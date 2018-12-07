◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月07日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 29835 0 2891 中信金 -5483 -29255 00672L 元大S&P原油正2 10321 0 2317 鴻海 -4066 -28531 00637L 元大滬深300正2 9766 0 2888 新光金 -2860 -1409 3037 欣興 3773 22268 2884 玉山金 -2736 -13358 00642U 元大S&P石油 2443 0 2303 聯電 -2294 7256 2368 金像電 2044 1576 2330 台積電 -2230 -7797 2812 台中銀 2010 5687 2881 富邦金 -1997 -12304 00664R 國泰臺灣加權反1 2003 0 2337 旺宏 -1937 -23416 00655L 國泰中國A50正2 1302 0 2449 京元電子 -1886 -5143 00676R 富邦臺灣加權反1 1150 0 3673 TPK-KY -1623 -1535 00633L 富邦上証正2 1135 0 2344 華邦電 -1557 14876 2834 臺企銀 1107 -2714 2371 大同 -1273 -1355 8046 南電 1037 -2535 00673R 元大S&P原油反1 -1269 0 2603 長榮 974 9260 2887 台新金 -1182 -43759 2349 錸德 835 1812 2882 國泰金 -1135 -18452 2323 中環 739 -1628 2002 中鋼 -1119 -1522 3596 智易 688 2542 2892 第一金 -976 1155 00677U 富邦VIX 670 0 2883 開發金 -951 -9946 00692 富邦公司治理 665 10343 2313 華通 -940 1200 1310 台苯 480 3648 2345 智邦 -936 -2803 00671R 富邦NASDAQ反1 470 0 2633 台灣高鐵 -863 -7140 3576 聯合再生 447 5351 2515 中工 -793 -1117 2409 友達 411 21048 2886 兆豐金 -760 -16522 2439 美律 408 -205 5880 合庫金 -696 3319 1402 遠東新 386 -5919 00631L 元大台灣50正2 -694 0 2327 國巨 383 779 1326 台化 -670 -1176 2618 長榮航 363 5017 2367 燿華 -658 537 2610 華航 322 10558 1605 華新 -639 -10346 2356 英業達 287 -6346 00757 統一FANG+ -609 -2299 3036 文曄 279 1462 00693U 華頓S&P黃豆 -592 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股