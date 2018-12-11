新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月10日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     啟碁       
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          日馳              大統新創 大統益   易華電     
嘉裕     正道     富邦金融          華新科            本盟     天仁                
東華              元大MSCI台灣          嘉晶              銘旺科   宏亞                
立益              永豐臺灣加權          星通              健和興   南染                
佳和              富邦日本          貿聯-KY           旭隼     立益                
昶和              元大歐洲50          康控-KY           元晶     聚隆                
三洋紡            元大日經225          立積              遠雄來   昶和                
本盟              元大韓國          杜康-DR           統領     大統新創            
瑞利              兆豐藍籌30反1          陽光能源-DR          威宏-KY  日馳                
樂士              元大S&P日圓反1          康友-KY           泰昇-KY  亞崴                
正峰新            富邦歐洲                                     中宇                
億泰              FH彭博高收益債                                     正峰新              
毛寶              FH彭博新興債                                     錩泰                
懷特              群益道瓊美國地產                                     程泰                
燁興              華頓S&P布蘭特反1                                     吉茂                
威致              富邦臺灣優質高息                                     氣立                
華豐              FH富時高息低波                                     華電                
首利              國泰新興市場                                     榮星                
麗正              宏洲                                         台硝                
東訊              嘉裕                                         元禎                
華泰              東華                                         毛寶                
錸德              立益                                         日勝化              
倫飛              佳和                                         展宇                
虹光              昶和                                         亞諾法              
威盛              三洋紡                                       華廣                
國碩              本盟                                         三福化              
銘旺科            瑞利                                         士紙                
統懋              樂士                                         高興昌              
翔耀              正峰新                                       東明-KY             
太空梭            億泰                                         鑫永銓              
麗臺              毛寶                                         六暉-KY             
華映              懷特                                         申豐                
吉祥全            燁興                                         智寶                
憶聲              威致                                         銘旺科              
科風              華豐                                         互盛電              
力特              首利                                         翔耀                
喬鼎              麗正                                         資通                
正達              東訊                                         連宇                
晟鈦              華泰                                         華新科              
聯德              錸德                                         建碁                
同泰              倫飛                                         立萬利              
新世紀            虹光                                         聯德                
誠研              威盛                                         玉晶光              
綠能              國碩                                         新至陞              
誠創              銘旺科                                       時碩工業            
嘉威              統懋                                         傳奇                
聯合再生          翔耀                                         迎廣                
力銘              太空梭                                       金橋                
亞太電            麗臺                                         互億                
達能              華映                                         關貿                
太極              吉祥全                                       亞弘電              
傳奇              憶聲                                         全國電              
清惠              科風                                         悅城                
慧友              力特                                         裕豐                
百一              喬鼎                                         寶徠                
捷泰              正達                                         櫻花建              
天瀚              晟鈦                                         愛山林              
迅杰              聯德                                         皇昌                
華上              同泰                                         遠雄來              
光麗-KY           新世紀                                       夏都                
元晶              誠研                                         雲品                
華冠              綠能                                         新天地              
裕豐              誠創                                         欣欣                
寶徠              嘉威                                         統領                
陽明              聯合再生                                     客思達-KY            
六福              力銘                                         康師傅-DR            
康師傅-DR          亞太電                                       同方友友-DR            
聖馬丁-DR          達能                                         晨訊科-DR            
神州-DR           太極                                         友佳-DR             
耀傑-DR           傳奇                                         精熙-DR             
同方友友-DR          清惠                                         匯僑                
晨訊科-DR          慧友                                         一零四              
友佳-DR           百一                                         大豐電              
陽光能源-DR          捷泰                                         欣天然              
精熙-DR           天瀚                                         新海                
中福              迅杰                                         秋雨                
雷虎              華上                                         欣高                
中視              光麗-KY                                      全國                
秋雨              元晶                                         jpp-KY              
新利虹            華冠                                         南六                
國光生            裕豐                                         基勝-KY             
                  寶徠                                         美吉吉-KY            
                  陽明                                         波力-KY             
                  六福                                         泰昇-KY             
                  康師傅-DR                                     政伸                
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
留言載入中...

相關新聞