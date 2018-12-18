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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/17  107/12/14  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.66060   10.65990   0.00070    0.00657
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89540    9.87620   0.01920    0.19441
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89810    9.87890   0.01920    0.19435
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81140    9.81000   0.00140    0.01427
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81150    9.81010   0.00140    0.01427
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.30000   21.74000  -0.44000   -2.02392
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.83000   23.00000  -1.17000   -5.08696
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.16090    9.15730   0.00360    0.03931
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.50030    9.49490   0.00540    0.05687
中國信託台灣活力基金                                               13.13000   13.22000  -0.09000   -0.68079
中國信託台灣優勢基金                                               15.08000   15.18000  -0.10000   -0.65876
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.90000    8.07000  -0.17000   -2.10657
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.47000    8.64000  -0.17000   -1.96759
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.82250    9.81440   0.00810    0.08253
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.03920    9.06950  -0.03030   -0.33409
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.18270   10.17880   0.00390    0.03831
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.33860    9.37410  -0.03550   -0.37870
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.06770   10.21860  -0.15090   -1.47672
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.70110    8.83140  -0.13030   -1.47542
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.61270   10.62680  -0.01410   -0.13268
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.44020    9.48040  -0.04020   -0.42403
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
中國信託智能運動基金-美元                                           9.44000    9.57000  -0.13000   -1.35841
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.67000    8.87000  -0.20000   -2.25479
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.54000    8.74000  -0.20000   -2.28833
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00250   11.00200   0.00050    0.00454
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.41690    9.40800   0.00890    0.09460
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.91710    8.94590  -0.02880   -0.32194
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.58620    9.57810   0.00810    0.08457
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.07220    9.10250  -0.03030   -0.33288
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.56000   10.73000  -0.17000   -1.58434
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.16000   10.32000  -0.16000   -1.55039
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.69000   10.87000  -0.18000   -1.65593
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.35000   10.52000  -0.17000   -1.61597
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元大2001基金                                                       53.86000   54.12000  -0.26000   -0.48041
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.74190   39.57640   0.16550    0.41818
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.76560   37.58990   0.17570    0.46741
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.31000   17.63000  -0.32000   -1.81509
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52310   11.52200   0.00110    0.00955
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60110   10.62800  -0.02690   -0.25311
元大上證50基金                                                     27.39000   27.41000  -0.02000   -0.07297
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.01000   10.16000  -0.15000   -1.47638
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.90000    9.06000  -0.16000   -1.76600
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.78000   12.89000  -0.11000   -0.85337
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.93100   12.07300  -0.14200   -1.17618
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.12000   16.30400  -0.18400   -1.12856
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.58600    9.64700  -0.06100   -0.63232
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.20100    9.28400  -0.08300   -0.89401
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.82000    2.85000  -0.03000   -1.05263
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.60000   12.74000  -0.14000   -1.09890
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.38480   46.57640  -0.19160   -0.41137
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.53460   10.52200   0.01260    0.11975
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68690    9.67530   0.01160    0.11989
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.67160    9.68540  -0.01380   -0.14248
元大巴西指數基金                                                    6.17000    6.23800  -0.06800   -1.09009
元大巴菲特基金                                                     23.86000   23.98000  -0.12000   -0.50042
元大日經225基金                                                    27.05000   26.89000   0.16000    0.59502
元大台商收成基金                                                   19.75000   19.76000  -0.01000   -0.05061
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.18000   13.27000  -0.09000   -0.67822
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.04000   31.60000   0.44000    1.39241
元大台灣中型100基金                                                28.89000   28.98000  -0.09000   -0.31056
元大台灣加權股價指數基金                                           23.05200   22.99800   0.05400    0.23480
元大台灣卓越50基金                                                 75.68000   75.49000   0.19000    0.25169
元大台灣金融基金                                                   16.66000   16.68000  -0.02000   -0.11990
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.89000   27.97000  -0.08000   -0.28602
元大台灣高股息基金                                                 24.08000   24.20000  -0.12000   -0.49587
元大台灣電子科技基金                                               31.06000   31.01000   0.05000    0.16124
元大全球ETF成長組合基金                                            10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.09000   14.17000  -0.08000   -0.56457
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.95000   12.92000   0.03000    0.23220
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.75000   12.68000   0.07000    0.55205
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.93500   11.90700   0.02800    0.23516
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.52000    8.62000  -0.10000   -1.16009
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.47000    6.54000  -0.07000   -1.07034
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.12000    8.18000  -0.06000   -0.73350
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.33000    6.38000  -0.05000   -0.78370
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.48100    8.55800  -0.07700   -0.89974
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.57000    9.66000  -0.09000   -0.93168
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.41000    8.48000  -0.07000   -0.82547
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.50000   12.65000  -0.15000   -1.18577
元大全球農業商機基金                                               15.99000   16.12000  -0.13000   -0.80645
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
元大印尼指數基金                                                    9.18800    9.27500  -0.08700   -0.93801
元大印度指數基金                                                    9.34800    9.37400  -0.02600   -0.27736
元大印度基金                                                       11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
元大多多基金                                                       15.56000   15.65000  -0.09000   -0.57508
元大多福基金                                                       47.23000   47.38000  -0.15000   -0.31659
元大亞太成長基金                                                    8.50000    8.57000  -0.07000   -0.81680
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.63550    8.66820  -0.03270   -0.37724
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.02990    7.05650  -0.02660   -0.37696
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.78400    8.87700  -0.09300   -1.04765
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.33000    9.42000  -0.09000   -0.95541
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.33000    9.42000  -0.09000   -0.95541
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.40600    9.43600  -0.03000   -0.31793
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99380    9.98780   0.00600    0.06007
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00040   10.00080  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00040   10.00080  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99570    9.99050   0.00520    0.05205
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99570    9.99050   0.00520    0.05205
元大卓越基金                                                       40.27000   40.46000  -0.19000   -0.46960
元大店頭基金                                                        7.39000    7.41000  -0.02000   -0.26991
元大泛歐成長基金                                                    8.17000    8.24000  -0.07000   -0.84951
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33350   10.33160   0.00190    0.01839
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67360    9.67080   0.00280    0.02895
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.92410   31.85060   0.07350    0.23076
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.63860   37.44530   0.19330    0.51622
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.14650   19.20400  -0.05750   -0.29942
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.56060   18.43600   0.12460    0.67585
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.45400   39.31420   0.13980    0.35560
元大高科技基金                                                     16.94000   17.00000  -0.06000   -0.35294
元大得利貨幣市場基金                                               16.27810   16.27740   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99910   11.99860   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                    6.26000    6.37000  -0.11000   -1.72684
元大新中國基金-人民幣                                               8.27000    8.39000  -0.12000   -1.43027
元大新中國基金-美元                                                 7.73300    7.87000  -0.13700   -1.74079
元大新中國基金-新台幣                                               7.71000    7.84000  -0.13000   -1.65816
元大新主流基金                                                     21.44000   21.57000  -0.13000   -0.60269
元大新東協平衡基金-美元                                             8.99600    9.06600  -0.07000   -0.77212
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.11410   10.16240  -0.04830   -0.47528
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.32870    9.40320  -0.07450   -0.79228
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.22460   10.30050  -0.07590   -0.73686
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.71920    8.78390  -0.06470   -0.73657
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.77470    9.77000   0.00470    0.04811
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.26120    9.25680   0.00440    0.04753
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93330    9.92320   0.01010    0.10178
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41700    9.40730   0.00970    0.10311
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46200    9.45800   0.00400    0.04229
元大新興亞洲基金                                                   10.46000   10.60000  -0.14000   -1.32075
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.94820    9.00490  -0.05670   -0.62966
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.60820    8.66270  -0.05450   -0.62913
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.20380    9.25690  -0.05310   -0.57363
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.85780    8.90900  -0.05120   -0.57470
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12320   15.12260   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       32.94000   33.04000  -0.10000   -0.30266
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18700    8.28100  -0.09400   -1.13513
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.74000  -0.10000   -1.14416
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.09000   15.96000   0.13000    0.81454
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.90000   12.14000  -0.24000   -1.97694
元大摩臺基金                                                       35.08000   35.00000   0.08000    0.22857
元大標普500基金                                                    24.23000   24.66000  -0.43000   -1.74371
元大標普500單日反向1倍基金                                         14.09000   13.86000   0.23000    1.65945
元大標普500單日正向2倍基金                                         28.47000   29.42000  -0.95000   -3.22910
元大標智滬深300基金                                                14.93000   14.96000  -0.03000   -0.20053
元大歐洲50基金                                                     22.22000   22.38000  -0.16000   -0.71492
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.45920    9.45850   0.00070    0.00740
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22510   10.22400   0.00110    0.01076
元大績效基金                                                       44.71000   44.96000  -0.25000   -0.55605
元大韓國KOSPI200基金                                               20.26000   20.24000   0.02000    0.09881
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                       28.62000   28.62000   0.00000    0.00000
日盛小而美基金                                                     15.74000   15.77000  -0.03000   -0.19023
日盛中國內需動力基金                                                8.47000    8.63000  -0.16000   -1.85400
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64370   11.60400   0.03970    0.34212
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.57770    9.58850  -0.01080   -0.11263
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.70730   11.70220   0.00510    0.04358
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.62410    9.66420  -0.04010   -0.41493
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58190   10.57380   0.00810    0.07660
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68330    8.71670  -0.03340   -0.38317
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.09000    9.20000  -0.11000   -1.19565
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.63000    8.78000  -0.15000   -1.70843
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.92000    9.07000  -0.15000   -1.65380
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
日盛日盛基金                                                       11.85000   11.89000  -0.04000   -0.33642
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
日盛全球抗暖化基金                                                  9.72000    9.85000  -0.13000   -1.31980
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.94330    9.95780  -0.01450   -0.14561
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.20010    9.21360  -0.01350   -0.14652
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.74330    9.75460  -0.01130   -0.11584
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.01620    9.02660  -0.01040   -0.11522
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39010    2.38170   0.00840    0.35269
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62500    1.62750  -0.00250   -0.15361
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36270    0.36260   0.00010    0.02758
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24730    0.24850  -0.00120   -0.48290
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00830   12.00240   0.00590    0.04916
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.05700    8.09430  -0.03730   -0.46082
日盛亞洲機會基金                                                    6.22000    6.31000  -0.09000   -1.42631
日盛首選基金                                                       14.99000   15.07000  -0.08000   -0.53086
日盛高科技基金                                                     15.93000   15.91000   0.02000    0.12571
日盛貨幣市場基金                                                   14.79130   14.79070   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.91000   35.05000  -0.14000   -0.39943
日盛精選五虎基金                                                   32.76000   32.85000  -0.09000   -0.27397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50530   13.50470   0.00060    0.00444
台新2000高科技基金                                                 27.27000   27.43000  -0.16000   -0.58330
台新MSCI中國基金                                                   18.69000   19.04000  -0.35000   -1.83824
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18240   14.18180   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48770   10.46800   0.01970    0.18819
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52500   10.53960  -0.01460   -0.13853
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11270   10.12110  -0.00840   -0.08299
台新中國通基金                                                     38.00000   38.15000  -0.15000   -0.39318
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42710    0.43560  -0.00850   -1.95133
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.16300   13.41700  -0.25400   -1.89312
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27640    0.28320  -0.00680   -2.40113
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.54000    8.74000  -0.20000   -2.28833
台新主流基金                                                       21.03000   21.03000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.23000   20.26000  -0.03000   -0.14808
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.65930    0.66060  -0.00130   -0.19679
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.86000   14.88000  -0.02000   -0.13441
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48340    0.48440  -0.00100   -0.20644
台新台灣中小基金                                                   29.89000   29.98000  -0.09000   -0.30020
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.86330    9.82200   0.04130    0.42048
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.10480    9.10070   0.00410    0.04505
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.57000    8.57000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.24550   10.24090   0.00460    0.04492
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.63090    9.69180  -0.06090   -0.62837
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.49980   10.56600  -0.06620   -0.62654
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
台新印度基金                                                       13.80000   13.88000  -0.08000   -0.57637
台新亞美短期債券基金                                               10.95650   10.96400  -0.00750   -0.06841
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.38090    8.38590  -0.00500   -0.05962
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27700    0.27730  -0.00030   -0.10819
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.82330   11.83030  -0.00700   -0.05917
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38540    0.38590  -0.00050   -0.12957
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10450   11.10410   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 28.22040   28.34230  -0.12190   -0.43010
台新智慧生活基金-美元                                               9.18170    9.35970  -0.17800   -1.90177
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.45000    9.63000  -0.18000   -1.86916
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.14160    8.14090   0.00070    0.00860
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.33000    8.32470   0.00530    0.06367
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.88350    8.88270   0.00080    0.00901
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.09870    9.09290   0.00580    0.06379
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.59020   10.60160  -0.01140   -0.10753
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33820    0.33870  -0.00050   -0.14762
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.78940    7.79780  -0.00840   -0.10772
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26200    0.26240  -0.00040   -0.15244
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.17000    5.23000  -0.06000   -1.14723
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.66000   20.64000   0.02000    0.09690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               18.69000   18.81000  -0.12000   -0.63796
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58360   12.58320   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19830   11.19730   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.94880    9.99300  -0.04420   -0.44231
