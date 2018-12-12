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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/11  107/12/10  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65760   10.65510   0.00250    0.02346
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.82980    9.85110  -0.02130   -0.21622
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83250    9.85380  -0.02130   -0.21616
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.76730    9.77090  -0.00360   -0.03684
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.76740    9.77100  -0.00360   -0.03684
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.25000   21.43000  -0.18000   -0.83994
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         21.82000   22.42000  -0.60000   -2.67618
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11820    9.11980  -0.00160   -0.01754
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45110    9.45280  -0.00170   -0.01798
中國信託台灣活力基金                                               13.14000   12.91000   0.23000    1.78156
中國信託台灣優勢基金                                               15.06000   14.82000   0.24000    1.61943
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.63000    9.72000  -0.09000   -0.92593
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.93000    9.02000  -0.09000   -0.99778
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.98000    7.94000   0.04000    0.50378
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.55000    8.50000   0.05000    0.58824
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.80320    9.80600  -0.00280   -0.02855
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.05920    9.06170  -0.00250   -0.02759
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.15910   10.17640  -0.01730   -0.17000
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.35600    9.36810  -0.01210   -0.12916
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.12090   10.03500   0.08590    0.85600
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.74700    8.67280   0.07420    0.85555
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62670   10.64780  -0.02110   -0.19816
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48030    9.49920  -0.01890   -0.19896
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
中國信託智能運動基金-美元                                           9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00150   11.00140   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.37280    9.36590   0.00690    0.07367
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.91240    8.90590   0.00650    0.07299
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.53700    9.53460   0.00240    0.02517
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.06360    9.06130   0.00230    0.02538
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
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元大2001基金                                                       52.99000   52.34000   0.65000    1.24188
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.38250   39.27790   0.10460    0.26631
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.38920   37.29210   0.09710    0.26038
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.11000   17.33000  -0.22000   -1.26947
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51880   11.51530   0.00350    0.03039
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.57870   10.60670  -0.02800   -0.26398
元大上證50基金                                                     27.32000   27.24000   0.08000    0.29369
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.83000    8.91000  -0.08000   -0.89787
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.62000   12.74000  -0.12000   -0.94192
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.76500   11.92600  -0.16100   -1.34999
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      15.90100   16.09900  -0.19800   -1.22989
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.48700    9.53400  -0.04700   -0.49297
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.09000    9.16200  -0.07200   -0.78585
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.81000    2.83000  -0.02000   -0.70671
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.50000   12.62000  -0.12000   -0.95087
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.37670   46.43430  -0.05760   -0.12405
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.52520   10.51210   0.01310    0.12462
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.69230    9.68020   0.01210    0.12500
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64620    9.66250  -0.01630   -0.16869
元大巴西指數基金                                                    6.07400    6.23500  -0.16100   -2.58220
元大巴菲特基金                                                     23.76000   23.60000   0.16000    0.67797
元大日經225基金                                                    26.60000   26.69000  -0.09000   -0.33720
元大台商收成基金                                                   19.39000   19.30000   0.09000    0.46632
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.33000   13.42000  -0.09000   -0.67064
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.38000   30.96000   0.42000    1.35659
元大台灣中型100基金                                                28.80000   28.69000   0.11000    0.38341
元大台灣加權股價指數基金                                           22.86000   22.72700   0.13300    0.58521
元大台灣卓越50基金                                                 74.96000   74.39000   0.57000    0.76623
元大台灣金融基金                                                   16.59000   16.60000  -0.01000   -0.06024
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.75000   27.70000   0.05000    0.18051
元大台灣高股息基金                                                 24.11000   23.99000   0.12000    0.50021
元大台灣電子科技基金                                               30.77000   30.43000   0.34000    1.11732
元大全球ETF成長組合基金                                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.00000   13.10000  -0.10000   -0.76336
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.82000   12.88000  -0.06000   -0.46584
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.97300   12.07800  -0.10500   -0.86935
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.48000    8.56000  -0.08000   -0.93458
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.44000    6.50000  -0.06000   -0.92308
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.11000    8.18000  -0.07000   -0.85575
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.33000    6.38000  -0.05000   -0.78370
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.60600    8.69400  -0.08800   -1.01219
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.54000    8.62000  -0.08000   -0.92807
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.41000   12.60000  -0.19000   -1.50794
元大全球農業商機基金                                               16.14000   16.19000  -0.05000   -0.30883
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
元大印尼指數基金                                                    9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
元大印度指數基金                                                    8.98100    9.26800  -0.28700   -3.09668
元大印度基金                                                       11.46000   11.80000  -0.34000   -2.88136
元大多多基金                                                       15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
元大多福基金                                                       46.97000   46.37000   0.60000    1.29394
元大亞太成長基金                                                    8.47000    8.60000  -0.13000   -1.51163
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.65120    8.66450  -0.01330   -0.15350
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.06260    7.07340  -0.01080   -0.15268
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.70900    8.88200  -0.17300   -1.94776
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.25000    9.42000  -0.17000   -1.80467
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         8.91000    9.08000  -0.17000   -1.87225
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.25000    9.42000  -0.17000   -1.80467
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.30900    9.48100  -0.17200   -1.81415
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.99330    9.98680   0.00650    0.06509
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.00080    9.99980   0.00100    0.01000
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.00080    9.99980   0.00100    0.01000
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99930    9.98670   0.01260    0.12617
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99930    9.98670   0.01260    0.12617
元大卓越基金                                                       40.09000   39.81000   0.28000    0.70334
元大店頭基金                                                        7.26000    7.17000   0.09000    1.25523
元大泛歐成長基金                                                    8.08000    8.21000  -0.13000   -1.58343
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32960   10.32900   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67750    9.67160   0.00590    0.06100
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.92960   31.88630   0.04330    0.13579
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.73800   37.58030   0.15770    0.41963
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.11990   19.16740  -0.04750   -0.24782
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.62550   18.52670   0.09880    0.53328
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.56280   39.51420   0.04860    0.12299
元大高科技基金                                                     16.77000   16.59000   0.18000    1.08499
元大得利貨幣市場基金                                               16.27670   16.27650   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99810   11.99800   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.87000   10.76000   0.11000    1.02230
元大華夏中小基金                                                    6.20000    6.29000  -0.09000   -1.43084
元大新中國基金-人民幣                                               8.20000    8.29000  -0.09000   -1.08565
元大新中國基金-美元                                                 7.64800    7.76300  -0.11500   -1.48139
元大新中國基金-新台幣                                               7.63000    7.73000  -0.10000   -1.29366
元大新主流基金                                                     21.24000   21.04000   0.20000    0.95057
元大新東協平衡基金-美元                                             9.01200    9.06900  -0.05700   -0.62851
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.19170   10.23250  -0.04080   -0.39873
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.38460    9.46090  -0.07630   -0.80648
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.23980   10.31100  -0.07120   -0.69052
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.77710    8.83810  -0.06100   -0.69019
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76770    9.76760   0.00010    0.00102
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28360    9.28350   0.00010    0.00108
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92960    9.91790   0.01170    0.11797
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.44250    9.43130   0.01120    0.11875
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45860    9.45930  -0.00070   -0.00740
元大新興亞洲基金                                                   10.36000   10.48000  -0.12000   -1.14504
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.92790    8.99390  -0.06600   -0.73383
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.58860    8.65220  -0.06360   -0.73507
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.18580    9.24300  -0.05720   -0.61885
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.84050    8.89550  -0.05500   -0.61829
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12200   15.12180   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.78000   32.39000   0.39000    1.20408
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.22700    8.26300  -0.03600   -0.43568
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.12000   16.17000  -0.05000   -0.30921
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.89000   11.83000   0.06000    0.50719
元大摩臺基金                                                       34.74000   34.49000   0.25000    0.72485
元大標普500基金                                                    24.60000   24.51000   0.09000    0.36720
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.88000   13.92000  -0.04000   -0.28736
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.39000   29.23000   0.16000    0.54738
元大標智滬深300基金                                                14.84000   15.07000  -0.23000   -1.52621
元大歐洲50基金                                                     21.67000   21.98000  -0.31000   -1.41037
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.48900    9.51210  -0.02310   -0.24285
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22290   10.22250   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.34000   43.92000   0.42000    0.95628
元大韓國KOSPI200基金                                               20.00000   20.04000  -0.04000   -0.19960
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.78000   13.63000   0.15000    1.10051
日盛上選基金                                                       28.53000   28.22000   0.31000    1.09851
日盛小而美基金                                                     15.75000   15.54000   0.21000    1.35135
日盛中國內需動力基金                                                8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.61120   11.57660   0.03460    0.29888
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.59440    9.56580   0.02860    0.29898
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.63870   11.64380  -0.00510   -0.04380
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61180    9.61600  -0.00420   -0.04368
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.52440   10.52090   0.00350    0.03327
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.67590    8.67300   0.00290    0.03344
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         8.97000    9.03000  -0.06000   -0.66445
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.50000    8.58000  -0.08000   -0.93240
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.79000    8.87000  -0.08000   -0.90192
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
日盛日盛基金                                                       11.95000   11.78000   0.17000    1.44312
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.08000    9.12000  -0.04000   -0.43860
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
日盛全球抗暖化基金                                                  9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.90830    9.92860  -0.02030   -0.20446
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.16780    9.18660  -0.01880   -0.20465
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.71260    9.72550  -0.01290   -0.13264
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.98780    8.99970  -0.01190   -0.13223
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.38630    2.37920   0.00710    0.29842
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.63070    1.62580   0.00490    0.30139
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36110    0.36130  -0.00020   -0.05536
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24750    0.24760  -0.00010   -0.04039
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.96060   11.95690   0.00370    0.03094
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.06610    8.06360   0.00250    0.03100
日盛亞洲機會基金                                                    6.17000    6.25000  -0.08000   -1.28000
日盛首選基金                                                       15.01000   14.83000   0.18000    1.21376
日盛高科技基金                                                     15.83000   15.65000   0.18000    1.15016
日盛貨幣市場基金                                                   14.79010   14.78990   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.21000   34.67000   0.54000    1.55754
日盛精選五虎基金                                                   32.81000   32.45000   0.36000    1.10940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50410   13.50390   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 26.93000   26.47000   0.46000    1.73782
台新MSCI中國基金                                                   18.51000   18.71000  -0.20000   -1.06895
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18120   14.18100   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50010   10.47500   0.02510    0.23962
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51520   10.53320  -0.01800   -0.17089
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10800   10.11350  -0.00550   -0.05438
台新中國通基金                                                     37.88000   37.16000   0.72000    1.93757
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42420    0.43010  -0.00590   -1.37177
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.07800   13.24300  -0.16500   -1.24594
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27570    0.27890  -0.00320   -1.14736
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.52000    8.61000  -0.09000   -1.04530
台新主流基金                                                       20.80000   20.69000   0.11000    0.53166
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.48000   20.58000  -0.10000   -0.48591
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66720    0.67120  -0.00400   -0.59595
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.04000   15.12000  -0.08000   -0.52910
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.48920    0.49220  -0.00300   -0.60951
台新台灣中小基金                                                   29.75000   29.18000   0.57000    1.95339
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.79970    9.85920  -0.05950   -0.60350
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.03930    9.14490  -0.10560   -1.15474
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.52000    8.60000  -0.08000   -0.93023
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.17190   10.29070  -0.11880   -1.15444
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.63200    9.69230  -0.06030   -0.62214
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.50080   10.56660  -0.06580   -0.62272
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
台新印度基金                                                       13.38000   13.78000  -0.40000   -2.90276
台新亞美短期債券基金                                               10.93350   10.95390  -0.02040   -0.18624
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34300    8.34680  -0.00380   -0.04553
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27570    0.27610  -0.00040   -0.14488
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.76990   11.77520  -0.00530   -0.04501
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38360    0.38420  -0.00060   -0.15617
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10370   11.10360   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 28.17370   27.88940   0.28430    1.01938
台新智慧生活基金-美元                                               9.25050    9.22430   0.02620    0.28403
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.09140    8.10350  -0.01210   -0.14932
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28140    8.28400  -0.00260   -0.03139
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.82900    8.84220  -0.01320   -0.14928
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04560    9.04850  -0.00290   -0.03205
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.51050   10.48720   0.02330    0.22218
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33550    0.33520   0.00030    0.08950
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.73080    7.71370   0.01710    0.22168
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25990    0.25960   0.00030    0.11556
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.14000    5.21000  -0.07000   -1.34357
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.53000   20.50000   0.03000    0.14634
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.21000   18.48000  -0.27000   -1.46104
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58280   12.58260   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.64000    9.49000   0.15000    1.58061
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19430   11.19130   0.00300    0.02681
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.92660    9.95920  -0.03260   -0.32734
