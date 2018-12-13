[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/12 107/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65840 10.65760 0.00080 0.00751 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83380 9.82980 0.00400 0.04069 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83650 9.83250 0.00400 0.04068 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76870 9.76730 0.00140 0.01433 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76880 9.76740 0.00140 0.01433 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.28000 21.25000 0.03000 0.14118 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.83000 21.82000 0.01000 0.04583 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.12090 9.11820 0.00270 0.02961 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45510 9.45110 0.00400 0.04232 中國信託台灣活力基金 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 中國信託台灣優勢基金 15.21000 15.06000 0.15000 0.99602 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.01000 7.98000 0.03000 0.37594 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.81080 9.80320 0.00760 0.07753 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06620 9.05920 0.00700 0.07727 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16220 10.15910 0.00310 0.03051 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.35890 9.35600 0.00290 0.03100 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.15550 10.12090 0.03460 0.34187 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.77690 8.74700 0.02990 0.34183 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62850 10.62670 0.00180 0.01694 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48200 9.48030 0.00170 0.01793 中國信託智能運動基金-台幣 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 中國信託智能運動基金-美元 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00170 11.00150 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.38290 9.37280 0.01010 0.10776 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.92200 8.91240 0.00960 0.10772 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54590 9.53700 0.00890 0.09332 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.07200 9.06360 0.00840 0.09268 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.81000 10.78000 0.03000 0.27829 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.51000 52.99000 0.52000 0.98132 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.50360 39.38250 0.12110 0.30750 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.52480 37.38920 0.13560 0.36267 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.20000 17.11000 0.09000 0.52601 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51990 11.51880 0.00110 0.00955 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59580 10.57870 0.01710 0.16165 元大上證50基金 27.46000 27.32000 0.14000 0.51245 元大大中華TMT基金-人民幣 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402 元大大中華TMT基金-新台幣 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772 元大大中華價值指數基金-美元 11.74300 11.76500 -0.02200 -0.18700 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.88000 15.90100 -0.02100 -0.13207 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.52400 9.48700 0.03700 0.39001 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.81000 0.01000 0.35587 元大中國平衡基金-新台幣 12.55000 12.50000 0.05000 0.40000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.40650 46.37670 0.02980 0.06426 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52180 10.52520 -0.00340 -0.03230 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67510 9.69230 -0.01720 -0.17746 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65770 9.64620 0.01150 0.11922 元大巴西指數基金 6.13000 6.07400 0.05600 0.92196 元大巴菲特基金 23.94000 23.76000 0.18000 0.75758 元大日經225基金 27.19000 26.60000 0.59000 2.21805 元大台商收成基金 19.74000 19.39000 0.35000 1.80505 元大台灣50單日反向1倍基金 13.16000 13.33000 -0.17000 -1.27532 元大台灣50單日正向2倍基金 32.19000 31.38000 0.81000 2.58126 元大台灣中型100基金 29.11000 28.80000 0.31000 1.07639 元大台灣加權股價指數基金 23.11200 22.86000 0.25200 1.10236 元大台灣卓越50基金 75.93000 74.96000 0.97000 1.29402 元大台灣金融基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.94000 27.75000 0.19000 0.68468 元大台灣高股息基金 24.29000 24.11000 0.18000 0.74658 元大台灣電子科技基金 31.32000 30.77000 0.55000 1.78746 元大全球ETF成長組合基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002 元大全球不動產證券化基金-美元 11.93900 11.97300 -0.03400 -0.28397 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.45000 6.44000 0.01000 0.15528 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.33000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 8.59500 8.60600 -0.01100 -0.12782 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 元大全球新興市場精選組合基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 元大全球農業商機基金 16.14000 16.14000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.02700 9.12000 -0.09300 -1.01974 元大印度指數基金 9.08200 8.98100 0.10100 1.12460 元大印度基金 11.58000 11.46000 0.12000 1.04712 元大多多基金 15.63000 15.41000 0.22000 1.42764 元大多福基金 47.37000 46.97000 0.40000 0.85161 元大亞太成長基金 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66010 8.65120 0.00890 0.10288 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.04990 7.06260 -0.01270 -0.17982 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.69700 8.70900 -0.01200 -0.13779 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.27500 9.30900 -0.03400 -0.36524 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99150 9.99330 -0.00180 -0.01801 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00040 10.00080 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00040 10.00080 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.00440 9.99930 0.00510 0.05100 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.00440 9.99930 0.00510 0.05100 元大卓越基金 40.38000 40.09000 0.29000 0.72337 元大店頭基金 7.41000 7.26000 0.15000 2.06612 元大泛歐成長基金 8.14000 8.08000 0.06000 0.74257 元大美元貨幣市場基金-美元 10.33030 10.32960 0.00070 0.00678 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67410 9.67750 -0.00340 -0.03513 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.88620 31.92960 -0.04340 -0.13592 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.70880 37.73800 -0.02920 -0.07738 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.10610 19.11990 -0.01380 -0.07218 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.64270 18.62550 0.01720 0.09235 元大美國政府7至10年期債券基金 39.45070 39.56280 -0.11210 -0.28335 元大高科技基金 17.02000 16.77000 0.25000 1.49076 元大得利貨幣市場基金 16.27700 16.27670 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.99830 11.99810 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 11.18000 10.87000 0.31000 2.85189 元大華夏中小基金 6.25000 6.20000 0.05000 0.80645 元大新中國基金-人民幣 8.26000 8.20000 0.06000 0.73171 元大新中國基金-美元 7.70800 7.64800 0.06000 0.78452 元大新中國基金-新台幣 7.69000 7.63000 0.06000 0.78637 元大新主流基金 21.55000 21.24000 0.31000 1.45951 元大新東協平衡基金-美元 8.98900 9.01200 -0.02300 -0.25522 元大新東協平衡基金-新台幣 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.12600 10.19170 -0.06570 -0.64464 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.32960 9.38460 -0.05500 -0.58607 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23450 10.23980 -0.00530 -0.05176 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.72760 8.77710 -0.04950 -0.56397 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76340 9.76770 -0.00430 -0.04402 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.25060 9.28360 -0.03300 -0.35547 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93080 9.92960 0.00120 0.01209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.41450 9.44250 -0.02800 -0.29653 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45410 9.45860 -0.00450 -0.04758 元大新興亞洲基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.93490 8.92790 0.00700 0.07841 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.59540 8.58860 0.00680 0.07917 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.19810 9.18580 0.01230 0.13390 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.85240 8.84050 0.01190 0.13461 元大萬泰貨幣市場基金 15.12220 15.12200 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.05000 32.78000 0.27000 0.82367 元大實質多重資產基金-人民幣 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 元大實質多重資產基金-美元 8.20700 8.22700 -0.02000 -0.24310 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 元大滬深300單日反向1倍基金 16.00000 16.12000 -0.12000 -0.74442 元大滬深300單日正向2倍基金 12.08000 11.89000 0.19000 1.59798 元大摩臺基金 35.20000 34.74000 0.46000 1.32412 元大標普500基金 24.57000 24.60000 -0.03000 -0.12195 元大標普500單日反向1倍基金 13.89000 13.88000 0.01000 0.07205 元大標普500單日正向2倍基金 29.34000 29.39000 -0.05000 -0.17013 元大標智滬深300基金 15.01000 14.84000 0.17000 1.14555 元大歐洲50基金 21.95000 21.67000 0.28000 1.29211 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.50380 9.48900 0.01480 0.15597 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22320 10.22290 0.00030 0.00293 元大績效基金 44.96000 44.34000 0.62000 1.39829 元大韓國KOSPI200基金 20.31000 20.00000 0.31000 1.55000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541 日盛上選基金 28.82000 28.53000 0.29000 1.01647 日盛小而美基金 15.87000 15.75000 0.12000 0.76190 日盛中國內需動力基金 8.47000 8.41000 0.06000 0.71344 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.60370 11.61120 -0.00750 -0.06459 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.58830 9.59440 -0.00610 -0.06358 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64400 11.63870 0.00530 0.04554 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61620 9.61180 0.00440 0.04578 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.53130 10.52440 0.00690 0.06556 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.68160 8.67590 0.00570 0.06570 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.56000 8.50000 0.06000 0.70588 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 日盛日盛基金 12.03000 11.95000 0.08000 0.66946 日盛目標收益組合基金(美元) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 日盛全球抗暖化基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.92070 9.90830 0.01240 0.12515 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.17930 9.16780 0.01150 0.12544 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72660 9.71260 0.01400 0.14414 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.00070 8.98780 0.01290 0.14353 日盛全球智能車基金(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38420 2.38630 -0.00210 -0.08800 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62920 1.63070 -0.00150 -0.09199 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36120 0.36110 0.00010 0.02769 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24750 0.24750 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96540 11.96060 0.00480 0.04013 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.06930 8.06610 0.00320 0.03967 日盛亞洲機會基金 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207 日盛首選基金 15.13000 15.01000 0.12000 0.79947 日盛高科技基金 16.04000 15.83000 0.21000 1.32660 日盛貨幣市場基金 14.79030 14.79010 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.49000 35.21000 0.28000 0.79523 日盛精選五虎基金 32.94000 32.81000 0.13000 0.39622 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50430 13.50410 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.27000 26.93000 0.34000 1.26253 台新MSCI中國基金 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610 台新大眾貨幣市場基金 14.18140 14.18120 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49220 10.50010 -0.00790 -0.07524 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51750 10.51520 0.00230 0.02187 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11580 10.10800 0.00780 0.07717 台新中國通基金 38.17000 37.88000 0.29000 0.76558 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42870 0.42420 0.00450 1.06082 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.22500 13.07800 0.14700 1.12403 台新中國精選中小基金-美元 0.27900 0.27570 0.00330 1.19695 台新中國精選中小基金-新台幣 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371 台新主流基金 20.93000 20.80000 0.13000 0.62500 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66770 0.66720 0.00050 0.07494 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48960 0.48920 0.00040 0.08177 台新台灣中小基金 29.96000 29.75000 0.21000 0.70588 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77610 9.79970 -0.02360 -0.24082 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.03480 9.03930 -0.00450 -0.04978 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.16670 10.17190 -0.00520 -0.05112 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.65560 9.63200 0.02360 0.24502 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.52660 10.50080 0.02580 0.24570 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 台新印度基金 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265 台新亞美短期債券基金 10.93990 10.93350 0.00640 0.05854 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34770 8.34300 0.00470 0.05633 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27570 0.27570 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77650 11.76990 0.00660 0.05608 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38360 0.38360 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.10390 11.10370 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 28.28690 28.17370 0.11320 0.40179 台新智慧生活基金-美元 9.27130 9.25050 0.02080 0.22485 台新智慧生活基金-新台幣 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08860 8.09140 -0.00280 -0.03460 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28310 8.28140 0.00170 0.02053 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.82580 8.82900 -0.00320 -0.03624 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04740 9.04560 0.00180 0.01990 台新新興市場債券基金(A類型) 10.53690 10.51050 0.02640 0.25118 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33620 0.33550 0.00070 0.20864 台新新興市場債券基金(B類型) 7.75020 7.73080 0.01940 0.25094 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26040 0.25990 0.00050 0.19238 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.14000 0.04000 0.77821 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.58000 20.53000 0.05000 0.24355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.34000 18.21000 0.13000 0.71389 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58290 12.58280 0.00010 0.00079 未來資產阿波羅基金 9.82000 9.64000 0.18000 1.86722 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19530 11.19430 0.00100 0.00893 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95100 9.92660 0.02440 0.24580 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10060 9.10240 -0.00180 -0.01978 