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.11080    9.09640   0.01440    0.15830
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.46390   10.44740   0.01650    0.15793
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67530    7.69860  -0.02330   -0.30265
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87660    8.90350  -0.02690   -0.30213
永豐中小基金                                                       47.58000   47.90000  -0.32000   -0.66806
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.72640    1.71800   0.00840    0.48894
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.32070    2.30950   0.01120    0.48495
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83480    7.83210   0.00270    0.03447
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.21940   10.21590   0.00350    0.03426
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.17000  -0.04000   -0.95923
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.47000   18.74000  -0.27000   -1.44077
永豐主流品牌基金                                                   15.74000   15.97000  -0.23000   -1.44020
永豐永豐基金                                                       31.87000   31.94000  -0.07000   -0.21916
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13480    9.16830  -0.03350   -0.36539
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.31980    9.35400  -0.03420   -0.36562
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03110    9.06200  -0.03090   -0.34098
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.21450    9.24600  -0.03150   -0.34069
永豐亞洲民生消費基金                                               10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35970   13.36540  -0.00570   -0.04265
永豐高科技基金                                                     21.53000   21.65000  -0.12000   -0.55427
永豐貨幣市場基金                                                   13.90130   13.90070   0.00060    0.00432
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09680    2.08650   0.01030    0.49365
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51050    2.49810   0.01240    0.49638
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65710    7.65370   0.00340    0.04442
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.41370   10.40920   0.00450    0.04323
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.86430    6.86610  -0.00180   -0.02622
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.70090   10.70380  -0.00290   -0.02709
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.94000    9.01000  -0.07000   -0.77691
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.04000    7.13000  -0.09000   -1.26227
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.19000   16.39000  -0.20000   -1.22026
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.60000   48.50000   0.10000    0.20619
永豐領航科技基金                                                   35.19000   35.32000  -0.13000   -0.36806
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.15000   11.24000  -0.09000   -0.80071
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.73000   10.82000  -0.09000   -0.83179
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
永豐趨勢平衡基金                                                   38.21000   38.17000   0.04000    0.10479
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69700   11.69370   0.00330    0.02822
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50530    9.49800   0.00730    0.07686
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.85070    9.84310   0.00760    0.07721
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50820    9.50200   0.00620    0.06525
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.74180    9.73550   0.00630    0.06471
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.53620    9.52870   0.00750    0.07871
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.00660    9.99870   0.00790    0.07901
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.49480    9.48910   0.00570    0.06007
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.81060    9.80460   0.00600    0.06120
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.06000   10.16000  -0.10000   -0.98425
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.80000    8.91000  -0.11000   -1.23457
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.42000    9.55000  -0.13000   -1.36126
兆豐國際中小基金                                                   13.63000   13.73000  -0.10000   -0.72833
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.62000   12.80000  -0.18000   -1.40625
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.60000   16.88000  -0.28000   -1.65877
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.50000   16.79000  -0.29000   -1.72722
兆豐國際生命科學基金                                               14.87000   15.19000  -0.32000   -2.10665
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.83970    9.90180  -0.06210   -0.62716
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.06190   10.12890  -0.06700   -0.66147
兆豐國際全球基金                                                   28.68000   29.11000  -0.43000   -1.47716
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.34130   10.33910   0.00220    0.02128
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14370   10.14060   0.00310    0.03057
兆豐國際國民基金                                                   20.33000   20.45000  -0.12000   -0.58680
兆豐國際第一基金                                                   11.78000   11.83000  -0.05000   -0.42265
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.89530    9.88770   0.00760    0.07686
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.76530    7.75930   0.00600    0.07733
兆豐國際萬全基金                                                   19.02000   19.08000  -0.06000   -0.31447
兆豐國際電子基金                                                   23.05000   23.13000  -0.08000   -0.34587
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.57000   19.51000   0.06000    0.30753
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.54000   17.65000  -0.11000   -0.62323
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.04000   31.13000  -0.09000   -0.28911
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.52010   12.51960   0.00050    0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.91690    9.91410   0.00280    0.02824
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.83780    9.83790  -0.00010   -0.00102
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89670    9.89540   0.00130    0.01314
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.91850    9.91560   0.00290    0.02925
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84490    9.84500  -0.00010   -0.00102
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89570    9.89440   0.00130    0.01314
合庫台灣基金                                                       10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.89010   10.90040  -0.01030   -0.09449
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.76230   11.77410  -0.01180   -0.10022
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.51740   10.53080  -0.01340   -0.12725
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.26390   11.27460  -0.01070   -0.09490
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.81880    7.82610  -0.00730   -0.09328
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.09460    9.10320  -0.00860   -0.09447
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.70060    8.71170  -0.01110   -0.12741
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.56340    8.57240  -0.00900   -0.10499
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.92050    8.93190  -0.01140   -0.12763
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.94000   10.02000  -0.08000   -0.79840
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.65000   10.74000  -0.09000   -0.83799
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.04000    9.11000  -0.07000   -0.76839
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.85000    9.94000  -0.09000   -0.90543
合庫全球新興市場基金                                                8.68000    8.82000  -0.14000   -1.58730
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.39000    9.43000  -0.04000   -0.42418
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
合庫貨幣市場基金                                                   10.14410   10.14370   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.29340    9.29490  -0.00150   -0.01614
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.52840    9.53390  -0.00550   -0.05769
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.81140    9.81470  -0.00330   -0.03362
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.22970   11.23630  -0.00660   -0.05874
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.65840   13.66390  -0.00550   -0.04025
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43570    8.43870  -0.00300   -0.03555
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.11940    9.12470  -0.00530   -0.05808
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58680    7.58940  -0.00260   -0.03426
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.41830    8.42280  -0.00450   -0.05343
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93390    9.93730  -0.00340   -0.03421
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.43000    9.49000  -0.06000   -0.63224
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
安本標準兩岸價值基金                                               10.07000   10.25000  -0.18000   -1.75610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.75000    9.81000  -0.06000   -0.61162
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07980   11.07870   0.00110    0.00993
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.96350   10.01360  -0.05010   -0.50032
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.82680    9.87080  -0.04400   -0.44576
安聯中國東協基金                                                   14.55000   14.70000  -0.15000   -1.02041
安聯中國策略基金-美元                                               9.51000    9.74000  -0.23000   -2.36140
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.32000   12.62000  -0.30000   -2.37718
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.19000   12.38000  -0.19000   -1.53473
安聯中華新思路基金-美元                                            11.31000   11.55000  -0.24000   -2.07792
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.63000   10.84000  -0.21000   -1.93727
安聯台灣大壩基金                                                   25.18000   25.27000  -0.09000   -0.35615
安聯台灣科技基金                                                   40.85000   41.06000  -0.21000   -0.51145
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50960   12.50900   0.00060    0.00480
安聯台灣智慧基金                                                   27.52000   27.64000  -0.12000   -0.43415
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01570   10.01440   0.00130    0.01298
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.83780   14.83440   0.00340    0.02292
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40740    9.40530   0.00210    0.02233
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.59000   10.75000  -0.16000   -1.48837
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.86000   11.02000  -0.16000   -1.45191
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.22790   12.21850   0.00940    0.07693
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00450   10.00030   0.00420    0.04200
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.02700   12.02230   0.00470    0.03909
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.20620    9.19810   0.00810    0.08806
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.07220    9.06850   0.00370    0.04080
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71950    8.71610   0.00340    0.03901
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.64000   10.71000  -0.07000   -0.65359
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.53000   10.63000  -0.10000   -0.94073
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.82360   11.82120   0.00240    0.02030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.72800   10.73230  -0.00430   -0.04007
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.38690   10.39080  -0.00390   -0.03753
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.53870    8.54160  -0.00290   -0.03395
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.34540    8.34870  -0.00330   -0.03953
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05440    8.05740  -0.00300   -0.03723
安聯全球人口趨勢基金                                               10.80000   10.96000  -0.16000   -1.45985
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.81000    8.95000  -0.14000   -1.56425
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.17000   33.67000  -0.50000   -1.48500
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.49000    7.62000  -0.13000   -1.70604
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93230   11.92740   0.00490    0.04108
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26640   10.26210   0.00430    0.04190
安聯全球新興市場基金                                               16.10000   16.30000  -0.20000   -1.22699
安聯全球農金趨勢基金                                                8.63000    8.75000  -0.12000   -1.37143
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.79000    7.94000  -0.15000   -1.88917
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.81000    9.90000  -0.09000   -0.90909
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.55000    9.65000  -0.10000   -1.03627
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
安聯亞洲動態策略基金                                               20.16000   20.43000  -0.27000   -1.32159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.17050   10.16580   0.00470    0.04623
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.87080    9.86620   0.00460    0.04662
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.53540   82.51270   0.02270    0.02751
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.20960   12.21630  -0.00670   -0.05484
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.82040   63.80800   0.01240    0.01943
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.35650    9.36150  -0.00500   -0.05341
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59640    2.59490   0.00150    0.05781
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.45020   10.45950  -0.00930   -0.08891
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20240    2.19830   0.00410    0.18651
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.64150    8.64890  -0.00740   -0.08556
宏利台灣動力基金                                                   27.52000   27.79000  -0.27000   -0.97157
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.55100    9.59960  -0.04860   -0.50627
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.37390    9.41610  -0.04220   -0.44817
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.40690    7.44460  -0.03770   -0.50641
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.38270    7.41720  -0.03450   -0.46514
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.04000   10.19000  -0.15000   -1.47203
宏利全球債券組合基金                                               12.80990   12.80120   0.00870    0.06796
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79140    2.79250  -0.00110   -0.03939
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.67550   11.68130  -0.00580   -0.04965
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57060    8.57480  -0.00420   -0.04898
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42590    2.42000   0.00590    0.24380
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85340   10.85340   0.00000    0.00000
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15120    3.18000  -0.02880   -0.90566
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50700    0.51110  -0.00410   -0.80219
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.62000   14.74000  -0.12000   -0.81411
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.61330   11.63150  -0.01820   -0.15647
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26910   10.28840  -0.01930   -0.18759
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.92010    9.93700  -0.01690   -0.17007
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.60120    8.61560  -0.01440   -0.16714
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.20750    8.22300  -0.01550   -0.18850
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.10020    8.11420  -0.01400   -0.17254
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.06040    8.07330  -0.01290   -0.15979
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73690    2.73700  -0.00010   -0.00365
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39620    0.39630  -0.00010   -0.02523
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00020   12.00320  -0.00300   -0.02499
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90100    0.90080   0.00020    0.02220
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.14190    7.14380  -0.00190   -0.02660
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98410    1.98410   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28530    0.28540  -0.00010   -0.03504
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.72770    8.73020  -0.00250   -0.02864
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31670    0.31650   0.00020    0.06319
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65680   13.65640   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.35000    2.38000  -0.03000   -1.26050
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.65000   10.82000  -0.17000   -1.57116
宏利臺灣股息收益基金                                               23.18000   23.30000  -0.12000   -0.51502
宏利澳幣保本基金                                                   12.29350   12.29270   0.00080    0.00651
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.77000   10.86000  -0.09000   -0.82873
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.38000    9.48000  -0.10000   -1.05485
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.23000   11.34000  -0.11000   -0.97002
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.94790    9.91370   0.03420    0.34498
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.18370    9.18430  -0.00060   -0.00653
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.64700    8.64280   0.00420    0.04860
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.50370   10.49860   0.00510    0.04858
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.40000    9.46000  -0.06000   -0.63425
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.13000    9.22000  -0.09000   -0.97614
貝萊德新台幣基金                                                   12.94480   12.94440   0.00040    0.00309
貝萊德寶利基金                                                     23.39000   23.41000  -0.02000   -0.08543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32060   11.32280  -0.00220   -0.01943
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92730    9.94990  -0.02260   -0.22714
保德信大中華基金-人民幣                                             8.77000    8.90000  -0.13000   -1.46067
保德信大中華基金-美元                                               8.62000    8.78000  -0.16000   -1.82232
保德信大中華基金-新台幣                                            25.67000   26.12000  -0.45000   -1.72282
保德信中小型股基金                                                 40.38000   40.74000  -0.36000   -0.88365
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.84000    8.02000  -0.18000   -2.24439
保德信中國中小基金-美元                                             7.52000    7.72000  -0.20000   -2.59067
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.27000    7.46000  -0.19000   -2.54692
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.82490    8.89360  -0.06870   -0.77247
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.89820    8.96290  -0.06470   -0.72186
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.95360    9.02010  -0.06650   -0.73724
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.74020    9.81260  -0.07240   -0.73783
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.05000    8.22000  -0.17000   -2.06813
保德信中國品牌基金-美元                                             8.05000    8.21000  -0.16000   -1.94884
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.71000    8.89000  -0.18000   -2.02475
保德信台商全方位基金                                               31.28000   31.46000  -0.18000   -0.57216
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.24000   25.64000  -0.40000   -1.56006
保德信全球消費商機基金                                             17.14000   17.45000  -0.31000   -1.77650
保德信全球基礎建設基金                                             12.01000   12.11000  -0.10000   -0.82576
保德信全球資源基金                                                  7.00000    7.11000  -0.11000   -1.54712
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.68000    9.93000  -0.25000   -2.51762
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.11000   32.92000  -0.81000   -2.46051