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.10240    9.09120   0.01120    0.12320
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.45430   10.44140   0.01290    0.12355
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.65410    7.67390  -0.01980   -0.25802
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.85200    8.87460  -0.02260   -0.25466
永豐中小基金                                                       47.51000   46.87000   0.64000    1.36548
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.71260    1.70700   0.00560    0.32806
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.30240    2.29480   0.00760    0.33118
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.75820    7.76000  -0.00180   -0.02320
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.11950   10.12180  -0.00230   -0.02272
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.10000    4.13000  -0.03000   -0.72639
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.33000   18.53000  -0.20000   -1.07933
永豐主流品牌基金                                                   15.63000   15.78000  -0.15000   -0.95057
永豐永豐基金                                                       31.50000   30.96000   0.54000    1.74419
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.13960    9.15430  -0.01470   -0.16058
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.32470    9.33970  -0.01500   -0.16060
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.03920    9.05030  -0.01110   -0.12265
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.22270    9.23410  -0.01140   -0.12346
永豐亞洲民生消費基金                                               10.32000   10.44000  -0.12000   -1.14943
永豐南非幣2021保本基金                                             13.34530   13.36590  -0.02060   -0.15412
永豐高科技基金                                                     21.20000   20.90000   0.30000    1.43541
永豐貨幣市場基金                                                   13.90020   13.90000   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.09260    2.08450   0.00810    0.38858
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50540    2.49570   0.00970    0.38867
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.62720    7.62480   0.00240    0.03148
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.37310   10.36980   0.00330    0.03182
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84320    6.84470  -0.00150   -0.02191
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.66810   10.67050  -0.00240   -0.02249
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.86000    8.94000  -0.08000   -0.89485
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.95000    7.05000  -0.10000   -1.41844
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.01000   16.21000  -0.20000   -1.23381
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.26000   47.98000   0.28000    0.58358
永豐領航科技基金                                                   34.75000   33.98000   0.77000    2.26604
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.86000    8.95000  -0.09000   -1.00559
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.73000    8.87000  -0.14000   -1.57835
永豐趨勢平衡基金                                                   38.13000   37.84000   0.29000    0.76638
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.69040   11.68920   0.00120    0.01027
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47140    9.46960   0.00180    0.01901
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.81550    9.81360   0.00190    0.01936
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47730    9.47420   0.00310    0.03272
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71020    9.70700   0.00320    0.03297
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49670    9.49360   0.00310    0.03265
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.96520    9.96200   0.00320    0.03212
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45960    9.45540   0.00420    0.04442
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77420    9.76980   0.00440    0.04504
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.98000   10.05000  -0.07000   -0.69652
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.73000    8.83000  -0.10000   -1.13250
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.34000    9.46000  -0.12000   -1.26850
兆豐國際中小基金                                                   13.53000   13.40000   0.13000    0.97015
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.50000   12.62000  -0.12000   -0.95087
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.43000   16.66000  -0.23000   -1.38055
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.32000   16.56000  -0.24000   -1.44928
兆豐國際生命科學基金                                               15.08000   14.97000   0.11000    0.73480
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.86480    9.86750  -0.00270   -0.02736
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.08380   10.09400  -0.01020   -0.10105
兆豐國際全球基金                                                   28.75000   28.77000  -0.02000   -0.06952
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33700   10.33630   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14740   10.14110   0.00630    0.06212
兆豐國際國民基金                                                   20.42000   20.18000   0.24000    1.18930
兆豐國際第一基金                                                   11.63000   11.57000   0.06000    0.51858
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.83330    9.83090   0.00240    0.02441
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71660    7.71480   0.00180    0.02333
兆豐國際萬全基金                                                   18.84000   18.77000   0.07000    0.37294
兆豐國際電子基金                                                   22.95000   22.70000   0.25000    1.10132
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.73000   17.83000  -0.10000   -0.56085
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.97000   30.73000   0.24000    0.78100
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51910   12.51890   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85290    9.85970  -0.00680   -0.06897
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78110    9.78820  -0.00710   -0.07254
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.83400    9.84100  -0.00700   -0.07113
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.85450    9.86130  -0.00680   -0.06896
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.78820    9.79530  -0.00710   -0.07248
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.83300    9.84000  -0.00700   -0.07114
合庫台灣基金                                                        9.96000    9.80000   0.16000    1.63265
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.84720   10.86200  -0.01480   -0.13625
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.70970   11.73630  -0.02660   -0.22665
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.47120   10.49380  -0.02260   -0.21537
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.21400   11.23820  -0.02420   -0.21534
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.78790    7.83460  -0.04670   -0.59607
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.05420    9.12790  -0.07370   -0.80741
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.66240    8.71390  -0.05150   -0.59101
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.52620    8.59490  -0.06870   -0.79931
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.88130    8.94550  -0.06420   -0.71768
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.06000    9.09000  -0.03000   -0.33003
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
合庫全球新興市場基金                                                8.59000    8.73000  -0.14000   -1.60367
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
合庫貨幣市場基金                                                   10.14330   10.14320   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.26480    9.27390  -0.00910   -0.09812
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.50150    9.51070  -0.00920   -0.09673
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.78820    9.79160  -0.00340   -0.03472
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19610   11.20920  -0.01310   -0.11687
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.60110   13.60680  -0.00570   -0.04189
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41120    8.41940  -0.00820   -0.09739
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.09370    9.10250  -0.00880   -0.09668
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.56890    7.57150  -0.00260   -0.03434
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.39340    8.40270  -0.00930   -0.11068
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.89430    9.89960  -0.00530   -0.05354
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.49000    9.57000  -0.08000   -0.83595
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
安本標準兩岸價值基金                                                9.87000   10.02000  -0.15000   -1.49701
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07600   11.07300   0.00300    0.02709
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.93860    9.97720  -0.03860   -0.38688
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.80540    9.83200  -0.02660   -0.27055
安聯中國東協基金                                                   14.48000   14.62000  -0.14000   -0.95759
安聯中國策略基金-美元                                               9.39000    9.52000  -0.13000   -1.36555
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.18000   12.33000  -0.15000   -1.21655
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
安聯中華新思路基金-美元                                            11.08000   11.22000  -0.14000   -1.24777
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.41000   10.54000  -0.13000   -1.23340
安聯台灣大壩基金                                                   24.96000   24.75000   0.21000    0.84848
安聯台灣科技基金                                                   40.45000   39.99000   0.46000    1.15029
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50850   12.50830   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   27.28000   26.97000   0.31000    1.14943
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00330    9.99990   0.00340    0.03400
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82280   14.81670   0.00610    0.04117
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39790    9.39400   0.00390    0.04152
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20850   12.20110   0.00740    0.06065
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98970    9.98520   0.00450    0.04507
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01130   12.00750   0.00380    0.03165
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.19100    9.18490   0.00610    0.06641
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.05900    9.05490   0.00410    0.04528
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70810    8.70530   0.00280    0.03216
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.80020   11.79910   0.00110    0.00932
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.70440   10.70800  -0.00360   -0.03362
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.36510   10.36870  -0.00360   -0.03472
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.51990    8.52210  -0.00220   -0.02582
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.32710    8.32980  -0.00270   -0.03241
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.03750    8.04020  -0.00270   -0.03358
安聯全球人口趨勢基金                                               10.84000   10.92000  -0.08000   -0.73260
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.78000   33.52000   0.26000    0.77566
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.53000    7.63000  -0.10000   -1.31062
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93410   11.93050   0.00360    0.03017
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26790   10.26490   0.00300    0.02923
安聯全球新興市場基金                                               16.02000   16.28000  -0.26000   -1.59705
安聯全球農金趨勢基金                                                8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               19.96000   20.22000  -0.26000   -1.28586
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.15960   10.15450   0.00510    0.05022
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.86030    9.85530   0.00500    0.05073
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.12790   82.09170   0.03620    0.04410
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.13980   12.14890  -0.00910   -0.07490
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.50940   63.43630   0.07310    0.11523
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30290    9.30990  -0.00700   -0.07519
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59390    2.59200   0.00190    0.07330
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.42550   10.42570  -0.00020   -0.00192
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20030    2.19300   0.00730    0.33288
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62090    8.62020   0.00070    0.00812
宏利台灣動力基金                                                   27.35000   27.06000   0.29000    1.07169
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.52140    9.59340  -0.07200   -0.75052
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.34730    9.40760  -0.06030   -0.64097
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.38390    7.43970  -0.05580   -0.75003
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.36230    7.41210  -0.04980   -0.67187
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
宏利全球債券組合基金                                               12.78440   12.76980   0.01460    0.11433
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79400    2.79620  -0.00220   -0.07868
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.69020   11.69830  -0.00810   -0.06924
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58120    8.58720  -0.00600   -0.06987
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43240    2.42530   0.00710    0.29275
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86540   10.86330   0.00210    0.01933
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.12500    3.17060  -0.04560   -1.43821
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50300    0.50970  -0.00670   -1.31450
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.52000   14.71000  -0.19000   -1.29164
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.57790   11.60360  -0.02570   -0.22148
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.23790   10.26240  -0.02450   -0.23874
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.89390    9.91400  -0.02010   -0.20274
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.57590    8.59480  -0.01890   -0.21990
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.18260    8.20220  -0.01960   -0.23896
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.07890    8.09540  -0.01650   -0.20382
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.03470    8.05370  -0.01900   -0.23592
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72330    2.72450  -0.00120   -0.04404
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39420    0.39450  -0.00030   -0.07605
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.94600   11.95030  -0.00430   -0.03598
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89610    0.89670  -0.00060   -0.06691
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.10970    7.11220  -0.00250   -0.03515
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97420    1.97510  -0.00090   -0.04557
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28390    0.28410  -0.00020   -0.07040
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.68870    8.69160  -0.00290   -0.03337
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31480    0.31500  -0.00020   -0.06349
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65590   13.65580   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.31000    2.35000  -0.04000   -1.70213
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
宏利臺灣股息收益基金                                               23.05000   22.84000   0.21000    0.91944
宏利澳幣保本基金                                                   12.29070   12.28970   0.00100    0.00814
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.38000    9.45000  -0.07000   -0.74074
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.18000   10.24000  -0.06000   -0.58594
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.20000   11.30000  -0.10000   -0.88496
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.88360    9.84610   0.03750    0.38086
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.10820    9.11260  -0.00440   -0.04828
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.57870    8.57290   0.00580    0.06766
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.42070   10.41360   0.00710    0.06818
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.36000    9.43000  -0.07000   -0.74231
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
貝萊德新台幣基金                                                   12.94410   12.94400   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.20000   23.08000   0.12000    0.51993
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31480   11.31670  -0.00190   -0.01679
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.90900    9.94270  -0.03370   -0.33894
保德信大中華基金-人民幣                                             8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
保德信大中華基金-美元                                               8.50000    8.61000  -0.11000   -1.27758
保德信大中華基金-新台幣                                            25.32000   25.64000  -0.32000   -1.24805
保德信中小型股基金                                                 39.74000   39.16000   0.58000    1.48110
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.85000    7.90000  -0.05000   -0.63291
保德信中國中小基金-美元                                             7.52000    7.60000  -0.08000   -1.05263
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.27000    7.34000  -0.07000   -0.95368
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.78320    8.83640  -0.05320   -0.60206
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.85890    8.90450  -0.04560   -0.51210
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.91330    8.96230  -0.04900   -0.54673
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.69640    9.74970  -0.05330   -0.54668
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.94000    8.08000  -0.14000   -1.73267
保德信中國品牌基金-美元                                             7.95000    8.07000  -0.12000   -1.48699
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.60000    8.73000  -0.13000   -1.48912
保德信台商全方位基金                                               30.92000   30.62000   0.30000    0.97975
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.44000   25.83000  -0.39000   -1.50987
保德信全球消費商機基金                                             17.26000   17.31000  -0.05000   -0.28885
保德信全球基礎建設基金                                             11.89000   11.99000  -0.10000   -0.83403
保德信全球資源基金                                                  7.00000    7.11000  -0.11000   -1.54712
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.63000   32.52000   0.11000    0.33825
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.10060   10.27980  -0.17920   -1.74322
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.10060   10.27980  -0.17920   -1.74322
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.08660   10.25350  -0.16690   -1.62774
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.08660   10.25350  -0.16690   -1.62774
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.35940    9.38020  -0.02080   -0.22174
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.24140   10.26380  -0.02240   -0.21824
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.89680    8.90590  -0.00910   -0.10218
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.72000    9.72990  -0.00990   -0.10175
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94050    7.94690  -0.00640   -0.08053
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.60410   10.61260  -0.00850   -0.08009
保德信亞太基金                                                     19.13000   19.42000  -0.29000   -1.49331
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32690    8.31410   0.01280    0.15396
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17190   11.15480   0.01710    0.15330
