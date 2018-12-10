[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄12/07 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1316 上曜 12/07 上市增資 12/03-12/05 4450 12.00 12.00 元富 01 12/06 15465 2342 茂矽 12/10 上市增資 12/04-12/06 3570 20.50 20.50 元大 02 12/07 128064 1101B 台泥乙特 12/10 上市增資 12/04-12/06 17000 50.00 50.00 元大 01 12/07 6237 2070 精湛 12/11 初上櫃 12/05-12/07 865 31.87 31.87 永豐金 01 12/10 49910 6670 復盛應用 12/12 初上市 12/06-12/10 3748 120.00 120.00 富邦 01 12/11 44811 8916A 光隆甲特 12/17 上櫃增資 12/11-12/13 1638 50.00 50.00 凱基 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。