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◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表
※來源：台灣櫃檯買賣中心

代碼    股票名稱  漲跌停   成交價   漲/跌   總成交 漲跌停未 漲跌停   漲跌停未　
                  註  記                    張  數 成交張數 委託張數 成交張數
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3452    益通         -       5.76   -0.63      439      323      625      302
4402    福大         -       2.61   -0.29       71       38       43        5
3085    新零售       +       7.01    0.63      146       77      448      371
4534    慶騰         +       9.63    0.87      650      257      881      624
3379    彬台         +       9.80    0.89      303      123      779      656
3325    旭品         +      11.20    1.00       84       84    1,081      997
8176    智捷         +      11.55    1.05    1,760      879    1,445      566
8409    商之器       +      16.30    1.45      244      217      262       45
5432    達威         +      33.55    3.05        8        5        5        0
3455    由田         +      76.30    6.90   14,859    1,744   10,315    8,571
9951    皇田         +      80.30    7.30    1,565      678    1,885    1,207
4803    VHQ-KY       +     135.00   12.00    1,226      187    1,195    1,008
6146    耕興         +     143.00   13.00      430      109      275      166
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