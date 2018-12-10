[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/12/07 107/12/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.65420 10.65340 0.00080 0.00751 大華銀多元特別收益平衡基金 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.81150 9.83710 -0.02560 -0.26024 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.81410 9.83970 -0.02560 -0.26017 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.75010 9.76450 -0.01440 -0.14747 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.75020 9.76470 -0.01450 -0.14849 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 21.55000 22.31000 -0.76000 -3.40654 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.42000 24.83000 -2.41000 -9.70600 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.10140 9.11860 -0.01720 -0.18863 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.43210 9.44790 -0.01580 -0.16723 中國信託台灣活力基金 13.01000 12.84000 0.17000 1.32399 中國信託台灣優勢基金 14.92000 14.67000 0.25000 1.70416 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.17000 9.99000 0.18000 1.80180 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.77000 9.59000 0.18000 1.87696 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.06000 8.89000 0.17000 1.91226 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.47000 9.35000 0.12000 1.28342 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.16000 8.09000 0.07000 0.86527 中國信託全球股票入息基金-累積型 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80890 9.81820 -0.00930 -0.09472 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.06440 9.07310 -0.00870 -0.09589 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17470 10.19920 -0.02450 -0.24021 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.36650 9.38860 -0.02210 -0.23539 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27050 10.20780 0.06270 0.61424 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.87630 8.82210 0.05420 0.61437 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.67320 10.71250 -0.03930 -0.36686 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.52180 9.55690 -0.03510 -0.36727 中國信託智能運動基金-台幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 9.67000 9.72000 -0.05000 -0.51440 中國信託智慧城市建設基金-台幣 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.67000 8.76000 -0.09000 -1.02740 中國信託華盈貨幣市場基金 11.00090 11.00080 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.35440 9.34610 0.00830 0.08881 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 8.89500 8.88700 0.00800 0.09002 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.51980 9.51620 0.00360 0.03783 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.04730 9.04380 0.00350 0.03870 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.60000 10.68000 -0.08000 -0.74906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 52.91000 52.27000 0.64000 1.22441 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.15720 38.99100 0.16620 0.42625 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.10270 37.11960 -0.01690 -0.04553 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.30000 17.71000 -0.41000 -2.31508 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51420 11.51310 0.00110 0.00955 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61850 10.63140 -0.01290 -0.12134 元大上證50基金 27.55000 27.56000 -0.01000 -0.03628 元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 10.34000 -0.32000 -3.09478 元大大中華TMT基金-新台幣 8.93000 9.23000 -0.30000 -3.25027 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.79000 13.00000 -0.21000 -1.61538 元大大中華價值指數基金-美元 11.97400 12.20700 -0.23300 -1.90874 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.17300 16.46000 -0.28700 -1.74362 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.53900 9.69700 -0.15800 -1.62937 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.17800 9.34200 -0.16400 -1.75551 元大中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.87000 -0.04000 -1.39373 元大中國平衡基金-新台幣 12.65000 12.85000 -0.20000 -1.55642 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.36000 46.44790 -0.08790 -0.18924 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50330 10.49270 0.01060 0.10102 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67210 9.66230 0.00980 0.10143 元大中國機會債券基金-新台幣 9.66620 9.66910 -0.00290 -0.02999 元大巴西指數基金 6.32800 6.35000 -0.02200 -0.34646 元大巴菲特基金 23.87000 23.74000 0.13000 0.54760 元大日經225基金 27.25000 27.02000 0.23000 0.85122 元大台商收成基金 19.71000 19.57000 0.14000 0.71538 元大台灣50單日反向1倍基金 13.26000 13.36000 -0.10000 -0.74850 元大台灣50單日正向2倍基金 31.74000 31.30000 0.44000 1.40575 元大台灣中型100基金 29.11000 28.91000 0.20000 0.69180 元大台灣加權股價指數基金 23.00200 22.81900 0.18300 0.80196 元大台灣卓越50基金 75.31000 74.91000 0.40000 0.53397 元大台灣金融基金 16.76000 16.75000 0.01000 0.05970 元大台灣高股息低波動ETF基金 28.01000 27.86000 0.15000 0.53841 元大台灣高股息基金 24.22000 24.09000 0.13000 0.53964 元大台灣電子科技基金 30.88000 30.63000 0.25000 0.81619 元大全球ETF成長組合基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 元大全球ETF穩健組合基金 14.22000 14.18000 0.04000 0.28209 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.00000 12.71000 0.29000 2.28167 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 8.86000 0.20000 2.25734 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.76000 12.49000 0.27000 2.16173 元大全球不動產證券化基金-美元 11.97900 11.77300 0.20600 1.74977 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.61000 8.74000 -0.13000 -1.48741 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.54000 6.64000 -0.10000 -1.50602 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.15000 0.05000 0.61350 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893 元大全球股票入息基金-美元配息 8.79400 8.89800 -0.10400 -1.16880 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.72000 8.78000 -0.06000 -0.68337 元大全球新興市場精選組合基金 12.55000 12.79000 -0.24000 -1.87647 元大全球農業商機基金 16.51000 16.46000 0.05000 0.30377 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 元大印尼指數基金 9.16900 9.26700 -0.09800 -1.05752 元大印度指數基金 9.31000 9.46600 -0.15600 -1.64800 元大印度基金 11.82000 11.98000 -0.16000 -1.33556 元大多多基金 15.44000 15.28000 0.16000 1.04712 元大多福基金 46.94000 46.44000 0.50000 1.07666 元大亞太成長基金 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67770 8.67790 -0.00020 -0.00230 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.08430 7.08440 -0.00010 -0.00141 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.88500 8.94000 -0.05500 -0.61521 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.43900 9.45200 -0.01300 -0.13754 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 9.98400 9.98430 -0.00030 -0.00300 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 9.99950 9.99990 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 9.99950 9.99990 -0.00040 -0.00400 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 9.99150 9.97540 0.01610 0.16140 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 9.99150 9.97540 0.01610 0.16140 元大卓越基金 40.26000 40.04000 0.22000 0.54945 元大店頭基金 7.27000 7.18000 0.09000 1.25348 元大泛歐成長基金 8.17000 8.34000 -0.17000 -2.03837 元大美元貨幣市場基金-美元 10.32710 10.32650 0.00060 0.00581 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65860 9.66300 -0.00440 -0.04553 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.81840 31.67780 0.14060 0.44384 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.57780 37.13810 0.43970 1.18396 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.14270 19.27410 -0.13140 -0.68174 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.56600 18.29080 0.27520 1.50458 元大美國政府7至10年期債券基金 39.37410 39.05190 0.32220 0.82506 元大高科技基金 16.79000 16.68000 0.11000 0.65947 元大得利貨幣市場基金 16.27580 16.27560 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99750 11.99730 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.98000 10.84000 0.14000 1.29151 元大華夏中小基金 6.31000 6.47000 -0.16000 -2.47295 元大新中國基金-人民幣 8.32000 8.49000 -0.17000 -2.00236 元大新中國基金-美元 7.79300 7.97800 -0.18500 -2.31888 元大新中國基金-新台幣 7.77000 7.94000 -0.17000 -2.14106 元大新主流基金 21.27000 21.04000 0.23000 1.09316 元大新東協平衡基金-美元 9.06200 9.12600 -0.06400 -0.70129 元大新東協平衡基金-新台幣 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.21900 10.28020 -0.06120 -0.59532 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.45500 9.53990 -0.08490 -0.88995 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.30990 10.38530 -0.07540 -0.72603 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.83720 8.90190 -0.06470 -0.72681 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75850 9.75680 0.00170 0.01742 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.27490 9.27330 0.00160 0.01725 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91390 9.89580 0.01810 0.18291 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.42750 9.41030 0.01720 0.18278 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.45260 9.45040 0.00220 0.02328 元大新興亞洲基金 10.52000 10.74000 -0.22000 -2.04842 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.02690 9.07180 -0.04490 -0.49494 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.68390 8.72710 -0.04320 -0.49501 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.28160 9.31240 -0.03080 -0.33074 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.93280 8.96240 -0.02960 -0.33027 元大萬泰貨幣市場基金 15.12110 15.12090 0.00020 0.00132 元大經貿基金 32.78000 32.43000 0.35000 1.07925 元大實質多重資產基金-人民幣 8.85000 8.74000 0.11000 1.25858 元大實質多重資產基金-美元 8.14100 8.07300 0.06800 0.84231 元大實質多重資產基金-新台幣 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717 元大滬深300單日反向1倍基金 16.02000 15.96000 0.06000 0.37594 元大滬深300單日正向2倍基金 12.05000 12.13000 -0.08000 -0.65952 元大摩臺基金 34.90000 34.72000 0.18000 0.51843 元大標普500基金 25.06000 24.99000 0.07000 0.28011 元大標普500單日反向1倍基金 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215 元大標普500單日正向2倍基金 30.46000 30.68000 -0.22000 -0.71708 元大標智滬深300基金 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06636 元大歐洲50基金 21.88000 22.63000 -0.75000 -3.31418 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.49250 9.52450 -0.03200 -0.33598 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.22140 10.22100 0.00040 0.00391 元大績效基金 44.39000 43.92000 0.47000 1.07013 元大韓國KOSPI200基金 20.35000 20.31000 0.04000 0.19695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.76000 13.68000 0.08000 0.58480 日盛上選基金 28.52000 28.24000 0.28000 0.99150 日盛小而美基金 15.74000 15.65000 0.09000 0.57508 日盛中國內需動力基金 8.61000 8.84000 -0.23000 -2.60181 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.55800 11.51410 0.04390 0.38127 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.55050 9.51420 0.03630 0.38153 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62730 11.61390 0.01340 0.11538 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.60240 9.59130 0.01110 0.11573 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.51090 10.49010 0.02080 0.19828 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.66480 8.64760 0.01720 0.19890 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.06000 9.25000 -0.19000 -2.05405 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.61000 8.82000 -0.21000 -2.38095 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 8.90000 9.10000 -0.20000 -2.19780 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 日盛日盛基金 11.88000 11.75000 0.13000 1.10638 日盛目標收益組合基金(美元) 9.12000 9.18000 -0.06000 -0.65359 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.07000 9.12000 -0.05000 -0.54825 日盛全球抗暖化基金 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.91990 9.94000 -0.02010 -0.20221 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.17850 9.19720 -0.01870 -0.20332 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.72100 9.71820 0.00280 0.02881 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 8.99560 8.99300 0.00260 0.02891 日盛全球智能車基金(美元) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.37690 2.36910 0.00780 0.32924 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.62430 1.61890 0.00540 0.33356 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36100 0.36070 0.00030 0.08317 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24740 0.24720 0.00020 0.08091 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 11.95320 11.93620 0.01700 0.14242 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.06110 8.04970 0.01140 0.14162 日盛亞洲機會基金 6.23000 6.39000 -0.16000 -2.50391 日盛首選基金 14.98000 14.82000 0.16000 1.07962 日盛高科技基金 15.79000 15.59000 0.20000 1.28287 日盛貨幣市場基金 14.78930 14.78910 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 35.01000 34.58000 0.43000 1.24349 日盛精選五虎基金 32.85000 32.76000 0.09000 0.27473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.50330 13.50310 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 27.01000 26.54000 0.47000 1.77091 台新MSCI中國基金 18.84000 19.50000 -0.66000 -3.38462 台新大眾貨幣市場基金 14.18040 14.18020 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46870 10.44900 0.01970 0.18853 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53420 10.55130 -0.01710 -0.16207 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11970 10.11940 0.00030 0.00296 台新中國通基金 37.90000 37.22000 0.68000 1.82697 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.43350 0.44650 -0.01300 -2.91153 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.35500 13.73100 -0.37600 -2.73833 台新中國精選中小基金-美元 0.28120 0.29140 -0.01020 -3.50034 台新中國精選中小基金-新台幣 8.68000 8.98000 -0.30000 -3.34076 台新主流基金 20.87000 20.68000 0.19000 0.91876 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.79000 20.31000 0.48000 2.36337 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67780 0.66310 0.01470 2.21686 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.28000 14.92000 0.36000 2.41287 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49700 0.48620 0.01080 2.22131 台新台灣中小基金 29.82000 29.27000 0.55000 1.87906 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.84470 9.74690 0.09780 1.00340 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.12020 9.06390 0.05630 0.62115 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.59000 8.52000 0.07000 0.82160 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.26290 10.19960 0.06330 0.62061 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.69870 9.76290 -0.06420 -0.65759 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.57350 10.64340 -0.06990 -0.65675 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 台新印度基金 13.93000 14.09000 -0.16000 -1.13556 台新亞美短期債券基金 10.94910 10.96000 -0.01090 -0.09945 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.34180 8.33830 0.00350 0.04197 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27580 0.27620 -0.00040 -0.14482 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.76810 11.76320 0.00490 0.04166 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38370 0.38420 -0.00050 -0.13014 台新真吉利貨幣市場基金 11.10320 11.10310 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.98680 27.76640 0.22040 0.79377 台新智慧生活基金-美元 9.45430 9.42650 0.02780 0.29491 台新智慧生活基金-新台幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.08590 8.10730 -0.02140 -0.26396 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.27030 8.27850 -0.00820 -0.09905 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.82300 8.84640 -0.02340 -0.26451 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03350 9.04250 -0.00900 -0.09953 台新新興市場債券基金(A類型) 10.46830 10.51220 -0.04390 -0.41761 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33440 0.33630 -0.00190 -0.56497 台新新興市場債券基金(B類型) 7.69980 7.73200 -0.03220 -0.41645 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25900 0.26060 -0.00160 -0.61397 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.34000 -0.13000 -2.43446 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.45000 20.34000 0.11000 0.54081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲新富基金 18.48000 18.98000 -0.50000 -2.63435 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.58220 12.58200 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.19030 11.18930 0.00100 0.00894 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.96290 9.97090 -0.00800 -0.08023 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.08660 