[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/11 107/12/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65760 10.65510 0.00250 0.02346 大華銀多元特別收益平衡基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.82980 9.85110 -0.02130 -0.21622 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83250 9.85380 -0.02130 -0.21616 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.76730 9.77090 -0.00360 -0.03684 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.76740 9.77100 -0.00360 -0.03684 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.25000 21.43000 -0.18000 -0.83994 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 21.82000 22.42000 -0.60000 -2.67618 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11820 9.11980 -0.00160 -0.01754 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45110 9.45280 -0.00170 -0.01798 中國信託台灣活力基金 13.14000 12.91000 0.23000 1.78156 中國信託台灣優勢基金 15.06000 14.82000 0.24000 1.61943 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.63000 9.72000 -0.09000 -0.92593 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.93000 9.02000 -0.09000 -0.99778 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.55000 8.50000 0.05000 0.58824 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80320 9.80600 -0.00280 -0.02855 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.05920 9.06170 -0.00250 -0.02759 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.15910 10.17640 -0.01730 -0.17000 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.35600 9.36810 -0.01210 -0.12916 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12090 10.03500 0.08590 0.85600 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.74700 8.67280 0.07420 0.85555 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62670 10.64780 -0.02110 -0.19816 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48030 9.49920 -0.01890 -0.19896 中國信託智能運動基金-台幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 中國信託智能運動基金-美元 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.55000 8.56000 -0.01000 -0.11682 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00150 11.00140 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.37280 9.36590 0.00690 0.07367 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.91240 8.90590 0.00650 0.07299 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53700 9.53460 0.00240 0.02517 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06360 9.06130 0.00230 0.02538 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.99000 52.34000 0.65000 1.24188 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.38250 39.27790 0.10460 0.26631 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.38920 37.29210 0.09710 0.26038 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.11000 17.33000 -0.22000 -1.26947 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51880 11.51530 0.00350 0.03039 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57870 10.60670 -0.02800 -0.26398 元大上證50基金 27.32000 27.24000 0.08000 0.29369 元大大中華TMT基金-人民幣 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 元大大中華TMT基金-新台幣 8.83000 8.91000 -0.08000 -0.89787 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.62000 12.74000 -0.12000 -0.94192 元大大中華價值指數基金-美元 11.76500 11.92600 -0.16100 -1.34999 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.90100 16.09900 -0.19800 -1.22989 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.48700 9.53400 -0.04700 -0.49297 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.09000 9.16200 -0.07200 -0.78585 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.83000 -0.02000 -0.70671 元大中國平衡基金-新台幣 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.37670 46.43430 -0.05760 -0.12405 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52520 10.51210 0.01310 0.12462 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.69230 9.68020 0.01210 0.12500 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64620 9.66250 -0.01630 -0.16869 元大巴西指數基金 6.07400 6.23500 -0.16100 -2.58220 元大巴菲特基金 23.76000 23.60000 0.16000 0.67797 元大日經225基金 26.60000 26.69000 -0.09000 -0.33720 元大台商收成基金 19.39000 19.30000 0.09000 0.46632 元大台灣50單日反向1倍基金 13.33000 13.42000 -0.09000 -0.67064 元大台灣50單日正向2倍基金 31.38000 30.96000 0.42000 1.35659 元大台灣中型100基金 28.80000 28.69000 0.11000 0.38341 元大台灣加權股價指數基金 22.86000 22.72700 0.13300 0.58521 元大台灣卓越50基金 74.96000 74.39000 0.57000 0.76623 元大台灣金融基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.75000 27.70000 0.05000 0.18051 元大台灣高股息基金 24.11000 23.99000 0.12000 0.50021 元大台灣電子科技基金 30.77000 30.43000 0.34000 1.11732 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.00000 13.10000 -0.10000 -0.76336 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 9.13000 -0.07000 -0.76670 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.82000 12.88000 -0.06000 -0.46584 元大全球不動產證券化基金-美元 11.97300 12.07800 -0.10500 -0.86935 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.18000 -0.07000 -0.85575 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.33000 6.38000 -0.05000 -0.78370 元大全球股票入息基金-美元配息 8.60600 8.69400 -0.08800 -1.01219 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807 元大全球新興市場精選組合基金 12.41000 12.60000 -0.19000 -1.50794 元大全球農業商機基金 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 元大印尼指數基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 元大印度指數基金 8.98100 9.26800 -0.28700 -3.09668 元大印度基金 11.46000 11.80000 -0.34000 -2.88136 元大多多基金 15.41000 15.29000 0.12000 0.78483 元大多福基金 46.97000 46.37000 0.60000 1.29394 元大亞太成長基金 8.47000 8.60000 -0.13000 -1.51163 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.65120 8.66450 -0.01330 -0.15350 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.06260 7.07340 -0.01080 -0.15268 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.70900 8.88200 -0.17300 -1.94776 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.25000 9.42000 -0.17000 -1.80467 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 8.91000 9.08000 -0.17000 -1.87225 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.25000 9.42000 -0.17000 -1.80467 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.30900 9.48100 -0.17200 -1.81415 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.99330 9.98680 0.00650 0.06509 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.00080 9.99980 0.00100 0.01000 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.00080 9.99980 0.00100 0.01000 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99930 9.98670 0.01260 0.12617 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99930 9.98670 0.01260 0.12617 元大卓越基金 40.09000 39.81000 0.28000 0.70334 元大店頭基金 7.26000 7.17000 0.09000 1.25523 元大泛歐成長基金 8.08000 8.21000 -0.13000 -1.58343 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32960 10.32900 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67750 9.67160 0.00590 0.06100 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.92960 31.88630 0.04330 0.13579 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.73800 37.58030 0.15770 0.41963 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.11990 19.16740 -0.04750 -0.24782 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.62550 18.52670 0.09880 0.53328 元大美國政府7至10年期債券基金 39.56280 39.51420 0.04860 0.12299 元大高科技基金 16.77000 16.59000 0.18000 1.08499 元大得利貨幣市場基金 16.27670 16.27650 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99810 11.99800 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.87000 10.76000 0.11000 1.02230 元大華夏中小基金 6.20000 6.29000 -0.09000 -1.43084 元大新中國基金-人民幣 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565 元大新中國基金-美元 7.64800 7.76300 -0.11500 -1.48139 元大新中國基金-新台幣 7.63000 7.73000 -0.10000 -1.29366 元大新主流基金 21.24000 21.04000 0.20000 0.95057 元大新東協平衡基金-美元 9.01200 9.06900 -0.05700 -0.62851 元大新東協平衡基金-新台幣 8.79000 8.84000 -0.05000 -0.56561 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.19170 10.23250 -0.04080 -0.39873 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.38460 9.46090 -0.07630 -0.80648 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23980 10.31100 -0.07120 -0.69052 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.77710 8.83810 -0.06100 -0.69019 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76770 9.76760 0.00010 0.00102 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28360 9.28350 0.00010 0.00108 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92960 9.91790 0.01170 0.11797 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.44250 9.43130 0.01120 0.11875 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45860 9.45930 -0.00070 -0.00740 元大新興亞洲基金 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.92790 8.99390 -0.06600 -0.73383 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.58860 8.65220 -0.06360 -0.73507 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.18580 9.24300 -0.05720 -0.61885 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.84050 8.89550 -0.05500 -0.61829 元大萬泰貨幣市場基金 15.12200 15.12180 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.78000 32.39000 0.39000 1.20408 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.22700 8.26300 -0.03600 -0.43568 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 元大滬深300單日反向1倍基金 16.12000 16.17000 -0.05000 -0.30921 元大滬深300單日正向2倍基金 11.89000 11.83000 0.06000 0.50719 元大摩臺基金 34.74000 34.49000 0.25000 0.72485 元大標普500基金 24.60000 24.51000 0.09000 0.36720 元大標普500單日反向1倍基金 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736 元大標普500單日正向2倍基金 29.39000 29.23000 0.16000 0.54738 元大標智滬深300基金 14.84000 15.07000 -0.23000 -1.52621 元大歐洲50基金 21.67000 21.98000 -0.31000 -1.41037 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.48900 9.51210 -0.02310 -0.24285 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22290 10.22250 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.34000 43.92000 0.42000 0.95628 元大韓國KOSPI200基金 20.00000 20.04000 -0.04000 -0.19960 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051 日盛上選基金 28.53000 28.22000 0.31000 1.09851 日盛小而美基金 15.75000 15.54000 0.21000 1.35135 日盛中國內需動力基金 8.41000 8.51000 -0.10000 -1.17509 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61120 11.57660 0.03460 0.29888 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.59440 9.56580 0.02860 0.29898 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.63870 11.64380 -0.00510 -0.04380 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61180 9.61600 -0.00420 -0.04368 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52440 10.52090 0.00350 0.03327 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.67590 8.67300 0.00290 0.03344 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 日盛日盛基金 11.95000 11.78000 0.17000 1.44312 日盛目標收益組合基金(美元) 9.08000 9.12000 -0.04000 -0.43860 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 日盛全球抗暖化基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.90830 9.92860 -0.02030 -0.20446 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.16780 9.18660 -0.01880 -0.20465 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.71260 9.72550 -0.01290 -0.13264 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.98780 8.99970 -0.01190 -0.13223 日盛全球智能車基金(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38630 2.37920 0.00710 0.29842 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.63070 1.62580 0.00490 0.30139 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36110 0.36130 -0.00020 -0.05536 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24750 0.24760 -0.00010 -0.04039 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.96060 11.95690 0.00370 0.03094 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.06610 8.06360 0.00250 0.03100 日盛亞洲機會基金 6.17000 6.25000 -0.08000 -1.28000 日盛首選基金 15.01000 14.83000 0.18000 1.21376 日盛高科技基金 15.83000 15.65000 0.18000 1.15016 日盛貨幣市場基金 14.79010 14.78990 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.21000 34.67000 0.54000 1.55754 日盛精選五虎基金 32.81000 32.45000 0.36000 1.10940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50410 13.50390 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 26.93000 26.47000 0.46000 1.73782 台新MSCI中國基金 18.51000 18.71000 -0.20000 -1.06895 台新大眾貨幣市場基金 14.18120 14.18100 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50010 10.47500 0.02510 0.23962 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51520 10.53320 -0.01800 -0.17089 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10800 10.11350 -0.00550 -0.05438 台新中國通基金 37.88000 37.16000 0.72000 1.93757 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42420 0.43010 -0.00590 -1.37177 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.07800 13.24300 -0.16500 -1.24594 台新中國精選中小基金-美元 0.27570 0.27890 -0.00320 -1.14736 台新中國精選中小基金-新台幣 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530 台新主流基金 20.80000 20.69000 0.11000 0.53166 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.48000 20.58000 -0.10000 -0.48591 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66720 0.67120 -0.00400 -0.59595 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.04000 15.12000 -0.08000 -0.52910 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48920 0.49220 -0.00300 -0.60951 台新台灣中小基金 29.75000 29.18000 0.57000 1.95339 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79970 9.85920 -0.05950 -0.60350 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.03930 9.14490 -0.10560 -1.15474 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.17190 10.29070 -0.11880 -1.15444 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.63200 9.69230 -0.06030 -0.62214 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.50080 10.56660 -0.06580 -0.62272 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 台新印度基金 13.38000 13.78000 -0.40000 -2.90276 台新亞美短期債券基金 10.93350 10.95390 -0.02040 -0.18624 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34300 8.34680 -0.00380 -0.04553 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27570 0.27610 -0.00040 -0.14488 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76990 11.77520 -0.00530 -0.04501 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38360 0.38420 -0.00060 -0.15617 台新真吉利貨幣市場基金 11.10370 11.10360 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 28.17370 27.88940 0.28430 1.01938 台新智慧生活基金-美元 9.25050 9.22430 0.02620 0.28403 台新智慧生活基金-新台幣 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.09140 8.10350 -0.01210 -0.14932 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28140 8.28400 -0.00260 -0.03139 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.82900 8.84220 -0.01320 -0.14928 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04560 9.04850 -0.00290 -0.03205 台新新興市場債券基金(A類型) 10.51050 10.48720 0.02330 0.22218 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33550 0.33520 0.00030 0.08950 台新新興市場債券基金(B類型) 7.73080 7.71370 0.01710 0.22168 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25990 0.25960 0.00030 0.11556 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.21000 -0.07000 -1.34357 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.53000 20.50000 0.03000 0.14634 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.21000 18.48000 -0.27000 -1.46104 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58280 12.58260 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.64000 