金N-人民幣 10.42370 10.41250 0.01120 0.10756 群益印度中小基金N-美元 8.72890 8.76440 -0.03550 -0.40505 群益印度中小基金N-新臺幣 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 群益印度中小基金-人民幣 14.11130 14.09620 0.01510 0.10712 群益印度中小基金-美元 12.48470 12.53550 -0.05080 -0.40525 群益印度中小基金-新臺幣 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483 群益多利策略組合基金 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 群益多重收益組合基金 13.38000 13.38000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.58000 14.64000 -0.06000 -0.40984 群益安家基金 23.17970 23.23030 -0.05060 -0.21782 群益安穩貨幣市場基金 16.10820 16.10750 0.00070 0.00435 群益那斯達克生技基金 20.83000 21.20000 -0.37000 -1.74528 群益亞太中小基金 10.36000 10.51000 -0.15000 -1.42721 群益亞太新趨勢平衡基金 15.06000 15.23000 -0.17000 -1.11622 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65220 9.64800 0.00420 0.04353 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.30860 7.30540 0.00320 0.04380 群益店頭市場基金 82.41000 82.55000 -0.14000 -0.16959 群益東方盛世基金 8.07000 8.19000 -0.12000 -1.46520 群益東協成長基金-人民幣 12.50650 12.57310 -0.06660 -0.52970 群益東協成長基金-美元 10.95070 11.06560 -0.11490 -1.03835 群益東協成長基金-新臺幣 10.84000 10.94000 -0.10000 -0.91408 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.72000 10.79970 -0.07970 -0.73798 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.12340 10.20490 -0.08150 -0.79864 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.59680 9.67090 -0.07410 -0.76622 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.16610 9.23430 -0.06820 -0.73855 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.65890 8.72860 -0.06970 -0.79852 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.20660 8.27010 -0.06350 -0.76783 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 9.92330 0.00000 9.92330 0.00000 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.97010 9.03680 -0.06670 -0.73809 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.81290 8.88390 -0.07100 -0.79920 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.16800 9.23880 -0.07080 -0.76633 群益長安基金 24.16000 24.30000 -0.14000 -0.57613 群益美國新創亮點基金N-美元 9.23350 9.50530 -0.27180 -2.85946 群益美國新創亮點基金-美元 13.96800 14.37910 -0.41110 -2.85901 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.50000 13.89000 -0.39000 -2.80778 群益真善美基金 15.53800 15.60970 -0.07170 -0.45933 群益馬拉松基金 105.39000 105.64000 -0.25000 -0.23665 群益馬拉松基金I類型 105.66000 105.91000 -0.25000 -0.23605 群益深証中小板基金 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464 群益創新科技基金 28.95000 28.89000 0.06000 0.20768 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.45470 8.58700 -0.13230 -1.54070 群益華夏盛世基金N-美元 7.76200 7.92410 -0.16210 -2.04566 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.09000 8.26000 -0.17000 -2.05811 群益華夏盛世基金-人民幣 9.20710 9.35120 -0.14410 -1.54098 群益華夏盛世基金-美元 8.55870 8.73740 -0.17870 -2.04523 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.12000 14.41000 -0.29000 -2.01249 群益奧斯卡基金 24.88000 24.95000 -0.07000 -0.28056 群益新興金鑽基金-美元 10.75200 10.91230 -0.16030 -1.46898 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.22000 8.34000 -0.12000 -1.43885 群益葛萊美基金 21.31000 21.25000 0.06000 0.28235 群益道瓊美國地產ETF基金 19.95000 19.98000 -0.03000 -0.15015 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 9.99340 10.00030 -0.00690 -0.06900 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.94830 10.00640 -0.05810 -0.58063 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.96770 10.02050 -0.05280 -0.52692 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 9.99330 10.00020 -0.00690 -0.06900 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.94830 10.00640 -0.05810 -0.58063 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.96770 10.02050 -0.05280 -0.52692 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 9.99340 10.00030 -0.00690 -0.06900 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.94830 10.00640 -0.05810 -0.58063 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 9.99330 10.00020 -0.00690 -0.06900 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.94830 10.00640 -0.05810 -0.58063 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.55740 11.62990 -0.07250 -0.62339 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.80550 10.88560 -0.08010 -0.73583 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.93000 10.00000 -0.07000 -0.70000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.75360 10.83330 -0.07970 -0.73569 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.17440 8.22570 -0.05130 -0.62366 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.54870 8.61210 -0.06340 -0.73617 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.86000 7.92000 -0.06000 -0.75758 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.16630 8.22680 -0.06050 -0.73540 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.69150 9.76340 -0.07190 -0.73642 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.45710 9.52720 -0.07010 -0.73579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.77000 25.79000 -0.02000 -0.07755 德信中國精選成長基金 10.16000 10.32000 -0.16000 -1.55039 德信台灣主流中小基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067 德信新興股票組合基金 10.19000 10.26000 -0.07000 -0.68226 德信萬保貨幣市場基金 11.94930 11.94890 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.78590 10.77530 0.01060 