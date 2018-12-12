新聞

◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24102      5027   479.45  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15206      4973   305.77  
00733  富邦臺灣中小         19832      8466   234.25  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7439      4196   177.29  
00667  元大韓國              2333      1429   163.26  
00735  國泰臺韓科技          9290      6789   136.84  
0051   元大中型100          10651      9500   112.12  
00728  第一金工業30         11875     11423   103.96  
00681R 元大美債20反1         5948      6094    97.60  
00702  國泰標普低波高息     10264     11188    91.74  
0054   元大台商50            9867     11124    88.70  
00707R 元大S&P日圓反1        3743      4855    77.10  
00729R 第一金工業30反1       2835      4098    69.18  
0055   元大MSCI金融         28656     42154    67.98  
00714  群益道瓊美國地產      3588      5567    64.45  
0053   元大電子              4110      6488    63.35  
00752  中信中國50            6995     12716    55.01  
00634R 富邦上証反1          25028     45756    54.70  
00691R 兆豐藍籌30反1         3068      6106    50.25  
0061   元大寶滬深          184036    410116    44.87  
00648R 元大S&P500反1        54614    123188    44.33  
00632R 元大台灣50反1      1991195   4499649    44.25  
006207 FH滬深               51277    134392    38.15  
008201 BP上證50              1018      2749    37.03  
00713  元大台灣高息低波     34371    101012    34.03  
0052   富邦科技              3530     11500    30.70
留言載入中...

相關新聞