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.16640   10.21500  -0.04860   -0.47577
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.16640   10.21500  -0.04860   -0.47577
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.14900   10.19190  -0.04290   -0.42092
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.14900   10.19190  -0.04290   -0.42092
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.35790    9.39990  -0.04200   -0.44681
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.23960   10.28550  -0.04590   -0.44626
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.89240    8.92730  -0.03490   -0.39094
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.71520    9.75330  -0.03810   -0.39064
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.96050    7.95880   0.00170    0.02136
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.63080   10.62850   0.00230    0.02164
保德信亞太基金                                                     19.29000   19.57000  -0.28000   -1.43076
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.33860    8.33210   0.00650    0.07801
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.18760   11.17890   0.00870    0.07783
保德信店頭市場基金                                                 29.14000   29.43000  -0.29000   -0.98539
保德信拉丁美洲基金                                                  6.68000    6.73000  -0.05000   -0.74294
保德信金平衡基金                                                   27.97000   27.97000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                   38.62000   38.61000   0.01000    0.02590
保德信科技島基金                                                   23.72000   23.75000  -0.03000   -0.12632
保德信高成長基金                                                   84.35000   84.83000  -0.48000   -0.56584
保德信第一基金                                                     22.77000   22.81000  -0.04000   -0.17536
保德信貨幣市場基金                                                 15.79150   15.79080   0.00070    0.00443
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                      9.98400   10.07960  -0.09560   -0.94845
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.15920   10.25090  -0.09170   -0.89456
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.29050   10.37050  -0.08000   -0.77142
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.80440    9.87520  -0.07080   -0.71695
保德信新世紀基金                                                    9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.80290    7.79720   0.00570    0.07310
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.71850   10.71080   0.00770    0.07189
保德信新興趨勢組合基金                                             10.25000   10.38000  -0.13000   -1.25241
保德信瑞騰基金                                                     15.56250   15.56300  -0.00050   -0.00321
保德信歐洲組合基金                                                  9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69580    9.69930  -0.00350   -0.03609
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00310   10.00670  -0.00360   -0.03598
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63220    9.63680  -0.00460   -0.04773
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79120    9.79790  -0.00670   -0.06838
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72780    9.72350   0.00430    0.04422
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88180    9.87750   0.00430    0.04353
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58380    9.58560  -0.00180   -0.01878
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70800    9.70980  -0.00180   -0.01854
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98550    9.98850  -0.00300   -0.03003
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02590   10.01940   0.00650    0.06487
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02410   10.01770   0.00640    0.06389
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90660    9.90590   0.00070    0.00707
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.91060    9.90920   0.00140    0.01413
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90140    9.89750   0.00390    0.03940
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08910   10.08180   0.00730    0.07241
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.77140    9.77230  -0.00090   -0.00921
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86660    9.86740  -0.00080   -0.00811
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.55410    9.54490   0.00920    0.09639
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.36990    9.36680   0.00310    0.03310
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98180    9.97400   0.00780    0.07820
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97790    9.97010   0.00780    0.07823
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.08290   10.07590   0.00700    0.06947
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.15900   10.15560   0.00340    0.03348
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.94260    9.94060   0.00200    0.02012
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94300    9.94110   0.00190    0.01911
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93400    1.93150   0.00250    0.12943
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68640    2.68320   0.00320    0.11926
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28940    0.28960  -0.00020   -0.06906
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43580    0.43610  -0.00030   -0.06879
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.27160    8.27870  -0.00710   -0.08576
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.69920   11.70610  -0.00690   -0.05894
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41380    9.40170   0.01210    0.12870
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.67700   11.66160   0.01540    0.13206
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47040    8.47480  -0.00440   -0.05192
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.55310   10.55860  -0.00550   -0.05209
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12430   10.11920   0.00510    0.05040
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.01990   10.01760   0.00230    0.02296
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.10200   10.10040   0.00160    0.01584
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.74400   10.74230   0.00170    0.01583
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00250   10.00270  -0.00020   -0.00200
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71370    9.71700  -0.00330   -0.03396
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09680   10.10040  -0.00360   -0.03564
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69350    9.69640  -0.00290   -0.02991
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92960    9.93640  -0.00680   -0.06844
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.11410   10.11310   0.00100    0.00989
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.90960    5.92340  -0.01380   -0.23297
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.38550   10.40980  -0.02430   -0.23343
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65650   11.65640   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.79000   16.81000  -0.02000   -0.11898
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3849.43000 3853.70000  -4.27000   -0.11080
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.88110    9.97570  -0.09460   -0.94830
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.86500   10.97010  -0.10510   -0.95806
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.10770   10.20880  -0.10110   -0.99032
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.68740    8.77050  -0.08310   -0.94749
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.05800    9.14570  -0.08770   -0.95892
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.89300    8.98190  -0.08890   -0.98977
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.96340   10.05870  -0.09530   -0.94744
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.46320   10.56450  -0.10130   -0.95887
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.41070   10.51490  -0.10420   -0.99097
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.34000    6.41000  -0.07000   -1.09204
柏瑞巨人基金                                                       11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66860   13.66810   0.00050    0.00366
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.91000   15.02000  -0.11000   -0.73236
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.19550   13.20980  -0.01430   -0.10825
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.64220   11.65900  -0.01680   -0.14409
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.20190   12.21890  -0.01700   -0.13913
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.42450    8.43360  -0.00910   -0.10790
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.50760    6.51460  -0.00700   -0.10745
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.39750    8.40970  -0.01220   -0.14507
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.16900    8.17310  -0.00410   -0.05016
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.32220   10.33670  -0.01450   -0.14028
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.03860    8.04530  -0.00670   -0.08328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.81490   11.83200  -0.01710   -0.14452
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.43160   11.44400  -0.01240   -0.10835
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.81480   11.82070  -0.00590   -0.04991
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.10750   11.12310  -0.01560   -0.14025
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.62470    8.63400  -0.00930   -0.10771
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38410    9.39770  -0.01360   -0.14472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.33640    9.34110  -0.00470   -0.05032
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.17940    9.19220  -0.01280   -0.13925
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.06350    9.07110  -0.00760   -0.08378
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.82260    9.82990  -0.00730   -0.07426
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.73410    9.74160  -0.00750   -0.07699
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.58850    9.59800  -0.00950   -0.09898
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.67260    9.68350  -0.01090   -0.11256
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.39350    9.40050  -0.00700   -0.07446
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.19150    9.19860  -0.00710   -0.07719
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.96870    9.90680   0.06190    0.62482
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.16180    9.17100  -0.00920   -0.10032
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.24550    9.25590  -0.01040   -0.11236
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.80430    9.81150  -0.00720   -0.07338
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.73420    9.74170  -0.00750   -0.07699
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.58860    9.59820  -0.00960   -0.10002
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.67270    9.68360  -0.01090   -0.11256
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.39340    9.40030  -0.00690   -0.07340
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.19170    9.19880  -0.00710   -0.07718
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.12830   10.06540   0.06290    0.62491
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.16180    9.17100  -0.00920   -0.10032
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.24580    9.25620  -0.01040   -0.11236
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.71520   10.68790   0.02730    0.25543
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.97350   11.93990   0.03360    0.28141
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.32910   11.30290   0.02620    0.23180
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88570    8.86310   0.02260    0.25499
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.58320    9.55630   0.02690    0.28149
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.45110    9.42930   0.02180    0.23119
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42660   10.40000   0.02660    0.25577
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.14880   11.11750   0.03130    0.28154
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.94510   10.91970   0.02540    0.23261
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88600    8.86330   0.02270    0.25611
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.58360    9.55670   0.02690    0.28148
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.45160    9.42970   0.02190    0.23224
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.05000   12.21000  -0.16000   -1.31040
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.84000   13.01000  -0.17000   -1.30669
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.41000    8.53000  -0.12000   -1.40680
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.87000    7.97000  -0.10000   -1.25471
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.68000    8.79000  -0.11000   -1.25142
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.39000   10.52000  -0.13000   -1.23574
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.39000   10.53000  -0.14000   -1.32953
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.62000   10.77000  -0.15000   -1.39276
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   12.14000  -0.13000   -1.07084
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.16000   12.30000  -0.14000   -1.13821
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.35000   11.33470   0.01530    0.13498
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.34780    7.33790   0.00990    0.13492
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.89000    8.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27680   11.27200   0.00480    0.04258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99270   10.98700   0.00570    0.05188
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08610   10.08450   0.00160    0.01587
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11770    8.11420   0.00350    0.04313
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.13380    9.12910   0.00470    0.05148
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16400    9.16260   0.00140    0.01528
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57440   10.56900   0.00540    0.05109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.90290    9.89870   0.00420    0.04243
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06920   10.06760   0.00160    0.01589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.46220    9.45730   0.00490    0.05181
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.77110    8.76730   0.00380    0.04334
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.72610    8.71030   0.01580    0.18139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18810    9.18660   0.00150    0.01633
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.69350   11.70010  -0.00660   -0.05641
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.20690   11.21180  -0.00490   -0.04370
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.60610   10.61490  -0.00880   -0.08290
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81960    6.82340  -0.00380   -0.05569
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53280    8.53650  -0.00370   -0.04334
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.12230    9.12990  -0.00760   -0.08324
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05210   10.05770  -0.00560   -0.05568
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.62290   10.63170  -0.00880   -0.08277
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.23710    9.24110  -0.00400   -0.04328
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69830    8.70320  -0.00490   -0.05630
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31700    9.32470  -0.00770   -0.08258
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.15410   11.14180   0.01230    0.11040
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80630   11.79130   0.01500    0.12721
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77460   10.76520   0.00940    0.08732
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.96040    8.95050   0.00990    0.11061
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.52190    9.50980   0.01210    0.12724
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.50130    9.49300   0.00830    0.08743
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.12810   11.11390   0.01420    0.12777
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.95190    9.94090   0.01100    0.11065
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26680   10.25780   0.00900    0.08774
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.39130    9.38100   0.01030    0.10980
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.11370    9.10370   0.01000    0.10985
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.74300    9.73060   0.01240    0.12743
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.26300    9.25490   0.00810    0.08752
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           16.97000   17.08000  -0.11000   -0.64403
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.58000   15.76000  -0.18000   -1.14213
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61660   12.61550   0.00110    0.00872
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.81980    9.89860  -0.07880   -0.79607
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.79500   10.87100  -0.07600   -0.69911
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.41890   11.48590  -0.06700   -0.58332
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.30270   10.38580  -0.08310   -0.80013
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.78900    8.85950  -0.07050   -0.79576
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.34900    9.41480  -0.06580   -0.69890
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.22870    9.28290  -0.05420   -0.58387
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.24960    9.32420  -0.07460   -0.80007
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.91660    8.98810  -0.07150   -0.79550
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.16100    9.22540  -0.06440   -0.69807
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.94900   11.01320  -0.06420   -0.58294
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.19550    9.26970  -0.07420   -0.80046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.71000   14.58000   0.13000    0.89163
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.65000   23.09000  -0.44000   -1.90559
國泰大中華基金                                                     17.15000   17.20000  -0.05000   -0.29070
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.71000   13.74000  -0.03000   -0.21834
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.87000   38.02000  -0.15000   -0.39453
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.67570    3.75870  -0.08300   -2.20821
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.45000   16.86000  -0.41000   -2.43179
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61920    0.63520  -0.01600   -2.51889
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58200    0.59700  -0.01500   -2.51256
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19780    2.19160   0.00620    0.28290
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61090    9.61060   0.00030    0.00312
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99130    7.99100   0.00030    0.00375
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31420    0.31430  -0.00010   -0.03182
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61890   11.61790   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67990    1.68510  -0.00520   -0.30859
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.05570   10.08430  -0.02860   -0.28361
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33110    0.33220  -0.00110   -0.33113
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.77850    3.86300  -0.08450   -2.18742
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.90000   17.32000  -0.42000   -2.42494
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54290    0.55680  -0.01390   -2.49641
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.74800    2.82340  -0.07540   -2.67054
國泰中港台基金台幣級別                                             12.30000   12.67000  -0.37000   -2.92028
國泰中港台基金美元級別                                              0.39970    0.41200  -0.01230   -2.98544
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.51000   26.35000   0.16000    0.60721
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.85000   12.92000  -0.07000   -0.54180
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.84000   32.47000   0.37000    1.13951
