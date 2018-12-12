◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧12月12日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 6462 神盾 1933 3324 雙鴻 1650 3527 聚積 1362 1795 美時 1146 4107 邦特 1121 5299 杰力 1100 3529 力旺 984 9951 皇田 812 3390 旭軟 756 4736 泰博 623 4803 VHQ-KY 431 4147 中裕 344 8038 長園科 330 3455 由田 315 6146 耕興 312 3289 宜特 306 6568 宏觀 299 6446 藥華藥 278 6279 胡連 227 6147 頎邦 199 3491 昇達科 177 3234 光環 160 4953 緯軟 131 5263 智崴 125 8069 元太 104 6121 新普 81 6245 立端 80 8086 宏捷科 80 4129 聯合 71 8299 群聯 62 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 5820 日盛金 -1534 3707 漢磊 -1525 5425 台半 -1488 3264 欣銓 -1232 3227 原相 -1103 5347 世界 -1020 6173 信昌電 -866 5483 中美晶 -821 6488 環球晶 -598 5349 先豐 -594 1569 濱川 -482 6274 台燿 -418 3081 聯亞 -409 6182 合晶 -407 5530 龍巖 -381 3141 晶宏 -380 2233 宇隆 -300 8155 博智 -210 4966 譜瑞-KY -184 8436 大江 -122 3105 穩懋 -78 3563 牧德 -70 6238 勝麗 -70 4162 智擎 -60 6470 宇智 -53 6138 茂達 -50 1565 精華 -47 5274 信驊 -46 4123 晟德 -12 4126 太醫 0
◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名鉅亨台北資料中心
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