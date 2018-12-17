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◆台灣集中市場公告注意交易資訊
※來源：台灣證券交易所

12月17日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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12/17  晶彩科、美德醫療-DR、康師傅-DR
12/14  花仙子、晶彩科、隆大、恒大健-DR、耀傑-DR、陽光能源-DR
12/13  晶彩科、豐祥-KY、杜康-DR
12/12  力山、晶彩科、豐祥-KY
12/11  可成、豐祥-KY、美德醫療-DR、杜康-DR
12/10  國賓、豐祥-KY、杜康-DR
12/07  三洋紡、智寶、國賓、豐祥-KY、杜康-DR、陽光能源-DR
12/06  智寶、國賓、泰金寶-DR
12/05  智寶、華園、國賓、豐祥-KY、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR
12/04  亞聚、京城、華園、國賓、美德醫療-DR、杜康-DR、耀傑-DR
12/03  亞聚、大魯閣、麗正、強茂、京城、華園、國賓、六福、玉晶光、世芯-KY、矽力-KY、泰金寶-DR、陽光能源-DR、欣巴巴
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12月份累計次休市：01、02、 8、09、15、16、22、23、29、30、31

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1308   亞聚        02  03、04
1432   大魯閣      01  03
1472   三洋紡      01  07
1515   力山        01  12
1730   花仙子      01  14
2302   麗正        01  03
2375   智寶        03  05、06、07
2474   可成        01  11
2481   強茂        01  03
2524   京城        02  03、04
2702   華園        03  03、04、05
2704   國賓        06  03、04、05、06、07、10
2705   六福        01  03
3406   玉晶光      01  03
3535   晶彩科      04  12、13、14、17
3661   世芯-KY     01  03
5288   豐祥-KY     06  05、07、10、11、12、13
5519   隆大        01  14
6415   矽力-KY     01  03
9103   美德醫療-DR 04  04、05、11、17
910322 康師傅-DR   01  17
9105   泰金寶-DR   02  03、06
910708 恒大健-DR   01  14
911616 杜康-DR     06  04、05、07、10、11、13
911619 耀傑-DR     02  04、14
9157   陽光能源-DR 04  03、05、07、14
9906   欣巴巴      01  03
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總累計次數         59

附記：11月份注意股票及次數

1304   台聚        (01)、 1308   亞聚      (01)、 1315   達新        (01)、 1432   大魯閣    (02)
1517   利奇        (01)、 1522   堤維西    (01)、 1526   日馳        (06)、 1533   車王電    (03)
1536   和大        (01)、 1590   亞德客-KY (01)、 2353   宏碁        (03)、 2354   鴻準      (01)
2375   智寶        (02)、 2414   精技      (01)、 2481   強茂        (01)、 2492   華新科    (02)
2498   宏達電      (01)、 2524   京城      (02)、 2548   華固        (01)、 2597   潤弘      (01)
2702   華園        (04)、 2704   國賓      (04)、 2705   六福        (02)、 2881A  富邦特    (01)
3003   健和興      (03)、 3008   大立光    (10)、 3016   嘉晶        (01)、 3356   奇偶      (04)
3406   玉晶光      (09)、 3419   譁裕      (02)、 3519   綠能        (05)、 3535   晶彩科    (02)
3605   宏致        (01)、 3669   圓展      (02)、 3682   亞太電      (01)、 4915   致伸      (02)
4919   新唐        (01)、 4968   立積      (01)、 5225   東科-KY     (01)、 5269   祥碩      (02)
6153   嘉聯益      (01)、 6172   互億      (01)、 6288   聯嘉        (02)、 6452   康友-KY   (07)
9103   美德醫療-DR (16)、 910482 聖馬丁-DR (01)、 9105   泰金寶-DR   (06)、 910708 恒大健-DR (10)
911616 杜康-DR     (20)、 911619 耀傑-DR   (03)、 9157   陽光能源-DR (19)、 9906   欣巴巴    (02)
9921   巨大        (01)
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