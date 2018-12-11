[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/10 107/12/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65510 10.65420 0.00090 0.00845 大華銀多元特別收益平衡基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.85110 9.81150 0.03960 0.40361 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.85380 9.81410 0.03970 0.40452 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.77090 9.75010 0.02080 0.21333 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.77100 9.75020 0.02080 0.21333 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.43000 21.55000 -0.12000 -0.55684 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.42000 22.42000 0.00000 0.00000 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.11980 9.10140 0.01840 0.20217 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.45280 9.43210 0.02070 0.21946 中國信託台灣活力基金 12.91000 13.01000 -0.10000 -0.76864 中國信託台灣優勢基金 14.82000 14.92000 -0.10000 -0.67024 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 中國信託全球股票入息基金-配息型 7.94000 8.16000 -0.22000 -2.69608 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.50000 8.74000 -0.24000 -2.74600 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80600 9.80890 -0.00290 -0.02956 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06170 9.06440 -0.00270 -0.02979 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17640 10.17470 0.00170 0.01671 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.36810 9.36650 0.00160 0.01708 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.03500 10.27050 -0.23550 -2.29298 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.67280 8.87630 -0.20350 -2.29262 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.64780 10.67320 -0.02540 -0.23798 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.49920 9.52180 -0.02260 -0.23735 中國信託智能運動基金-台幣 9.82000 9.96000 -0.14000 -1.40562 中國信託智能運動基金-美元 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.68000 8.80000 -0.12000 -1.36364 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.56000 8.67000 -0.11000 -1.26874 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00140 11.00090 0.00050 0.00455 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.36590 9.35440 0.01150 0.12294 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.90590 8.89500 0.01090 0.12254 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.53460 9.51980 0.01480 0.15547 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.06130 9.04730 0.01400 0.15474 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.64000 10.81000 -0.17000 -1.57262 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.24000 10.40000 -0.16000 -1.53846 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.78000 10.95000 -0.17000 -1.55251 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.44000 10.60000 -0.16000 -1.50943 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.34000 52.91000 -0.57000 -1.07730 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.27790 39.15720 0.12070 0.30824 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.29210 37.10270 0.18940 0.51047 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.33000 17.30000 0.03000 0.17341 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51530 11.51420 0.00110 0.00955 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60670 10.61850 -0.01180 -0.11113 元大上證50基金 27.24000 27.55000 -0.31000 -1.12523 元大大中華TMT基金-人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 元大大中華TMT基金-新台幣 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093 元大大中華價值指數基金-美元 11.92600 11.97400 -0.04800 -0.40087 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.09900 16.17300 -0.07400 -0.45755 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.53400 9.53900 -0.00500 -0.05242 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.16200 9.17800 -0.01600 -0.17433 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.43430 46.36000 0.07430 0.16027 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.51210 10.50330 0.00880 0.08378 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.68020 9.67210 0.00810 0.08375 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66250 9.66620 -0.00370 -0.03828 元大巴西指數基金 6.23500 6.32800 -0.09300 -1.46966 元大巴菲特基金 23.60000 23.87000 -0.27000 -1.13113 元大日經225基金 26.69000 27.25000 -0.56000 -2.05505 元大台商收成基金 19.30000 19.71000 -0.41000 -2.08016 元大台灣50單日反向1倍基金 13.42000 13.26000 0.16000 1.20664 元大台灣50單日正向2倍基金 30.96000 31.74000 -0.78000 -2.45747 元大台灣中型100基金 28.69000 29.11000 -0.42000 -1.44280 元大台灣加權股價指數基金 22.72700 23.00200 -0.27500 -1.19555 元大台灣卓越50基金 74.39000 75.31000 -0.92000 -1.22162 元大台灣金融基金 16.60000 16.76000 -0.16000 -0.95465 元大台灣高股息低波動ETF基金 27.70000 28.01000 -0.31000 -1.10675 元大台灣高股息基金 23.99000 24.22000 -0.23000 -0.94963 元大台灣電子科技基金 30.43000 30.88000 -0.45000 -1.45725 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.21000 -0.13000 -1.27326 元大全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.22000 -0.08000 -0.56259 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.13000 9.06000 0.07000 0.77263 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.88000 12.76000 0.12000 0.94044 元大全球不動產證券化基金-美元 12.07800 11.97900 0.09900 0.82645 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.54000 -0.04000 -0.61162 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.38000 6.40000 -0.02000 -0.31250 元大全球股票入息基金-美元配息 8.69400 8.79400 -0.10000 -1.13714 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.89000 -0.12000 -1.21335 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.62000 8.72000 -0.10000 -1.14679 元大全球新興市場精選組合基金 12.60000 12.55000 0.05000 0.39841 元大全球農業商機基金 16.19000 16.51000 -0.32000 -1.93822 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 元大印尼指數基金 9.17000 9.16900 0.00100 0.01091 元大印度指數基金 9.26800 9.31000 -0.04200 -0.45113 元大印度基金 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920 元大多多基金 15.29000 15.44000 -0.15000 -0.97150 元大多福基金 46.37000 46.94000 -0.57000 -1.21432 元大亞太成長基金 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.66450 8.67770 -0.01320 -0.15211 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07340 7.08430 -0.01090 -0.15386 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.88200 8.88500 -0.00300 -0.03376 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.48100 9.43900 0.04200 0.44496 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98680 9.98400 0.00280 0.02804 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99980 9.99950 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99980 9.99950 0.00030 0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.98670 9.99150 -0.00480 -0.04804 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.98670 9.99150 -0.00480 -0.04804 元大卓越基金 39.81000 40.26000 -0.45000 -1.11773 元大店頭基金 7.17000 7.27000 -0.10000 -1.37552 元大泛歐成長基金 8.21000 8.17000 0.04000 0.48960 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32900 10.32710 0.00190 0.01840 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67160 9.65860 0.01300 0.13460 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.88630 31.81840 0.06790 0.21340 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.58030 37.57780 0.00250 0.00665 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.16740 19.14270 0.02470 0.12903 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.52670 18.56600 -0.03930 -0.21168 元大美國政府7至10年期債券基金 39.51420 39.37410 0.14010 0.35582 元大高科技基金 16.59000 16.79000 -0.20000 -1.19119 元大得利貨幣市場基金 16.27650 16.27580 0.00070 0.00430 元大得寶貨幣市場基金 11.99800 11.99750 0.00050 0.00417 元大富櫃50基金 10.76000 10.98000 -0.22000 -2.00364 元大華夏中小基金 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696 元大新中國基金-人民幣 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058 元大新中國基金-美元 7.76300 7.79300 -0.03000 -0.38496 元大新中國基金-新台幣 7.73000 7.77000 -0.04000 -0.51480 元大新主流基金 21.04000 21.27000 -0.23000 -1.08134 元大新東協平衡基金-美元 9.06900 9.06200 0.00700 0.07725 元大新東協平衡基金-新台幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.23250 10.21900 0.01350 0.13211 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.46090 9.45500 0.00590 0.06240 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.31100 10.30990 0.00110 0.01067 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.83810 8.83720 0.00090 0.01018 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76760 9.75850 0.00910 0.09325 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28350 9.27490 0.00860 0.09272 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91790 9.91390 0.00400 0.04035 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.43130 9.42750 0.00380 0.04031 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45930 9.45260 0.00670 0.07088 元大新興亞洲基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.99390 9.02690 -0.03300 -0.36557 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.65220 8.68390 -0.03170 -0.36504 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24300 9.28160 -0.03860 -0.41588 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.89550 8.93280 -0.03730 -0.41756 元大萬泰貨幣市場基金 15.12180 15.12110 0.00070 0.00463 元大經貿基金 32.39000 32.78000 -0.39000 -1.18975 元大實質多重資產基金-人民幣 8.99000 8.85000 0.14000 1.58192 元大實質多重資產基金-美元 8.26300 8.14100 0.12200 1.49859 元大實質多重資產基金-新台幣 8.72000 8.59000 0.13000 1.51339 元大滬深300單日反向1倍基金 16.17000 16.02000 0.15000 0.93633 元大滬深300單日正向2倍基金 11.83000 12.05000 -0.22000 -1.82573 元大摩臺基金 34.49000 34.90000 -0.41000 -1.17479 元大標普500基金 24.51000 25.06000 -0.55000 -2.19473 元大標普500單日反向1倍基金 13.92000 13.63000 0.29000 2.12766 元大標普500單日正向2倍基金 29.23000 30.46000 -1.23000 -4.03808 元大標智滬深300基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 元大歐洲50基金 21.98000 21.88000 0.10000 0.45704 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51210 9.49250 0.01960 0.20648 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22250 10.22140 0.00110 0.01076 元大績效基金 43.92000 44.39000 -0.47000 -1.05880 元大韓國KOSPI200基金 20.04000 20.35000 -0.31000 -1.52334 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.63000 13.76000 -0.13000 -0.94477 日盛上選基金 28.22000 28.52000 -0.30000 -1.05189 日盛小而美基金 15.54000 15.74000 -0.20000 -1.27065 日盛中國內需動力基金 8.51000 8.61000 -0.10000 -1.16144 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.57660 11.55800 0.01860 0.16093 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.56580 9.55050 0.01530 0.16020 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64380 11.62730 0.01650 0.14191 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.61600 9.60240 0.01360 0.14163 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.52090 10.51090 0.01000 0.09514 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.67300 8.66480 0.00820 0.09464 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 日盛日盛基金 11.78000 11.88000 -0.10000 -0.84175 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.92860 9.91990 0.00870 0.08770 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.18660 9.17850 0.00810 0.08825 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72550 9.72100 0.00450 0.04629 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99970 8.99560 0.00410 0.04558 日盛全球智能車基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37920 2.37690 0.00230 0.09676 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62580 1.62430 0.00150 0.09235 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36130 0.36100 0.00030 0.08310 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24760 0.24740 0.00020 0.08084 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95690 11.95320 0.00370 0.03095 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.06360 8.06110 0.00250 0.03101 日盛亞洲機會基金 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103 日盛首選基金 14.83000 14.98000 -0.15000 -1.00134 日盛高科技基金 15.65000 15.79000 -0.14000 -0.88664 日盛貨幣市場基金 14.78990 14.78930 0.00060 0.00406 日盛新台商基金 34.67000 35.01000 -0.34000 -0.97115 日盛精選五虎基金 32.45000 32.85000 -0.40000 -1.21766 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50390 13.50330 0.00060 0.00444 台新2000高科技基金 26.47000 27.01000 -0.54000 -1.99926 台新MSCI中國基金 18.71000 18.84000 -0.13000 -0.69002 台新大眾貨幣市場基金 14.18100 14.18040 0.00060 0.00423 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.47500 10.46870 0.00630 0.06018 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53320 10.53420 -0.00100 -0.00949 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11350 10.11970 -0.00620 -0.06127 台新中國通基金 37.16000 37.90000 -0.74000 -1.95251 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43010 0.43350 -0.00340 -0.78431 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.24300 13.35500 -0.11200 -0.83864 台新中國精選中小基金-美元 0.27890 0.28120 -0.00230 -0.81792 台新中國精選中小基金-新台幣 8.61000 8.68000 -0.07000 -0.80645 台新主流基金 20.69000 20.87000 -0.18000 -0.86248 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.58000 20.79000 -0.21000 -1.01010 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67120 0.67780 -0.00660 -0.97374 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.12000 15.28000 -0.16000 -1.04712 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49220 0.49700 -0.00480 -0.96579 台新台灣中小基金 29.18000 29.82000 -0.64000 -2.14621 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.85920 9.84470 0.01450 0.14729 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.14490 9.12020 0.02470 0.27083 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.60000 8.59000 0.01000 0.11641 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29070 10.26290 0.02780 0.27088 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.69230 9.69870 -0.00640 -0.06599 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.56660 10.57350 -0.00690 -0.06526 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 台新印度基金 13.78000 13.93000 -0.15000 -1.07681 台新亞美短期債券基金 10.95390 10.94910 0.00480 0.04384 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34680 8.34180 0.00500 0.05994 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27610 0.27580 0.00030 0.10877 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.77520 11.76810 0.00710 0.06033 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38420 0.38370 0.00050 0.13031 台新真吉利貨幣市場基金 11.10360 11.10320 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 27.88940 27.98680 -0.09740 -0.34802 