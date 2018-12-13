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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/12  107/12/11  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65840   10.65760   0.00080    0.00751
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83380    9.82980   0.00400    0.04069
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83650    9.83250   0.00400    0.04068
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76870    9.76730   0.00140    0.01433
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76880    9.76740   0.00140    0.01433
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.28000   21.25000   0.03000    0.14118
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.83000   21.82000   0.01000    0.04583
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.12090    9.11820   0.00270    0.02961
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45510    9.45110   0.00400    0.04232
中國信託台灣活力基金                                               13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
中國信託台灣優勢基金                                               15.21000   15.06000   0.15000    0.99602
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.01000    7.98000   0.03000    0.37594
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.81080    9.80320   0.00760    0.07753
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06620    9.05920   0.00700    0.07727
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.16220   10.15910   0.00310    0.03051
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.35890    9.35600   0.00290    0.03100
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.15550   10.12090   0.03460    0.34187
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.77690    8.74700   0.02990    0.34183
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62850   10.62670   0.00180    0.01694
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48200    9.48030   0.00170    0.01793
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
中國信託智能運動基金-美元                                           9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00170   11.00150   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.38290    9.37280   0.01010    0.10776
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.92200    8.91240   0.00960    0.10772
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54590    9.53700   0.00890    0.09332
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.07200    9.06360   0.00840    0.09268
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.81000   10.78000   0.03000    0.27829
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
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元大2001基金                                                       53.51000   52.99000   0.52000    0.98132
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.50360   39.38250   0.12110    0.30750
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.52480   37.38920   0.13560    0.36267
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.20000   17.11000   0.09000    0.52601
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51990   11.51880   0.00110    0.00955
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.59580   10.57870   0.01710    0.16165
元大上證50基金                                                     27.46000   27.32000   0.14000    0.51245
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.03000    9.95000   0.08000    0.80402
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.59000   12.62000  -0.03000   -0.23772
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.74300   11.76500  -0.02200   -0.18700
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.88000   15.90100  -0.02100   -0.13207
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.52400    9.48700   0.03700    0.39001
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.82000    2.81000   0.01000    0.35587
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.55000   12.50000   0.05000    0.40000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.40650   46.37670   0.02980    0.06426
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.52180   10.52520  -0.00340   -0.03230
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67510    9.69230  -0.01720   -0.17746
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.65770    9.64620   0.01150    0.11922
元大巴西指數基金                                                    6.13000    6.07400   0.05600    0.92196
元大巴菲特基金                                                     23.94000   23.76000   0.18000    0.75758
元大日經225基金                                                    27.19000   26.60000   0.59000    2.21805
元大台商收成基金                                                   19.74000   19.39000   0.35000    1.80505
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.16000   13.33000  -0.17000   -1.27532
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.19000   31.38000   0.81000    2.58126
元大台灣中型100基金                                                29.11000   28.80000   0.31000    1.07639
元大台灣加權股價指數基金                                           23.11200   22.86000   0.25200    1.10236
元大台灣卓越50基金                                                 75.93000   74.96000   0.97000    1.29402
元大台灣金融基金                                                   16.61000   16.59000   0.02000    0.12055
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.94000   27.75000   0.19000    0.68468
元大台灣高股息基金                                                 24.29000   24.11000   0.18000    0.74658
元大台灣電子科技基金                                               31.32000   30.77000   0.55000    1.78746
元大全球ETF成長組合基金                                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.97000   13.00000  -0.03000   -0.23077
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.77000   12.82000  -0.05000   -0.39002
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.93900   11.97300  -0.03400   -0.28397
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.49000    8.48000   0.01000    0.11792
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.45000    6.44000   0.01000    0.15528
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.11000    8.11000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.33000    6.33000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.59500    8.60600  -0.01100   -0.12782
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.46000   12.41000   0.05000    0.40290
元大全球農業商機基金                                               16.14000   16.14000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    9.02700    9.12000  -0.09300   -1.01974
元大印度指數基金                                                    9.08200    8.98100   0.10100    1.12460
元大印度基金                                                       11.58000   11.46000   0.12000    1.04712
元大多多基金                                                       15.63000   15.41000   0.22000    1.42764
元大多福基金                                                       47.37000   46.97000   0.40000    0.85161
元大亞太成長基金                                                    8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66010    8.65120   0.00890    0.10288
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.04990    7.06260  -0.01270   -0.17982
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.69700    8.70900  -0.01200   -0.13779
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.27500    9.30900  -0.03400   -0.36524
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99150    9.99330  -0.00180   -0.01801
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00040   10.00080  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00040   10.00080  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.00440    9.99930   0.00510    0.05100
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.00440    9.99930   0.00510    0.05100
元大卓越基金                                                       40.38000   40.09000   0.29000    0.72337
元大店頭基金                                                        7.41000    7.26000   0.15000    2.06612
元大泛歐成長基金                                                    8.14000    8.08000   0.06000    0.74257
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.33030   10.32960   0.00070    0.00678
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67410    9.67750  -0.00340   -0.03513
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.88620   31.92960  -0.04340   -0.13592
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.70880   37.73800  -0.02920   -0.07738
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.10610   19.11990  -0.01380   -0.07218
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.64270   18.62550   0.01720    0.09235
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.45070   39.56280  -0.11210   -0.28335
元大高科技基金                                                     17.02000   16.77000   0.25000    1.49076
元大得利貨幣市場基金                                               16.27700   16.27670   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99830   11.99810   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     11.18000   10.87000   0.31000    2.85189
元大華夏中小基金                                                    6.25000    6.20000   0.05000    0.80645
元大新中國基金-人民幣                                               8.26000    8.20000   0.06000    0.73171
元大新中國基金-美元                                                 7.70800    7.64800   0.06000    0.78452
元大新中國基金-新台幣                                               7.69000    7.63000   0.06000    0.78637
元大新主流基金                                                     21.55000   21.24000   0.31000    1.45951
元大新東協平衡基金-美元                                             8.98900    9.01200  -0.02300   -0.25522
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.78000    8.79000  -0.01000   -0.11377
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.12600   10.19170  -0.06570   -0.64464
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.32960    9.38460  -0.05500   -0.58607
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.23450   10.23980  -0.00530   -0.05176
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.72760    8.77710  -0.04950   -0.56397
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76340    9.76770  -0.00430   -0.04402
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.25060    9.28360  -0.03300   -0.35547
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93080    9.92960   0.00120    0.01209
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.41450    9.44250  -0.02800   -0.29653
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45410    9.45860  -0.00450   -0.04758
元大新興亞洲基金                                                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.93490    8.92790   0.00700    0.07841
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.59540    8.58860   0.00680    0.07917
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.19810    9.18580   0.01230    0.13390
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.85240    8.84050   0.01190    0.13461
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12220   15.12200   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.05000   32.78000   0.27000    0.82367
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
元大實質多重資產基金-美元                                           8.20700    8.22700  -0.02000   -0.24310
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.00000   16.12000  -0.12000   -0.74442
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.08000   11.89000   0.19000    1.59798
元大摩臺基金                                                       35.20000   34.74000   0.46000    1.32412
元大標普500基金                                                    24.57000   24.60000  -0.03000   -0.12195
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.89000   13.88000   0.01000    0.07205
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.34000   29.39000  -0.05000   -0.17013
元大標智滬深300基金                                                15.01000   14.84000   0.17000    1.14555
元大歐洲50基金                                                     21.95000   21.67000   0.28000    1.29211
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.50380    9.48900   0.01480    0.15597
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22320   10.22290   0.00030    0.00293
元大績效基金                                                       44.96000   44.34000   0.62000    1.39829
元大韓國KOSPI200基金                                               20.31000   20.00000   0.31000    1.55000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.84000   13.78000   0.06000    0.43541
日盛上選基金                                                       28.82000   28.53000   0.29000    1.01647
日盛小而美基金                                                     15.87000   15.75000   0.12000    0.76190
日盛中國內需動力基金                                                8.47000    8.41000   0.06000    0.71344
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.60370   11.61120  -0.00750   -0.06459
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.58830    9.59440  -0.00610   -0.06358
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64400   11.63870   0.00530    0.04554
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61620    9.61180   0.00440    0.04578
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.53130   10.52440   0.00690    0.06556
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.68160    8.67590   0.00570    0.06570
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.03000    8.97000   0.06000    0.66890
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.56000    8.50000   0.06000    0.70588
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
日盛日盛基金                                                       12.03000   11.95000   0.08000    0.66946
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
日盛全球抗暖化基金                                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.92070    9.90830   0.01240    0.12515
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.17930    9.16780   0.01150    0.12544
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72660    9.71260   0.01400    0.14414
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.00070    8.98780   0.01290    0.14353
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38420    2.38630  -0.00210   -0.08800
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62920    1.63070  -0.00150   -0.09199
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36120    0.36110   0.00010    0.02769
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24750    0.24750   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.96540   11.96060   0.00480    0.04013
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.06930    8.06610   0.00320    0.03967
日盛亞洲機會基金                                                    6.18000    6.17000   0.01000    0.16207
日盛首選基金                                                       15.13000   15.01000   0.12000    0.79947
日盛高科技基金                                                     16.04000   15.83000   0.21000    1.32660
日盛貨幣市場基金                                                   14.79030   14.79010   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.49000   35.21000   0.28000    0.79523
日盛精選五虎基金                                                   32.94000   32.81000   0.13000    0.39622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50430   13.50410   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.27000   26.93000   0.34000    1.26253
台新MSCI中國基金                                                   18.55000   18.51000   0.04000    0.21610
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18140   14.18120   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49220   10.50010  -0.00790   -0.07524
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51750   10.51520   0.00230    0.02187
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11580   10.10800   0.00780    0.07717
台新中國通基金                                                     38.17000   37.88000   0.29000    0.76558
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42870    0.42420   0.00450    1.06082
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.22500   13.07800   0.14700    1.12403
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27900    0.27570   0.00330    1.19695
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.62000    8.52000   0.10000    1.17371
台新主流基金                                                       20.93000   20.80000   0.13000    0.62500
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.51000   20.48000   0.03000    0.14648
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66770    0.66720   0.00050    0.07494
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.06000   15.04000   0.02000    0.13298
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48960    0.48920   0.00040    0.08177
台新台灣中小基金                                                   29.96000   29.75000   0.21000    0.70588
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.77610    9.79970  -0.02360   -0.24082
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.03480    9.03930  -0.00450   -0.04978
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.16670   10.17190  -0.00520   -0.05112
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.65560    9.63200   0.02360    0.24502
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.25000    9.22000   0.03000    0.32538
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.52660   10.50080   0.02580    0.24570
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
台新印度基金                                                       13.47000   13.38000   0.09000    0.67265
台新亞美短期債券基金                                               10.93990   10.93350   0.00640    0.05854
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34770    8.34300   0.00470    0.05633
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27570    0.27570   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.77650   11.76990   0.00660    0.05608
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38360    0.38360   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10390   11.10370   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 28.28690   28.17370   0.11320    0.40179
台新智慧生活基金-美元                                               9.27130    9.25050   0.02080    0.22485
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08860    8.09140  -0.00280   -0.03460
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28310    8.28140   0.00170    0.02053
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.82580    8.82900  -0.00320   -0.03624
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04740    9.04560   0.00180    0.01990
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.53690   10.51050   0.02640    0.25118
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33620    0.33550   0.00070    0.20864
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.75020    7.73080   0.01940    0.25094
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26040    0.25990   0.00050    0.19238
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.18000    5.14000   0.04000    0.77821
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.58000   20.53000   0.05000    0.24355
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.34000   18.21000   0.13000    0.71389
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58290   12.58280   0.00010    0.00079
未來資產阿波羅基金                                                  9.82000    9.64000   0.18000    1.86722
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19530   11.19430   0.00100    0.00893