9.49000 0.15000 1.58061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19430 11.19130 0.00300 0.02681 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.92660 9.95920 -0.03260 -0.32734 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.10240 9.09120 0.01120 0.12320 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.45430 10.44140 0.01290 0.12355 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.65410 7.67390 -0.01980 -0.25802 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.85200 8.87460 -0.02260 -0.25466 永豐中小基金 47.51000 46.87000 0.64000 1.36548 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.71260 1.70700 0.00560 0.32806 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.30240 2.29480 0.00760 0.33118 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.75820 7.76000 -0.00180 -0.02320 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.11950 10.12180 -0.00230 -0.02272 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.10000 4.13000 -0.03000 -0.72639 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.33000 18.53000 -0.20000 -1.07933 永豐主流品牌基金 15.63000 15.78000 -0.15000 -0.95057 永豐永豐基金 31.50000 30.96000 0.54000 1.74419 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.13960 9.15430 -0.01470 -0.16058 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.32470 9.33970 -0.01500 -0.16060 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.03920 9.05030 -0.01110 -0.12265 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.22270 9.23410 -0.01140 -0.12346 永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.44000 -0.12000 -1.14943 永豐南非幣2021保本基金 13.34530 13.36590 -0.02060 -0.15412 永豐高科技基金 21.20000 20.90000 0.30000 1.43541 永豐貨幣市場基金 13.90020 13.90000 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.09260 2.08450 0.00810 0.38858 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50540 2.49570 0.00970 0.38867 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.62720 7.62480 0.00240 0.03148 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37310 10.36980 0.00330 0.03182 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84320 6.84470 -0.00150 -0.02191 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.66810 10.67050 -0.00240 -0.02249 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.95000 7.05000 -0.10000 -1.41844 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.01000 16.21000 -0.20000 -1.23381 永豐臺灣加權ETF基金 48.26000 47.98000 0.28000 0.58358 永豐領航科技基金 34.75000 33.98000 0.77000 2.26604 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.95000 -0.09000 -1.00559 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835 永豐趨勢平衡基金 38.13000 37.84000 0.29000 0.76638 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.69040 11.68920 0.00120 0.01027 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47140 9.46960 0.00180 0.01901 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.81550 9.81360 0.00190 0.01936 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47730 9.47420 0.00310 0.03272 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71020 9.70700 0.00320 0.03297 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49670 9.49360 0.00310 0.03265 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.96520 9.96200 0.00320 0.03212 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45960 9.45540 0.00420 0.04442 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77420 9.76980 0.00440 0.04504 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.98000 10.05000 -0.07000 -0.69652 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.73000 8.83000 -0.10000 -1.13250 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850 兆豐國際中小基金 13.53000 13.40000 0.13000 0.97015 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.50000 12.62000 -0.12000 -0.95087 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.43000 16.66000 -0.23000 -1.38055 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.32000 16.56000 -0.24000 -1.44928 兆豐國際生命科學基金 15.08000 14.97000 0.11000 0.73480 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86480 9.86750 -0.00270 -0.02736 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.08380 10.09400 -0.01020 -0.10105 兆豐國際全球基金 28.75000 28.77000 -0.02000 -0.06952 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33700 10.33630 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14740 10.14110 0.00630 0.06212 兆豐國際國民基金 20.42000 20.18000 0.24000 1.18930 兆豐國際第一基金 11.63000 11.57000 0.06000 0.51858 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83330 9.83090 0.00240 0.02441 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71660 7.71480 0.00180 0.02333 兆豐國際萬全基金 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294 兆豐國際電子基金 22.95000 22.70000 0.25000 1.10132 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.73000 17.83000 -0.10000 -0.56085 兆豐國際豐台灣基金 30.97000 30.73000 0.24000 0.78100 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51910 12.51890 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85290 9.85970 -0.00680 -0.06897 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78110 9.78820 -0.00710 -0.07254 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83400 9.84100 -0.00700 -0.07113 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.85450 9.86130 -0.00680 -0.06896 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.78820 9.79530 -0.00710 -0.07248 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.83300 9.84000 -0.00700 -0.07114 合庫台灣基金 9.96000 9.80000 0.16000 1.63265 合庫全球高收益債券基金A類型 10.84720 10.86200 -0.01480 -0.13625 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.70970 11.73630 -0.02660 -0.22665 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47120 10.49380 -0.02260 -0.21537 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.21400 11.23820 -0.02420 -0.21534 合庫全球高收益債券基金B類型 7.78790 7.83460 -0.04670 -0.59607 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.05420 9.12790 -0.07370 -0.80741 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.66240 8.71390 -0.05150 -0.59101 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.52620 8.59490 -0.06870 -0.79931 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.88130 8.94550 -0.06420 -0.71768 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 合庫全球新興市場基金 8.59000 8.73000 -0.14000 -1.60367 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 合庫貨幣市場基金 10.14330 10.14320 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.26480 9.27390 -0.00910 -0.09812 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.50150 9.51070 -0.00920 -0.09673 合庫新興多重收益基金A類型 9.78820 9.79160 -0.00340 -0.03472 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19610 11.20920 -0.01310 -0.11687 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60110 13.60680 -0.00570 -0.04189 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41120 8.41940 -0.00820 -0.09739 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.09370 9.10250 -0.00880 -0.09668 合庫新興多重收益基金B類型 7.56890 7.57150 -0.00260 -0.03434 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.39340 8.40270 -0.00930 -0.11068 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89430 9.89960 -0.00530 -0.05354 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.49000 9.57000 -0.08000 -0.83595 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 安本標準兩岸價值基金 9.87000 10.02000 -0.15000 -1.49701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07600 11.07300 0.00300 0.02709 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.93860 9.97720 -0.03860 -0.38688 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80540 9.83200 -0.02660 -0.27055 安聯中國東協基金 14.48000 14.62000 -0.14000 -0.95759 安聯中國策略基金-美元 9.39000 9.52000 -0.13000 -1.36555 安聯中國策略基金-新臺幣 12.18000 12.33000 -0.15000 -1.21655 安聯中華新思路基金-人民幣 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 安聯中華新思路基金-美元 11.08000 11.22000 -0.14000 -1.24777 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.41000 10.54000 -0.13000 -1.23340 安聯台灣大壩基金 24.96000 24.75000 0.21000 0.84848 安聯台灣科技基金 40.45000 39.99000 0.46000 1.15029 安聯台灣貨幣市場基金 12.50850 12.50830 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 27.28000 26.97000 0.31000 1.14943 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00330 9.99990 0.00340 0.03400 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82280 14.81670 0.00610 0.04117 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39790 9.39400 0.00390 0.04152 安聯四季成長組合基金-美元 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20850 12.20110 0.00740 0.06065 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98970 9.98520 0.00450 0.04507 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01130 12.00750 0.00380 0.03165 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.19100 9.18490 0.00610 0.06641 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.05900 9.05490 0.00410 0.04528 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70810 8.70530 0.00280 0.03216 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.57000 10.60000 -0.03000 -0.28302 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.80020 11.79910 0.00110 0.00932 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.70440 10.70800 -0.00360 -0.03362 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36510 10.36870 -0.00360 -0.03472 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.51990 8.52210 -0.00220 -0.02582 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.32710 8.32980 -0.00270 -0.03241 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.03750 8.04020 -0.00270 -0.03358 安聯全球人口趨勢基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.78000 33.52000 0.26000 0.77566 安聯全球油礦金趨勢基金 7.53000 7.63000 -0.10000 -1.31062 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93410 11.93050 0.00360 0.03017 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26790 10.26490 0.00300 0.02923 安聯全球新興市場基金 16.02000 16.28000 -0.26000 -1.59705 安聯全球農金趨勢基金 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 安聯全球綠能趨勢基金 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 19.96000 20.22000 -0.26000 -1.28586 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.15960 10.15450 0.00510 0.05022 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86030 9.85530 0.00500 0.05073 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.12790 82.09170 0.03620 0.04410 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.13980 12.14890 -0.00910 -0.07490 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.50940 63.43630 0.07310 0.11523 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30290 9.30990 -0.00700 -0.07519 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59390 2.59200 0.00190 0.07330 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42550 10.42570 -0.00020 -0.00192 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20030 2.19300 0.00730 0.33288 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62090 8.62020 0.00070 0.00812 宏利台灣動力基金 27.35000 27.06000 0.29000 1.07169 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52140 9.59340 -0.07200 -0.75052 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.34730 9.40760 -0.06030 -0.64097 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.38390 7.43970 -0.05580 -0.75003 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.36230 7.41210 -0.04980 -0.67187 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 宏利全球債券組合基金 12.78440 12.76980 0.01460 0.11433 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79400 2.79620 -0.00220 -0.07868 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69020 11.69830 -0.00810 -0.06924 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58120 8.58720 -0.00600 -0.06987 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43240 2.42530 0.00710 0.29275 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86540 10.86330 0.00210 0.01933 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.12500 3.17060 -0.04560 -1.43821 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50300 0.50970 -0.00670 -1.31450 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.52000 14.71000 -0.19000 -1.29164 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.57790 11.60360 -0.02570 -0.22148 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.23790 10.26240 -0.02450 -0.23874 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89390 9.91400 -0.02010 -0.20274 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.57590 8.59480 -0.01890 -0.21990 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.18260 8.20220 -0.01960 -0.23896 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07890 8.09540 -0.01650 -0.20382 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.03470 8.05370 -0.01900 -0.23592 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72330 2.72450 -0.00120 -0.04404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39420 0.39450 -0.00030 -0.07605 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.94600 11.95030 -0.00430 -0.03598 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89610 0.89670 -0.00060 -0.06691 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.10970 7.11220 -0.00250 -0.03515 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97420 1.97510 -0.00090 -0.04557 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28390 0.28410 -0.00020 -0.07040 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.68870 8.69160 -0.00290 -0.03337 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31480 0.31500 -0.00020 -0.06349 宏利萬利貨幣市場基金 13.65590 13.65580 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.35000 -0.04000 -1.70213 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.50000 10.64000 -0.14000 -1.31579 宏利臺灣股息收益基金 23.05000 22.84000 0.21000 0.91944 宏利澳幣保本基金 12.29070 12.28970 0.00100 0.00814 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.90000 9.96000 -0.06000 -0.60241 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.20000 11.30000 -0.10000 -0.88496 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.88360 9.84610 0.03750 0.38086 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.10820 9.11260 -0.00440 -0.04828 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.57870 8.57290 0.00580 0.06766 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42070 10.41360 0.00710 0.06818 貝萊德亞美利加收益基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 貝萊德新台幣基金 12.94410 12.94400 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.20000 23.08000 0.12000 0.51993 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31480 11.31670 -0.00190 -0.01679 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90900 9.94270 -0.03370 -0.33894 保德信大中華基金-人民幣 8.66000 8.74000 -0.08000 -0.91533 保德信大中華基金-美元 8.50000 8.61000 -0.11000 -1.27758 保德信大中華基金-新台幣 25.32000 25.64000 -0.32000 -1.24805 保德信中小型股基金 39.74000 39.16000 0.58000 1.48110 保德信中國中小基金-人民幣 7.85000 7.90000 -0.05000 -0.63291 保德信中國中小基金-美元 7.52000 7.60000 -0.08000 -1.05263 保德信中國中小基金-新臺幣 7.27000 7.34000 -0.07000 -0.95368 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.78320 8.83640 -0.05320 -0.60206 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.85890 8.90450 -0.04560 -0.51210 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.91330 8.96230 -0.04900 -0.54673 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.69640 