[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/14 107/12/13 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65990 10.65910 0.00080 0.00751 大華銀多元特別收益平衡基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.87620 9.85930 0.01690 0.17141 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87890 9.86190 0.01700 0.17238 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81000 9.78500 0.02500 0.25549 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81010 9.78510 0.02500 0.25549 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.74000 21.58000 0.16000 0.74143 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.00000 22.40000 0.60000 2.67857 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.15730 9.13640 0.02090 0.22876 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49490 9.47120 0.02370 0.25023 中國信託台灣活力基金 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 中國信託台灣優勢基金 15.18000 15.26000 -0.08000 -0.52425 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.64000 8.68000 -0.04000 -0.46083 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81440 9.81750 -0.00310 -0.03158 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06950 9.07240 -0.00290 -0.03197 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17880 10.17290 0.00590 0.05800 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.37410 9.36870 0.00540 0.05764 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.21860 10.24890 -0.03030 -0.29564 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.83140 8.85760 -0.02620 -0.29579 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62680 10.63630 -0.00950 -0.08932 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48040 9.48890 -0.00850 -0.08958 中國信託智能運動基金-台幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 中國信託智能運動基金-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00200 11.00180 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40800 9.39850 0.00950 0.10108 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.94590 8.93690 0.00900 0.10071 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57810 9.56300 0.01510 0.15790 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.10250 9.08820 0.01430 0.15735 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.12000 54.11000 0.01000 0.01848 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.57640 39.61530 -0.03890 -0.09819 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.58990 37.61260 -0.02270 -0.06035 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.63000 17.32000 0.31000 1.78984 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.52200 11.52090 0.00110 0.00955 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62800 10.64510 -0.01710 -0.16064 元大上證50基金 27.41000 27.91000 -0.50000 -1.79147 元大大中華TMT基金-人民幣 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 元大大中華TMT基金-新台幣 9.06000 8.94000 0.12000 1.34228 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648 元大大中華價值指數基金-美元 12.07300 11.92400 0.14900 1.24958 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.30400 16.11800 0.18600 1.15399 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.64700 9.54000 0.10700 1.12159 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.28400 9.19700 0.08700 0.94596 元大中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.82000 0.03000 1.06383 元大中國平衡基金-新台幣 12.74000 12.62000 0.12000 0.95087 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.57640 46.51870 0.05770 0.12404 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52200 10.50990 0.01210 0.11513 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67530 9.66420 0.01110 0.11486 元大中國機會債券基金-新台幣 9.68540 9.69080 -0.00540 -0.05572 元大巴西指數基金 6.23800 6.24000 -0.00200 -0.03205 元大巴菲特基金 23.98000 24.03000 -0.05000 -0.20807 元大日經225基金 26.89000 27.44000 -0.55000 -2.00437 元大台商收成基金 19.76000 19.93000 -0.17000 -0.85299 元大台灣50單日反向1倍基金 13.27000 13.11000 0.16000 1.22044 元大台灣50單日正向2倍基金 31.60000 32.42000 -0.82000 -2.52930 元大台灣中型100基金 28.98000 29.27000 -0.29000 -0.99078 元大台灣加權股價指數基金 22.99800 23.20700 -0.20900 -0.90059 元大台灣卓越50基金 75.49000 76.22000 -0.73000 -0.95775 元大台灣金融基金 16.68000 16.73000 -0.05000 -0.29886 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.97000 28.10000 -0.13000 -0.46263 元大台灣高股息基金 24.20000 24.44000 -0.24000 -0.98200 元大台灣電子科技基金 31.01000 31.39000 -0.38000 -1.21058 元大全球ETF成長組合基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 元大全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.99000 8.95000 0.04000 0.44693 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492 元大全球不動產證券化基金-美元 11.90700 11.84000 0.06700 0.56588 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.62000 8.54000 0.08000 0.93677 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.49000 0.05000 0.77042 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.14000 0.04000 0.49140 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.35000 0.03000 0.47244 元大全球股票入息基金-美元配息 8.55800 8.65000 -0.09200 -1.06358 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.48000 8.58000 -0.10000 -1.16550 元大全球新興市場精選組合基金 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657 元大全球農業商機基金 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 元大印尼指數基金 9.27500 9.11200 0.16300 1.78885 元大印度指數基金 9.37400 9.30000 0.07400 0.79570 元大印度基金 11.91000 11.81000 0.10000 0.84674 元大多多基金 15.65000 15.71000 -0.06000 -0.38192 元大多福基金 47.38000 47.64000 -0.26000 -0.54576 元大亞太成長基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66820 8.67360 -0.00540 -0.06226 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.05650 7.06090 -0.00440 -0.06232 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.87700 8.82400 0.05300 0.60063 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.43600 9.39300 0.04300 0.45779 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98780 9.98810 -0.00030 -0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00080 10.00070 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00080 10.00070 0.00010 0.00100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99050 10.00050 -0.01000 -0.10000 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99050 10.00050 -0.01000 -0.10000 元大卓越基金 40.46000 40.55000 -0.09000 -0.22195 元大店頭基金 7.41000 7.46000 -0.05000 -0.67024 元大泛歐成長基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33160 10.33090 0.00070 0.00678 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67080 9.66490 0.00590 0.06105 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.85060 31.88630 -0.03570 -0.11196 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.44530 37.58320 -0.13790 -0.36692 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.20400 19.16240 0.04160 0.21709 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.43600 18.53100 -0.09500 -0.51265 元大美國政府7至10年期債券基金 39.31420 39.37880 -0.06460 -0.16405 元大高科技基金 17.00000 17.12000 -0.12000 -0.70093 元大得利貨幣市場基金 16.27740 16.27720 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99860 11.99840 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 元大華夏中小基金 6.37000 6.28000 0.09000 1.43312 元大新中國基金-人民幣 8.39000 8.26000 0.13000 1.57385 元大新中國基金-美元 7.87000 7.74900 0.12100 1.56149 元大新中國基金-新台幣 7.84000 7.73000 0.11000 1.42303 元大新主流基金 21.57000 21.66000 -0.09000 -0.41551 元大新東協平衡基金-美元 9.06600 9.03300 0.03300 0.36533 元大新東協平衡基金-新台幣 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.16240 10.10270 0.05970 0.59093 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.40320 9.35440 0.04880 0.52168 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30050 10.25740 0.04310 0.42018 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.78390 8.74720 0.03670 0.41956 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77000 9.76300 0.00700 0.07170 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25680 9.25020 0.00660 0.07135 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92320 9.92620 -0.00300 -0.03022 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.40730 9.41020 -0.00290 -0.03082 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45800 9.45300 0.00500 0.05289 元大新興亞洲基金 10.60000 10.51000 0.09000 0.85633 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.00490 8.97200 0.03290 0.36670 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.66270 8.63110 0.03160 0.36612 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.25690 9.23240 0.02450 0.26537 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.90900 8.88540 0.02360 0.26560 元大萬泰貨幣市場基金 15.12260 15.12240 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.04000 33.22000 -0.18000 -0.54184 元大實質多重資產基金-人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 元大實質多重資產基金-美元 8.28100 8.22800 0.05300 0.64414 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 元大滬深300單日反向1倍基金 15.96000 15.72000 0.24000 1.52672 元大滬深300單日正向2倍基金 12.14000 12.49000 -0.35000 -2.80224 元大摩臺基金 35.00000 35.37000 -0.37000 -1.04608 元大標普500基金 24.66000 24.70000 -0.04000 -0.16194 元大標普500單日反向1倍基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 元大標普500單日正向2倍基金 29.42000 29.58000 -0.16000 -0.54091 元大標智滬深300基金 14.96000 15.19000 -0.23000 -1.51415 元大歐洲50基金 22.38000 22.34000 0.04000 0.17905 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.45850 9.53860 -0.08010 -0.83975 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22400 10.22360 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.96000 45.16000 -0.20000 -0.44287 元大韓國KOSPI200基金 20.24000 20.55000 -0.31000 -1.50852 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396 日盛上選基金 28.62000 28.76000 -0.14000 -0.48679 日盛小而美基金 15.77000 15.89000 -0.12000 -0.75519 日盛中國內需動力基金 8.63000 8.52000 0.11000 1.29108 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60400 11.58670 0.01730 0.14931 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.58850 9.57420 0.01430 0.14936 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70220 11.65440 0.04780 0.41015 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.66420 9.62480 0.03940 0.40936 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.57380 10.53810 0.03570 0.33877 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.71670 8.68720 0.02950 0.33958 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.20000 9.06000 0.14000 1.54525 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.78000 8.61000 0.17000 1.97445 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.07000 8.91000 0.16000 1.79574 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 日盛日盛基金 11.89000 11.97000 -0.08000 -0.66834 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.95780 9.94440 0.01340 0.13475 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.21360 9.20120 0.01240 0.13477 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.75460 9.74750 0.00710 0.07284 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.02660 9.02010 0.00650 0.07206 日盛全球智能車基金(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38170 2.38130 0.00040 0.01680 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62750 1.62720 0.00030 0.01844 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36260 0.36160 0.00100 0.27655 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24850 0.24780 0.00070 0.28249 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00240 11.97550 0.02690 0.22463 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.09430 8.07620 0.01810 0.22412 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.25000 0.06000 0.96000 日盛首選基金 15.07000 15.17000 -0.10000 -0.65920 日盛高科技基金 15.91000 16.00000 -0.09000 -0.56250 日盛貨幣市場基金 14.79070 14.79050 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.05000 35.32000 -0.27000 -0.76444 日盛精選五虎基金 32.85000 33.00000 -0.15000 -0.45455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50470 13.50450 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.43000 27.55000 -0.12000 -0.43557 台新MSCI中國基金 19.04000 18.82000 0.22000 1.16897 台新大眾貨幣市場基金 14.18180 14.18160 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46800 10.46160 0.00640 0.06118 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53960 10.53900 0.00060 0.00569 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.12110 10.13220 -0.01110 -0.10955 台新中國通基金 38.15000 38.35000 -0.20000 -0.52151 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43560 0.43040 0.00520 1.20818 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.41700 13.26900 0.14800 1.11538 台新中國精選中小基金-美元 0.28320 0.27920 0.00400 1.43266 台新中國精選中小基金-新台幣 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462 台新主流基金 21.03000 21.11000 -0.08000 -0.37897 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.26000 20.16000 0.10000 0.49603 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66060 0.65670 0.00390 0.59388 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48440 0.48150 0.00290 0.60228 台新台灣中小基金 29.98000 30.15000 -0.17000 -0.56385 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.82200 9.75480 0.06720 0.68889 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.10070 9.04060 0.06010 0.66478 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.52000 0.05000 0.58685 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24090 10.17330 0.06760 0.66448 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.69180 9.68650 0.00530 0.05472 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56600 10.56030 0.00570 0.05398 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 台新印度基金 13.88000 13.74000 0.14000 