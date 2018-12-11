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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/10  107/12/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65510   10.65420   0.00090    0.00845
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.85110    9.81150   0.03960    0.40361
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.85380    9.81410   0.03970    0.40452
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.77090    9.75010   0.02080    0.21333
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.77100    9.75020   0.02080    0.21333
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.43000   21.55000  -0.12000   -0.55684
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.42000   22.42000   0.00000    0.00000
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.11980    9.10140   0.01840    0.20217
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.45280    9.43210   0.02070    0.21946
中國信託台灣活力基金                                               12.91000   13.01000  -0.10000   -0.76864
中國信託台灣優勢基金                                               14.82000   14.92000  -0.10000   -0.67024
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.72000    9.77000  -0.05000   -0.51177
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     7.94000    8.16000  -0.22000   -2.69608
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.50000    8.74000  -0.24000   -2.74600
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.80600    9.80890  -0.00290   -0.02956
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06170    9.06440  -0.00270   -0.02979
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.17640   10.17470   0.00170    0.01671
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.36810    9.36650   0.00160    0.01708
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.03500   10.27050  -0.23550   -2.29298
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.67280    8.87630  -0.20350   -2.29262
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.64780   10.67320  -0.02540   -0.23798
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.49920    9.52180  -0.02260   -0.23735
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.82000    9.96000  -0.14000   -1.40562
中國信託智能運動基金-美元                                           9.54000    9.67000  -0.13000   -1.34436
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.68000    8.80000  -0.12000   -1.36364
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.56000    8.67000  -0.11000   -1.26874
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00140   11.00090   0.00050    0.00455
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.36590    9.35440   0.01150    0.12294
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.90590    8.89500   0.01090    0.12254
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.53460    9.51980   0.01480    0.15547
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.06130    9.04730   0.01400    0.15474
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.64000   10.81000  -0.17000   -1.57262
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.24000   10.40000  -0.16000   -1.53846
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.78000   10.95000  -0.17000   -1.55251
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.44000   10.60000  -0.16000   -1.50943
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元大2001基金                                                       52.34000   52.91000  -0.57000   -1.07730
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.27790   39.15720   0.12070    0.30824
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.29210   37.10270   0.18940    0.51047
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.33000   17.30000   0.03000    0.17341
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51530   11.51420   0.00110    0.00955
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.60670   10.61850  -0.01180   -0.11113
元大上證50基金                                                     27.24000   27.55000  -0.31000   -1.12523
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.74000   12.79000  -0.05000   -0.39093
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.92600   11.97400  -0.04800   -0.40087
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.09900   16.17300  -0.07400   -0.45755
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.53400    9.53900  -0.00500   -0.05242
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.16200    9.17800  -0.01600   -0.17433
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.83000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.62000   12.65000  -0.03000   -0.23715
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.43430   46.36000   0.07430    0.16027
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.51210   10.50330   0.00880    0.08378
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.68020    9.67210   0.00810    0.08375
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66250    9.66620  -0.00370   -0.03828
元大巴西指數基金                                                    6.23500    6.32800  -0.09300   -1.46966
元大巴菲特基金                                                     23.60000   23.87000  -0.27000   -1.13113
元大日經225基金                                                    26.69000   27.25000  -0.56000   -2.05505
元大台商收成基金                                                   19.30000   19.71000  -0.41000   -2.08016
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.42000   13.26000   0.16000    1.20664
元大台灣50單日正向2倍基金                                          30.96000   31.74000  -0.78000   -2.45747
元大台灣中型100基金                                                28.69000   29.11000  -0.42000   -1.44280
元大台灣加權股價指數基金                                           22.72700   23.00200  -0.27500   -1.19555
元大台灣卓越50基金                                                 74.39000   75.31000  -0.92000   -1.22162
元大台灣金融基金                                                   16.60000   16.76000  -0.16000   -0.95465
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        27.70000   28.01000  -0.31000   -1.10675
元大台灣高股息基金                                                 23.99000   24.22000  -0.23000   -0.94963
元大台灣電子科技基金                                               30.43000   30.88000  -0.45000   -1.45725
元大全球ETF成長組合基金                                            10.08000   10.21000  -0.13000   -1.27326
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.14000   14.22000  -0.08000   -0.56259
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.10000   13.00000   0.10000    0.76923
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.13000    9.06000   0.07000    0.77263
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.88000   12.76000   0.12000    0.94044
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.07800   11.97900   0.09900    0.82645
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.56000    8.61000  -0.05000   -0.58072
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.50000    6.54000  -0.04000   -0.61162
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.38000    6.40000  -0.02000   -0.31250
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.69400    8.79400  -0.10000   -1.13714
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.77000    9.89000  -0.12000   -1.21335
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.62000    8.72000  -0.10000   -1.14679
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.60000   12.55000   0.05000    0.39841
元大全球農業商機基金                                               16.19000   16.51000  -0.32000   -1.93822
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
元大印尼指數基金                                                    9.17000    9.16900   0.00100    0.01091
元大印度指數基金                                                    9.26800    9.31000  -0.04200   -0.45113
元大印度基金                                                       11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
元大多多基金                                                       15.29000   15.44000  -0.15000   -0.97150
元大多福基金                                                       46.37000   46.94000  -0.57000   -1.21432
元大亞太成長基金                                                    8.60000    8.56000   0.04000    0.46729
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.66450    8.67770  -0.01320   -0.15211
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07340    7.08430  -0.01090   -0.15386
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.88200    8.88500  -0.00300   -0.03376
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.48100    9.43900   0.04200    0.44496
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98680    9.98400   0.00280    0.02804
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99980    9.99950   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99980    9.99950   0.00030    0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98670    9.99150  -0.00480   -0.04804
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.98670    9.99150  -0.00480   -0.04804
元大卓越基金                                                       39.81000   40.26000  -0.45000   -1.11773
元大店頭基金                                                        7.17000    7.27000  -0.10000   -1.37552
元大泛歐成長基金                                                    8.21000    8.17000   0.04000    0.48960
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32900   10.32710   0.00190    0.01840
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67160    9.65860   0.01300    0.13460
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.88630   31.81840   0.06790    0.21340
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.58030   37.57780   0.00250    0.00665
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.16740   19.14270   0.02470    0.12903
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.52670   18.56600  -0.03930   -0.21168
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.51420   39.37410   0.14010    0.35582
元大高科技基金                                                     16.59000   16.79000  -0.20000   -1.19119
元大得利貨幣市場基金                                               16.27650   16.27580   0.00070    0.00430
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99800   11.99750   0.00050    0.00417
元大富櫃50基金                                                     10.76000   10.98000  -0.22000   -2.00364
元大華夏中小基金                                                    6.29000    6.31000  -0.02000   -0.31696
元大新中國基金-人民幣                                               8.29000    8.32000  -0.03000   -0.36058
元大新中國基金-美元                                                 7.76300    7.79300  -0.03000   -0.38496
元大新中國基金-新台幣                                               7.73000    7.77000  -0.04000   -0.51480
元大新主流基金                                                     21.04000   21.27000  -0.23000   -1.08134
元大新東協平衡基金-美元                                             9.06900    9.06200   0.00700    0.07725
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.23250   10.21900   0.01350    0.13211
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.46090    9.45500   0.00590    0.06240
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.31100   10.30990   0.00110    0.01067
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.83810    8.83720   0.00090    0.01018
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.76760    9.75850   0.00910    0.09325
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28350    9.27490   0.00860    0.09272
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.91790    9.91390   0.00400    0.04035
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.43130    9.42750   0.00380    0.04031
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45930    9.45260   0.00670    0.07088
元大新興亞洲基金                                                   10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.99390    9.02690  -0.03300   -0.36557
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.65220    8.68390  -0.03170   -0.36504
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24300    9.28160  -0.03860   -0.41588
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.89550    8.93280  -0.03730   -0.41756
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12180   15.12110   0.00070    0.00463
元大經貿基金                                                       32.39000   32.78000  -0.39000   -1.18975
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.99000    8.85000   0.14000    1.58192
元大實質多重資產基金-美元                                           8.26300    8.14100   0.12200    1.49859
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.72000    8.59000   0.13000    1.51339
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.17000   16.02000   0.15000    0.93633
元大滬深300單日正向2倍基金                                         11.83000   12.05000  -0.22000   -1.82573
元大摩臺基金                                                       34.49000   34.90000  -0.41000   -1.17479
元大標普500基金                                                    24.51000   25.06000  -0.55000   -2.19473
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.92000   13.63000   0.29000    2.12766
元大標普500單日正向2倍基金                                         29.23000   30.46000  -1.23000   -4.03808
元大標智滬深300基金                                                15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
元大歐洲50基金                                                     21.98000   21.88000   0.10000    0.45704
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51210    9.49250   0.01960    0.20648
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22250   10.22140   0.00110    0.01076
元大績效基金                                                       43.92000   44.39000  -0.47000   -1.05880
元大韓國KOSPI200基金                                               20.04000   20.35000  -0.31000   -1.52334
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.63000   13.76000  -0.13000   -0.94477
日盛上選基金                                                       28.22000   28.52000  -0.30000   -1.05189
日盛小而美基金                                                     15.54000   15.74000  -0.20000   -1.27065
日盛中國內需動力基金                                                8.51000    8.61000  -0.10000   -1.16144
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.57660   11.55800   0.01860    0.16093
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.56580    9.55050   0.01530    0.16020
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64380   11.62730   0.01650    0.14191
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.61600    9.60240   0.01360    0.14163
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.52090   10.51090   0.01000    0.09514
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.67300    8.66480   0.00820    0.09464
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.03000    9.06000  -0.03000   -0.33113
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
日盛日盛基金                                                       11.78000   11.88000  -0.10000   -0.84175
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.07000    9.07000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                  9.79000    9.92000  -0.13000   -1.31048
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.92860    9.91990   0.00870    0.08770
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.18660    9.17850   0.00810    0.08825
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72550    9.72100   0.00450    0.04629
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99970    8.99560   0.00410    0.04558
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37920    2.37690   0.00230    0.09676
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62580    1.62430   0.00150    0.09235
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36130    0.36100   0.00030    0.08310
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24760    0.24740   0.00020    0.08084
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.95690   11.95320   0.00370    0.03095
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.06360    8.06110   0.00250    0.03101
日盛亞洲機會基金                                                    6.25000    6.23000   0.02000    0.32103
日盛首選基金                                                       14.83000   14.98000  -0.15000   -1.00134
日盛高科技基金                                                     15.65000   15.79000  -0.14000   -0.88664
日盛貨幣市場基金                                                   14.78990   14.78930   0.00060    0.00406
日盛新台商基金                                                     34.67000   35.01000  -0.34000   -0.97115
日盛精選五虎基金                                                   32.45000   32.85000  -0.40000   -1.21766
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50390   13.50330   0.00060    0.00444
台新2000高科技基金                                                 26.47000   27.01000  -0.54000   -1.99926
台新MSCI中國基金                                                   18.71000   18.84000  -0.13000   -0.69002
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18100   14.18040   0.00060    0.00423
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.47500   10.46870   0.00630    0.06018
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53320   10.53420  -0.00100   -0.00949
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11350   10.11970  -0.00620   -0.06127
台新中國通基金                                                     37.16000   37.90000  -0.74000   -1.95251
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43010    0.43350  -0.00340   -0.78431
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.24300   13.35500  -0.11200   -0.83864
台新中國精選中小基金-美元                                           0.27890    0.28120  -0.00230   -0.81792
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
台新主流基金                                                       20.69000   20.87000  -0.18000   -0.86248
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.58000   20.79000  -0.21000   -1.01010
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67120    0.67780  -0.00660   -0.97374
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.12000   15.28000  -0.16000   -1.04712
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49220    0.49700  -0.00480   -0.96579
台新台灣中小基金                                                   29.18000   29.82000  -0.64000   -2.14621
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.85920    9.84470   0.01450    0.14729
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.14490    9.12020   0.02470    0.27083
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.60000    8.59000   0.01000    0.11641
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.29070   10.26290   0.02780    0.27088
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.69230    9.69870  -0.00640   -0.06599
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.56660   10.57350  -0.00690   -0.06526
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
台新印度基金                                                       13.78000   13.93000  -0.15000   -1.07681
台新亞美短期債券基金                                               10.95390   10.94910   0.00480    0.04384
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34680    8.34180   0.00500    0.05994
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27610    0.27580   0.00030    0.10877
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.77520   11.76810   0.00710    0.06033
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38420    0.38370   0.00050    0.13031
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10360   11.10320   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 27.88940   27.98680  -0.09740   -0.34802
台新智慧生活基金-美元                                               9.22430    9.45430  -0.23000   -2.43276
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.49000    9.73000  -0.24000   -2.46660
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.10350    8.08590   0.01760    0.21766
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.28400    8.27030   0.01370    0.16565
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.84220    8.82300   0.01920    0.21761
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.04850    9.03350   0.01500    0.16605
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.48720   10.46830   0.01890    0.18055
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33520    0.33440   0.00080    0.23923
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71370    7.69980   0.01390    0.18052
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25960    0.25900   0.00060    0.23166
