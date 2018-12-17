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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月17日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24099      5027   479.39  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15210      4973   305.85  
00733  富邦臺灣中小         19841      8466   234.36  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00667  元大韓國              2578      1429   180.41  
0058   富邦發達              7435      4196   177.19  
00735  國泰臺韓科技          9290      6789   136.84  
0051   元大中型100          10637      9500   111.97  
00728  第一金工業30         11917     11423   104.32  
00681R 元大美債20反1         5936      6094    97.41  
00702  國泰標普低波高息     10258     11188    91.69  
0054   元大台商50            9867     11124    88.70  
00707R 元大S&P日圓反1        3743      4355    85.95  
00729R 第一金工業30反1       2830      4098    69.06  
0055   元大MSCI金融         28677     42154    68.03  
00714  群益道瓊美國地產      3591      5567    64.51  
0053   元大電子              4122      6488    63.53  
00752  中信中國50            6936     12716    54.55  
00634R 富邦上証反1          23554     45756    51.48  
00691R 兆豐藍籌30反1         3070      6106    50.28  
00648R 元大S&P500反1        56047    123188    45.50  
0061   元大寶滬深          183975    410116    44.86  
00632R 元大台灣50反1      1950234   4762649    40.95  
006207 FH滬深               51731    134392    38.49  
008201 BP上證50              1023      2749    37.21  
00713  元大台灣高息低波     34332    101012    33.99  
0052   富邦科技              3518     11500    30.59
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