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.19290   10.18810   0.00480    0.04711
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.91290    9.90820   0.00470    0.04744
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.93710    9.93250   0.00460    0.04631
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32990    0.32990   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32070    0.32070   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32140    0.32140   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42650   12.42610   0.00040    0.00322
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.31970    2.34200  -0.02230   -0.95218
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.40000   10.52000  -0.12000   -1.14068
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33650    0.34080  -0.00430   -1.26174
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47130    0.47390  -0.00260   -0.54864
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.49000   12.57000  -0.08000   -0.63644
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43030    0.43320  -0.00290   -0.66944
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.00000    5.05000  -0.05000   -0.99010
國泰全球資源基金美元級別                                            0.15950    0.16130  -0.00180   -1.11593
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.38980    0.39340  -0.00360   -0.91510
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35000    0.35320  -0.00320   -0.90600
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41450    0.41830  -0.00380   -0.90844
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.40000   10.50000  -0.10000   -0.95238
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49110    0.49210  -0.00100   -0.20321
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.33000   20.46000  -0.13000   -0.63539
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.11000   21.13000  -0.02000   -0.09465
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37220    2.38630  -0.01410   -0.59087
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.63320   10.72490  -0.09170   -0.85502
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.40450    9.48560  -0.08110   -0.85498
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34500    0.34810  -0.00310   -0.89055
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30510    0.30790  -0.00280   -0.90939
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48000    0.48090  -0.00090   -0.18715
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36860    0.37150  -0.00290   -0.78062
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.06000   17.27000  -0.21000   -1.21598
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55280    0.55970  -0.00690   -1.23280
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.96000   17.17000  -0.21000   -1.22306
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77030    0.77440  -0.00410   -0.52944
國泰科技生化基金                                                   29.21000   29.32000  -0.11000   -0.37517
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          25.97000   26.49000  -0.52000   -1.96300
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.96000   13.70000   0.26000    1.89781
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.22880   39.07420   0.15460    0.39566
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.57680   19.63600  -0.05920   -0.30149
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.87480   18.75530   0.11950    0.63715
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.60780   38.46530   0.14250    0.37046
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.54030   40.47780   0.06250    0.15441
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.69510   42.69570  -0.00060   -0.00141
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29730   12.29550   0.00180    0.01464
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.59680   12.59420   0.00260    0.02064
國泰紐幣保本基金                                                   12.53150   12.53000   0.00150    0.01197
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.95000   20.03000  -0.08000   -0.39940
國泰國泰基金台幣級別                                               19.95000   20.03000  -0.08000   -0.39940
國泰富時中國A50基金                                                17.50000   17.53000  -0.03000   -0.17114
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.99460   40.87500   0.11960    0.29260
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33130    0.33180  -0.00050   -0.15069
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47080    0.46820   0.00260    0.55532
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.34160   10.34580  -0.00420   -0.04060
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.27770    7.28070  -0.00300   -0.04120
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35060    0.35090  -0.00030   -0.08549
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23580    0.23600  -0.00020   -0.08475
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16650    2.19060  -0.02410   -1.10016
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.65500    9.78770  -0.13270   -1.35578
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31190    0.31630  -0.00440   -1.39108
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.51380   41.70230  -0.18850   -0.45201
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.47000   17.56000  -0.09000   -0.51253
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.20000   11.35000  -0.15000   -1.32159
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36280    0.36810  -0.00530   -1.43983
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25310    2.24680   0.00630    0.28040
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44950    1.44540   0.00410    0.28366
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33680    0.33700  -0.00020   -0.05935
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33310    0.33340  -0.00030   -0.08998
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21880    0.21890  -0.00010   -0.04568
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28330   10.28690  -0.00360   -0.03500
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49140    6.49370  -0.00230   -0.03542
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.93000   15.04000  -0.11000   -0.73138
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.59000   29.19000   0.40000    1.37033
國泰價值卓越基金                                                   13.02000   13.05000  -0.03000   -0.22989
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31620    0.31900  -0.00280   -0.87774
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.96910   39.07140  -0.10230   -0.26183
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.25000   18.57000  -0.32000   -1.72321
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.23000   18.49000  -0.26000   -1.40617
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.73000   16.69000   0.04000    0.23966
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94880   11.94400   0.00480    0.04019
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39340    0.39330   0.00010    0.02543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05280   10.04220   0.01060    0.10555
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98550    9.97930   0.00620    0.06213
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95930    9.94770   0.01160    0.11661
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.05250   10.04180   0.01070    0.10655
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98520    9.97900   0.00620    0.06213
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95930    9.94770   0.01160    0.11661
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28520   11.28440   0.00080    0.00709
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87980    9.92370  -0.04390   -0.44238
第一金大中華基金                                                   23.15000   23.30000  -0.15000   -0.64378
第一金小型精選基金                                                 29.56000   29.75000  -0.19000   -0.63866
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.58000   11.77000  -0.19000   -1.61427
第一金中國世紀基金-美元                                             7.20370    7.34700  -0.14330   -1.95046
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.20620    7.34740  -0.14120   -1.92177
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.48000    8.64000  -0.16000   -1.85185
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.48000    8.64000  -0.16000   -1.85185
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.57370    9.56530   0.00840    0.08782
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.19000    8.19970  -0.00970   -0.11830
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.80240   10.79310   0.00930    0.08617
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.36700    9.37810  -0.01110   -0.11836
第一金中概平衡基金                                                 23.17000   23.30000  -0.13000   -0.55794
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27410   15.27350   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.10000  178.09300   0.00700    0.00393
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.60460   12.81850  -0.21390   -1.66868
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.60530   12.81920  -0.21390   -1.66859
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.11000   12.31000  -0.20000   -1.62470
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.12000   12.32000  -0.20000   -1.62338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       8.99560    9.21060  -0.21500   -2.33427
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     8.99570    9.21060  -0.21490   -2.33318
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.17000    9.38000  -0.21000   -2.23881
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.17000    9.38000  -0.21000   -2.23881
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.02380   12.21560  -0.19180   -1.57012
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.03890   12.23090  -0.19200   -1.56979
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.35000   11.53000  -0.18000   -1.56114
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.38000   11.55000  -0.17000   -1.47186
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.39160    9.43690  -0.04530   -0.48003
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.39320    9.43840  -0.04520   -0.47889
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.04360    9.08490  -0.04130   -0.45460
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.06710    9.10860  -0.04150   -0.45561
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.98340   10.03140  -0.04800   -0.47850
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.63060    9.67460  -0.04400   -0.45480
第一金全球大趨勢基金                                               21.35000   21.74000  -0.39000   -1.79393
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.04340    8.06250  -0.01910   -0.23690
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.69030    5.70380  -0.01350   -0.23668
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.34890    9.39510  -0.04620   -0.49175
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.35010    9.39630  -0.04620   -0.49168
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.02000    9.07000  -0.05000   -0.55127
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.03000    9.07000  -0.04000   -0.44101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.86960    9.91830  -0.04870   -0.49101
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.87100    9.91980  -0.04880   -0.49195
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.12040    8.15680  -0.03640   -0.44625
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.72660    9.77030  -0.04370   -0.44727
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.17330    9.18550  -0.01220   -0.13282
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.17210    9.18380  -0.01170   -0.12740
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.56720    7.58070  -0.01350   -0.17808
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.56560    7.57920  -0.01360   -0.17944
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.37430    8.38810  -0.01380   -0.16452
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.37490    8.38870  -0.01380   -0.16451
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.89420   10.90810  -0.01390   -0.12743
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.89500   10.90900  -0.01400   -0.12833
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.68760    9.70490  -0.01730   -0.17826
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.29200   14.31560  -0.02360   -0.16486
第一金亞洲科技基金                                                 16.50000   16.82000  -0.32000   -1.90250
第一金亞洲新興市場基金                                             12.36000   12.45000  -0.09000   -0.72289
第一金店頭市場基金                                                  7.77000    7.83000  -0.06000   -0.76628
第一金創新趨勢基金                                                 19.67000   19.76000  -0.09000   -0.45547
第一金電子基金                                                     28.39000   28.49000  -0.10000   -0.35100
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.65000   17.61000   0.04000    0.22714
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.67000   20.80000  -0.13000   -0.62500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.08000   19.47000  -0.39000   -2.00308
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.16000    7.25000  -0.09000   -1.24138
統一大中華中小基金(美元)                                            6.53000    6.64000  -0.11000   -1.65663
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.66000    9.81000  -0.15000   -1.52905
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.71000    9.82000  -0.11000   -1.12016
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    9.13000  -0.13000   -1.42388
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.27000    9.41000  -0.14000   -1.48778
統一大滿貫基金-A類型                                               29.50000   29.71000  -0.21000   -0.70683
統一大滿貫基金-I類型                                               29.50000   29.71000  -0.21000   -0.70683
統一大龍印基金                                                     12.92000   13.08000  -0.16000   -1.22324
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.11000    8.33000  -0.22000   -2.64106
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.40000    7.63000  -0.23000   -3.01442
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.41000    8.67000  -0.26000   -2.99885
統一中小基金                                                       22.09000   22.42000  -0.33000   -1.47190
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.69360    9.64560   0.04800    0.49764
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.00190    9.00610  -0.00420   -0.04664
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.71770    8.72000  -0.00230   -0.02638
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.74310   11.68500   0.05810    0.49722
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.84100   10.84600  -0.00500   -0.04610
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48470   10.48740  -0.00270   -0.02575
統一台灣動力基金                                                   15.20000   15.30000  -0.10000   -0.65359
統一全天候基金-A類型                                              100.06000  101.00000  -0.94000   -0.93069
統一全天候基金-I類型                                              100.26000  101.20000  -0.94000   -0.92885
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.00960    8.05190  -0.04230   -0.52534
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.70510    7.78800  -0.08290   -1.06446
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.69050    7.76970  -0.07920   -1.01934
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.41090    8.45540  -0.04450   -0.52629
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.09830    8.18540  -0.08710   -1.06409
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.07620    8.15940  -0.08320   -1.01968
統一全球債券組合基金                                               11.76040   11.76130  -0.00090   -0.00765
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.05000   14.32000  -0.27000   -1.88547
統一全球新科技基金(美元)                                           13.17000   13.49000  -0.32000   -2.37213
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.63000   12.93000  -0.30000   -2.32019
統一亞太基金                                                       22.43000   22.71000  -0.28000   -1.23294
統一亞洲大金磚基金                                                 11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
統一奔騰基金                                                       51.44000   51.99000  -0.55000   -1.05790
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68310   16.68240   0.00070    0.00420
統一強漢基金(人民幣)                                                9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
統一強漢基金(美元)                                                  8.14000    8.21000  -0.07000   -0.85262
統一強漢基金(新台幣)                                               21.41000   21.60000  -0.19000   -0.87963
統一統信基金                                                       26.20000   26.41000  -0.21000   -0.79515
統一黑馬基金                                                       52.13000   52.64000  -0.51000   -0.96884
統一新亞洲科技能源基金                                             14.93000   15.29000  -0.36000   -2.35448
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74970    7.74620   0.00350    0.04518
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.01300   10.00850   0.00450    0.04496
統一經建基金                                                       41.95000   42.34000  -0.39000   -0.92111
統一龍馬基金                                                       56.91000   57.52000  -0.61000   -1.06050
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.20000   16.35000  -0.15000   -0.91743
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.51000   41.88000  -0.37000   -0.88348
野村中國機會基金                                                   11.69000   11.93000  -0.24000   -2.01174
野村巴西基金                                                        5.88000    5.94000  -0.06000   -1.01010
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.87000   11.04000  -0.17000   -1.53986
野村台灣高股息基金                                                 23.13000   23.24000  -0.11000   -0.47332
野村台灣運籌基金                                                   31.95000   32.27000  -0.32000   -0.99163
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.48580    9.45560   0.03020    0.31939
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.37970    9.36950   0.01020    0.10886
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43170    9.42250   0.00920    0.09764
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.80450    9.77330   0.03120    0.31924
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.62270    9.61230   0.01040    0.10819
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53330    9.52400   0.00930    0.09765
野村平衡基金                                                       17.53000   17.62000  -0.09000   -0.51078
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.11000   13.13000  -0.02000   -0.15232
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
野村全球生技醫療基金                                               16.14000   16.48000  -0.34000   -2.06311
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.96760    9.94060   0.02700    0.27161
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.88460    9.87620   0.00840    0.08505
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.84530    9.83770   0.00760    0.07725
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01560    9.98860   0.02700    0.27031
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.92190    9.91350   0.00840    0.08473
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88280    9.87520   0.00760    0.07696
野村全球品牌基金                                                   24.30000   24.84000  -0.54000   -2.17391
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.88000   10.03000  -0.15000   -1.49551
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.13000   12.32000  -0.19000   -1.54221
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.33000   10.47000  -0.14000   -1.33715
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.33000   18.61000  -0.28000   -1.50457
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.54000   11.69000  -0.15000   -1.28315
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.37120   10.34660   0.02460    0.23776
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32760   10.32590   0.00170    0.01646
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19330   10.19110   0.00220    0.02159
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.95770    8.97920  -0.02150   -0.23944
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.72010    8.75620  -0.03610   -0.41228
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.32340    8.35590  -0.03250   -0.38895