0.09837 德信數位時代基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.00350 9.99310 0.01040 0.10407 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.93260 9.92590 0.00670 0.06750 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67840 11.67790 0.00050 0.00428 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.53000 13.61000 -0.08000 -0.58780 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.65000 16.88000 -0.23000 -1.36256 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34570 10.30170 0.04400 0.42711 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.09590 15.03160 0.06430 0.42777 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.04780 8.03470 0.01310 0.16304 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.84720 10.83550 0.01170 0.10798 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.37630 11.36400 0.01230 0.10824 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.16350 13.14200 0.02150 0.16360 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.57000 15.70000 -0.13000 -0.82803 摩根中小基金 19.84000 19.96000 -0.12000 -0.60120 摩根中國A股基金 11.84000 12.09000 -0.25000 -2.06782 摩根中國A股基金(美元) 9.29000 9.50000 -0.21000 -2.21053 摩根中國亮點基金 11.52000 11.72000 -0.20000 -1.70648 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.38350 10.46920 -0.08570 -0.81859 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.52700 11.60430 -0.07730 -0.66613 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.81310 8.88850 -0.07540 -0.84829 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.81450 11.91190 -0.09740 -0.81767 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.64200 13.73340 -0.09140 -0.66553 摩根台灣金磚基金-累積型 17.30000 17.36000 -0.06000 -0.34562 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.30000 17.36000 -0.06000 -0.34562 摩根台灣增長基金 44.84000 44.84000 0.00000 0.00000 摩根平衡基金 26.11000 26.10000 0.01000 0.03831 摩根全球α基金 17.15000 17.42000 -0.27000 -1.54994 摩根全球平衡基金 14.58140 14.65430 -0.07290 -0.49746 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.25580 9.26990 -0.01410 -0.15211 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26120 10.26920 -0.00800 -0.07790 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.67790 9.69230 -0.01440 -0.14857 摩根多元入息成長基金-累積型 11.04340 11.06030 -0.01690 -0.15280 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.75120 9.76570 -0.01450 -0.14848 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.16850 10.23760 -0.06910 -0.67496 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.13790 13.22730 -0.08940 -0.67587 摩根亞洲基金 52.79000 53.50000 -0.71000 -1.32710 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.24570 8.23560 0.01010 0.12264 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.64370 9.62820 0.01550 0.16099 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.53230 8.52270 0.00960 0.11264 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17060 12.15630 0.01430 0.11763 摩根東方內需機會基金 16.72000 16.94000 -0.22000 -1.29870 摩根東方科技基金 28.98000 29.57000 -0.59000 -1.99527 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.26000 9.37000 -0.11000 -1.17396 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.01000 11.13000 -0.12000 -1.07817 摩根金龍收成基金 18.88000 19.20000 -0.32000 -1.66667 摩根第一貨幣市場基金 15.09620 15.09570 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 12.68000 12.97000 -0.29000 -2.23593 摩根新金磚五國基金 10.86000 11.00000 -0.14000 -1.27273 摩根新絲路基金 8.87000 9.00000 -0.13000 -1.44444 摩根新興35基金 12.20000 12.37000 -0.17000 -1.37429 摩根新興日本基金 21.98000 22.27000 -0.29000 -1.30220 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.03640 7.01600 0.02040 0.29076 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.25590 9.22240 0.03350 0.36325 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.02400 8.99840 0.02560 0.28450 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.38880 10.35950 0.02930 0.28283 摩根新興科技基金 46.49000 46.53000 -0.04000 -0.08597 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14240 8.13290 0.00950 0.11681 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.44230 10.43010 0.01220 0.11697 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.20120 8.26010 -0.05890 -0.71307 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.90300 8.96390 -0.06090 -0.67939 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.37550 8.43930 -0.06380 -0.75599 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.53670 9.60520 -0.06850 -0.71316 摩根龍揚基金 28.18000 28.66000 -0.48000 -1.67481 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.31000 10.44000 -0.13000 -1.24521 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 摩根環球股票收益基金-累積型 10.85000 10.99000 -0.14000 -1.27389 摩根總收益組合基金-月配息型 9.12580 9.13480 -0.00900 -0.09852 摩根總收益組合基金-累積型 11.11120 11.12210 -0.01090 -0.09800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.52000 22.56000 -0.04000 -0.17730 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77630 11.76330 0.01300 0.11051 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97800 10.97050 0.00750 0.06837 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.96750 9.95750 0.01000 0.10043 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07980 10.06870 0.01110 0.11024 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.45080 9.44440 