[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/06 107/12/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.36000 14.02000 0.34000 2.42511 復華恒生單日反向一倍基金 9.14000 8.94000 0.20000 2.23714 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.20000 8.03000 0.17000 2.11706 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.14000 14.83000 0.31000 2.09036 元大台灣50單日反向1倍基金 13.36000 13.09000 0.27000 2.06264 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.94000 8.76000 0.18000 2.05479 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.92000 12.66000 0.26000 2.05371 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.93000 20.51000 0.42000 2.04778 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.41000 15.13000 0.28000 1.85063 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.76000 17.44000 0.32000 1.83486 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.89000 7.76000 0.13000 1.67526 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.60000 14.36000 0.24000 1.67131 元大滬深300單日反向1倍基金 15.96000 15.70000 0.26000 1.65605 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 9.79000 9.69000 0.10000 1.03199 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.72000 14.58000 0.14000 0.96022 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.49140 7.42980 0.06160 0.82909 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.63430 9.55510 0.07920 0.82888 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.51000 7.47000 0.04000 0.53548 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.27230 10.22140 0.05090 0.49797 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.27230 10.22140 0.05090 0.49797 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.04890 10.00510 0.04380 0.43778 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.75090 9.70840 0.04250 0.43777 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.84970 9.80940 0.04030 0.41083 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.02350 9.98260 0.04090 0.40971 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 8.86450 8.82960 0.03490 0.39526 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.88070 9.84360 0.03710 0.37689 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.52200 11.47910 0.04290 0.37372 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.53080 8.49940 0.03140 0.36944 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.36250 10.32440 0.03810 0.36903 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------