9.74970 -0.05330 -0.54668 保德信中國品牌基金-人民幣 7.94000 8.08000 -0.14000 -1.73267 保德信中國品牌基金-美元 7.95000 8.07000 -0.12000 -1.48699 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.60000 8.73000 -0.13000 -1.48912 保德信台商全方位基金 30.92000 30.62000 0.30000 0.97975 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.44000 25.83000 -0.39000 -1.50987 保德信全球消費商機基金 17.26000 17.31000 -0.05000 -0.28885 保德信全球基礎建設基金 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403 保德信全球資源基金 7.00000 7.11000 -0.11000 -1.54712 保德信全球醫療生化基金-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.63000 32.52000 0.11000 0.33825 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.10060 10.27980 -0.17920 -1.74322 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.10060 10.27980 -0.17920 -1.74322 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.08660 10.25350 -0.16690 -1.62774 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.08660 10.25350 -0.16690 -1.62774 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.35940 9.38020 -0.02080 -0.22174 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.24140 10.26380 -0.02240 -0.21824 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.89680 8.90590 -0.00910 -0.10218 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72000 9.72990 -0.00990 -0.10175 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94050 7.94690 -0.00640 -0.08053 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.60410 10.61260 -0.00850 -0.08009 保德信亞太基金 19.13000 19.42000 -0.29000 -1.49331 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32690 8.31410 0.01280 0.15396 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17190 11.15480 0.01710 0.15330 保德信店頭市場基金 28.67000 28.30000 0.37000 1.30742 保德信拉丁美洲基金 6.58000 6.79000 -0.21000 -3.09278 保德信金平衡基金 27.82000 27.67000 0.15000 0.54210 保德信金滿意基金 38.07000 37.78000 0.29000 0.76760 保德信科技島基金 23.37000 23.14000 0.23000 0.99395 保德信高成長基金 83.86000 83.00000 0.86000 1.03614 保德信第一基金 22.57000 22.35000 0.22000 0.98434 保德信貨幣市場基金 15.79020 15.79000 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.02720 10.05630 -0.02910 -0.28937 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.20650 10.22420 -0.01770 -0.17312 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.32860 10.36010 -0.03150 -0.30405 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.84390 9.86240 -0.01850 -0.18758 保德信新世紀基金 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.78190 7.76890 0.01300 0.16733 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68980 10.67190 0.01790 0.16773 保德信新興趨勢組合基金 10.15000 10.24000 -0.09000 -0.87891 保德信瑞騰基金 15.56010 15.55930 0.00080 0.00514 保德信歐洲組合基金 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68640 9.68710 -0.00070 -0.00723 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99360 9.99430 -0.00070 -0.00700 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62290 9.62410 -0.00120 -0.01247 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78500 9.78320 0.00180 0.01840 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71060 9.70770 0.00290 0.02987 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86400 9.86140 0.00260 0.02637 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57040 9.57210 -0.00170 -0.01776 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69430 9.69310 0.00120 0.01238 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97090 9.97100 -0.00010 -0.00100 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99670 10.00020 -0.00350 -0.03500 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99530 9.99850 -0.00320 -0.03200 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.88700 9.89200 -0.00500 -0.05055 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.88930 9.89410 -0.00480 -0.04851 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87850 9.87940 -0.00090 -0.00911 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06760 10.06390 0.00370 0.03677 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75560 9.75850 -0.00290 -0.02972 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85060 9.85350 -0.00290 -0.02943 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.51250 9.51320 -0.00070 -0.00736 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33150 9.33670 -0.00520 -0.05569 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93590 9.94480 -0.00890 -0.08949 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.93190 9.94090 -0.00900 -0.09054 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.03630 10.04620 -0.00990 -0.09854 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.11450 10.12610 -0.01160 -0.11456 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.90560 9.91650 -0.01090 -0.10992 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.90610 9.91690 -0.01080 -0.10891 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92730 1.92690 0.00040 0.02076 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67730 2.67690 0.00040 0.01494 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28810 0.28880 -0.00070 -0.24238 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43380 0.43490 -0.00110 -0.25293 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.23520 8.25230 -0.01710 -0.20721 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64920 11.66990 -0.02070 -0.17738 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39730 9.39480 0.00250 0.02661 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65470 11.65180 0.00290 0.02489 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44710 8.46370 -0.01660 -0.19613 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52410 10.54480 -0.02070 -0.19631 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08950 10.09150 -0.00200 -0.01982 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98700 9.98840 -0.00140 -0.01402 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.08320 10.07880 0.00440 0.04366 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.72340 10.71900 0.00440 0.04105 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98460 9.97900 0.00560 0.05612 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70080 9.70150 -0.00070 -0.00722 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08350 10.08420 -0.00070 -0.00694 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68210 9.68130 0.00080 0.00826 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91440 9.91940 -0.00500 -0.05041 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.09280 10.08540 0.00740 0.07337 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.88820 5.89960 -0.01140 -0.19323 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34770 10.36790 -0.02020 -0.19483 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65620 11.65620 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.62000 16.48000 0.14000 0.84951 施羅德樂活中小基金-I類型 3810.17000 3776.81000 33.36000 0.88329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.82850 9.87150 -0.04300 -0.43560 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.80450 10.85950 -0.05500 -0.50647 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.05070 10.10380 -0.05310 -0.52554 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.64110 8.67900 -0.03790 -0.43669 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.00760 9.05340 -0.04580 -0.50589 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.84280 8.88960 -0.04680 -0.52646 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.91030 9.95380 -0.04350 -0.43702 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.40500 10.45790 -0.05290 -0.50584 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.35200 10.40670 -0.05470 -0.52562 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.37000 -0.12000 -1.88383 柏瑞巨人基金 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66780 13.66760 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 14.84000 15.08000 -0.24000 -1.59151 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.16040 13.18040 -0.02000 -0.15174 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60720 11.63280 -0.02560 -0.22007 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.16580 12.19200 -0.02620 -0.21490 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.40210 8.41480 -0.01270 -0.15092 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.49030 6.50010 -0.00980 -0.15077 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.37230 8.39080 -0.01850 -0.22048 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.12960 8.14330 -0.01370 -0.16824 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.29170 10.31390 -0.02220 -0.21524 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.01280 8.03020 -0.01740 -0.21668 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.77940 11.80530 -0.02590 -0.21939 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.40130 11.41860 -0.01730 -0.15151 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.75790 11.77770 -0.01980 -0.16811 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07470 11.09860 -0.02390 -0.21534 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.60170 8.61480 -0.01310 -0.15206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35590 9.37650 -0.02060 -0.21970 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.29140 9.30700 -0.01560 -0.16762 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.15220 9.17190 -0.01970 -0.21479 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.03440 9.05410 -0.01970 -0.21758 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.80720 9.82300 -0.01580 -0.16085 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.71520 9.73440 -0.01920 -0.19724 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.56960 9.59070 -0.02110 -0.22000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.65460 9.67610 -0.02150 -0.22220 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.37880 9.39380 -0.01500 -0.15968 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.17370 9.19180 -0.01810 -0.19691 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.85280 9.85270 0.00010 0.00101 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.14380 9.16400 -0.02020 -0.22043 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.22820 9.24890 -0.02070 -0.22381 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.78880 9.80460 -0.01580 -0.16115 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.71530 9.73450 -0.01920 -0.19724 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.56980 9.59090 -0.02110 -0.22000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.65470 9.67620 -0.02150 -0.22219 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.37860 9.39380 -0.01520 -0.16181 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.17390 9.19200 -0.01810 -0.19691 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.01040 10.00940 0.00100 0.00999 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.14380 9.16400 -0.02020 -0.22043 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.22850 9.24910 -0.02060 -0.22272 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.66060 10.65320 0.00740 0.06946 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91110 11.90380 0.00730 0.06132 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26710 11.26520 0.00190 0.01687 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.84040 8.83430 0.00610 0.06905 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53330 9.52740 0.00590 0.06193 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.39940 9.39780 0.00160 0.01703 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.37340 10.36630 0.00710 0.06849 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.09070 11.08390 0.00680 0.06135 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88510 10.88330 0.00180 0.01654 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.84060 8.83450 0.00610 0.06905 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.53370 9.52780 0.00590 0.06192 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.39990 9.39830 0.00160 0.01702 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.98000 12.14000 -0.16000 -1.31796 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.95000 -0.18000 -1.38996 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.36000 8.48000 -0.12000 -1.41509 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.82000 7.93000 -0.11000 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-0.06450 -0.58564 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.21890 9.27910 -0.06020 -0.64877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.75000 14.79000 -0.04000 -0.27045 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.63000 22.50000 0.13000 0.57778 國泰大中華基金 16.98000 16.89000 0.09000 0.53286 國泰小龍基金-台幣級別 13.50000 13.39000 0.11000 0.82151 國泰中小成長基金-台幣級別 37.27000 36.84000 0.43000 1.16721 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.65150 3.70050 -0.04900 -1.32415 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.31000 16.58000 -0.27000 -1.62847 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61380 0.62450 -0.01070 -1.71337 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57700 0.58710 -0.01010 -1.72032 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19430 2.18920 0.00510 0.23296 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.57950 9.58880 -0.00930 -0.09699 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.96520 7.97290 -0.00770 -0.09658 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31300 0.31360 -0.00060 -0.19133 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61480 11.61180 0.00300 0.02584 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67580 1.68230 -0.00650 -0.38638 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04320 10.07920 -0.03600 -0.35717 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33060 0.33210 -0.00150 -0.45167 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.75940 3.78240 -0.02300 -0.60808 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.78000 16.93000 -0.15000 -0.88600 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53910 0.54460 -0.00550 -1.00992 國泰中港台基金人民幣級別 2.75990 2.78050 -0.02060 -0.74087 國泰中港台基金台幣級別 12.33000 12.46000 -0.13000 -1.04334 國泰中港台基金美元級別 0.40070 0.40530 -0.00460 -1.13496 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.05000 26.14000 -0.09000 -0.34430 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.10000 13.09000 0.01000 0.07639 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.72000 31.80000 -0.08000 -0.25157 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.16800 10.17080 -0.00280 -0.02753 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.88860 9.89130 -0.00270 -0.02730 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.91280 9.91560 -0.00280 -0.02824 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32900 0.32950 -0.00050 -0.15175 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.31980 0.32020 -0.00040 -0.12492 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32050 0.32090 -0.00040 -0.12465 國泰台灣貨幣市場基金 12.42560 12.42550 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.33320 2.33150 0.00170 0.07291 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33780 0.33890 -0.00110 -0.32458 