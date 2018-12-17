◆台灣集中市場公告注意交易資訊

12月17日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/17 晶彩科、美德醫療-DR、康師傅-DR 12/14 花仙子、晶彩科、隆大、恒大健-DR、耀傑-DR、陽光能源-DR 12/13 晶彩科、豐祥-KY、杜康-DR 12/12 力山、晶彩科、豐祥-KY 12/11 可成、豐祥-KY、美德醫療-DR、杜康-DR 12/10 國賓、豐祥-KY、杜康-DR 12/07 三洋紡、智寶、國賓、豐祥-KY、杜康-DR、陽光能源-DR 12/06 智寶、國賓、泰金寶-DR 12/05 智寶、華園、國賓、豐祥-KY、美德醫療-DR、杜康-DR、陽光能源-DR 12/04 亞聚、京城、華園、國賓、美德醫療-DR、杜康-DR、耀傑-DR 12/03 亞聚、大魯閣、麗正、強茂、京城、華園、國賓、六福、玉晶光、世芯-KY、矽力-KY、泰金寶-DR、陽光能源-DR、欣巴巴 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12月份累計次休市：01、02、 8、09、15、16、22、23、29、30、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1308 亞聚 02 03、04 1432 大魯閣 01 03 1472 三洋紡 01 07 1515 力山 01 12 1730 花仙子 01 14 2302 麗正 01 03 2375 智寶 03 05、06、07 2474 可成 01 11 2481 強茂 01 03 2524 京城 02 03、04 2702 華園 03 03、04、05 2704 國賓 06 03、04、05、06、07、10 2705 六福 01 03 3406 玉晶光 01 03 3535 晶彩科 04 12、13、14、17 3661 世芯-KY 01 03 5288 豐祥-KY 06 05、07、10、11、12、13 5519 隆大 01 14 6415 矽力-KY 01 03 9103 美德醫療-DR 04 04、05、11、17 910322 康師傅-DR 01 17 9105 泰金寶-DR 02 03、06 910708 恒大健-DR 01 14 911616 杜康-DR 06 04、05、07、10、11、13 911619 耀傑-DR 02 04、14 9157 陽光能源-DR 04 03、05、07、14 9906 欣巴巴 01 03 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 59 附記：11月份注意股票及次數 1304 台聚 (01)、 1308 亞聚 (01)、 1315 達新 (01)、 1432 大魯閣 (02) 1517 利奇 (01)、 1522 堤維西 (01)、 1526 日馳 (06)、 1533 車王電 (03) 1536 和大 (01)、 1590 亞德客-KY (01)、 2353 宏碁 (03)、 2354 鴻準 (01) 2375 智寶 (02)、 2414 精技 (01)、 2481 強茂 (01)、 2492 華新科 (02) 2498 宏達電 (01)、 2524 京城 (02)、 2548 華固 (01)、 2597 潤弘 (01) 2702 華園 (04)、 2704 國賓 (04)、 2705 六福 (02)、 2881A 富邦特 (01) 3003 健和興 (03)、 3008 大立光 (10)、 3016 嘉晶 (01)、 3356 奇偶 (04) 3406 玉晶光 (09)、 3419 譁裕 (02)、 3519 綠能 (05)、 3535 晶彩科 (02) 3605 宏致 (01)、 3669 圓展 (02)、 3682 亞太電 (01)、 4915 致伸 (02) 4919 新唐 (01)、 4968 立積 (01)、 5225 東科-KY (01)、 5269 祥碩 (02) 6153 嘉聯益 (01)、 6172 互億 (01)、 6288 聯嘉 (02)、 6452 康友-KY (07) 9103 美德醫療-DR (16)、 910482 聖馬丁-DR (01)、 9105 泰金寶-DR (06)、 910708 恒大健-DR (10) 911616 杜康-DR (20)、 911619 耀傑-DR (03)、 9157 陽光能源-DR (19)、 9906 欣巴巴 (02) 9921 巨大 (01)