保德信店頭市場基金                                                 28.67000   28.30000   0.37000    1.30742
保德信拉丁美洲基金                                                  6.58000    6.79000  -0.21000   -3.09278
保德信金平衡基金                                                   27.82000   27.67000   0.15000    0.54210
保德信金滿意基金                                                   38.07000   37.78000   0.29000    0.76760
保德信科技島基金                                                   23.37000   23.14000   0.23000    0.99395
保德信高成長基金                                                   83.86000   83.00000   0.86000    1.03614
保德信第一基金                                                     22.57000   22.35000   0.22000    0.98434
保德信貨幣市場基金                                                 15.79020   15.79000   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.02720   10.05630  -0.02910   -0.28937
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.20650   10.22420  -0.01770   -0.17312
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.32860   10.36010  -0.03150   -0.30405
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.84390    9.86240  -0.01850   -0.18758
保德信新世紀基金                                                    9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.78190    7.76890   0.01300    0.16733
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.68980   10.67190   0.01790    0.16773
保德信新興趨勢組合基金                                             10.15000   10.24000  -0.09000   -0.87891
保德信瑞騰基金                                                     15.56010   15.55930   0.00080    0.00514
保德信歐洲組合基金                                                  9.22000    9.31000  -0.09000   -0.96670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68640    9.68710  -0.00070   -0.00723
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99360    9.99430  -0.00070   -0.00700
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62290    9.62410  -0.00120   -0.01247
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78500    9.78320   0.00180    0.01840
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71060    9.70770   0.00290    0.02987
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86400    9.86140   0.00260    0.02637
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57040    9.57210  -0.00170   -0.01776
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69430    9.69310   0.00120    0.01238
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97090    9.97100  -0.00010   -0.00100
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99670   10.00020  -0.00350   -0.03500
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99530    9.99850  -0.00320   -0.03200
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.88700    9.89200  -0.00500   -0.05055
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.88930    9.89410  -0.00480   -0.04851
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87850    9.87940  -0.00090   -0.00911
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06760   10.06390   0.00370    0.03677
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75560    9.75850  -0.00290   -0.02972
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85060    9.85350  -0.00290   -0.02943
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.51250    9.51320  -0.00070   -0.00736
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33150    9.33670  -0.00520   -0.05569
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93590    9.94480  -0.00890   -0.08949
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.93190    9.94090  -0.00900   -0.09054
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.03630   10.04620  -0.00990   -0.09854
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.11450   10.12610  -0.01160   -0.11456
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.90560    9.91650  -0.01090   -0.10992
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.90610    9.91690  -0.01080   -0.10891
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92730    1.92690   0.00040    0.02076
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67730    2.67690   0.00040    0.01494
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28810    0.28880  -0.00070   -0.24238
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43380    0.43490  -0.00110   -0.25293
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.23520    8.25230  -0.01710   -0.20721
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64920   11.66990  -0.02070   -0.17738
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39730    9.39480   0.00250    0.02661
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.65470   11.65180   0.00290    0.02489
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44710    8.46370  -0.01660   -0.19613
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.52410   10.54480  -0.02070   -0.19631
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08950   10.09150  -0.00200   -0.01982
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98700    9.98840  -0.00140   -0.01402
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.08320   10.07880   0.00440    0.04366
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.72340   10.71900   0.00440    0.04105
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98460    9.97900   0.00560    0.05612
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70080    9.70150  -0.00070   -0.00722
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08350   10.08420  -0.00070   -0.00694
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68210    9.68130   0.00080    0.00826
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91440    9.91940  -0.00500   -0.05041
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.09280   10.08540   0.00740    0.07337
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.88820    5.89960  -0.01140   -0.19323
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.34770   10.36790  -0.02020   -0.19483
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65620   11.65620   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.62000   16.48000   0.14000    0.84951
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3810.17000 3776.81000  33.36000    0.88329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.82850    9.87150  -0.04300   -0.43560
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.80450   10.85950  -0.05500   -0.50647
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.05070   10.10380  -0.05310   -0.52554
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.64110    8.67900  -0.03790   -0.43669
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.00760    9.05340  -0.04580   -0.50589
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.84280    8.88960  -0.04680   -0.52646
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.91030    9.95380  -0.04350   -0.43702
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.40500   10.45790  -0.05290   -0.50584
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.35200   10.40670  -0.05470   -0.52562
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.25000    6.37000  -0.12000   -1.88383
柏瑞巨人基金                                                       11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66780   13.66760   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.84000   15.08000  -0.24000   -1.59151
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.16040   13.18040  -0.02000   -0.15174
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.60720   11.63280  -0.02560   -0.22007
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.16580   12.19200  -0.02620   -0.21490
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.40210    8.41480  -0.01270   -0.15092
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.49030    6.50010  -0.00980   -0.15077
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.37230    8.39080  -0.01850   -0.22048
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.12960    8.14330  -0.01370   -0.16824
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.29170   10.31390  -0.02220   -0.21524
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.01280    8.03020  -0.01740   -0.21668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.77940   11.80530  -0.02590   -0.21939
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.40130   11.41860  -0.01730   -0.15151
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.75790   11.77770  -0.01980   -0.16811
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.07470   11.09860  -0.02390   -0.21534
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.60170    8.61480  -0.01310   -0.15206
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35590    9.37650  -0.02060   -0.21970
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.29140    9.30700  -0.01560   -0.16762
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.15220    9.17190  -0.01970   -0.21479
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.03440    9.05410  -0.01970   -0.21758
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.80720    9.82300  -0.01580   -0.16085
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.71520    9.73440  -0.01920   -0.19724
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.56960    9.59070  -0.02110   -0.22000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.65460    9.67610  -0.02150   -0.22220
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.37880    9.39380  -0.01500   -0.15968
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.17370    9.19180  -0.01810   -0.19691
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.85280    9.85270   0.00010    0.00101
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.14380    9.16400  -0.02020   -0.22043
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.22820    9.24890  -0.02070   -0.22381
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.78880    9.80460  -0.01580   -0.16115
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.71530    9.73450  -0.01920   -0.19724
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.56980    9.59090  -0.02110   -0.22000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.65470    9.67620  -0.02150   -0.22219
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.37860    9.39380  -0.01520   -0.16181
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.17390    9.19200  -0.01810   -0.19691
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.01040   10.00940   0.00100    0.00999
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.14380    9.16400  -0.02020   -0.22043
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.22850    9.24910  -0.02060   -0.22272
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.66060   10.65320   0.00740    0.06946
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.91110   11.90380   0.00730    0.06132
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26710   11.26520   0.00190    0.01687
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.84040    8.83430   0.00610    0.06905
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.53330    9.52740   0.00590    0.06193
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.39940    9.39780   0.00160    0.01703
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.37340   10.36630   0.00710    0.06849
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.09070   11.08390   0.00680    0.06135
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88510   10.88330   0.00180    0.01654
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.84060    8.83450   0.00610    0.06905
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.53370    9.52780   0.00590    0.06192
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.39990    9.39830   0.00160    0.01702
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           11.98000   12.14000  -0.16000   -1.31796
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.77000   12.95000  -0.18000   -1.38996
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.36000    8.48000  -0.12000   -1.41509
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.82000    7.93000  -0.11000   -1.38714
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.62000    8.75000  -0.13000   -1.48571
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.32000   10.46000  -0.14000   -1.33843
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.33000   10.47000  -0.14000   -1.33715
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.55000   10.71000  -0.16000   -1.49393
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.84000   12.05000  -0.21000   -1.74274
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   11.98000   12.20000  -0.22000   -1.80328
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.23000    9.44000  -0.21000   -2.22458
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.33840   11.33130   0.00710    0.06266
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.34030    7.33570   0.00460    0.06271
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.13000   10.15000  -0.02000   -0.19704
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.03000    9.05000  -0.02000   -0.22099
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.25450   11.25320   0.00130    0.01155
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96610   10.96960  -0.00350   -0.03191
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.06270   10.06770  -0.00500   -0.04966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10160    8.10070   0.00090    0.01111
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11180    9.11470  -0.00290   -0.03182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.14280    9.14730  -0.00450   -0.04919
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.54890   10.55220  -0.00330   -0.03127
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.88330    9.88220   0.00110    0.01113
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.04580   10.05080  -0.00500   -0.04975
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43940    9.44240  -0.00300   -0.03177
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.75380    8.75270   0.00110    0.01257
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.68970    8.68930   0.00040    0.00460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.16680    9.17130  -0.00450   -0.04907
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.67900   11.68340  -0.00440   -0.03766
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.18730   11.19590  -0.00860   -0.07681
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58820   10.59890  -0.01070   -0.10095
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81110    6.81370  -0.00260   -0.03816
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51780    8.52440  -0.00660   -0.07742
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10710    9.11620  -0.00910   -0.09982
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.03960   10.04340  -0.00380   -0.03784
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60510   10.61580  -0.01070   -0.10079
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.22090    9.22800  -0.00710   -0.07694
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68750    8.69070  -0.00320   -0.03682
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.30130    9.31070  -0.00940   -0.10096
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.14710   11.13600   0.01110    0.09968
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.79680   11.78820   0.00860    0.07295
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.76380   10.75860   0.00520    0.04833
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.95480    8.94590   0.00890    0.09949
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.51420    9.50730   0.00690    0.07258
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.49180    9.48720   0.00460    0.04849
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11910   11.11100   0.00810    0.07290
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.94560    9.93570   0.00990    0.09964
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.25650   10.25160   0.00490    0.04780
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.38540    9.37600   0.00940    0.10026
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.10800    9.09890   0.00910    0.10001
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.73510    9.72800   0.00710    0.07299
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.25370    9.24930   0.00440    0.04757
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.00000   17.10000  -0.10000   -0.58480
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.61000   15.72000  -0.11000   -0.69975
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59920   12.59420   0.00500    0.03970
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.84990    9.91170  -0.06180   -0.62351
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.82260   10.88190  -0.05930   -0.54494
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.41910   11.48640  -0.06730   -0.58591
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.32890   10.39630  -0.06740   -0.64831
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.81590    8.87120  -0.05530   -0.62337
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.37290    9.42430  -0.05140   -0.54540
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.22890    9.28330  -0.05440   -0.58600
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.27320    9.33360  -0.06040   -0.64712
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.94390    9.00000  -0.05610   -0.62333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.18430    9.23470  -0.05040   -0.54577
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 10.94910   11.01360  -0.06450   -0.58564
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.21890    9.27910  -0.06020   -0.64877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.75000   14.79000  -0.04000   -0.27045
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.63000   22.50000   0.13000    0.57778
國泰大中華基金                                                     16.98000   16.89000   0.09000    0.53286
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.27000   36.84000   0.43000    1.16721
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.65150    3.70050  -0.04900   -1.32415
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.31000   16.58000  -0.27000   -1.62847
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61380    0.62450  -0.01070   -1.71337
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57700    0.58710  -0.01010   -1.72032
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.19430    2.18920   0.00510    0.23296
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.57950    9.58880  -0.00930   -0.09699
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.96520    7.97290  -0.00770   -0.09658
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31300    0.31360  -0.00060   -0.19133
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61480   11.61180   0.00300    0.02584
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67580    1.68230  -0.00650   -0.38638
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.04320   10.07920  -0.03600   -0.35717
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33060    0.33210  -0.00150   -0.45167
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.75940    3.78240  -0.02300   -0.60808
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.78000   16.93000  -0.15000   -0.88600
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53910    0.54460  -0.00550   -1.00992
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.75990    2.78050  -0.02060   -0.74087
國泰中港台基金台幣級別                                             12.33000   12.46000  -0.13000   -1.04334
國泰中港台基金美元級別                                              0.40070    0.40530  -0.00460   -1.13496
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.05000   26.14000  -0.09000   -0.34430
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.10000   13.09000   0.01000    0.07639
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.72000   31.80000  -0.08000   -0.25157
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.16800   10.17080  -0.00280   -0.02753
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.88860    9.89130  -0.00270   -0.02730
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.91280    9.91560  -0.00280   -0.02824
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32900    0.32950  -0.00050   -0.15175
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.31980    0.32020  -0.00040   -0.12492
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32050    0.32090  -0.00040   -0.12465
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42560   12.42550   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.33320    2.33150   0.00170    0.07291
