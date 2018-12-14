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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月14日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰     大江       
易威     晟楠     富邦美債20年          宜特              謚源     杏昌     碩禾       
穆拉德   太普高   元大美債7-10          友威科            東林     美時                
南璋              富邦中國政策債          緯軟              欣厚-KY  進階                
勝昱              元大美債1-3          信驊              友銓     永日                
飛寶企業          元大投資級公司債          杰力              達威     強生                
精確              元大中國債3-5          台半              三圓     寶島科              
宏易              群益15年IG電信債          中美晶            雙喜     達爾膚              
唐鋒              群益15年IG科技債          九豪              力泰     德麥                
聯光通            群益10年IG金融債          信昌電            理銘     中華食              
榮群              國泰投資級公司債          合晶              亞都     世坤                
天宇              國泰5Y+新興債          松崗              東凌-KY  惠光                
新零售            國泰1-5Y高收債          神盾              明揚     冠好                
力新              富邦全球投等債          環球晶            綠河-KY  萬國通              
恩得利            富邦全球高收債          匯鑽科            欣泰     新昕纖              
李洲              國泰中國政金債5+          高野                       聚紡                
凱柏實業          富邦中政債0-1                                     力肯                
元炬              富邦A級公司債                                     泰茂                
及成              FH中國政策債                                     精確                
和進              凱基中國債3-10                                     崇友                
耀勝              凱基新興債10+                                     方土霖              
錦明              凱基科技債10+                                     宏易                
鑫創              元大AAA至A公司債                                     至興                
廣寰科            群益AAA-AA公司債                                     萬在                
斐成              群益15年IG公用債                                     長佳                
泰谷              群益15年EM主權債                                     瑞穎                
典範              FH能源債                                     大恭                
長天              FH製藥債                                     永純                
益通              FH新興企業債                                     泓瀚                
振維              國泰A級公司債                                     雙邦                
鴻翊              合世                                         致振                
迎輝              易威                                         威潤                
欣厚-KY           穆拉德                                       創威                
兆遠              南璋                                         唐榮                
太欣              勝昱                                         世鎧                
系統電            飛寶企業                                     晉椿                
世紀              精確                                         久陽                
華容              宏易                                         強新                
建榮              唐鋒                                         松和                
立衛              聯光通                                       寶碩                
天揚              榮群                                         凌網                
鈺創              天宇                                         恩得利              
佳總              新零售                                       川寶                
合正              力新                                         謚源                
寶聯通            恩得利                                       李洲                
凱鈺              李洲                                         元炬                
德宏              凱柏實業                                     港建                
合邦              元炬                                         及成                
萬旭              及成                                         笙泉                
久正              和進                                         新洲                
上揚              耀勝                                         和進                
全譜              錦明                                         耀勝                
易通展            鑫創                                         至寶電              
安鈦克            廣寰科                                       錦明                
元隆              斐成                                         鑫創                
沛亨              泰谷                                         宇環                
九暘              典範                                         幸康                
凱碩              崇越電                                       泰谷                
全達              長天                                         長天                
奧斯特            益通                                         由田                
保銳              振維                                         森寶                
越峰              鴻翊                                         矽瑪                
英格爾            迎輝                                         亞帝歐              
士開              欣厚-KY                                      先益                
昇益              兆遠                                         重鵬                
志嘉              太欣                                         泓格                
富裔              系統電                                       博磊                
燦星旅            世紀                                         東林                
富驛-KY           華容                                         盈正                
劍湖山            建榮                                         精聯                
德記              立衛                                         營邦                
泰偉              天揚                                         欣厚-KY             
華義              鈺創                                         晶達                
昇華              佳總                                         智晶                
得利影            合正                                         杰力                
鼎創達            寶聯通                                       桂盟                
花王              凱鈺                                         世紀                
邦泰              德宏                                         立衛                
                  合邦                                         合正                
                  萬旭                                         金利                
                  久正                                         通泰                
                  上揚                                         三聯                
                  全譜                                         合邦                
                  易通展                                       亞元                
                  安鈦克                                       業強                
                  元隆                                         萬旭                
                  沛亨                                         訊達                
                  九暘                                         撼訊                
                  凱碩                                         順發                
                  全達                                         亞銳士              
                  奧斯特                                       信昌電              
                  保銳                                         合晶                
                  越峰                                         晉泰                
                  英格爾                                       上揚                
                  士開                                         全譜                
                  昇益                                         沛波                
                  志嘉                                         元隆                
                  富裔                                         沛亨                
                  燦星旅                                       迅德                
                  富驛-KY                                      大中                
                  劍湖山                                       廣錠                
                  德記                                         神盾                
                  泰偉                                         倉和                
                  華義                                         勁豐                
                  昇華                                         光菱                
                  得利影                                       星雲                
                  時報                                         大世科              
                  鼎創達                                       博大                
                  花王                                         鑫龍騰              
                  邦泰                                         三圓                
                                                               三豐                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               豐謙                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               易飛網              
                                                               亞都                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               紅馬-KY             
                                                               德記                
                                                               大展證              
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               隆中                
                                                               時報                
                                                               琉園                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               崑鼎                
                                                               白紗科              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               鉅邁                
                                                               綠電                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               富堡                
                                                               大汽電
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