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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/12/07  107/12/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.65420   10.65340   0.00080    0.00751
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.81150    9.83710  -0.02560   -0.26024
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.81410    9.83970  -0.02560   -0.26017
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.75010    9.76450  -0.01440   -0.14747
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.75020    9.76470  -0.01450   -0.14849
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    21.55000   22.31000  -0.76000   -3.40654
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.42000   24.83000  -2.41000   -9.70600
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.10140    9.11860  -0.01720   -0.18863
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.43210    9.44790  -0.01580   -0.16723
中國信託台灣活力基金                                               13.01000   12.84000   0.17000    1.32399
中國信託台灣優勢基金                                               14.92000   14.67000   0.25000    1.70416
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.17000    9.99000   0.18000    1.80180
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.77000    9.59000   0.18000    1.87696
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.06000    8.89000   0.17000    1.91226
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.47000    9.35000   0.12000    1.28342
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.16000    8.09000   0.07000    0.86527
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     8.74000    8.67000   0.07000    0.80738
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.80890    9.81820  -0.00930   -0.09472
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.06440    9.07310  -0.00870   -0.09589
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.17470   10.19920  -0.02450   -0.24021
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.36650    9.38860  -0.02210   -0.23539
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.27050   10.20780   0.06270    0.61424
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     8.87630    8.82210   0.05420    0.61437
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.67320   10.71250  -0.03930   -0.36686
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.52180    9.55690  -0.03510   -0.36727
中國信託智能運動基金-台幣                                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                           9.67000    9.72000  -0.05000   -0.51440
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       8.80000    8.85000  -0.05000   -0.56497
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.67000    8.76000  -0.09000   -1.02740
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.00090   11.00080   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.35440    9.34610   0.00830    0.08881
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  8.89500    8.88700   0.00800    0.09002
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.51980    9.51620   0.00360    0.03783
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.04730    9.04380   0.00350    0.03870
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.81000   10.84000  -0.03000   -0.27675
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.60000   10.68000  -0.08000   -0.74906
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元大2001基金                                                       52.91000   52.27000   0.64000    1.22441
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.15720   38.99100   0.16620    0.42625
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             37.10270   37.11960  -0.01690   -0.04553
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.30000   17.71000  -0.41000   -2.31508
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.51420   11.51310   0.00110    0.00955
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61850   10.63140  -0.01290   -0.12134
元大上證50基金                                                     27.55000   27.56000  -0.01000   -0.03628
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.02000   10.34000  -0.32000   -3.09478
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.93000    9.23000  -0.30000   -3.25027
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.79000   13.00000  -0.21000   -1.61538
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.97400   12.20700  -0.23300   -1.90874
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.17300   16.46000  -0.28700   -1.74362
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.53900    9.69700  -0.15800   -1.62937
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.17800    9.34200  -0.16400   -1.75551
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.83000    2.87000  -0.04000   -1.39373
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.65000   12.85000  -0.20000   -1.55642
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.36000   46.44790  -0.08790   -0.18924
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.50330   10.49270   0.01060    0.10102
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67210    9.66230   0.00980    0.10143
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.66620    9.66910  -0.00290   -0.02999
元大巴西指數基金                                                    6.32800    6.35000  -0.02200   -0.34646
元大巴菲特基金                                                     23.87000   23.74000   0.13000    0.54760
元大日經225基金                                                    27.25000   27.02000   0.23000    0.85122
元大台商收成基金                                                   19.71000   19.57000   0.14000    0.71538
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.26000   13.36000  -0.10000   -0.74850
元大台灣50單日正向2倍基金                                          31.74000   31.30000   0.44000    1.40575
元大台灣中型100基金                                                29.11000   28.91000   0.20000    0.69180
元大台灣加權股價指數基金                                           23.00200   22.81900   0.18300    0.80196
元大台灣卓越50基金                                                 75.31000   74.91000   0.40000    0.53397
元大台灣金融基金                                                   16.76000   16.75000   0.01000    0.05970
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        28.01000   27.86000   0.15000    0.53841
元大台灣高股息基金                                                 24.22000   24.09000   0.13000    0.53964
元大台灣電子科技基金                                               30.88000   30.63000   0.25000    0.81619
元大全球ETF成長組合基金                                            10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.22000   14.18000   0.04000    0.28209
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.00000   12.71000   0.29000    2.28167
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.06000    8.86000   0.20000    2.25734
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.76000   12.49000   0.27000    2.16173
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.97900   11.77300   0.20600    1.74977
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.61000    8.74000  -0.13000   -1.48741
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.64000  -0.10000   -1.50602
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.20000    8.15000   0.05000    0.61350
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.40000    6.36000   0.04000    0.62893
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.79400    8.89800  -0.10400   -1.16880
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.72000    8.78000  -0.06000   -0.68337
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.55000   12.79000  -0.24000   -1.87647
元大全球農業商機基金                                               16.51000   16.46000   0.05000    0.30377
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
元大印尼指數基金                                                    9.16900    9.26700  -0.09800   -1.05752
元大印度指數基金                                                    9.31000    9.46600  -0.15600   -1.64800
元大印度基金                                                       11.82000   11.98000  -0.16000   -1.33556
元大多多基金                                                       15.44000   15.28000   0.16000    1.04712
元大多福基金                                                       46.94000   46.44000   0.50000    1.07666
元大亞太成長基金                                                    8.56000    8.65000  -0.09000   -1.04046
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.67770    8.67790  -0.00020   -0.00230
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.08430    7.08440  -0.00010   -0.00141
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.88500    8.94000  -0.05500   -0.61521
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.43900    9.45200  -0.01300   -0.13754
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                        9.98400    9.98430  -0.00030   -0.00300
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                            9.99950    9.99990  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                              9.99950    9.99990  -0.00040   -0.00400
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                          9.99150    9.97540   0.01610    0.16140
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                            9.99150    9.97540   0.01610    0.16140
元大卓越基金                                                       40.26000   40.04000   0.22000    0.54945
元大店頭基金                                                        7.27000    7.18000   0.09000    1.25348
元大泛歐成長基金                                                    8.17000    8.34000  -0.17000   -2.03837
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.32710   10.32650   0.00060    0.00581
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65860    9.66300  -0.00440   -0.04553
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.81840   31.67780   0.14060    0.44384
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.57780   37.13810   0.43970    1.18396
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.14270   19.27410  -0.13140   -0.68174
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.56600   18.29080   0.27520    1.50458
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.37410   39.05190   0.32220    0.82506
元大高科技基金                                                     16.79000   16.68000   0.11000    0.65947
元大得利貨幣市場基金                                               16.27580   16.27560   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99750   11.99730   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.98000   10.84000   0.14000    1.29151
元大華夏中小基金                                                    6.31000    6.47000  -0.16000   -2.47295
元大新中國基金-人民幣                                               8.32000    8.49000  -0.17000   -2.00236
元大新中國基金-美元                                                 7.79300    7.97800  -0.18500   -2.31888
元大新中國基金-新台幣                                               7.77000    7.94000  -0.17000   -2.14106
元大新主流基金                                                     21.27000   21.04000   0.23000    1.09316
元大新東協平衡基金-美元                                             9.06200    9.12600  -0.06400   -0.70129
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.84000    8.89000  -0.05000   -0.56243
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.21900   10.28020  -0.06120   -0.59532
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.45500    9.53990  -0.08490   -0.88995
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.30990   10.38530  -0.07540   -0.72603
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.83720    8.90190  -0.06470   -0.72681
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75850    9.75680   0.00170    0.01742
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.27490    9.27330   0.00160    0.01725
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.91390    9.89580   0.01810    0.18291
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.42750    9.41030   0.01720    0.18278
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.45260    9.45040   0.00220    0.02328
元大新興亞洲基金                                                   10.52000   10.74000  -0.22000   -2.04842
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.02690    9.07180  -0.04490   -0.49494
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.68390    8.72710  -0.04320   -0.49501
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.28160    9.31240  -0.03080   -0.33074
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.93280    8.96240  -0.02960   -0.33027
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.12110   15.12090   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       32.78000   32.43000   0.35000    1.07925
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.85000    8.74000   0.11000    1.25858
元大實質多重資產基金-美元                                           8.14100    8.07300   0.06800    0.84231
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.59000    8.48000   0.11000    1.29717
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.02000   15.96000   0.06000    0.37594
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.05000   12.13000  -0.08000   -0.65952
元大摩臺基金                                                       34.90000   34.72000   0.18000    0.51843
元大標普500基金                                                    25.06000   24.99000   0.07000    0.28011
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.63000   13.57000   0.06000    0.44215
元大標普500單日正向2倍基金                                         30.46000   30.68000  -0.22000   -0.71708
元大標智滬深300基金                                                15.06000   15.07000  -0.01000   -0.06636
元大歐洲50基金                                                     21.88000   22.63000  -0.75000   -3.31418
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.49250    9.52450  -0.03200   -0.33598
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.22140   10.22100   0.00040    0.00391
元大績效基金                                                       44.39000   43.92000   0.47000    1.07013
元大韓國KOSPI200基金                                               20.35000   20.31000   0.04000    0.19695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.76000   13.68000   0.08000    0.58480
日盛上選基金                                                       28.52000   28.24000   0.28000    0.99150
日盛小而美基金                                                     15.74000   15.65000   0.09000    0.57508
日盛中國內需動力基金                                                8.61000    8.84000  -0.23000   -2.60181
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.55800   11.51410   0.04390    0.38127
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.55050    9.51420   0.03630    0.38153
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.62730   11.61390   0.01340    0.11538
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.60240    9.59130   0.01110    0.11573
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.51090   10.49010   0.02080    0.19828
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.66480    8.64760   0.01720    0.19890
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.06000    9.25000  -0.19000   -2.05405
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.61000    8.82000  -0.21000   -2.38095
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         8.90000    9.10000  -0.20000   -2.19780
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.74000    9.84000  -0.10000   -1.01626
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.61000    9.73000  -0.12000   -1.23330
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
日盛日盛基金                                                       11.88000   11.75000   0.13000    1.10638
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.12000    9.18000  -0.06000   -0.65359
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.07000    9.12000  -0.05000   -0.54825
日盛全球抗暖化基金                                                  9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                      9.91990    9.94000  -0.02010   -0.20221
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.17850    9.19720  -0.01870   -0.20332
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.72100    9.71820   0.00280    0.02881
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    8.99560    8.99300   0.00260    0.02891
日盛全球智能車基金(美元)                                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                          9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.37690    2.36910   0.00780    0.32924
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.62430    1.61890   0.00540    0.33356
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36100    0.36070   0.00030    0.08317
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24740    0.24720   0.00020    0.08091
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    11.95320   11.93620   0.01700    0.14242
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.06110    8.04970   0.01140    0.14162
日盛亞洲機會基金                                                    6.23000    6.39000  -0.16000   -2.50391
日盛首選基金                                                       14.98000   14.82000   0.16000    1.07962
日盛高科技基金                                                     15.79000   15.59000   0.20000    1.28287
日盛貨幣市場基金                                                   14.78930   14.78910   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     35.01000   34.58000   0.43000    1.24349
日盛精選五虎基金                                                   32.85000   32.76000   0.09000    0.27473
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.50330   13.50310   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 27.01000   26.54000   0.47000    1.77091
台新MSCI中國基金                                                   18.84000   19.50000  -0.66000   -3.38462
台新大眾貨幣市場基金                                               14.18040   14.18020   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46870   10.44900   0.01970    0.18853
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53420   10.55130  -0.01710   -0.16207
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11970   10.11940   0.00030    0.00296
台新中國通基金                                                     37.90000   37.22000   0.68000    1.82697
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.43350    0.44650  -0.01300   -2.91153
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.35500   13.73100  -0.37600   -2.73833
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28120    0.29140  -0.01020   -3.50034
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.68000    8.98000  -0.30000   -3.34076
台新主流基金                                                       20.87000   20.68000   0.19000    0.91876
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.79000   20.31000   0.48000    2.36337
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.67780    0.66310   0.01470    2.21686
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.28000   14.92000   0.36000    2.41287
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49700    0.48620   0.01080    2.22131
台新台灣中小基金                                                   29.82000   29.27000   0.55000    1.87906
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.84470    9.74690   0.09780    1.00340
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.12020    9.06390   0.05630    0.62115
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.59000    8.52000   0.07000    0.82160
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.26290   10.19960   0.06330    0.62061
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.71000    9.63000   0.08000    0.83074
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.69870    9.76290  -0.06420   -0.65759
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.57350   10.64340  -0.06990   -0.65675
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
台新印度基金                                                       13.93000   14.09000  -0.16000   -1.13556
台新亞美短期債券基金                                               10.94910   10.96000  -0.01090   -0.09945
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.34180    8.33830   0.00350    0.04197
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27580    0.27620  -0.00040   -0.14482
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.76810   11.76320   0.00490    0.04166
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38370    0.38420  -0.00050   -0.13014
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.10320   11.10310   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.98680   27.76640   0.22040    0.79377
台新智慧生活基金-美元                                               9.45430    9.42650   0.02780    0.29491
台新智慧生活基金-新台幣                                             9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.08590    8.10730  -0.02140   -0.26396
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.27030    8.27850  -0.00820   -0.09905
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.82300    8.84640  -0.02340   -0.26451
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.03350    9.04250  -0.00900   -0.09953
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.46830   10.51220  -0.04390   -0.41761
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33440    0.33630  -0.00190   -0.56497
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.69980    7.73200  -0.03220   -0.41645
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25900    0.26060  -0.00160   -0.61397
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.21000    5.34000  -0.13000   -2.43446
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.45000   20.34000   0.11000    0.54081
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                               18.48000   18.98000  -0.50000   -2.63435
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.58220   12.58200   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.67000    9.59000   0.08000    0.83420
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.19030   11.18930   0.00100    0.00894
