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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         25896         0    2371   大同                   -9879    -17142  
00637L 元大滬深300正2         24347         0    2888   新光金                 -2760    -43415  
00632R 元大台灣50反1          19330         0    2892   第一金                 -2040    -11120  
2603   長榮                    3446     16960    3037   欣興                   -1987     10512  
00633L 富邦上証正2             2820         0    2887   台新金                 -1798    -40802  
2618   長榮航                  2618      9386    2337   旺宏                   -1787    -24866  
2610   華航                    1536     11696    2448   晶電                   -1250      1291  
2330   台積電                  1451     -3874    00648R 元大S&P500反1           -964         0  
0056   元大高股息              1324      8583    00664R 國泰臺灣加權反1         -959         0  
0050   元大台灣50              1296      6650    00673R 元大S&P原油反1          -912         0  
00636  國泰中國A50             1167      6489    2891   中信金                  -854    -40593  
2303   聯電                     882    -10764    2376   技嘉                    -843     -5943  
00655L 國泰中國A50正2           688         0    1605   華新                    -697    -13209  
2344   華邦電                   671      8482    00677U 富邦VIX                 -647         0  
006205 富邦上証                 670         0    3576   聯合再生                -596       686  
1101   台泥                     635    -17848    2890   永豐金                  -575     -8052  
9904   寶成                     628     -2390    2104   國際中橡                -574      -333  
2349   錸德                     607      3579    8105   凌巨                    -570      -314  
2456   奇力新                   588     -1325    4960   誠美材                  -569     -2435  
00642U 元大S&P石油              577         0    3338   泰碩                    -568      -334  
1402   遠東新                   569     -7785    00671R 富邦NASDAQ反1           -539         0  
2323   中環                     472     -1598    2884   玉山金                  -532    -14251  
2498   宏達電                   458    -12349    2324   仁寶                    -517     -8207  
2022   聚亨                     423      1921    00669R 國泰美國道瓊反1         -512         0  
00676R 富邦臺灣加權反1          406         0    2377   微星                    -512     -3706  
2408   南亞科                   394     -3164    2481   強茂                    -505     -3797  
1310   台苯                     377      3365    2313   華通                    -486      3919  
2812   台中銀                   371      8465    00675L 富邦臺灣加權正2         -463         0  
00692  富邦公司治理             368      8853    2605   新興                    -440      -335  
2301   光寶科                   366     10836    2356   英業達                  -437     -4979  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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