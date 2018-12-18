[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄12/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8916A 光隆甲特 12/17 上櫃增資 12/11-12/13 1638 50.00 50.00 凱基 01 12/14 5362 5258 虹堡 12/19 上市增資 12/13-12-17 1350 13.00 13.00 台新 01 12/18 6734 1341 富林-KY 12/19 第一上市 12/13-12-17 1240 28.80 28.80 中國信託 01 12/18 31774 6590 普鴻 12/19 初上櫃 12/13-12-17 441 19.14 19.14 日盛 01 12/18 58664 5543 崇佑-KY 12/20 上櫃增資 12/14-12/18 450 18.60 18.60 國票 01 12/19 2721 2867 三商壽 12/21 上市增資 12/17-12/19 13500 11.30 11.30 國泰 01 12/20 3321 同泰 12/21 上市增資 12/17-12/19 2550 9.00 9.00 臺銀證券 01 12/20 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。
[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表鉅亨台北資料中心
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