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.96290    9.97090  -0.00800   -0.08023
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.08660    9.07820   0.00840    0.09253
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.43610   10.42660   0.00950    0.09111
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.67290    7.67540  -0.00250   -0.03257
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87340    8.87640  -0.00300   -0.03380
永豐中小基金                                                       47.40000   47.18000   0.22000    0.46630
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.70290    1.69290   0.01000    0.59070
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.28930    2.27590   0.01340    0.58878
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.74510    7.70820   0.03690    0.47871
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.10230   10.05430   0.04800    0.47741
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.22000  -0.09000   -2.13270
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.55000   18.97000  -0.42000   -2.21402
永豐主流品牌基金                                                   15.78000   16.06000  -0.28000   -1.74346
永豐永豐基金                                                       31.52000   31.09000   0.43000    1.38308
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.19560    9.26310  -0.06750   -0.72870
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.38190    9.45070  -0.06880   -0.72799
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.09300    9.14370  -0.05070   -0.55448
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.27760    9.32930  -0.05170   -0.55417
永豐亞洲民生消費基金                                               10.46000   10.60000  -0.14000   -1.32075
永豐南非幣2021保本基金                                             13.35670   13.36380  -0.00710   -0.05313
永豐高科技基金                                                     21.25000   21.10000   0.15000    0.71090
永豐貨幣市場基金                                                   13.89950   13.89930   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.08280    2.07670   0.00610    0.29374
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.49370    2.48640   0.00730    0.29360
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.62200    7.60810   0.01390    0.18270
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.36600   10.34710   0.01890    0.18266
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.83430    6.84730  -0.01300   -0.18986
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.65420   10.67460  -0.02040   -0.19111
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.90000    9.05000  -0.15000   -1.65746
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.02000    7.16000  -0.14000   -1.95531
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.15000   16.44000  -0.29000   -1.76399
永豐臺灣加權ETF基金                                                48.55000   48.17000   0.38000    0.78887
永豐領航科技基金                                                   34.43000   33.98000   0.45000    1.32431
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.30000   11.53000  -0.23000   -1.99480
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.88000   11.09000  -0.21000   -1.89360
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       8.87000    9.18000  -0.31000   -3.37691
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         8.82000    9.15000  -0.33000   -3.60656
永豐趨勢平衡基金                                                   38.46000   37.72000   0.74000    1.96182
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.68600   11.68490   0.00110    0.00941
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.45890    9.43480   0.02410    0.25544
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.80250    9.77760   0.02490    0.25466
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.46490    9.43710   0.02780    0.29458
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.69750    9.66900   0.02850    0.29476
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48270    9.46070   0.02200    0.23254
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.95050    9.92750   0.02300    0.23168
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.44620    9.42040   0.02580    0.27387
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.76030    9.73360   0.02670    0.27431
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.14000   10.34000  -0.20000   -1.93424
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.90000    9.10000  -0.20000   -2.19780
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.53000    9.75000  -0.22000   -2.25641
兆豐國際中小基金                                                   13.52000   13.32000   0.20000    1.50150
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.74000   13.08000  -0.34000   -2.59939
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.80000   17.29000  -0.49000   -2.83401
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.70000   17.20000  -0.50000   -2.90698
兆豐國際生命科學基金                                               15.37000   15.31000   0.06000    0.39190
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                   9.93610    9.95820  -0.02210   -0.22193
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.16010   10.19360  -0.03350   -0.32864
兆豐國際全球基金                                                   29.22000   29.36000  -0.14000   -0.47684
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.33430   10.33360   0.00070    0.00677
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12740   10.13200  -0.00460   -0.04540
兆豐國際國民基金                                                   20.35000   19.99000   0.36000    1.80090
兆豐國際第一基金                                                   11.62000   11.48000   0.14000    1.21951
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.81880    9.78680   0.03200    0.32697
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.70530    7.68020   0.02510    0.32681
兆豐國際萬全基金                                                   18.84000   18.66000   0.18000    0.96463
兆豐國際電子基金                                                   22.80000   22.48000   0.32000    1.42349
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          19.52000   19.40000   0.12000    0.61856
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.63000   17.76000  -0.13000   -0.73198
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.86000   30.60000   0.26000    0.84967
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51840   12.51820   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.83520    9.85480  -0.01960   -0.19889
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.76640    9.77950  -0.01310   -0.13395
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.81810    9.82810  -0.01000   -0.10175
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.83680    9.85630  -0.01950   -0.19784
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.77340    9.78650  -0.01310   -0.13386
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.81710    9.82710  -0.01000   -0.10176
合庫台灣基金                                                       10.01000    9.87000   0.14000    1.41844
合庫全球高收益債券基金A類型                                        10.85060   10.86990  -0.01930   -0.17755
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.71760   11.77890  -0.06130   -0.52042
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.47860   10.53090  -0.05230   -0.49663
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.22300   11.27270  -0.04970   -0.44089
合庫全球高收益債券基金B類型                                         7.82630    7.84030  -0.01400   -0.17856
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.11370    9.16010  -0.04640   -0.50654
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.70130    8.74480  -0.04350   -0.49744
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.58310    8.62320  -0.04010   -0.46502
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   8.93250    8.97710  -0.04460   -0.49682
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.74000   10.86000  -0.12000   -1.10497
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.14000    9.20000  -0.06000   -0.65217
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.96000   10.08000  -0.12000   -1.19048
合庫全球新興市場基金                                                8.75000    8.93000  -0.18000   -2.01568
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.00000    9.04000  -0.04000   -0.44248
合庫貨幣市場基金                                                   10.14280   10.14260   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.26740    9.28530  -0.01790   -0.19278
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.50240    9.52630  -0.02390   -0.25088
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.78670    9.80360  -0.01690   -0.17239
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.19690   11.22950  -0.03260   -0.29031
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.59060   13.60590  -0.01530   -0.11245
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.46250    8.48100  -0.01850   -0.21813
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.13270    9.15560  -0.02290   -0.25012
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.59940    7.61250  -0.01310   -0.17209
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.44320    8.46700  -0.02380   -0.28109
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95380    9.96530  -0.01150   -0.11540
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.56000    9.67000  -0.11000   -1.13754
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.48000    9.60000  -0.12000   -1.25000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.68000    9.80000  -0.12000   -1.22449
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
安本標準兩岸價值基金                                               10.03000   10.33000  -0.30000   -2.90416
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                    9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.07200   11.07100   0.00100    0.00903
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.97470    9.99890  -0.02420   -0.24203
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.83460    9.84220  -0.00760   -0.07722
安聯中國東協基金                                                   14.71000   15.00000  -0.29000   -1.93333
安聯中國策略基金-美元                                               9.54000    9.79000  -0.25000   -2.55363
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.36000   12.67000  -0.31000   -2.44672
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.10000   12.44000  -0.34000   -2.73312
安聯中華新思路基金-美元                                            11.26000   11.60000  -0.34000   -2.93103
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.57000   10.87000  -0.30000   -2.75989
安聯台灣大壩基金                                                   25.08000   24.90000   0.18000    0.72289
安聯台灣科技基金                                                   40.71000   40.58000   0.13000    0.32035
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.50780   12.50770   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   27.37000   27.16000   0.21000    0.77320
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.00110   10.00550  -0.00440   -0.04398
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.82070   14.81540   0.00530    0.03577
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.39650    9.39320   0.00330    0.03513
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.20620   12.20840  -0.00220   -0.01802
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                           9.99150    9.99370  -0.00220   -0.02201
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.01550   12.02020  -0.00470   -0.03910
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.18860    9.18990  -0.00130   -0.01415
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.06070    9.06260  -0.00190   -0.02097
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.71120    8.71460  -0.00340   -0.03901
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.67000   10.76000  -0.09000   -0.83643
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                11.81130   11.85700  -0.04570   -0.38543
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.72050   10.76440  -0.04390   -0.40783
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.38130   10.42140  -0.04010   -0.38479
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.53110    8.56520  -0.03410   -0.39812
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.33950    8.37370  -0.03420   -0.40842
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.05000    8.08110  -0.03110   -0.38485
安聯全球人口趨勢基金                                               11.03000   11.14000  -0.11000   -0.98743
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.70000   34.40000   0.30000    0.87209
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.66000    7.82000  -0.16000   -2.04604
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92800   11.92200   0.00600    0.05033
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.26270   10.25830   0.00440    0.04289
安聯全球新興市場基金                                               16.32000   16.57000  -0.25000   -1.50875
安聯全球農金趨勢基金                                                8.97000    9.04000  -0.07000   -0.77434
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.04000    8.13000  -0.09000   -1.10701
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                         9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                         9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
安聯亞洲動態策略基金                                               20.34000   20.75000  -0.41000   -1.97590
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.14940   10.13850   0.01090    0.10751
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.85030    9.83970   0.01060    0.10773
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.05210   81.91900   0.13310    0.16248
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.13390   12.13860  -0.00470   -0.03872
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               63.39780   63.31620   0.08160    0.12888
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.29840    9.30200  -0.00360   -0.03870
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.59300    2.59050   0.00250    0.09651
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.41810   10.43790  -0.01980   -0.18969
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19610    2.18780   0.00830    0.37938
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.61410    8.62890  -0.01480   -0.17152
宏利台灣動力基金                                                   27.29000   26.98000   0.31000    1.14900
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.58720    9.66540  -0.07820   -0.80907
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.40590    9.46680  -0.06090   -0.64330
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.43490    7.49550  -0.06060   -0.80849
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.41010    7.46200  -0.05190   -0.69552
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.24000   10.37000  -0.13000   -1.25362
宏利全球債券組合基金                                               12.78670   12.79750  -0.01080   -0.08439
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.79240    2.79650  -0.00410   -0.14661
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.68540   11.70130  -0.01590   -0.13588
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57770    8.58960  -0.01190   -0.13854
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42800    2.41640   0.01160    0.48005
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85400   10.85300   0.00100    0.00921
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.15240    3.22650  -0.07410   -2.29661
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.50720    0.51800  -0.01080   -2.08494
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       14.64000   14.95000  -0.31000   -2.07358
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.58390   11.63180  -0.04790   -0.41180
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.24470   10.28940  -0.04470   -0.43443
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                                9.89930    9.93920  -0.03990   -0.40144
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.57990    8.61520  -0.03530   -0.40974
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.18780    8.22360  -0.03580   -0.43533
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.08340    8.11590  -0.03250   -0.40045
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.04180    8.07730  -0.03550   -0.43950
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                              9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.72000    2.72610  -0.00610   -0.22376
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39380    0.39480  -0.00100   -0.25329
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           11.93240   11.95830  -0.02590   -0.21659
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.89530    0.89740  -0.00210   -0.23401
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.10150    7.11690  -0.01540   -0.21639
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        1.97170    1.97580  -0.00410   -0.20751
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.28360    0.28430  -0.00070   -0.24622
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.67850    8.69730  -0.01880   -0.21616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.31460    0.31520  -0.00060   -0.19036
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.65540   13.65520   0.00020    0.00146
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.35000    2.42000  -0.07000   -2.89256
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.69000   10.97000  -0.28000   -2.55242
宏利臺灣股息收益基金                                               23.00000   22.79000   0.21000    0.92146
宏利澳幣保本基金                                                   12.28180   12.27330   0.00850    0.06926
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                          9.92000    9.99000  -0.07000   -0.70070
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.53000   10.59000  -0.06000   -0.56657
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.85000   10.92000  -0.07000   -0.64103
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.39000   10.52000  -0.13000   -1.23574
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.44000    9.54000  -0.10000   -1.04822
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.30000   11.42000  -0.12000   -1.05079
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                            9.81730    9.77250   0.04480    0.45843
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.09110    9.07820   0.01290    0.14210
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.55710    8.53080   0.02630    0.30829
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.39440   10.36250   0.03190    0.30784
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.84000    8.85000  -0.01000   -0.11299
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.45000    9.56000  -0.11000   -1.15063
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.20000    9.39000  -0.19000   -2.02343
貝萊德新台幣基金                                                   12.94370   12.94360   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.48000   23.28000   0.20000    0.85911
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.31580   11.31720  -0.00140   -0.01237
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94240    9.95950  -0.01710   -0.17170
保德信大中華基金-人民幣                                             8.75000    8.95000  -0.20000   -2.23464
保德信大中華基金-美元                                               8.63000    8.85000  -0.22000   -2.48588
保德信大中華基金-新台幣                                            25.68000   26.31000  -0.63000   -2.39453
保德信中小型股基金                                                 39.72000   39.14000   0.58000    1.48186
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.89000    8.09000  -0.20000   -2.47219
保德信中國中小基金-美元                                             7.59000    7.81000  -0.22000   -2.81690
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.33000    7.53000  -0.20000   -2.65604
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.83940    8.92200  -0.08260   -0.92580
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.90880    8.98540  -0.07660   -0.85249
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.96530    9.04670  -0.08140   -0.89978
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.75300    9.84150  -0.08850   -0.89925
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.09000    8.31000  -0.22000   -2.64741
保德信中國品牌基金-美元                                             8.09000    8.30000  -0.21000   -2.53012
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.75000    8.98000  -0.23000   -2.56125
保德信台商全方位基金                                               30.89000   30.56000   0.33000    1.07984
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          26.12000   26.42000  -0.30000   -1.13550
保德信全球消費商機基金                                             17.55000   17.57000  -0.02000   -0.11383
保德信全球基礎建設基金                                             11.97000   12.03000  -0.06000   -0.49875
保德信全球資源基金                                                  7.09000    7.28000  -0.19000   -2.60989
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.25000   33.40000  -0.15000   -0.44910
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27140   10.31030  -0.03890   -0.37729
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.27140   10.31030  -0.03890   -0.37729
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.25040   10.27230  -0.02190   -0.21319
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.25040   10.27230  -0.02190   -0.21319
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.41090    9.43020  -0.01930   -0.20466
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.29750   10.31830  -0.02080   -0.20158
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 8.93980    8.94300  -0.00320   -0.03578