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47220 0.47290 -0.00070 -0.14802 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.32000 12.41000 -0.09000 -0.72522 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42400 0.42780 -0.00380 -0.88827 國泰全球資源基金台幣級別 5.03000 5.10000 -0.07000 -1.37255 國泰全球資源基金美元級別 0.16050 0.16280 -0.00230 -1.41278 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39050 0.39160 -0.00110 -0.28090 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35060 0.35160 -0.00100 -0.28441 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41520 0.41640 -0.00120 -0.28818 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49110 0.49160 -0.00050 -0.10171 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.44000 20.52000 -0.08000 -0.38986 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.99000 20.96000 0.03000 0.14313 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.35640 2.37650 -0.02010 -0.84578 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.54410 10.66680 -0.12270 -1.15030 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.32570 9.43420 -0.10850 -1.15007 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34200 0.34630 -0.00430 -1.24170 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30250 0.30630 -0.00380 -1.24061 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47500 0.48010 -0.00510 -1.06228 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.89000 11.07000 -0.18000 -1.62602 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36440 0.37070 -0.00630 -1.69949 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.08000 17.19000 -0.11000 -0.63991 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.55310 0.55740 -0.00430 -0.77144 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 16.98000 17.09000 -0.11000 -0.64365 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.76940 0.77400 -0.00460 -0.59432 國泰科技生化基金 28.72000 28.34000 0.38000 1.34086 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.32000 26.26000 0.06000 0.22848 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.74000 13.78000 -0.04000 -0.29028 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.31050 39.17230 0.13820 0.35280 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.54670 19.59640 -0.04970 -0.25362 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.93740 18.84090 0.09650 0.51218 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.22130 38.19800 0.02330 0.06100 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.19100 40.14620 0.04480 0.11159 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.56160 42.59760 -0.03600 -0.08451 國泰紐幣2021保本基金 12.31130 12.30770 0.00360 0.02925 國泰紐幣八年期保本基金 12.60910 12.60490 0.00420 0.03332 國泰紐幣保本基金 12.54140 12.53990 0.00150 0.01196 國泰國泰基金台幣I級別 19.31000 19.08000 0.23000 1.20545 國泰國泰基金台幣級別 19.31000 19.08000 0.23000 1.20545 國泰富時中國A50基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.58600 40.52880 0.05720 0.14113 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33140 0.33150 -0.00010 -0.03017 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47010 0.46940 0.00070 0.14913 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.29430 10.31120 -0.01690 -0.16390 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.24450 7.25640 -0.01190 -0.16399 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34890 0.34990 -0.00100 -0.28580 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23460 0.23530 -0.00070 -0.29749 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.15830 2.16330 -0.00500 -0.23113 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.60150 9.65210 -0.05060 -0.52424 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31000 0.31200 -0.00200 -0.64103 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.62390 41.65520 -0.03130 -0.07514 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.56000 17.45000 0.11000 0.63037 國泰新興市場基金台幣級別 11.14000 11.26000 -0.12000 -1.06572 國泰新興市場基金美元級別 0.36100 0.36530 -0.00430 -1.17711 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.25280 2.24680 0.00600 0.26705 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44930 1.44540 0.00390 0.26982 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33610 0.33660 -0.00050 -0.14854 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33250 0.33330 -0.00080 -0.24002 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21840 0.21870 -0.00030 -0.13717 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26600 10.27940 -0.01340 -0.13036 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48050 6.48900 -0.00850 -0.13099 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.11000 15.20000 -0.09000 -0.59211 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.95000 28.59000 0.36000 1.25918 國泰價值卓越基金 12.89000 12.68000 0.21000 1.65615 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31160 0.31530 -0.00370 -1.17349 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.89040 39.02320 -0.13280 -0.34031 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.47000 18.47000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.02000 18.29000 -0.27000 -1.47622 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.79000 16.70000 0.09000 0.53892 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94490 11.94320 0.00170 0.01423 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39310 0.39320 -0.00010 -0.02543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03690 10.03890 -0.00200 -0.01992 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98060 9.98150 -0.00090 -0.00902 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.95770 9.94700 0.01070 0.10757 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.03650 10.03860 -0.00210 -0.02092 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98030 9.98120 -0.00090 -0.00902 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.95770 9.94700 0.01070 0.10757 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28140 11.27860 0.00280 0.02483 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85940 9.88490 -0.02550 -0.25797 第一金大中華基金 23.13000 22.89000 0.24000 1.04849 第一金小型精選基金 29.23000 28.85000 0.38000 1.31716 第一金中國世紀基金-人民幣 11.45000 11.58000 -0.13000 -1.12263 第一金中國世紀基金-美元 7.11310 7.22060 -0.10750 -1.48880 第一金中國世紀基金-美元-N 7.11350 7.22100 -0.10750 -1.48871 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.37000 8.49000 -0.12000 -1.41343 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.37000 8.49000 -0.12000 -1.41343 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55390 9.54980 0.00410 0.04293 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.16490 8.17890 -0.01400 -0.17117 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.78020 10.77570 0.00450 0.04176 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33820 9.35430 -0.01610 -0.17211 第一金中概平衡基金 23.16000 22.89000 0.27000 1.17955 第一金台灣貨幣市場基金 15.27290 15.27270 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.08600 178.08400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.63520 12.60730 0.02790 0.22130 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.63600 12.60800 0.02800 0.22208 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.14460 9.12510 0.01950 0.21370 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.14470 9.12510 0.01960 0.21479 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.12810 12.20160 -0.07350 -0.60238 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.14350 12.21700 -0.07350 -0.60162 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.48000 11.54000 -0.06000 -0.51993 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.40400 9.43490 -0.03090 -0.32751 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.40560 9.43640 -0.03080 -0.32640 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.05970 9.08340 -0.02370 -0.26092 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.08330 9.10700 -0.02370 -0.26024 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.99650 10.02940 -0.03290 -0.32804 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.64780 9.67290 -0.02510 -0.25949 第一金全球大趨勢基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666 第一金全球不動產證券化基金A 8.01730 8.10460 -0.08730 -1.07717 第一金全球不動產證券化基金B 5.67180 5.73360 -0.06180 -1.07786 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.19220 9.28230 -0.09010 -0.97066 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.19330 9.28340 -0.09010 -0.97055 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70400 9.79920 -0.09520 -0.97151 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70650 9.80050 -0.09400 -0.95913 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.37000 9.47000 -0.10000 -1.05597 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.11060 8.13380 -0.02320 -0.28523 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.71490 9.74270 -0.02780 -0.28534 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.15340 9.16580 -0.01240 -0.13529 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.15230 9.16470 -0.01240 -0.13530 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.54920 7.56300 -0.01380 -0.18247 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.54790 7.56170 -0.01380 -0.18250 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.35840 8.36970 -0.01130 -0.13501 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.35890 8.37030 -0.01140 -0.13620 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.87070 10.88540 -0.01470 -0.13504 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.87150 10.88620 -0.01470 -0.13503 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.66450 9.68220 -0.01770 -0.18281 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.26480 14.28420 -0.01940 -0.13581 第一金亞洲科技基金 16.48000 16.74000 -0.26000 -1.55317 第一金亞洲新興市場基金 12.31000 12.47000 -0.16000 -1.28308 第一金店頭市場基金 7.63000 7.51000 0.12000 1.59787 第一金創新趨勢基金 19.50000 19.31000 0.19000 0.98395 第一金電子基金 28.34000 28.02000 0.32000 1.14204 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.40000 17.31000 0.09000 0.51993 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.89000 21.02000 -0.13000 -0.61846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.08000 18.83000 0.25000 1.32767 統一大中華中小基金(人民幣) 7.08000 7.11000 -0.03000 -0.42194 統一大中華中小基金(美元) 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308 統一大中華中小基金(新台幣) 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 統一大滿貫基金-A類型 29.29000 28.88000 0.41000 1.41967 統一大滿貫基金-I類型 29.29000 28.88000 0.41000 1.41967 統一大龍印基金 12.79000 12.95000 -0.16000 -1.23552 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.14000 8.19000 -0.05000 -0.61050 統一大龍騰中國基金(美元) 7.41000 7.50000 -0.09000 -1.20000 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.43000 8.51000 -0.08000 -0.94007 統一中小基金 22.04000 21.58000 0.46000 2.13160 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63930 9.59860 0.04070 0.42402 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.93570 8.94090 -0.00520 -0.05816 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.65720 8.65780 -0.00060 -0.00693 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67740 11.62800 0.04940 0.42484 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.76130 10.76750 -0.00620 -0.05758 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.41190 10.41270 -0.00080 -0.00768 統一台灣動力基金 15.16000 14.85000 0.31000 2.08754 統一全天候基金-A類型 99.84000 97.89000 1.95000 1.99203 統一全天候基金-I類型 100.04000 98.08000 1.96000 1.99837 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.01780 7.98510 0.03270 0.40951 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.69940 7.70500 -0.00560 -0.07268 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.68740 7.68590 0.00150 0.01952 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.41950 8.38520 0.03430 0.40905 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.09230 8.09820 -0.00590 -0.07286 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.07300 8.07140 0.00160 0.01982 統一全球債券組合基金 11.74440 11.73430 0.01010 0.08607 統一全球新科技基金(人民幣) 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859 統一全球新科技基金(美元) 13.24000 13.23000 0.01000 0.07559 統一全球新科技基金(新台幣) 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 統一亞太基金 22.31000 22.56000 -0.25000 -1.10816 統一亞洲大金磚基金 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556 統一奔騰基金 51.44000 50.28000 1.16000 2.30708 統一強棒貨幣市場基金 16.68180 16.68150 0.00030 0.00180 統一強漢基金(人民幣) 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 統一強漢基金(美元) 7.98000 8.08000 -0.10000 -1.23762 統一強漢基金(新台幣) 21.01000 21.25000 -0.24000 -1.12941 統一統信基金 25.89000 25.48000 0.41000 1.60911 統一黑馬基金 52.19000 51.02000 1.17000 2.29322 統一新亞洲科技能源基金 14.90000 15.06000 -0.16000 -1.06242 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72520 7.72520 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98130 9.98130 0.00000 0.00000 統一經建基金 41.91000 41.09000 0.82000 1.99562 統一龍馬基金 56.49000 55.36000 1.13000 2.04118 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.86000 15.71000 0.15000 0.95481 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.99000 40.45000 0.54000 1.33498 野村中國機會基金 11.64000 11.73000 -0.09000 -0.76726 野村巴西基金 5.77000 5.93000 -0.16000 -2.69815 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 10.94000 11.16000 -0.22000 -1.97133 野村台灣高股息基金 23.20000 22.90000 0.30000 1.31004 野村台灣運籌基金 31.49000 31.10000 0.39000 1.25402 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44960 9.45960 -0.01000 -0.10571 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35590 9.35690 -0.00100 -0.01069 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.40930 9.41010 -0.00080 -0.00850 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76720 9.77750 -0.01030 -0.10534 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59830 9.59940 -0.00110 -0.01146 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.51370 9.51460 -0.00090 -0.00946 野村平衡基金 17.39000 17.24000 0.15000 0.87007 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.05000 9.14000 -0.09000 -0.98468 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.17000 13.29000 -0.12000 -0.90293 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446 野村全球生技醫療基金 16.36000 16.32000 0.04000 0.24510 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.94220 9.96020 -0.01800 -0.18072 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.87380 9.87840 -0.00460 -0.04657 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.83930 9.84380 -0.00450 -0.04571 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99010 10.00820 -0.01810 -0.18085 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91110 9.91570 -0.00460 -0.04639 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87680 9.88130 -0.00450 -0.04554 野村全球品牌基金 24.42000 24.62000 -0.20000 -0.81235 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.43000 18.45000 -0.02000 -0.10840 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.33490 10.34970 -0.01480 -0.14300 野村全球短期收益基金-美元計價 10.30310 10.31200 -0.00890 -0.08631 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17330 10.17960 -0.00630 -0.06189 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.90790 9.00590 -0.09800 -1.08818 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.68610 8.75860 -0.07250 -0.82776 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.29430 