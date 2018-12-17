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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/14  107/12/13  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65990   10.65910   0.00080    0.00751
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.87620    9.85930   0.01690    0.17141
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87890    9.86190   0.01700    0.17238
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81000    9.78500   0.02500    0.25549
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81010    9.78510   0.02500    0.25549
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.74000   21.58000   0.16000    0.74143
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.00000   22.40000   0.60000    2.67857
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.15730    9.13640   0.02090    0.22876
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49490    9.47120   0.02370    0.25023
中國信託台灣活力基金                                               13.22000   13.28000  -0.06000   -0.45181
中國信託台灣優勢基金                                               15.18000   15.26000  -0.08000   -0.52425
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.64000    8.68000  -0.04000   -0.46083
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.81440    9.81750  -0.00310   -0.03158
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06950    9.07240  -0.00290   -0.03197
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.17880   10.17290   0.00590    0.05800
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.37410    9.36870   0.00540    0.05764
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.21860   10.24890  -0.03030   -0.29564
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.83140    8.85760  -0.02620   -0.29579
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62680   10.63630  -0.00950   -0.08932
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48040    9.48890  -0.00850   -0.08958
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.85000    9.88000  -0.03000   -0.30364
中國信託智能運動基金-美元                                           9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.87000    8.86000   0.01000    0.11287
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00200   11.00180   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40800    9.39850   0.00950    0.10108
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.94590    8.93690   0.00900    0.10071
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.57810    9.56300   0.01510    0.15790
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.10250    9.08820   0.01430    0.15735
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       54.12000   54.11000   0.01000    0.01848
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.57640   39.61530  -0.03890   -0.09819
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.58990   37.61260  -0.02270   -0.06035
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.63000   17.32000   0.31000    1.78984
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.52200   11.52090   0.00110    0.00955
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.62800   10.64510  -0.01710   -0.16064
元大上證50基金                                                     27.41000   27.91000  -0.50000   -1.79147
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.16000   10.01000   0.15000    1.49850
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.06000    8.94000   0.12000    1.34228
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.89000   12.72000   0.17000    1.33648
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.07300   11.92400   0.14900    1.24958
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.30400   16.11800   0.18600    1.15399
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.64700    9.54000   0.10700    1.12159
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.28400    9.19700   0.08700    0.94596
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.85000    2.82000   0.03000    1.06383
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.74000   12.62000   0.12000    0.95087
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.57640   46.51870   0.05770    0.12404
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.52200   10.50990   0.01210    0.11513
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67530    9.66420   0.01110    0.11486
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.68540    9.69080  -0.00540   -0.05572
元大巴西指數基金                                                    6.23800    6.24000  -0.00200   -0.03205
元大巴菲特基金                                                     23.98000   24.03000  -0.05000   -0.20807
元大日經225基金                                                    26.89000   27.44000  -0.55000   -2.00437
元大台商收成基金                                                   19.76000   19.93000  -0.17000   -0.85299
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.27000   13.11000   0.16000    1.22044
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.60000   32.42000  -0.82000   -2.52930
元大台灣中型100基金                                                28.98000   29.27000  -0.29000   -0.99078
元大台灣加權股價指數基金                                           22.99800   23.20700  -0.20900   -0.90059
元大台灣卓越50基金                                                 75.49000   76.22000  -0.73000   -0.95775
元大台灣金融基金                                                   16.68000   16.73000  -0.05000   -0.29886
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.97000   28.10000  -0.13000   -0.46263
元大台灣高股息基金                                                 24.20000   24.44000  -0.24000   -0.98200
元大台灣電子科技基金                                               31.01000   31.39000  -0.38000   -1.21058
元大全球ETF成長組合基金                                            10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.17000   14.19000  -0.02000   -0.14094
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.92000   12.86000   0.06000    0.46656
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.68000   12.60000   0.08000    0.63492
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.90700   11.84000   0.06700    0.56588
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.62000    8.54000   0.08000    0.93677
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.49000   0.05000    0.77042
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.18000    8.14000   0.04000    0.49140
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.38000    6.35000   0.03000    0.47244
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.55800    8.65000  -0.09200   -1.06358
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.66000    9.77000  -0.11000   -1.12590
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.48000    8.58000  -0.10000   -1.16550
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
元大全球農業商機基金                                               16.12000   16.20000  -0.08000   -0.49383
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
元大印尼指數基金                                                    9.27500    9.11200   0.16300    1.78885
元大印度指數基金                                                    9.37400    9.30000   0.07400    0.79570
元大印度基金                                                       11.91000   11.81000   0.10000    0.84674
元大多多基金                                                       15.65000   15.71000  -0.06000   -0.38192
元大多福基金                                                       47.38000   47.64000  -0.26000   -0.54576
元大亞太成長基金                                                    8.57000    8.55000   0.02000    0.23392
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66820    8.67360  -0.00540   -0.06226
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.05650    7.06090  -0.00440   -0.06232
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.87700    8.82400   0.05300    0.60063
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.43600    9.39300   0.04300    0.45779
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98780    9.98810  -0.00030   -0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00080   10.00070   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00080   10.00070   0.00010    0.00100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99050   10.00050  -0.01000   -0.10000
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99050   10.00050  -0.01000   -0.10000
元大卓越基金                                                       40.46000   40.55000  -0.09000   -0.22195
元大店頭基金                                                        7.41000    7.46000  -0.05000   -0.67024
元大泛歐成長基金                                                    8.24000    8.28000  -0.04000   -0.48309
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33160   10.33090   0.00070    0.00678
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67080    9.66490   0.00590    0.06105
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.85060   31.88630  -0.03570   -0.11196
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.44530   37.58320  -0.13790   -0.36692
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.20400   19.16240   0.04160    0.21709
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.43600   18.53100  -0.09500   -0.51265
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.31420   39.37880  -0.06460   -0.16405
元大高科技基金                                                     17.00000   17.12000  -0.12000   -0.70093
元大得利貨幣市場基金                                               16.27740   16.27720   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99860   11.99840   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
元大華夏中小基金                                                    6.37000    6.28000   0.09000    1.43312
元大新中國基金-人民幣                                               8.39000    8.26000   0.13000    1.57385
元大新中國基金-美元                                                 7.87000    7.74900   0.12100    1.56149
元大新中國基金-新台幣                                               7.84000    7.73000   0.11000    1.42303
元大新主流基金                                                     21.57000   21.66000  -0.09000   -0.41551
元大新東協平衡基金-美元                                             9.06600    9.03300   0.03300    0.36533
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.16240   10.10270   0.05970    0.59093
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.40320    9.35440   0.04880    0.52168
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.30050   10.25740   0.04310    0.42018
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.78390    8.74720   0.03670    0.41956
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.77000    9.76300   0.00700    0.07170
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25680    9.25020   0.00660    0.07135
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92320    9.92620  -0.00300   -0.03022
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.40730    9.41020  -0.00290   -0.03082
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45800    9.45300   0.00500    0.05289
元大新興亞洲基金                                                   10.60000   10.51000   0.09000    0.85633
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.00490    8.97200   0.03290    0.36670
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.66270    8.63110   0.03160    0.36612
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.25690    9.23240   0.02450    0.26537
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.90900    8.88540   0.02360    0.26560
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12260   15.12240   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.04000   33.22000  -0.18000   -0.54184
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
元大實質多重資產基金-美元                                           8.28100    8.22800   0.05300    0.64414
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.96000   15.72000   0.24000    1.52672
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.14000   12.49000  -0.35000   -2.80224
元大摩臺基金                                                       35.00000   35.37000  -0.37000   -1.04608
元大標普500基金                                                    24.66000   24.70000  -0.04000   -0.16194
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.42000   29.58000  -0.16000   -0.54091
元大標智滬深300基金                                                14.96000   15.19000  -0.23000   -1.51415
元大歐洲50基金                                                     22.38000   22.34000   0.04000    0.17905
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.45850    9.53860  -0.08010   -0.83975
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22400   10.22360   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.96000   45.16000  -0.20000   -0.44287
元大韓國KOSPI200基金                                               20.24000   20.55000  -0.31000   -1.50852
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.82000   13.89000  -0.07000   -0.50396
日盛上選基金                                                       28.62000   28.76000  -0.14000   -0.48679
日盛小而美基金                                                     15.77000   15.89000  -0.12000   -0.75519
日盛中國內需動力基金                                                8.63000    8.52000   0.11000    1.29108
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.60400   11.58670   0.01730    0.14931
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.58850    9.57420   0.01430    0.14936
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.70220   11.65440   0.04780    0.41015
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.66420    9.62480   0.03940    0.40936
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.57380   10.53810   0.03570    0.33877
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.71670    8.68720   0.02950    0.33958
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.20000    9.06000   0.14000    1.54525
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.78000    8.61000   0.17000    1.97445
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.07000    8.91000   0.16000    1.79574
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.76000    9.71000   0.05000    0.51493
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.73000    9.64000   0.09000    0.93361
日盛日盛基金                                                       11.89000   11.97000  -0.08000   -0.66834
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.95780    9.94440   0.01340    0.13475
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.21360    9.20120   0.01240    0.13477
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.75460    9.74750   0.00710    0.07284
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.02660    9.02010   0.00650    0.07206
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38170    2.38130   0.00040    0.01680
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62750    1.62720   0.00030    0.01844
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36260    0.36160   0.00100    0.27655
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24850    0.24780   0.00070    0.28249
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00240   11.97550   0.02690    0.22463
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.09430    8.07620   0.01810    0.22412
日盛亞洲機會基金                                                    6.31000    6.25000   0.06000    0.96000
日盛首選基金                                                       15.07000   15.17000  -0.10000   -0.65920
日盛高科技基金                                                     15.91000   16.00000  -0.09000   -0.56250
日盛貨幣市場基金                                                   14.79070   14.79050   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.05000   35.32000  -0.27000   -0.76444
日盛精選五虎基金                                                   32.85000   33.00000  -0.15000   -0.45455
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50470   13.50450   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.43000   27.55000  -0.12000   -0.43557
台新MSCI中國基金                                                   19.04000   18.82000   0.22000    1.16897
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18180   14.18160   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46800   10.46160   0.00640    0.06118
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53960   10.53900   0.00060    0.00569
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.12110   10.13220  -0.01110   -0.10955
台新中國通基金                                                     38.15000   38.35000  -0.20000   -0.52151
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43560    0.43040   0.00520    1.20818
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.41700   13.26900   0.14800    1.11538
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28320    0.27920   0.00400    1.43266
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.74000    8.63000   0.11000    1.27462
台新主流基金                                                       21.03000   21.11000  -0.08000   -0.37897
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.26000   20.16000   0.10000    0.49603
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66060    0.65670   0.00390    0.59388
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.88000   14.81000   0.07000    0.47265
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48440    0.48150   0.00290    0.60228
台新台灣中小基金                                                   29.98000   30.15000  -0.17000   -0.56385
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.82200    9.75480   0.06720    0.68889
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.10070    9.04060   0.06010    0.66478
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.57000    8.52000   0.05000    0.58685
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.24090   10.17330   0.06760    0.66448
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.68000    9.63000   0.05000    0.51921
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.69180    9.68650   0.00530    0.05472
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.56600   10.56030   0.00570    0.05398
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
台新印度基金                                                       13.88000   13.74000   0.14000    1.01892
台新亞美短期債券基金                                               10.96400   10.95350   0.01050    0.09586
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.38590    8.36100   0.02490    0.29781
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27730    0.27620   0.00110    0.39826
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.83030   11.79530   0.03500    0.29673
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38590    0.38430   0.00160    0.41634
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10410   11.10400   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.34230   28.43080  -0.08850   -0.31128
台新智慧生活基金-美元                                               9.35970    9.40740  -0.04770   -0.50705
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.14090    8.10640   0.03450    0.42559
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.32470    8.29780   0.02690    0.32418
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.88270    8.84520   0.03750    0.42396
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.09290    9.06350   0.02940    0.32438
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.60160   10.56940   0.03220    0.30465
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33870    0.33730   0.00140    0.41506
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.79780    7.77410   0.02370    0.30486
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26240    0.26130   0.00110    0.42097
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.23000    5.19000   0.04000    0.77071
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.64000   20.62000   0.02000    0.09699