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.76700    9.77050  -0.00350   -0.03582
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.93410    7.94640  -0.01230   -0.15479
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.59560   10.61200  -0.01640   -0.15454
保德信亞太基金                                                     19.45000   19.84000  -0.39000   -1.96573
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.32550    8.30750   0.01800    0.21667
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.17010   11.14590   0.02420    0.21712
保德信店頭市場基金                                                 28.73000   28.24000   0.49000    1.73513
保德信拉丁美洲基金                                                  6.74000    6.80000  -0.06000   -0.88235
保德信金平衡基金                                                   27.84000   27.75000   0.09000    0.32432
保德信金滿意基金                                                   38.21000   37.83000   0.38000    1.00449
保德信科技島基金                                                   23.40000   23.19000   0.21000    0.90556
保德信高成長基金                                                   84.17000   83.80000   0.37000    0.44153
保德信第一基金                                                     22.55000   22.43000   0.12000    0.53500
保德信貨幣市場基金                                                 15.78930   15.78910   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.14400   10.16310  -0.01910   -0.18793
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.31870   10.28720   0.03150    0.30621
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.42570   10.43820  -0.01250   -0.11975
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                    9.93000    9.89290   0.03710    0.37502
保德信新世紀基金                                                    9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.77510    7.77430   0.00080    0.01029
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.68040   10.67930   0.00110    0.01030
保德信新興趨勢組合基金                                             10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
保德信瑞騰基金                                                     15.55740   15.55750  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.37000    9.51000  -0.14000   -1.47213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67320    9.66720   0.00600    0.06207
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.98000    9.97370   0.00630    0.06317
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61240    9.60230   0.01010    0.10518
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77120    9.76110   0.01010    0.10347
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.69580    9.68510   0.01070    0.11048
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84900    9.83880   0.01020    0.10367
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.55890    9.55130   0.00760    0.07957
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.68000    9.67220   0.00780    0.08064
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.96170    9.94660   0.01510    0.15181
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.98570    9.98150   0.00420    0.04208
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型               9.98420    9.97930   0.00490    0.04910
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.87820    9.87200   0.00620    0.06280
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.88050    9.87280   0.00770    0.07799
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86730    9.86650   0.00080    0.00811
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05460   10.04630   0.00830    0.08262
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74780    9.74480   0.00300    0.03079
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.84270    9.83970   0.00300    0.03049
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.49170    9.48510   0.00660    0.06958
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.31420    9.31100   0.00320    0.03437
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92150    9.92250  -0.00100   -0.01008
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.91760    9.91870  -0.00110   -0.01109
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.01930   10.01350   0.00580    0.05792
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.09960   10.09760   0.00200    0.01981
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.89470    9.89420   0.00050    0.00505
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.89520    9.89470   0.00050    0.00505
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.92470    1.91700   0.00770    0.40167
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67380    2.66320   0.01060    0.39802
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.28800    0.28800   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43370    0.43380  -0.00010   -0.02305
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.23310    8.22670   0.00640    0.07780
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.64350   11.63130   0.01220    0.10489
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.38810    9.35950   0.02860    0.30557
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64320   11.60640   0.03680    0.31707
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.44620    8.45060  -0.00440   -0.05207
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.52300   10.52840  -0.00540   -0.05129
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06940   10.06270   0.00670    0.06658
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96890    9.95700   0.01190    0.11951
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.06630   10.05230   0.01400    0.13927
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.70580   10.68920   0.01660    0.15530
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96890    9.95050   0.01840    0.18492
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69100    9.68700   0.00400    0.04129
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.07330   10.06920   0.00410    0.04072
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.67290    9.66450   0.00840    0.08692
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.91110    9.90170   0.00940    0.09493
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.08200   10.05970   0.02230    0.22168
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.88630    5.90110  -0.01480   -0.25080
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.34460   10.37050  -0.02590   -0.24975
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65600   11.65590   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.71000   16.58000   0.13000    0.78408
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3828.52000 3798.67000  29.85000    0.78580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.89480    9.99710  -0.10230   -1.02330
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.87950   11.00380  -0.12430   -1.12961
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.12330   10.24070  -0.11740   -1.14641
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.69950    8.78940  -0.08990   -1.02282
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.07020    9.17370  -0.10350   -1.12823
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.90670    9.01000  -0.10330   -1.14650
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.97720   10.08030  -0.10310   -1.02279
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.47720   10.59690  -0.11970   -1.12958
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.42680   10.54770  -0.12090   -1.14622
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.33000    6.42000  -0.09000   -1.40187
柏瑞巨人基金                                                       11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66720   13.66710   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               14.94000   15.16000  -0.22000   -1.45119
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.16150   13.20290  -0.04140   -0.31357
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.61150   11.65850  -0.04700   -0.40314
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.17040   12.21890  -0.04850   -0.39693
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.40270    8.42920  -0.02650   -0.31438
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.49080    6.51120  -0.02040   -0.31331
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.37550    8.40930  -0.03380   -0.40194
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.12040    8.14630  -0.02590   -0.31794
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.29560   10.33670  -0.04110   -0.39761
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.01590    8.04380  -0.02790   -0.34685
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.78380   11.83140  -0.04760   -0.40232
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.40220   11.43800  -0.03580   -0.31299
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.74450   11.78200  -0.03750   -0.31828
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.07880   11.12310  -0.04430   -0.39827
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.60240    8.62950  -0.02710   -0.31404
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.35940    9.39730  -0.03790   -0.40331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.28080    9.31050  -0.02970   -0.31899
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.15560    9.19220  -0.03660   -0.39816
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.03790    9.06930  -0.03140   -0.34622
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                      9.81360    9.83360  -0.02000   -0.20338
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                              9.72170    9.74920  -0.02750   -0.28207
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.57870    9.60650  -0.02780   -0.28939
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.66420    9.69130  -0.02710   -0.27963
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.38490    9.40410  -0.01920   -0.20417
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.17980    9.20580  -0.02600   -0.28243
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                              9.82460    9.84310  -0.01850   -0.18795
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.15250    9.17900  -0.02650   -0.28870
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.23740    9.26330  -0.02590   -0.27960
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                     9.79520    9.81520  -0.02000   -0.20377
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                             9.72180    9.74930  -0.02750   -0.28207
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.57880    9.60660  -0.02780   -0.28938
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.66430    9.69140  -0.02710   -0.27963
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.38480    9.40400  -0.01920   -0.20417
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.18000    9.20600  -0.02600   -0.28242
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                              9.98080    9.99970  -0.01890   -0.18901
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.15250    9.17900  -0.02650   -0.28870
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.23770    9.26360  -0.02590   -0.27959
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.64980   10.62830   0.02150    0.20229
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.89600   11.87770   0.01830    0.15407
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.25830   11.24300   0.01530    0.13608
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.83150    8.81360   0.01790    0.20310
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.52120    9.50650   0.01470    0.15463
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.39210    9.37930   0.01280    0.13647
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.36300   10.34200   0.02100    0.20306
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.07670   11.05960   0.01710    0.15462
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.87670   10.86190   0.01480    0.13626
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.83170    8.81380   0.01790    0.20309
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.52160    9.50690   0.01470    0.15462
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.39250    9.37980   0.01270    0.13540
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.19000   12.28000  -0.09000   -0.73290
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.98000   13.10000  -0.12000   -0.91603
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.96000    8.02000  -0.06000   -0.74813
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.77000    8.85000  -0.08000   -0.90395
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.50000   10.58000  -0.08000   -0.75614
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.50000   10.60000  -0.10000   -0.94340
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.74000   10.84000  -0.10000   -0.92251
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.06000   12.28000  -0.22000   -1.79153
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.22000   12.43000  -0.21000   -1.68946
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30930   11.29880   0.01050    0.09293
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.32150    7.31470   0.00680    0.09296
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                          9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.41000   10.44000  -0.03000   -0.28736
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                         9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                   9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.24450   11.24340   0.00110    0.00978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.95670   10.96520  -0.00850   -0.07752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.05680   10.06400  -0.00720   -0.07154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.09440    8.09360   0.00080    0.00988
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.10400    9.11100  -0.00700   -0.07683
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.13750    9.14400  -0.00650   -0.07108
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.53990   10.54800  -0.00810   -0.07679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.87450    9.87350   0.00100    0.01013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.04000   10.04710  -0.00710   -0.07067
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.43130    9.43850  -0.00720   -0.07628
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.74600    8.74510   0.00090    0.01029
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.67090    8.67040   0.00050    0.00577
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.16140    9.16800  -0.00660   -0.07199
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.67620   11.68050  -0.00430   -0.03681
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.18410   11.19840  -0.01430   -0.12770
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.58880   10.60220  -0.01340   -0.12639
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.80940    6.81200  -0.00260   -0.03817
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.51540    8.52630  -0.01090   -0.12784
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.10750    9.11900  -0.01150   -0.12611
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.03720   10.04090  -0.00370   -0.03685
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.60570   10.61900  -0.01330   -0.12525
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.21830    9.23010  -0.01180   -0.12784
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.68540    8.68860  -0.00320   -0.03683
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.30180    9.31360  -0.01180   -0.12670
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.12930   11.11960   0.00970    0.08723
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.77700   11.77340   0.00360    0.03058
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.74880   10.74650   0.00230    0.02140
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      8.94050    8.93270   0.00780    0.08732
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.49820    9.49530   0.00290    0.03054
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.47860    9.47650   0.00210    0.02216
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10050   11.09700   0.00350    0.03154
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.92970    9.92110   0.00860    0.08668
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24230   10.24000   0.00230    0.02246
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.37040    9.36230   0.00810    0.08652
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.09340    9.08560   0.00780    0.08585
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.71880    9.71580   0.00300    0.03088
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.24090    9.23880   0.00210    0.02273
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.12000   17.22000  -0.10000   -0.58072
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           15.78000   15.92000  -0.14000   -0.87940
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.59230   12.61390  -0.02160   -0.17124
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                          9.96570   10.01230  -0.04660   -0.46543
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 10.93710   10.98600  -0.04890   -0.44511
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.52780   11.57260  -0.04480   -0.38712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.44990   10.50170  -0.05180   -0.49325
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.91950    8.96130  -0.04180   -0.46645
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.47210    9.51440  -0.04230   -0.44459
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.31670    9.35300  -0.03630   -0.38811
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.38180    9.42830  -0.04650   -0.49320
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.04900    9.09140  -0.04240   -0.46637
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.28150    9.32300  -0.04150   -0.44514
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.05330   11.09630  -0.04300   -0.38752
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.32690    9.37320  -0.04630   -0.49396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.65000   14.60000   0.05000    0.34247
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        22.94000   23.11000  -0.17000   -0.73561
國泰大中華基金                                                     17.10000   17.02000   0.08000    0.47004
國泰小龍基金-台幣級別                                              13.58000   13.51000   0.07000    0.51813
國泰中小成長基金-台幣級別                                          37.39000   37.17000   0.22000    0.59188
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.74050    3.87060  -0.13010   -3.36124
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.78000   17.38000  -0.60000   -3.45224
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63170    0.65560  -0.02390   -3.64552
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59390    0.61640  -0.02250   -3.65023
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18710    2.17940   0.00770    0.35331
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.59030    9.57420   0.01610    0.16816
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   7.97420    7.96080   0.01340    0.16832
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31350    0.31330   0.00020    0.06384
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.61080   11.60980   0.00100    0.00861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68330    1.68820  -0.00490   -0.29025
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.06130   10.07770  -0.01640   -0.16274
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33140    0.33240  -0.00100   -0.30084
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.79510    3.92260  -0.12750   -3.25040
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.01000   17.61000  -0.60000   -3.40716
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54680    0.56680  -0.02000   -3.52858
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.78560    2.89370  -0.10810   -3.73570
國泰中港台基金台幣級別                                             12.49000   13.00000  -0.51000   -3.92308
國泰中港台基金美元級別                                              0.40630    0.42330  -0.01700   -4.01606
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.72000   26.49000   0.23000    0.86825
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.83000   12.92000  -0.09000   -0.69659
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.09000   32.65000   0.44000    1.34763
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.17530   10.18680  -0.01150   -0.11289
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                          9.89570    9.90690  -0.01120   -0.11305
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                         9.92000    9.93120  -0.01120   -0.11278
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.32950    0.33040  -0.00090   -0.27240
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32020    0.32110  -0.00090   -0.28029
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32090    0.32180  -0.00090   -0.27968
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.42500   12.42490   0.00010    0.00080
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.36020    2.37460  -0.01440   -0.60642
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.34330    0.34700  -0.00370   -1.06628
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.47680    0.47510   0.00170    0.35782
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.44000   12.54000  -0.10000   -0.79745
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.42850    0.43260  -0.00410   -0.94776
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.10000    5.19000  -0.09000   -1.73410
