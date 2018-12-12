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◆台灣店頭市場投信近3日買賣超前30名

台北‧12月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱  買超張數  
6462  神盾          1933  
3324  雙鴻          1650  
3527  聚積          1362  
1795  美時          1146  
4107  邦特          1121  
5299  杰力          1100  
3529  力旺           984  
9951  皇田           812  
3390  旭軟           756  
4736  泰博           623  
4803  VHQ-KY         431  
4147  中裕           344  
8038  長園科         330  
3455  由田           315  
6146  耕興           312  
3289  宜特           306  
6568  宏觀           299  
6446  藥華藥         278  
6279  胡連           227  
6147  頎邦           199  
3491  昇達科         177  
3234  光環           160  
4953  緯軟           131  
5263  智崴           125  
8069  元太           104  
6121  新普            81  
6245  立端            80  
8086  宏捷科          80  
4129  聯合            71  
8299  群聯            62  
  
◆賣超  
代碼  股票名稱  賣超張數  
5820  日盛金       -1534  
3707  漢磊         -1525  
5425  台半         -1488  
3264  欣銓         -1232  
3227  原相         -1103  
5347  世界         -1020  
6173  信昌電        -866  
5483  中美晶        -821  
6488  環球晶        -598  
5349  先豐          -594  
1569  濱川          -482  
6274  台燿          -418  
3081  聯亞          -409  
6182  合晶          -407  
5530  龍巖          -381  
3141  晶宏          -380  
2233  宇隆          -300  
8155  博智          -210  
4966  譜瑞-KY       -184  
8436  大江          -122  
3105  穩懋           -78  
3563  牧德           -70  
6238  勝麗           -70  
4162  智擎           -60  
6470  宇智           -53  
6138  茂達           -50  
1565  精華           -47  
5274  信驊           -46  
4123  晟德           -12  
4126  太醫             0
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