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95100    9.92660   0.02440    0.24580
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10060    9.10240  -0.00180   -0.01978
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.45220   10.45430  -0.00210   -0.02009
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.66960    7.65410   0.01550    0.20251
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87010    8.85200   0.01810    0.20447
永豐中小基金                                                       48.07000   47.51000   0.56000    1.17870
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71180    1.71260  -0.00080   -0.04671
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.30130    2.30240  -0.00110   -0.04778
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.77300    7.75820   0.01480    0.19077
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.13880   10.11950   0.01930    0.19072
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.11000    4.10000   0.01000    0.24390
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.41000   18.33000   0.08000    0.43644
永豐主流品牌基金                                                   15.79000   15.63000   0.16000    1.02367
永豐永豐基金                                                       31.98000   31.50000   0.48000    1.52381
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13820    9.13960  -0.00140   -0.01532
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.32320    9.32470  -0.00150   -0.01609
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03920    9.03920   0.00000    0.00000
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.22280    9.22270   0.00010    0.00108
永豐亞洲民生消費基金                                               10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35370   13.34530   0.00840    0.06294
永豐高科技基金                                                     21.60000   21.20000   0.40000    1.88679
永豐貨幣市場基金                                                   13.90040   13.90020   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08910    2.09260  -0.00350   -0.16726
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50130    2.50540  -0.00410   -0.16365
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.63260    7.62720   0.00540    0.07080
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.38040   10.37310   0.00730    0.07037
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84210    6.84320  -0.00110   -0.01607
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.66630   10.66810  -0.00180   -0.01687
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.88000    8.86000   0.02000    0.22573
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.98000    6.95000   0.03000    0.43165
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.08000   16.01000   0.07000    0.43723
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.76000   48.26000   0.50000    1.03605
永豐領航科技基金                                                   35.42000   34.75000   0.67000    1.92806
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.09000   11.26000  -0.17000   -1.50977
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.68000   10.83000  -0.15000   -1.38504
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.96000    8.86000   0.10000    1.12867
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.86000    8.73000   0.13000    1.48912
永豐趨勢平衡基金                                                   38.58000   38.13000   0.45000    1.18017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69150   11.69040   0.00110    0.00941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47280    9.47140   0.00140    0.01478
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.81700    9.81550   0.00150    0.01528
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47880    9.47730   0.00150    0.01583
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71170    9.71020   0.00150    0.01545
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49850    9.49670   0.00180    0.01895
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.96710    9.96520   0.00190    0.01907
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46130    9.45960   0.00170    0.01797
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77590    9.77420   0.00170    0.01739
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
兆豐國際中小基金                                                   13.65000   13.53000   0.12000    0.88692
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.53000   12.50000   0.03000    0.24000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.49000   16.43000   0.06000    0.36519
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.39000   16.32000   0.07000    0.42892
兆豐國際生命科學基金                                               15.11000   15.08000   0.03000    0.19894
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.88240    9.86480   0.01760    0.17841
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.09850   10.08380   0.01470    0.14578
兆豐國際全球基金                                                   28.85000   28.75000   0.10000    0.34783
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33770   10.33700   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14380   10.14740  -0.00360   -0.03548
兆豐國際國民基金                                                   20.60000   20.42000   0.18000    0.88149
兆豐國際第一基金                                                   11.71000   11.63000   0.08000    0.68788
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.84100    9.83330   0.00770    0.07831
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.72270    7.71660   0.00610    0.07905
兆豐國際萬全基金                                                   18.93000   18.84000   0.09000    0.47771
兆豐國際電子基金                                                   23.22000   22.95000   0.27000    1.17647
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.58000   19.35000   0.23000    1.18863
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.52000   17.73000  -0.21000   -1.18443
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.21000   30.97000   0.24000    0.77494
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51920   12.51910   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85490    9.85290   0.00200    0.02030
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78380    9.78110   0.00270    0.02760
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83730    9.83400   0.00330    0.03356
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85640    9.85450   0.00190    0.01928
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79080    9.78820   0.00260    0.02656
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83640    9.83300   0.00340    0.03458
合庫台灣基金                                                       10.19000    9.96000   0.23000    2.30924
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86640   10.84720   0.01920    0.17700
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.72440   11.70970   0.01470    0.12554
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.48660   10.47120   0.01540    0.14707
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.23000   11.21400   0.01600    0.14268
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.80180    7.78790   0.01390    0.17848
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.06540    9.05420   0.01120    0.12370
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.67510    8.66240   0.01270    0.14661
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.53830    8.52620   0.01210    0.14192
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.89430    8.88130   0.01300    0.14637
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
合庫全球新興市場基金                                                8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
合庫貨幣市場基金                                                   10.14340   10.14330   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.26190    9.26480  -0.00290   -0.03130
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.49850    9.50150  -0.00300   -0.03157
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.78760    9.78820  -0.00060   -0.00613
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19250   11.19610  -0.00360   -0.03215
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.60610   13.60110   0.00500    0.03676
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.40850    8.41120  -0.00270   -0.03210
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.09080    9.09370  -0.00290   -0.03189
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.56840    7.56890  -0.00050   -0.00661
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.39050    8.39340  -0.00290   -0.03455
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.89580    9.89430   0.00150    0.01516
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
安本標準兩岸價值基金                                                9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07690   11.07600   0.00090    0.00813
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.95340    9.93860   0.01480    0.14891
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.82540    9.80540   0.02000    0.20397
安聯中國東協基金                                                   14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
安聯中國策略基金-美元                                               9.45000    9.39000   0.06000    0.63898
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.26000   12.18000   0.08000    0.65681
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.07000   11.96000   0.11000    0.91973
安聯中華新思路基金-美元                                            11.19000   11.08000   0.11000    0.99278
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
安聯台灣大壩基金                                                   25.22000   24.96000   0.26000    1.04167
安聯台灣科技基金                                                   41.12000   40.45000   0.67000    1.65637
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50870   12.50850   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.61000   27.28000   0.33000    1.20968
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99920   10.00330  -0.00410   -0.04099
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.81710   14.82280  -0.00570   -0.03845
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39420    9.39790  -0.00370   -0.03937
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.97000   10.94000   0.03000    0.27422
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20020   12.20850  -0.00830   -0.06799
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98470    9.98970  -0.00500   -0.05005
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00450   12.01130  -0.00680   -0.05661
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.18440    9.19100  -0.00660   -0.07181
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.05450    9.05900  -0.00450   -0.04967
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70320    8.70810  -0.00490   -0.05627
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.74000   10.74000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.79050   11.80020  -0.00970   -0.08220
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.69840   10.70440  -0.00600   -0.05605
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.35920   10.36510  -0.00590   -0.05692
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51490    8.51990  -0.00500   -0.05869
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.32230    8.32710  -0.00480   -0.05764
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.03290    8.03750  -0.00460   -0.05723
安聯全球人口趨勢基金                                               10.88000   10.84000   0.04000    0.36900
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.87000   33.78000   0.09000    0.26643
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.54000    7.53000   0.01000    0.13280
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92850   11.93410  -0.00560   -0.04692
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26310   10.26790  -0.00480   -0.04675
安聯全球新興市場基金                                               16.08000   16.02000   0.06000    0.37453
安聯全球農金趨勢基金                                                8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.87000    7.88000  -0.01000   -0.12690
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.39000    9.38000   0.01000    0.10661
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
安聯亞洲動態策略基金                                               20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.15600   10.15960  -0.00360   -0.03543
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.85680    9.86030  -0.00350   -0.03550
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.16460   82.12790   0.03670    0.04469
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.14820   12.13980   0.00840    0.06919
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.53780   63.50940   0.02840    0.04472
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30940    9.30290   0.00650    0.06987
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59390    2.59390   0.00000    0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.43190   10.42550   0.00640    0.06139
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20020    2.20030  -0.00010   -0.00454
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62650    8.62090   0.00560    0.06496
宏利台灣動力基金                                                   27.67000   27.35000   0.32000    1.17002
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.56040    9.52140   0.03900    0.40960
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.39080    9.34730   0.04350    0.46538
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.41420    7.38390   0.03030    0.41035
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.39520    7.36230   0.03290    0.44687
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
宏利全球債券組合基金                                               12.77570   12.78440  -0.00870   -0.06805
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78880    2.79400  -0.00520   -0.18611
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.66990   11.69020  -0.02030   -0.17365
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.56630    8.58120  -0.01490   -0.17364
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42700    2.43240  -0.00540   -0.22200
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85210   10.86540  -0.01330   -0.12241
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12680    3.12500   0.00180    0.05760
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50330    0.50300   0.00030    0.05964
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.52000   14.52000   0.00000    0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.59340   11.57790   0.01550    0.13388
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.25260   10.23790   0.01470    0.14358
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.90930    9.89390   0.01540    0.15565
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.58740    8.57590   0.01150    0.13410
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.19430    8.18260   0.01170    0.14299
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.09130    8.07890   0.01240    0.15349
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.04640    8.03470   0.01170    0.14562
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72400    2.72330   0.00070    0.02570
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39440    0.39420   0.00020    0.05074
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.95170   11.94600   0.00570    0.04771
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89650    0.89610   0.00040    0.04464
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11310    7.10970   0.00340    0.04782
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97460    1.97420   0.00040    0.02026
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28400    0.28390   0.00010    0.03522
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69300    8.68870   0.00430    0.04949
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31500    0.31480   0.00020    0.06353
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65610   13.65590   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.31000   0.01000    0.43290
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
宏利臺灣股息收益基金                                               23.22000   23.05000   0.17000    0.73753
宏利澳幣保本基金                                                   12.29440   12.29070   0.00370    0.03010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.05000   10.00000   0.05000    0.50000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.52000   10.48000   0.04000    0.38168
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.88000    9.88360  -0.00360   -0.03642
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.11610    9.10820   0.00790    0.08674
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.59090    8.57870   0.01220    0.14221
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.43550   10.42070   0.01480    0.14203
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.15000    9.07000   0.08000    0.88203
貝萊德新台幣基金                                                   12.94420   12.94410   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.48000   23.20000   0.28000    1.20690
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31890   11.31480   0.00410    0.03624
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.93310    9.90900   0.02410    0.24321
保德信大中華基金-人民幣                                             8.70000    8.66000   0.04000    0.46189
保德信大中華基金-美元                                               8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
保德信大中華基金-新台幣                                            25.50000   25.32000   0.18000    0.71090
保德信中小型股基金                                                 40.41000   39.74000   0.67000    1.68596
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.92000    7.85000   0.07000    0.89172
保德信中國中小基金-美元                                             7.60000    7.52000   0.08000    1.06383
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.35000    7.27000   0.08000    1.10041
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.81110    8.78320   0.02790    0.31765
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.88550    8.85890   0.02660    0.30026
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.93860    8.91330   0.02530    0.28385
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.72390    9.69640   0.02750    0.28361
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.01000    7.94000   0.07000    0.88161
保德信中國品牌基金-美元                                             8.02000    7.95000   0.07000    0.88050
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.67000    8.60000   0.07000    0.81395
保德信台商全方位基金                                               31.25000   30.92000   0.33000    1.06727
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.43000   25.44000  -0.01000   -0.03931
保德信全球消費商機基金                                             17.32000   17.26000   0.06000    0.34762
保德信全球基礎建設基金                                             11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
保德信全球資源基金                                                  7.03000    7.00000   0.03000    0.42857
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.78000   32.63000   0.15000    0.45970
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.10360   10.10060   0.00300    0.02970
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.10360   10.10060   0.00300    0.02970
