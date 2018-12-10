◆台灣店頭市場公告注意交易資訊

12月10日 交易日 日 期 注意交易股票名稱 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12/10 瓦城、光環、建舜電、上詮、類比科、統新、神盾 12/07 建舜電、類比科、神盾 12/06 類比科、雙美、神盾 12/05 高野、類比科、九豪、長園科 12/04 高野、劍湖山、寬魚國際、九豪 12/03 高野、聯亞、璟德、譜瑞-KY、信驊、杰力、劍湖山、寬魚國際、信昌電、大中 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12月份累計次休市：01、02、 8、09、15、16、22、23、29、30、31 代號 名稱 次數 注意交易日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2729 瓦城 01 10 2736 高野 03 03、04、05 3081 聯亞 01 03 3152 璟德 01 03 3234 光環 01 10 3322 建舜電 02 05、10 3363 上詮 01 10 3438 類比科 04 05、06、07、10 4728 雙美 01 06 4966 譜瑞-KY 01 03 5274 信驊 01 03 5299 杰力 01 03 5701 劍湖山 02 03、04 6101 寬魚國際 02 03、04 6127 九豪 02 04、05 6173 信昌電 01 03 6426 統新 01 10 6435 大中 01 03 6462 神盾 03 06、07、10 8038 長園科 01 05 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 總累計次數 31 附記：11月份注意股票及次數 1795 美時 (01)、 2735 高野 (03)、 2745 五福 (01)、 3105 穩懋 (01) 3128 昇銳 (01)、 3152 璟德 (02)、 3322 建舜電 (02)、 3455 由田 (07) 3520 振維 (01)、 3541 西柏 (01)、 3563 牧德 (02)、 3580 友威科 (02) 3685 元創精密 (01)、 4944 兆遠 (01)、 4953 緯軟 (01)、 4966 譜瑞-KY (01) 5274 信驊 (06)、 5278 尚凡 (02)、 5299 杰力 (01)、 5465 富驊 (01) 5483 中美晶 (03)、 5529 志嘉 (02)、 6147 頎邦 (01)、 6173 信昌電 (01) 6174 頎邦 (01)、 6212 理銘 (01)、 6240 松崗 (04)、 6462 神盾 (02) 6488 環球晶 (04)、 6510 精測 (01)、 8431 匯鑽科 (05)、 8489 三貝德 (03) 8928 鉅明 (03)、 8932 宏大 (04)