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.81000   18.54000   0.27000    1.45631
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58320   12.58310   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19730   11.19630   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.99300    9.96630   0.02670    0.26790
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09640    9.09820  -0.00180   -0.01978
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.44740   10.44940  -0.00200   -0.01914
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69860    7.67910   0.01950    0.25394
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.90350    8.88090   0.02260    0.25448
永豐中小基金                                                       47.90000   48.09000  -0.19000   -0.39509
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71800    1.71310   0.00490    0.28603
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.30950    2.30300   0.00650    0.28224
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.83210    7.79000   0.04210    0.54044
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.21590   10.16100   0.05490    0.54030
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.17000    4.14000   0.03000    0.72464
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.74000   18.57000   0.17000    0.91546
永豐主流品牌基金                                                   15.97000   15.92000   0.05000    0.31407
永豐永豐基金                                                       31.94000   32.11000  -0.17000   -0.52943
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.16830    9.15830   0.01000    0.10919
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.35400    9.34380   0.01020    0.10916
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.06200    9.05680   0.00520    0.05742
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.24600    9.24070   0.00530    0.05735
永豐亞洲民生消費基金                                               10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
永豐南非幣2021保本基金                                             13.36540   13.35900   0.00640    0.04791
永豐高科技基金                                                     21.65000   21.80000  -0.15000   -0.68807
永豐貨幣市場基金                                                   13.90070   13.90060   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08650    2.08790  -0.00140   -0.06705
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49810    2.49980  -0.00170   -0.06801
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65370    7.63910   0.01460    0.19112
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.40920   10.38930   0.01990    0.19154
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.86610    6.85640   0.00970    0.14147
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.70380   10.68870   0.01510    0.14127
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.13000    7.03000   0.10000    1.42248
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.39000   16.19000   0.20000    1.23533
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.50000   48.95000  -0.45000   -0.91931
永豐領航科技基金                                                   35.32000   35.55000  -0.23000   -0.64698
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
永豐趨勢平衡基金                                                   38.17000   38.24000  -0.07000   -0.18305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69370   11.69260   0.00110    0.00941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.49800    9.48070   0.01730    0.18248
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.84310    9.82520   0.01790    0.18218
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50200    9.48310   0.01890    0.19930
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.73550    9.71610   0.01940    0.19967
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52870    9.50570   0.02300    0.24196
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.99870    9.97470   0.02400    0.24061
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.48910    9.46450   0.02460    0.25992
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.80460    9.77930   0.02530    0.25871
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.16000   10.04000   0.12000    1.19522
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.91000    8.82000   0.09000    1.02041
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
兆豐國際中小基金                                                   13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.80000   12.58000   0.22000    1.74881
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.88000   16.61000   0.27000    1.62553
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.79000   16.50000   0.29000    1.75758
兆豐國際生命科學基金                                               15.19000   15.26000  -0.07000   -0.45872
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.90180    9.90840  -0.00660   -0.06661
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.12890   10.12860   0.00030    0.00296
兆豐國際全球基金                                                   29.11000   29.14000  -0.03000   -0.10295
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33910   10.33840   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14060   10.13440   0.00620    0.06118
兆豐國際國民基金                                                   20.45000   20.60000  -0.15000   -0.72816
兆豐國際第一基金                                                   11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.88770    9.85370   0.03400    0.34505
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.75930    7.73260   0.02670    0.34529
兆豐國際萬全基金                                                   19.08000   19.08000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   23.13000   23.29000  -0.16000   -0.68699
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.51000   19.67000  -0.16000   -0.81342
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.65000   17.45000   0.20000    1.14613
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.13000   31.30000  -0.17000   -0.54313
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51960   12.51940   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.91410    9.87850   0.03560    0.36038
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.83790    9.80530   0.03260    0.33247
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.89540    9.85940   0.03600    0.36513
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.91560    9.88010   0.03550    0.35931
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.84500    9.81240   0.03260    0.33223
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.89440    9.85840   0.03600    0.36517
合庫台灣基金                                                       10.09000   10.22000  -0.13000   -1.27202
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.90040   10.89320   0.00720    0.06610
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.77410   11.75840   0.01570    0.13352
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.53080   10.51580   0.01500    0.14264
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.27460   11.25870   0.01590    0.14122
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.82610    7.82100   0.00510    0.06521
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.10320    9.09110   0.01210    0.13310
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.71170    8.69930   0.01240    0.14254
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.57240    8.56010   0.01230    0.14369
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.93190    8.91920   0.01270    0.14239
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
合庫全球新興市場基金                                                8.82000    8.73000   0.09000    1.03093
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.69000    9.70000  -0.01000   -0.10309
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.14370   10.14360   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.29490    9.27940   0.01550    0.16704
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.53390    9.51700   0.01690    0.17758
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.81470    9.80400   0.01070    0.10914
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.23630   11.21630   0.02000    0.17831
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.66390   13.63210   0.03180    0.23327
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.43870    8.42430   0.01440    0.17093
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.12470    9.10850   0.01620    0.17786
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.58940    7.58110   0.00830    0.10948
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.42280    8.40790   0.01490    0.17721
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.93730    9.91460   0.02270    0.22896
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安本標準兩岸價值基金                                               10.25000   10.11000   0.14000    1.38477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07870   11.07790   0.00080    0.00722
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.01360    9.97430   0.03930    0.39401
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.87080    9.84190   0.02890    0.29364
安聯中國東協基金                                                   14.70000   14.61000   0.09000    0.61602
安聯中國策略基金-美元                                               9.74000    9.54000   0.20000    2.09644
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.62000   12.38000   0.24000    1.93861
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.38000   12.21000   0.17000    1.39230
安聯中華新思路基金-美元                                            11.55000   11.35000   0.20000    1.76211
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.84000   10.66000   0.18000    1.68856
安聯台灣大壩基金                                                   25.27000   25.35000  -0.08000   -0.31558
安聯台灣科技基金                                                   41.06000   41.14000  -0.08000   -0.19446
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50900   12.50890   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.64000   27.74000  -0.10000   -0.36049
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.01440   10.00610   0.00830    0.08295
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.83440   14.82520   0.00920    0.06206
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40530    9.39940   0.00590    0.06277
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.21850   12.21010   0.00840    0.06880
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00030    9.99190   0.00840    0.08407
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.02230   12.01230   0.01000    0.08325
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.19810    9.19210   0.00600    0.06527
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06850    9.06080   0.00770    0.08498
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71610    8.70880   0.00730    0.08382
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.63000   10.61000   0.02000    0.18850
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.82120   11.80720   0.01400    0.11857
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.73230   10.71490   0.01740    0.16239
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.39080   10.37460   0.01620    0.15615
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.54160    8.52860   0.01300    0.15243
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.34870    8.33520   0.01350    0.16196
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05740    8.04480   0.01260    0.15662
安聯全球人口趨勢基金                                               10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.95000    9.09000  -0.14000   -1.54015
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.67000   34.25000  -0.58000   -1.69343
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.62000    7.62000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92740   11.92720   0.00020    0.00168
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26210   10.26200   0.00010    0.00097
安聯全球新興市場基金                                               16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
安聯全球農金趨勢基金                                                8.75000    8.80000  -0.05000   -0.56818
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.94000    7.97000  -0.03000   -0.37641
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
安聯亞洲動態策略基金                                               20.43000   20.28000   0.15000    0.73964
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.16580   10.15960   0.00620    0.06103
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.86620    9.86030   0.00590    0.05984
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.51270   82.20170   0.31100    0.37834
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21630   12.16570   0.05060    0.41592
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.80800   63.56580   0.24220    0.38102
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.36150    9.32280   0.03870    0.41511
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59490    2.59240   0.00250    0.09644
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.45950   10.44510   0.01440    0.13786
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19830    2.19700   0.00130    0.05917
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.64890    8.63730   0.01160    0.13430
宏利台灣動力基金                                                   27.79000   27.86000  -0.07000   -0.25126
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.59960    9.59730   0.00230    0.02397
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.41610    9.42310  -0.00700   -0.07429
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.44460    7.44280   0.00180    0.02418
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41720    7.42130  -0.00410   -0.05525
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
宏利全球債券組合基金                                               12.80120   12.78680   0.01440    0.11262
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79250    2.78900   0.00350    0.12549
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.68130   11.66910   0.01220    0.10455
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57480    8.56570   0.00910    0.10624
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85340   10.84860   0.00480    0.04425
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.18000    3.15630   0.02370    0.75088
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51110    0.50750   0.00360    0.70936
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.74000   14.64000   0.10000    0.68306
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.63150   11.62100   0.01050    0.09035
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.28840   10.27750   0.01090    0.10606
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.93700    9.93130   0.00570    0.05739
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.61560    8.60760   0.00800    0.09294
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.22300    8.21420   0.00880    0.10713
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.11420    8.10930   0.00490    0.06042
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.07330    8.06540   0.00790    0.09795
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73700    2.73140   0.00560    0.20502
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39630    0.39550   0.00080    0.20228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.00320   11.98230   0.02090    0.17442
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90080    0.89890   0.00190    0.21137
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.14380    7.13130   0.01250    0.17528
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.98410    1.98000   0.00410    0.20707
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28540    0.28480   0.00060    0.21067
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.73020    8.71530   0.01490    0.17096
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31650    0.31580   0.00070    0.22166
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65640   13.65620   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.38000    2.36000   0.02000    0.84746
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.82000   10.70000   0.12000    1.12150
宏利臺灣股息收益基金                                               23.30000   23.36000  -0.06000   -0.25685
宏利澳幣保本基金                                                   12.29270   12.28900   0.00370    0.03011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.34000   11.28000   0.06000    0.53191
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.91370    9.84920   0.06450    0.65488
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.18430    9.13090   0.05340    0.58483
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.64280    8.60120   0.04160    0.48365
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.49860   10.44800   0.05060    0.48430
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
貝萊德新台幣基金                                                   12.94440   12.94430   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.41000   23.49000  -0.08000   -0.34057
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32280   11.32480  -0.00200   -0.01766
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94990    9.97170  -0.02180   -0.21862
保德信大中華基金-人民幣                                             8.90000    8.76000   0.14000    1.59817
保德信大中華基金-美元                                               8.78000    8.65000   0.13000    1.50289
保德信大中華基金-新台幣                                            26.12000   25.78000   0.34000    1.31885
保德信中小型股基金                                                 40.74000   40.64000   0.10000    0.24606
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.02000    7.91000   0.11000    1.39064
保德信中國中小基金-美元                                             7.72000    7.62000   0.10000    1.31234
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.46000    7.37000   0.09000    1.22117
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.89360    8.84800   0.04560    0.51537
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.96290    8.91670   0.04620    0.51813
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.02010    8.97110   0.04900    0.54620
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.81260    9.75920   0.05340    0.54718
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.22000    8.09000   0.13000    1.60692
保德信中國品牌基金-美元                                             8.21000    8.08000   0.13000    1.60891
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.89000    8.74000   0.15000    1.71625
保德信台商全方位基金                                               31.46000   31.46000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.64000   25.83000  -0.19000   -0.73558
保德信全球消費商機基金                                             17.45000   17.48000  -0.03000   -0.17162
保德信全球基礎建設基金                                             12.11000   12.05000   0.06000    0.49793
保德信全球資源基金                                                  7.11000    7.11000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.92000   33.13000  -0.21000   -0.63387
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.21500   10.17930   0.03570    0.35071
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.21500   10.17930   0.03570    0.35071
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.19190   10.16640   0.02550    0.25083
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.19190   10.16640   0.02550    0.25083
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.39990    9.39030   0.00960    0.10223
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.28550   10.27520   0.01030    0.10024
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.92730    8.92730   0.00000    0.00000