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.09510   10.08660   0.00850    0.08427
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.09510   10.08660   0.00850    0.08427
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.36410    9.35940   0.00470    0.05022
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.24660   10.24140   0.00520    0.05077
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.90630    8.89680   0.00950    0.10678
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.73030    9.72000   0.01030    0.10597
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94740    7.94050   0.00690    0.08690
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61330   10.60410   0.00920    0.08676
保德信亞太基金                                                     19.17000   19.13000   0.04000    0.20910
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32860    8.32690   0.00170    0.02042
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17430   11.17190   0.00240    0.02148
保德信店頭市場基金                                                 29.13000   28.67000   0.46000    1.60446
保德信拉丁美洲基金                                                  6.62000    6.58000   0.04000    0.60790
保德信金平衡基金                                                   28.01000   27.82000   0.19000    0.68296
保德信金滿意基金                                                   38.56000   38.07000   0.49000    1.28710
保德信科技島基金                                                   23.69000   23.37000   0.32000    1.36928
保德信高成長基金                                                   84.69000   83.86000   0.83000    0.98974
保德信第一基金                                                     22.81000   22.57000   0.24000    1.06336
保德信貨幣市場基金                                                 15.79040   15.79020   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.03570   10.02720   0.00850    0.08477
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.22070   10.20650   0.01420    0.13913
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.33430   10.32860   0.00570    0.05519
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.85480    9.84390   0.01090    0.11073
保德信新世紀基金                                                    9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.78210    7.78190   0.00020    0.00257
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.69000   10.68980   0.00020    0.00187
保德信新興趨勢組合基金                                             10.23000   10.15000   0.08000    0.78818
保德信瑞騰基金                                                     15.55980   15.56010  -0.00030   -0.00193
保德信歐洲組合基金                                                  9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68200    9.68640  -0.00440   -0.04542
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98900    9.99360  -0.00460   -0.04603
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62290    9.62290   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78120    9.78500  -0.00380   -0.03883
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70470    9.71060  -0.00590   -0.06076
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.85810    9.86400  -0.00590   -0.05981
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56680    9.57040  -0.00360   -0.03762
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69060    9.69430  -0.00370   -0.03817
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97210    9.97090   0.00120    0.01204
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99030    9.99670  -0.00640   -0.06402
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98880    9.99530  -0.00650   -0.06503
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.88230    9.88700  -0.00470   -0.04754
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.88490    9.88930  -0.00440   -0.04449
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87470    9.87850  -0.00380   -0.03847
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06330   10.06760  -0.00430   -0.04271
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75300    9.75560  -0.00260   -0.02665
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84790    9.85060  -0.00270   -0.02741
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.50980    9.51250  -0.00270   -0.02838
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33020    9.33150  -0.00130   -0.01393
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93110    9.93590  -0.00480   -0.04831
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.92720    9.93190  -0.00470   -0.04732
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.03690   10.03630   0.00060    0.00598
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.11270   10.11450  -0.00180   -0.01780
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.90250    9.90560  -0.00310   -0.03130
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.90300    9.90610  -0.00310   -0.03129
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92740    1.92730   0.00010    0.00519
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67750    2.67730   0.00020    0.00747
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28830    0.28810   0.00020    0.06942
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43400    0.43380   0.00020    0.04610
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.24260    8.23520   0.00740    0.08986
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65980   11.64920   0.01060    0.09099
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39460    9.39730  -0.00270   -0.02873
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.65160   11.65470  -0.00310   -0.02660
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44750    8.44710   0.00040    0.00474
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.52460   10.52410   0.00050    0.00475
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08990   10.08950   0.00040    0.00396
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98940    9.98700   0.00240    0.02403
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.08360   10.08320   0.00040    0.00397
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.72380   10.72340   0.00040    0.00373
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98820    9.98460   0.00360    0.03606
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70140    9.70080   0.00060    0.00619
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08410   10.08350   0.00060    0.00595
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68670    9.68210   0.00460    0.04751
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92050    9.91440   0.00610    0.06153
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.09000   10.09280  -0.00280   -0.02774
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89250    5.88820   0.00430    0.07303
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.35540   10.34770   0.00770    0.07441
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65620   11.65620   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.82000   16.62000   0.20000    1.20337
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3856.19000 3810.17000  46.02000    1.20782
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.84050    9.82850   0.01200    0.12209
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.81210   10.80450   0.00760    0.07034
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.05880   10.05070   0.00810    0.08059
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.65170    8.64110   0.01060    0.12267
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.01400    9.00760   0.00640    0.07105
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.84990    8.84280   0.00710    0.08029
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.92240    9.91030   0.01210    0.12210
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.41230   10.40500   0.00730    0.07016
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.36040   10.35200   0.00840    0.08114
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.25000    6.25000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       11.48000   11.39000   0.09000    0.79017
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66790   13.66780   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.94000   14.84000   0.10000    0.67385
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.17030   13.16040   0.00990    0.07523
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.61230   11.60720   0.00510    0.04394
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.17150   12.16580   0.00570    0.04685
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.40840    8.40210   0.00630    0.07498
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.49510    6.49030   0.00480    0.07396
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.37600    8.37230   0.00370    0.04419
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.14660    8.12960   0.01700    0.20911
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.29650   10.29170   0.00480    0.04664
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.01730    8.01280   0.00450    0.05616
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.78460   11.77940   0.00520    0.04414
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.40980   11.40130   0.00850    0.07455
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.78250   11.75790   0.02460    0.20922
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.07990   11.07470   0.00520    0.04695
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.60820    8.60170   0.00650    0.07557
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.36010    9.35590   0.00420    0.04489
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.31080    9.29140   0.01940    0.20880
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.15650    9.15220   0.00430    0.04698
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.03940    9.03440   0.00500    0.05534
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.81970    9.80720   0.01250    0.12746
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.72380    9.71520   0.00860    0.08852
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.57920    9.56960   0.00960    0.10032
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.66430    9.65460   0.00970    0.10047
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.39080    9.37880   0.01200    0.12795
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.18180    9.17370   0.00810    0.08830
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.95390    9.85280   0.10110    1.02610
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.15300    9.14380   0.00920    0.10061
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.23750    9.22820   0.00930    0.10078
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.80130    9.78880   0.01250    0.12770
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.72390    9.71530   0.00860    0.08852
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.57940    9.56980   0.00960    0.10032
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.66440    9.65470   0.00970    0.10047
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.39060    9.37860   0.01200    0.12795
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.18200    9.17390   0.00810    0.08829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.11320   10.01040   0.10280    1.02693
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.15300    9.14380   0.00920    0.10061
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.23780    9.22850   0.00930    0.10077
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.66140   10.66060   0.00080    0.00750
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90740   11.91110  -0.00370   -0.03106
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26580   11.26710  -0.00130   -0.01154
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.84110    8.84040   0.00070    0.00792
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.53030    9.53330  -0.00300   -0.03147
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.39830    9.39940  -0.00110   -0.01170
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.37420   10.37340   0.00080    0.00771
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08730   11.09070  -0.00340   -0.03066
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88390   10.88510  -0.00120   -0.01102
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.84130    8.84060   0.00070    0.00792
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.53070    9.53370  -0.00300   -0.03147
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.39880    9.39990  -0.00110   -0.01170
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.63000    8.62000   0.01000    0.11601
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.33480   11.33840  -0.00360   -0.03175
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33800    7.34030  -0.00230   -0.03133
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.05000    9.03000   0.02000    0.22148
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.25300   11.25450  -0.00150   -0.01333
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.95990   10.96610  -0.00620   -0.05654
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.05850   10.06270  -0.00420   -0.04174
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10050    8.10160  -0.00110   -0.01358
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.10660    9.11180  -0.00520   -0.05707
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.13900    9.14280  -0.00380   -0.04156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.54290   10.54890  -0.00600   -0.05688
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.88200    9.88330  -0.00130   -0.01315
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.04170   10.04580  -0.00410   -0.04081
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43400    9.43940  -0.00540   -0.05721
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.75250    8.75380  -0.00130   -0.01485
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.70050    8.68970   0.01080    0.12429
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.16300    9.16680  -0.00380   -0.04145
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.66250   11.67900  -0.01650   -0.14128
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.16670   11.18730  -0.02060   -0.18414
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.57050   10.58820  -0.01770   -0.16717
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80150    6.81110  -0.00960   -0.14095
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.50220    8.51780  -0.01560   -0.18315
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.09180    9.10710  -0.01530   -0.16800
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.02540   10.03960  -0.01420   -0.14144
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.58730   10.60510  -0.01780   -0.16784
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.20390    9.22090  -0.01700   -0.18436
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.67520    8.68750  -0.01230   -0.14158
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.28570    9.30130  -0.01560   -0.16772
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.13580   11.14710  -0.01130   -0.10137
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.78040   11.79680  -0.01640   -0.13902
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75060   10.76380  -0.01320   -0.12263
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94570    8.95480  -0.00910   -0.10162
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.50100    9.51420  -0.01320   -0.13874
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48010    9.49180  -0.01170   -0.12326
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10370   11.11910  -0.01540   -0.13850
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.93550    9.94560  -0.01010   -0.10155
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24390   10.25650  -0.01260   -0.12285
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37590    9.38540  -0.00950   -0.10122
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.09880    9.10800  -0.00920   -0.10101
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.72160    9.73510  -0.01350   -0.13867
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24230    9.25370  -0.01140   -0.12319
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.02000   17.00000   0.02000    0.11765
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.64000   15.61000   0.03000    0.19218
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59120   12.59920  -0.00800   -0.06350
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.84780    9.84990  -0.00210   -0.02132
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.81600   10.82260  -0.00660   -0.06098
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.44410   11.41910   0.02500    0.21893
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.32580   10.32890  -0.00310   -0.03001
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.81400    8.81590  -0.00190   -0.02155
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.36710    9.37290  -0.00580   -0.06188
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.24910    9.22890   0.02020    0.21888
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.27030    9.27320  -0.00290   -0.03127
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.94200    8.94390  -0.00190   -0.02124
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.17870    9.18430  -0.00560   -0.06097
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.97310   10.94910   0.02400    0.21920
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.21610    9.21890  -0.00280   -0.03037
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.63000   14.75000  -0.12000   -0.81356
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.99000   22.63000   0.36000    1.59081
國泰大中華基金                                                     17.26000   16.98000   0.28000    1.64900
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.71000   13.50000   0.21000    1.55556
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.95000   37.27000   0.68000    1.82452
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.67930    3.65150   0.02780    0.76133
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.46000   16.31000   0.15000    0.91968
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61910    0.61380   0.00530    0.86347
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58190    0.57700   0.00490    0.84922
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19260    2.19430  -0.00170   -0.07747
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.58480    9.57950   0.00530    0.05533
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.96960    7.96520   0.00440    0.05524
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31310    0.31300   0.00010    0.03195
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61580   11.61480   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67760    1.67580   0.00180    0.10741
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.06970   10.04320   0.02650    0.26386
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33130    0.33060   0.00070    0.21174
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.79870    3.75940   0.03930    1.04538
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.98000   16.78000   0.20000    1.19190
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54520    0.53910   0.00610    1.13152
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.79020    2.75990   0.03030    1.09787
國泰中港台基金台幣級別                                             12.48000   12.33000   0.15000    1.21655