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33780    0.33890  -0.00110   -0.32458
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47220    0.47290  -0.00070   -0.14802
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.32000   12.41000  -0.09000   -0.72522
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42400    0.42780  -0.00380   -0.88827
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.03000    5.10000  -0.07000   -1.37255
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16050    0.16280  -0.00230   -1.41278
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39050    0.39160  -0.00110   -0.28090
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35060    0.35160  -0.00100   -0.28441
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41520    0.41640  -0.00120   -0.28818
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49110    0.49160  -0.00050   -0.10171
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.44000   20.52000  -0.08000   -0.38986
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.99000   20.96000   0.03000    0.14313
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.35640    2.37650  -0.02010   -0.84578
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.54410   10.66680  -0.12270   -1.15030
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.32570    9.43420  -0.10850   -1.15007
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34200    0.34630  -0.00430   -1.24170
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30250    0.30630  -0.00380   -1.24061
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47500    0.48010  -0.00510   -1.06228
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.89000   11.07000  -0.18000   -1.62602
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36440    0.37070  -0.00630   -1.69949
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.08000   17.19000  -0.11000   -0.63991
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55310    0.55740  -0.00430   -0.77144
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             16.98000   17.09000  -0.11000   -0.64365
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.76940    0.77400  -0.00460   -0.59432
國泰科技生化基金                                                   28.72000   28.34000   0.38000    1.34086
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.32000   26.26000   0.06000    0.22848
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.74000   13.78000  -0.04000   -0.29028
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.31050   39.17230   0.13820    0.35280
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.54670   19.59640  -0.04970   -0.25362
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.93740   18.84090   0.09650    0.51218
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.22130   38.19800   0.02330    0.06100
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.19100   40.14620   0.04480    0.11159
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.56160   42.59760  -0.03600   -0.08451
國泰紐幣2021保本基金                                               12.31130   12.30770   0.00360    0.02925
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.60910   12.60490   0.00420    0.03332
國泰紐幣保本基金                                                   12.54140   12.53990   0.00150    0.01196
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.31000   19.08000   0.23000    1.20545
國泰國泰基金台幣級別                                               19.31000   19.08000   0.23000    1.20545
國泰富時中國A50基金                                                17.37000   17.28000   0.09000    0.52083
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.58600   40.52880   0.05720    0.14113
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33140    0.33150  -0.00010   -0.03017
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47010    0.46940   0.00070    0.14913
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.29430   10.31120  -0.01690   -0.16390
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.24450    7.25640  -0.01190   -0.16399
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34890    0.34990  -0.00100   -0.28580
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23460    0.23530  -0.00070   -0.29749
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.15830    2.16330  -0.00500   -0.23113
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.60150    9.65210  -0.05060   -0.52424
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31000    0.31200  -0.00200   -0.64103
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.62390   41.65520  -0.03130   -0.07514
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.56000   17.45000   0.11000    0.63037
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36100    0.36530  -0.00430   -1.17711
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.25280    2.24680   0.00600    0.26705
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44930    1.44540   0.00390    0.26982
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33610    0.33660  -0.00050   -0.14854
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33250    0.33330  -0.00080   -0.24002
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21840    0.21870  -0.00030   -0.13717
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.26600   10.27940  -0.01340   -0.13036
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48050    6.48900  -0.00850   -0.13099
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.11000   15.20000  -0.09000   -0.59211
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.95000   28.59000   0.36000    1.25918
國泰價值卓越基金                                                   12.89000   12.68000   0.21000    1.65615
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.15000    9.25000  -0.10000   -1.08108
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31160    0.31530  -0.00370   -1.17349
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.89040   39.02320  -0.13280   -0.34031
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.47000   18.47000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.02000   18.29000  -0.27000   -1.47622
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.79000   16.70000   0.09000    0.53892
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94490   11.94320   0.00170    0.01423
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39310    0.39320  -0.00010   -0.02543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03690   10.03890  -0.00200   -0.01992
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98060    9.98150  -0.00090   -0.00902
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.95770    9.94700   0.01070    0.10757
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.03650   10.03860  -0.00210   -0.02092
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98030    9.98120  -0.00090   -0.00902
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.95770    9.94700   0.01070    0.10757
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.28140   11.27860   0.00280    0.02483
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85940    9.88490  -0.02550   -0.25797
第一金大中華基金                                                   23.13000   22.89000   0.24000    1.04849
第一金小型精選基金                                                 29.23000   28.85000   0.38000    1.31716
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.45000   11.58000  -0.13000   -1.12263
第一金中國世紀基金-美元                                             7.11310    7.22060  -0.10750   -1.48880
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.11350    7.22100  -0.10750   -1.48871
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.37000    8.49000  -0.12000   -1.41343
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.55390    9.54980   0.00410    0.04293
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.16490    8.17890  -0.01400   -0.17117
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.78020   10.77570   0.00450    0.04176
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.33820    9.35430  -0.01610   -0.17211
第一金中概平衡基金                                                 23.16000   22.89000   0.27000    1.17955
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27290   15.27270   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.08600  178.08400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.63520   12.60730   0.02790    0.22130
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.63600   12.60800   0.02800    0.22208
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.15000   12.11000   0.04000    0.33031
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.14460    9.12510   0.01950    0.21370
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.14470    9.12510   0.01960    0.21479
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.12810   12.20160  -0.07350   -0.60238
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.14350   12.21700  -0.07350   -0.60162
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.48000   11.54000  -0.06000   -0.51993
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.40400    9.43490  -0.03090   -0.32751
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.40560    9.43640  -0.03080   -0.32640
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.05970    9.08340  -0.02370   -0.26092
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.08330    9.10700  -0.02370   -0.26024
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                            9.99650   10.02940  -0.03290   -0.32804
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.64780    9.67290  -0.02510   -0.25949
第一金全球大趨勢基金                                               21.42000   21.43000  -0.01000   -0.04666
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01730    8.10460  -0.08730   -1.07717
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67180    5.73360  -0.06180   -1.07786
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.19220    9.28230  -0.09010   -0.97066
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.19330    9.28340  -0.09010   -0.97055
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.88000    8.96000  -0.08000   -0.89286
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.70400    9.79920  -0.09520   -0.97151
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.70650    9.80050  -0.09400   -0.95913
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.37000    9.47000  -0.10000   -1.05597
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.11060    8.13380  -0.02320   -0.28523
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.71490    9.74270  -0.02780   -0.28534
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.15340    9.16580  -0.01240   -0.13529
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.15230    9.16470  -0.01240   -0.13530
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.54920    7.56300  -0.01380   -0.18247
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.54790    7.56170  -0.01380   -0.18250
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.35840    8.36970  -0.01130   -0.13501
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.35890    8.37030  -0.01140   -0.13620
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.87070   10.88540  -0.01470   -0.13504
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.87150   10.88620  -0.01470   -0.13503
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.66450    9.68220  -0.01770   -0.18281
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.26480   14.28420  -0.01940   -0.13581
第一金亞洲科技基金                                                 16.48000   16.74000  -0.26000   -1.55317
第一金亞洲新興市場基金                                             12.31000   12.47000  -0.16000   -1.28308
第一金店頭市場基金                                                  7.63000    7.51000   0.12000    1.59787
第一金創新趨勢基金                                                 19.50000   19.31000   0.19000    0.98395
第一金電子基金                                                     28.34000   28.02000   0.32000    1.14204
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.40000   17.31000   0.09000    0.51993
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.89000   21.02000  -0.13000   -0.61846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.08000   18.83000   0.25000    1.32767
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.08000    7.11000  -0.03000   -0.42194
統一大中華中小基金(美元)                                            6.44000    6.50000  -0.06000   -0.92308
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.53000    9.60000  -0.07000   -0.72917
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
統一大滿貫基金-A類型                                               29.29000   28.88000   0.41000    1.41967
統一大滿貫基金-I類型                                               29.29000   28.88000   0.41000    1.41967
統一大龍印基金                                                     12.79000   12.95000  -0.16000   -1.23552
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.14000    8.19000  -0.05000   -0.61050
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.41000    7.50000  -0.09000   -1.20000
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.43000    8.51000  -0.08000   -0.94007
統一中小基金                                                       22.04000   21.58000   0.46000    2.13160
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63930    9.59860   0.04070    0.42402
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.93570    8.94090  -0.00520   -0.05816
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.65720    8.65780  -0.00060   -0.00693
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.67740   11.62800   0.04940    0.42484
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.76130   10.76750  -0.00620   -0.05758
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.41190   10.41270  -0.00080   -0.00768
統一台灣動力基金                                                   15.16000   14.85000   0.31000    2.08754
統一全天候基金-A類型                                               99.84000   97.89000   1.95000    1.99203
統一全天候基金-I類型                                              100.04000   98.08000   1.96000    1.99837
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.01780    7.98510   0.03270    0.40951
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.69940    7.70500  -0.00560   -0.07268
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.68740    7.68590   0.00150    0.01952
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.41950    8.38520   0.03430    0.40905
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.09230    8.09820  -0.00590   -0.07286
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.07300    8.07140   0.00160    0.01982
統一全球債券組合基金                                               11.74440   11.73430   0.01010    0.08607
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.15000   14.07000   0.08000    0.56859
統一全球新科技基金(美元)                                           13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
統一亞太基金                                                       22.31000   22.56000  -0.25000   -1.10816
統一亞洲大金磚基金                                                 11.12000   11.25000  -0.13000   -1.15556
統一奔騰基金                                                       51.44000   50.28000   1.16000    2.30708
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68180   16.68150   0.00030    0.00180
統一強漢基金(人民幣)                                                8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
統一強漢基金(美元)                                                  7.98000    8.08000  -0.10000   -1.23762
統一強漢基金(新台幣)                                               21.01000   21.25000  -0.24000   -1.12941
統一統信基金                                                       25.89000   25.48000   0.41000    1.60911
統一黑馬基金                                                       52.19000   51.02000   1.17000    2.29322
統一新亞洲科技能源基金                                             14.90000   15.06000  -0.16000   -1.06242
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72520    7.72520   0.00000    0.00000
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98130    9.98130   0.00000    0.00000
統一經建基金                                                       41.91000   41.09000   0.82000    1.99562
統一龍馬基金                                                       56.49000   55.36000   1.13000    2.04118
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.86000   15.71000   0.15000    0.95481
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.99000   40.45000   0.54000    1.33498
野村中國機會基金                                                   11.64000   11.73000  -0.09000   -0.76726
野村巴西基金                                                        5.77000    5.93000  -0.16000   -2.69815
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          10.94000   11.16000  -0.22000   -1.97133
野村台灣高股息基金                                                 23.20000   22.90000   0.30000    1.31004
野村台灣運籌基金                                                   31.49000   31.10000   0.39000    1.25402
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44960    9.45960  -0.01000   -0.10571
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35590    9.35690  -0.00100   -0.01069
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.40930    9.41010  -0.00080   -0.00850
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76720    9.77750  -0.01030   -0.10534
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59830    9.59940  -0.00110   -0.01146
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.51370    9.51460  -0.00090   -0.00946
野村平衡基金                                                       17.39000   17.24000   0.15000    0.87007
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.05000    9.14000  -0.09000   -0.98468
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.47000    9.57000  -0.10000   -1.04493
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.17000   13.29000  -0.12000   -0.90293
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.96000   11.02000  -0.06000   -0.54446
野村全球生技醫療基金                                               16.36000   16.32000   0.04000    0.24510
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.94220    9.96020  -0.01800   -0.18072
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.87380    9.87840  -0.00460   -0.04657
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.83930    9.84380  -0.00450   -0.04571
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99010   10.00820  -0.01810   -0.18085
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91110    9.91570  -0.00460   -0.04639
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87680    9.88130  -0.00450   -0.04554
野村全球品牌基金                                                   24.42000   24.62000  -0.20000   -0.81235
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.20000   12.21000  -0.01000   -0.08190
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.43000   18.45000  -0.02000   -0.10840
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.58000   11.62000  -0.04000   -0.34423
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.33490   10.34970  -0.01480   -0.14300
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.30310   10.31200  -0.00890   -0.08631
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17330   10.17960  -0.00630   -0.06189
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.90790    9.00590  -0.09800   -1.08818
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.68610    8.75860  -0.07250   -0.82776
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.29430    8.36080  -0.06650   -0.79538
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.80050   10.83420  -0.03370   -0.31105
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.28300   10.29770  -0.01470   -0.14275
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.89020    9.89800  -0.00780   -0.07880
野村成長基金                                                       26.29000   26.09000   0.20000    0.76658
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.15900    8.21720  -0.05820   -0.70827
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.15730    8.20560  -0.04830   -0.58862
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.33010    8.37160  -0.04150   -0.49572
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.89520    8.95830  -0.06310   -0.70437
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.77890    8.83070  -0.05180   -0.58659
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         8.96110    9.00570  -0.04460   -0.49524
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.83000    7.93000  -0.10000   -1.26103
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.32000   11.47000  -0.15000   -1.30776
