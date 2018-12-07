新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月07日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          29835         0    2891   中信金                 -5483    -29255  
00672L 元大S&P原油正2         10321         0    2317   鴻海                   -4066    -28531  
00637L 元大滬深300正2          9766         0    2888   新光金                 -2860     -1409  
3037   欣興                    3773     22268    2884   玉山金                 -2736    -13358  
00642U 元大S&P石油             2443         0    2303   聯電                   -2294      7256  
2368   金像電                  2044      1576    2330   台積電                 -2230     -7797  
2812   台中銀                  2010      5687    2881   富邦金                 -1997    -12304  
00664R 國泰臺灣加權反1         2003         0    2337   旺宏                   -1937    -23416  
00655L 國泰中國A50正2          1302         0    2449   京元電子               -1886     -5143  
00676R 富邦臺灣加權反1         1150         0    3673   TPK-KY                 -1623     -1535  
00633L 富邦上証正2             1135         0    2344   華邦電                 -1557     14876  
2834   臺企銀                  1107     -2714    2371   大同                   -1273     -1355  
8046   南電                    1037     -2535    00673R 元大S&P原油反1         -1269         0  
2603   長榮                     974      9260    2887   台新金                 -1182    -43759  
2349   錸德                     835      1812    2882   國泰金                 -1135    -18452  
2323   中環                     739     -1628    2002   中鋼                   -1119     -1522  
3596   智易                     688      2542    2892   第一金                  -976      1155  
00677U 富邦VIX                  670         0    2883   開發金                  -951     -9946  
00692  富邦公司治理             665     10343    2313   華通                    -940      1200  
1310   台苯                     480      3648    2345   智邦                    -936     -2803  
00671R 富邦NASDAQ反1            470         0    2633   台灣高鐵                -863     -7140  
3576   聯合再生                 447      5351    2515   中工                    -793     -1117  
2409   友達                     411     21048    2886   兆豐金                  -760    -16522  
2439   美律                     408      -205    5880   合庫金                  -696      3319  
1402   遠東新                   386     -5919    00631L 元大台灣50正2           -694         0  
2327   國巨                     383       779    1326   台化                    -670     -1176  
2618   長榮航                   363      5017    2367   燿華                    -658       537  
2610   華航                     322     10558    1605   華新                    -639    -10346  
2356   英業達                   287     -6346    00757  統一FANG+               -609     -2299  
3036   文曄                     279      1462    00693U 華頓S&P黃豆             -592         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