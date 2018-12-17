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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月17日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     元大台灣50正2   
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          日馳              大統新創 福懋油   茂矽       
嘉裕     正道     富邦金融          華新科            本盟     大統益   健策       
東華              元大MSCI台灣          康控-KY           銘旺科   天仁     祥碩       
立益              永豐臺灣加權          立積              健和興   宏亞     易華電     
佳和              富邦日本          杜康-DR           旭隼     南染                
昶和              國泰日經225          陽光能源-DR          元晶     立益                
三洋紡            元大歐洲50          康友-KY           遠雄來   怡華                
本盟              元大日經225                            統領     聚隆                
瑞利              元大韓國                            威宏-KY  昶和                
正峰新            兆豐藍籌30反1                            泰昇-KY  大統新創            
億泰              元大S&P日圓反1                                     日馳                
毛寶              富邦歐洲                                     亞崴                
懷特              FH彭博高收益債                                     中宇                
燁興              FH彭博新興債                                     正峰新              
威致              群益道瓊美國地產                                     錩泰                
華豐              華頓S&P布蘭特反1                                     程泰                
首利              富邦臺灣優質高息                                     吉茂                
麗正              FH富時高息低波                                     氣立                
東訊              國泰新興市場                                     永新-KY             
華泰              宏洲                                         華電                
錸德              嘉裕                                         三洋電              
倫飛              東華                                         榮星                
虹光              立益                                         艾美特-KY            
威盛              佳和                                         台硝                
國碩              昶和                                         元禎                
銘旺科            三洋紡                                       毛寶                
統懋              本盟                                         日勝化              
翔耀              瑞利                                         展宇                
太空梭            正峰新                                       亞諾法              
麗臺              億泰                                         華廣                
華映              毛寶                                         三福化              
吉祥全            懷特                                         士紙                
憶聲              燁興                                         高興昌              
科風              威致                                         東明-KY             
力特              華豐                                         鑫永銓              
喬鼎              首利                                         六暉-KY             
正達              麗正                                         申豐                
晟鈦              東訊                                         智寶                
聯德              華泰                                         銘旺科              
同泰              錸德                                         互盛電              
新世紀            倫飛                                         翔耀                
誠研              虹光                                         資通                
綠能              威盛                                         連宇                
誠創              國碩                                         華新科              
嘉威              銘旺科                                       建碁                
聯合再生          統懋                                         聯德                
力銘              翔耀                                         玉晶光              
亞太電            太空梭                                       新至陞              
達能              麗臺                                         穎漢                
太極              華映                                         時碩工業            
傳奇              吉祥全                                       迎廣                
清惠              憶聲                                         金橋                
慧友              科風                                         互億                
百一              力特                                         關貿                
捷泰              喬鼎                                         亞弘電              
天瀚              正達                                         全國電              
迅杰              晟鈦                                         悅城                
華上              聯德                                         寶徠                
光麗-KY           同泰                                         愛山林              
元晶              新世紀                                       皇昌                
華冠              誠研                                         遠雄來              
裕豐              綠能                                         夏都                
寶徠              誠創                                         雲品                
陽明              嘉威                                         新天地              
六福              聯合再生                                     欣欣                
康師傅-DR          力銘                                         統領                
聖馬丁-DR          亞太電                                       客思達-KY            
神州-DR           達能                                         同方友友-DR            
耀傑-DR           太極                                         晨訊科-DR            
同方友友-DR          傳奇                                         友佳-DR             
晨訊科-DR          清惠                                         精熙-DR             
友佳-DR           慧友                                         匯僑                
陽光能源-DR          百一                                         一零四              
精熙-DR           捷泰                                         大豐電              
中福              天瀚                                         欣天然              
雷虎              迅杰                                         新海                
中視              華上                                         秋雨                
秋雨              光麗-KY                                      欣高                
新利虹            元晶                                         全國                
國光生            華冠                                         jpp-KY              
                  裕豐                                         南六                
                  寶徠                                         基勝-KY             
                  總太                                         美吉吉-KY            
                  台船                                         波力-KY             
                  陽明                                         泰昇-KY             
                  六福                                         政伸                
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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