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.06650    9.08050  -0.01400   -0.15418
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09880    9.09670   0.00210    0.02309
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20930    9.20260   0.00670    0.07281
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.79910    9.81830  -0.01920   -0.19555
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.71700    9.71480   0.00220    0.02265
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83890    9.83180   0.00710    0.07221
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25840    8.25720   0.00120    0.01453
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.83020    8.84200  -0.01180   -0.13345
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.69480    8.69660  -0.00180   -0.02070
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.86320   12.86140   0.00180    0.01400
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.98080   11.99710  -0.01630   -0.13587
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.71650    9.71860  -0.00210   -0.02161
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00820   10.02660  -0.01840   -0.18351
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98010    9.98750  -0.00740   -0.07409
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98910    9.99370  -0.00460   -0.04603
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00650   10.02490  -0.01840   -0.18354
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97920    9.98660  -0.00740   -0.07410
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00470   10.00930  -0.00460   -0.04596
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.76560    9.78610  -0.02050   -0.20948
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.73350    9.73800  -0.00450   -0.04621
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.74700    9.74000   0.00700    0.07187
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.70170    9.72250  -0.02080   -0.21394
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.76530    9.86690  -0.10160   -1.02971
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.38830    9.46460  -0.07630   -0.80616
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.93430    9.00660  -0.07230   -0.80274
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.91090   10.93490  -0.02400   -0.21948
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.69030    9.68420   0.00610    0.06299
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.73820   10.75120  -0.01300   -0.12092
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.21680   10.21600   0.00080    0.00783
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.01730   10.01050   0.00680    0.06793
野村高科技基金                                                      8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.72170    9.72540  -0.00370   -0.03804
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.68940    9.74930  -0.05990   -0.61440
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.07420   10.15600  -0.08180   -0.80544
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.07680    9.11690  -0.04010   -0.43984
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.03200    9.06310  -0.03110   -0.34315
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.89160    8.94690  -0.05530   -0.61809
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.31600   11.34340  -0.02740   -0.24155
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.80160   12.83970  -0.03810   -0.29674
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.26640   10.28110  -0.01470   -0.14298
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.22280   10.22740  -0.00460   -0.04498
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.32000   10.35250  -0.03250   -0.31393
野村貨幣市場基金                                                   16.28930   16.28910   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.70000   14.87000  -0.17000   -1.14324
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.01650   10.01120   0.00530    0.05294
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.87850    9.91560  -0.03710   -0.37416
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.92810    9.95380  -0.02570   -0.25819
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.82190    9.83350  -0.01160   -0.11796
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76780    9.76850  -0.00070   -0.00717
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.74430    9.74390   0.00040    0.00411
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.90120    9.91280  -0.01160   -0.11702
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.83100    9.83170  -0.00070   -0.00712
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.92550    9.92490   0.00060    0.00605
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.54180    9.56250  -0.02070   -0.21647
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.49070    9.50370  -0.01300   -0.13679
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.44330    9.45530  -0.01200   -0.12691
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.67750    9.69840  -0.02090   -0.21550
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.60180    9.61500  -0.01320   -0.13729
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.55440    9.56650  -0.01210   -0.12648
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83420    9.83720  -0.00300   -0.03050
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.61160    7.61520  -0.00360   -0.04727
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.44900   11.45430  -0.00530   -0.04627
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.35000    7.50000  -0.15000   -2.00000
野村精選貨幣市場基金                                               12.08990   12.08980   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.37000   10.57000  -0.20000   -1.89215
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.62000    9.78000  -0.16000   -1.63599
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.24000    9.38000  -0.14000   -1.49254
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.14000    7.21000  -0.07000   -0.97087
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.15000   10.26000  -0.11000   -1.07212
野村積極成長基金                                                   11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.08000    7.95000   0.13000    1.63522
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.40000   28.94000   0.46000    1.58950
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.04200   10.06100  -0.01900   -0.18885
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.26840    8.34350  -0.07510   -0.90010
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.61830    7.67010  -0.05180   -0.67535
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.52090    7.57060  -0.04970   -0.65649
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.46730   11.50810  -0.04080   -0.35453
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.28220   10.30490  -0.02270   -0.22028
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.18370   10.20340  -0.01970   -0.19307
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
野村環球基金-人民幣計價                                            15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
野村環球基金-美元計價                                              11.70000   11.69000   0.01000    0.08554
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.40000   16.36000   0.04000    0.24450
野村鴻利基金                                                       20.12000   19.86000   0.26000    1.30916
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87200   16.87190   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.06000   16.82000   0.24000    1.42687
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.75000    9.84000  -0.09000   -0.91463
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.37000   12.67000  -0.30000   -2.36780
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.25000    9.36000  -0.11000   -1.17521
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.74000   13.92000  -0.18000   -1.29310
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95190    9.94420   0.00770    0.07743
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05000   13.03990   0.01010    0.07745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.93410    9.92970   0.00440    0.04431
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82100    9.85710  -0.03610   -0.36623
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49720    9.49720   0.00000    0.00000
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.52990    9.53170  -0.00180   -0.01888
凱基台商天下基金                                                   11.48000   11.58000  -0.10000   -0.86356
凱基台灣精五門基金                                                 18.21000   18.04000   0.17000    0.94235
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.84500   38.79620   0.04880    0.12579
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.99170   38.93820   0.05350    0.13740
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.36590   41.26670   0.09920    0.24039
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.13090   10.17700  -0.04610   -0.45298
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.41000   12.52000  -0.11000   -0.87859
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.14430   11.28640  -0.14210   -1.25904
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.00000   11.13000  -0.13000   -1.16801
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55930   11.55920   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       24.17000   23.89000   0.28000    1.17204
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.08000   19.82000   0.26000    1.31181
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.41570   19.18570   0.23000    1.19881
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.01000   16.24000  -0.23000   -1.41626
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.26110   15.49700  -0.23590   -1.52223
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.06000    7.13000  -0.07000   -0.98177
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.78630   10.84440  -0.05810   -0.53576
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.48890   11.44560   0.04330    0.37831
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.13000   12.11000   0.02000    0.16515
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.85600   11.85450   0.00150    0.01265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.79000   14.97000  -0.18000   -1.20240
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         28.07000   27.47000   0.60000    2.18420
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.21000   27.88000   0.33000    1.18364
富邦上証180基金                                                    26.44000   26.32000   0.12000    0.45593
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16590    0.16830  -0.00240   -1.42602
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.13000    5.19000  -0.06000   -1.15607
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.98000    8.01000  -0.03000   -0.37453
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.37000   31.21000   0.16000    0.51266
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.71200   10.79830  -0.08630   -0.79920
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.88800    9.97950  -0.09150   -0.91688
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.48360    9.58650  -0.10290   -1.07338
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.27530    9.35010  -0.07480   -0.79999
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.49090    8.56940  -0.07850   -0.91605
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.15000    8.23850  -0.08850   -1.07422
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.71890   20.70600   0.01290    0.06230
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45330   11.45020   0.00310    0.02707
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.43250   10.46190  -0.02940   -0.28102
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.84330   12.85980  -0.01650   -0.12831
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88360    1.88400  -0.00040   -0.02123
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.20070    9.21260  -0.01190   -0.12917
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39710    1.39740  -0.00030   -0.02147
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.81070   11.81270  -0.00200   -0.01693
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71430    1.71640  -0.00210   -0.12235
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11290   10.11470  -0.00180   -0.01780
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48670    1.48850  -0.00180   -0.12093
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.02540   10.02090   0.00450    0.04491
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.98350    9.98310   0.00040    0.00401
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.71000   15.65000   0.06000    0.38339
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.23000   19.41000  -0.18000   -0.92736
富邦日本東証基金                                                   20.32000   20.44000  -0.12000   -0.58708
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.36000   42.34000   0.02000    0.04724
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.65000   41.45000   0.20000    0.48251
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.16000   45.82000   0.34000    0.74203
富邦台灣心基金                                                     18.92000   18.70000   0.22000    1.17647
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.31000   41.00000   0.31000    0.75610
富邦台灣科技指數基金                                               48.40000   47.83000   0.57000    1.19172
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.05670   40.01620   0.04050    0.10121
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.40930   41.45840  -0.04910   -0.11843
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29190    0.29580  -0.00390   -1.31846
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.21000    9.32000  -0.11000   -1.18026
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53810    2.52680   0.01130    0.44721
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33870  -0.00010   -0.02952
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49020   10.49590  -0.00570   -0.05431
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19260    2.18290   0.00970    0.44436
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32310    0.32320  -0.00010   -0.03094
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00380    9.00870  -0.00490   -0.05439
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.80000   22.40000  -0.60000   -2.67857
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.17000   14.85000   0.32000    2.15488
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.77000   27.89000  -1.12000   -4.01578
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66070   15.66050   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.05300   40.04160   0.01140    0.02847
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.30080   39.25140   0.04940    0.12586
富邦長紅基金                                                       53.51000   52.90000   0.61000    1.15312
富邦科技基金                                                       20.72000   20.42000   0.30000    1.46915
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.76170   40.71560   0.04610    0.11322
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.94830   39.79490   0.15340    0.38548
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.35720   39.32410   0.03310    0.08417
富邦恒生國企ETF基金                                                19.42000   19.49000  -0.07000   -0.35916
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.69000   14.66000   0.03000    0.20464
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.60000   24.74000  -0.14000   -0.56589
富邦高成長基金                                                     20.55000   20.32000   0.23000    1.13189
富邦基金A類型                                                      11.61000   11.49000   0.12000    1.04439
富邦基金I類型                                                      11.61000   11.49000   0.12000    1.04439
富邦深証100基金                                                     8.09000    8.03000   0.06000    0.74720
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.32000   18.52000  -0.20000   -1.07991
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40200    0.40240  -0.00040   -0.09940
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.94160   11.96130  -0.01970   -0.16470
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.13670    9.15170  -0.01500   -0.16390
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29430    0.29460  -0.00030   -0.10183
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.46020    8.47420  -0.01400   -0.16521
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.39170    9.48110  -0.08940   -0.94293
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.92960   10.01240  -0.08280   -0.82697
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.11900    9.20590  -0.08690   -0.94396
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.63510    9.71550  -0.08040   -0.82754
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.30000   17.19000   0.11000    0.63991
富邦精準基金                                                       40.13000   39.54000   0.59000    1.49216
富邦精銳中小基金                                                    9.70000    9.56000   0.14000    1.46444
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.68000   15.59000   0.09000    0.57729
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.23000   19.12000   0.11000    0.57531
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.18000    8.23000  -0.05000   -0.60753
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.56000   12.40000   0.16000    1.29032
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.81000   18.81000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.82000    9.83270  -0.01270   -0.12916
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.57540    9.64170  -0.06630   -0.68764
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.71910    9.77160  -0.05250   -0.53727
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.49330    9.50560  -0.01230   -0.12940
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.21540    9.27920  -0.06380   -0.68756
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.33790    9.38830  -0.05040   -0.53684
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.54000   27.35000   0.19000    0.69470
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.54750    9.63980  -0.09230   -0.95749
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.45420    9.54570  -0.09150   -0.95855
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.45170    9.54410  -0.09240   -0.96814
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.58790    9.68070  -0.09280   -0.95861
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.49350    9.58540  -0.09190   -0.95875
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.49050    9.58320  -0.09270   -0.96732
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.25930    8.26190  -0.00260   -0.03147
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75100    8.75460  -0.00360   -0.04112
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48020    8.48440  -0.00420   -0.04950
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.45910    9.46130  -0.00220   -0.02325
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.42890    9.43290  -0.00400   -0.04240
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14710    9.15160  -0.00450   -0.04917
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23400    9.23790  -0.00390   -0.04222
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.16690    8.17230  -0.00540   -0.06608
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17710    9.18440  -0.00730   -0.07948
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.66270    8.67040  -0.00770   -0.08881
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.39140   10.39750  -0.00610   -0.05867
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.12540   10.13340  -0.00800   -0.07895
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64190    9.65020  -0.00830   -0.08601
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.80610    8.81320  -0.00710   -0.08056
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.49460    9.50240  -0.00780   -0.08208
富達卓越領航全球組合基金                                           13.69000   13.97000  -0.28000   -2.00429
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38530    8.38670  -0.00140   -0.01669
