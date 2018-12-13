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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月12日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          30672         0    2891   中信金                -14496    -53158  
00637L 元大滬深300正2          9658         0    00672L 元大S&P原油正2         -5866         0  
2317   鴻海                    3090    -20520    2882   國泰金                 -4577    -23889  
00655L 國泰中國A50正2          2913         0    2883   開發金                 -3628     -7053  
00633L 富邦上証正2             2343         0    2888   新光金                 -3181    -15388  
0050   元大台灣50              1695      2857    2337   旺宏                   -2998    -26919  
2812   台中銀                  1355      7151    2887   台新金                 -2621    -49673  
2002   中鋼                     953      -758    2449   京元電子               -2362     -8866  
00664R 國泰臺灣加權反1          931         0    3037   欣興                   -1901     16570  
3682   亞太電                   865      -177    2498   宏達電                 -1814    -12140  
6282   康舒                     865       414    2886   兆豐金                 -1781    -19032  
00677U 富邦VIX                  813         0    2892   第一金                 -1757     -7751  
2885   元大金                   764      8103    1303   南亞                   -1612    -12290  
00676R 富邦臺灣加權反1          761         0    2834   臺企銀                 -1589     -1095  
1515   力山                     743      1767    3481   群創                   -1279     22881  
2474   可成                     679     -4612    2408   南亞科                 -1183     -2841  
2349   錸德                     678      2816    2881   富邦金                 -1169    -18137  
00642U 元大S&P石油              677         0    2344   華邦電                 -1106     11457  
3016   嘉晶                     629      -813    2601   益航                   -1091     -1451  
2481   強茂                     625     -1700    1402   遠東新                 -1026     -5729  
2313   華通                     607      2203    2880   華南金                 -1025     -4423  
00636  國泰中國A50              537     10131    2823   中壽                    -919     -4630  
2301   光寶科                   534      9297    1301   台塑                    -909     -1217  
3673   TPK-KY                   476      -889    1101   台泥                    -808    -20045  
00708L 元大S&P黃金正2           467         0    00707R 元大S&P日圓反1          -789         0  
00737  國泰AI+Robo              442      1212    1312   國喬                    -776     -8482  
4958   臻鼎-KY                  433      2563    00736  國泰新興市場            -752      -263  
1718   中纖                     432     -2186    1312A  國喬特                  -747         0  
1310   台苯                     426      4838    2889   國票金                  -742     -1308  
2382   廣達                     394     -1221    3189   景碩                    -729      -321  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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