1.01892 台新亞美短期債券基金 10.96400 10.95350 0.01050 0.09586 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.38590 8.36100 0.02490 0.29781 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27730 0.27620 0.00110 0.39826 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.83030 11.79530 0.03500 0.29673 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38590 0.38430 0.00160 0.41634 台新真吉利貨幣市場基金 11.10410 11.10400 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.34230 28.43080 -0.08850 -0.31128 台新智慧生活基金-美元 9.35970 9.40740 -0.04770 -0.50705 台新智慧生活基金-新台幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.14090 8.10640 0.03450 0.42559 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.32470 8.29780 0.02690 0.32418 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.88270 8.84520 0.03750 0.42396 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.09290 9.06350 0.02940 0.32438 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60160 10.56940 0.03220 0.30465 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33870 0.33730 0.00140 0.41506 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79780 7.77410 0.02370 0.30486 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26240 0.26130 0.00110 0.42097 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.23000 5.19000 0.04000 0.77071 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.81000 18.54000 0.27000 1.45631 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58320 12.58310 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19730 11.19630 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.99300 9.96630 0.02670 0.26790 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09640 9.09820 -0.00180 -0.01978 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.44740 10.44940 -0.00200 -0.01914 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69860 7.67910 0.01950 0.25394 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.90350 8.88090 0.02260 0.25448 永豐中小基金 47.90000 48.09000 -0.19000 -0.39509 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71800 1.71310 0.00490 0.28603 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30950 2.30300 0.00650 0.28224 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.83210 7.79000 0.04210 0.54044 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.21590 10.16100 0.05490 0.54030 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.17000 4.14000 0.03000 0.72464 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.74000 18.57000 0.17000 0.91546 永豐主流品牌基金 15.97000 15.92000 0.05000 0.31407 永豐永豐基金 31.94000 32.11000 -0.17000 -0.52943 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.16830 9.15830 0.01000 0.10919 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.35400 9.34380 0.01020 0.10916 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.06200 9.05680 0.00520 0.05742 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.24600 9.24070 0.00530 0.05735 永豐亞洲民生消費基金 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 永豐南非幣2021保本基金 13.36540 13.35900 0.00640 0.04791 永豐高科技基金 21.65000 21.80000 -0.15000 -0.68807 永豐貨幣市場基金 13.90070 13.90060 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08650 2.08790 -0.00140 -0.06705 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49810 2.49980 -0.00170 -0.06801 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65370 7.63910 0.01460 0.19112 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40920 10.38930 0.01990 0.19154 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.86610 6.85640 0.00970 0.14147 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.70380 10.68870 0.01510 0.14127 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.13000 7.03000 0.10000 1.42248 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.39000 16.19000 0.20000 1.23533 永豐臺灣加權ETF基金 48.50000 48.95000 -0.45000 -0.91931 永豐領航科技基金 35.32000 35.55000 -0.23000 -0.64698 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 38.17000 38.24000 -0.07000 -0.18305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69370 11.69260 0.00110 0.00941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.49800 9.48070 0.01730 0.18248 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.84310 9.82520 0.01790 0.18218 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50200 9.48310 0.01890 0.19930 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.73550 9.71610 0.01940 0.19967 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52870 9.50570 0.02300 0.24196 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.99870 9.97470 0.02400 0.24061 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48910 9.46450 0.02460 0.25992 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.80460 9.77930 0.02530 0.25871 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.16000 10.04000 0.12000 1.19522 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 兆豐國際中小基金 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.80000 12.58000 0.22000 1.74881 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.88000 16.61000 0.27000 1.62553 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.79000 16.50000 0.29000 1.75758 兆豐國際生命科學基金 15.19000 15.26000 -0.07000 -0.45872 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.90180 9.90840 -0.00660 -0.06661 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.12890 10.12860 0.00030 0.00296 兆豐國際全球基金 29.11000 29.14000 -0.03000 -0.10295 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33910 10.33840 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14060 10.13440 0.00620 0.06118 兆豐國際國民基金 20.45000 20.60000 -0.15000 -0.72816 兆豐國際第一基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.88770 9.85370 0.03400 0.34505 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.75930 7.73260 0.02670 0.34529 兆豐國際萬全基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 23.13000 23.29000 -0.16000 -0.68699 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.51000 19.67000 -0.16000 -0.81342 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.65000 17.45000 0.20000 1.14613 兆豐國際豐台灣基金 31.13000 31.30000 -0.17000 -0.54313 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51960 12.51940 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.91410 9.87850 0.03560 0.36038 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83790 9.80530 0.03260 0.33247 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.89540 9.85940 0.03600 0.36513 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.91560 9.88010 0.03550 0.35931 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84500 9.81240 0.03260 0.33223 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.89440 9.85840 0.03600 0.36517 合庫台灣基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202 合庫全球高收益債券基金A類型 10.90040 10.89320 0.00720 0.06610 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.77410 11.75840 0.01570 0.13352 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.53080 10.51580 0.01500 0.14264 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.27460 11.25870 0.01590 0.14122 合庫全球高收益債券基金B類型 7.82610 7.82100 0.00510 0.06521 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.10320 9.09110 0.01210 0.13310 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.71170 8.69930 0.01240 0.14254 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.57240 8.56010 0.01230 0.14369 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.93190 8.91920 0.01270 0.14239 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 合庫全球新興市場基金 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.14370 10.14360 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.29490 9.27940 0.01550 0.16704 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.53390 9.51700 0.01690 0.17758 合庫新興多重收益基金A類型 9.81470 9.80400 0.01070 0.10914 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.23630 11.21630 0.02000 0.17831 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.66390 13.63210 0.03180 0.23327 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.43870 8.42430 0.01440 0.17093 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.12470 9.10850 0.01620 0.17786 合庫新興多重收益基金B類型 7.58940 7.58110 0.00830 0.10948 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.42280 8.40790 0.01490 0.17721 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93730 9.91460 0.02270 0.22896 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安本標準兩岸價值基金 10.25000 10.11000 0.14000 1.38477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07870 11.07790 0.00080 0.00722 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.01360 9.97430 0.03930 0.39401 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87080 9.84190 0.02890 0.29364 安聯中國東協基金 14.70000 14.61000 0.09000 0.61602 安聯中國策略基金-美元 9.74000 9.54000 0.20000 2.09644 安聯中國策略基金-新臺幣 12.62000 12.38000 0.24000 1.93861 安聯中華新思路基金-人民幣 12.38000 12.21000 0.17000 1.39230 安聯中華新思路基金-美元 11.55000 11.35000 0.20000 1.76211 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.84000 10.66000 0.18000 1.68856 安聯台灣大壩基金 25.27000 25.35000 -0.08000 -0.31558 安聯台灣科技基金 41.06000 41.14000 -0.08000 -0.19446 安聯台灣貨幣市場基金 12.50900 12.50890 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.64000 27.74000 -0.10000 -0.36049 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.01440 10.00610 0.00830 0.08295 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.83440 14.82520 0.00920 0.06206 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40530 9.39940 0.00590 0.06277 安聯四季成長組合基金-美元 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21850 12.21010 0.00840 0.06880 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00030 9.99190 0.00840 0.08407 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.02230 12.01230 0.01000 0.08325 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19810 9.19210 0.00600 0.06527 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06850 9.06080 0.00770 0.08498 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71610 8.70880 0.00730 0.08382 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.82120 11.80720 0.01400 0.11857 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.73230 10.71490 0.01740 0.16239 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39080 10.37460 0.01620 0.15615 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54160 8.52860 0.01300 0.15243 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.34870 8.33520 0.01350 0.16196 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05740 8.04480 0.01260 0.15662 安聯全球人口趨勢基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 9.09000 -0.14000 -1.54015 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.67000 34.25000 -0.58000 -1.69343 安聯全球油礦金趨勢基金 7.62000 7.62000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92740 11.92720 0.00020 0.00168 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26210 10.26200 0.00010 0.00097 安聯全球新興市場基金 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 安聯全球農金趨勢基金 8.75000 8.80000 -0.05000 -0.56818 安聯全球綠能趨勢基金 7.94000 7.97000 -0.03000 -0.37641 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 安聯亞洲動態策略基金 20.43000 20.28000 0.15000 0.73964 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.16580 10.15960 0.00620 0.06103 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86620 9.86030 0.00590 0.05984 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.51270 82.20170 0.31100 0.37834 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.21630 12.16570 0.05060 0.41592 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.80800 63.56580 0.24220 0.38102 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.36150 9.32280 0.03870 0.41511 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59490 2.59240 0.00250 0.09644 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.45950 10.44510 0.01440 0.13786 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19830 2.19700 0.00130 0.05917 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.64890 8.63730 0.01160 0.13430 宏利台灣動力基金 27.79000 27.86000 -0.07000 -0.25126 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59960 9.59730 0.00230 0.02397 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.41610 9.42310 -0.00700 -0.07429 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.44460 7.44280 0.00180 0.02418 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41720 7.42130 -0.00410 -0.05525 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 宏利全球債券組合基金 12.80120 12.78680 0.01440 0.11262 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79250 2.78900 0.00350 0.12549 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68130 11.66910 0.01220 0.10455 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57480 8.56570 0.00910 0.10624 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85340 10.84860 0.00480 0.04425 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.18000 3.15630 0.02370 0.75088 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51110 0.50750 0.00360 0.70936 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.74000 14.64000 0.10000 0.68306 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63150 11.62100 0.01050 0.09035 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.28840 10.27750 0.01090 0.10606 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93700 9.93130 0.00570 0.05739 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.61560 8.60760 