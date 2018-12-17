[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月14日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2891 中信金 7664 -39279 00672L 元大S&P原油正2 -15723 0 00632R 元大台灣50反1 4805 0 2888 新光金 -7659 -37558 2610 華航 1795 9964 00637L 元大滬深300正2 -7044 0 2409 友達 1716 18750 3037 欣興 -3926 11307 1101 台泥 1243 -17580 00633L 富邦上証正2 -3541 0 2603 長榮 1216 13839 2886 兆豐金 -2662 -22560 2885 元大金 1212 10473 2330 台積電 -2628 -3076 0056 元大高股息 1187 8104 2882 國泰金 -2612 -26117 2883 開發金 1003 -7362 2337 旺宏 -2541 -26468 00634R 富邦上証反1 936 0 2344 華邦電 -2053 7815 1504 東元 908 -9679 6239 力成 -1874 -2578 3545 敦泰 900 1654 8046 南電 -1861 -3636 3481 群創 866 21065 2371 大同 -1833 -4388 00631L 元大台灣50正2 853 0 00642U 元大S&P石油 -1754 0 2812 台中銀 808 8418 2887 台新金 -1572 -43090 2303 聯電 798 -8361 1402 遠東新 -1497 -8074 1718 中纖 789 -1258 2881 富邦金 -1439 -20121 2301 光寶科 773 10764 2449 京元電子 -1194 -9469 2317 鴻海 620 -12694 2880 華南金 -1013 -6768 3711 日月光投控 572 -71 1605 華新 -836 -12621 00655L 國泰中國A50正2 558 0 2376 技嘉 -821 -5323 1102 亞泥 558 -1045 1216 統一 -809 -15586 00692 富邦公司治理 529 8874 2324 仁寶 -804 -8362 2201 裕隆 516 22 2498 宏達電 -718 -13327 00638R 元大滬深300反1 510 0 2448 晶電 -660 1693 00669R 國泰美國道瓊反1 510 0 8150 南茂 -645 618 2801 彰銀 504 -917 00711B FH彭博新興債 -601 0 00677U 富邦VIX 491 0 1314 中石化 -564 -6184 2834 臺企銀 476 36 00676R 富邦臺灣加權反1 -557 0 00671R 富邦NASDAQ反1 461 0 2884 玉山金 -501 -13755 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股