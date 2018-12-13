[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 東泥 法人董事代表人 鄭力翔 4,862,134 4,862,134 洽特定人 軍騰代表人鄭力翔 力山 董事 林錫盈 1,708,824 500,000 一般交易 岱宇國際 董事 林英俊 9,802,441 60,000 贈與 臺北市岱宇基金會 泰豐輪胎 法人董事代表人 馬佩君 2,226,376 2,226,376 洽特定人 鑫元代表人馬佩君 柏承科技 董事 李齊良 16,447,718 7,000,000 洽特定人 齊伍代表人李齊良 亞弘電 董事 許文鼎 19,506,160 4,800,000 洽特定人 智懋代表人許瑞(峰) 亞弘電 董事 許文鼎 14,706,160 4,800,000 洽特定人 友臻代表人許銘鴻 亞弘電 經理人 許瑞(峰) 1,427,375 1,400,000 洽特定人 智懋資代表人許瑞(峰) 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 矽瑪科技 經理人 黃拓文 30,000 30,000 贈與 黃子恩 強新工業 董事 吳玉堂 5,362,269 37,000 贈與 吳秉錚 強新工業 董事 吳玉堂 5,325,269 37,000 贈與 吳秉融 強新工業 董事配偶 吳玉堂之配偶 369,551 37,000 贈與 方映筑 強新工業 董事配偶 吳玉堂之配偶 332,551 37,000 贈與 方筱媛 旺玖科技 董事 柳金堂 674,000 400,000 贈與 黃碧珍 旺玖科技 董事 柳金堂 274,000 200,000 贈與 柳固亨 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 東盟開發 董事 陳由賢 利豐實業 28,301,503 8,000,000 南山人壽 經理人配偶 陳正哲之配偶 陳美秀 57,685 57,685 南山人壽 經理人 陳正哲 葉秋蘭 182,685 57,685 南山人壽 經理人 陳正哲 陳美秀 125,000 125,000 立大開發 董事 邱文雄 國泰銀受託信託專戶 795,488 80,000 4.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 日勝 經理人 黃森義 31,000 231,458 300,000 未轉讓理由：股價不理想 5.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 晟楠 董事 林朝榮 418,000 8,810,248 850,000 未轉讓理由：股價不理想 友銓電子 大股東 友嘉實業 70,000 2,941,743 70,000 未轉讓理由：股價不理想