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.45220 10.45430 -0.00210 -0.02009 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.66960 7.65410 0.01550 0.20251 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87010 8.85200 0.01810 0.20447 永豐中小基金 48.07000 47.51000 0.56000 1.17870 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71180 1.71260 -0.00080 -0.04671 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30130 2.30240 -0.00110 -0.04778 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.77300 7.75820 0.01480 0.19077 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.13880 10.11950 0.01930 0.19072 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.11000 4.10000 0.01000 0.24390 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.41000 18.33000 0.08000 0.43644 永豐主流品牌基金 15.79000 15.63000 0.16000 1.02367 永豐永豐基金 31.98000 31.50000 0.48000 1.52381 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13820 9.13960 -0.00140 -0.01532 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.32320 9.32470 -0.00150 -0.01609 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03920 9.03920 0.00000 0.00000 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.22280 9.22270 0.00010 0.00108 永豐亞洲民生消費基金 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 永豐南非幣2021保本基金 13.35370 13.34530 0.00840 0.06294 永豐高科技基金 21.60000 21.20000 0.40000 1.88679 永豐貨幣市場基金 13.90040 13.90020 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08910 2.09260 -0.00350 -0.16726 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50130 2.50540 -0.00410 -0.16365 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.63260 7.62720 0.00540 0.07080 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38040 10.37310 0.00730 0.07037 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84210 6.84320 -0.00110 -0.01607 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66630 10.66810 -0.00180 -0.01687 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.88000 8.86000 0.02000 0.22573 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.98000 6.95000 0.03000 0.43165 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.08000 16.01000 0.07000 0.43723 永豐臺灣加權ETF基金 48.76000 48.26000 0.50000 1.03605 永豐領航科技基金 35.42000 34.75000 0.67000 1.92806 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.09000 11.26000 -0.17000 -1.50977 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.83000 -0.15000 -1.38504 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.86000 8.73000 0.13000 1.48912 永豐趨勢平衡基金 38.58000 38.13000 0.45000 1.18017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69150 11.69040 0.00110 0.00941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47280 9.47140 0.00140 0.01478 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.81700 9.81550 0.00150 0.01528 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47880 9.47730 0.00150 0.01583 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71170 9.71020 0.00150 0.01545 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49850 9.49670 0.00180 0.01895 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.96710 9.96520 0.00190 0.01907 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46130 9.45960 0.00170 0.01797 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77590 9.77420 0.00170 0.01739 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 兆豐國際中小基金 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.49000 16.43000 0.06000 0.36519 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.39000 16.32000 0.07000 0.42892 兆豐國際生命科學基金 15.11000 15.08000 0.03000 0.19894 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88240 9.86480 0.01760 0.17841 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09850 10.08380 0.01470 0.14578 兆豐國際全球基金 28.85000 28.75000 0.10000 0.34783 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33770 10.33700 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14380 10.14740 -0.00360 -0.03548 兆豐國際國民基金 20.60000 20.42000 0.18000 0.88149 兆豐國際第一基金 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84100 9.83330 0.00770 0.07831 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.72270 7.71660 0.00610 0.07905 兆豐國際萬全基金 18.93000 18.84000 0.09000 0.47771 兆豐國際電子基金 23.22000 22.95000 0.27000 1.17647 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.58000 19.35000 0.23000 1.18863 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.52000 17.73000 -0.21000 -1.18443 兆豐國際豐台灣基金 31.21000 30.97000 0.24000 0.77494 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51920 12.51910 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85490 9.85290 0.00200 0.02030 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78380 9.78110 0.00270 0.02760 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83730 9.83400 0.00330 0.03356 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85640 9.85450 0.00190 0.01928 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79080 9.78820 0.00260 0.02656 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83640 9.83300 0.00340 0.03458 合庫台灣基金 10.19000 9.96000 0.23000 2.30924 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86640 10.84720 0.01920 0.17700 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.72440 11.70970 0.01470 0.12554 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.48660 10.47120 0.01540 0.14707 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.23000 11.21400 0.01600 0.14268 合庫全球高收益債券基金B類型 7.80180 7.78790 0.01390 0.17848 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.06540 9.05420 0.01120 0.12370 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.67510 8.66240 0.01270 0.14661 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.53830 8.52620 0.01210 0.14192 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.89430 8.88130 0.01300 0.14637 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 合庫全球新興市場基金 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.70000 8.68000 0.02000 0.23041 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 合庫貨幣市場基金 10.14340 10.14330 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.26190 9.26480 -0.00290 -0.03130 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.49850 9.50150 -0.00300 -0.03157 合庫新興多重收益基金A類型 9.78760 9.78820 -0.00060 -0.00613 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19250 11.19610 -0.00360 -0.03215 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60610 13.60110 0.00500 0.03676 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.40850 8.41120 -0.00270 -0.03210 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.09080 9.09370 -0.00290 -0.03189 合庫新興多重收益基金B類型 7.56840 7.56890 -0.00050 -0.00661 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.39050 8.39340 -0.00290 -0.03455 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89580 9.89430 0.00150 0.01516 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 安本標準兩岸價值基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07690 11.07600 0.00090 0.00813 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.95340 9.93860 0.01480 0.14891 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82540 9.80540 0.02000 0.20397 安聯中國東協基金 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 安聯中國策略基金-美元 9.45000 9.39000 0.06000 0.63898 安聯中國策略基金-新臺幣 12.26000 12.18000 0.08000 0.65681 安聯中華新思路基金-人民幣 12.07000 11.96000 0.11000 0.91973 安聯中華新思路基金-美元 11.19000 11.08000 0.11000 0.99278 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 安聯台灣大壩基金 25.22000 24.96000 0.26000 1.04167 安聯台灣科技基金 41.12000 40.45000 0.67000 1.65637 安聯台灣貨幣市場基金 12.50870 12.50850 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.61000 27.28000 0.33000 1.20968 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99920 10.00330 -0.00410 -0.04099 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.81710 14.82280 -0.00570 -0.03845 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39420 9.39790 -0.00370 -0.03937 安聯四季成長組合基金-美元 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20020 12.20850 -0.00830 -0.06799 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98470 9.98970 -0.00500 -0.05005 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00450 12.01130 -0.00680 -0.05661 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18440 9.19100 -0.00660 -0.07181 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.05450 9.05900 -0.00450 -0.04967 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70320 8.70810 -0.00490 -0.05627 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.79050 11.80020 -0.00970 -0.08220 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.69840 10.70440 -0.00600 -0.05605 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35920 10.36510 -0.00590 -0.05692 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51490 8.51990 -0.00500 -0.05869 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.32230 8.32710 -0.00480 -0.05764 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.03290 8.03750 -0.00460 -0.05723 安聯全球人口趨勢基金 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.87000 33.78000 0.09000 0.26643 安聯全球油礦金趨勢基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92850 11.93410 -0.00560 -0.04692 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26310 10.26790 -0.00480 -0.04675 安聯全球新興市場基金 16.08000 16.02000 0.06000 0.37453 安聯全球農金趨勢基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 安聯全球綠能趨勢基金 7.87000 7.88000 -0.01000 -0.12690 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 安聯亞洲動態策略基金 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.15600 10.15960 -0.00360 -0.03543 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85680 9.86030 -0.00350 -0.03550 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.16460 82.12790 0.03670 0.04469 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.14820 12.13980 0.00840 0.06919 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.53780 63.50940 0.02840 0.04472 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30940 9.30290 0.00650 0.06987 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59390 2.59390 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.43190 10.42550 0.00640 0.06139 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20020 2.20030 -0.00010 -0.00454 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62650 8.62090 0.00560 0.06496 宏利台灣動力基金 27.67000 27.35000 0.32000 1.17002 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.56040 9.52140 0.03900 0.40960 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.39080 9.34730 0.04350 0.46538 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.41420 7.38390 0.03030 0.41035 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.39520 7.36230 0.03290 0.44687 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 宏利全球債券組合基金 12.77570 12.78440 -0.00870 -0.06805 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78880 2.79400 -0.00520 -0.18611 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66990 11.69020 -0.02030 -0.17365 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.56630 8.58120 -0.01490 -0.17364 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42700 2.43240 -0.00540 -0.22200 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85210 10.86540 -0.01330 -0.12241 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12680 3.12500 0.00180 0.05760 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50330 0.50300 0.00030 0.05964 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.59340 11.57790 0.01550 0.13388 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.25260 10.23790 0.01470 0.14358 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.90930 9.89390 0.01540 0.15565 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.58740 8.57590 0.01150 0.13410 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.19430 8.18260 0.01170 0.14299 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09130 8.07890 0.01240 0.15349 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.04640 8.03470 0.01170 0.14562 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72400 2.72330 0.00070 0.02570 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39440 0.39420 0.00020 0.05074 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95170 11.94600 0.00570 0.04771 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89650 0.89610 0.00040 0.04464 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11310 7.10970 0.00340 0.04782 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97460 1.97420 0.00040 0.02026 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28400 0.28390 0.00010 0.03522 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69300 8.68870 0.00430 0.04949 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31500 0.31480 0.00020 0.06353 宏利萬利貨幣市場基金 13.65610 13.65590 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.31000 0.01000 0.43290 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 宏利臺灣股息收益基金 23.22000 23.05000 0.17000 0.73753 宏利澳幣保本基金 12.29440 12.29070 0.00370 0.03010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.23000 10.18000 0.05000 0.49116 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.88000 9.88360 -0.00360 -0.03642 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.11610 9.10820 0.00790 0.08674 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.59090 8.57870 0.01220 0.14221 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.43550 10.42070 0.01480 0.14203 貝萊德亞美利加收益基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.62000 9.59000 0.03000 0.31283 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.15000 9.07000 0.08000 0.88203 貝萊德新台幣基金 12.94420 12.94410 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.48000 23.20000 0.28000 1.20690 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31890 11.31480 0.00410 0.03624 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93310 9.90900 0.02410 0.24321 保德信大中華基金-人民幣 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189 保德信大中華基金-美元 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 保德信大中華基金-新台幣 25.50000 25.32000 0.18000 0.71090 保德信中小型股基金 40.41000 39.74000 0.67000 1.68596 保德信中國中小基金-人民幣 7.92000 7.85000 0.07000 0.89172 保德信中國中小基金-美元 7.60000 7.52000 0.08000 1.06383 保德信中國中小基金-新臺幣 7.35000 7.27000 0.08000 1.10041 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.81110 8.78320 0.02790 0.31765 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.88550 8.85890 0.02660 0.30026 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.93860 8.91330 0.02530 0.28385 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.72390 9.69640 0.02750 0.28361 保德信中國品牌基金-人民幣 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161 