◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月10日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 啟碁 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 大統益 易華電 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 天仁 東華 元大MSCI台灣 嘉晶 銘旺科 宏亞 立益 永豐臺灣加權 星通 健和興 南染 佳和 富邦日本 貿聯-KY 旭隼 立益 昶和 元大歐洲50 康控-KY 元晶 聚隆 三洋紡 元大日經225 立積 遠雄來 昶和 本盟 元大韓國 杜康-DR 統領 大統新創 瑞利 兆豐藍籌30反1 陽光能源-DR 威宏-KY 日馳 樂士 元大S&P日圓反1 康友-KY 泰昇-KY 亞崴 正峰新 富邦歐洲 中宇 億泰 FH彭博高收益債 正峰新 毛寶 FH彭博新興債 錩泰 懷特 群益道瓊美國地產 程泰 燁興 華頓S&P布蘭特反1 吉茂 威致 富邦臺灣優質高息 氣立 華豐 FH富時高息低波 華電 首利 國泰新興市場 榮星 麗正 宏洲 台硝 東訊 嘉裕 元禎 華泰 東華 毛寶 錸德 立益 日勝化 倫飛 佳和 展宇 虹光 昶和 亞諾法 威盛 三洋紡 華廣 國碩 本盟 三福化 銘旺科 瑞利 士紙 統懋 樂士 高興昌 翔耀 正峰新 東明-KY 太空梭 億泰 鑫永銓 麗臺 毛寶 六暉-KY 華映 懷特 申豐 吉祥全 燁興 智寶 憶聲 威致 銘旺科 科風 華豐 互盛電 力特 首利 翔耀 喬鼎 麗正 資通 正達 東訊 連宇 晟鈦 華泰 華新科 聯德 錸德 建碁 同泰 倫飛 立萬利 新世紀 虹光 聯德 誠研 威盛 玉晶光 綠能 國碩 新至陞 誠創 銘旺科 時碩工業 嘉威 統懋 傳奇 聯合再生 翔耀 迎廣 力銘 太空梭 金橋 亞太電 麗臺 互億 達能 華映 關貿 太極 吉祥全 亞弘電 傳奇 憶聲 全國電 清惠 科風 悅城 慧友 力特 裕豐 百一 喬鼎 寶徠 捷泰 正達 櫻花建 天瀚 晟鈦 愛山林 迅杰 聯德 皇昌 華上 同泰 遠雄來 光麗-KY 新世紀 夏都 元晶 誠研 雲品 華冠 綠能 新天地 裕豐 誠創 欣欣 寶徠 嘉威 統領 陽明 聯合再生 客思達-KY 六福 力銘 康師傅-DR 康師傅-DR 亞太電 同方友友-DR 聖馬丁-DR 達能 晨訊科-DR 神州-DR 太極 友佳-DR 耀傑-DR 傳奇 精熙-DR 同方友友-DR 清惠 匯僑 晨訊科-DR 慧友 一零四 友佳-DR 百一 大豐電 陽光能源-DR 捷泰 欣天然 精熙-DR 天瀚 新海 中福 迅杰 秋雨 雷虎 華上 欣高 中視 光麗-KY 全國 秋雨 元晶 jpp-KY 新利虹 華冠 南六 國光生 裕豐 基勝-KY 寶徠 美吉吉-KY 陽明 波力-KY 六福 泰昇-KY 康師傅-DR 政伸 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生