0.00800 0.09294 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.22300 8.21420 0.00880 0.10713 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.11420 8.10930 0.00490 0.06042 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.07330 8.06540 0.00790 0.09795 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73700 2.73140 0.00560 0.20502 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39630 0.39550 0.00080 0.20228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00320 11.98230 0.02090 0.17442 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90080 0.89890 0.00190 0.21137 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.14380 7.13130 0.01250 0.17528 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.98410 1.98000 0.00410 0.20707 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28540 0.28480 0.00060 0.21067 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.73020 8.71530 0.01490 0.17096 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31650 0.31580 0.00070 0.22166 宏利萬利貨幣市場基金 13.65640 13.65620 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.38000 2.36000 0.02000 0.84746 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.82000 10.70000 0.12000 1.12150 宏利臺灣股息收益基金 23.30000 23.36000 -0.06000 -0.25685 宏利澳幣保本基金 12.29270 12.28900 0.00370 0.03011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.91370 9.84920 0.06450 0.65488 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.18430 9.13090 0.05340 0.58483 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.64280 8.60120 0.04160 0.48365 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49860 10.44800 0.05060 0.48430 貝萊德亞美利加收益基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 貝萊德新台幣基金 12.94440 12.94430 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.41000 23.49000 -0.08000 -0.34057 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32280 11.32480 -0.00200 -0.01766 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94990 9.97170 -0.02180 -0.21862 保德信大中華基金-人民幣 8.90000 8.76000 0.14000 1.59817 保德信大中華基金-美元 8.78000 8.65000 0.13000 1.50289 保德信大中華基金-新台幣 26.12000 25.78000 0.34000 1.31885 保德信中小型股基金 40.74000 40.64000 0.10000 0.24606 保德信中國中小基金-人民幣 8.02000 7.91000 0.11000 1.39064 保德信中國中小基金-美元 7.72000 7.62000 0.10000 1.31234 保德信中國中小基金-新臺幣 7.46000 7.37000 0.09000 1.22117 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89360 8.84800 0.04560 0.51537 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.96290 8.91670 0.04620 0.51813 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.02010 8.97110 0.04900 0.54620 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.81260 9.75920 0.05340 0.54718 保德信中國品牌基金-人民幣 8.22000 8.09000 0.13000 1.60692 保德信中國品牌基金-美元 8.21000 8.08000 0.13000 1.60891 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.89000 8.74000 0.15000 1.71625 保德信台商全方位基金 31.46000 31.46000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.64000 25.83000 -0.19000 -0.73558 保德信全球消費商機基金 17.45000 17.48000 -0.03000 -0.17162 保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 保德信全球資源基金 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.92000 33.13000 -0.21000 -0.63387 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21500 10.17930 0.03570 0.35071 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.21500 10.17930 0.03570 0.35071 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.19190 10.16640 0.02550 0.25083 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.19190 10.16640 0.02550 0.25083 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.39990 9.39030 0.00960 0.10223 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.28550 10.27520 0.01030 0.10024 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.92730 8.92730 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.75330 9.75330 0.00000 0.00000 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.95880 7.95590 0.00290 0.03645 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.62850 10.62470 0.00380 0.03577 保德信亞太基金 19.57000 19.44000 0.13000 0.66872 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.33210 8.32380 0.00830 0.09971 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17890 11.16780 0.01110 0.09939 保德信店頭市場基金 29.43000 29.32000 0.11000 0.37517 保德信拉丁美洲基金 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 27.97000 28.10000 -0.13000 -0.46263 保德信金滿意基金 38.61000 38.75000 -0.14000 -0.36129 保德信科技島基金 23.75000 23.79000 -0.04000 -0.16814 保德信高成長基金 84.83000 85.29000 -0.46000 -0.53934 保德信第一基金 22.81000 22.90000 -0.09000 -0.39301 保德信貨幣市場基金 15.79080 15.79060 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.07960 10.07740 0.00220 0.02183 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.25090 10.25890 -0.00800 -0.07798 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.37050 10.36690 0.00360 0.03473 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.87520 9.88170 -0.00650 -0.06578 保德信新世紀基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.79720 7.78210 0.01510 0.19404 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71080 10.69000 0.02080 0.19457 保德信新興趨勢組合基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.56300 15.55930 0.00370 0.02378 保德信歐洲組合基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69930 9.68940 0.00990 0.10217 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00670 9.99670 0.01000 0.10003 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.63680 9.63080 0.00600 0.06230 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.79790 9.78990 0.00800 0.08172 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.72350 9.71280 0.01070 0.11016 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.87750 9.86650 0.01100 0.11149 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.58560 9.57360 0.01200 0.12534 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.70980 9.69750 0.01230 0.12684 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.98850 9.98010 0.00840 0.08417 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01940 10.00600 0.01340 0.13392 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01770 10.00450 0.01320 0.13194 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.90590 9.89170 0.01420 0.14355 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.90920 9.89440 0.01480 0.14958 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.89750 9.88660 0.01090 0.11025 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.08180 10.07210 0.00970 0.09631 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.77230 9.76070 0.01160 0.11884 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.86740 9.85580 0.01160 0.11770 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.54490 9.53070 0.01420 0.14899 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.36680 9.35080 0.01600 0.17111 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97400 9.95660 0.01740 0.17476 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.97010 9.95280 0.01730 0.17382 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07590 10.05830 0.01760 0.17498 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.15560 10.13540 0.02020 0.19930 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.94060 9.92240 0.01820 0.18342 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.94110 9.92290 0.01820 0.18341 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.93150 1.92840 0.00310 0.16076 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68320 2.67880 0.00440 0.16425 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28960 0.28890 0.00070 0.24230 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43610 0.43500 0.00110 0.25287 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.27870 8.26080 0.01790 0.21669 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70610 11.68330 0.02280 0.19515 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40170 9.39320 0.00850 0.09049 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.66160 11.65100 0.01060 0.09098 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47480 8.46000 0.01480 0.17494 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55860 10.54020 0.01840 0.17457 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.11920 10.10060 0.01860 0.18415 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.01760 10.00220 0.01540 0.15397 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.10040 10.09080 0.00960 0.09514 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.74230 10.73170 0.01060 0.09877 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.00270 9.99630 0.00640 0.06402 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71700 9.70820 0.00880 0.09065 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10040 10.09120 0.00920 0.09117 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.69640 9.69270 0.00370 0.03817 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93640 9.93000 0.00640 0.06445 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.11310 10.09430 0.01880 0.18624 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.92340 5.91020 0.01320 0.22334 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.40980 10.38650 0.02330 0.22433 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65640 11.65630 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254 施羅德樂活中小基金-I類型 3853.70000 3872.96000 -19.26000 -0.49729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.97570 9.88170 0.09400 0.95125 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.97010 10.86090 0.10920 1.00544 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.20880 10.10440 0.10440 1.03321 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.77050 8.68790 0.08260 0.95075 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.14570 9.05470 0.09100 1.00500 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.98190 8.89010 0.09180 1.03261 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.05870 9.96400 0.09470 0.95042 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.56450 10.45930 0.10520 1.00580 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.51490 10.40740 0.10750 1.03292 柏瑞五國金勢力建設基金 6.41000 6.32000 0.09000 1.42405 柏瑞巨人基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66810 13.66800 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.02000 15.04000 -0.02000 -0.13298 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.20980 13.18890 0.02090 0.15847 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65900 11.63310 0.02590 0.22264 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.21890 12.19200 0.02690 0.22064 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.43360 8.42020 0.01340 0.15914 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.51460 6.50430 0.01030 0.15836 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.40970 8.39100 0.01870 0.22286 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.17310 8.15730 0.01580 0.19369 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.33670 10.31380 0.02290 0.22203 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.04530 8.02960 0.01570 0.19553 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.83200 11.80570 0.02630 0.22277 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.44400 11.42590 0.01810 0.15841 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.82070 11.79790 0.02280 0.19325 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.12310 11.09850 0.02460 0.22165 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.63400 8.62030 0.01370 0.15893 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.39770 9.37680 0.02090 0.22289 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.34110 9.32300 0.01810 0.19414 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.19220 9.17190 0.02030 0.22133 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.07110 9.05330 0.01780 0.19661 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.82990 9.83360 -0.00370 -0.03763 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.74160 9.74010 0.00150 0.01540 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.59800 9.59520 0.00280 0.02918 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 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柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55630 9.53880 0.01750 0.18346 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.42930 9.40810 0.02120 0.22534 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.40000 10.38260 0.01740 0.16759 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11750 11.09720 0.02030 0.18293 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91970 10.89530 0.02440 0.22395 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.86330 8.84850 0.01480 0.16726 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.55670 9.53920 0.01750 0.18345 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.42970 9.40860 0.02110 0.22426 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.01000 12.91000 0.10000 0.77459 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.53000 8.46000 0.07000 0.82742 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.79000 8.72000 0.07000 0.80275 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.30000 12.18000 0.12000 0.98522 柏瑞拉丁美洲基金 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33470 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9.24110 9.21670 0.02440 0.26474 