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.05290    9.05570  -0.00280   -0.03092
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73920    8.74260  -0.00340   -0.03889
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.73790    9.73950  -0.00160   -0.01643
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.66860    9.67160  -0.00300   -0.03102
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37450    9.37810  -0.00360   -0.03839
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82980    8.83270  -0.00290   -0.03283
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.46750    9.47070  -0.00320   -0.03379
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.87000    7.91000  -0.04000   -0.50569
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.60000    6.67000  -0.07000   -1.04948
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.51000    7.62000  -0.11000   -1.44357
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.35000    7.45000  -0.10000   -1.34228
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.69080    9.67340   0.01740    0.17987
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.13670    9.13510   0.00160    0.01751
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.72460    8.71970   0.00490    0.05619
富蘭克林華美中華基金                                               10.45000   10.54000  -0.09000   -0.85389
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.30000   18.06000   0.24000    1.32890
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.41000   18.28000   0.13000    0.71116
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.78000    9.93000  -0.15000   -1.51057
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.51000    9.64000  -0.13000   -1.34855
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.65750    7.66330  -0.00580   -0.07569
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.71740    8.73010  -0.01270   -0.14547
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.51580    9.52960  -0.01380   -0.14481
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.05780    9.06470  -0.00690   -0.07612
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.87850   10.89750  -0.01900   -0.17435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.42850    8.44320  -0.01470   -0.17410
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.74300    8.75820  -0.01520   -0.17355
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.07110   13.09000  -0.01890   -0.14439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.91340    9.92780  -0.01440   -0.14505
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.91660    9.93950  -0.02290   -0.23039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.37680    7.39390  -0.01710   -0.23127
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.75020    8.77040  -0.02020   -0.23032
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.48020   10.49780  -0.01760   -0.16765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.28040    7.29270  -0.01230   -0.16866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.65380    8.66840  -0.01460   -0.16843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.19470   10.21120  -0.01650   -0.16159
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.41440    7.42640  -0.01200   -0.16159
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.89420    7.90170  -0.00750   -0.09492
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.90220    8.91380  -0.01160   -0.13014
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.74240    9.75510  -0.01270   -0.13019
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.29880   12.31060  -0.01180   -0.09585
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.88000    7.96000  -0.08000   -1.00503
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.10000    8.18000  -0.08000   -0.97800
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.71000    8.74000  -0.03000   -0.34325
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.35000    8.28000   0.07000    0.84541
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.26000   11.17000   0.09000    0.80573
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.63000    8.69000  -0.06000   -0.69045
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                             9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.12000    8.17000  -0.05000   -0.61200
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.04000    9.10000  -0.06000   -0.65934
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               8.99000    9.05000  -0.06000   -0.66298
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.80000    9.87000  -0.07000   -0.70922
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.20470   12.25500  -0.05030   -0.41044
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.41000    9.43000  -0.02000   -0.21209
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.05000    9.12000  -0.07000   -0.76754
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.85000    8.90000  -0.05000   -0.56180
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.07000    9.11000  -0.04000   -0.43908
富蘭克林華美第一富基金                                             34.03000   33.67000   0.36000    1.06920
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31840   10.31830   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.55000    8.60000  -0.05000   -0.58140
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.79000   13.69000   0.10000    0.73046
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.76000   12.71000   0.05000    0.39339
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.82000   14.75000   0.07000    0.47458
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.59900    6.72440  -0.12540   -1.86485
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.79300    9.91340  -0.12040   -1.21452
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18600    9.18680  -0.00080   -0.00871
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.73790   10.73880  -0.00090   -0.00838
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53110    6.53200  -0.00090   -0.01378
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.61740    8.62260  -0.00520   -0.06031
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.84310    9.84910  -0.00600   -0.06092
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.20870   10.21020  -0.00150   -0.01469
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.65000   59.60000   0.05000    0.08389
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.19000   61.12000   0.07000    0.11453
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.08000   20.09000  -0.01000   -0.04978
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72370   11.72280   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.50990   35.20310   0.30680    0.87151
復華大中華中小策略基金                                              7.76000    7.88000  -0.12000   -1.52284
復華中小精選基金                                                   60.61000   59.86000   0.75000    1.25292
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.91750   51.89850   0.01900    0.03661
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.01000    8.06000  -0.05000   -0.62035
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.10000    7.18000  -0.08000   -1.11421
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
復華全方位基金                                                     25.95000   25.60000   0.35000    1.36719
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.20000   18.22000  -0.02000   -0.10977
復華全球平衡基金-美元                                               8.73000    8.81000  -0.08000   -0.90806
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.59000   18.73000  -0.14000   -0.74746
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.80000   13.74000   0.06000    0.43668
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.27000   13.20000   0.07000    0.53030
復華全球原物料基金                                                  8.04000    8.14000  -0.10000   -1.22850
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46390   11.45960   0.00430    0.03752
復華全球債券基金                                                   13.43010   13.41140   0.01870    0.13943
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.75000   13.84000  -0.09000   -0.65029
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.60000    9.67000  -0.07000   -0.72389
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
復華有利貨幣市場基金                                               13.45380   13.45360   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.97000   11.04000  -0.07000   -0.63406
復華亞太成長基金                                                   12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.94000    7.91000   0.03000    0.37927
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.41000    8.37000   0.04000    0.47790
復華東協世紀基金                                                   11.71000   11.81000  -0.10000   -0.84674
復華南非幣長期收益基金A                                            12.98000   13.12000  -0.14000   -1.06707
復華南非幣長期收益基金B                                             7.80000    7.88000  -0.08000   -1.01523
復華南非幣短期收益基金A                                            13.86000   13.88000  -0.02000   -0.14409
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
復華美國新星基金-美元                                              11.23000   11.14000   0.09000    0.80790
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.36000   11.26000   0.10000    0.88810
復華恒生基金                                                       19.51000   19.51000   0.00000    0.00000
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.13000   26.13000   0.00000    0.00000
復華神盾基金                                                       22.88310   22.64550   0.23760    1.04922
復華高成長基金                                                     59.25000   58.70000   0.55000    0.93697
復華高益策略組合基金                                               12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
復華貨幣市場基金                                                   14.41550   14.41530   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.46000   18.54000  -0.08000   -0.43150
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.61000   48.62000  -0.01000   -0.02057
復華復華基金                                                       18.46000   18.29000   0.17000    0.92947
復華華人世紀基金                                                   14.65000   14.76000  -0.11000   -0.74526
復華傳家二號基金                                                   28.28170   27.92500   0.35670    1.27735
復華傳家基金                                                       19.68480   19.56470   0.12010    0.61386
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.56000   14.59000  -0.03000   -0.20562
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.86000   10.91000  -0.05000   -0.45830
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.28000   13.33000  -0.05000   -0.37509
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.85000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.89000   18.85000   0.04000    0.21220
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.26000   60.17000   0.09000    0.14958
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.24000    5.24000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.50000    8.51000  -0.01000   -0.11751
復華滬深300 A股基金                                                19.32000   19.23000   0.09000    0.46802
復華數位經濟基金                                                   44.05000   43.54000   0.51000    1.17134
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63720    9.64720  -0.01000   -0.10366
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43030    9.43800  -0.00770   -0.08159
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.79050    9.80060  -0.01010   -0.10305
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54670    9.55450  -0.00780   -0.08164
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.45300    9.46760  -0.01460   -0.15421
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.96210    9.96580  -0.00370   -0.03713
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.47950    9.49580  -0.01630   -0.17165
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.99110    9.99660  -0.00550   -0.05502
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.47910    9.49550  -0.01640   -0.17271
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.99310    9.99870  -0.00560   -0.05601
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.89540    9.88820   0.00720    0.07281
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.85400    9.85840  -0.00440   -0.04463
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.87690    9.86980   0.00710    0.07194
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.84540    9.83840   0.00700    0.07115
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91010   10.78900   0.12110    1.12244
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.77560    9.78140  -0.00580   -0.05930
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.84540    9.83840   0.00700    0.07115
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.90960   10.78850   0.12110    1.12249
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.77610    9.78190  -0.00580   -0.05929
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.83300    9.82740   0.00560    0.05698
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.02660   10.00000   0.02660    0.26600
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                              9.98170   10.00000  -0.01830   -0.18300
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.99340   10.00000  -0.00660   -0.06600
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.04530    9.03000   0.01530    0.16944
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08550    8.11230  -0.02680   -0.33036
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.06790    8.08520  -0.01730   -0.21397
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.45610   11.43660   0.01950    0.17051
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.26650   10.30060  -0.03410   -0.33105
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36260   10.38490  -0.02230   -0.21473
景順主流基金                                                       15.04000   14.84000   0.20000    1.34771
景順台灣科技基金                                                   26.11000   25.65000   0.46000    1.79337
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   20.17000   19.95000   0.22000    1.10276
景順全球康健基金                                                   18.94000   18.93000   0.01000    0.05283
景順貨幣市場基金                                                   15.95410   15.95400   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       27.55000   27.15000   0.40000    1.47330
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.68000    9.77000  -0.09000   -0.92119
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.85000    9.93000  -0.08000   -0.80564
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.97000   10.05000  -0.08000   -0.79602
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.18000   10.26000  -0.08000   -0.77973
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.55330    8.53470   0.01860    0.21793
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.82900    7.86080  -0.03180   -0.40454
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.06350   11.04350   0.02000    0.18110
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.10790   10.14900  -0.04110   -0.40497
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.08000    7.12000  -0.04000   -0.56180
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.76000    6.84000  -0.08000   -1.16959
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.93000   10.05000  -0.12000   -1.19403
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32700    9.32320   0.00380    0.04076
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.52740    9.51240   0.01500    0.15769
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68470    9.68080   0.00390    0.04029
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.89560    9.88010   0.01550    0.15688
華南永昌永昌基金                                                   17.01000   16.85000   0.16000    0.94955
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.06030   14.05950   0.00080    0.00569
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
華南永昌全球精品基金                                               14.31000   14.44000  -0.13000   -0.90028
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
華南永昌物聯網精選基金                                             10.23000   10.11000   0.12000    1.18694
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22870   16.22850   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.00230   21.86790   0.13440    0.61460
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95340   11.95320   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.24200   10.23940   0.00260    0.02539
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09950   10.12660  -0.02710   -0.26761
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.79410    9.79160   0.00250    0.02553
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.62750    9.65340  -0.02590   -0.26830
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00530   10.00180   0.00350    0.03499
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81180    9.83720  -0.02540   -0.25820
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.66250    9.65910   0.00340    0.03520
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.46540    9.48980  -0.02440   -0.25712
華頓中小型基金                                                     19.86000   19.66000   0.20000    1.01729
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.97300   10.96710   0.00590    0.05380
華頓台灣基金                                                       22.29000   22.12000   0.17000    0.76854
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53480   11.53460   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               15.24000   15.56000  -0.32000   -2.05656
華頓全球高收益債券基金A                                            13.13590   13.15110  -0.01520   -0.11558
華頓全球高收益債券基金B                                             7.96360    7.97290  -0.00930   -0.11665
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.92000    4.97000  -0.05000   -1.00604
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35970    2.37990  -0.02020   -0.84878
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.52890   10.66070  -0.13180   -1.23632
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34100    0.34570  -0.00470   -1.35956
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.04260   11.07340  -0.03080   -0.27814
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.96630    9.98560  -0.01930   -0.19328
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.79550    9.86120  -0.06570   -0.66625
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.75860    8.81730  -0.05870   -0.66574
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.98470   10.06330  -0.07860   -0.78106
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.95560    9.02840  -0.07280   -0.80634
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.51000    9.57000  -0.06000   -0.62696
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.17000    8.25000  -0.08000   -0.96970
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.75000    8.85000  -0.10000   -1.12994
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49470    2.48860   0.00610    0.24512
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.02460    2.01460   0.01000    0.49638
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.61190   11.64360  -0.03170   -0.27225
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.27080    9.29610  -0.02530   -0.27216
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.35990    0.36080  -0.00090   -0.24945
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29250    0.29350  -0.00100   -0.34072
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.06000    3.08000  -0.02000   -0.64935
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.64000   13.78000  -0.14000   -1.01597
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   21.65000   21.49000   0.16000    0.74453
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.52000    7.64000  -0.12000   -1.57068
匯豐安富基金                                                       23.91000   23.80000   0.11000    0.46218
匯豐成功基金                                                       38.47000   38.31000   0.16000    0.41765
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.59000   10.71000  -0.12000   -1.12045
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.78000    9.86000  -0.08000   -0.81136
