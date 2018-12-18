[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄12/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8916A 光隆甲特 12/17 上櫃增資 12/11-12/13 1638 50.00 50.00 凱基 01 12/14 5362 5258 虹堡 12/19 上市增資 12/13-12-17 1350 13.00 13.00 台新 01 12/18 6734 1341 富林-KY 12/19 第一上市 12/13-12-17 1240 28.80 28.80 中國信託 01 12/18 31774 6590 普鴻 12/19 初上櫃 12/13-12-17 441 19.14 19.14 日盛 01 12/18 58664 5543 崇佑-KY 12/20 上櫃增資 12/14-12/18 450 18.60 18.60 國票 01 12/19 2721 2867 三商壽 12/21 上市增資 12/17-12/19 13500 11.30 11.30 國泰 01 12/20 3321 同泰 12/21 上市增資 12/17-12/19 2550 9.00 9.00 臺銀證券 01 12/20 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。