台新智慧生活基金-美元 9.22430 9.45430 -0.23000 -2.43276 台新智慧生活基金-新台幣 9.49000 9.73000 -0.24000 -2.46660 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.10350 8.08590 0.01760 0.21766 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.28400 8.27030 0.01370 0.16565 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.84220 8.82300 0.01920 0.21761 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04850 9.03350 0.01500 0.16605 台新新興市場債券基金(A類型) 10.48720 10.46830 0.01890 0.18055 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33520 0.33440 0.00080 0.23923 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71370 7.69980 0.01390 0.18052 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25960 0.25900 0.00060 0.23166 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.21000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.50000 20.45000 0.05000 0.24450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58260 12.58220 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 9.49000 9.67000 -0.18000 -1.86143 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19130 11.19030 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.95920 9.96290 -0.00370 -0.03714 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.09120 9.08660 0.00460 0.05062 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.44140 10.43610 0.00530 0.05079 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67390 7.67290 0.00100 0.01303 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87460 8.87340 0.00120 0.01352 永豐中小基金 46.87000 47.40000 -0.53000 -1.11814 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70700 1.70290 0.00410 0.24077 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29480 2.28930 0.00550 0.24025 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.76000 7.74510 0.01490 0.19238 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.12180 10.10230 0.01950 0.19303 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.13000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.53000 18.55000 -0.02000 -0.10782 永豐主流品牌基金 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 30.96000 31.52000 -0.56000 -1.77665 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.15430 9.19560 -0.04130 -0.44913 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.33970 9.38190 -0.04220 -0.44980 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05030 9.09300 -0.04270 -0.46959 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.23410 9.27760 -0.04350 -0.46887 永豐亞洲民生消費基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 永豐南非幣2021保本基金 13.36590 13.35670 0.00920 0.06888 永豐高科技基金 20.90000 21.25000 -0.35000 -1.64706 永豐貨幣市場基金 13.90000 13.89950 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08450 2.08280 0.00170 0.08162 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49570 2.49370 0.00200 0.08020 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.62480 7.62200 0.00280 0.03674 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36980 10.36600 0.00380 0.03666 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.84470 6.83430 0.01040 0.15217 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.67050 10.65420 0.01630 0.15299 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.05000 7.02000 0.03000 0.42735 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.21000 16.15000 0.06000 0.37152 永豐臺灣加權ETF基金 47.98000 48.55000 -0.57000 -1.17405 永豐領航科技基金 33.98000 34.43000 -0.45000 -1.30700 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.83000 10.88000 -0.05000 -0.45956 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689 永豐趨勢平衡基金 37.84000 38.46000 -0.62000 -1.61206 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68920 11.68600 0.00320 0.02738 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46960 9.45890 0.01070 0.11312 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.81360 9.80250 0.01110 0.11324 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47420 9.46490 0.00930 0.09826 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.70700 9.69750 0.00950 0.09796 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49360 9.48270 0.01090 0.11495 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.96200 9.95050 0.01150 0.11557 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45540 9.44620 0.00920 0.09739 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76980 9.76030 0.00950 0.09733 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 兆豐國際中小基金 13.40000 13.52000 -0.12000 -0.88757 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.62000 12.74000 -0.12000 -0.94192 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.66000 16.80000 -0.14000 -0.83333 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.56000 16.70000 -0.14000 -0.83832 兆豐國際生命科學基金 14.97000 15.37000 -0.40000 -2.60247 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86750 9.93610 -0.06860 -0.69041 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.09400 10.16010 -0.06610 -0.65058 兆豐國際全球基金 28.77000 29.22000 -0.45000 -1.54004 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33630 10.33430 0.00200 0.01935 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14110 10.12740 0.01370 0.13528 兆豐國際國民基金 20.18000 20.35000 -0.17000 -0.83538 兆豐國際第一基金 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83090 9.81880 0.01210 0.12323 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.71480 7.70530 0.00950 0.12329 兆豐國際萬全基金 18.77000 18.84000 -0.07000 -0.37155 兆豐國際電子基金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.26000 19.52000 -0.26000 -1.33197 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.83000 17.63000 0.20000 1.13443 兆豐國際豐台灣基金 30.73000 30.86000 -0.13000 -0.42126 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51890 12.51840 0.00050 0.00399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.85970 9.83520 0.02450 0.24911 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.78820 9.76640 0.02180 0.22321 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.84100 9.81810 0.02290 0.23324 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.86130 9.83680 0.02450 0.24906 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.79530 9.77340 0.02190 0.22408 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.84000 9.81710 0.02290 0.23327 合庫台灣基金 9.80000 10.01000 -0.21000 -2.09790 合庫全球高收益債券基金A類型 10.86200 10.85060 0.01140 0.10506 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73630 11.71760 0.01870 0.15959 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.49380 10.47860 0.01520 0.14506 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.23820 11.22300 0.01520 0.13544 合庫全球高收益債券基金B類型 7.83460 7.82630 0.00830 0.10605 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.12790 9.11370 0.01420 0.15581 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.71390 8.70130 0.01260 0.14481 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.59490 8.58310 0.01180 0.13748 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.94550 8.93250 0.01300 0.14554 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.72000 8.75000 -0.03000 -0.34286 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 合庫貨幣市場基金 10.14320 10.14280 0.00040 0.00394 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.27390 9.26740 0.00650 0.07014 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.51070 9.50240 0.00830 0.08735 合庫新興多重收益基金A類型 9.79160 9.78670 0.00490 0.05007 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.20920 11.19690 0.01230 0.10985 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.60680 13.59060 0.01620 0.11920 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.41940 8.46250 -0.04310 -0.50931 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.10250 9.13270 -0.03020 -0.33068 合庫新興多重收益基金B類型 7.57150 7.59940 -0.02790 -0.36713 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.40270 8.44320 -0.04050 -0.47968 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89960 9.95380 -0.05420 -0.54452 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 安本標準兩岸價值基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07300 11.07200 0.00100 0.00903 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97720 9.97470 0.00250 0.02506 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83200 9.83460 -0.00260 -0.02644 安聯中國東協基金 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183 安聯中國策略基金-美元 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 安聯中國策略基金-新臺幣 12.33000 12.36000 -0.03000 -0.24272 安聯中華新思路基金-人民幣 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 安聯中華新思路基金-美元 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 安聯台灣大壩基金 24.75000 25.08000 -0.33000 -1.31579 安聯台灣科技基金 39.99000 40.71000 -0.72000 -1.76861 安聯台灣貨幣市場基金 12.50830 12.50780 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 26.97000 27.37000 -0.40000 -1.46145 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99990 10.00110 -0.00120 -0.01200 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.81670 14.82070 -0.00400 -0.02699 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39400 9.39650 -0.00250 -0.02661 安聯四季成長組合基金-美元 10.70000 10.85000 -0.15000 -1.38249 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.96000 11.12000 -0.16000 -1.43885 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20110 12.20620 -0.00510 -0.04178 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.98520 9.99150 -0.00630 -0.06305 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.00750 12.01550 -0.00800 -0.06658 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18490 9.18860 -0.00370 -0.04027 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.05490 9.06070 -0.00580 -0.06401 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.70530 8.71120 -0.00590 -0.06773 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68000 10.77000 -0.09000 -0.83565 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.60000 10.67000 -0.07000 -0.65604 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.35000 9.41000 -0.06000 -0.63762 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.79910 11.81130 -0.01220 -0.10329 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.70800 10.72050 -0.01250 -0.11660 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36870 10.38130 -0.01260 -0.12137 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52210 8.53110 -0.00900 -0.10550 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.32980 8.33950 -0.00970 -0.11631 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.04020 8.05000 -0.00980 -0.12174 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 11.03000 -0.11000 -0.99728 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.91000 9.22000 -0.31000 -3.36226 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.52000 34.70000 -1.18000 -3.40058 安聯全球油礦金趨勢基金 7.63000 7.66000 -0.03000 -0.39164 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.93050 11.92800 0.00250 0.02096 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26490 10.26270 0.00220 0.02144 安聯全球新興市場基金 16.28000 16.32000 -0.04000 -0.24510 安聯全球農金趨勢基金 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372 安聯全球綠能趨勢基金 7.93000 8.04000 -0.11000 -1.36816 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.29000 9.41000 -0.12000 -1.27524 安聯亞洲動態策略基金 20.22000 20.34000 -0.12000 -0.58997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.15450 10.14940 0.00510 0.05025 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85530 9.85030 0.00500 0.05076 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.09170 82.05210 0.03960 0.04826 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.14890 12.13390 0.01500 0.12362 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.43630 63.39780 0.03850 0.06073 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.30990 9.29840 0.01150 0.12368 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59200 2.59300 -0.00100 -0.03857 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.42570 10.41810 0.00760 0.07295 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19300 2.19610 -0.00310 -0.14116 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.62020 8.61410 0.00610 0.07081 宏利台灣動力基金 27.06000 27.29000 -0.23000 -0.84280 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.59340 9.58720 0.00620 0.06467 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.40760 9.40590 0.00170 0.01807 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43970 7.43490 0.00480 0.06456 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41210 7.41010 0.00200 0.02699 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 宏利全球債券組合基金 12.76980 12.78670 -0.01690 -0.13217 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79620 2.79240 0.00380 0.13608 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69830 11.68540 0.01290 0.11039 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.58720 8.57770 0.00950 0.11075 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42530 2.42800 -0.00270 -0.11120 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86330 10.85400 0.00930 0.08568 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.17060 3.15240 0.01820 0.57734 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50970 0.50720 0.00250 0.49290 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.71000 14.64000 0.07000 0.47814 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.60360 11.58390 0.01970 0.17006 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.26240 10.24470 0.01770 0.17277 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91400 9.89930 0.01470 0.14850 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.59480 8.57990 0.01490 0.17366 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.20220 8.18780 0.01440 0.17587 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09540 8.08340 0.01200 0.14845 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.05370 8.04180 0.01190 0.14798 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72450 2.72000 0.00450 0.16544 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39450 0.39380 0.00070 0.17776 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.95030 11.93240 0.01790 0.15001 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89670 0.89530 0.00140 0.15637 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.11220 7.10150 0.01070 0.15067 