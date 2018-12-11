◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數 ----------------------------------------------------------------------------- 3452 益通 - 5.76 -0.63 439 323 625 302 4402 福大 - 2.61 -0.29 71 38 43 5 3085 新零售 + 7.01 0.63 146 77 448 371 4534 慶騰 + 9.63 0.87 650 257 881 624 3379 彬台 + 9.80 0.89 303 123 779 656 3325 旭品 + 11.20 1.00 84 84 1,081 997 8176 智捷 + 11.55 1.05 1,760 879 1,445 566 8409 商之器 + 16.30 1.45 244 217 262 45 5432 達威 + 33.55 3.05 8 5 5 0 3455 由田 + 76.30 6.90 14,859 1,744 10,315 8,571 9951 皇田 + 80.30 7.30 1,565 678 1,885 1,207 4803 VHQ-KY + 135.00 12.00 1,226 187 1,195 1,008 6146 耕興 + 143.00 13.00 430 109 275 166
◆店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表鉅亨台北資料中心※來源：台灣櫃檯買賣中心
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