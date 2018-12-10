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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         24560         0    00677U 富邦VIX                -8046         0  
0056   元大高股息              6964     14810    2891   中信金                 -6124    -38263  
00655L 國泰中國A50正2          3508         0    2887   台新金                 -5827    -48438  
00633L 富邦上証正2             2545         0    00632R 元大台灣50反1          -4892         0  
0050   元大台灣50              1830     10040    2317   鴻海                   -4495    -30245  
1310   台苯                    1457      4730    2888   新光金                 -3237     -5165  
00673R 元大S&P原油反1          1239         0    00648R 元大S&P500反1          -2383         0  
3037   欣興                    1092     20438    2368   金像電                 -2303      -599  
2376   技嘉                     788     -2741    9904   寶成                   -2238       576  
2448   晶電                     726      5159    00672L 元大S&P原油正2         -2234         0  
00692  富邦公司治理             673     10720    2883   開發金                 -2205     -9785  
00636  國泰中國A50              649      9634    2408   南亞科                 -2060      -907  
2301   光寶科                   592      7950    2324   仁寶                   -2009     -9775  
00670L 富邦NASDAQ正2            482         0    2356   英業達                 -1944     -7405  
00739  元大MSCI A股             446     -1590    2884   玉山金                 -1457    -15070  
1515   力山                     431       958    00676R 富邦臺灣加權反1        -1370         0  
00640L 富邦日本正2              415         0    2823   中壽                   -1321     -3851  
3698   隆達                     388       587    2492   華新科                 -1264     -4039  
1905   華紙                     381       467    2409   友達                   -1168     17548  
00631L 元大台灣50正2            380         0    2890   永豐金                 -1149     -2533  
1101   台泥                     375    -20414    00664R 國泰臺灣加權反1        -1141         0  
2049   上銀                     357       227    2886   兆豐金                 -1136    -18731  
00675L 富邦臺灣加權正2          356         0    2880   華南金                 -1101     -4664  
2340   光磊                     350      -631    1605   華新                   -1053    -11039  
1305   華夏                     294      -353    2327   國巨                   -1045      -420  
2352   佳世達                   292       -30    6116   彩晶                   -1042      6871  
2312   金寶                     281      -557    2882   國泰金                  -984    -19892  
2618   長榮航                   269      5277    00642U 元大S&P石油             -977         0  
4927   泰鼎-KY                  259      -556    2449   京元電子                -972     -6052  
1590   亞德客-KY                235       -32    2892   第一金                  -957     -2127  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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