9.07820 0.00840 0.09253 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.43610 10.42660 0.00950 0.09111 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.67290 7.67540 -0.00250 -0.03257 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87340 8.87640 -0.00300 -0.03380 永豐中小基金 47.40000 47.18000 0.22000 0.46630 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.70290 1.69290 0.01000 0.59070 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.28930 2.27590 0.01340 0.58878 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.74510 7.70820 0.03690 0.47871 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.10230 10.05430 0.04800 0.47741 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.22000 -0.09000 -2.13270 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.55000 18.97000 -0.42000 -2.21402 永豐主流品牌基金 15.78000 16.06000 -0.28000 -1.74346 永豐永豐基金 31.52000 31.09000 0.43000 1.38308 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.19560 9.26310 -0.06750 -0.72870 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.38190 9.45070 -0.06880 -0.72799 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.09300 9.14370 -0.05070 -0.55448 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.27760 9.32930 -0.05170 -0.55417 永豐亞洲民生消費基金 10.46000 10.60000 -0.14000 -1.32075 永豐南非幣2021保本基金 13.35670 13.36380 -0.00710 -0.05313 永豐高科技基金 21.25000 21.10000 0.15000 0.71090 永豐貨幣市場基金 13.89950 13.89930 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.08280 2.07670 0.00610 0.29374 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49370 2.48640 0.00730 0.29360 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.62200 7.60810 0.01390 0.18270 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.36600 10.34710 0.01890 0.18266 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.83430 6.84730 -0.01300 -0.18986 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.65420 10.67460 -0.02040 -0.19111 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.90000 9.05000 -0.15000 -1.65746 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.02000 7.16000 -0.14000 -1.95531 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.15000 16.44000 -0.29000 -1.76399 永豐臺灣加權ETF基金 48.55000 48.17000 0.38000 0.78887 永豐領航科技基金 34.43000 33.98000 0.45000 1.32431 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.30000 11.53000 -0.23000 -1.99480 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.88000 11.09000 -0.21000 -1.89360 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.87000 9.18000 -0.31000 -3.37691 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.82000 9.15000 -0.33000 -3.60656 永豐趨勢平衡基金 38.46000 37.72000 0.74000 1.96182 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.68600 11.68490 0.00110 0.00941 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.45890 9.43480 0.02410 0.25544 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.80250 9.77760 0.02490 0.25466 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.46490 9.43710 0.02780 0.29458 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69750 9.66900 0.02850 0.29476 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48270 9.46070 0.02200 0.23254 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.95050 9.92750 0.02300 0.23168 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.44620 9.42040 0.02580 0.27387 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76030 9.73360 0.02670 0.27431 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.14000 10.34000 -0.20000 -1.93424 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.90000 9.10000 -0.20000 -2.19780 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.53000 9.75000 -0.22000 -2.25641 兆豐國際中小基金 13.52000 13.32000 0.20000 1.50150 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.74000 13.08000 -0.34000 -2.59939 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.80000 17.29000 -0.49000 -2.83401 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.70000 17.20000 -0.50000 -2.90698 兆豐國際生命科學基金 15.37000 15.31000 0.06000 0.39190 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93610 9.95820 -0.02210 -0.22193 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.16010 10.19360 -0.03350 -0.32864 兆豐國際全球基金 29.22000 29.36000 -0.14000 -0.47684 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.33430 10.33360 0.00070 0.00677 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12740 10.13200 -0.00460 -0.04540 兆豐國際國民基金 20.35000 19.99000 0.36000 1.80090 兆豐國際第一基金 11.62000 11.48000 0.14000 1.21951 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81880 9.78680 0.03200 0.32697 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.70530 7.68020 0.02510 0.32681 兆豐國際萬全基金 18.84000 18.66000 0.18000 0.96463 兆豐國際電子基金 22.80000 22.48000 0.32000 1.42349 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.52000 19.40000 0.12000 0.61856 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.63000 17.76000 -0.13000 -0.73198 兆豐國際豐台灣基金 30.86000 30.60000 0.26000 0.84967 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51840 12.51820 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.83520 9.85480 -0.01960 -0.19889 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.76640 9.77950 -0.01310 -0.13395 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.81810 9.82810 -0.01000 -0.10175 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.83680 9.85630 -0.01950 -0.19784 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.77340 9.78650 -0.01310 -0.13386 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.81710 9.82710 -0.01000 -0.10176 合庫台灣基金 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844 合庫全球高收益債券基金A類型 10.85060 10.86990 -0.01930 -0.17755 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.71760 11.77890 -0.06130 -0.52042 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.47860 10.53090 -0.05230 -0.49663 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.22300 11.27270 -0.04970 -0.44089 合庫全球高收益債券基金B類型 7.82630 7.84030 -0.01400 -0.17856 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.11370 9.16010 -0.04640 -0.50654 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.70130 8.74480 -0.04350 -0.49744 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.58310 8.62320 -0.04010 -0.46502 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 8.93250 8.97710 -0.04460 -0.49682 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.02000 10.08000 -0.06000 -0.59524 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.74000 10.86000 -0.12000 -1.10497 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048 合庫全球新興市場基金 8.75000 8.93000 -0.18000 -2.01568 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 合庫貨幣市場基金 10.14280 10.14260 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.26740 9.28530 -0.01790 -0.19278 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.50240 9.52630 -0.02390 -0.25088 合庫新興多重收益基金A類型 9.78670 9.80360 -0.01690 -0.17239 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.19690 11.22950 -0.03260 -0.29031 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.59060 13.60590 -0.01530 -0.11245 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.46250 8.48100 -0.01850 -0.21813 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.13270 9.15560 -0.02290 -0.25012 合庫新興多重收益基金B類型 7.59940 7.61250 -0.01310 -0.17209 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.44320 8.46700 -0.02380 -0.28109 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95380 9.96530 -0.01150 -0.11540 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.48000 9.60000 -0.12000 -1.25000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.68000 9.80000 -0.12000 -1.22449 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 安本標準兩岸價值基金 10.03000 10.33000 -0.30000 -2.90416 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.07200 11.07100 0.00100 0.00903 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.97470 9.99890 -0.02420 -0.24203 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83460 9.84220 -0.00760 -0.07722 安聯中國東協基金 14.71000 15.00000 -0.29000 -1.93333 安聯中國策略基金-美元 9.54000 9.79000 -0.25000 -2.55363 安聯中國策略基金-新臺幣 12.36000 12.67000 -0.31000 -2.44672 安聯中華新思路基金-人民幣 12.10000 12.44000 -0.34000 -2.73312 安聯中華新思路基金-美元 11.26000 11.60000 -0.34000 -2.93103 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.57000 10.87000 -0.30000 -2.75989 安聯台灣大壩基金 25.08000 24.90000 0.18000 0.72289 安聯台灣科技基金 40.71000 40.58000 0.13000 0.32035 安聯台灣貨幣市場基金 12.50780 12.50770 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 27.37000 27.16000 0.21000 0.77320 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00110 10.00550 -0.00440 -0.04398 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.82070 14.81540 0.00530 0.03577 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39650 9.39320 0.00330 0.03513 安聯四季成長組合基金-美元 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.20620 12.20840 -0.00220 -0.01802 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99150 9.99370 -0.00220 -0.02201 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.01550 12.02020 -0.00470 -0.03910 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.18860 9.18990 -0.00130 -0.01415 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.06070 9.06260 -0.00190 -0.02097 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.71120 8.71460 -0.00340 -0.03901 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.81130 11.85700 -0.04570 -0.38543 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.72050 10.76440 -0.04390 -0.40783 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38130 10.42140 -0.04010 -0.38479 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.53110 8.56520 -0.03410 -0.39812 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.33950 8.37370 -0.03420 -0.40842 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.05000 8.08110 -0.03110 -0.38485 安聯全球人口趨勢基金 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.70000 34.40000 0.30000 0.87209 安聯全球油礦金趨勢基金 7.66000 7.82000 -0.16000 -2.04604 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92800 11.92200 0.00600 0.05033 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.26270 10.25830 0.00440 0.04289 安聯全球新興市場基金 16.32000 16.57000 -0.25000 -1.50875 安聯全球農金趨勢基金 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 安聯全球綠能趨勢基金 8.04000 8.13000 -0.09000 -1.10701 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯亞洲動態策略基金 20.34000 20.75000 -0.41000 -1.97590 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.14940 10.13850 0.01090 0.10751 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85030 9.83970 0.01060 0.10773 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.05210 81.91900 0.13310 0.16248 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.13390 12.13860 -0.00470 -0.03872 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.39780 63.31620 0.08160 0.12888 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.29840 9.30200 -0.00360 -0.03870 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.59300 2.59050 0.00250 0.09651 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41810 10.43790 -0.01980 -0.18969 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19610 2.18780 0.00830 0.37938 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.61410 8.62890 -0.01480 -0.17152 宏利台灣動力基金 27.29000 26.98000 0.31000 1.14900 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58720 9.66540 -0.07820 -0.80907 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.40590 9.46680 -0.06090 -0.64330 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.43490 7.49550 -0.06060 -0.80849 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.41010 7.46200 -0.05190 -0.69552 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362 宏利全球債券組合基金 12.78670 12.79750 -0.01080 -0.08439 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.79240 2.79650 -0.00410 -0.14661 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68540 11.70130 -0.01590 -0.13588 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57770 8.58960 -0.01190 -0.13854 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42800 2.41640 0.01160 0.48005 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85400 10.85300 0.00100 0.00921 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.15240 3.22650 -0.07410 -2.29661 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.50720 0.51800 -0.01080 -2.08494 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 14.64000 14.95000 -0.31000 -2.07358 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.58390 11.63180 -0.04790 -0.41180 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.24470 10.28940 -0.04470 -0.43443 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.89930 9.93920 -0.03990 -0.40144 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.57990 8.61520 -0.03530 -0.40974 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.18780 8.22360 -0.03580 -0.43533 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08340 8.11590 -0.03250 -0.40045 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.04180 8.07730 -0.03550 -0.43950 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72000 2.72610 -0.00610 -0.22376 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39380 0.39480 -0.00100 -0.25329 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.93240 11.95830 -0.02590 -0.21659 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.89530 0.89740 -0.00210 -0.23401 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.10150 7.11690 -0.01540 -0.21639 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 1.97170 1.97580 -0.00410 -0.20751 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.28360 0.28430 -0.00070 -0.24622 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.67850 8.69730 -0.01880 -0.21616 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.31460 0.31520 -0.00060 -0.19036 宏利萬利貨幣市場基金 13.65540 13.65520 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.42000 -0.07000 -2.89256 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.69000 10.97000 -0.28000 -2.55242 宏利臺灣股息收益基金 23.00000 22.79000 0.21000 0.92146 宏利澳幣保本基金 12.28180 12.27330 0.00850 0.06926 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.39000 10.52000 -0.13000 -1.23574 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.44000 9.54000 -0.10000 -1.04822 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.30000 11.42000 -0.12000 -1.05079 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.81730 9.77250 0.04480 0.45843 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.09110 9.07820 0.01290 0.14210 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.55710 8.53080 0.02630 0.30829 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.39440 10.36250 0.03190 0.30784 貝萊德亞美利加收益基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.20000 9.39000 -0.19000 -2.02343 貝萊德新台幣基金 12.94370 12.94360 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.48000 23.28000 0.20000 0.85911 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.31580 11.31720 -0.00140 -0.01237 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94240 9.95950 -0.01710 -0.17170 保德信大中華基金-人民幣 8.75000 8.95000 -0.20000 -2.23464 保德信大中華基金-美元 8.63000 8.85000 -0.22000 -2.48588 保德信大中華基金-新台幣 25.68000 26.31000 -0.63000 -2.39453 保德信中小型股基金 39.72000 39.14000 0.58000 1.48186 保德信中國中小基金-人民幣 7.89000 8.09000 -0.20000 -2.47219 保德信中國中小基金-美元 7.59000 7.81000 -0.22000 -2.81690 保德信中國中小基金-新臺幣 7.33000 7.53000 -0.20000 -2.65604 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.83940 8.92200 -0.08260 -0.92580 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.90880 8.98540 -0.07660 -0.85249 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.96530 9.04670 -0.08140 -0.89978 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.75300 9.84150 -0.08850 -0.89925 保德信中國品牌基金-人民幣 8.09000 8.31000 -0.22000 -2.64741 保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.30000 -0.21000 -2.53012 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.75000 8.98000 -0.23000 -2.56125 保德信台商全方位基金 30.89000 30.56000 0.33000 1.07984 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 26.12000 