8.36080 -0.06650 -0.79538 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.80050 10.83420 -0.03370 -0.31105 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.28300 10.29770 -0.01470 -0.14275 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.89020 9.89800 -0.00780 -0.07880 野村成長基金 26.29000 26.09000 0.20000 0.76658 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.15900 8.21720 -0.05820 -0.70827 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.15730 8.20560 -0.04830 -0.58862 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.33010 8.37160 -0.04150 -0.49572 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.89520 8.95830 -0.06310 -0.70437 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.77890 8.83070 -0.05180 -0.58659 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 8.96110 9.00570 -0.04460 -0.49524 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.83000 7.93000 -0.10000 -1.26103 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.32000 11.47000 -0.15000 -1.30776 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.06650 9.08050 -0.01400 -0.15418 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09880 9.09670 0.00210 0.02309 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20930 9.20260 0.00670 0.07281 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.79910 9.81830 -0.01920 -0.19555 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71700 9.71480 0.00220 0.02265 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83890 9.83180 0.00710 0.07221 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25840 8.25720 0.00120 0.01453 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.83020 8.84200 -0.01180 -0.13345 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.69480 8.69660 -0.00180 -0.02070 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.86320 12.86140 0.00180 0.01400 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.98080 11.99710 -0.01630 -0.13587 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.71650 9.71860 -0.00210 -0.02161 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00820 10.02660 -0.01840 -0.18351 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98010 9.98750 -0.00740 -0.07409 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98910 9.99370 -0.00460 -0.04603 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00650 10.02490 -0.01840 -0.18354 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97920 9.98660 -0.00740 -0.07410 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00470 10.00930 -0.00460 -0.04596 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.76560 9.78610 -0.02050 -0.20948 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.73350 9.73800 -0.00450 -0.04621 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.74700 9.74000 0.00700 0.07187 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.70170 9.72250 -0.02080 -0.21394 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76530 9.86690 -0.10160 -1.02971 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.38830 9.46460 -0.07630 -0.80616 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.93430 9.00660 -0.07230 -0.80274 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91090 10.93490 -0.02400 -0.21948 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.69030 9.68420 0.00610 0.06299 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.73820 10.75120 -0.01300 -0.12092 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.21680 10.21600 0.00080 0.00783 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.01730 10.01050 0.00680 0.06793 野村高科技基金 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.72170 9.72540 -0.00370 -0.03804 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68940 9.74930 -0.05990 -0.61440 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.07420 10.15600 -0.08180 -0.80544 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.07680 9.11690 -0.04010 -0.43984 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.03200 9.06310 -0.03110 -0.34315 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.89160 8.94690 -0.05530 -0.61809 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.31600 11.34340 -0.02740 -0.24155 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.80160 12.83970 -0.03810 -0.29674 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.26640 10.28110 -0.01470 -0.14298 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.22280 10.22740 -0.00460 -0.04498 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.32000 10.35250 -0.03250 -0.31393 野村貨幣市場基金 16.28930 16.28910 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.70000 14.87000 -0.17000 -1.14324 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01650 10.01120 0.00530 0.05294 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.87850 9.91560 -0.03710 -0.37416 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92810 9.95380 -0.02570 -0.25819 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.82190 9.83350 -0.01160 -0.11796 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76780 9.76850 -0.00070 -0.00717 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.74430 9.74390 0.00040 0.00411 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.90120 9.91280 -0.01160 -0.11702 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.83100 9.83170 -0.00070 -0.00712 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.92550 9.92490 0.00060 0.00605 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.54180 9.56250 -0.02070 -0.21647 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.49070 9.50370 -0.01300 -0.13679 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.44330 9.45530 -0.01200 -0.12691 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.67750 9.69840 -0.02090 -0.21550 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.60180 9.61500 -0.01320 -0.13729 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.55440 9.56650 -0.01210 -0.12648 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83420 9.83720 -0.00300 -0.03050 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.61160 7.61520 -0.00360 -0.04727 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.44900 11.45430 -0.00530 -0.04627 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.50000 -0.15000 -2.00000 野村精選貨幣市場基金 12.08990 12.08980 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.37000 10.57000 -0.20000 -1.89215 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.62000 9.78000 -0.16000 -1.63599 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.24000 9.38000 -0.14000 -1.49254 野村歐洲高股息基金季配型 7.14000 7.21000 -0.07000 -0.97087 野村歐洲高股息基金累積型 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 野村積極成長基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.08000 7.95000 0.13000 1.63522 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.40000 28.94000 0.46000 1.58950 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04200 10.06100 -0.01900 -0.18885 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.26840 8.34350 -0.07510 -0.90010 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.61830 7.67010 -0.05180 -0.67535 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.52090 7.57060 -0.04970 -0.65649 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.46730 11.50810 -0.04080 -0.35453 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28220 10.30490 -0.02270 -0.22028 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18370 10.20340 -0.01970 -0.19307 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 野村環球基金-人民幣計價 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 野村環球基金-美元計價 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450 野村鴻利基金 20.12000 19.86000 0.26000 1.30916 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87200 16.87190 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.06000 16.82000 0.24000 1.42687 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.37000 12.67000 -0.30000 -2.36780 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.74000 13.92000 -0.18000 -1.29310 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95190 9.94420 0.00770 0.07743 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05000 13.03990 0.01010 0.07745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.93410 9.92970 0.00440 0.04431 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82100 9.85710 -0.03610 -0.36623 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49720 9.49720 0.00000 0.00000 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.52990 9.53170 -0.00180 -0.01888 凱基台商天下基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 凱基台灣精五門基金 18.21000 18.04000 0.17000 0.94235 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.84500 38.79620 0.04880 0.12579 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.99170 38.93820 0.05350 0.13740 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.36590 41.26670 0.09920 0.24039 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.13090 10.17700 -0.04610 -0.45298 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.41000 12.52000 -0.11000 -0.87859 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.14430 11.28640 -0.14210 -1.25904 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.00000 11.13000 -0.13000 -1.16801 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55930 11.55920 0.00010 0.00087 凱基開創基金 24.17000 23.89000 0.28000 1.17204 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.08000 19.82000 0.26000 1.31181 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.41570 19.18570 0.23000 1.19881 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.01000 16.24000 -0.23000 -1.41626 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.26110 15.49700 -0.23590 -1.52223 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.06000 7.13000 -0.07000 -0.98177 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.78630 10.84440 -0.05810 -0.53576 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.48890 11.44560 0.04330 0.37831 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.80000 11.74000 0.06000 0.51107 凱基護城河基金-台幣計價A 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 凱基護城河基金-美元計價B 11.85600 11.85450 0.00150 0.01265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.79000 14.97000 -0.18000 -1.20240 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.07000 27.47000 0.60000 2.18420 富邦NASDAQ-100基金 28.21000 27.88000 0.33000 1.18364 富邦上証180基金 26.44000 26.32000 0.12000 0.45593 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16590 0.16830 -0.00240 -1.42602 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.13000 5.19000 -0.06000 -1.15607 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.98000 8.01000 -0.03000 -0.37453 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.37000 31.21000 0.16000 0.51266 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71200 10.79830 -0.08630 -0.79920 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.88800 9.97950 -0.09150 -0.91688 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.48360 9.58650 -0.10290 -1.07338 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.27530 9.35010 -0.07480 -0.79999 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.49090 8.56940 -0.07850 -0.91605 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.15000 8.23850 -0.08850 -1.07422 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.71890 20.70600 0.01290 0.06230 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45330 11.45020 0.00310 0.02707 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.43250 10.46190 -0.02940 -0.28102 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84330 12.85980 -0.01650 -0.12831 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88360 1.88400 -0.00040 -0.02123 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.20070 9.21260 -0.01190 -0.12917 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39710 1.39740 -0.00030 -0.02147 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.81070 11.81270 -0.00200 -0.01693 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71430 1.71640 -0.00210 -0.12235 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11290 10.11470 -0.00180 -0.01780 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48670 1.48850 -0.00180 -0.12093 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.02540 10.02090 0.00450 0.04491 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.98350 9.98310 0.00040 0.00401 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.71000 15.65000 0.06000 0.38339 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.23000 19.41000 -0.18000 -0.92736 富邦日本東証基金 20.32000 20.44000 -0.12000 -0.58708 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.36000 42.34000 0.02000 0.04724 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.65000 41.45000 0.20000 0.48251 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.16000 45.82000 0.34000 0.74203 富邦台灣心基金 18.92000 18.70000 0.22000 1.17647 富邦台灣釆吉50基金 41.31000 41.00000 0.31000 0.75610 富邦台灣科技指數基金 48.40000 47.83000 0.57000 1.19172 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.05670 40.01620 0.04050 0.10121 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.40930 41.45840 -0.04910 -0.11843 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29190 0.29580 -0.00390 -1.31846 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53810 2.52680 0.01130 0.44721 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33870 -0.00010 -0.02952 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49020 10.49590 -0.00570 -0.05431 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.18290 0.00970 0.44436 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32310 0.32320 -0.00010 -0.03094 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00380 9.00870 -0.00490 -0.05439 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.80000 22.40000 -0.60000 -2.67857 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.17000 14.85000 0.32000 2.15488 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.77000 27.89000 -1.12000 -4.01578 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66070 15.66050 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.05300 40.04160 0.01140 0.02847 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.30080 39.25140 0.04940 0.12586 富邦長紅基金 53.51000 52.90000 0.61000 1.15312 富邦科技基金 20.72000 20.42000 0.30000 1.46915 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.76170 40.71560 0.04610 0.11322 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.94830 39.79490 0.15340 0.38548 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.35720 39.32410 0.03310 0.08417 富邦恒生國企ETF基金 19.42000 19.49000 -0.07000 -0.35916 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.69000 14.66000 0.03000 0.20464 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.60000 24.74000 -0.14000 -0.56589 富邦高成長基金 20.55000 20.32000 0.23000 1.13189 富邦基金A類型 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439 富邦基金I類型 11.61000 11.49000 0.12000 1.04439 富邦深証100基金 8.09000 8.03000 0.06000 0.74720 富邦富時歐洲ETF基金 18.32000 18.52000 -0.20000 -1.07991 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40200 0.40240 -0.00040 -0.09940 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.94160 