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.83000   10.93000  -0.10000   -0.91491
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.39000   10.48000  -0.09000   -0.85878
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57530    2.56550   0.00980    0.38199
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.30850    2.29850   0.01000    0.43507
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41710   11.42690  -0.00980   -0.08576
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67870    7.68790  -0.00920   -0.11967
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37290    0.37330  -0.00040   -0.10715
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32620    0.32670  -0.00050   -0.15305
匯豐金磚動力基金                                                   13.00000   13.23000  -0.23000   -1.73847
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99010   14.99000   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.75000    4.74000   0.01000    0.21097
匯豐新鑽動力基金                                                    9.92000   10.06000  -0.14000   -1.39165
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.24740    5.27870  -0.03130   -0.59295
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.93870    8.97040  -0.03170   -0.35338
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.57000   46.23000   0.34000    0.73545
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.57000   46.23000   0.34000    0.73545
匯豐龍騰電子基金                                                   31.38000   31.06000   0.32000    1.03026
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.95220   11.95910  -0.00690   -0.05770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.78000   16.49000   0.29000    1.75864
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.40000    8.45000  -0.05000   -0.59172
新光中國成長基金(美元)                                              8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.38000    8.45000  -0.07000   -0.82840
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.42020   10.41120   0.00900    0.08645
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.52780    9.54390  -0.01610   -0.16869
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.84820    9.85640  -0.00820   -0.08319
新光台灣富貴基金                                                   20.79000   20.62000   0.17000    0.82444
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.37000   10.41000  -0.04000   -0.38425
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94590    9.94680  -0.00090   -0.00905
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.74010    9.73280   0.00730    0.07500
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50780    9.50860  -0.00080   -0.00841
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29810    9.29110   0.00700    0.07534
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.52000    8.45000   0.07000    0.82840
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.10000    9.09000   0.01000    0.11001
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46310   15.46280   0.00030    0.00194
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.13000    8.12000   0.01000    0.12315
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.50000    8.49000   0.01000    0.11779
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
新光亞洲精選基金-美金                                              20.33000   20.56000  -0.23000   -1.11868
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.64000   20.86000  -0.22000   -1.05465
新光兩岸優勢基金                                                    9.70000    9.79000  -0.09000   -0.91931
新光店頭基金                                                       21.30000   21.07000   0.23000    1.09160
新光南非幣保本基金                                                 12.16000   12.15000   0.01000    0.08230
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
新光特選內需收益ETF基金                                            19.53000   19.37000   0.16000    0.82602
新光創新科技基金                                                   12.68000   12.43000   0.25000    2.01126
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75480    9.76590  -0.01110   -0.11366
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.97890    9.98000  -0.00110   -0.01102
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58660    9.59610  -0.00950   -0.09900
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.10320    9.11350  -0.01030   -0.11302
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31760    9.31870  -0.00110   -0.01180
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94700    8.95570  -0.00870   -0.09714
新光澳幣八年期保本基金                                             10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98090    9.99470  -0.01380   -0.13807
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.34930    9.44170  -0.09240   -0.97864
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.30420    9.38230  -0.07810   -0.83242
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.82750    9.84010  -0.01260   -0.12805
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.79970    9.81750  -0.01780   -0.18131
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.27410    9.35710  -0.08300   -0.88703
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.25060    9.33320  -0.08260   -0.88501
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77100    9.78840  -0.01740   -0.17776
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.50000    6.55000  -0.05000   -0.76336
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.96000    9.12000  -0.16000   -1.75439
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.74890    9.74230   0.00660    0.06775
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.09020    9.08370   0.00650    0.07156
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.61500    9.61210   0.00290    0.03017
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.05030    9.04750   0.00280    0.03095
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.12730    9.12370   0.00360    0.03946
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.75160    9.74780   0.00380    0.03898
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.63810   13.62630   0.01180    0.08660
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.20450    8.19740   0.00710    0.08661
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.98450   39.99190  -0.00740   -0.01850
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.43280   36.30470   0.12810    0.35285
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.33580   39.22380   0.11200    0.28554
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.39600   37.40190  -0.00590   -0.01577
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.26760   40.25200   0.01560    0.03876
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.33440   40.24710   0.08730    0.21691
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.03620   38.90930   0.12690    0.32614
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95740    9.94100   0.01640    0.16497
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.98630   39.99270  -0.00640   -0.01600
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29750   11.29510   0.00240    0.02125
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.01320   10.03890  -0.02570   -0.25600
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.57860   10.64370  -0.06510   -0.61163
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.87100    7.95140  -0.08040   -1.01114
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.15000    8.23000  -0.08000   -0.97205
群益大印度基金-人民幣                                              12.26930   12.56350  -0.29420   -2.34170
群益大印度基金-美元                                                11.48670   11.80970  -0.32300   -2.73504
群益大印度基金-新臺幣                                              10.90000   11.20000  -0.30000   -2.67857
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.80010   10.81770  -0.01760   -0.16270
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.36800   10.42690  -0.05890   -0.56489
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.85040    9.86640  -0.01600   -0.16217
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.62880    8.67780  -0.04900   -0.56466
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.13000    8.17000  -0.04000   -0.48960
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.66700    8.68110  -0.01410   -0.16242
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.62280    7.66610  -0.04330   -0.56482
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.22650    8.23990  -0.01340   -0.16262
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.47760    7.52000  -0.04240   -0.56383
群益中小型股基金                                                   37.74000   36.98000   0.76000    2.05516
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.39340    9.40690  -0.01350   -0.14351
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.68130    8.72890  -0.04760   -0.54531
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.15180    8.18700  -0.03520   -0.42995
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.16560    8.17730  -0.01170   -0.14308
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.54580    7.58720  -0.04140   -0.54566
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.08640    7.11700  -0.03060   -0.42996
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.93930    9.91810   0.02120    0.21375
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.93330   10.90990   0.02340    0.21448
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.53700   10.53130   0.00570    0.05412
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.73790    9.73550   0.00240    0.02465
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.27930    7.32890  -0.04960   -0.67677
群益中國新機會基金N-美元                                            6.65380    6.72620  -0.07240   -1.07639
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.12000    7.19000  -0.07000   -0.97357
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.45570    6.49960  -0.04390   -0.67543
群益中國新機會基金-美元                                             7.11460    7.19190  -0.07730   -1.07482
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.80000    6.86000  -0.06000   -0.87464
群益平衡王基金                                                     18.27760   18.12530   0.15230    0.84026
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.23000    8.28000  -0.05000   -0.60386
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.92000    5.95000  -0.03000   -0.50420
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.01460   11.07920  -0.06460   -0.58307
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.46590   10.56980  -0.10390   -0.98299
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.71430    9.77130  -0.05700   -0.58334
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.22960    9.32120  -0.09160   -0.98271
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.76000    8.84000  -0.08000   -0.90498
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.64960    9.65270  -0.00310   -0.03212
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.42480    9.42900  -0.00420   -0.04454
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.84500    8.84780  -0.00280   -0.03165
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.76550    8.76940  -0.00390   -0.04447
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.70550    9.70860  -0.00310   -0.03193
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.72040    9.72470  -0.00430   -0.04422
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.00080    9.00360  -0.00280   -0.03110
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.37860    9.38270  -0.00410   -0.04370
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.04370   10.03820   0.00550    0.05479
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.14170    7.13780   0.00390    0.05464
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                      9.99940   10.02790  -0.02850   -0.28421
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.85950    9.88800  -0.02850   -0.28823
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                      9.98650   10.00840  -0.02190   -0.21882
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.65420    9.68180  -0.02760   -0.28507
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.56720    9.59490  -0.02770   -0.28870
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.69070    9.71190  -0.02120   -0.21829
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                     9.99940   10.02800  -0.02860   -0.28520
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.85940    9.88800  -0.02860   -0.28924
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                     9.98670   10.00860  -0.02190   -0.21881
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.65430    9.68180  -0.02750   -0.28404
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.56710    9.59480  -0.02770   -0.28870
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.69070    9.71190  -0.02120   -0.21829
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.32240    9.29480   0.02760    0.29694
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.25390   15.20860   0.04530    0.29786
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.06000   15.00000   0.06000    0.40000
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.53000   10.84000  -0.31000   -2.85978
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.07540   10.35970  -0.28430   -2.74429
群益印度中小基金N-美元                                              8.41970    8.69220  -0.27250   -3.13499
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.96000    8.21000  -0.25000   -3.04507
群益印度中小基金-人民幣                                            13.63990   14.02480  -0.38490   -2.74442
群益印度中小基金-美元                                              12.04240   12.43230  -0.38990   -3.13619
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.94000   14.37000  -0.43000   -2.99235
群益多利策略組合基金                                               11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
群益多重收益組合基金                                               13.35000   13.36000  -0.01000   -0.07485
群益多重資產組合基金                                               14.56000   14.63000  -0.07000   -0.47847
群益安家基金                                                       23.09240   22.78670   0.30570    1.34157
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10690   16.10670   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.25000   21.14000   0.11000    0.52034
群益亞太中小基金                                                   10.20000   10.38000  -0.18000   -1.73410
群益亞太新趨勢平衡基金                                             14.99000   15.10000  -0.11000   -0.72848
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63380    9.63440  -0.00060   -0.00623
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.29470    7.29520  -0.00050   -0.00685
群益店頭市場基金                                                   81.70000   80.41000   1.29000    1.60428
群益東方盛世基金                                                    8.04000    8.15000  -0.11000   -1.34969
群益東協成長基金-人民幣                                            12.56990   12.61830  -0.04840   -0.38357
群益東協成長基金-美元                                              10.98330   11.07010  -0.08680   -0.78409
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.87000   10.95000  -0.08000   -0.73059
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.75420   10.74510   0.00910    0.08469
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.15690   10.15120   0.00570    0.05615
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.63180    9.61990   0.01190    0.12370
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.19540    9.18760   0.00780    0.08490
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.68750    8.68260   0.00490    0.05643
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.23660    8.22640   0.01020    0.12399
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.99870    8.99110   0.00760    0.08453
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.84210    8.83710   0.00500    0.05658
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.20150    9.19010   0.01140    0.12405
群益長安基金                                                       24.59000   24.15000   0.44000    1.82195
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.37070    9.30780   0.06290    0.67578
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.17540   14.08030   0.09510    0.67541
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.70000   13.59000   0.11000    0.80942
群益真善美基金                                                     15.44130   15.39430   0.04700    0.30531
群益馬拉松基金                                                    105.61000  104.62000   0.99000    0.94628
群益馬拉松基金I類型                                               105.87000  104.88000   0.99000    0.94394
群益深証中小板基金                                                 10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
群益創新科技基金                                                   28.60000   27.94000   0.66000    2.36220
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.44680    8.50060  -0.05380   -0.63290
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.73860    7.81930  -0.08070   -1.03206
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.07000    8.15000  -0.08000   -0.98160
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.19850    9.25710  -0.05860   -0.63303
群益華夏盛世基金-美元                                               8.53290    8.62190  -0.08900   -1.03226
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.08000   14.21000  -0.13000   -0.91485
群益奧斯卡基金                                                     24.87000   24.16000   0.71000    2.93874
群益新興金鑽基金-美元                                              10.64960   10.87580  -0.22620   -2.07985
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.14000    8.31000  -0.17000   -2.04573
群益葛萊美基金                                                     21.17000   20.76000   0.41000    1.97495
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.20000   20.30000  -0.10000   -0.49261
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.92000    8.98000  -0.06000   -0.66815
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.05000   10.91000   0.14000    1.28323
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.04470   10.01200   0.03270    0.32661
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.97850    9.98620  -0.00770   -0.07711
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.00130    9.99730   0.00400    0.04001
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.04460   10.01190   0.03270    0.32661
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.97850    9.98620  -0.00770   -0.07711
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.00130    9.99730   0.00400    0.04001
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.04470   10.01200   0.03270    0.32661
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.97850    9.98620  -0.00770   -0.07711
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.04460   10.01190   0.03270    0.32661
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.97850    9.98620  -0.00770   -0.07711
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.53880   11.59290  -0.05410   -0.46666
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.80730   10.86180  -0.05450   -0.50176
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.75760   10.81230  -0.05470   -0.50591
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.16130    8.19950  -0.03820   -0.46588
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.55020    8.59330  -0.04310   -0.50155
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.86000    7.90000  -0.04000   -0.50633
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.16930    8.21080  -0.04150   -0.50543
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.69330    9.74210  -0.04880   -0.50092
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.45870    9.50640  -0.04770   -0.50177
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
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德信大發基金                                                       25.38000   25.20000   0.18000    0.71429
德信中國精選成長基金                                               10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
德信台灣主流中小基金                                               16.71000   16.50000   0.21000    1.27273
德信新興股票組合基金                                               10.13000   10.25000  -0.12000   -1.17073
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94840   11.94830   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.79090   10.78940   0.00150    0.01390