26.42000 -0.30000 -1.13550 保德信全球消費商機基金 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383 保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875 保德信全球資源基金 7.09000 7.28000 -0.19000 -2.60989 保德信全球醫療生化基金-美元 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.25000 33.40000 -0.15000 -0.44910 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27140 10.31030 -0.03890 -0.37729 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.27140 10.31030 -0.03890 -0.37729 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.25040 10.27230 -0.02190 -0.21319 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.25040 10.27230 -0.02190 -0.21319 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.41090 9.43020 -0.01930 -0.20466 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.29750 10.31830 -0.02080 -0.20158 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 8.93980 8.94300 -0.00320 -0.03578 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76700 9.77050 -0.00350 -0.03582 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.93410 7.94640 -0.01230 -0.15479 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.59560 10.61200 -0.01640 -0.15454 保德信亞太基金 19.45000 19.84000 -0.39000 -1.96573 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.32550 8.30750 0.01800 0.21667 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17010 11.14590 0.02420 0.21712 保德信店頭市場基金 28.73000 28.24000 0.49000 1.73513 保德信拉丁美洲基金 6.74000 6.80000 -0.06000 -0.88235 保德信金平衡基金 27.84000 27.75000 0.09000 0.32432 保德信金滿意基金 38.21000 37.83000 0.38000 1.00449 保德信科技島基金 23.40000 23.19000 0.21000 0.90556 保德信高成長基金 84.17000 83.80000 0.37000 0.44153 保德信第一基金 22.55000 22.43000 0.12000 0.53500 保德信貨幣市場基金 15.78930 15.78910 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.14400 10.16310 -0.01910 -0.18793 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.31870 10.28720 0.03150 0.30621 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.42570 10.43820 -0.01250 -0.11975 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.93000 9.89290 0.03710 0.37502 保德信新世紀基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.77510 7.77430 0.00080 0.01029 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.68040 10.67930 0.00110 0.01030 保德信新興趨勢組合基金 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 保德信瑞騰基金 15.55740 15.55750 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 9.37000 9.51000 -0.14000 -1.47213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67320 9.66720 0.00600 0.06207 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98000 9.97370 0.00630 0.06317 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61240 9.60230 0.01010 0.10518 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77120 9.76110 0.01010 0.10347 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.69580 9.68510 0.01070 0.11048 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84900 9.83880 0.01020 0.10367 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.55890 9.55130 0.00760 0.07957 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.68000 9.67220 0.00780 0.08064 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.96170 9.94660 0.01510 0.15181 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.98570 9.98150 0.00420 0.04208 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 9.98420 9.97930 0.00490 0.04910 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.87820 9.87200 0.00620 0.06280 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.88050 9.87280 0.00770 0.07799 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86730 9.86650 0.00080 0.00811 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05460 10.04630 0.00830 0.08262 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74780 9.74480 0.00300 0.03079 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.84270 9.83970 0.00300 0.03049 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.49170 9.48510 0.00660 0.06958 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.31420 9.31100 0.00320 0.03437 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92150 9.92250 -0.00100 -0.01008 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91760 9.91870 -0.00110 -0.01109 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.01930 10.01350 0.00580 0.05792 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.09960 10.09760 0.00200 0.01981 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.89470 9.89420 0.00050 0.00505 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.89520 9.89470 0.00050 0.00505 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.92470 1.91700 0.00770 0.40167 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67380 2.66320 0.01060 0.39802 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28800 0.28800 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43370 0.43380 -0.00010 -0.02305 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.23310 8.22670 0.00640 0.07780 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.64350 11.63130 0.01220 0.10489 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.38810 9.35950 0.02860 0.30557 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64320 11.60640 0.03680 0.31707 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.44620 8.45060 -0.00440 -0.05207 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.52300 10.52840 -0.00540 -0.05129 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06940 10.06270 0.00670 0.06658 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96890 9.95700 0.01190 0.11951 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.06630 10.05230 0.01400 0.13927 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.70580 10.68920 0.01660 0.15530 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96890 9.95050 0.01840 0.18492 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69100 9.68700 0.00400 0.04129 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.07330 10.06920 0.00410 0.04072 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.67290 9.66450 0.00840 0.08692 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.91110 9.90170 0.00940 0.09493 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.08200 10.05970 0.02230 0.22168 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.88630 5.90110 -0.01480 -0.25080 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34460 10.37050 -0.02590 -0.24975 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65600 11.65590 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.71000 16.58000 0.13000 0.78408 施羅德樂活中小基金-I類型 3828.52000 3798.67000 29.85000 0.78580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.89480 9.99710 -0.10230 -1.02330 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.87950 11.00380 -0.12430 -1.12961 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.12330 10.24070 -0.11740 -1.14641 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.69950 8.78940 -0.08990 -1.02282 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.07020 9.17370 -0.10350 -1.12823 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.90670 9.01000 -0.10330 -1.14650 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.97720 10.08030 -0.10310 -1.02279 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.47720 10.59690 -0.11970 -1.12958 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.42680 10.54770 -0.12090 -1.14622 柏瑞五國金勢力建設基金 6.33000 6.42000 -0.09000 -1.40187 柏瑞巨人基金 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66720 13.66710 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 14.94000 15.16000 -0.22000 -1.45119 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.16150 13.20290 -0.04140 -0.31357 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61150 11.65850 -0.04700 -0.40314 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.17040 12.21890 -0.04850 -0.39693 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.40270 8.42920 -0.02650 -0.31438 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.49080 6.51120 -0.02040 -0.31331 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.37550 8.40930 -0.03380 -0.40194 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.12040 8.14630 -0.02590 -0.31794 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.29560 10.33670 -0.04110 -0.39761 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.01590 8.04380 -0.02790 -0.34685 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.78380 11.83140 -0.04760 -0.40232 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.40220 11.43800 -0.03580 -0.31299 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.74450 11.78200 -0.03750 -0.31828 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.07880 11.12310 -0.04430 -0.39827 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.60240 8.62950 -0.02710 -0.31404 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.35940 9.39730 -0.03790 -0.40331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.28080 9.31050 -0.02970 -0.31899 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.15560 9.19220 -0.03660 -0.39816 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.03790 9.06930 -0.03140 -0.34622 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.81360 9.83360 -0.02000 -0.20338 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.72170 9.74920 -0.02750 -0.28207 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.57870 9.60650 -0.02780 -0.28939 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.66420 9.69130 -0.02710 -0.27963 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.38490 9.40410 -0.01920 -0.20417 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.17980 9.20580 -0.02600 -0.28243 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 9.82460 9.84310 -0.01850 -0.18795 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.15250 9.17900 -0.02650 -0.28870 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.23740 9.26330 -0.02590 -0.27960 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.79520 9.81520 -0.02000 -0.20377 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.72180 9.74930 -0.02750 -0.28207 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.57880 9.60660 -0.02780 -0.28938 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.66430 9.69140 -0.02710 -0.27963 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.38480 9.40400 -0.01920 -0.20417 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.18000 9.20600 -0.02600 -0.28242 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 9.98080 9.99970 -0.01890 -0.18901 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.15250 9.17900 -0.02650 -0.28870 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.23770 9.26360 -0.02590 -0.27959 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.64980 10.62830 0.02150 0.20229 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89600 11.87770 0.01830 0.15407 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25830 11.24300 0.01530 0.13608 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.83150 8.81360 0.01790 0.20310 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.52120 9.50650 0.01470 0.15463 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.39210 9.37930 0.01280 0.13647 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36300 10.34200 0.02100 0.20306 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07670 11.05960 0.01710 0.15462 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87670 10.86190 0.01480 0.13626 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.83170 8.81380 0.01790 0.20309 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.52160 9.50690 0.01470 0.15462 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.39250 9.37980 0.01270 0.13540 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.19000 12.28000 -0.09000 -0.73290 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.98000 13.10000 -0.12000 -0.91603 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.51000 8.59000 -0.08000 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柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 柏瑞特別股息收益基金-N類型 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24450 11.24340 0.00110 0.00978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.95670 10.96520 -0.00850 -0.07752 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.05680 10.06400 -0.00720 -0.07154 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.09440 8.09360 0.00080 0.00988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.10400 9.11100 -0.00700 -0.07683 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.13750 9.14400 -0.00650 -0.07108 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.53990 10.54800 -0.00810 -0.07679 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87450 9.87350 0.00100 0.01013 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.04000 10.04710 -0.00710 -0.07067 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.43130 9.43850 -0.00720 -0.07628 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.74600 8.74510 0.00090 0.01029 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.67090 8.67040 0.00050 0.00577 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.16140 9.16800 -0.00660 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-0.44514 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.05330 11.09630 -0.04300 -0.38752 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.32690 9.37320 -0.04630 -0.49396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.65000 14.60000 0.05000 0.34247 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.94000 23.11000 -0.17000 -0.73561 國泰大中華基金 17.10000 17.02000 0.08000 0.47004 國泰小龍基金-台幣級別 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813 國泰中小成長基金-台幣級別 37.39000 37.17000 0.22000 0.59188 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.74050 3.87060 -0.13010 -3.36124 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.78000 17.38000 -0.60000 -3.45224 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63170 0.65560 -0.02390 -3.64552 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59390 0.61640 -0.02250 -3.65023 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18710 2.17940 0.00770 0.35331 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.59030 9.57420 0.01610 0.16816 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 7.97420 7.96080 0.01340 0.16832 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31350 0.31330 0.00020 0.06384 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.61080 11.60980 0.00100 0.00861 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68330 1.68820 -0.00490 -0.29025 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.06130 10.07770 -0.01640 -0.16274 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33140 0.33240 -0.00100 -0.30084 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.79510 3.92260 -0.12750 -3.25040 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.01000 17.61000 -0.60000 -3.40716 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54680 0.56680 -0.02000 -3.52858 國泰中港台基金人民幣級別 2.78560 2.89370 -0.10810 -3.73570 國泰中港台基金台幣級別 12.49000 13.00000 -0.51000 -3.92308 國泰中港台基金美元級別 0.40630 0.42330 -0.01700 -4.01606 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.72000 26.49000 0.23000 0.86825 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.83000 12.92000 -0.09000 -0.69659 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.09000 32.65000 0.44000 1.34763 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.17530 10.18680 -0.01150 -0.11289 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.89570 9.90690 -0.01120 -0.11305 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.92000 9.93120 -0.01120 -0.11278 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.32950 0.33040 -0.00090 -0.27240 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32020 0.32110 -0.00090 -0.28029 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32090 0.32180 -0.00090 -0.27968 國泰台灣貨幣市場基金 12.42500 12.42490 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36020 2.37460 -0.01440 -0.60642 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34330 0.34700 -0.00370 -1.06628 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47680 0.47510 0.00170 0.35782 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.44000 12.54000 -0.10000 -0.79745 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42850 0.43260 -0.00410 -0.94776 國泰全球資源基金台幣級別 5.10000 5.19000 -0.09000 -1.73410 國泰全球資源基金美元級別 0.16290 0.16600 -0.00310 -1.86747 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.39370 0.39640 -0.00270 -0.68113 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35350 0.35590 -0.00240 -0.67435 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.41860 0.42140 -0.00280 -0.66445 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.29000 9.33000 -0.04000 -0.42872 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49190 0.48830 0.00360 0.73725 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.69000 20.60000 0.09000 0.43689 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.15000 21.11000 0.04000 0.18948 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37140 2.39500 -0.02360 -0.98539 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.65670 10.77920 -0.12250 -1.13645 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.42530 9.53370 -0.10840 -1.13702 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34580 0.35030 -0.00450 -1.28461 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.30590 0.30980 -0.00390 -1.25888 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47720 0.48110 -0.00390 -0.81064 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.05000 11.21000 -0.16000 -1.42730 國泰亞洲成長基金美元級別 0.37000 0.37600 -0.00600 -1.59574 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.36000 17.54000 -0.18000 -1.02623 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.56270 0.56920 -0.00650 -1.14195 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.26000 17.44000 -0.18000 -1.03211 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.77760 0.78300 -0.00540 -0.68966 國泰科技生化基金 28.69000 28.41000 0.28000 0.98557 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.86000 26.81000 0.05000 0.18650 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.53000 13.44000 0.09000 0.66964 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.21990 38.73720 0.48270 1.24609 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.57390 19.69180 -0.11790 -0.59873 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.88700 18.60970 0.27730 1.49008 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.07290 38.04990 0.02300 0.06045 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 39.99800 39.82590 0.17210 0.43213 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.53220 42.51300 0.01920 0.04516 國泰紐幣2021保本基金 12.30590 12.29960 0.00630 0.05122 國泰紐幣八年期保本基金 12.60120 12.59430 0.00690 0.05479 國泰紐幣保本基金 12.54110 12.54150 -0.00040 -0.00319 國泰國泰基金台幣I級別 19.53000 19.42000 0.11000 0.56643 國泰國泰基金台幣級別 19.53000 19.42000 0.11000 0.56643 國泰富時中國A50基金 17.53000 17.53000 0.00000 0.00000 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 40.48560 40.29810 0.18750 0.46528 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33210 0.33240 -0.00030 -0.09025 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46810 0.46190 0.00620 1.34228 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.30700 10.33760 -0.03060 -0.29601 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.25340 7.27490 -0.02150 -0.29554 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34960 0.35120 -0.00160 -0.45558 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.23510 0.23620 -0.00110 -0.46571 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16180 2.19750 -0.03570 -1.62457 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.65720 9.82980 -0.17260 -1.75589 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31200 0.31810 -0.00610 -1.91764 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.58210 41.64370 -0.06160 -0.14792 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.68000 17.66000 0.02000 0.11325 國泰新興市場基金台幣級別 11.27000 11.43000 -0.16000 -1.39983 國泰新興市場基金美元級別 0.36530 0.37120 -0.00590 -1.58944 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24280 2.24000 0.00280 0.12500 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44290 1.44110 0.00180 0.12490 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33620 0.33680 -0.00060 -0.17815 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33280 0.33390 -0.00110 -0.32944 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.21840 0.21880 -0.00040 -0.18282 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27010 10.28670 -0.01660 -0.16137 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.48310 6.49360 -0.01050 -0.16170 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.02000 15.14000 -0.12000 -0.79260 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.31000 28.87000 0.44000 1.52407 國泰價值卓越基金 12.82000 12.65000 0.17000 1.34387 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.20000 9.34000 -0.14000 -1.49893 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31330 0.31860 -0.00530 -1.66353 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.97420 39.02240 -0.04820 -0.12352 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 18.83000 19.08000 -0.25000 -1.31027 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.40000 18.72000 -0.32000 -1.70940 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.00000 16.89000 0.11000 0.65127 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.94470 11.94600 -0.00130 -0.01088 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39310 0.39340 -0.00030 -0.07626 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.03240 10.02910 0.00330 0.03290 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.97620 9.96990 0.00630 0.06319 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94690 9.92410 0.02280 0.22974 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.03200 10.02880 0.00320 0.03191 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.97590 9.96950 0.00640 0.06420 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94690 9.92410 0.02280 0.22974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.27770 11.27680 0.00090 0.00798 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88530 9.89720 -0.01190 -0.12024 第一金大中華基金 23.15000 22.96000 0.19000 0.82753 第一金小型精選基金 29.34000 28.96000 0.38000 1.31215 第一金中國世紀基金-人民幣 11.67000 11.98000 -0.31000 -2.58765 第一金中國世紀基金-美元 7.28210 7.49750 -0.21540 -2.87296 第一金中國世紀基金-美元-N 7.28260 7.49800 -0.21540 -2.87277 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.57000 8.81000 -0.24000 -2.72418 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.57000 8.80000 -0.23000 -2.61364 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.53700 9.53300 0.00400 0.04196 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.17620 8.18030 -0.00410 -0.05012 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.76120 10.75670 0.00450 0.04183 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.35120 9.35580 -0.00460 -0.04917 第一金中概平衡基金 23.16000 22.91000 0.25000 1.09123 第一金台灣貨幣市場基金 15.27200 15.27180 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.07700 178.07500 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 12.83090 12.98140 -0.15050 -1.15935 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 12.83160 12.98200 -0.15040 -1.15853 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.33000 12.42000 -0.09000 -0.72464 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.37040 9.49870 -0.12830 -1.35071 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.37060 9.49870 -0.12810 -1.34861 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.41190 12.69380 -0.28190 -2.22077 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.42760 12.70990 -0.28230 -2.22110 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.72000 11.92000 -0.20000 -1.67785 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 11.74000 11.95000 -0.21000 -1.75732 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.44110 9.46580 -0.02470 -0.26094 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.44270 9.46740 -0.02470 -0.26090 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.09290 9.10900 -0.01610 -0.17675 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.11660 9.13270 -0.01610 -0.17629 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.03600 10.06220 -0.02620 -0.26038 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.68310 9.70020 -0.01710 -0.17629 第一金全球大趨勢基金 21.85000 22.02000 -0.17000 -0.77203 第一金全球不動產證券化基金A 8.06250 7.98160 0.08090 1.01358 第一金全球不動產證券化基金B 5.70380 5.64660 0.05720 1.01300 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.27560 9.34810 -0.07250 -0.77556 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27680 9.34940 -0.07260 -0.77652 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.79210 9.86880 -0.07670 -0.77720 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.79350 9.87020 -0.07670 -0.77709 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.46000 9.53000 -0.07000 -0.73452 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.14080 8.21260 -0.07180 -0.87427 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.75100 9.83710 -0.08610 -0.87526 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.15450 9.20160 -0.04710 -0.51187 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.15340 9.20050 -0.04710 -0.51193 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.55490 7.59840 -0.04350 -0.57249 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.55350 7.59690 -0.04340 -0.57129 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.36340 8.39630 -0.03290 -0.39184 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.36400 8.39690 -0.03290 -0.39181 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 10.87190 10.92790 -0.05600 -0.51245 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 10.87280 10.92870 -0.05590 -0.51150 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.67180 9.72750 -0.05570 -0.57260 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.27350 14.32960 -0.05610 -0.39150 第一金亞洲科技基金 16.70000 17.15000 -0.45000 -2.62391 第一金亞洲新興市場基金 12.50000 12.65000 -0.15000 -1.18577 第一金店頭市場基金 7.65000 7.50000 0.15000 2.00000 第一金創新趨勢基金 19.49000 19.30000 0.19000 0.98446 第一金電子基金 28.34000 28.04000 0.30000 1.06990 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.78000 20.93000 -0.15000 -0.71667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.35000 19.14000 0.21000 1.09718 統一大中華中小基金(人民幣) 7.11000 7.32000 -0.21000 -2.86885 統一大中華中小基金(美元) 6.49000 6.71000 -0.22000 -3.27869 統一大中華中小基金(新台幣) 9.60000 9.90000 -0.30000 -3.03030 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 統一大東協高股息基金(美元) 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 統一大滿貫基金-A類型 29.39000 29.17000 0.22000 0.75420 統一大滿貫基金-I類型 29.39000 29.17000 0.22000 0.75420 統一大龍印基金 12.93000 13.21000 -0.28000 -2.11961 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.24000 8.50000 -0.26000 -3.05882 統一大龍騰中國基金(美元) 7.54000 7.79000 -0.25000 -3.20924 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.56000 8.84000 -0.28000 -3.16742 統一中小基金 22.04000 21.66000 0.38000 1.75439 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.63340 9.59900 0.03440 0.35837 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.97240 8.96580 0.00660 0.07361 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.69150 8.67890 0.01260 0.14518 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.61260 11.57110 0.04150 0.35865 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.75210 10.74410 0.00800 0.07446 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.40150 10.38640 0.01510 0.14538 統一台灣動力基金 15.12000 14.87000 0.25000 1.68124 統一全天候基金-A類型 99.48000 98.42000 1.06000 1.07702 統一全天候基金-I類型 99.67000 98.60000 1.07000 1.08519 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.10100 8.09240 0.00860 0.10627 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.81610 7.82990 -0.01380 -0.17625 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.80030 7.80350 -0.00320 -0.04101 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.47470 8.46560 0.00910 0.10749 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.18370 8.19820 -0.01450 -0.17687 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.16030 8.16370 -0.00340 -0.04165 統一全球債券組合基金 11.75020 11.76080 -0.01060 -0.09013 統一全球新科技基金(人民幣) 14.43000 14.37000 0.06000 0.41754 統一全球新科技基金(美元) 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 統一全球新科技基金(新台幣) 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 統一亞太基金 22.56000 22.99000 -0.43000 -1.87038 統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.43000 -0.19000 -1.66229 統一奔騰基金 50.94000 49.93000 1.01000 2.02283 統一強棒貨幣市場基金 16.68090 16.68070 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.00000 9.20000 -0.20000 -2.17391 統一強漢基金(美元) 8.10000 8.30000 -0.20000 -2.40964 統一強漢基金(新台幣) 21.30000 21.80000 -0.50000 -2.29358 統一統信基金 26.05000 25.79000 0.26000 1.00814 統一黑馬基金 51.64000 50.66000 0.98000 1.93447 統一新亞洲科技能源基金 15.10000 15.41000 -0.31000 -2.01168 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.75880 7.75860 0.00020 0.00258 統一新興市場企業債券基金-累積型 9.98270 9.98240 0.00030 0.00301 統一經建基金 41.72000 41.22000 0.50000 1.21300 統一龍馬基金 56.54000 55.83000 0.71000 1.27172 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 15.84000 15.60000 0.24000 1.53846 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 41.07000 40.74000 0.33000 0.81001 野村中國機會基金 11.83000 12.23000 -0.40000 -3.27065 野村巴西基金 6.01000 6.03000 -0.02000 -0.33167 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.07000 11.26000 -0.19000 -1.68739 野村台灣高股息基金 23.10000 22.77000 0.33000 1.44928 野村台灣運籌基金 31.61000 31.24000 0.37000 1.18438 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44080 9.42430 0.01650 0.17508 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35010 9.34240 0.00770 0.08242 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.40570 9.39580 0.00990 0.10537 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75810 9.74110 0.01700 0.17452 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59240 9.58450 0.00790 0.08242 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.50580 9.49590 0.00990 0.10426 野村平衡基金 17.42000 17.30000 0.12000 0.69364 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.18000 9.01000 0.17000 1.88679 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.41000 0.22000 2.33794 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.34000 13.10000 0.24000 1.83206 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.09000 10.84000 0.25000 2.30627 野村全球生技醫療基金 16.64000 16.73000 -0.09000 -0.53796 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98050 9.98140 -0.00090 -0.00902 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.90370 9.90800 -0.00430 -0.04340 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.87180 9.87360 -0.00180 -0.01823 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98050 9.98140 -0.00090 -0.00902 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.90350 9.90790 -0.00440 -0.04441 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.87180 9.87360 -0.00180 -0.01823 野村全球品牌基金 24.79000 25.15000 -0.36000 -1.43141 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.33000 12.43000 -0.10000 -0.80451 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.64000 18.79000 -0.15000 -0.79830 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.71000 11.82000 -0.11000 -0.93063 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.34000 10.33240 0.00760 0.07356 野村全球短期收益基金-美元計價 10.31300 10.32450 -0.01150 -0.11139 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.18350 10.19050 -0.00700 -0.06869 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.03690 9.07340 -0.03650 -0.40227 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.80480 8.84150 -0.03670 -0.41509 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.40820 8.41830 -0.01010 -0.11998 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87140 10.91540 -0.04400 -0.40310 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.35200 10.39530 -0.04330 -0.41653 