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97510 1.97170 0.00340 0.17244 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28410 0.28360 0.00050 0.17630 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.69160 8.67850 0.01310 0.15095 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31500 0.31460 0.00040 0.12715 宏利萬利貨幣市場基金 13.65580 13.65540 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.35000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.64000 10.69000 -0.05000 -0.46773 宏利臺灣股息收益基金 22.84000 23.00000 -0.16000 -0.69565 宏利澳幣保本基金 12.28970 12.28180 0.00790 0.06432 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.84610 9.81730 0.02880 0.29336 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.11260 9.09110 0.02150 0.23650 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.57290 8.55710 0.01580 0.18464 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.41360 10.39440 0.01920 0.18471 貝萊德亞美利加收益基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.43000 9.45000 -0.02000 -0.21164 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 貝萊德新台幣基金 12.94400 12.94370 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.08000 23.48000 -0.40000 -1.70358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31670 11.31580 0.00090 0.00795 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94270 9.94240 0.00030 0.00302 保德信大中華基金-人民幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 保德信大中華基金-美元 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 保德信大中華基金-新台幣 25.64000 25.68000 -0.04000 -0.15576 保德信中小型股基金 39.16000 39.72000 -0.56000 -1.40987 保德信中國中小基金-人民幣 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 保德信中國中小基金-美元 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 保德信中國中小基金-新臺幣 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83640 8.83940 -0.00300 -0.03394 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.90450 8.90880 -0.00430 -0.04827 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.96230 8.96530 -0.00300 -0.03346 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.74970 9.75300 -0.00330 -0.03384 保德信中國品牌基金-人民幣 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361 保德信中國品牌基金-美元 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 保德信台商全方位基金 30.62000 30.89000 -0.27000 -0.87407 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 25.83000 26.12000 -0.29000 -1.11026 保德信全球消費商機基金 17.31000 17.55000 -0.24000 -1.36752 保德信全球基礎建設基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 保德信全球資源基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 保德信全球醫療生化基金-美元 9.81000 10.03000 -0.22000 -2.19342 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.52000 33.25000 -0.73000 -2.19549 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27980 10.27140 0.00840 0.08178 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.27980 10.27140 0.00840 0.08178 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.25350 10.25040 0.00310 0.03024 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.25350 10.25040 0.00310 0.03024 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.38020 9.41090 -0.03070 -0.32622 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.26380 10.29750 -0.03370 -0.32726 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.90590 8.93980 -0.03390 -0.37920 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72990 9.76700 -0.03710 -0.37985 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.94690 7.93410 0.01280 0.16133 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.61260 10.59560 0.01700 0.16044 保德信亞太基金 19.42000 19.45000 -0.03000 -0.15424 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.31410 8.32550 -0.01140 -0.13693 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.15480 11.17010 -0.01530 -0.13697 保德信店頭市場基金 28.30000 28.73000 -0.43000 -1.49669 保德信拉丁美洲基金 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 保德信金平衡基金 27.67000 27.84000 -0.17000 -0.61063 保德信金滿意基金 37.78000 38.21000 -0.43000 -1.12536 保德信科技島基金 23.14000 23.40000 -0.26000 -1.11111 保德信高成長基金 83.00000 84.17000 -1.17000 -1.39004 保德信第一基金 22.35000 22.55000 -0.20000 -0.88692 保德信貨幣市場基金 15.79000 15.78930 0.00070 0.00443 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.05630 10.14400 -0.08770 -0.86455 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.22420 10.31870 -0.09450 -0.91581 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.36010 10.42570 -0.06560 -0.62921 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.86240 9.93000 -0.06760 -0.68077 保德信新世紀基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.76890 7.77510 -0.00620 -0.07974 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67190 10.68040 -0.00850 -0.07959 保德信新興趨勢組合基金 10.24000 10.43000 -0.19000 -1.82167 保德信瑞騰基金 15.55930 15.55740 0.00190 0.01221 保德信歐洲組合基金 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68710 9.67320 0.01390 0.14370 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99430 9.98000 0.01430 0.14329 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.62410 9.61240 0.01170 0.12172 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.78320 9.77120 0.01200 0.12281 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.70770 9.69580 0.01190 0.12273 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86140 9.84900 0.01240 0.12590 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.57210 9.55890 0.01320 0.13809 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69310 9.68000 0.01310 0.13533 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.97100 9.96170 0.00930 0.09336 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00020 9.98570 0.01450 0.14521 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.99850 9.98420 0.01430 0.14323 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.89200 9.87820 0.01380 0.13970 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.89410 9.88050 0.01360 0.13764 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87940 9.86730 0.01210 0.12263 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06390 10.05460 0.00930 0.09249 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.75850 9.74780 0.01070 0.10977 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85350 9.84270 0.01080 0.10973 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.51320 9.49170 0.02150 0.22651 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.33670 9.31420 0.02250 0.24157 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.94480 9.92150 0.02330 0.23484 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.94090 9.91760 0.02330 0.23494 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.04620 10.01930 0.02690 0.26848 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.12610 10.09960 0.02650 0.26239 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.91650 9.89470 0.02180 0.22032 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.91690 9.89520 0.02170 0.21930 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92690 1.92470 0.00220 0.11430 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67690 2.67380 0.00310 0.11594 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28880 0.28800 0.00080 0.27778 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43490 0.43370 0.00120 0.27669 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.25230 8.23310 0.01920 0.23320 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.66990 11.64350 0.02640 0.22674 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39480 9.38810 0.00670 0.07137 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.65180 11.64320 0.00860 0.07386 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.46370 8.44620 0.01750 0.20719 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54480 10.52300 0.02180 0.20717 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09150 10.06940 0.02210 0.21948 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98840 9.96890 0.01950 0.19561 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.07880 10.06630 0.01250 0.12418 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.71900 10.70580 0.01320 0.12330 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97900 9.96890 0.01010 0.10132 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70150 9.69100 0.01050 0.10835 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08420 10.07330 0.01090 0.10821 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68130 9.67290 0.00840 0.08684 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91940 9.91110 0.00830 0.08374 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.08540 10.08200 0.00340 0.03372 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89960 5.88630 0.01330 0.22595 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.36790 10.34460 0.02330 0.22524 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65620 11.65600 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.48000 16.71000 -0.23000 -1.37642 施羅德樂活中小基金-I類型 3776.810003828.52000 -51.71000 -1.35065 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.87150 9.89480 -0.02330 -0.23548 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.85950 10.87950 -0.02000 -0.18383 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.10380 10.12330 -0.01950 -0.19262 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67900 8.69950 -0.02050 -0.23565 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.05340 9.07020 -0.01680 -0.18522 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.88960 8.90670 -0.01710 -0.19199 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.95380 9.97720 -0.02340 -0.23453 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.45790 10.47720 -0.01930 -0.18421 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40670 10.42680 -0.02010 -0.19277 柏瑞五國金勢力建設基金 6.37000 6.33000 0.04000 0.63191 柏瑞巨人基金 11.33000 11.44000 -0.11000 -0.96154 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66760 13.66720 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.08000 14.94000 0.14000 0.93708 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.18040 13.16150 0.01890 0.14360 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.63280 11.61150 0.02130 0.18344 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.19200 12.17040 0.02160 0.17748 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.41480 8.40270 0.01210 0.14400 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.50010 6.49080 0.00930 0.14328 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.39080 8.37550 0.01530 0.18268 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.14330 8.12040 0.02290 0.28201 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.31390 10.29560 0.01830 0.17775 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.03020 8.01590 0.01430 0.17840 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.80530 11.78380 0.02150 0.18245 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.41860 11.40220 0.01640 0.14383 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.77770 11.74450 0.03320 0.28269 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.09860 11.07880 0.01980 0.17872 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.61480 8.60240 0.01240 0.14415 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37650 9.35940 0.01710 0.18270 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.30700 9.28080 0.02620 0.28230 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.17190 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9.24910 9.23770 0.01140 0.12341 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65320 10.64980 0.00340 0.03193 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.90380 11.89600 0.00780 0.06557 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26520 11.25830 0.00690 0.06129 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.83430 8.83150 0.00280 0.03170 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52740 9.52120 0.00620 0.06512 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.39780 9.39210 0.00570 0.06069 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36630 10.36300 0.00330 0.03184 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.08390 11.07670 0.00720 0.06500 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88330 10.87670 0.00660 0.06068 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.83450 8.83170 0.00280 0.03170 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52780 9.52160 0.00620 0.06512 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.39830 9.39250 0.00580 0.06175 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.48000 8.51000 -0.03000 -0.35253 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.47000 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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.52440 8.51540 0.00900 0.10569 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.11620 9.10750 0.00870 0.09553 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.04340 10.03720 0.00620 0.06177 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61580 10.60570 0.01010 0.09523 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.22800 9.21830 0.00970 0.10523 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.69070 8.68540 0.00530 0.06102 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.31070 9.30180 0.00890 0.09568 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13600 11.12930 0.00670 0.06020 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.78820 11.77700 0.01120 0.09510 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75860 10.74880 0.00980 0.09117 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 8.94590 8.94050 0.00540 0.06040 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.50730 9.49820 0.00910 0.09581 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.48720 9.47860 0.00860 0.09073 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.11100 11.10050 0.01050 0.09459 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.93570 9.92970 0.00600 0.06042 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.25160 10.24230 0.00930 0.09080 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.37600 9.37040 0.00560 0.05976 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.09890 9.09340 0.00550 0.06048 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.72800 