國泰中港台基金美元級別                                              0.40540    0.40070   0.00470    1.17295
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.64000   26.05000   0.59000    2.26488
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.75000   13.10000  -0.35000   -2.67176
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.38000   31.72000   1.66000    5.23329
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.17070   10.16800   0.00270    0.02655
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.89120    9.88860   0.00260    0.02629
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.91540    9.91280   0.00260    0.02623
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32890    0.32900  -0.00010   -0.03040
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31970    0.31980  -0.00010   -0.03127
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32040    0.32050  -0.00010   -0.03120
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42580   12.42560   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.33590    2.33320   0.00270    0.11572
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33850    0.33780   0.00070    0.20722
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47220    0.47220   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.39000   12.32000   0.07000    0.56818
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42650    0.42400   0.00250    0.58962
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.04000    5.03000   0.01000    0.19881
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16050    0.16050   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39070    0.39050   0.00020    0.05122
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35080    0.35060   0.00020    0.05705
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41550    0.41520   0.00030    0.07225
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49030    0.49110  -0.00080   -0.16290
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.46000   20.44000   0.02000    0.09785
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.05000   20.99000   0.06000    0.28585
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.35540    2.35640  -0.00100   -0.04244
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.55480   10.54410   0.01070    0.10148
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.33520    9.32570   0.00950    0.10187
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34220    0.34200   0.00020    0.05848
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30260    0.30250   0.00010    0.03306
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47420    0.47500  -0.00080   -0.16842
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36400    0.36440  -0.00040   -0.10977
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.14000   17.08000   0.06000    0.35129
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55470    0.55310   0.00160    0.28928
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.04000   16.98000   0.06000    0.35336
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77010    0.76940   0.00070    0.09098
國泰科技生化基金                                                   29.27000   28.72000   0.55000    1.91504
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.28000   26.32000  -0.04000   -0.15198
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.78000   13.74000   0.04000    0.29112
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.34340   39.31050   0.03290    0.08369
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.53930   19.54670  -0.00740   -0.03786
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.96050   18.93740   0.02310    0.12198
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.33700   38.22130   0.11570    0.30271
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.25850   40.19100   0.06750    0.16795
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.65330   42.56160   0.09170    0.21545
國泰紐幣2021保本基金                                               12.31240   12.31130   0.00110    0.00893
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.61030   12.60910   0.00120    0.00952
國泰紐幣保本基金                                                   12.53800   12.54140  -0.00340   -0.02711
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.81000   19.31000   0.50000    2.58933
國泰國泰基金台幣級別                                               19.81000   19.31000   0.50000    2.58933
國泰富時中國A50基金                                                17.48000   17.37000   0.11000    0.63328
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.78180   40.58600   0.19580    0.48243
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33140    0.33140   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46910    0.47010  -0.00100   -0.21272
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.30220   10.29430   0.00790    0.07674
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.25000    7.24450   0.00550    0.07592
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34900    0.34890   0.00010    0.02866
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23470    0.23460   0.00010    0.04263
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16780    2.15830   0.00950    0.44016
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.65830    9.60150   0.05680    0.59157
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31170    0.31000   0.00170    0.54839
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.71580   41.62390   0.09190    0.22079
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.63000   17.56000   0.07000    0.39863
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.18000   11.14000   0.04000    0.35907
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36190    0.36100   0.00090    0.24931
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25050    2.25280  -0.00230   -0.10210
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44780    1.44930  -0.00150   -0.10350
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33610    0.33610   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33230    0.33250  -0.00020   -0.06015
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21840    0.21840   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.26580   10.26600  -0.00020   -0.00195
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48040    6.48050  -0.00010   -0.00154
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.91000   15.11000  -0.20000   -1.32363
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.71000   28.95000   0.76000    2.62522
國泰價值卓越基金                                                   13.09000   12.89000   0.20000    1.55159
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.24000    9.15000   0.09000    0.98361
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31450    0.31160   0.00290    0.93068
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.93820   38.89040   0.04780    0.12291
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.44000   18.47000  -0.03000   -0.16243
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.08000   18.02000   0.06000    0.33296
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.03000   16.79000   0.24000    1.42942
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94770   11.94490   0.00280    0.02344
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39310    0.39310   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03140   10.03690  -0.00550   -0.05480
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97500    9.98060  -0.00560   -0.05611
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95760    9.95770  -0.00010   -0.00100
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.03100   10.03650  -0.00550   -0.05480
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97460    9.98030  -0.00570   -0.05711
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95760    9.95770  -0.00010   -0.00100
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28240   11.28140   0.00100    0.00886
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87610    9.85940   0.01670    0.16938
第一金大中華基金                                                   23.33000   23.13000   0.20000    0.86468
第一金小型精選基金                                                 29.73000   29.23000   0.50000    1.71057
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
第一金中國世紀基金-美元                                             7.17610    7.11310   0.06300    0.88569
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.17660    7.11350   0.06310    0.88705
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.45000    8.37000   0.08000    0.95579
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.45000    8.37000   0.08000    0.95579
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.55720    9.55390   0.00330    0.03454
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.17670    8.16490   0.01180    0.14452
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.78350   10.78020   0.00330    0.03061
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.35180    9.33820   0.01360    0.14564
第一金中概平衡基金                                                 23.38000   23.16000   0.22000    0.94991
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27310   15.27290   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.08900  178.08600   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.68680   12.63520   0.05160    0.40838
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.68750   12.63600   0.05150    0.40757
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.21000   12.15000   0.06000    0.49383
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.18760    9.14460   0.04300    0.47022
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.18770    9.14470   0.04300    0.47022
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.37000    9.32000   0.05000    0.53648
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.09710   12.12810  -0.03100   -0.25560
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.11240   12.14350  -0.03110   -0.25610
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.41200    9.40400   0.00800    0.08507
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.41360    9.40560   0.00800    0.08506
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.07000    9.05970   0.01030    0.11369
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.09360    9.08330   0.01030    0.11339
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.00510    9.99650   0.00860    0.08603
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.65870    9.64780   0.01090    0.11298
第一金全球大趨勢基金                                               21.54000   21.42000   0.12000    0.56022
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.04390    8.01730   0.02660    0.33178
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.69060    5.67180   0.01880    0.33146
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.23910    9.19220   0.04690    0.51022
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.24030    9.19330   0.04700    0.51124
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.75360    9.70400   0.04960    0.51113
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.75510    9.70650   0.04860    0.50070
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.42000    9.37000   0.05000    0.53362
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.13290    8.11060   0.02230    0.27495
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.74160    9.71490   0.02670    0.27484
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.16120    9.15340   0.00780    0.08521
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.16010    9.15230   0.00780    0.08522
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.55680    7.54920   0.00760    0.10067
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.55550    7.54790   0.00760    0.10069
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.36840    8.35840   0.01000    0.11964
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.36900    8.35890   0.01010    0.12083
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.87990   10.87070   0.00920    0.08463
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.88070   10.87150   0.00920    0.08462
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.67430    9.66450   0.00980    0.10140
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.28190   14.26480   0.01710    0.11988
第一金亞洲科技基金                                                 16.51000   16.48000   0.03000    0.18204
第一金亞洲新興市場基金                                             12.29000   12.31000  -0.02000   -0.16247
第一金店頭市場基金                                                  7.78000    7.63000   0.15000    1.96592
第一金創新趨勢基金                                                 19.78000   19.50000   0.28000    1.43590
第一金電子基金                                                     28.66000   28.34000   0.32000    1.12915
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.72000   17.40000   0.32000    1.83908
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.63000   20.89000  -0.26000   -1.24461
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.12000   19.08000   0.04000    0.20964
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.17000    7.08000   0.09000    1.27119
統一大中華中小基金(美元)                                            6.53000    6.44000   0.09000    1.39752
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.66000    9.53000   0.13000    1.36411
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.04000    9.09000  -0.05000   -0.55006
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
統一大滿貫基金-A類型                                               29.68000   29.29000   0.39000    1.33151
統一大滿貫基金-I類型                                               29.68000   29.29000   0.39000    1.33151
統一大龍印基金                                                     12.85000   12.79000   0.06000    0.46912
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.20000    8.14000   0.06000    0.73710
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.48000    7.41000   0.07000    0.94467
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
統一中小基金                                                       22.34000   22.04000   0.30000    1.36116
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63180    9.63930  -0.00750   -0.07781
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.94240    8.93570   0.00670    0.07498
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.66540    8.65720   0.00820    0.09472
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.66830   11.67740  -0.00910   -0.07793
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.76930   10.76130   0.00800    0.07434
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.42180   10.41190   0.00990    0.09508
統一台灣動力基金                                                   15.37000   15.16000   0.21000    1.38522
統一全天候基金-A類型                                              100.74000   99.84000   0.90000    0.90144
統一全天候基金-I類型                                              100.94000  100.04000   0.90000    0.89964
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.01690    8.01780  -0.00090   -0.01123
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.71030    7.69940   0.01090    0.14157
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.70160    7.68740   0.01420    0.18472
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.41860    8.41950  -0.00090   -0.01069
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.10370    8.09230   0.01140    0.14087
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.08780    8.07300   0.01480    0.18333
統一全球債券組合基金                                               11.73630   11.74440  -0.00810   -0.06897
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
統一全球新科技基金(美元)                                           13.30000   13.24000   0.06000    0.45317
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.77000   12.70000   0.07000    0.55118
統一亞太基金                                                       22.34000   22.31000   0.03000    0.13447
統一亞洲大金磚基金                                                 11.14000   11.12000   0.02000    0.17986
統一奔騰基金                                                       51.82000   51.44000   0.38000    0.73872
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68200   16.68180   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
統一強漢基金(美元)                                                  8.05000    7.98000   0.07000    0.87719
統一強漢基金(新台幣)                                               21.20000   21.01000   0.19000    0.90433
統一統信基金                                                       26.35000   25.89000   0.46000    1.77675
統一黑馬基金                                                       52.57000   52.19000   0.38000    0.72811
統一新亞洲科技能源基金                                             15.05000   14.90000   0.15000    1.00671
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72790    7.72520   0.00270    0.03495
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98480    9.98130   0.00350    0.03507
統一經建基金                                                       42.28000   41.91000   0.37000    0.88284
統一龍馬基金                                                       57.40000   56.49000   0.91000    1.61090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.16000   15.86000   0.30000    1.89155
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.47000   40.99000   0.48000    1.17102
野村中國機會基金                                                   11.71000   11.64000   0.07000    0.60137
野村巴西基金                                                        5.85000    5.77000   0.08000    1.38648
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
野村台灣高股息基金                                                 23.31000   23.20000   0.11000    0.47414
野村台灣運籌基金                                                   32.02000   31.49000   0.53000    1.68307
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44820    9.44960  -0.00140   -0.01482
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35540    9.35590  -0.00050   -0.00534
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.40920    9.40930  -0.00010   -0.00106
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76560    9.76720  -0.00160   -0.01638
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59770    9.59830  -0.00060   -0.00625
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.51370    9.51370   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                       17.56000   17.39000   0.17000    0.97757
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.18000   13.17000   0.01000    0.07593
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
野村全球生技醫療基金                                               16.45000   16.36000   0.09000    0.55012
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.93930    9.94220  -0.00290   -0.02917
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.87160    9.87380  -0.00220   -0.02228
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.83680    9.83930  -0.00250   -0.02541
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98720    9.99010  -0.00290   -0.02903
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90890    9.91110  -0.00220   -0.02220
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87430    9.87680  -0.00250   -0.02531
野村全球品牌基金                                                   24.60000   24.42000   0.18000    0.73710
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.51000   18.43000   0.08000    0.43407
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.33730   10.33490   0.00240    0.02322
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30750   10.30310   0.00440    0.04271
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17850   10.17330   0.00520    0.05111