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.70320 8.68410 0.01910 0.21994 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.32470 9.29790 0.02680 0.28824 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14180 11.13840 0.00340 0.03053 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.79130 11.78470 0.00660 0.05600 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76520 10.75560 0.00960 0.08926 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.95050 8.94780 0.00270 0.03018 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50980 9.50440 0.00540 0.05682 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.49300 9.48460 0.00840 0.08856 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11390 11.10770 0.00620 0.05582 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94090 9.93780 0.00310 0.03119 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25780 10.24870 0.00910 0.08879 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.38100 9.37810 0.00290 0.03092 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.10370 9.10080 0.00290 0.03187 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.73060 9.72510 0.00550 0.05655 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.25490 9.24670 0.00820 0.08868 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.08000 17.07000 0.01000 0.05858 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.61550 12.60070 0.01480 0.11745 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.89860 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國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.75870 3.68550 0.07320 1.98616 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.86000 16.56000 0.30000 1.81159 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63520 0.62320 0.01200 1.92555 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59700 0.58580 0.01120 1.91192 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19160 2.18550 0.00610 0.27911 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.61060 9.59820 0.01240 0.12919 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.99100 7.98070 0.01030 0.12906 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31430 0.31360 0.00070 0.22321 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61790 11.61690 0.00100 0.00861 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68510 1.68610 -0.00100 -0.05931 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.08430 10.09790 -0.01360 -0.13468 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33220 0.33240 -0.00020 -0.06017 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.86300 3.80610 0.05690 1.49497 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.32000 17.09000 0.23000 1.34582 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55680 0.54900 0.00780 1.42077 國泰中港台基金人民幣級別 2.82340 2.78730 0.03610 1.29516 國泰中港台基金台幣級別 12.67000 12.53000 0.14000 1.11732 國泰中港台基金美元級別 0.41200 0.40700 0.00500 1.22850 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.35000 26.90000 -0.55000 -2.04461 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.92000 12.66000 0.26000 2.05371 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.47000 33.84000 -1.37000 -4.04846 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.18810 10.18220 0.00590 0.05794 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.90820 9.90240 0.00580 0.05857 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.93250 9.92670 0.00580 0.05843 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32990 0.32940 0.00050 0.15179 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32070 0.32020 0.00050 0.15615 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32140 0.32090 0.00050 0.15581 國泰台灣貨幣市場基金 12.42610 12.42590 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.34200 2.34130 0.00070 0.02990 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34080 0.34090 -0.00010 -0.02933 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47390 0.47460 -0.00070 -0.14749 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43320 0.42970 0.00350 0.81452 國泰全球資源基金台幣級別 5.05000 5.06000 -0.01000 -0.19763 國泰全球資源基金美元級別 0.16130 0.16120 0.00010 0.06203 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39340 0.39270 0.00070 0.17825 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35320 0.35260 0.00060 0.17016 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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77440 0.77550 -0.00110 -0.14184 國泰科技生化基金 29.32000 29.37000 -0.05000 -0.17024 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.49000 26.43000 0.06000 0.22701 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.70000 13.70000 0.00000 0.00000 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.07420 39.18320 -0.10900 -0.27818 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.63600 19.59260 0.04340 0.22151 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.75530 18.84630 -0.09100 -0.48285 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.46530 38.41770 0.04760 0.12390 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.47780 40.39010 0.08770 0.21713 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.69570 42.71190 -0.01620 -0.03793 國泰紐幣2021保本基金 12.29550 12.30770 -0.01220 -0.09912 國泰紐幣八年期保本基金 12.59420 12.60560 -0.01140 -0.09044 國泰紐幣保本基金 12.53000 12.53410 -0.00410 -0.03271 國泰國泰基金台幣I級別 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 國泰國泰基金台幣級別 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 國泰富時中國A50基金 17.53000 17.81000 -0.28000 -1.57215 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.87500 40.85290 0.02210 0.05410 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33180 0.33170 0.00010 0.03015 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46820 0.46850 -0.00030 -0.06403 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.34580 10.32990 0.01590 0.15392 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.28070 7.26950 0.01120 0.15407 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35090 0.35010 0.00080 0.22851 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23600 0.23540 0.00060 0.25489 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19060 2.16760 0.02300 1.06108 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.78770 9.70160 0.08610 0.88748 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31630 0.31320 0.00310 0.98978 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.70230 41.78910 -0.08680 -0.20771 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.56000 17.94000 -0.38000 -2.11817 國泰新興市場基金台幣級別 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985 國泰新興市場基金美元級別 0.36810 0.36510 0.00300 0.82169 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24680 2.24340 0.00340 0.15156 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44540 1.44320 0.00220 0.15244 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33700 0.33670 0.00030 0.08910 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33340 0.33300 0.00040 0.12012 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21890 0.21880 0.00010 0.04570 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.28690 10.28250 0.00440 0.04279 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.49370 6.49090 0.00280 0.04314 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.04000 14.85000 0.19000 1.27946 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.19000 29.94000 -0.75000 -2.50501 國泰價值卓越基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31900 0.31900 0.00000 0.00000 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.07140 38.97040 0.10100 0.25917 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.57000 18.69000 -0.12000 -0.64205 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.49000 18.31000 0.18000 0.98307 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.69000 17.08000 -0.39000 -2.28337 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94400 11.94940 -0.00540 -0.04519 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39330 0.39330 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.04220 10.03860 0.00360 0.03586 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97930 9.97390 0.00540 0.05414 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94770 9.95220 -0.00450 -0.04522 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.04180 10.03820 0.00360 0.03586 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97900 9.97350 0.00550 0.05515 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94770 9.95220 -0.00450 -0.04522 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28440 11.28340 0.00100 0.00886 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.92370 9.89440 0.02930 0.29613 第一金大中華基金 23.30000 23.37000 -0.07000 -0.29953 第一金小型精選基金 29.75000 29.92000 -0.17000 -0.56818 第一金中國世紀基金-人民幣 11.77000 11.60000 0.17000 1.46552 第一金中國世紀基金-美元 7.34700 7.25030 0.09670 1.33374 第一金中國世紀基金-美元-N 7.34740 7.25070 0.09670 1.33366 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.64000 8.53000 0.11000 1.28957 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.56530 9.55000 0.01530 0.16021 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.19970 8.19730 0.00240 0.02928 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.79310 10.77590 0.01720 0.15962 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.37810 9.37530 0.00280 0.02987 第一金中概平衡基金 23.30000 23.40000 -0.10000 -0.42735 第一金台灣貨幣市場基金 15.27350 15.27330 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.09300 178.09100 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.81850 12.83170 -0.01320 -0.10287 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.81920 12.83240 -0.01320 -0.10286 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.32000 12.34000 -0.02000 -0.16207 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.21060 9.31960 -0.10900 -1.16958 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.21060 9.31960 -0.10900 -1.16958 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.21560 12.29760 -0.08200 -0.66680 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.23090 12.31310 -0.08220 -0.66758 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.53000 11.62000 -0.09000 -0.77453 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43690 9.42320 0.01370 0.14539 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.43840 9.42470 0.01370 0.14536 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.08490 9.07810 0.00680 0.07491 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.10860 9.10180 0.00680 0.07471 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.03140 10.01690 0.01450 0.14476 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.67460 9.66740 0.00720 0.07448 第一金全球大趨勢基金 21.74000 21.78000 -0.04000 -0.18365 第一金全球不動產證券化基金A 8.06250 8.09910 -0.03660 -0.45190 第一金全球不動產證券化基金B 5.70380 5.72970 -0.02590 -0.45203 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.39510 9.36610 0.02900 0.30963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.39630 9.36730 0.02900 0.30959 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.91830 9.88770 0.03060 0.30948 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.91980 9.88920 0.03060 0.30943 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.15680 8.14740 0.00940 0.11537 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.77030 9.75900 0.01130 0.11579 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.18550 9.17500 0.01050 0.11444 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.18380 9.17380 0.01000 0.10901 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.58070 7.57210 0.00860 0.11357 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.57920 7.57080 0.00840 0.11095 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.38810 8.38350 0.00460 0.05487 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.38870 8.38410 0.00460 0.05487 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.90810 10.89630 0.01180 0.10829 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.90900 10.89710 0.01190 0.10920 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.70490 9.69400 0.01090 0.11244 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.31560 14.30770 0.00790 0.05522 第一金亞洲科技基金 16.82000 16.80000 0.02000 0.11905 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.42000 0.03000 0.24155 第一金店頭市場基金 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 第一金創新趨勢基金 19.76000 19.90000 -0.14000 -0.70352 第一金電子基金 28.49000 28.70000 -0.21000 -0.73171 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.61000 17.77000 -0.16000 -0.90039 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.80000 20.56000 0.24000 1.16732 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.47000 19.42000 0.05000 0.25747 統一大中華中小基金(人民幣) 7.25000 7.19000 0.06000 0.83449 統一大中華中小基金(美元) 6.64000 6.57000 0.07000 1.06545 統一大中華中小基金(新台幣) 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 統一大滿貫基金-A類型 29.71000 29.74000 -0.03000 -0.10087 統一大滿貫基金-I類型 29.71000 29.74000 -0.03000 -0.10087 統一大龍印基金 13.08000 12.96000 0.12000 0.92593 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.33000 8.22000 0.11000 1.33820 統一大龍騰中國基金(美元) 7.63000 7.51000 0.12000 1.59787 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.67000 8.54000 0.13000 1.52225 統一中小基金 22.42000 22.45000 -0.03000 -0.13363 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.64560 9.63350 