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國泰紐幣保本基金 12.53990 12.54110 -0.00120 -0.00957 國泰國泰基金台幣I級別 19.08000 19.53000 -0.45000 -2.30415 國泰國泰基金台幣級別 19.08000 19.53000 -0.45000 -2.30415 國泰富時中國A50基金 17.28000 17.53000 -0.25000 -1.42613 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.52880 40.48560 0.04320 0.10670 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33150 0.33210 -0.00060 -0.18067 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46940 0.46810 0.00130 0.27772 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.31120 10.30700 0.00420 0.04075 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.25640 7.25340 0.00300 0.04136 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34990 0.34960 0.00030 0.08581 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23530 0.23510 0.00020 0.08507 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16330 2.16180 0.00150 0.06939 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.65210 9.65720 -0.00510 -0.05281 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31200 0.31200 0.00000 0.00000 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.65520 41.58210 0.07310 0.17580 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.45000 17.68000 -0.23000 -1.30090 國泰新興市場基金台幣級別 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 國泰新興市場基金美元級別 0.36530 0.36530 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24680 2.24280 0.00400 0.17835 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44540 1.44290 0.00250 0.17326 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33330 0.33280 0.00050 0.15024 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21870 0.21840 0.00030 0.13736 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27940 10.27010 0.00930 0.09055 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48900 6.48310 0.00590 0.09101 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 28.59000 29.31000 -0.72000 -2.45650 國泰價值卓越基金 12.68000 12.82000 -0.14000 -1.09204 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31530 0.31330 0.00200 0.63837 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.02320 38.97420 0.04900 0.12572 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.47000 18.83000 -0.36000 -1.91184 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.29000 18.40000 -0.11000 -0.59783 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.70000 17.00000 -0.30000 -1.76471 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94320 11.94470 -0.00150 -0.01256 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39320 0.39310 0.00010 0.02544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03890 10.03240 0.00650 0.06479 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.98150 9.97620 0.00530 0.05313 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94700 9.94690 0.00010 0.00101 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.03860 10.03200 0.00660 0.06579 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.98120 9.97590 0.00530 0.05313 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94700 9.94690 0.00010 0.00101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27860 11.27770 0.00090 0.00798 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88490 9.88530 -0.00040 -0.00405 第一金大中華基金 22.89000 23.15000 -0.26000 -1.12311 第一金小型精選基金 28.85000 29.34000 -0.49000 -1.67007 第一金中國世紀基金-人民幣 11.58000 11.67000 -0.09000 -0.77121 第一金中國世紀基金-美元 7.22060 7.28210 -0.06150 -0.84454 第一金中國世紀基金-美元-N 7.22100 7.28260 -0.06160 -0.84585 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.49000 8.57000 -0.08000 -0.93349 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.54980 9.53700 0.01280 0.13421 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.17890 8.17620 0.00270 0.03302 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.77570 10.76120 0.01450 0.13474 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35430 9.35120 0.00310 0.03315 第一金中概平衡基金 22.89000 23.16000 -0.27000 -1.16580 第一金台灣貨幣市場基金 15.27270 15.27200 0.00070 0.00458 第一金全家福貨幣市場基金 178.08400 178.07700 0.00700 0.00393 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.60730 12.83090 -0.22360 -1.74267 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.60800 12.83160 -0.22360 -1.74257 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.11000 12.33000 -0.22000 -1.78427 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.11000 12.33000 -0.22000 -1.78427 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.12510 9.37040 -0.24530 -2.61782 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.12510 9.37060 -0.24550 -2.61990 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.29000 9.55000 -0.26000 -2.72251 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.29000 9.55000 -0.26000 -2.72251 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.20160 12.41190 -0.21030 -1.69434 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.21700 12.42760 -0.21060 -1.69462 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.51000 11.72000 -0.21000 -1.79181 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.54000 11.74000 -0.20000 -1.70358 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.43490 9.44110 -0.00620 -0.06567 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.43640 9.44270 -0.00630 -0.06672 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.08340 9.09290 -0.00950 -0.10448 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.10700 9.11660 -0.00960 -0.10530 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.02940 10.03600 -0.00660 -0.06576 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.67290 9.68310 -0.01020 -0.10534 第一金全球大趨勢基金 21.43000 21.85000 -0.42000 -1.92220 第一金全球不動產證券化基金A 8.10460 8.06250 0.04210 0.52217 第一金全球不動產證券化基金B 5.73360 5.70380 0.02980 0.52246 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.28230 9.27560 0.00670 0.07223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.28340 9.27680 0.00660 0.07115 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.79920 9.79210 0.00710 0.07251 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.80050 9.79350 0.00700 0.07148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.13380 8.14080 -0.00700 -0.08599 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.74270 9.75100 -0.00830 -0.08512 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.16580 9.15450 0.01130 0.12344 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.16470 9.15340 0.01130 0.12345 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.56300 7.55490 0.00810 0.10722 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.56170 7.55350 0.00820 0.10856 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36970 8.36340 0.00630 0.07533 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.37030 8.36400 0.00630 0.07532 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.88540 10.87190 0.01350 0.12417 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.88620 10.87280 0.01340 0.12324 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.68220 9.67180 0.01040 0.10753 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.28420 14.27350 0.01070 0.07496 第一金亞洲科技基金 16.74000 16.70000 0.04000 0.23952 第一金亞洲新興市場基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 第一金店頭市場基金 7.51000 7.65000 -0.14000 -1.83007 第一金創新趨勢基金 19.31000 19.49000 -0.18000 -0.92355 第一金電子基金 28.02000 28.34000 -0.32000 -1.12915 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.31000 17.55000 -0.24000 -1.36752 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.02000 20.78000 0.24000 1.15496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 18.83000 19.35000 -0.52000 -2.68734 統一大中華中小基金(人民幣) 7.11000 7.11000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(美元) 6.50000 6.49000 0.01000 0.15408 統一大中華中小基金(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 統一大東協高股息基金(美元) 9.13000 9.19000 -0.06000 -0.65288 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 統一大滿貫基金-A類型 28.88000 29.39000 -0.51000 -1.73528 統一大滿貫基金-I類型 28.88000 29.39000 -0.51000 -1.73528 統一大龍印基金 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.19000 8.24000 -0.05000 -0.60680 統一大龍騰中國基金(美元) 7.50000 7.54000 -0.04000 -0.53050 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411 統一中小基金 21.58000 22.04000 -0.46000 -2.08711 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.59860 9.63340 -0.03480 -0.36124 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.94090 8.97240 -0.03150 -0.35108 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.65780 8.69150 -0.03370 -0.38774 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.62800 11.61260 0.01540 0.13261 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.76750 10.75210 0.01540 0.14323 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.41270 10.40150 0.01120 0.10768 統一台灣動力基金 14.85000 15.12000 -0.27000 -1.78571 統一全天候基金-A類型 97.89000 99.48000 -1.59000 -1.59831 統一全天候基金-I類型 98.08000 99.67000 -1.59000 -1.59526 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.98510 8.10100 -0.11590 -1.43069 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.70500 7.81610 -0.11110 -1.42143 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.68590 7.80030 -0.11440 -1.46661 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.38520 8.47470 -0.08950 -1.05608 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.09820 8.18370 -0.08550 -1.04476 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.07140 8.16030 -0.08890 -1.08942 統一全球債券組合基金 11.73430 11.75020 -0.01590 -0.13532 統一全球新科技基金(人民幣) 14.07000 14.43000 -0.36000 -2.49480 統一全球新科技基金(美元) 13.23000 13.56000 -0.33000 -2.43363 統一全球新科技基金(新台幣) 12.68000 13.00000 -0.32000 -2.46154 統一亞太基金 22.56000 22.56000 0.00000 0.00000 統一亞洲大金磚基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 統一奔騰基金 50.28000 50.94000 -0.66000 -1.29564 統一強棒貨幣市場基金 16.68150 16.68090 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 統一強漢基金(美元) 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 統一強漢基金(新台幣) 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474 統一統信基金 25.48000 26.05000 -0.57000 -2.18810 統一黑馬基金 51.02000 51.64000 -0.62000 -1.20062 統一新亞洲科技能源基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.72520 7.75880 -0.03360 -0.43306 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98130 9.98270 -0.00140 -0.01402 統一經建基金 41.09000 41.72000 -0.63000 -1.51007 統一龍馬基金 55.36000 56.54000 -1.18000 -2.08702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.71000 15.84000 -0.13000 -0.82071 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.45000 41.07000 -0.62000 -1.50962 野村中國機會基金 11.73000 11.83000 -0.10000 -0.84531 野村巴西基金 5.93000 6.01000 -0.08000 -1.33111 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.16000 11.07000 0.09000 0.81301 野村台灣高股息基金 22.90000 23.10000 -0.20000 -0.86580 野村台灣運籌基金 31.10000 31.61000 -0.51000 -1.61341 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.45960 9.44080 0.01880 0.19914 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35690 9.35010 0.00680 0.07273 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.41010 9.40570 0.00440 0.04678 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.77750 9.75810 0.01940 0.19881 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59940 9.59240 0.00700 0.07297 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.51460 9.50580 0.00880 0.09258 野村平衡基金 17.24000 17.42000 -0.18000 -1.03330 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 野村全球生技醫療基金 16.32000 16.64000 -0.32000 -1.92308 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.96020 9.98050 -0.02030 -0.20340 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.87840 9.90370 -0.02530 -0.25546 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.84380 9.87180 -0.02800 -0.28364 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00820 9.98050 0.02770 0.27754 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.91570 9.90350 0.01220 0.12319 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.88130 9.87180 0.00950 0.09623 野村全球品牌基金 24.62000 24.79000 -0.17000 -0.68576 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 9.95000 10.05000 -0.10000 -0.99502 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.21000 12.33000 -0.12000 -0.97324 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.40000 10.49000 -0.09000 -0.85796 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.45000 18.64000 -0.19000 -1.01931 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.34970 10.34000 0.00970 0.09381 野村全球短期收益基金-美元計價 10.31200 10.31300 -0.00100 -0.00970 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17960 10.18350 -0.00390 -0.03830 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.00590 9.03690 -0.03100 -0.34304 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.75860 8.80480 -0.04620 -0.52471 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.36080 8.40820 -0.04740 -0.56374 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.83420 10.87140 -0.03720 -0.34218 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.29770 10.35200 -0.05430 -0.52454 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.89800 9.95410 -0.05610 -0.56359 野村成長基金 26.09000 26.32000 -0.23000 -0.87386 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.21720 8.27290 -0.05570 -0.67328 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.20560 8.27170 -0.06610 -0.79911 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.37160 8.44170 -0.07010 -0.83040 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.95830 8.94960 0.00870 0.09721 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.83070 8.83460 -0.00390 -0.04414 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.00570 9.01390 -0.00820 -0.09097 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.08050 9.10570 -0.02520 -0.27675 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.09670 9.13010 -0.03340 -0.36582 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.20260 9.23930 -0.03670 -0.39722 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.81830 9.78790 0.03040 0.31059 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.71480 9.70460 0.01020 0.10510 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.83180 9.82510 0.00670 0.06819 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.25720 8.29730 -0.04010 -0.48329 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84200 