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.21000    5.21000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.50000   20.45000   0.05000    0.24450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.48000   18.48000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58260   12.58220   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                  9.49000    9.67000  -0.18000   -1.86143
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19130   11.19030   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.95920    9.96290  -0.00370   -0.03714
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.09120    9.08660   0.00460    0.05062
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.44140   10.43610   0.00530    0.05079
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67390    7.67290   0.00100    0.01303
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87460    8.87340   0.00120    0.01352
永豐中小基金                                                       46.87000   47.40000  -0.53000   -1.11814
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70700    1.70290   0.00410    0.24077
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.29480    2.28930   0.00550    0.24025
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.76000    7.74510   0.01490    0.19238
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.12180   10.10230   0.01950    0.19303
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.13000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.53000   18.55000  -0.02000   -0.10782
永豐主流品牌基金                                                   15.78000   15.78000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       30.96000   31.52000  -0.56000   -1.77665
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.15430    9.19560  -0.04130   -0.44913
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.33970    9.38190  -0.04220   -0.44980
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05030    9.09300  -0.04270   -0.46959
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.23410    9.27760  -0.04350   -0.46887
永豐亞洲民生消費基金                                               10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
永豐南非幣2021保本基金                                             13.36590   13.35670   0.00920    0.06888
永豐高科技基金                                                     20.90000   21.25000  -0.35000   -1.64706
永豐貨幣市場基金                                                   13.90000   13.89950   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08450    2.08280   0.00170    0.08162
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49570    2.49370   0.00200    0.08020
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.62480    7.62200   0.00280    0.03674
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36980   10.36600   0.00380    0.03666
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.84470    6.83430   0.01040    0.15217
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.67050   10.65420   0.01630    0.15299
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.05000    7.02000   0.03000    0.42735
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.21000   16.15000   0.06000    0.37152
永豐臺灣加權ETF基金                                                47.98000   48.55000  -0.57000   -1.17405
永豐領航科技基金                                                   33.98000   34.43000  -0.45000   -1.30700
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
永豐趨勢平衡基金                                                   37.84000   38.46000  -0.62000   -1.61206
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68920   11.68600   0.00320    0.02738
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46960    9.45890   0.01070    0.11312
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.81360    9.80250   0.01110    0.11324
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47420    9.46490   0.00930    0.09826
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.70700    9.69750   0.00950    0.09796
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49360    9.48270   0.01090    0.11495
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.96200    9.95050   0.01150    0.11557
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45540    9.44620   0.00920    0.09739
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76980    9.76030   0.00950    0.09733
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.83000    8.90000  -0.07000   -0.78652
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
兆豐國際中小基金                                                   13.40000   13.52000  -0.12000   -0.88757
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.62000   12.74000  -0.12000   -0.94192
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.66000   16.80000  -0.14000   -0.83333
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.56000   16.70000  -0.14000   -0.83832
兆豐國際生命科學基金                                               14.97000   15.37000  -0.40000   -2.60247
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.86750    9.93610  -0.06860   -0.69041
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.09400   10.16010  -0.06610   -0.65058
兆豐國際全球基金                                                   28.77000   29.22000  -0.45000   -1.54004
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33630   10.33430   0.00200    0.01935
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.14110   10.12740   0.01370    0.13528
兆豐國際國民基金                                                   20.18000   20.35000  -0.17000   -0.83538
兆豐國際第一基金                                                   11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.83090    9.81880   0.01210    0.12323
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.71480    7.70530   0.00950    0.12329
兆豐國際萬全基金                                                   18.77000   18.84000  -0.07000   -0.37155
兆豐國際電子基金                                                   22.70000   22.80000  -0.10000   -0.43860
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.26000   19.52000  -0.26000   -1.33197
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.83000   17.63000   0.20000    1.13443
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.73000   30.86000  -0.13000   -0.42126
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51890   12.51840   0.00050    0.00399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.85970    9.83520   0.02450    0.24911
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.78820    9.76640   0.02180    0.22321
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.84100    9.81810   0.02290    0.23324
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.86130    9.83680   0.02450    0.24906
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.79530    9.77340   0.02190    0.22408
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.84000    9.81710   0.02290    0.23327
合庫台灣基金                                                        9.80000   10.01000  -0.21000   -2.09790
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.86200   10.85060   0.01140    0.10506
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.73630   11.71760   0.01870    0.15959
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.49380   10.47860   0.01520    0.14506
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.23820   11.22300   0.01520    0.13544
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.83460    7.82630   0.00830    0.10605
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.12790    9.11370   0.01420    0.15581
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.71390    8.70130   0.01260    0.14481
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.59490    8.58310   0.01180    0.13748
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.94550    8.93250   0.01300    0.14554
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                      9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
合庫全球新興市場基金                                                8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.72000    8.75000  -0.03000   -0.34286
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
合庫貨幣市場基金                                                   10.14320   10.14280   0.00040    0.00394
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.27390    9.26740   0.00650    0.07014
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.51070    9.50240   0.00830    0.08735
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.79160    9.78670   0.00490    0.05007
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.20920   11.19690   0.01230    0.10985
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.60680   13.59060   0.01620    0.11920
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.41940    8.46250  -0.04310   -0.50931
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.10250    9.13270  -0.03020   -0.33068
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.57150    7.59940  -0.02790   -0.36713
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.40270    8.44320  -0.04050   -0.47968
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.89960    9.95380  -0.05420   -0.54452
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
安本標準兩岸價值基金                                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07300   11.07200   0.00100    0.00903
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97720    9.97470   0.00250    0.02506
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.83200    9.83460  -0.00260   -0.02644
安聯中國東協基金                                                   14.62000   14.71000  -0.09000   -0.61183
安聯中國策略基金-美元                                               9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.33000   12.36000  -0.03000   -0.24272
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
安聯中華新思路基金-美元                                            11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
安聯台灣大壩基金                                                   24.75000   25.08000  -0.33000   -1.31579
安聯台灣科技基金                                                   39.99000   40.71000  -0.72000   -1.76861
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50830   12.50780   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   26.97000   27.37000  -0.40000   -1.46145
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99990   10.00110  -0.00120   -0.01200
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.81670   14.82070  -0.00400   -0.02699
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39400    9.39650  -0.00250   -0.02661
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.70000   10.85000  -0.15000   -1.38249
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        10.96000   11.12000  -0.16000   -1.43885
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20110   12.20620  -0.00510   -0.04178
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.98520    9.99150  -0.00630   -0.06305
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.00750   12.01550  -0.00800   -0.06658
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.18490    9.18860  -0.00370   -0.04027
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.05490    9.06070  -0.00580   -0.06401
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.70530    8.71120  -0.00590   -0.06773
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.68000   10.77000  -0.09000   -0.83565
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.13000   10.20000  -0.07000   -0.68627
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.35000    9.41000  -0.06000   -0.63762
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.79910   11.81130  -0.01220   -0.10329
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.70800   10.72050  -0.01250   -0.11660
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.36870   10.38130  -0.01260   -0.12137
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52210    8.53110  -0.00900   -0.10550
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.32980    8.33950  -0.00970   -0.11631
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.04020    8.05000  -0.00980   -0.12174
安聯全球人口趨勢基金                                               10.92000   11.03000  -0.11000   -0.99728
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.91000    9.22000  -0.31000   -3.36226
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.52000   34.70000  -1.18000   -3.40058
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.63000    7.66000  -0.03000   -0.39164
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.93050   11.92800   0.00250    0.02096
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26490   10.26270   0.00220    0.02144
安聯全球新興市場基金                                               16.28000   16.32000  -0.04000   -0.24510
安聯全球農金趨勢基金                                                8.81000    8.97000  -0.16000   -1.78372
安聯全球綠能趨勢基金                                                7.93000    8.04000  -0.11000   -1.36816
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.38000    9.49000  -0.11000   -1.15911
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.29000    9.41000  -0.12000   -1.27524
安聯亞洲動態策略基金                                               20.22000   20.34000  -0.12000   -0.58997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.15450   10.14940   0.00510    0.05025
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.85530    9.85030   0.00500    0.05076
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.09170   82.05210   0.03960    0.04826
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.14890   12.13390   0.01500    0.12362
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.43630   63.39780   0.03850    0.06073
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.30990    9.29840   0.01150    0.12368
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59200    2.59300  -0.00100   -0.03857
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.42570   10.41810   0.00760    0.07295
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19300    2.19610  -0.00310   -0.14116
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62020    8.61410   0.00610    0.07081
宏利台灣動力基金                                                   27.06000   27.29000  -0.23000   -0.84280
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.59340    9.58720   0.00620    0.06467
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.40760    9.40590   0.00170    0.01807
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43970    7.43490   0.00480    0.06456
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41210    7.41010   0.00200    0.02699
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
宏利全球債券組合基金                                               12.76980   12.78670  -0.01690   -0.13217
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79620    2.79240   0.00380    0.13608
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.69830   11.68540   0.01290    0.11039
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.58720    8.57770   0.00950    0.11075
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42530    2.42800  -0.00270   -0.11120
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86330   10.85400   0.00930    0.08568
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.17060    3.15240   0.01820    0.57734
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50970    0.50720   0.00250    0.49290
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.71000   14.64000   0.07000    0.47814
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.60360   11.58390   0.01970    0.17006
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.26240   10.24470   0.01770    0.17277
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.91400    9.89930   0.01470    0.14850
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.59480    8.57990   0.01490    0.17366
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.20220    8.18780   0.01440    0.17587
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.09540    8.08340   0.01200    0.14845
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.05370    8.04180   0.01190    0.14798
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.46000    9.44000   0.02000    0.21186
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72450    2.72000   0.00450    0.16544
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39450    0.39380   0.00070    0.17776
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.95030   11.93240   0.01790    0.15001
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89670    0.89530   0.00140    0.15637
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.11220    7.10150   0.01070    0.15067
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97510    1.97170   0.00340    0.17244
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28410    0.28360   0.00050    0.17630
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.69160    8.67850   0.01310    0.15095
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31500    0.31460   0.00040    0.12715
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65580   13.65540   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.35000    2.35000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.64000   10.69000  -0.05000   -0.46773
宏利臺灣股息收益基金                                               22.84000   23.00000  -0.16000   -0.69565
宏利澳幣保本基金                                                   12.28970   12.28180   0.00790    0.06432
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.05000   10.01000   0.04000    0.39960
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.84610    9.81730   0.02880    0.29336
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.11260    9.09110   0.02150    0.23650
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.57290    8.55710   0.01580    0.18464
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.41360   10.39440   0.01920    0.18471
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.43000    9.45000  -0.02000   -0.21164
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
貝萊德新台幣基金                                                   12.94400   12.94370   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     23.08000   23.48000  -0.40000   -1.70358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31670   11.31580   0.00090    0.00795
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94270    9.94240   0.00030    0.00302
保德信大中華基金-人民幣                                             8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
保德信大中華基金-美元                                               8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
保德信大中華基金-新台幣                                            25.64000   25.68000  -0.04000   -0.15576
保德信中小型股基金                                                 39.16000   39.72000  -0.56000   -1.40987
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
保德信中國中小基金-美元                                             7.60000    7.59000   0.01000    0.13175
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.83640    8.83940  -0.00300   -0.03394
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.90450    8.90880  -0.00430   -0.04827
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.96230    8.96530  -0.00300   -0.03346
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.74970    9.75300  -0.00330   -0.03384
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
保德信中國品牌基金-美元                                             8.07000    8.09000  -0.02000   -0.24722
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
保德信台商全方位基金                                               30.62000   30.89000  -0.27000   -0.87407
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          25.83000   26.12000  -0.29000   -1.11026
保德信全球消費商機基金                                             17.31000   17.55000  -0.24000   -1.36752
保德信全球基礎建設基金                                             11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
保德信全球資源基金                                                  7.11000    7.09000   0.02000    0.28209
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.81000   10.03000  -0.22000   -2.19342
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.52000   33.25000  -0.73000   -2.19549
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27980   10.27140   0.00840    0.08178
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.27980   10.27140   0.00840    0.08178
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.25350   10.25040   0.00310    0.03024
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.25350   10.25040   0.00310    0.03024
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.38020    9.41090  -0.03070   -0.32622