0.01210 0.12560 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.00610 8.96350 0.04260 0.47526 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.72000 8.68330 0.03670 0.42265 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.68500 11.67040 0.01460 0.12510 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84600 10.79480 0.05120 0.47430 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48740 10.44330 0.04410 0.42228 統一台灣動力基金 15.30000 15.35000 -0.05000 -0.32573 統一全天候基金-A類型 101.00000 101.37000 -0.37000 -0.36500 統一全天候基金-I類型 101.20000 101.57000 -0.37000 -0.36428 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.05190 8.06030 -0.00840 -0.10421 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.78800 7.76890 0.01910 0.24585 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.76970 7.75730 0.01240 0.15985 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.45540 8.46420 -0.00880 -0.10397 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18540 8.16530 0.02010 0.24616 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.15940 8.14630 0.01310 0.16081 統一全球債券組合基金 11.76130 11.74870 0.01260 0.10725 統一全球新科技基金(人民幣) 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906 統一全球新科技基金(美元) 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 統一全球新科技基金(新台幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 22.71000 22.55000 0.16000 0.70953 統一亞洲大金磚基金 11.30000 11.21000 0.09000 0.80285 統一奔騰基金 51.99000 52.00000 -0.01000 -0.01923 統一強棒貨幣市場基金 16.68240 16.68220 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.11000 9.02000 0.09000 0.99778 統一強漢基金(美元) 8.21000 8.11000 0.10000 1.23305 統一強漢基金(新台幣) 21.60000 21.34000 0.26000 1.21837 統一統信基金 26.41000 26.48000 -0.07000 -0.26435 統一黑馬基金 52.64000 52.67000 -0.03000 -0.05696 統一新亞洲科技能源基金 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.74620 7.73650 0.00970 0.12538 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.00850 9.99590 0.01260 0.12605 統一經建基金 42.34000 42.50000 -0.16000 -0.37647 統一龍馬基金 57.52000 57.61000 -0.09000 -0.15622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.35000 16.31000 0.04000 0.24525 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.88000 41.96000 -0.08000 -0.19066 野村中國機會基金 11.93000 11.78000 0.15000 1.27334 野村巴西基金 5.94000 5.95000 -0.01000 -0.16807 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 野村台灣高股息基金 23.24000 23.38000 -0.14000 -0.59880 野村台灣運籌基金 32.27000 32.27000 0.00000 0.00000 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45560 9.44890 0.00670 0.07091 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.36950 9.36010 0.00940 0.10043 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.42250 9.41580 0.00670 0.07116 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77330 9.76640 0.00690 0.07065 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.61230 9.60260 0.00970 0.10101 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52400 9.51720 0.00680 0.07145 野村平衡基金 17.62000 17.65000 -0.03000 -0.16997 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 野村全球生技醫療基金 16.48000 16.56000 -0.08000 -0.48309 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.94060 9.93600 0.00460 0.04630 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.87620 9.86980 0.00640 0.06484 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.83770 9.83380 0.00390 0.03966 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98860 9.98380 0.00480 0.04808 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91350 9.90710 0.00640 0.06460 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87520 9.87130 0.00390 0.03951 野村全球品牌基金 24.84000 24.78000 0.06000 0.24213 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.30000 0.02000 0.16260 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.61000 18.59000 0.02000 0.10758 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.34660 10.33960 0.00700 0.06770 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32590 10.31480 0.01110 0.10761 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.19110 10.18410 0.00700 0.06873 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.97920 8.96640 0.01280 0.14276 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75620 8.74290 0.01330 0.15212 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.35590 8.34860 0.00730 0.08744 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.88690 10.87140 0.01550 0.14258 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36590 10.35020 0.01570 0.15169 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.96370 9.95490 0.00880 0.08840 野村成長基金 26.68000 26.77000 -0.09000 -0.33620 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.24390 8.19440 0.04950 0.60407 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.24680 8.19540 0.05140 0.62718 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.41490 8.36950 0.04540 0.54245 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.98750 8.93370 0.05380 0.60221 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.87520 8.81990 0.05530 0.62699 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.05220 9.00350 0.04870 0.54090 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.05000 7.95000 0.10000 1.25786 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.64000 11.50000 0.14000 1.21739 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.08360 9.06510 0.01850 0.20408 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.12020 9.09670 0.02350 0.25834 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.22640 9.20800 0.01840 0.19983 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.82220 9.80090 0.02130 0.21733 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.73990 9.71480 0.02510 0.25837 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85720 9.83760 0.01960 0.19924 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25830 8.25280 0.00550 0.06664 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83040 8.82240 0.00800 0.09068 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.69950 8.68950 0.01000 0.11508 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.86320 12.85460 0.00860 0.06690 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.98140 11.97060 0.01080 0.09022 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.72180 9.71070 0.01110 0.11431 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.01450 10.00590 0.00860 0.08595 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98990 9.97870 0.01120 0.11224 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99560 9.98790 0.00770 0.07709 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01280 10.00420 0.00860 0.08596 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98900 9.97780 0.01120 0.11225 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01130 10.00350 0.00780 0.07797 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.77490 9.76560 0.00930 0.09523 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.74230 9.73170 0.01060 0.10892 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.74800 9.74800 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.73860 9.73660 0.00200 0.02054 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80520 9.80100 0.00420 0.04285 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.42830 9.42230 0.00600 0.06368 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.96780 8.96620 0.00160 0.01784 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.95180 10.94980 0.00200 0.01827 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.73760 9.71640 0.02120 0.21819 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.79120 10.76390 0.02730 0.25363 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.27220 10.24410 0.02810 0.27430 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.06550 10.04410 0.02140 0.21306 野村泰國基金 40.01000 40.45000 -0.44000 -1.08776 野村高科技基金 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79270 9.77880 0.01390 0.14214 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.75920 9.73940 0.01980 0.20330 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.14520 10.15250 -0.00730 -0.07190 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.14970 9.12890 0.02080 0.22785 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.09740 9.08470 0.01270 0.13980 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.95880 8.94230 0.01650 0.18452 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.39690 11.37390 0.02300 0.20222 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.88750 12.90770 -0.02020 -0.15650 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.34880 10.32530 0.02350 0.22760 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.29680 10.28240 0.01440 0.14005 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.39800 10.37870 0.01930 0.18596 野村貨幣市場基金 16.29000 16.28970 0.00030 0.00184 野村新馬基金 14.80000 14.71000 0.09000 0.61183 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03100 10.01680 0.01420 0.14176 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.94100 9.91310 0.02790 0.28145 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.98220 9.96420 0.01800 0.18065 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.82500 9.81950 0.00550 0.05601 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.77330 9.76520 0.00810 0.08295 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.74640 9.74090 0.00550 0.05646 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.90430 9.89870 0.00560 0.05657 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.83640 9.82830 0.00810 0.08242 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.92750 9.92210 0.00540 0.05442 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.59410 9.54930 0.04480 0.46914 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.55120 9.50170 0.04950 0.52096 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.50020 9.45370 0.04650 0.49187 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.73050 9.68500 0.04550 0.46980 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.66300 9.61300 0.05000 0.52013 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.61200 9.56490 0.04710 0.49243 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.86710 9.85050 0.01660 0.16852 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.63790 7.62450 0.01340 0.17575 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.48850 11.46830 0.02020 0.17614 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.34000 7.35000 -0.01000 -0.13605 野村精選貨幣市場基金 12.09020 12.09010 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 野村歐洲高股息基金季配型 7.30000 7.26000 0.04000 0.55096 野村歐洲高股息基金累積型 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 野村積極成長基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.22000 8.25000 -0.03000 -0.36364 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.92000 30.01000 -0.09000 -0.29990 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.09390 10.07670 0.01720 0.17069 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.31460 8.29840 0.01620 0.19522 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.66340 7.64670 0.01670 0.21839 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.56150 7.54760 0.01390 0.18416 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53230 11.50970 0.02260 0.19636 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.34310 10.32060 0.02250 0.21801 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23860 10.21980 0.01880 0.18396 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 野村環球基金-人民幣計價 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000 野村環球基金-美元計價 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.57000 16.58000 -0.01000 -0.06031 野村鴻利基金 20.35000 20.41000 -0.06000 -0.29397 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87240 16.87230 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.92000 9.75000 0.17000 1.74359 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.85000 13.86000 -0.01000 -0.07215 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.97010 9.95690 0.01320 0.13257 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07360 13.05640 0.01720 0.13174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.95920 9.93180 0.02740 0.27588 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89750 9.87730 0.02020 0.20451 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.53240 9.51090 0.02150 0.22606 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.56880 9.54440 0.02440 0.25565 凱基台商天下基金 11.73000 11.67000 0.06000 0.51414 凱基台灣精五門基金 18.35000 18.41000 -0.06000 -0.32591 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.15270 39.12560 0.02710 0.06926 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.35740 39.25130 0.10610 0.27031 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.14990 41.43040 -0.28050 -0.67704 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.20670 10.23610 -0.02940 -0.28722 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.64000 12.59000 0.05000 0.39714 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.41130 11.37470 0.03660 0.32177 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55980 11.55970 0.00010 0.00087 凱基開創基金 24.37000 24.45000 -0.08000 -0.32720 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.29000 20.31000 -0.02000 -0.09847 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.63820 19.63240 0.00580 0.02954 