保德信中國品牌基金-美元 8.02000 7.95000 0.07000 0.88050 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 保德信台商全方位基金 31.25000 30.92000 0.33000 1.06727 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.43000 25.44000 -0.01000 -0.03931 保德信全球消費商機基金 17.32000 17.26000 0.06000 0.34762 保德信全球基礎建設基金 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 保德信全球資源基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.78000 32.63000 0.15000 0.45970 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.10360 10.10060 0.00300 0.02970 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.10360 10.10060 0.00300 0.02970 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.09510 10.08660 0.00850 0.08427 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.09510 10.08660 0.00850 0.08427 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.36410 9.35940 0.00470 0.05022 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.24660 10.24140 0.00520 0.05077 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.90630 8.89680 0.00950 0.10678 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73030 9.72000 0.01030 0.10597 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94740 7.94050 0.00690 0.08690 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61330 10.60410 0.00920 0.08676 保德信亞太基金 19.17000 19.13000 0.04000 0.20910 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32860 8.32690 0.00170 0.02042 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17430 11.17190 0.00240 0.02148 保德信店頭市場基金 29.13000 28.67000 0.46000 1.60446 保德信拉丁美洲基金 6.62000 6.58000 0.04000 0.60790 保德信金平衡基金 28.01000 27.82000 0.19000 0.68296 保德信金滿意基金 38.56000 38.07000 0.49000 1.28710 保德信科技島基金 23.69000 23.37000 0.32000 1.36928 保德信高成長基金 84.69000 83.86000 0.83000 0.98974 保德信第一基金 22.81000 22.57000 0.24000 1.06336 保德信貨幣市場基金 15.79040 15.79020 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.03570 10.02720 0.00850 0.08477 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.22070 10.20650 0.01420 0.13913 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.33430 10.32860 0.00570 0.05519 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.85480 9.84390 0.01090 0.11073 保德信新世紀基金 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.78210 7.78190 0.00020 0.00257 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69000 10.68980 0.00020 0.00187 保德信新興趨勢組合基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818 保德信瑞騰基金 15.55980 15.56010 -0.00030 -0.00193 保德信歐洲組合基金 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68200 9.68640 -0.00440 -0.04542 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98900 9.99360 -0.00460 -0.04603 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62290 9.62290 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78120 9.78500 -0.00380 -0.03883 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70470 9.71060 -0.00590 -0.06076 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.85810 9.86400 -0.00590 -0.05981 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56680 9.57040 -0.00360 -0.03762 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69060 9.69430 -0.00370 -0.03817 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97210 9.97090 0.00120 0.01204 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99030 9.99670 -0.00640 -0.06402 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98880 9.99530 -0.00650 -0.06503 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.88230 9.88700 -0.00470 -0.04754 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.88490 9.88930 -0.00440 -0.04449 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87470 9.87850 -0.00380 -0.03847 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06330 10.06760 -0.00430 -0.04271 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75300 9.75560 -0.00260 -0.02665 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84790 9.85060 -0.00270 -0.02741 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.50980 9.51250 -0.00270 -0.02838 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33020 9.33150 -0.00130 -0.01393 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93110 9.93590 -0.00480 -0.04831 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.92720 9.93190 -0.00470 -0.04732 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.03690 10.03630 0.00060 0.00598 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.11270 10.11450 -0.00180 -0.01780 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.90250 9.90560 -0.00310 -0.03130 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.90300 9.90610 -0.00310 -0.03129 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92740 1.92730 0.00010 0.00519 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67750 2.67730 0.00020 0.00747 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28830 0.28810 0.00020 0.06942 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43400 0.43380 0.00020 0.04610 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.24260 8.23520 0.00740 0.08986 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65980 11.64920 0.01060 0.09099 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39460 9.39730 -0.00270 -0.02873 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65160 11.65470 -0.00310 -0.02660 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44750 8.44710 0.00040 0.00474 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52460 10.52410 0.00050 0.00475 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08990 10.08950 0.00040 0.00396 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98940 9.98700 0.00240 0.02403 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.08360 10.08320 0.00040 0.00397 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.72380 10.72340 0.00040 0.00373 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98820 9.98460 0.00360 0.03606 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70140 9.70080 0.00060 0.00619 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08410 10.08350 0.00060 0.00595 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68670 9.68210 0.00460 0.04751 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92050 9.91440 0.00610 0.06153 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.09000 10.09280 -0.00280 -0.02774 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89250 5.88820 0.00430 0.07303 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.35540 10.34770 0.00770 0.07441 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65620 11.65620 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337 施羅德樂活中小基金-I類型 3856.19000 3810.17000 46.02000 1.20782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84050 9.82850 0.01200 0.12209 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.81210 10.80450 0.00760 0.07034 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.05880 10.05070 0.00810 0.08059 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65170 8.64110 0.01060 0.12267 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.01400 9.00760 0.00640 0.07105 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.84990 8.84280 0.00710 0.08029 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.92240 9.91030 0.01210 0.12210 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.41230 10.40500 0.00730 0.07016 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.36040 10.35200 0.00840 0.08114 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.25000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 11.48000 11.39000 0.09000 0.79017 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66790 13.66780 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.94000 14.84000 0.10000 0.67385 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.17030 13.16040 0.00990 0.07523 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61230 11.60720 0.00510 0.04394 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.17150 12.16580 0.00570 0.04685 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.40840 8.40210 0.00630 0.07498 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.49510 6.49030 0.00480 0.07396 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.37600 8.37230 0.00370 0.04419 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.14660 8.12960 0.01700 0.20911 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.29650 10.29170 0.00480 0.04664 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.01730 8.01280 0.00450 0.05616 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.78460 11.77940 0.00520 0.04414 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.40980 11.40130 0.00850 0.07455 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.78250 11.75790 0.02460 0.20922 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07990 11.07470 0.00520 0.04695 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.60820 8.60170 0.00650 0.07557 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.36010 9.35590 0.00420 0.04489 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.31080 9.29140 0.01940 0.20880 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.15650 9.15220 0.00430 0.04698 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.03940 9.03440 0.00500 0.05534 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.81970 9.80720 0.01250 0.12746 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.72380 9.71520 0.00860 0.08852 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.57920 9.56960 0.00960 0.10032 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.66430 9.65460 0.00970 0.10047 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.39080 9.37880 0.01200 0.12795 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.18180 9.17370 0.00810 0.08830 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.95390 9.85280 0.10110 1.02610 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.15300 9.14380 0.00920 0.10061 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.23750 9.22820 0.00930 0.10078 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.80130 9.78880 0.01250 0.12770 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.72390 9.71530 0.00860 0.08852 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.57940 9.56980 0.00960 0.10032 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.66440 9.65470 0.00970 0.10047 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.39060 9.37860 0.01200 0.12795 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.18200 9.17390 0.00810 0.08829 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.11320 10.01040 0.10280 1.02693 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.15300 9.14380 0.00920 0.10061 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.23780 9.22850 0.00930 0.10077 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66140 10.66060 0.00080 0.00750 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90740 11.91110 -0.00370 -0.03106 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26580 11.26710 -0.00130 -0.01154 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.84110 8.84040 0.00070 0.00792 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53030 9.53330 -0.00300 -0.03147 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.39830 9.39940 -0.00110 -0.01170 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37420 10.37340 0.00080 0.00771 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08730 11.09070 -0.00340 -0.03066 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88390 10.88510 -0.00120 -0.01102 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.84130 8.84060 0.00070 0.00792 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.53070 9.53370 -0.00300 -0.03147 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.39880 9.39990 -0.00110 -0.01170 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 柏瑞拉丁美洲基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.33480 11.33840 -0.00360 -0.03175 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.33800 7.34030 -0.00230 -0.03133 柏瑞特別股息收益基金-A類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 柏瑞特別股息收益基金-B類型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.25300 11.25450 -0.00150 -0.01333 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95990 10.96610 -0.00620 -0.05654 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.05850 10.06270 -0.00420 -0.04174 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.10050 8.10160 -0.00110 -0.01358 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.10660 9.11180 -0.00520 -0.05707 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.13900 9.14280 -0.00380 -0.04156 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.54290 10.54890 -0.00600 -0.05688 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.88200 9.88330 -0.00130 -0.01315 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.04170 10.04580 -0.00410 -0.04081 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.43400 9.43940 -0.00540 -0.05721 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.75250 8.75380 -0.00130 -0.01485 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.70050 8.68970 0.01080 0.12429 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.16300 9.16680 -0.00380 -0.04145 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.66250 11.67900 -0.01650 -0.14128 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.16670 11.18730 -0.02060 -0.18414 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.57050 10.58820 -0.01770 -0.16717 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.80150 6.81110 -0.00960 -0.14095 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.50220 8.51780 -0.01560 -0.18315 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.09180 9.10710 -0.01530 -0.16800 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.02540 10.03960 -0.01420 -0.14144 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.58730 10.60510 -0.01780 -0.16784 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.20390 9.22090 -0.01700 -0.18436 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.67520 8.68750 -0.01230 -0.14158 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.28570 9.30130 -0.01560 -0.16772 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13580 11.14710 -0.01130 -0.10137 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78040 11.79680 -0.01640 -0.13902 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75060 10.76380 -0.01320 -0.12263 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94570 8.95480 -0.00910 -0.10162 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50100 