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.26380   10.29750  -0.03370   -0.32726
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.90590    8.93980  -0.03390   -0.37920
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.72990    9.76700  -0.03710   -0.37985
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.94690    7.93410   0.01280    0.16133
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.61260   10.59560   0.01700    0.16044
保德信亞太基金                                                     19.42000   19.45000  -0.03000   -0.15424
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.31410    8.32550  -0.01140   -0.13693
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.15480   11.17010  -0.01530   -0.13697
保德信店頭市場基金                                                 28.30000   28.73000  -0.43000   -1.49669
保德信拉丁美洲基金                                                  6.79000    6.74000   0.05000    0.74184
保德信金平衡基金                                                   27.67000   27.84000  -0.17000   -0.61063
保德信金滿意基金                                                   37.78000   38.21000  -0.43000   -1.12536
保德信科技島基金                                                   23.14000   23.40000  -0.26000   -1.11111
保德信高成長基金                                                   83.00000   84.17000  -1.17000   -1.39004
保德信第一基金                                                     22.35000   22.55000  -0.20000   -0.88692
保德信貨幣市場基金                                                 15.79000   15.78930   0.00070    0.00443
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.05630   10.14400  -0.08770   -0.86455
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.22420   10.31870  -0.09450   -0.91581
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.36010   10.42570  -0.06560   -0.62921
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.86240    9.93000  -0.06760   -0.68077
保德信新世紀基金                                                    9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.76890    7.77510  -0.00620   -0.07974
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.67190   10.68040  -0.00850   -0.07959
保德信新興趨勢組合基金                                             10.24000   10.43000  -0.19000   -1.82167
保德信瑞騰基金                                                     15.55930   15.55740   0.00190    0.01221
保德信歐洲組合基金                                                  9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68710    9.67320   0.01390    0.14370
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99430    9.98000   0.01430    0.14329
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.62410    9.61240   0.01170    0.12172
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.78320    9.77120   0.01200    0.12281
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.70770    9.69580   0.01190    0.12273
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86140    9.84900   0.01240    0.12590
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.57210    9.55890   0.01320    0.13809
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69310    9.68000   0.01310    0.13533
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.97100    9.96170   0.00930    0.09336
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.00020    9.98570   0.01450    0.14521
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.99850    9.98420   0.01430    0.14323
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.89200    9.87820   0.01380    0.13970
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.89410    9.88050   0.01360    0.13764
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.87940    9.86730   0.01210    0.12263
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06390   10.05460   0.00930    0.09249
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.75850    9.74780   0.01070    0.10977
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85350    9.84270   0.01080    0.10973
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.51320    9.49170   0.02150    0.22651
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.33670    9.31420   0.02250    0.24157
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.94480    9.92150   0.02330    0.23484
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.94090    9.91760   0.02330    0.23494
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.04620   10.01930   0.02690    0.26848
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.12610   10.09960   0.02650    0.26239
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.91650    9.89470   0.02180    0.22032
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.91690    9.89520   0.02170    0.21930
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92690    1.92470   0.00220    0.11430
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67690    2.67380   0.00310    0.11594
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28880    0.28800   0.00080    0.27778
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43490    0.43370   0.00120    0.27669
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.25230    8.23310   0.01920    0.23320
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.66990   11.64350   0.02640    0.22674
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39480    9.38810   0.00670    0.07137
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.65180   11.64320   0.00860    0.07386
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.46370    8.44620   0.01750    0.20719
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.54480   10.52300   0.02180    0.20717
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09150   10.06940   0.02210    0.21948
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.98840    9.96890   0.01950    0.19561
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.07880   10.06630   0.01250    0.12418
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.71900   10.70580   0.01320    0.12330
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97900    9.96890   0.01010    0.10132
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70150    9.69100   0.01050    0.10835
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08420   10.07330   0.01090    0.10821
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68130    9.67290   0.00840    0.08684
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91940    9.91110   0.00830    0.08374
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.08540   10.08200   0.00340    0.03372
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.89960    5.88630   0.01330    0.22595
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.36790   10.34460   0.02330    0.22524
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65620   11.65600   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.48000   16.71000  -0.23000   -1.37642
施羅德樂活中小基金-I類型                                          3776.810003828.52000 -51.71000   -1.35065
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.87150    9.89480  -0.02330   -0.23548
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.85950   10.87950  -0.02000   -0.18383
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.10380   10.12330  -0.01950   -0.19262
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.67900    8.69950  -0.02050   -0.23565
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.05340    9.07020  -0.01680   -0.18522
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.88960    8.90670  -0.01710   -0.19199
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.95380    9.97720  -0.02340   -0.23453
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.45790   10.47720  -0.01930   -0.18421
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40670   10.42680  -0.02010   -0.19277
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.37000    6.33000   0.04000    0.63191
柏瑞巨人基金                                                       11.33000   11.44000  -0.11000   -0.96154
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66760   13.66720   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.08000   14.94000   0.14000    0.93708
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.18040   13.16150   0.01890    0.14360
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.63280   11.61150   0.02130    0.18344
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.19200   12.17040   0.02160    0.17748
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.41480    8.40270   0.01210    0.14400
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.50010    6.49080   0.00930    0.14328
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.39080    8.37550   0.01530    0.18268
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.14330    8.12040   0.02290    0.28201
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.31390   10.29560   0.01830    0.17775
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.03020    8.01590   0.01430    0.17840
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.80530   11.78380   0.02150    0.18245
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.41860   11.40220   0.01640    0.14383
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.77770   11.74450   0.03320    0.28269
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.09860   11.07880   0.01980    0.17872
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.61480    8.60240   0.01240    0.14415
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37650    9.35940   0.01710    0.18270
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.30700    9.28080   0.02620    0.28230
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.17190    9.15560   0.01630    0.17803
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.05410    9.03790   0.01620    0.17925
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.82300    9.81360   0.00940    0.09579
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.73440    9.72170   0.01270    0.13064
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.59070    9.57870   0.01200    0.12528
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.67610    9.66420   0.01190    0.12313
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.39380    9.38490   0.00890    0.09483
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.19180    9.17980   0.01200    0.13072
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.85270    9.82460   0.02810    0.28602
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.16400    9.15250   0.01150    0.12565
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.24890    9.23740   0.01150    0.12449
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.80460    9.79520   0.00940    0.09597
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.73450    9.72180   0.01270    0.13063
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.59090    9.57880   0.01210    0.12632
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.67620    9.66430   0.01190    0.12313
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.39380    9.38480   0.00900    0.09590
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.19200    9.18000   0.01200    0.13072
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.00940    9.98080   0.02860    0.28655
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.16400    9.15250   0.01150    0.12565
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.24910    9.23770   0.01140    0.12341
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.65320   10.64980   0.00340    0.03193
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.90380   11.89600   0.00780    0.06557
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26520   11.25830   0.00690    0.06129
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.83430    8.83150   0.00280    0.03170
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.52740    9.52120   0.00620    0.06512
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.39780    9.39210   0.00570    0.06069
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.36630   10.36300   0.00330    0.03184
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.08390   11.07670   0.00720    0.06500
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88330   10.87670   0.00660    0.06068
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.83450    8.83170   0.00280    0.03170
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.52780    9.52160   0.00620    0.06512
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.39830    9.39250   0.00580    0.06175
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.14000   12.19000  -0.05000   -0.41017
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.95000   12.98000  -0.03000   -0.23112
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.48000    8.51000  -0.03000   -0.35253
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.93000    7.96000  -0.03000   -0.37688
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.05000   12.06000  -0.01000   -0.08292
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.20000   12.22000  -0.02000   -0.16367
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.44000    9.54000  -0.10000   -1.04822
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.33130   11.30930   0.02200    0.19453
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.33570    7.32150   0.01420    0.19395
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.25320   11.24450   0.00870    0.07737
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.96960   10.95670   0.01290    0.11774
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.06770   10.05680   0.01090    0.10838
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.10070    8.09440   0.00630    0.07783
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.11470    9.10400   0.01070    0.11753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.14730    9.13750   0.00980    0.10725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.55220   10.53990   0.01230    0.11670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.88220    9.87450   0.00770    0.07798
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.05080   10.04000   0.01080    0.10757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.44240    9.43130   0.01110    0.11769
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.75270    8.74600   0.00670    0.07661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.68930    8.67090   0.01840    0.21220
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.17130    9.16140   0.00990    0.10806
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.68340   11.67620   0.00720    0.06166
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.19590   11.18410   0.01180    0.10551
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.59890   10.58880   0.01010    0.09538
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.81370    6.80940   0.00430    0.06315
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.52440    8.51540   0.00900    0.10569
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.11620    9.10750   0.00870    0.09553
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.04340   10.03720   0.00620    0.06177
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.61580   10.60570   0.01010    0.09523
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.22800    9.21830   0.00970    0.10523
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.69070    8.68540   0.00530    0.06102
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.31070    9.30180   0.00890    0.09568
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.13600   11.12930   0.00670    0.06020
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.78820   11.77700   0.01120    0.09510
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75860   10.74880   0.00980    0.09117
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94590    8.94050   0.00540    0.06040
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.50730    9.49820   0.00910    0.09581
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.48720    9.47860   0.00860    0.09073
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11100   11.10050   0.01050    0.09459
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.93570    9.92970   0.00600    0.06042
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.25160   10.24230   0.00930    0.09080
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37600    9.37040   0.00560    0.05976
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.09890    9.09340   0.00550    0.06048
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.72800    9.71880   0.00920    0.09466
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24930    9.24090   0.00840    0.09090
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.10000   17.12000  -0.02000   -0.11682
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.72000   15.78000  -0.06000   -0.38023
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59420   12.59230   0.00190    0.01509
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.91170    9.96570  -0.05400   -0.54186
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.88190   10.93710  -0.05520   -0.50470
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.48640   11.52780  -0.04140   -0.35913
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.39630   10.44990  -0.05360   -0.51292
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.87120    8.91950  -0.04830   -0.54151
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.42430    9.47210  -0.04780   -0.50464
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.28330    9.31670  -0.03340   -0.35850
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.33360    9.38180  -0.04820   -0.51376
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.00000    9.04900  -0.04900   -0.54150
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.23470    9.28150  -0.04680   -0.50423
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.01360   11.05330  -0.03970   -0.35917
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.27910    9.32690  -0.04780   -0.51250
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.79000   14.65000   0.14000    0.95563
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.50000   22.94000  -0.44000   -1.91805
國泰大中華基金                                                     16.89000   17.10000  -0.21000   -1.22807
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.39000   13.58000  -0.19000   -1.39912
國泰中小成長基金-台幣級別                                          36.84000   37.39000  -0.55000   -1.47098
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.70050    3.74050  -0.04000   -1.06938
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.58000   16.78000  -0.20000   -1.19190
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62450    0.63170  -0.00720   -1.13978
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58710    0.59390  -0.00680   -1.14497
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18920    2.18710   0.00210    0.09602
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.58880    9.59030  -0.00150   -0.01564
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97290    7.97420  -0.00130   -0.01630
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31360    0.31350   0.00010    0.03190
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61180   11.61080   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68230    1.68330  -0.00100   -0.05941
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.07920   10.06130   0.01790    0.17791
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33210    0.33140   0.00070    0.21123
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.78240    3.79510  -0.01270   -0.33464
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.93000   17.01000  -0.08000   -0.47031
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54460    0.54680  -0.00220   -0.40234
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.78050    2.78560  -0.00510   -0.18308
國泰中港台基金台幣級別                                             12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
國泰中港台基金美元級別                                              0.40530    0.40630  -0.00100   -0.24612
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.14000   26.72000  -0.58000   -2.17066
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.09000   12.83000   0.26000    2.02650
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       31.80000   33.09000  -1.29000   -3.89846
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.17080   10.17530  -0.00450   -0.04422
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.89130    9.89570  -0.00440   -0.04446
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.91560    9.92000  -0.00440   -0.04435