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.75330    9.75330   0.00000    0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.95880    7.95590   0.00290    0.03645
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.62850   10.62470   0.00380    0.03577
保德信亞太基金                                                     19.57000   19.44000   0.13000    0.66872
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.33210    8.32380   0.00830    0.09971
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17890   11.16780   0.01110    0.09939
保德信店頭市場基金                                                 29.43000   29.32000   0.11000    0.37517
保德信拉丁美洲基金                                                  6.73000    6.73000   0.00000    0.00000
保德信金平衡基金                                                   27.97000   28.10000  -0.13000   -0.46263
保德信金滿意基金                                                   38.61000   38.75000  -0.14000   -0.36129
保德信科技島基金                                                   23.75000   23.79000  -0.04000   -0.16814
保德信高成長基金                                                   84.83000   85.29000  -0.46000   -0.53934
保德信第一基金                                                     22.81000   22.90000  -0.09000   -0.39301
保德信貨幣市場基金                                                 15.79080   15.79060   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.07960   10.07740   0.00220    0.02183
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.25090   10.25890  -0.00800   -0.07798
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.37050   10.36690   0.00360    0.03473
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.87520    9.88170  -0.00650   -0.06578
保德信新世紀基金                                                    9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.79720    7.78210   0.01510    0.19404
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.71080   10.69000   0.02080    0.19457
保德信新興趨勢組合基金                                             10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.56300   15.55930   0.00370    0.02378
保德信歐洲組合基金                                                  9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69930    9.68940   0.00990    0.10217
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00670    9.99670   0.01000    0.10003
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.63680    9.63080   0.00600    0.06230
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.79790    9.78990   0.00800    0.08172
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.72350    9.71280   0.01070    0.11016
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.87750    9.86650   0.01100    0.11149
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.58560    9.57360   0.01200    0.12534
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.70980    9.69750   0.01230    0.12684
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.98850    9.98010   0.00840    0.08417
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01940   10.00600   0.01340    0.13392
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01770   10.00450   0.01320    0.13194
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.90590    9.89170   0.01420    0.14355
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.90920    9.89440   0.01480    0.14958
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.89750    9.88660   0.01090    0.11025
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.08180   10.07210   0.00970    0.09631
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.77230    9.76070   0.01160    0.11884
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.86740    9.85580   0.01160    0.11770
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.54490    9.53070   0.01420    0.14899
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.36680    9.35080   0.01600    0.17111
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97400    9.95660   0.01740    0.17476
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.97010    9.95280   0.01730    0.17382
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07590   10.05830   0.01760    0.17498
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.15560   10.13540   0.02020    0.19930
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.94060    9.92240   0.01820    0.18342
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.94110    9.92290   0.01820    0.18341
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.93150    1.92840   0.00310    0.16076
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.68320    2.67880   0.00440    0.16425
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28960    0.28890   0.00070    0.24230
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43610    0.43500   0.00110    0.25287
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.27870    8.26080   0.01790    0.21669
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70610   11.68330   0.02280    0.19515
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40170    9.39320   0.00850    0.09049
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.66160   11.65100   0.01060    0.09098
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47480    8.46000   0.01480    0.17494
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.55860   10.54020   0.01840    0.17457
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.11920   10.10060   0.01860    0.18415
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.01760   10.00220   0.01540    0.15397
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.10040   10.09080   0.00960    0.09514
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.74230   10.73170   0.01060    0.09877
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.00270    9.99630   0.00640    0.06402
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71700    9.70820   0.00880    0.09065
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10040   10.09120   0.00920    0.09117
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.69640    9.69270   0.00370    0.03817
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.93640    9.93000   0.00640    0.06445
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.11310   10.09430   0.01880    0.18624
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.92340    5.91020   0.01320    0.22334
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.40980   10.38650   0.02330    0.22433
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65640   11.65630   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.81000   16.90000  -0.09000   -0.53254
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3853.70000 3872.96000 -19.26000   -0.49729
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.97570    9.88170   0.09400    0.95125
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.97010   10.86090   0.10920    1.00544
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.20880   10.10440   0.10440    1.03321
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.77050    8.68790   0.08260    0.95075
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.14570    9.05470   0.09100    1.00500
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.98190    8.89010   0.09180    1.03261
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.05870    9.96400   0.09470    0.95042
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.56450   10.45930   0.10520    1.00580
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.51490   10.40740   0.10750    1.03292
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.41000    6.32000   0.09000    1.42405
柏瑞巨人基金                                                       11.50000   11.54000  -0.04000   -0.34662
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66810   13.66800   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.02000   15.04000  -0.02000   -0.13298
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.20980   13.18890   0.02090    0.15847
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.65900   11.63310   0.02590    0.22264
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.21890   12.19200   0.02690    0.22064
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.43360    8.42020   0.01340    0.15914
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.51460    6.50430   0.01030    0.15836
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.40970    8.39100   0.01870    0.22286
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.17310    8.15730   0.01580    0.19369
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.33670   10.31380   0.02290    0.22203
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.04530    8.02960   0.01570    0.19553
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.83200   11.80570   0.02630    0.22277
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.44400   11.42590   0.01810    0.15841
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.82070   11.79790   0.02280    0.19325
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.12310   11.09850   0.02460    0.22165
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.63400    8.62030   0.01370    0.15893
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.39770    9.37680   0.02090    0.22289
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.34110    9.32300   0.01810    0.19414
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.19220    9.17190   0.02030    0.22133
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.07110    9.05330   0.01780    0.19661
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.82990    9.83360  -0.00370   -0.03763
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.74160    9.74010   0.00150    0.01540
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.59800    9.59520   0.00280    0.02918
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.68350    9.68000   0.00350    0.03616
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.40050    9.40400  -0.00350   -0.03722
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.19860    9.19710   0.00150    0.01631
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.90680    9.93470  -0.02790   -0.28083
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.17100    9.16820   0.00280    0.03054
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.25590    9.25250   0.00340    0.03675
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.81150    9.81520  -0.00370   -0.03770
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.74170    9.74020   0.00150    0.01540
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.59820    9.59530   0.00290    0.03022
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.68360    9.68010   0.00350    0.03616
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.40030    9.40390  -0.00360   -0.03828
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.19880    9.19740   0.00140    0.01522
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.06540   10.09360  -0.02820   -0.27938
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.17100    9.16820   0.00280    0.03054
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.25620    9.25280   0.00340    0.03675
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68790   10.67000   0.01790    0.16776
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.93990   11.91800   0.02190    0.18376
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30290   11.27760   0.02530    0.22434
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.86310    8.84820   0.01490    0.16840
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.55630    9.53880   0.01750    0.18346
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.42930    9.40810   0.02120    0.22534
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.40000   10.38260   0.01740    0.16759
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.11750   11.09720   0.02030    0.18293
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.91970   10.89530   0.02440    0.22395
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.86330    8.84850   0.01480    0.16726
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.55670    9.53920   0.01750    0.18345
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.42970    9.40860   0.02110    0.22426
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.21000   12.12000   0.09000    0.74257
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.01000   12.91000   0.10000    0.77459
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.53000    8.46000   0.07000    0.82742
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.97000    7.92000   0.05000    0.63131
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.79000    8.72000   0.07000    0.80275
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.77000   10.68000   0.09000    0.84270
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.14000   12.01000   0.13000    1.08243
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.30000   12.18000   0.12000    0.98522
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.33470   11.33470   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33790    7.33790   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.27200   11.26500   0.00700    0.06214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.98700   10.97530   0.01170    0.10660
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.08450   10.07180   0.01270    0.12609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.11420    8.10920   0.00500    0.06166
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.12910    9.11940   0.00970    0.10637
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.16260    9.15110   0.01150    0.12567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56900   10.55770   0.01130    0.10703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.89870    9.89250   0.00620    0.06267
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.06760   10.05490   0.01270    0.12631
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.45730    9.44730   0.01000    0.10585
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.76730    8.76190   0.00540    0.06163
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.71030    8.70490   0.00540    0.06203
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.18660    9.17510   0.01150    0.12534
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.70010   11.67450   0.02560    0.21928
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.21180   11.18220   0.02960    0.26471
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.61490   10.58440   0.03050    0.28816
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.82340    6.80850   0.01490    0.21884
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.53650    8.51400   0.02250    0.26427
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.12990    9.10370   0.02620    0.28780
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.05770   10.03580   0.02190    0.21822
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.63170   10.60120   0.03050    0.28770
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.24110    9.21670   0.02440    0.26474
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.70320    8.68410   0.01910    0.21994
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.32470    9.29790   0.02680    0.28824
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.14180   11.13840   0.00340    0.03053
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79130   11.78470   0.00660    0.05600
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.76520   10.75560   0.00960    0.08926
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95050    8.94780   0.00270    0.03018
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.50980    9.50440   0.00540    0.05682
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.49300    9.48460   0.00840    0.08856
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11390   11.10770   0.00620    0.05582
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.94090    9.93780   0.00310    0.03119
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.25780   10.24870   0.00910    0.08879
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.38100    9.37810   0.00290    0.03092
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10370    9.10080   0.00290    0.03187
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.73060    9.72510   0.00550    0.05655
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.25490    9.24670   0.00820    0.08868
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.08000   17.07000   0.01000    0.05858
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.76000   15.72000   0.04000    0.25445
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.61550   12.60070   0.01480    0.11745
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.89860    9.91740  -0.01880   -0.18957
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.87100   10.89280  -0.02180   -0.20013
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.48590   11.51430  -0.02840   -0.24665
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.38580   10.40060  -0.01480   -0.14230
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85950    8.87630  -0.01680   -0.18927
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.41480    9.43370  -0.01890   -0.20035
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.28290    9.30580  -0.02290   -0.24608
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.32420    9.33750  -0.01330   -0.14244
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.98810    9.00520  -0.01710   -0.18989
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.22540    9.24390  -0.01850   -0.20013
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.01320   11.04040  -0.02720   -0.24637
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.26970    9.28290  -0.01320   -0.14220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.58000   14.37000   0.21000    1.46138
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.09000   23.77000  -0.68000   -2.86075
國泰大中華基金                                                     17.20000   17.29000  -0.09000   -0.52053
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.74000   13.77000  -0.03000   -0.21786
國泰中小成長基金-台幣級別                                          38.02000   38.08000  -0.06000   -0.15756
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.75870    3.68550   0.07320    1.98616
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.86000   16.56000   0.30000    1.81159
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63520    0.62320   0.01200    1.92555
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59700    0.58580   0.01120    1.91192
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19160    2.18550   0.00610    0.27911
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.61060    9.59820   0.01240    0.12919
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.99100    7.98070   0.01030    0.12906
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31430    0.31360   0.00070    0.22321
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61790   11.61690   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68510    1.68610  -0.00100   -0.05931
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.08430   10.09790  -0.01360   -0.13468
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33220    0.33240  -0.00020   -0.06017
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.86300    3.80610   0.05690    1.49497
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.32000   17.09000   0.23000    1.34582
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55680    0.54900   0.00780    1.42077
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.82340    2.78730   0.03610    1.29516
國泰中港台基金台幣級別                                             12.67000   12.53000   0.14000    1.11732
國泰中港台基金美元級別                                              0.41200    0.40700   0.00500    1.22850
