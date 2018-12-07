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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/06  107/12/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            14.36000   14.02000   0.34000    2.42511
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.14000    8.94000   0.20000    2.23714
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.20000    8.03000   0.17000    2.11706
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.14000   14.83000   0.31000    2.09036
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.36000   13.09000   0.27000    2.06264
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.94000    8.76000   0.18000    2.05479
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.92000   12.66000   0.26000    2.05371
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.93000   20.51000   0.42000    2.04778
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.41000   15.13000   0.28000    1.85063
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.76000   17.44000   0.32000    1.83486
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.89000    7.76000   0.13000    1.67526
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.60000   14.36000   0.24000    1.67131
元大滬深300單日反向1倍基金                                       15.96000   15.70000   0.26000    1.65605
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                9.79000    9.69000   0.10000    1.03199
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.72000   14.58000   0.14000    0.96022
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            7.49140    7.42980   0.06160    0.82909
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.63430    9.55510   0.07920    0.82888
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.51000    7.47000   0.04000    0.53548
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                           10.27230   10.22140   0.05090    0.49797
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                             10.27230   10.22140   0.05090    0.49797
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                           10.04890   10.00510   0.04380    0.43778
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.75090    9.70840   0.04250    0.43777
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                           9.84970    9.80940   0.04030    0.41083
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                          10.02350    9.98260   0.04090    0.40971
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        8.86450    8.82960   0.03490    0.39526
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                           9.88070    9.84360   0.03710    0.37689
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.52200   11.47910   0.04290    0.37372
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.53080    8.49940   0.03140    0.36944
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.36250   10.32440   0.03810    0.36903
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