0.00640 0.06777 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57520 8.56660 0.00860 0.10039 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.71910 9.78270 -0.06360 -0.65013 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.78540 9.84400 -0.05860 -0.59529 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.28930 9.36000 -0.07070 -0.75534 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.44100 9.50770 -0.06670 -0.70154 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.99250 9.06090 -0.06840 -0.75489 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.13850 9.20300 -0.06450 -0.70086 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.85790 10.92120 -0.06330 -0.57961 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.61570 10.67630 -0.06060 -0.56761 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.83520 9.88650 -0.05130 -0.51889 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.22210 10.28180 -0.05970 -0.58064 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 9.97860 10.03560 -0.05700 -0.56798 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.24770 9.29590 -0.04820 -0.51851 聯邦金鑽平衡基金 21.25740 21.31490 -0.05750 -0.26976 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.73900 8.89060 -0.15160 -1.70517 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.03240 9.18400 -0.15160 -1.65070 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.71850 8.86970 -0.15120 -1.70468 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.01710 9.16840 -0.15130 -1.65023 聯邦貨幣市場基金 13.18150 13.18090 0.00060 0.00455 聯邦精選科技基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88270 15.88170 0.00100 0.00630 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.60930 11.74310 -0.13380 -1.13939 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.17780 11.29550 -0.11770 -1.04201 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.70030 10.81300 -0.11270 -1.04226 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75350 11.75130 0.00220 0.01872 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97150 10.96460 0.00690 0.06293 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35780 10.35590 0.00190 0.01835 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46770 8.46240 0.00530 0.06263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.72000 31.66000 0.06000 0.18951 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.58000 14.82000 -0.24000 -1.61943 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.62000 14.91000 -0.29000 -1.94500 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.68000 9.86000 -0.18000 -1.82556 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.21000 15.23000 -0.02000 -0.13132 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.56000 12.58000 -0.02000 -0.15898 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.76000 11.78000 -0.02000 -0.16978 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.52000 7.53000 -0.01000 -0.13280 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.40000 11.42000 -0.02000 -0.17513 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.41000 14.47000 -0.06000 -0.41465 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.25000 19.44000 -0.19000 -0.97737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.43000 17.61000 -0.18000 -1.02215 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.02000 12.14000 -0.12000 -0.98847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.23000 14.37000 -0.14000 -0.97425 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.97000 15.12000 -0.15000 -0.99206 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.06000 14.20000 -0.14000 -0.98592 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.18000 14.32000 -0.14000 -0.97765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.56000 12.68000 -0.12000 -0.94637 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.57000 12.70000 -0.13000 -1.02362 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.23000 18.22000 0.01000 0.05488 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.04000 17.03000 0.01000 0.05872 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.75000 13.75000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.68000 12.68000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 聯博貨幣市場基金 15.00970 15.00930 0.00040 0.00267 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.23980 10.25770 -0.01790 -0.17450 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.24510 13.27050 -0.02540 -0.19140 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.23820 7.25080 -0.01260 -0.17377 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.51000 19.78000 -0.27000 -1.36502 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.36000 10.50000 -0.14000 -1.33333 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.83000 11.02000 -0.19000 -1.72414 瀚亞巴西基金 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252 瀚亞外銷基金 37.49000 37.79000 -0.30000 -0.79386 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.62000 10.70000 -0.08000 -0.74766 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.20000 9.27000 -0.07000 -0.75512 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.23000 9.30000 -0.07000 -0.75269 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.47730 