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.35000   26.90000  -0.55000   -2.04461
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.92000   12.66000   0.26000    2.05371
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.47000   33.84000  -1.37000   -4.04846
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.18810   10.18220   0.00590    0.05794
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.90820    9.90240   0.00580    0.05857
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.93250    9.92670   0.00580    0.05843
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32990    0.32940   0.00050    0.15179
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32070    0.32020   0.00050    0.15615
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32140    0.32090   0.00050    0.15581
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42610   12.42590   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.34200    2.34130   0.00070    0.02990
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34080    0.34090  -0.00010   -0.02933
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47390    0.47460  -0.00070   -0.14749
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.57000   12.48000   0.09000    0.72115
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43320    0.42970   0.00350    0.81452
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.05000    5.06000  -0.01000   -0.19763
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16130    0.16120   0.00010    0.06203
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39340    0.39270   0.00070    0.17825
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35320    0.35260   0.00060    0.17016
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41830    0.41760   0.00070    0.16762
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49210    0.49170   0.00040    0.08135
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.46000   20.38000   0.08000    0.39254
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.13000   21.19000  -0.06000   -0.28315
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.38630    2.37390   0.01240    0.52235
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.72490   10.68690   0.03800    0.35558
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.48560    9.45200   0.03360    0.35548
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34810    0.34660   0.00150    0.43278
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30790    0.30650   0.00140    0.45677
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48090    0.47930   0.00160    0.33382
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37150    0.36960   0.00190    0.51407
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.27000   17.29000  -0.02000   -0.11567
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55970    0.55990  -0.00020   -0.03572
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.17000   17.19000  -0.02000   -0.11635
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77440    0.77550  -0.00110   -0.14184
國泰科技生化基金                                                   29.32000   29.37000  -0.05000   -0.17024
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.49000   26.43000   0.06000    0.22701
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.70000   13.70000   0.00000    0.00000
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.07420   39.18320  -0.10900   -0.27818
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.63600   19.59260   0.04340    0.22151
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.75530   18.84630  -0.09100   -0.48285
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.46530   38.41770   0.04760    0.12390
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.47780   40.39010   0.08770    0.21713
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.69570   42.71190  -0.01620   -0.03793
國泰紐幣2021保本基金                                               12.29550   12.30770  -0.01220   -0.09912
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.59420   12.60560  -0.01140   -0.09044
國泰紐幣保本基金                                                   12.53000   12.53410  -0.00410   -0.03271
國泰國泰基金台幣I級別                                              20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
國泰國泰基金台幣級別                                               20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
國泰富時中國A50基金                                                17.53000   17.81000  -0.28000   -1.57215
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.87500   40.85290   0.02210    0.05410
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33180    0.33170   0.00010    0.03015
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46820    0.46850  -0.00030   -0.06403
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.34580   10.32990   0.01590    0.15392
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.28070    7.26950   0.01120    0.15407
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35090    0.35010   0.00080    0.22851
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23600    0.23540   0.00060    0.25489
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19060    2.16760   0.02300    1.06108
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.78770    9.70160   0.08610    0.88748
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31630    0.31320   0.00310    0.98978
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.70230   41.78910  -0.08680   -0.20771
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.56000   17.94000  -0.38000   -2.11817
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.35000   11.27000   0.08000    0.70985
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36810    0.36510   0.00300    0.82169
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24680    2.24340   0.00340    0.15156
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44540    1.44320   0.00220    0.15244
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33700    0.33670   0.00030    0.08910
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33340    0.33300   0.00040    0.12012
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21890    0.21880   0.00010    0.04570
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.28690   10.28250   0.00440    0.04279
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.49370    6.49090   0.00280    0.04314
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.04000   14.85000   0.19000    1.27946
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.19000   29.94000  -0.75000   -2.50501
國泰價值卓越基金                                                   13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31900    0.31900   0.00000    0.00000
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.07140   38.97040   0.10100    0.25917
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.57000   18.69000  -0.12000   -0.64205
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.49000   18.31000   0.18000    0.98307
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.69000   17.08000  -0.39000   -2.28337
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94400   11.94940  -0.00540   -0.04519
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39330    0.39330   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.04220   10.03860   0.00360    0.03586
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97930    9.97390   0.00540    0.05414
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94770    9.95220  -0.00450   -0.04522
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.04180   10.03820   0.00360    0.03586
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97900    9.97350   0.00550    0.05515
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94770    9.95220  -0.00450   -0.04522
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28440   11.28340   0.00100    0.00886
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.92370    9.89440   0.02930    0.29613
第一金大中華基金                                                   23.30000   23.37000  -0.07000   -0.29953
第一金小型精選基金                                                 29.75000   29.92000  -0.17000   -0.56818
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.77000   11.60000   0.17000    1.46552
第一金中國世紀基金-美元                                             7.34700    7.25030   0.09670    1.33374
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.34740    7.25070   0.09670    1.33366
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.64000    8.53000   0.11000    1.28957
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.56530    9.55000   0.01530    0.16021
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.19970    8.19730   0.00240    0.02928
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.79310   10.77590   0.01720    0.15962
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.37810    9.37530   0.00280    0.02987
第一金中概平衡基金                                                 23.30000   23.40000  -0.10000   -0.42735
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27350   15.27330   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.09300  178.09100   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.81850   12.83170  -0.01320   -0.10287
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.81920   12.83240  -0.01320   -0.10286
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.31000   12.34000  -0.03000   -0.24311
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.32000   12.34000  -0.02000   -0.16207
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.21060    9.31960  -0.10900   -1.16958
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.21060    9.31960  -0.10900   -1.16958
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.38000    9.50000  -0.12000   -1.26316
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.21560   12.29760  -0.08200   -0.66680
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.23090   12.31310  -0.08220   -0.66758
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.53000   11.62000  -0.09000   -0.77453
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.43690    9.42320   0.01370    0.14539
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.43840    9.42470   0.01370    0.14536
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.08490    9.07810   0.00680    0.07491
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.10860    9.10180   0.00680    0.07471
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.03140   10.01690   0.01450    0.14476
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.67460    9.66740   0.00720    0.07448
第一金全球大趨勢基金                                               21.74000   21.78000  -0.04000   -0.18365
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.06250    8.09910  -0.03660   -0.45190
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.70380    5.72970  -0.02590   -0.45203
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.39510    9.36610   0.02900    0.30963
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.39630    9.36730   0.02900    0.30959
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.91830    9.88770   0.03060    0.30948
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.91980    9.88920   0.03060    0.30943
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.15680    8.14740   0.00940    0.11537
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.77030    9.75900   0.01130    0.11579
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.18550    9.17500   0.01050    0.11444
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.18380    9.17380   0.01000    0.10901
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.58070    7.57210   0.00860    0.11357
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.57920    7.57080   0.00840    0.11095
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.38810    8.38350   0.00460    0.05487
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.38870    8.38410   0.00460    0.05487
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.90810   10.89630   0.01180    0.10829
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.90900   10.89710   0.01190    0.10920
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.70490    9.69400   0.01090    0.11244
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.31560   14.30770   0.00790    0.05522
第一金亞洲科技基金                                                 16.82000   16.80000   0.02000    0.11905
第一金亞洲新興市場基金                                             12.45000   12.42000   0.03000    0.24155
第一金店頭市場基金                                                  7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
第一金創新趨勢基金                                                 19.76000   19.90000  -0.14000   -0.70352
第一金電子基金                                                     28.49000   28.70000  -0.21000   -0.73171
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.61000   17.77000  -0.16000   -0.90039
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.80000   20.56000   0.24000    1.16732
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.47000   19.42000   0.05000    0.25747
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.25000    7.19000   0.06000    0.83449
統一大中華中小基金(美元)                                            6.64000    6.57000   0.07000    1.06545
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.13000    9.10000   0.03000    0.32967
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
統一大滿貫基金-A類型                                               29.71000   29.74000  -0.03000   -0.10087
統一大滿貫基金-I類型                                               29.71000   29.74000  -0.03000   -0.10087
統一大龍印基金                                                     13.08000   12.96000   0.12000    0.92593
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.33000    8.22000   0.11000    1.33820
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.63000    7.51000   0.12000    1.59787
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.67000    8.54000   0.13000    1.52225
統一中小基金                                                       22.42000   22.45000  -0.03000   -0.13363
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.64560    9.63350   0.01210    0.12560
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.00610    8.96350   0.04260    0.47526
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.72000    8.68330   0.03670    0.42265
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.68500   11.67040   0.01460    0.12510
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.84600   10.79480   0.05120    0.47430
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.48740   10.44330   0.04410    0.42228
統一台灣動力基金                                                   15.30000   15.35000  -0.05000   -0.32573
統一全天候基金-A類型                                              101.00000  101.37000  -0.37000   -0.36500
統一全天候基金-I類型                                              101.20000  101.57000  -0.37000   -0.36428
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.05190    8.06030  -0.00840   -0.10421
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.78800    7.76890   0.01910    0.24585
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.76970    7.75730   0.01240    0.15985
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.45540    8.46420  -0.00880   -0.10397
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.18540    8.16530   0.02010    0.24616
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.15940    8.14630   0.01310    0.16081
統一全球債券組合基金                                               11.76130   11.74870   0.01260    0.10725
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.32000   14.35000  -0.03000   -0.20906
統一全球新科技基金(美元)                                           13.49000   13.48000   0.01000    0.07418
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
統一亞太基金                                                       22.71000   22.55000   0.16000    0.70953
統一亞洲大金磚基金                                                 11.30000   11.21000   0.09000    0.80285
統一奔騰基金                                                       51.99000   52.00000  -0.01000   -0.01923
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68240   16.68220   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.11000    9.02000   0.09000    0.99778
統一強漢基金(美元)                                                  8.21000    8.11000   0.10000    1.23305
統一強漢基金(新台幣)                                               21.60000   21.34000   0.26000    1.21837
統一統信基金                                                       26.41000   26.48000  -0.07000   -0.26435
統一黑馬基金                                                       52.64000   52.67000  -0.03000   -0.05696
統一新亞洲科技能源基金                                             15.29000   15.20000   0.09000    0.59211
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.74620    7.73650   0.00970    0.12538
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.00850    9.99590   0.01260    0.12605
統一經建基金                                                       42.34000   42.50000  -0.16000   -0.37647
統一龍馬基金                                                       57.52000   57.61000  -0.09000   -0.15622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.35000   16.31000   0.04000    0.24525
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.88000   41.96000  -0.08000   -0.19066
野村中國機會基金                                                   11.93000   11.78000   0.15000    1.27334
野村巴西基金                                                        5.94000    5.95000  -0.01000   -0.16807
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
野村台灣高股息基金                                                 23.24000   23.38000  -0.14000   -0.59880
野村台灣運籌基金                                                   32.27000   32.27000   0.00000    0.00000
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.45560    9.44890   0.00670    0.07091
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.36950    9.36010   0.00940    0.10043
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.42250    9.41580   0.00670    0.07116
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77330    9.76640   0.00690    0.07065
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.61230    9.60260   0.00970    0.10101
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52400    9.51720   0.00680    0.07145
野村平衡基金                                                       17.62000   17.65000  -0.03000   -0.16997
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
野村全球生技醫療基金                                               16.48000   16.56000  -0.08000   -0.48309
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.94060    9.93600   0.00460    0.04630
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.87620    9.86980   0.00640    0.06484
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.83770    9.83380   0.00390    0.03966
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98860    9.98380   0.00480    0.04808
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91350    9.90710   0.00640    0.06460
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87520    9.87130   0.00390    0.03951
野村全球品牌基金                                                   24.84000   24.78000   0.06000    0.24213
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.32000   12.30000   0.02000    0.16260
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.61000   18.59000   0.02000    0.10758
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.69000   11.67000   0.02000    0.17138
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.34660   10.33960   0.00700    0.06770
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.32590   10.31480   0.01110    0.10761
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.19110   10.18410   0.00700    0.06873
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.97920    8.96640   0.01280    0.14276