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.93030    8.90790   0.02240    0.25146
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.70840    8.68610   0.02230    0.25673
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.31800    8.29430   0.02370    0.28574
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.82760   10.80050   0.02710    0.25091
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.30930   10.28300   0.02630    0.25576
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.91840    9.89020   0.02820    0.28513
野村成長基金                                                       26.61000   26.29000   0.32000    1.21719
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.15520    8.15900  -0.00380   -0.04657
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.15440    8.15730  -0.00290   -0.03555
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.33060    8.33010   0.00050    0.00600
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.89110    8.89520  -0.00410   -0.04609
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.77570    8.77890  -0.00320   -0.03645
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.96170    8.96110   0.00060    0.00670
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.85000    7.83000   0.02000    0.25543
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.05930    9.06650  -0.00720   -0.07941
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09150    9.09880  -0.00730   -0.08023
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20510    9.20930  -0.00420   -0.04561
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.79180    9.79910  -0.00730   -0.07450
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70930    9.71700  -0.00770   -0.07924
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83450    9.83890  -0.00440   -0.04472
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25240    8.25840  -0.00600   -0.07265
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.82160    8.83020  -0.00860   -0.09739
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.68720    8.69480  -0.00760   -0.08741
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.85390   12.86320  -0.00930   -0.07230
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.96930   11.98080  -0.01150   -0.09599
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70800    9.71650  -0.00850   -0.08748
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00460   10.00820  -0.00360   -0.03597
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97770    9.98010  -0.00240   -0.02405
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98770    9.98910  -0.00140   -0.01402
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00300   10.00650  -0.00350   -0.03498
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97680    9.97920  -0.00240   -0.02405
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00330   10.00470  -0.00140   -0.01399
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.76290    9.76560  -0.00270   -0.02765
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.73160    9.73350  -0.00190   -0.01952
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.75100    9.74700   0.00400    0.04104
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.71810    9.70170   0.01640    0.16904
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.77960    9.76530   0.01430    0.14644
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.40280    9.38830   0.01450    0.15445
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.94920    8.93430   0.01490    0.16677
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.92920   10.91090   0.01830    0.16772
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.69930    9.69030   0.00900    0.09288
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.74410   10.73820   0.00590    0.05494
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.22340   10.21680   0.00660    0.06460
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.02660   10.01730   0.00930    0.09284
野村泰國基金                                                       40.36000   40.74000  -0.38000   -0.93274
野村高科技基金                                                      8.45000    8.29000   0.16000    1.93004
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.73870    9.72170   0.01700    0.17487
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.69990    9.68940   0.01050    0.10837
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.11330   10.07420   0.03910    0.38812
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.08820    9.07680   0.01140    0.12559
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.04760    9.03200   0.01560    0.17272
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.90220    8.89160   0.01060    0.11921
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.32800   11.31600   0.01200    0.10604
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.86160   12.80160   0.06000    0.46869
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.27930   10.26640   0.01290    0.12565
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.24050   10.22280   0.01770    0.17314
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.33220   10.32000   0.01220    0.11822
野村貨幣市場基金                                                   16.28950   16.28930   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.58000   14.70000  -0.12000   -0.81633
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.00750   10.01650  -0.00900   -0.08985
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87440    9.87850  -0.00410   -0.04150
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.92940    9.92810   0.00130    0.01309
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.81510    9.82190  -0.00680   -0.06923
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76220    9.76780  -0.00560   -0.05733
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.73870    9.74430  -0.00560   -0.05747
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.89430    9.90120  -0.00690   -0.06969
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.82530    9.83100  -0.00570   -0.05798
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.91990    9.92550  -0.00560   -0.05642
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.53700    9.54180  -0.00480   -0.05030
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.48720    9.49070  -0.00350   -0.03688
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.44030    9.44330  -0.00300   -0.03177
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.67260    9.67750  -0.00490   -0.05063
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.59820    9.60180  -0.00360   -0.03749
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.55140    9.55440  -0.00300   -0.03140
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83270    9.83420  -0.00150   -0.01525
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.61050    7.61160  -0.00110   -0.01445
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44730   11.44900  -0.00170   -0.01485
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.32000    7.35000  -0.03000   -0.40816
野村精選貨幣市場基金                                               12.09000   12.08990   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.48000   10.37000   0.11000    1.06075
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.77000    9.62000   0.15000    1.55925
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.33000    9.24000   0.09000    0.97403
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.21000    7.14000   0.07000    0.98039
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
野村積極成長基金                                                   11.22000   11.09000   0.13000    1.17223
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.18000    8.08000   0.10000    1.23762
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.77000   29.40000   0.37000    1.25850
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.05010   10.04200   0.00810    0.08066
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.27390    8.26840   0.00550    0.06652
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.63550    7.61830   0.01720    0.22577
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.52690    7.52090   0.00600    0.07978
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.47520   11.46730   0.00790    0.06889
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.30560   10.28220   0.02340    0.22758
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.19170   10.18370   0.00800    0.07856
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
野村環球基金-人民幣計價                                            15.09000   15.05000   0.04000    0.26578
野村環球基金-美元計價                                              11.73000   11.70000   0.03000    0.25641
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.46000   16.40000   0.06000    0.36585
野村鴻利基金                                                       20.28000   20.12000   0.16000    0.79523
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87210   16.87200   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.33000   17.06000   0.27000    1.58265
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.81000   13.74000   0.07000    0.50946
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94360    9.95190  -0.00830   -0.08340
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03910   13.05000  -0.01090   -0.08352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93260    9.93410  -0.00150   -0.01510
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82920    9.82100   0.00820    0.08349
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49760    9.49720   0.00040    0.00421
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.52990    9.52990   0.00000    0.00000
凱基台商天下基金                                                   11.56000   11.48000   0.08000    0.69686
凱基台灣精五門基金                                                 18.32000   18.21000   0.11000    0.60406
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.98450   38.84500   0.13950    0.35912
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.08300   38.99170   0.09130    0.23415
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.43000   41.36590   0.06410    0.15496
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.15760   10.13090   0.02670    0.26355
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.45000   12.41000   0.04000    0.32232
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.19640   11.14430   0.05210    0.46750
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.06000   11.00000   0.06000    0.54545
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55950   11.55930   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.33000   24.17000   0.16000    0.66198
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.10000   20.08000   0.02000    0.09960
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.42920   19.41570   0.01350    0.06953
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.06000   16.01000   0.05000    0.31230
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.29890   15.26110   0.03780    0.24769
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.10000    7.06000   0.04000    0.56657
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.77300   10.78630  -0.01330   -0.12330
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.54440   11.48890   0.05550    0.48307
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.16000   12.13000   0.03000    0.24732
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.87650   11.85600   0.02050    0.17291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.75000   14.79000  -0.04000   -0.27045
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.19000   28.07000   0.12000    0.42750
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.28000   28.21000   0.07000    0.24814
富邦上証180基金                                                    26.51000   26.44000   0.07000    0.26475
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16720    0.16590   0.00130    0.78360
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.17000    5.13000   0.04000    0.77973
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.92000    7.98000  -0.06000   -0.75188
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.87000   31.37000   0.50000    1.59388
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.74430   10.71200   0.03230    0.30153
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.92170    9.88800   0.03370    0.34082
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.52830    9.48360   0.04470    0.47134
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.27520    9.27530  -0.00010   -0.00108
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.49370    8.49090   0.00280    0.03298
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.16440    8.15000   0.01440    0.17669
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.76670   20.71890   0.04780    0.23071
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45440   11.45330   0.00110    0.00960
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.45190   10.43250   0.01940    0.18596
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.85140   12.84330   0.00810    0.06307
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88470    1.88360   0.00110    0.05840
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.15250    9.20070  -0.04820   -0.52387
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.38980    1.39710  -0.00730   -0.52251
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.81140   11.81070   0.00070    0.00593
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71510    1.71430   0.00080    0.04667
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.08350   10.11290  -0.02940   -0.29072
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48310    1.48670  -0.00360   -0.24215
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.02150   10.02540  -0.00390   -0.03890
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.98340    9.98350  -0.00010   -0.00100
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.32000   15.71000  -0.39000   -2.48250
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.08000   19.23000   0.85000    4.42018
富邦日本東証基金                                                   20.68000   20.32000   0.36000    1.77165
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.40000   42.36000   0.04000    0.09443
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.19000   41.65000   0.54000    1.29652
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.78000   46.16000   0.62000    1.34315
富邦台灣心基金                                                     19.11000   18.92000   0.19000    1.00423
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.84000   41.31000   0.53000    1.28298
富邦台灣科技指數基金                                               49.19000   48.40000   0.79000    1.63223
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.15860   40.05670   0.10190    0.25439
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.47030   41.40930   0.06100    0.14731
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29270    0.29190   0.00080    0.27407
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53510    2.53810  -0.00300   -0.11820
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33870    0.33860   0.00010    0.02953
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49070   10.49020   0.00050    0.00477
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18820    2.19260  -0.00440   -0.20067
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32270    0.32310  -0.00040   -0.12380
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99160    9.00380  -0.01220   -0.13550
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.79000   21.80000  -0.01000   -0.04587
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.17000   26.77000   0.40000    1.49421
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66090   15.66070   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.13680   40.05300   0.08380    0.20922
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.38820   39.30080   0.08740    0.22239
富邦長紅基金                                                       54.04000   53.51000   0.53000    0.99047
富邦科技基金                                                       21.08000   20.72000   0.36000    1.73745
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.70330   40.76170  -0.05840   -0.14327
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.92890   39.94830  -0.01940   -0.04856
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.24860   39.35720  -0.10860   -0.27593
富邦恒生國企ETF基金                                                19.74000   19.42000   0.32000    1.64779
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.41000   14.69000  -0.28000   -1.90606
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.52000   24.60000   0.92000    3.73984
富邦高成長基金                                                     20.74000   20.55000   0.19000    0.92457
富邦基金A類型                                                      11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
富邦基金I類型                                                      11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
富邦深証100基金                                                     8.11000    8.09000   0.02000    0.24722
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.44000   18.32000   0.12000    0.65502
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40280    0.40200   0.00080    0.19900
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.95860   11.94160   0.01700    0.14236
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.11710    9.13670  -0.01960   -0.21452
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29360    0.29430  -0.00070   -0.23785
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.42910    8.46020  -0.03110   -0.36760
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.33510    9.39170  -0.05660   -0.60266
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.87530    9.92960  -0.05430   -0.54685
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.01450    9.11900  -0.10450   -1.14596
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.53070    9.63510  -0.10440   -1.08354
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.48000   17.30000   0.18000    1.04046
富邦精準基金                                                       40.43000   40.13000   0.30000    0.74757
富邦精銳中小基金                                                    9.81000    9.70000   0.11000    1.13402
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.82000   15.68000   0.14000    0.89286
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.43000   19.23000   0.20000    1.04004
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.07000    8.18000  -0.11000   -1.34474
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.89000   12.56000   0.33000    2.62739
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.81000   18.81000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.80580    9.82000  -0.01420   -0.14460
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.57680    9.57540   0.00140    0.01462
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.72710    9.71910   0.00800    0.08231
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.46060    9.49330  -0.03270   -0.34445
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.19780    9.21540  -0.01760   -0.19098
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.32710    9.33790  -0.01080   -0.11566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.86000   27.54000   0.32000    1.16195
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.58120    9.54750   0.03370    0.35297