8.87960 -0.03760 -0.42344 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.69660 8.73780 -0.04120 -0.47151 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.86140 12.85140 0.01000 0.07781 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.99710 11.96670 0.03040 0.25404 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.71860 9.70770 0.01090 0.11228 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.02660 10.00340 0.02320 0.23192 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98750 9.97910 0.00840 0.08418 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99370 9.98810 0.00560 0.05607 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.02490 10.00170 0.02320 0.23196 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.98660 9.97810 0.00850 0.08519 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00930 10.00370 0.00560 0.05598 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.78610 9.75800 0.02810 0.28797 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.73800 9.72840 0.00960 0.09868 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.74000 9.73500 0.00500 0.05136 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.72250 9.70660 0.01590 0.16381 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86690 9.83150 0.03540 0.36007 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.46460 9.44630 0.01830 0.19373 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.00660 8.99210 0.01450 0.16125 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93490 10.91730 0.01760 0.16121 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.68420 9.72940 -0.04520 -0.46457 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.75120 10.78120 -0.03000 -0.27826 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.21600 10.26050 -0.04450 -0.43370 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.01050 10.05680 -0.04630 -0.46039 野村泰國基金 40.74000 40.78000 -0.04000 -0.09809 野村高科技基金 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.72540 9.79760 -0.07220 -0.73692 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.74930 9.80410 -0.05480 -0.55895 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.15600 10.17820 -0.02220 -0.21811 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.11690 9.18030 -0.06340 -0.69061 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.06310 9.13050 -0.06740 -0.73819 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.94690 8.99810 -0.05120 -0.56901 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.34340 11.40740 -0.06400 -0.56104 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.83970 12.85890 -0.01920 -0.14931 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.28110 10.35270 -0.07160 -0.69161 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.22740 10.30350 -0.07610 -0.73858 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.35250 10.41170 -0.05920 -0.56859 野村貨幣市場基金 16.28910 16.28850 0.00060 0.00368 野村新馬基金 14.87000 14.90000 -0.03000 -0.20134 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.01120 10.00530 0.00590 0.05897 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.91560 9.88150 0.03410 0.34509 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95380 9.92470 0.02910 0.29321 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.83350 9.80840 0.02510 0.25590 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.76850 9.75850 0.01000 0.10247 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.74390 9.73650 0.00740 0.07600 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.91280 9.88730 0.02550 0.25791 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.83170 9.82160 0.01010 0.10283 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.92490 9.91740 0.00750 0.07562 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.56250 9.57550 -0.01300 -0.13576 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.50370 9.51590 -0.01220 -0.12821 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.45530 9.47020 -0.01490 -0.15734 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.69840 9.64260 0.05580 0.57868 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.61500 9.57090 0.04410 0.46077 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.56650 9.52520 0.04130 0.43359 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.83720 9.84070 -0.00350 -0.03557 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.61520 7.64270 -0.02750 -0.35982 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45430 11.45950 -0.00520 -0.04538 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.50000 7.37000 0.13000 1.76391 野村精選貨幣市場基金 12.08980 12.08940 0.00040 0.00331 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 野村歐洲高股息基金季配型 7.21000 7.16000 0.05000 0.69832 野村歐洲高股息基金累積型 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585 野村積極成長基金 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.95000 8.06000 -0.11000 -1.36476 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.94000 29.32000 -0.38000 -1.29604 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06100 10.04940 0.01160 0.11543 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.34350 8.31840 0.02510 0.30174 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.67010 7.65830 0.01180 0.15408 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.57060 7.56100 0.00960 0.12697 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.50810 11.47300 0.03510 0.30594 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.30490 10.28900 0.01590 0.15453 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20340 10.19050 0.01290 0.12659 野村環球基金-S類型新臺幣計價 9.85000 10.02000 -0.17000 -1.69661 野村環球基金-人民幣計價 15.04000 15.29000 -0.25000 -1.63506 野村環球基金-美元計價 11.69000 11.89000 -0.20000 -1.68209 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.36000 16.66000 -0.30000 -1.80072 野村鴻利基金 19.86000 20.08000 -0.22000 -1.09562 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87190 16.87150 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.82000 17.11000 -0.29000 -1.69492 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.94420 9.95510 -0.01090 -0.10949 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.03990 13.05430 -0.01440 -0.11031 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.92970 9.91550 0.01420 0.14321 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85710 9.84990 0.00720 0.07310 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.49720 9.48470 0.01250 0.13179 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.53170 9.51700 0.01470 0.15446 凱基台商天下基金 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 凱基台灣精五門基金 18.04000 18.19000 -0.15000 -0.82463 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.79620 38.65340 0.14280 0.36944 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.93820 38.71690 0.22130 0.57159 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.26670 41.31330 -0.04660 -0.11280 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.17700 10.25650 -0.07950 -0.77512 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.52000 12.58000 -0.06000 -0.47695 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.28640 11.34900 -0.06260 -0.55159 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55920 11.55880 0.00040 0.00346 凱基開創基金 23.89000 24.12000 -0.23000 -0.95357 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 19.82000 20.49000 -0.67000 -3.26989 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.18570 19.82390 -0.63820 -3.21935 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.24000 16.22000 0.02000 0.12330 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.49700 15.46980 0.02720 0.17583 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.16000 11.32000 -0.16000 -1.41343 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.84440 11.01500 -0.17060 -1.54880 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.39000 10.56000 -0.17000 -1.60985 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.44560 11.72120 -0.27560 -2.35130 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.74000 12.03000 -0.29000 -2.41064 凱基護城河基金-台幣計價A 12.11000 12.37000 -0.26000 -2.10186 凱基護城河基金-美元計價B 11.85450 12.09650 -0.24200 -2.00058 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.97000 14.53000 0.44000 3.02822 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 27.47000 29.17000 -1.70000 -5.82791 富邦NASDAQ-100基金 27.88000 28.81000 -0.93000 -3.22805 富邦上証180基金 26.32000 26.66000 -0.34000 -1.27532 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16830 0.16850 -0.00020 -0.11869 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.19000 5.20000 -0.01000 -0.19231 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.21000 31.79000 -0.58000 -1.82447 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.79830 10.82560 -0.02730 -0.25218 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.97950 10.00890 -0.02940 -0.29374 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.58650 9.62160 -0.03510 -0.36480 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.35010 9.37370 -0.02360 -0.25177 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.56940 8.59460 -0.02520 -0.29321 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.23850 8.26860 -0.03010 -0.36403 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.70600 20.72450 -0.01850 -0.08927 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.45020 11.44910 0.00110 0.00961 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46190 10.47230 -0.01040 -0.09931 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.85980 12.81870 0.04110 0.32063 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88400 1.88100 0.00300 0.15949 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.21260 9.18310 0.02950 0.32124 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39740 1.39520 0.00220 0.15768 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.81270 11.79940 0.01330 0.11272 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71640 1.71560 0.00080 0.04663 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11470 10.10330 0.01140 0.11283 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48850 1.48780 0.00070 0.04705 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.02090 10.00220 0.01870 0.18696 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.98310 9.96730 0.01580 0.15852 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.65000 15.32000 0.33000 2.15405 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.41000 20.27000 -0.86000 -4.24272 富邦日本東証基金 20.44000 20.82000 -0.38000 -1.82517 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.34000 42.74000 -0.40000 -0.93589 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.45000 42.10000 -0.65000 -1.54394 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.82000 46.37000 -0.55000 -1.18611 富邦台灣心基金 18.70000 19.02000 -0.32000 -1.68244 富邦台灣釆吉50基金 41.00000 41.50000 -0.50000 -1.20482 富邦台灣科技指數基金 47.83000 48.37000 -0.54000 -1.11639 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.01620 39.82000 0.19620 0.49272 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.45840 41.32300 0.13540 0.32766 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29580 0.29540 0.00040 0.13541 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52680 2.52460 0.00220 0.08714 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33870 0.33860 0.00010 0.02953 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49590 10.49350 0.00240 0.02287 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18290 2.18090 0.00200 0.09171 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32320 0.32310 0.00010 0.03095 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00870 9.00670 0.00200 0.02221 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.40000 22.08000 0.32000 1.44928 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.85000 15.01000 -0.16000 -1.06596 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.89000 27.29000 0.60000 2.19861 富邦吉祥貨幣市場基金 15.66050 15.65990 0.00060 0.00383 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.04160 40.14670 -0.10510 -0.26179 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.25140 39.12770 0.12370 0.31614 富邦長紅基金 52.90000 53.79000 -0.89000 -1.65458 富邦科技基金 20.42000 20.72000 -0.30000 -1.44788 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.71560 40.65060 0.06500 0.15990 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.79490 39.80490 -0.01000 -0.02512 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.32410 39.20300 0.12110 0.30890 富邦恒生國企ETF基金 19.49000 19.66000 -0.17000 -0.86470 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.66000 14.45000 0.21000 1.45329 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.74000 25.44000 -0.70000 -2.75157 富邦高成長基金 20.32000 20.64000 -0.32000 -1.55039 富邦基金A類型 11.49000 11.65000 -0.16000 -1.37339 富邦基金I類型 11.49000 11.65000 -0.16000 -1.37339 富邦深証100基金 8.03000 8.19000 -0.16000 -1.95360 富邦富時歐洲ETF基金 18.52000 18.28000 0.24000 1.31291 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40240 0.40210 0.00030 0.07461 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.96130 11.95020 0.01110 0.09289 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.15170 9.14330 0.00840 0.09187 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29460 0.29430 0.00030 0.10194 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.47420 8.46630 0.00790 0.09331 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.48110 9.47020 0.01090 0.11510 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.01240 10.00620 0.00620 0.06196 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.20590 9.19530 0.01060 0.11528 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.71550 9.70940 0.00610 0.06283 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.19000 17.34000 -0.15000 -0.86505 富邦精準基金 39.54000 39.88000 -0.34000 -0.85256 富邦精銳中小基金 9.56000 9.71000 -0.15000 -1.54480 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.59000 15.66000 -0.07000 -0.44700 富邦臺灣公司治理100基金 19.12000 19.31000 -0.19000 -0.98395 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.23000 8.13000 0.10000 1.23001 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.40000 12.71000 -0.31000 -2.43902 富邦標普美國特別股ETF基金 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.83270 