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.75620    8.74290   0.01330    0.15212
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.35590    8.34860   0.00730    0.08744
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.88690   10.87140   0.01550    0.14258
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.36590   10.35020   0.01570    0.15169
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.96370    9.95490   0.00880    0.08840
野村成長基金                                                       26.68000   26.77000  -0.09000   -0.33620
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.24390    8.19440   0.04950    0.60407
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.24680    8.19540   0.05140    0.62718
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.41490    8.36950   0.04540    0.54245
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.98750    8.93370   0.05380    0.60221
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.87520    8.81990   0.05530    0.62699
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.05220    9.00350   0.04870    0.54090
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.05000    7.95000   0.10000    1.25786
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.64000   11.50000   0.14000    1.21739
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.08360    9.06510   0.01850    0.20408
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.12020    9.09670   0.02350    0.25834
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.22640    9.20800   0.01840    0.19983
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.82220    9.80090   0.02130    0.21733
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.73990    9.71480   0.02510    0.25837
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.85720    9.83760   0.01960    0.19924
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25830    8.25280   0.00550    0.06664
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.83040    8.82240   0.00800    0.09068
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.69950    8.68950   0.01000    0.11508
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.86320   12.85460   0.00860    0.06690
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.98140   11.97060   0.01080    0.09022
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.72180    9.71070   0.01110    0.11431
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.01450   10.00590   0.00860    0.08595
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98990    9.97870   0.01120    0.11224
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99560    9.98790   0.00770    0.07709
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01280   10.00420   0.00860    0.08596
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98900    9.97780   0.01120    0.11225
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01130   10.00350   0.00780    0.07797
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.77490    9.76560   0.00930    0.09523
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.74230    9.73170   0.01060    0.10892
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.74800    9.74800   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.73860    9.73660   0.00200    0.02054
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.80520    9.80100   0.00420    0.04285
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.42830    9.42230   0.00600    0.06368
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.96780    8.96620   0.00160    0.01784
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.95180   10.94980   0.00200    0.01827
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.73760    9.71640   0.02120    0.21819
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.79120   10.76390   0.02730    0.25363
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.27220   10.24410   0.02810    0.27430
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.06550   10.04410   0.02140    0.21306
野村泰國基金                                                       40.01000   40.45000  -0.44000   -1.08776
野村高科技基金                                                      8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79270    9.77880   0.01390    0.14214
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.75920    9.73940   0.01980    0.20330
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.14520   10.15250  -0.00730   -0.07190
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.14970    9.12890   0.02080    0.22785
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.09740    9.08470   0.01270    0.13980
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.95880    8.94230   0.01650    0.18452
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.39690   11.37390   0.02300    0.20222
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.88750   12.90770  -0.02020   -0.15650
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.34880   10.32530   0.02350    0.22760
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.29680   10.28240   0.01440    0.14005
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.39800   10.37870   0.01930    0.18596
野村貨幣市場基金                                                   16.29000   16.28970   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       14.80000   14.71000   0.09000    0.61183
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03100   10.01680   0.01420    0.14176
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.94100    9.91310   0.02790    0.28145
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.98220    9.96420   0.01800    0.18065
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.82500    9.81950   0.00550    0.05601
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.77330    9.76520   0.00810    0.08295
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.74640    9.74090   0.00550    0.05646
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.90430    9.89870   0.00560    0.05657
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.83640    9.82830   0.00810    0.08242
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.92750    9.92210   0.00540    0.05442
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.59410    9.54930   0.04480    0.46914
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.55120    9.50170   0.04950    0.52096
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.50020    9.45370   0.04650    0.49187
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.73050    9.68500   0.04550    0.46980
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.66300    9.61300   0.05000    0.52013
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.61200    9.56490   0.04710    0.49243
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.86710    9.85050   0.01660    0.16852
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.63790    7.62450   0.01340    0.17575
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.48850   11.46830   0.02020    0.17614
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.34000    7.35000  -0.01000   -0.13605
野村精選貨幣市場基金                                               12.09020   12.09010   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.30000    7.26000   0.04000    0.55096
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
野村積極成長基金                                                   11.25000   11.29000  -0.04000   -0.35430
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.22000    8.25000  -0.03000   -0.36364
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.92000   30.01000  -0.09000   -0.29990
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.09390   10.07670   0.01720    0.17069
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.31460    8.29840   0.01620    0.19522
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.66340    7.64670   0.01670    0.21839
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.56150    7.54760   0.01390    0.18416
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.53230   11.50970   0.02260    0.19636
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.34310   10.32060   0.02250    0.21801
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.23860   10.21980   0.01880    0.18396
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
野村環球基金-人民幣計價                                            15.21000   15.21000   0.00000    0.00000
野村環球基金-美元計價                                              11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.57000   16.58000  -0.01000   -0.06031
野村鴻利基金                                                       20.35000   20.41000  -0.06000   -0.29397
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87240   16.87230   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.47000   17.47000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.92000    9.75000   0.17000    1.74359
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.67000   12.56000   0.11000    0.87580
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.85000   13.86000  -0.01000   -0.07215
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.97010    9.95690   0.01320    0.13257
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.07360   13.05640   0.01720    0.13174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.95920    9.93180   0.02740    0.27588
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.89750    9.87730   0.02020    0.20451
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.53240    9.51090   0.02150    0.22606
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.56880    9.54440   0.02440    0.25565
凱基台商天下基金                                                   11.73000   11.67000   0.06000    0.51414
凱基台灣精五門基金                                                 18.35000   18.41000  -0.06000   -0.32591
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.15270   39.12560   0.02710    0.06926
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.35740   39.25130   0.10610    0.27031
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.14990   41.43040  -0.28050   -0.67704
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.20670   10.23610  -0.02940   -0.28722
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.64000   12.59000   0.05000    0.39714
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.41130   11.37470   0.03660    0.32177
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.26000   11.23000   0.03000    0.26714
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55980   11.55970   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       24.37000   24.45000  -0.08000   -0.32720
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.29000   20.31000  -0.02000   -0.09847
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.63820   19.63240   0.00580    0.02954
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.24000   16.19000   0.05000    0.30883
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.49830   15.42700   0.07130    0.46218
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.19000    7.18000   0.01000    0.13928
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.84620   10.87630  -0.03010   -0.27675
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.65510   11.65100   0.00410    0.03519
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.20000   12.24000  -0.04000   -0.32680
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.93540   11.96000  -0.02460   -0.20569
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.66000   14.63000   0.03000    0.20506
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.48000   28.63000  -0.15000   -0.52393
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.50000   28.52000  -0.02000   -0.07013
富邦上証180基金                                                    26.50000   26.99000  -0.49000   -1.81549
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17240    0.16900   0.00340    2.01183
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.32000    5.22000   0.10000    1.91571
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.92000    7.79000   0.13000    1.66881
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.01000   32.92000  -0.91000   -2.76428
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.90140   10.77770   0.12370    1.14774
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.08020    9.96760   0.11260    1.12966
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.69060    9.59630   0.09430    0.98267
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.41090    9.30410   0.10680    1.14788
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.62940    8.53300   0.09640    1.12973
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.30340    8.22260   0.08080    0.98266
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.66340   20.75050  -0.08710   -0.41975
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45650   11.45540   0.00110    0.00960
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.48100   10.49780  -0.01680   -0.16003
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.90460   12.86670   0.03790    0.29456
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89340    1.88660   0.00680    0.36044
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.19040    9.16340   0.02700    0.29465
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39620    1.39120   0.00500    0.35940
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.82190   11.81410   0.00780    0.06602
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71900    1.71790   0.00110    0.06403
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.09250   10.08580   0.00670    0.06643
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48650    1.48560   0.00090    0.06058
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.05690   10.04060   0.01630    0.16234
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.01350    9.99610   0.01740    0.17407
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.53000   15.27000   0.26000    1.70269
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.63000   20.28000  -0.65000   -3.20513
富邦日本東証基金                                                   20.53000   20.82000  -0.29000   -1.39289
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.55000   42.70000  -0.15000   -0.35129
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.17000   42.47000  -0.30000   -0.70638
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.50000   47.00000  -0.50000   -1.06383
富邦台灣心基金                                                     19.26000   19.32000  -0.06000   -0.31056
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.60000   42.01000  -0.41000   -0.97596
富邦台灣科技指數基金                                               48.51000   49.25000  -0.74000   -1.50254
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.35180   40.30010   0.05170    0.12829
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.51090   41.58200  -0.07110   -0.17099
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29260    0.29260   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52680    2.52390   0.00290    0.11490
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33910    0.33890   0.00020    0.05901
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50570   10.50100   0.00470    0.04476
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18110    2.17860   0.00250    0.11475
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32300    0.32290   0.00010    0.03097
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00440    9.00040   0.00400    0.04444
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.32000   22.12000   0.20000    0.90416
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.72000   14.78000  -0.06000   -0.40595
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.31000   28.14000   0.17000    0.60412
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66130   15.66110   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.08990   40.22670  -0.13680   -0.34007
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.40690   39.42730  -0.02040   -0.05174
富邦長紅基金                                                       54.40000   54.64000  -0.24000   -0.43924
富邦科技基金                                                       21.24000   21.26000  -0.02000   -0.09407
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.65980   40.70770  -0.04790   -0.11767
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.65330   39.80090  -0.14760   -0.37085
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.11320   39.17370  -0.06050   -0.15444
富邦恒生國企ETF基金                                                19.64000   20.00000  -0.36000   -1.80000
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.52000   14.22000   0.30000    2.10970
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.15000   26.20000  -1.05000   -4.00763
富邦高成長基金                                                     20.87000   20.96000  -0.09000   -0.42939
富邦基金A類型                                                      11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
富邦基金I類型                                                      11.80000   11.79000   0.01000    0.08482
富邦深証100基金                                                     8.11000    8.29000  -0.18000   -2.17129
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.71000   18.64000   0.07000    0.37554
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40370    0.40350   0.00020    0.04957
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.99460   11.98410   0.01050    0.08762
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.14460    9.13660   0.00800    0.08756
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29420    0.29410   0.00010    0.03400
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.45450    8.44720   0.00730    0.08642
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.40450    9.34980   0.05470    0.58504
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.93440    9.88660   0.04780    0.48348
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.08140    9.02860   0.05280    0.58481
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.58780    9.54170   0.04610    0.48314
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.42000   17.58000  -0.16000   -0.91013
富邦精準基金                                                       40.48000   40.53000  -0.05000   -0.12337
富邦精銳中小基金                                                    9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.86000   15.96000  -0.10000   -0.62657
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.34000   19.53000  -0.19000   -0.97286
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.14000    8.04000   0.10000    1.24378
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.66000   12.99000  -0.33000   -2.54042
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.75000   18.81000  -0.06000   -0.31898
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.86190    9.81080   0.05110    0.52085
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.69050    9.64520   0.04530    0.46966
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.82360    9.79080   0.03280    0.33501
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.51480    9.46540   0.04940    0.52190
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.30700    9.26350   0.04350    0.46958
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.41970    9.38820   0.03150    0.33553
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富達台灣成長基金                                                   27.87000   28.05000  -0.18000   -0.64171
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.62920    9.64530  -0.01610   -0.16692
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.55260    9.55140   0.00120    0.01256
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.54710    9.54850  -0.00140   -0.01466
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.67000    9.68630  -0.01630   -0.16828
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.59230    9.59110   0.00120    0.01251
