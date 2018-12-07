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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     啟碁       
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          日馳              大統新創 大統益              
嘉裕     正道     富邦金融          華新科            本盟     天仁                
東華              元大MSCI台灣          嘉晶              銘旺科   宏亞                
立益              永豐臺灣加權          星通              健和興   南染                
佳和              富邦日本          貿聯-KY           旭隼     立益                
昶和              元大歐洲50          康控-KY           元晶     聚隆                
三洋紡            元大日經225          立積              遠雄來   昶和                
本盟              元大韓國          杜康-DR           統領     大統新創            
瑞利              元大美債20正2          陽光能源-DR          威宏-KY  中宇                
樂士              元大美債20反1          康友-KY           泰昇-KY  正峰新              
正峰新            國泰20年美債反1                                     錩泰                
億泰              兆豐藍籌30反1                                     程泰                
毛寶              元大S&P日圓反1                                     吉茂                
懷特              富邦歐洲                                     氣立                
燁興              FH彭博高收益債                                     華電                
威致              FH彭博新興債                                     榮星                
華豐              群益道瓊美國地產                                     台硝                
首利              華頓S&P布蘭特反1                                     元禎                
麗正              富邦臺灣優質高息                                     永記                
東訊              FH富時高息低波                                     日勝化              
華泰              國泰新興市場                                     展宇                
錸德              宏洲                                         亞諾法              
倫飛              嘉裕                                         華廣                
虹光              東華                                         三福化              
威盛              立益                                         士紙                
國碩              佳和                                         高興昌              
銘旺科            昶和                                         東明-KY             
統懋              三洋紡                                       鑫永銓              
翔耀              本盟                                         六暉-KY             
太空梭            瑞利                                         申豐                
麗臺              樂士                                         智寶                
華映              正峰新                                       銘旺科              
吉祥全            億泰                                         互盛電              
憶聲              毛寶                                         翔耀                
科風              懷特                                         資通                
力特              燁興                                         連宇                
喬鼎              威致                                         吉祥全              
正達              華豐                                         華新科              
晟鈦              首利                                         建碁                
聯德              麗正                                         立萬利              
同泰              東訊                                         聯德                
新世紀            華泰                                         玉晶光              
誠研              錸德                                         新至陞              
綠能              倫飛                                         時碩工業            
誠創              虹光                                         傳奇                
嘉威              威盛                                         迎廣                
聯合再生          國碩                                         金橋                
力銘              銘旺科                                       互億                
亞太電            統懋                                         關貿                
達能              翔耀                                         亞弘電              
太極              太空梭                                       全國電              
傳奇              麗臺                                         悅城                
清惠              華映                                         裕豐                
慧友              吉祥全                                       寶徠                
百一              憶聲                                         櫻花建              
捷泰              科風                                         愛山林              
天瀚              力特                                         皇昌                
迅杰              喬鼎                                         遠雄來              
華上              正達                                         夏都                
光麗-KY           晟鈦                                         雲品                
元晶              聯德                                         新天地              
華冠              同泰                                         欣欣                
裕豐              新世紀                                       統領                
寶徠              誠研                                         客思達-KY            
陽明              綠能                                         康師傅-DR            
六福              誠創                                         同方友友-DR            
康師傅-DR          嘉威                                         晨訊科-DR            
聖馬丁-DR          聯合再生                                     友佳-DR             
神州-DR           力銘                                         精熙-DR             
耀傑-DR           亞太電                                       匯僑                
同方友友-DR          達能                                         一零四              
晨訊科-DR          太極                                         大豐電              
友佳-DR           傳奇                                         欣天然              
陽光能源-DR          清惠                                         新海                
精熙-DR           慧友                                         秋雨                
中福              百一                                         欣高                
雷虎              捷泰                                         全國                
中視              天瀚                                         jpp-KY              
秋雨              迅杰                                         南六                
新利虹            華上                                         基勝-KY             
國光生            光麗-KY                                      美吉吉-KY            
                  元晶                                         波力-KY             
                  華冠                                         泰昇-KY             
                  裕豐                                         政伸                
                  寶徠                                         吉源-KY             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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