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32950    0.32950   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32020    0.32020   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32090    0.32090   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42550   12.42500   0.00050    0.00402
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.33150    2.36020  -0.02870   -1.21600
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.46000   10.60000  -0.14000   -1.32075
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.33890    0.34330  -0.00440   -1.28168
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47290    0.47680  -0.00390   -0.81795
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.41000   12.44000  -0.03000   -0.24116
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42780    0.42850  -0.00070   -0.16336
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.10000    5.10000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16280    0.16290  -0.00010   -0.06139
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39160    0.39370  -0.00210   -0.53340
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35160    0.35350  -0.00190   -0.53748
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41640    0.41860  -0.00220   -0.52556
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.24000    9.29000  -0.05000   -0.53821
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49160    0.49190  -0.00030   -0.06099
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.52000   20.69000  -0.17000   -0.82165
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        20.96000   21.15000  -0.19000   -0.89835
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37650    2.37140   0.00510    0.21506
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.66680   10.65670   0.01010    0.09478
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.43420    9.42530   0.00890    0.09443
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34630    0.34580   0.00050    0.14459
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30630    0.30590   0.00040    0.13076
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48010    0.47720   0.00290    0.60771
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37070    0.37000   0.00070    0.18919
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.19000   17.36000  -0.17000   -0.97926
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.55740    0.56270  -0.00530   -0.94189
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.09000   17.26000  -0.17000   -0.98494
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77400    0.77760  -0.00360   -0.46296
國泰科技生化基金                                                   28.34000   28.69000  -0.35000   -1.21994
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.26000   26.86000  -0.60000   -2.23380
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.78000   13.53000   0.25000    1.84775
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.17230   39.21990  -0.04760   -0.12137
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.59640   19.57390   0.02250    0.11495
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.84090   18.88700  -0.04610   -0.24408
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.19800   38.07290   0.12510    0.32858
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.14620   39.99800   0.14820    0.37052
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.59760   42.53220   0.06540    0.15377
國泰紐幣2021保本基金                                               12.30770   12.30590   0.00180    0.01463
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.60490   12.60120   0.00370    0.02936
國泰紐幣保本基金                                                   12.53990   12.54110  -0.00120   -0.00957
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.08000   19.53000  -0.45000   -2.30415
國泰國泰基金台幣級別                                               19.08000   19.53000  -0.45000   -2.30415
國泰富時中國A50基金                                                17.28000   17.53000  -0.25000   -1.42613
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.52880   40.48560   0.04320    0.10670
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33150    0.33210  -0.00060   -0.18067
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46940    0.46810   0.00130    0.27772
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.31120   10.30700   0.00420    0.04075
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.25640    7.25340   0.00300    0.04136
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34990    0.34960   0.00030    0.08581
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23530    0.23510   0.00020    0.08507
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16330    2.16180   0.00150    0.06939
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.65210    9.65720  -0.00510   -0.05281
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31200    0.31200   0.00000    0.00000
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.65520   41.58210   0.07310    0.17580
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.45000   17.68000  -0.23000   -1.30090
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.26000   11.27000  -0.01000   -0.08873
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36530    0.36530   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24680    2.24280   0.00400    0.17835
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44540    1.44290   0.00250    0.17326
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33660    0.33620   0.00040    0.11898
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33330    0.33280   0.00050    0.15024
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21870    0.21840   0.00030    0.13736
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27940   10.27010   0.00930    0.09055
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48900    6.48310   0.00590    0.09101
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   28.59000   29.31000  -0.72000   -2.45650
國泰價值卓越基金                                                   12.68000   12.82000  -0.14000   -1.09204
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31530    0.31330   0.00200    0.63837
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.02320   38.97420   0.04900    0.12572
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.47000   18.83000  -0.36000   -1.91184
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.29000   18.40000  -0.11000   -0.59783
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  16.70000   17.00000  -0.30000   -1.76471
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94320   11.94470  -0.00150   -0.01256
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39320    0.39310   0.00010    0.02544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03890   10.03240   0.00650    0.06479
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.98150    9.97620   0.00530    0.05313
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94700    9.94690   0.00010    0.00101
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.03860   10.03200   0.00660    0.06579
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.98120    9.97590   0.00530    0.05313
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94700    9.94690   0.00010    0.00101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27860   11.27770   0.00090    0.00798
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88490    9.88530  -0.00040   -0.00405
第一金大中華基金                                                   22.89000   23.15000  -0.26000   -1.12311
第一金小型精選基金                                                 28.85000   29.34000  -0.49000   -1.67007
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.58000   11.67000  -0.09000   -0.77121
第一金中國世紀基金-美元                                             7.22060    7.28210  -0.06150   -0.84454
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.22100    7.28260  -0.06160   -0.84585
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.49000    8.57000  -0.08000   -0.93349
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.54980    9.53700   0.01280    0.13421
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.17890    8.17620   0.00270    0.03302
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.77570   10.76120   0.01450    0.13474
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.35430    9.35120   0.00310    0.03315
第一金中概平衡基金                                                 22.89000   23.16000  -0.27000   -1.16580
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27270   15.27200   0.00070    0.00458
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.08400  178.07700   0.00700    0.00393
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.60730   12.83090  -0.22360   -1.74267
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.60800   12.83160  -0.22360   -1.74257
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.11000   12.33000  -0.22000   -1.78427
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.11000   12.33000  -0.22000   -1.78427
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.12510    9.37040  -0.24530   -2.61782
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.12510    9.37060  -0.24550   -2.61990
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.29000    9.55000  -0.26000   -2.72251
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.29000    9.55000  -0.26000   -2.72251
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.20160   12.41190  -0.21030   -1.69434
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.21700   12.42760  -0.21060   -1.69462
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.51000   11.72000  -0.21000   -1.79181
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.54000   11.74000  -0.20000   -1.70358
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.43490    9.44110  -0.00620   -0.06567
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.43640    9.44270  -0.00630   -0.06672
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.08340    9.09290  -0.00950   -0.10448
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.10700    9.11660  -0.00960   -0.10530
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.02940   10.03600  -0.00660   -0.06576
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.67290    9.68310  -0.01020   -0.10534
第一金全球大趨勢基金                                               21.43000   21.85000  -0.42000   -1.92220
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.10460    8.06250   0.04210    0.52217
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.73360    5.70380   0.02980    0.52246
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.28230    9.27560   0.00670    0.07223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.28340    9.27680   0.00660    0.07115
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.79920    9.79210   0.00710    0.07251
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.80050    9.79350   0.00700    0.07148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.46000    9.46000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.13380    8.14080  -0.00700   -0.08599
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.74270    9.75100  -0.00830   -0.08512
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.16580    9.15450   0.01130    0.12344
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.16470    9.15340   0.01130    0.12345
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.56300    7.55490   0.00810    0.10722
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.56170    7.55350   0.00820    0.10856
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.36970    8.36340   0.00630    0.07533
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.37030    8.36400   0.00630    0.07532
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.88540   10.87190   0.01350    0.12417
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.88620   10.87280   0.01340    0.12324
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.68220    9.67180   0.01040    0.10753
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.28420   14.27350   0.01070    0.07496
第一金亞洲科技基金                                                 16.74000   16.70000   0.04000    0.23952
第一金亞洲新興市場基金                                             12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
第一金店頭市場基金                                                  7.51000    7.65000  -0.14000   -1.83007
第一金創新趨勢基金                                                 19.31000   19.49000  -0.18000   -0.92355
第一金電子基金                                                     28.02000   28.34000  -0.32000   -1.12915
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.31000   17.55000  -0.24000   -1.36752
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           21.02000   20.78000   0.24000    1.15496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             18.83000   19.35000  -0.52000   -2.68734
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.11000    7.11000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(美元)                                            6.50000    6.49000   0.01000    0.15408
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.83000    9.91000  -0.08000   -0.80727
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.13000    9.19000  -0.06000   -0.65288
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
統一大滿貫基金-A類型                                               28.88000   29.39000  -0.51000   -1.73528
統一大滿貫基金-I類型                                               28.88000   29.39000  -0.51000   -1.73528
統一大龍印基金                                                     12.95000   12.93000   0.02000    0.15468
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.19000    8.24000  -0.05000   -0.60680
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.50000    7.54000  -0.04000   -0.53050
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
統一中小基金                                                       21.58000   22.04000  -0.46000   -2.08711
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.59860    9.63340  -0.03480   -0.36124
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.94090    8.97240  -0.03150   -0.35108
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.65780    8.69150  -0.03370   -0.38774
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.62800   11.61260   0.01540    0.13261
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.76750   10.75210   0.01540    0.14323
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.41270   10.40150   0.01120    0.10768
統一台灣動力基金                                                   14.85000   15.12000  -0.27000   -1.78571
統一全天候基金-A類型                                               97.89000   99.48000  -1.59000   -1.59831
統一全天候基金-I類型                                               98.08000   99.67000  -1.59000   -1.59526
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.98510    8.10100  -0.11590   -1.43069
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.70500    7.81610  -0.11110   -1.42143
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.68590    7.80030  -0.11440   -1.46661
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.38520    8.47470  -0.08950   -1.05608
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.09820    8.18370  -0.08550   -1.04476
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.07140    8.16030  -0.08890   -1.08942
統一全球債券組合基金                                               11.73430   11.75020  -0.01590   -0.13532
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.07000   14.43000  -0.36000   -2.49480
統一全球新科技基金(美元)                                           13.23000   13.56000  -0.33000   -2.43363
統一全球新科技基金(新台幣)                                         12.68000   13.00000  -0.32000   -2.46154
統一亞太基金                                                       22.56000   22.56000   0.00000    0.00000
統一亞洲大金磚基金                                                 11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
統一奔騰基金                                                       50.28000   50.94000  -0.66000   -1.29564
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68150   16.68090   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
統一強漢基金(美元)                                                  8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
統一強漢基金(新台幣)                                               21.25000   21.30000  -0.05000   -0.23474
統一統信基金                                                       25.48000   26.05000  -0.57000   -2.18810
統一黑馬基金                                                       51.02000   51.64000  -0.62000   -1.20062
統一新亞洲科技能源基金                                             15.06000   15.10000  -0.04000   -0.26490
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.72520    7.75880  -0.03360   -0.43306
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98130    9.98270  -0.00140   -0.01402
統一經建基金                                                       41.09000   41.72000  -0.63000   -1.51007
統一龍馬基金                                                       55.36000   56.54000  -1.18000   -2.08702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.71000   15.84000  -0.13000   -0.82071
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.45000   41.07000  -0.62000   -1.50962
野村中國機會基金                                                   11.73000   11.83000  -0.10000   -0.84531
野村巴西基金                                                        5.93000    6.01000  -0.08000   -1.33111
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.16000   11.07000   0.09000    0.81301
野村台灣高股息基金                                                 22.90000   23.10000  -0.20000   -0.86580
野村台灣運籌基金                                                   31.10000   31.61000  -0.51000   -1.61341
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.45960    9.44080   0.01880    0.19914
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35690    9.35010   0.00680    0.07273
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.41010    9.40570   0.00440    0.04678
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.77750    9.75810   0.01940    0.19881
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59940    9.59240   0.00700    0.07297
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.51460    9.50580   0.00880    0.09258
野村平衡基金                                                       17.24000   17.42000  -0.18000   -1.03330
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.14000    9.18000  -0.04000   -0.43573
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
野村全球生技醫療基金                                               16.32000   16.64000  -0.32000   -1.92308
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.96020    9.98050  -0.02030   -0.20340
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.87840    9.90370  -0.02530   -0.25546
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.84380    9.87180  -0.02800   -0.28364
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00820    9.98050   0.02770    0.27754
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.91570    9.90350   0.01220    0.12319
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.88130    9.87180   0.00950    0.09623
野村全球品牌基金                                                   24.62000   24.79000  -0.17000   -0.68576
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                  9.95000   10.05000  -0.10000   -0.99502
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.21000   12.33000  -0.12000   -0.97324
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.40000   10.49000  -0.09000   -0.85796
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.45000   18.64000  -0.19000   -1.01931
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.62000   11.71000  -0.09000   -0.76857
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.34970   10.34000   0.00970    0.09381
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.31200   10.31300  -0.00100   -0.00970
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.17960   10.18350  -0.00390   -0.03830
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.00590    9.03690  -0.03100   -0.34304
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.75860    8.80480  -0.04620   -0.52471
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.36080    8.40820  -0.04740   -0.56374
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.83420   10.87140  -0.03720   -0.34218
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.29770   10.35200  -0.05430   -0.52454
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.89800    9.95410  -0.05610   -0.56359
野村成長基金                                                       26.09000   26.32000  -0.23000   -0.87386