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.58640    9.58780  -0.00140   -0.01460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.28830    8.27020   0.01810    0.21886
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.79840    8.76370   0.03470    0.39595
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.52340    8.49210   0.03130    0.36858
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.49190    9.47060   0.02130    0.22491
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.48000    9.44260   0.03740    0.39608
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.19380    9.16010   0.03370    0.36790
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.28160    9.24740   0.03420    0.36983
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15260    8.15130   0.00130    0.01595
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17840    9.16090   0.01750    0.19103
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.66140    8.64710   0.01430    0.16537
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37250   10.37020   0.00230    0.02218
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.12680   10.10750   0.01930    0.19095
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64020    9.62450   0.01570    0.16313
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.80500    8.79050   0.01450    0.16495
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.49430    9.47870   0.01560    0.16458
富達卓越領航全球組合基金                                           13.97000   14.09000  -0.12000   -0.85167
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37320    8.37460  -0.00140   -0.01672
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.05710    9.04290   0.01420    0.15703
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.74070    8.72920   0.01150    0.13174
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72390    9.72540  -0.00150   -0.01542
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.67310    9.65790   0.01520    0.15738
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37600    9.36380   0.01220    0.13029
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.83180    8.82000   0.01180    0.13379
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.46970    9.45700   0.01270    0.13429
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.20000    9.10000   0.10000    1.09890
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.74000    6.64000   0.10000    1.50602
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.72000    7.61000   0.11000    1.44547
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.55000    7.45000   0.10000    1.34228
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.70530    9.68460   0.02070    0.21374
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16740    9.14910   0.01830    0.20002
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.74900    8.73570   0.01330    0.15225
富蘭克林華美中華基金                                               10.76000   10.65000   0.11000    1.03286
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.64000   18.68000  -0.04000   -0.21413
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.55000   18.58000  -0.03000   -0.16146
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.66540    7.67520  -0.00980   -0.12768
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73300    8.73830  -0.00530   -0.06065
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.53280    9.53860  -0.00580   -0.06081
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.06710    9.07870  -0.01160   -0.12777
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.93100   10.92450   0.00650    0.05950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.46910    8.46410   0.00500    0.05907
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78520    8.77990   0.00530    0.06037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.13640   13.12530   0.01110    0.08457
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.96300    9.95450   0.00850    0.08539
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.97020    9.96370   0.00650    0.06524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.41670    7.41190   0.00480    0.06476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.79750    8.79170   0.00580    0.06597
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.52990   10.53010  -0.00020   -0.00190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.31490    7.31510  -0.00020   -0.00273
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.69490    8.69500  -0.00010   -0.00115
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.25010   10.24050   0.00960    0.09375
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.45470    7.44770   0.00700    0.09399
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.91490    7.90780   0.00710    0.08978
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.93010    8.91800   0.01210    0.13568
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.77290    9.75970   0.01320    0.13525
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.33100   12.31990   0.01110    0.09010
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.02000    8.00000   0.02000    0.25000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.24000    8.23000   0.01000    0.12151
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.12000    9.07000   0.05000    0.55127
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.06000    9.02000   0.04000    0.44346
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.81000    8.77000   0.04000    0.45610
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.59000    9.55000   0.04000    0.41885
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.28230   12.28550  -0.00320   -0.02605
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.17000    9.15000   0.02000    0.21858
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                             34.28000   34.42000  -0.14000   -0.40674
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31880   10.31870   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.09000    9.10000  -0.01000   -0.10989
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.85000   13.83000   0.02000    0.14461
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.95000   14.95000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.62020    6.62880  -0.00860   -0.12974
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.97180    9.92360   0.04820    0.48571
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.22480    9.20880   0.01600    0.17375
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.78330   10.76450   0.01880    0.17465
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.55480    6.54640   0.00840    0.12831
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.65350    8.63780   0.01570    0.18176
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.88450    9.86650   0.01800    0.18244
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.24580   10.23260   0.01320    0.12900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    60.04000   60.01000   0.03000    0.04999
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.48000   61.46000   0.02000    0.03254
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.13000   20.14000  -0.01000   -0.04965
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72650   11.72560   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.64890   35.70210  -0.05320   -0.14901
復華大中華中小策略基金                                              8.02000    7.91000   0.11000    1.39064
復華中小精選基金                                                   61.57000   61.82000  -0.25000   -0.40440
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.88120   52.04470  -0.16350   -0.31415
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.23000    8.10000   0.13000    1.60494
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.33000    7.23000   0.10000    1.38313
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.85000   10.77000   0.08000    0.74280
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.87000    9.80000   0.07000    0.71429
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
復華台灣智能基金                                                   11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     26.39000   26.43000  -0.04000   -0.15134
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.48000   18.53000  -0.05000   -0.26983
復華全球平衡基金-美元                                               8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.80000   18.79000   0.01000    0.05322
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.55000   13.57000  -0.02000   -0.14738
復華全球原物料基金                                                  8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.82000   11.79000   0.03000    0.25445
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46450   11.46010   0.00440    0.03839
復華全球債券基金                                                   13.39750   13.39710   0.00040    0.00299
復華全球債券組合基金                                               14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.76000   13.74000   0.02000    0.14556
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.45430   13.45410   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
復華亞太成長基金                                                   12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.05000    8.06000  -0.01000   -0.12407
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
復華東協世紀基金                                                   11.84000   11.77000   0.07000    0.59473
復華南非幣長期收益基金A                                            12.96000   12.99000  -0.03000   -0.23095
復華南非幣長期收益基金B                                             7.79000    7.81000  -0.02000   -0.25608
復華南非幣短期收益基金A                                            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
復華恒生基金                                                       19.76000   20.06000  -0.30000   -1.49551
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.17000    9.01000   0.16000    1.77580
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.78000   27.80000  -1.02000   -3.66906
復華神盾基金                                                       23.00130   23.04230  -0.04100   -0.17793
復華高成長基金                                                     60.28000   60.49000  -0.21000   -0.34716
復華高益策略組合基金                                               12.86000   12.86000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.41600   14.41580   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.29000  -0.06000   -0.32805
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.81000   48.95000  -0.14000   -0.28601
復華復華基金                                                       18.78000   18.85000  -0.07000   -0.37135
復華華人世紀基金                                                   15.00000   14.85000   0.15000    1.01010
復華傳家二號基金                                                   28.41350   28.44960  -0.03610   -0.12689
復華傳家基金                                                       19.88420   19.85170   0.03250    0.16371
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.55000   14.54000   0.01000    0.06878
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
復華新興人民幣債券基金A                                            11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
復華新興人民幣債券基金B                                             8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.99000   18.95000   0.04000    0.21108
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.69000   60.57000   0.12000    0.19812
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.27000    5.26000   0.01000    0.19011
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
復華新興市場短期收益基金                                           10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
復華滬深300 A股基金                                                19.38000   19.76000  -0.38000   -1.92308
復華數位經濟基金                                                   44.67000   44.96000  -0.29000   -0.64502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.65630    9.64230   0.01400    0.14519
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.44370    9.43390   0.00980    0.10388
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.81000    9.79570   0.01430    0.14598
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.56020    9.55030   0.00990    0.10366
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.47280    9.45830   0.01450    0.15330
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.97420    9.96890   0.00530    0.05317
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.50080    9.48500   0.01580    0.16658
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.00470    9.99820   0.00650    0.06501
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.50040    9.48470   0.01570    0.16553
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.00680   10.00030   0.00650    0.06500
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.92840    9.87990   0.04850    0.49090
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.89370    9.87490   0.01880    0.19038
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.90810    9.89920   0.00890    0.08991
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.87410    9.82550   0.04860    0.49463
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.86470   10.63110   0.23360    2.19733
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.81010    9.79060   0.01950    0.19917
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.87400    9.82550   0.04850    0.49361
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.86450   10.63070   0.23380    2.19929
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.81060    9.79110   0.01950    0.19916
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.85910    9.84950   0.00960    0.09747
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.98530    9.95580   0.02950    0.29631
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.98360    9.97420   0.00940    0.09424
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98650    9.98720  -0.00070   -0.00701
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.04520    9.02550   0.01970    0.21827
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.13250    8.12770   0.00480    0.05906
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.10770    8.11100  -0.00330   -0.04069
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45590   11.43100   0.02490    0.21783
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.32620   10.32010   0.00610    0.05911
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.41380   10.41800  -0.00420   -0.04031
景順主流基金                                                       15.20000   15.37000  -0.17000   -1.10605
景順台灣科技基金                                                   26.41000   26.68000  -0.27000   -1.01199
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
景順全球科技基金                                                   20.44000   20.44000   0.00000    0.00000
景順全球康健基金                                                   19.24000   19.22000   0.02000    0.10406
景順貨幣市場基金                                                   15.95460   15.95450   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.93000   28.24000  -0.31000   -1.09773
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.26000   13.25000   0.01000    0.07547
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.39000   12.40000  -0.01000   -0.08065
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53530    8.51940   0.01590    0.18663
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83820    7.81750   0.02070    0.26479
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.08340   11.06270   0.02070    0.18712
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.15470   10.12790   0.02680    0.26462
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.26000    7.17000   0.09000    1.25523
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.95000    6.84000   0.11000    1.60819
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.21000   10.05000   0.16000    1.59204
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34030    9.33440   0.00590    0.06321
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53260    9.53620  -0.00360   -0.03775
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69850    9.69250   0.00600    0.06190
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90110    9.90480  -0.00370   -0.03736
華南永昌永昌基金                                                   17.29000   17.37000  -0.08000   -0.46056
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.08510   14.07620   0.00890    0.06323
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.47000    9.50000  -0.03000   -0.31579
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                               14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.92000    9.87000   0.05000    0.50659
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.04000   11.99000   0.05000    0.41701
華南永昌物聯網精選基金                                             10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22940   16.22920   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.30140   22.35220  -0.05080   -0.22727
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95390   11.95370   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.27470   10.25290   0.02180    0.21262
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.17650   10.17220   0.00430    0.04227
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82540    9.80460   0.02080    0.21215
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.70050    9.69650   0.00400    0.04125
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.03980   10.01960   0.02020    0.20160
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.88870    9.88560   0.00310    0.03136
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.69580    9.67630   0.01950    0.20152
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.53950    9.53650   0.00300    0.03146
華頓中小型基金                                                     20.14000   20.39000  -0.25000   -1.22609
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.10900   11.06820   0.04080    0.36862
華頓台灣基金                                                       22.63000   22.87000  -0.24000   -1.04941
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53520   11.53500   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
華頓全球高收益債券基金A                                            13.17690   13.17050   0.00640    0.04859
華頓全球高收益債券基金B                                             7.98850    7.98460   0.00390    0.04884
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.96000    4.93000   0.03000    0.60852
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.42190    2.37520   0.04670    1.96615
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.86010   10.67790   0.18220    1.70633
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35200    0.34580   0.00620    1.79294
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.14980   11.06890   0.08090    0.73088
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.05210    9.97340   0.07870    0.78910
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.93950    9.89280   0.04670    0.47206
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.88730    8.84550   0.04180    0.47256
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.14020   10.08250   0.05770    0.57228
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.09680    9.04300   0.05380    0.59494
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.67000    9.56000   0.11000    1.15063
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.35000    8.27000   0.08000    0.96735
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.95000    8.86000   0.09000    1.01580
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50050    2.49220   0.00830    0.33304