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.48790    9.45420   0.03370    0.35646
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.48500    9.45170   0.03330    0.35232
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.62180    9.58790   0.03390    0.35357
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.52730    9.49350   0.03380    0.35603
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.52390    9.49050   0.03340    0.35193
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26060    8.25930   0.00130    0.01574
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75300    8.75100   0.00200    0.02285
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48180    8.48020   0.00160    0.01887
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.46010    9.45910   0.00100    0.01057
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.43100    9.42890   0.00210    0.02227
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14890    9.14710   0.00180    0.01968
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23600    9.23400   0.00200    0.02166
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.15610    8.16690  -0.01080   -0.13224
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.16560    9.17710  -0.01150   -0.12531
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.65160    8.66270  -0.01110   -0.12814
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.37710   10.39140  -0.01430   -0.13761
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.11270   10.12540  -0.01270   -0.12543
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.62960    9.64190  -0.01230   -0.12757
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.79500    8.80610  -0.01110   -0.12605
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.48360    9.49460  -0.01100   -0.11586
富達卓越領航全球組合基金                                           13.87000   13.69000   0.18000    1.31483
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37580    8.38530  -0.00950   -0.11329
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.04350    9.05290  -0.00940   -0.10383
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.72990    8.73920  -0.00930   -0.10642
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72700    9.73790  -0.01090   -0.11193
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65860    9.66860  -0.01000   -0.10343
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.36460    9.37450  -0.00990   -0.10561
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82060    8.82980  -0.00920   -0.10419
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.45760    9.46750  -0.00990   -0.10457
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.47000    8.39000   0.08000    0.95352
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.04000    8.95000   0.09000    1.00559
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.96000    7.87000   0.09000    1.14358
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.63000    6.60000   0.03000    0.45455
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.56000    7.51000   0.05000    0.66578
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.41000    7.35000   0.06000    0.81633
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.68710    9.69080  -0.00370   -0.03818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.13900    9.13670   0.00230    0.02517
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.72820    8.72460   0.00360    0.04126
富蘭克林華美中華基金                                               10.57000   10.45000   0.12000    1.14833
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.60000   18.30000   0.30000    1.63934
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.53000   18.41000   0.12000    0.65182
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65710    7.65750  -0.00040   -0.00522
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71500    8.71740  -0.00240   -0.02753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.51320    9.51580  -0.00260   -0.02732
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.05730    9.05780  -0.00050   -0.00552
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.89580   10.87850   0.01730    0.15903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.44180    8.42850   0.01330    0.15780
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.75680    8.74300   0.01380    0.15784
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.09520   13.07110   0.02410    0.18438
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.93170    9.91340   0.01830    0.18460
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93580    9.91660   0.01920    0.19361
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.39110    7.37680   0.01430    0.19385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.76710    8.75020   0.01690    0.19314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.50370   10.48020   0.02350    0.22423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.29680    7.28040   0.01640    0.22526
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.67330    8.65380   0.01950    0.22533
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.21220   10.19470   0.01750    0.17166
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.42710    7.41440   0.01270    0.17129
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.89690    7.89420   0.00270    0.03420
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.90400    8.90220   0.00180    0.02022
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74430    9.74240   0.00190    0.01950
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.30310   12.29880   0.00430    0.03496
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.92000    7.88000   0.04000    0.50761
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.34000    8.35000  -0.01000   -0.11976
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.26000   11.26000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.65000    8.63000   0.02000    0.23175
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.21400   12.20470   0.00930    0.07620
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.88000    8.85000   0.03000    0.33898
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
富蘭克林華美第一富基金                                             34.45000   34.03000   0.42000    1.23421
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31850   10.31840   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.80000    8.76000   0.04000    0.45662
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.28000    9.24000   0.04000    0.43290
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.79000   12.76000   0.03000    0.23511
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.86000   14.82000   0.04000    0.26991
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.59340    6.59900  -0.00560   -0.08486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.84860    9.79300   0.05560    0.56775
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18480    9.18600  -0.00120   -0.01306
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.73650   10.73790  -0.00140   -0.01304
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53380    6.53110   0.00270    0.04134
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.61920    8.61740   0.00180    0.02089
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.84530    9.84310   0.00220    0.02235
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.21290   10.20870   0.00420    0.04114
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.73000   59.65000   0.08000    0.13412
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.36000   61.19000   0.17000    0.27782
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.10000   20.08000   0.02000    0.09960
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72470   11.72370   0.00100    0.00853
復華人生目標基金                                                   35.66660   35.50990   0.15670    0.44129
復華大中華中小策略基金                                              7.82000    7.76000   0.06000    0.77320
復華中小精選基金                                                   61.63000   60.61000   1.02000    1.68289
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.95140   51.91750   0.03390    0.06530
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.06000    8.01000   0.05000    0.62422
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.17000    7.10000   0.07000    0.98592
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
復華全方位基金                                                     26.21000   25.95000   0.26000    1.00193
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.65000   11.59000   0.06000    0.51769
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.30000   18.20000   0.10000    0.54945
復華全球平衡基金-美元                                               8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.63000   18.59000   0.04000    0.21517
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.86000   13.80000   0.06000    0.43478
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
復華全球原物料基金                                                  8.08000    8.04000   0.04000    0.49751
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46020   11.46390  -0.00370   -0.03228
復華全球債券基金                                                   13.42240   13.43010  -0.00770   -0.05733
復華全球債券組合基金                                               14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.81000   13.75000   0.06000    0.43636
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
復華有利貨幣市場基金                                               13.45400   13.45380   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
復華亞太成長基金                                                   12.17000   12.07000   0.10000    0.82850
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.96000    7.94000   0.02000    0.25189
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
復華東協世紀基金                                                   11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
復華南非幣長期收益基金A                                            12.96000   12.98000  -0.02000   -0.15408
復華南非幣長期收益基金B                                             7.79000    7.80000  -0.01000   -0.12821
復華南非幣短期收益基金A                                            13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
復華恒生基金                                                       19.82000   19.51000   0.31000    1.58893
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.11000    9.30000  -0.19000   -2.04301
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.21000   26.13000   1.08000    4.13318
復華神盾基金                                                       23.02000   22.88310   0.13690    0.59826
復華高成長基金                                                     60.04000   59.25000   0.79000    1.33333
復華高益策略組合基金                                               12.85000   12.86000  -0.01000   -0.07776
復華貨幣市場基金                                                   14.41560   14.41550   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.40000   18.46000  -0.06000   -0.32503
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.73000   48.61000   0.12000    0.24686
復華復華基金                                                       18.71000   18.46000   0.25000    1.35428
復華華人世紀基金                                                   14.72000   14.65000   0.07000    0.47782
復華傳家二號基金                                                   28.44690   28.28170   0.16520    0.58412
復華傳家基金                                                       19.89060   19.68480   0.20580    1.04548
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.56000   14.56000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.31000   13.28000   0.03000    0.22590
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.02000    9.00000   0.02000    0.22222
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.88000   18.89000  -0.01000   -0.05294
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.31000   60.26000   0.05000    0.08297
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.24000    5.24000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.43000   19.32000   0.11000    0.56936
復華數位經濟基金                                                   44.57000   44.05000   0.52000    1.18048
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.62830    9.63720  -0.00890   -0.09235
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.42190    9.43030  -0.00840   -0.08907
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.78150    9.79050  -0.00900   -0.09193
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.53820    9.54670  -0.00850   -0.08904
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.44250    9.45300  -0.01050   -0.11108
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.95640    9.96210  -0.00570   -0.05722
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.47080    9.47950  -0.00870   -0.09178
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.98750    9.99110  -0.00360   -0.03603
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.47050    9.47910  -0.00860   -0.09073
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.98950    9.99310  -0.00360   -0.03602
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.87430    9.89540  -0.02110   -0.21323
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.85550    9.85400   0.00150    0.01522
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.88380    9.87690   0.00690    0.06986
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.82100    9.84540  -0.02440   -0.24783
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.71760   10.91010  -0.19250   -1.76442
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.77430    9.77560  -0.00130   -0.01330
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.82100    9.84540  -0.02440   -0.24783
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.71720   10.90960  -0.19240   -1.76358
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.77480    9.77610  -0.00130   -0.01330
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83720    9.83300   0.00420    0.04271
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                            9.99260   10.02660  -0.03400   -0.33910
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.97440    9.98170  -0.00730   -0.07313
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99160    9.99340  -0.00180   -0.01801
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.03930    9.04530  -0.00600   -0.06633
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10130    8.08550   0.01580    0.19541
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08810    8.06790   0.02020    0.25037
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.44850   11.45610  -0.00760   -0.06634
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.28660   10.26650   0.02010    0.19578
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38860   10.36260   0.02600    0.25090
景順主流基金                                                       15.32000   15.04000   0.28000    1.86170
景順台灣科技基金                                                   26.69000   26.11000   0.58000    2.22137
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   20.24000   20.17000   0.07000    0.34705
景順全球康健基金                                                   19.03000   18.94000   0.09000    0.47518
景順貨幣市場基金                                                   15.95430   15.95410   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       28.12000   27.55000   0.57000    2.06897
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.11000   13.09000   0.02000    0.15279
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.56000   10.50000   0.06000    0.57143
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.52770    8.55330  -0.02560   -0.29930
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.79520    7.82900  -0.03380   -0.43173
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.07060   11.06350   0.00710    0.06417
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.09910   10.10790  -0.00880   -0.08706
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.12000    7.08000   0.04000    0.56497
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.79000    6.76000   0.03000    0.44379
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32890    9.32700   0.00190    0.02037
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53470    9.52740   0.00730    0.07662
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68680    9.68470   0.00210    0.02168
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90320    9.89560   0.00760    0.07680
華南永昌永昌基金                                                   17.27000   17.01000   0.26000    1.52851
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.06200   14.06030   0.00170    0.01209
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
華南永昌全球精品基金                                               14.42000   14.31000   0.11000    0.76869
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
華南永昌物聯網精選基金                                             10.40000   10.23000   0.17000    1.66178
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22900   16.22870   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.22230   22.00230   0.22000    0.99990
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95350   11.95340   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.24700   10.24200   0.00500    0.04882
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.12020   10.09950   0.02070    0.20496
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.79890    9.79410   0.00480    0.04901
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.64690    9.62750   0.01940    0.20151
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.01040   10.00530   0.00510    0.05097
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.83180    9.81180   0.02000    0.20384
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.66750    9.66250   0.00500    0.05175
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.48460    9.46540   0.01920    0.20284
華頓中小型基金                                                     20.46000   19.86000   0.60000    3.02115
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.00240   10.97300   0.02940    0.26793
華頓台灣基金                                                       22.86000   22.29000   0.57000    2.55720
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53490   11.53480   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.23000   15.24000  -0.01000   -0.06562
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15030   13.13590   0.01440    0.10962
華頓全球高收益債券基金B                                             7.97240    7.96360   0.00880    0.11050
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.91000    4.92000  -0.01000   -0.20325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.36990    2.35970   0.01020    0.43226
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.60830   10.52890   0.07940    0.75411
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34340    0.34100   0.00240    0.70381
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.05920   11.04260   0.01660    0.15033
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.97430    9.96630   0.00800    0.08027
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.84140    9.79550   0.04590    0.46858
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.79960    8.75860   0.04100    0.46811
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.02590    9.98470   0.04120    0.41263
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99150    8.95560   0.03590    0.40087
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.24000    8.17000   0.07000    0.85679