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.86080   10.88690  -0.02610   -0.23974
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.32310   10.36590  -0.04280   -0.41289
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.92500    9.96370  -0.03870   -0.38841
野村成長基金                                                       26.56000   26.68000  -0.12000   -0.44978
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.20870    8.24390  -0.03520   -0.42698
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.19560    8.24680  -0.05120   -0.62085
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.36600    8.41490  -0.04890   -0.58111
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.94930    8.98750  -0.03820   -0.42503
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.82000    8.87520  -0.05520   -0.62196
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.99970    9.05220  -0.05250   -0.57997
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.95000    8.05000  -0.10000   -1.24224
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.50000   11.64000  -0.14000   -1.20275
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.11700    9.08360   0.03340    0.36770
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.13760    9.12020   0.01740    0.19079
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.24590    9.22640   0.01950    0.21135
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.85540    9.82220   0.03320    0.33801
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.75850    9.73990   0.01860    0.19097
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.87810    9.85720   0.02090    0.21203
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.27190    8.25830   0.01360    0.16468
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.86080    8.83040   0.03040    0.34427
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.71290    8.69950   0.01340    0.15403
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.88430   12.86320   0.02110    0.16403
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.02240   11.98140   0.04100    0.34220
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.73670    9.72180   0.01490    0.15326
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.04840   10.01450   0.03390    0.33851
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00280    9.98990   0.01290    0.12913
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00870    9.99560   0.01310    0.13106
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.04670   10.01280   0.03390    0.33857
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00190    9.98900   0.01290    0.12914
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02440   10.01130   0.01310    0.13085
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.80850    9.77490   0.03360    0.34374
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.75690    9.74230   0.01460    0.14986
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.76900    9.74800   0.02100    0.21543
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.72350    9.73860  -0.01510   -0.15505
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80790    9.80520   0.00270    0.02754
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.41260    9.42830  -0.01570   -0.16652
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.95370    8.96780  -0.01410   -0.15723
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.93460   10.95180  -0.01720   -0.15705
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.68080    9.73760  -0.05680   -0.58331
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.74710   10.79120  -0.04410   -0.40867
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.21050   10.27220  -0.06170   -0.60065
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.00710   10.06550  -0.05840   -0.58020
野村泰國基金                                                       39.77000   40.01000  -0.24000   -0.59985
野村高科技基金                                                      8.47000    8.55000  -0.08000   -0.93567
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.70250    9.79270  -0.09020   -0.92109
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.68550    9.75920  -0.07370   -0.75518
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.12080   10.14520  -0.02440   -0.24051
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.06120    9.14970  -0.08850   -0.96724
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.01340    9.09740  -0.08400   -0.92334
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.89760    8.95880  -0.06120   -0.68313
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.31120   11.39690  -0.08570   -0.75196
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.87360   12.88750  -0.01390   -0.10786
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.24880   10.34880  -0.10000   -0.96630
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.20170   10.29680  -0.09510   -0.92359
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.32620   10.39800  -0.07180   -0.69052
野村貨幣市場基金                                                   16.29060   16.29000   0.00060    0.00368
野村新馬基金                                                       14.62000   14.80000  -0.18000   -1.21622
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.04260   10.03100   0.01160    0.11564
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92180    9.94100  -0.01920   -0.19314
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96830    9.98220  -0.01390   -0.13925
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.86130    9.82500   0.03630    0.36947
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.78770    9.77330   0.01440    0.14734
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76030    9.74640   0.01390    0.14262
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.94080    9.90430   0.03650    0.36853
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.85100    9.83640   0.01460    0.14843
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.94170    9.92750   0.01420    0.14304
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.60590    9.59410   0.01180    0.12299
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.54200    9.55120  -0.00920   -0.09632
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.49060    9.50020  -0.00960   -0.10105
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.74250    9.73050   0.01200    0.12332
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.65370    9.66300  -0.00930   -0.09624
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.60230    9.61200  -0.00970   -0.10092
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86760    9.86710   0.00050    0.00507
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63770    7.63790  -0.00020   -0.00262
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.48810   11.48850  -0.00040   -0.00348
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.30000    7.34000  -0.04000   -0.54496
野村精選貨幣市場基金                                               12.09050   12.09020   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.47000   10.57000  -0.10000   -0.94607
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.70000    9.81000  -0.11000   -1.12130
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.24000    9.39000  -0.15000   -1.59744
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.23000    7.30000  -0.07000   -0.95890
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
野村積極成長基金                                                   11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.64000   29.92000  -0.28000   -0.93583
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.08530   10.09390  -0.00860   -0.08520
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.32410    8.31460   0.00950    0.11426
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.65730    7.66340  -0.00610   -0.07960
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.55510    7.56150  -0.00640   -0.08464
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.54490   11.53230   0.01260    0.10926
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.33490   10.34310  -0.00820   -0.07928
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.23000   10.23860  -0.00860   -0.08400
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.78000    9.97000  -0.19000   -1.90572
野村環球基金-人民幣計價                                            14.94000   15.21000  -0.27000   -1.77515
野村環球基金-美元計價                                              11.60000   11.83000  -0.23000   -1.94421
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.25000   16.57000  -0.32000   -1.93120
野村鴻利基金                                                       20.21000   20.35000  -0.14000   -0.68796
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87280   16.87240   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       17.29000   17.47000  -0.18000   -1.03034
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.63000   12.67000  -0.04000   -0.31571
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.80000   13.85000  -0.05000   -0.36101
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.97360    9.97010   0.00350    0.03510
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.07800   13.07360   0.00440    0.03366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.97640    9.95920   0.01720    0.17270
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88320    9.89750  -0.01430   -0.14448
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.53960    9.53240   0.00720    0.07553
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.57540    9.56880   0.00660    0.06897
凱基台商天下基金                                                   11.68000   11.73000  -0.05000   -0.42626
凱基台灣精五門基金                                                 18.26000   18.35000  -0.09000   -0.49046
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.29130   39.15270   0.13860    0.35400
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.43910   39.35740   0.08170    0.20758
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.08070   41.14990  -0.06920   -0.16817
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.13590   10.20670  -0.07080   -0.69366
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.46000   12.64000  -0.18000   -1.42405
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.21160   11.41130  -0.19970   -1.75002
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.07000   11.26000  -0.19000   -1.68739
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.56030   11.55980   0.00050    0.00433
凱基開創基金                                                       24.28000   24.37000  -0.09000   -0.36931
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.86000   20.29000  -0.43000   -2.11927
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.20930   19.63820  -0.42890   -2.18401
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.10000   16.24000  -0.14000   -0.86207
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.35410   15.49830  -0.14420   -0.93042
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.10000    7.19000  -0.09000   -1.25174
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.00000   11.14000  -0.14000   -1.25673
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.66880   10.84620  -0.17740   -1.63560
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.23000   10.39000  -0.16000   -1.53994
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.35250   11.65510  -0.30260   -2.59629
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.65000   11.96000  -0.31000   -2.59197
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.03000   12.20000  -0.17000   -1.39344
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.76530   11.93540  -0.17010   -1.42517
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         15.00000   14.66000   0.34000    2.31924
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         27.21000   28.48000  -1.27000   -4.45927
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.82000   28.50000  -0.68000   -2.38596
富邦上証180基金                                                    26.46000   26.50000  -0.04000   -0.15094
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16910    0.17240  -0.00330   -1.91415
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.22000    5.32000  -0.10000   -1.87970
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.96000    7.92000   0.04000    0.50505
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.41000   32.01000  -0.60000   -1.87441
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.79900   10.90140  -0.10240   -0.93933
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.97230   10.08020  -0.10790   -1.07042
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.57260    9.69060  -0.11800   -1.21767
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.32250    9.41090  -0.08840   -0.93934
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.53700    8.62940  -0.09240   -1.07076
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.20230    8.30340  -0.10110   -1.21757
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.62970   20.66340  -0.03370   -0.16309
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45750   11.45650   0.00100    0.00873
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.45110   10.48100  -0.02990   -0.28528
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.93220   12.90460   0.02760    0.21388
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89420    1.89340   0.00080    0.04225
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.21010    9.19040   0.01970    0.21435
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39680    1.39620   0.00060    0.04297
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.83120   11.82190   0.00930    0.07867
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71760    1.71900  -0.00140   -0.08144
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10050   10.09250   0.00800    0.07927
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48530    1.48650  -0.00120   -0.08073
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.07330   10.05690   0.01640    0.16307
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.02310   10.01350   0.00960    0.09587
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.51000   15.53000  -0.02000   -0.12878
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.67000   19.63000   0.04000    0.20377
富邦日本東証基金                                                   20.59000   20.53000   0.06000    0.29226
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.50000   42.55000  -0.05000   -0.11751
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.25000   42.17000   0.08000    0.18971
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.61000   46.50000   0.11000    0.23656
富邦台灣心基金                                                     19.08000   19.26000  -0.18000   -0.93458
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.71000   41.60000   0.11000    0.26442
富邦台灣科技指數基金                                               48.64000   48.51000   0.13000    0.26799
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.55690   40.35180   0.20510    0.50828
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.47330   41.51090  -0.03760   -0.09058
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29190    0.29260  -0.00070   -0.23923
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53610    2.52680   0.00930    0.36805
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33900    0.33910  -0.00010   -0.02949
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50120   10.50570  -0.00450   -0.04283
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18910    2.18110   0.00800    0.36679
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32300    0.32300   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00050    9.00440  -0.00390   -0.04331
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.33000   22.32000   0.01000    0.04480
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.72000   14.72000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.36000   28.31000   0.05000    0.17662
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66190   15.66130   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.05200   40.08990  -0.03790   -0.09454
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.57330   39.40690   0.16640    0.42226
富邦長紅基金                                                       53.93000   54.40000  -0.47000   -0.86397
富邦科技基金                                                       21.03000   21.24000  -0.21000   -0.98870
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.75640   40.65980   0.09660    0.23758
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.85220   39.65330   0.19890    0.50160
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.25380   39.11320   0.14060    0.35947
富邦恒生國企ETF基金                                                19.60000   19.64000  -0.04000   -0.20367
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.52000   14.52000   0.00000    0.00000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.09000   25.15000  -0.06000   -0.23857
富邦高成長基金                                                     20.68000   20.87000  -0.19000   -0.91040
富邦基金A類型                                                      11.70000   11.80000  -0.10000   -0.84746
富邦基金I類型                                                      11.70000   11.80000  -0.10000   -0.84746
富邦深証100基金                                                     8.05000    8.11000  -0.06000   -0.73983
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.57000   18.71000  -0.14000   -0.74826
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40320    0.40370  -0.00050   -0.12385
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.97530   11.99460  -0.01930   -0.16091
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.12980    9.14460  -0.01480   -0.16184
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29390    0.29420  -0.00030   -0.10197
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.44090    8.45450  -0.01360   -0.16086
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.36660    9.40450  -0.03790   -0.40300
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.89990    9.93440  -0.03450   -0.34728
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.04490    9.08140  -0.03650   -0.40192
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.55450    9.58780  -0.03330   -0.34732
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.42000   17.42000   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                       40.24000   40.48000  -0.24000   -0.59289
富邦精銳中小基金                                                    9.76000    9.89000  -0.13000   -1.31446
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.78000   15.86000  -0.08000   -0.50441
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.39000   19.34000   0.05000    0.25853
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.82000   12.66000   0.16000    1.26382
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.77000   18.75000   0.02000    0.10667
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.87250    9.86190   0.01060    0.10748
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64480    9.69050  -0.04570   -0.47160
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.78340    9.82360  -0.04020   -0.40922
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.52500    9.51480   0.01020    0.10720
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.26300    9.30700  -0.04400   -0.47276
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.38110    9.41970  -0.03860   -0.40978
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.91000   27.87000   0.04000    0.14352
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.55910    9.62920  -0.07010   -0.72799
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.51080    9.55260  -0.04180   -0.43758
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.49840    9.54710  -0.04870   -0.51010
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.59940    9.67000  -0.07060   -0.73009
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.55030    9.59230  -0.04200   -0.43785
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.53740    9.58640  -0.04900   -0.51114
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26280    8.28830  -0.02550   -0.30766
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.79640    8.79840  -0.00200   -0.02273
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.51540    8.52340  -0.00800   -0.09386
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.46380    9.49190  -0.02810   -0.29604
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.47790    9.48000  -0.00210   -0.02215
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.18520    9.19380  -0.00860   -0.09354
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.27320    9.28160  -0.00840   -0.09050
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.14080    8.15260  -0.01180   -0.14474
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.19100    9.17840   0.01260    0.13728