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02290    2.01280   0.01010    0.50179
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.70190   11.68280   0.01910    0.16349
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.34260    9.32740   0.01520    0.16296
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36280    0.36220   0.00060    0.16565
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29510    0.29430   0.00080    0.27183
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.13000    3.08000   0.05000    1.62338
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.01000   13.86000   0.15000    1.08225
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.85000   22.02000  -0.17000   -0.77203
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.66000   11.68000  -0.02000   -0.17123
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.66000    7.66000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       24.03000   24.14000  -0.11000   -0.45568
匯豐成功基金                                                       38.72000   38.88000  -0.16000   -0.41152
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.49000   10.45000   0.04000    0.38278
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57010    2.55780   0.01230    0.48088
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30320    2.29080   0.01240    0.54130
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.45390   11.42170   0.03220    0.28192
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.71600    7.68360   0.03240    0.42168
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37430    0.37310   0.00120    0.32163
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32760    0.32640   0.00120    0.36765
匯豐金磚動力基金                                                   13.30000   13.17000   0.13000    0.98709
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99040   14.99030   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.84000    4.82000   0.02000    0.41494
匯豐新鑽動力基金                                                   10.11000   10.05000   0.06000    0.59701
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.27350    5.31070  -0.03720   -0.70047
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.96430    9.00170  -0.03740   -0.41548
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.99000   47.35000  -0.36000   -0.76030
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.99000   47.35000  -0.36000   -0.76030
匯豐龍騰電子基金                                                   31.92000   32.17000  -0.25000   -0.77712
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.98490   11.96900   0.01590    0.13284
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.98000   17.07000  -0.09000   -0.52724
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.61000    8.51000   0.10000    1.17509
新光中國成長基金(美元)                                              8.65000    8.53000   0.12000    1.40680
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.62000    8.50000   0.12000    1.41176
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.43240   10.41800   0.01440    0.13822
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.56910    9.54010   0.02900    0.30398
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.87160    9.84740   0.02420    0.24575
新光台灣富貴基金                                                   21.03000   21.11000  -0.08000   -0.37897
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.95620    9.94690   0.00930    0.09350
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73120    9.72780   0.00340    0.03495
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.51750    9.50870   0.00880    0.09255
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.28960    9.28640   0.00320    0.03446
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46360   15.46340   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                              20.66000   20.56000   0.10000    0.48638
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.94000   20.85000   0.09000    0.43165
新光兩岸優勢基金                                                    9.98000    9.84000   0.14000    1.42276
新光店頭基金                                                       21.49000   21.68000  -0.19000   -0.87638
新光南非幣保本基金                                                 12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.01000    9.01000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.60000   19.71000  -0.11000   -0.55809
新光創新科技基金                                                   12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.78140    9.75600   0.02540    0.26035
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.98350    9.96970   0.01380    0.13842
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.59380    9.58240   0.01140    0.11897
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.12780    9.10430   0.02350    0.25812
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.32190    9.30900   0.01290    0.13858
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.95350    8.94280   0.01070    0.11965
新光澳幣八年期保本基金                                             10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
新光澳幣十年期保本基金                                             10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
新光澳幣保本基金                                                   12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.99080    9.98930   0.00150    0.01502
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.35890    9.35750   0.00140    0.01496
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.30980    9.31260  -0.00280   -0.03007
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83340    9.83630  -0.00290   -0.02948
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.81210    9.80900   0.00310    0.03160
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.28590    9.28290   0.00300    0.03232
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.25760    9.25600   0.00160    0.01729
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77790    9.77670   0.00120    0.01227
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.52000    6.57000  -0.05000   -0.76104
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.04000    9.03000   0.01000    0.11074
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.81360    9.76930   0.04430    0.45346
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.15000    9.10880   0.04120    0.45231
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.68330    9.63820   0.04510    0.46793
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.11460    9.07200   0.04260    0.46958
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.18990    9.14850   0.04140    0.45253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.81860    9.77420   0.04440    0.45426
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.72530   13.67080   0.05450    0.39866
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.25700    8.22420   0.03280    0.39882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.97720   39.97970  -0.00250   -0.00625
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.54720   36.52320   0.02400    0.06571
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.27490   39.29710  -0.02220   -0.05649
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.67830   37.59800   0.08030    0.21358
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.55300   40.47070   0.08230    0.20336
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.71270   40.54240   0.17030    0.42005
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.25780   39.27910  -0.02130   -0.05423
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.96470    9.93570   0.02900    0.29188
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.97980   39.98200  -0.00220   -0.00550
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.30170   11.30010   0.00160    0.01416
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.07870   10.04880   0.02990    0.29755
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.80930   10.70510   0.10420    0.97337
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.10100    7.99140   0.10960    1.37147
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.39000    8.28000   0.11000    1.32850
群益大印度基金-人民幣                                              12.53650   12.41610   0.12040    0.96971
群益大印度基金-美元                                                11.82190   11.66250   0.15940    1.36677
群益大印度基金-新臺幣                                              11.21000   11.07000   0.14000    1.26468
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.87640   10.91270  -0.03630   -0.33264
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.51690   10.51060   0.00630    0.05994
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.91990    9.95310  -0.03320   -0.33356
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.75270    8.74750   0.00520    0.05945
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.72820    8.75740  -0.02920   -0.33343
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.73230    7.72770   0.00460    0.05953
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.28460    8.31220  -0.02760   -0.33204
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.58500    7.58050   0.00450    0.05936
群益中小型股基金                                                   38.12000   38.05000   0.07000    0.18397
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.44820    9.41430   0.03390    0.36009
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.79520    8.72930   0.06590    0.75493
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.25150    8.19790   0.05360    0.65383
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.21320    8.18370   0.02950    0.36047
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.64470    7.58750   0.05720    0.75387
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.17310    7.12650   0.04660    0.65390
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.97130    9.94950   0.02180    0.21911
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.96850   10.94450   0.02400    0.21929
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.60190   10.56150   0.04040    0.38252
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80980    9.76990   0.03990    0.40840
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.43360    7.34480   0.08880    1.20902
群益中國新機會基金N-美元                                            6.84400    6.73580   0.10820    1.60634
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.32000    7.21000   0.11000    1.52566
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.59250    6.51380   0.07870    1.20820
群益中國新機會基金-美元                                             7.31790    7.20220   0.11570    1.60645
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.98000    6.88000   0.10000    1.45349
群益平衡王基金                                                     18.53470   18.59250  -0.05780   -0.31088
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.20000    8.18000   0.02000    0.24450
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.90000    5.88000   0.02000    0.34014
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.90860   10.89400   0.01460    0.13402
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.44030   10.38550   0.05480    0.52766
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.62080    9.60800   0.01280    0.13322
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.20700    9.15860   0.04840    0.52847
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.65000    9.65830  -0.00830   -0.08594
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.42830    9.43470  -0.00640   -0.06783
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.84530    8.85290  -0.00760   -0.08585
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.76880    8.77470  -0.00590   -0.06724
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.70590    9.71420  -0.00830   -0.08544
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.72400    9.73060  -0.00660   -0.06783
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.00120    9.00890  -0.00770   -0.08547
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.38210    9.38840  -0.00630   -0.06710
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.10140   10.06630   0.03510    0.34869
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.18270    7.15780   0.02490    0.34787
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.04330   10.02730   0.01600    0.15956
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.90440    9.88630   0.01810    0.18308
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.02480   10.01380   0.01100    0.10985
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.69660    9.68120   0.01540    0.15907
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.61070    9.59330   0.01740    0.18138
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.72780    9.71710   0.01070    0.11012
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.04330   10.02740   0.01590    0.15857
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.90430    9.88630   0.01800    0.18207
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.02500   10.01390   0.01110    0.11085
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.69660    9.68130   0.01530    0.15804
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.61070    9.59320   0.01750    0.18242
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.72780    9.71710   0.01070    0.11012
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.45120    9.46620  -0.01500   -0.15846
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.46460   15.48920  -0.02460   -0.15882
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.26000   15.30000  -0.04000   -0.26144
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.91000   10.74000   0.17000    1.58287
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.41250   10.29270   0.11980    1.16393
群益印度中小基金N-美元                                              8.76440    8.62950   0.13490    1.56324
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.28000    8.16000   0.12000    1.47059
群益印度中小基金-人民幣                                            14.09620   13.93400   0.16220    1.16406
群益印度中小基金-美元                                              12.53550   12.34260   0.19290    1.56288
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.50000   14.29000   0.21000    1.46956
群益多利策略組合基金                                               11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
群益多重收益組合基金                                               13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
群益多重資產組合基金                                               14.64000   14.63000   0.01000    0.06835
群益安家基金                                                       23.23030   23.33330  -0.10300   -0.44143
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10750   16.10730   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.20000   21.54000  -0.34000   -1.57846
群益亞太中小基金                                                   10.51000   10.39000   0.12000    1.15496
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.23000   15.13000   0.10000    0.66094
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.64800    9.63580   0.01220    0.12661
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.30540    7.29620   0.00920    0.12609
群益店頭市場基金                                                   82.55000   83.12000  -0.57000   -0.68576
群益東方盛世基金                                                    8.19000    8.17000   0.02000    0.24480
群益東協成長基金-人民幣                                            12.57310   12.54150   0.03160    0.25196
群益東協成長基金-美元                                              11.06560   10.99450   0.07110    0.64669
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.94000   10.88000   0.06000    0.55147
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.79970   10.78620   0.01350    0.12516
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.20490   10.18740   0.01750    0.17178
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.67090    9.66070   0.01020    0.10558
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.23430    9.22270   0.01160    0.12578
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.72860    8.71360   0.01500    0.17214
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.27010    8.26130   0.00880    0.10652
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.03680    9.02550   0.01130    0.12520
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.88390    8.86860   0.01530    0.17252
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.23880    9.22900   0.00980    0.10619
群益長安基金                                                       24.30000   24.41000  -0.11000   -0.45063
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.50530    9.49500   0.01030    0.10848
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.37910   14.36360   0.01550    0.10791
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
群益真善美基金                                                     15.60970   15.58900   0.02070    0.13279
群益馬拉松基金                                                    105.64000  106.37000  -0.73000   -0.68628
群益馬拉松基金I類型                                               105.91000  106.64000  -0.73000   -0.68455
群益深証中小板基金                                                 10.29000   10.58000  -0.29000   -2.74102
群益創新科技基金                                                   28.89000   29.12000  -0.23000   -0.78984
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.58700    8.49740   0.08960    1.05444
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.92410    7.81070   0.11340    1.45185
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.26000    8.15000   0.11000    1.34969
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.35120    9.25360   0.09760    1.05472
群益華夏盛世基金-美元                                               8.73740    8.61240   0.12500    1.45140
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.41000   14.22000   0.19000    1.33615
群益奧斯卡基金                                                     24.95000   25.16000  -0.21000   -0.83466
群益新興金鑽基金-美元                                              10.91230   10.80580   0.10650    0.98558
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.34000    8.26000   0.08000    0.96852
群益葛萊美基金                                                     21.25000   21.54000  -0.29000   -1.34633
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.98000   19.86000   0.12000    0.60423
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.88000    8.77000   0.11000    1.25428
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.14000   11.43000  -0.29000   -2.53718
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.00030   10.02500  -0.02470   -0.24638
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.00640    9.99180   0.01460    0.14612
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.02050   10.01590   0.00460    0.04593
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.00020   10.02490  -0.02470   -0.24639
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.00640    9.99180   0.01460    0.14612
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.02050   10.01590   0.00460    0.04593
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.00030   10.02500  -0.02470   -0.24638
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.00640    9.99180   0.01460    0.14612
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.00020   10.02490  -0.02470   -0.24639
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.00640    9.99180   0.01460    0.14612
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.62990   11.61870   0.01120    0.09640
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.88560   10.86890   0.01670    0.15365
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.83330   10.81680   0.01650    0.15254
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.22570    8.21780   0.00790    0.09613