9.51420 -0.01320 -0.13874 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48010 9.49180 -0.01170 -0.12326 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.10370 11.11910 -0.01540 -0.13850 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93550 9.94560 -0.01010 -0.10155 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24390 10.25650 -0.01260 -0.12285 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37590 9.38540 -0.00950 -0.10122 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.09880 9.10800 -0.00920 -0.10101 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.72160 9.73510 -0.01350 -0.13867 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.24230 9.25370 -0.01140 -0.12319 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.64000 15.61000 0.03000 0.19218 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.59120 12.59920 -0.00800 -0.06350 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.84780 9.84990 -0.00210 -0.02132 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.81600 10.82260 -0.00660 -0.06098 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.44410 11.41910 0.02500 0.21893 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32580 10.32890 -0.00310 -0.03001 柏瑞環球多元資產基金-B類型 8.81400 8.81590 -0.00190 -0.02155 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.36710 9.37290 -0.00580 -0.06188 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.24910 9.22890 0.02020 0.21888 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.27030 9.27320 -0.00290 -0.03127 柏瑞環球多元資產基金-N類型 8.94200 8.94390 -0.00190 -0.02124 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.17870 9.18430 -0.00560 -0.06097 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.97310 10.94910 0.02400 0.21920 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.21610 9.21890 -0.00280 -0.03037 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.63000 14.75000 -0.12000 -0.81356 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.99000 22.63000 0.36000 1.59081 國泰大中華基金 17.26000 16.98000 0.28000 1.64900 國泰小龍基金-台幣級別 13.71000 13.50000 0.21000 1.55556 國泰中小成長基金-台幣級別 37.95000 37.27000 0.68000 1.82452 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.67930 3.65150 0.02780 0.76133 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.46000 16.31000 0.15000 0.91968 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61910 0.61380 0.00530 0.86347 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58190 0.57700 0.00490 0.84922 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19260 2.19430 -0.00170 -0.07747 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.58480 9.57950 0.00530 0.05533 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96960 7.96520 0.00440 0.05524 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31310 0.31300 0.00010 0.03195 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61580 11.61480 0.00100 0.00861 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67760 1.67580 0.00180 0.10741 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06970 10.04320 0.02650 0.26386 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33130 0.33060 0.00070 0.21174 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.79870 3.75940 0.03930 1.04538 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.98000 16.78000 0.20000 1.19190 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54520 0.53910 0.00610 1.13152 國泰中港台基金人民幣級別 2.79020 2.75990 0.03030 1.09787 國泰中港台基金台幣級別 12.48000 12.33000 0.15000 1.21655 國泰中港台基金美元級別 0.40540 0.40070 0.00470 1.17295 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.64000 26.05000 0.59000 2.26488 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.75000 13.10000 -0.35000 -2.67176 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.38000 31.72000 1.66000 5.23329 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17070 10.16800 0.00270 0.02655 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.89120 9.88860 0.00260 0.02629 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.91540 9.91280 0.00260 0.02623 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32890 0.32900 -0.00010 -0.03040 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31970 0.31980 -0.00010 -0.03127 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32040 0.32050 -0.00010 -0.03120 國泰台灣貨幣市場基金 12.42580 12.42560 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.33590 2.33320 0.00270 0.11572 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33850 0.33780 0.00070 0.20722 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47220 0.47220 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42650 0.42400 0.00250 0.58962 國泰全球資源基金台幣級別 5.04000 5.03000 0.01000 0.19881 國泰全球資源基金美元級別 0.16050 0.16050 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39070 0.39050 0.00020 0.05122 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35080 0.35060 0.00020 0.05705 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41550 0.41520 0.00030 0.07225 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49030 0.49110 -0.00080 -0.16290 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.46000 20.44000 0.02000 0.09785 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.05000 20.99000 0.06000 0.28585 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35540 2.35640 -0.00100 -0.04244 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.55480 10.54410 0.01070 0.10148 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.33520 9.32570 0.00950 0.10187 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34220 0.34200 0.00020 0.05848 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30260 0.30250 0.00010 0.03306 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47420 0.47500 -0.00080 -0.16842 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36400 0.36440 -0.00040 -0.10977 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.14000 17.08000 0.06000 0.35129 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55470 0.55310 0.00160 0.28928 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.04000 16.98000 0.06000 0.35336 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77010 0.76940 0.00070 0.09098 國泰科技生化基金 29.27000 28.72000 0.55000 1.91504 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.28000 26.32000 -0.04000 -0.15198 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.34340 39.31050 0.03290 0.08369 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.53930 19.54670 -0.00740 -0.03786 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.96050 18.93740 0.02310 0.12198 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.33700 38.22130 0.11570 0.30271 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.25850 40.19100 0.06750 0.16795 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.65330 42.56160 0.09170 0.21545 國泰紐幣2021保本基金 12.31240 12.31130 0.00110 0.00893 國泰紐幣八年期保本基金 12.61030 12.60910 0.00120 0.00952 國泰紐幣保本基金 12.53800 12.54140 -0.00340 -0.02711 國泰國泰基金台幣I級別 19.81000 19.31000 0.50000 2.58933 國泰國泰基金台幣級別 19.81000 19.31000 0.50000 2.58933 國泰富時中國A50基金 17.48000 17.37000 0.11000 0.63328 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.78180 40.58600 0.19580 0.48243 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33140 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46910 0.47010 -0.00100 -0.21272 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.30220 10.29430 0.00790 0.07674 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.25000 7.24450 0.00550 0.07592 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34900 0.34890 0.00010 0.02866 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23470 0.23460 0.00010 0.04263 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16780 2.15830 0.00950 0.44016 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.65830 9.60150 0.05680 0.59157 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31170 0.31000 0.00170 0.54839 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.71580 41.62390 0.09190 0.22079 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.63000 17.56000 0.07000 0.39863 國泰新興市場基金台幣級別 11.18000 11.14000 0.04000 0.35907 國泰新興市場基金美元級別 0.36190 0.36100 0.00090 0.24931 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25050 2.25280 -0.00230 -0.10210 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44780 1.44930 -0.00150 -0.10350 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33610 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33230 0.33250 -0.00020 -0.06015 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21840 0.21840 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26580 10.26600 -0.00020 -0.00195 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48040 6.48050 -0.00010 -0.00154 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.91000 15.11000 -0.20000 -1.32363 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.71000 28.95000 0.76000 2.62522 國泰價值卓越基金 13.09000 12.89000 0.20000 1.55159 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.24000 9.15000 0.09000 0.98361 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31450 0.31160 0.00290 0.93068 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.93820 38.89040 0.04780 0.12291 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.08000 18.02000 0.06000 0.33296 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.03000 16.79000 0.24000 1.42942 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94770 11.94490 0.00280 0.02344 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39310 0.39310 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03140 10.03690 -0.00550 -0.05480 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97500 9.98060 -0.00560 -0.05611 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95760 9.95770 -0.00010 -0.00100 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.03100 10.03650 -0.00550 -0.05480 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97460 9.98030 -0.00570 -0.05711 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95760 9.95770 -0.00010 -0.00100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28240 11.28140 0.00100 0.00886 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87610 9.85940 0.01670 0.16938 第一金大中華基金 23.33000 23.13000 0.20000 0.86468 第一金小型精選基金 29.73000 29.23000 0.50000 1.71057 第一金中國世紀基金-人民幣 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 第一金中國世紀基金-美元 7.17610 7.11310 0.06300 0.88569 第一金中國世紀基金-美元-N 7.17660 7.11350 0.06310 0.88705 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55720 9.55390 0.00330 0.03454 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.17670 8.16490 0.01180 0.14452 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.78350 10.78020 0.00330 0.03061 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35180 9.33820 0.01360 0.14564 第一金中概平衡基金 23.38000 23.16000 0.22000 0.94991 第一金台灣貨幣市場基金 15.27310 15.27290 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.08900 178.08600 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.68680 12.63520 0.05160 0.40838 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.68750 12.63600 0.05150 0.40757 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.18760 9.14460 0.04300 0.47022 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.18770 9.14470 0.04300 0.47022 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.09710 12.12810 -0.03100 -0.25560 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.11240 12.14350 -0.03110 -0.25610 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.41200 9.40400 0.00800 0.08507 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.41360 9.40560 0.00800 0.08506 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.07000 9.05970 0.01030 0.11369 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.09360 9.08330 0.01030 0.11339 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.00510 9.99650 0.00860 0.08603 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.65870 9.64780 0.01090 0.11298 第一金全球大趨勢基金 21.54000 21.42000 0.12000 0.56022 第一金全球不動產證券化基金A 8.04390 8.01730 0.02660 0.33178 第一金全球不動產證券化基金B 5.69060 5.67180 0.01880 0.33146 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.23910 9.19220 0.04690 0.51022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.24030 9.19330 0.04700 0.51124 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.75360 9.70400 0.04960 0.51113 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.75510 9.70650 0.04860 0.50070 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.13290 8.11060 0.02230 0.27495 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.74160 9.71490 0.02670 0.27484 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16120 9.15340 0.00780 0.08521 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16010 9.15230 0.00780 0.08522 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.55680 7.54920 0.00760 0.10067 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.55550 7.54790 0.00760 0.10069 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36840 8.35840 0.01000 0.11964 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.36900 8.35890 0.01010 0.12083 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.87990 10.87070 0.00920 0.08463 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.88070 10.87150 0.00920 0.08462 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.67430 9.66450 0.00980 0.10140 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.28190 14.26480 0.01710 0.11988 第一金亞洲科技基金 16.51000 16.48000 0.03000 0.18204 第一金亞洲新興市場基金 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 第一金店頭市場基金 7.78000 7.63000 0.15000 1.96592 第一金創新趨勢基金 19.78000 19.50000 0.28000 1.43590 第一金電子基金 28.66000 28.34000 0.32000 1.12915 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.72000 17.40000 0.32000 1.83908 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.63000 20.89000 -0.26000 -1.24461 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.12000 19.08000 0.04000 0.20964 統一大中華中小基金(人民幣) 7.17000 7.08000 0.09000 1.27119 統一大中華中小基金(美元) 6.53000 6.44000 0.09000 1.39752 統一大中華中小基金(新台幣) 9.66000 9.53000 0.13000 1.36411 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 統一大東協高股息基金(美元) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 統一大滿貫基金-A類型 29.68000 29.29000 0.39000 1.33151 統一大滿貫基金-I類型 29.68000 29.29000 0.39000 1.33151 統一大龍印基金 12.85000 12.79000 0.06000 0.46912 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.20000 8.14000 0.06000 0.73710 統一大龍騰中國基金(美元) 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 統一中小基金 22.34000 22.04000 0.30000 1.36116 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63180 