9.81790 0.01480 0.15075 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64170 9.64150 0.00020 0.00207 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77160 9.77890 -0.00730 -0.07465 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.50560 9.49130 0.01430 0.15066 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.27920 9.27900 0.00020 0.00216 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.38830 9.39530 -0.00700 -0.07451 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.35000 27.71000 -0.36000 -1.29917 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.63980 9.60270 0.03710 0.38635 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.54570 9.50980 0.03590 0.37751 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.54410 9.51000 0.03410 0.35857 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68070 9.64330 0.03740 0.38783 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.58540 9.54940 0.03600 0.37699 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58320 9.54910 0.03410 0.35710 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.26190 8.25570 0.00620 0.07510 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.75460 8.74890 0.00570 0.06515 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48440 8.48050 0.00390 0.04599 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.46130 9.45420 0.00710 0.07510 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.43290 9.42670 0.00620 0.06577 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.15160 9.14740 0.00420 0.04591 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23790 9.23350 0.00440 0.04765 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.17230 8.16450 0.00780 0.09554 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.18440 9.17650 0.00790 0.08609 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.67040 8.66470 0.00570 0.06578 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39750 10.38760 0.00990 0.09531 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.13340 10.12480 0.00860 0.08494 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.65020 9.64380 0.00640 0.06636 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.81320 8.80730 0.00590 0.06699 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50240 9.49590 0.00650 0.06845 富達卓越領航全球組合基金 13.97000 13.91000 0.06000 0.43134 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.38670 8.37820 0.00850 0.10145 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.05570 9.04740 0.00830 0.09174 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.74260 8.73630 0.00630 0.07211 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.73950 9.72970 0.00980 0.10072 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.67160 9.66280 0.00880 0.09107 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37810 9.37140 0.00670 0.07149 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.83270 8.82620 0.00650 0.07364 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47070 9.46370 0.00700 0.07397 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.91000 7.99000 -0.08000 -1.00125 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.67000 6.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.62000 7.63000 -0.01000 -0.13106 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.45000 7.46000 -0.01000 -0.13405 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.67340 9.65930 0.01410 0.14597 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.13510 9.12380 0.01130 0.12385 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71970 8.71210 0.00760 0.08723 富蘭克林華美中華基金 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.06000 18.21000 -0.15000 -0.82372 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.28000 18.32000 -0.04000 -0.21834 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.66330 7.66610 -0.00280 -0.03652 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73010 8.73000 0.00010 0.00115 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52960 9.52950 0.00010 0.00105 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06470 9.06800 -0.00330 -0.03639 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.89750 10.88430 0.01320 0.12128 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.44320 8.43300 0.01020 0.12095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.75820 8.74760 0.01060 0.12118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.09000 13.07110 0.01890 0.14459 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.92780 9.91350 0.01430 0.14425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.93950 9.92810 0.01140 0.11483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.39390 7.38540 0.00850 0.11509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.77040 8.76040 0.01000 0.11415 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.49780 10.49000 0.00780 0.07436 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.29270 7.28720 0.00550 0.07547 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.66840 8.66190 0.00650 0.07504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.21120 10.20760 0.00360 0.03527 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.42640 7.42380 0.00260 0.03502 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90170 7.90280 -0.00110 -0.01392 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.91380 8.91220 0.00160 0.01795 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75510 9.75330 0.00180 0.01846 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31060 12.31220 -0.00160 -0.01300 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.96000 8.12000 -0.16000 -1.97044 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.18000 8.34000 -0.16000 -1.91847 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.25500 12.30100 -0.04600 -0.37395 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.33000 9.38000 -0.05000 -0.53305 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 富蘭克林華美第一富基金 33.67000 34.02000 -0.35000 -1.02881 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31830 10.31780 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.69000 13.93000 -0.24000 -1.72290 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.71000 12.95000 -0.24000 -1.85328 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.75000 15.03000 -0.28000 -1.86294 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.72440 6.67910 0.04530 0.67824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.91340 9.89090 0.02250 0.22748 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.18680 9.17980 0.00700 0.07625 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.73880 10.73060 0.00820 0.07642 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.53200 6.52980 0.00220 0.03369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.62260 8.61670 0.00590 0.06847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.84910 9.84240 0.00670 0.06807 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.21020 10.20660 0.00360 0.03527 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.60000 59.38000 0.22000 0.37050 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 61.12000 60.84000 0.28000 0.46022 復華1至5年期高收益債券基金 20.09000 20.04000 0.05000 0.24950 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 復華人民幣貨幣市場基金 11.72280 11.72000 0.00280 0.02389 復華人生目標基金 35.20310 35.45350 -0.25040 -0.70628 復華大中華中小策略基金 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 復華中小精選基金 59.86000 61.14000 -1.28000 -2.09356 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.89850 51.83170 0.06680 0.12888 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.18000 7.24000 -0.06000 -0.82873 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 復華六年到期新興市場債券基金 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華台灣智能基金 11.01000 11.05000 -0.04000 -0.36199 復華全方位基金 25.60000 25.68000 -0.08000 -0.31153 復華全球大趨勢基金-美元 11.61000 11.85000 -0.24000 -2.02532 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.22000 18.60000 -0.38000 -2.04301 復華全球平衡基金-美元 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 復華全球平衡基金-新臺幣 18.73000 18.84000 -0.11000 -0.58386 復華全球物聯網科技基金-美元 13.74000 14.11000 -0.37000 -2.62225 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.20000 13.56000 -0.36000 -2.65487 復華全球原物料基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 復華全球消費基金-新臺幣 11.68000 11.78000 -0.10000 -0.84890 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45960 11.45390 0.00570 0.04976 復華全球債券基金 13.41140 13.39070 0.02070 0.15458 復華全球債券組合基金 14.47000 14.48000 -0.01000 -0.06906 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 復華全球戰略配置強基金-美元 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 復華有利貨幣市場基金 13.45360 13.45310 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 復華亞太成長基金 12.08000 12.32000 -0.24000 -1.94805 復華亞太神龍科技基金-美元 7.91000 8.09000 -0.18000 -2.22497 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.37000 8.56000 -0.19000 -2.21963 復華東協世紀基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 復華南非幣長期收益基金A 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 復華南非幣長期收益基金B 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 復華南非幣短期收益基金A 13.88000 13.87000 0.01000 0.07210 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 復華美國新星基金-美元 11.14000 11.49000 -0.35000 -3.04613 復華美國新星基金-新臺幣 11.26000 11.62000 -0.36000 -3.09811 復華恒生基金 19.51000 19.73000 -0.22000 -1.11505 復華恒生單日反向一倍基金 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767 復華恒生單日正向二倍基金 26.13000 26.88000 -0.75000 -2.79018 復華神盾基金 22.64550 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復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.76000 11.88000 -0.12000 -1.01010 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.23000 19.49000 -0.26000 -1.33402 復華數位經濟基金 43.54000 44.41000 -0.87000 -1.95902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64720 9.63400 0.01320 0.13701 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.43800 9.42790 0.01010 0.10713 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.80060 9.78730 0.01330 0.13589 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.55450 9.54420 0.01030 0.10792 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.46760 9.45410 0.01350 0.14280 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.96580 9.95670 0.00910 0.09140 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.49580 9.48490 0.01090 0.11492 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99660 9.99030 0.00630 0.06306 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.49550 9.48440 0.01110 0.11703 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99870 9.99220 0.00650 0.06505 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.88820 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-0.02118 景順主流基金 14.84000 15.09000 -0.25000 -1.65673 景順台灣科技基金 25.65000 26.16000 -0.51000 -1.94954 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 景順全球科技基金 19.95000 20.48000 -0.53000 -2.58789 景順全球康健基金 18.93000 19.30000 -0.37000 -1.91710 景順貨幣市場基金 15.95400 15.95350 0.00050 0.00313 景順潛力基金 27.15000 27.60000 -0.45000 -1.63043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.05000 13.33000 -0.28000 -2.10053 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.20000 12.46000 -0.26000 -2.08668 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.19000 10.34000 -0.15000 -1.45068 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.37000 10.53000 -0.16000 -1.51947 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.48000 10.64000 -0.16000 -1.50376 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.66000 10.82000 -0.16000 -1.47874 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.93000 10.02000 -0.09000 -0.89820 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.14000 -0.09000 -0.88757 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.53470 8.54150 -0.00680 -0.07961 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.86080 7.83980 0.02100 0.26786 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04350 11.05000 -0.00650 -0.05882 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14900 10.12180 0.02720 0.26873 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.12000 7.15000 -0.03000 -0.41958 華南永昌中國A股基金(美元) 6.84000 6.84000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32320 9.31600 0.00720 0.07729 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51240 9.51010 0.00230 0.02418 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.68080 9.67340 0.00740 0.07650 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.88010 9.87760 0.00250 0.02531 華南永昌永昌基金 16.85000 17.04000 -0.19000 -1.11502 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 華南永昌全球亨利組合基金 14.05950 14.05650 0.00300 0.02134 華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.67000 -0.12000 -1.24095 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.77000 8.93000 -0.16000 -1.79171 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.04000 9.21000 -0.17000 -1.84582 華南永昌全球精品基金 14.44000 14.58000 -0.14000 -0.96022 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.85000 9.95000 -0.10000 -1.00503 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.00000 12.12000 -0.12000 -0.99010 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.91000 12.03000 -0.12000 -0.99751 華南永昌物聯網精選基金 10.11000 10.31000 -0.20000 -1.93986 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22850 16.22780 0.00070 0.00431 華南永昌龍盈平衡基金 21.86790 22.09250 -0.22460 -1.01663 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95320 11.95270 0.00050 0.00418 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.23940 10.23320 0.00620 0.06059 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.12660 10.13280 -0.00620 -0.06119 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.79160 9.78570 0.00590 0.06029 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65340 9.65930 -0.00590 -0.06108 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00180 9.99520 0.00660 0.06603 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.83720 9.84270 -0.00550 -0.05588 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.65910 9.65280 0.00630 0.06527 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.48980 9.49520 -0.00540 -0.05687 華頓中小型基金 19.66000 20.19000 -0.53000 -2.62506 華頓中國多重機會平衡基金 10.96710 