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.21720    8.27290  -0.05570   -0.67328
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.20560    8.27170  -0.06610   -0.79911
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.37160    8.44170  -0.07010   -0.83040
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.95830    8.94960   0.00870    0.09721
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.83070    8.83460  -0.00390   -0.04414
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.00570    9.01390  -0.00820   -0.09097
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.47000   11.49000  -0.02000   -0.17406
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.08050    9.10570  -0.02520   -0.27675
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.09670    9.13010  -0.03340   -0.36582
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.20260    9.23930  -0.03670   -0.39722
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.81830    9.78790   0.03040    0.31059
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.71480    9.70460   0.01020    0.10510
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.83180    9.82510   0.00670    0.06819
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.25720    8.29730  -0.04010   -0.48329
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.84200    8.87960  -0.03760   -0.42344
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.69660    8.73780  -0.04120   -0.47151
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.86140   12.85140   0.01000    0.07781
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.99710   11.96670   0.03040    0.25404
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.71860    9.70770   0.01090    0.11228
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.02660   10.00340   0.02320    0.23192
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98750    9.97910   0.00840    0.08418
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99370    9.98810   0.00560    0.05607
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.02490   10.00170   0.02320    0.23196
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.98660    9.97810   0.00850    0.08519
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00930   10.00370   0.00560    0.05598
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.78610    9.75800   0.02810    0.28797
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.73800    9.72840   0.00960    0.09868
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.74000    9.73500   0.00500    0.05136
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.72250    9.70660   0.01590    0.16381
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86690    9.83150   0.03540    0.36007
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.46460    9.44630   0.01830    0.19373
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.00660    8.99210   0.01450    0.16125
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.93490   10.91730   0.01760    0.16121
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.68420    9.72940  -0.04520   -0.46457
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.75120   10.78120  -0.03000   -0.27826
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.21600   10.26050  -0.04450   -0.43370
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.01050   10.05680  -0.04630   -0.46039
野村泰國基金                                                       40.74000   40.78000  -0.04000   -0.09809
野村高科技基金                                                      8.21000    8.28000  -0.07000   -0.84541
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.72540    9.79760  -0.07220   -0.73692
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.74930    9.80410  -0.05480   -0.55895
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.15600   10.17820  -0.02220   -0.21811
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.11690    9.18030  -0.06340   -0.69061
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.06310    9.13050  -0.06740   -0.73819
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.94690    8.99810  -0.05120   -0.56901
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.34340   11.40740  -0.06400   -0.56104
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.83970   12.85890  -0.01920   -0.14931
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.28110   10.35270  -0.07160   -0.69161
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.22740   10.30350  -0.07610   -0.73858
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.35250   10.41170  -0.05920   -0.56859
野村貨幣市場基金                                                   16.28910   16.28850   0.00060    0.00368
野村新馬基金                                                       14.87000   14.90000  -0.03000   -0.20134
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.01120   10.00530   0.00590    0.05897
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.91560    9.88150   0.03410    0.34509
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95380    9.92470   0.02910    0.29321
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.83350    9.80840   0.02510    0.25590
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.76850    9.75850   0.01000    0.10247
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.74390    9.73650   0.00740    0.07600
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.91280    9.88730   0.02550    0.25791
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.83170    9.82160   0.01010    0.10283
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.92490    9.91740   0.00750    0.07562
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.56250    9.57550  -0.01300   -0.13576
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.50370    9.51590  -0.01220   -0.12821
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.45530    9.47020  -0.01490   -0.15734
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.69840    9.64260   0.05580    0.57868
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.61500    9.57090   0.04410    0.46077
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.56650    9.52520   0.04130    0.43359
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.83720    9.84070  -0.00350   -0.03557
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.61520    7.64270  -0.02750   -0.35982
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45430   11.45950  -0.00520   -0.04538
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.50000    7.37000   0.13000    1.76391
野村精選貨幣市場基金                                               12.08980   12.08940   0.00040    0.00331
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.21000    7.16000   0.05000    0.69832
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.26000   10.18000   0.08000    0.78585
野村積極成長基金                                                   11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.95000    8.06000  -0.11000   -1.36476
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.94000   29.32000  -0.38000   -1.29604
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.06100   10.04940   0.01160    0.11543
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.34350    8.31840   0.02510    0.30174
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.67010    7.65830   0.01180    0.15408
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.57060    7.56100   0.00960    0.12697
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.50810   11.47300   0.03510    0.30594
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.30490   10.28900   0.01590    0.15453
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.20340   10.19050   0.01290    0.12659
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                        9.85000   10.02000  -0.17000   -1.69661
野村環球基金-人民幣計價                                            15.04000   15.29000  -0.25000   -1.63506
野村環球基金-美元計價                                              11.69000   11.89000  -0.20000   -1.68209
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.36000   16.66000  -0.30000   -1.80072
野村鴻利基金                                                       19.86000   20.08000  -0.22000   -1.09562
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87190   16.87150   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.82000   17.11000  -0.29000   -1.69492
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.67000   12.62000   0.05000    0.39620
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.92000   13.89000   0.03000    0.21598
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.94420    9.95510  -0.01090   -0.10949
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.03990   13.05430  -0.01440   -0.11031
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.92970    9.91550   0.01420    0.14321
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.85710    9.84990   0.00720    0.07310
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.49720    9.48470   0.01250    0.13179
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.53170    9.51700   0.01470    0.15446
凱基台商天下基金                                                   11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
凱基台灣精五門基金                                                 18.04000   18.19000  -0.15000   -0.82463
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.79620   38.65340   0.14280    0.36944
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.93820   38.71690   0.22130    0.57159
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.26670   41.31330  -0.04660   -0.11280
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                           9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.17700   10.25650  -0.07950   -0.77512
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.52000   12.58000  -0.06000   -0.47695
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.28640   11.34900  -0.06260   -0.55159
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55920   11.55880   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       23.89000   24.12000  -0.23000   -0.95357
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         19.82000   20.49000  -0.67000   -3.26989
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.18570   19.82390  -0.63820   -3.21935
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.24000   16.22000   0.02000    0.12330
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.49700   15.46980   0.02720    0.17583
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.13000    7.19000  -0.06000   -0.83449
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.16000   11.32000  -0.16000   -1.41343
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         10.84440   11.01500  -0.17060   -1.54880
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.39000   10.56000  -0.17000   -1.60985
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.44560   11.72120  -0.27560   -2.35130
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.74000   12.03000  -0.29000   -2.41064
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.11000   12.37000  -0.26000   -2.10186
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.85450   12.09650  -0.24200   -2.00058
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.97000   14.53000   0.44000    3.02822
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         27.47000   29.17000  -1.70000   -5.82791
富邦NASDAQ-100基金                                                 27.88000   28.81000  -0.93000   -3.22805
富邦上証180基金                                                    26.32000   26.66000  -0.34000   -1.27532
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16830    0.16850  -0.00020   -0.11869
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.19000    5.20000  -0.01000   -0.19231
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.01000    7.94000   0.07000    0.88161
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.21000   31.79000  -0.58000   -1.82447
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.79830   10.82560  -0.02730   -0.25218
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.97950   10.00890  -0.02940   -0.29374
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.58650    9.62160  -0.03510   -0.36480
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.35010    9.37370  -0.02360   -0.25177
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.56940    8.59460  -0.02520   -0.29321
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.23850    8.26860  -0.03010   -0.36403
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.70600   20.72450  -0.01850   -0.08927
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.45020   11.44910   0.00110    0.00961
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46190   10.47230  -0.01040   -0.09931
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.85980   12.81870   0.04110    0.32063
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88400    1.88100   0.00300    0.15949
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.21260    9.18310   0.02950    0.32124
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39740    1.39520   0.00220    0.15768
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.81270   11.79940   0.01330    0.11272
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71640    1.71560   0.00080    0.04663
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11470   10.10330   0.01140    0.11283
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48850    1.48780   0.00070    0.04705
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.02090   10.00220   0.01870    0.18696
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.98310    9.96730   0.01580    0.15852
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.65000   15.32000   0.33000    2.15405
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.41000   20.27000  -0.86000   -4.24272
富邦日本東証基金                                                   20.44000   20.82000  -0.38000   -1.82517
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.34000   42.74000  -0.40000   -0.93589
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    41.45000   42.10000  -0.65000   -1.54394
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    45.82000   46.37000  -0.55000   -1.18611
富邦台灣心基金                                                     18.70000   19.02000  -0.32000   -1.68244
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.00000   41.50000  -0.50000   -1.20482
富邦台灣科技指數基金                                               47.83000   48.37000  -0.54000   -1.11639
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.01620   39.82000   0.19620    0.49272
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.45840   41.32300   0.13540    0.32766
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29580    0.29540   0.00040    0.13541
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52680    2.52460   0.00220    0.08714
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33870    0.33860   0.00010    0.02953
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49590   10.49350   0.00240    0.02287
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18290    2.18090   0.00200    0.09171
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32320    0.32310   0.00010    0.03095
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00870    9.00670   0.00200    0.02221
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.40000   22.08000   0.32000    1.44928
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.85000   15.01000  -0.16000   -1.06596
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.89000   27.29000   0.60000    2.19861
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.66050   15.65990   0.00060    0.00383
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.04160   40.14670  -0.10510   -0.26179
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.25140   39.12770   0.12370    0.31614
富邦長紅基金                                                       52.90000   53.79000  -0.89000   -1.65458
富邦科技基金                                                       20.42000   20.72000  -0.30000   -1.44788
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.71560   40.65060   0.06500    0.15990
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.79490   39.80490  -0.01000   -0.02512
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.32410   39.20300   0.12110    0.30890
富邦恒生國企ETF基金                                                19.49000   19.66000  -0.17000   -0.86470
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.66000   14.45000   0.21000    1.45329
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.74000   25.44000  -0.70000   -2.75157
富邦高成長基金                                                     20.32000   20.64000  -0.32000   -1.55039
富邦基金A類型                                                      11.49000   11.65000  -0.16000   -1.37339
富邦基金I類型                                                      11.49000   11.65000  -0.16000   -1.37339
富邦深証100基金                                                     8.03000    8.19000  -0.16000   -1.95360
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.52000   18.28000   0.24000    1.31291
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40240    0.40210   0.00030    0.07461
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.96130   11.95020   0.01110    0.09289
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.15170    9.14330   0.00840    0.09187
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29460    0.29430   0.00030    0.10194
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.47420    8.46630   0.00790    0.09331
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.48110    9.47020   0.01090    0.11510
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.01240   10.00620   0.00620    0.06196
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.20590    9.19530   0.01060    0.11528
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.71550    9.70940   0.00610    0.06283
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.19000   17.34000  -0.15000   -0.86505
富邦精準基金                                                       39.54000   39.88000  -0.34000   -0.85256
富邦精銳中小基金                                                    9.56000    9.71000  -0.15000   -1.54480
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.59000   15.66000  -0.07000   -0.44700
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.12000   19.31000  -0.19000   -0.98395
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.23000    8.13000   0.10000    1.23001
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.40000   12.71000  -0.31000   -2.43902
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.81000   18.80000   0.01000    0.05319
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.83270    9.81790   0.01480    0.15075
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64170    9.64150   0.00020    0.00207
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.77160    9.77890  -0.00730   -0.07465
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.50560    9.49130   0.01430    0.15066
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.27920    9.27900   0.00020    0.00216
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.38830    9.39530  -0.00700   -0.07451
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.35000   27.71000  -0.36000   -1.29917
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.63980    9.60270   0.03710    0.38635
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.54570    9.50980   0.03590    0.37751
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.54410    9.51000   0.03410    0.35857
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.68070    9.64330   0.03740    0.38783
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.58540    9.54940   0.03600    0.37699
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.58320    9.54910   0.03410    0.35710
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.26190    8.25570   0.00620    0.07510
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.75460    8.74890   0.00570    0.06515
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48440    8.48050   0.00390    0.04599
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.46130    9.45420   0.00710    0.07510
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.43290    9.42670   0.00620    0.06577
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.15160    9.14740   0.00420    0.04591
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23790    9.23350   0.00440    0.04765
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.17230    8.16450   0.00780    0.09554