9.63930 -0.00750 -0.07781 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.94240 8.93570 0.00670 0.07498 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.66540 8.65720 0.00820 0.09472 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.66830 11.67740 -0.00910 -0.07793 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.76930 10.76130 0.00800 0.07434 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.42180 10.41190 0.00990 0.09508 統一台灣動力基金 15.37000 15.16000 0.21000 1.38522 統一全天候基金-A類型 100.74000 99.84000 0.90000 0.90144 統一全天候基金-I類型 100.94000 100.04000 0.90000 0.89964 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.01690 8.01780 -0.00090 -0.01123 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.71030 7.69940 0.01090 0.14157 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.70160 7.68740 0.01420 0.18472 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41860 8.41950 -0.00090 -0.01069 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.10370 8.09230 0.01140 0.14087 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.08780 8.07300 0.01480 0.18333 統一全球債券組合基金 11.73630 11.74440 -0.00810 -0.06897 統一全球新科技基金(人民幣) 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 統一全球新科技基金(美元) 13.30000 13.24000 0.06000 0.45317 統一全球新科技基金(新台幣) 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118 統一亞太基金 22.34000 22.31000 0.03000 0.13447 統一亞洲大金磚基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 統一奔騰基金 51.82000 51.44000 0.38000 0.73872 統一強棒貨幣市場基金 16.68200 16.68180 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 統一強漢基金(美元) 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719 統一強漢基金(新台幣) 21.20000 21.01000 0.19000 0.90433 統一統信基金 26.35000 25.89000 0.46000 1.77675 統一黑馬基金 52.57000 52.19000 0.38000 0.72811 統一新亞洲科技能源基金 15.05000 14.90000 0.15000 1.00671 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72790 7.72520 0.00270 0.03495 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98480 9.98130 0.00350 0.03507 統一經建基金 42.28000 41.91000 0.37000 0.88284 統一龍馬基金 57.40000 56.49000 0.91000 1.61090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.16000 15.86000 0.30000 1.89155 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.47000 40.99000 0.48000 1.17102 野村中國機會基金 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 野村巴西基金 5.85000 5.77000 0.08000 1.38648 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 野村台灣高股息基金 23.31000 23.20000 0.11000 0.47414 野村台灣運籌基金 32.02000 31.49000 0.53000 1.68307 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44820 9.44960 -0.00140 -0.01482 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35540 9.35590 -0.00050 -0.00534 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.40920 9.40930 -0.00010 -0.00106 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76560 9.76720 -0.00160 -0.01638 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59770 9.59830 -0.00060 -0.00625 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.51370 9.51370 0.00000 0.00000 野村平衡基金 17.56000 17.39000 0.17000 0.97757 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124 野村全球生技醫療基金 16.45000 16.36000 0.09000 0.55012 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.93930 9.94220 -0.00290 -0.02917 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.87160 9.87380 -0.00220 -0.02228 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.83680 9.83930 -0.00250 -0.02541 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98720 9.99010 -0.00290 -0.02903 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90890 9.91110 -0.00220 -0.02220 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87430 9.87680 -0.00250 -0.02531 野村全球品牌基金 24.60000 24.42000 0.18000 0.73710 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.51000 18.43000 0.08000 0.43407 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.33730 10.33490 0.00240 0.02322 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30750 10.30310 0.00440 0.04271 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17850 10.17330 0.00520 0.05111 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.93030 8.90790 0.02240 0.25146 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.70840 8.68610 0.02230 0.25673 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.31800 8.29430 0.02370 0.28574 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.82760 10.80050 0.02710 0.25091 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.30930 10.28300 0.02630 0.25576 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.91840 9.89020 0.02820 0.28513 野村成長基金 26.61000 26.29000 0.32000 1.21719 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.15520 8.15900 -0.00380 -0.04657 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.15440 8.15730 -0.00290 -0.03555 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.33060 8.33010 0.00050 0.00600 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.89110 8.89520 -0.00410 -0.04609 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.77570 8.77890 -0.00320 -0.03645 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.96170 8.96110 0.00060 0.00670 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.05930 9.06650 -0.00720 -0.07941 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09150 9.09880 -0.00730 -0.08023 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20510 9.20930 -0.00420 -0.04561 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79180 9.79910 -0.00730 -0.07450 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70930 9.71700 -0.00770 -0.07924 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83450 9.83890 -0.00440 -0.04472 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25240 8.25840 -0.00600 -0.07265 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82160 8.83020 -0.00860 -0.09739 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.68720 8.69480 -0.00760 -0.08741 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.85390 12.86320 -0.00930 -0.07230 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96930 11.98080 -0.01150 -0.09599 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70800 9.71650 -0.00850 -0.08748 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00460 10.00820 -0.00360 -0.03597 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97770 9.98010 -0.00240 -0.02405 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98770 9.98910 -0.00140 -0.01402 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00300 10.00650 -0.00350 -0.03498 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97680 9.97920 -0.00240 -0.02405 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00330 10.00470 -0.00140 -0.01399 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.76290 9.76560 -0.00270 -0.02765 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.73160 9.73350 -0.00190 -0.01952 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.75100 9.74700 0.00400 0.04104 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.71810 9.70170 0.01640 0.16904 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77960 9.76530 0.01430 0.14644 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.40280 9.38830 0.01450 0.15445 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.94920 8.93430 0.01490 0.16677 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.92920 10.91090 0.01830 0.16772 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.69930 9.69030 0.00900 0.09288 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.74410 10.73820 0.00590 0.05494 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.22340 10.21680 0.00660 0.06460 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.02660 10.01730 0.00930 0.09284 野村泰國基金 40.36000 40.74000 -0.38000 -0.93274 野村高科技基金 8.45000 8.29000 0.16000 1.93004 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.73870 9.72170 0.01700 0.17487 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.69990 9.68940 0.01050 0.10837 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.11330 10.07420 0.03910 0.38812 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.08820 9.07680 0.01140 0.12559 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.04760 9.03200 0.01560 0.17272 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.90220 8.89160 0.01060 0.11921 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.32800 11.31600 0.01200 0.10604 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.86160 12.80160 0.06000 0.46869 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.27930 10.26640 0.01290 0.12565 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.24050 10.22280 0.01770 0.17314 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.33220 10.32000 0.01220 0.11822 野村貨幣市場基金 16.28950 16.28930 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.58000 14.70000 -0.12000 -0.81633 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.00750 10.01650 -0.00900 -0.08985 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87440 9.87850 -0.00410 -0.04150 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92940 9.92810 0.00130 0.01309 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.81510 9.82190 -0.00680 -0.06923 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76220 9.76780 -0.00560 -0.05733 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.73870 9.74430 -0.00560 -0.05747 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.89430 9.90120 -0.00690 -0.06969 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.82530 9.83100 -0.00570 -0.05798 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.91990 9.92550 -0.00560 -0.05642 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.53700 9.54180 -0.00480 -0.05030 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.48720 9.49070 -0.00350 -0.03688 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.44030 9.44330 -0.00300 -0.03177 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.67260 9.67750 -0.00490 -0.05063 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.59820 9.60180 -0.00360 -0.03749 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.55140 9.55440 -0.00300 -0.03140 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83270 9.83420 -0.00150 -0.01525 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.61050 7.61160 -0.00110 -0.01445 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44730 11.44900 -0.00170 -0.01485 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816 野村精選貨幣市場基金 12.09000 12.08990 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.77000 9.62000 0.15000 1.55925 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403 野村歐洲高股息基金季配型 7.21000 7.14000 0.07000 0.98039 野村歐洲高股息基金累積型 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 野村積極成長基金 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.18000 8.08000 0.10000 1.23762 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.77000 29.40000 0.37000 1.25850 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.05010 10.04200 0.00810 0.08066 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.27390 8.26840 0.00550 0.06652 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.63550 7.61830 0.01720 0.22577 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.52690 7.52090 0.00600 0.07978 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47520 11.46730 0.00790 0.06889 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.30560 10.28220 0.02340 0.22758 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19170 10.18370 0.00800 0.07856 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 野村環球基金-人民幣計價 15.09000 15.05000 0.04000 0.26578 野村環球基金-美元計價 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.46000 16.40000 0.06000 0.36585 野村鴻利基金 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87210 16.87200 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.33000 17.06000 0.27000 1.58265 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.29000 9.25000 0.04000 0.43243 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.81000 13.74000 0.07000 0.50946 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94360 9.95190 -0.00830 -0.08340 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03910 13.05000 -0.01090 -0.08352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93260 9.93410 -0.00150 -0.01510 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82920 9.82100 0.00820 0.08349 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49760 9.49720 0.00040 0.00421 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.52990 9.52990 0.00000 0.00000 凱基台商天下基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 凱基台灣精五門基金 18.32000 18.21000 0.11000 0.60406 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.98450 38.84500 0.13950 0.35912 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.08300 38.99170 0.09130 0.23415 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.43000 41.36590 0.06410 0.15496 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.15760 10.13090 0.02670 0.26355 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.45000 12.41000 0.04000 0.32232 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.19640 11.14430 0.05210 0.46750 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55950 11.55930 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.33000 24.17000 0.16000 0.66198 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.10000 20.08000 0.02000 0.09960 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.42920 19.41570 0.01350 0.06953 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.06000 16.01000 0.05000 0.31230 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.29890 15.26110 0.03780 0.24769 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.77300 10.78630 -0.01330 -0.12330 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.54440 11.48890 0.05550 0.48307 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 凱基護城河基金-台幣計價A 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732 凱基護城河基金-美元計價B 11.87650 11.85600 0.02050 0.17291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.19000 28.07000 0.12000 0.42750 富邦NASDAQ-100基金 28.28000 28.21000 0.07000 0.24814 富邦上証180基金 26.51000 26.44000 0.07000 0.26475 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16720 0.16590 0.00130 0.78360 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.17000 5.13000 0.04000 0.77973 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.92000 7.98000 -0.06000 -0.75188 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.87000 31.37000 0.50000 1.59388 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74430 10.71200 0.03230 0.30153 