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.66690    8.66140   0.00550    0.06350
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.35880   10.37250  -0.01370   -0.13208
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.14070   10.12680   0.01390    0.13726
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64670    9.64020   0.00650    0.06743
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.81110    8.80500   0.00610    0.06928
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.50090    9.49430   0.00660    0.06952
富達卓越領航全球組合基金                                           13.81000   13.97000  -0.16000   -1.14531
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.36240    8.37320  -0.01080   -0.12898
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.07060    9.05710   0.01350    0.14905
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.74730    8.74070   0.00660    0.07551
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.71140    9.72390  -0.01250   -0.12855
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.68760    9.67310   0.01450    0.14990
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.38330    9.37600   0.00730    0.07786
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.83870    8.83180   0.00690    0.07813
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47710    9.46970   0.00740    0.07814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.48000    8.58000  -0.10000   -1.16550
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.06000    9.20000  -0.14000   -1.52174
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.97000    8.08000  -0.11000   -1.36139
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.63000    6.74000  -0.11000   -1.63205
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.56000    7.72000  -0.16000   -2.07254
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.40000    7.55000  -0.15000   -1.98675
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.72720    9.70530   0.02190    0.22565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.17340    9.16740   0.00600    0.06545
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.75580    8.74900   0.00680    0.07772
富蘭克林華美中華基金                                               10.56000   10.76000  -0.20000   -1.85874
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.52000   18.64000  -0.12000   -0.64378
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.55000   18.55000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.79000    9.91000  -0.12000   -1.21090
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.52000    9.63000  -0.11000   -1.14226
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.67210    7.66540   0.00670    0.08741
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73820    8.73300   0.00520    0.05954
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.53850    9.53280   0.00570    0.05979
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.07510    9.06710   0.00800    0.08823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.92770   10.93100  -0.00330   -0.03019
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.46660    8.46910  -0.00250   -0.02952
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78250    8.78520  -0.00270   -0.03073
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.13040   13.13640  -0.00600   -0.04567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.95840    9.96300  -0.00460   -0.04617
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.95980    9.97020  -0.01040   -0.10431
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.40900    7.41670  -0.00770   -0.10382
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.78830    8.79750  -0.00920   -0.10458
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.52200   10.52990  -0.00790   -0.07502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.30940    7.31490  -0.00550   -0.07519
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.68830    8.69490  -0.00660   -0.07591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.24550   10.25010  -0.00460   -0.04488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.45130    7.45470  -0.00340   -0.04561
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90900    7.91490  -0.00590   -0.07454
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.92220    8.93010  -0.00790   -0.08846
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.76430    9.77290  -0.00860   -0.08800
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.32190   12.33100  -0.00910   -0.07380
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.86000    8.02000  -0.16000   -1.99501
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.08000    8.24000  -0.16000   -1.94175
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.35000    8.29000   0.06000    0.72376
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.26000   11.18000   0.08000    0.71556
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.12000    8.18000  -0.06000   -0.73350
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.04000    9.12000  -0.08000   -0.87719
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.15720   12.28230  -0.12510   -1.01854
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.29000    9.30000  -0.01000   -0.10753
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.38000    9.42000  -0.04000   -0.42463
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.30000    9.39000  -0.09000   -0.95847
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.87000    8.96000  -0.09000   -1.00446
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
富蘭克林華美第一富基金                                             34.19000   34.28000  -0.09000   -0.26254
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31930   10.31880   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.55000    8.62000  -0.07000   -0.81206
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.03000    9.09000  -0.06000   -0.66007
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.68000   13.85000  -0.17000   -1.22744
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.68000   12.88000  -0.20000   -1.55280
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.72000   14.95000  -0.23000   -1.53846
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.53230    6.62020  -0.08790   -1.32775
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.89640    9.97180  -0.07540   -0.75613
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.22200    9.22480  -0.00280   -0.03035
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.78010   10.78330  -0.00320   -0.02968
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.54830    6.55480  -0.00650   -0.09916
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.64330    8.65350  -0.01020   -0.11787
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.87280    9.88450  -0.01170   -0.11837
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.23560   10.24580  -0.01020   -0.09955
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.42000   60.04000   0.38000    0.63291
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.73000   61.48000   0.25000    0.40664
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.14000   20.13000   0.01000    0.04968
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72930   11.72650   0.00280    0.02388
復華人生目標基金                                                   35.46740   35.64890  -0.18150   -0.50913
復華大中華中小策略基金                                              7.91000    8.02000  -0.11000   -1.37157
復華中小精選基金                                                   61.15000   61.57000  -0.42000   -0.68215
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.70120   51.88120  -0.18000   -0.34695
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.21000    7.33000  -0.12000   -1.63711
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.77000   10.85000  -0.08000   -0.73733
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.36000    9.46000  -0.10000   -1.05708
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
復華台灣智能基金                                                   11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
復華全方位基金                                                     26.03000   26.39000  -0.36000   -1.36415
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.56000   11.78000  -0.22000   -1.86757
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.15000   18.48000  -0.33000   -1.78571
復華全球平衡基金-美元                                               8.75000    8.84000  -0.09000   -1.01810
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.63000   18.80000  -0.17000   -0.90426
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.80000   14.10000  -0.30000   -2.12766
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.27000   13.55000  -0.28000   -2.06642
復華全球原物料基金                                                  8.08000    8.19000  -0.11000   -1.34310
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.65000   11.82000  -0.17000   -1.43824
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46980   11.46450   0.00530    0.04623
復華全球債券基金                                                   13.41910   13.39750   0.02160    0.16122
復華全球債券組合基金                                               14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
復華有利貨幣市場基金                                               13.45480   13.45430   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.03000   11.15000  -0.12000   -1.07623
復華亞太成長基金                                                   12.14000   12.36000  -0.22000   -1.77994
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.91000    8.05000  -0.14000   -1.73913
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.37000    8.52000  -0.15000   -1.76056
復華東協世紀基金                                                   11.73000   11.84000  -0.11000   -0.92905
復華南非幣長期收益基金A                                            12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
復華南非幣長期收益基金B                                             7.75000    7.79000  -0.04000   -0.51348
復華南非幣短期收益基金A                                            13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
復華美國新星基金-美元                                              11.12000   11.38000  -0.26000   -2.28471
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.26000   11.51000  -0.25000   -2.17202
復華恒生基金                                                       19.73000   19.76000  -0.03000   -0.15182
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.85000   26.78000   0.07000    0.26139
復華神盾基金                                                       22.82060   23.00130  -0.18070   -0.78561
復華高成長基金                                                     59.74000   60.28000  -0.54000   -0.89582
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.86000   0.01000    0.07776
復華貨幣市場基金                                                   14.41650   14.41600   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.32000   18.23000   0.09000    0.49369
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.85000   48.81000   0.04000    0.08195
復華復華基金                                                       18.61000   18.78000  -0.17000   -0.90522
復華華人世紀基金                                                   14.74000   15.00000  -0.26000   -1.73333
復華傳家二號基金                                                   28.17520   28.41350  -0.23830   -0.83869
復華傳家基金                                                       19.72440   19.88420  -0.15980   -0.80365
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.83000   10.92000  -0.09000   -0.82418
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.25000   13.34000  -0.09000   -0.67466
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.06000   18.99000   0.07000    0.36862
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.90000   60.69000   0.21000    0.34602
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.26000    5.27000  -0.01000   -0.18975
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
復華滬深300 A股基金                                                19.31000   19.38000  -0.07000   -0.36120
復華數位經濟基金                                                   44.31000   44.67000  -0.36000   -0.80591
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.65810    9.65630   0.00180    0.01864
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.44550    9.44370   0.00180    0.01906
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.81180    9.81000   0.00180    0.01835
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.56210    9.56020   0.00190    0.01987
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.46890    9.47280  -0.00390   -0.04117
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.97550    9.97420   0.00130    0.01303
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49800    9.50080  -0.00280   -0.02947
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.00740   10.00470   0.00270    0.02699
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49770    9.50040  -0.00270   -0.02842
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.00940   10.00680   0.00260    0.02598
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.93440    9.92840   0.00600    0.06043
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.89590    9.89370   0.00220    0.02224
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.91570    9.90810   0.00760    0.07670
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.88440    9.87410   0.01030    0.10431
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.81900   10.86470  -0.04570   -0.42063
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81340    9.81010   0.00330    0.03364
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.88440    9.87400   0.01040    0.10533
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.81890   10.86450  -0.04560   -0.41972
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81390    9.81060   0.00330    0.03364
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86790    9.85910   0.00880    0.08926
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99100    9.98530   0.00570    0.05708
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.98070    9.98360  -0.00290   -0.02905
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98910    9.98650   0.00260    0.02604
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.05110    9.04520   0.00590    0.06523
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11220    8.13250  -0.02030   -0.24962
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.09190    8.10770  -0.01580   -0.19488
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.46350   11.45590   0.00760    0.06634
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.30040   10.32620  -0.02580   -0.24985
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.39340   10.41380  -0.02040   -0.19589
景順主流基金                                                       15.22000   15.20000   0.02000    0.13158
景順台灣科技基金                                                   26.36000   26.41000  -0.05000   -0.18932
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
景順全球科技基金                                                   20.02000   20.44000  -0.42000   -2.05479
景順全球康健基金                                                   18.73000   19.24000  -0.51000   -2.65073
景順貨幣市場基金                                                   15.95510   15.95460   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       27.99000   27.93000   0.06000    0.21482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.02000   13.26000  -0.24000   -1.80995
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.17000   12.39000  -0.22000   -1.77563
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.12000   10.29000  -0.17000   -1.65209
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.31000   10.48000  -0.17000   -1.62214
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.44000   10.62000  -0.18000   -1.69492
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.62000   10.80000  -0.18000   -1.66667
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54680    8.53530   0.01150    0.13473
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82840    7.83820  -0.00980   -0.12503
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09820   11.08340   0.01480    0.13353
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14200   10.15470  -0.01270   -0.12507
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.14000    7.26000  -0.12000   -1.65289
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.81000    6.95000  -0.14000   -2.01439
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.01000   10.21000  -0.20000   -1.95886
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34310    9.34030   0.00280    0.02998
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54080    9.53260   0.00820    0.08602
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70150    9.69850   0.00300    0.03093
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90960    9.90110   0.00850    0.08585
華南永昌永昌基金                                                   17.22000   17.29000  -0.07000   -0.40486
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.08690   14.08510   0.00180    0.01278
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.76000    8.92000  -0.16000   -1.79372
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.03000    9.19000  -0.16000   -1.74102
華南永昌全球精品基金                                               14.38000   14.61000  -0.23000   -1.57426
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.79000    9.92000  -0.13000   -1.31048
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.78000    9.91000  -0.13000   -1.31181
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.97000   12.13000  -0.16000   -1.31904
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.88000   12.04000  -0.16000   -1.32890
華南永昌物聯網精選基金                                             10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.23010   16.22940   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.32520   22.30140   0.02380    0.10672
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95430   11.95390   0.00040    0.00335
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.27500   10.27470   0.00030    0.00292
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.15010   10.17650  -0.02640   -0.25942
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82570    9.82540   0.00030    0.00305
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67540    9.70050  -0.02510   -0.25875
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.04600   10.03980   0.00620    0.06175
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.86830    9.88870  -0.02040   -0.20630
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.70130    9.69580   0.00550    0.05673
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.51980    9.53950  -0.01970   -0.20651
華頓中小型基金                                                     19.89000   20.14000  -0.25000   -1.24131
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.96300   11.10900  -0.14600   -1.31425
華頓台灣基金                                                       22.50000   22.63000  -0.13000   -0.57446
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53560   11.53520   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.35000   15.63000  -0.28000   -1.79143
華頓全球高收益債券基金A                                            13.16080   13.17690  -0.01610   -0.12218
華頓全球高收益債券基金B                                             7.97870    7.98850  -0.00980   -0.12268
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.87000    4.96000  -0.09000   -1.81452
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37720    2.42190  -0.04470   -1.84566
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.63070   10.86010  -0.22940   -2.11232
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34440    0.35200  -0.00760   -2.15909
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.08280   11.14980  -0.06700   -0.60091
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.99770   10.05210  -0.05440   -0.54118
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.85310    9.93950  -0.08640   -0.86926
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81000    8.88730  -0.07730   -0.86978
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.04660   10.14020  -0.09360   -0.92306
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.01170    9.09680  -0.08510   -0.93549
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.45000    9.67000  -0.22000   -2.27508
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.14000    8.35000  -0.21000   -2.51497
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.72000    8.95000  -0.23000   -2.56983
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50510    2.50050   0.00460    0.18396
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03010    2.02290   0.00720    0.35592
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.68550   11.70190  -0.01640   -0.14015
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.32950    9.34260  -0.01310   -0.14022