11.96130 -0.01970 -0.16470 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.13670 9.15170 -0.01500 -0.16390 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29430 0.29460 -0.00030 -0.10183 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.46020 8.47420 -0.01400 -0.16521 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.39170 9.48110 -0.08940 -0.94293 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.92960 10.01240 -0.08280 -0.82697 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.11900 9.20590 -0.08690 -0.94396 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.63510 9.71550 -0.08040 -0.82754 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.30000 17.19000 0.11000 0.63991 富邦精準基金 40.13000 39.54000 0.59000 1.49216 富邦精銳中小基金 9.70000 9.56000 0.14000 1.46444 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.68000 15.59000 0.09000 0.57729 富邦臺灣公司治理100基金 19.23000 19.12000 0.11000 0.57531 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.18000 8.23000 -0.05000 -0.60753 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.56000 12.40000 0.16000 1.29032 富邦標普美國特別股ETF基金 18.81000 18.81000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.82000 9.83270 -0.01270 -0.12916 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.57540 9.64170 -0.06630 -0.68764 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.71910 9.77160 -0.05250 -0.53727 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.49330 9.50560 -0.01230 -0.12940 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.21540 9.27920 -0.06380 -0.68756 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.33790 9.38830 -0.05040 -0.53684 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.54000 27.35000 0.19000 0.69470 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.54750 9.63980 -0.09230 -0.95749 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.45420 9.54570 -0.09150 -0.95855 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.45170 9.54410 -0.09240 -0.96814 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.58790 9.68070 -0.09280 -0.95861 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.49350 9.58540 -0.09190 -0.95875 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.49050 9.58320 -0.09270 -0.96732 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25930 8.26190 -0.00260 -0.03147 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75100 8.75460 -0.00360 -0.04112 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48020 8.48440 -0.00420 -0.04950 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.45910 9.46130 -0.00220 -0.02325 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.42890 9.43290 -0.00400 -0.04240 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14710 9.15160 -0.00450 -0.04917 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23400 9.23790 -0.00390 -0.04222 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.16690 8.17230 -0.00540 -0.06608 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17710 9.18440 -0.00730 -0.07948 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.66270 8.67040 -0.00770 -0.08881 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39140 10.39750 -0.00610 -0.05867 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.12540 10.13340 -0.00800 -0.07895 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64190 9.65020 -0.00830 -0.08601 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.80610 8.81320 -0.00710 -0.08056 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49460 9.50240 -0.00780 -0.08208 富達卓越領航全球組合基金 13.69000 13.97000 -0.28000 -2.00429 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38530 8.38670 -0.00140 -0.01669 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05290 9.05570 -0.00280 -0.03092 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73920 8.74260 -0.00340 -0.03889 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.73790 9.73950 -0.00160 -0.01643 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.66860 9.67160 -0.00300 -0.03102 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37450 9.37810 -0.00360 -0.03839 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82980 8.83270 -0.00290 -0.03283 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.46750 9.47070 -0.00320 -0.03379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.60000 6.67000 -0.07000 -1.04948 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.51000 7.62000 -0.11000 -1.44357 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.35000 7.45000 -0.10000 -1.34228 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.69080 9.67340 0.01740 0.17987 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13670 9.13510 0.00160 0.01751 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.72460 8.71970 0.00490 0.05619 富蘭克林華美中華基金 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.30000 18.06000 0.24000 1.32890 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.41000 18.28000 0.13000 0.71116 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.78000 9.93000 -0.15000 -1.51057 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.51000 9.64000 -0.13000 -1.34855 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.65750 7.66330 -0.00580 -0.07569 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.71740 8.73010 -0.01270 -0.14547 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51580 9.52960 -0.01380 -0.14481 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.05780 9.06470 -0.00690 -0.07612 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.87850 10.89750 -0.01900 -0.17435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.42850 8.44320 -0.01470 -0.17410 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.74300 8.75820 -0.01520 -0.17355 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07110 13.09000 -0.01890 -0.14439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.91340 9.92780 -0.01440 -0.14505 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.91660 9.93950 -0.02290 -0.23039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.37680 7.39390 -0.01710 -0.23127 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.75020 8.77040 -0.02020 -0.23032 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.48020 10.49780 -0.01760 -0.16765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.28040 7.29270 -0.01230 -0.16866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.65380 8.66840 -0.01460 -0.16843 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.19470 10.21120 -0.01650 -0.16159 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.41440 7.42640 -0.01200 -0.16159 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.89420 7.90170 -0.00750 -0.09492 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.90220 8.91380 -0.01160 -0.13014 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.74240 9.75510 -0.01270 -0.13019 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.29880 12.31060 -0.01180 -0.09585 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.88000 7.96000 -0.08000 -1.00503 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.71000 8.74000 -0.03000 -0.34325 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.26000 11.17000 0.09000 0.80573 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.12000 8.17000 -0.05000 -0.61200 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.04000 9.10000 -0.06000 -0.65934 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.80000 9.87000 -0.07000 -0.70922 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.20470 12.25500 -0.05030 -0.41044 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.05000 9.12000 -0.07000 -0.76754 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.85000 8.90000 -0.05000 -0.56180 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.07000 9.11000 -0.04000 -0.43908 富蘭克林華美第一富基金 34.03000 33.67000 0.36000 1.06920 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31840 10.31830 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.55000 8.60000 -0.05000 -0.58140 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.02000 9.08000 -0.06000 -0.66079 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.24000 9.29000 -0.05000 -0.53821 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.79000 13.69000 0.10000 0.73046 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.82000 14.75000 0.07000 0.47458 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.59900 6.72440 -0.12540 -1.86485 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79300 9.91340 -0.12040 -1.21452 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18600 9.18680 -0.00080 -0.00871 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.73790 10.73880 -0.00090 -0.00838 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53110 6.53200 -0.00090 -0.01378 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.61740 8.62260 -0.00520 -0.06031 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.84310 9.84910 -0.00600 -0.06092 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.20870 10.21020 -0.00150 -0.01469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.65000 59.60000 0.05000 0.08389 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.19000 61.12000 0.07000 0.11453 復華1至5年期高收益債券基金 20.08000 20.09000 -0.01000 -0.04978 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華人民幣貨幣市場基金 11.72370 11.72280 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.50990 35.20310 0.30680 0.87151 復華大中華中小策略基金 7.76000 7.88000 -0.12000 -1.52284 復華中小精選基金 60.61000 59.86000 0.75000 1.25292 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.91750 51.89850 0.01900 0.03661 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.10000 7.18000 -0.08000 -1.11421 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 復華全方位基金 25.95000 25.60000 0.35000 1.36719 復華全球大趨勢基金-美元 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.20000 18.22000 -0.02000 -0.10977 復華全球平衡基金-美元 8.73000 8.81000 -0.08000 -0.90806 復華全球平衡基金-新臺幣 18.59000 18.73000 -0.14000 -0.74746 復華全球物聯網科技基金-美元 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.27000 13.20000 0.07000 0.53030 復華全球原物料基金 8.04000 8.14000 -0.10000 -1.22850 復華全球消費基金-新臺幣 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46390 11.45960 0.00430 0.03752 復華全球債券基金 13.43010 13.41140 0.01870 0.13943 復華全球債券組合基金 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.75000 13.84000 -0.09000 -0.65029 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.67000 -0.07000 -0.72389 復華全球戰略配置強基金-美元 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 復華有利貨幣市場基金 13.45380 13.45360 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406 復華亞太成長基金 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 復華亞太神龍科技基金-美元 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 復華東協世紀基金 11.71000 11.81000 -0.10000 -0.84674 復華南非幣長期收益基金A 12.98000 13.12000 -0.14000 -1.06707 復華南非幣長期收益基金B 7.80000 7.88000 -0.08000 -1.01523 復華南非幣短期收益基金A 13.86000 13.88000 -0.02000 -0.14409 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 復華美國新星基金-美元 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790 復華美國新星基金-新臺幣 11.36000 11.26000 0.10000 0.88810 復華恒生基金 19.51000 19.51000 0.00000 0.00000 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 26.13000 26.13000 0.00000 0.00000 復華神盾基金 22.88310 22.64550 0.23760 1.04922 復華高成長基金 59.25000 58.70000 0.55000 0.93697 復華高益策略組合基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 復華貨幣市場基金 14.41550 14.41530 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150 復華富時台灣高股息低波動基金 48.61000 48.62000 -0.01000 -0.02057 復華復華基金 18.46000 18.29000 0.17000 0.92947 復華華人世紀基金 14.65000 14.76000 -0.11000 -0.74526 復華傳家二號基金 28.28170 27.92500 0.35670 1.27735 復華傳家基金 19.68480 19.56470 0.12010 0.61386 復華奧林匹克全球組合基金 14.56000 14.59000 -0.03000 -0.20562 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.28000 13.33000 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景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54670 9.55450 -0.00780 -0.08164 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.45300 9.46760 -0.01460 -0.15421 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96210 9.96580 -0.00370 -0.03713 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.47950 9.49580 -0.01630 -0.17165 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99110 9.99660 -0.00550 -0.05502 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.47910 9.49550 -0.01640 -0.17271 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99310 9.99870 -0.00560 -0.05601 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.89540 9.88820 0.00720 0.07281 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.85400 9.85840 -0.00440 -0.04463 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.87690 9.86980 0.00710 0.07194 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.84540 9.83840 0.00700 0.07115 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91010 10.78900 0.12110 1.12244 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.77560 9.78140 -0.00580 -0.05930 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.84540 9.83840 0.00700 0.07115 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90960 10.78850 0.12110 1.12249 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.77610 9.78190 -0.00580 -0.05929 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.83300 9.82740 0.00560 0.05698 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.02660 10.00000 0.02660 0.26600 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 9.98170 10.00000 -0.01830 -0.18300 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 9.99340 10.00000 -0.00660 -0.06600 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.04530 9.03000 0.01530 0.16944 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.08550 8.11230 -0.02680 -0.33036 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.06790 8.08520 -0.01730 -0.21397 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.45610 11.43660 0.01950 0.17051 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.26650 10.30060 -0.03410 -0.33105 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36260 10.38490 -0.02230 -0.21473 景順主流基金 15.04000 14.84000 0.20000 1.34771 景順台灣科技基金 26.11000 25.65000 0.46000 1.79337 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 20.17000 19.95000 0.22000 1.10276 景順全球康健基金 18.94000 18.93000 0.01000 0.05283 景順貨幣市場基金 15.95410 15.95400 0.00010 0.00063 景順潛力基金 27.55000 27.15000 0.40000 1.47330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.85000 9.93000 -0.08000 -0.80564 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.55330 8.53470 0.01860 0.21793 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.82900 7.86080 -0.03180 -0.40454 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.06350 11.04350 0.02000 0.18110 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.10790 10.14900 -0.04110 -0.40497 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180 華南永昌中國A股基金(美元) 6.76000 6.84000 -0.08000 -1.16959 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.93000 10.05000 -0.12000 -1.19403 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32700 9.32320 0.00380 0.04076 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.52740 9.51240 0.01500 0.15769 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68470 