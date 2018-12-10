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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧12月10日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             24074      5027   478.89  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
0059   富邦金融             15184      4973   305.33  
00733  富邦臺灣中小         19808      8466   233.97  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
00667  元大韓國              2170      1429   151.85  
00735  國泰臺韓科技          9287      6789   136.79  
0051   元大中型100          10663      9500   112.24  
00728  第一金工業30         11867     11423   103.89  
00681R 元大美債20反1         5948      6094    97.60  
00702  國泰標普低波高息     10260     11188    91.71  
0054   元大台商50            9883     11124    88.84  
00707R 元大S&P日圓反1        3430      4855    70.65  
00729R 第一金工業30反1       2814      4098    68.67  
0055   元大MSCI金融         28738     42154    68.17  
00714  群益道瓊美國地產      3544      5567    63.66  
0053   元大電子              4112      6488    63.38  
00634R 富邦上証反1          25070     45756    54.79  
00752  中信中國50            6703     12716    52.71  
00691R 兆豐藍籌30反1         3068      6106    50.25  
0061   元大寶滬深          184142    410116    44.90  
00648R 元大S&P500反1        54755    124188    44.09  
00632R 元大台灣50反1      2033140   4658149    43.65  
006207 FH滬深               51248    134392    38.13  
008201 BP上證50              1018      2749    37.03  
00713  元大台灣高息低波     34358    101012    34.01  
0052   富邦科技              3505     11500    30.48
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