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.83000    8.75000   0.08000    0.91429
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49410    2.49470  -0.00060   -0.02405
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02000    2.02460  -0.00460   -0.22721
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.63830   11.61190   0.02640    0.22735
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.29190    9.27080   0.02110    0.22760
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36070    0.35990   0.00080    0.22228
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29310    0.29250   0.00060    0.20513
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.07000    3.06000   0.01000    0.32680
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.73000   13.64000   0.09000    0.65982
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.44000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.90000   21.65000   0.25000    1.15473
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.56000    7.52000   0.04000    0.53191
匯豐安富基金                                                       24.07000   23.91000   0.16000    0.66918
匯豐成功基金                                                       38.67000   38.47000   0.20000    0.51989
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56750    2.57530  -0.00780   -0.30288
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30060    2.30850  -0.00790   -0.34221
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41400   11.41710  -0.00310   -0.02715
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67580    7.67870  -0.00290   -0.03777
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37270    0.37290  -0.00020   -0.05363
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32600    0.32620  -0.00020   -0.06131
匯豐金磚動力基金                                                   13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99020   14.99010   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.76000    4.75000   0.01000    0.21053
匯豐新鑽動力基金                                                    9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.26810    5.24740   0.02070    0.39448
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.95920    8.93870   0.02050    0.22934
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.09000   46.57000   0.52000    1.11660
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.09000   46.57000   0.52000    1.11660
匯豐龍騰電子基金                                                   31.99000   31.38000   0.61000    1.94391
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.95350   11.95220   0.00130    0.01088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.03000   16.78000   0.25000    1.48987
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
新光中國成長基金(美元)                                              8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.40000    8.38000   0.02000    0.23866
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41420   10.42020  -0.00600   -0.05758
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.52820    9.52780   0.00040    0.00420
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84120    9.84820  -0.00700   -0.07108
新光台灣富貴基金                                                   21.04000   20.79000   0.25000    1.20250
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.72000   10.62000   0.10000    0.94162
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.46000   10.37000   0.09000    0.86789
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94530    9.94590  -0.00060   -0.00603
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73230    9.74010  -0.00780   -0.08008
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50720    9.50780  -0.00060   -0.00631
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29060    9.29810  -0.00750   -0.08066
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.12000    9.10000   0.02000    0.21978
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46320   15.46310   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.36000    8.35000   0.01000    0.11976
新光亞洲精選基金-美金                                              20.31000   20.33000  -0.02000   -0.09838
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.61000   20.64000  -0.03000   -0.14535
新光兩岸優勢基金                                                    9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
新光店頭基金                                                       21.63000   21.30000   0.33000    1.54930
新光南非幣保本基金                                                 12.16000   12.16000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.56000   19.53000   0.03000    0.15361
新光創新科技基金                                                   12.83000   12.68000   0.15000    1.18297
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75050    9.75480  -0.00430   -0.04408
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97050    9.97890  -0.00840   -0.08418
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58180    9.58660  -0.00480   -0.05007
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.09920    9.10320  -0.00400   -0.04394
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30980    9.31760  -0.00780   -0.08371
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94230    8.94700  -0.00470   -0.05253
新光澳幣八年期保本基金                                             10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
新光澳幣十年期保本基金                                             10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.04000  -0.01000   -0.08306
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98000    9.98090  -0.00090   -0.00902
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.34860    9.34930  -0.00070   -0.00749
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.30680    9.30420   0.00260    0.02794
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83020    9.82750   0.00270    0.02747
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80040    9.79970   0.00070    0.00714
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.27480    9.27410   0.00070    0.00755
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.25090    9.25060   0.00030    0.00324
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77130    9.77100   0.00030    0.00307
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.93000    8.96000  -0.03000   -0.33482
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.75470    9.74890   0.00580    0.05949
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.09550    9.09020   0.00530    0.05830
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.62150    9.61500   0.00650    0.06760
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.05630    9.05030   0.00600    0.06630
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.13350    9.12730   0.00620    0.06793
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.75820    9.75160   0.00660    0.06768
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.65120   13.63810   0.01310    0.09605
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.21230    8.20450   0.00780    0.09507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.98210   39.98450  -0.00240   -0.00600
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.52880   36.43280   0.09600    0.26350
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.39190   39.33580   0.05610    0.14262
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.53270   37.39600   0.13670    0.36555
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.42680   40.26760   0.15920    0.39536
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.43660   40.33440   0.10220    0.25338
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.19030   39.03620   0.15410    0.39476
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.93670    9.95740  -0.02070   -0.20789
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.98410   39.98630  -0.00220   -0.00550
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29880   11.29750   0.00130    0.01151
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03010   10.01320   0.01690    0.16878
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.67860   10.57860   0.10000    0.94530
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.95390    7.87100   0.08290    1.05323
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.24000    8.15000   0.09000    1.10429
群益大印度基金-人民幣                                              12.27690   12.26930   0.00760    0.06194
群益大印度基金-美元                                                11.50620   11.48670   0.01950    0.16976
群益大印度基金-新臺幣                                              10.93000   10.90000   0.03000    0.27523
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.80320   10.80010   0.00310    0.02870
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.38200   10.36800   0.01400    0.13503
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.85310    9.85040   0.00270    0.02741
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.64050    8.62880   0.01170    0.13559
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.66950    8.66700   0.00250    0.02885
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.63310    7.62280   0.01030    0.13512
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.22880    8.22650   0.00230    0.02796
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.48770    7.47760   0.01010    0.13507
群益中小型股基金                                                   38.20000   37.74000   0.46000    1.21887
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.41590    9.39340   0.02250    0.23953
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.71150    8.68130   0.03020    0.34787
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.18460    8.15180   0.03280    0.40237
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.18520    8.16560   0.01960    0.24003
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.57200    7.54580   0.02620    0.34721
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11500    7.08640   0.02860    0.40359
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.94210    9.93930   0.00280    0.02817
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.93640   10.93330   0.00310    0.02835
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.54470   10.53700   0.00770    0.07308
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.75150    9.73790   0.01360    0.13966
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.32070    7.27930   0.04140    0.56874
群益中國新機會基金N-美元                                            6.69890    6.65380   0.04510    0.67781
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.17000    7.12000   0.05000    0.70225
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.49240    6.45570   0.03670    0.56849
群益中國新機會基金-美元                                             7.16270    7.11460   0.04810    0.67607
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.84000    6.80000   0.04000    0.58824
群益平衡王基金                                                     18.46360   18.27760   0.18600    1.01764
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.92000    5.92000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.00270   11.01460  -0.01190   -0.10804
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.46580   10.46590  -0.00010   -0.00096
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.70380    9.71430  -0.01050   -0.10809
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.22950    9.22960  -0.00010   -0.00108
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.65330    9.64960   0.00370    0.03834
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.42920    9.42480   0.00440    0.04669
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.84830    8.84500   0.00330    0.03731
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.76960    8.76550   0.00410    0.04677
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.70920    9.70550   0.00370    0.03812
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.72500    9.72040   0.00460    0.04732
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.00420    9.00080   0.00340    0.03777
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.38290    9.37860   0.00430    0.04585
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.04960   10.04370   0.00590    0.05874
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.14590    7.14170   0.00420    0.05881
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.00430    9.99940   0.00490    0.04900
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.86460    9.85950   0.00510    0.05173
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.99480    9.98650   0.00830    0.08311
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.65890    9.65420   0.00470    0.04868
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.57220    9.56720   0.00500    0.05226
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.69870    9.69070   0.00800    0.08255
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.00430    9.99940   0.00490    0.04900
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.86460    9.85940   0.00520    0.05274
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.99490    9.98670   0.00820    0.08211
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.65900    9.65430   0.00470    0.04868
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.57210    9.56710   0.00500    0.05226
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.69870    9.69070   0.00800    0.08255
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.37630    9.32240   0.05390    0.57818
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.34210   15.25390   0.08820    0.57821
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.16000   15.06000   0.10000    0.66401
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.60000   10.53000   0.07000    0.66477
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.12030   10.07540   0.04490    0.44564
群益印度中小基金N-美元                                              8.46620    8.41970   0.04650    0.55228
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.01000    7.96000   0.05000    0.62814
群益印度中小基金-人民幣                                            13.70060   13.63990   0.06070    0.44502
群益印度中小基金-美元                                              12.10900   12.04240   0.06660    0.55305
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.02000   13.94000   0.08000    0.57389
群益多利策略組合基金                                               11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.35000   0.01000    0.07491
群益多重資產組合基金                                               14.59000   14.56000   0.03000    0.20604
群益安家基金                                                       23.27120   23.09240   0.17880    0.77428
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10710   16.10690   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.29000   21.25000   0.04000    0.18824
群益亞太中小基金                                                   10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.03000   14.99000   0.04000    0.26684
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63460    9.63380   0.00080    0.00830
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.29530    7.29470   0.00060    0.00823
群益店頭市場基金                                                   83.11000   81.70000   1.41000    1.72583
群益東方盛世基金                                                    8.04000    8.04000   0.00000    0.00000
群益東協成長基金-人民幣                                            12.47760   12.56990  -0.09230   -0.73429
群益東協成長基金-美元                                              10.91430   10.98330  -0.06900   -0.62823
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.81000   10.87000  -0.06000   -0.55198
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.74810   10.75420  -0.00610   -0.05672
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.15250   10.15690  -0.00440   -0.04332
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.63060    9.63180  -0.00120   -0.01246
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.19020    9.19540  -0.00520   -0.05655
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.68370    8.68750  -0.00380   -0.04374
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.23550    8.23660  -0.00110   -0.01336
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.99360    8.99870  -0.00510   -0.05667
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.83820    8.84210  -0.00390   -0.04411
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.20020    9.20150  -0.00130   -0.01413
群益長安基金                                                       24.81000   24.59000   0.22000    0.89467
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.40510    9.37070   0.03440    0.36710
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.22740   14.17540   0.05200    0.36683
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.76000   13.70000   0.06000    0.43796
群益真善美基金                                                     15.51720   15.44130   0.07590    0.49154
群益馬拉松基金                                                    106.20000  105.61000   0.59000    0.55866
群益馬拉松基金I類型                                               106.46000  105.87000   0.59000    0.55729
群益深証中小板基金                                                 10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
群益創新科技基金                                                   29.05000   28.60000   0.45000    1.57343
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.46240    8.44680   0.01560    0.18469
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.76120    7.73860   0.02260    0.29204
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.21540    9.19850   0.01690    0.18373
群益華夏盛世基金-美元                                               8.55780    8.53290   0.02490    0.29181
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.13000   14.08000   0.05000    0.35511
群益奧斯卡基金                                                     25.20000   24.87000   0.33000    1.32690
群益新興金鑽基金-美元                                              10.67750   10.64960   0.02790    0.26198
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
群益葛萊美基金                                                     21.46000   21.17000   0.29000    1.36986
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.21000   20.20000   0.01000    0.04950
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.81000    8.92000  -0.11000   -1.23318
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.34000   11.05000   0.29000    2.62443
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.03530   10.04470  -0.00940   -0.09358
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.97990    9.97850   0.00140    0.01403
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.00820   10.00130   0.00690    0.06899
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.03530   10.04460  -0.00930   -0.09259
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.97990    9.97850   0.00140    0.01403
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.00820   10.00130   0.00690    0.06899
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.03530   10.04470  -0.00940   -0.09358
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.97990    9.97850   0.00140    0.01403
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.03520   10.04460  -0.00940   -0.09358
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.97990    9.97850   0.00140    0.01403
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.58970   11.53880   0.05090    0.44112
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.83630   10.80730   0.02900    0.26834
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.78570   10.75760   0.02810    0.26121
