[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 24560 0 00677U 富邦VIX -8046 0 0056 元大高股息 6964 14810 2891 中信金 -6124 -38263 00655L 國泰中國A50正2 3508 0 2887 台新金 -5827 -48438 00633L 富邦上証正2 2545 0 00632R 元大台灣50反1 -4892 0 0050 元大台灣50 1830 10040 2317 鴻海 -4495 -30245 1310 台苯 1457 4730 2888 新光金 -3237 -5165 00673R 元大S&P原油反1 1239 0 00648R 元大S&P500反1 -2383 0 3037 欣興 1092 20438 2368 金像電 -2303 -599 2376 技嘉 788 -2741 9904 寶成 -2238 576 2448 晶電 726 5159 00672L 元大S&P原油正2 -2234 0 00692 富邦公司治理 673 10720 2883 開發金 -2205 -9785 00636 國泰中國A50 649 9634 2408 南亞科 -2060 -907 2301 光寶科 592 7950 2324 仁寶 -2009 -9775 00670L 富邦NASDAQ正2 482 0 2356 英業達 -1944 -7405 00739 元大MSCI A股 446 -1590 2884 玉山金 -1457 -15070 1515 力山 431 958 00676R 富邦臺灣加權反1 -1370 0 00640L 富邦日本正2 415 0 2823 中壽 -1321 -3851 3698 隆達 388 587 2492 華新科 -1264 -4039 1905 華紙 381 467 2409 友達 -1168 17548 00631L 元大台灣50正2 380 0 2890 永豐金 -1149 -2533 1101 台泥 375 -20414 00664R 國泰臺灣加權反1 -1141 0 2049 上銀 357 227 2886 兆豐金 -1136 -18731 00675L 富邦臺灣加權正2 356 0 2880 華南金 -1101 -4664 2340 光磊 350 -631 1605 華新 -1053 -11039 1305 華夏 294 -353 2327 國巨 -1045 -420 2352 佳世達 292 -30 6116 彩晶 -1042 6871 2312 金寶 281 -557 2882 國泰金 -984 -19892 2618 長榮航 269 5277 00642U 元大S&P石油 -977 0 4927 泰鼎-KY 259 -556 2449 京元電子 -972 -6052 1590 亞德客-KY 235 -32 2892 第一金 -957 -2127 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股