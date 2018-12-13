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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名       目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
東泥     法人董事代表人 鄭力翔    4,862,134 4,862,134 洽特定人 軍騰代表人鄭力翔
力山     董事           林錫盈    1,708,824   500,000 一般交易
岱宇國際 董事           林英俊    9,802,441    60,000 贈與     臺北市岱宇基金會
泰豐輪胎 法人董事代表人 馬佩君    2,226,376 2,226,376 洽特定人 鑫元代表人馬佩君
柏承科技 董事           李齊良   16,447,718 7,000,000 洽特定人 齊伍代表人李齊良
亞弘電   董事           許文鼎   19,506,160 4,800,000 洽特定人 智懋代表人許瑞(峰)
亞弘電   董事           許文鼎   14,706,160 4,800,000 洽特定人 友臻代表人許銘鴻
亞弘電   經理人         許瑞(峰)  1,427,375 1,400,000 洽特定人 智懋資代表人許瑞(峰)

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
矽瑪科技 經理人     黃拓文          30,000   30,000 贈與 黃子恩
強新工業 董事       吳玉堂       5,362,269   37,000 贈與 吳秉錚
強新工業 董事       吳玉堂       5,325,269   37,000 贈與 吳秉融
強新工業 董事配偶   吳玉堂之配偶   369,551   37,000 贈與 方映筑
強新工業 董事配偶   吳玉堂之配偶   332,551   37,000 贈與 方筱媛
旺玖科技 董事       柳金堂         674,000  400,000 贈與 黃碧珍
旺玖科技 董事       柳金堂         274,000  200,000 贈與 柳固亨

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名         受讓人               目前持股  轉讓持股
東盟開發 董事       陳由賢       利豐實業           28,301,503 8,000,000
南山人壽 經理人配偶 陳正哲之配偶 陳美秀                 57,685    57,685
南山人壽 經理人     陳正哲       葉秋蘭                182,685    57,685
南山人壽 經理人     陳正哲       陳美秀                125,000   125,000
立大開發 董事       邱文雄       國泰銀受託信託專戶    795,488    80,000

4.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   未轉讓股數 持有股數 申報股數
日勝     經理人     黃森義     31,000  231,458  300,000
未轉讓理由：股價不理想

5.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數 申報股數
晟楠     董事       林朝榮      418,000 8,810,248  850,000
未轉讓理由：股價不理想
友銓電子 大股東     友嘉實業     70,000 2,941,743   70,000
未轉讓理由：股價不理想
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