10.47440 0.00290 0.02769 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.13200 10.15310 -0.02110 -0.20782 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96770 11.99070 -0.02300 -0.19182 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.00020 9.97050 0.02970 0.29788 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15790 7.15500 0.00290 0.04053 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.70510 7.72110 -0.01600 -0.20722 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.81750 7.83250 -0.01500 -0.19151 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.86990 6.84940 0.02050 0.29930 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.48950 8.50580 -0.01630 -0.19163 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80570 8.80210 0.00360 0.04090 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.00970 9.02840 -0.01870 -0.20712 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.84890 8.86590 -0.01700 -0.19175 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.50000 10.60000 -0.10000 -0.94340 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.01000 10.11000 -0.10000 -0.98912 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.90980 9.92980 -0.02000 -0.20141 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.73430 9.71560 0.01870 0.19247 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.61610 9.63990 -0.02380 -0.24689 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.67330 9.69280 -0.01950 -0.20118 瀚亞印度基金-人民幣 13.57000 13.49000 0.08000 0.59303 瀚亞印度基金-美元 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 瀚亞印度基金-新台幣 28.33000 28.27000 0.06000 0.21224 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.01000 12.04000 -0.03000 -0.24917 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.82000 14.02000 -0.20000 -1.42653 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.31000 8.43000 -0.12000 -1.42349 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.34000 8.46000 -0.12000 -1.41844 瀚亞亞太基礎建設基金 11.19000 11.29000 -0.10000 -0.88574 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.49440 11.52120 -0.02680 -0.23261 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 13.21420 13.15610 0.05810 0.44162 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.47950 10.54100 -0.06150 -0.58344 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.27640 10.33290 -0.05650 -0.54680 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.54330 11.50740 0.03590 0.31197 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 8.68900 8.71030 -0.02130 -0.24454 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.44430 9.42630 0.01800 0.19096 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.59060 8.64100 -0.05040 -0.58327 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.41150 8.45780 -0.04630 -0.54742 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.83330 8.80320 0.03010 0.34192 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.87510 13.92720 -0.05210 -0.37409 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.30930 10.30830 0.00100 0.00970 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.10480 10.14820 -0.04340 -0.42766 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 11.96350 12.00830 -0.04480 -0.37308 瀚亞非洲基金-南非幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.39000 18.70000 -0.31000 -1.65775 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.58230 13.58170 0.00060 0.00442 瀚亞美國高科技基金 24.21000 24.78000 -0.57000 -2.30024 瀚亞高科技基金 53.00000 53.89000 -0.89000 -1.65151 瀚亞理財通基金 25.12000 25.22000 -0.10000 -0.39651 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.73000 8.72000 0.01000 0.11468 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910 瀚亞菁華基金 20.07000 20.31000 -0.24000 -1.18168 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.92690 12.97910 -0.05220 -0.40219 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.90080 8.93680 -0.03600 -0.40283 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.11530 10.11060 0.00470 0.04649 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.68260 10.53070 0.15190 1.44245 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.93170 9.97070 -0.03900 -0.39115 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.39320 9.42490 -0.03170 -0.33634 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.74680 9.67890 0.06790 0.70153 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 7.87480 7.87110 0.00370 0.04701 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.85250 7.74090 0.11160 1.44169 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.37770 8.41050 -0.03280 -0.38999 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 7.81610 7.84250 -0.02640 -0.33663 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.53470 7.48220 0.05250 0.70167 瀚亞電通網基金 13.48000 13.63000 -0.15000 -1.10051 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.32930 13.32690 0.00240 0.01801 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.17090 10.12650 0.04440 0.43845 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.47580 9.47620 -0.00040 -0.00422 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.08830 11.08630 0.00200 0.01804 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------