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16290    0.16600  -0.00310   -1.86747
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.39370    0.39640  -0.00270   -0.68113
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35350    0.35590  -0.00240   -0.67435
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.41860    0.42140  -0.00280   -0.66445
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.29000    9.33000  -0.04000   -0.42872
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.49190    0.48830   0.00360    0.73725
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.69000   20.60000   0.09000    0.43689
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.15000   21.11000   0.04000    0.18948
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.37140    2.39500  -0.02360   -0.98539
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.65670   10.77920  -0.12250   -1.13645
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.42530    9.53370  -0.10840   -1.13702
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34580    0.35030  -0.00450   -1.28461
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.30590    0.30980  -0.00390   -1.25888
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.47720    0.48110  -0.00390   -0.81064
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.05000   11.21000  -0.16000   -1.42730
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.37000    0.37600  -0.00600   -1.59574
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.36000   17.54000  -0.18000   -1.02623
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.56270    0.56920  -0.00650   -1.14195
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.26000   17.44000  -0.18000   -1.03211
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.77760    0.78300  -0.00540   -0.68966
國泰科技生化基金                                                   28.69000   28.41000   0.28000    0.98557
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          26.86000   26.81000   0.05000    0.18650
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.53000   13.44000   0.09000    0.66964
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.21990   38.73720   0.48270    1.24609
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.57390   19.69180  -0.11790   -0.59873
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.88700   18.60970   0.27730    1.49008
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.07290   38.04990   0.02300    0.06045
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   39.99800   39.82590   0.17210    0.43213
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.53220   42.51300   0.01920    0.04516
國泰紐幣2021保本基金                                               12.30590   12.29960   0.00630    0.05122
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.60120   12.59430   0.00690    0.05479
國泰紐幣保本基金                                                   12.54110   12.54150  -0.00040   -0.00319
國泰國泰基金台幣I級別                                              19.53000   19.42000   0.11000    0.56643
國泰國泰基金台幣級別                                               19.53000   19.42000   0.11000    0.56643
國泰富時中國A50基金                                                17.53000   17.53000   0.00000    0.00000
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   40.48560   40.29810   0.18750    0.46528
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33210    0.33240  -0.00030   -0.09025
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46810    0.46190   0.00620    1.34228
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.30700   10.33760  -0.03060   -0.29601
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.25340    7.27490  -0.02150   -0.29554
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.34960    0.35120  -0.00160   -0.45558
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.23510    0.23620  -0.00110   -0.46571
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16180    2.19750  -0.03570   -1.62457
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.65720    9.82980  -0.17260   -1.75589
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31200    0.31810  -0.00610   -1.91764
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       41.58210   41.64370  -0.06160   -0.14792
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.68000   17.66000   0.02000    0.11325
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.27000   11.43000  -0.16000   -1.39983
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36530    0.37120  -0.00590   -1.58944
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24280    2.24000   0.00280    0.12500
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44290    1.44110   0.00180    0.12490
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33620    0.33680  -0.00060   -0.17815
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33280    0.33390  -0.00110   -0.32944
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.21840    0.21880  -0.00040   -0.18282
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27010   10.28670  -0.01660   -0.16137
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.48310    6.49360  -0.01050   -0.16170
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   15.02000   15.14000  -0.12000   -0.79260
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.31000   28.87000   0.44000    1.52407
國泰價值卓越基金                                                   12.82000   12.65000   0.17000    1.34387
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.20000    9.34000  -0.14000   -1.49893
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.31330    0.31860  -0.00530   -1.66353
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.97420   39.02240  -0.04820   -0.12352
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              18.83000   19.08000  -0.25000   -1.31027
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.40000   18.72000  -0.32000   -1.70940
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.00000   16.89000   0.11000    0.65127
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       11.94470   11.94600  -0.00130   -0.01088
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39310    0.39340  -0.00030   -0.07626
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.03240   10.02910   0.00330    0.03290
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.97620    9.96990   0.00630    0.06319
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94690    9.92410   0.02280    0.22974
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.03200   10.02880   0.00320    0.03191
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.97590    9.96950   0.00640    0.06420
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94690    9.92410   0.02280    0.22974
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.27770   11.27680   0.00090    0.00798
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88530    9.89720  -0.01190   -0.12024
第一金大中華基金                                                   23.15000   22.96000   0.19000    0.82753
第一金小型精選基金                                                 29.34000   28.96000   0.38000    1.31215
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.67000   11.98000  -0.31000   -2.58765
第一金中國世紀基金-美元                                             7.28210    7.49750  -0.21540   -2.87296
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.28260    7.49800  -0.21540   -2.87277
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.57000    8.81000  -0.24000   -2.72418
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.57000    8.80000  -0.23000   -2.61364
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.53700    9.53300   0.00400    0.04196
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.17620    8.18030  -0.00410   -0.05012
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            10.76120   10.75670   0.00450    0.04183
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.35120    9.35580  -0.00460   -0.04917
第一金中概平衡基金                                                 23.16000   22.91000   0.25000    1.09123
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.27200   15.27180   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.07700  178.07500   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              12.83090   12.98140  -0.15050   -1.15935
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            12.83160   12.98200  -0.15040   -1.15853
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            12.33000   12.41000  -0.08000   -0.64464
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          12.33000   12.42000  -0.09000   -0.72464
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.37040    9.49870  -0.12830   -1.35071
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.37060    9.49870  -0.12810   -1.34861
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.41190   12.69380  -0.28190   -2.22077
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.42760   12.70990  -0.28230   -2.22110
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.72000   11.92000  -0.20000   -1.67785
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        11.74000   11.95000  -0.21000   -1.75732
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.44110    9.46580  -0.02470   -0.26094
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.44270    9.46740  -0.02470   -0.26090
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.09290    9.10900  -0.01610   -0.17675
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.11660    9.13270  -0.01610   -0.17629
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.03600   10.06220  -0.02620   -0.26038
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.68310    9.70020  -0.01710   -0.17629
第一金全球大趨勢基金                                               21.85000   22.02000  -0.17000   -0.77203
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.06250    7.98160   0.08090    1.01358
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.70380    5.64660   0.05720    1.01300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.27560    9.34810  -0.07250   -0.77556
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.27680    9.34940  -0.07260   -0.77652
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.79210    9.86880  -0.07670   -0.77720
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.79350    9.87020  -0.07670   -0.77709
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.46000    9.53000  -0.07000   -0.73452
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.14080    8.21260  -0.07180   -0.87427
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.75100    9.83710  -0.08610   -0.87526
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.15450    9.20160  -0.04710   -0.51187
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.15340    9.20050  -0.04710   -0.51193
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.55490    7.59840  -0.04350   -0.57249
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.55350    7.59690  -0.04340   -0.57129
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.36340    8.39630  -0.03290   -0.39184
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.36400    8.39690  -0.03290   -0.39181
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             10.87190   10.92790  -0.05600   -0.51245
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           10.87280   10.92870  -0.05590   -0.51150
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.67180    9.72750  -0.05570   -0.57260
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.27350   14.32960  -0.05610   -0.39150
第一金亞洲科技基金                                                 16.70000   17.15000  -0.45000   -2.62391
第一金亞洲新興市場基金                                             12.50000   12.65000  -0.15000   -1.18577
第一金店頭市場基金                                                  7.65000    7.50000   0.15000    2.00000
第一金創新趨勢基金                                                 19.49000   19.30000   0.19000    0.98446
第一金電子基金                                                     28.34000   28.04000   0.30000    1.06990
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.55000   17.42000   0.13000    0.74627
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.78000   20.93000  -0.15000   -0.71667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.35000   19.14000   0.21000    1.09718
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.11000    7.32000  -0.21000   -2.86885
統一大中華中小基金(美元)                                            6.49000    6.71000  -0.22000   -3.27869
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.60000    9.90000  -0.30000   -3.03030
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.47000    9.51000  -0.04000   -0.42061
統一大滿貫基金-A類型                                               29.39000   29.17000   0.22000    0.75420
統一大滿貫基金-I類型                                               29.39000   29.17000   0.22000    0.75420
統一大龍印基金                                                     12.93000   13.21000  -0.28000   -2.11961
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.24000    8.50000  -0.26000   -3.05882
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.54000    7.79000  -0.25000   -3.20924
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.56000    8.84000  -0.28000   -3.16742
統一中小基金                                                       22.04000   21.66000   0.38000    1.75439
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.63340    9.59900   0.03440    0.35837
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 8.97240    8.96580   0.00660    0.07361
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.69150    8.67890   0.01260    0.14518
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.61260   11.57110   0.04150    0.35865
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.75210   10.74410   0.00800    0.07446
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.40150   10.38640   0.01510    0.14538
統一台灣動力基金                                                   15.12000   14.87000   0.25000    1.68124
統一全天候基金-A類型                                               99.48000   98.42000   1.06000    1.07702
統一全天候基金-I類型                                               99.67000   98.60000   1.07000    1.08519
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.10100    8.09240   0.00860    0.10627
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.81610    7.82990  -0.01380   -0.17625
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.80030    7.80350  -0.00320   -0.04101
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.47470    8.46560   0.00910    0.10749
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.18370    8.19820  -0.01450   -0.17687
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.16030    8.16370  -0.00340   -0.04165
統一全球債券組合基金                                               11.75020   11.76080  -0.01060   -0.09013
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.43000   14.37000   0.06000    0.41754
統一全球新科技基金(美元)                                           13.56000   13.55000   0.01000    0.07380
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.00000   12.97000   0.03000    0.23130
統一亞太基金                                                       22.56000   22.99000  -0.43000   -1.87038
統一亞洲大金磚基金                                                 11.24000   11.43000  -0.19000   -1.66229
統一奔騰基金                                                       50.94000   49.93000   1.01000    2.02283
統一強棒貨幣市場基金                                               16.68090   16.68070   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.00000    9.20000  -0.20000   -2.17391
統一強漢基金(美元)                                                  8.10000    8.30000  -0.20000   -2.40964
統一強漢基金(新台幣)                                               21.30000   21.80000  -0.50000   -2.29358
統一統信基金                                                       26.05000   25.79000   0.26000    1.00814
統一黑馬基金                                                       51.64000   50.66000   0.98000    1.93447
統一新亞洲科技能源基金                                             15.10000   15.41000  -0.31000   -2.01168
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.75880    7.75860   0.00020    0.00258
統一新興市場企業債券基金-累積型                                     9.98270    9.98240   0.00030    0.00301
統一經建基金                                                       41.72000   41.22000   0.50000    1.21300
統一龍馬基金                                                       56.54000   55.83000   0.71000    1.27172
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     15.84000   15.60000   0.24000    1.53846
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              41.07000   40.74000   0.33000    0.81001
野村中國機會基金                                                   11.83000   12.23000  -0.40000   -3.27065
野村巴西基金                                                        6.01000    6.03000  -0.02000   -0.33167
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.07000   11.26000  -0.19000   -1.68739
野村台灣高股息基金                                                 23.10000   22.77000   0.33000    1.44928
野村台灣運籌基金                                                   31.61000   31.24000   0.37000    1.18438
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44080    9.42430   0.01650    0.17508
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35010    9.34240   0.00770    0.08242
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.40570    9.39580   0.00990    0.10537
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.75810    9.74110   0.01700    0.17452
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59240    9.58450   0.00790    0.08242
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.50580    9.49590   0.00990    0.10426
野村平衡基金                                                       17.42000   17.30000   0.12000    0.69364
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.18000    9.01000   0.17000    1.88679
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.63000    9.41000   0.22000    2.33794
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.34000   13.10000   0.24000    1.83206
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.09000   10.84000   0.25000    2.30627
野村全球生技醫療基金                                               16.64000   16.73000  -0.09000   -0.53796
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98050    9.98140  -0.00090   -0.00902
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.90370    9.90800  -0.00430   -0.04340
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.87180    9.87360  -0.00180   -0.01823
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98050    9.98140  -0.00090   -0.00902
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.90350    9.90790  -0.00440   -0.04441
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.87180    9.87360  -0.00180   -0.01823
野村全球品牌基金                                                   24.79000   25.15000  -0.36000   -1.43141
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.05000   10.13000  -0.08000   -0.78973
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.33000   12.43000  -0.10000   -0.80451
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.64000   18.79000  -0.15000   -0.79830
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.71000   11.82000  -0.11000   -0.93063
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.34000   10.33240   0.00760    0.07356
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.31300   10.32450  -0.01150   -0.11139
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.18350   10.19050  -0.00700   -0.06869
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.03690    9.07340  -0.03650   -0.40227
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.80480    8.84150  -0.03670   -0.41509
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.40820    8.41830  -0.01010   -0.11998
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.87140   10.91540  -0.04400   -0.40310
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.35200   10.39530  -0.04330   -0.41653
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.95410    9.96670  -0.01260   -0.12642
野村成長基金                                                       26.32000   26.11000   0.21000    0.80429
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.27290    8.36140  -0.08850   -1.05844
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.27170    8.36430  -0.09260   -1.10709
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.44170    8.52470  -0.08300   -0.97364
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.94960    9.04490  -0.09530   -1.05363
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.83460    8.93350  -0.09890   -1.10707
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.01390    9.10240  -0.08850   -0.97227
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.95000    8.13000  -0.18000   -2.21402
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.49000   11.75000  -0.26000   -2.21277
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.10570    9.10660  -0.00090   -0.00988
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.13010    9.13280  -0.00270   -0.02956
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.23930    9.23430   0.00500    0.05415
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.78790    9.79470  -0.00680   -0.06943
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.70460    9.70750  -0.00290   -0.02987
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.82510    9.81980   0.00530    0.05397
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.29730    8.29350   0.00380    0.04582
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.87960    8.87670   0.00290    0.03267
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.73780    8.73980  -0.00200   -0.02288
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.85140   12.84560   0.00580    0.04515
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        11.96670   11.96320   0.00350    0.02926
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.70770    9.70990  -0.00220   -0.02266
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00340   10.00310   0.00030    0.00300
