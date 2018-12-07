[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 啟碁 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 大統益 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 天仁 東華 元大MSCI台灣 嘉晶 銘旺科 宏亞 立益 永豐臺灣加權 星通 健和興 南染 佳和 富邦日本 貿聯-KY 旭隼 立益 昶和 元大歐洲50 康控-KY 元晶 聚隆 三洋紡 元大日經225 立積 遠雄來 昶和 本盟 元大韓國 杜康-DR 統領 大統新創 瑞利 元大美債20正2 陽光能源-DR 威宏-KY 中宇 樂士 元大美債20反1 康友-KY 泰昇-KY 正峰新 正峰新 國泰20年美債反1 錩泰 億泰 兆豐藍籌30反1 程泰 毛寶 元大S&P日圓反1 吉茂 懷特 富邦歐洲 氣立 燁興 FH彭博高收益債 華電 威致 FH彭博新興債 榮星 華豐 群益道瓊美國地產 台硝 首利 華頓S&P布蘭特反1 元禎 麗正 富邦臺灣優質高息 永記 東訊 FH富時高息低波 日勝化 華泰 國泰新興市場 展宇 錸德 宏洲 亞諾法 倫飛 嘉裕 華廣 虹光 東華 三福化 威盛 立益 士紙 國碩 佳和 高興昌 銘旺科 昶和 東明-KY 統懋 三洋紡 鑫永銓 翔耀 本盟 六暉-KY 太空梭 瑞利 申豐 麗臺 樂士 智寶 華映 正峰新 銘旺科 吉祥全 億泰 互盛電 憶聲 毛寶 翔耀 科風 懷特 資通 力特 燁興 連宇 喬鼎 威致 吉祥全 正達 華豐 華新科 晟鈦 首利 建碁 聯德 麗正 立萬利 同泰 東訊 聯德 新世紀 華泰 玉晶光 誠研 錸德 新至陞 綠能 倫飛 時碩工業 誠創 虹光 傳奇 嘉威 威盛 迎廣 聯合再生 國碩 金橋 力銘 銘旺科 互億 亞太電 統懋 關貿 達能 翔耀 亞弘電 太極 太空梭 全國電 傳奇 麗臺 悅城 清惠 華映 裕豐 慧友 吉祥全 寶徠 百一 憶聲 櫻花建 捷泰 科風 愛山林 天瀚 力特 皇昌 迅杰 喬鼎 遠雄來 華上 正達 夏都 光麗-KY 晟鈦 雲品 元晶 聯德 新天地 華冠 同泰 欣欣 裕豐 新世紀 統領 寶徠 誠研 客思達-KY 陽明 綠能 康師傅-DR 六福 誠創 同方友友-DR 康師傅-DR 嘉威 晨訊科-DR 聖馬丁-DR 聯合再生 友佳-DR 神州-DR 力銘 精熙-DR 耀傑-DR 亞太電 匯僑 同方友友-DR 達能 一零四 晨訊科-DR 太極 大豐電 友佳-DR 傳奇 欣天然 陽光能源-DR 清惠 新海 精熙-DR 慧友 秋雨 中福 百一 欣高 雷虎 捷泰 全國 中視 天瀚 jpp-KY 秋雨 迅杰 南六 新利虹 華上 基勝-KY 國光生 光麗-KY 美吉吉-KY 元晶 波力-KY 華冠 泰昇-KY 裕豐 政伸 寶徠 吉源-KY 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生