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.19730    8.16130   0.03600    0.44111
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.57310    8.55020   0.02290    0.26783
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.89000    7.86000   0.03000    0.38168
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.19070    8.16930   0.02140    0.26196
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.71920    9.69330   0.02590    0.26719
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.48410    9.45870   0.02540    0.26854
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.67000    8.62000   0.05000    0.58005
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                       25.66000   25.38000   0.28000    1.10323
德信中國精選成長基金                                               10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
德信台灣主流中小基金                                               16.91000   16.71000   0.20000    1.19689
德信新興股票組合基金                                               10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94860   11.94840   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.78750   10.79090  -0.00340   -0.03151
德信數位時代基金                                                   26.15000   25.82000   0.33000    1.27808
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.95130    9.94870   0.00260    0.02613
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88610    9.88330   0.00280    0.02833
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67750   11.67740   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.65000   13.40000   0.25000    1.86567
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.73000   16.67000   0.06000    0.35993
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.32620   10.33910  -0.01290   -0.12477
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.06860   15.08800  -0.01940   -0.12858
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.03110    8.02900   0.00210    0.02616
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.81530   10.81840  -0.00310   -0.02865
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34290   11.34620  -0.00330   -0.02908
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.13630   13.13290   0.00340    0.02589
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摩根大歐洲基金                                                     15.48000   15.30000   0.18000    1.17647
摩根中小基金                                                       19.81000   19.32000   0.49000    2.53623
摩根中國A股基金                                                    11.81000   11.69000   0.12000    1.02652
摩根中國A股基金(美元)                                               9.26000    9.17000   0.09000    0.98146
摩根中國亮點基金                                                   11.44000   11.38000   0.06000    0.52724
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.29910   10.25750   0.04160    0.40556
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.42430   11.39640   0.02790    0.24481
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.73500    8.70290   0.03210    0.36884
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.71830   11.67090   0.04740    0.40614
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.52020   13.48720   0.03300    0.24468
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.30000   16.95000   0.35000    2.06490
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.30000   16.95000   0.35000    2.06490
摩根台灣增長基金                                                   44.93000   44.32000   0.61000    1.37635
摩根平衡基金                                                       26.13000   25.92000   0.21000    0.81019
摩根全球α基金                                                     17.29000   17.28000   0.01000    0.05787
摩根全球平衡基金                                                   14.57420   14.56010   0.01410    0.09684
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.26620    9.23880   0.02740    0.29658
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.26570   10.24050   0.02520    0.24608
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.68340    9.65530   0.02810    0.29103
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.05570   11.02310   0.03260    0.29574
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.75680    9.72840   0.02840    0.29193
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11200   10.11310  -0.00110   -0.01088
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.06490   13.06640  -0.00150   -0.01148
摩根亞洲基金                                                       52.38000   52.22000   0.16000    0.30640
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.22180    8.23060  -0.00880   -0.10692
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.60720    9.62100  -0.01380   -0.14344
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.50240    8.51280  -0.01040   -0.12217
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.13580   12.14890  -0.01310   -0.10783
摩根東方內需機會基金                                               16.59000   16.54000   0.05000    0.30230
摩根東方科技基金                                                   28.97000   28.89000   0.08000    0.27691
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
摩根金龍收成基金                                                   18.76000   18.57000   0.19000    1.02316
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09530   15.09520   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   12.65000   12.82000  -0.17000   -1.32605
摩根新金磚五國基金                                                 10.87000   10.78000   0.09000    0.83488
摩根新絲路基金                                                      8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     12.13000   12.04000   0.09000    0.74751
摩根新興日本基金                                                   21.87000   22.14000  -0.27000   -1.21951
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.99570    7.00270  -0.00700   -0.09996
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.19670    9.21130  -0.01460   -0.15850
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.96740    8.97700  -0.00960   -0.10694
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.32940   10.33990  -0.01050   -0.10155
摩根新興科技基金                                                   46.26000   45.14000   1.12000    2.48117
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12680    8.12590   0.00090    0.01108
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42230   10.42120   0.00110    0.01056
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.18170    8.16080   0.02090    0.25610
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.87210    8.85710   0.01500    0.16936
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.34890    8.33150   0.01740    0.20885
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.51400    9.48980   0.02420    0.25501
摩根龍揚基金                                                       28.00000   27.72000   0.28000    1.01010
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.12000   10.07000   0.05000    0.49652
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.12280    9.11850   0.00430    0.04716
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10740   11.10230   0.00510    0.04594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.58000   22.20000   0.38000    1.71171
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.68590   11.68600  -0.00010   -0.00086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.89380   10.89260   0.00120    0.01102
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.89830    9.89400   0.00430    0.04346
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00250   10.00250   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37840    9.37730   0.00110    0.01173
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51560    8.51190   0.00370    0.04347
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.73580    9.72780   0.00800    0.08224
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.81090    9.79740   0.01350    0.13779
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.30800    9.29510   0.01290    0.13878
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.46830    9.45000   0.01830    0.19365
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.01050    8.99810   0.01240    0.13781
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.16490    9.14710   0.01780    0.19460
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.88920   10.88380   0.00540    0.04962
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.64730   10.64180   0.00550    0.05168
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.87260    9.86250   0.01010    0.10241
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.25170   10.24660   0.00510    0.04977
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.00830   10.00310   0.00520    0.05198
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.28280    9.27340   0.00940    0.10137
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.50090   21.35070   0.15020    0.70349
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.81120    8.76650   0.04470    0.50990
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.11500    9.06370   0.05130    0.56599
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.79060    8.74590   0.04470    0.51110
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.09960    9.04840   0.05120    0.56585
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18050   13.18040   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.55000   11.32000   0.23000    2.03180
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87570   15.87340   0.00230    0.01449
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.68930   11.64220   0.04710    0.40456
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.25790   11.20740   0.05050    0.45060
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.77700   10.72860   0.04840    0.45113
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74560   11.75730  -0.01170   -0.09951
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97300   10.97950  -0.00650   -0.05920
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35080   10.36110  -0.01030   -0.09941
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46890    8.47390  -0.00500   -0.05900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.79000   31.33000   0.46000    1.46824
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.54000   14.47000   0.07000    0.48376
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.57000   14.49000   0.08000    0.55210
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.17000   15.15000   0.02000    0.13201
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.85000   11.84000   0.01000    0.08446
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.52000   12.50000   0.02000    0.16000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.51000    7.50000   0.01000    0.13333
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.14000   14.09000   0.05000    0.35486
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.57000   13.47000   0.10000    0.74239
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.53000   13.42000   0.11000    0.81967
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.82000    8.76000   0.06000    0.68493
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.33000   14.23000   0.10000    0.70274
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.48000    9.41000   0.07000    0.74389
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.30000   19.27000   0.03000    0.15568
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.48000   17.45000   0.03000    0.17192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.27000   14.25000   0.02000    0.14035
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.00000   14.97000   0.03000    0.20040
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.09000   14.07000   0.02000    0.14215
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.59000   12.57000   0.02000    0.15911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.60000   12.58000   0.02000    0.15898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.18000   18.19000  -0.01000   -0.05498
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.00000   17.01000  -0.01000   -0.05879
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.88000   12.89000  -0.01000   -0.07758
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.75000   12.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.80000    7.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.81000   13.80000   0.01000    0.07246
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
聯博貨幣市場基金                                                   15.00900   15.00880   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24050   10.25420  -0.01370   -0.13360
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.23650   13.25710  -0.02060   -0.15539
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.23870    7.24830  -0.00960   -0.13244
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.57000   19.36000   0.21000    1.08471
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
瀚亞巴西基金                                                        5.13000    5.08000   0.05000    0.98425
瀚亞外銷基金                                                       37.52000   37.23000   0.29000    0.77894
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.19000   10.13000   0.06000    0.59230
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.96000    8.92000   0.04000    0.44843
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.47430   10.45230   0.02200    0.21048
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.11740   10.10330   0.01410    0.13956
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.95860   11.93990   0.01870    0.15662
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.98200    9.93650   0.04550    0.45791
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15560    7.14070   0.01490    0.20866
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.69400    7.68320   0.01080    0.14057
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.81150    7.79930   0.01220    0.15642
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.85720    6.82600   0.03120    0.45708
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.48300    8.46970   0.01330    0.15703
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80280    8.78440   0.01840    0.20946
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.99670    8.98420   0.01250    0.13913
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.84210    8.82830   0.01380    0.15632
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.89970    9.96580  -0.06610   -0.66327
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.73720    9.80220  -0.06500   -0.66312
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.59830    9.66680  -0.06850   -0.70861
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.66340    9.72790  -0.06450   -0.66304
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.17000   13.19000  -0.02000   -0.15163
瀚亞印度基金-美元                                                  12.36000   12.39000  -0.03000   -0.24213
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.47000   27.51000  -0.04000   -0.14540
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.52000    9.41000   0.11000    1.16897
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.70000   13.71000  -0.01000   -0.07294
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.50000    8.50000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.47360   11.44440   0.02920    0.25515
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.25670   13.01610   0.24060    1.84848
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.44250   10.42210   0.02040    0.19574
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.24780   10.22400   0.02380    0.23279
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.46710   11.40280   0.06430    0.56390
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.67310    8.65110   0.02200    0.25430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.47060    9.32280   0.14780    1.58536
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.56020    8.54360   0.01660    0.19430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.38810    8.36860   0.01950    0.23301
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.77340    8.72340   0.05000    0.57317
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.87970   13.86630   0.01340    0.09664
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.32580   10.31670   0.00910    0.08821
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.10010   10.09590   0.00420    0.04160
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.96740   11.95580   0.01160    0.09702
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.20000   18.32000  -0.12000   -0.65502
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58140   13.58120   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.51000   24.51000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                     53.26000   52.54000   0.72000    1.37038
瀚亞理財通基金                                                     25.15000   25.08000   0.07000    0.27911
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.58000    8.62000  -0.04000   -0.46404
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.52000    8.56000  -0.04000   -0.46729
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.15000    9.22000  -0.07000   -0.75922
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.74000    8.80000  -0.06000   -0.68182
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.42000    8.49000  -0.07000   -0.82450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.72000    8.79000  -0.07000   -0.79636
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.54000    8.60000  -0.06000   -0.69767
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.69000    8.76000  -0.07000   -0.79909
瀚亞菁華基金                                                       20.17000   20.04000   0.13000    0.64870
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.98770   12.99710  -0.00940   -0.07232
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94270    8.94920  -0.00650   -0.07263
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.10120   10.08840   0.01280    0.12688
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.70980   10.48370   0.22610    2.15668
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.89650    9.88850   0.00800    0.08090
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.36810    9.35530   0.01280    0.13682
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.66960    9.62390   0.04570    0.47486
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.86380    7.85380   0.01000    0.12733
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.87250    7.70640   0.16610    2.15535
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.34800    8.34120   0.00680    0.08152
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.79520    7.78470   0.01050    0.13488
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.47500    7.43960   0.03540    0.47583
瀚亞電通網基金                                                     13.51000   13.32000   0.19000    1.42643
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.31390   13.31940  -0.00550   -0.04129
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.17430   10.17620  -0.00190   -0.01867
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.45890    9.46480  -0.00590   -0.06234
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.07550   11.08000  -0.00450   -0.04061
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.29000   10.22000   0.07000    0.68493
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