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97910    9.98200  -0.00290   -0.02905
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.98810    9.98630   0.00180    0.01802
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00170   10.00130   0.00040    0.00400
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.97810    9.98070  -0.00260   -0.02605
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00370   10.00190   0.00180    0.01800
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.75800    9.76180  -0.00380   -0.03893
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.72840    9.72960  -0.00120   -0.01233
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.73500    9.72000   0.01500    0.15432
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.70660    9.75190  -0.04530   -0.46452
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.83150    9.88900  -0.05750   -0.58145
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.44630    9.50720  -0.06090   -0.64057
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99210    9.03440  -0.04230   -0.46821
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.91730   10.96870  -0.05140   -0.46861
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.72940    9.75080  -0.02140   -0.21947
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.78120   10.82750  -0.04630   -0.42761
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.26050   10.31360  -0.05310   -0.51485
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.05680   10.07790  -0.02110   -0.20937
野村泰國基金                                                       40.78000   41.30000  -0.52000   -1.25908
野村高科技基金                                                      8.28000    8.15000   0.13000    1.59509
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.79760    9.84700  -0.04940   -0.50168
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.80410    9.88110  -0.07700   -0.77927
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.17820   10.20340  -0.02520   -0.24698
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.18030    9.26580  -0.08550   -0.92275
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.13050    9.17670  -0.04620   -0.50345
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           8.99810    9.04510  -0.04700   -0.51962
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.40740   11.49620  -0.08880   -0.77243
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        12.85890   12.86100  -0.00210   -0.01633
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.35270   10.44910  -0.09640   -0.92257
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.30350   10.35560  -0.05210   -0.50311
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.41170   10.46810  -0.05640   -0.53878
野村貨幣市場基金                                                   16.28850   16.28830   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       14.90000   15.06000  -0.16000   -1.06242
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.00530    9.99470   0.01060    0.10606
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88150    9.93210  -0.05060   -0.50946
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.92470    9.95900  -0.03430   -0.34441
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.80840    9.80020   0.00820    0.08367
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.75850    9.75250   0.00600    0.06152
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.73650    9.72790   0.00860    0.08841
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.88730    9.87900   0.00830    0.08402
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.82160    9.81570   0.00590    0.06011
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.91740    9.90830   0.00910    0.09184
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.57550    9.59400  -0.01850   -0.19283
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.51590    9.54130  -0.02540   -0.26621
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.47020    9.49270  -0.02250   -0.23702
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.64260    9.66110  -0.01850   -0.19149
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.57090    9.59640  -0.02550   -0.26572
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.52520    9.54780  -0.02260   -0.23670
野村新興高收益債組合基金-S類型                                      9.84070    9.86510  -0.02440   -0.24734
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.64270    7.66130  -0.01860   -0.24278
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.45950   11.48750  -0.02800   -0.24374
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.37000    7.51000  -0.14000   -1.86418
野村精選貨幣市場基金                                               12.08940   12.08930   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    10.55000   10.83000  -0.28000   -2.58541
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                       9.77000   10.03000  -0.26000   -2.59222
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                             9.35000    9.60000  -0.25000   -2.60417
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.16000    7.38000  -0.22000   -2.98103
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.18000   10.49000  -0.31000   -2.95520
野村積極成長基金                                                   11.10000   11.01000   0.09000    0.81744
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.06000    7.99000   0.07000    0.87610
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    29.32000   29.07000   0.25000    0.85999
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.04940   10.08420  -0.03480   -0.34509
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.31840    8.35120  -0.03280   -0.39276
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.65830    7.69510  -0.03680   -0.47823
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.56100    7.58770  -0.02670   -0.35189
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.47300   11.51950  -0.04650   -0.40366
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.28900   10.33840  -0.04940   -0.47783
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.19050   10.22650  -0.03600   -0.35203
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.02000   10.09000  -0.07000   -0.69376
野村環球基金-人民幣計價                                            15.29000   15.43000  -0.14000   -0.90732
野村環球基金-美元計價                                              11.89000   12.02000  -0.13000   -1.08153
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.66000   16.76000  -0.10000   -0.59666
野村鴻利基金                                                       20.08000   19.99000   0.09000    0.45023
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.87150   16.87140   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       17.11000   16.90000   0.21000    1.24260
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.79000    9.92000  -0.13000   -1.31048
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.62000   12.90000  -0.28000   -2.17054
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.34000    9.45000  -0.11000   -1.16402
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        13.89000   14.05000  -0.16000   -1.13879
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                        9.95510    9.96570  -0.01060   -0.10636
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.05430   13.06830  -0.01400   -0.10713
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.91550    9.91630  -0.00080   -0.00807
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84990    9.88000  -0.03010   -0.30466
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.48470    9.49810  -0.01340   -0.14108
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51700    9.53100  -0.01400   -0.14689
凱基台商天下基金                                                   11.49000   11.71000  -0.22000   -1.87874
凱基台灣精五門基金                                                 18.19000   17.86000   0.33000    1.84770
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.65340   38.77870  -0.12530   -0.32312
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   38.71690   38.70750   0.00940    0.02428
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      41.31330   41.31700  -0.00370   -0.00896
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.25650   10.33170  -0.07520   -0.72786
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.58000   12.91000  -0.33000   -2.55616
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.34900   11.68040  -0.33140   -2.83723
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.20000   11.51000  -0.31000   -2.69331
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55880   11.55860   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       24.12000   23.72000   0.40000    1.68634
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         20.49000   20.30000   0.19000    0.93596
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         19.82390   19.74020   0.08370    0.42401
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.22000   16.43000  -0.21000   -1.27815
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.46980   15.69670  -0.22690   -1.44553
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.19000    7.27000  -0.08000   -1.10041
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.32000   11.44000  -0.12000   -1.04895
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.01500   11.18520  -0.17020   -1.52165
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.72120   11.78110  -0.05990   -0.50844
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.37000   12.39000  -0.02000   -0.16142
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.09650   12.17660  -0.08010   -0.65782
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.53000   14.57000  -0.04000   -0.27454
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         29.17000   28.99000   0.18000    0.62090
富邦NASDAQ-100基金                                                 28.81000   28.48000   0.33000    1.15871
富邦上証180基金                                                    26.66000   26.64000   0.02000    0.07508
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16850    0.17370  -0.00520   -2.99367
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.20000    5.35000  -0.15000   -2.80374
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.94000    7.89000   0.05000    0.63371
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.79000   32.01000  -0.22000   -0.68729
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.82560   10.97220  -0.14660   -1.33610
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.00890   10.15390  -0.14500   -1.42802
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.62160    9.76430  -0.14270   -1.46145
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.37370    9.50060  -0.12690   -1.33571
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.59460    8.71920  -0.12460   -1.42903
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.26860    8.39130  -0.12270   -1.46223
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.72450   20.69710   0.02740    0.13239
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.44910   11.44810   0.00100    0.00874
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.47230   10.48700  -0.01470   -0.14017
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.81870   12.81770   0.00100    0.00780
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.88100    1.87990   0.00110    0.05851
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.18310    9.18240   0.00070    0.00762
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.39520    1.39440   0.00080    0.05737
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.79940   11.79210   0.00730    0.06191
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71560    1.71600  -0.00040   -0.02331
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.10330   10.09700   0.00630    0.06239
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48780    1.48810  -0.00030   -0.02016
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.00220   10.01060  -0.00840   -0.08391
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                   9.96730    9.97110  -0.00380   -0.03811
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.32000   15.41000  -0.09000   -0.58404
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  20.27000   20.03000   0.24000    1.19820
富邦日本東証基金                                                   20.82000   20.69000   0.13000    0.62832
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    42.74000   42.74000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    42.10000   41.79000   0.31000    0.74180
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    46.37000   46.13000   0.24000    0.52027
富邦台灣心基金                                                     19.02000   18.86000   0.16000    0.84836
富邦台灣釆吉50基金                                                 41.50000   41.28000   0.22000    0.53295
富邦台灣科技指數基金                                               48.37000   48.09000   0.28000    0.58224
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   39.82000   39.88340  -0.06340   -0.15896
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.32300   41.32480  -0.00180   -0.00436
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29540    0.29160   0.00380    1.30316
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.32000    9.18000   0.14000    1.52505
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52460    2.51580   0.00880    0.34979
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33860    0.33860   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.49350   10.49750  -0.00400   -0.03810
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18090    2.17340   0.00750    0.34508
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32310    0.32310   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.00670    9.01010  -0.00340   -0.03774
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.08000   22.56000  -0.48000   -2.12766
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.01000   14.72000   0.29000    1.97011
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.29000   28.37000  -1.08000   -3.80684
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65990   15.65970   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.14670   40.10360   0.04310    0.10747
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.12770   38.94600   0.18170    0.46654
富邦長紅基金                                                       53.79000   53.36000   0.43000    0.80585
富邦科技基金                                                       20.72000   20.50000   0.22000    1.07317
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.65060   40.39730   0.25330    0.62702
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.80490   39.31260   0.49230    1.25227
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.20300   38.84990   0.35310    0.90888
富邦恒生國企ETF基金                                                19.66000   19.83000  -0.17000   -0.85729
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.45000   14.36000   0.09000    0.62674
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.44000   25.72000  -0.28000   -1.08865
富邦高成長基金                                                     20.64000   20.48000   0.16000    0.78125
富邦基金A類型                                                      11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
富邦基金I類型                                                      11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
富邦深証100基金                                                     8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                                18.28000   18.86000  -0.58000   -3.07529
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.40210    0.40300  -0.00090   -0.22333
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               11.95020   11.99040  -0.04020   -0.33527
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.14330    9.17400  -0.03070   -0.33464
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29430    0.29500  -0.00070   -0.23729
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.46630    8.49480  -0.02850   -0.33550
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.47020    9.52640  -0.05620   -0.58994
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.00620   10.04890  -0.04270   -0.42492
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.19530    9.24990  -0.05460   -0.59028
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.70940    9.75090  -0.04150   -0.42560
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.34000   17.16000   0.18000    1.04895
富邦精準基金                                                       39.88000   39.53000   0.35000    0.88540
富邦精銳中小基金                                                    9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.66000   15.58000   0.08000    0.51348
富邦臺灣公司治理100基金                                            19.31000   19.18000   0.13000    0.67779
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.13000    8.20000  -0.07000   -0.85366
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.71000   12.52000   0.19000    1.51757
富邦標普美國特別股ETF基金                                          18.80000   18.77000   0.03000    0.15983
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.81790    9.87550  -0.05760   -0.58326
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.64150    9.74120  -0.09970   -1.02349
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.77890    9.85980  -0.08090   -0.82050
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.49130    9.54700  -0.05570   -0.58343
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.27900    9.37490  -0.09590   -1.02294
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.39530    9.47310  -0.07780   -0.82127
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   27.71000   27.58000   0.13000    0.47136
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.60270    9.71620  -0.11350   -1.16815
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.50980    9.62160  -0.11180   -1.16197
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.51000    9.62200  -0.11200   -1.16400
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.64330    9.75750  -0.11420   -1.17038
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.54940    9.66160  -0.11220   -1.16130
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.54910    9.66160  -0.11250   -1.16440
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.25570    8.24820   0.00750    0.09093
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       8.74890    8.74090   0.00800    0.09152
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.48050    8.47290   0.00760    0.08970
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.45420    9.44510   0.00910    0.09635
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.42670    9.41810   0.00860    0.09131
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.14740    9.13910   0.00830    0.09082
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.23350    9.22490   0.00860    0.09323
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.16450    8.14710   0.01740    0.21357
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.17650    9.15720   0.01930    0.21076
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.66470    8.64660   0.01810    0.20933
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.38760   10.36490   0.02270    0.21901
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.12480   10.10340   0.02140    0.21181
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64380    9.62340   0.02040    0.21198
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.80730    8.78840   0.01890    0.21506
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.49590    9.47570   0.02020    0.21318
富達卓越領航全球組合基金                                           13.91000   14.28000  -0.37000   -2.59104
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.37820    8.36060   0.01760    0.21051
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.04740    9.02860   0.01880    0.20823
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.73630    8.71810   0.01820    0.20876
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72970    9.70910   0.02060    0.21217
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.66280    9.64260   0.02020    0.20949
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.37140    9.35180   0.01960    0.20959
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.82620    8.80760   0.01860    0.21118
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.46370    9.44390   0.01980    0.20966
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.48000    8.74000  -0.26000   -2.97483
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.08000    9.40000  -0.32000   -3.40426
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.99000    8.25000  -0.26000   -3.15152
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.67000    6.84000  -0.17000   -2.48538
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.63000    7.85000  -0.22000   -2.80255
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.46000    7.67000  -0.21000   -2.73794
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.65930    9.61410   0.04520    0.47014
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.12380    9.09030   0.03350    0.36852
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.71210    8.67440   0.03770    0.43461
富蘭克林華美中華基金                                               10.61000   10.92000  -0.31000   -2.83883
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.21000   18.09000   0.12000    0.66335
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.32000   18.20000   0.12000    0.65934
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.01000   10.19000  -0.18000   -1.76644
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.72000    9.89000  -0.17000   -1.71891
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.66610    7.64170   0.02440    0.31930
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.73000    8.71090   0.01910    0.21927