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.49830 15.42700 0.07130 0.46218 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.19000 7.18000 0.01000 0.13928 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.84620 10.87630 -0.03010 -0.27675 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.65510 11.65100 0.00410 0.03519 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 凱基護城河基金-台幣計價A 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 凱基護城河基金-美元計價B 11.93540 11.96000 -0.02460 -0.20569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.66000 14.63000 0.03000 0.20506 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.48000 28.63000 -0.15000 -0.52393 富邦NASDAQ-100基金 28.50000 28.52000 -0.02000 -0.07013 富邦上証180基金 26.50000 26.99000 -0.49000 -1.81549 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17240 0.16900 0.00340 2.01183 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.32000 5.22000 0.10000 1.91571 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.92000 7.79000 0.13000 1.66881 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.01000 32.92000 -0.91000 -2.76428 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.90140 10.77770 0.12370 1.14774 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.08020 9.96760 0.11260 1.12966 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.69060 9.59630 0.09430 0.98267 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.41090 9.30410 0.10680 1.14788 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.62940 8.53300 0.09640 1.12973 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.30340 8.22260 0.08080 0.98266 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.66340 20.75050 -0.08710 -0.41975 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45650 11.45540 0.00110 0.00960 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48100 10.49780 -0.01680 -0.16003 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90460 12.86670 0.03790 0.29456 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89340 1.88660 0.00680 0.36044 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.19040 9.16340 0.02700 0.29465 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39620 1.39120 0.00500 0.35940 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.82190 11.81410 0.00780 0.06602 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71900 1.71790 0.00110 0.06403 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09250 10.08580 0.00670 0.06643 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48650 1.48560 0.00090 0.06058 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.05690 10.04060 0.01630 0.16234 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.01350 9.99610 0.01740 0.17407 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.53000 15.27000 0.26000 1.70269 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.63000 20.28000 -0.65000 -3.20513 富邦日本東証基金 20.53000 20.82000 -0.29000 -1.39289 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.55000 42.70000 -0.15000 -0.35129 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.17000 42.47000 -0.30000 -0.70638 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.50000 47.00000 -0.50000 -1.06383 富邦台灣心基金 19.26000 19.32000 -0.06000 -0.31056 富邦台灣釆吉50基金 41.60000 42.01000 -0.41000 -0.97596 富邦台灣科技指數基金 48.51000 49.25000 -0.74000 -1.50254 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.35180 40.30010 0.05170 0.12829 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.51090 41.58200 -0.07110 -0.17099 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29260 0.29260 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52680 2.52390 0.00290 0.11490 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33890 0.00020 0.05901 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50570 10.50100 0.00470 0.04476 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18110 2.17860 0.00250 0.11475 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32300 0.32290 0.00010 0.03097 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00440 9.00040 0.00400 0.04444 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.32000 22.12000 0.20000 0.90416 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.72000 14.78000 -0.06000 -0.40595 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.31000 28.14000 0.17000 0.60412 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66130 15.66110 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.08990 40.22670 -0.13680 -0.34007 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.40690 39.42730 -0.02040 -0.05174 富邦長紅基金 54.40000 54.64000 -0.24000 -0.43924 富邦科技基金 21.24000 21.26000 -0.02000 -0.09407 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.65980 40.70770 -0.04790 -0.11767 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.65330 39.80090 -0.14760 -0.37085 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.11320 39.17370 -0.06050 -0.15444 富邦恒生國企ETF基金 19.64000 20.00000 -0.36000 -1.80000 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.52000 14.22000 0.30000 2.10970 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.15000 26.20000 -1.05000 -4.00763 富邦高成長基金 20.87000 20.96000 -0.09000 -0.42939 富邦基金A類型 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 富邦基金I類型 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482 富邦深証100基金 8.11000 8.29000 -0.18000 -2.17129 富邦富時歐洲ETF基金 18.71000 18.64000 0.07000 0.37554 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40370 0.40350 0.00020 0.04957 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.99460 11.98410 0.01050 0.08762 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.14460 9.13660 0.00800 0.08756 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29420 0.29410 0.00010 0.03400 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.45450 8.44720 0.00730 0.08642 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.40450 9.34980 0.05470 0.58504 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.93440 9.88660 0.04780 0.48348 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.08140 9.02860 0.05280 0.58481 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.58780 9.54170 0.04610 0.48314 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.42000 17.58000 -0.16000 -0.91013 富邦精準基金 40.48000 40.53000 -0.05000 -0.12337 富邦精銳中小基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.86000 15.96000 -0.10000 -0.62657 富邦臺灣公司治理100基金 19.34000 19.53000 -0.19000 -0.97286 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.14000 8.04000 0.10000 1.24378 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.66000 12.99000 -0.33000 -2.54042 富邦標普美國特別股ETF基金 18.75000 18.81000 -0.06000 -0.31898 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.86190 9.81080 0.05110 0.52085 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.69050 9.64520 0.04530 0.46966 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.82360 9.79080 0.03280 0.33501 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.51480 9.46540 0.04940 0.52190 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.30700 9.26350 0.04350 0.46958 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.41970 9.38820 0.03150 0.33553 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.87000 28.05000 -0.18000 -0.64171 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.62920 9.64530 -0.01610 -0.16692 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.55260 9.55140 0.00120 0.01256 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54710 9.54850 -0.00140 -0.01466 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.67000 9.68630 -0.01630 -0.16828 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.59230 9.59110 0.00120 0.01251 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58640 9.58780 -0.00140 -0.01460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.28830 8.27020 0.01810 0.21886 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.79840 8.76370 0.03470 0.39595 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.52340 8.49210 0.03130 0.36858 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.49190 9.47060 0.02130 0.22491 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.48000 9.44260 0.03740 0.39608 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.19380 9.16010 0.03370 0.36790 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.28160 9.24740 0.03420 0.36983 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15260 8.15130 0.00130 0.01595 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17840 9.16090 0.01750 0.19103 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.66140 8.64710 0.01430 0.16537 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37250 10.37020 0.00230 0.02218 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.12680 10.10750 0.01930 0.19095 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64020 9.62450 0.01570 0.16313 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.80500 8.79050 0.01450 0.16495 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49430 9.47870 0.01560 0.16458 富達卓越領航全球組合基金 13.97000 14.09000 -0.12000 -0.85167 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37320 8.37460 -0.00140 -0.01672 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05710 9.04290 0.01420 0.15703 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74070 8.72920 0.01150 0.13174 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72390 9.72540 -0.00150 -0.01542 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.67310 9.65790 0.01520 0.15738 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37600 9.36380 0.01220 0.13029 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.83180 8.82000 0.01180 0.13379 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.46970 9.45700 0.01270 0.13429 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.20000 9.10000 0.10000 1.09890 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.74000 6.64000 0.10000 1.50602 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.72000 7.61000 0.11000 1.44547 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.55000 7.45000 0.10000 1.34228 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.70530 9.68460 0.02070 0.21374 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16740 9.14910 0.01830 0.20002 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.74900 8.73570 0.01330 0.15225 富蘭克林華美中華基金 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.64000 18.68000 -0.04000 -0.21413 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.55000 18.58000 -0.03000 -0.16146 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.66540 7.67520 -0.00980 -0.12768 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73300 8.73830 -0.00530 -0.06065 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.53280 9.53860 -0.00580 -0.06081 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06710 9.07870 -0.01160 -0.12777 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.93100 10.92450 0.00650 0.05950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.46910 8.46410 0.00500 0.05907 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78520 8.77990 0.00530 0.06037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.13640 13.12530 0.01110 0.08457 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.96300 9.95450 0.00850 0.08539 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.97020 9.96370 0.00650 0.06524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.41670 7.41190 0.00480 0.06476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.79750 8.79170 0.00580 0.06597 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.52990 10.53010 -0.00020 -0.00190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.31490 7.31510 -0.00020 -0.00273 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.69490 8.69500 -0.00010 -0.00115 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.25010 10.24050 0.00960 0.09375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.45470 7.44770 0.00700 0.09399 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.91490 7.90780 0.00710 0.08978 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.93010 8.91800 0.01210 0.13568 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.77290 9.75970 0.01320 0.13525 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.33100 12.31990 0.01110 0.09010 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.28230 12.28550 -0.00320 -0.02605 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 34.28000 34.42000 -0.14000 -0.40674 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31880 10.31870 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.62020 6.62880 -0.00860 -0.12974 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.97180 9.92360 0.04820 0.48571 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.22480 9.20880 0.01600 0.17375 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.78330 10.76450 0.01880 0.17465 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.55480 6.54640 0.00840 0.12831 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.65350 8.63780 0.01570 0.18176 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.88450 9.86650 0.01800 0.18244 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.24580 10.23260 0.01320 0.12900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 60.04000 60.01000 0.03000 0.04999 