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.92170 9.88800 0.03370 0.34082 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.52830 9.48360 0.04470 0.47134 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.27520 9.27530 -0.00010 -0.00108 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.49370 8.49090 0.00280 0.03298 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.16440 8.15000 0.01440 0.17669 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.76670 20.71890 0.04780 0.23071 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45440 11.45330 0.00110 0.00960 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.45190 10.43250 0.01940 0.18596 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85140 12.84330 0.00810 0.06307 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88470 1.88360 0.00110 0.05840 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.15250 9.20070 -0.04820 -0.52387 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.38980 1.39710 -0.00730 -0.52251 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.81140 11.81070 0.00070 0.00593 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71510 1.71430 0.00080 0.04667 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08350 10.11290 -0.02940 -0.29072 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48310 1.48670 -0.00360 -0.24215 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.02150 10.02540 -0.00390 -0.03890 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.98340 9.98350 -0.00010 -0.00100 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.32000 15.71000 -0.39000 -2.48250 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.08000 19.23000 0.85000 4.42018 富邦日本東証基金 20.68000 20.32000 0.36000 1.77165 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.40000 42.36000 0.04000 0.09443 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.19000 41.65000 0.54000 1.29652 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.78000 46.16000 0.62000 1.34315 富邦台灣心基金 19.11000 18.92000 0.19000 1.00423 富邦台灣釆吉50基金 41.84000 41.31000 0.53000 1.28298 富邦台灣科技指數基金 49.19000 48.40000 0.79000 1.63223 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.15860 40.05670 0.10190 0.25439 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.47030 41.40930 0.06100 0.14731 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29270 0.29190 0.00080 0.27407 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53510 2.53810 -0.00300 -0.11820 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33870 0.33860 0.00010 0.02953 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49070 10.49020 0.00050 0.00477 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18820 2.19260 -0.00440 -0.20067 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32270 0.32310 -0.00040 -0.12380 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99160 9.00380 -0.01220 -0.13550 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.79000 21.80000 -0.01000 -0.04587 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.17000 26.77000 0.40000 1.49421 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66090 15.66070 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.13680 40.05300 0.08380 0.20922 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.38820 39.30080 0.08740 0.22239 富邦長紅基金 54.04000 53.51000 0.53000 0.99047 富邦科技基金 21.08000 20.72000 0.36000 1.73745 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.70330 40.76170 -0.05840 -0.14327 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.92890 39.94830 -0.01940 -0.04856 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.24860 39.35720 -0.10860 -0.27593 富邦恒生國企ETF基金 19.74000 19.42000 0.32000 1.64779 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.41000 14.69000 -0.28000 -1.90606 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.52000 24.60000 0.92000 3.73984 富邦高成長基金 20.74000 20.55000 0.19000 0.92457 富邦基金A類型 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 富邦基金I類型 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 富邦深証100基金 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722 富邦富時歐洲ETF基金 18.44000 18.32000 0.12000 0.65502 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40200 0.00080 0.19900 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.95860 11.94160 0.01700 0.14236 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.11710 9.13670 -0.01960 -0.21452 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29360 0.29430 -0.00070 -0.23785 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.42910 8.46020 -0.03110 -0.36760 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.33510 9.39170 -0.05660 -0.60266 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.87530 9.92960 -0.05430 -0.54685 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.01450 9.11900 -0.10450 -1.14596 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.53070 9.63510 -0.10440 -1.08354 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.48000 17.30000 0.18000 1.04046 富邦精準基金 40.43000 40.13000 0.30000 0.74757 富邦精銳中小基金 9.81000 9.70000 0.11000 1.13402 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.82000 15.68000 0.14000 0.89286 富邦臺灣公司治理100基金 19.43000 19.23000 0.20000 1.04004 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.07000 8.18000 -0.11000 -1.34474 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.89000 12.56000 0.33000 2.62739 富邦標普美國特別股ETF基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.80580 9.82000 -0.01420 -0.14460 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.57680 9.57540 0.00140 0.01462 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.72710 9.71910 0.00800 0.08231 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46060 9.49330 -0.03270 -0.34445 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.19780 9.21540 -0.01760 -0.19098 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.32710 9.33790 -0.01080 -0.11566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.86000 27.54000 0.32000 1.16195 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.58120 9.54750 0.03370 0.35297 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.48790 9.45420 0.03370 0.35646 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.48500 9.45170 0.03330 0.35232 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62180 9.58790 0.03390 0.35357 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.52730 9.49350 0.03380 0.35603 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.52390 9.49050 0.03340 0.35193 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26060 8.25930 0.00130 0.01574 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75300 8.75100 0.00200 0.02285 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48180 8.48020 0.00160 0.01887 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.46010 9.45910 0.00100 0.01057 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.43100 9.42890 0.00210 0.02227 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14890 9.14710 0.00180 0.01968 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23600 9.23400 0.00200 0.02166 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.15610 8.16690 -0.01080 -0.13224 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.16560 9.17710 -0.01150 -0.12531 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.65160 8.66270 -0.01110 -0.12814 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.37710 10.39140 -0.01430 -0.13761 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11270 10.12540 -0.01270 -0.12543 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.62960 9.64190 -0.01230 -0.12757 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.79500 8.80610 -0.01110 -0.12605 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.48360 9.49460 -0.01100 -0.11586 富達卓越領航全球組合基金 13.87000 13.69000 0.18000 1.31483 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37580 8.38530 -0.00950 -0.11329 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04350 9.05290 -0.00940 -0.10383 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.72990 8.73920 -0.00930 -0.10642 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72700 9.73790 -0.01090 -0.11193 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65860 9.66860 -0.01000 -0.10343 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.36460 9.37450 -0.00990 -0.10561 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82060 8.82980 -0.00920 -0.10419 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45760 9.46750 -0.00990 -0.10457 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.04000 8.95000 0.09000 1.00559 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.96000 7.87000 0.09000 1.14358 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.63000 6.60000 0.03000 0.45455 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.56000 7.51000 0.05000 0.66578 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.41000 7.35000 0.06000 0.81633 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.68710 9.69080 -0.00370 -0.03818 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13900 9.13670 0.00230 0.02517 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.72820 8.72460 0.00360 0.04126 富蘭克林華美中華基金 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.60000 18.30000 0.30000 1.63934 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.53000 18.41000 0.12000 0.65182 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65710 7.65750 -0.00040 -0.00522 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71500 8.71740 -0.00240 -0.02753 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51320 9.51580 -0.00260 -0.02732 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.05730 9.05780 -0.00050 -0.00552 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.89580 10.87850 0.01730 0.15903 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.44180 8.42850 0.01330 0.15780 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.75680 8.74300 0.01380 0.15784 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09520 13.07110 0.02410 0.18438 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.93170 9.91340 0.01830 0.18460 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93580 9.91660 0.01920 0.19361 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.39110 7.37680 0.01430 0.19385 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.76710 8.75020 0.01690 0.19314 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.50370 10.48020 0.02350 0.22423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.29680 7.28040 0.01640 0.22526 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.67330 8.65380 0.01950 0.22533 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.21220 10.19470 0.01750 0.17166 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.42710 7.41440 0.01270 0.17129 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.89690 7.89420 0.00270 0.03420 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.90400 8.90220 0.00180 0.02022 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74430 9.74240 0.00190 0.01950 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.30310 12.29880 0.00430 0.03496 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.26000 11.26000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.21400 12.20470 0.00930 0.07620 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.10000 9.07000 0.03000 0.33076 富蘭克林華美第一富基金 34.45000 34.03000 0.42000 1.23421 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31850 10.31840 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.80000 8.76000 0.04000 0.45662 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.79000 12.76000 0.03000 0.23511 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.86000 14.82000 0.04000 0.26991 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.59340 6.59900 -0.00560 -0.08486 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84860 9.79300 0.05560 0.56775 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18480 9.18600 -0.00120 -0.01306 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.73650 10.73790 -0.00140 -0.01304 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53380 6.53110 0.00270 0.04134 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.61920 8.61740 0.00180 0.02089 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.84530 9.84310 0.00220 0.02235 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.21290 10.20870 0.00420 0.04114 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.73000 59.65000 0.08000 0.13412 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.36000 61.19000 0.17000 0.27782 復華1至5年期高收益債券基金 20.10000 20.08000 0.02000 0.09960 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華人民幣貨幣市場基金 11.72470 11.72370 0.00100 0.00853 復華人生目標基金 35.66660 35.50990 0.15670 0.44129 復華大中華中小策略基金 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320 復華中小精選基金 61.63000 60.61000 1.02000 1.68289 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.95140 51.91750 0.03390 0.06530 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.06000 8.01000 0.05000 0.62422 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 復華全方位基金 26.21000 25.95000 0.26000 1.00193 復華全球大趨勢基金-美元 11.65000 11.59000 0.06000 0.51769 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.30000 18.20000 0.10000 0.54945 復華全球平衡基金-美元 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 復華全球平衡基金-新臺幣 18.63000 18.59000 0.04000 0.21517 復華全球物聯網科技基金-美元 13.86000 13.80000 0.06000 0.43478 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751 復華全球原物料基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 復華全球消費基金-新臺幣 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46020 11.46390 -0.00370 -0.03228 復華全球債券基金 13.42240 13.43010 -0.00770 -0.05733 復華全球債券組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 復華全球戰略配置強基金-美元 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華有利貨幣市場基金 13.45400 13.45380 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 復華亞太成長基金 12.17000 12.07000 0.10000 0.82850 復華亞太神龍科技基金-美元 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.44000 8.41000 0.03000 0.35672 復華東協世紀基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 復華南非幣長期收益基金A 12.96000 12.98000 -0.02000 -0.15408 復華南非幣長期收益基金B 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821 復華南非幣短期收益基金A 13.86000 13.86000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 復華美國新星基金-新臺幣 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 復華恒生基金 19.82000 19.51000 0.31000 1.58893 復華恒生單日反向一倍基金 9.11000 9.30000 -0.19000 -2.04301 復華恒生單日正向二倍基金 27.21000 26.13000 1.08000 4.13318 復華神盾基金 23.02000 22.88310 0.13690 0.59826 復華高成長基金 60.04000 59.25000 0.79000 1.33333 復華高益策略組合基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776 復華貨幣市場基金 14.41560 14.41550 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503 復華富時台灣高股息低波動基金 48.73000 48.61000 0.12000 0.24686 復華復華基金 18.71000 18.46000 0.25000 1.35428 復華華人世紀基金 14.72000 14.65000 0.07000 0.47782 復華傳家二號基金 28.44690 28.28170 0.16520 0.58412 復華傳家基金 19.89060 19.68480 0.20580 1.04548 復華奧林匹克全球組合基金 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222 復華新興人民幣短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 復華新興市場10年期以上債券基金 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294 復華新興市場企業債券ETF基金 60.31000 60.26000 0.05000 0.08297 復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 復華新興市場高收益債券基金B 5.24000 5.