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.52950    9.50870   0.02080    0.21875
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.06800    9.03910   0.02890    0.31972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       10.88430   10.93990  -0.05560   -0.50823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.43300    8.47600  -0.04300   -0.50731
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.74760    8.79230  -0.04470   -0.50840
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.07110   13.13260  -0.06150   -0.46830
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                        9.91350    9.96010  -0.04660   -0.46787
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                          9.92810    9.98200  -0.05390   -0.53997
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.38540    7.42550  -0.04010   -0.54003
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.76040    8.80790  -0.04750   -0.53929
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.49000   10.51590  -0.02590   -0.24629
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.28720    7.30520  -0.01800   -0.24640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.66190    8.68330  -0.02140   -0.24645
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.20760   10.25980  -0.05220   -0.50878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.42380    7.46170  -0.03790   -0.50793
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 7.90280    7.91730  -0.01450   -0.18314
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             8.91220    8.93400  -0.02180   -0.24401
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.75330    9.77720  -0.02390   -0.24445
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.31220   12.33480  -0.02260   -0.18322
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.12000    8.30000  -0.18000   -2.16867
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.34000    8.52000  -0.18000   -2.11268
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.76000    8.82000  -0.06000   -0.68027
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.72000    8.81000  -0.09000   -1.02157
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.04000   10.15000  -0.11000   -1.08374
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.20000    8.25000  -0.05000   -0.60606
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.45000    9.51000  -0.06000   -0.63091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.07000    9.17000  -0.10000   -1.09051
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.82000    8.91000  -0.09000   -1.01010
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.60000    9.70000  -0.10000   -1.03093
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.30100   12.37620  -0.07520   -0.60762
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.20000    9.23000  -0.03000   -0.32503
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                            9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                            9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                           9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.41000    9.47000  -0.06000   -0.63358
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.16000    9.28000  -0.12000   -1.29310
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.38000    9.46000  -0.08000   -0.84567
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         8.97000    9.07000  -0.10000   -1.10254
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
富蘭克林華美第一富基金                                             34.02000   33.48000   0.54000    1.61290
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31780   10.31770   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.62000    8.69000  -0.07000   -0.80552
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.10000    9.17000  -0.07000   -0.76336
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.93000   13.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.95000   13.01000  -0.06000   -0.46118
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.03000   15.02000   0.01000    0.06658
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.67910    6.85410  -0.17500   -2.55322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.89090   10.03090  -0.14000   -1.39569
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.17980    9.20730  -0.02750   -0.29868
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.73060   10.76280  -0.03220   -0.29918
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.52980    6.54520  -0.01540   -0.23529
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.61670    8.64340  -0.02670   -0.30891
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.84240    9.87280  -0.03040   -0.30792
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.20660   10.23070  -0.02410   -0.23557
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    59.38000   59.32000   0.06000    0.10115
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    60.84000   60.69000   0.15000    0.24716
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.04000   20.02000   0.02000    0.09990
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.72000   11.71910   0.00090    0.00768
復華人生目標基金                                                   35.45350   35.22770   0.22580    0.64097
復華大中華中小策略基金                                              7.93000    8.11000  -0.18000   -2.21948
復華中小精選基金                                                   61.14000   60.39000   0.75000    1.24193
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             51.83170   51.75550   0.07620    0.14723
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.12000    8.32000  -0.20000   -2.40385
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.24000    7.42000  -0.18000   -2.42588
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.71000   10.83000  -0.12000   -1.10803
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.74000    9.87000  -0.13000   -1.31712
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.34000    9.47000  -0.13000   -1.37276
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華台灣智能基金                                                   11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
復華全方位基金                                                     25.68000   25.38000   0.30000    1.18203
復華全球大趨勢基金-美元                                            11.85000   12.01000  -0.16000   -1.33222
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          18.60000   18.77000  -0.17000   -0.90570
復華全球平衡基金-美元                                               8.85000    8.92000  -0.07000   -0.78475
復華全球平衡基金-新臺幣                                            18.84000   18.96000  -0.12000   -0.63291
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.11000   14.30000  -0.19000   -1.32867
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.56000   13.67000  -0.11000   -0.80468
復華全球原物料基金                                                  8.15000    8.34000  -0.19000   -2.27818
復華全球消費基金-新臺幣                                            11.78000   11.89000  -0.11000   -0.92515
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.45390   11.43810   0.01580    0.13813
復華全球債券基金                                                   13.39070   13.34340   0.04730    0.35448
復華全球債券組合基金                                               14.48000   14.48000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.88000   13.75000   0.13000    0.94545
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.69000    9.60000   0.09000    0.93750
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
復華有利貨幣市場基金                                               13.45310   13.45290   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   10.98000   11.21000  -0.23000   -2.05174
復華亞太成長基金                                                   12.32000   12.38000  -0.06000   -0.48465
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.09000    8.19000  -0.10000   -1.22100
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.56000    8.63000  -0.07000   -0.81112
復華東協世紀基金                                                   11.80000   11.97000  -0.17000   -1.42022
復華南非幣長期收益基金A                                            13.10000   13.21000  -0.11000   -0.83270
復華南非幣長期收益基金B                                             7.87000    8.00000  -0.13000   -1.62500
復華南非幣短期收益基金A                                            13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
復華南非幣短期收益基金B                                             8.96000    9.03000  -0.07000   -0.77519
復華美國新星基金-美元                                              11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
復華恒生基金                                                       19.73000   19.79000  -0.06000   -0.30318
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
復華恒生單日正向二倍基金                                           26.88000   27.05000  -0.17000   -0.62847
復華神盾基金                                                       22.81960   22.69900   0.12060    0.53130
復華高成長基金                                                     59.29000   58.88000   0.41000    0.69633
復華高益策略組合基金                                               12.87000   12.88000  -0.01000   -0.07764
復華貨幣市場基金                                                   14.41480   14.41460   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.56000   18.31000   0.25000    1.36537
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.02000   48.75000   0.27000    0.55385
復華復華基金                                                       18.48000   18.35000   0.13000    0.70845
復華華人世紀基金                                                   14.78000   15.13000  -0.35000   -2.31328
復華傳家二號基金                                                   28.03730   27.84340   0.19390    0.69639
復華傳家基金                                                       19.72820   19.64900   0.07920    0.40307
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.59000   14.56000   0.03000    0.20604
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  10.96000   11.03000  -0.07000   -0.63463
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.40000   13.48000  -0.08000   -0.59347
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
復華新興人民幣債券基金A                                            11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.75000   18.66000   0.09000    0.48232
復華新興市場企業債券ETF基金                                        59.99000   59.76000   0.23000    0.38487
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.28000    5.28000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
復華新興市場短期收益基金                                           10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.51000    8.54000  -0.03000   -0.35129
復華滬深300 A股基金                                                19.49000   19.48000   0.01000    0.05133
復華數位經濟基金                                                   44.41000   43.96000   0.45000    1.02366
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.63400    9.64370  -0.00970   -0.10058
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.42790    9.43050  -0.00260   -0.02757
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.78730    9.79710  -0.00980   -0.10003
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.54420    9.54690  -0.00270   -0.02828
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.45410    9.47480  -0.02070   -0.21847
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                        9.95670    9.92930   0.02740    0.27595
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.48490    9.49970  -0.01480   -0.15579
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                            9.99030    9.95660   0.03370    0.33847
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.48440    9.49930  -0.01490   -0.15685
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                            9.99220    9.95860   0.03360    0.33740
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.85070    9.90420  -0.05350   -0.54017
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.84530    9.85850  -0.01320   -0.13389
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.86180    9.82640   0.03540    0.36025
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.80000    9.84960  -0.04960   -0.50357
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77400   10.94620  -0.17220   -1.57315
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.76730    9.78140  -0.01410   -0.14415
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.80000    9.84960  -0.04960   -0.50357
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77370   10.94630  -0.17260   -1.57679
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.76780    9.78190  -0.01410   -0.14414
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.81840    9.78410   0.03430    0.35057
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.02870    9.01260   0.01610    0.17864
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10990    8.12790  -0.01800   -0.22146
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.08700    8.09160  -0.00460   -0.05685
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.43500   11.41460   0.02040    0.17872
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.29750   10.32040  -0.02290   -0.22189
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.38710   10.39310  -0.00600   -0.05773
景順主流基金                                                       15.09000   14.81000   0.28000    1.89061
景順台灣科技基金                                                   26.16000   25.70000   0.46000    1.78988
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
景順全球科技基金                                                   20.48000   20.44000   0.04000    0.19569
景順全球康健基金                                                   19.30000   19.42000  -0.12000   -0.61792
景順貨幣市場基金                                                   15.95350   15.95330   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       27.60000   27.10000   0.50000    1.84502
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.33000   13.41000  -0.08000   -0.59657
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.46000   12.47000  -0.01000   -0.08019
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.34000   10.43000  -0.09000   -0.86290
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.85000    9.64000   0.21000    2.17842
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.02000    9.75000   0.27000    2.76923
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.14000    9.92000   0.22000    2.21774
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.36000   10.08000   0.28000    2.77778
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.54150    8.52780   0.01370    0.16065
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83980    7.83900   0.00080    0.01021
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.05000   11.03240   0.01760    0.15953
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12180   10.12070   0.00110    0.01087
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.15000    7.30000  -0.15000   -2.05479
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.84000    7.01000  -0.17000   -2.42511
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.05000   10.29000  -0.24000   -2.33236
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.31600    9.28510   0.03090    0.33279
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51010    9.46280   0.04730    0.49985
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.67340    9.64120   0.03220    0.33398
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.87760    9.82850   0.04910    0.49957
華南永昌永昌基金                                                   17.04000   16.93000   0.11000    0.64973
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                                9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                                9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.05650   14.07350  -0.01700   -0.12079
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
華南永昌全球精品基金                                               14.58000   14.76000  -0.18000   -1.21951
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                              9.97000   10.17000  -0.20000   -1.96657
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                            9.95000   10.10000  -0.15000   -1.48515
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.12000   12.37000  -0.25000   -2.02102
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.03000   12.21000  -0.18000   -1.47420
華南永昌物聯網精選基金                                             10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.22780   16.22760   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               22.09250   22.00730   0.08520    0.38714
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.95270   11.95260   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.23320   10.22710   0.00610    0.05965
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.13280   10.13990  -0.00710   -0.07002
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.78570    9.77990   0.00580    0.05931
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.65930    9.66620  -0.00690   -0.07138
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99520    9.98820   0.00700    0.07008
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84270    9.84880  -0.00610   -0.06194
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.65280    9.64600   0.00680    0.07050
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.49520    9.50100  -0.00580   -0.06105
華頓中小型基金                                                     20.19000   19.76000   0.43000    2.17611
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.06670   11.12930  -0.06260   -0.56248
華頓台灣基金                                                       22.60000   22.33000   0.27000    1.20914
華頓平安貨幣市場基金                                               11.53420   11.53410   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               15.44000   15.64000  -0.20000   -1.27877
華頓全球高收益債券基金A                                            13.13120   13.15930  -0.02810   -0.21354
華頓全球高收益債券基金B                                             7.96080    7.97780  -0.01700   -0.21309
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.99000    5.07000  -0.08000   -1.57791
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.38290    2.43400  -0.05110   -2.09942
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.67720   10.93210  -0.25490   -2.33167
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34600    0.35490  -0.00890   -2.50775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.07240   11.14020  -0.06780   -0.60861
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.98400   10.04000  -0.05600   -0.55777
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.86320    9.94710  -0.08390   -0.84346
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.81910    8.89410  -0.07500   -0.84326
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.06020   10.16260  -0.10240   -1.00762
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.02460    9.11960  -0.09500   -1.04171
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.55000    9.83000  -0.28000   -2.84842
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.24000    8.50000  -0.26000   -3.05882
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.84000    9.13000  -0.29000   -3.17634
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48600    2.46900   0.01700    0.68854
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.01210    1.99530   0.01680    0.84198
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.63010   11.59240   0.03770    0.32521
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.28530    9.25520   0.03010    0.32522
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36040    0.35930   0.00110    0.30615
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29300    0.29260   0.00040    0.13671
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.09000    3.17000  -0.08000   -2.52366
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.85000   14.21000  -0.36000   -2.53343
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.46000  -0.01000   -2.17391
匯豐台灣精典基金                                                   21.72000   21.58000   0.14000    0.64875
匯豐全球趨勢組合基金                                               11.77000   11.80000  -0.03000   -0.25424
匯豐全球關鍵資源基金                                                7.62000    7.76000  -0.14000   -1.80412
匯豐安富基金                                                       23.95000   23.87000   0.08000    0.33515
匯豐成功基金                                                       38.62000   38.30000   0.32000    0.83551
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.72000   10.79000  -0.07000   -0.64875
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.95000   11.00000  -0.05000   -0.45455
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.50000   10.55000  -0.05000   -0.47393
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56300    2.54790   0.01510    0.59264
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29610    2.28080   0.01530    0.67082
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41650   11.38690   0.02960    0.25995
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.67740    7.64760   0.02980    0.38966
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37290    0.37220   0.00070    0.18807
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32620    0.32560   0.00060    0.18428
匯豐金磚動力基金                                                   13.26000   13.54000  -0.28000   -2.06795
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98970   14.98960   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.69000    4.70000  -0.01000   -0.21277
匯豐新鑽動力基金                                                   10.10000   10.27000  -0.17000   -1.65531
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.28340    5.29350  -0.01010   -0.19080
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97530    8.98560  -0.01030   -0.11463
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 46.73000   46.43000   0.30000    0.64613