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.95410 9.96670 -0.01260 -0.12642 野村成長基金 26.32000 26.11000 0.21000 0.80429 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.27290 8.36140 -0.08850 -1.05844 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.27170 8.36430 -0.09260 -1.10709 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.44170 8.52470 -0.08300 -0.97364 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.94960 9.04490 -0.09530 -1.05363 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.83460 8.93350 -0.09890 -1.10707 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.01390 9.10240 -0.08850 -0.97227 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.95000 8.13000 -0.18000 -2.21402 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.49000 11.75000 -0.26000 -2.21277 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.10570 9.10660 -0.00090 -0.00988 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.13010 9.13280 -0.00270 -0.02956 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.23930 9.23430 0.00500 0.05415 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.78790 9.79470 -0.00680 -0.06943 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.70460 9.70750 -0.00290 -0.02987 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.82510 9.81980 0.00530 0.05397 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.29730 8.29350 0.00380 0.04582 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.87960 8.87670 0.00290 0.03267 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.73780 8.73980 -0.00200 -0.02288 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.85140 12.84560 0.00580 0.04515 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.96670 11.96320 0.00350 0.02926 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.70770 9.70990 -0.00220 -0.02266 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00340 10.00310 0.00030 0.00300 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97910 9.98200 -0.00290 -0.02905 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.98810 9.98630 0.00180 0.01802 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00170 10.00130 0.00040 0.00400 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.97810 9.98070 -0.00260 -0.02605 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00370 10.00190 0.00180 0.01800 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.75800 9.76180 -0.00380 -0.03893 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.72840 9.72960 -0.00120 -0.01233 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.73500 9.72000 0.01500 0.15432 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.70660 9.75190 -0.04530 -0.46452 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83150 9.88900 -0.05750 -0.58145 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44630 9.50720 -0.06090 -0.64057 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99210 9.03440 -0.04230 -0.46821 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.91730 10.96870 -0.05140 -0.46861 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.72940 9.75080 -0.02140 -0.21947 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.78120 10.82750 -0.04630 -0.42761 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.26050 10.31360 -0.05310 -0.51485 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.05680 10.07790 -0.02110 -0.20937 野村泰國基金 40.78000 41.30000 -0.52000 -1.25908 野村高科技基金 8.28000 8.15000 0.13000 1.59509 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.79760 9.84700 -0.04940 -0.50168 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.80410 9.88110 -0.07700 -0.77927 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.17820 10.20340 -0.02520 -0.24698 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.18030 9.26580 -0.08550 -0.92275 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.13050 9.17670 -0.04620 -0.50345 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 8.99810 9.04510 -0.04700 -0.51962 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.40740 11.49620 -0.08880 -0.77243 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 12.85890 12.86100 -0.00210 -0.01633 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.35270 10.44910 -0.09640 -0.92257 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.30350 10.35560 -0.05210 -0.50311 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.41170 10.46810 -0.05640 -0.53878 野村貨幣市場基金 16.28850 16.28830 0.00020 0.00123 野村新馬基金 14.90000 15.06000 -0.16000 -1.06242 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.00530 9.99470 0.01060 0.10606 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88150 9.93210 -0.05060 -0.50946 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92470 9.95900 -0.03430 -0.34441 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.80840 9.80020 0.00820 0.08367 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.75850 9.75250 0.00600 0.06152 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.73650 9.72790 0.00860 0.08841 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.88730 9.87900 0.00830 0.08402 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.82160 9.81570 0.00590 0.06011 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.91740 9.90830 0.00910 0.09184 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.57550 9.59400 -0.01850 -0.19283 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.51590 9.54130 -0.02540 -0.26621 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.47020 9.49270 -0.02250 -0.23702 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.64260 9.66110 -0.01850 -0.19149 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.57090 9.59640 -0.02550 -0.26572 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.52520 9.54780 -0.02260 -0.23670 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.84070 9.86510 -0.02440 -0.24734 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.64270 7.66130 -0.01860 -0.24278 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.45950 11.48750 -0.02800 -0.24374 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.37000 7.51000 -0.14000 -1.86418 野村精選貨幣市場基金 12.08940 12.08930 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.55000 10.83000 -0.28000 -2.58541 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.77000 10.03000 -0.26000 -2.59222 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 9.35000 9.60000 -0.25000 -2.60417 野村歐洲高股息基金季配型 7.16000 7.38000 -0.22000 -2.98103 野村歐洲高股息基金累積型 10.18000 10.49000 -0.31000 -2.95520 野村積極成長基金 11.10000 11.01000 0.09000 0.81744 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.06000 7.99000 0.07000 0.87610 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 29.32000 29.07000 0.25000 0.85999 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04940 10.08420 -0.03480 -0.34509 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.31840 8.35120 -0.03280 -0.39276 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.65830 7.69510 -0.03680 -0.47823 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.56100 7.58770 -0.02670 -0.35189 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.47300 11.51950 -0.04650 -0.40366 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.28900 10.33840 -0.04940 -0.47783 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19050 10.22650 -0.03600 -0.35203 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.02000 10.09000 -0.07000 -0.69376 野村環球基金-人民幣計價 15.29000 15.43000 -0.14000 -0.90732 野村環球基金-美元計價 11.89000 12.02000 -0.13000 -1.08153 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.66000 16.76000 -0.10000 -0.59666 野村鴻利基金 20.08000 19.99000 0.09000 0.45023 野村鴻揚貨幣市場基金 16.87150 16.87140 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 17.11000 16.90000 0.21000 1.24260 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.62000 12.90000 -0.28000 -2.17054 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.34000 9.45000 -0.11000 -1.16402 野村鑫平衡組合基金-累積類型 13.89000 14.05000 -0.16000 -1.13879 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95510 9.96570 -0.01060 -0.10636 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.05430 13.06830 -0.01400 -0.10713 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.91550 9.91630 -0.00080 -0.00807 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84990 9.88000 -0.03010 -0.30466 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.48470 9.49810 -0.01340 -0.14108 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51700 9.53100 -0.01400 -0.14689 凱基台商天下基金 11.49000 11.71000 -0.22000 -1.87874 凱基台灣精五門基金 18.19000 17.86000 0.33000 1.84770 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.65340 38.77870 -0.12530 -0.32312 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 38.71690 38.70750 0.00940 0.02428 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.31330 41.31700 -0.00370 -0.00896 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25650 10.33170 -0.07520 -0.72786 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.58000 12.91000 -0.33000 -2.55616 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.34900 11.68040 -0.33140 -2.83723 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.20000 11.51000 -0.31000 -2.69331 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55880 11.55860 0.00020 0.00173 凱基開創基金 24.12000 23.72000 0.40000 1.68634 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.49000 20.30000 0.19000 0.93596 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 19.82390 19.74020 0.08370 0.42401 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.22000 16.43000 -0.21000 -1.27815 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.46980 15.69670 -0.22690 -1.44553 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.19000 7.27000 -0.08000 -1.10041 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.32000 11.44000 -0.12000 -1.04895 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.01500 11.18520 -0.17020 -1.52165 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.72120 11.78110 -0.05990 -0.50844 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.37000 12.39000 -0.02000 -0.16142 凱基護城河基金-美元計價B 12.09650 12.17660 -0.08010 -0.65782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.53000 14.57000 -0.04000 -0.27454 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 29.17000 28.99000 0.18000 0.62090 富邦NASDAQ-100基金 28.81000 28.48000 0.33000 1.15871 富邦上証180基金 26.66000 26.64000 0.02000 0.07508 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16850 0.17370 -0.00520 -2.99367 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.20000 5.35000 -0.15000 -2.80374 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.94000 7.89000 0.05000 0.63371 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.79000 32.01000 -0.22000 -0.68729 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.82560 10.97220 -0.14660 -1.33610 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.00890 10.15390 -0.14500 -1.42802 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.62160 9.76430 -0.14270 -1.46145 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.37370 9.50060 -0.12690 -1.33571 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.59460 8.71920 -0.12460 -1.42903 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.26860 8.39130 -0.12270 -1.46223 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.72450 20.69710 0.02740 0.13239 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.44910 11.44810 0.00100 0.00874 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47230 10.48700 -0.01470 -0.14017 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.81870 12.81770 0.00100 0.00780 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88100 1.87990 0.00110 0.05851 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.18310 9.18240 0.00070 0.00762 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.39520 1.39440 0.00080 0.05737 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.79940 11.79210 0.00730 0.06191 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71560 1.71600 -0.00040 -0.02331 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10330 10.09700 0.00630 0.06239 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48780 1.48810 -0.00030 -0.02016 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.00220 10.01060 -0.00840 -0.08391 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 9.96730 9.97110 -0.00380 -0.03811 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.32000 15.41000 -0.09000 -0.58404 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.27000 20.03000 0.24000 1.19820 富邦日本東証基金 20.82000 20.69000 0.13000 0.62832 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.74000 42.74000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.10000 41.79000 0.31000 0.74180 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.37000 46.13000 0.24000 0.52027 富邦台灣心基金 19.02000 18.86000 0.16000 0.84836 富邦台灣釆吉50基金 41.50000 41.28000 0.22000 0.53295 富邦台灣科技指數基金 48.37000 48.09000 0.28000 0.58224 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.82000 39.88340 -0.06340 -0.15896 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.32300 41.32480 -0.00180 -0.00436 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29540 0.29160 0.00380 1.30316 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.32000 9.18000 0.14000 1.52505 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52460 2.51580 0.00880 0.34979 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.49350 10.49750 -0.00400 -0.03810 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18090 2.17340 0.00750 0.34508 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32310 0.32310 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.00670 9.01010 -0.00340 -0.03774 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.08000 22.56000 -0.48000 -2.12766 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.01000 14.72000 0.29000 1.97011 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.29000 28.37000 -1.08000 -3.80684 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65990 15.65970 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.14670 40.10360 0.04310 0.10747 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.12770 38.94600 0.18170 0.46654 富邦長紅基金 53.79000 53.36000 0.43000 0.80585 富邦科技基金 20.72000 20.50000 0.22000 1.07317 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.65060 40.39730 0.25330 0.62702 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.80490 39.31260 0.49230 1.25227 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.20300 38.84990 0.35310 0.90888 富邦恒生國企ETF基金 19.66000 19.83000 -0.17000 -0.85729 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.45000 14.36000 0.09000 0.62674 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.44000 25.72000 -0.28000 -1.08865 富邦高成長基金 20.64000 20.48000 0.16000 0.78125 富邦基金A類型 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 富邦基金I類型 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 富邦深証100基金 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 18.28000 18.86000 -0.58000 -3.07529 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40210 0.40300 -0.00090 -0.22333 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 11.95020 11.99040 -0.04020 -0.33527 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.14330 9.17400 -0.03070 -0.33464 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29430 0.29500 -0.00070 -0.23729 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.46630 8.49480 -0.02850 -0.33550 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.47020 9.52640 -0.05620 -0.58994 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.00620 10.04890 -0.04270 -0.42492 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.19530 9.24990 -0.05460 -0.59028 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.70940 9.75090 -0.04150 -0.42560 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.34000 17.16000 0.18000 1.04895 富邦精準基金 39.88000 39.53000 0.35000 0.88540 富邦精銳中小基金 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.66000 15.58000 0.08000 0.51348 富邦臺灣公司治理100基金 19.31000 19.18000 0.13000 0.67779 