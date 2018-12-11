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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月11日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         17185         0    2888   新光金                 -7725    -14158  
00632R 元大台灣50反1           3784         0    2891   中信金                 -5087    -41211  
00642U 元大S&P石油             2260         0    2887   台新金                 -2881    -49107  
8046   南電                    1855       367    9904   寶成                   -2787     -2623  
00677U 富邦VIX                 1741         0    2317   鴻海                   -2465    -27247  
2601   益航                    1438      -374    2303   聯電                   -2257      4838  
00633L 富邦上証正2             1410         0    2890   永豐金                 -2142     -4385  
3037   欣興                    1157     18893    2881   富邦金                 -1810    -16259  
2883   開發金                  1111     -7861    2376   技嘉                   -1793     -3583  
0056   元大高股息               889     13853    2474   可成                   -1714     -5205  
2345   智邦                     827     -1828    2884   玉山金                 -1692    -16151  
2382   廣達                     820     -2033    2498   宏達電                 -1631    -11443  
2603   長榮                     697      9328    2368   金像電                 -1477     -2514  
00646  元大S&P500               647      1837    2377   微星                   -1339     -2920  
00655L 國泰中國A50正2           609         0    2448   晶電                   -1303      3236  
00640L 富邦日本正2              577         0    2633   台灣高鐵               -1269     -7546  
2412   中華電                   545       563    2337   旺宏                   -1268    -24920  
2885   元大金                   544      7211    1605   華新                   -1218    -12031  
8150   南茂                     542       918    1101   台泥                   -1114    -21668  
5876   上海商銀                 541       136    00739  元大MSCI A股           -1113     -2303  
1216   統一                     512    -15989    0050   元大台灣50             -1095      5932  
3189   景碩                     473       282    1314   中石化                  -999     -8368  
00737  國泰AI+Robo              453       962    00673R 元大S&P原油反1          -957         0  
3653   健策                     445       559    00637L 元大滬深300正2          -954         0  
2618   長榮航                   420      6193    2312   金寶                    -925     -1498  
00636  國泰中國A50              366      9274    2492   華新科                  -888     -4265  
3596   智易                     345      2850    2344   華邦電                  -845     13238  
00671R 富邦NASDAQ反1            335         0    3231   緯創                    -821      1056  
2371   大同                     315      -636    2886   兆豐金                  -702    -19081  
00715L 華頓S&P布蘭特正2         307         0    1301   台塑                    -701      -706  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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