◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 群益臺灣加權反1 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 茂矽 宏洲 正道 富邦發達 日馳 大統新創 福懋油 健策 嘉裕 富邦金融 華新科 本盟 大統益 祥碩 東華 元大MSCI台灣 康控-KY 銘旺科 天仁 易華電 立益 永豐臺灣加權 立積 健和興 宏亞 佳和 富邦日本 杜康-DR 旭隼 南染 昶和 國泰日經225 陽光能源-DR 元晶 立益 三洋紡 元大歐洲50 康友-KY 遠雄來 聚隆 本盟 元大日經225 統領 昶和 瑞利 元大韓國 威宏-KY 大統新創 正峰新 兆豐藍籌30反1 泰昇-KY 日馳 億泰 元大S&P日圓反1 亞崴 毛寶 富邦歐洲 中宇 懷特 FH彭博高收益債 正峰新 燁興 FH彭博新興債 錩泰 威致 群益道瓊美國地產 程泰 華豐 華頓S&P布蘭特反1 吉茂 首利 富邦臺灣優質高息 氣立 麗正 FH富時高息低波 永新-KY 東訊 國泰新興市場 華電 華泰 宏洲 三洋電 錸德 嘉裕 榮星 倫飛 東華 艾美特-KY 虹光 立益 台硝 威盛 佳和 元禎 國碩 昶和 毛寶 銘旺科 三洋紡 日勝化 統懋 本盟 展宇 翔耀 瑞利 亞諾法 太空梭 正峰新 華廣 麗臺 億泰 三福化 華映 毛寶 士紙 吉祥全 懷特 高興昌 憶聲 燁興 東明-KY 科風 威致 鑫永銓 力特 華豐 六暉-KY 喬鼎 首利 申豐 正達 麗正 智寶 晟鈦 東訊 銘旺科 聯德 華泰 互盛電 同泰 錸德 翔耀 新世紀 倫飛 資通 誠研 虹光 連宇 綠能 威盛 華新科 誠創 國碩 建碁 嘉威 銘旺科 聯德 聯合再生 統懋 玉晶光 力銘 翔耀 新至陞 亞太電 太空梭 時碩工業 達能 麗臺 傳奇 太極 華映 迎廣 傳奇 吉祥全 金橋 清惠 憶聲 互億 慧友 科風 關貿 百一 力特 亞弘電 捷泰 喬鼎 全國電 天瀚 正達 悅城 迅杰 晟鈦 寶徠 華上 聯德 愛山林 光麗-KY 同泰 皇昌 元晶 新世紀 遠雄來 華冠 誠研 夏都 裕豐 綠能 雲品 寶徠 誠創 新天地 陽明 嘉威 欣欣 六福 聯合再生 統領 康師傅-DR 力銘 客思達-KY 聖馬丁-DR 亞太電 同方友友-DR 神州-DR 達能 晨訊科-DR 耀傑-DR 太極 友佳-DR 同方友友-DR 傳奇 精熙-DR 晨訊科-DR 清惠 匯僑 友佳-DR 慧友 一零四 陽光能源-DR 百一 大豐電 精熙-DR 捷泰 欣天然 中福 天瀚 新海 雷虎 迅杰 秋雨 中視 華上 欣高 秋雨 光麗-KY 全國 新利虹 元晶 jpp-KY 國光生 華冠 南六 裕豐 基勝-KY 寶徠 美吉吉-KY 總太 波力-KY 陽明 泰昇-KY 六福 政伸 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生