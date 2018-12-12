◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月12日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 30672 0 2891 中信金 -14496 -53158 00637L 元大滬深300正2 9658 0 00672L 元大S&P原油正2 -5866 0 2317 鴻海 3090 -20520 2882 國泰金 -4577 -23889 00655L 國泰中國A50正2 2913 0 2883 開發金 -3628 -7053 00633L 富邦上証正2 2343 0 2888 新光金 -3181 -15388 0050 元大台灣50 1695 2857 2337 旺宏 -2998 -26919 2812 台中銀 1355 7151 2887 台新金 -2621 -49673 2002 中鋼 953 -758 2449 京元電子 -2362 -8866 00664R 國泰臺灣加權反1 931 0 3037 欣興 -1901 16570 3682 亞太電 865 -177 2498 宏達電 -1814 -12140 6282 康舒 865 414 2886 兆豐金 -1781 -19032 00677U 富邦VIX 813 0 2892 第一金 -1757 -7751 2885 元大金 764 8103 1303 南亞 -1612 -12290 00676R 富邦臺灣加權反1 761 0 2834 臺企銀 -1589 -1095 1515 力山 743 1767 3481 群創 -1279 22881 2474 可成 679 -4612 2408 南亞科 -1183 -2841 2349 錸德 678 2816 2881 富邦金 -1169 -18137 00642U 元大S&P石油 677 0 2344 華邦電 -1106 11457 3016 嘉晶 629 -813 2601 益航 -1091 -1451 2481 強茂 625 -1700 1402 遠東新 -1026 -5729 2313 華通 607 2203 2880 華南金 -1025 -4423 00636 國泰中國A50 537 10131 2823 中壽 -919 -4630 2301 光寶科 534 9297 1301 台塑 -909 -1217 3673 TPK-KY 476 -889 1101 台泥 -808 -20045 00708L 元大S&P黃金正2 467 0 00707R 元大S&P日圓反1 -789 0 00737 國泰AI+Robo 442 1212 1312 國喬 -776 -8482 4958 臻鼎-KY 433 2563 00736 國泰新興市場 -752 -263 1718 中纖 432 -2186 1312A 國喬特 -747 0 1310 台苯 426 4838 2889 國票金 -742 -1308 2382 廣達 394 -1221 3189 景碩 -729 -321 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股