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.71000 12.52000 0.19000 1.51757 富邦標普美國特別股ETF基金 18.80000 18.77000 0.03000 0.15983 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.81790 9.87550 -0.05760 -0.58326 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.64150 9.74120 -0.09970 -1.02349 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.77890 9.85980 -0.08090 -0.82050 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.49130 9.54700 -0.05570 -0.58343 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.27900 9.37490 -0.09590 -1.02294 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.39530 9.47310 -0.07780 -0.82127 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 27.71000 27.58000 0.13000 0.47136 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.60270 9.71620 -0.11350 -1.16815 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.50980 9.62160 -0.11180 -1.16197 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.51000 9.62200 -0.11200 -1.16400 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64330 9.75750 -0.11420 -1.17038 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.54940 9.66160 -0.11220 -1.16130 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.54910 9.66160 -0.11250 -1.16440 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.25570 8.24820 0.00750 0.09093 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.74890 8.74090 0.00800 0.09152 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.48050 8.47290 0.00760 0.08970 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.45420 9.44510 0.00910 0.09635 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.42670 9.41810 0.00860 0.09131 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.14740 9.13910 0.00830 0.09082 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.23350 9.22490 0.00860 0.09323 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.16450 8.14710 0.01740 0.21357 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.17650 9.15720 0.01930 0.21076 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.66470 8.64660 0.01810 0.20933 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.38760 10.36490 0.02270 0.21901 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.12480 10.10340 0.02140 0.21181 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64380 9.62340 0.02040 0.21198 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.80730 8.78840 0.01890 0.21506 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49590 9.47570 0.02020 0.21318 富達卓越領航全球組合基金 13.91000 14.28000 -0.37000 -2.59104 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.37820 8.36060 0.01760 0.21051 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04740 9.02860 0.01880 0.20823 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.73630 8.71810 0.01820 0.20876 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72970 9.70910 0.02060 0.21217 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.66280 9.64260 0.02020 0.20949 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.37140 9.35180 0.01960 0.20959 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.82620 8.80760 0.01860 0.21118 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.46370 9.44390 0.01980 0.20966 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.48000 8.74000 -0.26000 -2.97483 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.08000 9.40000 -0.32000 -3.40426 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.99000 8.25000 -0.26000 -3.15152 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.67000 6.84000 -0.17000 -2.48538 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.63000 7.85000 -0.22000 -2.80255 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.46000 7.67000 -0.21000 -2.73794 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.65930 9.61410 0.04520 0.47014 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.12380 9.09030 0.03350 0.36852 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.71210 8.67440 0.03770 0.43461 富蘭克林華美中華基金 10.61000 10.92000 -0.31000 -2.83883 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.21000 18.09000 0.12000 0.66335 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.32000 18.20000 0.12000 0.65934 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.01000 10.19000 -0.18000 -1.76644 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.72000 9.89000 -0.17000 -1.71891 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.66610 7.64170 0.02440 0.31930 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.73000 8.71090 0.01910 0.21927 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.52950 9.50870 0.02080 0.21875 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.06800 9.03910 0.02890 0.31972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.88430 10.93990 -0.05560 -0.50823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.43300 8.47600 -0.04300 -0.50731 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.74760 8.79230 -0.04470 -0.50840 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07110 13.13260 -0.06150 -0.46830 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 9.91350 9.96010 -0.04660 -0.46787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.92810 9.98200 -0.05390 -0.53997 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.38540 7.42550 -0.04010 -0.54003 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.76040 8.80790 -0.04750 -0.53929 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.49000 10.51590 -0.02590 -0.24629 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.28720 7.30520 -0.01800 -0.24640 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.66190 8.68330 -0.02140 -0.24645 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.20760 10.25980 -0.05220 -0.50878 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.42380 7.46170 -0.03790 -0.50793 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 7.90280 7.91730 -0.01450 -0.18314 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 8.91220 8.93400 -0.02180 -0.24401 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.75330 9.77720 -0.02390 -0.24445 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.31220 12.33480 -0.02260 -0.18322 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.12000 8.30000 -0.18000 -2.16867 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.52000 -0.18000 -2.11268 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.31000 10.38000 -0.07000 -0.67437 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.04000 10.15000 -0.11000 -1.08374 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.07000 9.17000 -0.10000 -1.09051 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.70000 -0.10000 -1.03093 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.30100 12.37620 -0.07520 -0.60762 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.41000 9.47000 -0.06000 -0.63358 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.16000 9.28000 -0.12000 -1.29310 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 富蘭克林華美第一富基金 34.02000 33.48000 0.54000 1.61290 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31780 10.31770 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.62000 8.69000 -0.07000 -0.80552 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.95000 13.01000 -0.06000 -0.46118 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.03000 15.02000 0.01000 0.06658 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.67910 6.85410 -0.17500 -2.55322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.89090 10.03090 -0.14000 -1.39569 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.17980 9.20730 -0.02750 -0.29868 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.73060 10.76280 -0.03220 -0.29918 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.52980 6.54520 -0.01540 -0.23529 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.61670 8.64340 -0.02670 -0.30891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.84240 9.87280 -0.03040 -0.30792 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.20660 10.23070 -0.02410 -0.23557 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 59.38000 59.32000 0.06000 0.10115 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 60.84000 60.69000 0.15000 0.24716 復華1至5年期高收益債券基金 20.04000 20.02000 0.02000 0.09990 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 復華人民幣貨幣市場基金 11.72000 11.71910 0.00090 0.00768 復華人生目標基金 35.45350 35.22770 0.22580 0.64097 復華大中華中小策略基金 7.93000 8.11000 -0.18000 -2.21948 復華中小精選基金 61.14000 60.39000 0.75000 1.24193 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.83170 51.75550 0.07620 0.14723 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.12000 8.32000 -0.20000 -2.40385 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.42000 -0.18000 -2.42588 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.71000 10.83000 -0.12000 -1.10803 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.74000 9.87000 -0.13000 -1.31712 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.34000 9.47000 -0.13000 -1.37276 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華台灣智能基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 復華全方位基金 25.68000 25.38000 0.30000 1.18203 復華全球大趨勢基金-美元 11.85000 12.01000 -0.16000 -1.33222 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.60000 18.77000 -0.17000 -0.90570 復華全球平衡基金-美元 8.85000 8.92000 -0.07000 -0.78475 復華全球平衡基金-新臺幣 18.84000 18.96000 -0.12000 -0.63291 復華全球物聯網科技基金-美元 14.11000 14.30000 -0.19000 -1.32867 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.56000 13.67000 -0.11000 -0.80468 復華全球原物料基金 8.15000 8.34000 -0.19000 -2.27818 復華全球消費基金-新臺幣 11.78000 11.89000 -0.11000 -0.92515 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45390 11.43810 0.01580 0.13813 復華全球債券基金 13.39070 13.34340 0.04730 0.35448 復華全球債券組合基金 14.48000 14.48000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.88000 13.75000 0.13000 0.94545 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.69000 9.60000 0.09000 0.93750 復華全球戰略配置強基金-美元 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 復華有利貨幣市場基金 13.45310 13.45290 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 10.98000 11.21000 -0.23000 -2.05174 復華亞太成長基金 12.32000 12.38000 -0.06000 -0.48465 復華亞太神龍科技基金-美元 8.09000 8.19000 -0.10000 -1.22100 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.56000 8.63000 -0.07000 -0.81112 復華東協世紀基金 11.80000 11.97000 -0.17000 -1.42022 復華南非幣長期收益基金A 13.10000 13.21000 -0.11000 -0.83270 復華南非幣長期收益基金B 7.87000 8.00000 -0.13000 -1.62500 復華南非幣短期收益基金A 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 復華南非幣短期收益基金B 8.96000 9.03000 -0.07000 -0.77519 復華美國新星基金-美元 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 復華美國新星基金-新臺幣 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 復華恒生基金 19.73000 19.79000 -0.06000 -0.30318 復華恒生單日反向一倍基金 9.17000 9.14000 0.03000 0.32823 復華恒生單日正向二倍基金 26.88000 27.05000 -0.17000 -0.62847 復華神盾基金 22.81960 22.69900 0.12060 0.53130 復華高成長基金 59.29000 58.88000 0.41000 0.69633 復華高益策略組合基金 12.87000 12.88000 -0.01000 -0.07764 復華貨幣市場基金 14.41480 14.41460 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.56000 18.31000 0.25000 1.36537 復華富時台灣高股息低波動基金 49.02000 48.75000 0.27000 0.55385 復華復華基金 18.48000 18.35000 0.13000 0.70845 復華華人世紀基金 14.78000 15.13000 -0.35000 -2.31328 復華傳家二號基金 28.03730 27.84340 0.19390 0.69639 復華傳家基金 19.72820 19.64900 0.07920 0.40307 復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 復華新興人民幣債券基金A 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華新興人民幣債券基金B 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 復華新興市場10年期以上債券基金 18.75000 18.66000 0.09000 0.48232 復華新興市場企業債券ETF基金 59.99000 59.76000 0.23000 0.38487 復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 復華新興市場高收益債券基金B 5.28000 5.28000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.51000 8.54000 -0.03000 -0.35129 復華滬深300 A股基金 19.49000 19.48000 0.01000 0.05133 復華數位經濟基金 44.41000 43.96000 0.45000 1.02366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.63400 9.64370 -0.00970 -0.10058 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.42790 9.43050 -0.00260 -0.02757 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.78730 9.79710 -0.00980 -0.10003 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.54420 9.54690 -0.00270 -0.02828 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.45410 9.47480 -0.02070 -0.21847 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.95670 9.92930 0.02740 0.27595 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.48490 9.49970 -0.01480 -0.15579 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.99030 9.95660 0.03370 0.33847 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.48440 9.49930 -0.01490 -0.15685 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.99220 9.95860 0.03360 0.33740 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.85070 9.90420 -0.05350 -0.54017 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.84530 9.85850 -0.01320 -0.13389 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.86180 9.82640 0.03540 0.36025 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.80000 9.84960 -0.04960 -0.50357 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77400 10.94620 -0.17220 -1.57315 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.76730 9.78140 -0.01410 -0.14415 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.80000 9.84960 -0.04960 -0.50357 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77370 10.94630 -0.17260 -1.57679 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.76780 9.78190 -0.01410 -0.14414 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.81840 9.78410 0.03430 0.35057 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.02870 9.01260 0.01610 0.17864 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10990 8.12790 -0.01800 -0.22146 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.08700 8.09160 -0.00460 -0.05685 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43500 11.41460 0.02040 0.17872 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.29750 10.32040 -0.02290 -0.22189 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38710 10.39310 -0.00600 -0.05773 景順主流基金 15.09000 14.81000 0.28000 1.89061 景順台灣科技基金 26.16000 25.70000 0.46000 1.78988 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 景順全球科技基金 20.48000 20.44000 0.04000 0.19569 景順全球康健基金 19.30000 19.42000 -0.12000 -0.61792 景順貨幣市場基金 15.95350 15.95330 0.00020 0.00125 景順潛力基金 27.60000 27.10000 0.50000 1.84502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.33000 13.41000 -0.08000 -0.59657 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.46000 12.47000 -0.01000 -0.08019 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.85000 9.64000 0.21000 2.17842 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.02000 9.75000 0.27000 2.76923 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.14000 9.92000 0.22000 2.21774 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.36000 10.08000 0.28000 2.77778 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.54150 8.52780 0.01370 0.16065 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83980 7.83900 0.00080 0.01021 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.05000 11.03240 0.01760 0.15953 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12180 10.12070 0.00110 0.01087 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.15000 7.30000 -0.15000 -2.05479 華南永昌中國A股基金(美元) 6.84000 7.01000 -0.17000 -2.42511 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.05000 10.29000 -0.24000 -2.33236 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.31600 9.28510 0.03090 0.33279 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51010 9.46280 0.04730 0.49985 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.67340 9.64120 0.03220 0.33398 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.87760 9.82850 0.04910 0.49957 華南永昌永昌基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 華南永昌全球亨利組合基金 14.05650 14.07350 -0.01700 -0.12079 華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 華南永昌全球精品基金 14.58000 14.76000 -0.18000 -1.21951 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.97000 10.17000 -0.20000 -1.96657 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.95000 10.10000 -0.15000 -1.48515 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.12000 12.37000 -0.25000 -2.02102 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.03000 12.21000 -0.18000 -1.47420 華南永昌物聯網精選基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.22780 16.22760 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 22.09250 22.00730 0.08520 0.38714 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.95270 11.95260 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.23320 10.22710 0.00610 0.05965 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.13280 10.13990 -0.00710 -0.07002 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78570 9.77990 0.00580 0.05931 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.65930 9.66620 -0.00690 -0.07138 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99520 9.98820 0.00700 0.07008 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84270 9.84880 -0.00610 -0.06194 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.65280 9.64600 0.00680 0.07050 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.49520 9.50100 -0.00580 -0.06105 華頓中小型基金 20.19000 19.76000 0.43000 2.17611 華頓中國多重機會平衡基金 11.06670 11.12930 -0.06260 -0.56248 華頓台灣基金 22.60000 22.33000 0.27000 1.20914 華頓平安貨幣市場基金 11.53420 11.53410 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.44000 15.64000 -0.20000 -1.27877 華頓全球高收益債券基金A 13.13120 13.15930 -0.02810 -0.21354 華頓全球高收益債券基金B 7.96080 7.97780 -0.01700 -0.21309 華頓全球黑鑽油源基金 4.99000 5.07000 -0.08000 -1.57791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38290 2.43400 -0.05110 -2.09942 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.67720 10.93210 -0.25490 -2.33167 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34600 0.35490 -0.00890 -2.50775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.07240 11.14020 -0.06780 -0.60861 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.98400 10.04000 -0.05600 -0.55777 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.86320 9.94710 -0.08390 -0.84346 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.81910 8.89410 -0.07500 -0.84326 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06020 10.16260 -0.10240 -1.00762 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.02460 9.11960 -0.09500 -1.04171 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.55000 9.83000 -0.28000 -2.84842 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.24000 8.50000 -0.26000 -3.05882 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.84000 9.13000 -0.29000 -3.17634 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48600 2.46900 0.01700 0.68854 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01210 1.99530 0.01680 0.84198 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.63010 11.59240 0.03770 0.32521 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.28530 9.25520 0.03010 0.32522 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.35930 0.00110 0.30615 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29300 0.29260 0.00040 0.13671 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.17000 -0.08000 -2.52366 匯豐中國動力基金(台幣) 13.85000 14.21000 -0.36000 -2.53343 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.46000 -0.01000 -2.17391 匯豐台灣精典基金 21.72000 21.58000 0.14000 0.64875 匯豐全球趨勢組合基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 匯豐全球關鍵資源基金 7.62000 7.76000 -0.14000 -1.80412 匯豐安富基金 23.95000 23.87000 0.08000 0.33515 匯豐成功基金 38.62000 38.30000 0.32000 0.83551 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.50000 10.55000 -0.05000 -0.47393 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56300 2.54790 0.01510 0.59264 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29610 2.28080 0.01530 0.67082 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41650 11.38690 0.02960 0.25995 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.67740 7.64760 0.02980 0.38966 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37290 0.37220 0.00070 0.18807 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32620 0.32560 0.00060 0.18428 匯豐金磚動力基金 13.26000 13.54000 -0.28000 -2.06795 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98970 14.98960 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.69000 4.70000 -0.01000 -0.21277 匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.27000 -0.17000 -1.65531 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.28340 5.29350 -0.01010 -0.19080 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97530 8.98560 -0.01030 -0.11463 匯豐龍鳳基金-A類型 46.73000 46.43000 0.30000 0.64613 匯豐龍鳳基金-I類型 46.73000 46.43000 0.30000 0.64613 匯豐龍騰電子基金 31.55000 31.31000 0.24000 0.76653 匯豐雙高收益債券組合基金 11.94240 11.97520 -0.03280 -0.27390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.78000 16.65000 0.13000 0.78078 新光中國成長基金(人民幣) 8.47000 8.66000 -0.19000 -2.19400 新光中國成長基金(美元) 8.50000 8.70000 -0.20000 -2.29885 新光中國成長基金(新臺幣) 8.46000 8.66000 -0.20000 -2.30947 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.38920 10.40380 -0.01460 -0.14033 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.52900 9.55270 -0.02370 -0.24810 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.82760 9.84470 -0.01710 -0.17370 新光台灣富貴基金 20.89000 20.74000 0.15000 0.72324 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 新光全球AI新創產業基金美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 新光全球生技醫療基金(美元) 10.88000 11.33000 -0.45000 -3.97176 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.60000 10.99000 -0.39000 -3.54868 新光全球債券基金(A累積)美元 9.92800 9.94030 -0.01230 -0.12374 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70120 9.66940 0.03180 0.32887 新光全球債券基金(B配息)美元 9.49070 9.52150 -0.03080 -0.32348 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.26100 9.24960 0.01140 0.12325 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.57000 8.41000 0.16000 1.90250 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 新光吉星貨幣市場基金 15.46230 15.46210 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.23000 8.28000 -0.05000 -0.60386 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 新光亞洲精選基金-美金 20.54000 20.96000 -0.42000 -2.00382 新光亞洲精選基金-新台幣 20.81000 21.22000 -0.41000 -1.93214 新光兩岸優勢基金 9.79000 10.02000 -0.23000 -2.29541 新光店頭基金 21.38000 21.19000 0.19000 0.89665 新光南非幣保本基金 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 新光特選內需收益ETF基金 19.52000 19.31000 0.21000 1.08752 新光創新科技基金 12.62000 12.47000 0.15000 1.20289 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.75080 9.75490 -0.00410 -0.04203 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.96760 9.96310 0.00450 0.04517 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.58180 9.58170 0.00010 0.00104 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.09940 9.10310 -0.00370 -0.04065 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.30710 9.30290 0.00420 0.04515 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 8.94230 8.94210 0.00020 0.00224 新光澳幣八年期保本基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 新光澳幣十年期保本基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 新光澳幣保本基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.98530 10.00000 -0.01470 -0.14700 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43270 9.44700 -0.01430 -0.15137 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.37580 9.37840 -0.00260 -0.02772 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.83330 9.83610 -0.00280 -0.02847 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.80700 9.83040 -0.02340 -0.23804 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.34700 9.36940 -0.02240 -0.23908 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32500 9.32870 -0.00370 -0.03966 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.77980 9.78340 -0.00360 -0.03680 瑞銀全球創新趨勢基金 6.68000 6.74000 -0.06000 -0.89021 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.73220 9.72490 0.00730 0.07507 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.13180 9.12430 0.00750 0.08220 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.60070 9.59820 0.00250 0.02605 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.08560 9.08330 0.00230 0.02532 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.16460 9.15520 0.00940 0.10267 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.73730 9.72830 0.00900 0.09251 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.61490 13.59960 0.01530 0.11250 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.23420 8.22490 0.00930 0.11307 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.99450 39.99730 -0.00280 -0.00700 群益10年期以上金融債ETF基金 36.24550 36.14250 0.10300 0.28498 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.32310 39.02620 0.29690 0.76077 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.39280 37.17450 0.21830 0.58723 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 40.25770 39.95890 0.29880 0.74777 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 40.02650 39.86180 0.16470 0.41318 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.76430 38.67690 0.08740 0.22597 群益2028 REVERSO美元保本基金 9.95330 9.95140 0.00190 0.01909 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.99480 39.99740 -0.00260 -0.00650 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29410 11.29340 0.00070 0.00620 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03930 10.05110 -0.01180 -0.11740 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.73610 11.07170 -0.33560 -3.03115 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.01740 8.29240 -0.27500 -3.31629 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.30000 8.57000 -0.27000 -3.15053 群益大印度基金-人民幣 12.37540 12.62730 -0.25190 -1.99488 群益大印度基金-美元 11.62830 11.90010 -0.27180 -2.28401 群益大印度基金-新臺幣 11.03000 11.27000 -0.24000 -2.12955 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.97050 11.19830 -0.22780 -2.03424 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.57000 10.82140 -0.25140 -2.32317 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 10.15000 -0.22000 -2.16749 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.00580 10.21350 -0.20770 -2.03358 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.79690 9.00610 -0.20920 -2.32287 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.29000 8.47000 -0.18000 -2.12515 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 8.80380 8.98660 -0.18280 -2.03414 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 7.77130 7.95610 -0.18480 -2.32275 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.22000 8.40000 -0.18000 -2.14286 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.35620 8.52980 -0.17360 -2.03522 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.62320 7.80450 -0.18130 -2.32302 群益中小型股基金 37.61000 36.77000 0.84000 2.28447 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.43960 9.52690 -0.08730 -0.91635 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.75580 8.86290 -0.10710 -1.20841 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.21650 8.30320 -0.08670 -1.04418 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.20580 8.28160 -0.07580 -0.91528 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.61050 7.70360 -0.09310 -1.20853 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14260 7.21800 -0.07540 -1.04461 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.90620 9.87220 0.03400 0.34440 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.89680 10.85940 0.03740 0.34440 群益中國高收益債券基金-美元 10.51800 10.49230 0.02570 0.24494 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.72570 9.70020 0.02550 0.26288 群益中國新機會基金N-人民幣 7.37630 7.63050 -0.25420 -3.33137 群益中國新機會基金N-美元 6.76710 7.02100 -0.25390 -3.61629 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.24000 7.49000 -0.25000 -3.33778 群益中國新機會基金-人民幣 6.54170 6.76710 -0.22540 -3.33082 群益中國新機會基金-美元 7.23560 7.50710 -0.27150 -3.61658 群益中國新機會基金-新臺幣 6.91000 7.15000 -0.24000 -3.35664 群益平衡王基金 18.30150 18.23850 0.06300 0.34542 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.26000 8.16000 0.10000 1.22549 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.87000 0.07000 1.19250 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.09040 10.91820 0.17220 1.57718 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.57630 10.44290 0.13340 1.27742 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 9.89000 0.14000 1.41557 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.78110 9.62920 0.15190 1.57749 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.32690 9.20930 0.11760 1.27697 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.85000 8.72000 0.13000 1.49083 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.64550 9.67840 -0.03290 -0.33993 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.42300 9.45540 -0.03240 -0.34266 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 8.84120 8.87140 -0.03020 -0.34042 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 8.76380 8.79390 -0.03010 -0.34228 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.70130 9.73450 -0.03320 -0.34106 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.71850 9.75190 -0.03340 -0.34250 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 8.99690 9.02770 -0.03080 -0.34117 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.37670 9.40900 -0.03230 -0.34329 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02880 10.02650 0.00230 0.02294 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.13110 7.12950 0.00160 0.02244 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.02070 10.05580 -0.03510 -0.34905 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.88130 9.91550 -0.03420 -0.34491 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.00530 10.03060 -0.02530 -0.25223 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.67480 9.70870 -0.03390 -0.34917 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.58840 9.62150 -0.03310 -0.34402 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.70890 9.73350 -0.02460 -0.25274 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.02070 10.05580 -0.03510 -0.34905 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.88130 9.91550 -0.03420 -0.34491 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.00550 10.03080 -0.02530 -0.25222 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.67480 9.70870 -0.03390 -0.34917 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.58830 9.62150 -0.03320 -0.34506 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.70890 9.73350 -0.02460 -0.25274 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.51430 9.56720 -0.05290 -0.55293 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.08000 11.12000 -0.04000 -0.35971 群益全球關鍵生技基金-美元 15.56790 15.65430 -0.08640 -0.55193 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.36000 15.42000 -0.06000 -0.38911 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.86000 10.99000 -0.13000 -1.18289 群益印度中小基金N-人民幣 10.22120 10.46760 -0.24640 -2.35393 群益印度中小基金N-美元 8.57270 8.80520 -0.23250 -2.64049 群益印度中小基金N-新臺幣 8.10000 8.31000 -0.21000 -2.52708 群益印度中小基金-人民幣 13.83730 14.17070 -0.33340 -2.35274 群益印度中小基金-美元 12.26120 12.59390 -0.33270 -2.64176 群益印度中小基金-新臺幣 14.18000 14.54000 -0.36000 -2.47593 群益多利策略組合基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 群益多重收益組合基金 13.36000 13.38000 -0.02000 -0.14948 群益多重資產組合基金 14.61000 14.69000 -0.08000 -0.54459 群益安家基金 22.95940 22.84410 0.11530 0.50473 群益安穩貨幣市場基金 16.10600 16.10580 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.84000 21.65000 0.19000 0.87760 群益亞太中小基金 10.37000 10.61000 -0.24000 -2.26202 群益亞太新趨勢平衡基金 15.08000 15.29000 -0.21000 -1.37345 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.62850 9.62370 0.00480 0.04988 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.29070 7.28700 0.00370 0.05078 群益店頭市場基金 81.38000 80.11000 1.27000 1.58532 群益東方盛世基金 8.10000 8.24000 -0.14000 -1.69903 群益東協成長基金-人民幣 12.65550 12.80740 -0.15190 -1.18603 群益東協成長基金-美元 11.09830 11.26480 -0.16650 -1.47806 群益東協成長基金-新臺幣 10.98000 11.13000 -0.15000 -1.34771 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.83010 