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36230    0.36280  -0.00050   -0.13782
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29450    0.29510  -0.00060   -0.20332
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.08000    3.13000  -0.05000   -1.59744
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.76000   14.01000  -0.25000   -1.78444
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.87000   21.85000   0.02000    0.09153
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.47000   11.66000  -0.19000   -1.62950
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.57000    7.66000  -0.09000   -1.17493
匯豐安富基金                                                       24.05000   24.03000   0.02000    0.08323
匯豐成功基金                                                       38.84000   38.72000   0.12000    0.30992
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.40000   10.50000  -0.10000   -0.95238
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57760    2.57010   0.00750    0.29182
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.31080    2.30320   0.00760    0.32998
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45250   11.45390  -0.00140   -0.01222
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.71470    7.71600  -0.00130   -0.01685
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37410    0.37430  -0.00020   -0.05343
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32750    0.32760  -0.00010   -0.03053
匯豐金磚動力基金                                                   13.11000   13.30000  -0.19000   -1.42857
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99070   14.99040   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.76000    4.84000  -0.08000   -1.65289
匯豐新鑽動力基金                                                    9.98000   10.11000  -0.13000   -1.28586
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.25030    5.27350  -0.02320   -0.43994
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.94100    8.96430  -0.02330   -0.25992
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.02000   46.99000   0.03000    0.06384
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.02000   46.99000   0.03000    0.06384
匯豐龍騰電子基金                                                   31.84000   31.92000  -0.08000   -0.25063
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.98060   11.98490  -0.00430   -0.03588
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.81000   16.98000  -0.17000   -1.00118
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.47000    8.61000  -0.14000   -1.62602
新光中國成長基金(美元)                                              8.48000    8.65000  -0.17000   -1.96532
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.46000    8.62000  -0.16000   -1.85615
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.45250   10.43240   0.02010    0.19267
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56130    9.56910  -0.00780   -0.08151
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88180    9.87160   0.01020    0.10333
新光台灣富貴基金                                                   20.96000   21.03000  -0.07000   -0.33286
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.57000    8.61000  -0.04000   -0.46458
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.64000   10.88000  -0.24000   -2.20588
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.39000   10.60000  -0.21000   -1.98113
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.96690    9.95620   0.01070    0.10747
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75980    9.73120   0.02860    0.29390
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.52790    9.51750   0.01040    0.10927
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.31690    9.28960   0.02730    0.29388
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.05000    9.11000  -0.06000   -0.65862
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46420   15.46360   0.00060    0.00388
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.09000    8.14000  -0.05000   -0.61425
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.31000    8.35000  -0.04000   -0.47904
新光亞洲精選基金-美金                                              20.33000   20.66000  -0.33000   -1.59729
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.64000   20.94000  -0.30000   -1.43266
新光兩岸優勢基金                                                    9.81000    9.98000  -0.17000   -1.70341
新光店頭基金                                                       21.45000   21.49000  -0.04000   -0.18613
新光南非幣保本基金                                                 12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
新光特選內需收益ETF基金                                            19.67000   19.60000   0.07000    0.35714
新光創新科技基金                                                   12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.77950    9.78140  -0.00190   -0.01942
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.99560    9.98350   0.01210    0.12120
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.60400    9.59380   0.01020    0.10632
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12620    9.12780  -0.00160   -0.01753
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.33320    9.32190   0.01130    0.12122
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.96320    8.95350   0.00970    0.10834
新光澳幣八年期保本基金                                             10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98730    9.99080  -0.00350   -0.03503
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.35550    9.35890  -0.00340   -0.03633
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.30300    9.30980  -0.00680   -0.07304
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.82610    9.83340  -0.00730   -0.07424
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80320    9.81210  -0.00890   -0.09070
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.27740    9.28590  -0.00850   -0.09154
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.25730    9.25760  -0.00030   -0.00324
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77780    9.77790  -0.00010   -0.00102
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.41000    6.52000  -0.11000   -1.68712
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82670    9.81360   0.01310    0.13349
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.16260    9.15000   0.01260    0.13770
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69310    9.68330   0.00980    0.10121
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.12380    9.11460   0.00920    0.10094
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.20530    9.18990   0.01540    0.16758
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.83430    9.81860   0.01570    0.15990
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.74310   13.72530   0.01780    0.12969
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.26760    8.25700   0.01060    0.12838
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.97480   39.97720  -0.00240   -0.00600
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.68390   36.54720   0.13670    0.37404
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.40490   39.27490   0.13000    0.33100
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.74720   37.67830   0.06890    0.18286
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.61310   40.55300   0.06010    0.14820
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.74400   40.71270   0.03130    0.07688
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.40420   39.25780   0.14640    0.37292
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.96860    9.96470   0.00390    0.03914
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.97770   39.97980  -0.00210   -0.00525
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30170   11.30170   0.00000    0.00000
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03410   10.07870  -0.04460   -0.44252
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.66520   10.80930  -0.14410   -1.33311
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.95200    8.10100  -0.14900   -1.83928
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.24000    8.39000  -0.15000   -1.78784
群益大印度基金-人民幣                                              12.55880   12.53650   0.02230    0.17788
群益大印度基金-美元                                                11.78240   11.82190  -0.03950   -0.33413
群益大印度基金-新臺幣                                              11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.77160   10.87640  -0.10480   -0.96355
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.36220   10.51690  -0.15470   -1.47097
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.74000    9.88000  -0.14000   -1.41700
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.82430    9.91990  -0.09560   -0.96372
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.62400    8.75270  -0.12870   -1.47040
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.13000    8.24000  -0.11000   -1.33495
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.64410    8.72820  -0.08410   -0.96354
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.61850    7.73230  -0.11380   -1.47175
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.06000    8.17000  -0.11000   -1.34639
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.20470    8.28460  -0.07990   -0.96444
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.47340    7.58500  -0.11160   -1.47132
群益中小型股基金                                                   38.18000   38.12000   0.06000    0.15740
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.41660    9.44820  -0.03160   -0.33446
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72100    8.79520  -0.07420   -0.84364
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.18640    8.25150  -0.06510   -0.78895
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.18580    8.21320  -0.02740   -0.33361
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58020    7.64470  -0.06450   -0.84372
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11650    7.17310  -0.05660   -0.78906
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.98960    9.97130   0.01830    0.18353
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.98860   10.96850   0.02010    0.18325
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.59860   10.60190  -0.00330   -0.03113
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.79710    9.80980  -0.01270   -0.12946
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.28550    7.43360  -0.14810   -1.99231
群益中國新機會基金N-美元                                            6.67340    6.84400  -0.17060   -2.49269
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.14000    7.32000  -0.18000   -2.45902
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.46120    6.59250  -0.13130   -1.99166
群益中國新機會基金-美元                                             7.13550    7.31790  -0.18240   -2.49252
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.81000    6.98000  -0.17000   -2.43553
群益平衡王基金                                                     18.47990   18.53470  -0.05480   -0.29566
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.20000    8.20000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.90000    5.90000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.95190   10.90860   0.04330    0.39693
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.42810   10.44030  -0.01220   -0.11685
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.65900    9.62080   0.03820    0.39706
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.19630    9.20700  -0.01070   -0.11622
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.72000    8.73000  -0.01000   -0.11455
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.63960    9.65000  -0.01040   -0.10777
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.41630    9.42830  -0.01200   -0.12728
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.83580    8.84530  -0.00950   -0.10740
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.75760    8.76880  -0.01120   -0.12773
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.69540    9.70590  -0.01050   -0.10818
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.71160    9.72400  -0.01240   -0.12752
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.99150    9.00120  -0.00970   -0.10776
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.37010    9.38210  -0.01200   -0.12790
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09800   10.10140  -0.00340   -0.03366
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18030    7.18270  -0.00240   -0.03341
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.03530   10.04330  -0.00800   -0.07966
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.89390    9.90440  -0.01050   -0.10601
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.01740   10.02480  -0.00740   -0.07382
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.68890    9.69660  -0.00770   -0.07941
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.60060    9.61070  -0.01010   -0.10509
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.72070    9.72780  -0.00710   -0.07299
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.03540   10.04330  -0.00790   -0.07866
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.89390    9.90430  -0.01040   -0.10500
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.01760   10.02500  -0.00740   -0.07382
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.68900    9.69660  -0.00760   -0.07838
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.60050    9.61070  -0.01020   -0.10613
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.72070    9.72780  -0.00710   -0.07299
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.21880    9.45120  -0.23240   -2.45895
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.74000   11.00000  -0.26000   -2.36364
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.08430   15.46460  -0.38030   -2.45916
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        14.89000   15.26000  -0.37000   -2.42464
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.42370   10.41250   0.01120    0.10756
群益印度中小基金N-美元                                              8.72890    8.76440  -0.03550   -0.40505
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
群益印度中小基金-人民幣                                            14.11130   14.09620   0.01510    0.10712
群益印度中小基金-美元                                              12.48470   12.53550  -0.05080   -0.40525
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.45000   14.50000  -0.05000   -0.34483
群益多利策略組合基金                                               11.25000   11.26000  -0.01000   -0.08881
群益多重收益組合基金                                               13.38000   13.38000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.58000   14.64000  -0.06000   -0.40984
群益安家基金                                                       23.17970   23.23030  -0.05060   -0.21782
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10820   16.10750   0.00070    0.00435
群益那斯達克生技基金                                               20.83000   21.20000  -0.37000   -1.74528
群益亞太中小基金                                                   10.36000   10.51000  -0.15000   -1.42721
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.06000   15.23000  -0.17000   -1.11622
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.65220    9.64800   0.00420    0.04353
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.30860    7.30540   0.00320    0.04380
群益店頭市場基金                                                   82.41000   82.55000  -0.14000   -0.16959
群益東方盛世基金                                                    8.07000    8.19000  -0.12000   -1.46520
群益東協成長基金-人民幣                                            12.50650   12.57310  -0.06660   -0.52970
群益東協成長基金-美元                                              10.95070   11.06560  -0.11490   -1.03835
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.84000   10.94000  -0.10000   -0.91408
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.72000   10.79970  -0.07970   -0.73798
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.12340   10.20490  -0.08150   -0.79864
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.59680    9.67090  -0.07410   -0.76622
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.16610    9.23430  -0.06820   -0.73855
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.65890    8.72860  -0.06970   -0.79852
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.20660    8.27010  -0.06350   -0.76783
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                               9.92330    0.00000   9.92330    0.00000
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.97010    9.03680  -0.06670   -0.73809
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.81290    8.88390  -0.07100   -0.79920
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.16800    9.23880  -0.07080   -0.76633
群益長安基金                                                       24.16000   24.30000  -0.14000   -0.57613
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.23350    9.50530  -0.27180   -2.85946
群益美國新創亮點基金-美元                                          13.96800   14.37910  -0.41110   -2.85901
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.50000   13.89000  -0.39000   -2.80778
群益真善美基金                                                     15.53800   15.60970  -0.07170   -0.45933
群益馬拉松基金                                                    105.39000  105.64000  -0.25000   -0.23665
群益馬拉松基金I類型                                               105.66000  105.91000  -0.25000   -0.23605
群益深証中小板基金                                                 10.20000   10.29000  -0.09000   -0.87464
群益創新科技基金                                                   28.95000   28.89000   0.06000    0.20768
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.45470    8.58700  -0.13230   -1.54070
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.76200    7.92410  -0.16210   -2.04566
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.09000    8.26000  -0.17000   -2.05811
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.20710    9.35120  -0.14410   -1.54098
群益華夏盛世基金-美元                                               8.55870    8.73740  -0.17870   -2.04523
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.12000   14.41000  -0.29000   -2.01249
群益奧斯卡基金                                                     24.88000   24.95000  -0.07000   -0.28056
群益新興金鑽基金-美元                                              10.75200   10.91230  -0.16030   -1.46898
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.22000    8.34000  -0.12000   -1.43885
群益葛萊美基金                                                     21.31000   21.25000   0.06000    0.28235
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.95000   19.98000  -0.03000   -0.15015
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.83000    8.88000  -0.05000   -0.56306
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.28000   11.14000   0.14000    1.25673
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                            9.99340   10.00030  -0.00690   -0.06900
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.94830   10.00640  -0.05810   -0.58063
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.96770   10.02050  -0.05280   -0.52692
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                            9.99330   10.00020  -0.00690   -0.06900
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.94830   10.00640  -0.05810   -0.58063
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.96770   10.02050  -0.05280   -0.52692
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                           9.99340   10.00030  -0.00690   -0.06900
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.94830   10.00640  -0.05810   -0.58063
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                           9.99330   10.00020  -0.00690   -0.06900
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.94830   10.00640  -0.05810   -0.58063
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.55740   11.62990  -0.07250   -0.62339
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.80550   10.88560  -0.08010   -0.73583
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.93000   10.00000  -0.07000   -0.70000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.75360   10.83330  -0.07970   -0.73569
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.17440    8.22570  -0.05130   -0.62366
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.54870    8.61210  -0.06340   -0.73617
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.86000    7.92000  -0.06000   -0.75758
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.16630    8.22680  -0.06050   -0.73540
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.69150    9.76340  -0.07190   -0.73642
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.45710    9.52720  -0.07010   -0.73579
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.67000  -0.01000   -0.11534
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.63000    9.64000  -0.01000   -0.10373