9.68080 0.00390 0.04029 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.89560 9.88010 0.01550 0.15688 華南永昌永昌基金 17.01000 16.85000 0.16000 0.94955 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 華南永昌全球亨利組合基金 14.06030 14.05950 0.00080 0.00569 華南永昌全球神農水資源基金 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 華南永昌全球精品基金 14.31000 14.44000 -0.13000 -0.90028 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 華南永昌物聯網精選基金 10.23000 10.11000 0.12000 1.18694 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22870 16.22850 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.00230 21.86790 0.13440 0.61460 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95340 11.95320 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.24200 10.23940 0.00260 0.02539 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09950 10.12660 -0.02710 -0.26761 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.79410 9.79160 0.00250 0.02553 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62750 9.65340 -0.02590 -0.26830 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00530 10.00180 0.00350 0.03499 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81180 9.83720 -0.02540 -0.25820 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.66250 9.65910 0.00340 0.03520 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.46540 9.48980 -0.02440 -0.25712 華頓中小型基金 19.86000 19.66000 0.20000 1.01729 華頓中國多重機會平衡基金 10.97300 10.96710 0.00590 0.05380 華頓台灣基金 22.29000 22.12000 0.17000 0.76854 華頓平安貨幣市場基金 11.53480 11.53460 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 15.24000 15.56000 -0.32000 -2.05656 華頓全球高收益債券基金A 13.13590 13.15110 -0.01520 -0.11558 華頓全球高收益債券基金B 7.96360 7.97290 -0.00930 -0.11665 華頓全球黑鑽油源基金 4.92000 4.97000 -0.05000 -1.00604 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35970 2.37990 -0.02020 -0.84878 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.52890 10.66070 -0.13180 -1.23632 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34100 0.34570 -0.00470 -1.35956 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.04260 11.07340 -0.03080 -0.27814 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.96630 9.98560 -0.01930 -0.19328 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.79550 9.86120 -0.06570 -0.66625 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.75860 8.81730 -0.05870 -0.66574 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98470 10.06330 -0.07860 -0.78106 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.95560 9.02840 -0.07280 -0.80634 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.51000 9.57000 -0.06000 -0.62696 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.25000 -0.08000 -0.96970 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.75000 8.85000 -0.10000 -1.12994 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49470 2.48860 0.00610 0.24512 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02460 2.01460 0.01000 0.49638 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.61190 11.64360 -0.03170 -0.27225 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.27080 9.29610 -0.02530 -0.27216 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.35990 0.36080 -0.00090 -0.24945 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29250 0.29350 -0.00100 -0.34072 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.06000 3.08000 -0.02000 -0.64935 匯豐中國動力基金(台幣) 13.64000 13.78000 -0.14000 -1.01597 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453 匯豐全球趨勢組合基金 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 7.52000 7.64000 -0.12000 -1.57068 匯豐安富基金 23.91000 23.80000 0.11000 0.46218 匯豐成功基金 38.47000 38.31000 0.16000 0.41765 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.83000 10.93000 -0.10000 -0.91491 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57530 2.56550 0.00980 0.38199 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30850 2.29850 0.01000 0.43507 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41710 11.42690 -0.00980 -0.08576 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67870 7.68790 -0.00920 -0.11967 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37290 0.37330 -0.00040 -0.10715 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32620 0.32670 -0.00050 -0.15305 匯豐金磚動力基金 13.00000 13.23000 -0.23000 -1.73847 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99010 14.99000 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.74000 0.01000 0.21097 匯豐新鑽動力基金 9.92000 10.06000 -0.14000 -1.39165 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.24740 5.27870 -0.03130 -0.59295 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.93870 8.97040 -0.03170 -0.35338 匯豐龍鳳基金-A類型 46.57000 46.23000 0.34000 0.73545 匯豐龍鳳基金-I類型 46.57000 46.23000 0.34000 0.73545 匯豐龍騰電子基金 31.38000 31.06000 0.32000 1.03026 匯豐雙高收益債券組合基金 11.95220 11.95910 -0.00690 -0.05770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.78000 16.49000 0.29000 1.75864 新光中國成長基金(人民幣) 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172 新光中國成長基金(美元) 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 新光中國成長基金(新臺幣) 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.42020 10.41120 0.00900 0.08645 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.52780 9.54390 -0.01610 -0.16869 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.84820 9.85640 -0.00820 -0.08319 新光台灣富貴基金 20.79000 20.62000 0.17000 0.82444 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 新光全球AI新創產業基金美元 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 新光全球生技醫療基金(美元) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94590 9.94680 -0.00090 -0.00905 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74010 9.73280 0.00730 0.07500 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50780 9.50860 -0.00080 -0.00841 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29810 9.29110 0.00700 0.07534 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.52000 8.45000 0.07000 0.82840 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 新光吉星貨幣市場基金 15.46310 15.46280 0.00030 0.00194 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 新光多重資產基金(A累積)美元 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 新光亞洲精選基金-美金 20.33000 20.56000 -0.23000 -1.11868 新光亞洲精選基金-新台幣 20.64000 20.86000 -0.22000 -1.05465 新光兩岸優勢基金 9.70000 9.79000 -0.09000 -0.91931 新光店頭基金 21.30000 21.07000 0.23000 1.09160 新光南非幣保本基金 12.16000 12.15000 0.01000 0.08230 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 新光特選內需收益ETF基金 19.53000 19.37000 0.16000 0.82602 新光創新科技基金 12.68000 12.43000 0.25000 2.01126 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75480 9.76590 -0.01110 -0.11366 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.97890 9.98000 -0.00110 -0.01102 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58660 9.59610 -0.00950 -0.09900 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.10320 9.11350 -0.01030 -0.11302 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31760 9.31870 -0.00110 -0.01180 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94700 8.95570 -0.00870 -0.09714 新光澳幣八年期保本基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98090 9.99470 -0.01380 -0.13807 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.34930 9.44170 -0.09240 -0.97864 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.30420 9.38230 -0.07810 -0.83242 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82750 9.84010 -0.01260 -0.12805 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.79970 9.81750 -0.01780 -0.18131 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.27410 9.35710 -0.08300 -0.88703 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.25060 9.33320 -0.08260 -0.88501 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77100 9.78840 -0.01740 -0.17776 瑞銀全球創新趨勢基金 6.50000 6.55000 -0.05000 -0.76336 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.96000 9.12000 -0.16000 -1.75439 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.74890 9.74230 0.00660 0.06775 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.09020 9.08370 0.00650 0.07156 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.61500 9.61210 0.00290 0.03017 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.05030 9.04750 0.00280 0.03095 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.12730 9.12370 0.00360 0.03946 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.75160 9.74780 0.00380 0.03898 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.63810 13.62630 0.01180 0.08660 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.20450 8.19740 0.00710 0.08661 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.98450 39.99190 -0.00740 -0.01850 群益10年期以上金融債ETF基金 36.43280 36.30470 0.12810 0.35285 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.33580 39.22380 0.11200 0.28554 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.39600 37.40190 -0.00590 -0.01577 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.26760 40.25200 0.01560 0.03876 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.33440 40.24710 0.08730 0.21691 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.03620 38.90930 0.12690 0.32614 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95740 9.94100 0.01640 0.16497 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.98630 39.99270 -0.00640 -0.01600 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29750 11.29510 0.00240 0.02125 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01320 10.03890 -0.02570 -0.25600 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.57860 10.64370 -0.06510 -0.61163 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.87100 7.95140 -0.08040 -1.01114 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205 群益大印度基金-人民幣 12.26930 12.56350 -0.29420 -2.34170 群益大印度基金-美元 11.48670 11.80970 -0.32300 -2.73504 群益大印度基金-新臺幣 10.90000 11.20000 -0.30000 -2.67857 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.80010 10.81770 -0.01760 -0.16270 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.36800 10.42690 -0.05890 -0.56489 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85040 9.86640 -0.01600 -0.16217 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.62880 8.67780 -0.04900 -0.56466 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.66700 8.68110 -0.01410 -0.16242 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.62280 7.66610 -0.04330 -0.56482 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.22650 8.23990 -0.01340 -0.16262 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.47760 7.52000 -0.04240 -0.56383 群益中小型股基金 37.74000 36.98000 0.76000 2.05516 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.39340 9.40690 -0.01350 -0.14351 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.68130 8.72890 -0.04760 -0.54531 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.15180 8.18700 -0.03520 -0.42995 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.16560 8.17730 -0.01170 -0.14308 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.54580 7.58720 -0.04140 -0.54566 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.08640 7.11700 -0.03060 -0.42996 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.93930 9.91810 0.02120 0.21375 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93330 10.90990 0.02340 0.21448 群益中國高收益債券基金-美元 10.53700 10.53130 0.00570 0.05412 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.73790 9.73550 0.00240 0.02465 群益中國新機會基金N-人民幣 7.27930 7.32890 -0.04960 -0.67677 群益中國新機會基金N-美元 6.65380 6.72620 -0.07240 -1.07639 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.12000 7.19000 -0.07000 -0.97357 群益中國新機會基金-人民幣 6.45570 6.49960 -0.04390 -0.67543 群益中國新機會基金-美元 7.11460 7.19190 -0.07730 -1.07482 群益中國新機會基金-新臺幣 6.80000 6.86000 -0.06000 -0.87464 群益平衡王基金 18.27760 18.12530 0.15230 0.84026 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.92000 5.95000 -0.03000 -0.50420 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.01460 11.07920 -0.06460 -0.58307 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.46590 10.56980 -0.10390 -0.98299 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71430 9.77130 -0.05700 -0.58334 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.22960 9.32120 -0.09160 -0.98271 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.64960 9.65270 -0.00310 -0.03212 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.42480 9.42900 -0.00420 -0.04454 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.84500 8.84780 -0.00280 -0.03165 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.76550 8.76940 -0.00390 -0.04447 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.70550 9.70860 -0.00310 -0.03193 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.72040 9.72470 -0.00430 -0.04422 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.00080 9.00360 -0.00280 -0.03110 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.37860 9.38270 -0.00410 -0.04370 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04370 10.03820 0.00550 0.05479 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.14170 7.13780 0.00390 0.05464 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 9.99940 10.02790 -0.02850 -0.28421 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.85950 9.88800 -0.02850 -0.28823 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.98650 10.00840 -0.02190 -0.21882 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.65420 9.68180 -0.02760 -0.28507 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.56720 9.59490 -0.02770 -0.28870 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.69070 9.71190 -0.02120 -0.21829 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 9.99940 10.02800 -0.02860 -0.28520 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.85940 9.88800 -0.02860 -0.28924 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.98670 10.00860 -0.02190 -0.21881 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.65430 9.68180 -0.02750 -0.28404 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.56710 9.59480 -0.02770 -0.28870 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.69070 9.71190 -0.02120 -0.21829 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.32240 9.29480 0.02760 0.29694 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 群益全球關鍵生技基金-美元 15.25390 15.20860 0.04530 0.29786 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.06000 15.00000 0.06000 0.40000 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.53000 10.84000 -0.31000 -2.85978 群益印度中小基金N-人民幣 10.07540 10.35970 -0.28430 -2.74429 群益印度中小基金N-美元 8.41970 8.69220 -0.27250 -3.13499 群益印度中小基金N-新臺幣 7.96000 8.21000 -0.25000 -3.04507 群益印度中小基金-人民幣 13.63990 14.02480 -0.38490 -2.74442 群益印度中小基金-美元 12.04240 12.43230 -0.38990 -3.13619 群益印度中小基金-新臺幣 13.94000 14.37000 -0.43000 -2.99235 群益多利策略組合基金 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 群益多重收益組合基金 13.35000 13.36000 -0.01000 -0.07485 群益多重資產組合基金 14.56000 14.63000 -0.07000 -0.47847 群益安家基金 23.09240 22.78670 0.30570 1.34157 群益安穩貨幣市場基金 16.10690 16.10670 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.25000 21.14000 0.11000 0.52034 群益亞太中小基金 10.20000 10.38000 -0.18000 -1.73410 群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 15.10000 -0.11000 -0.72848 