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.18440    9.17650   0.00790    0.08609
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.67040    8.66470   0.00570    0.06578
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.39750   10.38760   0.00990    0.09531
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.13340   10.12480   0.00860    0.08494
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.65020    9.64380   0.00640    0.06636
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.81320    8.80730   0.00590    0.06699
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.50240    9.49590   0.00650    0.06845
富達卓越領航全球組合基金                                           13.97000   13.91000   0.06000    0.43134
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.38670    8.37820   0.00850    0.10145
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.05570    9.04740   0.00830    0.09174
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.74260    8.73630   0.00630    0.07211
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.73950    9.72970   0.00980    0.10072
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.67160    9.66280   0.00880    0.09107
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37810    9.37140   0.00670    0.07149
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.83270    8.82620   0.00650    0.07364
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47070    9.46370   0.00700    0.07397
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.40000    8.48000  -0.08000   -0.94340
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.91000    7.99000  -0.08000   -1.00125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.67000    6.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.62000    7.63000  -0.01000   -0.13106
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.45000    7.46000  -0.01000   -0.13405
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.67340    9.65930   0.01410    0.14597
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.13510    9.12380   0.01130    0.12385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.71970    8.71210   0.00760    0.08723
富蘭克林華美中華基金                                               10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.06000   18.21000  -0.15000   -0.82372
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.28000   18.32000  -0.04000   -0.21834
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.66330    7.66610  -0.00280   -0.03652
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73010    8.73000   0.00010    0.00115
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.52960    9.52950   0.00010    0.00105
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.06470    9.06800  -0.00330   -0.03639
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.89750   10.88430   0.01320    0.12128
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.44320    8.43300   0.01020    0.12095
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.75820    8.74760   0.01060    0.12118
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.09000   13.07110   0.01890    0.14459
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.92780    9.91350   0.01430    0.14425
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.93950    9.92810   0.01140    0.11483
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.39390    7.38540   0.00850    0.11509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.77040    8.76040   0.01000    0.11415
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.49780   10.49000   0.00780    0.07436
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.29270    7.28720   0.00550    0.07547
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.66840    8.66190   0.00650    0.07504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.21120   10.20760   0.00360    0.03527
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.42640    7.42380   0.00260    0.03502
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90170    7.90280  -0.00110   -0.01392
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.91380    8.91220   0.00160    0.01795
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75510    9.75330   0.00180    0.01846
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31060   12.31220  -0.00160   -0.01300
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.96000    8.12000  -0.16000   -1.97044
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.18000    8.34000  -0.16000   -1.91847
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.69000    8.72000  -0.03000   -0.34404
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.17000    8.20000  -0.03000   -0.36585
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.79000    8.82000  -0.03000   -0.34014
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.25500   12.30100  -0.04600   -0.37395
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.90000    8.97000  -0.07000   -0.78038
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
富蘭克林華美第一富基金                                             33.67000   34.02000  -0.35000   -1.02881
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31830   10.31780   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.80000    8.83000  -0.03000   -0.33975
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.29000    9.31000  -0.02000   -0.21482
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.69000   13.93000  -0.24000   -1.72290
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.71000   12.95000  -0.24000   -1.85328
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.75000   15.03000  -0.28000   -1.86294
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.72440    6.67910   0.04530    0.67824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.91340    9.89090   0.02250    0.22748
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.18680    9.17980   0.00700    0.07625
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.73880   10.73060   0.00820    0.07642
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.53200    6.52980   0.00220    0.03369
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.62260    8.61670   0.00590    0.06847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.84910    9.84240   0.00670    0.06807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.21020   10.20660   0.00360    0.03527
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.60000   59.38000   0.22000    0.37050
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    61.12000   60.84000   0.28000    0.46022
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.09000   20.04000   0.05000    0.24950
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72280   11.72000   0.00280    0.02389
復華人生目標基金                                                   35.20310   35.45350  -0.25040   -0.70628
復華大中華中小策略基金                                              7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
復華中小精選基金                                                   59.86000   61.14000  -1.28000   -2.09356
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.89850   51.83170   0.06680    0.12888
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.06000    8.12000  -0.06000   -0.73892
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.18000    7.24000  -0.06000   -0.82873
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華台灣智能基金                                                   11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
復華全方位基金                                                     25.60000   25.68000  -0.08000   -0.31153
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.61000   11.85000  -0.24000   -2.02532
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.22000   18.60000  -0.38000   -2.04301
復華全球平衡基金-美元                                               8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.73000   18.84000  -0.11000   -0.58386
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.74000   14.11000  -0.37000   -2.62225
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.20000   13.56000  -0.36000   -2.65487
復華全球原物料基金                                                  8.14000    8.15000  -0.01000   -0.12270
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.68000   11.78000  -0.10000   -0.84890
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.45960   11.45390   0.00570    0.04976
復華全球債券基金                                                   13.41140   13.39070   0.02070    0.15458
復華全球債券組合基金                                               14.47000   14.48000  -0.01000   -0.06906
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.84000   13.88000  -0.04000   -0.28818
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
復華有利貨幣市場基金                                               13.45360   13.45310   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.04000   10.98000   0.06000    0.54645
復華亞太成長基金                                                   12.08000   12.32000  -0.24000   -1.94805
復華亞太神龍科技基金-美元                                           7.91000    8.09000  -0.18000   -2.22497
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.37000    8.56000  -0.19000   -2.21963
復華東協世紀基金                                                   11.81000   11.80000   0.01000    0.08475
復華南非幣長期收益基金A                                            13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
復華南非幣長期收益基金B                                             7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
復華南非幣短期收益基金A                                            13.88000   13.87000   0.01000    0.07210
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
復華美國新星基金-美元                                              11.14000   11.49000  -0.35000   -3.04613
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.26000   11.62000  -0.36000   -3.09811
復華恒生基金                                                       19.51000   19.73000  -0.22000   -1.11505
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.30000    9.17000   0.13000    1.41767
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.13000   26.88000  -0.75000   -2.79018
復華神盾基金                                                       22.64550   22.81960  -0.17410   -0.76294
復華高成長基金                                                     58.70000   59.29000  -0.59000   -0.99511
復華高益策略組合基金                                               12.85000   12.87000  -0.02000   -0.15540
復華貨幣市場基金                                                   14.41530   14.41480   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           18.54000   18.56000  -0.02000   -0.10776
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.62000   49.02000  -0.40000   -0.81599
復華復華基金                                                       18.29000   18.48000  -0.19000   -1.02814
復華華人世紀基金                                                   14.76000   14.78000  -0.02000   -0.13532
復華傳家二號基金                                                   27.92500   28.03730  -0.11230   -0.40054
復華傳家基金                                                       19.56470   19.72820  -0.16350   -0.82876
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.91000   10.96000  -0.05000   -0.45620
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.33000   13.40000  -0.07000   -0.52239
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.03000    9.08000  -0.05000   -0.55066
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.85000   18.75000   0.10000    0.53333
復華新興市場企業債券ETF基金                                        60.17000   59.99000   0.18000    0.30005
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.24000    5.28000  -0.04000   -0.75758
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.74000   11.83000  -0.09000   -0.76078
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.76000   11.88000  -0.12000   -1.01010
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.51000    8.51000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                19.23000   19.49000  -0.26000   -1.33402
復華數位經濟基金                                                   43.54000   44.41000  -0.87000   -1.95902
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64720    9.63400   0.01320    0.13701
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.43800    9.42790   0.01010    0.10713
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.80060    9.78730   0.01330    0.13589
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.55450    9.54420   0.01030    0.10792
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.46760    9.45410   0.01350    0.14280
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.96580    9.95670   0.00910    0.09140
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.49580    9.48490   0.01090    0.11492
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.99660    9.99030   0.00630    0.06306
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.49550    9.48440   0.01110    0.11703
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.99870    9.99220   0.00650    0.06505
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.88820    9.85070   0.03750    0.38068
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.85840    9.84530   0.01310    0.13306
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.86980    9.86180   0.00800    0.08112
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.83840    9.80000   0.03840    0.39184
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78900   10.77400   0.01500    0.13922
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.78140    9.76730   0.01410    0.14436
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.83840    9.80000   0.03840    0.39184
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78850   10.77370   0.01480    0.13737
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.78190    9.76780   0.01410    0.14435
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.82740    9.81840   0.00900    0.09166
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.03000    9.02870   0.00130    0.01440
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.11230    8.10990   0.00240    0.02959
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08520    8.08700  -0.00180   -0.02226
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43660   11.43500   0.00160    0.01399
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.30060   10.29750   0.00310    0.03010
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38490   10.38710  -0.00220   -0.02118
景順主流基金                                                       14.84000   15.09000  -0.25000   -1.65673
景順台灣科技基金                                                   25.65000   26.16000  -0.51000   -1.94954
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.21000    9.24000  -0.03000   -0.32468
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
景順全球科技基金                                                   19.95000   20.48000  -0.53000   -2.58789
景順全球康健基金                                                   18.93000   19.30000  -0.37000   -1.91710
景順貨幣市場基金                                                   15.95400   15.95350   0.00050    0.00313
景順潛力基金                                                       27.15000   27.60000  -0.45000   -1.63043
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.05000   13.33000  -0.28000   -2.10053
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.20000   12.46000  -0.26000   -2.08668
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.19000   10.34000  -0.15000   -1.45068
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.37000   10.53000  -0.16000   -1.51947
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.48000   10.64000  -0.16000   -1.50376
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.66000   10.82000  -0.16000   -1.47874
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.93000   10.02000  -0.09000   -0.89820
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.14000  -0.09000   -0.88757
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.53470    8.54150  -0.00680   -0.07961
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.86080    7.83980   0.02100    0.26786
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.04350   11.05000  -0.00650   -0.05882
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.14900   10.12180   0.02720    0.26873
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.12000    7.15000  -0.03000   -0.41958
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.84000    6.84000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32320    9.31600   0.00720    0.07729
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51240    9.51010   0.00230    0.02418
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.68080    9.67340   0.00740    0.07650
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.88010    9.87760   0.00250    0.02531
華南永昌永昌基金                                                   16.85000   17.04000  -0.19000   -1.11502
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.05950   14.05650   0.00300    0.02134
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.55000    9.67000  -0.12000   -1.24095
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.77000    8.93000  -0.16000   -1.79171
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.04000    9.21000  -0.17000   -1.84582
華南永昌全球精品基金                                               14.44000   14.58000  -0.14000   -0.96022
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.85000    9.95000  -0.10000   -1.00503
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.00000   12.12000  -0.12000   -0.99010
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           11.91000   12.03000  -0.12000   -0.99751
華南永昌物聯網精選基金                                             10.11000   10.31000  -0.20000   -1.93986
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22850   16.22780   0.00070    0.00431
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.86790   22.09250  -0.22460   -1.01663
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95320   11.95270   0.00050    0.00418
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.23940   10.23320   0.00620    0.06059
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.12660   10.13280  -0.00620   -0.06119
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.79160    9.78570   0.00590    0.06029
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.65340    9.65930  -0.00590   -0.06108
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00180    9.99520   0.00660    0.06603
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.83720    9.84270  -0.00550   -0.05588
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.65910    9.65280   0.00630    0.06527
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.48980    9.49520  -0.00540   -0.05687
華頓中小型基金                                                     19.66000   20.19000  -0.53000   -2.62506
華頓中國多重機會平衡基金                                           10.96710   11.06670  -0.09960   -0.90000
華頓台灣基金                                                       22.12000   22.60000  -0.48000   -2.12389
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53460   11.53420   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               15.56000   15.44000   0.12000    0.77720
華頓全球高收益債券基金A                                            13.15110   13.13120   0.01990    0.15155
華頓全球高收益債券基金B                                             7.97290    7.96080   0.01210    0.15199
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.97000    4.99000  -0.02000   -0.40080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.37990    2.38290  -0.00300   -0.12590
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.66070   10.67720  -0.01650   -0.15453
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34570    0.34600  -0.00030   -0.08671
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.07340   11.07240   0.00100    0.00903
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.98560    9.98400   0.00160    0.01603
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.86120    9.86320  -0.00200   -0.02028
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81730    8.81910  -0.00180   -0.02041
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.06330   10.06020   0.00310    0.03081
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.02840    9.02460   0.00380    0.04211
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48860    2.48600   0.00260    0.10459
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01460    2.01210   0.00250    0.12425
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.64360   11.63010   0.01350    0.11608
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.29610    9.28530   0.01080    0.11631
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36080    0.36040   0.00040    0.11099