德信數位時代基金                                                   25.82000   25.68000   0.14000    0.54517
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.94870    9.95330  -0.00460   -0.04622
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88330    9.88750  -0.00420   -0.04248
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67740   11.67720   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.40000   13.27000   0.13000    0.97965
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.67000   16.91000  -0.24000   -1.41928
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.33910   10.30260   0.03650    0.35428
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.08800   15.03370   0.05430    0.36119
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02900    8.02410   0.00490    0.06107
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.81840   10.82440  -0.00600   -0.05543
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34620   11.35240  -0.00620   -0.05461
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.13290   13.12480   0.00810    0.06172
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摩根大歐洲基金                                                     15.30000   15.58000  -0.28000   -1.79718
摩根中小基金                                                       19.32000   19.11000   0.21000    1.09890
摩根中國A股基金                                                    11.69000   11.83000  -0.14000   -1.18343
摩根中國A股基金(美元)                                               9.17000    9.29000  -0.12000   -1.29171
摩根中國亮點基金                                                   11.38000   11.51000  -0.13000   -1.12945
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.25750   10.35210  -0.09460   -0.91382
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.39640   11.47410  -0.07770   -0.67718
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.70290    8.78870  -0.08580   -0.97625
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.67090   11.77860  -0.10770   -0.91437
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.48720   13.57910  -0.09190   -0.67678
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.95000   16.81000   0.14000    0.83284
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.95000   16.81000   0.14000    0.83284
摩根台灣增長基金                                                   44.32000   44.10000   0.22000    0.49887
摩根平衡基金                                                       25.92000   25.84000   0.08000    0.30960
摩根全球α基金                                                     17.28000   17.38000  -0.10000   -0.57537
摩根全球平衡基金                                                   14.56010   14.67530  -0.11520   -0.78499
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.23880    9.30020  -0.06140   -0.66020
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.24050   10.29760  -0.05710   -0.55450
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.65530    9.71930  -0.06400   -0.65848
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.02310   11.09630  -0.07320   -0.65968
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.72840    9.79290  -0.06450   -0.65864
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11310   10.19660  -0.08350   -0.81890
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.06640   13.17430  -0.10790   -0.81902
摩根亞洲基金                                                       52.22000   53.04000  -0.82000   -1.54600
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23060    8.23400  -0.00340   -0.04129
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62100    9.62240  -0.00140   -0.01455
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.51280    8.51820  -0.00540   -0.06339
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.14890   12.15380  -0.00490   -0.04032
摩根東方內需機會基金                                               16.54000   16.80000  -0.26000   -1.54762
摩根東方科技基金                                                   28.89000   29.42000  -0.53000   -1.80150
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.19000    9.31000  -0.12000   -1.28894
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.48000    9.61000  -0.13000   -1.35276
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.94000    9.07000  -0.13000   -1.43330
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.92000   11.07000  -0.15000   -1.35501
摩根金龍收成基金                                                   18.57000   18.81000  -0.24000   -1.27592
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09520   15.09500   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   12.82000   13.20000  -0.38000   -2.87879
摩根新金磚五國基金                                                 10.78000   11.06000  -0.28000   -2.53165
摩根新絲路基金                                                      8.84000    8.94000  -0.10000   -1.11857
摩根新興35基金                                                     12.04000   12.27000  -0.23000   -1.87449
摩根新興日本基金                                                   22.14000   22.58000  -0.44000   -1.94863
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.00270    6.98450   0.01820    0.26058
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.21130    9.17750   0.03380    0.36829
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.97700    8.95420   0.02280    0.25463
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.33990   10.31290   0.02700    0.26181
摩根新興科技基金                                                   45.14000   44.66000   0.48000    1.07479
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12590    8.12130   0.00460    0.05664
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.42120   10.41520   0.00600    0.05761
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.16080    8.23570  -0.07490   -0.90946
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.85710    8.93790  -0.08080   -0.90402
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.33150    8.41520  -0.08370   -0.99463
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.48980    9.57690  -0.08710   -0.90948
摩根龍揚基金                                                       27.72000   28.07000  -0.35000   -1.24688
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.68000    9.74000  -0.06000   -0.61602
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.29000   10.37000  -0.08000   -0.77146
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.11850    9.11750   0.00100    0.01097
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10230   11.10100   0.00130    0.01171
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     22.20000   21.87000   0.33000    1.50892
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.68600   11.68660  -0.00060   -0.00513
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.89260   10.89770  -0.00510   -0.04680
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.89400    9.89170   0.00230    0.02325
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00250   10.00300  -0.00050   -0.00500
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37730    9.38170  -0.00440   -0.04690
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51190    8.51000   0.00190    0.02233
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.72780    9.73320  -0.00540   -0.05548
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.79740    9.79140   0.00600    0.06128
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.29510    9.32250  -0.02740   -0.29391
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.45000    9.46680  -0.01680   -0.17746
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    8.99810    9.02460  -0.02650   -0.29364
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.14710    9.16340  -0.01630   -0.17788
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.88380   10.90540  -0.02160   -0.19807
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.64180   10.66070  -0.01890   -0.17729
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.86250    9.86980  -0.00730   -0.07396
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.24660   10.26690  -0.02030   -0.19772
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.00310   10.02090  -0.01780   -0.17763
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.27340    9.28020  -0.00680   -0.07327
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.35070   21.06230   0.28840    1.36927
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.76650    8.76880  -0.00230   -0.02623
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.06370    9.05550   0.00820    0.09055
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.74590    8.74820  -0.00230   -0.02629
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.04840    9.04020   0.00820    0.09071
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18040   13.18020   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   11.32000   11.14000   0.18000    1.61580
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87340   15.87180   0.00160    0.01008
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.64220   11.65450  -0.01230   -0.10554
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.20740   11.20990  -0.00250   -0.02230
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.72860   10.73100  -0.00240   -0.02237
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75730   11.75630   0.00100    0.00851
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97950   10.97130   0.00820    0.07474
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36110   10.36020   0.00090    0.00869
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.47390    8.46760   0.00630    0.07440
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.33000   31.13000   0.20000    0.64247
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.47000   14.61000  -0.14000   -0.95825
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.49000   14.69000  -0.20000   -1.36147
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.59000    9.71000  -0.12000   -1.23584
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.15000   15.21000  -0.06000   -0.39448
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.50000   12.55000  -0.05000   -0.39841
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.72000   11.76000  -0.04000   -0.34014
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.52000  -0.02000   -0.26596
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.36000   11.40000  -0.04000   -0.35088
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.09000   14.25000  -0.16000   -1.12281
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.16000   10.26000  -0.10000   -0.97466
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.37000    8.45000  -0.08000   -0.94675
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.58000   10.70000  -0.12000   -1.12150
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.10000   13.28000  -0.18000   -1.35542
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.47000   13.66000  -0.19000   -1.39092
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.42000   13.61000  -0.19000   -1.39603
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.86000  -0.10000   -1.12867
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.23000   14.42000  -0.19000   -1.31761
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.41000    9.52000  -0.11000   -1.15546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.27000   19.34000  -0.07000   -0.36194
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.45000   17.51000  -0.06000   -0.34266
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.04000   12.07000  -0.03000   -0.24855
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.25000   14.30000  -0.05000   -0.34965
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          14.97000   15.03000  -0.06000   -0.39920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.07000   14.12000  -0.05000   -0.35411
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.19000   14.24000  -0.05000   -0.35112
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.58000   12.63000  -0.05000   -0.39588
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.16000   13.21000  -0.05000   -0.37850
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.19000   18.22000  -0.03000   -0.16465
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.01000   17.03000  -0.02000   -0.11744
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.89000   12.90000  -0.01000   -0.07752
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.71000   13.74000  -0.03000   -0.21834
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.80000    7.81000  -0.01000   -0.12804
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.81000   13.85000  -0.04000   -0.28881
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.80000   13.83000  -0.03000   -0.21692
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.21000  -0.02000   -0.21716
聯博貨幣市場基金                                                   15.00880   15.00870   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25420   10.25560  -0.00140   -0.01365
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.25710   13.26640  -0.00930   -0.07010
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24830    7.24930  -0.00100   -0.01379
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.71000   13.71000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.36000   19.03000   0.33000    1.73410
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.27000   10.34000  -0.07000   -0.67698
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.73000   10.84000  -0.11000   -1.01476
瀚亞巴西基金                                                        5.08000    5.29000  -0.21000   -3.96975
瀚亞外銷基金                                                       37.23000   36.78000   0.45000    1.22349
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.58000   10.67000  -0.09000   -0.84349
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.81000    8.87000  -0.06000   -0.67644
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.45230   10.45440  -0.00210   -0.02009
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.10330   10.12740  -0.02410   -0.23797
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.93990   11.96280  -0.02290   -0.19143
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.93650    9.95900  -0.02250   -0.22593
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.14070    7.14120  -0.00050   -0.00700
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.68320    7.70160  -0.01840   -0.23891
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.79930    7.81430  -0.01500   -0.19196
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.82600    6.84150  -0.01550   -0.22656
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.46970    8.48600  -0.01630   -0.19208
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.78440    8.78500  -0.00060   -0.00683
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.98420    9.00560  -0.02140   -0.23763
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.82830    8.84530  -0.01700   -0.19219
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.96580   10.02550  -0.05970   -0.59548
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80220    9.82330  -0.02110   -0.21480
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66680    9.73460  -0.06780   -0.69648
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.72790    9.78620  -0.05830   -0.59574
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.19000   13.43000  -0.24000   -1.78704
瀚亞印度基金-美元                                                  12.39000   12.67000  -0.28000   -2.20994
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.51000   28.11000  -0.60000   -2.13447
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.93000   12.11000  -0.18000   -1.48637
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.82000    9.97000  -0.15000   -1.50451
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         10.88000   11.02000  -0.14000   -1.27042
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.71000    9.89000  -0.18000   -1.82002
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.71000   13.94000  -0.23000   -1.64993
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.50000    8.62000  -0.12000   -1.39211
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.24000    8.39000  -0.15000   -1.78784
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.27000    8.41000  -0.14000   -1.66468
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.14000   11.26000  -0.12000   -1.06572
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.44440   11.50050  -0.05610   -0.48780
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.01610   13.08510  -0.06900   -0.52732
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.42210   10.51210  -0.09000   -0.85616
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.22400   10.30350  -0.07950   -0.77158
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.40280   11.49500  -0.09220   -0.80209
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.65110    8.69430  -0.04320   -0.49688
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.32280    9.37910  -0.05630   -0.60027
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.54360    8.61720  -0.07360   -0.85411
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.36860    8.43370  -0.06510   -0.77190
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.72340    8.79410  -0.07070   -0.80395
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.86630   13.90340  -0.03710   -0.26684
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.31670   10.30650   0.01020    0.09897
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.09590   10.13440  -0.03850   -0.37989
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.95580   11.98790  -0.03210   -0.26777
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.32000   18.57000  -0.25000   -1.34626
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58120   13.58100   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.51000   24.23000   0.28000    1.15559
瀚亞高科技基金                                                     52.54000   51.66000   0.88000    1.70345
瀚亞理財通基金                                                     25.08000   24.86000   0.22000    0.88496
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.29000    9.38000  -0.09000   -0.95949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.37000    8.46000  -0.09000   -1.06383
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.56000    8.64000  -0.08000   -0.92593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.41000    8.51000  -0.10000   -1.17509
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.56000    8.65000  -0.09000   -1.04046
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.22000    9.29000  -0.07000   -0.75350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.60000    8.67000  -0.07000   -0.80738
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
瀚亞菁華基金                                                       20.04000   19.69000   0.35000    1.77755
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.99710   13.10040  -0.10330   -0.78853
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94920    9.02030  -0.07110   -0.78822
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.08840   10.07920   0.00920    0.09128
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.48370   10.45420   0.02950    0.28218
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.88850    9.92740  -0.03890   -0.39184
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.35530    9.38120  -0.02590   -0.27608
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.62390    9.65510  -0.03120   -0.32315
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.85380    7.84670   0.00710    0.09048
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.70640    7.68460   0.02180    0.28368
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.34120    8.37400  -0.03280   -0.39169
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.78470    7.80620  -0.02150   -0.27542
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.43960    7.46380  -0.02420   -0.32423
瀚亞電通網基金                                                     13.32000   13.06000   0.26000    1.99081
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.31940   13.31430   0.00510    0.03830
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.17620   10.12870   0.04750    0.46896
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.46480    9.46620  -0.00140   -0.01479
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.08000   11.07580   0.00420    0.03792
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.22000   10.39000  -0.17000   -1.63619
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