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.43000 19.32000 0.11000 0.56936 復華數位經濟基金 44.57000 44.05000 0.52000 1.18048 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.62830 9.63720 -0.00890 -0.09235 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.42190 9.43030 -0.00840 -0.08907 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.78150 9.79050 -0.00900 -0.09193 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.53820 9.54670 -0.00850 -0.08904 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.44250 9.45300 -0.01050 -0.11108 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95640 9.96210 -0.00570 -0.05722 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.47080 9.47950 -0.00870 -0.09178 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.98750 9.99110 -0.00360 -0.03603 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.47050 9.47910 -0.00860 -0.09073 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.98950 9.99310 -0.00360 -0.03602 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.87430 9.89540 -0.02110 -0.21323 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.85550 9.85400 0.00150 0.01522 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.88380 9.87690 0.00690 0.06986 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.82100 9.84540 -0.02440 -0.24783 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.71760 10.91010 -0.19250 -1.76442 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.77430 9.77560 -0.00130 -0.01330 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.82100 9.84540 -0.02440 -0.24783 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.71720 10.90960 -0.19240 -1.76358 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.77480 9.77610 -0.00130 -0.01330 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83720 9.83300 0.00420 0.04271 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 9.99260 10.02660 -0.03400 -0.33910 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.97440 9.98170 -0.00730 -0.07313 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99160 9.99340 -0.00180 -0.01801 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.03930 9.04530 -0.00600 -0.06633 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10130 8.08550 0.01580 0.19541 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08810 8.06790 0.02020 0.25037 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.44850 11.45610 -0.00760 -0.06634 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28660 10.26650 0.02010 0.19578 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38860 10.36260 0.02600 0.25090 景順主流基金 15.32000 15.04000 0.28000 1.86170 景順台灣科技基金 26.69000 26.11000 0.58000 2.22137 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.24000 20.17000 0.07000 0.34705 景順全球康健基金 19.03000 18.94000 0.09000 0.47518 景順貨幣市場基金 15.95430 15.95410 0.00020 0.00125 景順潛力基金 28.12000 27.55000 0.57000 2.06897 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.52770 8.55330 -0.02560 -0.29930 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.79520 7.82900 -0.03380 -0.43173 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07060 11.06350 0.00710 0.06417 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09910 10.10790 -0.00880 -0.08706 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497 華南永昌中國A股基金(美元) 6.79000 6.76000 0.03000 0.44379 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32890 9.32700 0.00190 0.02037 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53470 9.52740 0.00730 0.07662 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68680 9.68470 0.00210 0.02168 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90320 9.89560 0.00760 0.07680 華南永昌永昌基金 17.27000 17.01000 0.26000 1.52851 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球亨利組合基金 14.06200 14.06030 0.00170 0.01209 華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 華南永昌全球精品基金 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.95000 11.95000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 華南永昌物聯網精選基金 10.40000 10.23000 0.17000 1.66178 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22900 16.22870 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 22.22230 22.00230 0.22000 0.99990 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95350 11.95340 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.24700 10.24200 0.00500 0.04882 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.12020 10.09950 0.02070 0.20496 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.79890 9.79410 0.00480 0.04901 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.64690 9.62750 0.01940 0.20151 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.01040 10.00530 0.00510 0.05097 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83180 9.81180 0.02000 0.20384 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.66750 9.66250 0.00500 0.05175 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.48460 9.46540 0.01920 0.20284 華頓中小型基金 20.46000 19.86000 0.60000 3.02115 華頓中國多重機會平衡基金 11.00240 10.97300 0.02940 0.26793 華頓台灣基金 22.86000 22.29000 0.57000 2.55720 華頓平安貨幣市場基金 11.53490 11.53480 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.23000 15.24000 -0.01000 -0.06562 華頓全球高收益債券基金A 13.15030 13.13590 0.01440 0.10962 華頓全球高收益債券基金B 7.97240 7.96360 0.00880 0.11050 華頓全球黑鑽油源基金 4.91000 4.92000 -0.01000 -0.20325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.36990 2.35970 0.01020 0.43226 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.60830 10.52890 0.07940 0.75411 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34340 0.34100 0.00240 0.70381 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.05920 11.04260 0.01660 0.15033 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.97430 9.96630 0.00800 0.08027 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.84140 9.79550 0.04590 0.46858 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.79960 8.75860 0.04100 0.46811 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.02590 9.98470 0.04120 0.41263 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99150 8.95560 0.03590 0.40087 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.24000 8.17000 0.07000 0.85679 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.83000 8.75000 0.08000 0.91429 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49410 2.49470 -0.00060 -0.02405 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02000 2.02460 -0.00460 -0.22721 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.63830 11.61190 0.02640 0.22735 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.29190 9.27080 0.02110 0.22760 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36070 0.35990 0.00080 0.22228 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29310 0.29250 0.00060 0.20513 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.07000 3.06000 0.01000 0.32680 匯豐中國動力基金(台幣) 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.90000 21.65000 0.25000 1.15473 匯豐全球趨勢組合基金 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 匯豐全球關鍵資源基金 7.56000 7.52000 0.04000 0.53191 匯豐安富基金 24.07000 23.91000 0.16000 0.66918 匯豐成功基金 38.67000 38.47000 0.20000 0.51989 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56750 2.57530 -0.00780 -0.30288 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30060 2.30850 -0.00790 -0.34221 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41400 11.41710 -0.00310 -0.02715 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67580 7.67870 -0.00290 -0.03777 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37270 0.37290 -0.00020 -0.05363 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32600 0.32620 -0.00020 -0.06131 匯豐金磚動力基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99020 14.99010 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.76000 4.75000 0.01000 0.21053 匯豐新鑽動力基金 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.26810 5.24740 0.02070 0.39448 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95920 8.93870 0.02050 0.22934 匯豐龍鳳基金-A類型 47.09000 46.57000 0.52000 1.11660 匯豐龍鳳基金-I類型 47.09000 46.57000 0.52000 1.11660 匯豐龍騰電子基金 31.99000 31.38000 0.61000 1.94391 匯豐雙高收益債券組合基金 11.95350 11.95220 0.00130 0.01088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.03000 16.78000 0.25000 1.48987 新光中國成長基金(人民幣) 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 新光中國成長基金(美元) 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 新光中國成長基金(新臺幣) 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41420 10.42020 -0.00600 -0.05758 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.52820 9.52780 0.00040 0.00420 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84120 9.84820 -0.00700 -0.07108 新光台灣富貴基金 21.04000 20.79000 0.25000 1.20250 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94530 9.94590 -0.00060 -0.00603 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73230 9.74010 -0.00780 -0.08008 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50720 9.50780 -0.00060 -0.00631 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29060 9.29810 -0.00750 -0.08066 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.50000 8.52000 -0.02000 -0.23474 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 新光吉星貨幣市場基金 15.46320 15.46310 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 新光多重資產基金(A累積)美元 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.51000 8.50000 0.01000 0.11765 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976 新光亞洲精選基金-美金 20.31000 20.33000 -0.02000 -0.09838 新光亞洲精選基金-新台幣 20.61000 20.64000 -0.03000 -0.14535 新光兩岸優勢基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 新光店頭基金 21.63000 21.30000 0.33000 1.54930 新光南非幣保本基金 12.16000 12.16000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 新光創新科技基金 12.83000 12.68000 0.15000 1.18297 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75050 9.75480 -0.00430 -0.04408 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97050 9.97890 -0.00840 -0.08418 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58180 9.58660 -0.00480 -0.05007 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.09920 9.10320 -0.00400 -0.04394 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30980 9.31760 -0.00780 -0.08371 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94230 8.94700 -0.00470 -0.05253 新光澳幣八年期保本基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 新光澳幣保本基金 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98000 9.98090 -0.00090 -0.00902 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.34860 9.34930 -0.00070 -0.00749 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.30680 9.30420 0.00260 0.02794 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83020 9.82750 0.00270 0.02747 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80040 9.79970 0.00070 0.00714 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.27480 9.27410 0.00070 0.00755 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25090 9.25060 0.00030 0.00324 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77130 9.77100 0.00030 0.00307 瑞銀全球創新趨勢基金 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.96000 -0.03000 -0.33482 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.75470 9.74890 0.00580 0.05949 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.09550 9.09020 0.00530 0.05830 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.62150 9.61500 0.00650 0.06760 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.05630 9.05030 0.00600 0.06630 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.13350 9.12730 0.00620 0.06793 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.75820 9.75160 0.00660 0.06768 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.65120 13.63810 0.01310 0.09605 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.21230 8.20450 0.00780 0.09507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.98210 39.98450 -0.00240 -0.00600 群益10年期以上金融債ETF基金 36.52880 36.43280 0.09600 0.26350 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.39190 39.33580 0.05610 0.14262 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.53270 37.39600 0.13670 0.36555 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.42680 40.26760 0.15920 0.39536 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.43660 40.33440 0.10220 0.25338 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.19030 39.03620 0.15410 0.39476 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.93670 9.95740 -0.02070 -0.20789 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.98410 39.98630 -0.00220 -0.00550 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29880 11.29750 0.00130 0.01151 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03010 10.01320 0.01690 0.16878 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.67860 10.57860 0.10000 0.94530 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95390 7.87100 0.08290 1.05323 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.24000 8.15000 0.09000 1.10429 群益大印度基金-人民幣 12.27690 12.26930 0.00760 0.06194 群益大印度基金-美元 11.50620 11.48670 0.01950 0.16976 群益大印度基金-新臺幣 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.80320 10.80010 0.00310 0.02870 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.38200 10.36800 0.01400 0.13503 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85310 9.85040 0.00270 0.02741 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.64050 8.62880 0.01170 0.13559 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.66950 8.66700 0.00250 0.02885 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.63310 7.62280 0.01030 0.13512 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.22880 8.22650 0.00230 0.02796 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.48770 7.47760 0.01010 0.13507 群益中小型股基金 38.20000 37.74000 0.46000 1.21887 