11.06670 -0.09960 -0.90000 華頓台灣基金 22.12000 22.60000 -0.48000 -2.12389 華頓平安貨幣市場基金 11.53460 11.53420 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720 華頓全球高收益債券基金A 13.15110 13.13120 0.01990 0.15155 華頓全球高收益債券基金B 7.97290 7.96080 0.01210 0.15199 華頓全球黑鑽油源基金 4.97000 4.99000 -0.02000 -0.40080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.37990 2.38290 -0.00300 -0.12590 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.66070 10.67720 -0.01650 -0.15453 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34570 0.34600 -0.00030 -0.08671 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.07340 11.07240 0.00100 0.00903 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98560 9.98400 0.00160 0.01603 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.86120 9.86320 -0.00200 -0.02028 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81730 8.81910 -0.00180 -0.02041 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06330 10.06020 0.00310 0.03081 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.02840 9.02460 0.00380 0.04211 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48860 2.48600 0.00260 0.10459 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01460 2.01210 0.00250 0.12425 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.64360 11.63010 0.01350 0.11608 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.29610 9.28530 0.01080 0.11631 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36080 0.36040 0.00040 0.11099 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29350 0.29300 0.00050 0.17065 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.08000 3.09000 -0.01000 -0.32362 匯豐中國動力基金(台幣) 13.78000 13.85000 -0.07000 -0.50542 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 21.49000 21.72000 -0.23000 -1.05893 匯豐全球趨勢組合基金 11.53000 11.77000 -0.24000 -2.03908 匯豐全球關鍵資源基金 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247 匯豐安富基金 23.80000 23.95000 -0.15000 -0.62630 匯豐成功基金 38.31000 38.62000 -0.31000 -0.80269 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56550 2.56300 0.00250 0.09754 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29850 2.29610 0.00240 0.10453 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.42690 11.41650 0.01040 0.09110 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.68790 7.67740 0.01050 0.13677 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37330 0.37290 0.00040 0.10727 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32670 0.32620 0.00050 0.15328 匯豐金磚動力基金 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99000 14.98970 0.00030 0.00200 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.74000 4.69000 0.05000 1.06610 匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.27870 5.28340 -0.00470 -0.08896 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97040 8.97530 -0.00490 -0.05459 匯豐龍鳳基金-A類型 46.23000 46.73000 -0.50000 -1.06998 匯豐龍鳳基金-I類型 46.23000 46.73000 -0.50000 -1.06998 匯豐龍騰電子基金 31.06000 31.55000 -0.49000 -1.55309 匯豐雙高收益債券組合基金 11.95910 11.94240 0.01670 0.13984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.49000 16.78000 -0.29000 -1.72825 新光中國成長基金(人民幣) 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 新光中國成長基金(美元) 8.48000 8.50000 -0.02000 -0.23529 新光中國成長基金(新臺幣) 8.45000 8.46000 -0.01000 -0.11820 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.41120 10.38920 0.02200 0.21176 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.54390 9.52900 0.01490 0.15636 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.85640 9.82760 0.02880 0.29305 新光台灣富貴基金 20.62000 20.89000 -0.27000 -1.29248 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 新光全球AI新創產業基金美元 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.59000 8.62000 -0.03000 -0.34803 新光全球生技醫療基金(美元) 10.66000 10.88000 -0.22000 -2.02206 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.41000 10.60000 -0.19000 -1.79245 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94680 9.92800 0.01880 0.18936 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73280 9.70120 0.03160 0.32573 新光全球債券基金(B配息)美元 9.50860 9.49070 0.01790 0.18861 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.29110 9.26100 0.03010 0.32502 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.45000 8.57000 -0.12000 -1.40023 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.09000 9.25000 -0.16000 -1.72973 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.19000 -0.15000 -1.63221 新光吉星貨幣市場基金 15.46280 15.46230 0.00050 0.00323 新光多重資產基金(A累積)人民幣 8.90000 9.03000 -0.13000 -1.43965 新光多重資產基金(A累積)美元 8.12000 8.23000 -0.11000 -1.33657 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.49000 8.59000 -0.10000 -1.16414 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.34000 8.44000 -0.10000 -1.18483 新光亞洲精選基金-美金 20.56000 20.54000 0.02000 0.09737 新光亞洲精選基金-新台幣 20.86000 20.81000 0.05000 0.24027 新光兩岸優勢基金 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 21.07000 21.38000 -0.31000 -1.44995 新光南非幣保本基金 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.37000 19.52000 -0.15000 -0.76844 新光創新科技基金 12.43000 12.62000 -0.19000 -1.50555 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.76590 9.75080 0.01510 0.15486 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98000 9.96760 0.01240 0.12440 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.59610 9.58180 0.01430 0.14924 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.11350 9.09940 0.01410 0.15496 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.31870 9.30710 0.01160 0.12464 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.95570 8.94230 0.01340 0.14985 新光澳幣八年期保本基金 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 新光澳幣十年期保本基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光澳幣保本基金 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.99470 9.98530 0.00940 0.09414 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.44170 9.43270 0.00900 0.09541 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.38230 9.37580 0.00650 0.06933 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.84010 9.83330 0.00680 0.06915 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.81750 9.80700 0.01050 0.10707 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.35710 9.34700 0.01010 0.10806 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33320 9.32500 0.00820 0.08794 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.78840 9.77980 0.00860 0.08794 瑞銀全球創新趨勢基金 6.55000 6.68000 -0.13000 -1.94611 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.12000 9.02000 0.10000 1.10865 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.74230 9.73220 0.01010 0.10378 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.08370 9.13180 -0.04810 -0.52673 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.61210 9.60070 0.01140 0.11874 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.04750 9.08560 -0.03810 -0.41934 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.12370 9.16460 -0.04090 -0.44628 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.74780 9.73730 0.01050 0.10783 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.62630 13.61490 0.01140 0.08373 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.19740 8.23420 -0.03680 -0.44692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.99190 39.99450 -0.00260 -0.00650 群益10年期以上金融債ETF基金 36.30470 36.24550 0.05920 0.16333 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.22380 39.32310 -0.09930 -0.25252 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.40190 37.39280 0.00910 0.02434 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.25200 40.25770 -0.00570 -0.01416 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.24710 40.02650 0.22060 0.55113 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.90930 38.76430 0.14500 0.37406 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.94100 9.95330 -0.01230 -0.12358 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.99270 39.99480 -0.00210 -0.00525 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29510 11.29410 0.00100 0.00885 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03890 10.03930 -0.00040 -0.00398 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.64370 10.73610 -0.09240 -0.86065 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95140 8.01740 -0.06600 -0.82321 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.23000 8.30000 -0.07000 -0.84337 群益大印度基金-人民幣 12.56350 12.37540 0.18810 1.51995 群益大印度基金-美元 11.80970 11.62830 0.18140 1.55999 群益大印度基金-新臺幣 11.20000 11.03000 0.17000 1.54125 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.81770 10.97050 -0.15280 -1.39283 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.42690 10.57000 -0.14310 -1.35383 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86640 10.00580 -0.13940 -1.39319 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.67780 8.79690 -0.11910 -1.35389 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.17000 8.29000 -0.12000 -1.44753 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.68110 8.80380 -0.12270 -1.39372 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.66610 7.77130 -0.10520 -1.35370 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.10000 8.22000 -0.12000 -1.45985 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.23990 8.35620 -0.11630 -1.39178 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.52000 7.62320 -0.10320 -1.35376 群益中小型股基金 36.98000 37.61000 -0.63000 -1.67509 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.40690 9.43960 -0.03270 -0.34641 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.72890 8.75580 -0.02690 -0.30722 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.18700 8.21650 -0.02950 -0.35903 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.17730 8.20580 -0.02850 -0.34732 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58720 7.61050 -0.02330 -0.30616 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.11700 7.14260 -0.02560 -0.35841 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.91810 9.90620 0.01190 0.12013 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90990 10.89680 0.01310 0.12022 群益中國高收益債券基金-美元 10.53130 10.51800 0.01330 0.12645 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.73550 9.72570 0.00980 0.10076 群益中國新機會基金N-人民幣 7.32890 7.37630 -0.04740 -0.64260 群益中國新機會基金N-美元 6.72620 6.76710 -0.04090 -0.60439 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.19000 7.24000 -0.05000 -0.69061 群益中國新機會基金-人民幣 6.49960 6.54170 -0.04210 -0.64356 群益中國新機會基金-美元 7.19190 7.23560 -0.04370 -0.60396 群益中國新機會基金-新臺幣 6.86000 6.91000 -0.05000 -0.72359 群益平衡王基金 18.12530 18.30150 -0.17620 -0.96276 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.95000 5.94000 0.01000 0.16835 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.07920 11.09040 -0.01120 -0.10099 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.56980 10.57630 -0.00650 -0.06146 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.77130 9.78110 -0.00980 -0.10019 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.32120 9.32690 -0.00570 -0.06111 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.65270 9.64550 0.00720 0.07465 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.42900 9.42300 0.00600 0.06367 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.84780 8.84120 0.00660 0.07465 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.76940 8.76380 0.00560 0.06390 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.70860 9.70130 0.00730 0.07525 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.72470 9.71850 0.00620 0.06380 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.00360 8.99690 0.00670 0.07447 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.38270 9.37670 0.00600 0.06399 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03820 10.02880 0.00940 0.09373 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13780 7.13110 0.00670 0.09395 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02790 10.02070 0.00720 0.07185 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.88800 9.88130 0.00670 0.06780 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00840 10.00530 0.00310 0.03098 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.68180 9.67480 0.00700 0.07235 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.59490 9.58840 0.00650 0.06779 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.71190 9.70890 0.00300 0.03090 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02800 10.02070 0.00730 0.07285 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.88800 9.88130 0.00670 0.06780 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00860 10.00550 0.00310 0.03098 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.68180 9.67480 0.00700 0.07235 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.59480 9.58830 0.00650 0.06779 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.71190 9.70890 0.00300 0.03090 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.29480 9.51430 -0.21950 -2.30705 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.81000 11.08000 -0.27000 -2.43682 群益全球關鍵生技基金-美元 15.20860 15.56790 -0.35930 -2.30795 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.00000 15.36000 -0.36000 -2.34375 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 群益印度中小基金N-人民幣 10.35970 10.22120 0.13850 1.35503 群益印度中小基金N-美元 8.69220 8.57270 0.11950 1.39396 群益印度中小基金N-新臺幣 8.21000 8.10000 0.11000 1.35802 群益印度中小基金-人民幣 14.02480 13.83730 0.18750 1.35503 群益印度中小基金-美元 12.43230 12.26120 0.17110 1.39546 群益印度中小基金-新臺幣 14.37000 14.18000 0.19000 1.33992 群益多利策略組合基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 群益多重收益組合基金 13.36000 13.36000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 群益安家基金 22.78670 22.95940 -0.17270 -0.75220 群益安穩貨幣市場基金 16.10670 16.10600 0.00070 0.00435 群益那斯達克生技基金 21.14000 21.84000 -0.70000 -3.20513 群益亞太中小基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 群益亞太新趨勢平衡基金 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.63440 9.62850 0.00590 0.06128 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.29520 7.29070 0.00450 0.06172 群益店頭市場基金 80.41000 81.38000 -0.97000 -1.19194 群益東方盛世基金 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728 群益東協成長基金-人民幣 12.61830 12.65550 -0.03720 -0.29394 群益東協成長基金-美元 11.07010 11.09830 -0.02820 -0.25409 群益東協成長基金-新臺幣 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.74510 10.83010 -0.08500 -0.78485 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.15120 10.23300 -0.08180 -0.79937 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.61990 9.70110 -0.08120 -0.83702 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.18760 9.26030 -0.07270 -0.78507 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.68260 8.75270 -0.07010 -0.80090 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.22640 8.29580 -0.06940 -0.83657 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 8.99110 9.06220 -0.07110 -0.78458 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.83710 8.90830 -0.07120 -0.79925 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.19010 9.26760 -0.07750 -0.83625 群益長安基金 24.15000 24.65000 -0.50000 -2.02840 群益美國新創亮點基金N-美元 9.30780 9.58250 -0.27470 -2.86668 群益美國新創亮點基金-美元 14.08030 14.49580 -0.41550 -2.86635 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.59000 14.00000 -0.41000 -2.92857 群益真善美基金 15.39430 15.46120 -0.06690 -0.43270 群益馬拉松基金 104.62000 106.15000 -1.53000 -1.44136 群益馬拉松基金I類型 104.88000 106.40000 -1.52000 -1.42857 群益深証中小板基金 10.35000 10.54000 -0.19000 -1.80266 群益創新科技基金 27.94000 28.55000 -0.61000 -2.13660 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.50060 8.58170 -0.08110 -0.94503 群益華夏盛世基金N-美元 7.81930 7.89090 -0.07160 -0.90737 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158 群益華夏盛世基金-人民幣 9.25710 9.34540 -0.08830 -0.94485 群益華夏盛世基金-美元 8.62190 8.70080 -0.07890 -0.90681 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.21000 14.35000 -0.14000 -0.97561 群益奧斯卡基金 24.16000 24.55000 -0.39000 -1.58859 群益新興金鑽基金-美元 10.87580 10.86260 0.01320 0.12152 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 群益葛萊美基金 20.76000 21.10000 -0.34000 -1.61137 群益道瓊美國地產ETF基金 20.30000 20.58000 -0.28000 -1.36054 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.91000 11.19000 -0.28000 -2.50223 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.01200 10.01750 -0.00550 -0.05490 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.98620 9.98780 -0.00160 -0.01602 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 9.99730 10.00410 -0.00680 -0.06797 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.01190 10.01740 -0.00550 -0.05490 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.98620 9.98780 -0.00160 -0.01602 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 9.99730 10.00410 -0.00680 -0.06797 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.01200 10.01750 -0.00550 -0.05490 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.98620 9.98780 -0.00160 -0.01602 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.01190 10.01740 -0.00550 -0.05490 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.98620 9.98780 -0.00160 -0.01602 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59290 11.59880 -0.00590 -0.05087 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.86180 10.88380 -0.02200 -0.20214 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.81230 10.83420 -0.02190 -0.20214 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.19950 8.20370 -0.00420 -0.05120 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.59330 8.61070 -0.01740 -0.20207 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.21080 8.22750 -0.01670 -0.20298 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.74210 9.76170 -0.01960 -0.20078 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.50640 9.52560 -0.01920 -0.20156 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.20000 25.46000 -0.26000 -1.02121 德信中國精選成長基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 德信台灣主流中小基金 16.50000 16.65000 -0.15000 -0.90090 德信新興股票組合基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 德信萬保貨幣市場基金 11.94830 11.94780 0.00050 0.00418 德信萬瑞基金 10.78940 10.77740 0.01200 0.11134 德信數位時代基金 25.68000 25.90000 -0.22000 -0.84942 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.95330 9.93480 0.01850 0.18621 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.88750 9.87040 0.01710 0.17325 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67720 11.67680 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.27000 13.54000 -0.27000 -1.99409 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.30260 10.29260 0.01000 0.09716 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.03370 15.01890 0.01480 0.09854 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02410 8.02610 -0.00200 -0.02492 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82440 10.82150 0.00290 0.02680 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.35240 11.34940 0.00300 0.02643 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.12480 13.12810 -0.00330 -0.02514 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.58000 15.47000 0.11000 0.71105 摩根中小基金 19.11000 19.54000 -0.43000 -2.20061 摩根中國A股基金 11.83000 11.93000 -0.10000 -0.83822 摩根中國A股基金(美元) 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 摩根中國亮點基金 11.51000 11.66000 -0.15000 -1.28645 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.35210 10.39190 -0.03980 -0.38299 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.47410 11.52850 -0.05440 -0.47187 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.78870 8.81970 -0.03100 -0.35149 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.77860 11.78410 -0.00550 -0.04667 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.57910 13.58410 -0.00500 -0.03681 摩根台灣金磚基金-累積型 16.81000 17.12000 -0.31000 -1.81075 摩根台灣金磚基金-機構法人型 16.81000 17.12000 -0.31000 -1.81075 摩根台灣增長基金 44.10000 44.74000 -0.64000 -1.43049 摩根平衡基金 25.84000 26.04000 -0.20000 -0.76805 摩根全球α基金 17.38000 17.67000 -0.29000 -1.64120 摩根全球平衡基金 14.67530 14.66620 0.00910 0.06205 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.30020 9.30210 -0.00190 -0.02043 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.29760 10.31010 -0.01250 -0.12124 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.71930 9.72050 -0.00120 -0.01235 摩根多元入息成長基金-累積型 11.09630 11.05220 0.04410 0.39902 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.79290 9.75280 0.04010 0.41116 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.19660 10.21130 -0.01470 -0.14396 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.17430 13.19330 -0.01900 -0.14401 摩根亞洲基金 53.04000 53.04000 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.23400 8.26010 -0.02610 -0.31598 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.62240 9.65940 -0.03700 -0.38305 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.51820 8.54340 -0.02520 -0.29496 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.15380 12.14080 0.01300 0.10708 摩根東方內需機會基金 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 29.42000 29.27000 0.15000 0.51247 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 摩根金龍收成基金 18.81000 19.00000 -0.19000 -1.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.09500 15.09450 0.00050 0.00331 摩根絕對日本基金 13.20000 12.99000 0.21000 1.61663 摩根新金磚五國基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 摩根新絲路基金 8.94000 8.96000 -0.02000 -0.22321 摩根新興35基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 摩根新興日本基金 22.58000 22.47000 0.11000 0.48954 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 6.98450 7.02710 -0.04260 -0.60622 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.17750 9.24310 -0.06560 -0.70972 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 8.95420 9.00860 -0.05440 -0.60387 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.31290 10.31550 -0.00260 -0.02520 摩根新興科技基金 44.66000 45.68000 -1.02000 -2.23292 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.12130 8.14180 -0.02050 -0.25179 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41520 10.41070 0.00450 0.04322 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.23570 8.24850 -0.01280 -0.15518 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.93790 8.95620 -0.01830 -0.20433 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.41520 8.42500 -0.00980 -0.11632 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.57690 9.55920 0.01770 0.18516 摩根龍揚基金 28.07000 28.37000 -0.30000 -1.05746 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.83000 -0.09000 -0.91556 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.15000 10.25000 -0.10000 -0.97561 摩根環球股票收益基金-累積型 10.91000 10.97000 -0.06000 -0.54695 摩根總收益組合基金-月配息型 9.11750 9.14370 -0.02620 -0.28654 摩根總收益組合基金-累積型 11.10100 11.10860 -0.00760 -0.06842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.87000 22.27000 -0.40000 -1.79614 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68660 11.67810 0.00850 0.07279 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.89770 10.88790 0.00980 0.09001 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89170 9.88640 0.00530 0.05361 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00300 9.99580 0.00720 0.07203 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.38170 9.37330 0.00840 0.08962 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51000 8.50540 0.00460 0.05408 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.73320 9.80250 -0.06930 -0.70696 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79140 9.86620 -0.07480 -0.75814 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.32250 9.33070 -0.00820 -0.08788 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.46680 9.48000 -0.01320 -0.13924 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.02460 9.03260 -0.00800 -0.08857 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.16340 9.17620 -0.01280 -0.13949 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.90540 10.93090 -0.02550 -0.23328 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.66070 10.68810 -0.02740 -0.25636 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.86980 9.89980 -0.03000 -0.30304 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.26690 10.29090 -0.02400 -0.23322 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02090 10.04670 -0.02580 -0.25680 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.28020 9.30850 -0.02830 -0.30402 聯邦金鑽平衡基金 21.06230 21.13820 -0.07590 -0.35907 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.76880 8.86110 -0.09230 -1.04163 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.05550 9.15570 -0.10020 -1.09440 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.74820 8.84030 -0.09210 -1.04182 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.04020 9.14020 -0.10000 -1.09407 聯邦貨幣市場基金 13.18020 13.17960 0.00060 0.00455 聯邦精選科技基金 11.14000 11.33000 -0.19000 -1.67696 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87180 15.88070 -0.00890 -0.05604 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.65450 11.69230 -0.03780 -0.32329 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.20990 11.25110 -0.04120 -0.36619 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.73100 10.77050 -0.03950 -0.36674 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75630 11.74780 0.00850 0.07235 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.97130 10.96750 0.00380 0.03465 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.36020 10.35280 0.00740 0.07148 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46760 8.46460 0.00300 0.03544 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.13000 31.50000 -0.37000 -1.17460 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.69000 14.65000 0.04000 0.27304 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.52000 7.51000 0.01000 0.13316 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.40000 11.38000 0.02000 0.17575 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.28000 13.19000 0.09000 0.68234 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.66000 13.57000 0.09000 0.66323 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.61000 13.52000 0.09000 0.66568 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.42000 14.33000 0.09000 0.62805 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.34000 19.44000 -0.10000 -0.51440 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.51000 17.61000 -0.10000 -0.56786 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.03000 15.11000 -0.08000 -0.52945 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.12000 14.20000 -0.08000 -0.56338 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.21000 13.28000 -0.07000 -0.52711 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.22000 18.21000 0.01000 0.05491 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.03000 17.02000 0.01000 0.05875 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 聯博貨幣市場基金 15.00870 15.00840 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.25560 10.24760 0.00800 0.07807 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.26640 13.25100 0.01540 0.11622 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24930 7.24370 0.00560 0.07731 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.66000 13.64000 0.02000 0.14663 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.03000 19.33000 -0.30000 -1.55199 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 瀚亞巴西基金 5.29000 5.26000 0.03000 0.57034 瀚亞外銷基金 36.78000 37.30000 -0.52000 -1.39410 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.45440 10.43750 0.01690 0.16192 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.12740 10.11090 0.01650 0.16319 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.96280 11.94740 0.01540 0.12890 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.95900 9.91390 0.04510 0.45492 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.14120 7.13010 0.01110 0.15568 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.70160 7.68900 0.01260 0.16387 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.81430 7.80420 0.01010 0.12942 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.84150 6.81050 0.03100 0.45518 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.48600 8.47500 0.01100 0.12979 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.78500 8.77130 0.01370 0.15619 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.00560 8.99100 0.01460 0.16238 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.84530 8.83380 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