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.61210    8.59890   0.01320    0.15351
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.92000    7.91000   0.01000    0.12642
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.22680    8.21420   0.01260    0.15339
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.76340    9.74840   0.01500    0.15387
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.52720    9.51260   0.01460    0.15348
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.67000    8.70000  -0.03000   -0.34483
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.79000   25.79000   0.00000    0.00000
德信中國精選成長基金                                               10.32000   10.22000   0.10000    0.97847
德信台灣主流中小基金                                               16.93000   16.94000  -0.01000   -0.05903
德信新興股票組合基金                                               10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94890   11.94870   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.77530   10.78040  -0.00510   -0.04731
德信數位時代基金                                                   26.32000   26.32000   0.00000    0.00000
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.99310    9.96680   0.02630    0.26388
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.92590    9.89860   0.02730    0.27580
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67790   11.67770   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.61000   13.69000  -0.08000   -0.58437
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.88000   16.91000  -0.03000   -0.17741
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.30170   10.27980   0.02190    0.21304
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.03160   14.99910   0.03250    0.21668
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.03470    8.03120   0.00350    0.04358
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.83550   10.82000   0.01550    0.14325
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.36400   11.34780   0.01620    0.14276
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.14200   13.13640   0.00560    0.04263
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摩根大歐洲基金                                                     15.70000   15.80000  -0.10000   -0.63291
摩根中小基金                                                       19.96000   19.96000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金                                                    12.09000   11.88000   0.21000    1.76768
摩根中國A股基金(美元)                                               9.50000    9.32000   0.18000    1.93133
摩根中國亮點基金                                                   11.72000   11.59000   0.13000    1.12166
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.46920   10.35660   0.11260    1.08723
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.60430   11.46390   0.14040    1.22471
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.88850    8.78650   0.10200    1.16087
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.91190   11.78380   0.12810    1.08709
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.73340   13.56720   0.16620    1.22501
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.36000   17.41000  -0.05000   -0.28719
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.36000   17.41000  -0.05000   -0.28719
摩根台灣增長基金                                                   44.84000   45.16000  -0.32000   -0.70859
摩根平衡基金                                                       26.10000   26.20000  -0.10000   -0.38168
摩根全球α基金                                                     17.42000   17.49000  -0.07000   -0.40023
摩根全球平衡基金                                                   14.65430   14.66640  -0.01210   -0.08250
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.26990    9.27040  -0.00050   -0.00539
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.26920   10.26380   0.00540    0.05261
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.69230    9.68920   0.00310    0.03199
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.06030   11.06070  -0.00040   -0.00362
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.76570    9.76260   0.00310    0.03175
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.23760   10.18160   0.05600    0.55001
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.22730   13.15490   0.07240    0.55037
摩根亞洲基金                                                       53.50000   53.12000   0.38000    0.71536
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23560    8.21940   0.01620    0.19709
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62820    9.60460   0.02360    0.24572
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.52270    8.50190   0.02080    0.24465
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.15630   12.13240   0.02390    0.19699
摩根東方內需機會基金                                               16.94000   16.82000   0.12000    0.71344
摩根東方科技基金                                                   29.57000   29.58000  -0.01000   -0.03381
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.37000    9.29000   0.08000    0.86114
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.66000    9.57000   0.09000    0.94044
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.12000    9.04000   0.08000    0.88496
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.13000   11.04000   0.09000    0.81522
摩根金龍收成基金                                                   19.20000   19.02000   0.18000    0.94637
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09570   15.09550   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   12.97000   13.02000  -0.05000   -0.38402
摩根新金磚五國基金                                                 11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
摩根新絲路基金                                                      9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
摩根新興35基金                                                     12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
摩根新興日本基金                                                   22.27000   22.30000  -0.03000   -0.13453
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.01600    7.00060   0.01540    0.21998
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.22240    9.19630   0.02610    0.28381
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.99840    8.97500   0.02340    0.26072
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.35950   10.33660   0.02290    0.22154
摩根新興科技基金                                                   46.53000   46.65000  -0.12000   -0.25723
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.13290    8.13130   0.00160    0.01968
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.43010   10.42810   0.00200    0.01918
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.26010    8.24160   0.01850    0.22447
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.96390    8.93530   0.02860    0.32008
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.43930    8.41310   0.02620    0.31142
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.60520    9.58370   0.02150    0.22434
摩根龍揚基金                                                       28.66000   28.38000   0.28000    0.98661
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.13480    9.12820   0.00660    0.07230
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.12210   11.11410   0.00800    0.07198
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.56000   22.62000  -0.06000   -0.26525
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.76330   11.70080   0.06250    0.53415
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.97050   10.91010   0.06040    0.55362
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.95750    9.90990   0.04760    0.48033
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.06870   10.01520   0.05350    0.53419
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44440    9.39230   0.05210    0.55471
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.56660    8.52560   0.04100    0.48090
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.78270    9.77450   0.00820    0.08389
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.84400    9.84570  -0.00170   -0.01727
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.36000    9.32340   0.03660    0.39256
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.50770    9.48000   0.02770    0.29219
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.06090    9.02550   0.03540    0.39222
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.20300    9.17620   0.02680    0.29206
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.92120   10.91420   0.00700    0.06414
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.67630   10.66960   0.00670    0.06280
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.88650    9.88950  -0.00300   -0.03034
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.28180   10.27520   0.00660    0.06423
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.03560   10.02930   0.00630    0.06282
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.29590    9.29880  -0.00290   -0.03119
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.31490   21.40100  -0.08610   -0.40232
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.89060    8.86380   0.02680    0.30235
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.18400    9.16560   0.01840    0.20075
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.86970    8.84300   0.02670    0.30193
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.16840    9.15010   0.01830    0.20000
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18090   13.18070   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.53000   11.58000  -0.05000   -0.43178
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88170   15.88780  -0.00610   -0.03839
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.74310   11.73560   0.00750    0.06391
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.29550   11.30050  -0.00500   -0.04425
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.81300   10.81780  -0.00480   -0.04437
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75130   11.74640   0.00490    0.04171
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96460   10.96830  -0.00370   -0.03373
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35590   10.35160   0.00430    0.04154
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46240    8.46530  -0.00290   -0.03426
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.66000   31.96000  -0.30000   -0.93867
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.82000   14.60000   0.22000    1.50685
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.91000   14.67000   0.24000    1.63599
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.86000    9.71000   0.15000    1.54480
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.23000   15.21000   0.02000    0.13149
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.58000   12.55000   0.03000    0.23904
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.78000   11.76000   0.02000    0.17007
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.53000    7.52000   0.01000    0.13298
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.42000   11.40000   0.02000    0.17544
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.30000   14.23000   0.07000    0.49192
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.73000   13.73000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.47000   14.47000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.44000   19.43000   0.01000    0.05147
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.61000   17.59000   0.02000    0.11370
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.12000   15.09000   0.03000    0.19881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.69000   0.01000    0.07880
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.22000   18.20000   0.02000    0.10989
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.03000   17.01000   0.02000    0.11758
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.91000   12.89000   0.02000    0.15516
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.75000   13.72000   0.03000    0.21866
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.80000   0.01000    0.12821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.85000   13.85000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.84000   13.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
聯博貨幣市場基金                                                   15.00930   15.00910   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25770   10.24100   0.01670    0.16307
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.27050   13.24070   0.02980    0.22506
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.25080    7.23900   0.01180    0.16301
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.68000   13.66000   0.02000    0.14641
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.73000   13.71000   0.02000    0.14588
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.78000   19.76000   0.02000    0.10121
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.50000   10.33000   0.17000    1.64569
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             11.02000   10.83000   0.19000    1.75439
瀚亞巴西基金                                                        5.24000    5.22000   0.02000    0.38314
瀚亞外銷基金                                                       37.79000   37.83000  -0.04000   -0.10574
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.47440   10.48390  -0.00950   -0.09062
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.15310   10.14040   0.01270    0.12524
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.99070   11.98280   0.00790    0.06593
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.97050    9.98200  -0.01150   -0.11521
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15500    7.16200  -0.00700   -0.09774
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.72110    7.71150   0.00960    0.12449
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.83250    7.82730   0.00520    0.06643
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84940    6.85730  -0.00790   -0.11521
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.50580    8.50010   0.00570    0.06706
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80210    8.81070  -0.00860   -0.09761
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.02840    9.01720   0.01120    0.12421
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.86590    8.86000   0.00590    0.06659
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.91000   10.88000   0.03000    0.27574
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.92980    9.90530   0.02450    0.24734
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.71560    9.71320   0.00240    0.02471
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.63990    9.60750   0.03240    0.33724
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.69280    9.66890   0.02390    0.24718
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.49000   13.36000   0.13000    0.97305
瀚亞印度基金-美元                                                  12.74000   12.58000   0.16000    1.27186
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.27000   27.94000   0.33000    1.18110
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.07000   10.99000   0.08000    0.72793
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.02000   13.89000   0.13000    0.93593
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.66000    8.59000   0.07000    0.81490
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.43000    8.35000   0.08000    0.95808
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.46000    8.38000   0.08000    0.95465
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.52120   11.52600  -0.00480   -0.04164
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.15610   13.19340  -0.03730   -0.28272
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.54100   10.51680   0.02420    0.23011
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.33290   10.31750   0.01540    0.14926
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.50740   11.52230  -0.01490   -0.12931
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.71030    8.71350  -0.00320   -0.03672
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.42630    9.44060  -0.01430   -0.15147
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.64100    8.62110   0.01990    0.23083
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.45780    8.44510   0.01270    0.15038
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.80320    8.81520  -0.01200   -0.13613
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.92720   13.91560   0.01160    0.08336
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.30830   10.32160  -0.01330   -0.12886
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.14820   10.13000   0.01820    0.17966
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.00830   11.99840   0.00990    0.08251
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.70000   18.44000   0.26000    1.40998
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58170   13.58150   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.78000   24.78000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     53.89000   53.93000  -0.04000   -0.07417
瀚亞理財通基金                                                     25.22000   25.29000  -0.07000   -0.27679
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.72000    8.67000   0.05000    0.57670
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.46000    8.39000   0.07000    0.83433
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.58000   0.06000    0.69930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.67000    8.62000   0.05000    0.58005
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.59000   0.06000    0.69849
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.20000    9.16000   0.04000    0.43668
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.73000    8.70000   0.03000    0.34483
瀚亞菁華基金                                                       20.31000   20.40000  -0.09000   -0.44118
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.97910   13.00680  -0.02770   -0.21297
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.93680    8.95580  -0.01900   -0.21215
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.11060   10.11340  -0.00280   -0.02769
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.53070   10.62020  -0.08950   -0.84273
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.97070    9.94230   0.02840    0.28565
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.42490    9.40750   0.01740    0.18496
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.67890    9.69200  -0.01310   -0.13516
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.87110    7.87330  -0.00220   -0.02794
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.74090    7.80660  -0.06570   -0.84160
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.41050    8.38660   0.02390    0.28498
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.84250    7.82810   0.01440    0.18395
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.48220    7.49230  -0.01010   -0.13481
瀚亞電通網基金                                                     13.63000   13.66000  -0.03000   -0.21962
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32690   13.31800   0.00890    0.06683
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.12650   10.14530  -0.01880   -0.18531
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.47620    9.46420   0.01200    0.12679
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.08630   11.07890   0.00740    0.06679
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
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