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.48000 61.46000 0.02000 0.03254 復華1至5年期高收益債券基金 20.13000 20.14000 -0.01000 -0.04965 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 復華人民幣貨幣市場基金 11.72650 11.72560 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.64890 35.70210 -0.05320 -0.14901 復華大中華中小策略基金 8.02000 7.91000 0.11000 1.39064 復華中小精選基金 61.57000 61.82000 -0.25000 -0.40440 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.88120 52.04470 -0.16350 -0.31415 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.23000 8.10000 0.13000 1.60494 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.33000 7.23000 0.10000 1.38313 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 復華六年到期新興市場債券基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華台灣智能基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 26.39000 26.43000 -0.04000 -0.15134 復華全球大趨勢基金-美元 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.48000 18.53000 -0.05000 -0.26983 復華全球平衡基金-美元 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 復華全球平衡基金-新臺幣 18.80000 18.79000 0.01000 0.05322 復華全球物聯網科技基金-美元 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.55000 13.57000 -0.02000 -0.14738 復華全球原物料基金 8.19000 8.17000 0.02000 0.24480 復華全球消費基金-新臺幣 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46450 11.46010 0.00440 0.03839 復華全球債券基金 13.39750 13.39710 0.00040 0.00299 復華全球債券組合基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.76000 13.74000 0.02000 0.14556 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 復華全球戰略配置強基金-美元 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.45430 13.45410 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 復華亞太成長基金 12.36000 12.39000 -0.03000 -0.24213 復華亞太神龍科技基金-美元 8.05000 8.06000 -0.01000 -0.12407 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 復華東協世紀基金 11.84000 11.77000 0.07000 0.59473 復華南非幣長期收益基金A 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095 復華南非幣長期收益基金B 7.79000 7.81000 -0.02000 -0.25608 復華南非幣短期收益基金A 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 復華美國新星基金-新臺幣 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 復華恒生基金 19.76000 20.06000 -0.30000 -1.49551 復華恒生單日反向一倍基金 9.17000 9.01000 0.16000 1.77580 復華恒生單日正向二倍基金 26.78000 27.80000 -1.02000 -3.66906 復華神盾基金 23.00130 23.04230 -0.04100 -0.17793 復華高成長基金 60.28000 60.49000 -0.21000 -0.34716 復華高益策略組合基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.41600 14.41580 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.29000 -0.06000 -0.32805 復華富時台灣高股息低波動基金 48.81000 48.95000 -0.14000 -0.28601 復華復華基金 18.78000 18.85000 -0.07000 -0.37135 復華華人世紀基金 15.00000 14.85000 0.15000 1.01010 復華傳家二號基金 28.41350 28.44960 -0.03610 -0.12689 復華傳家基金 19.88420 19.85170 0.03250 0.16371 復華奧林匹克全球組合基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 復華新興人民幣債券基金A 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 復華新興人民幣債券基金B 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 復華新興市場10年期以上債券基金 18.99000 18.95000 0.04000 0.21108 復華新興市場企業債券ETF基金 60.69000 60.57000 0.12000 0.19812 復華新興市場高收益債券基金A 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.26000 0.01000 0.19011 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 復華滬深300 A股基金 19.38000 19.76000 -0.38000 -1.92308 復華數位經濟基金 44.67000 44.96000 -0.29000 -0.64502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.65630 9.64230 0.01400 0.14519 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.44370 9.43390 0.00980 0.10388 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.81000 9.79570 0.01430 0.14598 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.56020 9.55030 0.00990 0.10366 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.47280 9.45830 0.01450 0.15330 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.97420 9.96890 0.00530 0.05317 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.50080 9.48500 0.01580 0.16658 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.00470 9.99820 0.00650 0.06501 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.50040 9.48470 0.01570 0.16553 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.00680 10.00030 0.00650 0.06500 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.92840 9.87990 0.04850 0.49090 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.89370 9.87490 0.01880 0.19038 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.90810 9.89920 0.00890 0.08991 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.87410 9.82550 0.04860 0.49463 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.86470 10.63110 0.23360 2.19733 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.81010 9.79060 0.01950 0.19917 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.87400 9.82550 0.04850 0.49361 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.86450 10.63070 0.23380 2.19929 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.81060 9.79110 0.01950 0.19916 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.85910 9.84950 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0.26462 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.26000 7.17000 0.09000 1.25523 華南永昌中國A股基金(美元) 6.95000 6.84000 0.11000 1.60819 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.21000 10.05000 0.16000 1.59204 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34030 9.33440 0.00590 0.06321 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53260 9.53620 -0.00360 -0.03775 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69850 9.69250 0.00600 0.06190 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90110 9.90480 -0.00370 -0.03736 華南永昌永昌基金 17.29000 17.37000 -0.08000 -0.46056 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.08510 14.07620 0.00890 0.06323 華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 華南永昌物聯網精選基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22940 16.22920 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.30140 22.35220 -0.05080 -0.22727 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95390 11.95370 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.27470 10.25290 0.02180 0.21262 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.17650 10.17220 0.00430 0.04227 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82540 9.80460 0.02080 0.21215 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.70050 9.69650 0.00400 0.04125 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03980 10.01960 0.02020 0.20160 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.88870 9.88560 0.00310 0.03136 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.69580 9.67630 0.01950 0.20152 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.53950 9.53650 0.00300 0.03146 華頓中小型基金 20.14000 20.39000 -0.25000 -1.22609 華頓中國多重機會平衡基金 11.10900 11.06820 0.04080 0.36862 華頓台灣基金 22.63000 22.87000 -0.24000 -1.04941 華頓平安貨幣市場基金 11.53520 11.53500 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 華頓全球高收益債券基金A 13.17690 13.17050 0.00640 0.04859 華頓全球高收益債券基金B 7.98850 7.98460 0.00390 0.04884 華頓全球黑鑽油源基金 4.96000 4.93000 0.03000 0.60852 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42190 2.37520 0.04670 1.96615 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.86010 10.67790 0.18220 1.70633 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35200 0.34580 0.00620 1.79294 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.14980 11.06890 0.08090 0.73088 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05210 9.97340 0.07870 0.78910 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.93950 9.89280 0.04670 0.47206 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.88730 8.84550 0.04180 0.47256 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.14020 10.08250 0.05770 0.57228 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.09680 9.04300 0.05380 0.59494 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.35000 8.27000 0.08000 0.96735 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.95000 8.86000 0.09000 1.01580 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50050 2.49220 0.00830 0.33304 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02290 2.01280 0.01010 0.50179 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70190 11.68280 0.01910 0.16349 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.34260 9.32740 0.01520 0.16296 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36280 0.36220 0.00060 0.16565 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29510 0.29430 0.00080 0.27183 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.08000 0.05000 1.62338 匯豐中國動力基金(台幣) 14.01000 13.86000 0.15000 1.08225 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.85000 22.02000 -0.17000 -0.77203 匯豐全球趨勢組合基金 11.66000 11.68000 -0.02000 -0.17123 匯豐全球關鍵資源基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 24.03000 24.14000 -0.11000 -0.45568 匯豐成功基金 38.72000 38.88000 -0.16000 -0.41152 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57010 2.55780 0.01230 0.48088 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30320 2.29080 0.01240 0.54130 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.45390 11.42170 0.03220 0.28192 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.71600 7.68360 0.03240 0.42168 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37430 0.37310 0.00120 0.32163 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32760 0.32640 0.00120 0.36765 匯豐金磚動力基金 13.30000 13.17000 0.13000 0.98709 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99040 14.99030 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.84000 4.82000 0.02000 0.41494 匯豐新鑽動力基金 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27350 5.31070 -0.03720 -0.70047 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.96430 9.00170 -0.03740 -0.41548 匯豐龍鳳基金-A類型 46.99000 47.35000 -0.36000 -0.76030 匯豐龍鳳基金-I類型 46.99000 47.35000 -0.36000 -0.76030 匯豐龍騰電子基金 31.92000 32.17000 -0.25000 -0.77712 匯豐雙高收益債券組合基金 11.98490 11.96900 0.01590 0.13284 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724 新光中國成長基金(人民幣) 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509 新光中國成長基金(美元) 8.65000 8.53000 0.12000 1.40680 新光中國成長基金(新臺幣) 8.62000 8.50000 0.12000 1.41176 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.43240 10.41800 0.01440 0.13822 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.56910 9.54010 0.02900 0.30398 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.87160 9.84740 0.02420 0.24575 新光台灣富貴基金 21.03000 21.11000 -0.08000 -0.37897 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 新光全球AI新創產業基金美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95620 9.94690 0.00930 0.09350 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73120 9.72780 0.00340 0.03495 新光全球債券基金(B配息)美元 9.51750 9.50870 0.00880 0.09255 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.28960 9.28640 0.00320 0.03446 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 新光吉星貨幣市場基金 15.46360 15.46340 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 新光多重資產基金(A累積)美元 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 20.66000 20.56000 0.10000 0.48638 新光亞洲精選基金-新台幣 20.94000 20.85000 0.09000 0.43165 新光兩岸優勢基金 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276 新光店頭基金 21.49000 21.68000 -0.19000 -0.87638 新光南非幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.60000 19.71000 -0.11000 -0.55809 新光創新科技基金 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.78140 9.75600 0.02540 0.26035 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98350 9.96970 0.01380 0.13842 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59380 9.58240 0.01140 0.11897 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.12780 9.10430 0.02350 0.25812 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.32190 9.30900 0.01290 0.13858 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.95350 8.94280 0.01070 0.11965 新光澳幣八年期保本基金 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993 新光澳幣十年期保本基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 新光澳幣保本基金 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99080 9.98930 0.00150 0.01502 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.35890 9.35750 0.00140 0.01496 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.30980 9.31260 -0.00280 -0.03007 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83340 9.83630 -0.00290 -0.02948 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81210 9.80900 0.00310 0.03160 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.28590 9.28290 0.00300 0.03232 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25760 9.25600 0.00160 0.01729 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77790 9.77670 0.00120 0.01227 瑞銀全球創新趨勢基金 6.52000 6.57000 -0.05000 -0.76104 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.81360 9.76930 0.04430 0.45346 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.15000 9.10880 0.04120 0.45231 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.68330 9.63820 0.04510 0.46793 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.11460 9.07200 0.04260 0.46958 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.18990 9.14850 0.04140 0.45253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81860 9.77420 0.04440 0.45426 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72530 13.67080 0.05450 0.39866 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.25700 8.22420 0.03280 0.39882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.97720 