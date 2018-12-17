◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月17日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 24099 5027 479.39 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 0059 富邦金融 15210 4973 305.85 00733 富邦臺灣中小 19841 8466 234.36 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00667 元大韓國 2578 1429 180.41 0058 富邦發達 7435 4196 177.19 00735 國泰臺韓科技 9290 6789 136.84 0051 元大中型100 10637 9500 111.97 00728 第一金工業30 11917 11423 104.32 00681R 元大美債20反1 5936 6094 97.41 00702 國泰標普低波高息 10258 11188 91.69 0054 元大台商50 9867 11124 88.70 00707R 元大S&P日圓反1 3743 4355 85.95 00729R 第一金工業30反1 2830 4098 69.06 0055 元大MSCI金融 28677 42154 68.03 00714 群益道瓊美國地產 3591 5567 64.51 0053 元大電子 4122 6488 63.53 00752 中信中國50 6936 12716 54.55 00634R 富邦上証反1 23554 45756 51.48 00691R 兆豐藍籌30反1 3070 6106 50.28 00648R 元大S&P500反1 56047 123188 45.50 0061 元大寶滬深 183975 410116 44.86 00632R 元大台灣50反1 1950234 4762649 40.95 006207 FH滬深 51731 134392 38.49 008201 BP上證50 1023 2749 37.21 00713 元大台灣高息低波 34332 101012 33.99 0052 富邦科技 3518 11500 30.59
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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