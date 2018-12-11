◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月11日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 17185 0 2888 新光金 -7725 -14158 00632R 元大台灣50反1 3784 0 2891 中信金 -5087 -41211 00642U 元大S&P石油 2260 0 2887 台新金 -2881 -49107 8046 南電 1855 367 9904 寶成 -2787 -2623 00677U 富邦VIX 1741 0 2317 鴻海 -2465 -27247 2601 益航 1438 -374 2303 聯電 -2257 4838 00633L 富邦上証正2 1410 0 2890 永豐金 -2142 -4385 3037 欣興 1157 18893 2881 富邦金 -1810 -16259 2883 開發金 1111 -7861 2376 技嘉 -1793 -3583 0056 元大高股息 889 13853 2474 可成 -1714 -5205 2345 智邦 827 -1828 2884 玉山金 -1692 -16151 2382 廣達 820 -2033 2498 宏達電 -1631 -11443 2603 長榮 697 9328 2368 金像電 -1477 -2514 00646 元大S&P500 647 1837 2377 微星 -1339 -2920 00655L 國泰中國A50正2 609 0 2448 晶電 -1303 3236 00640L 富邦日本正2 577 0 2633 台灣高鐵 -1269 -7546 2412 中華電 545 563 2337 旺宏 -1268 -24920 2885 元大金 544 7211 1605 華新 -1218 -12031 8150 南茂 542 918 1101 台泥 -1114 -21668 5876 上海商銀 541 136 00739 元大MSCI A股 -1113 -2303 1216 統一 512 -15989 0050 元大台灣50 -1095 5932 3189 景碩 473 282 1314 中石化 -999 -8368 00737 國泰AI+Robo 453 962 00673R 元大S&P原油反1 -957 0 3653 健策 445 559 00637L 元大滬深300正2 -954 0 2618 長榮航 420 6193 2312 金寶 -925 -1498 00636 國泰中國A50 366 9274 2492 華新科 -888 -4265 3596 智易 345 2850 2344 華邦電 -845 13238 00671R 富邦NASDAQ反1 335 0 3231 緯創 -821 1056 2371 大同 315 -636 2886 兆豐金 -702 -19081 00715L 華頓S&P布蘭特正2 307 0 1301 台塑 -701 -706 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股