10.85900 -0.02890 -0.26614 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.23300 10.25970 -0.02670 -0.26024 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.70110 9.71790 -0.01680 -0.17288 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.26030 9.28500 -0.02470 -0.26602 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.75270 8.77550 -0.02280 -0.25981 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.29580 8.31020 -0.01440 -0.17328 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.06220 9.08640 -0.02420 -0.26633 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.90830 8.93160 -0.02330 -0.26087 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.26760 9.28370 -0.01610 -0.17342 群益長安基金 24.65000 24.35000 0.30000 1.23203 群益美國新創亮點基金N-美元 9.58250 9.54210 0.04040 0.42339 群益美國新創亮點基金-美元 14.49580 14.43470 0.06110 0.42329 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.00000 13.92000 0.08000 0.57471 群益真善美基金 15.46120 15.44390 0.01730 0.11202 群益馬拉松基金 106.15000 105.20000 0.95000 0.90304 群益馬拉松基金I類型 106.40000 105.45000 0.95000 0.90090 群益深証中小板基金 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 群益創新科技基金 28.55000 28.27000 0.28000 0.99045 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.58170 8.80270 -0.22100 -2.51059 群益華夏盛世基金N-美元 7.89090 8.11800 -0.22710 -2.79749 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.22000 8.45000 -0.23000 -2.72189 群益華夏盛世基金-人民幣 9.34540 9.58610 -0.24070 -2.51093 群益華夏盛世基金-美元 8.70080 8.95120 -0.25040 -2.79739 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.35000 14.74000 -0.39000 -2.64586 群益奧斯卡基金 24.55000 24.18000 0.37000 1.53019 群益新興金鑽基金-美元 10.86260 11.09880 -0.23620 -2.12816 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.30000 8.47000 -0.17000 -2.00708 群益葛萊美基金 21.10000 20.83000 0.27000 1.29621 群益道瓊美國地產ETF基金 20.58000 19.97000 0.61000 3.05458 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.19000 11.02000 0.17000 1.54265 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.01750 9.99990 0.01760 0.17600 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 9.98780 9.99970 -0.01190 -0.11900 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.00410 9.99950 0.00460 0.04600 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.01740 9.99980 0.01760 0.17600 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 9.98780 9.99970 -0.01190 -0.11900 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.00410 9.99950 0.00460 0.04600 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.01750 9.99990 0.01760 0.17600 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 9.98780 9.99970 -0.01190 -0.11900 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.01740 9.99980 0.01760 0.17600 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 9.98780 9.99970 -0.01190 -0.11900 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.59880 11.67140 -0.07260 -0.62203 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.88380 10.95920 -0.07540 -0.68801 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.83420 10.90890 -0.07470 -0.68476 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.20370 8.25510 -0.05140 -0.62265 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.61070 8.67030 -0.05960 -0.68740 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 7.92000 7.96000 -0.04000 -0.50251 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.22750 8.28420 -0.05670 -0.68444 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.76170 9.82940 -0.06770 -0.68875 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.52560 9.59160 -0.06600 -0.68810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.24000 9.17000 0.07000 0.76336 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.46000 25.38000 0.08000 0.31521 德信中國精選成長基金 10.28000 10.50000 -0.22000 -2.09524 德信台灣主流中小基金 16.65000 16.35000 0.30000 1.83486 德信新興股票組合基金 10.22000 10.39000 -0.17000 -1.63619 德信萬保貨幣市場基金 11.94780 11.94770 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.77740 10.75890 0.01850 0.17195 德信數位時代基金 25.90000 25.66000 0.24000 0.93531 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 9.93480 9.92320 0.01160 0.11690 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.87040 9.85640 0.01400 0.14204 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.67680 11.67660 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.54000 13.39000 0.15000 1.12024 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.93000 17.35000 -0.42000 -2.42075 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.29260 10.24950 0.04310 0.42051 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.01890 14.95580 0.06310 0.42191 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02610 8.00300 0.02310 0.28864 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.82150 10.80830 0.01320 0.12213 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34940 11.33540 0.01400 0.12351 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.12810 13.09030 0.03780 0.28876 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.47000 15.86000 -0.39000 -2.45902 摩根中小基金 19.54000 19.34000 0.20000 1.03413 摩根中國A股基金 11.93000 12.25000 -0.32000 -2.61224 摩根中國A股基金(美元) 9.36000 9.64000 -0.28000 -2.90456 摩根中國亮點基金 11.66000 12.00000 -0.34000 -2.83333 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.39190 10.51190 -0.12000 -1.14156 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.52850 11.64880 -0.12030 -1.03272 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.81970 8.93100 -0.11130 -1.24622 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.78410 11.92020 -0.13610 -1.14176 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.58410 13.72580 -0.14170 -1.03236 摩根台灣金磚基金-累積型 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516 摩根台灣增長基金 44.74000 44.42000 0.32000 0.72040 摩根平衡基金 26.04000 25.92000 0.12000 0.46296 摩根全球α基金 17.67000 17.73000 -0.06000 -0.33841 摩根全球平衡基金 14.66620 14.72840 -0.06220 -0.42231 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.30210 9.39340 -0.09130 -0.97196 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31010 10.40450 -0.09440 -0.90730 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.72050 9.81680 -0.09630 -0.98097 摩根多元入息成長基金-累積型 11.05220 11.16070 -0.10850 -0.97216 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.75280 9.84940 -0.09660 -0.98077 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.21130 10.29440 -0.08310 -0.80724 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.19330 13.30060 -0.10730 -0.80673 摩根亞洲基金 53.04000 54.27000 -1.23000 -2.26645 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.26010 8.26010 0.00000 0.00000 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.65940 9.66210 -0.00270 -0.02794 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.54340 8.54700 -0.00360 -0.04212 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.14080 12.14080 0.00000 0.00000 摩根東方內需機會基金 16.80000 17.20000 -0.40000 -2.32558 摩根東方科技基金 29.27000 30.06000 -0.79000 -2.62808 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.37000 9.51000 -0.14000 -1.47213 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.67000 9.82000 -0.15000 -1.52749 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.12000 9.27000 -0.15000 -1.61812 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.10000 11.26000 -0.16000 -1.42096 摩根金龍收成基金 19.00000 19.61000 -0.61000 -3.11066 摩根第一貨幣市場基金 15.09450 15.09430 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.99000 13.26000 -0.27000 -2.03620 摩根新金磚五國基金 11.00000 11.25000 -0.25000 -2.22222 摩根新絲路基金 8.96000 9.15000 -0.19000 -2.07650 摩根新興35基金 12.25000 12.53000 -0.28000 -2.23464 摩根新興日本基金 22.47000 22.72000 -0.25000 -1.10035 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.02710 7.04690 -0.01980 -0.28097 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.24310 9.26320 -0.02010 -0.21699 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.00860 9.03490 -0.02630 -0.29109 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.31550 10.34450 -0.02900 -0.28034 摩根新興科技基金 45.68000 45.41000 0.27000 0.59458 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.14180 8.14400 -0.00220 -0.02701 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.41070 10.41350 -0.00280 -0.02689 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.24850 8.32830 -0.07980 -0.95818 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.95620 9.05060 -0.09440 -1.04302 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.42500 8.51830 -0.09330 -1.09529 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55920 9.65170 -0.09250 -0.95838 摩根龍揚基金 28.37000 29.28000 -0.91000 -3.10792 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.83000 9.97000 -0.14000 -1.40421 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.48000 10.68000 -0.20000 -1.87266 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.25000 10.45000 -0.20000 -1.91388 摩根環球股票收益基金-累積型 10.97000 11.13000 -0.16000 -1.43756 摩根總收益組合基金-月配息型 9.14370 9.16300 -0.01930 -0.21063 摩根總收益組合基金-累積型 11.10860 11.13210 -0.02350 -0.21110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 22.27000 21.85000 0.42000 1.92220 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.67810 11.66720 0.01090 0.09342 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88790 10.88290 0.00500 0.04594 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.88640 9.87250 0.01390 0.14080 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99580 9.98640 0.00940 0.09413 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.37330 9.36890 0.00440 0.04696 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50540 8.49340 0.01200 0.14129 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.80250 9.82540 -0.02290 -0.23307 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.86620 9.87290 -0.00670 -0.06786 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.33070 9.42780 -0.09710 -1.02993 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.48000 9.56280 -0.08280 -0.86586 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.03260 9.12650 -0.09390 -1.02887 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.17620 9.25640 -0.08020 -0.86643 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.93090 10.95850 -0.02760 -0.25186 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.68810 10.71130 -0.02320 -0.21659 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.89980 9.90660 -0.00680 -0.06864 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.29090 10.31690 -0.02600 -0.25201 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.04670 10.06850 -0.02180 -0.21652 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.30850 9.31490 -0.00640 -0.06871 聯邦金鑽平衡基金 21.13820 20.71930 0.41890 2.02179 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 8.86110 8.93080 -0.06970 -0.78045 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.15570 9.21240 -0.05670 -0.61547 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 8.84030 8.90980 -0.06950 -0.78004 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.14020 9.19680 -0.05660 -0.61543 聯邦貨幣市場基金 13.17960 13.17950 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.33000 11.12000 0.21000 1.88849 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88070 15.88960 -0.00890 -0.05601 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.69230 11.76850 -0.07620 -0.64749 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.25110 11.31110 -0.06000 -0.53045 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.77050 10.82790 -0.05740 -0.53011 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74780 11.74330 0.00450 0.03832 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96750 10.95290 0.01460 0.13330 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35280 10.34880 0.00400 0.03865 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.46460 8.45340 0.01120 0.13249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 31.50000 31.25000 0.25000 0.80000 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.61000 14.90000 -0.29000 -1.94631 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.65000 15.03000 -0.38000 -2.52828 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.69000 9.93000 -0.24000 -2.41692 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.18000 15.29000 -0.11000 -0.71942 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.85000 11.95000 -0.10000 -0.83682 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.74000 11.83000 -0.09000 -0.76078 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.51000 7.54000 -0.03000 -0.39788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.27000 14.45000 -0.18000 -1.24567 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.28000 10.41000 -0.13000 -1.24880 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.47000 8.57000 -0.10000 -1.16686 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.92000 -0.31000 -2.83883 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 13.19000 13.57000 -0.38000 -2.80029 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 13.57000 13.96000 -0.39000 -2.79370 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 13.52000 13.90000 -0.38000 -2.73381 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.79000 9.04000 -0.25000 -2.76549 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.33000 14.73000 -0.40000 -2.71555 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.44000 9.72000 -0.28000 -2.88066 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.44000 19.68000 -0.24000 -1.21951 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.61000 17.82000 -0.21000 -1.17845 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.14000 12.25000 -0.11000 -0.89796 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.37000 14.55000 -0.18000 -1.23711 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.11000 15.28000 -0.17000 -1.11257 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.20000 14.36000 -0.16000 -1.11421 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.32000 14.50000 -0.18000 -1.24138 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.68000 12.83000 -0.15000 -1.16913 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.70000 12.85000 -0.15000 -1.16732 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.28000 13.45000 -0.17000 -1.26394 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.21000 18.25000 -0.04000 -0.21918 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.02000 17.05000 -0.03000 -0.17595 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.77000 12.79000 -0.02000 -0.15637 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 13.80000 13.90000 -0.10000 -0.71942 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113 聯博貨幣市場基金 15.00840 15.00830 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.24760 10.25700 -0.00940 -0.09164 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.25100 13.27170 -0.02070 -0.15597 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.24370 7.25030 -0.00660 -0.09103 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 19.33000 19.02000 0.31000 1.62986 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.35000 10.54000 -0.19000 -1.80266 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.83000 11.05000 -0.22000 -1.99095 瀚亞巴西基金 5.26000 5.32000 -0.06000 -1.12782 瀚亞外銷基金 37.30000 37.09000 0.21000 0.56619 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.23000 11.33000 -0.10000 -0.88261 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.66000 10.80000 -0.14000 -1.29630 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.20000 10.31000 -0.11000 -1.06693 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.28000 9.40000 -0.12000 -1.27660 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 8.91000 9.01000 -0.10000 -1.10988 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.43750 10.48300 -0.04550 -0.43404 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.11090 10.14680 -0.03590 -0.35381 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.94740 11.96760 -0.02020 -0.16879 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.91390 9.91180 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