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41590 9.39340 0.02250 0.23953 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.71150 8.68130 0.03020 0.34787 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.18460 8.15180 0.03280 0.40237 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.18520 8.16560 0.01960 0.24003 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.57200 7.54580 0.02620 0.34721 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11500 7.08640 0.02860 0.40359 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.94210 9.93930 0.00280 0.02817 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93640 10.93330 0.00310 0.02835 群益中國高收益債券基金-美元 10.54470 10.53700 0.00770 0.07308 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.75150 9.73790 0.01360 0.13966 群益中國新機會基金N-人民幣 7.32070 7.27930 0.04140 0.56874 群益中國新機會基金N-美元 6.69890 6.65380 0.04510 0.67781 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.17000 7.12000 0.05000 0.70225 群益中國新機會基金-人民幣 6.49240 6.45570 0.03670 0.56849 群益中國新機會基金-美元 7.16270 7.11460 0.04810 0.67607 群益中國新機會基金-新臺幣 6.84000 6.80000 0.04000 0.58824 群益平衡王基金 18.46360 18.27760 0.18600 1.01764 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.92000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.00270 11.01460 -0.01190 -0.10804 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.46580 10.46590 -0.00010 -0.00096 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.70380 9.71430 -0.01050 -0.10809 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.22950 9.22960 -0.00010 -0.00108 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.65330 9.64960 0.00370 0.03834 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.42920 9.42480 0.00440 0.04669 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.84830 8.84500 0.00330 0.03731 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.76960 8.76550 0.00410 0.04677 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.70920 9.70550 0.00370 0.03812 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.72500 9.72040 0.00460 0.04732 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.00420 9.00080 0.00340 0.03777 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.38290 9.37860 0.00430 0.04585 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04960 10.04370 0.00590 0.05874 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.14590 7.14170 0.00420 0.05881 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.00430 9.99940 0.00490 0.04900 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.86460 9.85950 0.00510 0.05173 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.99480 9.98650 0.00830 0.08311 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.65890 9.65420 0.00470 0.04868 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.57220 9.56720 0.00500 0.05226 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.69870 9.69070 0.00800 0.08255 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.00430 9.99940 0.00490 0.04900 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.86460 9.85940 0.00520 0.05274 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.99490 9.98670 0.00820 0.08211 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.65900 9.65430 0.00470 0.04868 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.57210 9.56710 0.00500 0.05226 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.69870 9.69070 0.00800 0.08255 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.37630 9.32240 0.05390 0.57818 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 群益全球關鍵生技基金-美元 15.34210 15.25390 0.08820 0.57821 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.16000 15.06000 0.10000 0.66401 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 群益印度中小基金N-人民幣 10.12030 10.07540 0.04490 0.44564 群益印度中小基金N-美元 8.46620 8.41970 0.04650 0.55228 群益印度中小基金N-新臺幣 8.01000 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9.63060 9.63180 -0.00120 -0.01246 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.19020 9.19540 -0.00520 -0.05655 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.68370 8.68750 -0.00380 -0.04374 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.23550 8.23660 -0.00110 -0.01336 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.99360 8.99870 -0.00510 -0.05667 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.83820 8.84210 -0.00390 -0.04411 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.20020 9.20150 -0.00130 -0.01413 群益長安基金 24.81000 24.59000 0.22000 0.89467 群益美國新創亮點基金N-美元 9.40510 9.37070 0.03440 0.36710 群益美國新創亮點基金-美元 14.22740 14.17540 0.05200 0.36683 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796 群益真善美基金 15.51720 15.44130 0.07590 0.49154 群益馬拉松基金 106.20000 105.61000 0.59000 0.55866 群益馬拉松基金I類型 106.46000 105.87000 0.59000 0.55729 群益深証中小板基金 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 群益創新科技基金 29.05000 28.60000 0.45000 1.57343 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.46240 8.44680 0.01560 0.18469 群益華夏盛世基金N-美元 7.76120 7.73860 0.02260 0.29204 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 群益華夏盛世基金-人民幣 9.21540 9.19850 0.01690 0.18373 群益華夏盛世基金-美元 8.55780 8.53290 0.02490 0.29181 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511 群益奧斯卡基金 25.20000 24.87000 0.33000 1.32690 群益新興金鑽基金-美元 10.67750 10.64960 0.02790 0.26198 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 群益葛萊美基金 21.46000 21.17000 0.29000 1.36986 群益道瓊美國地產ETF基金 20.21000 20.20000 0.01000 0.04950 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.81000 8.92000 -0.11000 -1.23318 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.34000 11.05000 0.29000 2.62443 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.03530 10.04470 -0.00940 -0.09358 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.97990 9.97850 0.00140 0.01403 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.00820 10.00130 0.00690 0.06899 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.03530 10.04460 -0.00930 -0.09259 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.97990 9.97850 0.00140 0.01403 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.00820 10.00130 0.00690 0.06899 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.03530 10.04470 -0.00940 -0.09358 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.97990 9.97850 0.00140 0.01403 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.03520 10.04460 -0.00940 -0.09358 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.97990 9.97850 0.00140 0.01403 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.58970 11.53880 0.05090 0.44112 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.83630 10.80730 0.02900 0.26834 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.78570 10.75760 0.02810 0.26121 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.19730 8.16130 0.03600 0.44111 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57310 8.55020 0.02290 0.26783 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.89000 7.86000 0.03000 0.38168 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.19070 8.16930 0.02140 0.26196 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.71920 9.69330 0.02590 0.26719 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.48410 9.45870 0.02540 0.26854 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.66000 25.38000 0.28000 1.10323 德信中國精選成長基金 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 德信台灣主流中小基金 16.91000 16.71000 0.20000 1.19689 德信新興股票組合基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 德信萬保貨幣市場基金 11.94860 11.94840 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.78750 10.79090 -0.00340 -0.03151 德信數位時代基金 26.15000 25.82000 0.33000 1.27808 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.95130 9.94870 0.00260 0.02613 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88610 9.88330 0.00280 0.02833 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67750 11.67740 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.65000 13.40000 0.25000 1.86567 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.73000 16.67000 0.06000 0.35993 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.32620 10.33910 -0.01290 -0.12477 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.06860 15.08800 -0.01940 -0.12858 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.03110 8.02900 0.00210 0.02616 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.81530 10.81840 -0.00310 -0.02865 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34290 11.34620 -0.00330 -0.02908 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13630 13.13290 0.00340 0.02589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.48000 15.30000 0.18000 1.17647 摩根中小基金 19.81000 19.32000 0.49000 2.53623 摩根中國A股基金 11.81000 11.69000 0.12000 1.02652 摩根中國A股基金(美元) 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 摩根中國亮點基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.29910 10.25750 0.04160 0.40556 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.42430 11.39640 0.02790 0.24481 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.73500 8.70290 0.03210 0.36884 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.71830 11.67090 0.04740 0.40614 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.52020 13.48720 0.03300 0.24468 摩根台灣金磚基金-累積型 17.30000 16.95000 0.35000 2.06490 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.30000 16.95000 0.35000 2.06490 摩根台灣增長基金 44.93000 44.32000 0.61000 1.37635 摩根平衡基金 26.13000 25.92000 0.21000 0.81019 摩根全球α基金 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787 摩根全球平衡基金 14.57420 14.56010 0.01410 0.09684 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.26620 9.23880 0.02740 0.29658 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.26570 10.24050 0.02520 0.24608 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.68340 9.65530 0.02810 0.29103 摩根多元入息成長基金-累積型 11.05570 11.02310 0.03260 0.29574 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.75680 9.72840 0.02840 0.29193 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11200 10.11310 -0.00110 -0.01088 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06490 13.06640 -0.00150 -0.01148 摩根亞洲基金 52.38000 52.22000 0.16000 0.30640 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.22180 8.23060 -0.00880 -0.10692 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.60720 9.62100 -0.01380 -0.14344 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.50240 8.51280 -0.01040 -0.12217 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.13580 12.14890 -0.01310 -0.10783 摩根東方內需機會基金 16.59000 16.54000 0.05000 0.30230 摩根東方科技基金 28.97000 28.89000 0.08000 0.27691 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 摩根金龍收成基金 18.76000 18.57000 0.19000 1.02316 摩根第一貨幣市場基金 15.09530 15.09520 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.65000 12.82000 -0.17000 -1.32605 摩根新金磚五國基金 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488 摩根新絲路基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 12.13000 12.04000 0.09000 0.74751 摩根新興日本基金 21.87000 22.14000 -0.27000 -1.21951 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.99570 7.00270 -0.00700 -0.09996 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.19670 9.21130 -0.01460 -0.15850 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.96740 8.97700 -0.00960 -0.10694 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.32940 10.33990 -0.01050 -0.10155 摩根新興科技基金 46.26000 45.14000 1.12000 2.48117 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12680 8.12590 0.00090 0.01108 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42230 10.42120 0.00110 0.01056 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.18170 8.16080 0.02090 0.25610 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.87210 8.85710 0.01500 0.16936 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.34890 8.33150 0.01740 0.20885 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.51400 9.48980 0.02420 0.25501 摩根龍揚基金 28.00000 27.72000 0.28000 1.01010 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652 摩根環球股票收益基金-累積型 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 摩根總收益組合基金-月配息型 9.12280 9.11850 0.00430 0.04716 摩根總收益組合基金-累積型 11.10740 11.10230 0.00510 0.04594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.58000 22.20000 0.38000 1.71171 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68590 11.68600 -0.00010 -0.00086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89380 10.89260 0.00120 0.01102 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89830 9.89400 0.00430 0.04346 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00250 10.00250 0.00000 0.00000 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.37840 9.37730 0.00110 0.01173 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51560 8.51190 0.00370 0.04347 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.73580 9.72780 0.00800 0.08224 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81090 9.79740 0.01350 0.13779 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.30800 9.29510 0.01290 0.13878 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.46830 9.45000 0.01830 0.19365 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.01050 8.99810 0.01240 0.13781 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.16490 9.14710 0.01780 0.19460 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.88920 10.88380 0.00540 0.04962 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.64730 10.64180 0.00550 0.05168 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.87260 9.86250 0.01010 0.10241 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.25170 10.24660 0.00510 0.04977 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00830 10.00310 0.00520 0.05198 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.28280 9.27340 0.00940 0.10137 聯邦金鑽平衡基金 21.50090 21.35070 0.15020 0.70349 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.81120 8.76650 0.04470 0.50990 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.11500 9.06370 0.05130 0.56599 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.79060 8.74590 0.04470 0.51110 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.09960 9.04840 0.05120 0.56585 聯邦貨幣市場基金 13.18050 13.18040 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.55000 11.32000 0.23000 2.03180 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87570 15.87340 0.00230 0.01449 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68930 11.64220 0.04710 0.40456 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25790 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