39.97970 -0.00250 -0.00625 群益10年期以上金融債ETF基金 36.54720 36.52320 0.02400 0.06571 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.27490 39.29710 -0.02220 -0.05649 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.67830 37.59800 0.08030 0.21358 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.55300 40.47070 0.08230 0.20336 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.71270 40.54240 0.17030 0.42005 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.25780 39.27910 -0.02130 -0.05423 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.96470 9.93570 0.02900 0.29188 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.97980 39.98200 -0.00220 -0.00550 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.30170 11.30010 0.00160 0.01416 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07870 10.04880 0.02990 0.29755 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.80930 10.70510 0.10420 0.97337 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.10100 7.99140 0.10960 1.37147 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.39000 8.28000 0.11000 1.32850 群益大印度基金-人民幣 12.53650 12.41610 0.12040 0.96971 群益大印度基金-美元 11.82190 11.66250 0.15940 1.36677 群益大印度基金-新臺幣 11.21000 11.07000 0.14000 1.26468 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.87640 10.91270 -0.03630 -0.33264 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.51690 10.51060 0.00630 0.05994 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.91990 9.95310 -0.03320 -0.33356 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.75270 8.74750 0.00520 0.05945 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.72820 8.75740 -0.02920 -0.33343 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.73230 7.72770 0.00460 0.05953 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.28460 8.31220 -0.02760 -0.33204 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.58500 7.58050 0.00450 0.05936 群益中小型股基金 38.12000 38.05000 0.07000 0.18397 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.44820 9.41430 0.03390 0.36009 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.79520 8.72930 0.06590 0.75493 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.25150 8.19790 0.05360 0.65383 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.21320 8.18370 0.02950 0.36047 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.64470 7.58750 0.05720 0.75387 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.17310 7.12650 0.04660 0.65390 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.97130 9.94950 0.02180 0.21911 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.96850 10.94450 0.02400 0.21929 群益中國高收益債券基金-美元 10.60190 10.56150 0.04040 0.38252 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80980 9.76990 0.03990 0.40840 群益中國新機會基金N-人民幣 7.43360 7.34480 0.08880 1.20902 群益中國新機會基金N-美元 6.84400 6.73580 0.10820 1.60634 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.32000 7.21000 0.11000 1.52566 群益中國新機會基金-人民幣 6.59250 6.51380 0.07870 1.20820 群益中國新機會基金-美元 7.31790 7.20220 0.11570 1.60645 群益中國新機會基金-新臺幣 6.98000 6.88000 0.10000 1.45349 群益平衡王基金 18.53470 18.59250 -0.05780 -0.31088 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.18000 0.02000 0.24450 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.90860 10.89400 0.01460 0.13402 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.44030 10.38550 0.05480 0.52766 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.62080 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10.86890 0.01670 0.15365 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.83330 10.81680 0.01650 0.15254 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.22570 8.21780 0.00790 0.09613 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61210 8.59890 0.01320 0.15351 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.92000 7.91000 0.01000 0.12642 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22680 8.21420 0.01260 0.15339 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.76340 9.74840 0.01500 0.15387 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.52720 9.51260 0.01460 0.15348 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.01000 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0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.79000 25.79000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 德信台灣主流中小基金 16.93000 16.94000 -0.01000 -0.05903 德信新興股票組合基金 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 德信萬保貨幣市場基金 11.94890 11.94870 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.77530 10.78040 -0.00510 -0.04731 德信數位時代基金 26.32000 26.32000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.99310 9.96680 0.02630 0.26388 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.92590 9.89860 0.02730 0.27580 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67790 11.67770 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30170 10.27980 0.02190 0.21304 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03160 14.99910 0.03250 0.21668 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03470 8.03120 0.00350 0.04358 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.83550 10.82000 0.01550 0.14325 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.36400 11.34780 0.01620 0.14276 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.14200 13.13640 0.00560 0.04263 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291 摩根中小基金 19.96000 19.96000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金 12.09000 11.88000 0.21000 1.76768 摩根中國A股基金(美元) 9.50000 9.32000 0.18000 1.93133 摩根中國亮點基金 11.72000 11.59000 0.13000 1.12166 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.46920 10.35660 0.11260 1.08723 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.60430 11.46390 0.14040 1.22471 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.88850 8.78650 0.10200 1.16087 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.91190 11.78380 0.12810 1.08709 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.73340 13.56720 0.16620 1.22501 摩根台灣金磚基金-累積型 17.36000 17.41000 -0.05000 -0.28719 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.36000 17.41000 -0.05000 -0.28719 摩根台灣增長基金 44.84000 45.16000 -0.32000 -0.70859 摩根平衡基金 26.10000 26.20000 -0.10000 -0.38168 摩根全球α基金 17.42000 17.49000 -0.07000 -0.40023 摩根全球平衡基金 14.65430 14.66640 -0.01210 -0.08250 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.26990 9.27040 -0.00050 -0.00539 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26920 10.26380 0.00540 0.05261 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.69230 9.68920 0.00310 0.03199 摩根多元入息成長基金-累積型 11.06030 11.06070 -0.00040 -0.00362 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.76570 9.76260 0.00310 0.03175 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.23760 10.18160 0.05600 0.55001 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.22730 13.15490 0.07240 0.55037 摩根亞洲基金 53.50000 53.12000 0.38000 0.71536 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23560 8.21940 0.01620 0.19709 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62820 9.60460 0.02360 0.24572 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.52270 8.50190 0.02080 0.24465 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15630 12.13240 0.02390 0.19699 摩根東方內需機會基金 16.94000 16.82000 0.12000 0.71344 摩根東方科技基金 29.57000 29.58000 -0.01000 -0.03381 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522 摩根金龍收成基金 19.20000 19.02000 0.18000 0.94637 摩根第一貨幣市場基金 15.09570 15.09550 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402 摩根新金磚五國基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 摩根新絲路基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 摩根新興35基金 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 摩根新興日本基金 22.27000 22.30000 -0.03000 -0.13453 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.01600 7.00060 0.01540 0.21998 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.22240 9.19630 0.02610 0.28381 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.99840 8.97500 0.02340 0.26072 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.35950 10.33660 0.02290 0.22154 摩根新興科技基金 46.53000 46.65000 -0.12000 -0.25723 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.13290 8.13130 0.00160 0.01968 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43010 10.42810 0.00200 0.01918 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.26010 8.24160 0.01850 0.22447 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.96390 8.93530 0.02860 0.32008 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.43930 8.41310 0.02620 0.31142 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.60520 9.58370 0.02150 0.22434 摩根龍揚基金 28.66000 28.38000 0.28000 0.98661 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 摩根環球股票收益基金-累積型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.13480 9.12820 0.00660 0.07230 摩根總收益組合基金-累積型 11.12210 11.11410 0.00800 0.07198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.56000 22.62000 -0.06000 -0.26525 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76330 11.70080 0.06250 0.53415 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.97050 10.91010 0.06040 0.55362 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.95750 9.90990 0.04760 0.48033 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.06870 10.01520 0.05350 0.53419 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.44440 9.39230 0.05210 0.55471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56660 8.52560 0.04100 0.48090 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.78270 9.77450 0.00820 0.08389 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84400 9.84570 -0.00170 -0.01727 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.36000 9.32340 0.03660 0.39256 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.50770 9.48000 0.02770 0.29219 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.06090 9.02550 0.03540 0.39222 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.20300 9.17620 0.02680 0.29206 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.92120 10.91420 0.00700 0.06414 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.67630 10.66960 0.00670 0.06280 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88650 9.88950 -0.00300 -0.03034 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.28180 10.27520 0.00660 0.06423 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.03560 10.02930 0.00630 0.06282 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.29590 9.29880 -0.00290 -0.03119 聯邦金鑽平衡基金 21.31490 21.40100 -0.08610 -0.40232 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.89060 8.86380 0.02680 0.30235 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.18400 9.16560 0.01840 0.20075 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.86970 8.84300 0.02670 0.30193 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.16840 9.15010 0.01830 0.20000 聯邦貨幣市場基金 13.18090 13.18070 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88170 15.88780 -0.00610 -0.03839 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.74310 11.73560 0.00750 0.06391 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29550 11.30050 -0.00500 -0.04425 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.81300 10.81780 -0.00480 -0.04437 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75130 11.74640 0.00490 0.04171 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96460 10.96830 -0.00370 -0.03373 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35590 10.35160 0.00430 0.04154 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46240 8.46530 -0.00290 -0.03426 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.66000 31.96000 -0.30000 -0.93867 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.82000 14.60000 0.22000 1.50685 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.91000 14.67000 0.24000 1.63599 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.86000 9.71000 0.15000 1.54480 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.23000 15.21000 0.02000 0.13149 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.90000 11.88000 0.02000 0.16835 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.78000 11.76000 0.02000 0.17007 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.53000 7.52000 0.01000 0.13298 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-0.10574 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.47440 10.48390 -0.00950 -0.09062 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.15310 10.14040 0.01270 0.12524 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.99070 11.98280 0.00790 0.06593 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.97050 9.98200 -0.01150 -0.11521 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15500 7.16200 -0.00700 -0.09774 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.72110 7.71150 0.00960 0.12449 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.83250 7.82730 0.00520 0.06643 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.84940 6.85730 -0.00790 -0.11521 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.50580 8.50010 0.00570 0.06706 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80210 8.81070 -0.00860 -0.09761 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.02840 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