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 46.73000   46.43000   0.30000    0.64613
匯豐龍騰電子基金                                                   31.55000   31.31000   0.24000    0.76653
匯豐雙高收益債券組合基金                                           11.94240   11.97520  -0.03280   -0.27390
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.78000   16.65000   0.13000    0.78078
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.47000    8.66000  -0.19000   -2.19400
新光中國成長基金(美元)                                              8.50000    8.70000  -0.20000   -2.29885
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.46000    8.66000  -0.20000   -2.30947
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.38920   10.40380  -0.01460   -0.14033
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.52900    9.55270  -0.02370   -0.24810
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.82760    9.84470  -0.01710   -0.17370
新光台灣富貴基金                                                   20.89000   20.74000   0.15000    0.72324
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.88000   11.33000  -0.45000   -3.97176
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.60000   10.99000  -0.39000   -3.54868
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.92800    9.94030  -0.01230   -0.12374
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.70120    9.66940   0.03180    0.32887
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.49070    9.52150  -0.03080   -0.32348
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.26100    9.24960   0.01140    0.12325
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.57000    8.41000   0.16000    1.90250
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.87000    9.74000   0.13000    1.33470
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
新光吉星貨幣市場基金                                               15.46230   15.46210   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.23000    8.28000  -0.05000   -0.60386
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
新光亞洲精選基金-美金                                              20.54000   20.96000  -0.42000   -2.00382
新光亞洲精選基金-新台幣                                            20.81000   21.22000  -0.41000   -1.93214
新光兩岸優勢基金                                                    9.79000   10.02000  -0.23000   -2.29541
新光店頭基金                                                       21.38000   21.19000   0.19000    0.89665
新光南非幣保本基金                                                 12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
新光特選內需收益ETF基金                                            19.52000   19.31000   0.21000    1.08752
新光創新科技基金                                                   12.62000   12.47000   0.15000    1.20289
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.75080    9.75490  -0.00410   -0.04203
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                   9.96760    9.96310   0.00450    0.04517
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.58180    9.58170   0.00010    0.00104
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.09940    9.10310  -0.00370   -0.04065
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.30710    9.30290   0.00420    0.04515
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 8.94230    8.94210   0.00020    0.00224
新光澳幣八年期保本基金                                             10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
新光澳幣十年期保本基金                                             10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
新光澳幣保本基金                                                   12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.98530   10.00000  -0.01470   -0.14700
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43270    9.44700  -0.01430   -0.15137
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.37580    9.37840  -0.00260   -0.02772
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.83330    9.83610  -0.00280   -0.02847
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.80700    9.83040  -0.02340   -0.23804
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.34700    9.36940  -0.02240   -0.23908
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.32500    9.32870  -0.00370   -0.03966
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.77980    9.78340  -0.00360   -0.03680
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.68000    6.74000  -0.06000   -0.89021
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.73220    9.72490   0.00730    0.07507
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.13180    9.12430   0.00750    0.08220
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.60070    9.59820   0.00250    0.02605
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.08560    9.08330   0.00230    0.02532
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.16460    9.15520   0.00940    0.10267
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.73730    9.72830   0.00900    0.09251
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.61490   13.59960   0.01530    0.11250
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.23420    8.22490   0.00930    0.11307
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.99450   39.99730  -0.00280   -0.00700
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.24550   36.14250   0.10300    0.28498
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.32310   39.02620   0.29690    0.76077
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.39280   37.17450   0.21830    0.58723
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 40.25770   39.95890   0.29880    0.74777
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                40.02650   39.86180   0.16470    0.41318
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.76430   38.67690   0.08740    0.22597
群益2028 REVERSO美元保本基金                                        9.95330    9.95140   0.00190    0.01909
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.99480   39.99740  -0.00260   -0.00650
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.29410   11.29340   0.00070    0.00620
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03930   10.05110  -0.01180   -0.11740
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.73610   11.07170  -0.33560   -3.03115
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.01740    8.29240  -0.27500   -3.31629
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.30000    8.57000  -0.27000   -3.15053
群益大印度基金-人民幣                                              12.37540   12.62730  -0.25190   -1.99488
群益大印度基金-美元                                                11.62830   11.90010  -0.27180   -2.28401
群益大印度基金-新臺幣                                              11.03000   11.27000  -0.24000   -2.12955
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 10.97050   11.19830  -0.22780   -2.03424
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   10.57000   10.82140  -0.25140   -2.32317
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                  9.93000   10.15000  -0.22000   -2.16749
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.00580   10.21350  -0.20770   -2.03358
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    8.79690    9.00610  -0.20920   -2.32287
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.29000    8.47000  -0.18000   -2.12515
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 8.80380    8.98660  -0.18280   -2.03414
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   7.77130    7.95610  -0.18480   -2.32275
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.22000    8.40000  -0.18000   -2.14286
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.35620    8.52980  -0.17360   -2.03522
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.62320    7.80450  -0.18130   -2.32302
群益中小型股基金                                                   37.61000   36.77000   0.84000    2.28447
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.43960    9.52690  -0.08730   -0.91635
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.75580    8.86290  -0.10710   -1.20841
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.21650    8.30320  -0.08670   -1.04418
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.20580    8.28160  -0.07580   -0.91528
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.61050    7.70360  -0.09310   -1.20853
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14260    7.21800  -0.07540   -1.04461
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.90620    9.87220   0.03400    0.34440
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.89680   10.85940   0.03740    0.34440
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.51800   10.49230   0.02570    0.24494
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.72570    9.70020   0.02550    0.26288
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.37630    7.63050  -0.25420   -3.33137
群益中國新機會基金N-美元                                            6.76710    7.02100  -0.25390   -3.61629
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.24000    7.49000  -0.25000   -3.33778
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.54170    6.76710  -0.22540   -3.33082
群益中國新機會基金-美元                                             7.23560    7.50710  -0.27150   -3.61658
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.91000    7.15000  -0.24000   -3.35664
群益平衡王基金                                                     18.30150   18.23850   0.06300    0.34542
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.26000    8.16000   0.10000    1.22549
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.94000    5.87000   0.07000    1.19250
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.09040   10.91820   0.17220    1.57718
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.57630   10.44290   0.13340    1.27742
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.03000    9.89000   0.14000    1.41557
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.78110    9.62920   0.15190    1.57749
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.32690    9.20930   0.11760    1.27697
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.85000    8.72000   0.13000    1.49083
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.64550    9.67840  -0.03290   -0.33993
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.42300    9.45540  -0.03240   -0.34266
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              8.84120    8.87140  -0.03020   -0.34042
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                8.76380    8.79390  -0.03010   -0.34228
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.76000  -0.02000   -0.22831
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.70130    9.73450  -0.03320   -0.34106
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.71850    9.75190  -0.03340   -0.34250
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             8.99690    9.02770  -0.03080   -0.34117
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.37670    9.40900  -0.03230   -0.34329
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.02880   10.02650   0.00230    0.02294
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.13110    7.12950   0.00160    0.02244
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.02070   10.05580  -0.03510   -0.34905
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                        9.88130    9.91550  -0.03420   -0.34491
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.00530   10.03060  -0.02530   -0.25223
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.67480    9.70870  -0.03390   -0.34917
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.58840    9.62150  -0.03310   -0.34402
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.70890    9.73350  -0.02460   -0.25274
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.02070   10.05580  -0.03510   -0.34905
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                       9.88130    9.91550  -0.03420   -0.34491
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.00550   10.03080  -0.02530   -0.25222
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.67480    9.70870  -0.03390   -0.34917
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.58830    9.62150  -0.03320   -0.34506
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.70890    9.73350  -0.02460   -0.25274
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.51430    9.56720  -0.05290   -0.55293
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.08000   11.12000  -0.04000   -0.35971
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.56790   15.65430  -0.08640   -0.55193
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.36000   15.42000  -0.06000   -0.38911
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.86000   10.99000  -0.13000   -1.18289
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.22120   10.46760  -0.24640   -2.35393
群益印度中小基金N-美元                                              8.57270    8.80520  -0.23250   -2.64049
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.10000    8.31000  -0.21000   -2.52708
群益印度中小基金-人民幣                                            13.83730   14.17070  -0.33340   -2.35274
群益印度中小基金-美元                                              12.26120   12.59390  -0.33270   -2.64176
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.18000   14.54000  -0.36000   -2.47593
群益多利策略組合基金                                               11.22000   11.25000  -0.03000   -0.26667
群益多重收益組合基金                                               13.36000   13.38000  -0.02000   -0.14948
群益多重資產組合基金                                               14.61000   14.69000  -0.08000   -0.54459
群益安家基金                                                       22.95940   22.84410   0.11530    0.50473
群益安穩貨幣市場基金                                               16.10600   16.10580   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.84000   21.65000   0.19000    0.87760
群益亞太中小基金                                                   10.37000   10.61000  -0.24000   -2.26202
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.08000   15.29000  -0.21000   -1.37345
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.62850    9.62370   0.00480    0.04988
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.29070    7.28700   0.00370    0.05078
群益店頭市場基金                                                   81.38000   80.11000   1.27000    1.58532
群益東方盛世基金                                                    8.10000    8.24000  -0.14000   -1.69903
群益東協成長基金-人民幣                                            12.65550   12.80740  -0.15190   -1.18603
群益東協成長基金-美元                                              11.09830   11.26480  -0.16650   -1.47806
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.98000   11.13000  -0.15000   -1.34771
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.83010   10.85900  -0.02890   -0.26614
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.23300   10.25970  -0.02670   -0.26024
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.70110    9.71790  -0.01680   -0.17288
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.26030    9.28500  -0.02470   -0.26602
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.75270    8.77550  -0.02280   -0.25981
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.29580    8.31020  -0.01440   -0.17328
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.06220    9.08640  -0.02420   -0.26633
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.90830    8.93160  -0.02330   -0.26087
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.26760    9.28370  -0.01610   -0.17342
群益長安基金                                                       24.65000   24.35000   0.30000    1.23203
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.58250    9.54210   0.04040    0.42339
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.49580   14.43470   0.06110    0.42329
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.00000   13.92000   0.08000    0.57471
群益真善美基金                                                     15.46120   15.44390   0.01730    0.11202
群益馬拉松基金                                                    106.15000  105.20000   0.95000    0.90304
群益馬拉松基金I類型                                               106.40000  105.45000   0.95000    0.90090
群益深証中小板基金                                                 10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
群益創新科技基金                                                   28.55000   28.27000   0.28000    0.99045
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.58170    8.80270  -0.22100   -2.51059
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.89090    8.11800  -0.22710   -2.79749
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.22000    8.45000  -0.23000   -2.72189
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.34540    9.58610  -0.24070   -2.51093
群益華夏盛世基金-美元                                               8.70080    8.95120  -0.25040   -2.79739
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.35000   14.74000  -0.39000   -2.64586
群益奧斯卡基金                                                     24.55000   24.18000   0.37000    1.53019
群益新興金鑽基金-美元                                              10.86260   11.09880  -0.23620   -2.12816
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.30000    8.47000  -0.17000   -2.00708
群益葛萊美基金                                                     21.10000   20.83000   0.27000    1.29621
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.58000   19.97000   0.61000    3.05458
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.87000    8.94000  -0.07000   -0.78300
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.19000   11.02000   0.17000    1.54265
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.01750    9.99990   0.01760    0.17600
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                              9.98780    9.99970  -0.01190   -0.11900
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.00410    9.99950   0.00460    0.04600
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.01740    9.99980   0.01760    0.17600
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                              9.98780    9.99970  -0.01190   -0.11900
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.00410    9.99950   0.00460    0.04600
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.01750    9.99990   0.01760    0.17600
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                             9.98780    9.99970  -0.01190   -0.11900
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.01740    9.99980   0.01760    0.17600
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                             9.98780    9.99970  -0.01190   -0.11900
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.59880   11.67140  -0.07260   -0.62203
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     10.88380   10.95920  -0.07540   -0.68801
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.00000   10.06000  -0.06000   -0.59642
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.83420   10.90890  -0.07470   -0.68476
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.20370    8.25510  -0.05140   -0.62265
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.61070    8.67030  -0.05960   -0.68740
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    7.92000    7.96000  -0.04000   -0.50251
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.22750    8.28420  -0.05670   -0.68444
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.76170    9.82940  -0.06770   -0.68875
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.52560    9.59160  -0.06600   -0.68810
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.66000    8.59000   0.07000    0.81490
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.24000    9.17000   0.07000    0.76336
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.61000    9.66000  -0.05000   -0.51760
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.80000    9.85000  -0.05000   -0.50761
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                               9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                               9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                               9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                               9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                               9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                               9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                               9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
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德信大發基金                                                       25.46000   25.38000   0.08000    0.31521
德信中國精選成長基金                                               10.28000   10.50000  -0.22000   -2.09524
德信台灣主流中小基金                                               16.65000   16.35000   0.30000    1.83486
德信新興股票組合基金                                               10.22000   10.39000  -0.17000   -1.63619
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94780   11.94770   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.77740   10.75890   0.01850    0.17195
德信數位時代基金                                                   25.90000   25.66000   0.24000    0.93531
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                        9.93480    9.92320   0.01160    0.11690
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.87040    9.85640   0.01400    0.14204
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.67680   11.67660   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.54000   13.39000   0.15000    1.12024
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      16.93000   17.35000  -0.42000   -2.42075
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.29260   10.24950   0.04310    0.42051
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.01890   14.95580   0.06310    0.42191
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.02610    8.00300   0.02310    0.28864
