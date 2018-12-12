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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧12月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     凱衛     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰     大江       
易威     晟楠     富邦美債20年          宜特              謚源     杏昌     碩禾       
穆拉德   太普高   元大美債7-10          友威科            東林     美時                
南璋              富邦中國政策債          緯軟              欣厚-KY  進階                
勝昱              元大美債1-3          信驊              友銓     永日                
飛寶企業          元大投資級公司債          杰力              達威     強生                
精確              元大中國債3-5          台半              三圓     寶島科              
宏易              群益15年IG電信債          凱鈺              雙喜     達爾膚              
唐鋒              群益15年IG科技債          中美晶            力泰     德麥                
聯光通            群益10年IG金融債          九豪              理銘     中華食              
榮群              國泰投資級公司債          信昌電            亞都     世坤                
天宇              國泰5Y+新興債          合晶              東凌-KY  惠光                
新零售            國泰1-5Y高收債          松崗              明揚     冠好                
力新              富邦全球投等債          茂迪              綠河-KY  萬國通              
恩得利            富邦全球高收債          神盾              欣泰     新昕纖              
李洲              國泰中國政金債5+          環球晶                     聚紡                
凱柏實業          富邦中政債0-1          匯鑽科                     力肯                
元炬              富邦A級公司債          三貝德                     泰茂                
及成              FH中國政策債                                     精確                
和進              凱基中國債3-10                                     崇友                
耀勝              凱基新興債10+                                     方土霖              
倚強              凱基科技債10+                                     宏易                
錦明              元大AAA至A公司債                                     至興                
鑫創              群益AAA-AA公司債                                     萬在                
廣寰科            群益15年IG公用債                                     長佳                
點晶              群益15年EM主權債                                     瑞穎                
斐成              FH能源債                                     大恭                
泰谷              FH製藥債                                     永純                
典範              FH新興企業債                                     雙邦                
長天              國泰A級公司債                                     致振                
益通              合世                                         威潤                
振維              易威                                         創威                
鴻翊              穆拉德                                       唐榮                
迎輝              南璋                                         世鎧                
欣厚-KY           勝昱                                         晉椿                
兆遠              飛寶企業                                     久陽                
太欣              精確                                         強新                
系統電            宏易                                         松和                
世紀              唐鋒                                         寶碩                
華容              聯光通                                       凌網                
建榮              榮群                                         恩得利              
立衛              天宇                                         川寶                
天揚              新零售                                       謚源                
鈺創              力新                                         李洲                
佳總              恩得利                                       元炬                
合正              李洲                                         港建                
寶聯通            凱柏實業                                     及成                
凱鈺              元炬                                         笙泉                
德宏              及成                                         新洲                
合邦              和進                                         和進                
萬旭              耀勝                                         耀勝                
久正              倚強                                         倚強                
上揚              錦明                                         至寶電              
全譜              鑫創                                         錦明                
易通展            廣寰科                                       鑫創                
安鈦克            點晶                                         宇環                
元隆              斐成                                         點晶                
沛亨              泰谷                                         幸康                
九暘              典範                                         泰谷                
凱碩              崇越電                                       長天                
全達              長天                                         由田                
奧斯特            益通                                         森寶                
保銳              振維                                         矽瑪                
越峰              鴻翊                                         亞帝歐              
英格爾            迎輝                                         先益                
士開              欣厚-KY                                      重鵬                
昇益              兆遠                                         泓格                
志嘉              太欣                                         博磊                
富裔              系統電                                       東林                
燦星旅            世紀                                         精聯                
富驛-KY           華容                                         營邦                
劍湖山            建榮                                         晶達                
德記              立衛                                         杰力                
泰偉              天揚                                         桂盟                
華義              鈺創                                         世紀                
昇華              佳總                                         立衛                
得利影            合正                                         合正                
鼎創達            寶聯通                                       金利                
花王              凱鈺                                         通泰                
邦泰              德宏                                         三聯                
                  合邦                                         合邦                
                  萬旭                                         亞元                
                  久正                                         業強                
                  上揚                                         萬旭                
                  全譜                                         訊達                
                  易通展                                       撼訊                
                  安鈦克                                       順發                
                  元隆                                         亞銳士              
                  沛亨                                         信昌電              
                  九暘                                         合晶                
                  凱碩                                         育富                
                  全達                                         晉泰                
                  奧斯特                                       上揚                
                  保銳                                         全譜                
                  越峰                                         沛波                
                  英格爾                                       元隆                
                  士開                                         沛亨                
                  昇益                                         迅德                
                  志嘉                                         大中                
                  富裔                                         廣錠                
                  燦星旅                                       神盾                
                  富驛-KY                                      倉和                
                  劍湖山                                       勁豐                
                  德記                                         光菱                
                  泰偉                                         星雲                
                  華義                                         奧斯特              
                  昇華                                         大世科              
                  得利影                                       博大                
                  時報                                         鑫龍騰              
                  鼎創達                                       三圓                
                  花王                                         三豐                
                  邦泰                                         雙喜                
                                                               力泰                
                                                               豐謙                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               易飛網              
                                                               亞都                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               紅馬-KY             
                                                               德記                
                                                               大展證              
                                                               誠品生活            
                                                               得利影              
                                                               隆中                
                                                               時報                
                                                               琉園                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               崑鼎                
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               鉅邁                
                                                               綠電                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               富堡                
                                                               大汽電
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