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29350    0.29300   0.00050    0.17065
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.08000    3.09000  -0.01000   -0.32362
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.78000   13.85000  -0.07000   -0.50542
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   21.49000   21.72000  -0.23000   -1.05893
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.53000   11.77000  -0.24000   -2.03908
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.64000    7.62000   0.02000    0.26247
匯豐安富基金                                                       23.80000   23.95000  -0.15000   -0.62630
匯豐成功基金                                                       38.31000   38.62000  -0.31000   -0.80269
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56550    2.56300   0.00250    0.09754
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29850    2.29610   0.00240    0.10453
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.42690   11.41650   0.01040    0.09110
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.68790    7.67740   0.01050    0.13677
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37330    0.37290   0.00040    0.10727
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32670    0.32620   0.00050    0.15328
匯豐金磚動力基金                                                   13.23000   13.26000  -0.03000   -0.22624
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99000   14.98970   0.00030    0.00200
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.74000    4.69000   0.05000    1.06610
匯豐新鑽動力基金                                                   10.06000   10.10000  -0.04000   -0.39604
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.27870    5.28340  -0.00470   -0.08896
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97040    8.97530  -0.00490   -0.05459
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.23000   46.73000  -0.50000   -1.06998
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.23000   46.73000  -0.50000   -1.06998
匯豐龍騰電子基金                                                   31.06000   31.55000  -0.49000   -1.55309
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.95910   11.94240   0.01670    0.13984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.49000   16.78000  -0.29000   -1.72825
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
新光中國成長基金(美元)                                              8.48000    8.50000  -0.02000   -0.23529
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.45000    8.46000  -0.01000   -0.11820
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.41120   10.38920   0.02200    0.21176
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.54390    9.52900   0.01490    0.15636
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.85640    9.82760   0.02880    0.29305
新光台灣富貴基金                                                   20.62000   20.89000  -0.27000   -1.29248
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.59000    8.62000  -0.03000   -0.34803
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.66000   10.88000  -0.22000   -2.02206
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.41000   10.60000  -0.19000   -1.79245
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.94680    9.92800   0.01880    0.18936
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73280    9.70120   0.03160    0.32573
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.50860    9.49070   0.01790    0.18861
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.29110    9.26100   0.03010    0.32502
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.45000    8.57000  -0.12000   -1.40023
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.09000    9.25000  -0.16000   -1.72973
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.04000    9.19000  -0.15000   -1.63221
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46280   15.46230   0.00050    0.00323
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       8.90000    9.03000  -0.13000   -1.43965
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.12000    8.23000  -0.11000   -1.33657
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.49000    8.59000  -0.10000   -1.16414
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.34000    8.44000  -0.10000   -1.18483
新光亞洲精選基金-美金                                              20.56000   20.54000   0.02000    0.09737
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.86000   20.81000   0.05000    0.24027
新光兩岸優勢基金                                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
新光店頭基金                                                       21.07000   21.38000  -0.31000   -1.44995
新光南非幣保本基金                                                 12.15000   12.15000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.37000   19.52000  -0.15000   -0.76844
新光創新科技基金                                                   12.43000   12.62000  -0.19000   -1.50555
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.76590    9.75080   0.01510    0.15486
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.98000    9.96760   0.01240    0.12440
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.59610    9.58180   0.01430    0.14924
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.11350    9.09940   0.01410    0.15496
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.31870    9.30710   0.01160    0.12464
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.95570    8.94230   0.01340    0.14985
新光澳幣八年期保本基金                                             10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
新光澳幣十年期保本基金                                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
新光澳幣保本基金                                                   12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.99470    9.98530   0.00940    0.09414
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.44170    9.43270   0.00900    0.09541
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.38230    9.37580   0.00650    0.06933
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.84010    9.83330   0.00680    0.06915
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.81750    9.80700   0.01050    0.10707
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.35710    9.34700   0.01010    0.10806
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.33320    9.32500   0.00820    0.08794
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.78840    9.77980   0.00860    0.08794
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.55000    6.68000  -0.13000   -1.94611
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.12000    9.02000   0.10000    1.10865
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.74230    9.73220   0.01010    0.10378
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.08370    9.13180  -0.04810   -0.52673
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.61210    9.60070   0.01140    0.11874
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.04750    9.08560  -0.03810   -0.41934
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.12370    9.16460  -0.04090   -0.44628
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.74780    9.73730   0.01050    0.10783
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.62630   13.61490   0.01140    0.08373
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.19740    8.23420  -0.03680   -0.44692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.99190   39.99450  -0.00260   -0.00650
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.30470   36.24550   0.05920    0.16333
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.22380   39.32310  -0.09930   -0.25252
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.40190   37.39280   0.00910    0.02434
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.25200   40.25770  -0.00570   -0.01416
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.24710   40.02650   0.22060    0.55113
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.90930   38.76430   0.14500    0.37406
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.94100    9.95330  -0.01230   -0.12358
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.99270   39.99480  -0.00210   -0.00525
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29510   11.29410   0.00100    0.00885
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03890   10.03930  -0.00040   -0.00398
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.64370   10.73610  -0.09240   -0.86065
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         7.95140    8.01740  -0.06600   -0.82321
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.23000    8.30000  -0.07000   -0.84337
群益大印度基金-人民幣                                              12.56350   12.37540   0.18810    1.51995
群益大印度基金-美元                                                11.80970   11.62830   0.18140    1.55999
群益大印度基金-新臺幣                                              11.20000   11.03000   0.17000    1.54125
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.81770   10.97050  -0.15280   -1.39283
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.42690   10.57000  -0.14310   -1.35383
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                  9.86640   10.00580  -0.13940   -1.39319
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.67780    8.79690  -0.11910   -1.35389
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.17000    8.29000  -0.12000   -1.44753
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.68110    8.80380  -0.12270   -1.39372
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.66610    7.77130  -0.10520   -1.35370
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.10000    8.22000  -0.12000   -1.45985
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.23990    8.35620  -0.11630   -1.39178
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.52000    7.62320  -0.10320   -1.35376
群益中小型股基金                                                   36.98000   37.61000  -0.63000   -1.67509
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.40690    9.43960  -0.03270   -0.34641
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.72890    8.75580  -0.02690   -0.30722
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.18700    8.21650  -0.02950   -0.35903
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.17730    8.20580  -0.02850   -0.34732
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58720    7.61050  -0.02330   -0.30616
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.11700    7.14260  -0.02560   -0.35841
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.91810    9.90620   0.01190    0.12013
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.90990   10.89680   0.01310    0.12022
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.53130   10.51800   0.01330    0.12645
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.73550    9.72570   0.00980    0.10076
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.32890    7.37630  -0.04740   -0.64260
群益中國新機會基金N-美元                                            6.72620    6.76710  -0.04090   -0.60439
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.19000    7.24000  -0.05000   -0.69061
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.49960    6.54170  -0.04210   -0.64356
群益中國新機會基金-美元                                             7.19190    7.23560  -0.04370   -0.60396
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.86000    6.91000  -0.05000   -0.72359
群益平衡王基金                                                     18.12530   18.30150  -0.17620   -0.96276
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.28000    8.26000   0.02000    0.24213
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.95000    5.94000   0.01000    0.16835
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.07920   11.09040  -0.01120   -0.10099
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.56980   10.57630  -0.00650   -0.06146
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.77130    9.78110  -0.00980   -0.10019
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.32120    9.32690  -0.00570   -0.06111
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.65270    9.64550   0.00720    0.07465
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.42900    9.42300   0.00600    0.06367
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.84780    8.84120   0.00660    0.07465
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.76940    8.76380   0.00560    0.06390
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.70860    9.70130   0.00730    0.07525
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.72470    9.71850   0.00620    0.06380
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.00360    8.99690   0.00670    0.07447
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.38270    9.37670   0.00600    0.06399
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.03820   10.02880   0.00940    0.09373
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13780    7.13110   0.00670    0.09395
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.02790   10.02070   0.00720    0.07185
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.88800    9.88130   0.00670    0.06780
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.00840   10.00530   0.00310    0.03098
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.68180    9.67480   0.00700    0.07235
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.59490    9.58840   0.00650    0.06779
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.71190    9.70890   0.00300    0.03090
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.02800   10.02070   0.00730    0.07285
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.88800    9.88130   0.00670    0.06780
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.00860   10.00550   0.00310    0.03098
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.68180    9.67480   0.00700    0.07235
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.59480    9.58830   0.00650    0.06779
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.71190    9.70890   0.00300    0.03090
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.29480    9.51430  -0.21950   -2.30705
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       10.81000   11.08000  -0.27000   -2.43682
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.20860   15.56790  -0.35930   -2.30795
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.00000   15.36000  -0.36000   -2.34375
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.35970   10.22120   0.13850    1.35503
群益印度中小基金N-美元                                              8.69220    8.57270   0.11950    1.39396
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.21000    8.10000   0.11000    1.35802
群益印度中小基金-人民幣                                            14.02480   13.83730   0.18750    1.35503
群益印度中小基金-美元                                              12.43230   12.26120   0.17110    1.39546
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.37000   14.18000   0.19000    1.33992
群益多利策略組合基金                                               11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.36000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
群益安家基金                                                       22.78670   22.95940  -0.17270   -0.75220
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10670   16.10600   0.00070    0.00435
群益那斯達克生技基金                                               21.14000   21.84000  -0.70000   -3.20513
群益亞太中小基金                                                   10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.10000   15.08000   0.02000    0.13263
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.63440    9.62850   0.00590    0.06128
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.29520    7.29070   0.00450    0.06172
群益店頭市場基金                                                   80.41000   81.38000  -0.97000   -1.19194
群益東方盛世基金                                                    8.15000    8.10000   0.05000    0.61728
群益東協成長基金-人民幣                                            12.61830   12.65550  -0.03720   -0.29394
群益東協成長基金-美元                                              11.07010   11.09830  -0.02820   -0.25409
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.95000   10.98000  -0.03000   -0.27322
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.74510   10.83010  -0.08500   -0.78485
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.15120   10.23300  -0.08180   -0.79937
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.61990    9.70110  -0.08120   -0.83702
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.18760    9.26030  -0.07270   -0.78507
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.68260    8.75270  -0.07010   -0.80090
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.22640    8.29580  -0.06940   -0.83657
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               8.99110    9.06220  -0.07110   -0.78458
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.83710    8.90830  -0.07120   -0.79925
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.19010    9.26760  -0.07750   -0.83625
群益長安基金                                                       24.15000   24.65000  -0.50000   -2.02840
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.30780    9.58250  -0.27470   -2.86668
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.08030   14.49580  -0.41550   -2.86635
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        13.59000   14.00000  -0.41000   -2.92857
群益真善美基金                                                     15.39430   15.46120  -0.06690   -0.43270
群益馬拉松基金                                                    104.62000  106.15000  -1.53000   -1.44136
群益馬拉松基金I類型                                               104.88000  106.40000  -1.52000   -1.42857
群益深証中小板基金                                                 10.35000   10.54000  -0.19000   -1.80266
群益創新科技基金                                                   27.94000   28.55000  -0.61000   -2.13660
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.50060    8.58170  -0.08110   -0.94503
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.81930    7.89090  -0.07160   -0.90737
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.15000    8.22000  -0.07000   -0.85158
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.25710    9.34540  -0.08830   -0.94485
群益華夏盛世基金-美元                                               8.62190    8.70080  -0.07890   -0.90681
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.21000   14.35000  -0.14000   -0.97561
群益奧斯卡基金                                                     24.16000   24.55000  -0.39000   -1.58859
群益新興金鑽基金-美元                                              10.87580   10.86260   0.01320    0.12152
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.31000    8.30000   0.01000    0.12048
群益葛萊美基金                                                     20.76000   21.10000  -0.34000   -1.61137
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.30000   20.58000  -0.28000   -1.36054
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.98000    8.87000   0.11000    1.24014
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        10.91000   11.19000  -0.28000   -2.50223
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.01200   10.01750  -0.00550   -0.05490
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.98620    9.98780  -0.00160   -0.01602
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                            9.99730   10.00410  -0.00680   -0.06797
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.01190   10.01740  -0.00550   -0.05490
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.98620    9.98780  -0.00160   -0.01602
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                            9.99730   10.00410  -0.00680   -0.06797
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.01200   10.01750  -0.00550   -0.05490
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.98620    9.98780  -0.00160   -0.01602
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.01190   10.01740  -0.00550   -0.05490
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.98620    9.98780  -0.00160   -0.01602
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.59290   11.59880  -0.00590   -0.05087
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.86180   10.88380  -0.02200   -0.20214
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                    9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.81230   10.83420  -0.02190   -0.20214