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63380 9.63440 -0.00060 -0.00623 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.29470 7.29520 -0.00050 -0.00685 群益店頭市場基金 81.70000 80.41000 1.29000 1.60428 群益東方盛世基金 8.04000 8.15000 -0.11000 -1.34969 群益東協成長基金-人民幣 12.56990 12.61830 -0.04840 -0.38357 群益東協成長基金-美元 10.98330 11.07010 -0.08680 -0.78409 群益東協成長基金-新臺幣 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.75420 10.74510 0.00910 0.08469 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.15690 10.15120 0.00570 0.05615 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.63180 9.61990 0.01190 0.12370 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.19540 9.18760 0.00780 0.08490 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.68750 8.68260 0.00490 0.05643 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.23660 8.22640 0.01020 0.12399 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.99870 8.99110 0.00760 0.08453 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.84210 8.83710 0.00500 0.05658 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.20150 9.19010 0.01140 0.12405 群益長安基金 24.59000 24.15000 0.44000 1.82195 群益美國新創亮點基金N-美元 9.37070 9.30780 0.06290 0.67578 群益美國新創亮點基金-美元 14.17540 14.08030 0.09510 0.67541 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.70000 13.59000 0.11000 0.80942 群益真善美基金 15.44130 15.39430 0.04700 0.30531 群益馬拉松基金 105.61000 104.62000 0.99000 0.94628 群益馬拉松基金I類型 105.87000 104.88000 0.99000 0.94394 群益深証中小板基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 群益創新科技基金 28.60000 27.94000 0.66000 2.36220 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.44680 8.50060 -0.05380 -0.63290 群益華夏盛世基金N-美元 7.73860 7.81930 -0.08070 -1.03206 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160 群益華夏盛世基金-人民幣 9.19850 9.25710 -0.05860 -0.63303 群益華夏盛世基金-美元 8.53290 8.62190 -0.08900 -1.03226 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.08000 14.21000 -0.13000 -0.91485 群益奧斯卡基金 24.87000 24.16000 0.71000 2.93874 群益新興金鑽基金-美元 10.64960 10.87580 -0.22620 -2.07985 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.14000 8.31000 -0.17000 -2.04573 群益葛萊美基金 21.17000 20.76000 0.41000 1.97495 群益道瓊美國地產ETF基金 20.20000 20.30000 -0.10000 -0.49261 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.92000 8.98000 -0.06000 -0.66815 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.05000 10.91000 0.14000 1.28323 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.04470 10.01200 0.03270 0.32661 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.97850 9.98620 -0.00770 -0.07711 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.00130 9.99730 0.00400 0.04001 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.04460 10.01190 0.03270 0.32661 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.97850 9.98620 -0.00770 -0.07711 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.00130 9.99730 0.00400 0.04001 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.04470 10.01200 0.03270 0.32661 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.97850 9.98620 -0.00770 -0.07711 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.04460 10.01190 0.03270 0.32661 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.97850 9.98620 -0.00770 -0.07711 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.53880 11.59290 -0.05410 -0.46666 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.80730 10.86180 -0.05450 -0.50176 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.75760 10.81230 -0.05470 -0.50591 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.16130 8.19950 -0.03820 -0.46588 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.55020 8.59330 -0.04310 -0.50155 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.86000 7.90000 -0.04000 -0.50633 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.16930 8.21080 -0.04150 -0.50543 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.69330 9.74210 -0.04880 -0.50092 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.45870 9.50640 -0.04770 -0.50177 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.38000 25.20000 0.18000 0.71429 德信中國精選成長基金 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 德信台灣主流中小基金 16.71000 16.50000 0.21000 1.27273 德信新興股票組合基金 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073 德信萬保貨幣市場基金 11.94840 11.94830 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.79090 10.78940 0.00150 0.01390 德信數位時代基金 25.82000 25.68000 0.14000 0.54517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.94870 9.95330 -0.00460 -0.04622 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88330 9.88750 -0.00420 -0.04248 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67740 11.67720 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.67000 16.91000 -0.24000 -1.41928 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.33910 10.30260 0.03650 0.35428 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.08800 15.03370 0.05430 0.36119 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02900 8.02410 0.00490 0.06107 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.81840 10.82440 -0.00600 -0.05543 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34620 11.35240 -0.00620 -0.05461 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.13290 13.12480 0.00810 0.06172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.30000 15.58000 -0.28000 -1.79718 摩根中小基金 19.32000 19.11000 0.21000 1.09890 摩根中國A股基金 11.69000 11.83000 -0.14000 -1.18343 摩根中國A股基金(美元) 9.17000 9.29000 -0.12000 -1.29171 摩根中國亮點基金 11.38000 11.51000 -0.13000 -1.12945 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.25750 10.35210 -0.09460 -0.91382 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.39640 11.47410 -0.07770 -0.67718 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.70290 8.78870 -0.08580 -0.97625 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.67090 11.77860 -0.10770 -0.91437 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.48720 13.57910 -0.09190 -0.67678 摩根台灣金磚基金-累積型 16.95000 16.81000 0.14000 0.83284 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.95000 16.81000 0.14000 0.83284 摩根台灣增長基金 44.32000 44.10000 0.22000 0.49887 摩根平衡基金 25.92000 25.84000 0.08000 0.30960 摩根全球α基金 17.28000 17.38000 -0.10000 -0.57537 摩根全球平衡基金 14.56010 14.67530 -0.11520 -0.78499 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.23880 9.30020 -0.06140 -0.66020 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.24050 10.29760 -0.05710 -0.55450 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.65530 9.71930 -0.06400 -0.65848 摩根多元入息成長基金-累積型 11.02310 11.09630 -0.07320 -0.65968 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.72840 9.79290 -0.06450 -0.65864 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11310 10.19660 -0.08350 -0.81890 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06640 13.17430 -0.10790 -0.81902 摩根亞洲基金 52.22000 53.04000 -0.82000 -1.54600 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23060 8.23400 -0.00340 -0.04129 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62100 9.62240 -0.00140 -0.01455 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.51280 8.51820 -0.00540 -0.06339 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14890 12.15380 -0.00490 -0.04032 摩根東方內需機會基金 16.54000 16.80000 -0.26000 -1.54762 摩根東方科技基金 28.89000 29.42000 -0.53000 -1.80150 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.19000 9.31000 -0.12000 -1.28894 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.94000 9.07000 -0.13000 -1.43330 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.92000 11.07000 -0.15000 -1.35501 摩根金龍收成基金 18.57000 18.81000 -0.24000 -1.27592 摩根第一貨幣市場基金 15.09520 15.09500 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 12.82000 13.20000 -0.38000 -2.87879 摩根新金磚五國基金 10.78000 11.06000 -0.28000 -2.53165 摩根新絲路基金 8.84000 8.94000 -0.10000 -1.11857 摩根新興35基金 12.04000 12.27000 -0.23000 -1.87449 摩根新興日本基金 22.14000 22.58000 -0.44000 -1.94863 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.00270 6.98450 0.01820 0.26058 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.21130 9.17750 0.03380 0.36829 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.97700 8.95420 0.02280 0.25463 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.33990 10.31290 0.02700 0.26181 摩根新興科技基金 45.14000 44.66000 0.48000 1.07479 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12590 8.12130 0.00460 0.05664 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.42120 10.41520 0.00600 0.05761 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.16080 8.23570 -0.07490 -0.90946 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.85710 8.93790 -0.08080 -0.90402 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.33150 8.41520 -0.08370 -0.99463 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.48980 9.57690 -0.08710 -0.90948 摩根龍揚基金 27.72000 28.07000 -0.35000 -1.24688 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 摩根環球股票收益基金-累積型 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 摩根總收益組合基金-月配息型 9.11850 9.11750 0.00100 0.01097 摩根總收益組合基金-累積型 11.10230 11.10100 0.00130 0.01171 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.20000 21.87000 0.33000 1.50892 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68600 11.68660 -0.00060 -0.00513 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89260 10.89770 -0.00510 -0.04680 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89400 9.89170 0.00230 0.02325 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00250 10.00300 -0.00050 -0.00500 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.37730 9.38170 -0.00440 -0.04690 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51190 8.51000 0.00190 0.02233 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.72780 9.73320 -0.00540 -0.05548 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79740 9.79140 0.00600 0.06128 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.29510 9.32250 -0.02740 -0.29391 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.45000 9.46680 -0.01680 -0.17746 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 8.99810 9.02460 -0.02650 -0.29364 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.14710 9.16340 -0.01630 -0.17788 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.88380 10.90540 -0.02160 -0.19807 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.64180 10.66070 -0.01890 -0.17729 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86250 9.86980 -0.00730 -0.07396 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.24660 10.26690 -0.02030 -0.19772 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00310 10.02090 -0.01780 -0.17763 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.27340 9.28020 -0.00680 -0.07327 聯邦金鑽平衡基金 21.35070 21.06230 0.28840 1.36927 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.76650 8.76880 -0.00230 -0.02623 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.06370 9.05550 0.00820 0.09055 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.74590 8.74820 -0.00230 -0.02629 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.04840 9.04020 0.00820 0.09071 聯邦貨幣市場基金 13.18040 13.18020 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 11.32000 11.14000 0.18000 1.61580 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87340 15.87180 0.00160 0.01008 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64220 11.65450 -0.01230 -0.10554 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.20740 11.20990 -0.00250 -0.02230 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.72860 10.73100 -0.00240 -0.02237 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75730 11.75630 0.00100 0.00851 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97950 10.97130 0.00820 0.07474 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36110 10.36020 0.00090 0.00869 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.47390 8.46760 0.00630 0.07440 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.33000 31.13000 0.20000 0.64247 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.47000 14.61000 -0.14000 -0.95825 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.49000 14.69000 -0.20000 -1.36147 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.59000 9.71000 -0.12000 -1.23584 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.15000 15.21000 -0.06000 -0.39448 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.50000 12.55000 -0.05000 -0.39841 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.72000 11.76000 -0.04000 -0.34014 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.50000 7.52000 -0.02000 -0.26596 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.09000 14.25000 -0.16000 -1.12281 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.37000 8.45000 -0.08000 -0.94675 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.58000 10.70000 -0.12000 -1.12150 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.10000 13.28000 -0.18000 -1.35542 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.47000 13.66000 -0.19000 -1.39092 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.42000 13.61000 -0.19000 -1.39603 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.76000 8.86000 -0.10000 -1.12867 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.23000 14.42000 -0.19000 -1.31761 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.45000 17.51000 -0.06000 -0.34266 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.97000 15.03000 -0.06000 -0.39920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.58000 12.63000 -0.05000 -0.39588 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.19000 18.22000 -0.03000 -0.16465 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.71000 13.74000 -0.03000 -0.21834 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.81000 13.85000 -0.04000 -0.28881 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716 聯博貨幣市場基金 15.00880 15.00870 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25420 10.25560 -0.00140 -0.01365 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.25710 13.26640 -0.00930 -0.07010 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24830 7.24930 -0.00100 -0.01379 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.71000 13.71000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.36000 19.03000 0.33000 1.73410 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.73000 10.84000 -0.11000 -1.01476 瀚亞巴西基金 5.08000 5.29000 -0.21000 -3.96975 瀚亞外銷基金 37.23000 36.78000 0.45000 1.22349 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.58000 10.67000 -0.09000 -0.84349 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.81000 8.87000 -0.06000 -0.67644 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45230 10.45440 -0.00210 -0.02009 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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.66680 9.73460 -0.06780 -0.69648 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.72790 9.78620 -0.05830 -0.59574 瀚亞印度基金-人民幣 13.19000 13.43000 -0.24000 -1.78704 瀚亞印度基金-美元 12.39000 12.67000 -0.28000 -2.20994 瀚亞印度基金-新台幣 27.51000 28.11000 -0.60000 -2.13447 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.45000 9.46000 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