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.82150   10.80830   0.01320    0.12213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.34940   11.33540   0.01400    0.12351
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.12810   13.09030   0.03780    0.28876
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摩根大歐洲基金                                                     15.47000   15.86000  -0.39000   -2.45902
摩根中小基金                                                       19.54000   19.34000   0.20000    1.03413
摩根中國A股基金                                                    11.93000   12.25000  -0.32000   -2.61224
摩根中國A股基金(美元)                                               9.36000    9.64000  -0.28000   -2.90456
摩根中國亮點基金                                                   11.66000   12.00000  -0.34000   -2.83333
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.39190   10.51190  -0.12000   -1.14156
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.52850   11.64880  -0.12030   -1.03272
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.81970    8.93100  -0.11130   -1.24622
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.78410   11.92020  -0.13610   -1.14176
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.58410   13.72580  -0.14170   -1.03236
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.12000   16.99000   0.13000    0.76516
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.12000   16.99000   0.13000    0.76516
摩根台灣增長基金                                                   44.74000   44.42000   0.32000    0.72040
摩根平衡基金                                                       26.04000   25.92000   0.12000    0.46296
摩根全球α基金                                                     17.67000   17.73000  -0.06000   -0.33841
摩根全球平衡基金                                                   14.66620   14.72840  -0.06220   -0.42231
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.30210    9.39340  -0.09130   -0.97196
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.31010   10.40450  -0.09440   -0.90730
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.72050    9.81680  -0.09630   -0.98097
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.05220   11.16070  -0.10850   -0.97216
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.75280    9.84940  -0.09660   -0.98077
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.21130   10.29440  -0.08310   -0.80724
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.19330   13.30060  -0.10730   -0.80673
摩根亞洲基金                                                       53.04000   54.27000  -1.23000   -2.26645
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.26010    8.26010   0.00000    0.00000
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.65940    9.66210  -0.00270   -0.02794
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.54340    8.54700  -0.00360   -0.04212
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.14080   12.14080   0.00000    0.00000
摩根東方內需機會基金                                               16.80000   17.20000  -0.40000   -2.32558
摩根東方科技基金                                                   29.27000   30.06000  -0.79000   -2.62808
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.37000    9.51000  -0.14000   -1.47213
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.67000    9.82000  -0.15000   -1.52749
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.12000    9.27000  -0.15000   -1.61812
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.10000   11.26000  -0.16000   -1.42096
摩根金龍收成基金                                                   19.00000   19.61000  -0.61000   -3.11066
摩根第一貨幣市場基金                                               15.09450   15.09430   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   12.99000   13.26000  -0.27000   -2.03620
摩根新金磚五國基金                                                 11.00000   11.25000  -0.25000   -2.22222
摩根新絲路基金                                                      8.96000    9.15000  -0.19000   -2.07650
摩根新興35基金                                                     12.25000   12.53000  -0.28000   -2.23464
摩根新興日本基金                                                   22.47000   22.72000  -0.25000   -1.10035
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.02710    7.04690  -0.01980   -0.28097
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.24310    9.26320  -0.02010   -0.21699
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.00860    9.03490  -0.02630   -0.29109
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.31550   10.34450  -0.02900   -0.28034
摩根新興科技基金                                                   45.68000   45.41000   0.27000    0.59458
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.14180    8.14400  -0.00220   -0.02701
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.41070   10.41350  -0.00280   -0.02689
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.24850    8.32830  -0.07980   -0.95818
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               8.95620    9.05060  -0.09440   -1.04302
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.42500    8.51830  -0.09330   -1.09529
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.55920    9.65170  -0.09250   -0.95838
摩根龍揚基金                                                       28.37000   29.28000  -0.91000   -3.10792
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.83000    9.97000  -0.14000   -1.40421
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.48000   10.68000  -0.20000   -1.87266
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.25000   10.45000  -0.20000   -1.91388
摩根環球股票收益基金-累積型                                        10.97000   11.13000  -0.16000   -1.43756
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.14370    9.16300  -0.01930   -0.21063
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.10860   11.13210  -0.02350   -0.21110
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聯邦中國龍基金                                                     22.27000   21.85000   0.42000    1.92220
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.67810   11.66720   0.01090    0.09342
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.88790   10.88290   0.00500    0.04594
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.88640    9.87250   0.01390    0.14080
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                        9.99580    9.98640   0.00940    0.09413
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.37330    9.36890   0.00440    0.04696
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.50540    8.49340   0.01200    0.14129
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.80250    9.82540  -0.02290   -0.23307
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.86620    9.87290  -0.00670   -0.06786
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.33070    9.42780  -0.09710   -1.02993
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.48000    9.56280  -0.08280   -0.86586
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.03260    9.12650  -0.09390   -1.02887
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.17620    9.25640  -0.08020   -0.86643
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               10.93090   10.95850  -0.02760   -0.25186
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.68810   10.71130  -0.02320   -0.21659
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                    9.89980    9.90660  -0.00680   -0.06864
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.29090   10.31690  -0.02600   -0.25201
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.04670   10.06850  -0.02180   -0.21652
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.30850    9.31490  -0.00640   -0.06871
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.13820   20.71930   0.41890    2.02179
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        8.86110    8.93080  -0.06970   -0.78045
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.15570    9.21240  -0.05670   -0.61547
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        8.84030    8.90980  -0.06950   -0.78004
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.14020    9.19680  -0.05660   -0.61543
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17960   13.17950   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.33000   11.12000   0.21000    1.88849
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       15.88070   15.88960  -0.00890   -0.05601
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.69230   11.76850  -0.07620   -0.64749
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.25110   11.31110  -0.06000   -0.53045
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.77050   10.82790  -0.05740   -0.53011
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74780   11.74330   0.00450    0.03832
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              10.96750   10.95290   0.01460    0.13330
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.35280   10.34880   0.00400    0.03865
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.46460    8.45340   0.01120    0.13249
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聯博大利基金                                                       31.50000   31.25000   0.25000    0.80000
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.61000   14.90000  -0.29000   -1.94631
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.65000   15.03000  -0.38000   -2.52828
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.69000    9.93000  -0.24000   -2.41692
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.18000   15.29000  -0.11000   -0.71942
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                               9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.85000   11.95000  -0.10000   -0.83682
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.53000   12.60000  -0.07000   -0.55556
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.74000   11.83000  -0.09000   -0.76078
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.51000    7.54000  -0.03000   -0.39788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.38000   11.47000  -0.09000   -0.78466
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.27000   14.45000  -0.18000   -1.24567
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.28000   10.41000  -0.13000   -1.24880
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.47000    8.57000  -0.10000   -1.16686
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.61000   10.92000  -0.31000   -2.83883
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.19000   13.57000  -0.38000   -2.80029
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.57000   13.96000  -0.39000   -2.79370
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.52000   13.90000  -0.38000   -2.73381
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.79000    9.04000  -0.25000   -2.76549
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.33000   14.73000  -0.40000   -2.71555
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.44000    9.72000  -0.28000   -2.88066
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.44000   19.68000  -0.24000   -1.21951
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            17.61000   17.82000  -0.21000   -1.17845
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.14000   12.25000  -0.11000   -0.89796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.37000   14.55000  -0.18000   -1.23711
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.11000   15.28000  -0.17000   -1.11257
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.20000   14.36000  -0.16000   -1.11421
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.41000    9.50000  -0.09000   -0.94737
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.32000   14.50000  -0.18000   -1.24138
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.68000   12.83000  -0.15000   -1.16913
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.70000   12.85000  -0.15000   -1.16732
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.71000  -0.08000   -0.91848
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.28000   13.45000  -0.17000   -1.26394
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.21000   18.25000  -0.04000   -0.21918
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.02000   17.05000  -0.03000   -0.17595
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.73000   13.73000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.77000   12.79000  -0.02000   -0.15637
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.81000    7.82000  -0.01000   -0.12788
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.67000   12.70000  -0.03000   -0.23622
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                               9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              13.81000   13.92000  -0.11000   -0.79023
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                13.80000   13.90000  -0.10000   -0.71942
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.19000    9.24000  -0.05000   -0.54113
聯博貨幣市場基金                                                   15.00840   15.00830   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.24760   10.25700  -0.00940   -0.09164
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.25100   13.27170  -0.02070   -0.15597
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.24370    7.25030  -0.00660   -0.09103
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.70000   13.69000   0.01000    0.07305
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
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瀚亞中小型股基金                                                   19.33000   19.02000   0.31000    1.62986
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.35000   10.54000  -0.19000   -1.80266
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.83000   11.05000  -0.22000   -1.99095
瀚亞巴西基金                                                        5.26000    5.32000  -0.06000   -1.12782
瀚亞外銷基金                                                       37.30000   37.09000   0.21000    0.56619
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.23000   11.33000  -0.10000   -0.88261
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.66000   10.80000  -0.14000   -1.29630
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.20000   10.31000  -0.11000   -1.06693
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.59000    9.68000  -0.09000   -0.92975
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.28000    9.40000  -0.12000   -1.27660
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    8.91000    9.01000  -0.10000   -1.10988
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.37000    9.46000  -0.09000   -0.95137
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.03000    9.14000  -0.11000   -1.20350
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.31000    9.41000  -0.10000   -1.06270
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.43750   10.48300  -0.04550   -0.43404
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.11090   10.14680  -0.03590   -0.35381
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     11.94740   11.96760  -0.02020   -0.16879
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                        9.91390    9.91180   0.00210    0.02119
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.13010    7.16090  -0.03080   -0.43011
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.68900    7.71640  -0.02740   -0.35509
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.80420    7.81740  -0.01320   -0.16885
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.81050    6.80920   0.00130    0.01909
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.47500    8.48930  -0.01430   -0.16845
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.77130    8.80930  -0.03800   -0.43136
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        8.99100    9.02290  -0.03190   -0.35354
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.83380    8.84880  -0.01500   -0.16951
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.25000   11.40000  -0.15000   -1.31579
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.90000   11.11000  -0.21000   -1.89019
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.59000   10.73000  -0.14000   -1.30475
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.31000   10.44000  -0.13000   -1.24521
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.13000   10.32000  -0.19000   -1.84109
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.87000   10.01000  -0.14000   -1.39860
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.98470   10.02350  -0.03880   -0.38709
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.86140    9.88070  -0.01930   -0.19533
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.75510    9.80670  -0.05160   -0.52617
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81160    9.84970  -0.03810   -0.38681
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.31000   13.61000  -0.30000   -2.20426
瀚亞印度基金-美元                                                  12.54000   12.86000  -0.32000   -2.48834
瀚亞印度基金-新台幣                                                27.83000   28.49000  -0.66000   -2.31660
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.02000   10.08000  -0.06000   -0.59524
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                  9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                  9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.03000   11.28000  -0.25000   -2.21631
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.87000   10.13000  -0.26000   -2.56663
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         13.92000   14.26000  -0.34000   -2.38429
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.66000    8.86000  -0.20000   -2.25734
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.40000    8.62000  -0.22000   -2.55220
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.43000    8.64000  -0.21000   -2.43056
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.28000   11.43000  -0.15000   -1.31234
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.49970   11.61310  -0.11340   -0.97648
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       12.93250   13.05730  -0.12480   -0.95579
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.50090   10.61880  -0.11790   -1.11029
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.29670   10.40080  -0.10410   -1.00088
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.46560   11.52200  -0.05640   -0.48950
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.74440    8.83100  -0.08660   -0.98064
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.34630    9.44810  -0.10180   -1.07747
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.64390    8.74100  -0.09710   -1.11086
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.46330    8.54890  -0.08560   -1.00130
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.82260    8.86450  -0.04190   -0.47267
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       13.98150   14.01700  -0.03550   -0.25326
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.40360   10.41250  -0.00890   -0.08547
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.21200   10.25520  -0.04320   -0.42125
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.08560   12.11630  -0.03070   -0.25338
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.20000   10.31000  -0.11000   -1.06693
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.68000   19.05000  -0.37000   -1.94226
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.58050   13.58030   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 24.99000   24.85000   0.14000    0.56338
瀚亞高科技基金                                                     52.22000   51.31000   0.91000    1.77353
瀚亞理財通基金                                                     25.02000   24.91000   0.11000    0.44159
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.46000    8.52000  -0.06000   -0.70423
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.68000    8.73000  -0.05000   -0.57274
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.75000    8.74000   0.01000    0.11442
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.84000    8.83000   0.01000    0.11325
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
瀚亞菁華基金                                                       19.91000   19.72000   0.19000    0.96349
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.08050   13.16220  -0.08170   -0.62072
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.06090    9.11750  -0.05660   -0.62078
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.11430   10.14150  -0.02720   -0.26820
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.34840   10.29720   0.05120    0.49722
瀚亞新興豐收基金A-美元                                              9.94430   10.00430  -0.06000   -0.59974
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.40200    9.44320  -0.04120   -0.43629
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.66290    9.63430   0.02860    0.29686
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.92030    7.94170  -0.02140   -0.26946
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.65750    7.61950   0.03800    0.49872
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.42340    8.47430  -0.05090   -0.60064
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.85630    7.89070  -0.03440   -0.43596
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.51370    7.49140   0.02230    0.29767
瀚亞電通網基金                                                     13.26000   13.04000   0.22000    1.68712
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.32070   13.33650  -0.01580   -0.11847
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.17320   10.15780   0.01540    0.15161
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.49100    9.50820  -0.01720   -0.18090
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.10890   11.12210  -0.01320   -0.11868
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.32000   10.59000  -0.27000   -2.54958
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