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.19950    8.20370  -0.00420   -0.05120
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.59330    8.61070  -0.01740   -0.20207
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.90000    7.92000  -0.02000   -0.25253
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.21080    8.22750  -0.01670   -0.20298
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.74210    9.76170  -0.01960   -0.20078
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.50640    9.52560  -0.01920   -0.20156
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
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德信大發基金                                                       25.20000   25.46000  -0.26000   -1.02121
德信中國精選成長基金                                               10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
德信台灣主流中小基金                                               16.50000   16.65000  -0.15000   -0.90090
德信新興股票組合基金                                               10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94830   11.94780   0.00050    0.00418
德信萬瑞基金                                                       10.78940   10.77740   0.01200    0.11134
德信數位時代基金                                                   25.68000   25.90000  -0.22000   -0.84942
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.95330    9.93480   0.01850    0.18621
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.88750    9.87040   0.01710    0.17325
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67720   11.67680   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.27000   13.54000  -0.27000   -1.99409
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.91000   16.93000  -0.02000   -0.11813
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.30260   10.29260   0.01000    0.09716
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.03370   15.01890   0.01480    0.09854
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02410    8.02610  -0.00200   -0.02492
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.82440   10.82150   0.00290    0.02680
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.35240   11.34940   0.00300    0.02643
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.12480   13.12810  -0.00330   -0.02514
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摩根大歐洲基金                                                     15.58000   15.47000   0.11000    0.71105
摩根中小基金                                                       19.11000   19.54000  -0.43000   -2.20061
摩根中國A股基金                                                    11.83000   11.93000  -0.10000   -0.83822
摩根中國A股基金(美元)                                               9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
摩根中國亮點基金                                                   11.51000   11.66000  -0.15000   -1.28645
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.35210   10.39190  -0.03980   -0.38299
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.47410   11.52850  -0.05440   -0.47187
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78870    8.81970  -0.03100   -0.35149
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.77860   11.78410  -0.00550   -0.04667
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.57910   13.58410  -0.00500   -0.03681
摩根台灣金磚基金-累積型                                            16.81000   17.12000  -0.31000   -1.81075
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        16.81000   17.12000  -0.31000   -1.81075
摩根台灣增長基金                                                   44.10000   44.74000  -0.64000   -1.43049
摩根平衡基金                                                       25.84000   26.04000  -0.20000   -0.76805
摩根全球α基金                                                     17.38000   17.67000  -0.29000   -1.64120
摩根全球平衡基金                                                   14.67530   14.66620   0.00910    0.06205
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.30020    9.30210  -0.00190   -0.02043
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.29760   10.31010  -0.01250   -0.12124
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.71930    9.72050  -0.00120   -0.01235
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.09630   11.05220   0.04410    0.39902
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.79290    9.75280   0.04010    0.41116
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.19660   10.21130  -0.01470   -0.14396
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.17430   13.19330  -0.01900   -0.14401
摩根亞洲基金                                                       53.04000   53.04000   0.00000    0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.23400    8.26010  -0.02610   -0.31598
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.62240    9.65940  -0.03700   -0.38305
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.51820    8.54340  -0.02520   -0.29496
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.15380   12.14080   0.01300    0.10708
摩根東方內需機會基金                                               16.80000   16.80000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                   29.42000   29.27000   0.15000    0.51247
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.31000    9.37000  -0.06000   -0.64034
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.07000   11.10000  -0.03000   -0.27027
摩根金龍收成基金                                                   18.81000   19.00000  -0.19000   -1.00000
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09500   15.09450   0.00050    0.00331
摩根絕對日本基金                                                   13.20000   12.99000   0.21000    1.61663
摩根新金磚五國基金                                                 11.06000   11.00000   0.06000    0.54545
摩根新絲路基金                                                      8.94000    8.96000  -0.02000   -0.22321
摩根新興35基金                                                     12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
摩根新興日本基金                                                   22.58000   22.47000   0.11000    0.48954
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 6.98450    7.02710  -0.04260   -0.60622
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.17750    9.24310  -0.06560   -0.70972
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.95420    9.00860  -0.05440   -0.60387
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.31290   10.31550  -0.00260   -0.02520
摩根新興科技基金                                                   44.66000   45.68000  -1.02000   -2.23292
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.12130    8.14180  -0.02050   -0.25179
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41520   10.41070   0.00450    0.04322
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.23570    8.24850  -0.01280   -0.15518
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.93790    8.95620  -0.01830   -0.20433
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.41520    8.42500  -0.00980   -0.11632
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.57690    9.55920   0.01770    0.18516
摩根龍揚基金                                                       28.07000   28.37000  -0.30000   -1.05746
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.37000   10.48000  -0.11000   -1.04962
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.15000   10.25000  -0.10000   -0.97561
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.91000   10.97000  -0.06000   -0.54695
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.11750    9.14370  -0.02620   -0.28654
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10100   11.10860  -0.00760   -0.06842
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.87000   22.27000  -0.40000   -1.79614
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.68660   11.67810   0.00850    0.07279
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.89770   10.88790   0.00980    0.09001
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.89170    9.88640   0.00530    0.05361
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.00300    9.99580   0.00720    0.07203
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38170    9.37330   0.00840    0.08962
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.51000    8.50540   0.00460    0.05408
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.73320    9.80250  -0.06930   -0.70696
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.79140    9.86620  -0.07480   -0.75814
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.32250    9.33070  -0.00820   -0.08788
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.46680    9.48000  -0.01320   -0.13924
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.02460    9.03260  -0.00800   -0.08857
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.16340    9.17620  -0.01280   -0.13949
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.90540   10.93090  -0.02550   -0.23328
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.66070   10.68810  -0.02740   -0.25636
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.86980    9.89980  -0.03000   -0.30304
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.26690   10.29090  -0.02400   -0.23322
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.02090   10.04670  -0.02580   -0.25680
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.28020    9.30850  -0.02830   -0.30402
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.06230   21.13820  -0.07590   -0.35907
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.76880    8.86110  -0.09230   -1.04163
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.05550    9.15570  -0.10020   -1.09440
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.74820    8.84030  -0.09210   -1.04182
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.04020    9.14020  -0.10000   -1.09407
聯邦貨幣市場基金                                                   13.18020   13.17960   0.00060    0.00455
聯邦精選科技基金                                                   11.14000   11.33000  -0.19000   -1.67696
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.87180   15.88070  -0.00890   -0.05604
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.65450   11.69230  -0.03780   -0.32329
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.20990   11.25110  -0.04120   -0.36619
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.73100   10.77050  -0.03950   -0.36674
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75630   11.74780   0.00850    0.07235
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.97130   10.96750   0.00380    0.03465
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.36020   10.35280   0.00740    0.07148
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46760    8.46460   0.00300    0.03544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       31.13000   31.50000  -0.37000   -1.17460
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.69000   14.65000   0.04000    0.27304
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.21000   15.18000   0.03000    0.19763
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.88000   11.85000   0.03000    0.25316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.55000   12.53000   0.02000    0.15962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.52000    7.51000   0.01000    0.13316
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.40000   11.38000   0.02000    0.17575
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.28000   13.19000   0.09000    0.68234
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.66000   13.57000   0.09000    0.66323
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.61000   13.52000   0.09000    0.66568
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.42000   14.33000   0.09000    0.62805
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.34000   19.44000  -0.10000   -0.51440
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.51000   17.61000  -0.10000   -0.56786
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.07000   12.14000  -0.07000   -0.57661
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.30000   14.37000  -0.07000   -0.48713
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.03000   15.11000  -0.08000   -0.52945
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.12000   14.20000  -0.08000   -0.56338
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.24000   14.32000  -0.08000   -0.55866
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.61000   12.68000  -0.07000   -0.55205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.63000   12.70000  -0.07000   -0.55118
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.58000    8.63000  -0.05000   -0.57937
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.21000   13.28000  -0.07000   -0.52711
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.22000   18.21000   0.01000    0.05491
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.03000   17.02000   0.01000    0.05875
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.68000   12.67000   0.01000    0.07893
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.83000   13.80000   0.03000    0.21739
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
聯博貨幣市場基金                                                   15.00870   15.00840   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.25560   10.24760   0.00800    0.07807
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.26640   13.25100   0.01540    0.11622
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24930    7.24370   0.00560    0.07731
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.66000   13.64000   0.02000    0.14663
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.71000   13.70000   0.01000    0.07299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   19.03000   19.33000  -0.30000   -1.55199
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
瀚亞巴西基金                                                        5.29000    5.26000   0.03000    0.57034
瀚亞外銷基金                                                       36.78000   37.30000  -0.52000   -1.39410
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.53000    9.59000  -0.06000   -0.62565
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.87000    8.91000  -0.04000   -0.44893
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.45440   10.43750   0.01690    0.16192
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.12740   10.11090   0.01650    0.16319
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.96280   11.94740   0.01540    0.12890
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.95900    9.91390   0.04510    0.45492
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.14120    7.13010   0.01110    0.15568
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.70160    7.68900   0.01260    0.16387
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.81430    7.80420   0.01010    0.12942
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.84150    6.81050   0.03100    0.45518
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.48600    8.47500   0.01100    0.12979
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.78500    8.77130   0.01370    0.15619
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.00560    8.99100   0.01460    0.16238
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.84530    8.83380   0.01150    0.13018
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.55000   10.59000  -0.04000   -0.37771
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.02550    9.98470   0.04080    0.40863
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82330    9.86140  -0.03810   -0.38635
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.73460    9.75510  -0.02050   -0.21015
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78620    9.81160  -0.02540   -0.25888
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.43000   13.31000   0.12000    0.90158
瀚亞印度基金-美元                                                  12.67000   12.54000   0.13000    1.03668
瀚亞印度基金-新台幣                                                28.11000   27.83000   0.28000    1.00611
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.08000   10.03000   0.05000    0.49850
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.42000    9.36000   0.06000    0.64103
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.11000   12.02000   0.09000    0.74875
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.94000   13.92000   0.02000    0.14368
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.62000    8.66000  -0.04000   -0.46189
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.41000    8.43000  -0.02000   -0.23725
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.50050   11.49970   0.00080    0.00696
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.08510   12.93250   0.15260    1.17997
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.51210   10.50090   0.01120    0.10666
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.30350   10.29670   0.00680    0.06604
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.49500   11.46560   0.02940    0.25642
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.69430    8.74440  -0.05010   -0.57294
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.37910    9.34630   0.03280    0.35094
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.61720    8.64390  -0.02670   -0.30889
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.43370    8.46330  -0.02960   -0.34975
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.79410    8.82260  -0.02850   -0.32303
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.90340   13.98150  -0.07810   -0.55860
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.30650   10.40360  -0.09710   -0.93333
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.13440   10.21200  -0.07760   -0.75989
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       11.98790   12.08560  -0.09770   -0.80840
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.27000   10.20000   0.07000    0.68627
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.57000   18.68000  -0.11000   -0.58887
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58100   13.58050   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 24.23000   24.99000  -0.76000   -3.04122
瀚亞高科技基金                                                     51.66000   52.22000  -0.56000   -1.07239
瀚亞理財通基金                                                     24.86000   25.02000  -0.16000   -0.63949
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.38000    9.32000   0.06000    0.64378
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.63000   0.01000    0.11587
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.51000    8.50000   0.01000    0.11765
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.55000    8.56000  -0.01000   -0.11682
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.82000    8.84000  -0.02000   -0.22624
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
瀚亞菁華基金                                                       19.69000   19.91000  -0.22000   -1.10497
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.10040   13.08050   0.01990    0.15213
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.02030    9.06090  -0.04060   -0.44808
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.07920   10.11430  -0.03510   -0.34703
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.45420   10.34840   0.10580    1.02238
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.92740    9.94430  -0.01690   -0.16995
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.38120    9.40200  -0.02080   -0.22123
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.65510    9.66290  -0.00780   -0.08072
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.84670    7.92030  -0.07360   -0.92926
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.68460    7.65750   0.02710    0.35390
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.37400    8.42340  -0.04940   -0.58646
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.80620    7.85630  -0.05010   -0.63770
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.46380    7.51370  -0.04990   -0.66412
瀚亞電通網基金                                                     13.06000   13.26000  -0.20000   -1.50830
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.31430   13.32070  -0.00640   -0.04805
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.12870   10.17320  -0.04450   -0.43742
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.46620    9.49100  -0.02480   -0.26130
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.07580   11.10890  -0.03310   -0.29796
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
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