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.93000    9.97000  -0.04000   -0.40120
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
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德信大發基金                                                       25.77000   25.79000  -0.02000   -0.07755
德信中國精選成長基金                                               10.16000   10.32000  -0.16000   -1.55039
德信台灣主流中小基金                                               16.83000   16.93000  -0.10000   -0.59067
德信新興股票組合基金                                               10.19000   10.26000  -0.07000   -0.68226
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94930   11.94890   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.78590   10.77530   0.01060    0.09837
德信數位時代基金                                                   26.33000   26.32000   0.01000    0.03799
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.00350    9.99310   0.01040    0.10407
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.93260    9.92590   0.00670    0.06750
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67840   11.67790   0.00050    0.00428
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.53000   13.61000  -0.08000   -0.58780
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.65000   16.88000  -0.23000   -1.36256
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.34570   10.30170   0.04400    0.42711
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.09590   15.03160   0.06430    0.42777
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.04780    8.03470   0.01310    0.16304
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.84720   10.83550   0.01170    0.10798
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.37630   11.36400   0.01230    0.10824
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.16350   13.14200   0.02150    0.16360
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摩根大歐洲基金                                                     15.57000   15.70000  -0.13000   -0.82803
摩根中小基金                                                       19.84000   19.96000  -0.12000   -0.60120
摩根中國A股基金                                                    11.84000   12.09000  -0.25000   -2.06782
摩根中國A股基金(美元)                                               9.29000    9.50000  -0.21000   -2.21053
摩根中國亮點基金                                                   11.52000   11.72000  -0.20000   -1.70648
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.38350   10.46920  -0.08570   -0.81859
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.52700   11.60430  -0.07730   -0.66613
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.81310    8.88850  -0.07540   -0.84829
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.81450   11.91190  -0.09740   -0.81767
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.64200   13.73340  -0.09140   -0.66553
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.30000   17.36000  -0.06000   -0.34562
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.30000   17.36000  -0.06000   -0.34562
摩根台灣增長基金                                                   44.84000   44.84000   0.00000    0.00000
摩根平衡基金                                                       26.11000   26.10000   0.01000    0.03831
摩根全球α基金                                                     17.15000   17.42000  -0.27000   -1.54994
摩根全球平衡基金                                                   14.58140   14.65430  -0.07290   -0.49746
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.25580    9.26990  -0.01410   -0.15211
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.26120   10.26920  -0.00800   -0.07790
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.67790    9.69230  -0.01440   -0.14857
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.04340   11.06030  -0.01690   -0.15280
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.75120    9.76570  -0.01450   -0.14848
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.16850   10.23760  -0.06910   -0.67496
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.13790   13.22730  -0.08940   -0.67587
摩根亞洲基金                                                       52.79000   53.50000  -0.71000   -1.32710
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.24570    8.23560   0.01010    0.12264
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.64370    9.62820   0.01550    0.16099
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.53230    8.52270   0.00960    0.11264
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.17060   12.15630   0.01430    0.11763
摩根東方內需機會基金                                               16.72000   16.94000  -0.22000   -1.29870
摩根東方科技基金                                                   28.98000   29.57000  -0.59000   -1.99527
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.26000    9.37000  -0.11000   -1.17396
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.55000    9.66000  -0.11000   -1.13872
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.01000   11.13000  -0.12000   -1.07817
摩根金龍收成基金                                                   18.88000   19.20000  -0.32000   -1.66667
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09620   15.09570   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   12.68000   12.97000  -0.29000   -2.23593
摩根新金磚五國基金                                                 10.86000   11.00000  -0.14000   -1.27273
摩根新絲路基金                                                      8.87000    9.00000  -0.13000   -1.44444
摩根新興35基金                                                     12.20000   12.37000  -0.17000   -1.37429
摩根新興日本基金                                                   21.98000   22.27000  -0.29000   -1.30220
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.03640    7.01600   0.02040    0.29076
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.25590    9.22240   0.03350    0.36325
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.02400    8.99840   0.02560    0.28450
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.38880   10.35950   0.02930    0.28283
摩根新興科技基金                                                   46.49000   46.53000  -0.04000   -0.08597
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14240    8.13290   0.00950    0.11681
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.44230   10.43010   0.01220    0.11697
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.20120    8.26010  -0.05890   -0.71307
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.90300    8.96390  -0.06090   -0.67939
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.37550    8.43930  -0.06380   -0.75599
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.53670    9.60520  -0.06850   -0.71316
摩根龍揚基金                                                       28.18000   28.66000  -0.48000   -1.67481
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.69000    9.81000  -0.12000   -1.22324
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.31000   10.44000  -0.13000   -1.24521
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.09000   10.22000  -0.13000   -1.27202
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.85000   10.99000  -0.14000   -1.27389
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.12580    9.13480  -0.00900   -0.09852
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.11120   11.12210  -0.01090   -0.09800
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聯邦中國龍基金                                                     22.52000   22.56000  -0.04000   -0.17730
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.77630   11.76330   0.01300    0.11051
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.97800   10.97050   0.00750    0.06837
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.96750    9.95750   0.01000    0.10043
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.07980   10.06870   0.01110    0.11024
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.45080    9.44440   0.00640    0.06777
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.57520    8.56660   0.00860    0.10039
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.71910    9.78270  -0.06360   -0.65013
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.78540    9.84400  -0.05860   -0.59529
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.28930    9.36000  -0.07070   -0.75534
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.44100    9.50770  -0.06670   -0.70154
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.99250    9.06090  -0.06840   -0.75489
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.13850    9.20300  -0.06450   -0.70086
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.85790   10.92120  -0.06330   -0.57961
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.61570   10.67630  -0.06060   -0.56761
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.83520    9.88650  -0.05130   -0.51889
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.22210   10.28180  -0.05970   -0.58064
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                      9.97860   10.03560  -0.05700   -0.56798
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.24770    9.29590  -0.04820   -0.51851
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.25740   21.31490  -0.05750   -0.26976
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.73900    8.89060  -0.15160   -1.70517
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.03240    9.18400  -0.15160   -1.65070
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.71850    8.86970  -0.15120   -1.70468
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.01710    9.16840  -0.15130   -1.65023
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18150   13.18090   0.00060    0.00455
聯邦精選科技基金                                                   11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88270   15.88170   0.00100    0.00630
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.60930   11.74310  -0.13380   -1.13939
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.17780   11.29550  -0.11770   -1.04201
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.70030   10.81300  -0.11270   -1.04226
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75350   11.75130   0.00220    0.01872
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97150   10.96460   0.00690    0.06293
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35780   10.35590   0.00190    0.01835
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46770    8.46240   0.00530    0.06263
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.72000   31.66000   0.06000    0.18951
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.58000   14.82000  -0.24000   -1.61943
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.62000   14.91000  -0.29000   -1.94500
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.68000    9.86000  -0.18000   -1.82556
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.21000   15.23000  -0.02000   -0.13132
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.56000   12.58000  -0.02000   -0.15898
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.76000   11.78000  -0.02000   -0.16978
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.52000    7.53000  -0.01000   -0.13280
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.40000   11.42000  -0.02000   -0.17513
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.46000    8.49000  -0.03000   -0.35336
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.28000   13.34000  -0.06000   -0.44978
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.68000   13.73000  -0.05000   -0.36417
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.62000   13.68000  -0.06000   -0.43860
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.41000   14.47000  -0.06000   -0.41465
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.49000    9.57000  -0.08000   -0.83595
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.25000   19.44000  -0.19000   -0.97737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.43000   17.61000  -0.18000   -1.02215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.02000   12.14000  -0.12000   -0.98847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.23000   14.37000  -0.14000   -0.97425
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.97000   15.12000  -0.15000   -0.99206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.06000   14.20000  -0.14000   -0.98592
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.18000   14.32000  -0.14000   -0.97765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.56000   12.68000  -0.12000   -0.94637
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.57000   12.70000  -0.13000   -1.02362
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.55000    8.63000  -0.08000   -0.92700
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.15000   13.28000  -0.13000   -0.97892
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.23000   18.22000   0.01000    0.05488
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.04000   17.03000   0.01000    0.05872
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.75000   13.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.78000   12.77000   0.01000    0.07831
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.68000   12.68000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.83000   13.85000  -0.02000   -0.14440
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
聯博貨幣市場基金                                                   15.00970   15.00930   0.00040    0.00267
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.23980   10.25770  -0.01790   -0.17450
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.24510   13.27050  -0.02540   -0.19140
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23820    7.25080  -0.01260   -0.17377
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.51000   19.78000  -0.27000   -1.36502
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.36000   10.50000  -0.14000   -1.33333
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.83000   11.02000  -0.19000   -1.72414
瀚亞巴西基金                                                        5.21000    5.24000  -0.03000   -0.57252
瀚亞外銷基金                                                       37.49000   37.79000  -0.30000   -0.79386
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.62000   10.70000  -0.08000   -0.74766
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.20000    9.27000  -0.07000   -0.75512
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.94000    9.02000  -0.08000   -0.88692
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.23000    9.30000  -0.07000   -0.75269
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.47730   10.47440   0.00290    0.02769
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.13200   10.15310  -0.02110   -0.20782
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.96770   11.99070  -0.02300   -0.19182
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.00020    9.97050   0.02970    0.29788
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15790    7.15500   0.00290    0.04053
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.70510    7.72110  -0.01600   -0.20722
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.81750    7.83250  -0.01500   -0.19151
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.86990    6.84940   0.02050    0.29930
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.48950    8.50580  -0.01630   -0.19163
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80570    8.80210   0.00360    0.04090
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.00970    9.02840  -0.01870   -0.20712
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.84890    8.86590  -0.01700   -0.19175
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.81000   10.91000  -0.10000   -0.91659
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.01000   10.11000  -0.10000   -0.98912
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.90980    9.92980  -0.02000   -0.20141
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.73430    9.71560   0.01870    0.19247
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.61610    9.63990  -0.02380   -0.24689
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.67330    9.69280  -0.01950   -0.20118
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.57000   13.49000   0.08000    0.59303
瀚亞印度基金-美元                                                  12.76000   12.74000   0.02000    0.15699
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.33000   28.27000   0.06000    0.21224
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.83000  -0.03000   -0.30519
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.01000   12.04000  -0.03000   -0.24917
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.95000   11.07000  -0.12000   -1.08401
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.80000    9.94000  -0.14000   -1.40845
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.82000   14.02000  -0.20000   -1.42653
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.56000    8.66000  -0.10000   -1.15473
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.31000    8.43000  -0.12000   -1.42349
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.34000    8.46000  -0.12000   -1.41844
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.19000   11.29000  -0.10000   -0.88574
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.49440   11.52120  -0.02680   -0.23261
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.21420   13.15610   0.05810    0.44162
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.47950   10.54100  -0.06150   -0.58344
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.27640   10.33290  -0.05650   -0.54680
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.54330   11.50740   0.03590    0.31197
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.68900    8.71030  -0.02130   -0.24454
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.44430    9.42630   0.01800    0.19096
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.59060    8.64100  -0.05040   -0.58327
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.41150    8.45780  -0.04630   -0.54742
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.83330    8.80320   0.03010    0.34192
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.87510   13.92720  -0.05210   -0.37409
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.30930   10.30830   0.00100    0.00970
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.10480   10.14820  -0.04340   -0.42766
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.96350   12.00830  -0.04480   -0.37308
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.39000   18.70000  -0.31000   -1.65775
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58230   13.58170   0.00060    0.00442
瀚亞美國高科技基金                                                 24.21000   24.78000  -0.57000   -2.30024
瀚亞高科技基金                                                     53.00000   53.89000  -0.89000   -1.65151
瀚亞理財通基金                                                     25.12000   25.22000  -0.10000   -0.39651
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.73000    8.72000   0.01000    0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.71000    8.73000  -0.02000   -0.22910
瀚亞菁華基金                                                       20.07000   20.31000  -0.24000   -1.18168
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.92690   12.97910  -0.05220   -0.40219
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.90080    8.93680  -0.03600   -0.40283
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.11530   10.11060   0.00470    0.04649
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.68260   10.53070   0.15190    1.44245
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.93170    9.97070  -0.03900   -0.39115
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.39320    9.42490  -0.03170   -0.33634
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.74680    9.67890   0.06790    0.70153
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.87480    7.87110   0.00370    0.04701
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.85250    7.74090   0.11160    1.44169
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.37770    8.41050  -0.03280   -0.38999
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.81610    7.84250  -0.02640   -0.33663
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.53470    7.48220   0.05250    0.70167
瀚亞電通網基金                                                     13.48000   13.63000  -0.15000   -1.10051
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32930   13.32690   0.00240    0.01801
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.17090   10.12650   0.04440    0.43845
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.47580    9.47620  -0.00040   -0.00422
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.08830   11.08630   0.00200    0.01804
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.26000   10.37000  -0.11000   -1.06075
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